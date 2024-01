Inicio » Zapatos Los 30 mejores maletin portadocumentos mujer capaces: la mejor revisión sobre maletin portadocumentos mujer Zapatos Los 30 mejores maletin portadocumentos mujer capaces: la mejor revisión sobre maletin portadocumentos mujer 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Lois - Portadocumentos Mujer - Maletin ordenador Portatil Mujer. Bolso Portatil Mujer para Trabajo - Bolso Ordenador Portatil Mujer Laptop 15,6 Pulgadas 310539, Azul € 54.98 in stock 2 new from €54.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para Ordenador Portatil Mujer. Bolsos para Ordenador Mujer - Maletin ordenador Mujer. Diseñado para la mujer moderna: un maletín elegante que combina funcionalidad y estilo, ideal para llevar tu ordenador portátil con seguridad y elegancia.

Bolso Grande Mujer - Bolso Mujer Grande. Versatilidad y comodidad: perfecto para universitarias y profesionales, este bolso se adapta a todas tus necesidades, desde la universidad hasta reuniones de trabajo.

Bolso Universidad Mujer. Calidad superior: fabricado con materiales resistentes y duraderos, este portadocumentos garantiza la protección de tus dispositivos y documentos importantes.

Maletin Portatil Mujer. Gran capacidad y organización: cuenta con múltiples compartimentos para organizar tus pertenencias, convirtiéndolo en el bolso ideal para el día a día.

Medidas: 40x29x9 cm. Capacidad: 6,44 l. Peso: 0,75 kg. En Lois nuestro objetivo principal es crear clientes felices y sabemos que tú eres uno de ellos. Características Especiales: Maletín para portátil de hasta 15´6 pulgadas. Con banda trasera para ajustar al trolley. Con departamento acolchado interior para portátil. Bolsillo interior con cierre de cremallera. Materiales: Poliéster combinado con lona y detalles con piel sintética. Interior: Forro personalizado y etiqueta interior repr

MISAKO Cros portaordenador con estampado floral (15,6 pulgadas) - Maletín portátil portaordenador de moda de 15,6 pulgadas - Portadocumentos Cros Beige 30 X 41 X 10 cm € 35.99

€ 32.99 in stock 2 new from €32.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín para portátil - Portaordenador y portadocumentos de moda mujer Medidas: 30 X 41 X 10 cm Cros Beige

Maletín de trabajo: Con forma rectangular, es un formato ideal para llevarla como equipaje de cabina u oficina. Almacena tanto el portátil, la tablet, libros y todo tipo de documentos.

Alta Calidad: fabricado con materiales muy resistentes para un uso diario y diseñado con varios compartimentos.

Equipaje con fácil cierre gracias a su cremallera, sin atascarse que hará que tus objetos de valor estén seguros.

Con garantía de una marca con más de 200 tiendas en España y en el mercado internacional.

Lois - Portadocumentos Mujer - Maletin ordenador Portatil Mujer. Bolso Portatil Mujer para Trabajo - Bolso Ordenador Portatil Mujer Laptop 15,6 Pulgadas 319338, Azul € 49.98 in stock 2 new from €49.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para Ordenador Portatil Mujer. Bolsos para Ordenador Mujer - Maletin ordenador Mujer. Diseñado para la mujer moderna: un maletín elegante que combina funcionalidad y estilo, ideal para llevar tu ordenador portátil con seguridad y elegancia.

Bolso Grande Mujer - Bolso Mujer Grande. Versatilidad y comodidad: perfecto para universitarias y profesionales, este bolso se adapta a todas tus necesidades, desde la universidad hasta reuniones de trabajo.

Bolso Universidad Mujer. Calidad superior: fabricado con materiales resistentes y duraderos, este portadocumentos garantiza la protección de tus dispositivos y documentos importantes. Exterior: Polipiel sintética. Interior:Forro de poliéster estampado con etiqueta interior representativa de la marca. A destacar la combinación de colores , la textura del material , cursor con logo y el logotipo frontal.

Maletin Portatil Mujer. Gran capacidad y organización: cuenta con múltiples compartimentos para organizar tus pertenencias, convirtiéndolo en el bolso ideal para el día a día. Características Especiales: Con departamento acolchado interior para portátil de hasta 15´6 pulgadas. Asa larga extraíble y regulable. Bolsillos interiores organizadores. Con banda trasera para ajustar al trolley.

Medidas: 40x29x7 cm. Material: Polipiel.

