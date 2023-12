Inicio » Zapatos Los 30 mejores Bolso Ordenador Portatil Mujer capaces: la mejor revisión sobre Bolso Ordenador Portatil Mujer Zapatos Los 30 mejores Bolso Ordenador Portatil Mujer capaces: la mejor revisión sobre Bolso Ordenador Portatil Mujer 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Disney Mickey 100 Bolso para Portátil 13,3" Gris 45,5x32x16,5 cms Poliéster € 49.99

€ 44.95 in stock 2 new from €44.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para ordenador de 45,5 cm x 32 cm x 16,5 cm fabricado en poliéster.

Gran capacidad en el compartimento principal para llevar todos tus efectos personales y un compartimento específico acolchado para llevar un portátil de hasta 13 pulgadas.

Bandolera ajustable extraíble para llevarla cómodamente al hombro ó quitarla y llevar el bolso de la mano con las asas cortas.

Con pompón decorativo y tiradores de cremallera de Mickey.

De Joumma Bags.

Su.B 15.6 Pulgadas Maletín para Portátil, con Correa para Equipaje, Maletín para Mujer, Serraje de Cuero, Bolso, Bandolera - Negro € 261.95

€ 249.95 in stock 1 new from €249.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BOLSA PARA PORTÁTIL DE 15 PULGADAS: Esta bolsa para computadora para mujer se adapta a una computadora portátil de 15.6 o 14 pulgadas, cuenta con correa para equipaje, bolsillos exteriores y correa para el hombro para llevar con las manos libres, una bolsa de trabajo perfecta para mujeres.

DISEÑO HOLANDÉS: combina un diseño práctico y funcionalidad, interior con compartimento para computadora portátil, bolsillo grande con cremallera, bolsillos abiertos y llavero, es el mejor organizador de bolsos.

DIMENSIÓN: Este bolso de mano con cremallera tiene L = 43 cm, H = 32 cm, W = 11 cm, Caída del asa = 20 cm, Longitud de la correa para el hombro = 116 - 130 cm, Peso = 1,5 kg.

CUERO ITALIANO Y ARTESANÍA: Este maletín para mujer está elaborado con cuero serraje italiano resistente, de excelente calidad y atención al detalle, diseñado como bolso de mano, bandolera para portátil, maletín para portátil, con correa para equipaje para mayor comodidad en el viaje.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO: Todas las bolsas Su.B están respaldadas por un excelente servicio al cliente y una garantía limitada de 1 año, nos comprometemos a ganar su confianza en nuestro servicio y productos.

Lois - Portadocumentos Mujer - Maletin ordenador Portatil Mujer. Bolso Portatil Mujer para Trabajo - Bolso Ordenador Portatil Mujer Laptop 15,6 Pulgadas 310539, Azul € 54.98 in stock 1 new from €54.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para Ordenador Portatil Mujer. Bolsos para Ordenador Mujer - Maletin ordenador Mujer. Diseñado para la mujer moderna: un maletín elegante que combina funcionalidad y estilo, ideal para llevar tu ordenador portátil con seguridad y elegancia.

Bolso Grande Mujer - Bolso Mujer Grande. Versatilidad y comodidad: perfecto para universitarias y profesionales, este bolso se adapta a todas tus necesidades, desde la universidad hasta reuniones de trabajo.

Bolso Universidad Mujer. Calidad superior: fabricado con materiales resistentes y duraderos, este portadocumentos garantiza la protección de tus dispositivos y documentos importantes.

Maletin Portatil Mujer. Gran capacidad y organización: cuenta con múltiples compartimentos para organizar tus pertenencias, convirtiéndolo en el bolso ideal para el día a día.

Medidas: 40x29x9 cm. Capacidad: 6,44 l. Peso: 0,75 kg. En Lois nuestro objetivo principal es crear clientes felices y sabemos que tú eres uno de ellos. Características Especiales: Maletín para portátil de hasta 15´6 pulgadas. Con banda trasera para ajustar al trolley. Con departamento acolchado interior para portátil. Bolsillo interior con cierre de cremallera. Materiales: Poliéster combinado con lona y detalles con piel sintética. Interior: Forro personalizado y etiqueta interior repr

NUBILY - Bolso de mano para mujer, bolso de piel sintética, bolso para ordenador portátil, 15.6 pulgadas, grande, impermeable, bandolera, bolsa de viaje, Negro, large € 40.99

€ 32.79 in stock 1 new from €32.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales:La bolsa de mujer está hecha de cuero de PU suave impermeable de alta calidad y forro de poliéster y viene con una cremallera de metal resistente a prueba de explosiones. La cremallera superior se abre y se cierra para evitar que su computadora portátil y otras cosas se caigan.

Compartimento separado para laptop:La bolsa tote mide 47x13x32 cm/18.5x5.1x12.6 in. y este bolso para portátil se adapta a la mayoría de los portátiles de 15-15,6 pulgadas.

Gran Capacidad: Este bolsos mujer tiene nueve compartimentos y puede contener muchos artículos. Incluye 3 compartimentos principales grandes, 1 compartimento acolchado para computadora portátil, 1 bolsillo interno con cremallera, 2 bolsas de pared abiertas y 2 bolsas de pluma. Tiene mucho espacio para computadoras portátiles de 15,6 pulgadas, revistas A4, ropa, libros, sombrillas, iPads, teléfonos móviles, carteras, cosméticos y otros artículos esenciales.

Versátil: Este bolso de cuero elegante y ligero puede ser su bolso portátil, un bolso de hombro, bolso de mano, bolso de trabajo, bolso bandolera universidad y bolsos para universitarias mujer. Usted es libre de ajustar la longitud de la correa del hombro. Es ideal para trabajos, viajes de negocios, reuniones, escuela, compras o uso diario.

Garantía de un año: Valoramos la calidad del producto y la satisfacción del cliente. Si no está satisfecho con esta bolsa de mujer, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Responderemos dentro de las 24 horas y resolveremos su problema de la mejor manera posible.

Bolso Mujer Bolsos Bandolera para Ordenador Portátil 15.6 Pulgadas Impermeable Bolsos de Mujer Cuero PU Universidad Shopper Bolsa Tote Negro € 39.99

€ 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso de mujer duradero - Hecho de cuero de PU suave impermeable de alta calidad y forro de poliéster. La robusta cremallera superior y los bolsillos acolchados profesionales garantizan la seguridad de los portátiles y otros artículos. El diseño de color sólido hace que esta gran bolsa de mujer de negocios sea fácil de combinar con cualquier prenda.

