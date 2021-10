Inicio » Top News Los 30 mejores Inhibidor De Frecuencia capaces: la mejor revisión sobre Inhibidor De Frecuencia Top News Los 30 mejores Inhibidor De Frecuencia capaces: la mejor revisión sobre Inhibidor De Frecuencia 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Inhibidor De Frecuencia?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Inhibidor De Frecuencia del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Detector de radiofrecuencia antiespía, profesional, detecta micrófonos ocultos, frecuencias de videocámaras, teléfonos móviles, lentes láser, dispositivos de escucha, radares, escáneres de radio € 60.63 in stock 2 new from €60.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detecta ondas de radio, campos magnéticos y equipos de cámara oculta o inalámbricos

Detecta móviles 2G, 3G y 4G, dispositivos con tarjetas SIM y localizadores GPS

Detecta equipos de cámaras ocultas inalámbricas de 1,2 G a 5,8 G o dispositivos de detección de radio profesionales gracias a su alta sensibilidad, su umbral ajustable y el gran rango de detección de la frecuencia

Detecta localizadores magnéticos en espera y micrófonos ocultos. Es fácil de usar (solo un interruptor y una perilla de sensibilidad) y tiene un indicador de alarma de sonido y luz, preciso y fiable

La tecnología láser LDE detecta dispositivos suspendidos como cámaras inalámbricas o con cable

Hangang Detector de señal de amplificación espía RF Spy Bug, inalámbrico, escáner de frecuencia, GSM, CDMA y GPS € 66.00

€ 59.35 in stock 3 new from €59.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El detector de errores espía G318 se utiliza para todo tipo de errores, por ejemplo, Ejemplo: dispositivo de escucha, rastreador de coche, cámara inalámbrica, software de espionaje para teléfonos móviles. Es una gran herramienta para atrapar a los fraudulentas y a los fraudes que utilizan las últimas tecnologías.

El superdetector G318 con función de detección automática, el anfitrión a llevar y el sonajero en el entorno, cámara perforadora. Tiene una luz indicadora de intensidad de señal y puede encontrar rápidamente la fuente de señal.

Dispositivo de detección de radio profesional, alta sensibilidad, umbral ajustable, amplio rango de detección de frecuencia. Ajusta el potenciómetro para ajustar la sensibilidad. (La sensibilidad mejorada aumenta el área de detección o reduce la sensibilidad).

Puede detectar la carga de alta velocidad, el localizador de paquetes GPS puede reconocer la cámara inalámbrica de 1,2 G/2,4 G, puede detectar señal CDMA 4G. Puede detectar cámara inalámbrica oculta de 5,8 GHz y escuchar de forma inalámbrica. Fácil de usar (solo interruptor + botón de sensibilidad), alarma de sonido y luz, precisa y fiable.

Se utiliza para el hogar, hoteles, baños, vestuarios, negociaciones comerciales, reuniones confidenciales, talleres importantes y salas de investigación, instalaciones militares, autoridades gubernamentales, centros de entretenimiento o como monitor de exámenes escolares para evitar la escuelas, fotografías, grabación de vídeos o daños por radiación.

Tarjeta Anti RFID/NFC Protector de Tarjetas de crédito sin Contacto, 1 es Suficiente, di adiós a Las fundias, la Billetera Queda Completamente protegida. Bloqueo de Tarjeta, Protección Billetera € 10.90 in stock 1 new from €10.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRIME DAY ✅ UNA VERDADERA AMENAZA: 2019 ha logrado registros de robo de identidad, piratería y clonación de tarjetas de crédito con pago sin contacto. El fraude se lleva a cabo utilizando un escáner de largo alcance escondido en una bolsa o maletín. El alcance puede alcanzar varios metros y los piratas informáticos mejoran constantemente sus equipos, convirtiéndose en tecnologías antiguas que usan solo una chapa de aluminio obsoleta.

✅ NUESTRA DIFERENCIA: La tarjeta HIKERS ofrece la mejor protección antipiratería para sus datos. Nuestra tecnología Active E-Field empaña las señales de los escáneres utilizados por hackers y piratas. Con una sola tarjeta, usted asegura su billetera completa, Visa, Mastercard, Pasaporte y cualquier cosa que use transmisión inalámbrica RFID o NFC. Bloqueo RFID y NFC, tarjetas de crédito sin contacto.

