Los 30 mejores Logitech Driving Force Gt capaces: la mejor revisión sobre Logitech Driving Force Gt

Logitech G29 Driving Force Volante de Carreras y Pedales, Force Feedback, Aluminio Anodizado, Palancas de cambio, Enchufe EU, PS5, PS4, PC, Mac, Compatible con F1 23 & Gran Turismo 7, Negro € 273.00 in stock 26 new from €273.00

80 used from €182.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para los Juegos de PlayStation P5, PS4, PS3 y PC más Recientes: Añade Driving Force a tu selección de controlador, G29 Driving Force también se puede usar en PC con determinados juegos

Force Feedback Realista: G29 Driving Force incluye Force Feedback con dos motores, diseñado para simular con realismo la sensación de conducir un coche y de los neumáticos en cada giro

Controles para Juegos de Fácil Acceso: El mando de dirección, los botones de la consola y las palancas de cambio semiautomáticas están situados en el volante para aportar comodidad

Unidad de Pedal con Capacidad de Respuesta: El volante G29 viene con un pedal independiente para el suelo para que puedas frenar, acelerar y cambiar de marcha, como en un coche deportivo

Construcción Duradera: Con cojinetes de acero en el eje del volante y pedales y palancas de cambio de acero inoxidable, Driving Force se ha diseñado para ofrecer una experiencia de conducción precisa

Logitech G Driving Force Palanca de Cambio para Volantes de Carreras G29 y G920, 6 Velocidades, Marcha Atrás a Presion, Acero y Cuero, PS4/Xbox One/PC/Mac - Negro € 69.99

€ 50.99 in stock 23 new from €50.99

60 used from €38.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con los mandos Logitech G923, G29 o G920 Driving Force, juegos compatibles con Logitech Driving Force Shifter, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 o Windows 7

Construcción de calidad. Con un robusto eje motriz de acero, el póker Driving Force está diseñado para carreras de precisión y fiabilidad duradera. La cabeza y la base están cubiertas con piel cosida a mano de alta calidad para ofrecer un aspecto y un tacto de alta calidad y más comodidad y durabilidad

Poker de 6 velocidades con una al revés que presionas. El póker tiene un diseño en forma de H de seis velocidades, se mueve con suavidad y se ajusta con firmeza a cada marcha, lo que te permite cambiar de forma suave y precisa en curvas y rectas cerradas

Fijación robusta: gracias a los duraderos clips y puntos de fijación integrados, la palanca de cambios Driving Force se puede fijar firmemente a una mesa o consola de carreras para minimizar los deslizamientos o las oscilaciones durante las maniobras de carrera agresivas

Mcbazel Brook Raslution Racing Wheel Converter para G29 Driving Force GT and Pro Racing Wheel for PS3, PS4, Xbox 360 and Switch € 84.99

€ 69.00 in stock

1 used from €69.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Friendly HUD: Brook HUD makes it easy to understand the profiles you are using. You don't need to set it up by memory or sixth sense!

Application: Brook offers the Ras1ution app. You can download it from the App store / Google play. After connecting your mobile device to ras1ution by Bluetooth, you can set and save different modes as needed. (The profiles will save in your phone, and you can use it no matter where you are.)

Customize setting: Ras1ution is not only powerful to support several consoles and racing device but also great for user customize, make every user have the best experience in a racing game!

Updatable: Users can update the Ras1ution firmware via the app (Bluetooth) or set up different profiles, which can be saved on mobile devices wherever they are used.

【Note: Xbox Series: XSX|S and Xbox One will no longer be supported from November 2023.】 WARNING: This product may not be compatible with Xbox One, Xbox Series X, and Xbox Series S consoles due to an Xbox software update.

