Los 30 mejores Junta Tapa Thermomix Tm31 capaces: la mejor revisión sobre Junta Tapa Thermomix Tm31

Junta Tapa THERMOMIX TM31 VERDE € 10.00 in stock 2 new from €10.00

Vorwerk Junta Tapa TM31 Original € 16.56 in stock 3 new from €16.56

Amazon.es Features esta junta es la que mas ajusta en el vaso del themomix tm31

no se saldrá la comida mas por la parte superior del vaso de la tapa tm 31 READ Los 30 mejores Mini Aspiradora De Mano capaces: la mejor revisión sobre Mini Aspiradora De Mano

Junta tapa original Bimby TM31 Vorwerk Contempora € 13.00 in stock 3 new from €13.00

2 used from €8.54

Amazon.es Features La thermomix tm 31

Junta de la cubierta

Piezas de repuesto originales

Ideal para horno/barbacoa

MIRTUX Junta compatible para tapa Thermomix TM31. Color verde. € 11.00 in stock 1 new from €11.00

Amazon.es Features ✅ DATOS GENERALES: se trata de una junta en color verde para tapa de Thermomix TM31. Es fundamental para garantizar el cierre hermético del vaso y evitar fugas de líquidos mientras se cocina.

✅ COMPATIBILIDAD: este artículo es exclusivo para el modelo TM31

✅ CONTENIDO del paquete: al comprar este artículo recibirá 1 junta verde para Thermomix TM31

✅ Producto de MÁXIMA CALIDAD fabricado con los mejores materiales para conseguir una durabilidad y desempeño excepcional.

✅ GARANTÍA MIRTUX. Si no queda satisfecho o hay cualquier problema con el producto, le devolvemos su dinero sin preguntas.

Junta de Silicona - Goma Verde de la Tapadera FLAVOR PLUS, compatible con Thermomix TM31 € 10.90 in stock 2 new from €10.90

Junta de Tapa para Vaso Compatible con Thermomix TM31 € 10.90 in stock 2 new from €10.90

Amazon.es Features Color Gris

ELECTROTODO reemplazo de junta de tapa Thermomix TM31 € 12.99 in stock 1 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ Reemplazo junta de silicona Thermomix TM31

Compruebe su modelo en la descripción del producto.

✨ En electrotodo tenemos más de 35 años de experiencia en el cuidado de electrodomésticos.

La confianza de las mejores marcas.

Dos tiendas físicas. No solo distribuimos material, le ayudamos a encontrar el suyo.

DL-pro Junta para módulo de contacto para Vorwerk Thermomix TM31 TM 31 tapa de sellado cubierta de goma para procesador de alimentos € 12.79 in stock 1 new from €12.79

Amazon.es Features ✔️ Junta para módulo de contacto, cubierta de goma, tapa de sellado insertada en el procesador de alimentos

✔️ Cubierta para módulo de contacto compatible con Vorwerk Thermomix TM31 TM 31 / 31971

✔️ Características del artículo: Longitud: 74 mm I Altura: 14 mm I Ancho: 39 mm I Color: negro I Material: goma I Uso: módulo de contacto I Contenido del envío: 1 junta de goma

❓ PREGUNTA? Si no está seguro de si este artículo es el adecuado, nuestro servicio de atención al cliente competente estará encantado de ayudarle en cualquier momento y le aconsejará.

✔️ Calidad DL-pro Premium – La marca profesional de piezas de repuesto y accesorios en el hogar

Junta de tapa compatible con Thermomix TM31 € 9.99 in stock 3 new from €7.90

Amazon.es Features Junta de Tapa compatible con Thermomix TM 31.

