Los 30 mejores juegos de cartas para niños capaces: la mejor revisión sobre juegos de cartas para niños

Zygomatic - [Exclusivo en Amazon] Zygomatic Dobble Classic Blister Eco - Juego de Cartas en Español y Portugués, 7+ años € 11.99

Amazon.es Features Dobble un juego con más de 50 símbolos, 55 cartas, con uno, y solamente un símbolo idéntico entre cada carta. ¿Serás capaz de descubrirlo?

Si nunca habéis jugado a Dobble, coge dos cartas al azar y ponlas boca arriba sobre la mesa a la vista de todos los jugadores.

Buscad el símbolo idéntico en las dos cartas (misma forma y mismo color, sólo el tamaño puede variar).

El primer jugador que encuentre este símbolo, lo nombra y roba dos nuevas cartas que pondrá sobre la mesa. Repetid esta operación hasta que todos los jugadores hayan entendido que siempre hay solamente un símbolo idéntico entre dos cartas

¡Y ya está! sencillo, ¿verdad? Pues ahora prepárate, porque Dobble contiene varios mini-juegos, cada cual más divertido e hilarante, aunque el objetivo siempre es el mismo: ser el más rápido, ya que todos los jugadores juegan a la vez.

Ludilo - Taco Gato Cabra Queso Pizza | Juegos De Mesa | Juegos De Mesa Niños 8 Años | Juego De Mesa 8 Años O Más | Juegos De Cartas | Regalo Niño 8 Años € 12.99

Amazon.es Features JUEGOS DE MESA: En este tipo de juegos infantiles la diversión está garantizada con este frenético y divertido juego de cartas. Tienes que recordar bien la secuencia de palabras para ser el más rápido.

JUEGOS DE MESA ADULTO Y NIÑOS: Estos juegos mesa son perfectos juegos de mesa adultos y niños de 8 años o más. Donde todo el mundo disfrutara con este juego frenético y muy dinámico.

3 A 8 JUGADORES: Taco es un juego de cartas donde podrán jugar de 3 a 8 jugadores, es perfecto para jugar en familia o con amigos y pasa un buen rato. Con este juego cartas cuando la carta coincida con la palabra que dice, tienes que colocar la mano en el montón central y el último en poner la mano se lleva el montón.

10 MIN: Estos juegos para niños son rápidos y divertidos, dado que las partidas son de 10 minutos aproximadamente. Es un juego de mesa que desarrolla habilidades como la concentración, velocidad, velocidad de procesamiento y percepción visual.

REGALOS PARA NIÑOS: Este producto es perfecto para regalo dado que el tamaño es compacto y su precio es muy económico, por estas razones es un perfecto regalo niño 8 años.

LASTUF Juego de Futbol Niños - Juego de Cartas Familiar De Mesa - Regalo Niña Niño - Muy Divertido y Entretenido - Portable de Viaje - para 6 7 8 9 10 11 12 años € 15.95

Amazon.es Features ✅ Juego de cartas de futbol en el que para ganar los jugadores deberán marcar goles a sus rivales para eliminarlos. Las reglas sencillas convierten esta baraja en un gran pasatiempo y un entretenido juego de mesa de su deporte preferido.

✅ Las cartas de acciones específicas simulan las reglas del Futbol para hacerlo todavía más divertido, se deben usar con astucia para hacerse con la victoria. La baraja incluye comodines borrables para personalizarlos con reglas propias y divertirse aún más.

✅ La baraja suma 81 cartas: 8 Cartas de jugador de 4 colores. 4 Porterías. 12 Pelotas para marcar Gol. 4 Cambios. 4 Lesiones. 1 Cambio de campo. 4 Tarjetas rojas. 4 Tarjetas amarillas. 4 VAR. 4 Fuera de Juego. Para 6+ años. Incluye 3 Cartas comodines para poner reglas propias.

✅ Una experiencia emocionante y divertida para todo el mundo. Es ideal para jugar con la familia y los amigos para intentar ser la persona en ganar este emocionante partido.

