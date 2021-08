Inicio » Top News Los 30 mejores Manteles Individuales Plastico capaces: la mejor revisión sobre Manteles Individuales Plastico Top News Los 30 mejores Manteles Individuales Plastico capaces: la mejor revisión sobre Manteles Individuales Plastico 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

Venilia Mint Salvamanteles Circle Menta, Mantelería, Mantel Individual para el Comedor, Apto para Alimentos, 4 tajada, 45 x 30 cm, 59043, 30 x 45 cm € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Superficie lisa y fácil de limpiar

Alimentos seguros y estables procesados

De plástico estable y, por lo tanto, resistente al calor

Protege el tablero de la mesa y otras superficies de arañazos y manchas

Tamaño: 45 x 30 cm

Venilia Multico Salvamanteles Confeti Multicolor Vert, Mantelería, Mantel Individual para el Comedor, Apto para Alimentos, 4 Unidades, 45 x 30 cm, 59057, Paquete de 4, Confetti Mult.Grün, 30 x 45 cm € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Superficie lisa y fácil de limpiar

Alimentos seguros y estables procesados

De plástico estable y, por lo tanto, resistente al calor

Protege el tablero de la mesa y otras superficies de arañazos y manchas

Tamaño: 45 x 30 cm

ootb Juego de 4 manteles individuales: Coffee Retro Look Desayuno Café Retro Cartel Coffee Shop – Mesa/Mantel/Mantel/Salvamanteles de mesa/Salvamante/Salvamanteles de plástico/Lavable/43 x 28 cm € 12.50 in stock 1 new from €12.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de 4 manteles individuales de estilo retro.

Estos posavasos tienen un aspecto elegante. Cuatro imágenes diferentes en diseño de café. para todos los amantes del café. Esto hace que el desayuno o la hora de café sea el doble de divertido.

Este mantel de plástico visualmente atractivo y al mismo tiempo práctico protege el mantel de mesa y protege las superficies delicadas.

De plástico y polipropileno robusto, ligero, resistente, apto para alimentos, impermeable, lavable y lavable. Tamaño: 43 cm de ancho x 28 cm de alto

Ideal para regalar en San Valentín, Navidad, cumpleaños o cualquier ocasión especial

SueH Design Manteles Individuales Juego de 8, Salvamanteles Individuales en PVC para Comedor 45 * 30 CM, Teal € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se trata de un pack de 8 manteles individuales, perfectos para comer sin necesidad de poner un mantel grande. Las alfombrillas aparte de cumplir su función, dan un toque moderno a la mesa, por lo que cumple con tus expectativas.

Fabricados con materiales de alta calidad, principalmente con PVC y poliéster, lo que le confiere una mayor durabilidad y resistencia que si fuera del material que simula. Es maleable y resistente al calor hasta 80°C.

Tienen un tamaño ideal de 45 centímetros de largo y 30 de ancho, sobrado para cada comensal, cabe bien un plato, vaso y los cubiertos.

Diseño con motivos rectangulares, lo convierte en un mantel elegante y fácilmente combinable con diferentes estilos y materiales de muebles.

El mantenimiento y su limpieza es fácil y cómoda. Tan sólo debe pasar un cepillo o trapo húmedo para sacar todos los restos de comida o suciedad que se haya quedado en la alfombrilla. No lavable a máquina. Además, se pueden enrollar y que no ocupen apenas espacio.

Venilia Grey Motif Salvamanteles Lunares, Mantel Individual, Paquete con 4 Unidades, Puntos Grises, 30 x 45 cm € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Superficie lisa y fácil de limpiar

Alimentos seguros y estables procesados

De plástico estable y, por lo tanto, resistente al calor

Protege el tablero de la mesa y otras superficies de arañazos y manchas

Tamaño: 45 x 30 cm

Maxwell & Williams GI0069 Pete Cromer - Manteles Individuales en Caja de Regalo, plástico Polipropileno, Juego de 6 manteles Individuales Reversibles € 12.78

€ 12.09 in stock 1 new from €12.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Presentamos a Pette Cromer: estos manteles individuales de plástico cuentan con impresionantes collages del querido artista australiano

Reversible: hay 6 alfombrillas en el juego, cada una con una colorida ilustración inspirada en la naturaleza en cada lado, para un total de 12 diseños