MATEIN Maleta Portadocumentos Mujer 17 Pulgadas, Maletín Profesora Grande Bolsa Ordenador Portatil Trabajo Maletin Oficina Bolso Universidad Bolso Enfermera para Viaje, Rosa € 43.99 in stock 1 new from €43.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GRAN CAPACIDAD Y COMPARTIMENTO ORGANIZADO: Tamaño:16.5*5.3*12 pulgadas. Compartimento para portátil de la bolsa rosa para portátil de 17 pulgadas, 15,6 pulgadas, 14 pulgadas, ordenador de hasta 17,3 pulgadas, iPad de 12,9 pulgadas y otros accesorios tecnológicos, compartimento principal para paraguas, botella de agua. Compartimento trasero de maletín portátil 17.3 pulgadas mujer para guardar documentos. Bolsillo multifunción de maletín ordenador portatil para ratón, cargador, auriculares

PROTECCIÓN ACOLCHADA Y RESISTENTE AL AGUA: El exterior de bolso para ordenador portatil mujer está hecho de tela de poliéster resistente al agua y resistente a los arañazos de cuero de la PU para una fácil limpieza y uso de larga duración. Con el diseño interior totalmente acolchado y construcción robusta, maletín portátil mujer ayudar a proteger su computadora de los golpes y golpes al caminar, que ofrecen una protección óptima para el ordenador portátil

MATERIAL RESISTENTE AL AGUA Y DURADERO: Bolso para ordenador está hecho de tela de poliéster resistente al agua y duradero para una fácil limpieza y un uso duradero.La cremallera de metal liso y duradero gancho de metal correa de acceso rápido a un ordenador portátil. El bolsillo frontal de bolso maletin mujercon su bolsillo interior y ranuras mantiene todos sus accesorios diarios bien organizados

DISEÑO CONVENIENTE Y CÓMODO: La correa de equipaje de bolso grande se puede insertar y fijar al asa de un trolley o maleta, lo que hace que sea muy cómodo de llevar. El compartimento separado de maletin ordenador portatil con un diseño de gran apertura puede hacerle pasar rápidamente el control de seguridad del aeropuerto. La correa ancha desmontable para el hombro y el asa resistente hacen que sea portátil como bolsa de transporte para portátil, bandolera para portátil o maletín para portátil

USO MULTI-OCASIONES: Bolsos grandes mujer universidad ideal para el trabajo profesional de oficina, viajes de negocios, escapadas de fin de semana o la vida escolar. Su aspecto acolchado puede servir como bandolera, bolsa de oficina, bolsa de transporte para portátil, bolsa crossbody para portátil o bolsa de negocios para mujer. Maletin oficina mujer es ideal para la mayoría de negocios, oficinas, profesores, enfermeras, estudiantes, abogados, diseñadores READ Los 30 mejores Botas De Moto Hombre capaces: la mejor revisión sobre Botas De Moto Hombre

Amazon Basics - Maletín compacto para portátil con correa para el hombro y bolsillos para accesorios (15,6 pulgadas, 40 cm), negro, 1 unidad € 16.67 in stock 1 new from €16.67

8 used from €16.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín compacto y poco voluminoso para tu portátil de hasta 15,6 pulgadas (39,62 cm)

Con bolsillos para almacenar ratón, teléfono móvil y otros accesorios

Incluye correa acolchada para el hombro

Dimensiones internas: 37,33 x 5,58 x 28,44 cm (largo x ancho x alto)

Dimensiones externas: 39,37 x 7,11 x 30,48 cm (largo x ancho x alto)

SKPAT - Portadocumentos Mujer - Maletin ordenador Portatil Mujer. Bolso Portatil Mujer para Trabajo - Bolso Ordenador Portatil Mujer Laptop 15,6 Pulgadas 319137, Marino € 44.98 in stock 1 new from €44.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para Ordenador Portatil Mujer. Bolsos para Ordenador Mujer - Maletin ordenador Mujer. Diseñado para la mujer moderna: un maletín elegante que combina funcionalidad y estilo, ideal para llevar tu ordenador portátil con seguridad y elegancia.

Bolso Grande Mujer - Bolso Mujer Grande. Versatilidad y comodidad: perfecto para universitarias y profesionales, este bolso se adapta a todas tus necesidades, desde la universidad hasta reuniones de trabajo.

Bolso Universidad Mujer. Calidad superior: fabricado con materiales resistentes y duraderos, este portadocumentos garantiza la protección de tus dispositivos y documentos importantes.

Maletin Portatil Mujer. Gran capacidad y organización: cuenta con múltiples compartimentos para organizar tus pertenencias, convirtiéndolo en el bolso ideal para el día a día.

Medidas: 40x30x5 cm. Material: Lona-Poliéster-Polipiel.

El Potro Lana Portaordenador 15,6" Beige 40x30x5 cms Poliéster y PU € 69.99

€ 55.99 in stock 4 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para ordenador de 40 cm x 30 cm x 10 cm fabricado en poliéster y PU

Dos compartimentos de cremallera independientes con uno específico para el ordenador de hasta 15.6 pulgadas (35.5 cm alto x 26 cm ancho x 3 cm profundo

Compartimento específico para guardar la tablet

Dos cremalleras traseras para guardar objetos pequeños o para usarlas como banda trasera para adaptarlo a la maleta cuando viajes

Múltiples formas de llevarlo: de mano, al hombro o cruzado ajustándote la bandolera