✅ Un regalo ideal a partir de 6 años. El juego de cartas te permite jugar en cualquier momento y lugar. Las cartas se presentan en una caja de cartón reciclado para guardarlas y transportarlas. READ Los 30 mejores Biombos Separadores Grandes capaces: la mejor revisión sobre Biombos Separadores Grandes

Tranjis Games - Virus! - Juego de cartas, 8 a 99 años (TRG-01vir) € 14.95

Amazon.es Features Adictivo

Divertido

Fácil de llevar

Número de jugadores: 2

Amazon.es Features Juego de cartas familiar que consiste en intentar eliminar a todos los vampiros que se pueda, usando las cartas de las que se dispone

Juego de estrategia de cartas adecuado para pasar una tarde con amigos y familias con niños

Número de jugadores: de 2 a 4

Contenido: 90 cartas y instrucciones de juego

Habilidades que desarrolla: agilidad mental, pensamiento estratégico y juego en grupo

Mattel Games UNO Original - Juego de Cartas Familiar - Clásico - Baraja Multicolor de 112 Cartas - De 2 a 10 Jugadores - Para Niños y Adultos - Regalo para 7+ Años € 11.99

Amazon.es Features JUEGO DE CARTAS CLÁSICO en el que para ganar los jugadores emparejan números y colores hasta quedarse sin ninguna carta. Las reglas sencillas convierten esta baraja de UNO en un gran pasatiempo.

LAS CARTAS DE ACCIONES ESPECÍFICAS se usan para darle la vuelta al juego y hacerse con la victoria. La baraja incluye comodines borrables para personalizarlos con reglas propias y divertirse aún más.

LA BARAJA SUMA 112 cartas de 4 colores (rojo, verde, azul y amarillo), con 8 comodines y 8 cartas para hacer robar al siguiente, saltar su turno o cambiar el sentido (en cada color). Para 7+ años.

UNA EXPERIENCIA EMOCIONANTE Y DIVERTIDA para todo el mundo. Es ideal para jugar con la familia y los amigos para intentar ser la primera persona en gritar «¡Uno!» cuando solo te quede una carta.

UN REGALO IDEAL A PARTIR DE 7 AÑOS. Esta baraja de UNO clásica te permite jugar en cualquier momento y lugar. Las cartas se presentan en una caja de cartón reciclado para guardarlas y transportarlas.

Amazon.es Features Redescubre el Juego de cartas infantiles clásicas Familias de 7 Países.

La baraja de Cartas Fournier Familias de Siete Países es el cláscio juego de cartas para niños que conserva el diseño original de 1965.

¿Quien no ha jugado alguna vez con la familia esquimal o la bantú?

Un regalo perfecto para cualquier niño que lo que más desea es jugar con sus padres a divertidos juegos mientras que los padres saben que esos juegos de cartas tienen un enorme potencial educativo.

Hecho en España

Amazon.es Features Completo Juego de Cartas de Geografía - Incluye los 194 países y un mapa del mundo. Puede ser usado como tarjetas didácticas o de memoria. La información de los países es actualizada frecuentemente.

Divertido Juego Familiar - Encuentra el dato más potente sobre el país y gana. Ejercita tu memoria y tu cerebro mientras juegas.

Para Niños y Adultos - Para todas las etapas de aprendizaje. Uno de los mejores juegos de mesa educativos para niños de 8-12 años. Gran idea de regalo de cumpleaños/Navidad para niños y niñas adolescentes.

Banderas, Capitales y Ubitación - Señala el país en el mapa, reconoce la bandera o nombra la capital. Un galardonado juguete de aprendizaje sobre el mundo.

Divertido y Educativo - Cuanto más juegas, más aprendes. Llévatelo si vas de viaje o en coche. Para 2-5 jugadores.

Amazon.es Features TEMÁTICA PREHISTÓRICA: Volvemos a la época donde el grito ¡Bongo tongo! era el único idioma

6 PERSONAJES: Escoge uno de los seis cavernícolas para que te represente durante el juego

95 CARTAS: Se dividen en cartas de defensa, de ataque, de guía de las posibles combinaciones, de materias primas, de recursos intermedios y finales y de personajes

OBJETIVO: Consigue los 3 recursos finales (comida, ropa y refugio) combinando tus cartas antes que tus contrincantes para ganar. ¿Serás el primero en conseguirlo?

ESTRATEGIA Y HABILIDAD: fomenta la creatividad y la concentración de los niños y mejora sus habilidades motoras finas y pensamiento estratégico

Amazon.es Features GLOP ALIEN | 10 de los alíen más peligrosos de la galaxia se han escapado de la cárcel de máxima seguridad de Marte. Y tu como cazarrecompensas, debes capturarlos!!

JUEGO DE MESA PARA TODA LA FAMILIA | Alien es un juego familiar divertido y rápido. Juego de cartas para niños de 8 años o más y adultos que os hará disfrutar de horas y horas de diversión.

JUEGO DE CARTAS | Juego fácil de aprender. Para 2-8 jugadores. Partidas de 10 minutos. El primer jugador en capturar 4 alíens, será el ganador de la partida!

