Los 30 mejores intel xeon x5690 capaces: la mejor revisión sobre intel xeon x5690

SLBVX INTEL XEON X5690 3.46 GHZ 12MB 130W PROC (reacondicionado certificado) € 104.99 in stock READ Los 30 mejores Caja Cooler Master capaces: la mejor revisión sobre Caja Cooler Master 2 new from €104.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este producto certificado reacondicionado está probado y certificado para parecer y trabajar como nuevo. El proceso de renovación incluye pruebas de funcionalidad, limpieza básica, inspección y reembalaje. El producto se envía con todos los accesorios relevantes, una garantía mínima de 90 días, y puede llegar en una caja genérica. Sólo los vendedores seleccionados que mantienen una barra de alto rendimiento pueden ofrecer productos reacondicionados certificados en Amazon.com.

Procesador Intel Xeon X5690 SLBVX Hex 6-Core 3.46GHz LGA1366 12MB 6.4GT/s CPU

Intel Xeon X5690 lga 1366 3.46g HZ 6.4GT / S 1 2MB 6 Core 1333MHz SLBVX CPU Procesador € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este producto es de segunda mano, si desea comprar uno nuevo, no haga un pedido para comprar

Número de modelo: X5690, velocidad del procesador: 3.46GHz

Socket del procesador: 1366, escalonando: Slbvx

El número de UPC Cores: 6, el número de hilos: 12

Tamaño de caché L3 (MB): 12MB, Wattage: 130 vatios

Intel Xeon X5690 Socket 1366 procesador de Seis núcleos (3460 MHz, L2 / L3 Cache) € 99.82 in stock

2 used from €99.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number BX80614X5690 Model BX80614X5690 Is Adult Product Language Inglés

Intel Xeon X5690 procesador 3,46 GHz 12 MB Smart Cache - Procesador Intel® Xeon® Secuencia 5000, 3,46 GHz, Socket B (LGA 1366), Servidor/estación de Trabajo, 32 NM, X5690 € 92.90 in stock

1 used from €92.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Intel X5690

Segmento de mercado: SRV. Tamaño del CPU: 42.5 X 45 mm

Xeon Familia de procesador: Intel Xeon secuencia 5000

Frecuencia del procesador: 3,46 GHz

Socket de procesador: Socket B (LGA 1366). Canales de memoria que admite el procesador: Triple

Procesador Intel Xeon HC X5690 (Reacondicionado) € 94.99 in stock 4 new from €94.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este producto reacondicionado certificado está probado y certificado para verse y funcionar como nuevo. El proceso de reacondicionamiento incluye pruebas de funcionalidad, limpieza básica, inspección y reembalaje. El producto se envía con todos los accesorios relevantes, una garantía mínima de 90 días y puede llegar en una caja genérica. Solo los vendedores seleccionados que mantienen una barra de alto rendimiento pueden ofrecer productos reacondicionados certificados en Amazon.com

Tipo de proceso: procesador Intel Xeon X5690 de seis núcleos

Frecuencia: 3,46 GHz

Velocidad de bus: 6,4 GT/s

Intel Smart Cache: 12 MB

IBM Intel Xeon X5690 3.46GHz 12MB L3 - Procesador (Intel® Xeon® Secuencia 5000, 3,46 GHz, Socket B (LGA 1366), Servidor/estación de Trabajo, 32 NM, X5690) (Reacondicionado) € 94.99 in stock 1 new from €94.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IBM Intel Xeon X5690. Familia de procesador: Intel Xeon secuencia 5000

Frecuencia del procesador: 3,46 GHz

Socket de procesador (réceptable de procesador): Socket B (LGA 1366). Rango de voltaje VID: 0,750 – 1,350 V. envolvente térmica (TDP

Thermal Diseño Power): 130 W

Banda: 26214,4 MB/s

Intel Xeon X5690 PC Procesador Socket SKT1366 Corazones 4 € 92.90 in stock

1 used from €92.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number BX80614X5690 Model BX80614X5690

Intel BX80614X5690 - Procesador Xeon X5690 (caché L3 de 12 MB, 3,5 GHz, 6,4 GT/s, zócalo 1366) € 92.90 in stock

1 used from €92.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de producto: Procesador

Plataforma soportada: PC

Tecnología de proceso: 32 nm

Caché L1: 384 KB.