Larga duración: mantén a los invitados sonriendo en fiestas, o úsalos diarios en la mesa de la cena, seguro sabiendo que no se desvanecen ni se deforman

Alta calidad: los manteles están hechos de polipropileno robusto pero flexible, que es fácil de limpiar

En caja de regalo: el juego viene en una caja para un fácil regalo, o combina con tazas y posavasos de Pete Cromer para hacer tu propio juego de comedor READ Juguetes, tecnología y joyería para Navidad en Puerto España

Out of the blue Juego de manteles Nostalgia, diseño de Equipos HiFi, Estilo Retro, de la Marca Leewadee € 9.18 in stock 4 new from €9.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de 4 salvamanteles de cristal

Cada uno mide: 43 cm x 28 cm x 1 mm aproximadamente.

Material: plástico (polipropileno).

Fáciles de limpiar.

Utilissimi - Juego de manteles individuales americanos - Estilo vintage - Fabricados en plástico (PVC) lavable - Medidas 44 x 28 cm - Diseño americano € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estilo vintage: Un paso atrás en el tiempo, gracias a estos manteles individuales americanos en estilo vintage, con su diseño retro, podrá elegir disfrutar de una auténtica comida al estilo años 80.

Lavables: Estos manteles individuales fabricados en PVC (cloruro de polivinilo) se pueden limpiar solo con una simple esponja, una verdadera salvación para aquellos que necesitan reducir el tiempo al mínimo sin dejar de tener una mesa ordenada y chic.

Resistentes: manteles individuales fabricados en material plástico, resistentes al calor, a los arañazos y a las manchas, ideales para proteger su mesa de tazas, platos y cubiertos.

Multiusos: los diseños diferentes le darán la oportunidad de crear el ambiente adecuado para un feliz desayuno, almuerzo o cena familiar.

-: -

Myir JUN Manteles Individuales y Posavasos de Cuero, Salvamanteles Lavables Salvamanteles Individuales y Posavasos Manteles Individuales de PU Antideslizant Salvamanteles (Gris Rosado, Juego de 4) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manteles Individuales de Doble Cara: Lo diseñamos con el mismo material, pero con diferentes colores en cada lado, y se puede usar ambos lados.

Antidesgaste y Manteles Individuales Lavables: Materiales de cuero PU ecológicos. Doble cara, diseño impermeable, el líquido no puede atravesar manteles individuales.

Antideslizante de Salvamanteles Individuales: Se agregan líneas antideslizantes en la parte delantera y trasera del mantel individual, lo que dificulta que se caigan de la mesa.

Plegable y Ampliamente Utilizado: mantel individual es lo suficientemente suave como para enrollarse fácilmente. Perfecto para cocina, hotel u oficina, restaurantes, fiestas en casa, También se puede utilizar como alfombrilla de ratón.

Dimensiones: Mantel individual 30 cm x 43 cm, Posavasos 10 cm x 10 cm.

Qualsen Paquete de 4 Mantel Individual, Manteles Individuales Plastico, Individuales de Mesa, PVC Antideslizantes Mantel Conjunto € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ● Este estilo de manteles individuales a diferencia de otros productos de tejido cruzado hechos de materiales baratos, fugas. Los manteles individuales Qualsen son materiales de alta calidad, tienen un sabor distintivo y refinado, ultra grueso y duradero, sin fugas, te dan una sensación cómoda. Dimensiones del producto: 44 x 30 cm. El paquete incluye: 4 manteles individuales.

【Conveniente y duradero】Hecho de vinilo y materiales de PVC de alta calidad y respetuosos con los rayos UV para resistir la decoloración, diseñado para durar años con el uso diario. Lavable, antimanchas, fácil de limpiar, antideslizante, resistente al desgaste.

【Diseño elegante y elegante:】 diseño de cuadros y patrón de flores, exquisito, elegante, moderno y personalizado, cada uno está cuidadosamente diseñado. Protege tu mesa de arañazos y manchas, buena decoración para mejorar la calidad de vida. Perfecto para ocasiones especiales (Navidad, día de Pascua, día de la madre, día de la independencia, fiestas, etc.) y uso diario.

【Instrucciones de cuidado】 Lavable y limpiable por conveniencia, recomendamos limpiar el tapete con un paño húmedo y lavarlo solo si es necesario. (No se recomienda colocar alimentos o platos calientes directamente sobre los manteles table

【Consejos】 Todos los manteles individuales están cortados a mano y puede haber un pequeño error en el tamaño. Esto no afectará al uso diario.

