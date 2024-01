Inicio » Cocina Los 30 mejores Mantel Redondo Plastico capaces: la mejor revisión sobre Mantel Redondo Plastico Cocina Los 30 mejores Mantel Redondo Plastico capaces: la mejor revisión sobre Mantel Redondo Plastico 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mantel Redondo Plastico?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Mantel Redondo Plastico del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Douceur d'Intérieur Mantel Redondo (0), PVC, Estampado Persa, Color Gris, Cloruro de polivinilo, diámetro 160 cm € 11.07 in stock 3 new from €11.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Persa

Se recomienda lavar a mano

Mantel redondo (0) 160 cm pvc estampado persa gris

Ronda 160cm

Home Direct Mantel de Hule, Redondo 140 cm Lunares Verde Salvia € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Redondo 140 cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Home Direct Mantel redondo de PVC para mesa de 160 cm, color azul € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Redondo 160 cm

Se limpia con un paño, no es necesario lavar ni planchar

Protege tu mesa y superficies de trabajo de derrames accidentales de alimentos y bebidas

Apto para uso en interiores y exteriores

Los hules son perfectos para mesas de cocina y comedor, especialmente si tienes niños

Home Direct Mantel de Hule, Redondo 160 cm Gris Claro € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Redondo 160 cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Douceur d'Intérieur Mantel Redondo (0), PVC Estampado Cosy Corazón, cloruro de polivinilo, diámetro 160 cm € 16.99

€ 11.74 in stock 2 new from €11.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acogedor corazón

Se recomienda lavar a mano

Mantel redondo (0) 160 cm PVC estampado acogedor corazón

Redonda 160 cm

Soleil d'ocre Mantel Cristal, Redondo, Transparente, Diametre 140 cm € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: PVC 100 Micrones

TWUTGAYW Mantel redondo, impermeable de PVC con borde elástico con respaldo de franela, mantel de plástico que se limpia con un paño para fiestas al aire libre, picnic, 101-111 (transparente) € 10.59 in stock 2 new from €10.59

1 used from €9.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mide tu mesa: tómate un momento para medir el diámetro de tu mesa. Nuestro mantel impermeable de franela funciona para mesas redondas de 40 a 44 pulgadas de diámetro. Ten en cuenta el grosor de la tabla para evitar afectar los efectos de uso.

Fácil de instalar y proteger tu mesa: nuestro mantel de PVC es fácil de instalar. Protege eficazmente tu escritorio. Evita daños irreversibles a la superficie de tu mesa como resultado de arañazos, manchas o luz solar, y haz que tu mesa se vea más limpia.

No se desliza fácilmente y es transparente: el diseño de borde elástico está más cerca de la mesa, evitando eficazmente el movimiento y las caídas. Nuestro mantel redondo es transparente y no solo es fácil de combinar, sino que también mantiene el estilo original de tu mesa.

Resistente al agua, duradero y fácil de limpiar: el mantel con franela compuesta de material de PVC es impermeable y reutilizable. Es fácil de limpiar, y el líquido formará cuentas en la superficie, solo tienes que limpiarlas con un paño húmedo suavemente.

Mantel multifuncional: nuestro mantel se puede utilizar en hoteles, restaurantes, cafeterías, terrazas, familiares, comedores. Nuestro mantel de PVC es perfecto para ti si a menudo organizas fiestas, colas, picnics, etc. y te trae mucha comodidad. READ Los 30 mejores Cortinas De Salon capaces: la mejor revisión sobre Cortinas De Salon

Qucover Mantel Redondo Cubremesa para Mesa 150 Circular,Antimanchas Mantel de Hule, para Mesa Comedor,manteles resinados,Mantel nordico Simple 150x150CM € 15.59 in stock 1 new from €15.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mantel redondo de 150x150 cm】Perfecto para mesa redonda 120, puede cortarlo fácilmente para adaptarse a su mesa más pequeña.

【Material de PVC】El mantel es impermeable, resistente al aceite, fácil de cuidar, repele la suciedad, resistente a las manchas y antiarrugas.

【Mantel de PVC multipropósito】Este lindo mantel se puede usar para muchas cosas diferentes.Puede usarse como una capa de suelo, a prueba de lluvia o incluso para cubrir el polvo.

【Fácil de limpiar】Manteles mesa rectangular antimanchas son fáciles de limpiar.Limpie con un paño húmedo para eliminar las migajas y derrames.