Logitech G G923 Volante de Carreras y Pedales, TRUEFORCE Force Feedback, Cuero Auténtico + Palanca de Cambio Logitech G Driving Force, Xbox X|S, Xbox One, PC, Mac, Negro € 366.99 in stock 1 new from €366.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DÚO DE CARRERAS DE PRECISIÓN : Controla totalmente la carrera con los pedales y el volante de carreras G923 y la palanca de cambio Driving Force

COMBINADOS PARA OFRECER REALISMO: Conduce como en un coche de carreras real, con un conjunto de volante, pedales y palanca de cambio manual, para una experiencia de carreras inmersiva

FORCE FEEDBACK DE PRÓXIMA GENERACIÓN: Tecnología Force Feedback TRUEFORCE con una conexión directa a la física de los juegos, para ofrecer una respuesta en alta definición y un realismo sin precedentes (1) (1) Compatible con la mayoría de los juegos de carreras para Xbox Series X|S, Xbox One y PC, con títulos selectos especialmente diseñados para TRUEFORCE

SIMULACIÓN DE CARRERAS REALISTA: Arranca desde la línea de salida más rápido que los demás; un doble embrague programable simula una salida de carrera real directamente desde el mando, con juegos compatibles

CONTROLA LA CARRERA: Controla tu velocidad con precisión gracias a un indicador LED de RPM integrado; los controles de juego integrados de Xbox Series X|S, Xbox One o PC, un selector de 24 puntos y un resorte de freno progresivo mantienen la conducción bajo control

Pedales de volante y suelo Logitech G29 Driving Force Racing, Real Force Feedback, paletas de cambio de acero inoxidable, funda de volante de piel para PS5, PS4, PC, Mac, color negro € 399.00

€ 299.90 in stock 2 new from €299.90

2 used from €199.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Experiencia de juego inmersiva: perfecto para los juegos de PlayStation 5, PS4 y PC, el Driving Force simula la sensación de conducir un coche real con una dirección precisa y pedales sensibles a la presión

Control premium: el volante de carreras Driving Force Feedback ofrece una simulación detallada de la conducción de un coche real, con engranajes helicoidales que permiten una dirección suave y silenciosa y una funda de piel cosida a mano

Pedales personalizables: estos pedales de freno no lineales sensibles a la presión proporcionan una sensación de frenado precisa y sensible sobre una base robusta, con pedales ajustables para un control más preciso

Rotación de 900 grados: la rotación de bloqueo a bloqueo de la fuerza motriz significa que puedes girar el volante dos veces y media, mano sobre mano en curvas amplias, como en un auténtico coche de carreras de F1

Mejora tu juego: lleva tu simulación de carreras al siguiente nivel con los accesorios de Driving Force, como el Driving Force Shifter o los soportes para escritorio y equipo

TOP CHARGEUR * Adaptador Cargador 24V Reemplazo Volante Logitech Driving Force Pro/GT WA-18K24FK / Driving Force GT Refresh/EX Steering Wheel/Momo Racing Wheel/Xbox 360 Wireless Racing Wheel € 16.79 in stock 1 new from €16.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOP CHARGEUR * Adaptador Alimentación Cargador Corriente 24V Reemplazo Volante Logitech Driving Force Pro/GT WA-18K24FK / Driving Force GT Refresh / EX Steering Wheel / Momo Racing Wheel / XBOX 360 Wireless Racing Wheel

Thrustmaster T128, Volante de Carreras Force Feedback con Pedales Magnéticos, PlayStation 5, PlayStation 4, PC € 199.99

€ 172.99 in stock 15 new from €172.99

14 used from €162.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Force Feedback inmersivo para experimentar realmente las sensaciones de la conducción: velocidad, superficies, baches e impactos o pérdida de adherencia de los neumáticos

Con licencia oficial para PlayStation 5 y PlayStation 4, y compatible con PC

Tecnología HYBRID DRIVE de siguiente generación que ofrece un 20% más de potencia que otros volantes de carreras híbridos de Thrustmaster (serie T150)

Juego de 2 pedales magnéticos (tecnología H.E.A.R.T patentada) con precisión de 12 bits que no disminuirá con el tiempo

Sistema de fijación rápida adecuado para escritorios y mesas de hasta 5,5 cm de grosor

FRTEC - SUZUKA ELITE NEXT Volante de carreras con Pedales y Cambio Manual (Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, Playstation 3, Switch y PC) € 189.00

€ 160.99 in stock 7 new from €160.99

2 used from €95.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye levas en el volante, cambio de marchas manual en H y 3 pedales de aluminio plegables

Sensor electromagnético que mejora la capacidad de giro y reduce la latencia

Totalmente configurable a gusto del usuario

Vibración, ángulo de giro 900º / 270º y sensor electromagnético

PXN V10 Volante con Pedales y Palanca de Cambios - Force Feedback, 270&900°, Ajuste Muelle Tres Pedales, Shifter H, Tool App, Driving Force Volante para PC, PS4 y Xbox € 279.99 in stock 1 new from €279.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad multiplataforma: Volante Gaming para PC y portátil (Windows 7/8/10/11), Volante para PS4 (PlayStation 4), Xbox One, Xbox series X, Xbox series S . 【Por favor, consulte el manual al instalar el volante】