✅ PAGUE MENOS: No es necesario poner dos tarjetas de protección en sándwich con sus tarjetas azules, y no tiene que cambiar la billetera para un modelo Anti-RFID. Simplemente inserte la tarjeta en su billetera, portatarjetas, bolso o I-Clip. Cuando un escáner intente leer sus datos, el chip electrónico en la tarjeta HIKERS crea un campo magnético que codifica la comunicación, protegiendo sus datos y privacidad.

✅ SIMPLE Y PRÁCTICA: Olvídese de las bolsas y los estuches de RFID poco prácticos y obsoletos frente a los nuevos y poderosos escáneres de hackers. La tarjeta HIKERS lo protege sin restricciones. Además, su elegante diseño de tarjeta dorada se integrará perfectamente con sus otras tarjetas, y es adecuado para hombres y mujeres. HIKERS GoldCard es una edición limitada, de inventario limitado. Un regalo ideal para Navidad o un cumpleaños, el Día del Padre o el Día de la Madre, para su hijo o hija.

✅ 100% DE GARANTÍA: todas nuestras tarjetas se prueban con un escáner profesional antes del envío. Sin embargo, si no está satisfecho le devolveremos el importe total.

Detector Anti Espía Buscador de Cámara UYIKOO Detector de señal RF Detector de Errores GPS Detector de Cámara Oculta Radar Radio Escáner Detector de Frecuencia para Dispositivo de Seguimiento gsm € 59.98 in stock 1 new from €59.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detector Anti Espía ▬ esta es la última versión del buscador de cámaras espías tiene una potente tecnología láser, señal inalámbrica y tecnología de procesamiento de señales de campo magnético. Puede detectar escuchas y dispositivos de fotografía cándidos, y luego nos da una sensación de seguridad

Detección de Señales de Campo Magnético ▬ con una antena desmontable, este detector inalámbrico puede detectar si hay una cámara magnética escondida instalada en tu coche. También puede detectar la radiación de señales de radio intensas alrededor de los ambientes, si hay fuertes fugas de radiación electromagnética de los electrodomésticos

Detector Inteligente Anti Rastreo ▬ Fácil de usar, gira el interruptor a la izquierda (Detector de Señal Inalámbrica RF). Largo Presione el modo MS para abrir el modo GS (Posicionamiento Magnético Fuerte) . Corto Presione el Modo GS una vez para abrir las Seis Luces de Láser en la parte posterior del dispositivo, a través del agujero en el dispositivo, observe si hay puntos brillantes con color rojo

Anti-Detector para Aplicación Amplia ▬ Los detectores de protección de la privacidad pueden detectar ondas de radio, campo magnético, equipo de cámara alámbrica o inalámbrica oculta, error de la tarjeta SIM de un teléfono móvil 2G,3G,4G, localizador GPS, equipo de cámara inalámbrica oculta de 1.2G a 5.8G. Se usa en oficinas, hoteles, moteles, coches, baños, vestuarios, sesiones confidenciales, áreas militares, agencias gubernamentales, etc.

Servicio Amigable ▬ 100% de satisfacción garantizada, Si tiene algún problema mientras usa nuestro Detector de Cámaras, por favor contáctenos en cualquier momento por correo electrónico. Gracias por elegir nuestro producto, le proporcionaremos la mejor experiencia del cliente con el soporte técnico de por vida.

Ahuyentador de Perros,Ahuyentador Perros,Antiladridos con Modo de Doble frecuencia & Batería Recargable Incorporada,Rango Efectivo 17 pies Antiladridos para Perros,Luz Juguetes para Gatos € 33.95

€ 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Antiladridos ultrasonido actualizado, modo de doble frecuencia】los comentarios del usuario muestran que el ultrasonido de frecuencia de 20KHz se aplica para entrenar perros y detener ladridos o comportamientos anormales, resulta una adaptabilidad a los perros con facilidad. Entonces, brindamos los dos modos de frecuencia, Bajo el modo de frecuencia fija, la frecuencia del ultrasonido es de 25Khz; frecuencia dinámica, la cual variará entre 25-30Khz para obtener un mejor efecto de entrenamiento.

【Batería recargable de 700mha incorporada】Ahorra la molestia de reemplazar la batería y reduce las emisiones de carbono. La batería recargable de 8.4V / 700mha equipada en nuestro antiladrido ultrasonido ha obtenido la certificación UN38.8 MSDS. Puede utilizar 4 meses después de una carga completa (calculado como 1 minuto / día). El antiladrido presentará indicación correspondiente a la baja tensión, con sólo 3 horas puede cargarlo completamente.