Boao 6 Piezas Manteles Individuales de Plástico Alfombrillas Manteles Individuales Resistentes Al Calor Alfombrillas para Mesa, Comedor, Cocina (40 x 30 cm) € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Manteles individuales prácticos: las esquinas de estos manteles individuales están diseñados redondeados para evitar cortarlo a usted y a su familia, de forma segura y confiable, de uso fácil y conveniente, textura suave y gruesa para proteger de manera efectiva los tableros de las mesas secos y limpios

Material de calidad: estos manteles individuales transparentes están hechos de plástico pp, duradero y elástico, no es fácil de deformar o romper, no tóxico y sin olor extraño, disponible para muchos usos, puede servirle durante mucho tiempo

Amplias aplicaciones: son excelentes para mesa de comedor, mesa de madera, posavasos, alfombra de picnic, escritorio de oficina, escritorios, mesa de café, alfombra de té de la tarde, banco de TV, tocador, mesa de noche, etc., útiles y versátiles

Fácil de limpiar: estos manteles individuales transparentes son lavables y flexibles, no se desvanecen ni manchan, se limpian y secan rápidamente, son adecuados para el uso diario, simplemente límpielos con un paño de cocina o rocíelos con agua cuando estén sucios

Lo que obtendrá: 6 manteles individuales transparentes, la cantidad suficiente le permite usar y reemplazar para la vida diaria, una herramienta agradable y práctica para mesa, comedor, cocina y otros lugares

Mantel individual (4 juegos), de PVC, antideslizante, resistente al calor, antimanchas y lavable, apto para mesa de comedor y cocina, 45 x 30 cm (color cesta) € 11.11 in stock 1 new from €11.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Decoración del hogar: crea una atmósfera romántica para tu mesa de comedor, hermosa y a la moda. También es una buena opción para regalar a familiares y amigos.

❤️Protege tu mesa de comedor: el producto tiene las características de alta resistencia al calor (90 °C), antideslizante, impermeable y no se decolora. El uso de este mantel puede evitar que la sopa y el pangrato colador en la mesa del comedor y es fácil de limpiar. Al mismo tiempo, también puede evitar que la mesa se raye por el cuchillo y el tenedor.

❤️Alta calidad y protección medioambiental: el mantel está hecho de 70% PVC + 30% PET, y se combina con 4 manteles individuales (tamaño: 30 x 45 cm) + 4 posavasos (diámetro: 10 cm). También puedes utilizar tijeras afiladas para cortar el tamaño del mantel de acuerdo a tus necesidades.

❤️ Fácil de limpiar: el mantel individual se puede lavar con agua. Cuando el mantel se ensucia, simplemente enjuáguelo con agua o límpialo con detergente y luego sécalo. Es seguro, antideslizante, no se decolora, resistente a las manchas, resistente al moho y se seca rápidamente.

❤️No tóxico y duradero: seguro, no tóxico, sin BPA, inofensivo y sin olor. Resistencia a la corrosión, alta flexibilidad y larga vida útil.

OUME Manteles 6 Piezas Individuales de Mesa Lavable Antimanchas Antideslizante Resistente Al Calor PVC Vinilo Salvamanteles Individuales € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶Tamaño de Manteles Individuales Mesa: 18 "X12" (45cmx30cm) , Paquete - Juego de 6 manteles individuales. Característica: resistente al calor, resistente a las manchas, antideslizante, lavable y duradero.

▶Salvamanteles Individuales PVC Alta Calidad: Este Manteles Individuales Antimanchas ha sido aprobado como Accesorios de cocina respetuosos con el medio ambiente de la FDA, hecho de PVC de alta calidad para el medio ambiente, seguro y no tóxico, sin BPA, inofensivo, sin olor peculiar.

▶Antideslizante Y Resistente Al Calor: El mantel individual tejido de doble cara es antideslizante y resistente al calor. El aislamiento efectivo de estos manteles individuales vinilo podría llegar a 176 ° F (80 ℃), lo que puede proteger su mesa de comedor de quemaduras y crear un ambiente de comedor feliz para sus familia.

