Los 30 mejores Lampara Mesa De Noche capaces: la mejor revisión sobre Lampara Mesa De Noche

Lámpara de Mesa de Noche AUKEY, Luz Nocturna con Batería Recargable para Dormitorios, Luz Regulable 3000K – 6500K Blanca Cálida y RGB que Cambia de Color (Blanco) € 25.99 in stock 2 new from €25.99

Amazon.es Features Operación sencilla: ajusta el modo de luz del interruptor de acuerdo a tus preferencias. Toca dos veces la superficie superior o mantén presionado el botón multifunción durante 2 segundos para encender / apagar.

Brillo totalmente ajustable: Esta lámpara ofrece un ajuste muy intuitivo del nivel de brillo a través de la superficie superior sensible al tacto.

Modos adaptables: modos de blanco cálido, blanco frío y RGB para elegir. Permite el ciclo automático de colores RGB. También, puedes seleccionar un color fijo que se adapte a tu estado de ánimo.

Luz segura para los ojos: la luz uniforme es cómoda y segura para los ojos, ideal para leer o relajarse.

Contenido del paquete: lámpara de mesa AUKEY LT-T8, cable USB-A a C, manual de usuario, garantía de devolución de dinero de 45 días y garantía de reemplazo de producto de 24 meses

Lampara Mesilla de Noche Lámpara de Mesa,TECKIN Luz Nocturna LED Moderna para Dormitorio, Sala de Estar Habitación para Niños, Oficina, Pantalla cilíndrica de tela blanca(Bombilla Blanca LED incluida) € 20.99 in stock 2 new from €20.99

Amazon.es Features ❤ Diseño minimalista: bonita lámpara de tela de lino blanco, con una fuerte base de metal pulido,que hace que la lámpara sea elegante, clásica y exquisita;

❤ Bombilla cambiable: el tono de luz cálida de 3000k (bombilla original) hace de su dormitorio un lugar realmente cálido y muy acogedor. También puede funcionar con una bombilla wifi inteligente e27;

❤ Alta eficiencia energética:Incluye bombilla Led E27 con alta eficiencia energética de 4 vatios, siendo equivalente a una bombilla incandescente de 40 vatios, que además de ahorrar energía proporciona suficiente intensidad de luz;

❤ Cable largo: el cable mide 1,7 m de largo que permite que sea más fácil de usar a pesar de la larga distancia entre el enchufe y la lámpara. El interruptor de ENCENDIDO / APAGADO permite encender / apagar la lámpara fácilmente;

❤ Fácil de usar e instalar: esta lámpara de dormitorio viene con una Interruptor de llave fija y una bombilla LED que puede hacer que sea mucho más fácil de usar.Este es un regalo ideal para niños o niñas adolescentes, mujeres y adultos. Estamos seguros de que nuestra lámpara de noche está diseñada y fabricada bajo estrictos estándares de calidad para ofrecer la mejor experiencia al cliente. No dude en comunicarse con nosotros si tiene algún problema o duda.

LED Night Light, Smart Bedside Table Lamp, Touch Control, Dimmable, USB Rechargable, Portable, Color Changing RGB for Kids, Bedroom, Camping (Warm White) € 15.98

€ 14.98 in stock 2 new from €14.98

Amazon.es Features 【Toque la luz nocturna activada】 Sensor inteligente, toque la parte superior para encender/apagar/ajustar la luz. Toque el panel durante más de 3 segundos para encender/apagar la luz. Usted puede elegir el color adaptarse a su estado de ánimo y crear una atmósfera de disfrute.

【Brillo y color ajustables que cambian RGB】 Toque el panel de control para cambiar 3 niveles de brillo de luz blanca cálida. (Baja, media y alta). Usted puede cambiar fácilmente el modo del color apenas simplemente toca la tapa de esta lámpara del LED y del color fijo (rojo, verde, azul, amarillo, rosado,) que usted tiene gusto. Es cómodo y acogedor para el descanso.

【Proteja sus ojos】 La luz de la noche del LED del tacto es una lámpara cómoda de la cabecera, él es dimmable, él puede también atraer la atención de los cabritos. Con el ojo amistoso 360 ° el panel de luz que proporciona una luz más uniforme y delicada. Perfeccione como luz constante de la noche para mantener a sus niños que se sienten seguros en la obscuridad.

【Ampliamente utilizado】 Puede ser utilizado en interiores y al aire libre, tal como luz de la noche del dormitorio, decoración del partido y el acampar al aire libre. El brillo suave regulable puede ayudarle a tener un buen sueño. La lámpara proporciona una manija en la parte inferior externa de la lámpara para ayudarle a llevarla fácilmente para el uso exterior. Puede ser utilizado como pequeña linterna.

【USB recargable】 La batería de litio recargable incorporada 1200mAh le permite llevarla al al aire libre. Uso seguro. Nota: la batería durará hasta 30h con el brillo mínimo, 4H con brillo máximo, la recarga por favor cuando está fuera de energía. garantía de devolución de dinero de 30 días y garantía de 12 meses.

Auxmir Luz Nocturna LED, Lámpara de Mesita de Noche, Iluminación de Ambiente Interior, Control Remoto y Tactil, Temporizador, USB Recargable, Cambio de 13 Colores, para Niños, Dormitorio, Cámping € 18.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features MULTICOLOR Y BRILLO: Hay 3 modos de iluminación: flash, luz estroboscópica, desvanecimiento, 13 colores cálidos y 5 niveles de brillo en blanco cálido. Cambie el modo de color simplemente tocando la parte superior de esta lámpara LED o usando el control remoto. La próxima vez se puede encender con el último nivel de brillo establecido.