Sin accionamiento y con retroalimentación de fuerza: Conéctese rápidamente a su PC o consola sin instalar controladores. La tecnología de retroalimentación de fuerza permite a los usuariosinteractuar no solo a través de canales visuales y auditivos para obtener información, sino también a través de canales táctiles para sentir el "sentido del tacto" que simula la interacción de la fuerza en el mundo real

Herramienta APP dedicada: 【PXN Wheel】APP, una aplicación móvil autodesarrollada que gestiona su volante a través de Bluetooth, puede importar la configuración del juego con un solo clic, probar el volante, establecer la retroalimentación de fuerza, programar los botones y restaurar la configuración de fábrica con una tecla, etc.

Dirección conmutable de 270/900°: los dos modos de dirección de 270/900° se pueden conmutar con una tecla. 270 ° de dirección simulado el volante de carreras real es más adecuado para los juegos de carreras, como F1, Forza Horizon 4 y 5, GT5, etc; 900 ° de dirección es más adecuado para los juegos de simulación de conducción, como Euro Truck Simulator 2, Farming Simulator, etc.

Pedal A3 de gran peso: El pedal pesa hasta 3KG. El acelerador, el freno y el embrague utilizan muelles de tres colores con tres grosores y resistencias diferentes. Los resortes soportan tornillos para ajustar la fuerza. El ángulo de los pedales se puede ajustar en cuatro etapas. Se pueden cumplir más requisitos de fuerza y ángulo. Utiliza el sensor de inducción magnética Hall para mejorar la precisión y la sensibilidad.

NORMICHIC Accesorios de soporte de clip de fijación para volante Logitech G25 G27 G29 G920 G923, pieza de repuesto para volante de juego de carreras Driving Force GT abrazadera fija (negro) € 32.99 in stock 2 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con abrazadera de retención de volante Logitech G25/G27/G29, clip de fijación de sistemas de volante G920 G923 Driving Force GT.

Hecho de material plástico de alta resistencia, diseño más fuerte, hace que sea mejor rendimiento y más duradero que el original.

Diseño perfecto, fácil de instalar y quitar.

El paquete incluye 1 accesorio de soporte de clip fijo para volante.

Adecuado para montar con piezas originales para Logitech o versión personalizada.

El soporte del volante definitivo: adecuado para Logitech, Xbox, Madcatz y Thrustmaster € 89.99 in stock 2 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD TOTAL: nuestro soporte para volante universal se adapta a todos los volantes, pedales y cambios de marcha de Logitech y Thrustmaster disponibles en el mercado. Ideal para Logitech Driving Force GT, Drive FX, G25, G27, G29, G920, Fanatec ClubSport, Thrustmaster T60/T80/T100/T300RS/TX/TMX/458 Spider, Fanatec CSR, Ferrari 458 Italia para Xbox360, Ferrari GT y Hori RWA/RWO

COMPLETAMENTE AJUSTABLE: la altura de la estructura para volante The Ultimate Steering Wheel Stand se puede ajustar totalmente gracias a nuestro diseño telescópico y se inclina con facilidad para que puedas ajustar tu volante y tus pedales de carreras a tu posición ergonómica favorita, por lo que ofrece un confort óptimo en cualquier tipo de silla.

MÁXIMA RESISTENCIA: The Ultimate Steering Wheel Stand para volante está construido con tubos de acero resistentes y de alta calidad con recubrimiento en polvo. Te ofrece una resistencia superior y una durabilidad sin igual para que compitas como los conductores profesionales sin que nada te detenga. Todas las piezas soldadas se han reforzado y ofrecemos 2 años de garantía para que no te preocupes por nada.

DISEÑO PLEGABLE Y COMPACTO: después de disfrutar de tus carreras, este soporte para volante plegable se guarda cómodamente debajo del sofá o en cualquier parte de casa para ahorrar espacio. Nuestro práctico diseño plegable te permite llevar cómodamente tu soporte vayas donde vayas para disfrutar de tus carreras.