【Seguro e inofensivo para perros y humanos】se probó la frecuencia de ultrasonido de 25-30Khz de antiladridos,En comparación con los choques eléctricos o líquidos irritantes, esta es la forma más humana y popular, no causará cualquier daño a los perros.* Sugerencia: Para un efecto óptimo, una vez que los perros hayan dejado de ladrar o comportamientos no deseados, felicítelos y recompénselos, para que nuestras mascotas comprendan lo que esperamos de ellos.

【Juguetes interactivos luz, favorable para gatos y perros】Este juguete ha obtenido la certificación alemana TUV y IEC60825, seguro e inofensivo; Le brindará a usted y a su mascota un ejercicio suficiente y un placer interminable. Este juguete interactivo le deja la preocupación de los problemas de salud de las mascotas causado de la obesidad.

【Compra con confianza】 Este mini ahuyentador perros, apto para uso en interiores y exteriores, Recordatorio amable: El inhibidor de perros no se aplica a los siguientes casos: perros con problemas de oído, perros ofensivos, perros menores de 6 meses y mayores de 8 años. Cualquier inquietud, contáctenos y estaremos dispuestos para resolver todos sus problemas.Instrucción de operación y demostración de efectos:https://www.youtube.com/watch?v=w0Fs_0ngycc&t=30s READ Biden le pide a Trump que firme un paquete de ayuda; 80 millones de cajas

EMF Harmony Mobility+ Harmonizer - Brazalete de protección contra los campos electromagnéticos - Tecnología europea de eficacia probada (Negro) € 89.00 in stock 1 new from €89.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Protege tu salud de los efectos de la radiación electromagnética con este elegante y robusto brazalete protector. En este mundo inalámbrico, nos exponemos de forma constante a los campos electromagnéticos. El Mobility+ es una forma muy práctica de protegerte allá a donde vayas.

✅ Contrarresta la fuerza de los campos electromagnéticos a los que tu cuerpo se expone, como los de tu móvil, el wifi y la tecnología 5G.

✅ A partir de una sofisticada tecnología europea, desarrollada y usada desde hace más de 20 años. Eficacia documentada en estudios independientes.

✅ Este elegante brazalete cuenta con una correa de silicona suave y un cierre de acero inoxidable, en el que se encuentran cuatro emisores energéticos adicionales. Es impermeable, fácil de limpiar y lo bastante cómodo como para llevarse mientras se duerme.

✅ EMF Harmony ofrece una protección doble de lo más única: una tecnología directa que neutraliza la radiación de los campos electromagnéticos, y una tecnología adaptativa que se encarga de preservar tu salud.

Detección de inhibidores de frecuencia: Sistema de detección remota de interferencias en el enlace descendente de sistemas de comunicaciones móviles celulares € 28.18 in stock 4 new from €25.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 72 Publication Date 2012-03-14T00:00:01Z

Riiai BR-9A Detector de Radiación Electromagnética EMF Medidor de Radiación Dosímetro Monitor Tester € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Detector de radiación dosímetro para uso diario BR-9A ayuda a evitar el peligro de radiación en la vida cotidiana

Alta sensibilidad, amplio rango de medición, tiene una larga vida útil.

Con botón de selección de silencio, alarma, sonido de partículas, prueba, botón de selección de reinicio de valor medio, la retroiluminación se puede encender o apagar.

Con puerto de carga USB

Cuerpo más pequeño, pantalla más grande, datos de medición más claros y funcionamiento más fácil.

Ledger Nano S, la billetera de hardware más popular: compra, almacena y administra de forma segura Bitcoin, Ethereum y muchas otras monedas € 59.00 in stock 1 new from €59.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compra, cambia, vende y haz crecer tus criptoactivos de forma fácil y segura. Un solo sitio para todas tus criptonecesidades.

Recupera el control de tu dinero: combina Ledger Nano S con la aplicación Ledger Live para obtener la máxima seguridad y control de tu cripto. Ledger Nano S mantiene tus monedas offline y protegidas.

Todo tu cripto en un solo lugar: instala hasta 3 aplicaciones en tu dispositivo, dependiendo de su tamaño. Ledger Nano S es compatible con Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, EOS, Stellar y muchas otras criptodivisas. Puedes instalar y desinstalar aplicaciones de forma segura en tu dispositivo para optimizar tus necesidades de capacidad.

Su uso es sencillo y potente: descarga Ledger Live y, a continuación, instala criptoaplicaciones y crea tu cuenta. Cada transacción se confirma en tu billetera de hardware, donde tu cripto se mantiene a salvo.