DOS MANERAS DE ENCENDER: La luz se puede activar / desactivar / cambiar fácilmente tocando tanto el sensor táctil en la parte superior como el control remoto, lo que le facilita el uso nocturno. En caso de que te levantas por la noche, esta lámpara de mesita de noche le protege de la caída o el tropezo .

LUZ SUAVE Y SEGURA: La táctil lámpara de mesita de noche le brinda un brillo suave sin herir los ojos y relajante de 360°. Esta luz nocturna regulable ofrece una variedad de opciones para diferentes necesidades. Usted puede crear un entorno de dormir ideal para sus hijos, eligiendo una gama de colores. La luz constante y cálida es una opción segura e ideal para la gente de todas las edades.

BATERÍA DE LITIO RECARGABLE: la lámpara está equipada con una luz LED máxima de 1,6 vatios, con un consumo de energía extremadamente bajo, con una batería de litio recargable de 1500 mAh, por lo que se puede utilizar durante 11–15 horas continuamente y que puede alimentarse con un cable Micro USB (incluido). Pero, aquí hay una advertencia amigable, es que cuando la lámpara está al borde de sin batería, se va a brillar intermitentemente, en este caso, es recomendable alimentarla.

LÁMPARA DE MULTIUSO Y PORTÁTIL: la lámpara se considera multiuso, no solo se sirve como luz de noche para niños, sino también como luz de atmósfera para cenas románticas, como luz de soporte para mirar televisión por la noche o para dar un pequeño toque de luz suave en las esquinas más sombrías de la casa. Auxmir ofrece el servicio al cliente amigable y GARANTÍA DE 3 AÑOS. READ Los 30 mejores Libros Para Pintar capaces: la mejor revisión sobre Libros Para Pintar

lamparas de mesita de noche, COOLHOOD Lampara de Mesa para el Cuidado de los ojos, Lampara LED con 10W Función de Carga Inalámbrica , 3 Niveles de Brillo, Control Táctil, Moderna Lampara para Leer € 29.49 in stock 1 new from €29.49

Amazon.es Features Práctico y Efectivo : La lamparas de mesita de noche LED se ajusta a un diseño moderno que se puede adaptar a cualquier estilo y a cualquier entorno y está equipada con un enchufe que cumple con las normas europeas, será más estable, más conveniente y más duradera que el método tradicional de carga por cable USB. lampara led escritorio está hecha de material de aluminio de aviación con una tecnología exquisita! Creemos que COOLHOOD será su primera opción.

Dual function : Carga inalámbrica Qi y control táctil. Nuestras lamparita mesita de noche brindan carga inalámbrica para teléfonos móviles con función de carga inalámbrica, todo lo que tiene que hacer es conectar la lámpara a una fuente de alimentación y luego colocar el teléfono centrado en el centro del anillo de carga inalámbrica. Y ajustar la luz es tan fácil que puedes encenderla y apagarla con el tacto, sólo con un dedo.

Características funcionales : 1. Lámpara de noche COOLHOOD con función de carga inalámbrica, compatible con 10W/7.5W/5W tres especificaciones. 2. El ángulo del soporte de la lámpara es ajustable, fácil de usar, bonito y atmosférico. 3. Tres niveles de brillo de atenuación táctil (luz blanca cálida). 4. Utilice cuentas de lámpara LED de protección para los ojos, sin frecuencia de parpadeo, sin mantenimiento y de larga duración. 5. Temperatura de color: 3800K~4200K.

La mejor opción : La mejor opción: Debido a su conveniente operación, su moderna apariencia y su súper agradable empaque exterior, es sin duda uno de los mejores regalos para San Valentin, los amigos, la familia y los compañeros de trabajo. La Lamparas de noche COOLHOOD ha obtenido los certificados QI/CE/ROHS/FCC y otros certificados, es una marca segura y confiable, y además le equipamos con un soporte para su teléfono móvil para que pueda colocar su teléfono móvil.

Servicio postventa : Si encuentra algún problema con el producto, contáctenos enviando un correo electrónico, El equipo de posventa de COOLHOOD hará todo lo posible para resolver el problema.

Tomons 2 x Lámpara de cabecera con pantalla en tela, Lámpara de escritorio en madera para dormitorio, sala de estar - Blanco € 41.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features 【Diseño clásico escandinavo】Este modelo de lámpara Tomons es compacto y simple en su diseño. Las medidas son 12 cm x 12 cm x 30 cm. Una combinación armónica de acero, madera y tela

【Luz blanca cálida】Clásico y minimal: un accesorio perfecto en cada cuarto. Asegura una iluminación nocturna adecuada para el dormitorio, el pasillo o el cuarto de los niños

【Diseño en madera natural】La estructura de la lámpara está hecha en madera natural, resistente y durable en el tiempo

【Compatibilidad bombilla】La oferta incluye dos bombillas LED de 4W. La lámpara viene con toma E14 que es compatible con cada bombillo LED o de incandescencia debajo de los 25 watts.

【El paquete incluye】2 x Lámparas de mesa, 2 x Bombillas LED de 4W, 1x Manual

Lampara Mesilla de Noche,Luz Nocturna LED,Lámpara de Mesa,Control Tactil,Regulable,TECKIN Lámpara de Tabla de Decoración con Modo RGB y Luz Blanca Caliente,256 Luces de Color € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Amazon.es Features Iluminación multiescena: lámpara de mesa con control táctil, que es ideal para relajar la iluminación y la lectura de la escena. Apto para dormitorios, salones y oficinas modernas. También es una buena opción para regalar.