MATEIN Bolso Portatil Mujer, Grande Bolso Universidad Mujer MaletíN Ordenador 15.6 Pulgadas, Impermeable Bolso Shopper Bolso Portadocumentos Cuero PU Tote Bolso Bandolera para Profesora Trabajo, Negro € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puerto de carga USB oculto: Esta bolsa para portátil para mujer tiene un puerto de carga USB oculto extendido en el lateral de la bolsa y un cable de carga integrado. Es muy conveniente cargar tu teléfono cuando viajas o compras, sin abrir la bolsa. Y ni siquiera abrumar la estética del diseño de esta bolsa. (Batería externa no incluida)

Diseño único de llavero retráctil: El llavero retráctil en la bolsa de hombro puede ayudarte a obtener rápidamente la llave cuando abres la puerta. Ya no tendrás que preocuparte por perder tu tarjeta de identificación y llaves

Gran capacidad y múltiples compartimentos: Este bolso para portátil cuenta con 11 compartimentos en el interior para tus artís esenciales. Contiene 1 compartimento acolchado para laptop, 1 bolsillo lateral, 1 bolsillo antirrobo, 2 bolsillos abiertos extragrandes, 2 bolsillos interiores con cremallera, 2 bolsillos cuadrados y 2 bolsillos para bolígrafos. Tiene suficiente espacio para guardar una laptop de 15.6 pulgadas, revistas A4, ropa, libros, paraguas, iPad, teléfonos celulares, carteras

Correa de hombro impermeable y ajustable: Hecho de piel sintética de alta calidad y forro de poliéster. Nuestras bolsas para portátil para mujer son impermeables, resistentes a los arañazos y fáciles de limpiar. Equipado con correas de hombro desmontables y ajustables para satisfacer tus diferentes necesidades

Bolsa de embrague adicional: Viene con una pequeña bolsa de mano hecha de piel sintética suave y tiene una cremallera suave en el cierre superior, forro de poliéster en el interior, que puede almacenar tus joyas, cable USB, tarjeta SD, audífonos, mouse, cargador USB o unidad flash USB. Este paquete es el mejor regalo para novia, esposa, hermana o hija, para familiares y amigos en el día de la madre, día de San Valentín, cumpleaños, Navidad y otros festivales

MISAKO Menphis portaordenador estampado (15 pulgadas) - Maletín para portátil - Portaordenador y portadocumentos de moda mujer Menphis Negro 30 X 41 X 10 cm € 35.99

€ 19.50 in stock 1 new from €19.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín para portátil - Portaordenador y portadocumentos de moda mujer Medidas: 30 X 41 X 10 cm Menphis Negro

Maletín de trabajo: Con forma rectangular, es un formato ideal para llevarla como equipaje de cabina u oficina. Almacena tanto el portátil, la tablet, libros y todo tipo de documentos.

Alta Calidad: fabricado con materiales muy resistentes para un uso diario y diseñado con varios compartimentos.

Equipaje con fácil cierre gracias a su cremallera, sin atascarse que hará que tus objetos de valor estén seguros.

Con garantía de una marca con más de 200 tiendas en España y en el mercado internacional.

SKPAT - Portadocumentos Mujer - Maletin ordenador Portatil Mujer. Bolso Portatil Mujer para Trabajo - Bolso Ordenador Portatil Mujer Laptop 15,6 Pulgadas 321037, Marron € 49.98 in stock 1 new from €49.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para Ordenador Portatil Mujer. Bolsos para Ordenador Mujer - Maletin ordenador Mujer. Diseñado para la mujer moderna: un maletín elegante que combina funcionalidad y estilo, ideal para llevar tu ordenador portátil con seguridad y elegancia.

Bolso Grande Mujer - Bolso Mujer Grande. Versatilidad y comodidad: perfecto para universitarias y profesionales, este bolso se adapta a todas tus necesidades, desde la universidad hasta reuniones de trabajo.

Bolso Universidad Mujer. Calidad superior: fabricado con materiales resistentes y duraderos, este portadocumentos garantiza la protección de tus dispositivos y documentos importantes.

Maletin Portatil Mujer. Gran capacidad y organización: cuenta con múltiples compartimentos para organizar tus pertenencias, convirtiéndolo en el bolso ideal para el día a día.

Medidas: 40x30x5 cm. Peso: 0,8 kg. Material: Polipiel.

BAOSHA Bolso de hombro para mujer impresión portátil bolsa de ordenador portátil de 15,6 pulgadas maletín Satchel bolso de hombro Bookbag YL-01 € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Impresión floral única: patrón bonito y resistente que llamará la atención de todos.

✅ Dimensiones del producto: 16 x 4,5 x 12H pulgadas, se adapta a la mayoría de las computadoras portátiles de 15,6 pulgadas / Peso: 2,0 libras;

✅ Elegante estilo mensajero: perfecto para la oficina, viajes de negocios, continuar o enseñar en el trabajo, también es una bolsa de maestro perfecta para la escuela secundaria o una bolsa para computadora portátil para el trabajo

✅ Correa de hombro desmontable y ajustable: con una longitud de 50 pulgadas para llevar cruzado o al hombro / Asa en la parte superior para recoger

✅ Muchos bolsillos: tiene muchos espacios para dispositivos, billetera, llaves, teléfono celular, tableta, etc. Fácil acceso a artículos pequeños

Guess Equipaje- Maletas, 15", Schwarz € 59.95

€ 56.60 in stock 5 new from €55.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guess Quilted - Funda para portátil de 15"

Color negro

Producto resistente

Marca: Guess

Lois - Portadocumentos Mujer - Maletin ordenador Portatil Mujer. Bolso Portatil Mujer para Trabajo - Bolso Ordenador Portatil Mujer Laptop 15,6 Pulgadas 303738, Marino € 39.98 in stock 3 new from €39.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para Ordenador Portatil Mujer. Bolsos para Ordenador Mujer - Maletin ordenador Mujer. Diseñado para la mujer moderna: un maletín elegante que combina funcionalidad y estilo, ideal para llevar tu ordenador portátil con seguridad y elegancia.