La billetera Ledger Nano S está certificada de forma independiente. Ledger Live está respaldada por la billetera de hardware disponible en la que más personas confían. Por tanto, todo el control está en tus manos.

Tarjeta SIM Prepago con 5€Gratis, Multiformato y va con el Pin borrado/eliminado | con Recarga Automática Opcional | para Alarmas, Relojes, localizadores,etc | gsm 2G/3G/4G | Llamadas | SMSs | Datos € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Tarjeta SIM PREPAGO SIN cuotas fijas mensuales NI permanencia y cobertura VODAFONE (2G/3G/4G). Permite tanto LLAMADAS como SMS como DATOS (ver costes en imágenes). En opción, también se puede contratar TARIFA PLANA (5GB/mes+llamadas ILIMITADAS por 6,90€/mes) o prepago normal/manual.

✅ Esta Tarjeta SIM es especialmente recomendada para ALARMAS sin cuotas, localizadores , rastreadores o todo tipo de dispositivos similares que requieran de una tarjeta SIM sin PIN: por eso la enviamos con el PIN rascado/eliminado/borrado para que no tengas que hacerlo tú y puedas ponerla en tu dispositivo tras su activación (se envía inactiva con instrucciones para su activación). Esto no quiere decir que sea una tarjeta usada (no tendría sentido) sino que hemos rascado/quitado su PIN.

✅ 5€ de saldo gratuito al activarla. MUY recomendable activar la RECARGA AUTOMATICA (de 10€ en tu cuenta bancaria cuando el saldo baje a 3€ que se sumarán a tu saldo) y el servicio MANTEN TU LINEA para evitar que se quede INACTIVA por falta de recarga (5€/primer año y 3€/año los siguientes). Si lo prefieres, te la activaremos como PREPAGO NORMAL. También te ofrecemos la opción de contratar TARIFA PLANA de 5GB/mes+llamadas ILIMITADAS por 6,9€/mes.

✅ Esta tarjeta SIM utiliza la cobertura de VODAFONE, que cubre el 99,15% de la población. Y tiene TRIPLE formato: NORMAL o ESTANDAR 2FF + MicroSIM 3FF + NanoSIM 4FF, para que puedas usar el formato que sea más conveniente para tu dispositivo.

✅ ¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!! Según la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, para activar cualquier tarjeta prepago es necesario facilitar un NIF, NIE, CIF o Pasaporte que identifique al usuario/a. Por ello, será necesario que nos envies una copia del mismo. No podemos activar ninguna tarjeta prepago sin identificar previamente a su usuario/a ya que somos Distribuidores Oficiales de Operador.

Kit Herramientas con instrucciones de uso € 41.70 in stock 1 new from €41.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐ Kit herramientas compuesto de todo lo necesario para potabilizar agua en situ, para llevar, incluye (Clorito sódico) para activar con el (Hcl), para la obtención de un biocida Dióxido de cloro. Para uso exclusivo de la potabilización y desinfección de aguas

⭐ Prepare su propio Dióxido de cloro por gasificación como aconseja el Biofísico Andreas Kalcker, libre de residuos, consiguiendo la mayor calidad del mundo usando Clorito sódico y Ácido clorhídrico de Agualab

⭐ Este revolucionario sistema dual te permitirá, obtener agua potable en el sitio donde te encuentres, a través del uso de técnicas de desinfección química del tratamiento del agua

⭐ Esta innovadora forma de potabilizar el agua, te garantiza un consumo de agua seguro, sobre todo cuando te encuentras en escenarios rurales, o vas de camping a la playa, o de caza y pesca, en ríos, o montañas

⭐ ideal para la supervivencia del personal militar, para entrenamiento o si practicas senderismo o viajas a zonas remotas, entre otras situaciones que se te puedan presentar, si vives en zonas rurales o vas de trabajo a zonas donde no hay tratamiento de agua, este kit potabilizador es para ti

Detector RF, escáner antiespía Profesional, buscador de cámara Micro WiFi Oculta, barredora de Dispositivo de Escucha de teléfono Celular de Alta sensibilidad, Detecte gsm GPS Tracker Eavesdrop € 57.99 in stock 1 new from €57.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de tres antenas: tres bandas (GSM RF 5.8GHZ) hacen que el dispositivo reciba señales más sensibles, mejora del rendimiento, antenas de alta ganancia, combinadas con ondas inalámbricas profesionales, reciba señales más rápido, la antiinterferencia es más fuerte y la detección de distancia acimut de desbloqueo es más precisa.