▶Facil De Limpiar Y Mantener: Estos manteles individuales lavables se pueden limpiar fácilmente. Lavar a mano en agua jabonosa tibia y secar. No se desvanece, no mancha, no se deforma, resistente al moho y secado rápido. Los manteles individuales de vinilo son fáciles de almacenar, se pueden enrollar, ahorrar espacio, mejora efectivamente la capacidad de almacenamiento del armario

▶Mantel Individual Multifuncional: OUME El juego de 6 manteles individuales es la decoración perfecta para la mesa de comedor. Perfecto para cocina, hotel u oficina, restaurantes o cafeterías, vacaciones, fiestas en casa, celebraciones familiares.

MORROLS Manteles Individuales de Cuero, Juego de 6 Mantel Individual Lavables Resistente al Desgaste al Calor Impermeable Fácil de Limpiar 30x42cm(Azul Claro) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 Diseño simple y exquisito, materiales de cuero artificial ecológicos. Doble cara, diseño impermeable. el líquido no puede atravesar manteles individuales. Proteja su mesa de arañazos y manchas, extienda la vida de su mesa.

【Embalaje】Salvamanteles Individuales usar Empaquetado plano, no se arrugará, incluye 6 juegos de manteles individuales, Tamaño en: 17''X12 '' (42CM X30CM).

【Resistente al calor】 Accesorios de cocina ecológicos, resistente a las grasas, impermeable, resistente al calor, resistente al desgaste, se seca muy rápido.La prueba demuestra la resistencia que puede alcanzar hasta 80 ℃, lo que puede proteger su mesa de quemaduras.

【Fácil de Limpiar Y Mantener】 fácil de limpiar, limpiar o enjuagar y secar. Si hay manchas en el manteles individuales, lave a mano en agua jabonosa tibia y seque, no lave a máquina. no se decoloran, resistentes al moho, fáciles de guardar.

【Perfect Home Decor】los mantel individual con estilo se pueden usar en una variedad de entornos, como mesa de comedor, cocinas, oficina de negocios, que no solo pueden proteger su mesa de las quemaduras, sino que también pueden ser una buena decoración y calidad de vida para su hogar.

8 Piezas Plástico Salvamanteles,Transparentes Manteles Individuales,Manteles Individuales para Mesa, Antideslizantes, Lavables(40 x 30 cm) (A) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECTOR: Los manteles individuales translúcidos protegen la superficie de su mesa contra manchas y rasguños, además, muestran la belleza de su propia mesa y se adaptan a cualquier esquema de color decorativo.

CUIDADO FÁCIL: mantel individual lavable, que no se decolora, no mancha, se limpia con un paño y se seca muy rápidamente.

AISLAMIENTO TÉRMICO: Las láminas de PP ecológicas, de alta tenacidad, estabilidad, resistencia al calor (hasta 80 ° C), están diseñadas para durar una larga vida útil.

APLICACIÓN MÚLTIPLE: decoración perfecta para el hogar, buena combinación con su hogar, comedor, cocina, hotel y oficina de negocios.

TAMAÑO: 30cm x 40cm; Paquete incluido: manteles individuales 8pcs READ Atlético Suspensión - Ligas Extranjeras - España - Eventos

Myir JUN Salvamanteles Individuales Juego de 6, Lavables Manteles Individuales Plásticos de Vinil de Esteras, Resistentes al Calor Antideslizante Fácil de Limpiar y Impermeable 30x45cm (Champán) € 15.98 in stock 1 new from €15.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel lavable Tamaño: 30 cm x 45 cm (se puede cortar al tamaño que necesita); 6 juegos de manteles individuales por paquete.

Soporta temperaturas de hasta 100 °C y protege tu mesa contra daños por calor. Composición: 70% PVC + 30% poliéster.

Manteles individuales lavables, resistentes al calor, no se decoloran, limpios y se secan muy rápido. Mantel lavable.

Manteles individuales de diseño elegante para una buena decoración y calidad de vida de su casa, comedor, cocina, hotel y oficina de negocios. Manteles individuales lavables.

Fácil de limpiar – simplemente con un paño húmedo o lavar la alfombrilla en el fregadero. Se puede enrollar para el almacenamiento.

