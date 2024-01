Inicio » Top News Los 30 mejores Lijas Al Agua capaces: la mejor revisión sobre Lijas Al Agua Top News Los 30 mejores Lijas Al Agua capaces: la mejor revisión sobre Lijas Al Agua 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Lijas Al Agua?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Lijas Al Agua del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Papel de Lija para Madera Papel de Lija Fino Papel Abrasivo Uso en Seco y Húmedo, Grano 400, 600, 800,1000, 1200, 1500, 2000 Sandpaper para Muebles, Automotriz, Metal, Vidrio, Jade, Coche, Porcelanico € 4.49 in stock 1 new from €4.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El papel de lija está hecho de carburo de silicio, resistente al agua, apto para uso en seco y húmedo.

Se puede usar papel de lija para pulir la superficie de madera, plástico, metal, baldosas de cerámica, etc. para que quede suave.

Tamaño: 23 cm × 9,2 cm (9,05 × 3,62 pulgadas). Puedes cortar el papel de lija en otros tamaños que necesites.

El paquete contiene # 400, # 600, # 800, # 1000, # 1200, # 1500, # 2000, 7 tipos de arena. 2 hojas de papel de lija para cada tipo de grano. Un total de 14 piezas de papel de lija.

El papel de lija es adecuado para pulir y pulir finamente obras de arte, artesanías, automóviles, porcelana, muebles, vidrio, piedra, jade, cuero, etc.

PIQIUQIU 36 Unidades Papel De Lija 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 Grit Surtido Papel de Lija Seco/al Agua € 7.89 in stock 1 new from €7.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El embalaje incluye: 36 piezas de papel de arena de alto tamaño, 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000.

Tamaño razonable: papel de arena de 23 x 9 cm, con el que puedes pulirlo manualmente o colocarlo en bloques de arena, o puedes cortarlo en cualquier tamaño y forma según sea necesario

Doble uso seco y húmedo: el uso de técnicas de cultivo de carburo de silicio y nanoarena hace que las partículas sean muy finas y uniformes en la superficie, y se pueden usar con agua, barniz, cordyceps, barniz o aceite.

Alta calidad: el revestimiento suave recubierto con electricidad garantiza un buen ajuste en la mano, se puede pulir sin problemas con una fuerza moderada, no se dispersará durante el uso, no se desgarrará ni se romperá.

Amplia gama de usos: el papel de arena de partículas altas es muy adecuado para el pulido de textura lisa de metales, vidrio, plástico, piedras, jade, cuero, pinturas y madera.

Mesybveo 42 Piezas Papel de lija de Carburo de Silicio, Lija Madera Seco/al Agua Grano de 60 a 5000, 23 x 9 cm, para Pulir de Coche, Metal, Madera, Muro € 7.89 in stock 1 new from €7.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Lo que obtendrá] Paquete contiene 42 hojas de tamaño de papel de lija: 23 * 9cm / 9 * 3,6 pulgadas, 3 hojas de cada tipo de grano, respectivamente 60 / 120 / 220 / 320 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 5000, el número de estilos suficientes para satisfacer sus diferentes necesidades

[Material fiable] Lijas metal selección de material de carburo de silicio galvanoplastia, partículas finas y uniformes, mejor resistencia al agua, y se puede utilizar tanto en ambientes húmedos y secos, el uso de papel de cuero suave proporciona un ajuste perfecto con la mano, no es fácil de romper, doblar a voluntad sin perder la arena, la durabilidad del papel

[Diseño seco y húmedo] Lija madera a mano se puede utilizar en ambiente seco o húmedo, si se utiliza demasiado fino durante mucho tiempo, con el fin de reducir la obstrucción, se puede añadir agua al uso, para prolongar la vida útil del papel de lija

[Fácil de usar] El grano de papel de lija está impreso en la parte posterior, se puede ver fácilmente o encontrar el grano que desea, se puede cortar a cualquier tamaño que usted necesita, que es conveniente para su uso en diferentes escenarios

[Amplia versatilidad] No sólo puede utilizar el papel de lija para lijar muebles de caoba, ámbar, metal, madera, paredes, sino también como regalo para sus amigos y parientes madereros

LANHU Papel De Lija 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 Grit Surtido Papel de Lija Seco/al Agua 36 Unidades € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ampliamente aplicado en lijado de automoción, acabado de muebles de madera, acabado en torneado de madera y pulido de plástico y vidrio, etc.

36 piezas de 400 a 3000 grano de papel de lija surtido. Incluye 4 hojas de cada grano: 400/600/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000, un total de 36 hojas.

Usted puede cortarlo a cualquier tamaño como su necesidad. 400 a 3000 grano. Carburo de silicio; Electro revestido.

Se puede aplicar en muchos ambientes crueles: usar con agua, barniz, goma laca, laca o aceite.

De color negro. Material: carburo de silicio. Papel de lija seco / al agua.

Fandeli | Papel de Lija de Agua | Surtido de Grano de 120 a 2500 | 36 Hojas de 23 x 9,3 cm | Para Pulir Coche, Lijado de Muebles de Madera y Lijado de Metales | Resistentes al Agua € 13.99

€ 13.54 in stock 1 new from €13.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAMAÑO Y CONTENIDO DEL PRODUCTO: El paquete incluye 36 unidades con una gran variedad de granos: 120 (3 hojas), 220 (3 hojas), 280 (3 hojas), 360 (3 hojas), 400 (3 hojas), 800 (3 hojas), 1000 (3 hojas), 1200 (3 hojas), 1500 (4 hojas), 2000 (4 hojas), 2500 (4 hojas). Tamaño: 22,86 x 9,14 cm. También se puede cortar fácilmente para adaptarlo a cualquier tamaño más pequeño que se necesite.

