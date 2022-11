Inicio » Accesorio Los 30 mejores kit refrigeracion liquida pc capaces: la mejor revisión sobre kit refrigeracion liquida pc Accesorio Los 30 mejores kit refrigeracion liquida pc capaces: la mejor revisión sobre kit refrigeracion liquida pc 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Corsair Hydro X Series iCUE XH305i RGB Pro Kit de Refrigeración Personalizada (Circuito Refrigeración para CPU, Bloque de Refrigeración Líquida CPU, Pack Bomba/Depósito D5, 3 Ventiladores RGB) Blanco

Amazon.es Features Convierta su PC en una obra maestra: El kit completo de refrigeración personalizada rígida Hydro X Series RGB PRO consigue que su sistema tenga un aspecto sorprendente y distintivo, usando solo componentes premium.

Refrigeración personalizada para CPU en una sola caja: Incluye las piezas necesarias, incluso herramientas para doblar los tubos y más elementos para una ampliación de la refrigeración de la GPU (el bloque para la GPU no se incluye).

Lleve su sistema más lejos: Disfrute de un rendimiento de refrigeración de CPU superior junto con un funcionamiento notablemente silencioso, alimentado por una bomba de refrigeración personalizada D5 controlada de forma inteligente con un sensor de temperatura incluido que ajusta la refrigeración de forma automática en función de las necesidades del sistema.

Instalación sencilla: Póngalo en marcha rápidamente, con la opción de disponer de un control automatizado para ajustar la velocidad del ventilador y de la bomba manteniendo el menor nivel de ruido posible.

Iluminación dinámica RGB: Los LED RGB direccionables individualmente integrados en el bloque de refrigeración líquida de la CPU, la bomba y el depósito y los ventiladores de refrigeración consiguen que su PC tenga un aspecto sorprendente para que destaque.

Cooler Master MasterLiquid Lite 240 Refrigeración a Liquido CPU, Bomba de Disipación Dual y Doble Ventilador de Aire de 120 mm, color Negro

Amazon.es Features GAMA MASTERLIQUID LITE:Calibrada para ofrecer un enfriamiento líquido de CPU silencioso y de alto rendimiento para un mercado convencional con soluciones accesibles todo en uno ya sea para primerizos y constructores con experiencia

BOMBA DE DISIPACIÓN DUAL: El intercambiador de calor en placa de cobre ancla una bomba de doble cámara diseñada para reducir la vibración y el ruido,

RADIADOR DE VENTILADOR DUAL: MasterLiquid Lite 240 ofrece una óptima capacidad con su radiador de baja resistencia con doble longitud para un uso intenso ya que viene con dos ventiladores MasterFan Pro 120 Air Balance con aspas híbridas, un IC Silent Drive , 6-30 dBA, y amortiguación de vibraciones con un montaje de goma

MANGUERAS ROBUSTAS: La tubería de FEB facil de manipular y extra gruesa permite esquinas afiladas o curvas cerradas sin comprometer el perfil interno para asi asegurar un flujo de agua ininterrumpido

CALIDAD COOLER MASTER: Con su sencilla guía, compatibilidad , la serie Masterliquid Lite ofrece una facilidad sin precedentes para así poder instalar una refrigeración líquida en una caja de ordenador común

Ventilador de enfriamiento para computadora portátil, equipo de computadora portátil enfriado por agua Kit de refrigeración líquida para PC, fila de agua Bomba de agua Ventilador Tanque de agua Acceso

En comparación con la disipación de calor de enfriamiento por aire, el efecto de enfriamiento del paquete refrigerado por agua es más significativo.

Tamaño pequeño, sin espacio, se puede colocar en el escritorio.

El enfriamiento personalizado puede brindarle un rendimiento de enfriamiento mucho mejor en comparación con todos los sistemas de enfriamiento individuales y los enfriadores de aire tradicionales, ya que puede hacer ajustes específicos a su sistema para que funcione mejor.