JUEGO DE VIAJE | Juego de fiesta perfecto para llevar de viaje, contiene 70 cartas y reglas de juego en varios idiomas donde encontrarás un QR para poder ver un vídeo explicativo de Cómo se Juega.

EL REGALO IDEAL |El juego para niños y adultos ideal para veladas familiares, momentos de diversión en casa, fiestas de cumpleaños, reuniones navideñas o para las vacaciones.

Amazon.es Features 3PIZZAS| Bienvenidos al emocionante mundo de las pizzas. Demuestra tus habilidades siendo el camarero más rápido. Pero cuidado, ¡un cliente enfadado puede hacer que pierdas la partida! ¿Estás listo para enfrentar el desafío?

ADICTIVO JUEGO DE CARTAS| Diversión garantizada con este juego de cartas. Juego de 2 a 6 jugadores.

‍‍‍ JUEGOS DE MESA ADULTO Y NIÑOS | Descubre este emocionante juego familiar para adultos y niños a partir de 8 años. El juego ideal para veladas familiares, momentos de diversión en casa, fiestas de cumpleaños, reuniones navideñas o para las vacaciones.

PÁRTIDAS RÁPIDAS Y DINÁMICAS | Partidas de 10 a 15 minutos. Fácil de aprender con la ayuda de un video explicativo.

UN REGALO IDEAL A PARTIR DE 8 AÑOS | Es un juego de viaje, fácil de transportar y que te permite jugar en cualquier momento y lugar.

Amazon.es Features Características psicopedagógicas: inteligencia, sociabilidad

Recomendado para niños no menores de 8 años

Juego divertido de reflejos y rapidez mental, para mentes muy despiertas

Duración aproximada de la partida 20-30 min

Recomendado para entre 2 y 8 jugadores

Amazon.es Features JUEGO DE CARTAS: Bandido es un juego de mesa donde tendrás que intentar que el bandido no escape. Piensa bien tus movimientos y diviértete con este juego de mesa niños 6 años.

JUEGOS NIÑOS 6 AÑOS: Es uno uno de los juegos para niños educativos, donde aprenderán de una forma divertida a cooperar entre ellos para que el bandido no escape. Un juego de mesa 6 años o más para disfrutar con familia o amigos.

DE 1 A 4 JUGADORES: Es un juego mesa 6 años de 1 o hasta 4 jugadores. Es un perfecto juego familiar, donde además de pasárselo bien los niños aprenderán a cooperar con estos juegos de cartas para niños.

15 MINUTOS: Es un de los juegos de mesa para niños, donde las partidas además de ser rápidas y dinámicas, también aprenderán jugando con estos juegos 6 años.

JUEGOS DE VIAJE PARA NIÑOS: Es uno de los perfectos juegos infantiles perfecto para llevar de viaje, dado que es muy fácil de transportar y perfecto para jugar casi en cualquier sitio. Además, es una buena idea como regalos cumpleaños niños por que resulta un juegos reunidos perfecto para desarrollar la cooperación.

PIENSA RÁPIDO Y ARRIÉSGATE: ¡Haz lo necesario para sobrevivir en 5 Alive! Los jugadores necesitarán ser estratégicos, arriesgarse, sabotear a sus oponentes y probar su suerte mientras intentan deshacerse de sus cartas lo antes posible

COMODINES: ¡Las sorpresas están en los comodines! Los jugadores pueden usarlos para salvar sus vidas o para eliminar a sus oponentes

SÉ EL ÚLTIMO JUGADOR QUE QUEDA EN EL JUEGO: Si un jugador sobrepasa 21, este debe dar la vuelta a una de sus cartas 5 Alive. Con 5 oportunidades para ganar... ¡Cualquiera puede ser el ganador! El último jugador con una carta Alive boca arriba será el ganador

DIVERTIDO JUEGO PARA TODA LA FAMILIA: El juego es fácil de aprender y es una divertida actividad para jugar en casa para 2 a 6 jugadores. También es un divertido juego de viaje para niños a partir de 8 años. Comparte el juego en fiestas o con toda la familia READ Bitcoin (PTC) 27 de diciembre de 2020: corren y corren alcistas ... - TheCoinTribune

‍‍‍ Apto para niños y adultos. El juego del Burro es ideal para niños a partir de los 5 años, mientras que el Mentiroso es perfecto para jugadores de 7 años en adelante. Una opción perfecta para que nadie se quede fuera de la diversión

Partidas rápidas e intensas. Cada partida dura entre 10 a 15 minutos, lo que garantiza que el juego sea emocionante y nadie tenga tiempo de aburrirse. Siempre querrás jugar una partida más para intentar ganar