POSIBLES USOS: Recomendado para uso automotriz, así como usos generales en el hogar en una gran variedad de materiales. Debido a su composición de carburo de silicio, logra un acabado único en aplicaciones húmedas y proporciona una potencia de corte superior que reduce los tiempos de trabajo y facilita las operaciones de lijado.

GRAN DURABILIDAD Y MÁS VENTAJAS: Su estructura cerrada garantiza un lijado rápido y una larga vida útil. Dispone de un respaldo muy flexible que se adapta fácilmente a cualquier superficie. Los granos de papel de lija están impresos en la parte posterior para una fácil identificación.

✅ CALIDAD PREMIUM: El papel de lija dispone de un respaldo de papel impermeable con propiedades antideslizantes que permiten un trabajo en seco y húmedo. Además, ¡cuidamos los bosques! Y es que en Fandeli queremos estar seguros de que nuestros productos están hechos con materiales que proceden de bosques correctamente gestionados, por ello, nuestros proveedores de materia prima de papel cuentan con certificación FSC.

HECHO EN MÉXICO, GARANTÍA DE CALIDAD: El papel de lija Fandeli está presente en 30 países de todo el mundo. Desde su fundación en 1927, ha sido el favorito de los profesionales y entusiastas del bricolaje de todo el mundo. Estamos comprometidos en ofrecerte productos de la más alta calidad posible y tenemos el 100% de confianza en la calidad de nuestros productos ya que nuestras hojas de papel de lija no solo están hechas con amor, sino que vamos más allá con nuestra atención al cliente. READ ¡El horror de Corona! Última hora ... ¡2456 personas viven en 1 día en Italia, España, Reino Unido y Francia! Noticias

Hbitsae Papel de lija 1000/1500/2000/3000/4000/5000 Papel de lija seco y húmedo para madera 9 * 11 pulgadas, lijado de metales y pulido automotriz Acabado de muebles de madera Lijado € 9.79 in stock 1 new from €9.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad】: Hecho de carburo de silicio resistente al agua, la galvanoplastia asegura una grava distribuida uniformemente, adecuada para lijado en seco / húmedo, no se descompone, no se rompe ni se rompe durante el uso.

【Juego de arenas múltiples】: Incluye 2 hojas de cada grano, 1000/1500/2000/3000/4000/5000 en total 12 hojas

【Húmedo y seco】: Hecho de carburo de silicio y recubrimientos electrochapados, son adecuados para aplicaciones húmedas y secas, por lo que puede usarlos para aplicaciones de artesanía, carpintería, automotriz, metal y plástico para pulir.

【Fácil de usar】: papel de lija de tamaño 9 * 11 pulgadas, se puede usar de forma manual o fácil en un bloque de lijado, se puede cortar a cualquier tamaño según las necesidades, impreso en la parte posterior del papel de lija de papel de lija para una fácil identificación.

【Amplia aplicabilidad】: Adecuado para manejar todo tipo de trabajo suelto y reparar el desgaste y la abrasión en paredes y zócalos para eliminar rebabas de madera o moho en juguetes o muebles, reparar pasamanos o muebles de césped e incluso lijar en húmedo en vehículos. Hacer este trabajo no solo ahorra dinero sino que también aprende habilidades valiosas.

MXTIMWAN 24 Piezas Discos de Lijado Seco y Húmedo de Agua Redonda, Grano 1000/1500/2000/3000/4000/5000, Lijado de Automóviles Metales Acabado de Muebles de Madera € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta Calidad】Que no se deshará, romperá ni agrietará cuando se use, resistente para su uso. Superficie del papel de lija tiene granos de arena uniformes, sin polvo, buen efecto de pulido, afilado y resistente al desgaste

【Fácil de Identificar】Tamaño del papel de lija surtido es de 75mm, tanto el pulido manual como la colocación en el bloque de lijado son fáciles. Parte posterior del papel de lija tiene un diseño de velcro que se puede pegar en una lijadora orbital aleatoria. Papel de lija de silicona puede eliminar arañazos y corrosión en la superficie de automóviles, herramientas y artesanías

【Satisfaga Todas sus Necesidades】Papel de lija húmedo y seco de grano variado se puede utilizar para moler y pulir materiales como metal, madera, paredes, cuero, piedra, etc., ideal para automoción, carpintería y hogar. Todo tipo de granos de arena, desde gruesos a lisos, por lo que puede elegir los más adecuados para cualquier tipo de proyecto, los granos de arena se encuentran en la parte posterior del papel de lija para una fácil identificación

【Doble Propósito Húmedo y Seco】Disco de lija para amoladora tiene un grano súper fino y uniforme en la superficie, ideal para uso húmedo y seco, y se puede lijar suavemente con un esfuerzo moderado. Muy adecuado para pulir sus muebles de madera, automóviles, metal, cuero, piedra o cualquier otro producto de madera o bricolaje