Bolso de ordenador de tamaño perfecto - Dimensiones -43cm x 14cm x 31cm, Las correas ajustables de 25-33cm te ayudan a distribuir tu peso para mayor comodidad. Peso sólo 1.0kg, este bolso es de tamaño universal, por lo que se adapta a todos los portátiles de 15-15,6 pulgadas.

Una bolsa de ordenador bien estructurada - La bolsa del portátil se divide en tres partes. 1 compartimento principal acolchado para portátiles de 15-15,6 pulgadas, 2 grandes bolsillos abiertos para archivos y libros A4, 1 bolsillo grande con cremallera, 1 bolsillo para iPad, 2 bolsillos de ranura y 2 bolsas de pluma, 1 pequeño bolsillo con cremallera para teléfonos celulares, carteras y tarjetas importantes.

Bolsos de mujer ampliamente utilizados - Equipado con tirantes extraíbles y ajustables, Este bolso de cuero elegante y ligero puede ser su bolso portátil, bolso de hombro de la escuela, bolso de trabajo de negocios, bolso de hombro casual, ideal para trabajos, viajes de negocios, reuniones, universidad, compras o uso diario.

Garantía de un año - Ofrecemos una garantía de un año, un reembolso o un reemplazo gratuito. Si hay algún problema de calidad con esta bolsa de mujer, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, Resolveremos su problema dentro de las 24 horas para su satisfacción.

Kasgo Bolso Grande de Mujer, Bandolera Impermeable para Ordenador Portatil/Laptop 15.6 Pulgadas, Tote Bag de Viaje, Maletín para Universidad Oficina Trabajo, Negro € 42.89 in stock 1 new from €42.89

1 used from €33.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ ELEGANTE Y PRÁCTICO: el bolso multifuncional para computadora portátil Kasgo se adapta muy bien a los trajes femeninos profesionales.El espacioso bolso de mano puede contener una gran cantidad de materiales, no solo para computadora portátil, sino también para documentos, telas, bolsas, etc. Es una bolsa de trabajo funcional. o bolso de mano para mujer.

✔ DETALLES DE CALIDAD: la bolsa de mano Kasgo está hecha de poliéster duradero y resistente al agua, asas y fondo reforzados con cuero PU, que es duradero, resistente al desgaste y resistente a las arrugas. El interior adopta un cojín de espuma a prueba de golpes con una correa flexible que podría proteger la computadora portátil perfectamente. , se adapta a la mayoría de portátiles de hasta 15,6 ".

✔ GRAN CAPACIDAD: 40x14x30cm / 15.7x5.5x11.8in (LxWxH), Caída del mango: 22cm / 8.7in, Compartimiento para computadora portátil: 38x24cm / 15x9.4in (LxH), se adapta a una computadora portátil de hasta 15.6 pulgadas. Capacidad: 16.8L / 0.59cuft, Peso: 0.96kg / 2.12lb.

✔ ORGANIZACIÓN FÁCIL: esta gran bolsa de trabajo con dos bolsillos exteriores con cremallera y un bolsillo trasero almacena lo esencial que se necesita rápidamente; el interior cuenta con un bolsillo con cremallera, dos bolsillos abiertos y dos fundas para bolígrafos. Con la funda del carro para equipaje en la parte posterior, puede llevar fácilmente la bolsa del portátil para viajes o viajes de negocios. La funda para equipaje se ajusta a la mayoría de las asas de equipaje verticales.

✔ REGALO IDEAL: El bolso tote es ideal para usar como bolso de viaje, bolso de maestro, bolso de escuela, bolso de trabajo. Es un regalo perfecto para sus seres queridos, su familia o usted mismo en Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre y Cumpleaños, etc. READ Los 30 mejores Botas Impermeable Hombre capaces: la mejor revisión sobre Botas Impermeable Hombre

NUBILY Bolso Mujer Grande Bolso Universidad Mujer Impermeable Cuero Bolsos Bandolera para Ordenador Portátil Bolso Trabajo Bolso Shopper Tote,Negro € 38.99

€ 31.19 in stock 1 new from €31.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso de mujer duradero - Esta bolso mujer está hecha de cuero de PU y forro de poliéster duradero, impermeable y resistente a los arañazos. La cremallera de metal liso en la parte superior hace que sea fácil de abrir. El mango resistente y los accesorios de metal hacen que la bolso mujer sea más duradera.Y tiene un elegante adorno de bufanda de seda desmontable unido en la parte delantera de este maletín mujer negro. Los pies de metal pueden proteger la bolsos ordenador portátil de daños

Bolso de ordenador de tamaño perfecto - Tamaño - 40,6 cm x 12,7 cm x 33 cm (L * W * H), la longitud de la correa de hombro desmontable: 64 -119,8 cm. Esta bolsa para portátil para mujeres tiene un cómodo asa de cuero, una correa de hombro ajustable y desmontable, y un cierre de cremallera superior seguro. Con una bolsa de mano para computadora portátil organizada tan grande, puede satisfacer todas sus necesidades diarias.

Bolso universidad de gran capacidad - La bolso universidad se divide en 2 partes. Un bolsillo acolchado principal de 15.6 pulgadas está diseñado como una bolsos ordenador con una almohadilla de espuma gruesa. Un bolsillo abierto grande es adecuado para almacenar documentos A4, libros, gadgets, iPad, etc., un diseño de bolsillo con cremallera para cosas personales, dos bolsillos deslizantes y dos bolsillos para bolígrafos, y 2 bolsillos de malla para almacenar botellas de agua o paraguas.

Bolsos de mujer ampliamente utilizados - Equipado con tirantes extraíbles y ajustables, Este bolso de cuero elegante y ligero puede ser su bolso portátil, bolso de hombro de la escuela, bolso de trabajo de negocios, bolso de mano casual, bolso para maestros.El diseño de patrón retro único en la parte frontal de la bolsa de la computadora portátil hace que sea fácil combinar varias prendas, adecuadas para ropa casual, ropa formal, tacones altos o zapatos planos.

Elección de regalo perfecta - La parte delantera de la bolso mujer bandolera adopta un diseño único de apariencia de patrón retro en relieve, con accesorios de metal dorado, lo que hace que esta bolsa shopper para mujeres sea más distintiva y llamativa en comparación con bolsas similares. Es una buena opción para madres, novias, esposa, hermanas, usted mismo en el Día de la Madre, Día de San Valentín, Navidad, cumpleaños, aniversarios u otros días festivos.