Bolso Grande Mujer - Bolso Mujer Grande. Versatilidad y comodidad: perfecto para universitarias y profesionales, este bolso se adapta a todas tus necesidades, desde la universidad hasta reuniones de trabajo.

Bolso Universidad Mujer. Calidad superior: fabricado con materiales resistentes y duraderos, este portadocumentos garantiza la protección de tus dispositivos y documentos importantes.

Maletin Portatil Mujer. Gran capacidad y organización: cuenta con múltiples compartimentos para organizar tus pertenencias, convirtiéndolo en el bolso ideal para el día a día.

Dimensiones: 39,5x29x6 cm. Materiales: Cuero PU Polipiel piel sintética.

MISAKO Minino portaordenador con estampado (15,6 pulgadas) - Maletín para portátil 15,6 - Portaordenador y portadocumentos de moda mujer - 15,6 pulgadas laptop Minino Beige 29 X 40 X 7 cm € 36.99

€ 23.00 in stock 1 new from €23.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín para portátil - Portaordenador y portadocumentos de moda mujer Medidas: 29 X 40 X 7 cm Minino Beige

Maletín de trabajo: Con forma rectangular, es un formato ideal para llevarla como equipaje de cabina u oficina. Almacena tanto el portátil, la tablet, libros y todo tipo de documentos.

Alta Calidad: fabricado con materiales muy resistentes para un uso diario y diseñado con varios compartimentos.

Equipaje con fácil cierre gracias a su cremallera, sin atascarse que hará que tus objetos de valor estén seguros.

Con garantía de una marca con más de 200 tiendas en España y en el mercado internacional.

SKPAT - Portadocumentos Mujer - Maletin ordenador Portatil Mujer. Bolso Portatil Mujer para Trabajo - Bolso Ordenador Portatil Mujer Laptop 15,6 Pulgadas 132839, Marino € 29.98 in stock 2 new from €29.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para Ordenador Portatil Mujer. Bolsos para Ordenador Mujer - Maletin ordenador Mujer. Diseñado para la mujer moderna: un maletín elegante que combina funcionalidad y estilo, ideal para llevar tu ordenador portátil con seguridad y elegancia.

Bolso Grande Mujer - Bolso Mujer Grande. Versatilidad y comodidad: perfecto para universitarias y profesionales, este bolso se adapta a todas tus necesidades, desde la universidad hasta reuniones de trabajo.

Bolso Universidad Mujer. Calidad superior: fabricado con materiales resistentes y duraderos, este portadocumentos garantiza la protección de tus dispositivos y documentos importantes.

Maletin Portatil Mujer. Gran capacidad y organización: cuenta con múltiples compartimentos para organizar tus pertenencias, convirtiéndolo en el bolso ideal para el día a día.

Materiales: exterior: Poliéster de alta calidad. Interior: Forro poliéster. Medidas: 40 x 30 x 5 cm.

SKPAT - Portadocumentos Mujer - Maletin ordenador Portatil Mujer. Bolso Portatil Mujer para Trabajo - Bolso Ordenador Portatil Mujer Laptop 15,6 Pulgadas 317138, Feuilles € 49.98 in stock 1 new from €49.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para Ordenador Portatil Mujer. Bolsos para Ordenador Mujer - Maletin ordenador Mujer. Diseñado para la mujer moderna: un maletín elegante que combina funcionalidad y estilo, ideal para llevar tu ordenador portátil con seguridad y elegancia.

Bolso Grande Mujer - Bolso Mujer Grande. Versatilidad y comodidad: perfecto para universitarias y profesionales, este bolso se adapta a todas tus necesidades, desde la universidad hasta reuniones de trabajo.

Bolso Universidad Mujer. Calidad superior: fabricado con materiales resistentes y duraderos, este portadocumentos garantiza la protección de tus dispositivos y documentos importantes.

Maletin Portatil Mujer. Gran capacidad y organización: cuenta con múltiples compartimentos para organizar tus pertenencias, convirtiéndolo en el bolso ideal para el día a día.

