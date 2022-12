Inicio » Juguete Los 30 mejores juego cartas niños capaces: la mejor revisión sobre juego cartas niños Juguete Los 30 mejores juego cartas niños capaces: la mejor revisión sobre juego cartas niños 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Dobble - Juego de Cartas en Español y Portugués



Amazon.es Features Juego de fiesta

Un juego de velocidad, observación y reflejos

Encuentra los símbolos iguales

Sin plástico, sin envoltorio

57 símbolos

Devir - Fantasma Blitz Juego de Mesa, Juego de mesa para Niños, Juegos de mesa a partir de 8 años (BGBLITZ)



Amazon.es Features Características psicopedagógicas: inteligencia, sociabilidad

Recomendado para niños no menores de 8 años

Juego divertido de reflejos y rapidez mental, para mentes muy despiertas

Duración aproximada de la partida 20-30 min

Recomendado para entre 2 y 8 jugadores

Ludilo - Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza, Juegos De Mesa para Niños De 8 Años O Más, Juegos De Cartas, Juegos Familiares, Juego Educativo, Regalos para Niños



Amazon.es Features JUEGOS DE MESA: Las partidas de este divertidísimo juego de mesa duran alrededor de 10 minutos.

JUEGOS DE CARTAS: Juego de cartas para niños muy divertido, es como un trabalenguas para el cerebro. Contiene 60 cartas y las reglas de juego.

JUEGOS DE MESA FAMILIARES: Los juegos familiares como este son perfectos para toda la familia, ya que pueden participar en el juego de 3 a 6 jugadores.

JUEGOS EDUCATIVOS: Los juegos educativos 8 años como "Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza" desarrollan diferentes habilidades como la concentración, velocidad y percepción visual.

JUEGOS DE VIAJE: Además es un juego de viaje perfecto gracias a su tamaño compacto.

Jumbo - Vamps, Juego de mesa Familiar de cartas a partir de 6 años







Amazon.es Features Juego de cartas familiar que consiste en intentar eliminar a todos los vampiros que se pueda, usando las cartas de las que se dispone

Juego de estrategia de cartas adecuado para pasar una tarde con amigos y familias con niños

Número de jugadores: de 2 a 4

Contenido: 90 cartas y instrucciones de juego

Habilidades que desarrolla: agilidad mental, pensamiento estratégico y juego en grupo

Juegos de Mesa - GUATAFAMILY - El Juego Ideal para reír en Familia, con Adultos y niños - Fomenta la imaginación y Agilidad Mental de los más peques - Regalos cumpleaños o Navidad - Español



Amazon.es Features ¡El juego de mesa de rapidez e imaginación ideal para reír en familia, con adultos y niños! ‍‍‍

Juegos de cartas para niños y adultos. Responde en 8 segundos a cartas con preguntas de todo tipo: familia, colegio, momentos, juegos, retos... a veces hasta revelando sus pequeñas travesuras.

A partir de 8 años, este juego de mesa está adaptado para jugar en familia, tanto adultos como niños; padres, madres, niños y niñas.

480 cartas para fomentar la imaginación y el pensamiento. Un juego de mesa que crea conversaciones entre padres e hijos siendo un juego de cartas para niños y un juego de mesa para adultos.

Partidas de 15 a 60 min, de 2 a 10 jugadores (niños y adultos) y millones de posibles respuestas en este gran juego de mesa. READ Los 30 mejores Tokyo Ghoul Figuras capaces: la mejor revisión sobre Tokyo Ghoul Figuras

LASTUF Juego de Futbol Niños De Cartas Familiar De Mesa Idioma Español Football Soccer - Regalo Niña Niño Cumpleaños Vacaciones Navidad - De Viaje Muy Divertido Entretenido para 7 8 9 10 11 12 años



Amazon.es Features ✅ JUEGO DE CARTAS DE FUTBOL en el que para ganar los jugadores deberán marcar goles a sus rivales para eliminarlos. Las reglas sencillas convierten esta baraja en un gran pasatiempo y un entretenido juego de mesa de su deporte preferido.

✅ LAS CARTAS DE ACCIONES ESPECÍFICAS simulan las reglas del Futbol para hacerlo todavía más divertido, se deben usar con astucia para hacerse con la victoria. La baraja incluye comodines borrables para personalizarlos con reglas propias y divertirse aún más.