Cisco X5690 3.46GHz 12MB L3 - Procesador (Intel® Xeon® Secuencia 5000, 3,46 GHz, Socket B (LGA 1366), Servidor/estación de Trabajo, 32 NM, X5690) (Reacondicionado) € 94.99 in stock 1 new from €94.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cisco X5690 Familia de procesador: Intel Xeon secuencia 5000

Frecuencia del procesador: 3,46 GHz

Socket de procesador: Socket B (LGA 1366). Canales de memoria que admite el procesador: Triple

Canales de memoria que admite el procesador: Triple, Memoria interna máxima que admite el procesador: 288 GB

Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador: 800,1066,1333 MHz. Sobre térmico (TDP

WIPP Intel Xeon X5690 lga 1366 3.46g HZ 6.4GT / S 1 2MB 6 Core 1333MHz SLBVX CPU Procesador € 175.02 in stock 1 new from €175.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de modelo: X5690, velocidad del procesador: 3.46GHz

Socket del procesador: 1366, escalonando: Slbvx

El número de UPC Cores: 6, el número de hilos: 12

Tamaño de caché L3 (MB): 12MB, Wattage: 130 vatios

Nuestros accesorios de computadora no son nuevos, si le importa, no los compre, puede consultar la imagen para conocer el estado de los nuevos o viejos.

LaDRFT Integración a Gran Escala Xeon X5690 3.4 GHz Procesador de CPU de Seis núcleos y Doce Hilos 12M 130W LGA 1366 Implementación de Operaciones multiproceso € 62.70 in stock 1 new from €62.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador CPU de alto rendimiento para servidores

Diseño de seis núcleos con doce subprocesos para multitarea

Frecuencia de reloj de 3,4 GHz para una velocidad de procesamiento rápida

Caché grande de 12 M para almacenamiento y recuperación de datos eficientes

Compatible con enchufe LGA 1366 para una fácil instalación

componentes informaticos Xeon X5690 LGA 1366 3.46GHz 6.4GT/s 12MB 6 Core 1333MHz SLBVX CPU Processor Precisión de fabricación € 81.54 in stock 1 new from €81.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Model Number: x5690

Socket type: Socket 1366 (LGA1366)

Package type: 1366-land FC-LGA10

Puede ofrecer un rendimiento fluido de alta definición en los juegos más populares del mundo

permite mejorar el rendimiento por vatio y la microarquitectura hace que sea eficiente en el consumo de energía

Intel Xeon X5690 3.4 GHz Procesador de CPU Usado de Seis núcleos y Doce Hilos 12M 130W LGA 1366 € 74.77 in stock 1 new from €74.77 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Envío gratis.Enviaremos el producto en 24 horas y lo empaquetaremos bien. Asegúrese de que no se rompa durante el envío.

El mejor servicio. Responderemos su pregunta lo antes posible. No dude en contactarnos si tiene algún problema.

Buen precio.Le ofreceremos un mejor precio si compra más de 1 unidad.cuanto más compre, mejor precio podrá obtener.

Probaremos que puede funcionar correctamente antes del envío. Garantía de 1 año.

Antes de comprar el procesador, asegúrese de que el procesador pueda funcionar en su placa base.¡Gracias!

Procesador Diyeeni Xeon X5650 (zócalo: LGA 1366, 6 núcleos, Tipo de Memoria: DDR3 800/1066/1333, Cache 12Mo) CPU para Placa Base X58, Serie X79, Proceso de fabricación 12 NM € 28.60 in stock 2 new from €28.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este producto está hecho de metal de alta calidad, que es resistente y duradero.

El nombre en clave es la serie Xeon X5650, doce cables hexadecimales, frecuencia base de hasta 2,66 GHz, rendimiento excepcional.

Consumo de energía 95W, caché 12M, bus QPI 6.4GT / s.

Interfaz LGA 1366 para placas base y servidores de las series X58, X79.

Soporte para tecnología Hyper-Threading, tecnología de virtualización Intel y otras tecnologías. READ Los 30 mejores Arduino Uno R3 capaces: la mejor revisión sobre Arduino Uno R3

Tonysa CPU para Xeon X5650 Six-Core Doce Hilos 2.66GHz 12M Cache LGA1366 CPU Versión Oficial € 26.38 in stock 2 new from €26.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ 【Materiales de alta calidad】 La CPU está hecha de materiales metálicos de alta calidad, resistentes y duraderos, y puede acompañar su vida y trabajo durante mucho tiempo. El procesador admite tecnología Hyper-Threading, tecnología de virtualización Intel y otras tecnologías.