【Uso】Se puede utilizar en comedor, cocina, jardín o para un picnic o una fiesta del patio trasero.No sólo puede adornar la mesa de cena pero también la tabla de té.

Douceur d'Intérieur Décor Ligne - 1710323, Mantel Cristal Redondo, 140 cm, Feuille, Cristal Estamapdo, Blanco € 7.80 in stock 2 new from €7.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Pvc

Color: Blanco

Dimensión : 140 Cm

Paquete de 8 manteles Redondos de plástico de 84 Pulgadas, manteles Circulares Desechables para Mesa, manteles Resistentes al Agua de PEVA Blanco para Fiestas, cenas, Bodas al Aire Libre (Blanco) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: recibirás 8 manteles blancos redondos desechables. El tamaño de nuestro mantel de fiesta es de 84 pulgadas, se adapta a todos los tamaños de mesa redonda de 3 pies a 6 pies, apropiado para asientos de 2 a 6 personas. A diferencia de los típicos manteles de papel, estos manteles desechables para fiestas son impermeables y contra derrames.

Diseño circular: decore su evento de fiesta con un mantel redondo blanco desechable para una apariencia simple y ordenada de su fiesta. Nuestros manteles son la elección perfecta para todos los temas de fiesta. Nuestros manteles redondos no presentan ningún patrón, este diseño permite todas las actividades, perfecto para mesas redondas de fiesta.

Materiales de PEVA de primera calidad: nuestros manteles blancos redondos desechables están hechos de un material de PEVA de alta calidad que es naturalmente suave, liso y protegerá sus mesas de rasguños, salpicaduras y derrames. Los productos de plástico desechables son resistentes al agua y a las manchas, fáciles de usar, protegen la mesa y son fáciles de limpiar, simplemente límpielos con un paño húmedo.

Fácil de usar: protege su escritorio cuando está en uso, si accidentalmente se mancha, simplemente limpie suavemente con una toalla y los manteles desechables para fiestas estarán tan limpios como siempre. Cuando termine su fiesta, solo necesita enrollarlo y limpiar la mesa, lo cual es fácil de usar y le ahorra tiempo. Puede elegir el uso en interiores, también puede elegir usarlo en exteriores.

Multiusos: este mantel redondo no solo puede decorar y proteger su mesa en la fiesta, sino que también puede iluminar su cena especial. Nuestros manteles redondos son adecuados para todos los eventos, como bodas, fiestas de cumpleaños, graduaciones, barbacoas, eventos corporativos, Navidad, Día de San Valentín, Acción de Gracias, cenas, reuniones, ferias comerciales, celebraciones navideñas y muchos más.

Mantel de Hule, Redondo 160 cm Hojas Verde Salvia € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Redondo 160 cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

IBEQUEM Mantel de PVC Transparente, Mantel De Vinilo 100% Impermeable, Resistente Al Aceite, a Prueba De Derrames, Transparente, Grueso, para Mesas De Comedor, Cocina, Hogar (Redondo-150cm) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño Perfecto】 Nuestro mantel de encaje de pvc transparente mide aproximadamente 60 x 84 pulgadas, que se adapta a la mayoría de las mesas, y el mantel está decorado con un hermoso encaje alrededor de los bordes, que puede hacer que su experiencia de comedor sea más cómoda y agradable para usted y su familia.

【Material de alta calidad】 Nuestros manteles están hechos principalmente de material de PVC respetuoso con el medio ambiente, que es seguro y fiable, resistente al aceite y al agua, inodoro y no es fácil de deformar y romper, y es la mejor opción para proteger su mesa de comedor.

【Resistente y duradero】 El mantel de vinilo 100% impermeable mantendrá su mesa libre de arañazos y manchas. Aunque parece delgado, es extremadamente duradero, la superficie lisa es resistente al agua y al aceite, y es tan fácil de limpiar que puede usarlo con confianza durante mucho tiempo.

【Amplia gama de usos】 Este protector de mesa a prueba de derrames de aceite es práctico para la mayoría de las fiestas, como fiestas de cumpleaños, catering, recepciones de bodas, cafés, picnics, decoraciones para el hogar, etc. Hará que toda la fiesta sea más exquisita y romántica.

【Instrucciones de cuidado】 Este mantel está hecho de PVC y no se puede planchar, sólo tiene que limpiar o lavar la superficie del mantel con jabón suave y un paño húmedo o una esponja, luego secar al aire y guardarlo en un cajón o armario para su próximo uso.