Juego portátil y versátil. Llévalo contigo a la playa, a la piscina, al parque o a cualquier lugar. Fabricado en cartón resistente, este juego de Dadral Games es multicolor, atractivo y duradero

Disponible en 6 idiomas. Este juego de cartas incluye instrucciones en español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Perfecto para aprender mientras te diviertes, o para jugar con amigos de diferentes nacionalidades

Amazon.es Features Temática: juegos de cartas

El juego consiste en quedarse sin cartas, para ello iremos echando una carta con un número inmediatamente superior o inferior a la que hay en la mesa

Edad mínima recomendada: 84 meses

Ganador del prestigioso “Deutscher Spiele preis Best Children’s Game” 2012

Para ganar has de hacer trampas

Amazon.es Features Juego de cartas para diseñar la propia comida

Juego de velocidad, memoria y astucia

Duración aproximada de la partida: 15 minutos

Juego adecuado para pasar el tiempo libre

TEMA DE LOS ANIMALES : El juego presenta un tema de animales lindos y coloridos, lo que hace que la experiencia sea divertida y educativa para niños pequeños a partir de 1 año

JUEGO EDUCATIVO : Jugando a este juego de memoria, los bebés pueden mejorar su memoria, concentración y capacidad de discriminación visual. Su hijo va a ser un profesional de la memoria

CALIDAD : Lisciani es conocido por utilizar materiales de alta calidad, seguros para los niños, lo que garantiza una experiencia de juego segura. Horas de juegos en perspectiva

REGALO IDEAL : Baby Memo Animales está adaptado a las necesidades de los niños pequeños, favoreciendo el aprendizaje precoz de manera lúdica. Es un gran regalo para los niños pequeños

Se juega como el UNO clásico, pero incluye personajes de Minecraft y una carta especial de Creeper, Roba esta carta y el resto de jugadores tendrán que robar tres cartas más

El objetivo del juego es ser el primer jugador en quedarse sin cartas en la mano

El primer jugador o equipo en llegar a 500 puntos es el ganador de la partida

Cuando te quede una sola carta en la mano, no olvides gritar UNO

Un juego de velocidad, observación y reflejos

Encuentra los símbolos iguales

Sin plástico, sin envoltorio

57 símbolos

El juego es adecuado para 2 - 8 jugadores y tarda un promedio de 15 minutos. Este es un juego rápido para niños menores de seis años, que requiere velocidad, observación y capacidad de respuesta.

Hay cinco variantes diferentes del juego, incluyendo un juego de descifrado y cinco minijuegos divertidos.

Este juego es muy adecuado para los niños, ya que desafía a los jugadores a correr lo más rápido posible, ya que todos los jugadores juegan al mismo tiempo. El objetivo es encontrar la imagen correcta en ambas tarjetas.

Este juego de cartas mejora la capacidad de observación y la respuesta a los rayos de los jugadores de todas las edades. Cinco modos de juego diferentes lo convierten en un desafío interesante para toda la familia: quién puede encontrar el más rápido

UN JUEGO DE MESA NIÑOS SENCILLO: jugar al juego de memoria es muy sencillo: pon las 72 cartas que contiene el maletín boca abajo. El jugador más joven empieza dando la vuelta a 2 cartas de las figuras Patrulla Canina. Si las imágenes son idénticas, el jugador gana las 2 cartas y puede dar la vuelta a 2 nuevas cartas. El ganador es la persona que haya reunido el mayor número de pares. ¿Quién podrá encontrar más pares?

JUEGOS EDUCATIVOS 3 AÑOS: este apasionante juego de mesa para niños requiere memoria y concentración. El juego de mesa Memory se puede adaptar a diferentes edades y habilidades; para los niños más pequeños puedes utilizar menos tarjetas, aunque te sorprenderá lo buenos que son los niños en este juego de memoria

JUEGO DE MESA FAMILIAR: Memory Patrulla Canina es un juego de cartas para niños ideal para jugar en cualquier lugar, con todos y todo el tiempo. De 2 a 6 jugadores, intergeneracional, divertido y simpático, este juego de mesa familiar dará ritmo a tus momentos en familia

INCLUYE: 72 tarjetas, maletín metálico de transporte de Paw Patrol, 1 guía de instrucciones

Juego de memoria

Formar 20 parejas

40 piezas

en inglés

¿CÓMO JUGAR? Enfréntate en el trepidante y divertido partido de fútbol de la Kings League. ¿Goles que valen por 2? ¿Super paradones? ¿Un campo que cambia de tamaño? Activa a tu Presidente para potenciar tus ataques, prepara las jugadas con tu equipo. Utiliza el pulsador, estate atento al dado y, sobre todo… ¡ten cuidado con las Cartas de Piqué!