【Amplia Aplicación】600-1500, pertenece a la gama fina, para muebles de caoba, ámbar, tilo, etc. 2000-5000, se utiliza principalmente para pulir, se puede utilizar para eliminar la piel muerta, pulir las uñas para lograr el papel de arte de uñas. Obtendrás 24 piezas de papel de lija en grano 6: 1000/1500/2000/3000/4000/5000, 4 piezas por grano, suficiente para tu uso diario. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros

kwb 830412 - Papel de lija resistente al agua, para vidrio, piedra, metal, carrocería y trabajos de barniz, 230 x 280 mm, soldado, 5 unidades, grano K-120, fabricado en Europa € 6.09 in stock 1 new from €6.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las hojas de lijado están espolvoreadas con carburo de silicio y son adecuadas para trabajos de lijado fino en superficies de carrocería, superficies de metal, pintura, vidrio, plástico y piedra.

Con el grano K-120, todos los trabajos de lijado se pueden realizar sin problemas, y primero debes empezar con el grano grueso y gradualmente utilizar grano fino fino. Así se mantiene el desgaste del papel lo más bajo posible y tiene un resultado fino.

Como medio arco, el papel de lija también se puede utilizar fácilmente en máquinas de lijado/lijadoras basculantes con sistema de tensado para poder trabajar con una mayor potencia de lijado.

La hoja de lijado también es ideal para trabajos finos con un bloque de lijado o lijadora de mano, especialmente en trabajos donde la lijación debe ser controlada (por ejemplo, muebles valiosos o similar ).

En el ámbito de la pintura de vehículos, el papel de lija húmedo es especialmente popular ya que se puede producir superficies muy finas. (KWB Art. Nº 830412).

45 Piezas Papel de Lija, Grano 120 a 7900 Hojas de Papel Abrasivo Seco y Húmedo para Muebles Madera Acabado, Metal de Lijado y Abrillantar Coche - 9" x 3.6" € 7.88 in stock 1 new from €7.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material Premium】El juego de lijas está hecho de un excelente material de carburo de silicio, que tiene buena tenacidad, buen efecto de pulido y una vida útil muy larga.

【Fácil de usar】 En el tamaño de 230 * 93 mm / 9 * 3,6 pulgadas, se puede cortar al tamaño que desee. El grano del papel de lija está impreso en la parte posterior para una fácil identificación.

【Uso húmedo y seco】 El papel de lija para moler se puede usar seco o húmedo. Si el papel de lija está fino durante demasiado tiempo, se puede utilizar con agua para reducir la obstrucción y prolongar la vida útil del abrasivo.

【Aplicaciones amplias】 Ampliamente utilizado en pulido de automóviles, pulido de muebles de madera, torneado de madera, pulido de metales, plásticos, artesanías y otros campos. El papel de lija de grano múltiple puede mejorar la eficiencia de su trabajo.

【El paquete incluye】Incluye 3 hojas de cada grano: 240/320/400/600/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000/5000/7000, total 45 hojas, suficiente para su uso diario.Incluye 2 hojas de cada grano 120/150/180

BLOSTM Papel De Lija Fina a Gruesa - 102PCS Lijas al Agua para Coche, Metal y Madera Grano Surtido de 60 a 3000 (6 de cada uno) - 3 x 5,5 Pulgadas € 17.49 in stock 1 new from €17.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PAQUETE DE VARIEDADES: este surtido de hojas de papel de lija incluye 6 hojas de cada grano. Los granos van desde 60 a 3000. ¡Se incluyen todos los granos que necesita para lijar, pulir y terminar proyectos! El juego de papel de lija incluye grano 60/80/100/120/150/180/240/320/400/600/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000 para un total de 102 hojas.

AMPLIA GAMA DE USOS: ya sea que necesite papel de lija para manualidades, muebles de madera, automotriz, pulido de metales o uso profesional, este paquete múltiple tiene un juego completo de opciones de papel de lija grueso a fino que harán el trabajo.

FÁCIL DE USAR: estas hojas son cómodas en sus manos y lo ayudan a completar proyectos de manera más eficiente. Tenga en cuenta que este papel abrasivo es solo para uso manual y no es adecuado para lijar bloques.

ALTA CALIDAD: nuestro papel de lija está hecho de carburo de silicio 100% y está recubierto de electricidad para garantizar una distribución uniforme de la arena. Cada hoja de 3 x 5,5 pulgadas (7,6 x 14 cm) es compacta y resistente para uso intensivo. Juego completo Incluye un estuche de almacenamiento gratuito.

CUMPLE TODAS SUS NECESIDADES: compatible con agua, barniz, goma laca, laca y aceite, este papel de lija es perfecto para proyectos domésticos y laborales, como retocar el relleno del coche para la carrocería y eliminar el óxido. Guarde las sábanas fácilmente en su estuche de transporte gratuito.

36 Piezas Papel de Lija, Hojas de Papel de Lija Seco y Húmedo Abrasivo, Lijas al Agua 400/600/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000 Grano Fino para Madera, Metal de Lijado Abrillantar Coche € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material premium: este papel de lija en seco y húmedo está hecho de un excelente material de carburo de silicio, lijado suave, tacto suave, buen ajuste, no se esparce ni se agrieta durante el uso, adecuado tanto para lijado en seco como en húmedo.