Proteja eficazmente su privacidad: Detecta de forma profesional y precisa la posición de las cámaras WiFi ocultas, los errores de audio y los dispositivos de seguimiento GPS en pocos minutos a través de la detección de RF. Puede evitar eficazmente los oídos, las fotos sincera y las filtraciones de privacidad personales. Tenga en cuenta que no lo use en el lugar con mucha gente y ruido.

Compacto y portátil: compacto y ligero. Puedes llevarlo a donde quieras. Una necesidad para viajar y alojarse en el hotel. Fácil de usar, con alarma de zumbador audible y alarma de vibración, cuanto más cerca esté el detector del dispositivo de error transmisor, más fuerte y rápida se vuelve la alarma. Ajustar continuamente la sensibilidad de detección de alta a baja acortará el rango de detección para identificar el dispositivo de error.

Amplio uso: verifique escenarios amplios, como hotel, baño, vestidor, órganos gubernamentales, negociación comercial, invigilación escolar, lugares de entretenimiento, talleres, instalaciones industriales militares, etc. Donde y cuando no confíe en el entorno, el detector puede ayudarlo a sentirse seguro. Es un regalo reconfortante para empresarios, políticos, novias, amantes, estudiantes universitarios, niños y niñas.

Detector RF: detecta cámaras WiFi ocultas, errores de teléfonos celulares, dispositivo de escucha inalámbrico y rastreador GPS, microcontrolador digital de alta sensibilidad incorporado para controlar la sensibilidad de la señal RF en 10 niveles, simplemente gire la perilla para ajustarla.

Mini cámara espía, 4K / 1080P HD WiFi Cámara Oculta Cámara inalámbrica portátil DIY Nanny cámara con detección de Movimiento Las cámaras de vigilancia € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔✔ 【Cámaras espía 4K HD Wifi】 Nuestra cámara espía tiene la claridad de transmisión en vivo 4K y 1080P HD. La mini cámara wifi tiene un buen rendimiento en grabación con resolución de video ultra HD 4K. La lente de bricolaje hace que la mini cámara oculta sea perfecta como una cámara de vigilancia de seguridad inalámbrica más pequeña para grabar instantáneas y videos sin llamar la atención.Mantenga estable la señal WIFI en el entorno.

✔✔ 【Fácil de usar】 Esta mini cámaras de seguridad está equipada con una aplicación gratuita, solo descargue la aplicación en su teléfono inteligente escaneando el código QR. Una vez que su iPhone o teléfono Android haya configurado Wi-Fi para la cámara (solo 2.4GHz). Ahora puede ver videos en vivo en la aplicación de forma remota desde cualquier parte del mundo. Vigile su casa, apartamento u oficina como una cámara de niñera.

✔✔ 【Grabación en bucle】 Esta cámara espía admite una capacidad SD máxima de 256 GB y un mínimo de 2 GB. Las tarjetas Micro SD de más de 32 GB deben formatearse para grabar video (no incluidas). Si la tarjeta SD está llena, se sobrescribirá el video más antiguo. Nuestra cámara oculta con una batería de 2200 mAh conectada externamente, pudo durar aproximadamente 7 horas después de la carga completa.

✔✔ 【Detección y alerta de movimiento】 Esta cámara espía wifi con detección de movimiento. Una vez que se detecta un movimiento, el wifi de la cámara oculta enviará una notificación automática a su teléfono. Puede iniciar sesión en la aplicación para ver lo que está sucediendo en tiempo real y no preocuparse por perderse algo importante. El "modo de alerta" solo se puede utilizar después de que la cámara esté configurada con wifi.

✔✔ 【Seguridad y garantía】 La señal de la cámara de seguridad se ocultará después de configurar con éxito el wifi, para evitar que alguien más se conecte a su cámara. Una mini cámara admite múltiples usuarios a través de la función de compartir. Todos los productos ofrecen una garantía de 12 meses, soporte técnico de por vida y reemplazo gratuito de productos defectuosos. Cualquier problema, contáctenos a tiempo.

Genuinetek KMC-2 900. Amplificador Cobertura móvil gsm 3G 900 MHz para Zonas Rurales de Mala Cobertura € 150.00 in stock 1 new from €150.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MEJORA LA COBERTURA MÓVIL DE TODAS LAS OPERADORAS Y LA CONEXIÓN 3G EN ZONAS RURALES. La solución perfecta para casas de campo con muy poca o nula cobertura móvil en su interior.