Amazon Brand – Eono 6 Manteles Individuales de PVC Antideslizantes, Repelen la Suciedad y Lavables, Respetuosas con el Medio Ambiente € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: 70% PVC + 30% hilo de poliéster, fabricado con materiales de alta calidad

Tamaño: 45 x 30 cm. Los colores elegantes son definitivamente una exquisita decoración para tu restaurante

Resistente al desgaste y al calor: evita arañazos afilados de cuchillos y tenedores en el escritorio, soporta temperaturas altas de 90 grados y no quemes el escritorio

Cuidado fácil: utiliza un cepillo pequeño para eliminar suavemente. Si los restos de comida son difíciles de eliminar, debes remojarlos en agua caliente para eliminarlos.

Servicio íntimo: la marca Eono de Amazon se compromete a proporcionarte el servicio más pensado para resolver todos tus problemas. Si usted tiene preguntas o sugerencias sobre el producto, por favor envíenos un correo electrónico. Estaré satisfecho en 24 horas.

CHAOCHI Manteles Individuales Lavables Salvamantele Individuales PVC Antideslizantes Resistente al Calor Juego de 6 para la Mesa de Comedor de Cocina,Marrón € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dimensions y materiales 】: 30 cm x 45 cm / 11.8 pulgadas x 17.7 pulgadas. Los manteles individuales cumplen con el estándar de la FDA. Está hecho de 70% de vinilo PVC y 30% de hilo de poliéster. Tiene un proceso de tejido meticuloso, duradero y no se desvanece. La mayor resistencia al calor del juego de manteles individuales de la mesa es de 80 ° C (176 ° C) para evitar quemar la mesa, lo que puede crear un ambiente agradable para la comida.

【Fácil de limpiar y mantener】: Cuando Manteles Individuales de la mesa están manchadas, solo use un paño húmedo para limpiar la suciedad o enjuague debajo del grifo. Las manchas se pueden lavar rápida y fácilmente. El mantel individual con propiedades de secado rápido, antibacteriano y resistente al moho que puede hacer que las comidas sean más seguras y saludables.

【Multifuncionales】: Que protegen y decoran la mesa de su cocina,se pueden usar para proteger superficies sensibles como el vidrio, la madera o el metal contra rasguños o suciedad. También se aplica a los manteles individuales de la mesa al aire libre para barbacoa en el jardín.

【Diseño elegante y empaque de caja de regalo】: La variedad de colores y el diseño de empaque exquisito de los manteles individuales CHAOCHI le permiten satisfacer una variedad de necesidades de compra, como restaurantes, hoteles, negocios y compras. Esto definitivamente impresionará a sus invitados. El juego de manteles individuales también es un buen ideal para los regalos de Navidad.

【QUÉ OBTENES】: Manteles individuales Juego de 6,Todos los manteles individuales CHAOCHI vienen con un año de garantía del fabricante. Si nuestros productos no cumplen con su 100% de satisfacción, envíenos un correo electrónico para un reemplazo o un reembolso rápido, ¡le responderemos con un correo electrónico amigable dentro de las 24 horas!

Lemecima Manteles Individuales 13 Piezas Lavables Salvamantele Individuales PVC Antideslizantes Camino de Mesa para la Mesa, Mantel Conjunto de Comedor de Cocina(Azul) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

1 used from €16.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dimensions y materiales 】: 6 manteles individuales 30 cm x 45 cm / 11.8 pulgadas x 17.7 pulgadas, 6 posavasos 4 "(10 cm) ,1 camino de mesa 180cm x 30cm/70.8 pulgadas x11.8 pulgadas. Está hecho de 70% de vinilo PVC y 30% de hilo de poliéster. Tiene un proceso de tejido meticuloso, duradero y no se desvanece. La mayor resistencia al calor del juego de manteles individuales de la mesa es de 80 ° C (176 ° C) para evitar quemar la mesa, lo que puede crear un ambiente agradable para la comida.

【Fácil de limpiar y mantener】: Cuando Manteles Individuales de la mesa están manchadas, solo use un paño húmedo para limpiar la suciedad o enjuague debajo del grifo. Las manchas se pueden lavar rápida y fácilmente. El mantel individual con propiedades de secado rápido, antibacteriano y resistente al moho que puede hacer que las comidas sean más seguras y saludables.