El kit contiene todos los bits que necesita para personalizar su configuración de refrigeración por agua y hacer que coincida con el resto de su sistema. READ Los 30 mejores Funko Pop Stranger Things Eleven capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Stranger Things Eleven

Thermaltake Pacific C240 DDC Hard Tube Water Cooling Kit/Sistema de refrigeración líquida, color negro

Amazon.es Features El kit incluye dos ventiladores pure 12 ar gb sync para radiador, un bloque de agua para cpu pacific w4 ar gb, un combo de bomba / depósito pacific pr15-ddc, y otros accesorios

Radiador pacific c240, una botella de refrigerante transparente t1000 pure clear, seis compresiones c-pro g14 petg 16 mm od, ocho tubos v-tubler petg

High-performance 240 mm slim copper radiator with high-density copper fin design and brass tank

Thermaltake t1000 refrigerante transparente - pure clear6x pacífico 1/2 '' id x 3/4 '' compresión od - negro2x adaptador de 90 grados pacific g1 / 4 - negro

Tubo petg v-tubler 5/8 "(16 mm) od 500 mm (paquete de 8 pcs)fabricado con petg, el tubo rígido proporciona configuraciones personalizadas de refrigeración líquida con confiabilidad y durabilidad

Corsair Hydro X Series iCUE XH305i RGB Pro Kit de Refrigeración Personalizada (Circuito Refrigeración para CPU, Bloque de Refrigeración Líquida CPU, Pack Bomba/Depósito D5, 3 Ventiladores RGB) Negro

Amazon.es Features Convierta su PC en una obra maestra: El kit completo de refrigeración personalizada rígida Hydro X Series RGB PRO consigue que su sistema tenga un aspecto sorprendente y distintivo, usando solo componentes premium.

Refrigeración personalizada para CPU en una sola caja: Incluye las piezas necesarias, incluso herramientas para doblar los tubos y más elementos para una ampliación de la refrigeración de la GPU (el bloque para la GPU no se incluye).

Lleve su sistema más lejos: Disfrute de un rendimiento de refrigeración de CPU superior junto con un funcionamiento notablemente silencioso, alimentado por una bomba de refrigeración personalizada D5 controlada de forma inteligente con un sensor de temperatura incluido que ajusta la refrigeración de forma automática en función de las necesidades del sistema.

Instalación sencilla: Póngalo en marcha rápidamente, con la opción de disponer de un control automatizado para ajustar la velocidad del ventilador y de la bomba manteniendo el menor nivel de ruido posible.

Iluminación dinámica RGB: Los LED RGB direccionables individualmente integrados en el bloque de refrigeración líquida de la CPU, la bomba y el depósito y los ventiladores de refrigeración consiguen que su PC tenga un aspecto sorprendente para que destaque.

Tangxi Computadora portátil Juego refrigerado por Agua PC Kit de enfriamiento de Agua Piezas Juego de refrigeración líquida Sistema de disipador de Calor de computadora G1/4 Hilo Fila de Agua

Amazon.es Features 【Juego de enfriamiento profesional para portátiles】- Incluido: 1 * Fila de agua 1 * Bomba de agua 2 * Ventilador 1 * Tanque de agua 6 * Giro rápido 7 * Kit de tornillo 1 * Medidor de flujo de agua 3 * Tubo duro 2 * Stent de fila de agua 5 * Tapón de choque 2 * Soporte tipo I 2 * Codo 90 ° 2 * Stents 90 ° 2 * Conector

【Gran rendimiento】- En comparación con la disipación de calor de enfriamiento por aire, el efecto de enfriamiento del paquete refrigerado por agua es más significativo. El enfriamiento personalizado puede brindarle un rendimiento de enfriamiento mucho mejor en comparación con todos los sistemas de enfriamiento en uno y los enfriadores de aire tradicionales, ya que puede especificar ajustes a su sistema para que funcione mejor.

【Tamaño pequeño y portátil】- Tamaño pequeño, sin espacio, se puede colocar en el escritorio.

【Accesorios completos】- Este equipo refrigerado por agua para computadora portátil tiene accesorios completos y tenemos pasos de instalación. Por lo tanto, no tiene que preocuparse de cómo usarlo.