Tamaño adecuado: Mide aproximadamente 23 x 9 cm/9 x 3,6 pulgadas. También puede cortar el tamaño y la forma del papel de lija según sus necesidades, lo que es más conveniente para diferentes objetos.

Uso húmedo y seco: estos papeles de lija están hechos de carburo de silicio. Admite uso húmedo y seco. Se puede utilizar con agua, barniz o aceite. Rectificado húmedo y seco altamente eficiente para alto brillo y deformación superficial.

Amplias aplicaciones: apto para pulido en seco y húmedo, pulido básico y pulido fino de metal, vidrio, plástico, piedra, cuero, madera, etc. O para pulido de paredes, muebles, paneles de automóviles, arañazos en vidrio y más.

El paquete incluye: 9 opciones de grano: 400/600/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000, 4 hojas para cada grano, 36 piezas en total, el papel de lija de grano grueso a fino puede satisfacer sus diferentes necesidades de lijado.

Ruicaifu 30pcs Papel de Lija Húmedo Seco Surtido Papel Lija 1000/1500/2000/3000/4000/5000 para Lijado de Automóviles Metales Acabado de M uebles de Madera € 9.99

€ 8.89 in stock 1 new from €8.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad】El papel de lija está hecho de carburo de silicio impermeable, la superficie del papel de lija tiene granos de arena uniformes, sin polvo, buen efecto de pulido, afilado y resistente al desgaste. También es antiestático y muy adecuado para lijar y pulir.

【Fácil de identificar】Todo tipo de granos de arena, desde gruesos a lisos, por lo que puede elegir los más adecuados para cualquier tipo de proyecto, los granos de arena se encuentran en la parte posterior del papel de lija para una fácil identificación.

【Satisfaga todas sus necesidades】Hay de todo, desde papel de lija de grano 1000 a 5000 para satisfacer todo tipo de necesidades de lijado. 30 hojas de papel de lija hacen que sus muebles luzcan nuevos (1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000).

【Doble propósito húmedo y seco】Nuestra hoja de lija se puede utilizar en condiciones húmedas y secas, con una película de óxido de aluminio. La parte trasera tiene un diseño adhesivo desmontable, que es fácil de desmontar y fácil de usar y transportar.

【Amplia aplicación】El papel de lija de silicona puede eliminar arañazos y corrosión en la superficie de automóviles, herramientas y artesanías. Es muy adecuado para pulir sus muebles de madera, automóviles, metal, cuero, piedra o cualquier otro producto de madera o bricolaje.

SIQUK 80 Piezas Papel de Lija Seco y Al Agua 120 a 7000 Grit Surtido con Lijadora Manual 9 x 3,6 Pulgadas Hojas de Papel para Lijado Automotive Muebles Lijar de Madera de Acabado € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Práctico kit de papel de lija: viene con un surtido de 80 papeles de lija en grano 120/150/180/240/320/400/600/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000/5000/7000, 5 hojas por cada grano, y un bloque de lijado con mango

Fácil de usar: el bloque de lijado con mango de esponja es liviano y cómodo. El tamaño del papel de lija de 9 x 3,6 pulgadas, tanto el pulido manual como el lugar en el bloque de lijado son fáciles; También puede cortar este papel de lija en cualquier tamaño y forma según sus necesidades.

Húmedo y seco: el papel de lija SIQUK está hecho de material de carburo de silicio, de grano súper fino y uniforme en la superficie mediante técnicas de plantación de nano-arena, se puede usar con agua, barniz, goma laca, laca o aceite

Alta calidad: la parte posterior del papel de lija con proceso de galvanoplastia, garantiza una sensación suave al tacto, un buen ajuste y un lijado suave con esfuerzos moderados, el papel de lija no se deshará, romperá ni agrietará durante el uso.

Amplia aplicación: el surtido de papel de lija es perfecto para un pulido fácil y un pulido fino de pulido de textura plana y sedosa para metal, vidrio, plástico, piedra, jade, cuero, laca y madera. READ Los 30 mejores Arco Iris Madera capaces: la mejor revisión sobre Arco Iris Madera

Navaris Set de 84 papeles de lija - Para lijado en seco y húmedo - Lijas impermeables de granos del 120 a 3000 - Para casa y coche - 93 x 230MM € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego perfecto: Con pliegos de diferentes granos, este set de papel de lija impermeable te ofrece una buena relación calidad-precio para proyectos grandes y pequeños.

Casa o taller: Los granos van desde el 120 hasta el 3000, por lo que este paquete es adecuado para una amplia gama de trabajos de lijado fino y grueso en el hogar o en en trabajo.

Para todo tipo de superficies: Utiliza las hojas abrasivas para lijar a mano superficies de alta resistencia, como piedra, madera, acero y otros metales, así como para pulir cerámica y madera.

Multiusos: Podrás usar estas versátiles lijas impermeables en diferentes trabajos como manualidades, restauración de muebles, arreglos en la pintura del coche y más.

Diferentes granos: Este completo set de papeles de lija incuye los siguientes granos: 120, 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 y 3000.

SIQUK 72 Piezas Papel de Lija 1500 2000 2500 3000 5000 7000 Grit Surtido Papel de Lija Papel de Lija Seco/al Agua 9 x 3,6 Pulgadas de Papel Abrasivo para Acabado de Muebles de Madera de Lijado € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de papel de lija: el paquete incluye un surtido de 72 piezas de papel de lija de grano alto en grano 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 y 7000, 12 piezas para cada tamaño.