Cyxus Gafas con Filtro de luz Azul bloqueo de luz azul, Gafas con Filtro - Anti Luz Azul para Ordenador, Anti-reflejantes para Hombre y Mujer € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las mejores gafas de bloqueo contra los dañinos rayos de luz azul, brindan protección durante todo el día, contra el efecto perjudicial de la luz azul visible de alta energía y UV400.

Lentes de policarbonato a prueba de polvo: las gafas de bloqueo de luz azul y uv para mujeres y hombres están hechas de material de policarbonato, que es más fuerte y más transparente, brindando una buena experiencia visual.

Almohadillas de nariz mejoradas: las gafas anti rayos de luz azul son más fuertes que nunca, con cinco bisagras y una almohadilla nasal mejorada, más cómodas y sin ejercer presión sobre su nariz. No sentirá dolor y no tendrá que preocuparse por los marcas en su rostro.

Reduzca la fatiga visual y duerma mejor: disfrute de su tiempo digital. No se preocupe por la fatiga ocular, la visión borrosa o el dolor de cabeza. Bloquee la luz azul por el bien de sus ojos.

Garantía de por vida: proporcionamos para todas las gafas de bloqueo de luz azul garantía de por vida, pruébelas sin ningún riesgo y le brindaremos también el mejor servicio postventa.

MATEIN MaletíN PortáTil Mujer 15.6 Pulgadas, Grande Bolso Ordenador Portatil Crossbody Bolso con Bandolera Antirrobo Fundas Ordenador para Trabaja Negocios Universidad Colegio Viaje, Rosa € 31.97 in stock 1 new from €31.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran Capacidad: 15,5*12*5 pulgadas (39,37*30,48*12,7 cm); peso: 2.05 libras(0.92kg) Tres compartimentos para satisfacer todas tus necesidades. El compartimiento tecnológico grande puede acomodar computadoras de 15,6 pulgadas, 14 pulgadas, 15 pulgadas y hasta 16 pulgadas. El bolsillo frontal le permite colocar sus necesidades diarias convenientemente. Y un gran compartimento de almacenamiento trasero puede almacenar sus documentos, libros y archivos de manera organizada

Protección Acolchada & Resistente al agua: El exterior de rosa bolso portatil mujer 15.6 pulgadas está hecho de tela de poliéster resistente al agua y cuero de PU resistente a los rasguños para una fácil limpieza y un uso duradero. Con el diseño interior completamente acolchado, rosa maletín portátil grande puede ofrecer una protección óptima para la computadora portátil. La construcción robusta ayuda a proteger su computadora de golpes y golpes mientras camina

Compartimento Organizado: un compartimento tecnológico separado mantiene ordenados su portátil de 15,6", iPad de 12,9" y accesorios tecnológicos como un cargador. El bolsillo frontal de rosa maletín satchel portadocumentos mujer con un bolsillo interior y ranuras para bolígrafos mantiene todos tus accesorios diarios bien organizados. Proporcione suficiente espacio para guardar bolígrafos, cables, tarjetas, llaves y cartera

Cómodo & Conveniente: la correa para el hombro ergonómica acolchada con curva ajustable y extraíble alivia el estrés en el hombro; las asas acolchadas de cuero vegano ofrecen un transporte liviano; la correa del equipaje permite que rosa maletín portátil 15.6 pulgadas para trabajo se deslice sobre el tubo del equipaje, y muchos bolsillos organizadores tienen como objetivo garantizar un viaje de negocios o desplazamientos diarios sin complicaciones

Uso en Múltiples Ocasiones: Rosa fundas ordenador mujer para trabaja es excelente para el trabajo de oficina profesional, los viajes de negocios, las escapadas de fin de semana o la vida escolar. Su aspecto acolchado puede servir como bolso de hombro, bolso de oficina, bolso para portátil, bandolera para portátil o bolso de negocios para mujer. Crossbody bolso ordenador portatil con bandolera es ideal para la mayoría de las empresas, oficinas, profesores, enfermeras, estudiantes, abogados

NEWHEY bolso de la mujer grande pu cuero bolso del curso bolso del ordenador portátil para clases Lycee 15.6 pulgadas, Negro, 41 cm x 16 cm x 30 cm, Elegante € 42.99 in stock 2 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material del bolso de mujer: este bolso de mujer duradero está hecho de cuero de PU de alta calidad, es suave e impermeable. El material interno es tela de poliéster, que es seca y a prueba de polvo. Hay 5 remaches en la parte inferior de la bolsa, por lo que la bolsa se puede dejar firmemente en el suelo y no colapsará (incluso si está vacía)

El tamaño bolso shopper mujer: 41 cm x 16 cm x 30 cm (largo x ancho x alto). El peso es extremadamente ligero, solo 0.86kg. El bolso de mujer viene con una correa de hombro larga desmontable y un asa ajustable con 3 agujeros, para que no tenga que preocuparse por usar ropa grande en invierno.

Bolso Universidad Mujer: El bolso se divide en tres partes. 1 compartimento principal acolchado, perfecto para computadoras portátiles; 2 bolsillos grandes abiertos para documentos A4 y libros; 1 bolsa grande con cremallera para objetos personales y 1 bolsa pequeña con cremallera para billetera y Tarjeta importante El cierre con cremallera superior evita que los artículos se caigan.

Bolso Ordenador Portatil Mujer: Este elegante bolso se puede usar como bolso para computadora portátil, bandolera, bolso de trabajo, bolso de escuela y bolso de viaje. Ideal para trabajo, compradores, viajes de negocios, reuniones, escuelas o uso diario.

el soporte está disponible durante todo el día por correo electrónico. Si tiene alguna pregunta, contáctenos y le brindaremos el mejor servicio y la mejor solución.

KTMOUW Bolsos Universidad Mujer Impermeable Bolso para Ordenador Portatil 15.6 Pulgadas Grandes Shopper Bolsos con Puerto de Carga USB 2 Piezas Negro Gris Oscuro € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL DURADERO】Nuestras bolsos para ordenador portatil para mujeres están hechas de nailon impermeable y forro de poliéster. La resistente cremallera de metal superior protege bien sus necesidades, y la almohadilla interior de esponja suave puede proteger su computadora portátil de impactos, rasguños, polvo y caídas. El color sólido retro, discreto y clásico le permite combinar fácilmente una variedad de prendas.

【DIMENSIONES PERFECTAS】Bolsos universidad mujer: 42,5 cm x 12,5 cm x 32 cm (largo x ancho x alto), adecuado para la mayoría de las computadoras portátiles de 15 a 15,6 pulgadas. Bolsa de cosméticos pequeña: 18 cm x 8,5 cm x 13,5 cm (L x W x H), que puede contener sus diversos cosméticos, como pinceles de maquillaje, sombras de ojos, lápices labiales, perfumes, etc.