Modo adaptativo: toque la parte superior de la luz para cambiar entre tres niveles de luz blanca cálida: suave, media y brillante. Le brinda un momento cómodo y relajante, y también es ideal para leer en entornos luminosos.

Pantalla de color: presione la parte superior de la lámpara para alternar automáticamente el espectro de color, presione nuevamente y seleccione el color que desee.

UrableDurable y seguro para bebés: hecho de plástico ABS + PP de grado de juguete para la seguridad de los niños. Es duradero y proporciona un entorno infantil 100% seguro.

Garantía: Si encuentra algún problema o necesita asistencia, no dude en contactarnos directamente a través de Amazon. Nuestro amable servicio al cliente siempre lo asistirá dentro de las 24 horas.

Lámpara de Luna en 3D, ALED LIGHT Luna con 15 cm de Diámetro Conexión USB Con 3 Colores a Elegir Luz de Ambiente Perfecta para Dormitorio Salón Café Bar € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features 1. Tenga en cuenta que, ALED LIGHT GROUP es el ÚNICO vendedor legal de esta luz de luna, otro vendedor está vendiendo productos falsificados de ALED LIGHT. Asegúrese de elegir el ALED LIGHT GROUP al comprar. Nosotros, ALED LIGHT GROUP, ofreceremos un 100% de servicio postventa para el pedido en nuestra tienda.

2. 3D impreso diseño: Utilice la más avanzada tecnología de impresión 3d y astronómicas datos, para crear una textura es muy similar, la el verdadero Luna. Pon una fascinante Luna a ti.

3. Tap control y 3 Color elegible: Preparamos de 3 Mood Enhancing color para usted antes incluyendo: amarillo; blanco cálido; Frío Color Blanco, podrás ajustar la luz de color simple, simplemente toca en la interfaz del, mismo para encendido/apagado.

4. Portable de la luna luz: La luz signos de uso super duradera material, no como otros medios superior de cristal luces, resistente, que usted no para que preocuparse, caída del escritorio.

5. Regalode Special con amor: Bonita lámpara para sus hijos o regalo de cumpleaños para amigos en Navidad, fiesta de cumpleaños, fiesta, bodas o aniversario. el paquete incluye un soporte de madera, un creativo luz nocturna decorativo para hogar, niños, Dormitorio, Salón, comedor, oficina, residencia universitaria y crea una maravillosa atmósfera, que supera sus expectativas.

Reality Lighting R50491001 Jerry - Lámpara de mesa, bombilla excl. 1x E14, max. 40 W, 230V ~ 50Hz, cromo/blanco, 28 x 13 x 15 cm € 16.13 in stock 1 new from €16.13

Amazon.es Features Lámpara de mesa Jerry en cromo con una pantalla de tela en color blanco

Lámpara exclusivos bombilla recomendado bombilla 1X E14, Máx. 40 W

La lámpara tiene un diámetro de 13 cm en una altura total de 28 cm

Lámpara de Mesa de Cristal,Tomshine Lámpara Mesilla de Noche, Doble USB Recargable, Pantalla de Lámpara Plateada con Cristal K5,para Sala de Estar, Dormitorio, Comedor € 39.99

€ 24.99 in stock 3 new from €24.99

Diseño Moderno y Elegante】:Hecho con la estructura de cristal y hierro K5 de Bling, diseño elegante con hueco tallado y un patrón delicado, esta lámpara de noche crea una atmósfera romántica y moderna en su habitación.

【Estándar E27 Base de bomb

【Estándar E27 Base de bombilla 】: Puede usar una bombilla incandescente o una bombilla LED con base E27, según sus necesidades o preferencias (la bombilla no está incluida).

【Cómodo Puerto de Carga USB】: con dos puertos USB en la base, admite carga rápida de 5V / 2A para sus teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos.

【Fácil Operación 】: Conecte la alimentación después de la instalación y presione el botón del interruptor para encender / apagar la luz.

【Amplia Aplicación】: Se adapta a cualquier casa como una lámpara de mesa de escritorio decorativa, perfecta para mesa de comedor, mesa de café y dormitorio.

Lámpara de Noche LED,Lámpara de mesa con altavoz Bluetooth,Lámpara de Mesa Noche con Control Táctil,Brillo ajustable,USB Rechargable,Soporte para Bluetooth Reproductor de MP3,Bedroom(Warm White) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features 1.【Multifuncional 4 en 1Lámpara de LED】La lámpara de noche combina elementos de música e iluminación.luz nocturna con sensor táctil+altavoz Bluetooth+ LED reloj despertador digital+reproductor de MP3 (Altavoz Bluetooth con una distancia máxima de 10 metros.)

2.【USB Luz nocturna LED recargable】batería recargable incorporada de 1800mAh,incluso cuando está en uso. La batería completamente cargada funciona hasta 18 horas con brillo mínimo, 8 horas con brillo máximo,Hasta 10 horas de reproducción de música.Puede satisfacer las necesidades de diferentes escenarios.

3.【Lámpara de Mesa Altavoz Bluetooth】Compatible con Bluetoothe 4.2 y 10M, puede conectarse con la mayoría de los teléfonos inteligentes y tabletas,También se puede conectar a través de tarjetas AUX y TF, y también se puede usar para leer relojes y funciones de despertador en formato MP3/WMA/WAV con otros dispositivos y sistemas (como Android o iPhone, iPad, tableta, MacBook) ... mantenga presionado el botón de alarma La alarma puede ser cancelada.

4.【Lámpara de Mesa Noche con Control Táctil】 Simplemente toque 360°el panel de control táctil para alternar el brillo suave,moderado o máximo;Se pueden cambiar libremente 7colores,Lámpara de mesa que cambia de color, Perfecto para un ambiente romántico.