Tamaño apropiado: el papel de lija húmedo y seco tiene un tamaño de 9 x 3,6 pulgadas, puede usarlo para pulir manualmente o colocarlo en un bloque de lijado, y también puede cortar estos papeles de lija en cualquier tamaño y forma según sus necesidades.

Papel de lija húmedo y seco: los papeles de lija están hechos de carburo de silicio, las técnicas de plantación de nano-arena hacen que las partículas sean muy finas y uniformes en su superficie, y el papel de lija también se puede usar con agua, barniz, goma laca, laca o aceite.

Alta calidad: el papel de respaldo suave electro revestido garantiza un buen ajuste a la mano, se lija suavemente con un esfuerzo moderado, no se desmorona, se rompe ni se desmorona durante el uso.

Amplias aplicaciones: el papel de lija de grano alto es perfecto para un pulido fácil y un pulido fino de pulido de textura plana y sedosa para metal, vidrio, plástico, piedra, jade, cuero, laca y madera.

SIQUK 36 Pieza Papel de Lija Surtido Papel de Lija de Grano 3000 5000 7000 10000 Papel de Lija Seco/al Agua para Muebles de Madera de Lijado Automotriz € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de papel de lija: el paquete incluye 36 piezas de surtido de papel de lija húmedo y seco en grano 3000, 5000, 7000 y 10000, 9 piezas por cada grano.

Tamaño apropiado: el tamaño del papel de lija de aproximadamente 9 x 3,6 pulgadas / 23 x 9 cm, tanto el pulido manual como el lugar en el bloque de lijado son fáciles; También puede cortar estas hojas de papel de lija en cualquier tamaño y forma según sus necesidades.

Papel de lija húmedo y seco: estos papeles de lija abrasivos están hechos de carburo de silicio, las técnicas de plantación de nano-arena hacen que las partículas sean muy finas y uniformes en la superficie, las hojas de lijado se pueden usar con agua, barniz, goma laca, laca o aceite.

Alta calidad: la parte posterior de la hoja de papel de lija con proceso de galvanoplastia garantiza una sensación suave al tacto, un buen ajuste y un lijado suave con esfuerzos moderados, el papel de lija no se deshará, romperá ni agrietará durante el uso.

Amplias aplicaciones: las hojas de papel de lija de grano 3000, 5000, 7000 y 10000 son perfectas para un pulido fácil y un esmerilado fino de metal, vidrio, plástico, piedra, jade, cuero, laca y madera.

Papel De Lija, Gyvazla 45 Pieza 150 a 3000 Grit Surtido, Seco/Al Agua, Para La Industria Automotriz de Lijar, Muebles de Madera de Acabado, Madera Acabado de Turing € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 『Gyvazla Papel de lija Assortment』 Incluyendo 3 hojas de cada grano en 150/180/240/320/400/600/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000, satisfacer sus diferentes requisitos.

『Ambos usos húmedos y secos』 El papel abrasivo está hecho de carburo de silicio y electro recubierto; Conveniente para el uso mojado y seco, se puede aplicar en cosas como metal, de madera, plástico o porcelana.

『Corte el tamaño a su necesidad』 El tamaño del papel de lija de pulido es 9 x 3.6 pulgadas; Usted puede cortar a la mayoría de los tamaños como su necesidad y desea; No se desintegrará, se desgarrará o se desprenderá fácilmente durante el uso.

『Wide Application』 Los papeles abrasivos Seacue Grit son buenos para uso en arte y artesanía, trabajos en madera, automoción, metal y aplicaciones de plástico para pulir y pulir.

Apto para: láminas de papel de lija impermeables, húmedas, secas, abrasivas y de la más alta calidad, surtido de granos mezclados para lijado automotriz, acabado de muebles de madera, acabado de torneado de madera, pasatiempos y mejoras para el hogar (45 hojas).

wolfcraft 3119000 - 16 pliegos papel de lija seco/ al agua, grano 280,400,600,1000; 230 x 280 mm € 10.49 in stock 4 new from €6.14

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Model 3119000

16 pliegos papel de lija seco

grano 280,400,600,1000

230 x 280 mm

WJUAN Lija húmedo 7 Piezas de Papel de Lija Seca y al Agua con un Tamaño de Grano de 600 a 2000, Apto para Pulir Automóviles, Muebles de Madera, Piedra, Barniz, Metal, Muebles de Vidrio € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ Proceso de Carga de Nano-Arena: A través del proceso de carga de micro-nano-arena, las partículas de arena del producto se distribuyen uniformemente, se pueden doblar y no es fácil perder arena y son duraderas.

▶ Material Más Duradero: Lija Seco/al Agua está hecho de papel de carburo de silicio impermeable, que tiene resistencia a la tracción y no se dobla durante el uso. Las fibras internas están conectadas capa por capa, lo que no es fácil de romper y la fricción es más cómoda.

▶ Tratamiento A Prueba de Agua: La tecnología avanzada de tratamiento a prueba de agua, con buen efecto a prueba de agua, se puede utilizar en ambientes húmedos y secos.

▶ Tipo y Cantidad: 7 Piezas de papel de lija en total, 7 tipos, 1 pieza de cada tipo. El tipo de partícula es 400/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1500/ 2000.