Medidas: 40x29x6 cm. Peso: 0,8 kg. Material: Polipiel. Con asa larga y regulable adicional. Con departamento acolchado interior para portátil hasta 15 , 6". Con banda trasera para ajustar al trolley. Bolsillos interiores organizadores. MATERIAL: Piel sintética , la cual cumple con los standars ECOFRIENDLY. Interior: Forro al tono y etiqueta interior representativa de la marca. A destacar el logo , los accesorios metálicos (mosquetón , cremallera , cursor , ...) y el print. READ Los 30 mejores Zapatillas Puma Niños capaces: la mejor revisión sobre Zapatillas Puma Niños

Anekke - Portadocumentos de Mujer - Maletín de Hombro de Polipiel con Bandolera Regulable - Cierre de Cremallera Shoen - Accesorios y Complementos Mujer - Medidas 41x31x10 cm € 78.95

€ 71.06 in stock 9 new from €71.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PORTADOCUMENTOS DE HOMBRO: Descubre tu nuevo compañero ideal de aventuras. Su cómodo diseño incorpora un asa regulable para poder llevarlo colgado al estilo bandolera y 2 asas cortas para llevarlo en la mano. Cuenta con varios compartimientos para guardar un ordenador portátil y otros objetos de forma cómoda y segura. El exterior incorpora múltiples detalles y un bonito acabado que lo convierten en una pieza única.

VERSÁTIL Y AMPLIO: Una mujer todoterreno como tú necesita un accesorio que se adapte a ella y a sus necesidades. El tamaño que tiene es perfecto para llevar contigo todo lo que necesitas sin ocupar demasiado espacio. Comodidad y elegancia se unen para dar lugar a una pieza cómoda y original. ¡Combínalo como quieras y presume de estilo con tu nuevo complemento!

DISEÑOS DE CALIDAD: Anekke sabe lo importante que es para ti que tu accesorio siga tu ritmo y se mantenga como nuevo. Es por eso que estas piezas están elaboradas con materiales de calidad para asegurar su durabilidad, resistencia y preservar todo el tiempo posible el aspecto único que los diferencia. Estilo y calidad pueden ir de la mano y... ¡estos productos son la prueba de ello!

SHOEN, HOMENAJE A UNA ARTISTA: ¿Alguna vez has pensado en cómo debió ser romper los estereotipos para algunas mujeres? Esta colección es un claro homenaje a la pintora japonesa Uemura Shōen. Pionera y revolucionaria, logró que la pintura también se considerara una profesión femenina, algo que no estaba permitido hasta su aparición. En estos productos se reivindica su arte como modo de expresión, con muchos detalles de inspiración japonesa.

PIEZAS ÚNICAS Y CON ENCANTO: Anekke es el reflejo de una chica que viaja por el mundo viviendo aventuras y conquistando corazones allá donde pasa. Busca crear productos con alma y personalidad propias, sin renunciar a un diseño único y cautivador. Pero lo más importante son las historias que se esconden detrás de cada pieza. ¿Te animas a descubrirlas?

Bolso portadocumentos mujer, Portadocumentos viaje, Portadocumentos A4 mujer cremallera, Maletín portadocumentos mujer, Portadocumentos juvenil, niña € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES 38 cm x 28 cm x 4 cm, perfecta para libretas y carpetas A4

DISEÑO ORIGINAL Y JUVENIL que lo hace ideal de regalo para mujer, adolescente, niña para su uso en oficina, viajes, escolar

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE algodon 100% reciclado de 275g/m2 GRS Global Recycled Standard/Estándar de Reciclaje Global, que garantiza el origen reciclado del material usado para fabricar el producto.

bugatti Ella Maletin Portadocumentos Mujer, Bolso Portatil - Oliva € 79.95 in stock 2 new from €79.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta bugatti bolso de la oficina le ayudará desde el primer día. Con sus muchos compartimentos, un compartimento para portátiles y mucho más, el bolsa es un compañero extraordinariamente práctico para la oficina. Dimensiones: 38 x 28 x 7 cm

Guess 4G Uptown Computer Bag - Maletín para Ordenador portátil de 15", Color marrón € 76.05

€ 59.33 in stock 9 new from €59.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guess 4G Uptown Computer Bag - Maletín para Ordenador portátil de 15", Color marrón

Anekke - Portadocumentos de Mujer - Maletín de Hombro de Polipiel con Bandolera Regulable - Cierre de Cremallera Contemporary - Accesorios y Complementos Mujer - Medidas 41x31x7 cm € 78.95

€ 71.06 in stock 9 new from €71.06 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PORTADOCUMENTOS DE HOMBRO: Descubre tu nuevo compañero ideal de aventuras. Su cómodo diseño incorpora un asa regulable para poder llevarlo colgado al estilo bandolera y 2 asas cortas para llevarlo en la mano. Cuenta con varios compartimientos para guardar un ordenador portátil y otros objetos de forma cómoda y segura. El exterior incorpora múltiples detalles y un bonito acabado que lo convierten en una pieza única.

VERSÁTIL Y AMPLIO: Una mujer todoterreno como tú necesita un accesorio que se adapte a ella y a sus necesidades. El tamaño que tiene es perfecto para llevar contigo todo lo que necesitas sin ocupar demasiado espacio. Comodidad y elegancia se unen para dar lugar a una pieza cómoda y original. ¡Combínalo como quieras y presume de estilo con tu nuevo complemento!