INSTALACIÓN EN MENOS DE 25 MINUTOS. Usted mismo puede poner en funcionamiento el sistema amplificador de cobertura.

KIT COMPLETO. El sistema repetidor dispone de todo lo necesario para llevar a cabo la instalación del equipo: AMPLIFICADOR /FUENTE DE ALIMENTACION/ ANTENA EXTERIOR/ ANTENA INTERIOR/ 2 TRAMOS DE CABLE DE 15 Y 5 METROS

AMPLIFICA LA FRECUENCIA DE 900 mhz, que es la ÚNICA utilizada por TODAS LAS OPERADORAS DE ESPAÑA: MOVISTAR / VODAFONE/ ORANGE y YOIGO, EN LAS ZONAS RURALES.

AUMENTA LA VELOCIDAD 3G / H+, por lo que tanto su smartphone como router verán mejoradas las velocidades de conexión (subida y bajada) a Internet.

Eventronic Surtido de Tubo Termorretráctil Poliolefina, 12 Tamaños, Envoltura de Alambre, 560 Piezas € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁS profesional: hecho de poliolefina, 5 colores, 12 tamaños, 560 piezas. Relación de liberación: 2: 1 (se reduce a la mitad del diámetro suministrado).

Multifunción: adecuado para aislamiento eléctrico, protección mecánica, ancho de banda de cable, conexión de cable, procesamiento de cable, juntas de cable / cable, código de color y mantenimiento diario.

económico y seguro: Utilizado principalmente en hogares, pasatiempos y modelos para su aplicación, el tubo retráctil proporciona una conexión eléctrica segura profesional ideal y económica.

Longitud: 45 mm, diámetro interno: 1 mm / 1.5 mm / 2 mm / 2.5 mm / 3 mm / 3.5 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 7 mm / 10 mm / 13 mm, relación de contracción: 2: 1. Cubre todos los calibres de cable necesarios para pasatiempos RC y muchas otras aplicaciones.

Fácil de usar: elija el tamaño correcto, colóquelo en el cable y caliéntelo con un encendedor o secador. READ ¡El 8 de diciembre es un punto de inflexión!

Mini Cámara Espía Oculta, TESECU Cámaras Vigilancia WiFi 1080P HD con 160ºGran Angular,Grabadora Video Portátil con IR Visión Nocturna Detector de Movimiento,Camara Seguridad Pequeña Interior/Exterior € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MINI CÁMARA ESPÍA: 4.2 * 4.2 * 2.8cm,el diseño redondo es pequeño y fuerte,con fuertes imanes en la superficie,se puede unir fácilmente a cualquier superficie metálica.Muy adecuado para vigilancia de seguridad de bebés,mascotas,oficinas, almacenes,comercios,patios traseros.Grabación de alta velocidad al mismo tiempo,puede tomar fotografías rápidamente y grabar videos de ultra alta definición sin previo aviso

VISIÓN NOCTURNA Y ALTA DEFINICIÓN 1080P: Increíble resolución de video de alta definición 1920 x 1080P,imágenes claras y coloridas,la mini cámara tiene 10 LED infrarrojos y la distancia de visión nocturna es de 10 metros.Puede ver claramente lo que sucede por la noche sin encender las luces

Visualización remota con WIFI y lente gran angular de 160 °: puede descargar una aplicación gratuita en su teléfono móvil y conectarse a través de wifi móvil,después de completar la configuración,puede ver el video en tiempo desde la cámara remota independientemente de la distancia.Al mismo tiempo,Tiene una lente gran angular de 160 ° que puede grabar varias imágenes.Cuando se detecta movimiento, se enviará una notificación de alerta a su teléfono inmediato

GRABACIÓN EN BUCLE: Admite tarjetas TF de 8GB-128GB (sin incluir la tarjeta SD) para grabación en bucle.Cuando el espacio de la tarjeta SD es insuficiente,los nuevos datos sobrescribirán los datos antiguos y no se requiere una limpieza de la memoria que requiera mucho tiempo

EQUIPO ELECTROMAGNÉTICO PORTÁTIL: Está equipado con elegantes cinturones y engranajes electromagnéticos,está de moda y es adecuado para muchas ocasiones.Puede usarlo en la mano,fácil de ocultar sin preocuparse por la pérdida,para que siempre pueda necesitarlo,ya sea para cuidar niños,mascotas o acompañar Los ancianos siempre pueden usrarlo