【CAPACIDAD DE HABITACIÓN】Hay nueve compartimentos dentro de este bolso de mujer, que puede almacenar todos sus elementos esenciales. Incluye 2 compartimentos grandes, 1 compartimento para computadora portátil con forro suave, 1 compartimento interior con cremallera, 1 bolsillo de pared con cremallera, 2 bolsillos de pared abiertos y 2 bolsillos para bolígrafos. Hay suficiente espacio para guardar su computadora portátil, revista A4, paraguas, iPad, teléfono móvil, billetera, cosméticos, etc.

【USOS MÚLTIPLES】Hay cuatro remaches de metal en la parte inferior, que pueden proteger la bolsa de la abrasión. Esta bandolera bolsa tiene un asa ajustable y una correa para el hombro extraíble. Puedes usarlo como bolso para portátil, bandolera o bandolera según tus necesidades. Es muy adecuado para el trabajo, los viajes de negocios, la escuela, los viajes y las compras.

【POETA DE CARGA USB MÓVIL】Esta bolsa de mano equipada con un puerto de carga USB oculto extendido en el costado de la bolsa y un cable de carga incorporado. Puede cargar cómodamente su ipad, teléfono, tableta y otros dispositivos sin abrir el bolso. Nos preocupamos por tus sentimientos, si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros lo antes posible, lo resolveremos por ti lo antes posible.

Fintie Funda Portátil Compatible con Nintendo Switch/Switch OLED (2021) - [Antichoque] Estuche Dura para Viaje con 10 Ranuras y Bolsillo Interno para Joy-con, Camuflaje Verde € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La carcasa de EVA dura protege el dispotivo contra golpes, caídas y arañazos accidentales. Interior suave protege el dispotivo del desgaste diario.

La hoja de almacenamiento que puede acomodar hasta 10 cartas de juego. El bolsillo de malla con cremallera, que puede adaptarse a Joy-Cons extras, cables y otros accesorios pequeños pero esenciales. *** No puede acomodar artículos más grandes como el muelle o los controladores.

Correa elástica incorporada para sujetar el interruptor, por lo que no colisionará con otras cosas mientras esté en el estuche. Abre y cierra fácilmente con cremallera doble.

La manija portátil y el diseño ligero proporcionan un transporte cómodo en cualquier momento y en cualquier lugar. Cremallera completa para una máxima protección, ¡perfecta para viajar!

Diseñado para hacer que su consola y sus accesorios sean más portátiles y fáciles de usar. Este estuche de transporte se adapta al dispotivo con ambos Joy-Con conectados.

Orzly Funda para Nintendo Switch y Switch OLED - portátil Estuche rigido - Bolso de viaje con Ranuras para juegos, Joy-Con mandos y accessorios - Negro € 24.99

€ 16.97 in stock 1 new from €16.97

1 used from €21.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñada para transportarla en cualquier ocasión o simplemente para guardar tu nueva consola Nintendo Switch.

Guarda tu Nintendo Switch y los 2 mandos Joy. Con 1 compartimento para cables, juegos y otros accesorios indispensables.

Material de EVA rígido que protegerá tu consola de forma óptima. Interior forrado para protegerla de arañazos.

Funda ideal para transportar o almacenar de forma segura tu Nintendo Switch y tus juegos Nintendo Switch.

Esta funda ha sido diseñada exclusivamente para Nintendo Switch.

SKPAT - Portadocumentos Mujer - Maletin ordenador Portatil Mujer. Bolso Portatil Mujer para Trabajo - Bolso Ordenador Portatil Mujer Laptop 15,6 Pulgadas 321037, Marron € 49.98 in stock 1 new from €49.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para Ordenador Portatil Mujer. Bolsos para Ordenador Mujer - Maletin ordenador Mujer. Diseñado para la mujer moderna: un maletín elegante que combina funcionalidad y estilo, ideal para llevar tu ordenador portátil con seguridad y elegancia.

Bolso Grande Mujer - Bolso Mujer Grande. Versatilidad y comodidad: perfecto para universitarias y profesionales, este bolso se adapta a todas tus necesidades, desde la universidad hasta reuniones de trabajo.

Bolso Universidad Mujer. Calidad superior: fabricado con materiales resistentes y duraderos, este portadocumentos garantiza la protección de tus dispositivos y documentos importantes.

Maletin Portatil Mujer. Gran capacidad y organización: cuenta con múltiples compartimentos para organizar tus pertenencias, convirtiéndolo en el bolso ideal para el día a día.

Medidas: 40x30x5 cm. Peso: 0,8 kg. Material: Polipiel.

NUBILY Maletin Ordenador Portatil 15,6 Pulgadas Hombre Mujer Bolso Bandolera Impermeable para portátiles Protectora Compatible Trabajo Grande Bolsa Rojo € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso Bandolera de alta calidad: Hecho de pelusa suave de alta calidad y poliéster resistente al agua duradero. La duradera cremallera YKK se puede abrir y cerrar sin problemas. El compartimento acolchado para computadora portátil puede contener hasta 15,6 pulgadas para portátiles.

Buena protección: El interior del maletín para hombre está cubierto con una suave pelusa y un cinturón a prueba de golpes en la parte inferior. El compartimiento del portátil tiene una esponja engrosada que protege su computadora portátil de caídas, golpes y rasguños.

Bolsa para ordenador portátil: La bolsa para portátil tiene tirantes ajustables y extraíbles. La correa de manos ocultable hace que sea fácil poner un maletín de 15,6 pulgadas en su maleta. El diseño de la correa de equipaje detrás del maletín proporciona seguridad rápida y comodidad para emergencias en el camino.

Práctica bolsa para portátil: Hay 5 bolsillos en el exterior donde se pueden almacenar cargadores, cables USB y auriculares. El maletín impermeable viene en cinco colores, negro, gris oscuro, gris claro, azul y rojo. Este maletín para hombres y mujeres es el compañero ideal para la escuela, los viajes, los negocios y cualquier otra ocasión cotidiana.