✔ 【Alto rendimiento】 El nombre en clave de la CPU de seis núcleos es la serie Xeon X5650, seis núcleos y doce hilos, la frecuencia base es de hasta 2,66 GHz y el rendimiento es excelente. El procesador de seis núcleos le brinda una excelente experiencia de trabajo y juego

✔ 【Bajo consumo de energía】 Consumo de energía de la CPU 3.95W, 12MB de caché, bus QPI de 6.4GT / s. La CPU ix-Core tiene un alto rendimiento, pero un bajo consumo de energía, capaz de satisfacer plenamente sus necesidades.

✔ 【Tipo de computadora】 Interfaz LGA 1366, este procesador se utiliza para placas base y servidores de las series X58, X79. El procesador de seis núcleos se adapta a una variedad de computadoras, podemos estar seguros de usarlo

✔ 【Siempre estaremos aquí】 Se garantiza que los procesadores de CPU Intel son nuevos. Si tiene algún problema durante el uso, no dude en contactarnos y lo resolveremos activamente por usted.

3,33 GHz Intel Xeon X5680 6 núcleos 6,4 GT/s 12 MB L3 caché Socket LGA1366 SLBV5 (renovado) € 64.99 in stock 2 new from €64.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este producto reacondicionado certificado está probado y certificado para verse y funcionar como nuevo. El proceso de reacondicionamiento incluye pruebas de funcionalidad, limpieza básica, inspección y reembalaje. El producto se envía con todos los accesorios relevantes, una garantía mínima de 90 días y puede llegar en una caja genérica. Solo los vendedores seleccionados que mantienen una barra de alto rendimiento pueden ofrecer productos reacondicionados certificados en Amazon.com

SLBV5

Nicoone Intel Xeon X5670 Procesador de Seis núcleos 2.93 GHz 12 m caché LGA1366 CPU € 38.57 in stock 1 new from €38.57 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interfaz LGA 1366 para placas base de la serie X58, X79 y servidores.

El nombre del código es para Xeon serie X5670, seis núcleos doce hilos, hasta 2. Frecuencia básica de 93 GHz, súper rendimiento.

Consumo de energía de 95 W, caché de 12 m, bus QPI de 6,4 GT/s.

Soporte para tecnología Hyper- Threading, SSE4. Juego de 2 instrucciones y aceleración de frecuencia turbo.

Este producto está hecho de material de metal de alta calidad, fuerte y duradero.

Queen.Y para Intel Xeon X5670 Six-Core Doce Hilos 12M 2. 93Ghz Caché LGA1366 CPU Versión Oficial € 56.99 in stock 1 new from €56.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Super Rendimiento】El nombre del código es para la serie Xeon X5670, doce hilos de seis núcleos, frecuencia básica de hasta 2,93 GHz

【Procesador De Seis Núcleos】Consumo de energía de 95 W, caché de 12 M, bus QPI de 6.4GT / s. Interfaz LGA 1366 para placas base de las series X58, X79 y servidores. Soporte para tecnología Hyper-Threading, conjunto de instrucciones SSE4.2 y aceleración de frecuencia turbo

【Especificación】Tamaño: Aprox. 4.5 * 4.2 * 0.5cm / 1.77 * 1.65 * 0.20 pulgadas y serie de CPU: Para la serie Xeon 5670

【Para CPU Intel y para CPU Xeon X5670】Cantidad de núcleos: Procesador de seis núcleos y frecuencia básica de la CPU: 2,93 GHz

【Garantía de calidad】 Cualquier pregunta con el control remoto, no dude en contactarnos. Estaremos siempre de tu lado

2.66GHz Intel Xeon Six-Core X5650 3200MHz 6.4GT/S 12MB L3 Cache Socket LGA1366 SLBV3 (Certified Refurbished) € 69.99 in stock 2 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2.66GHz Intel Xeon Six-Core X5650 3200MHz 6.4GT/S 12MB L3 Cache Socket LGA1366 SLBV3

2.66GHz Intel Xeon Six-Core X5650 SLBV3

KIMISS Mini Portátil con Cable, Interfaz USB para Escritorio Intel Xeon X5690 Teclado Español X5650 Computadora Ultrafina 78 Teclas € 15.49 in stock 1 new from €15.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Teclado industrial silencioso ultrafino mini USB para empresas.