SWD TWTH Protector de mesa transparente, mantel de PVC lavable, redondo, de plástico transparente, impermeable, antideslizante, protector de muebles (redondo, 90 cm) € 20.94 in stock 1 new from €20.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PVC transparente de alta calidad: hecho de 100% PVC inofensivo, este mantel redondo transparente cuenta con resistente al aceite, fácil de limpiar, impermeable, antideslizante, resistente al calor, puede soportar el uso diario y desgarros. Limpiar suavemente para limpiar las manchas en la mesa sin lavar.

Decoración y protección: el mantel redondo de PVC tiene características suaves y transparentes, no afectará el color original y la textura exquisita de tu mesa de comedor, también puede proteger tu mesa o muebles de daños no deseados, lo que permite que tus muebles se mantengan elegantes y duraderos.

Excelente protector de mesa: ideal para la mayoría de mesas redondas o muebles, como mesa de cocina, mesa de comedor, armario de acero inoxidable, manteles individuales de encimera, etc., la cubierta de PVC transparente muestra la belleza de tu propia mesa o mantel y va bien con cualquier esquema de color decorativo.

Resistencia a altas temperaturas: el mantel hecho de tela de vidrio suave cuenta con una excelente resistencia al calor, y puede permanecer sin deformar incluso a una temperatura de 60 a 80 grados Celsius/140 a 176 °F, lo que puede proteger tu mesa y otros muebles de alta temperatura y daños de la luz solar.

Fácil de limpiar: el protector de mesa transparente tiene las características de impermeable, resistente al aceite y a las manchas. Se puede limpiar con un paño húmedo o enjuagar con agua. Se puede limpiar rápidamente, ahorrando tiempo y energía, haciendo que tus tareas domésticas sean más fáciles y haciendo que tu vida sea más cómoda.

douceur d'Intérieur Décorline 1710464 - Mantel transparente Redondo , 140 cm, Cristal Estamapdo, Plata € 7.99

€ 7.22 in stock 1 new from €7.22

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Pvc

Color: Plata

Dimensión : 140 Cm

ANRO Industry Style - Mantel de Hule, diseño Moderno, Multicolor, Redondo, 120 cm € 16.56 in stock 1 new from €16.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hule – Mantel de hule – Mantel de PVC – Exterior – In-Door – Mantel lavable

Fácil de lavar, resistente a la suciedad e impermeable, suave para la superficie de la mesa/parte trasera de fieltro.

Hule al metro – cualquier longitud hasta 20 m / ovalado 140 x 180, 140 x 200, 140 x 220, 140 x 240 cm – tolerancia de hasta 1%/redondo: 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm – tolerancia de hasta 1%.

Entrega en un rollo – sin pliegues ni arrugas a partir de la longitud de 2, 6 m.

ORYX Mantel Hule Redondo Circulos Beige Impermeable Antimanchas PVC Ø 140 cm. Uso Interior y Exterior € 12.00

€ 11.09 in stock READ Los 30 mejores Cabezal Cama 90 capaces: la mejor revisión sobre Cabezal Cama 90 9 new from €8.13 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel Hule estampado en color blanco con formas circulares en tonos de gris y beige. Diseño moderno y elegante para cualquier ocasión.

Medidas: Diámetro de 140 cm. Resistente y duradero, adecuado tanto para exteriores como interiores.

Protege la mesa de salpicaduras, derrames, arañazos y antimanchas. Es impermeable y antideslizante.

Fabricado en PVC y con revestimiento de fieltro suave en la parte trasera. Puede limpiarse fácilmente con un paño húmedo. No apto para uso en lavadora, secadora o plancha.

Ideal para mesas de salón, cocina, comedor, terraza o jardín. Perfecto para proteger muebles, mesas o superficies, tanto dentro como fuera de casa. Articulo también conocido como Hule, hule antimanchas, hule anti manchas,mantel antimanchas, mantel anti manchas, mantel cocina, mantel protector, cobertor mesas, cubremesas, hule cocina, etc.

Soleil d'ocre Mantel Antimanchas Alix Redondo, Azul (Marino), Diametre 180 cm € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ERROR:#N/A

ERROR:#N/A

ERROR:#N/A

Yeahshion Mantel Redondo Resistente a Las Manchas Beige Φ120cm, Mantel Impermeable con Efecto de Lino de Poliéster para Mesa, Comedor, Restaurante (Beige, Φ120cm) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

1 used from €17.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【DECORACIÓN Y PROTECCIÓN】 Tenga en cuenta que 120 cm se refiere al diámetro del mantel y no se aplica a la mesa de 120 cm. Si el tamaño de su mesa es de 120 cm, elija un mantel más grande. El moderno y encantador mantel de efecto lino azul le dará a tu mesa de comedor un aspecto elegante y la protegerá de arañazos y manchas.