✅ LA BARAJA SUMA 81 cartas: 8 Cartas de jugador de 4 colores. 4 Porterías. 12 Pelotas para marcar Gol. 4 Cambios. 4 Lesiones. 1 Cambio de campo. 4 Tarjetas rojas. 4 Tarjetas amarillas. 4 VAR. 4 Fuera de Juego. Para 6+ años. Incluye 3 Cartas comodines para poner reglas propias.

✅ UNA EXPERIENCIA EMOCIONANTE Y DIVERTIDA para todo el mundo. Es ideal para jugar con la familia y los amigos para intentar ser la persona en ganar este emocionante partido.

✅ UN REGALO IDEAL A PARTIR DE 6 AÑOS. El juego de cartas te permite jugar en cualquier momento y lugar. Las cartas se presentan en una caja de cartón reciclado para guardarlas y transportarlas.

Mattel Games Juego de cartas UNO Junior, juego de mesa para niños con dibujos de animales (Mattel GKF04)





Amazon.es Features Es el juego de uno que todo el mundo adora, pero simplificado para que puedan jugar los más pequeños, a partir de 3 años.

Cada una de las cartas tiene una imagen de animal a juego para que puedan jugar los niños que todavía no conocen los números.

El nivel uno consiste en hacer coincidencias sencillas, el nivel dos introduce cartas de acción y el nivel tres incorpora también cartas de penalización.

Cuando te queda una sola carta en la mano, ¡tienes que gritar «uno»!

Uno junior es perfecto para 2-4 jugadores. Aunque es perfecto para los fans de uno más jóvenes, las adorables imágenes de animales del zoo harán que todos quieran jugar.

Dadral Games Juego ¡ GOLES ! Juego de Cartas de fútbol Familiar, Regalo cumpleaños, Navidad, Vacaciones, Piscina, 6 Idiomas, Niños, Niñas, 6 7 8 9 10 11 12 años, Divertido, Juego de Mesa





Amazon.es Features ⚽️JUEGO DE CARTAS DE FÚTBOL⚽️ ¡GOLES! está compuesto por 69 cartas: [email protected], [email protected], CAPITANES, DEFENSAS, TIROS, PENALTIES, REGATES, AMARILLAS, CAUTELARES, ROJAS, FICHAJES, CLAÚSULAS, FALTAS, FUERAS DE JUEGO, DESCUENTO Y GOL DE ORO. Contiene 48 BALONES para saber cuantos goles lleva cada jugador. Podrás hacer multitud de jugadas gracias a la variedad de cartas. Tu objetivo? Marcar mas goles que tus rivales

2 MODALIDADES DE JUEGO Podrás elegir el jugar A UN NÚMERO DETERMINADO DE GOLES, o A UN TIEMPO DETERMINADO. Tú decides. Tendrás la opción de poder llevarte el partido en el descuento. Partidas rápidas y superdinámicas de 15 a 20 minutos⏱ El nerviosismo se apoderará de los jugadores

6 IDIOMAS DISPONIBLES Para que todo el mundo pueda jugarlo ESPAÑOL INGLÉS FRANCÉS ALEMÁN ITALIANO PORTUGUÉS

A PARTIR DE 6 AÑOS DE EDAD Podrán jugar tanto niñ@s como adultos, juego indispensable para los amantes del fútbol. Y si no te gusta el fútbol, te animamos a que lo pruebes, ya que no es necesario saberse el reglamento futbolístico. Os enganchará

‍‍‍ DE 2 A 6 JUGADORES‍‍‍ Alguna vez has visto un partido con hasta 6 equipos?? Pues en ¡GOLES! podrán jugar de 2 a 6 jugadores, por lo que el marcador irá cambiando constantemente. Elige bien tu estrategia para poder alzarte con la victoria final

UNO Original - Juego de Cartas Familiar - Clásico - Baraja Multicolor de 112 Cartas - De 2 a 10 Jugadores - Para Niños y Adultos - Regalo para 7+ Años





Amazon.es Features JUEGO DE CARTAS CLÁSICO en el que para ganar los jugadores emparejan números y colores hasta quedarse sin ninguna carta. Las reglas sencillas convierten esta baraja de UNO en un gran pasatiempo.