Maletín de 15,6 pulgadas: Exterior: 42cm x 31.5cm x 4.5cm; Peso: 0.75kg; Por favor, compruebe el tamaño antes de comprar. Si no está satisfecho con una bolsa de portátil para hombre y mujer, háganoslo saber a través de la plataforma Amazon y le proporcionaremos la mejor solución. READ Los 30 mejores Sandalias De Senderismo Mujer capaces: la mejor revisión sobre Sandalias De Senderismo Mujer

HLRAO Juego de Viaje Rosa Bolsa de Transporte Compatible con Nintendo Switch, Estuche de Bolsa de Almacenamiento de diseño Sakura con Protector de Pantalla de Vidrio HD y Agarre para el Pulgar. € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ Creo que todos los amigos que aman los juegos Switch, deben estar buscando un estuche Switch Pink que pueda brindar una súper protección para su consola NS y hacerla más portátil y fanática de los viajes. El hermoso color rosa hace que tu interruptor de Nintendo sea único. El paquete incluye: 1 estuche de almacenamiento de polvo de flor de cerezo para Nintendo Switch. 1 correa de mano. 1 correa para el hombro. 1 protector de pantalla de cristal templado. 2 pares de agarres para el pulgar.

❤️ 【Juego 6 en 1 rosa para niñas】: 1x lindo estuche para interruptor rosa. Exterior con materiales PU + EVA de alta calidad para proteger contra el agua, el polvo y los rasguños. El forro de flocado suave interior le da a su Switch un hogar cómodo y cómodo. Una solapa central suave protege la pantalla de arañazos. 1 correa para la muñeca. 1 correa de hombro ajustable. 1 protector de pantalla de cristal templado 9H. 2 pares de tapas de empuñaduras para pulgar Sakura Brindan un uso cómodo.

❤️【Diseño portátil】: Nuestro estuche Switch Carry viene con una correa de mano de silicona (7,4 pulgadas) y una correa de hombro de tela de nailon de longitud ajustable (24-47 pulgadas). Cuando no lo use, puede poner el interruptor en su mochila y colgarlo en la percha. cuando vas a casa por la noche, puedes seguir usándolo. No tienes que preocuparte de que tu gatito o cachorro se vuelva loco y arruine las cosas. Porque sabes que tu interruptor es seguro.

❤️【Memoria de gran capacidad】: Rosa switch estuche viaje equipado con 10 soportes de almacenamiento integrados para tarjetas de juego, puedes llevar tus juegos favoritos mientras estás fuera. Una cremallera personalizada con cremallera, un diseño de cremallera de dos vías para un fácil almacenamiento y extracción del interruptor, asegurando que tus objetos pequeños no se caigan. Un bolsillo de malla integrado ofrece espacio para más tarjetas de juego o pequeños accesorios de interruptor.

❤️【El mejor regalo】: nuestra funda rosa para Nintendo Switch viene con una caja de regalo especial. El estuche de viaje portátil 6 en 1 rosa sakura nintendo switch case es un gran regalo para niños o adultos en el Día del Niño, Cumpleaños, Aniversario, Día de Acción de Gracias, regalo de Navidad. Si la película templada u otros accesorios están dañados, ¡no dude en contactarnos! Y si no está satisfecho con él, lo tenemos cubierto.

VASCHY Bolso Grande de Mujer, Bolsos Universidad Mujer Bolso Ordenador Portátil 15.6 Pulgadas Impermeable Bolso Shopper Bolso Bandolera Tote Bolsos Billetera 2pcs Set, Negro € 38.89 in stock 1 new from €38.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO Y ESPACIOSO: Un elegante y funcional bolso de trabajo para computadora portátil se adapta a una computadora portátil de 15.6 pulgadas. Es una fabulosa bolsa de viaje diario que las damas llevarán con comodidad. Mucho espacio para múltiples ocasiones, como para el trabajo, la escuela, la iglesia, los cafés, las compras, la fiesta y los viajes para guardar libros, archivos, computadoras portátiles, tabletas, portátiles, bancos de energía, cámaras, etc.

RESISTENTE AL AGUA: El bolso de mano de trabajo presenta una forma grande y una silueta clásica con dos asas superiores reforzadas que ofrecen una opción de transporte versátil. Confeccionado con poliéster duradero y repelente al agua, el bolso de viaje grande de Vaschy garantiza que sus pertenencias se sequen en los días de lluvia. .Y un bolsillo frontal abierto para un fácil acceso.

GRAN CAPACIDAD de ALMACENAMIENTO: 15.4x5.7x12.6in/39x14.5x32cm (WxDxH), Bolsa pequeña: 7.7x0.4x5.5in/19.5x1x14cm (WxDxH), Longitud de las correas 26 pulgadas desde la parte superior hasta la parte inferior de la bolsa ( 67cm); caída de 9,5 pulgadas (24 cm). Compartimento para computadora portátil: 13,8x1,2x13 pulgadas/35x3x33 cm, se adapta a computadoras portátiles de hasta 15,6 pulgadas. Capacidad: 18L, Pesos: 0,89 kg.

FÁCIL DE ORGANIZAR: El compartimento principal se asegura con un cierre superior con cremallera e incluye un interior completamente forrado con un bolsillo extra acolchado para computadora portátil de 15,6 pulgadas, dos ranuras para bolígrafos, dos bolsillos de malla y un bolsillo con cremallera para guardar accesorios. Adjunto con una funda para carrito de equipaje en la parte posterior de este bolso tote, es práctico llevarlo para viajes de negocios y viajes.

COMPRE CON CONFIANZA: Reembolso completo por cualquier insatisfacción. Este elegante bolso se puede usar como bolso para computadora portátil, bandolera, bolso de trabajo, bolso de escuela y bolso de viaje. Ideal para trabajo, compradores, viajes de negocios, reuniones, escuelas o uso diario.

Lenovo Maletín de carga superior casual para equipos portátiles 39,6 cm (15,6") T210 € 27.88

€ 9.99 in stock 18 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño casual y estilizado

Tela repelente al agua de alta calidad y duradera

Compartimentos y bolsillos bien posicionados

Correa de equipaje integrada para un traslado más conveniente

Gran capacidad de almacenamiento: se adapta a sistemas portátiles de 39,6 cm (15,6")

HOMSFOU Consola De Juegos De Mano Consola De Juegos Portátil Maleta Rígida Bolsa De Viaje para Ordenador Portátil Consola De Juegos Portátil Controlador De Juego Estuche De Viaje Funda € 28.99 in stock 1 new from €28.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estuche para consola de juegos: apariencia elegante, diseño de estilo deportivo que combina bien con la consola de juegos portátil.

Bolsa de almacenamiento para controlador de juegos: funda protectora eva para portátil compatible con consola de juegos portátil onexplayer de 8,4 pulgadas, PC portátil, mini portátil, características estables, alto rendimiento y gran confiabilidad, simple, fácil de usar.

Estuche de transporte para consola de juegos: duradero, permanecerá en excelentes condiciones durante mucho tiempo. gran espacio interior para fácil almacenamiento de accesorios.