【Multifuncionales】: Que protegen y decoran la mesa de su cocina,se pueden usar para proteger superficies sensibles como el vidrio, la madera o el metal contra rasguños o suciedad. También se aplica a los manteles individuales de la mesa al aire libre para barbacoa en el jardín.Cada mantel individual mide un grosor de aproximadamente 1 milímetro, apílelos para un espacio de almacenamiento fácil y mínimo, espacio muy conveniente, muy conveniente

【Diseño elegante y empaque de caja de regalo】: La variedad de colores y el diseño de empaque exquisito de los manteles individuales CHAOCHI le permiten satisfacer una variedad de necesidades de compra, como restaurantes, hoteles, negocios y compras. Esto definitivamente impresionará a sus invitados. El juego de manteles individuales también es un buen ideal para los regalos de Navidad.

【Mantel Individual Multifuncional】: Placemats son el complemento perfecto para su mesa, manteles individuales hermosos y elegantes para agregar más diversión a la mesa de la cocina y la hora del café. Perfecto para cocina, hotel u oficina de negocios, restaurantes o cafeterías, vacaciones, fiestas en el hogar, reuniones familiares

COM-FOUR® Mantel individual de 8 piezas, mantel individual que se puede limpiar, mantel de mesa, mesa de comedor, 43,5 x 28,5 cm [la selección varía] (08 piezas -"Menú" 43,5x28,5cm) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MESA LIMPIA: El mantel individual moderno protegerá una mesa de todo tipo de manchas antiestéticas. ¡Los prácticos tapetes de mesa son insensibles a la suciedad!

ASPECTO MODERNO: El diseño vintage se adapta a cualquier mesa. ¡El motivo y los colores son realmente llamativos y le dan a cada mesa un toque especial!

LAVABLE Y FÁCIL DE CUIDAR: Los manteles individuales de la mesa de comedor son particularmente fáciles de cuidar y resistentes. Las manchas se pueden limpiar y eliminar rápida y fácilmente.

PROTECCIÓN Y MULTIFUNCIONALIDAD: Los platos, vasos y tazas se pueden colocar de forma segura y sencilla en los manteles individuales. ¡También adecuado como base de pintura!

ALCANCE DE LA ENTREGA: 8x mantel // Dimensiones: 43,5 x 28,5 cm // Material: plástico // Color: verde, marrón, gris, naranja (la selección varía y se basa en el stock)

Myir JUN Manteles Individuales y Posavasos de Cuero, Salvamanteles Individuales Juego de 4 Plásticos de Doble Cara Impermeable Lavables Antimanchas Antideslizante Resistente Al Calor (Negro Marrón) € 19.98 in stock 1 new from €19.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √ Antideslizante y aislamiento térmico: manteles individuales plásticos puede soportar una temperatura de 80°C para proteger la mesa de quemaduras,Su consistencia estable puede hacer que tenga buenas propiedades antideslizantes.

√ Rendimiento: el manteles individuales de cuero tiene propiedades Lavables impermeables, a prueba de aceite y antiincrustantes,Puede limpiar suavemente o proteger la mesa de comedor de daños

√Material: nuestros productos utilizan materiales de cuero de alta calidad saludables y respetuosos con el medio ambiente.

√ Fácil de limpiar: el material de cuero hace que sea muy fácil de limpiar. Puede limpiar la mancha con agua tibia y un paño, y luego secarla en un lugar fresco y bien ventilado.

√ El regalo perfecto: manteles individuales Lavables puedes dárselo a familiares, amigos y socios. Adecuado para mesas de comedor familiares, hoteles, restaurantes.

BEYAOBN Manteles Individuales,Juego de12 Lavables Salvamantele Individuales und posavasos PVC Antideslizantes Resistente al Calor Antideslizante Fácil de Limpiar y Impermeable 45x30 CM(Plateado Gris) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【TAMAÑO DEL JUEGO DEMESA】El tamaño del mantel individual es de 45 x 30 cm (18 "x 12"); la posavasos mide 10 cm (4 "). El contenido es: 6x mantel individual + 6x posavasos.

【Materiales】: Los manteles individuales cumplen con el estándar de la FDA. Está hecho de 70% de vinilo PVC y 30% de hilo de poliéster. Tiene un proceso de tejido meticuloso, duradero y no se desvanece.

【RESISTENTE AL CALOR 】El aislamiento efectivo de estos manteles individuales podría llegar a 80℃,lo que puede proteger su mesa de escaldar y crear un ambiente de comedor feliz para sus familias.