LAS CARTAS DE ACCIONES ESPECÍFICAS se usan para darle la vuelta al juego y hacerse con la victoria. La baraja incluye comodines borrables para personalizarlos con reglas propias y divertirse aún más.

LA BARAJA SUMA 112 cartas de 4 colores (rojo, verde, azul y amarillo), con 8 comodines y 8 cartas para hacer robar al siguiente, saltar su turno o cambiar el sentido (en cada color). Para 7+ años.

UNA EXPERIENCIA EMOCIONANTE Y DIVERTIDA para todo el mundo. Es ideal para jugar con la familia y los amigos para intentar ser la primera persona en gritar «¡Uno!» cuando solo te quede una carta.

UN REGALO IDEAL A PARTIR DE 7 AÑOS. Esta baraja de UNO clásica te permite jugar en cualquier momento y lugar. Las cartas se presentan en una caja de cartón reciclado para guardarlas y transportarlas.

Ludilo - Palabrea | Juegos De Mesa Niños 6 Años | Juego De Mesa 6 Años O Más | Juegos Educativos 6 Años | Juegos En Familia | Juegos De Cartas Para Niños



Amazon.es Features JUEGOS DE MESA: Divertido juego de cartas de doble cara; en una cara se representan las 10 categorías del juego mesa (animal, ciudad, país, serie de tv, objeto, nombre propio, planta o árbol, profesión, comida, personaje famoso) y en la otra cara se muestran 3 letras de distinto color; el más rápido en adivinar una combinación gana.

JUEGOS NIÑOS 6 AÑOS O MÁS: Con estos juegos educativos los más pequeños podrán desarrollar habilidades como la concentración, las habilidades lingüísticas y la velocidad de procesamiento. También gracias a su tamaño es uno de los perfectos juegos de viaje para llevar en tu maleta.

2 A 5 JUGADORES: Este tipo de juegos de cartas para niños de 2 a 5 jugadores, es recomendable para más de 6 años. Con este juego mesa 6 años, juega en familia y enseña nuevas palabras a tus hijos. Es uno de los juegos educativos 6 años perfecto para el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños.

PARTIDAS DE 10 MIN: Es uno de los juegos de mesa para niños donde las partidas serán muy rápidas y dinámicas, de esta forma este juego cartas no se hace pesado al jugarlo.

JUEGOS INFANTILES: Palabrea es uno de los juegos educativos 6 años top ventas ente los juegos de mesa. Es un clásico, dado que es sencillo de jugar y para toda la familia.

Ludilo - Grabolo Jr | Juegos De Mesa Niños 4 Años | Juegos Educativos niños 4 Años | Juegos De Mesa Familiares | Juegos De Cartas Para Niños | Juegos Para Niños



Amazon.es Features JUEGO DE MESA: Grabolo Jr es un juego de cartas de lógica y velocidad. Con este juego mesa tendrás que poner a prueba tu capacidad de observación y rapidez.

JUEGO MESA 4 AÑOS: Con estos juegos mesa los más pequeños podrán desarrollar habilidades como la concentración, las habilidades lingüísticas y la velocidad de procesamiento. También gracias a su tamaño es uno de los perfectos juegos de viaje para niños para llevar en tu maleta.

DE 3 A 5 JUGADORES: Juego cartas niños de 3 a 5 jugadores, recomendable para más de 4 años. Juegos infantiles 4 años o más, juega en familia y enseña palabras nuevas a tus hijos. Es uno de los juguetes educativos 4 años perfecto para el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños.

PARTIDAS DE 10 MIN: Es uno de los juegos de mesa para niños donde las partidas serán muy rápidas y dinámicas, de esta forma el juego de mesa no se hace pesado al jugarlo.

JUEGOS INFANTILES: Grabolo Jr es un juego de mesa 4 años que se puede mojar. Es un juego de mesa perfecto para llevar a la piscina y jugar en familia.

Fournier- Familias 7 Países Baraja de cartas infantil clásica, Multicolor (21966)





Amazon.es Features Redescubre el Juego de cartas infantiles clásicas Familias de 7 Países.