5. 【Regalo ideal】 luz de la noche del LED del tacto es una lámpara cómoda de la cabecera, él es dimmable, él puede también atraer la atención de los cabritos. el panel de luz que proporciona una luz más uniforme y delicada.la noche para mantener a sus niños que se sienten seguros en la obscuridad.este altavoz de diseño moderno y multifuncional es el regalo más exclusivo y decente para niños, adolescentes, hombres y mujeres en festivales o cumpleaños.

Aigostar - Lámpara de Mesa, LED Luz Mesita de Noche E14, Pantalla de Tela, Lámpara Escritorio Diseño Clasico Vintage para Dormitorio, Estudio, Salon etc € 23.99 in stock 1 new from €23.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Cuerpo de la lámpara de resina】El trípode de la lámpara conserva el color y las vetas de la madera, cuya estructura lisa agrega a la lámpara un toque especial.

【Cabezal de la lámpara de tela】Cabezal de la lámpara de tela, de tejido fino, elegante y delicado. Iluminación suave y no deslumbrante, para aportar calidez al hogar y crear una atmósfera familiar agradable.

【Casquillo E14】Se utiliza con una fuente de iluminación E14, fácil de instalar, puede elegir una luz cálida o luz de día.

【Varios usos】Es ideal para utilizarla en el salón, en la habitación o en el despacho. Se puede utilizar como iluminación de lectura, luz de noche o para crear una atmósfera agradable.

【Elegante y fácil de combinar】El cuerpo de la lámpara presenta un diseño suave, un auténtico placer visual, se adapta a la fuente de iluminación y aporta una luz suave y cálida a la sala, creando un efecto artístico y estético para decorar la sala.

HyAdierTech Lámpara de Escritorio LED, Regulable Lámpara de Mesa Protección para los Ojos, 3 Niveles de Dimmer, Panel Táctil y 360 ° Flexible USB Portátil para Lectores, Estudio y Trabajo € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features ☆ ★ CARGA MUILT: Lámpara de escritorio LED de diseño portátil plegable, simple y elegante. Se puede cargar con un banco de energía o una computadora portátil a través del puerto USB. Conveniente para ser usado o recargado cuando acampa o viaja.

☆ ★ CONTROL DE TOQUE DE 3 NIVELES: el interruptor del sensor táctil se aplica a las luces de este estudio, y tiene 3 niveles de brillo diferente: un solo toque proporciona el brillo más bajo, dos toques medios y tres toques más fuertes, le permite ajustar el brillo de acuerdo con sus requisitos

☆ ★ ROTACIÓN DE 360 °: la lámpara se puede ajustar 180 grados, brazo de cuello de cisne ultraflexible con una flexibilidad de 360 ​​° que puede iluminar fácilmente donde lo desee. Cuello flexible adecuado para usar en la oficina, el dormitorio, la escuela y la lectura. Adjunte a la estantería, atril, gabinete, cabecera y otros lugares con firmeza y comodidad. Elegir el mejor ángulo para ti.

☆ ★ CUIDADO DE LOS OJOS: No necesita bombilla, perlas brillantes de la lámpara LED, luz 100% natural, luz LED sin frizz, evita la fatiga ocular causada por el parpadeo o el deslumbramiento intenso.

☆ ★ NUESTRO SERVICIO: Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le brindaremos ayuda.

B.K.Licht Lámpara de mesa táctil máx. 40 W E14, Altura 245 mm Ø11cm, 4 niveles de luminosidad, Lamparilla de noche moderna, Color blanco, IP20 € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features La lámpara de mesa blanca de forma cilíndrica destaca con su diseño elegante. Adecuada para el uso en el salón, la oficina o el dormitorio.

La lámpara de mesa con función tactil, evitando la molesta búsqueda del interruptor. Luz regulable con 4 niveles diferentes de intensidad.

Dispone de un largo cable con una longitud de 1500 mm, permitiendo colocar la lámpara de mesa donde se desee.

Las bombillas recomendadas son DIMMABLE E14 con máx. 40W para una regulación óptima. (Bombillas no incluidas).

Albrillo E27 Lámpara de Mesilla - Luz Nocturna Retra con Pantalla Hueca de Metal, Patrón de Arce y Base Geométrica, Bombilla E27 de 60 W máx. Lámpara de Noche para Dormitorio, Sala de estar, Oficina € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features [Diseño Único y Estilo Retro] Albrillo Lámpara de mesilla retra adopta el diseño hueco con patrón de arce en oro negro y el revestimiento interior dorado vintage, lo que puede crear una atmósfera clásica y elegante para su habitación. Además, no solo se puede usar como lámpara de escritorio, sino que también se puede decorar bellamente en la sala de estar, el dormitorio, el comedor, el estudio, la oficina, etc.

[Bombilla Opcionales y Base E27 Estándar] A diferencia de otras luces nocturnas LED monótonas, la lámpara de mesa utiliza la base estándar E27, por lo que puede elegir un tipo similar de reemplazo de bombilla de acuerdo con sus preferencias y el efecto de luz deseado: bombilla blanca cálida o fría con hasta 60W (sin bombilla) para satisfacer tu iluminación diaria. ¡Qué cosa tan genial e interesante para personalizar su lámpara!

[Luz Cómoda y Interruptor Fácil de Usar] Gracias al diseño hueco, puede distribuir uniformemente la luz y hacer que la luz sea más suave para proteger mejor sus ojos (no regulable). Esta lámpara de mesita crea una sensación reconfortante y agradable en la casa cuando pasa tiempo con la familia. Además, el interruptor y el cable largo de 1,15 m (45,2 pulgadas) de largo facilita el uso.