KIPPY - EVO - El Nuevo Collar GPS para Perros y Gatos - Seguimiento de Actividad, 38 gr, Waterproof, Bateria 10 dias, Brown Wood € 49.99

€ 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KIPPY EVO es el NUEVO tracker con seguimento de la actividad para mascotas: durable y 100% impermeable, apto para todos los collares. Hoy en día es aún más ligero (solo 38 gramos) y con una batería recargable de larga duración (10 días). SUSCRIPCIÓN KIPPY EVO: para activar la SIM debes adquirir un pack en la aplicación a partir de 3,33 euros al mes. Incluye la tarifa de conexión de datos y funcion

LOCALIZACIÓN DE GPS: Kippy EVO localiza a tu mascota con los sistemas GPS, GMS, WiFi y Bluetooth. Gracias a la tecnología integrada de GPS y GMS, puedes realizar un seguimiento preciso de cada movimiento de tu mascota en Europa, India, Turquía y Sudáfrica". También puedes configurar una ZONA VIRTUAL para la seguridad de su amigo de 4 patas. El nuevo dispositivo Kippy EVO también permite el seguimi

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES: gracias a Kippy EVO podrás ver y analizar el resumen de todas las actividades motoras realizadas por tu amigo. Podrás ver el progreso de la actividad de tu mascota en comparación con otras personas similares a él en términos de peso, edad y raza, y ver los datos sobre correr, dormir, jugar, calorías, relajación y pasos. Puedes tener cuenta de todas las actividades de tu

MENSAJES VITA: recibe información sobre el estado de salud de tu amigo de 4 patas para conocerlo mejor y saber cómo está en cada momento del día, incluso si no estás con él. Recibirás mensajes para alcanzar un objetivo personalizado basado en su mascota, consejos y curiosidad para preservar su bienestar y mensajes de estado en los que te agradecerá por sus largos paseos o te enviará un buen día cu

Kippy EVO es el compañero perfecto para sus aventuras ! LIVE TRACKING: sigue los movimientos de tu mascota en tiempo real y a una distancia ilimitada REGISTRO DE PASEOS: registro de distancia, velocidad y altitud (próximamente) GEOVALLA: una geovalla eficiente y fácil de usar gracias a WI-FI + GPS LINTERNA LED : se puede activar a través de la aplicación para verla incluso en la oscuridad CORREA V

Tela Conductora Para Hacer Jaula De Faraday Movil. Trabaja Como Un Inhibidor De Frecuencia Para Bloquear Radiacion Movil Y Emf Ondas Electromagneticas € 34.95 in stock 1 new from €34.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TELA CONDUCTORA DE GRADO MILITAR ✓ Usado por especialistas durante años para fabricar rápidamente bolsas faraday. Adecuado para envolver teléfonos celulares muchas veces para proteger / proteger contra aplicaciones de seguimiento y radiaciones.

INHIBIDOR DE FRECUENCIA CONTRA EL ESPIONAJE ✓ Envuelva dispositivos o chips RFID en este material que deben protegerse contra el espionaje. Bloqueo de radiación de teléfonos móviles, radiofrecuencias de RF o protector radiacion movil como un neutralizador emf.

CREAR FUNDAS MOVILES ANTI RADIACION EN 5 MINUTOS ✓ No se espíe, una bolsa de protección se puede hacer fácilmente en solo 5 minutos. Se incluye cinta de protección.

JAULA DE FARADAY MOVIL PARA TU FAMILIA ✓ Esta tela para funda faraday movil con el tamaño de 114 cm x 109 cm es lo suficientemente grande como para cubrir incluso un televisor de pantalla plana. La tela es suficiente para hacer un jaula faraday movil para todo los amigos tuyos.

PROTÉJASE CON ESTA ESCUDO EMF CONTRA PELIGROS INVISIBLES ✓ Vaya a lo seguro con esta protección de radiación y bloquee las ondas electromagneticas no deseadas, radiación del teléfono y otras frecuencias nocivas invisibles.

Rastreador GPS para Vehículos, Real Antirrobo Localizador GPS Impermeable on Seguimiento de Actividad Fuerte Imán Recargable 120 días Standby GPS Tracker con App/Web No Installation TK915 € 69.99

€ 61.00 in stock 3 new from €61.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ La segunda generación del TK905 y ampliamente utilizado: rastrea la ubicación de los vehículos (automóvil, camión, motocicleta, congelador, alquiler de botes, etc.), rastrea el GPS móvil con su IOS, teléfono Android, PC y Mac. Muestra la posición en tiempo real y la ruta histórica en tu móvil o en el sitio web. También puede recibir las coordenadas GPS por SMS.