▶ Amplia Aplicación: Grit Surtido Papel Lija es muy adecuado para procesos de pulido y pulido, así como para carpintería, automoción, metal y plástico.

Jinpojun 15 Piezas Papel de Lija, Masilla de Carrocero Coche, Lija Madera Seco/al Agua Grano de 80 a 3000, 230 x 93 mm Lija al Agua para Pulir de Coche, Metal, Madera, Muro € 5.89 in stock 1 new from €5.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features | Contenido de entrega | - Paquete contiene 15 hojas de tamaño de papel de lija: 23 * 9cm,1 hojas de cada tipo de grano, respectivamente 80 120 150 180 240 320 400 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000, el número de estilos suficientes para satisfacer sus diferentes necesidades.

| Material fiable | - Lijas metal selección de material de carburo de silicio galvanoplastia, partículas finas y uniformes, mejor resistencia al agua, lijado es suave y no es fácil de romper.

| Corte libre | - El que puedes pulirlo manualmente o colocarlo en bloques de arena, o puedes cortarlo en cualquier tamaño y forma según sea necesario.

| Amplia gama de usos | - el papel de arena de partículas altas es muy adecuado para el pulido de textura lisa de metales, vidrio, plástico, piedras, jade, cuero, pinturas y madera.

| Elementos esenciales de muebles | - Este juego de papel de lija es una excelente opción para lijados muy finos y otros trabajos.

S&R Papel de Lija de agua para Coches Madera Metales Porcelanico. Papel Impermable 60 pzas - Grano : 80/120/ 150/180/ 240/320/ 400/600/ 800/1000/ 1200/1500/ 2000/2500/ 3000 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 60 HOJAS DE LIJA AL AGUA - Juego de papel de lija resistente al agua para lijado de alta precisión y pulido en seco o en húmedo.

ALTA CALIDAD - Grano del papel de lija hecho de carburo de silicio resistente, con revestimiento electrolítico para una larga vida útil y una adhesión fiable al grano

UNIVERSALES - Para lijado y pulido madera, metal, plástico, porcelana y pintura. Para automoción, carpintería, metalúrgico, pulido de superficies, construcción de muebles.

JUEGO COMPLETO 60 hojas y 15 Tipo de grano: 4x P80, 4x P120, 4x P150, 4x P180, 4x P240, 4x P320, 4x P400, 4x P600, 4x P800, 4x P1000, 4x P1200, 4x P1500, 4x P2000, 4x P2500, 4x P3000

PRACTICO - Hojas de papel de medidas prácticas : 230 x 91 mm.

Libraton Papel de Lija 65 Piezas, K80-K600 Lijas Madera, Lijas al Agua, Lija Metal, Lija para Madera, K80 K120 K400 K600, Esponja Abrasiva K40 K80 K120 K160, Tacos de Lijado, Lijadora Manual € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit práctico】 El surtido de papel de lija incluye 48 hojas de grano 80/120, 12 hojas de grano 400/600, así como 4 piezas de esponja de lijar de grano 40/80/120/160. Con un soporte de papel de lija adicional, este juego cumple con todos sus requisitos de pulido. A un precio competitivo. La parte de mano proporciona comodidad para un lijado prolongado y una fácil operación con una sola mano.

【Papel de lija de primera calidad】 Estas hojas de papel de lija en seco en húmedo están hechas de carburo de silicio y, debido a la tecnología resistente a la tracción, las hojas de papel de lija son extremadamente resistentes y flexibles. El papel de lija seco húmedo no se deshará, rasgará ni desmenuzará durante el uso.

【Úselo para lijado en húmedo y lijado en seco】 No importa lijar las baldosas de su piscina, descalcificar la bomba de agua o pulir la carrocería de su automóvil, el papel de lija impermeable funciona bien sin cambiar de seco a húmedo.

【Satisfaga todas sus necesidades】 No necesita perder tiempo cortando papel de lija, lo hemos preparado para usted. Papel de lija precortado de tamaño 9 ”x 3.6”, que es fácil de usar cubriendo una gran cantidad de área a la vez. Los granos del papel de lija están impresos en la parte posterior para una fácil identificación.

【Amplia aplicación】 Perfecto para manejar todo tipo de trabajos ocasionales y pequeñas reparaciones, desde eliminar raspaduras y abrasiones en paredes y zócalos hasta alisar madera o espuelas de moho en juguetes o muebles, repintar pasamanos o muebles de jardín e incluso lijar imperfecciones en húmedo de su vehículo .

Fandeli | Papel de Lija de Agua | Granos Surtidos (220(10), 320(20), 400(20)) | Pack de 50 Hojas de 23 x 28 cm | Lijas Resistentes al Agua para Coche | Lijar Pintura | Lijar Barniz € 28.99

€ 23.19 in stock 1 new from €23.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAMAÑO Y CONTENIDO DEL PRODUCTO: El paquete incluye 50 unidades con una variedad de 3 granos: 220 (10 hojas), 320 (20 hojas), 400 (20 hojas). Tamaño: 23 x 28 cm. También se puede cortar fácilmente para adaptarlo a cualquier tamaño más pequeño que se necesite.