[Pantalla de Alta Calidad y Base Estable] Albrillo lámpara de mesa con un diseño retro está hecha de metal ecológico de alta calidad, por lo que no tiene que preocuparse por la seguridad del material. Y el diseño de base geométrica estable hacen que esta lámpara de mesa sea muy adecuada para colocarla en cualquier lugar de la casa, sin preocuparse de que la lámpara se caiga y golpee a niños y mascotas.

[Fácil Instalación y Tamaño Perfecto] Según el manual en castellano, la lámpara se pueden instalar rápidamente con 4 sencillos pasos. Y debido al tamaño compacto de 20 x 26 x 39 cm, se puede instalar fácilmente en cada rincón, que se puede utilizar como una elegante lámpara de noche para dormir bien o como luces de ambiente romántico para citas. Ofrecemos una garantía de 24 meses y le ofrecemos un servicio postventa profesional, ¡así que cómprelo con confianza! READ Los 30 mejores Olla Electrica Programable capaces: la mejor revisión sobre Olla Electrica Programable

ERAY Lámpara LED Escritorio Regulable, Lámpara de Mesa Protección de ojos para Lectura, LCD Pantalla/Reloj/Despertador/Temperatura/Calendario/ 3 Modos de Colores/ 5 Niveles de Brillo (Negro) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Amazon.es Features 【ELEGANTE Y FUNCIONAL】: El brazo de la lámpara fabricado en sílice junto a su revestimiento efecto cuero, le da un aspecto elegante y a la vez funcional, pues su flexibilidad hasta 150 grados la convierte en ideal para espacios reducidos

【INTERRUPTOR TÁCTIL, 3 TIPOS DE LUZ Y 5 INTENSIDADES】: El interruptor táctil le permite controlar más fácilmente la lámpara led escritorio, hay tres modos de iluminación: blanco cálido, blanco neutro y blanco frío, ideal para diferentes espacios de trabajo, en casa o en la oficina. También dispone de 5 intensidades de potencia diferentes, para ajustar la que más se adecúe a sus necesidades en cada momento

【PANTALLA LCD & FUNCIÓN DE MEMORIA】: Muestra la temperatura (Celsius o Farenheit), fecha y hora (12-24 horas), alarma despertador y función de snooze. Dispone de una batería de litio con memoria, conservando los datos, fecha, hora etc, en caso de corte de corriente

【PROTECCIÓN PARA LOS OJOS】: La lámpara para lectura, emite una luz natural y constante, sin variaciones ni destellos, lo que le ayudará a evitar la fatiga y el estrés de la vista. Lo que la convierte en una luz ideal, para leer o escribir

【POPTENCIA Y BAJO CONSUMO】: Su bajo consumo de energía, al rededor del 80% en comparación con las lámparas tradicionales, su haz de luz potente y concentrado, y una vida útil de unas 30000 horas , hacen de esta lámpara, una verdadera joya para tener en tu escritorio, y el regalo perfecto para alguien que aprecie la funcionalidad y la elegancia. Garantía de 12 meses, estamos a tu disposición las 24 horas, para solucionar sus dudas o problemas relacionadas con el producto

Ostaria Lámpara mesa, Dorado € 25.10 in stock 1 new from €25.10

Amazon.es Features Dim: 17x14xa36cm

Casquillo e14

Cordón 150 cm

Bombilla no incluida

AUKEY Lámpara de Mesa, Regulable Lámpara de Noche de Atmósfera con Sensor de Tacto, Lámpara de Tabla de Decoración con Modo RGB y Luz Blanca Caliente, 256 Luces de Color € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Amazon.es Features Lámpara mejorada: una nueva versión de la clásica lámpara LT-T6 con un diseño moderno mejorado y un control táctil aún más suave

Base de control táctil de 360°: Control total para encender o apagar la lámpara fácilmente y para cambiar los modos de luz, brillo o color. Ahora el control táctil es incluso más sensible y funciona sin problemas en superficies metálicas.

Pantalla colorida: Elige un ciclo automático de una amplia selección de colores del espectro de colores rojo-verde-azul o elige y haz una pausa en tu color favorito. Escoge un color atrevido para una fiesta o un color más suave para relajarte.

Iluminación ajustable: Simplemente toca la base de control táctil para cambiar entre los tres posibles niveles de brillo de luz blanca cálida: suave, moderada y brillante. Se trata de una luz cómoda para descansar y relajarse y que también es ideal para leer en un entorno luminoso.

Contenido: Lámpara LED con control táctil AUKEY LT-T6, Adaptador de corriente, Manual de instrucciones

Aigostar - Lámpara de mesa, cuerpo color blanco con grabado de mariposas, pantalla de tela color blanco, Lámpara de cerámica E14. Lampara mesita noche, perfecta para el salón, dormitorio, H26cm € 18.99 in stock 1 new from €18.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Cabezal de la lámpara de tela】Cabezal de la lámpara de tela, de tejido fino, elegante y delicado. Iluminación suave y no deslumbrante, para aportar calidez al hogar y crear una atmósfera familiar agradable.

【Base de lámpara de alta calidad】Cuerpo de cerámica con detalles cuidados, se utiliza con una fuente de iluminación E14(no incluido), fácil de instalar, puede elegir una luz cálida o luz de día.

【Varios usos】Es ideal para utilizarla en el salón, en la habitación, en el despacho o en el recibidor. Se puede utilizar como iluminación de lectura, luz de noche o para crear una atmósfera agradable.

【Cuerpo de la lámpara de cerámica】Cuerpo de la lámpara de cerámica, de estructura compacta y con una base sólida, duradera y no requiere mantenimiento.