Diseño de teclado simple, sin necesidad de aprender ningún proceso de adaptación. Disfrutará de la comodidad y la simplicidad de la sencilla distribución del teclado el primer día que lo utilice.

Plug and play, disfruta de una experiencia de diversión ilimitada.

Inherentemente duradero, resistente y duradero, con un diseño a prueba de salpicaduras, cada botón es resistente a la decoloración, por lo que no tiene que preocuparse por las letras de los botones.

Adecuado tanto para la oficina como para los juegos: diseño íntimo, experiencia cómoda.

Procesador de CPU Intel Xeon E5 2689 LGA 2011 2,6 GHz 8 núcleos 16 subprocesos E5-2689 Hay Vender € 22.56 in stock 1 new from €22.56 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Nota】 extraída de la máquina en funcionamiento, la CPU se someterá a una doble prueba final antes del envío.

【Consejos】 Verifique antes de comprar si su PC y las piezas son compatibles con este procesador para evitar demoras y costos de envío adicionales.

【Tiempo de entrega】Entrega de 15 a 30 días mediante transporte aéreo internacional.

【Descripción del producto】Puede consultar la descripción del producto para obtener parámetros más detallados y evitar la incompatibilidad de piezas.

Intel Xeon w5-2465X 3100 4677 Box € 1,647.90 in stock 14 new from €1,647.90

1 used from €1,123.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Intel Procesador Xeon w5-2465X (caché de 33,75 m, 3,10 GHz) FC-LGA16A, bandeja

Núcleo del procesador: 16 núcleos

Velocidad del reloj: 3,10 GHz

Frecuencia turbo máxima: 4,70 GHz

FUJITSU Intel XEON Silver 4208 8C Chip € 864.26 in stock 3 new from €856.14

2 used from €777.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto de calidad

Fácil de usar

Material duradero

Producto creado tanto para aficionados como para profesionales

Intel Xeon w5-2455X 3200 4677 Caja € 1,435.64 in stock 18 new from €1,435.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Intel Procesador Xeon w5-2455X (caché de 30 m, 3,20 GHz) FC-LGA16A, bandeja

Núcleo del procesador: 12 núcleos

Velocidad del reloj: 3,20 GHz

Frecuencia máxima de turbo: 4,60 GHz

CPU INTEL LGA2011-3 XEON E5-2620V4 2,1 GHZ TRAY ASUS KARTON € 459.23

€ 179.99 in stock 9 new from €179.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Octa-Core a 2.1 GHz y frecuencia turbo máxima de 3 GHz

Memoria cache de 20 MB y memoria RAM suportada DDR4 1600/1866/2133

Memoria máxima de ancho de banda de 68.3 GB/s

Zócalos compatibles: FCLGA2011-3

Intel Xeon E5-2680v4 - Microprocesador, Color Plateado € 105.33 in stock 1 new from €105.33 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Frecuencia del procesador: 2.4 GHz

Número de núcleos de procesador: 14

Caché del procesador 35 MB Smart Cache

Intel Xeon Processor E5-1650 v4 (15M Cache, 3.60 GHz) 3.6GHz 15MB Smart Cache Caja - Procesador (3.60 GHz), Intel Xeon E5 v4, 3,6 GHz, LGA 2011-v3, Servidor/estación de Trabajo, 14 NM, E5-1650V4 € 147.33 in stock 1 new from €147.33

1 used from €88.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Intel Xeon E5-1650 V4 3.6 Ghz Socket 2011v3 Boxed - Procesador

Procesador Intel Xeon BX80644E52690V3 E5-2690V3 Dodeca-Core (2.60 gHz, Socket 2011-3, caché de 30 MB, 135 vatios) (reacondicionado certificado) € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Socket - 2011-3 - Procesador, EP Haswell

Número de núcleos de procesador: 12.

Factor de forma: FC-LGA4.

12 x 2.600 mhz reloj central

3 MB nivel 2 caché, 30 MB-nivel 3 caché, en caja.

Intel Xeon w7-3465X 2500 4677 Caja € 4,120.32 in stock 3 new from €4,120.32

2 used from €2,316.08 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Intel Procesador Xeon w7-3465X (caché de 75 m, 2,50 GHz) FC-LGA16A, bandeja

Núcleo del procesador: 28 núcleos

Velocidad del reloj: 2,50 GHz

Frecuencia turbo máxima: 4,80 GHz