EXPERIENCIA DE JUEGO MEJORADA: el soporte para volante The Ultimate Steering Wheel Stand se ha diseñado para favorecer tu postura mientras juegas y mejorar tu experiencia de conducción para que des lo mejor de ti.

Thrustmaster T300RS GT,Volante y 3 Pedales,PS4 y PC,REALSIMULATOR Force Feedback,Motor Brushless,Sistema de Correa Doble,Tecnología Magnética,Volante Intercambiable,Funciona con Juegos de PS5 € 399.99 in stock 29 new from €399.99

22 used from €364.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rápido motor brushless: casi 25 vatios de potencia para lograr un Force Feedback realista y sensible

Sistema de cambio de volante rápido y sencillo: disfruta de diferentes estilos de conducción

Sistema de correa doble para sesiones de juego fluidas sin zonas muertas

Tecnología magnética H.E.A.R.T patentada: vida útil del producto ilimitada y precisión óptima

Incluye un juego de 3 pedales T3PAGT, y es compatible con el juego de pedales T-LCM Pedals (se vende por separado)

CO-Z Soporte de Volante Plegable para Logitech GT G25, G27, G29 y G920, Simulador de Conducción para Carreras Racing Gaming Gear para PS3, PS4 sin Pedales ni Volante € 108.99 in stock 1 new from €108.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Volante: G25, G27, G29, PS4, T300RS, T500RS, T80, T150, TX (se necesitan herramientas adicionales para T80, T150, TX); Pétalo: Thrustmaster T300RS, TX F458, T500RS, T3PA-PRO 1/GT, F; Anatec Clubsport, CSR. Nota: volante y pedales no incluidos.

Altura y ángulo ajustables: el soporte de la rueda es ajustable en ángulo y altura, y la placa de rueda es ajustable en ángulo, todo para tu comodidad.

Estabilidad: 4 patas de goma combinadas con los tubos de acero permiten una experiencia de conducción suave y estable sin dejar marcas de suelos.

Experiencia perfecta: se colocan los pies sobre los pedales y las manos sobre los votantes. Escucha el sonido increíble y los gráficos del juego. Todo va bien en el mundo.

Calidad: este soporte de volante de acero tubular es muy sólido y dura muchos años. Las patas de goma junto con los tubos de acero garantizan una experiencia de conducción fluida.

Logitech G PRO Racing Wheel, PC, fuerza de 11 N⋅m, accionamiento directo, Force Feedback TRUEFORCE,palancas de cambio magnéticas, doble embrague,pantalla OLED, desacople rápido, distribución PRO € 1,099.00 in stock 1 new from €1,099.00

1 used from €939.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Accionamiento directo: El motor es capaz de una impresionante fuerza de 11 N⋅m (máximo) con una increíble respuesta de baja latencia, para el control superior y el rendimiento necesario para ganar

TRUEFORCE: Con la tecnología TRUEFORCE, es posible disfrutar con precisión y casi al instante de la física de los juegos, incluidas las condiciones de la carretera y las vibraciones del motor, para un realismo de carreras sin igual

Palancas de cambio magnéticas: Las palancas de cambio magnéticas con sensores de efecto Hall sin contacto e imanes táctiles independientes simulan con precisión un coche de carreras profesional

Palancas de doble embrague: Las palancas analógicas ofrecen una respuesta táctil perfecta para una gran variedad de funciones de competición, y ofrecen la mejor ventaja cuando se configuran como doble embrague

Pantalla de ajustes OLED: Este volante de carreras para PC tiene una pantalla OLED integrada que te permite configurar importantes ajustes al instante en cinco perfiles de carreras diferentes

Unicview Soporte para volante Logitech G29 G920 G923 incluye soporte caja de cambios, Thrustmaster T150 T500 T300 TX TH8A, PS4 PS5, Xbox Fanatec Clubsport, Totalmente ajustable, Plegable € 102.32 in stock 1 new from €102.32 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MAXIMA CALIDAD】- El soporte esta desarrollado en acero al carbono de alta resistencia, proporciona la máxima estabilidad, seguridad y robustez. Es muy estable y dispone de patas antideslizantes y nivelables que evitarán la pérdida de estabilidad.