【Elegante y fácil de combinar】Diseño cuidado combinado con un color elegante, simple y moderno. El cuerpo de la lámpara presenta un diseño suave, un auténtico placer visual, se adapta a la fuente de iluminación y aporta una luz suave y cálida a la sala, creando un efecto artístico y estético.

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ★ Diseño Espiral Dinámico: con el diseño aerodinámico especial y elegante, la lámpara de forma espiral utilice una tecnología de brillo lateral para evitar el daño a los ojos causado por la iluminación directa. No solo una lámpara de mesa, sino más bien una obra de arte.

★ Ahorro de Energía: con 300 lúmenes y 4.5 W de bajo consumo, puede ahorrar más del 80% de los costos de energía. Gracias a chips LED de ahorro de energía, tiene una vida útil más larga.

★ Iluminación Agradable: disponible de SMD 2835 LED, la lámpara de escritorio proporciona una iluminación uniforme. Y La luz blanca cálida también crea un ambiente acogedor.

★ Calidad Confiable: la lámpara de cabecera está hecha de PC, hierro y aluminio de alta calidad, para estabilidad brillante y alta velocidad luminosa. Gracias a la plataforma antideslizante, puede colocarse de manera segura sobre la mesa.

★ Múltiples Aplicaciones: puede usar la lámpara no solo como lámpara de mesa, sino también como decoración para su sala de estar, dormitorio, escritorio, etc. Por su tamaño pequeño y peso ligero, fácil de limpiar, usar y llevar.

Adoric LED- Lámpara Escritorio con Panel Táctil Lámpara de Lectura Lámpara de Mesa 3 Niveles de Brillo USB Placentera para Los Ojos € 19.99

Amazon.es Features Fuente de LED no parpadeante para proteger los ojos: más suave, sin parpadeos, sin sombras, sin luz vertiginosa, reduciendo la fatiga visual.

El cuello ergonómico proporciona a la lámpara una rotación arbitraria de 360 °. Hecho de gel de sílice, una sensación súper cómoda, y el tamaño y el ángulo se pueden ajustar a la discreción.

La lámpara tiene un clip resistente con una almohadilla de silicona antideslizante, que no daña los muebles y tampoco se desliza.

Proporciona un cable USB, esta lámpara LED tiene una batería de Ion de litio recargable de 600 mAh incorporada. Puedes cargarlo rápidamente mediante un cable USB.

Cualquier problema sobre el producto no dude en comunicarse con nosotros

Lámpara de Mesa de Noche, USB Recargable Luz de Nocturna LED Altavoz Bluetooth, Portatil Lámpara Control Tactil Regulable con Despertador, para Escritorio, Habitación, Camping, Ambiente de Interior € 15.98 in stock 1 new from €15.98

Amazon.es Features 【Lámpara de noche multifuncional】: funciona como lámpara de mesa de control táctil, parlantes inalámbricos, reproductor de música inalámbrico, parlante de manos libres y luz nocturna para la mesita de noche, también como reloj despertador para niños. Puede disfrutar del espectáculo de luces LED al escuchar música, 6 colores cambiantes de luces LED y 3 niveles de brillo de luz blanca cálida, puede cambiar los colores según su gusto.

【Altavoz Bluetooth con luz nocturna LED】: Perfecto para cualquier dispositivo bluetooth, la lámpara de noche LED admite llamadas con manos libres, responde llamadas dondequiera que estés. Esta exquisita lámpara de mesa no solo traerá luces sino una agradable armonía a su habitación. La luz nocturna inalámbrica no solo es ideal para dormir. Pero también es adecuado para estudiar, trabajar, entrenar yoga y leer libros.

【Hora y carga USB y llamada manos libres】: Puede ver la hora en la pantalla y tiene una función de despertador. Batería incorporada, recargable por USB. Llamadas manos libres (con micrófono incorporado). Puede conectarse a su teléfono celular con bluetooth y luego cambiar a llamadas de voz con un toque para chatear con sus amigos.

【Despertador numérico】: Pantalla LCD grande con número, hora y contenido fáciles de leer, fácil de leer, reloj despertador inteligente con modo de suspensión: apaga automáticamente la lámpara y el altavoz después de la ajuste. Puede elegir su canción favorita como la campana de los parlantes bluetooth LED y despertarse con un sonido hermoso y un gran estado de ánimo cada mañana.

【Garantía y servicio】: 30 días de devolución gratuita y reembolso rápido, servicio al cliente rápido de por vida. Si tiene alguna pregunta sobre la lámpara de noche con iluminación LED, no dude en contactarnos por correo electrónico.

Luz De Nocturna LED, Lámpara De Mesa De Noche Inteligente, USB Recargable Diseño De Control Táctil Portátil Cambio De Color RGB Para Niños Habitación Cámping (Blanco Cálido) € 14.99

€ 14.49 in stock 1 new from €14.49

Amazon.es Features 【Seguro y Proteja Sus Ojos】 La lámpara de Mesa ofrece un brillo suave y calmante alrededor de 360 grados. Suave y nunca demasiado caliente, brillante ojo sin calor cuidado LED. La luz constante y cálida es una opción perfectamente segura y excelente para niños de todas las edades. Es bueno para los ojos.

【Dimmable & RGB Cambio De Color】 Hay un brillo blanco cálido de 3 niveles (leve, moderado y resaltado) y el modo de parpadeo SOS. Puede cambiar fácilmente el modo de color simplemente toque la parte superior de esta lámpara LED y el color fijo que le guste (rojo, verde, azul, naranja, azul claro, rosa).