Bolsa de accesorios para juegos: estuche de transporte para consola de juegos compatible con la bolsa para consola de juegos onexplayer, apariencia elegante, diseño de estilo deportivo que combina bien con la consola de juegos portátil.

Estuche de almacenamiento para controlador de juegos: el estuche de transporte para controlador de juegos es elegante y práctico para diferentes tipos de ocasiones.

DOMISO 15-15,6 Pulgadas Impermeable Funda Protectora Bolsa Bandolera Maletin Compatible con Ordenador Portátil/Apple/Lenovo IdeaPad ThinkPad/HP ENVY 15 / Dell/ASUS/Acer, Rosado € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Dimensiones Externas : 430 x 305 x 57 mm / 16,93 x 12,01 x 2,24 pulgadas; Dimensiones Internas : 420 x 295 x 57 mm / 16,54 x 11,61 x 2,24 pulgadas. Ideal para la mayoría de los portátiles de 15 - 15,6 pulgadas.

★ Correa para el Hombro y Asa para Llevar a Mano : la correa es recambiable y ajustable. Puede usarla de una manera cómoda y tambiém puede guardarsela en el bolsillo cuando no sea necesario. Puede llevar el bolso larga duración cómodamente por la asa blanda.

★ Cinco Capas de Protección : una capa externa a prueba de agua y una tela interior suave, se previene al impacto y amortiguar de los choques eficazmente. Se evita los daños de los polvos, la suciedad y los arañazos.

★ Bolsillo Lateral Adicional : ofrece espacio de almacenamiento adicional para sus cosas pequeñas, como móvil, cables, cargadores u otros accesorios de ordenadores portátiles.

★ Maletín Universal para Computadora Portátil : adecuada para la mayoría de las marcas de computadoras portátiles, como Apple / Lenovo / Microsoft / HP / Asus / Acer / Dell / Huawei / Samsung / Toshiba, etc

LOVEVOOK Mochila Portatil Mujer, 15.6 Pulgadas Mochila Antirrobo Impermeable Elegante para Ordenador Portátil con Carga USB para la Viajes, Universidad, Negocios-Rosa € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente al agua: para una vida útil extra larga, hemos optado por poliéster PET 900D súper robusto y vegano hecho de material 100% reciclado. La columna de agua es de 1500 mm y ofrece protección contra lluvia ligera y salpicaduras de agua. Dimensiones: 29 x 11 x 44 cm. Adecuado para todas las estaciones y la mayoría de las ocasiones, perfecto para la universidad, escuela, universidad, oficina, viajes, ocio, deportes, compras, etc.

Diseño moderno: el diseño de la parte superior plegable con asa refleja el encanto de la moda y la innovación. Nuestra nueva mochila de día es una mochila de tamaño mediano para mujer hecha de PET 100% reciclado y con prácticos cierres magnéticos. Gracias a su capacidad de 14 litros, ofrece suficiente espacio para tu ordenador portátil de hasta 15,6 pulgadas, iPad, libros, etc. 1 compartimento trasero antirrobo oculto para tu teléfono u otros objetos de valor.

Práctico diseño interior: un compartimento principal para las necesidades diarias, un compartimento acolchado puede contener un portátil de hasta 15,6 pulgadas. 1 compartimento acolchado para iPad. 1 bolsillo con cremallera para guardar objetos de valor en el interior. 2 pequeños bolsillos abiertos para auriculares. 1 bolsillo pequeño con cremallera para tus cargadores. 1 gancho para llaves. 2 bolsillos laterales internos para batería portátil o botella de agua. 1 bolsillo exterior oculto en la parte delantera para tu cartera

Comodidad: la mochila para mujer tiene un fondo estable. Forma perfecta para la espalda y los hombros de las niñas. Panel trasero grueso y correas acolchadas para los hombros que proporcionan una sensación cómoda en la vida cotidiana. Utilízalo como bolso con el asa superior si no quieres llevarlo en la espalda. Además, hay un gancho para gafas de sol en la correa para el hombro.

Diseño bien pensado y sin riesgo al realizar el pedido: puerto USB externo para cargar cómodamente tu smartphone sobre la marcha, esta mochila Uni tiene un puerto USB y un cable de carga integrado. Si no estás 100% satisfecho, tampoco lo estamos. Reembolsaremos el precio de compra completo dentro de 1 mes o ofrecemos un reemplazo dentro de los 6 meses si hay un problema de calidad.

IGOLUMON Bolso de mano para ordenador portátil de 15,6 pulgadas, bolsa de curso Tolie, gran bolso para compras de trabajo diario de viaje € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【PERFECTO TAMAÑO BOLSO MUJER】 El tamaño de la bolsos de mujer es 42,9 x 15,4 x 32,2 cm, la longitud de la correa de hombro es de 17cm, y la longitud de la correa de hombro desmontable es 63cm-112cm, el peso de la bolsa de mujer es 1kg.This bolsa de asas de las mujeres es adecuado para ordenadores portátiles de 13 pulgadas a 15,6 pulgadas.

【BOLSO PORTATIL MUJER DURADERA】Este bolso tote para mujer está hecho de lona de alta calidad con adornos de cuero PU y un forro de nylon de alta densidad para mayor comodidad, suavidad y durabilidad. Las tachuelas de metal en la parte inferior de la bolsa le dan al tote más estabilidad y evitan eficazmente que la parte inferior se raye.

【BOLSO MUJE GRAND】 La bolsa para portátil incluye 1 compartimento acolchado para portátil, 1 compartimento para tableta, 1 compartimento central con cremallera, 2 bolsillos abiertos, 4 ranuras para bolígrafos, 1 bolsillo de pared con cremallera, 2 bolsillos laterales elásticos, 1 llavero incorporado y 1 bolsillo frontal magnético. El fácil acceso a lo que necesita combina la seguridad con la facilidad de uso para mantener organizados sus objetos cotidianos.

【DISEÑO DE BOLSO UNIVERSIDAD MUJER VERSÁTIL Y CON ESTILO】El cierre de cremallera superior mantiene a salvo tu portátil y tus objetos esenciales, y el diseño minimalista clásico del bolso tote complementa cualquier atuendo de tu armario. La correa para el hombro ajustable y extraíble de este bolso para mujer te permite transformar el tote en una bandolera y un bolso cruzado con múltiples modos de uso y diferentes estilos de moda.