【Servicio al cliente】- Si tiene preguntas sobre el producto o no está satisfecho con él, contáctenos en cualquier momento, le proporcionaremos la mejor solución. No dude en usarlo.

Corsair Hydro X Series iCUE XH303i RGB Kit de Refrigeración Personalizada XC7 RGB (115X/AM4), XD3 Pack de Bomba/Depósito, XL5 Refrigerante, XR5 Radiador, 3 x SP120 RGB PRO Ventilado, Negro

Amazon.es Features Un kit completo de refrigeración personalizada rígida Hydro X Series RGB que cabe incluso en chasis compactos

Todo en una sola caja: Contiene todo lo esencial para construir un sistema completo para refrigerar la CPU, incluidas las herramientas para doblar tubos, fuente de calor no incluida

Un rendimiento de refrigeración de CPU óptimo junto con un funcionamiento notablemente silencioso

Instalación y configuración de software sencillas: Póngalo en marcha rápidamente, con la opción de disponer de un control automatizado para ajustar la velocidad del ventilador

Iluminación dinámica RGB: Los LED RGB con direccionamiento individual integrados en el bloque de refrigeración líquida de la CPU XC7 RGB y los ventiladores de refrigeración SP120 RGB PRO

Equipo de Bricolaje Equipo refrigerado por Agua, PC Kit de refrigeración por Agua Piezas Sistema de refrigeración líquida

Amazon.es Features ☀ 【Fácil de instalar】 Este es un traje refrigerado por agua para computadora portátil, el kit contiene todos los elementos que necesita para personalizar su configuración de enfriamiento por agua y hacer que coincida con el resto de su sistema. El producto es novedoso y fácil de instalar.

☀ 【Buena disipación de calor】 En comparación con la disipación de calor de enfriamiento por aire, el efecto de enfriamiento del paquete enfriado por agua es más significativo. Brindarte una mejor experiencia.

☀ 【Ligero】 Es de tamaño pequeño y no ocupa espacio y se puede colocar directamente en el escritorio.

☀ 【Enfriamiento líquido personalizado】 El enfriamiento líquido personalizado puede brindarle un rendimiento de enfriamiento mucho mejor en comparación con todos los sistemas de enfriamiento inone y los enfriadores de aire tradicionales, ya que puede realizar ajustes específicos en su sistema para que funcione mejor.

☀ 【Servicio postventa】 Si hay algún problema de uso o insatisfactorio con nuestros productos, no dude en contactarnos, nuestro equipo profesional de servicio al cliente de Sutinna consultará los problemas con sinceridad. Gracias por comprarnos.

EK Water Blocks EK-HD Tube D.I.Y. Kit 10&12mm - Refrigeración (Silicona, Negro, Rojo, Blanco)

Amazon.es Features EKWB EK-HD Tube DIY 10/12mm - Accesorio Tubo

XSPC XS-EC6-GRN Refrigerante no conductivo, UV Verde

Amazon.es Features Pre-mezclado, no necesita de aditivos adicionales, se envía listo para usar.

Protección probada contra la corrosión para cobre, latón, níquel, acero y aluminio, a estándares ASTM D3306 y BS6580.

Previene la acumulación de algas y el crecimiento dentro de tu sistema de refrigeración líquida.

Conductividad eléctrica

No tóxico y compatible con RoHS.

EKWB EK-Quantum Power Kit D-RGB P240 Water Cooling Kit

Bloque de agua universal para CPU: EK-Velocity D-RGB, níquel + Plexi.

Radiador: EK-CoolStream PE 240 (triple).

Tamaño del radiador: 280 x 130 x 38 mm (largo x ancho x alto).

Ventilador de radiador: EK-Vardar EVO 120ER D-RGB (500-2200 rpm) (2 unidades).