【AJUSTE VARIABLE】- Podrá ajustar la altura desde 56cm hasta 76cm según las características y tamaño del usuario. Además el soporte para la palanca de cambios podrá instalarla a la derecha o a la izquierda

【SOPORTE PALANCA DE CAMBIOS INCLUIDA】- El soporte para palanca de cambios está incluido que podrá instalar tanto en la izquierda como a la drerecha.

【MÁXIMA COMPATIBILIDAD】- Este soporte de volante es válido para Logitech G25, G27, G29, G920; se adapta a los pedales Thrustmaster T150,T300RS, TX F458, T500RS, T3PA-PRO (F1 / GT); se adapta a los pedales Fanatec Clubsport y CSR; Aviso: volante, palanca de cambios y pedales NO incluidos.

【GARANTÍA EN ESPAÑA】- Unicview es distribuidor español que destaca por incluir garantía y soporte post-venta directo desde España. Para cualquier duda puede contactarnos al 951 10 21 22

Logitech G29 Driving Force Volante de Carreras y Pedales Ajustables, Force Feedback, Aluminio Anodizado, Palancas de Cambio, Volante de Cuero, Enchufe EU, PS5, PS4, PC, Mac + Gran Turismo 7 [PS4] € 330.99 in stock 1 new from €330.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para los Juegos de PlayStation 5, PS4, PS3 y PC más Recientes: Añade Driving Force a tu selección de controlador, G29 Driving Force también se puede usar en PC con determinados juegos

Force Feedback Realista: G29 Driving Force incluye Force Feedback con dos motores, diseñado para simular con realismo la sensación de conducir un coche y de los neumáticos en cada giro

Controles para Juegos de Fácil Acceso: El mando de dirección, los botones de la consola y las palancas de cambio semiautomáticas están situados en el volante para aportar comodidad

Unidad de Pedal con Capacidad de Respuesta: El volante G29 viene con un pedal independiente para el suelo para que puedas frenar, acelerar y cambiar de marcha, como en un coche deportivo

Construcción Duradera: Con cojinetes de acero en el eje del volante y pedales y palancas de cambio de acero inoxidable, Driving Force se ha diseñado para ofrecer una experiencia de conducción precisa

Thrustmaster TH8S Shifter Add-On, Cambio de Marchas de 8 Velocidades para Volante de Carreras, Compatible con PlayStation, Xbox y PC € 69.99

€ 58.90 in stock 11 new from €58.90

17 used from €55.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con todos los volantes de carreras en PC mediante cable USB (incluido)

Compatible con todos los volantes de carreras Force Feedback de Thrustmaster en PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S

Sistema de sujeción sencillo y sin herramientas para todo tipo de mesas y escritorios (de 0,1 a 4 cm de grosor)

La tecnología H.E.A.R.T sin fricción mantiene el mismo nivel extremo de precisión durante toda la vida útil del producto

Palanca de cambios metálica de 4 cm para lograr un cambio de marchas rápido y preciso

PXN V9 Volante de Carreras de 270/900° con Pedales y Palanca de Cambios y Feedback Vibración, con Tool App, Volante para PC, Xbox, PS4, PS3 y Switch € 179.99 in stock 1 new from €179.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6 EN 1 Aplicación multiplataforma: Los volantes de carreras PXN V9 son compatibles con las plataformas PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Xbox series X, Xbox series S, Switch y pueden coincidir con los sistemas operativos Windows 7/8/10/11. Uno para múltiples plataformas, 6 EN 1 para jugar casi todos los juegos de carreras y simuladores de camiones.

Más juegos de carreras: Dos modos, botón físico para cambiar 270 grados y 900 grados, fácil de usar. 270 grados aptos para juegos de competición de carreras, como Forza Horizon, Need for Speed, Burnout Paradise, Mario Kart, Dirt Rally, F1 2021, WRC 9, Inertial Drift, Dirt Rally. 900 grados aptos para juegos de conducción como Euro Truck Simulator y te llevan a experimentar la emoción de conducir un camión pesado.

Construcción de alta calidad: Simular volantes reales, 270/900 ° dos modos se pueden cambiar libremente, y experimentar una pasión de conducción diferente. Doble vibración retroalimentación interactiva, le permiten estar en la escena. Los pedales lineales autoajustables te hacen sentir como si estuvieras pedaleando. Las paletas de cambio semiautomáticas le ofrecen una experiencia de cambio cómoda, suave y precisa en la pista.