【FÁCIL DE LIMPIAR】puede lavar estos manteles individuales de tejido o simplemente limpiarlo.No se desvanece,no mancha,no moho,se seca rápidamente.

【Decoración perfecta】los elegantes manteles y posavasos con aislamiento antideslizante serían una buena decoración y calidad de vida para su hogar,comedor,cocina,hotel y oficina comercial.

Venilia Smile Salvamanteles Keep Life Simple and Azul, Mantelería, Mantel Individual para el Comedor, Apto para Alimentos, 4 tajada, 45 x 30 cm, 59072, 30 x 45 cm € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Superficie lisa y fácil de limpiar

Alimentos seguros y estables procesados

De plástico estable y, por lo tanto, resistente al calor

Protege el tablero de la mesa y otras superficies de arañazos y manchas

Tamaño: 45 x 30 cm

MORROLS Manteles Individuales, Juego de 4 PVC Lavables Mantel Individual, Salvamanteles Individuales Antimanchas Resistente al alor Impermeable Fácil de Limpiar 30x42cm (Gris Azulado) € 13.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 Diseño simple y exquisito, fabricados en poliuretano, materiales de cuero artificial ecológicos. Doble cara, diseño impermeable. el líquido no puede atravesar manteles individuales. Proteja su mesa de arañazos y manchas, extienda la vida de su mesa.

【Embalaje】Salvamanteles Individuales usar Empaquetado plano, no se arrugará, incluye 4 juegos de manteles individuales, Tamaño 17''X12 '' (42CM X30CM), Es lo suficientemente grande para platos y bebidas. Protege tu mesa permanece limpia.

【Resistente al calor】 Accesorios de cocina ecológicos, resistente a las grasas, impermeable, resistente al calor, resistente al desgaste, se seca muy rápido.La prueba demuestra la resistencia que puede alcanzar hasta 80 ℃, lo que puede proteger su mesa de quemaduras.

【Fácil de Limpiar Y Mantener】 fácil de limpiar, limpiar o enjuagar y secar. Si hay manchas en el manteles individuales, lave a mano en agua jabonosa tibia y seque, no lave a máquina. no se decoloran, resistentes al moho, fáciles de guardar.

【Perfect Home Decor】los mantel individual con estilo se pueden usar en una variedad de entornos, como mesa de comedor, cocinas, oficina de negocios, que no solo pueden proteger su mesa de las quemaduras, sino que también pueden ser una buena decoración y calidad de vida para su hogar. READ Los 30 mejores Armario Escobero Interior capaces: la mejor revisión sobre Armario Escobero Interior

Manteles Individuales Restaurante, 4 Pcs Manteles Individuales de Pvc, Mantel Antimanchas, Manteles Individuales Plastico, Mantel Individual Antideslizante para la Mesa de Comedor de Cocina € 8.36 in stock 1 new from €8.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】 Hecho de materiales de PVC, los manteles individuales tienen un aspecto elegante y un diseño duradero, que brindan una buena decoración y protección a su mesa de comedor.

【Resistente al calor】 El aislamiento efectivo de estos manteles individuales podría llegar a proteger su mesa de comedor de quemaduras.

【Fácil de usar】 Doblado libre, corte libre, fuerza de tracción sin deformación, Muy duradero, Fácil de limpiar, No se decolora.

【Cuidado fácil】 Puede lavar estos manteles individuales fácilmente y se secan muy rápido. Y enrolle para almacenar cuando no esté en uso, los placmats se pueden aplanar cuando se ponen en uso, mejorando efectivamente la capacidad de almacenamiento en el armario.

【Fácil de limpiar y mantener】 Cuando los manteles individuales de la mesa estén manchados, solo use un paño húmedo para limpiar la suciedad o enjuáguela debajo del grifo, las manchas se pueden lavar rápida y fácilmente.

Aiglam Manteles Individuales Plastico, PVC Antideslizantes Mantel Conjunto,Woven Border Bronze Antideslizantes Resistente al Calor Juego para la Mesa de € 12.98 in stock 1 new from €12.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】Ambientalmente, se utilizan materiales de PVC para los mantelitos, muy seguros de usar, flexión libre, corte libre, fuerza de tracción y no deformación, son la mejor decoración y protección para sus mesas, especialmente si tiene niños

【Fácil de limpiar】Puede lavar los manteles individuales de tejido o solo necesita limpiarlos. Muy duradero, sin decoloración, sin manchas, sin moho, seco y resistente al calor, perfecto para su mesa, hermosos y elegantes manteles individuales para agregar más diversión a su mesa mesa de cocina.