【ALTA CALIDAD】Hecho de poliéster de alta calidad de 180 g/m2 (180 g/㎡) sin productos químicos agresivos. Este mantel rectangular es fuerte y fresco para un uso prolongado.

【MANTEL DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS】 Todos los líquidos y derrames se caerán del mantel de poliéster resistente al agua, solo puede limpiarlo con una esponja o toallas.

【AJUSTE PERFECTO】 Ofrecemos una variedad de tamaños para este mantel de poliéster, para que pueda encontrar el mejor para su mesa. Este mantel es adecuado para la mayoría de las mesas de buffet, mesas de picnic al aire libre, mesas de café, comedor y mesas de cocina.

【CUIDADO FÁCIL】 El mantel se puede lavar a mano y a máquina en agua fría con un detergente suave. No use lejía. Secar en un lugar ventilado.

Mantel de Plástico Redondo - 2,13 m - Verde Esmeralda € 8.57 in stock 2 new from €7.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 Mantel de Plástico Redondo de color Verde Esmeralda

El mantel de plástico mide 2,13 m de diámetro

Protege tu mesa en una fiesta de cumpleaños, fiesta de Navidad o cualquier otra ocasión especial

Este mantel desechables hace que limpiar sea una tarea rápida y fácil

Combínalo con otros artículos de fiesta de color verde esmeralda de Unique Party

ANRO - Mantel de hule lavable con un trapo, con diseño de entablado, color beis-marrón, redondo, 120 cm € 16.56 in stock 2 new from €13.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel de fácil cuidado, lavable con un trapo. Con revestimiento de PVC sobre TST, estampado. Puede usarse también como mantel de jardín, en interiores o exteriores y también sirve para costura.

Disponible en forma rectangular, ovalada y redonda; viene bien embalado. Adecuado para el contacto con alimentos. Para seleccionar el tamaño y el modelo, utiliza el campo de selección de arriba.

Impermeable, efecto loto, repele la suciedad. Robusto, fácil de limpiar, antideslizante, lavable con un trapo húmedo, cumple con la norma REACH.

El mantel se puede limpiar con un trapo y es adecuado para eventos y fiestas, así como para usarlo diariamente en la cocina, el comedor, el jardín, el balcón o de acampada, o para hacer manualidades. Protege tu mesa de la suciedad y los arañazos.

Se suministra doblado. A partir de 2,6 m de longitud (2,6 m en una sola pieza), se entrega en un rollo, sin pliegues ni arrugas. Con bordes cortados o ribeteados con cinta al bies. Tú decides.

ANRO Mantel de Hule para Mesa (Lavable, diseño Moderno, Retro, 140 cm), Color Negro, Toalla, Rund 140cm € 18.92 in stock 2 new from €15.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel de fácil cuidado y lavado, con revestimiento de PVC. Puede usarse como mantel de jardín, en interiores o en exteriores y también sirve como tejido para coser.

Disponible en forma rectangular, ovalada o redonda; bien embalado. Adecuado para estar en contacto con alimentos. -

Repelente al agua, de plástico PVC, repele la suciedad, es resistente, fácil de limpiar, antideslizante, se lava fácilmente con un paño húmedo, cumple con el reglamento REACH.

El mantel, que se puede limpiar, es perfecto para eventos y fiestas, así como para usarlo diariamente en la cocina, comedor, jardín, balcón o camping, o para hacer manualidades. Protege su mesa de la suciedad y los arañazos.

Viene plegado / a partir de 2,6 m de longitud (2,6 metros por pieza), viene en rollo, sin pliegues ni arrugas.

Highdi Impermeable Mantel de Redondo, Mármol Antimanchas Lavable Manteles Moderno Decoración para Salón, Cocina, Comedor, Mesa, Interior y Exterior (Dorado,Redondo 180cm) € 14.99 in stock 1 new from €14.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features >>>MATERIAL - El mantel es hecho de poliéster de alta calidad, protege su mesa de comedor del polvo y del daño causado por el calor o los artículos afilados.