Materiales de alta calidad: el volante está hecho de material ABS mate antideslizante de alta calidad, recubierto de cuero de alta calidad, lo que le proporciona una experiencia más hermosa, cómoda y duradera.5 potentes ventosas y 2 marcos de montaje en forma de C, que pueden simular una experiencia de juego más cómoda y duradera según los diferentes escenarios.

Nota: Antes de utilizar la palanca de cambios y el embrague, comprueba si tu juego admite el cambio manual y si la configuración del juego está en modo de cambio manual. Si estás en un PC, pon el volante en modo "D-input" antes de usar la palanca de cambios.

Next Level Racing NLR-S031 GT Lite Pro Foldable Cockpit € 299.99 in stock 14 new from €286.22

2 used from €274.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cabina de carreras estilo GT para una experiencia de carreras envolvente.

Asiento superior cómodo y acolchado con estilo de carreras GT para una cabina plegable.

Compatible con palancas de cambio y frenos de mano con el soporte para palanca de cambio y freno de mano incluido

Cockpit de competición adecuado para niños y adultos de diferentes tallas

Logitech G 29 Driving Force Volante de Carreras y Pedales, Force Feedback, Aluminio Anodizado, Palancas de cambio + Driving Force para Volantes G29 y G920 € 468.99

€ 350.89 in stock 1 new from €350.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para los Juegos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PC Recientes: Añade Driving Force a tu selección de controlador, G29 Driving Force también se puede usar en PC con determinados juegos

Force Feedback Realista: G29 Driving Force incluye Force Feedback con dos motores, diseñado para simular con realismo la sensación de conducir un coche y de los neumáticos en cada giro

Controles para Juegos de Fácil Acceso: El mando de dirección, los botones de la consola y las palancas de cambio semiautomáticas están situados en el volante para aportar comodidad

Unidad de Pedal con Capacidad de Respuesta: El volante G29 viene con un pedal independiente para el suelo para que puedas frenar, acelerar y cambiar de marcha, como en un coche deportivo

Para Volantes de Carreras Driving Force: Diseñado para los volantes de carreras G29 y G920 Driving Force

Thrustmaster T248 - Volante Force Feedback para PS5, PS4, PC € 349.99

€ 249.01 in stock 46 new from €249.01

22 used from €271.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño con revestimiento de cuero en la parte exterior del volante

Forma de volante versátil, adecuada para todos los estilos de juegos de conducción, hasta 25 botones de acción, incluidos 2 codificadores de doble posición

Panel de carrera interactivo con una selección de más de 20 visualizaciones diferentes en la pantalla del volante

Force Feedback dinámico: ajuste de nivel de Force Feedback sobre la marcha (3 modos preestablecidos incluidos) a través de la pantalla, compatible con todos los juegos

4 modos de presión distintos en el pedal central para un frenado optimizado según la configuración y la configuración de gaming (escritorio, cabina, soporte, etc.)

Next Level Racing F-GT Lite Simulador de cockpit HDMI de mando plegable € 299.99

€ 279.99 in stock 18 new from €279.99

3 used from €256.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cambios de carreras de Fórmula a GT; rueda ajustable, palanca de cambios, posiciones de pedal y posiciones de ángulo con facilidad

Se pliega para un fácil almacenamiento.

Los bujes Next Level Racing permiten ajustes rápidos y durabilidad

Asiento Fabricado con tela altamente transpirable para maximizar la comodidad.

Compatible con todas las ruedas y pedales principales. Pretaladrado para Thrustmaster, Logitech y Fanatic

Logitech G PRO X Auriculares Inalámbricos LIGHTSPEED para Gaming, Micrófono Blue VO!CE, Controladores PRO-G de 50mm, DTS: Sonido Envolvente X2.0, Espuma Viscoelástica, Negro € 239.00

€ 171.00 in stock 39 new from €171.00

118 used from €103.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO GALARDONADO: Creado por y para profesionales de los juegos, el PRO X le brinda la libertad de la tecnología inalámbrica LIGHTSPEED. Juega para ganar con materiales de alta calidad, audio de precisión y comunicaciones avanzadas

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE CALIDAD PROFESIONAL: Diseñados para soportar largas sesiones de juego, con un alcance inalámbrico de más de 13 metros y 2.4 GHz, estos auriculares ofrecen hasta 20 horas o más de duración de la batería con una sola carga