【Conveniente para el almacenamiento】Cada mantel individual mide un grosor de aproximadamente 1 milímetro, apílelos para un espacio de almacenamiento fácil y mínimo, espacio muy conveniente, muy conveniente.

【Ocasión generalizada para usar】Placeres de diseño exquisito de primer nivel, sentirse bien, sería la mejor decoración de mesas para el hogar, el comedor, la cocina, el hotel y la oficina de negocios.

【Atención al cliente garantizada】: manteles individuales 44 cm x 30 cm; Tamaño del camino de mesa 135 cm x 30 cm (53 "x 12"); Posavasos de 10 cm de diámetro. Embalaje: 4 manteles individuales + 1 camino de mesa + 4 posavasos. Si tiene alguna pregunta o no está satisfecho con el producto, no dude en contactarnos. Le daremos una respuesta satisfactoria en 24 horas.

TIENDA EURASIA® Pack 4 Manteles Individuales de Polipropileno - Diseños Originales y Modernos - 28,50 x 44 cm (D) € 12.95 in stock 1 new from €12.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Pack de 4 Manteles Individuales 28,5 x 44 cm

✅ Diseños Originales que aportarán un toque moderno a la mesa

✅ Fabricados en polipropileno muy fáciles de limpiar

4 manteles individuales homEdge de PVC antideslizantes y resistentes al calor, manteles individuales de vinilo lavables, juego de 4 unidades, color gris € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricados con PVC respetuoso con el medio ambiente

Diseño elegante, un buen complemento para tu mesa de comedor

Antideslizante y resistente al calor, una elección perfecta para tus cenas y cafés. Adecuado para el hogar, restaurantes y hoteles. Un regalo perfecto para amigos

Tamaño: 45,7 x 30,5 cm

Contenido del paquete: Juego de 4 manteles individuales de PVC

Westmark Manteles individuales, 4 piezas, 45.5 x 29 cm, Vinilo, Negro, Edición Saleen Diversión € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Prácticos tapetes de plástico blando de fácil cuidado

Superficie brillante, Se queda plana sobre la mesa gracias a la estructura de la costura en relieve

Fácil de limpiar, puede ser limpiado con un paño húmedo, Superficie higiénicamente sellada

adecuado para el uso diario, En 9 adecuados colores, Para cada estilo de diseño de interior

Contenido 4 Manteles individuales, Ovalados, 45.5 x 29 cm, Color blanco, Material vinilo, 01058110150

MORROLS Manteles Individuales Juego de 6 PVC Antideslizante Lavables Resistentes al Calor para Cocina, Hogar, Restaurante, Mesa de Comedor Fácil de Limpiar y Impermeable (Gris ) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseñado para resistir el calor】: de alta calidad, resistente al desgaste, resistente al calor, ignífugo antibacteriano, la prueba demuestra la resistencia que puede alcanzar hasta 80 ℃, lo que puede proteger su mesa de quemaduras. El material está compuesto de 70% de PVC y 30% de fibra de poliéster, que es inofensivo y sin olor.

【Fácil de limpiar】:Usted puede lavar los manteles individuales de tejido o simplemente limpiarlo. No se desvanece, no mancha, no se moho, se seca rápidamente.

【Flexión libre】: este mantel individual se puede aplanar o enrollar sin arrugas. Cuando no lo necesite, puede ponerlo en el gabinete de almacenamiento, o Se puede enrollar para almacenarlo.

【Decoración perfecta para el hogar】: los manteles con estilo se pueden usar en una variedad de entornos, como cocinas, restaurantes, oficinas de negocios, que no solo pueden proteger su mesa de las quemaduras, sino que también pueden ser una buena decoración y calidad de vida para su hogar.

【QUÉ OBTENES】: Empaquetado, no se arrugará, juego de 6, Tamaño: 17''X12 '' (42CM X30CM), Si nuestros productos no cumplen con su 100% de satisfacción, envíenos un correo electrónico para un reemplazo o un reembolso rápido, ¡le responderemos con un correo electrónico amigable dentro de las 24 horas!