Thermomix Junta de Tapa tm31, Silicona, Verde, 1 € 16.54

€ 11.00 in stock 5 new from €11.00

Amazon.es Features Apta para Thermomix TM31

Calidad mejorada, mejor sujeción gracias a la silicona suave

Original Vorwerk

Es la junta verde

Original Tapa Vaso y Junta Verde Silicona para Thermomix TM31 € 34.95 in stock 4 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piezas de repuesto originales

Vorwerk Garantía Oficial 24 meses

Específico para TM 31

Thermomix TM31 Junta tapa original Vorwerk € 16.90 in stock 2 new from €16.90

Amazon.es Features Thermomix TM31 Junta Tapa original Vorwerk protegida

Recambios originales Vorwerk bimby

Junta Motor THERMOMIX TM31 € 9.00 in stock 2 new from €9.00

vhbw Junta de la tapa compatible con Vorwerk Thermomix TM31 procesador de alimentos - Anillo de sellado, transparente/negro € 9.45 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features Junta de repuesto para la tapa del vaso de su robot de cocina | Pieza de repuesto para la junta verde de su robot de cocina

Para un sellado óptimo y seguro del vaso mezclador | Sin salpicaduras de líquidos, ni pérdida de calor | Robusto y duradero

Fácil de instalar y desmontar: para una limpieza sencilla y exhaustiva | Cambie las juntas como mínimo cada 2 años

Grosor: 1,1 cm | Diámetro interior: 17 cm | Diámetro exterior: 18,4 cm | Material: silicona / plástico | Color: transparente, negro

Contenido del envío: 1x junta de tapa | Accesorios y recambios para para máquinas de cocina y electrodomésticos - De vhbw READ Los 30 mejores Carteles Vintage Madera capaces: la mejor revisión sobre Carteles Vintage Madera

MIRTUX Junta de cuchillas gris para Thermomix TM21 y TM31 € 5.50 in stock 1 new from €5.50

Amazon.es Features ✅ DATOS GENERALES: se trata de una junta para cuchillas en color gris para Thermomix TM21 y TM31

✅ COMPATIBILIDAD: este artículo solo es compatible con los modelos TM21 y TM31

✅ CONTENIDO del paquete: al comprar este artículo recibirá 1 junta para cuchillas para Thermomix

✅ Producto de MÁXIMA CALIDAD fabricado con los mejores materiales para conseguir una durabilidad y desempeño excepcional.

✅ GARANTÍA MIRTUX. Si no queda satisfecho o hay cualquier problema con el producto, le devolvemos su dinero sin preguntas.

IZSOHHOME Tapa de repuesto para junta de sellado compatible con el accesorio de agitación VORWERK Thermomix TM31 € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features Material de alta calidad: hecho de caucho de calidad alimentaria, es respetuoso con el medio ambiente e higiénico.

100% compatible con Thermomix TM31: buen sellado y resistencia a altas temperaturas

Compatibilidad: fácil de instalar y cómodo de usar, práctico accesorio para Vorwerk Thermomix TM31.

Cover lid for Vorwerk Thermomix TM31 kitchen machine TM 31 € 16.53 in stock 1 new from €16.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste perfecto: se adapta perfectamente al robot de cocina Vorwerk Thermomix TM31

Valor de precio: esta tapa alternativa se adapta exactamente a la TM 31 y además tiene una excelente relación calidad-precio

Aislante del calor: protege su comida del enfriamiento y su encimera o mesas de manchas antiestéticas

Tamaño interior: 61 mm | Longitud: 255 mm | Ancho: 205 mm | Altura: 47 mm | Color: gris oscuro | Material: plástico

Práctica - La apertura en el centro le permite agregar ingredientes incluso durante la operación

Recamania ® - Junta Tapa THERMOMIX Modelo TM31 € 11.95 in stock 1 new from €11.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Junta tapa THERMOMIX

Modelo TM31

Código Original: 30858

IZSOHHOME Reemplazo de la tapa de la tapa del cuenco Compatible con el accesorio de agitación Bimby Thermomix TM31 TM 31 de Vorwerk € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 【Atención】No incluye sello en la tapa

【Alta calidad】 hecho de material respetuoso con el medio ambiente protege nuestro hermoso mundo

【Fácil de instalar】 Simplemente alinee la ranura, gírela e insértela

【Prefecto Fit】 100% compatible con Vorwerk Thermomix TM31 TM 31 bimby

Vorwerk - Anillo Bimby Tm 31 original € 17.95 in stock 3 new from €15.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Garantía oficial Vorwerk.