AZUL VO! MICRÓFONO CE: Incluye un micrófono desmontable de 6 mm con tecnología avanzada Blue VO! Tecnología CE, que incluye reducción de ruido en tiempo real y un compresor para controlar un sonido limpio y profesional

SONIDO ENVOLVENTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN: el sonido envolvente DTS Headphone:X 2.0 de próxima generación va más allá de los 7.1 canales para una mayor conciencia posicional durante el juego. Disfruta de una experiencia verdaderamente inmersiva

SONIDO ENVOLVENTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN: el sonido envolvente DTS Headphone:X 2.0 de próxima generación va más allá de los 7.1 canales para una mayor conciencia posicional durante el juego. Disfruta de una experiencia verdaderamente inmersiva

Next Level Racing F-GT Simulador de cockpit de Fórmula y GT € 509.00 in stock 9 new from €509.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco rígido de acero de alta calidad con asiento de carreras Premium: adecuado para carreras de simulación serias e incluso para entrenamiento de conductores profesionales

Diseñado para la comodidad y las carreras largas: deslizador de asiento, soporte para palanca de cambios y cojín de soporte lumbar, todo incluido

Compatible con todas las ruedas y pedales principales. Pretaladrado para Thrustmaster, Logitech y Fanatic

Se agregó el nuevo sistema deslizante Holmes para un ajuste más rápido y fácil de la rueda, los pedales y la palanca de cambios.

La cabina está preperforada para la opción de agregar ruedas bloqueables Next Level Racing, lo que significa que puede mover fácilmente la cabina como lo haría con una silla de oficina/juego READ Los 30 mejores Cable De Red 20 Metros capaces: la mejor revisión sobre Cable De Red 20 Metros

KFD AC100-240V a DC24V Cargador Fuente de alimentación Adaptador Transformador para Tira LED, Silhouette Cameo Electronic Cutting Tool, Logitech Driving Force G27 G29 Xbox 360 Racing Wheel G25 G920 € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KFD AC Adaptadores son fabricados con mejor materiales e incluyen funciones de protección de portátiles contra tensión incorrecta, cortocircuito, sobrecalentamiento interno /con los certificados TÜV, GS, CE, ROHS, FCC, REACH, cambia productos o devuelve dinero durante 30 dias por gratis, 1 años de garantía

Entrada: 100-240V 50-60Hz, Salida: DC 24V 2.7A, con 6 Conectores 5.5 x 2.5 / 5.5 x 3.0 /4.0 x 1.7 / 4.8 x 1.7 / 6.5 x 4.4 / 6.5 x 3.0mm ( Tienes que prestar atención al que si el tamaño esté corresponte a su original)

24V Fuente de Alimentación para Tira LED, Vizio Soundbar VSB200 VSB205 VSB210 VSB200 VSB205 VSB210 Vizio VSB200 VSB205 VSB210 VSB206 VSB207 VSB210WS VHT215 VHT510 PN: 90012422801, 24V Harman/kardon GO+PLAY Speaker Dock / HK Go + Play II 2 11 hi-fi Speaker, Canon SELPHY CP910, CP1000 CP1200 CP1300 Wireless Color Photo Printer CP400 CP720 CP760 CP800 CP900 Photo Printer

Adaptador de Corriente Transformador para Logitech Driving Force GT Racing Wheel,Logitech G25 G27 G29 G920 Racing Wheel 190211-0010 190211-A030 ADP-18L R33030 G940 APD DA-42H24 PS3 Xbox 360, CCTV 3528 5050 5630 LED Strip Light CCTV LCD TFT Monitor Wireless Router, Switches, Security Cameras, Audio and Video, Fujitsu Image, ScanSnap PA03670-K905 PA03630-B055 PA03540-B965 S1500 S1500M

Paquete incluyen: 1 x KFD cargador con Europa cable de alimentación. Un serie tiene diferentes versiones de dispositivos, no todo los cargadores está 100% compatible con su dispositivos, si no esá confirmado, por favor contactarnos.

PXN V9 Volante y Pedales, Volante con Vibración, 270/900° Volante de Carreras para PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch € 179.99 in stock 1 new from €179.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VOLANTE MUY COMPATIBLE: El volante PXN V9 es fácil de configurar, puede funcionar con la mayoría de los juegos de carreras en PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, sistema Windows 7/8/10/11, admite plug and play en PC. La aplicación móvil--V9 Tool está diseñada para el volante de juego personalizado y la configuración del juego, descárgala para disfrutar de la experiencia completa y operarla como quieras.