POSIBLES USOS: Recomendado para automóviles, trabajos con laca y trabajos con pintura y/o barniz. Debido a su composición de carburo de silicio, logra un acabado único en aplicaciones húmedas y proporciona una potencia de corte superior que reduce los tiempos de trabajo y facilita las operaciones de lijado.

GRAN DURABILIDAD Y MÁS VENTAJAS: Su estructura cerrada garantiza un lijado rápido y una larga vida útil. Material súper flexible. Respaldo impermeable de látex.

✅ CALIDAD PREMIUM: El papel de lija dispone de un respaldo de papel impermeable con propiedades antideslizantes que permiten un trabajo en seco y húmedo. Además, ¡cuidamos los bosques! Y es que en Fandeli queremos estar seguros de que nuestros productos están hechos con materiales que proceden de bosques correctamente gestionados, por ello, nuestros proveedores de materia prima de papel cuentan con certificación FSC.

HECHO EN MÉXICO, GARANTÍA DE CALIDAD: El papel de lija Fandeli está presente en 30 países de todo el mundo. Desde su fundación en 1927, ha sido el favorito de los profesionales y entusiastas del bricolaje de todo el mundo. Estamos comprometidos en ofrecerte productos de la más alta calidad posible y tenemos el 100% de confianza en la calidad de nuestros productos ya que nuestras hojas de papel de lija no solo están hechas con amor, sino que vamos más allá con nuestra atención al cliente. READ Scott Duncan y Marcus Willis ganan su primer título ATP Challenger; Heather Watson terminó segunda en Andorra

Bosch Profesional 2609256C04 - Pliego de lija manual (impermeable, P320, 23 x 28 cm) € 0.85 in stock 1 new from €0.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Indicado para lijar materiales muy duros como piedra, vidrio, plexiglás, mármol, pintura de automóviles o barniz al fuego

Pliegos de lija flexibles y manejables para un ámbito de aplicación amplio y universal

Para cada aplicación, la hoja lijadora apropiada

Producto adecuado para numerosas tareas de bricolaje y en el campo profesional

SIUQK 100 Piezas Papel de Lija con Bloque de Lijado Papel de Lija Seco/al Agua 120/180/240/320/400/800/1000/1200/2000/3000 Granos Papel de Lija Rectangular € 11.49 in stock 1 new from €11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de micro lijadora: El paquete incluye 1PC mini lijadora de mano y 100 piezas de papel de lija surtido en grano 120/180/240/320/400/800/1000/1200/2000/3000, 10 piezas para cada grano, cantidad suficiente para satisfacer sus diferentes necesidades.

Micro lijadora ergonómica - La mini lijadora de detalles tiene una forma que se adapta a la palma de la mano, es cómoda y suave de sostener, ligera para una larga sesión de lijado, puede manejar tanto superficies cóncavas como convexas.

Material de primera calidad - Las hojas de lijado SIQUK están fabricadas con material abrasivo de óxido de aluminio, duradero y antiestático. Para obtener los mejores resultados, recomendamos empezar con un grano más bajo y luego utilizar gradualmente un grano más fino.

Fácil de usar - Las tiras de lijado con soporte de gancho y bucle se cortan al tamaño adecuado para adaptarse a la lijadora pequeña, fácil y rápido de pegar en la lijadora. Cada hoja de papel de lija está marcada con un tamaño de grano en la parte posterior, fácil y rápido de distinguir y utilizar.

Amplias aplicaciones - Esta lijadora de detalles permite un acceso flexible a los bordes pequeños, y puede sostenerse en la mano; es adecuada para el lijado fino, el decapado y la reparación en espacios reducidos, la reparación de pequeñas grietas y superficies curvas.

SJBAUTYO 12 Piezas Papel de Lija, Hojas de Papel de Lija Seco y Húmedo Abrasivo, Lijas al Agua 400/600/800/1000/1200/1500/2000/2500/3000 Grano Fino para Madera, Metal de Lijado Abrillantar Coche € 8.19 in stock 1 new from €8.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set versátil de papel de lija: Incluye 12 hojas de papel de lija de carburo de silicio resistente al agua, de alta calidad, en diferentes granos.

Tamaño personalizable: Cada hoja de papel de lija mide 9 x 3,6 pulgadas, lo que permite cortarla fácilmente según tus necesidades específicas.

Durabilidad excepcional: Recubierto para garantizar una distribución uniforme de los granos, este papel de lija es resistente a la degradación y a la rotura.

Uso en seco y húmedo: Utiliza la tecnología de micro-lijado para un lijado suave y uniforme en diferentes superficies, compatible con agua, barniz, goma laca y aceite.

Aplicaciones variadas: Ideal para pulir y lijar metales, vidrio, plástico, piedra, cuero, barniz y madera.

30 Piezas Discos de Lijado Seco y Húmedo de Agua Redonda, 125 mm/5 Pulgadas Discos Abrasivos para Lijar, Papel de Lija para Muebles Madera Metal, Grano 1000/1500/2000/3000/4000/5000 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material Premium】Este discos lija para automóvil está hecho de un excelente material de carburo de silicio negro con un buen ajuste, que no se deshará, romperá ni agrietará cuando se use, resistente para su uso.

【Fácil de usar】El tamaño del papel de lija surtido es de 125 mm/5 pulgadas, tanto el pulido manual como la colocación en el bloque de lijado son fáciles. La parte posterior del papel de lija tiene un diseño de velcro que se puede pegar en una lijadora orbital aleatoria.