【Control Táctil Conveniente】 Toque el sensor de la posición central de la lámpara para ajustar el brillo. Cambia los colores como desees con un simple toque en la barra de color superior. Fácil de controlar los modos de luz y encender/apagar (toque el panel durante más de 3 segundos para encender/apagar la luz).

【Versátil y Portable Light】 Luz de Nocturna LED de la noche es lámpara de mesa portátil, conveniente para la habitación del bebé de los niños, oficina, dormitorio y camping y otras actividades al aire libre! El mango inalámbrico y metálico diseñado es tan portátil, que puede llevarlo a todas partes.

【USB Recargable】 batería de litio recargable de 1200mAh, tiempo de iluminación largo. La batería durará hasta 30 horas con un brillo mínimo, 4 horas con brillo máximo, por favor recargarla cuando esté fuera de potencia. Se carga fácilmente con un cable USB en 3 horas. Si usted tiene alguna pregunta sobre este producto, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Luz Nocturna de LED, Lámpara de Mesita de Noche, Control Remoto, Control Tactil, Temporizador, Regulable, USB Recargable, Cambio de Colores, para Niños, Habitación, Cámping € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features 【Toque activado y control remoto】encienda / apague la luz fácilmente tocando 3 segundos en la parte superior, simplemente toque la parte superior o use el control remoto para cambiar el color, los modos de luz y los niveles de brillo; descanse tranquilo con esta lámpara de cabecera que no tiene cable, por lo que su bebé no se tropezará accidentalmente con ella.

【Increíble cambio de color y selección de colores】ciclando automáticamente una amplia gama de colores del espectro rojo-verde-azul, también puede pausar su color favorito y elegirlo para adaptarse a su estado de ánimo y atmósfera, hacer su habitación más bella y romántica, un entorno ideal para dormir para sus hijos al elegir entre una gama de colores

【Brillo ajustable Iluminación de 360 °】la lámpara táctil proporciona 5 niveles de brillo, 13 colores y 3 modos (flash, luz estroboscópica, atenuación). Simplemente toque el panel de control táctil para alternar el brillo suave, moderado o máximo, o use el control remoto para personalizar el brillo para cada color y modo de luz. La iluminación agradable a la vista proporciona una luz más uniforme y delicada. Perfecto como luz nocturna de guardería para que sus hijos se sientan seguros en la oscur

【Luz nocturna LED recargable】con una poderosa batería recargable incorporada de 1600mAh, se puede cargar con un cable micro USB en cualquier momento, incluso cuando está en uso. La batería completamente cargada funciona hasta 25 horas con brillo mínimo, 8 horas con brillo máximo, disfruta de la luz nocturna portátil en casa, en el patio, en el lugar de trabajo e incluso cuando no hay una toma de corriente, como para acampar y hacer picnic al aire libre

【Función de temporizador de apagado automático】la luz nocturna del vivero se proporciona con el temporizador y puede configurar fácilmente con el control remoto para apagar la luz después de que funcione 1h, 2h, 4h o 6h. Ideal como lámparas de mesa de noche para los dormitorios o una luz de noche para bebés o niños, también un gran regalo para los amigos. TAIPOW es una marca confiable para el consumo de productos electrónicos, ofrecemos 30 días de devolución de dinero y 12 meses de garantía. READ Los 30 mejores Cacerola Hierro Fundido capaces: la mejor revisión sobre Cacerola Hierro Fundido

B.K.Licht Lámpara de mesa LED, lámpara de tela color blanco, níquel mate, E14, lámpara de mesa, lámpara de cama con interruptor, IP20. € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features Esta valiosa lámpara de mesa con cuerpo de metal es adecuada para cada habitación debido a su sencillo diseño. La sombra de la tela en color blanco proporciona una suave y cómoda distribución de la luz

Con un tamaño pequeño, la lámpara de tela es el accesorio perfecto en su sala de estar o en el pasillo, donde proporciona una hermosa luz indirecta. También es un atractivo en su escritorio, mesa de noche, estante o unidad de pared.

El soporte está engomado en su parte inferior y con su propiedad antideslizante asegura un soporte estable y seguro para la lámpara de cabecera.

Se utiliza un interruptor de cable clásico para encender y apagar fácilmente la lámpara de escritorio. Para la minilámpara de pie con pantalla de tela se necesita una bombilla E14 con un máximo de 25 vatios. No es regulable

B.K.Licht Lámpara de mesa con pantalla en tela I Iluminación de ambiente I Para escritorio, dormitorio y sala de estar € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features Esta lámpara de mesa blanca de metal de alta calidad es adecuada para cualquier hogar gracias a su diseño clásico. Es el punto de atención en su mesita de noche o en su lugar de trabajo. También en la sala de estar, en el dormitorio o en la oficina, lámpara es algo más que un simple accesorio de salón.

El interruptor clásico ubicado el cable de alimentación de 1,6 m de longitud facilita el encendido y apagado de la lámpara de mesa. Como fuente de luz, se necesita una bombilla con conector E14 y con un máximo de 20 vatios. La bombilla no está incluida. La lámpara no es regulable.

La lámpara se puede inclinar 45° y girar 180°. Esta función le ofrece muchas opciones de iluminación individual. La pantalla redonda de la lámpara también difunde mejor la luz y es más eficiente energéticamente.

La lámpara de mesa de 1 luz tiene una altura de 365 mm y presenta un diseño robusto gracias a su fabricación con metal procesado. La base de 120 mm de diámetro proporciona a la lámpara de lectura una sujeción segura en cualquier posición.