VOLANTE AJUSTABLE: Volante de 270/900 grados para diferentes juegos. El volante de 270 grados se recomienda para juegos de carreras de competición, como Forza Horizon, Need for Speed, Assetto Corsa, Mario Kart, Dirt Rally, F1 2022, WRC 9, Project Cars, Dirt Rally, etc. El volante de 900 grados se recomienda para juegos de conducción de simulador, como Euro Truck Simulator, Farming Simulator, Bus Simulator, SnowRunner, etc. Puede divertirse en más juegos.

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN ENVOLVENTE: El volante y los pedales del PXN V9 están equipados con una palanca de cambios de 6+1 velocidades, el nivel de marchas altas puede llegar a 12, ¡qué emocionante! Caja de cambios con patrón en "H" para cambios rápidos y suaves. Los pedales ajustables con función de acelerador, freno sensible a la presión y embrague te permiten acelerar, frenar y cambiar de marcha con la sensación de controlar un coche de verdad.

VOLANTE DE CARRERA INTELIGENTE: Los motores de doble vibración incorporados le proporcionan una experiencia de juego realista y estimulante, el volante de juego V9 puede autoajustar de forma inteligente los niveles de vibración según los cambios de la escena de conducción. Los 3 pedales lineales pueden ajustar automáticamente los umbrales de aceleración y frenado según la fuerza de pedaleo.

SERVICIO POSVENTA SATISFACTORIO: Fundada en 2004, PXN es una empresa experta en el diseño y la fabricación de volantes y pedales para juegos. Happy Racing, Happy Customer es nuestro concepto de servicio. Cualquier duda o problema, por favor no dude en contactar con nosotros, haremos todo lo posible para resolverlos. Cualquier insatisfacción, sólo háganoslo saber, le proporcionaremos un reembolso o reemplazo.

Logitech G Saitek Paquete de Equipo Pesado, Volante 900 Grados, +38 Botones Asignables, Dos Palancas Analógicas, USB, PC/Mac - Negro € 289.00

€ 252.42 in stock 25 new from €239.99

50 used from €147.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cosecha de los Frutos de tu Granja: Ahora con mejoras de ingeniería basadas en los comentarios y opiniones de la comunidad, el paquete de equipo pesado está listo para la vida en la granja

Agárrate Bien: El volante con rotación de 900° ofrece el tipo de rotación genuina propia de un volante de tractor y gran exactitud de control, para garantizar una cosecha eficiente

Ponte Manos a la Obra: Con dos palancas analógicas integradas, no hace falta cambiar de controlador para cambiar de tarea, tienes el control total del volante cuando conduces y también cuando caminas

Control de Cargador con todos los Ejes: Gracias a la palanca de control de cargador de panel lateral, con 6 ejes, es fácil manejar la maquinaria más compleja

Cultiva Cosechas Inmensas para los Años Venideros: Puedes configurar el mando de velocidad y 37 botones programables para organizar toda la granja con gran flexibilidad desde un solo controlador

ASTRO A10 Auriculares Gaming Gen 2 con Cable, Auriculares Over-ear , Micrófono giratorio para silenciar, Transductores de 32 mm, Para Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC - Negro € 64.99 in stock 5 new from €64.99

14 used from €35.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad de sonido mejorada: Los Auriculares ASTRO Gaming A10 Gen 2 para PC poseen transductores de 32 mm optimizados para que oigas tu juego y a tus compañeros con claridad y precisión

Micrófono giratorio: Con un micrófono unidireccional giratorio integrado para silenciar y obtener privacidad, así como una comunicación nítida mediante el micrófono de 6.0 mm

Control de volumen en el cable: Estos auriculares de gaming para PC poseen un cable con control de volumen integrado que te permite ajustar el audio sin tener que pausar el juego

Hecho para durar: Una diadema de acero duradera y una construcción resistente te ofrecen un rendimiento fiable que supera a los auriculares de gaming estándar

Auriculares cómodos con acoplamiento sobre la oreja: una construcción circumaural ergonómica y robusta con un diseño trasero cerrado, adecuado para las sesiones largas