【Uso húmedo y seco】Nuestro disco de lija para amoladora tiene un grano súper fino y uniforme en la superficie, ideal para uso húmedo y seco, y se puede lijar suavemente con un esfuerzo moderado. La lija se puede utilizar con agua, barniz o aceite.

【Aplicaciones amplias】El papel de lija húmedo y seco de grano variado se puede utilizar para moler y pulir materiales como metal, madera, paredes, cuero, piedra, etc., ideal para automoción, carpintería y hogar.

【Lo que obtienes】Obtendrás 30 piezas de papel de lija en grano 6: 1000/1500/2000/3000/4000/5000, 5 piezas por grano, suficiente para tu uso diario.

SIQUK 18 Piezas Papel de Lija Mojado y Seco Surtido de Papel Lija 3000 5000 7000 Papel de lija de alto brillo 9 x 3,6 Pulgadas Papel Abrasivo para Lijado de Automóviles Acabado de Muebles de Madera € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: surtido de papel de lija de grano alto de 18 piezas en grano 3000, 5000 y 7000, 6 piezas para cada tamaño

Tamaño apropiado: papel de lija de 9 x 3,6 pulgadas, tanto el pulido manual como el lugar en el bloque de lijado son fáciles; También puede cortar estos papeles de lija a cualquier tamaño y forma según su demanda.

Húmedo y seco: estos papeles de lija están hechos de material de carburo de silicio, súper fino y de grano uniforme en la superficie mediante técnicas de plantación con nano-arena, se pueden usar con agua, barniz, laca, laca o aceite

Alta calidad: la parte posterior del papel de lija con proceso de electrochapado, garantiza una sensación suave en la mano, un buen ajuste y lijado suave con esfuerzos moderados, el papel de lija no se deshará, se romperá ni se agrietará durante el uso

Aplicaciones amplias: el papel de lija de grano 3000, 5000, 7000 es perfecto para el pulido fino, pulido de metal, vidrio, plástico, piedra, jade, cuero, laca y madera

SIQUK 90 Pieza Papel de Lija al Agua Papier Abrasivo Surtido Papel de Lija Grano 2000 3000 5000 7000 10000 Papel Abrasivo Húmedo para Muebles de Madera de Lijado Automotriz € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de lijas: El paquete incluye un surtido de 90 piezas de papel de lija seco y húmedo en grano 2000, 3000, 5000, 7000 y 10000, 18 piezas para cada grano, cantidad suficiente para satisfacer sus diferentes necesidades.

Tamaño apropiado: El tamaño del papel de lija húmedo y seco alrededor de 9 x 3,6 pulgadas / 23 x 9 cm, tanto el pulido manual y el lugar en el bloque de lijado son fácilmente; también puede cortar estas hojas de papel de lija a cualquier tamaño y forma en su demanda.

Papel de lija húmedo y seco: Este papel de lija está hecho de carburo de silicio. La tecnología de plantación de nanoarena hace que las partículas sean muy finas y uniformes en la superficie. El papel de lija se puede utilizar con agua, barniz, Goma laca, barniz o aceite.

Alta calidad: la parte posterior del papel de lija adopta el proceso de galvanoplastia para asegurar que el mango es suave, la cooperación es buena, el pulido es suave, el papel de lija no se cae, se rompe o se agrieta cuando se utiliza.

Amplia aplicación: El surtido de lijas SIQUK 2000, 3000, 5000, 7000 y 10000 es perfecto para el pulido fácil y el esmerilado fino de metal, vidrio, plástico, piedra, jade, cuero, laca y madera.

Lijas al Agua,Hojas de Papel de Lija Seco y Húmedo Abrasivo,Hojas de Papel Abrasivo de Carburo de Silicio,14 papel de lija de grano de 400 a 2000,Utilizado para pulir metal,Madera(9 x 3,6 pulgadas) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lista de embalaje: 14 hojas de papel de lija con alto contenido de grano, tamaño de grano 400 # 600 # 800 # 1000 # 1200 # 1500 # 2000 #, 2 hojas por tamaño.

Tamaño: Cada tamaño de papel de lija es de 9 x 3.6 pulgadas, puede cortarlo a un tamaño satisfactorio según sus necesidades, es fácil cortarlo usted mismo.

Material: El papel de lija está hecho de carburo de silicio, utilizando el proceso de plantación de arena electrostática, no es fácil de pegar, se puede usar para objetos secos y húmedos.

Fácil de identificar: El papel de lija tiene marcas en la parte posterior para una fácil identificación. Cuanto menor sea el número marcado en la parte posterior del papel de lija, mayor será el tamaño de partícula, es decir, más áspera será la superficie del papel de lija.

Amplia gama de practicidad: este kit de papel de lija puede ser molido grueso y finamente molido y es adecuado para muebles de madera, paredes, superficies lacadas, madera, pulido de metal automotriz, pulido fino de jade, etc. Perfecto para aficionados y profesionales.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Lijas Al Agua disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Lijas Al Agua en el mercado. Puede obtener fácilmente Lijas Al Agua por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Lijas Al Agua que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Lijas Al Agua confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Lijas Al Agua y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Lijas Al Agua haya facilitado mucho la compra final de

Lijas Al Agua ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.