DISEÑOS DE CALIDAD: Anekke sabe lo importante que es para ti que tu accesorio siga tu ritmo y se mantenga como nuevo. Es por eso que estas piezas están elaboradas con materiales de calidad para asegurar su durabilidad, resistencia y preservar todo el tiempo posible el aspecto único que los diferencia. Estilo y calidad pueden ir de la mano y... ¡estos productos son la prueba de ello!

CONTEMPORARY, UN VIAJE ÚNICO: Esta colección se inspira en el viaje de Anekke por uno de los países más coloridos, versátiles y lleno de contrastes del mundo: Japón. Cada pieza evoca un espacio, una sensación o un icono característico de la cultura japonesa e invita a vivir cada momento con una perspectiva artística y única de la vida.

PIEZAS ÚNICAS Y CON ENCANTO: Anekke es el reflejo de una chica que viaja por el mundo viviendo aventuras y conquistando corazones allá donde pasa. Busca crear productos con alma y personalidad propias, sin renunciar a un diseño único y cautivador. Pero lo más importante son las historias que se esconden detrás de cada pieza. ¿Te animas a descubrirlas?

EMPSIGN Bolsa para Portátil de 17 Pulgadas, Maletín de Gran para Mujeres y Hombres, Viajes de Oficina de Negocios, Impermeable, Bolsa de Computadora Portátil con Bolsillos RFID, Rosa Polvoriento € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DURADERO Y REPELENTE AL AGUA: Hecho de tela de nylon resistente al agua que garantiza un uso especial a largo plazo. La tela impermeable puede proteger sus accesorios de daños accidentales. Se adapta perfectamente debajo del asiento del avión. Dimensiones: 17"x12.5"x6.5" Peso: 1.98 lbs;

MÚLTIPLES COMPARTIMENTOS: el maletín para computadora portátil EMPSIGN tiene una gran capacidad con tres compartimentos para casi todas sus necesidades diarias, además de una cremallera extendida que brinda más espacio para manejar más necesidades de transporte. Un gran compartimento principal puede contener libros, archivos, mouse, cargadores y otros suministros de oficina. Un compartimento frontal brinda fácil acceso a insignias, llaves, teléfonos celulares y más.

FÁCIL DE LLEVAR: las correas para los hombros acolchadas con espuma acolchada con curva en "C" ajustable brindan estabilidad y una distribución uniforme de la presión. Las asas resistentes aseguran un transporte cómodo durante largos períodos de tiempo. Cuenta con una correa para carro que permite que la bolsa se deslice sobre el equipaje con ruedas, lo que hace que los viajes de negocios sean más fáciles y convenientes.

BOLSILLO RFID: insertar una tarjeta electrónica en el bolsillo de bloqueo RFID puede detener el robo y el hurto electrónico y mantener su información segura dentro de su maletín.

MULTIPROPÓSITO: la bolsa para computadora portátil EMPSIGN es adecuada para desplazamientos, viajes de negocios, viajes improvisados ​​y viajes por carretera. Con un aspecto rosado y acolchado, puede ser un gran regalo para familiares, amigos, parejas y cónyuges si está buscando un maletín de negocios profesional, práctico y de alta calidad.

Baosha Maletín para mujer, bolsa para portátil de 15.6 pulgadas y 17 pulgadas, bolsa de hombro para computadora portátil, bolsa de trabajo BC-07, Hs € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Impresión única patrón floral mujeres maletín portátil bolsas de hombro;

Tamaño grande para mujer: 16.9 pulgadas de ancho x 3.5 pulgadas de profundidad x 11.8 pulgadas de alto. Dimensiones del compartimento interior para portátil: 15 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de profundidad x 9.5 pulgadas de alto; se adapta a la mayoría de portátiles de 17 pulgadas, portátiles, MacBook, Ultrabook. ----→【Puede no adaptarse perfectamente a todas las computadoras debido a las variaciones en los tamaños de diferentes modelos; el tamaño grande se adapta mejor a personas altas】

Bolsillos multifunción: 2 grandes compartimentos principales con 2 bolsillos delanteros a presión, 1 bolsillo trasero con cremallera; ----→ Interior: 3 bolsillos deslizantes, 2 grandes bolsillos de malla, 1 manga grande con cierre de velcro. Compartimento acolchado suave para laptop o tableta de hasta 17 pulgadas

Correa de hombro desmontable y ajustable para transporte cruzado o hombro / asa en la parte superior para recoger

Esta bolsa para laptop para mujer es perfecta para la oficina, senderismo, camping, viajes y vida casual. También es una mochila escolar perfecta para hombres, mujeres y estudiantes de secundaria o universitarios

Anekke - Maletín Portadocumentos de Mujer - Maletín de Hombro con 2 Asas Cortas y Bandolera Regulable - Cierre de Cremallera Contemporary - Accesorios y Complementos Mujer - Medidas 39x31x7cm € 78.90

€ 71.06 in stock 9 new from €71.06 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PORTADOCUMENTOS DE HOMBRO: Descubre tu nuevo compañero ideal de aventuras. Su cómodo diseño incorpora un asa regulable para poder llevarlo colgado al estilo bandolera y 2 asas cortas para llevarlo en la mano. Cuenta con varios compartimentos para guardar un ordenador portátil y otros objetos. El exterior incorpora múltiples detalles y un bonito acabado que lo convierten en una pieza única.