La baraja de Cartas Fournier Familias de Siete Países es el cláscio juego de cartas para niños que conserva el diseño original de 1965.

¿Quien no ha jugado alguna vez con la familia esquimal o la bantú?

Un regalo perfecto para cualquier niño que lo que más desea es jugar con sus padres a divertidos juegos mientras que los padres saben que esos juegos de cartas tienen un enorme potencial educativo.

Hecho en España

Magilano SKYJO Juego de Cartas definitivo para niños y Adultos.





Amazon.es Features Objetivo: Coloca el menor número posible de puntos volteando, y recopilando tarjetas a lo largo de varias rondas. Esto sólo es posible siempre que un jugador no haya descubierto todas sus tarjetas, de ser así se cierra la ronda. Por lo tanto, ten cuidado, mantente atento al juego y sé cauteloso y atento a las acciones de los otros jugadores.

Gran diversión para tus amigos y familiares. SKYJO es un divertido juego de cartas ideal para niños y adultos entusiastas del juego.

Inicio rápido: Reglas del juego fáciles de aprender. Incluye un breve manual con imágenes. Ideal como juego breve en medio de otras actividades y juego principal para veladas emocionantes. Un juego de turnos y de duración variable.

Juego educativo: Recuenta: Adición de hasta 100 números de dos dígitos. Calcula: Acostúmbrate a las posibilidades. Concentración: sigue el transcurso del juego y a los otros jugadores.

Jugadores: De 2 a 8 jugadores. Edad: A partir de 8 años. Duración del juego: 30 minutos. Idiomas: Alemán, inglés, francés, español, italiano. Contenido: 150 tarjetas de juego, 1 libreta de juego, 1 manual. Fabricado en Alemania. READ Los 30 mejores Figuras De Star Wars capaces: la mejor revisión sobre Figuras De Star Wars

Hasbro Gaming - 5 Alive - Juego de Cartas para niños - Divertido Juego para Toda la Familia - Juego de Cartas para 2 a 6 Jugadores - Edad: 8+





Amazon.es Features DIVERTIDO JUEGO DE CARTAS PARA TODA LA FAMILIA: Prepárate para un impredecible, superrápido y superdivertido juego de cartas. En esta nueva interpretación del juego 21, los jugadores deben mantener el total por debajo de 21 para seguir jugando

PIENSA RÁPIDO Y ARRIÉSGATE: ¡Haz lo necesario para sobrevivir en 5 Alive! Los jugadores necesitarán ser estratégicos, arriesgarse, sabotear a sus oponentes y probar su suerte mientras intentan deshacerse de sus cartas lo antes posible

COMODINES: ¡Las sorpresas están en los comodines! Los jugadores pueden usarlos para salvar sus vidas o para eliminar a sus oponentes

SÉ EL ÚLTIMO JUGADOR QUE QUEDA EN EL JUEGO: Si un jugador sobrepasa 21, este debe dar la vuelta a una de sus cartas 5 Alive. Con 5 oportunidades para ganar... ¡Cualquiera puede ser el ganador! El último jugador con una carta Alive boca arriba será el ganador

DIVERTIDO JUEGO PARA TODA LA FAMILIA: El juego es fácil de aprender y es una divertida actividad para jugar en casa para 2 a 6 jugadores. También es un divertido juego de viaje para niños a partir de 8 años. Comparte el juego en fiestas o con toda la familia

Tranjis Games - Virus! - Juego de cartas (TRG-01vir)



Amazon.es Features Adictivo

Divertido

Fácil de llevar

Número de jugadores: 2

Devir - Sushi Go, Juego de Mesa, Juego de Cartas, Juegos de mesa con Amigos, Party (BGSUSHI)



Amazon.es Features Juego de cartas para diseñar la propia comida

Juego de velocidad, memoria y astucia

Duración aproximada de la partida: 15 minutos

Juego adecuado para pasar el tiempo libre

Haba-¿ Quién soy Juego de preguntas y respusestas, Multicolor (303126)





Amazon.es Features Aprender jugando; a ganar, a perder y a usar los cinco sentidos

Fomenta habilidades las habilidades sociales, comunicación y la paciencia

Favorece el racionamiento lógico para realizar estrategias y solucionar problemas

Con piezas de madera

Ludilo - Reinas Durmientes, Juegos De Mesa Niños 8 Años, Juego De Cartas Para Niños, Juego Educativo De 2-5 Jugadores, Juegos De Mesa Familiares, Regalos Para Niños





Amazon.es Features JUEGO DE MESA: Es un juego educativo muy sencillo para los pequeños donde el objetivo es despertar a las reinas, cada partida dura 30 minutos aproximadamente.