【BOLSO MUJER PARA MÚLTIPLES OCASIONES Y REGALO PERFECTO】La bolso shopper mujer se puede usar a diario, para ir de compras, de viaje, al trabajo y a la escuela, etc., y es adecuada como bolsa de trabajo para mujeres, bolso portátil mujer, bolsa de profesor y bolsa universidad mujer. Además, esta bolsa para portátil es el regalo ideal que se puede utilizar como Día de la Madre, Día de San Valentín, Día de Acción de Gracias, Navidad y Cumpleaños para madres, novias, esposas, amigas y hermanas.

David Jones - Bolso de Mano Trabajo Mujer - Shopper Universidad Tote Bag Cuero PU - Grande Bolso Bandolera Hombro Cuero Impermeable - Ordenador Portatil 15.6 Pulgadas Escuela Oficina - Negro € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MARCA DAVID JONES: Bolsos para niña, señora, mujer. Diseñado en París Francia - Fabricado con piel sintética de primera calidad. Detalles y acabados de calidad.

DESIGN & TIPO DE BOLSOS: Gran bolso de mano con bolsillo frontal y asa superior. Chic y elegante shopper tote, perfecto para diario vida, el trabajo, la escuela, ciudad, oficina. A4 formato conveniente.

MATERIAL & DETALLES: Piel sintética estriada en Saffiano en relieve. Elementos metálicos plateados. 4 remaches de protección debajo del fondo del bolso. Totalizador estilo maletín con muchos bolsillos.

CIERRE & DIMENSIONES: Cierre con cremallera. Longitud 33 x Altura 27 x Ancho 13 cm. Gran capacidad satchel para ordenador portátil de 13 o 15,6 pulgadas, tableta grande, documentos A4, clasificador, billetera, teléfono. La carpeta no caben en la bolsa.

BANDOLERA: Ajustable y desprendible, usada sobre el hombro o cruzado. BOLSILLOS: Interior: 2 bolsillos para teléfono móvil, 2 bolsillos con cremallera, exterior: 1 bolsillo frontal y trasero con cremallera. READ Los 30 mejores Converse Star Player capaces: la mejor revisión sobre Converse Star Player

Taygeer - Bolsa para ordenador portátil de 15,6 pulgadas, impermeable, maletín para ordenador portátil, portátil, portátil, portátil, bolsa de bandolera, regalo para hombres, mujeres, colegio, cursos € 29.49 in stock 1 new from €29.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Excelente Materia】El exterior de esta 15.6 pulgadas bolsa computadora portátil está hecho de poliéster de tela de nailon sintético resistente al agua, un cojín de espuma de 1-2 cm a prueba de golpes en el interior, que puede proteger su computadora portátil y varios dispositivos de rayones y humedad leve

【Compartimentos Multifuncionales】El frente de la maletín para ordenador proporciona más de cinco bolsillos, en los que se pueden colocar cómodamente bolígrafos, teléfonos móviles, tabletas, cuadernos, tarjetas, etc. El bolsillo principal ofrece espacio para almacenar libros o archivos y se adapta a la mayoría de los portátiles delgados de 15,6 pulgadas. El bolsillo con cremallera invisible antirrobo puede colocar sus objetos de valor en la parte posterior de la maletín para ordenador portátil

【Diseño Humanizado】El diseño de cremallera doble de metal resistente y duradero puede abrir rápidamente esta bandolera para portatil 15.6 pulgadas. Las correas de hombro ajustables y extraíbles pueden hacer que su viaje sea más conveniente. El asa de PU alivia la presión en sus manos y se puede usar una correa de equipaje de fijación firme trasera con su maleta, lo que le permite viajar fácilmente

【Dimensiones】Las dimensiones de esta bolsa para laptop son 15.94 "x 2.76" x 11.42 "(LxWxH), el compartimiento interno para laptop es 15.74" x 1.77 "x 9.4" (LxWxH). Es posible que no se ajuste perfectamente a todas las computadoras debido a las variaciones en el tamaño de los distintos modelos

【Mejor Regalo】Diseño conciso y profesional, adecuado para hombres y mujeres de negocios que trabajan, profesores. La bolsa para portátil 15.6 es el mejor día de Acción de Gracias y Navidad, el regalo de San Valentín para familiares, amigos y amantes

Tous Maletín de Vinilo Hidrófugo con Acabado Charol, para Mujer, Medidas 29x38x3 cm, Original y Elegante, Colección Lindsay € 129.00

€ 124.76 in stock 3 new from €124.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DIMENSIONES: Maletín de Vinilo Hidrófugo con Acabado Charol, Para Mujer, Medidas 29x38x3 cm

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las bolsas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad que garantiza la genuinidad del producto, así como el cumplimiento de los estándares de calidad y certificación para materiales como cuero, tela, lona, entre otros.Además, el producto se vende en un estado totalmente nuevo y en su empaque original, como si lo hubiera comprado en cualquier establecimiento oficial de TOUS

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar, esta bolsa para mujer es el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Checa nuestra colección completa de bolsas, mochilas y bandoleras. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad.

URAQT Bolsos de Mujer, Universidad Mujer, Grande para Portatil 15.6 Pulgadas, Tote Shopper, de Hombro, Cuero Impermeable Negro € 31.99

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶【Diseño de Moda】Bolsos totes para mujer hecho de cuero de PU impermeable de alta calidad y forro de poliéster, parte inferior está diseñada con protección de remaches metálicos, equipado hardware dorado duradero y una exquisita bola de pelo de conejo gris de 8 cm. El diseño simple en negro puro hace de este bolso un artículo de moda clásico y discreto.

▶【Gran Capacidad】Bolsos de Mujer Bolso Bandolera Dimensiones es 31 x 29 x 15 cm, caída del asa: 9 pulgadas, peso: 1.1 libras. Bolsos de mujer tiene 6 compartimentos, puede contener muchos artículos y acceso rápido fácilmente. Incluir 2 bolsillos grandes abiertos y 1 bolsillo grande con cremallera perfecto para sus documentos A4 o portátiles de 15-15,6 pulgadas o cosas personales, 3 bolsas de pared abiertas adapta a sus cosas pequeñas.

▶【Versátil】Bolso tote cuero equipado con tirantes extraíbles y ajustables, es libre de ajustar longitud de la correa del hombro para la experiencia más cómoda. Además bolsos de mujer se puede utilizar como bolsos universidad mujer/ bolso portátil/ bolso de hombro/ bolso de trabajo/bolso informal/bolso de compras/bolso de escuela, etc.

▶【Varias Ocasiones】Simple y elegante de bolsos totes para mujer está diseñado con cuero de línea de lichi, esta bolsa multifuncional está hecha adecuado para todo tipo de ropa a juego, es una opción ideal para trabajo, viajes de negocios, conferencias, escuelas, compras, vacaciones, fiestas o otras ocasiones. Puedes llevarlo a cualquier parte y mantenga tus pertenencias bien organizados.