>>>CARACTERÍSTICA - Su buena consistencia y color brillante dan un toque extra a la casa. Diseño de estilo simple para decorar su mesa, crear una sensación agradable y relajante durante la cena.

>>>USO - Manteles para uso interior / exterior, fiestas, fiestas, celebraciones, catering, cafeterías, ocasiones especiales, cenas, almuerzos, barbacoas, buffets y más. Se puede integrar fácilmente con la decoración de su hogar, agregando color y alegría a su mesa de comedor. Excelente regalo para familiares y amigos en sus cumpleaños, Navidad u otros días especiales.

>>>CUIDADO - Fácil de limpiar, se puede lavar a mano o a máquina. Puede quitar cualquier líquido fácilmente con un paño.

>>>Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le brindaremos el mejor servicio. ---dinosaurios elastico encaje escritorio estrellas etnico exterior jardin fiesta flores vintage gatos geometrico hojas verdes aguacate barato borlas floral frutas fucsia lavable lila london lunares marron cuadrada 90x90 ovalada 140x100 140x180 rojo ovalado terraza transparente tropical tucan verde individual antideslizante bambu hoja palma tropicales infantil pvc silicona

Productos Plastico Cubre camillas para Mesa Redonda (90 cm) € 11.00 in stock 1 new from €11.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubre camilla extra, fabricado en España.

Color del mantel de plástico transparente.

Refuerzo lateral de plástico blanco.

Mantel Redondo de PVC Transparente Impermeable de plástico Transparente manteles de Mesa, Almohadillas de Escritorio, Protector Impermeable € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Si tu escritorio es una mesa pulida: como mármol, vidrio, lacado, etc., se recomienda utilizar un mantel de PVC mate o en forma de flor. O ponte un mantel de tela y utiliza un mantel de PVC. No habrá marcas de agua. El tamaño será más grande de 1 a 3 cm que tu mesa, se encogerá al tamaño exacto unos días

Transparente: 100% policarbonato puro, muy transparente, rígido y grueso. Las alfombrillas de policarbonato son una alternativa asequible a las alfombrillas de vidrio gracias a su resistencia y transparencia, proporcionando una protección eficaz mientras que permite que la belleza de tu suelo brille a través de ella.

Protección premium: diseñado para imitar la resistencia y durabilidad de las alfombrillas originales de policarbonato de oficina, los protectores de suelo de silla de la serie Eco son rígidos y duraderos. Protege todas las superficies de suelo duro, incluyendo madera, laminado, azulejos, piedra y vinilo, mientras que permanece libre de olores y libre de compuestos tóxicos volátiles para mantener un ambiente interior saludable.

Debido a la naturaleza especial de los materiales de PVC, el mantel puede tener un olor especial. Abre y seca durante 2 a 5 días, el olor se disipará lentamente. Y este olor es inofensivo para el cuerpo humano, no dudes en usar.

Duradero: nuestras alfombrillas para sillas de escritorio están diseñadas para su uso en suelos duros. Las alfombrillas para silla de oficina más vendidas están diseñadas para proporcionar una alta resistencia al impacto y bajo uso estándar no se agrietan, rizan, rompen, rayan o decoloran. Si tienes otros tamaños personalizados, ponte en contacto con nosotros.

Home Direct Mantel de Hule, Redondo 160 cm Lunares pequeños Gris Claro € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Redondo 160 cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

Mantel de Plástico Redondo - 2,13 m - Morado Oscuro € 5.29 in stock 2 new from €5.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 Mantel de Plástico Redondo de color Morado Oscuro

El mantel de plástico mide 2,13 m de diámetro

Protege tu mesa en una fiesta de cumpleaños, una boda o cualquier otra ocasión especial

Este mantel desechables hace que limpiar sea una tarea rápida y fácil

Combínalo con otros artículos de fiesta de color morado oscuro de Unique Party READ Los 30 mejores Mezclador De Cartas capaces: la mejor revisión sobre Mezclador De Cartas

NOPEILVI Mantel Ajustado Redondo Transparente Transparente Cubierta de Mesa Impermeable con Ruido de Agua 90-110 cm, Mantel de Vinilo, Mantel de Vinilo elástico, elástico Transparente € 14.99 in stock 1 new from €14.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: El mantel redondo transparente es de buena calidad, hecho de material de PVC de alta calidad, que puede fijarse bien en mesa redonda sin deslizarse, y el borde del mantel es fácil de limpiar y elástico.