JUEGOS DE MESA FAMILIARES: Los juegos en familia son muy divertidos para niños y niñas mayores de 8 años de edad. Es un juego de mesa donde pueden jugar de 2-5 participantes.

JUEGOS EDUCATIVOS: Reinas durmientes es uno de los juegos de mesa que estimula algunas actividades cognitivas como la estrategia, la memoria y las matemáticas.

JUEGO CARTAS: Los juegos de cartas para niños son muy divertidos. Con reinas durmientes cada carta especial tiene una función diferente y con ellas debes conseguir retrasar a tus oponentes del objetivo y ser el primero en lograrlo.

JUEGOS DE VIAJE: Es uno de los juegos de mesa para niños estupendo para llevar de viaje, ya que es muy sencillo y cómodo montarlo y desmontarlo.

Devir - Juego Polilla Tramposa, Juego de mesa, Juego de Cartas, Juego de mesa para Niños, Party (BGPOLI)



Amazon.es Features Temática: juegos de cartas

El juego consiste en quedarse sin cartas, para ello iremos echando una carta con un número inmediatamente superior o inferior a la que hay en la mesa

Edad mínima recomendada: 84 meses

Ganador del prestigioso “Deutscher Spiele preis Best Children’s Game” 2012

Para ganar has de hacer trampas

ambarscience- Memo Games Animales - Juego de Memoria Educativo para Buscar Las Parejas y Aprender Las Palabras en inglés,con 40 Piezas, para niños 3+. (Ambar Passion S.A. 6162800030020)





Amazon.es Features juego educativo

Juego de memoria

Formar 20 parejas

40 piezas

en inglés

PLAY FUN BY IMC TOYS Bongo Tongo | Juego de Cartas estratégico bajo una temática Prehistórica para niños y niñas +6 Años - De 2 a 6 Jugadores



Amazon.es Features TEMÁTICA PREHISTÓRICA: Volvemos a la época donde el grito ¡Bongo tongo! era el único idioma

6 PERSONAJES: Escoge uno de los seis cavernícolas para que te represente durante el juego

95 CARTAS: Se dividen en cartas de defensa, de ataque, de guía de las posibles combinaciones, de materias primas, de recursos intermedios y finales y de personajes

OBJETIVO: Consigue los 3 recursos finales (comida, ropa y refugio) combinando tus cartas antes que tus contrincantes para ganar. ¿Serás el primero en conseguirlo?

ESTRATEGIA Y HABILIDAD: fomenta la creatividad y la concentración de los niños y mejora sus habilidades motoras finas y pensamiento estratégico

Shuffle Avengers. Baraja de Cartas Infantil. 4 Juegos en 1. Naipes ilustrados con los Personajes de Los Vengadores. Versión en Español.



Amazon.es Features Juega al Snap, a las Familias, al juego de Parejas o al juego de Acción con tus personajes favoritos de Avengers. Modelo en español. Incluye además instrucciones en múltiples idiomas.

Descubre las cartas de los Vengadores con tus personajes favoritos: Iron Man, Viuda Negra, Hulk, Thanos

Con esta baraja puedes jugar a cuatro juegos. No te aburrirás nunca!

El tamaño de las cartas 63x100 mm es perfecta para llevarla a donde quieras

Esta pensada para 2 a 4 jugadores a partir de los 6 años. Es perfecta para jugar en familia y con amigos

Glop Alien - Juegos de Mesa para Niños y Adultos - Juego de Cartas Divertido para Toda la Familia - Juego de Mesa para Niños de 10 años o Más - Juegos Familiares - Partidas de 10 Minutos



Amazon.es Features GLOP ALIEN | 10 de los alíen más peligrosos de la galaxia se han escapado de la cárcel de máxima seguridad de Marte. Y tu como cazarrecompensas, debes capturarlos!!