Bewinner 240mm Kit de Enfriamiento de Agua de Bricolaje,240mm DIY Depósito de Bomba de Bloque de CPU/GPU,Kit de Conectores de Enfriamiento de Agua de Computadora para Proteger CPU Water Cooling Kit

Amazon.es Features Kit de Refrigeración por Agua Profesional:Este kit de enfriador de CPU líquido todo en uno proporciona un disipador de calor de 240 mm dentro del paquete de tornillos + 2 ventiladores LED + bloque universal de CPU dentro de 4 tornillos + Bloque universal de GPU dentro de 4 tornillos + depósito de agua cilíndrico+ bomba de agua de manguera transparente con almohadilla de choque + un juego de conectores de tubería de agua, abrazaderas de manguera y tapones

Alto Rendimiento:El bloque de CPU / GPU está construido con una base de cobre para proporcionar una transferencia de calor y un rendimiento de refrigeración excepcionales. Los ventiladores duales de rendimiento extremo ofrecen una alta presión estática de aire con menos ruido. 9W 600L / H Impermeable G1 / 4 Tamaño de rosca Bomba de agua altamente silenciosa, alta estabilidad, larga duración Instalación y configuración fáciles e intuitivas

Súper Sistema de Refrigeración por Circulación de Agua:Disipador de calor de 240 mm: proporciona la excelente disipación de calor que necesita para los procesadores de escritorio con overclocking. El depósito de agua cilíndrico de alta capacidad de 160 mm está fabricado con acrílico transparente de alta calidad para que el sistema de circulación sea visible. Antiexplosión, las mangueras permiten una instalación que ahorra espacio y una durabilidad excepcional

Bloque de Enfriamiento de Agua Universal:El bloque de enfriamiento de agua de la CPU hecho de cobre y plexiglás transparente adecuado para INTEL / AMD Dual Platform, el bloque de enfriamiento de agua de GPU de rosca universal G1 / 4 de vía fluvial paralela de 0.8MM hecho de cobre y materiales de alta temperatura POM soporta 9.5 mm ID / 12,7 mm OD tubo PU, o 10 mm ID / 16 mm OD tubo sólido, o 8 mm ID / 12 mm OD tubo de silicona Accesorios completos

Servicio de Calidad:Este kit de enfriador de CPU líquido todo en uno mejorará drásticamente la experiencia de disipación de calor, especialmente en términos de estabilidad, silencio, eficiencia y conveniencia.Si este producto tiene algún problema de calidad o si tiene alguna pregunta sobre este producto , puede contactarnos en cualquier momento. Contamos con un equipo de atención al cliente profesional que le brindará el mejor servicio

Kit de enfriador de CPU líquido todo en uno, bloque de CPU/GPU + depósito de agua cilíndrico + bomba de agua + disipador de calor de 240 mm + manguera transparente + equipo de ventilador de LED Kit

Amazon.es Features ➤ Block Bloque CPU/GPU: el bloque CPU/GPU está construido con una base de cobre para proporcionar un rendimiento excepcional de transferencia de calor y enfriamiento.

➤ Depósito de agua cilíndrico: El depósito de agua cilíndrico está fabricado con acrílico transparente de alta calidad para que el sistema de circulación sea visible.

➤ Pump Bomba de agua: resistente al agua, estable, muy silenciosa, larga vida. Disipador de calor de 240 mm: proporcione la excelente disipación de calor, ya que la necesita para procesadores de sobremesa altamente acelerados.

➤ Manguera transparente: las mangueras antiexplosión flexibles mejoradas permiten una instalación que ahorra espacio y una durabilidad excepcional.

➤ Ventilador LED: los ventiladores duales de rendimiento extremo ofrecen una alta presión estática del aire con menos ruido. READ Los 30 mejores Goku Ultra Instinct Figura capaces: la mejor revisión sobre Goku Ultra Instinct Figura

6 Accesorios de púas PCS, Sistemas de refrigeración por Agua para PC Adaptador de Dos toques Conector de púas de Rosca G1/4 para Kit de Sistema de refrigeración por Agua(9mm)

Amazon.es Features Adecuado para la conexión entre bloques de agua, radiadores, bombas de agua, depósito y otro kit de sistema de enfriamiento de agua.