VERSÁTIL Y AMPLIO: Una mujer todoterreno como tú necesita un accesorio que se adapte a ella y a sus necesidades. El tamaño que tiene es perfecto para llevar contigo todo lo que necesitas sin ocupar demasiado espacio. Comodidad y elegancia se unen para dar lugar a una pieza cómoda y original. ¡Combínalo como quieras y presume de estilo con tu nuevo complemento!

DISEÑOS DE CALIDAD: Anekke sabe lo importante que es para ti que tu accesorio siga tu ritmo y se mantenga como nuevo. Es por eso que estas piezas están elaboradas con materiales de calidad para asegurar su durabilidad, resistencia y preservar todo el tiempo posible el aspecto único que los diferencia. Estilo y calidad pueden ir de la mano y... ¡estos productos son la prueba de ello!

CONTEMPORARY, UN VIAJE ÚNICO: Esta colección se inspira en el viaje de Anekke por uno de los países más coloridos, versátiles y lleno de contrastes del mundo: Japón. Cada pieza evoca un espacio, una sensación o un icono característico de la cultura japonesa e invita a vivir cada momento con una perspectiva artística y única de la vida.

PIEZAS ÚNICAS Y CON ENCANTO: Anekke es el reflejo de una chica que viaja por el mundo viviendo aventuras y conquistando corazones allá donde pasa. Busca crear productos con alma y personalidad propias, sin renunciar a un diseño único y cautivador. Pero lo más importante son las historias que se esconden detrás de cada pieza. ¿Te animas a descubrirlas?

Tous Maletín de Vinilo Hidrófugo con Acabado Charol, para Mujer, Medidas 29x38x3 cm, Original y Elegante, Colección Lindsay € 130.90 in stock 2 new from €129.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES: Maletín de Vinilo Hidrófugo con Acabado Charol, Para Mujer, Medidas 29x38x3 cm

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las bolsas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad que garantiza la genuinidad del producto, así como el cumplimiento de los estándares de calidad y certificación para materiales como cuero, tela, lona, entre otros.Además, el producto se vende en un estado totalmente nuevo y en su empaque original, como si lo hubiera comprado en cualquier establecimiento oficial de TOUS

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar, esta bolsa para mujer es el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Checa nuestra colección completa de bolsas, mochilas y bandoleras. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad. READ Los 30 mejores Funda De Gafas capaces: la mejor revisión sobre Funda De Gafas

Anekke - Maletín de Mujer - Portadocumentos de Polipiel con Asa Regulable y Cierre de Cremallera Menire - Accesorios y Complementos Mujer - 39 x 31 x 7 cm € 78.95

€ 63.16 in stock 3 new from €63.16 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MALETÍN DE MUJER: Descubre tu nuevo compañero ideal de aventuras. Su cómodo diseño incorpora un asa para poder llevarlo colgado al estilo bandolera y dos de mano. En total cuenta con 1 compartimento principal con capacidad para un portátil de 13 pulgadas y bolsillos delantero y trasero. El forro interno es de poliéster 100%, decorado con los motivos de la colección. El exterior, 95% PU, incorpora múltiples detalles y un bonito acabado.

AMPLIO Y CLÁSICO: Una mujer todoterreno como tú necesita un accesorio que se adapte a ella y a sus necesidades. Su tamaño es perfecto para utilizarlo cuando pases un día entero fuera de casa o cuando vayas de viaje y necesites tener a mano tus documentos u ordenador. Espacio y versatilidad se unen para dar lugar a una pieza cómoda, original y única. ¡Combínalo como quieras sin renunciar a ese toque de elegancia!

DISEÑOS DE CALIDAD: Anekke sabe lo importante que es para ti que tu accesorio siga tu ritmo y se mantenga como nuevo. Es por eso que estas piezas están elaboradas con materiales de calidad para asegurar su durabilidad, resistencia y preservar todo el tiempo posible el aspecto único que los diferencia. Estilo y calidad pueden ir de la mano y... ¡estos productos son la prueba de ello!

MENIRE, CORAZÓN DEL AMAZONAS: Esta colección es un homenaje a todas las mujeres que forman parte de las tribus del Amazonas y que a diario defienden su tierra y orígenes. Anekke celebra la cultura, naturaleza y tradición artesanal que las envuelve. Durante el proceso creativo, ellas conectan su alma con sus manos, ¿conectarás en tu día a día con esta pieza tan única?

PIEZAS ÚNICAS Y CON ENCANTO: Anekke es el reflejo de una chica que viaja por el mundo viviendo aventuras y conquistando corazones allá donde pasa. Busca crear productos con alma y personalidad propias, sin renunciar a un diseño único y cautivador. Pero lo más importante son las historias que se esconden detrás de cada pieza, ¿te animas a descubrirlas?