JUEGO DE MESA PARA TODA LA FAMILIA | Alien es un juego familiar divertido y rápido. Juego de cartas para niños de 10 años o más y adultos que os hará disfrutar de horas y horas de diversión.

JUEGO DE CARTAS | Juego fácil de aprender. Para 2-8 jugadores. Partidas de 10 minutos. El primer jugador en capturar 4 alíens, será el ganador de la partida!

JUEGO DE VIAJE | Juego de fiesta perfecto para llevar de viaje, contiene 70 cartas y reglas de juego en varios idiomas donde encontrarás un QR para poder ver un vídeo explicativo de Cómo se Juega.

EL REGALO IDEAL |El juego para niños y adultos ideal para veladas familiares, momentos de diversión en casa, fiestas de cumpleaños, reuniones navideñas o para las vacaciones.

Ludilo - Bandido, Juegos Educativos 6 Años, Juegos De Mesa Niños 6 Años, Juego Cartas Niños, Juegos Mesa Niños 6 Años O Más, Juegos Niños 6 Años



Amazon.es Features JUEGO DE CARTAS: Bandido es un juego de mesa donde tendrás que intentar que el bandido no escape. Piensa bien tus movimientos y diviértete con este juego de mesa niños 6 años.

JUEGOS NIÑOS 6 AÑOS: Es uno uno de los juegos educativos, donde los niños aprenderán de una forma divertida a cooperar entre ellos para que el bandido no escape.

DE 1 A 4 JUGADORES: Es un juego mesa 6 años de 1 o hasta 4 jugadores. Es un perfecto juego familiar, donde además de pasárselo bien los niños aprenderán a cooperar con estos juegos de cartas para niños.

15 MINUTOS: Es un de los juegos de mesa para niños, donde las partidas además de ser rápidas y dinámicas, también aprenderán jugando con estos juegos 6 años.

JUEGOS DE VIAJE PARA NIÑOS: Es uno de los perfectos juegos de viaje, dado que es muy fácil de transportar y perfecto para jugar casi en cualquier sitio.

Ravensburger Disney Frozen 2 Mini memoria para niños a partir de 3 años clásico a juego de pares, color, 0 (20437) , color/modelo surtido



Amazon.es Features Experiencia de juego divertida: los pares a juego son un clásico juego de memoria que incluye Elsa Anna y Olaf

Componentes de alta calidad: este artículo contiene 48 tarjetas de fotos para tu bebé

Instrucciones fáciles de entender – Instrucciones fáciles de entender de alta calidad que hacen que sea posible empezar a jugar de inmediato

Gran valor de reproducción: el juego se puede variar para adaptarse a diferentes edades y habilidades para que los niños más pequeños utilicen menos cartas, pero te sorprenderá lo buenos que son los niños en este juego

Calidad a largo plazo: Ravensburger lleva más de 130 años fabricando productos para la cabeza de la mano y el corazón READ Los 30 mejores Marvel Legends Iron Man capaces: la mejor revisión sobre Marvel Legends Iron Man

Ludilo- Banderea, Juegos Educativos 5 Años O Más. Juegos De Mesa Para Niños, Banderas Del Mundo, Juego Cartas Agilidad Mental, Educativo, Juguete En Familia, 10 Min



Amazon.es Features JUEGOS DE MESA: Un juego educativo donde los niños además aprenderán la capital, la población y dimensión de cada país, así como el continente.

JUEGOS EDUCATIVOS: Juegos de mesa niños 5 años que desarrolla algunas actividades cognitivas como la lógica, memoria, velocidad de procesamiento y concentración

JUEGOS DE CARTAS: Juego de mesa en familia para descubrir a que país pertenece cada bandera. Pueden haber de 2 a 10 jugadores.

6 MODOS DE JUEGO: Juego de mesa para niños con 6 modos diferentes de juego que requieren velocidad, atención y percepción visual.

JUEGOS DE VIAJE: Juego de cartas perfecto para transportar y poder jugar en cualquier lugar: juego playa y juegos piscina

DINAMITA EL JUEGO v2 | Juego de Cartas para Niños y Adultos | Apto para daltónicos | Juegos de Mesa de 2 a 10 Jugadores | Dynamite: The Game v2



Amazon.es Features Juego APTO para DALTÓNICOS ---> Diseñado para que cualquier persona con algún tipo de daltonismo o problema visual, al definir colores, pueda jugar sin problemas. Cada color de la baraja contiene un símbolo específico situado en la esquina de cada una las cartas que permite diferenciar el color de cada una.