Compacto y flexible, fácil de atornillar.

Un ángulo de achaflanado en el lado interno para reducir la resistencia.

Con anillo de silicona oculto, perfecto para conexión y sellado.

Cromado en la superficie, ligero y delicado.

Kit de refrigeración por Agua para computadora PC, Enfriador de CPU líquido Todo en uno para Bricolaje, disipador de Calor de 240 mm, depósito de Bomba de Bloque de CPU/GPU, Ventilador LED

Amazon.es Features 【Bloque de CPU / GPU】 El bloque de CPU / GPU está construido con una base de cobre para proporcionar una transferencia de calor y un rendimiento de refrigeración excepcionales.

【Depósito de agua cilíndrico】 El depósito de agua cilíndrico está fabricado con acrílico transparente de alta calidad para que el sistema de circulación sea visible.

【Bomba de agua】 Impermeable, estable, muy silencioso, de larga duración. Disipador de calor de 240 mm: proporciona la excelente disipación de calor que necesita para los procesadores de escritorio con alta frecuencia de overclocking.

【Manguera transparente y ventilador LED】 Las mangueras antiexplosión flexibles mejoradas permiten una instalación que ahorra espacio y una durabilidad excepcional. Los ventiladores duales de rendimiento extremo ofrecen una alta presión estática de aire con menos ruido.

【Servicio postventa】 Si hay algún problema de uso o insatisfactorio con nuestros productos, no dude en contactarnos, nuestro equipo profesional de servicio al cliente consultará los problemas con sinceridad. Gracias por comprarnos.

Kit de refrigeración por agua para PC DIY, sistemas de refrigeración líquida de CPU que incluyen radiador de 240/120 mm, 3 ventiladores LED, enfriador de CPU, tanque de expansión, bomba silenciosa, 6

Depósito de agua cilíndrico: El depósito de agua cilíndrico está fabricado con acrílico transparente de alta calidad para que el sistema de circulación sea visible. Bomba de agua: Impermeable, estable, de alto silencio, larga vida.

Disipador de calor: viene con dos disipadores de calor, uno de 120 mm y el otro de 240 mm.Proporcione la excelente disipación de calor, ya que la necesita para procesadores de escritorio altamente overclockeados.

Ventilador LED: los ventiladores de rendimiento extremo 3 ofrecen una alta presión estática del aire con menos ruido.Tubo rígido: se puede doblar al calentar, también se puede cortar para satisfacer sus necesidades.

Lista de paquetes: 1x240mm Disipador de calor con paquete de tornillos, 1x120mm Disipador de calor con paquete de tornillos, ventilador 3xLED, 1xCPU Bloque con 4 tornillos, 1x Depósito de agua cilíndrico (incluye 1 * paquete de tornillos, 2 * soporte de plástico, 2 * soporte de metal), 6x Tubo rígido azul, 1x bomba de agua con almohadilla de choque, 8x conexión de dos toques, 1x alimentador de agua, 1x enchufe de agua, 1x conector de pezón, 1x enchufe de ventilación

Thermaltake Pacific R240 D5 Soft Tube LCS Kit - Riing 12 Red/LCS Solution - Kit de refrigeración líquida, Color Negro

Amazon.es Features Incluye un bloqueador de agua cpu, bomba pr15-d5 / depósito combinado, radiador delgado de 240 mm, tubo flexible de 200 mm, 2 ventiladores rojos riing 12 led, 6 accesorios de compresión

El bloque de agua de cpu de alta calidad admite todos los zócalos de cpu modernos con un mecanismo de montaje universal que proporciona una instalación sin errores y sin herramientas

Manufactured from pom and pmma, the unit includes a 200ml reservoir with an integrated d5 pump, offering exceptional performance and unrivalled reliability for all gaming systems

Optimizado para una máxima disipación de calor, el radiador delgado de alto rendimiento de 240 mm utiliza un diseño de aletas de alta densidad y aluminio aleado de aleación de z

El ventilador de alta presión estático de 120 mm con un anillo LED de 256 colores patentado agrega estilo a los sistemas sin comprometer el rendimiento

Kit de refrigeración por agua, DIY Kit de refrigeración por agua para PC, PC 240 mm Disipador de calor CPU Bloque de agua Ventilador LED Kit de refrigeración por computadora Enfriador de agua Sistemas

Ventilador de enfriamiento LED: El ventilador de enfriamiento de excelente rendimiento ofrece una alta presión estática de aire con menor ruido.6 Tubo rígido: Se puede doblar cuando se calienta, también se puede cortar para satisfacer sus necesidades.