ECOSUSI Mochila Satchel de Piel PU para Mujer, Bolsa para Portátil de 14 Pulgadas, Bolsa de Curso, Portadocumentos de Mano, Bandolera, Correa Extraíble, Burdeos € 29.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Esta mochila está hecha de suave piel sintética con herrajes de bronce vintage y dos correas ajustables y desmontables. Dimensiones: 39x12x29 cm.

Tres estilos de transporte: puede llevarlo como mochila, bandolera, bandolera o bolso para manos libres.

Estructura interna: 1 compartimento frontal, 1 compartimento principal grande, 3 bolsillos interiores, 1 compartimento para computadora portátil para computadora portátil de 14 pulgadas, 1 compartimento pequeño con cremallera. Estas bolsas de mensajero son muy duraderas y pueden contener todas sus necesidades para el uso diario.

Diseño elegante: decoración de lazo extraíble única. El hardware de metal dorado de época te permite usar esta bolsa durante muchos años.

Multifuncional: ideal para trabajo, viaje de negocios, reunión, escuela, trabajo de oficina, entrevistas, enseñanza, banquetes, fiestas, compras o uso diario. Elección de regalo perfecta.Mochilas mujer vestir son la primera opción como regalos de día de San Valentín

NGS GINGER TRAINERS - Maletín para Ordenador Portátil de hasta 15,6'', Maleta con Compartimentos y Bolsillo Exterior, Estampado de Zapatillas € 19.98 in stock 19 new from €16.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín para portátiles de hasta 15,6” con compartimento principal acolchado (383x262 mm) y un bolsillo externo donde poder guardar los accesorios.

Llévala a todas partes cómodamente gracias a sus asas y a la correa de hombro ajustable y extraíble.

Dispone de banda para poder enganchar el maletín a un trolley.

Original estampado de zapatillas de colores.

Dimensiones: 40 x 30 x 6 cm.

Lois - Portadocumentos Mujer - Maletin ordenador Portatil Mujer. Bolso Portatil Mujer para Trabajo - Bolso Ordenador Portatil Mujer Laptop 15,6 Pulgadas 310738, Negro € 44.98 in stock 2 new from €44.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para Ordenador Portatil Mujer. Bolsos para Ordenador Mujer - Maletin ordenador Mujer. Diseñado para la mujer moderna: un maletín elegante que combina funcionalidad y estilo, ideal para llevar tu ordenador portátil con seguridad y elegancia.

Bolso Grande Mujer - Bolso Mujer Grande. Versatilidad y comodidad: perfecto para universitarias y profesionales, este bolso se adapta a todas tus necesidades, desde la universidad hasta reuniones de trabajo.

Bolso Universidad Mujer. Calidad superior: fabricado con materiales resistentes y duraderos, este portadocumentos garantiza la protección de tus dispositivos y documentos importantes.

Maletin Portatil Mujer. Gran capacidad y organización: cuenta con múltiples compartimentos para organizar tus pertenencias, convirtiéndolo en el bolso ideal para el día a día.

Medidas: 40 x 29 x 6 cm. Capacidad: 2,96 L. En Lois nuestro objetivo principal es crear clientes felices y sabemos que tú eres uno de ellos.

Bolso Mujer Bolsos Bandolera para Ordenador Portátil 15.6 Pulgadas Impermeable Bolsos de Mujer Cuero PU Universidad Shopper Bolsa Tote Negro € 39.99 in stock 1 new from €39.99

3 used from €36.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso de mujer duradero - Hecho de cuero de PU suave impermeable de alta calidad y forro de poliéster. La robusta cremallera superior y los bolsillos acolchados profesionales garantizan la seguridad de los portátiles y otros artículos. El diseño de color sólido hace que esta gran bolsa de mujer de negocios sea fácil de combinar con cualquier prenda.

Bolso de ordenador de tamaño perfecto - Dimensiones -43cm x 14cm x 31cm, Las correas ajustables de 25-33cm te ayudan a distribuir tu peso para mayor comodidad. Peso sólo 1.0kg, este bolso es de tamaño universal, por lo que se adapta a todos los portátiles de 15-15,6 pulgadas.

Una bolsa de ordenador bien estructurada - La bolsa del portátil se divide en tres partes. 1 compartimento principal acolchado para portátiles de 15-15,6 pulgadas, 2 grandes bolsillos abiertos para archivos y libros A4, 1 bolsillo grande con cremallera, 1 bolsillo para iPad, 2 bolsillos de ranura y 2 bolsas de pluma, 1 pequeño bolsillo con cremallera para teléfonos celulares, carteras y tarjetas importantes.

Bolsos de mujer ampliamente utilizados - Equipado con tirantes extraíbles y ajustables, Este bolso de cuero elegante y ligero puede ser su bolso portátil, bolso de hombro de la escuela, bolso de trabajo de negocios, bolso de hombro casual, ideal para trabajos, viajes de negocios, reuniones, universidad, compras o uso diario.

Garantía de un año - Ofrecemos una garantía de un año, un reembolso o un reemplazo gratuito. Si hay algún problema de calidad con esta bolsa de mujer, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, Resolveremos su problema dentro de las 24 horas para su satisfacción.