Multi idioma ---> Es un juego independiente del idioma y sus reglas están traducidas en 4 idiomas que son el español, el alemán, el inglés y el francés, permitiéndote jugar con cualquier amigo tuyo que no hable tu idioma, pero si cualquier otro de los citados anteriormente.

Divertido y adictivo ---> Además de ser un juego divertido y adictivo es muy fácil aprender a jugar, manteniendo la profundidad necesaria para que sea un juego muy rejugable tal y como un partygame y un filler deben ser. Es el juego que necesitas para quedar con los amigos tomando algo y también puedes sacarlo a la mesa con la familia.

⚡‍‍ Juego rápido - De 2 a 10 jugadores ⚡‍‍ ---> Perfecto para jugar con la pareja, con toda la familia o si tienes muchos amigos. "Si tienes más de 10 amigos, enhorabuena, pero para jugar deberéis turnaros "

Portable - Fácil de llevar ---> Es un juego de pequeñas dimensiones por lo que puedes llevártelo a cualquier parte, tanto si te vas a dar una vuelta y tomar algo, como si te vas unos días de viaje.

¿Cuánto conoces a tu Familia? Un Divertido Juego Familiar Lleno de Pruebas y desafíos para Ver quién Conoce Mejor a la Familia! Juego de Mesa , Juego de Cartas, Regalo Original para Adultos y Niños



Amazon.es Features ❓ Pasamos mucho tiempo juntos en familia, pero ¿en qué medida nos conocemos realmente? Este juego pondrá a prueba tus conocimientos sobre otros miembros de la familia.

¡Prepárate para reír y crear increíbles recuerdos en familia con este divertido juego de cartas que seguro se convertirá en el favorito de la familia!

Compite entre vosotros respondiendo a acertijos sobre los demás miembros de la tribu para ver quién de vosotros conoce mejor a la familia mientras completáis juntos divertidos retos y desafíos juntos.

El juego perfecto para organizar reuniones familiares y provocar conversaciones para aquellos que quieran pasar tiempo de calidad juntos y aprender cosas nuevas sobre los demás.

Superfácil de jugar: coge una carta por turnos, lee la pregunta y piensa la respuesta antes de leer la carta en voz alta. La primera persona que adivine la respuesta o complete el reto se queda con la tarjeta. El primer jugador que consiga 15 cartas es el ganador.

Djeco Piou Juego de cartas, multicolor (DJ05119)



Amazon.es Features Divertido y entretenido

Fácil de transportar

Diseño original

Ludilo - Animalea | Juegos De Mesa Niños 6 Años | Juegos educativos 6 Años | Juegos De Mesa Familiares | Juegos Para Niños | Juegos De Cartas Para Niños







Amazon.es Features JUEGOS DE MESA: Divertido juego de cartas donde debes de ser el primero en gritar ¡Animalea! ¡Concéntrate! y combina las cartas de este juego de mesa correctamente y acumula tríos para ganar!

JUEGOS NIÑOS 6 AÑOS O MÁS: Con estos juegos mesa los más pequeños podrán desarrollar habilidades como la concentración, la percepción visual y la velocidad de procesamiento. También gracias a su tamaño es uno de los perfectos juegos de viaje para llevar en tu maleta.

2 A 4 JUGADORES: Juego cartas niños de 2 a 4 jugadores, recomendable para más de 6 años. Juego mesa 6 años o más, juega en familia y enseña palabras nuevas a tus hijos. Es uno de los juegos educativos 6 años perfecto para el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños.

PARTIDAS DE 10 MIN: Es uno de los juegos de mesa para niños donde las partidas serán muy rápidas y dinámicas, de esta forma el juego de mesa no se hace pesado al jugarlo.

JUEGOS INFANTILES: Palabrea es uno de los juegos mesa niños 6 años top ventas ente los juegos de mesa. Es un clásico dado que es sencillo de jugar y para toda la familia.