Producto de calidad.

Recambio original Vorwerk.

Junta tapa Thermomix TM31 € 15.31 in stock 1 new from €15.31 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Junta tapa Thermomix TM31

Juntas - Guarniciones

LUTH Premium Profi Parts - Junta para la tapa del robot de cocina Thermomix | Compatible con Vorwerk Thermomix TM31 € 9.85 in stock 2 new from €9.85

Amazon.es Features Anillo de sellado de la tapa de la cuba de mezcla para máquinas de cocina Vorwerk Thermomix TM 31

Datos técnicos: Ø exterior: 184 mm / Ø interior 170 mm / altura: 11 mm / material: plástico - silicona / color: negro

Recomendamos que siempre lleve a cabo la reparación con la ayuda de un trabajador cualificado.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar la pieza de recambio adecuada. Si no está seguro de si el artículo encaja, pregúntenos, estaremos encantados de estar a su disposición.

LUTH Premium Profi Parts - El profesional de los recambios y accesorios para el hogar

REMC Junta de Tapa Verde par Thermomix 31 TM31 € 11.69 in stock 2 new from €11.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ Recambio adaptable para el robot de cocina Thermomix TM31

Compruebe su modelo en la descripción del producto.

✨ En electrotodo tenemos más de 35 años de experiencia en el cuidado de electrodomésticos.

En electrotodo técnicos profesionales para atender sus dudas, personal cualificado de atención on line.

La confianza de las mejores marcas.

Vorwerk - Junta Verde TM31 32211 € 16.95 in stock 2 new from €16.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 32211 Color Verde

Vorwerk Thermomix knife seal sealing ring for kitchen machines TM31 TM21 accessories new spare parts ring seal € 5.45 in stock 1 new from €5.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseños: nuestro anillo de sellado gris Thermomix TM31 es un accesorio alternativo TM 31 y es adecuado como reemplazo de los accesorios originales Thermomix Anillo de sellado TM31

Uso: el anillo de sellado Thermomix TM21 está fabricado con silicona de alta calidad, lo que garantiza una larga vida útil para los accesorios Thermomix

Fácil de usar: este sello alternativo Thermomix para su máquina Vorwerk TM31 se puede utilizar fácilmente. Nuestras piezas de repuesto Thermomix TM31 también son fáciles de limpiar

Nuestro anillo de sellado Thermomix TM 31 es una alternativa económica a las piezas de repuesto originales de Thermomix para TM21 y TM31

Diseño perfecto: el anillo de sellado TM 31 de la categoría de repuestos Thermomix TM21 tiene un diámetro exterior de 39 mm y un diámetro interior de 26 milímetros; la altura de la junta Thermomix es de 4 milímetros READ Los 30 mejores Soporte Papel Cocina capaces: la mejor revisión sobre Soporte Papel Cocina

Junta tapa apto para Thermomix TM31 Vorwerk junta tapa, nuevo € 14.48

€ 9.50 in stock 2 new from €9.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para Thermomix TM31 Vorwerk.

Calidad mejorada, sella mejor gracias a la silicona suave.

No es un producto original de

HOMELECTRIC Tapa de Módulo de Contacto Thermomix TM31-Cubierta de los contactos de la jarra. € 14.79 in stock 3 new from €10.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La bimby guarnizione contatti per TM31 è un ricambio compatibile di Bierrestore

Indispensabile per la protezione dei contatti elettrici presenti sul tuo Thermomix

CAREservice Tapa con Junta Original Bimby para TM31 € 39.00 in stock 3 new from €27.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tapa con junta original para Thermomix TM31

Recambios originales Vorwerk para niña.

Producto de calidad.

THERMOMIX TM31, Goma, Junta Verde DE LA TAPADERA + CUBILETE Transparente, VASITO MEDIDOR € 14.90 in stock 2 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Goma, junta verde de la tapadera para Thermomix tm31 + cubilete, vasito, vaso medidor

Productos compatibles de muy buena calidad