Diseño de banda elástica: el diseño con banda elástica alrededor del mantel es muy práctico y conveniente, no le facilita instalar el mantel, sino que también hace que sea más conveniente usar el mantel, banda elástica puede estar bien.fijado en mesa y no se deslizará fácilmente.

Multi-usos: fácil de limpiar hace que esta cubierta de mesa de vinilo sea ideal para actividades generales de múltiples usos como cenas, pintura, juegos de mesa y uso de arcilla de modelado..Es perfecto para niños y familias y mantiene suciedad y el polvo fuera de las mesas de patio al aire libre.

Fácil de limpiar: ¡solo limpie para facilitar limpieza!.No más preocupaciones sobre derrames y manchas..Consejo: No se puede lavar a máquina, no planchar directamente sobre manteles de plástico.

Para usar: Simplemente coloque el mantel de vinilo sobre mesa y tire firmemente para que el borde elástico se ajuste a mesa redonda..Use un secador de pelo para suavizar suavemente los pliegues en el vinilo.

DALINA TEXTIL Mantel de Mesa Antimanchas Redonda de EstampadoVintage Contemporáneo Tejido Impermeable (180CM Ø ) € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO. Ofrecemos una gran variedad de diseños con estampados de todo tipo que se adaptan al estilo de tu hogar. Para un diseño moderno y elegante con toques exóticos, hojales, pétalos y vintage.

MATERIAL. Utiliza un acabado de 100% fibra Poliéster de alta calidad. La tela no está plastificado pero está echa con un material de tela impermeable, superficie suave y ligero para dar a tu hogar un toque cómodo y limpio.

IMPERMEABLE. Gracias a nuestras fibras de poliéster estos manteles son impermeables, el liquido permanece en la superficie del mantel y facilita su limpieza posterior. Aumenta la protección de tu mesa y al mismo tiempo decorar tu hogar.

TAMAÑO. Con sus diferente tamaños se adaptan a cualquier mesa. Ideal para cocina, salón o para tus mesas de exterior gracias a que puedes elegir su formato rectangular o redondo.

LAVADO. Fácil limpieza y mantenimiento con un paño húmedo o también preferiblemente lavar a mano, o también a máquina de ciclo suave con temperatura 30º grados.

Home Direct Mantel de Hule, Redondo 140 cm, Lunares pequeños Verde Salvia € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Redondo 140 cm

Material: hule de PVC

Protege tu mesa contra derrames y manchas

El mantel viene doblado, en envases transparentes

SWD TWTH Mantel redondo de PVC, protector de mesa de plástico transparente, resistente a los arañazos, antideslizante, grande (1,0 mm, 120 cm) € 29.36 in stock 1 new from €29.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantel redondo de PVC transparente: hecho de material de PVC respetuoso con el medio ambiente para proporcionar un ambiente saludable y limpio durante la comida. Hay 3 grosores para elegir: 1,0 mm/1,5 mm/2,0 mm. Características altamente transparentes, rígidas y gruesas. Este mantel es una alternativa asequible a las alfombrillas de vidrio gracias a su resistencia y transparencia, proporcionando una protección eficaz durante el uso diario.

Manteles de PVC ecológicos: este mantel transparente no tiene olor, sin toxinas, sin cadmio, sin estaño, sin plomo, sin ftalatos y no daña la salud humana. Mantiene perfectamente un ambiente de comedor saludable mientras que da a tu mesa o superficie de muebles la mejor protección.

Mantel ideal para mesas de comedor: con este mantel transparente, no tienes que preocuparte de que la hermosa superficie de mesa y muebles se dañe por gotas de agua y manchas, arañazos y calor, nuestro protector de mesa redondo transparente protegerá la parte superior de la mesa y añadirá un elemento decorativo a la habitación.

Fácil de mantener: simplemente límpialo simplemente deslizando un paño húmedo para eliminar todo el desorden de su superficie y ahorrar mucho tiempo, sin otras necesidades de mantenimiento complicadas. Hace tu vida más fácil y cumple su propósito previsto de manera eficiente.

Amplia aplicación: elección perfecta para la mayoría de mesas redondas o muebles, como mesa de cocina, mesa de comedor, armario de acero inoxidable, manteles individuales de encimera, etc., la cubierta de PVC transparente protege la superficie de tu mesa contra daños involuntarios, además, muestra la belleza de tu propia mesa o mantel y va bien con cualquier esquema de color decorativo. Fácil de mantener limpio y tiene un aspecto maravilloso. Una buena alternativa al vidrio pesado.