Disipador de calor negro de 1 * 240 mm (con bolsa de rosca); Tamaño de la apariencia: 27.5 * 11.8 * 3.2cm; Tubo adecuado: Diámetro de 8-10 mm / 0.3-0.4in; Diámetro exterior: aprox. 12.9 mm / 0.5in; Material: Aluminio; Número de vías fluviales: 18; Aplicación: intercambio de calor del sistema de refrigeración por agua; Tratamiento superficial: recubrimiento en polvo.2 * Ventiladores LED; Tamaño de la apariencia: 12 * 12cm; Interfaz de la fuente de alimentación: grande 4Pin pequeño 3Pin

1 * bloque de CPU (con 4 tornillos); Descripción: Universal para plataforma dual INTEL / AMD (para INTEL 775, 1150, 1155, 1156, 1366) (para AMD: AM2, AM3, AM3); Nota: No es compatible con Bloque de CPU AMD4CPU, soportes de soporte para la instalación del orificio principal AMD INTEL.; Tamaño del tornillo: G1 / 4; Diámetro exterior: 12,9 mm; Tamaño: tamaño del contacto inferior: 5 * 5 cm; espesor: 3 mm; Material: Fondo: cobre rojo; Cubierta: plexiglás transparente.

1 * Depósito de agua cilíndrico (con soportes de plástico * 2, soportes de metal * 2, bolsa de rosca * 1); Altura del depósito de agua: aproximadamente 200 mm; Diámetro del depósito de agua: 5,5 cm; Interfaz del depósito de agua: rosca universal G1 / 4; Diámetro de la interfaz: Tubo duro verde de 12,9 mm 6 * PETG de 50 cm (Nota: las herramientas de biselado, las herramientas para doblar tuberías, la pistola de calor, las hojas de sierra y otras herramientas NO están incluidas, se venden por sepa

Mars Gaming ML-ONE360 Negro, Refrigeración Líquida CPU, TDP 550W, Espejo Infinito, 3 Ventiladores FRGB Silenciosos, Multisocket Universal

1 used from €76.13

Amazon.es Features ESPEJO INFINITO CON ILUMINACIÓN FRGB: El bloque de refrigeración ML-ONE360 cuenta con un espejo multicapa con iluminación FRGB con efecto de profundidad infinita; Además, el ventilador muestra una iluminación FRGB de 360 grados

OPTI-CHAMBER, FDB Y TDP 550W: Rendimiento máximo Hasta 550W TDP sin restricciones gracias al disipador ML-ONE360: Nueva bomba con tecnología OPTI-CHAMBER, que permite extraer el calor de forma más rápida; Radiador profesional ultra eficiente de baja resistencia, con mejor rendimiento y menor ruido de funcionamiento; 3 Ventiladores silenciosos con rodamiento de fluido dinámico FDB

TUBOS DE TEFLÓN EXTRALARGOS DE 400MM: Máximo rendimiento y durabilidad gracias a los tubos de la refrigeración líquida ML-ONE360 recubiertos en teflón de alta calidad mientras los instalas en cualquier caja y posición gracias a su tamaño extralargo de 400mm

MULTISOCKET UNIVERSAL: Gracias a su multisocket universal, el disipador ML-ONE360 cuenta con una amplia compatibilidad que te permite utilizarlo con gran cantidad de placas base, ofreciéndote soporte tanto para INTEL LGA 2066/2011/1700/1200/1156/1155/1151/1150 y AMD sTRX4/sTR4/SP3/AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1

DISPONIBLE EN DOS ACABADOS DISTINTOS: Para que combine a la perfección con tu setup, podrás elegir entre instalar un el kit de refrigeración ML-ONE360 en color blanco o negro y lleva tu personalización al siguiente nivel

Kit de refrigeración por Agua de la computadora con Enfriador de 240 mm CPU/GPU Bloque de la Bomba del depósito LED Ventilador Disipador de Calor Herramienta de Bricolaje para AMD/Intel/NV.