Sfeomi Lámpara de Mesa Diamante E27 Lampara para Mesillas de Noche Max 60W Lampara de Mesita de Noche Vintage 40cm Lámpara de Mesa Contemporáneas en Forma de Diamante (Dorado) € 31.99 in stock 3 new from €29.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【ESPECIFICACIÓN】Tamaño del base: 19cm x 17cm x 21cm. Tamaño de la sombra: 22.8 x 22.8 x 21.5 cm. Altura: 40.6cm. potencia de bombilla: MAX 60W (no incluida)

【AMPLIA COMPATIBILIDAD】Es compatible con todas las bombillas de casquillo E27 (MAX 60W, NO INCLUIDAS), incluidas CFL, incandescente, LED, etc. Se recomienda LED para reducir el coste de electricidad

【CUIDADO DE LOS OJOS】La pantalla de tela suaviza la radiación de las luces y ayuda a distribuir las luces de manera uniforme, lo que evita la fatiga ocular y ofrece un cuidado intensivo de los ojos, imprescindible para la sala de lectura, la sala de estar, dormitorio, mesita de noche y más

【INTERRUPTOR ROTATIVO】El interruptor de encendido / apagado del balancín en línea facilita el encendido / apagado de la luz, solo gire el interruptor y estará listo para comenzar

【APLICACIÓN】Esta lámpara con forma de diamante es adecuada para colocar en la mesa de noche o en varias mesas. Lluminación perfecta para club, oficina, cafetería, dormitorio, sala de estar, comedor, sala de lectura o cocina. Hermosa luz que creará un ambiente cálido y confortable para cualquier habitación de su hogar u oficina

[2 Pack] Lámpara Mesilla Noche Táctil, Bomcosy Lampara de Noche Regulable, USB Alimentado, Base Negra con Pantalla de Tela, Lámpara Escritorio Clasico Vintage para Dormitorio, Tocador, Sala de estar € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Amazon.es Features [Control táctil y regulable] La lámpara sensible al tacto proporciona una base de control de 360 °. Toque cualquier parte de la base para encenderla, luego tóquela nuevamente para apagarla. Mantenga presionada la base, el brillo se puede ajustar de 0 a 100% para que coincida con los niveles de luz según sus requisitos y el entorno. La pantalla de tela de lino suaviza la luz, crea una sensación agradable y reconfortante en la casa cuando pasa tiempo con su familia.

[Se incluyen 4 bombillas LED] Una buena iluminación es un diseño esencial, especialmente para espacios habitables. Equipamos especialmente las lámparas con 4 bombillas led (2700k bombillas blancas cálidas y 5000k bombillas de luz diurna, 6W por bombilla), lo que no solo ahorra energía sino que también puede presentar mejores efectos de iluminación. Nota: las bombillas solo son adecuadas para DC 5V. No use estas bombillas en otros portalámparas.

[Usado en interiores y exteriores] La lámpara de mesa es adecuada para cualquier lugar que desee embellecer, lo mejor para el dormitorio, la sala de estar, la habitación del bebé, la oficina, la mesa de centro, el dormitorio universitario, la cafetería y la estantería. Incluso al aire libre, puede usar el banco de energía para encender la lámpara. La luz de la mesita de noche Bomcosy también es un regalo perfecto para su familia y amigos.

[Cuidado de los ojos] El diseño de la lámpara de mesita de noche regulable es suave, estable y no parpadea, la lámpara de escritorio de esquina con pantalla rectangular es amigable para tus ojos para que puedas disfrutar de lo que estás haciendo por más tiempo.

[Servicio de alta calidad] BOMCOSY ofrece 2 años de garantía para lámparas de mesa. Si tiene algún problema, infórmenos directamente y le brindaremos el mejor servicio posible.

LE Lámpara de Mesa WiFi Inteligente, Lámpara de Noche WiFi, RGB Blanco Regulable (2000K - 6000K), Luz Nocturna WiFi Táctil Compatible con Alexa y Google Assistant, Ideal para Descansar, Leer y etc € 49.99

€ 41.99 in stock 1 new from €41.99

Amazon.es Features 【Control Remoto de APP】 Ajuste el brillo y la temperatura de color de nuestra lámpara de cabecera de forma inteligente mediante la aplicación "Lepro LampUX" compatible con sistemas iOS y Android, solo soporta con WiFi 2.4GHz.

【Control por Voz】 Esta lámpara de mesa noche funciona con Amazon Alexa, Google Assistant, control de voz para encender / apagar o atenuar / iluminar su luz, e incluso cambiar el color de la luz.

【Color y Brillo Regulables】 Presione el botón para configurar la luz blanca de fría a cálida (2000K / 3000K / 6000K), puede ajustar continuamente la intensidad deseada y 16 millones de colores a través de la APP o el disco giratorio del botón de encendido.

【Función de Temporizador】 Esta lámpara mesita noche es posible configurar cuentas regresivas o tiempo de encendido / apagado automático de forma automática o definir escenas de acuerdo a sus deseos sin tener que preocuparse por olvidar apagar las luces.

【Iluminación Versátil】 Con más de 16 millones de colores, puede transformar su habitación en todo tipo de temas, como fiestas, lectura, noche, reuniones, pasatiempos, suavidad, colores y belleza. Dale una "vida inteligente" a su hogar.

Eglo 85981 Troy 3 - Lámpara de mesa (acero y vidrio, 1 bombilla E27 con potencia máxima de 60 W no incluida, con interruptor en el cable, altura de 46 cm, diámetro del pie de 12 cm y de la pantalla de 10,5 cm), color blanco y níquel € 26.81

€ 25.17 in stock 3 new from €25.17

Amazon.es Features 1x EL/85981

AC Frecuencia de entrada : 50/60 Hz

Altura: 460 mm

Bombillas no incluidas .

Código (IP ) Protección internacional : IP20