▶【Regalo Perfecto】Estilo elegante y simple, diseño de gran capacidad, puede acomodar computadoras portátiles, archivos A4, productos de maquillaje, teléfonos móviles, cargadores, carteras, paraguas,lentes de sol,lápiz labial,etc. Muy duradero y contiene todo lo que necesita, es el regalo perfecto para cualquier mujer. Al mismo tiempo, es regalo ideal para el amante, el día de San Valentín, el día de la madre, el Día de Acción de Gracias, Navidad, cumpleaños, aniversario u otro festival.

Moos "Capsula" Sand Oficial Funda Para Portátil De Hasta 15,6" 340x180x150mm € 23.90 in stock 3 new from €23.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Safta Moos "Capsula" Sand Oficial funda protectora para ordenador portátil de 15,6 pulgadas. 2 años de garantía.

Confeccionada con un material de poliéster muy resistente y cremalleras suaves. Fácil de lavar.

Bandolera ajustable y extraíble. Doble tirador en cremallera principal para facilitar su apertura. Costuras reforzadas. Asa de mano en el lateral.

Ideal para niños, adultos y adolescentes. Perfecta para el uso escolar, entrenamiento, trabajo o viajes.

Medidas: Ancho 340mm. Largo 180mm. Alto 150mm. Capacidad 9L. Peso 0,2Kg.

MATEIN Bolso Portatil Mujer, Grande Bolso Universidad Mujer MaletíN Ordenador 15.6 Pulgadas, Impermeable Bolso Shopper Bolso Portadocumentos Cuero PU Tote Bolso Bandolera para Profesora Trabajo, Negro € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puerto de carga USB oculto: Esta bolsa para portátil para mujer tiene un puerto de carga USB oculto extendido en el lateral de la bolsa y un cable de carga integrado. Es muy conveniente cargar tu teléfono cuando viajas o compras, sin abrir la bolsa. Y ni siquiera abrumar la estética del diseño de esta bolsa. (Batería externa no incluida)

Diseño único de llavero retráctil: El llavero retráctil en la bolsa de hombro puede ayudarte a obtener rápidamente la llave cuando abres la puerta. Ya no tendrás que preocuparte por perder tu tarjeta de identificación y llaves

Gran capacidad y múltiples compartimentos: Este bolso para portátil cuenta con 11 compartimentos en el interior para tus artís esenciales. Contiene 1 compartimento acolchado para laptop, 1 bolsillo lateral, 1 bolsillo antirrobo, 2 bolsillos abiertos extragrandes, 2 bolsillos interiores con cremallera, 2 bolsillos cuadrados y 2 bolsillos para bolígrafos. Tiene suficiente espacio para guardar una laptop de 15.6 pulgadas, revistas A4, ropa, libros, paraguas, iPad, teléfonos celulares, carteras

Correa de hombro impermeable y ajustable: Hecho de piel sintética de alta calidad y forro de poliéster. Nuestras bolsas para portátil para mujer son impermeables, resistentes a los arañazos y fáciles de limpiar. Equipado con correas de hombro desmontables y ajustables para satisfacer tus diferentes necesidades

Bolsa de embrague adicional: Viene con una pequeña bolsa de mano hecha de piel sintética suave y tiene una cremallera suave en el cierre superior, forro de poliéster en el interior, que puede almacenar tus joyas, cable USB, tarjeta SD, audífonos, mouse, cargador USB o unidad flash USB. Este paquete es el mejor regalo para novia, esposa, hermana o hija, para familiares y amigos en el día de la madre, día de San Valentín, cumpleaños, Navidad y otros festivales

KROSER 18" Bandolera para Portátil Maletín Premium para Laptop hasta 17.3" Expandible Hidrófugo Bolsa del Hombro Bolsa de Computadora para Viajes/Negocios/Escuela/Hombres/Mujeres-Negro € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL: La bandolera para computadora portátil está hecho de tela de poliéster de lona respetuosa con el medio ambiente que es duradera y repelente al agua. Dimensiones: 18"x12.8"x7.5"/9.5"; Peso: 2.88 LBS.

COMPARTIMIENTO MULTIFUNCIONAL: Los compartimentos espaciosos brindan espacio separado para su computadora de 17.3 ”, iPad, archivos, bolígrafos, billetera, cuadernos y todos sus artículos. El compartimento acolchado para computadora portátil ofrece una protección perfecta para su computadora portátil contra golpes y golpes accidentales. Los bolsillos RFID con función de protección de identidad protegen la fecha codificada en la mayoría de documentos de identidad, tarjetas de crédito y pasaportes

CAPACIDAD EXPANDIBLE: Este maletín para computadora portátil está diseñado con capacidad expandible, la cremallera de expansión extenderá en gran medida el espacio del compartimento principal, en el que habrá más espacio para su ropa y archivos.

DISEÑO CÓMODO Y COMPATIBLE: Bolsillo frontal funcional con cremallera impermeable. La correa para el hombro acolchada extraíble y ajustable y las resistentes asas de PU aseguran un transporte cómodo durante mucho tiempo.

GRAN CONVENIENCIA: Una correa de equipaje bien tejida es bastante fácil de colocar la bolsa del ordenador portátil en el carrito de su equipaje, lo que hace que su viaje y viaje de negocios sean más convenientes.

SKPAT - Portadocumentos Mujer - Maletin ordenador Portatil Mujer. Bolso Portatil Mujer para Trabajo - Bolso Ordenador Portatil Mujer Laptop 15,6 Pulgadas 319137, Marino € 44.98 in stock 1 new from €44.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bolso para Ordenador Portatil Mujer. Bolsos para Ordenador Mujer - Maletin ordenador Mujer. Diseñado para la mujer moderna: un maletín elegante que combina funcionalidad y estilo, ideal para llevar tu ordenador portátil con seguridad y elegancia.

Bolso Grande Mujer - Bolso Mujer Grande. Versatilidad y comodidad: perfecto para universitarias y profesionales, este bolso se adapta a todas tus necesidades, desde la universidad hasta reuniones de trabajo.

Bolso Universidad Mujer. Calidad superior: fabricado con materiales resistentes y duraderos, este portadocumentos garantiza la protección de tus dispositivos y documentos importantes.

Maletin Portatil Mujer. Gran capacidad y organización: cuenta con múltiples compartimentos para organizar tus pertenencias, convirtiéndolo en el bolso ideal para el día a día.

Medidas: 40x30x5 cm. Material: Lona-Poliéster-Polipiel.