Amazon.es Features Ventilador LED: los ventiladores duales de rendimiento extremo ofrecen una alta presión estática del aire con menos ruido.

Bomba de agua: resistente al agua, estable, alta tranquilidad, larga vida.Disipador de calor de 240 mm: proporcione la excelente disipación de calor, ya que la necesita para procesadores de escritorio altamente overclockeados.

Depósito de agua cilíndrico: El depósito de agua cilíndrico está fabricado con acrílico transparente de alta calidad para que el sistema de circulación sea visible.

Bloque de CPU/GPU: el bloque de CPU/GPU está construido con una base de cobre para proporcionar una transferencia de calor y un rendimiento de enfriamiento excepcionales.

Manguera transparente: las mangueras antiexplosión flexibles mejoradas permiten una instalación que ahorra espacio y una durabilidad excepcional.

LIAN LI Kit RL Galahad 360 RGB, Blanco

1 used from €125.35

Amazon.es Features Nombre de la marca: Lian Li

País de origen: España

Color de producto: Blanco

Thermaltake Pacific M360 Plus D5 - Watercooling Kit/Sistema de refrigeración líquida, Color Negro

Amazon.es Features Tt rgb plus ecosystem es el sistema de iluminación inteligente para pc que combina la iluminación led direccionable más avanzada con el software patentado tt rgb plus de thermaltake

El bloque de agua de cpu de alta calidad admite todos los zócalos de cpu modernos con un mecanismo de montaje universal que proporciona una instalación sin errores y sin herramientas

Combo de bomba / reservorio pr22-d5 plus pacific fabricado a partir de pom y pmma, la unidad incluye un depósito de 300 ml con una bomba d5 integrada

Radiador pacific rl360 plus: radiador delgado de 360 mm de alto rendimiento que utiliza un diseño de aletas de alta densidad, aleaciones de zinc alemanas y materiales de grado aeroespacial READ Los 30 mejores Wd My Passport Ultra capaces: la mejor revisión sobre Wd My Passport Ultra

Kit de refrigeración por Agua para computadora DIY, disipador de Calor de 240 mm + depósito de Agua cilíndrico + Bloque Universal de CPU/GPU + Manguera Transparente + Ventiladores LED

Amazon.es Features 【Professional Water Cooling Kit】- este kit de enfriador de CPU líquido todo en uno proporciona un disipador de calor de 240 mm + bloque de enfriamiento de CPU / GPU + 2 ventiladores LED + bomba de agua con almohadilla de choque + depósito de agua cilíndrico + manguera transparente + un juego de agua Conectores de tubería.

【All-in-one Cooler Kit】- El disipador de calor de 240 mm proporciona una excelente disipación de calor, los ventiladores LED ofrecen una alta presión estática del aire con menos ruido, la bomba de agua de rosca G1 / 4 es resistente al agua, estable, alta silenciosa y larga vida útil.

【Universal CPU /GPU Block】- el blcok de refrigeración por agua de CPU hecho de cobre y material de plexiglás transparente, es adecuado para la plataforma dual INTEL / AMD. Bloque de enfriamiento de GPU universal con rosca universal G1 / 4, diámetro de 12.9 mm, coincide con un ventilador con una distancia de 53 mm a 61 mm. Soporte de tubo de PU de 9,5 mm ID / 12,7 mm OD, o tubo sólido de 10 mm ID / 16 mm OD, o tubo de silicio de 8 mm ID / 12 mm OD.