CONTENIDO: 72 x Cartas de Futbolista 30 x Cartas de Acción 1 x Carta de Dado 15 x Cartas de Campo 2 x Cartas de Balón 6 x Cartas de Arma Secreta 12 x Cartas de Presdiente 12 x Cartas de Piqué 2x Cartas de Marcador 1 x Caja marcador de goles

NÚMERO DE JUGADORES: 2-8 jugadores

EDAD: Perfecto para niños de 8+ años.

‍‍‍ Para todas las edades a partir de 6 años - Un juego familiar que pueden disfrutar tanto niños como adultos. No es necesario conocer las reglas del fútbol para jugar, ¡solo ganas de divertirse!

Con 69 cartas este juego de mesa ofrece una variedad de estrategias y tácticas. Dispone de dos modalidades de juego , podrás elegir jugar a un número determinado de goles o a un tiempo determinado. Partidas rápidas y dinámicas de 15 a 20 minutos que te mantendrán en vilo

De 2 a 6 jugadores: ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería un partido con la participación de hasta 6 equipos? En "GOLES!", podrás vivir esa experiencia. Con capacidad para acoger de 2 a 6 jugadores, este juego promete partidas dinámicas donde el marcador cambia constantemente

Disponible en 6 idiomas. Este juego de cartas incluye instrucciones en español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Perfecto para aprender mientras te diviertes, o para jugar con amigos de diferentes nacionalidades READ El rover marciano de la NASA y el "terror de siete minutos"

Con 6 gatos de madera

Productos de alta calidad

Materiales de alto rendimiento

Productos y accesorios diseñados para satisfacer todas las necesidades

JUEGOS DE MESA NIÑOS 6 AÑOS O MÁS: Este es un juego mesa 6 años o más perfecto para estas edades, dado que pueden aprender jugando. Es uno de los juegos educativos 6 años o más en el que desarrollaran habilidades como la lógica, comunicación, toma de decisiones y pensamiento crítico.

2 A 6 JUGADORES: Este es uno de los juegos para niños donde se podrán jugar de 2 a 6 personas, es un juego cartas niños perfecto para jugar con tus amigos o en familia.

30 MIN: En este juego de cartas para niños las partidas tienen una duración aproximadamente de 30 minutos por partida. Estos juegos mesa son dinámicos y divertidos en los cuales se desarrollan habilidades como la lógica, comunicación, toma de decisiones y pensamiento crítico.

REGALO NIÑO 6 AÑOS O MÁS: Estos juegos mesa 6 años o más perfecto para regalar dado que los niños y niñas aprenderán jugando y pasando un buen rato con este juego de mesa,

Gran diversión para tus amigos y familiares. SKYJO es un divertido juego de cartas ideal para niños y adultos entusiastas del juego.

Inicio rápido: Reglas del juego fáciles de aprender. Incluye un breve manual con imágenes. Ideal como juego breve en medio de otras actividades y juego principal para veladas emocionantes. Un juego de turnos y de duración variable.

Juego educativo: Recuenta: Adición de hasta 100 números de dos dígitos. Calcula: Acostúmbrate a las posibilidades. Concentración: sigue el transcurso del juego y a los otros jugadores.

Jugadores: De 2 a 8 jugadores. Edad: A partir de 8 años. Duración del juego: 30 minutos. Idiomas: Alemán, inglés, francés, español, italiano. Contenido: 150 tarjetas de juego, 1 libreta de juego, 1 manual. Fabricado en Alemania.

Juegos de cartas para niños y adultos para reírse a carcajadas. Responde en 8 segundos a cartas con preguntas de todo tipo: ámbito familiar, educativo, momentos varios, juegos, retos... revelando las pequeñas travesuras de cada uno

A partir de los 8 años, este juego de mesa está adaptado para jugar en familia, tanto con adultos (madres, padres, otros familiares…) como con niñ@s (hij@s, prim@s…)

480 cartas para fomentar la imaginación y el pensamiento. Un juego de mesa que crea conversaciones entre adultos y peques siendo un juego de cartas para que ambos grupos de edad disfruten por igual

Partidas de 15 a 60 min, de 2 a 10 jugadores ‍‍ y millones de posibles respuestas ✌️

¡Las cartas de plástico son resistentes al agua!

Para guardar juntas todas las cartas, el juego incluye un práctico clip que se puede sujetar fácilmente a la bolsa de la playa, una mochila o cualquier accesorio de acampada.

¡Disfruta del clásico UNO o varía el juego jugando a dos manos, en equipo u organizando torneos!