【Package List】- 1 x 240 mm Disipador de calor dentro del paquete de tornillos, 2 x ventilador LED, 1 x bloque de CPU universal dentro de 4 tornillos, 1 x bloque de GPU universal dentro de 4 tornillos, 1 x depósito de agua cilíndrico (incluido 1 * paquete de tornillos, 2 * soporte de plástico, 2 * soporte de metal), 1 x manguera transparente, 1 x bomba de agua con almohadilla de choque, 1 x un conjunto de conectores de tubería de agua y abrazaderas y tapones de manguera. Es fácil de instalar.

【100% Satisfaction Service】- Si tiene alguna insatisfacción después de comprar este producto, haremos todo lo posible para resolverlo por usted. Al mismo tiempo, si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en consultarnos, nuestro servicio de atención al cliente responderá sus preguntas con paciencia.

Thermaltake Water 3.0 120 ARGB Sync AIO Liquid Cooling Kit/Kit de Refrigeración Líquida

Amazon.es Features Sorporte placas base rgb direccionable de 5 v, le permite controlar las luces directamente desde el software, sin instalar ningún software o controlador de iluminación adicional

Depósito de refrigeración líquida para PC, kit de refrigeración por agua de tanque de agua con unidad de CD doble con termómetro graduado y caudalímetro, para sistema de refrigeración por agua para PC

Amazon.es Features Part Number Goshyda756nb98mtc5949

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync AIO Liquid Cooling Kit/Kit de Refrigeración Líquida

€ 130.33 in stock 11 new from €129.60

Amazon.es Features It supports motherboards that have a 5v addressable rgb header, allowing you to control the lights directly from the above-mentioned software without installing any extra lighting software or controllers

Thermaltake Water 3.0 360 ARGB Sync AIO Liquid Cooling Kit/Kit de Refrigeración Líquida

Amazon.es Features It supports motherboards that have a 5v addressable rgb header, allowing you to control the lights directly from the above-mentioned software without installing any extra lighting software or controllers

ASUS ROG Strix LC 360 ARGB - Sistema de refrigeración líquida (Aura Sync, Intel LGA 1700/1200/1150/1151/1152/1155/1156/2011/2011-3/2066 y AMD AM4/TR4, tres ventiladores RGB ROG de 120 mm)

Amazon.es Features La bomba Seventh Gen Asetek ofrece un óptimo rendimiento, un ruido mínimo y un rango operativo que empieza a 840 rpm

Tres ventiladores de radiador ROG Axial-tech optimizan la ventilación y la presión estática

La iluminación RGB independiente y la cubierta con revestimiento NCVM le otorgan una estética elegante y moderna

Diseño a juego con las placas base de ROG

Tubo reforzado para incrementar su durabilidad

Amazon.es Features El bloque de agua de la CPU W1 está construido con una base de cobre y niquelado anticorrosivo para proporcionar una transferencia de calor y un rendimiento de enfriamiento excepcionales

El PR15-D5 incluye un depósito de 200 ml y una bomba D5 para proporcionar la combinación perfecta para una circulación y capacidad de refrigeración de agua adecuadas

Con diseño de aletas de alta densidad (FPI: 13), el radiador de 140 mm está optimizado para adaptarse a un flujo de aire alto y una presión de aire elevada con una mayor capacidad

Seis accesorios de compresión de latón duradero permiten una conexión adecuada a los puertos G1 / 4 "para asegurar adecuadamente a los componentes de enfriamiento

Un ventilador LED de refrigeración eficiente y silencioso con sistema de montaje antivibración que refuerza la estabilidad durante el funcionamiento

Nox Hummer H-240-NXHUMMERH240ARGB - Refrigeracion liquida ARGB, compatible con Intel&AMD, dos ventiladores 120mm PMW, radiador doble con base aluminio, color negro

€ 82.99 in stock 12 new from €82.99

1 used from €53.03

Amazon.es Features Compatible con Intel y AMD

Dos ventiladores de 120 mm con control PWM

Iluminación ARGB

Radiador doble con base de aluminio

Bomba con base de cobre