✔ Alarma pérdida: el rastreador GPS tiene un sensor de luz, cuando el dispositivo se ha retirado del automóvil, el localizador envía un mensaje al teléfono, para recordarle la posición de demolición, ya no tendrá que preocuparse por la caída del rastreador desde el automóvil.

✔ Posicionamiento preciso y en tiempo real: se puede posicionar a través de SMS, aplicación, web. Seguimiento gratuito en tiempo real a través de la aplicación o plataforma web, posicionamiento en modo GPS / A-GPS / LBS, precisión de posicionamiento de hasta 5 metros.

✔ Ahorro de energía e impermeable: batería de 10,000 mA, 120 días de tiempo de espera, fuerte instalación magnética. Diseño a prueba de agua IP65, no hay necesidad de preocuparse por la lluvia día a día.

✔ Multifuncional: posicionamiento en tiempo real, ruta histórica, cercas electrónicas, alarma de vibración, alarma SOS, alarma de exceso de velocidad, alarma de pérdida. Puede recibir el mensaje push a través de un mensaje SMS o una aplicación.

Elikliv Detector de Campos Magnéticos, Medidor de Campos Eléctricos Medidor EMF Equipos Paranormales de Caza de Fantasmas para Interior y Exterior € 35.59 in stock 1 new from €35.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La gama del medidor EMF utilizado para la caza de fantasmas ayuda a medir los campos electromagnéticos para identificar los dispositivos que generan una alta radiación, lo que permite a usuarios tomar decisiones para limitar la exposición.

La pantalla LED multisegmento es fácil de leer. El detector se asocia a la ubicación y se examina que el fenómeno inexplicable está relacionado con la radiación.

El detector de campo magnético funciona con una sola pila. Se detecta el valor de las mediciones de EMF en el rango de 5 miligauss.

Al medir una variedad de EMF de 50Hz a 20000Hz, puede registrar los teléfonos móviles en un radio de 60cm.

Los niveles de EMF se miden para evitar la sobreexposición potencialmente dañina a largo plazo a los EMF.

OBD Localizador GPS, Jimi OB22 Tracker GPS Plug&Play con Carga Gratuita, Seguimiento en Tiempo Real, Monitoreo de Voz, Geo-cercas, Sistema de Alerta para Automóviles, Camiones, Taxis OBD22 € 49.89

€ 47.89 in stock 2 new from €47.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Instalación y carga Gratuitas】- Deshágase de la instalación compleja y molesta, conecte directamente este mini rastreador de GPS en el puerto OBD-II de los vehículos para que funcione; El Rastreador de GPS OBD-II se conecta directamente con el ACC del automóvil, sin preocuparse por el apagado repentino, que proporciona 24 horas de seguimiento y monitoreo GPS continuo para su automóvil.

【Device Dispositivo de Rastreo GPS OBD en tiempo real】 - Localización GPS: GPS + LBS, precisión de ubicación GPS

【Diversos tipos de Alertas Inteligentes】: El rastreador de GPS para vehículos OBD brinda múltiples alarmas inteligentes, como Desconectado, Corte de energía, Batería inferior, Geo-cerca, Alerta de sobrevelocidad. Con un chip de acelerómetro y GPS de alta precisión para detectar conductas inseguras.

【App Aplicación Profesional - "JIMIMAX"】 - Pantalla de ubicación completa (dirección exacta / estado en movimiento) + gestión de múltiples dispositivos de rastreo GPS + dispositivos móviles Android e iOS . El licalizador gps incluía la tarjeta SIM 2g.Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar.

【Reproducción de pistas y Geo-cercas】: La ruta de conducción, el tiempo de permanencia, la velocidad y la dirección de la conducción, etc., se guardan automáticamente en el Servidor Cloud para las rutas históricas de 6 meses. Establezca una geo-cerca (200m-5000m) para que el dispositivo de rastreo GPS limite su movimiento dentro de un distrito, recibirá una notificación si viola el distrito.

Mini Localizador GPS, PjxerdQ Real Antirrobo GPS Localizadores para Vehículos/Niños con Seguimiento de Actividad Fuerte Imán Recargable GPS Tracker con Aplicación Gratuita para Android iOS AT2 € 49.99

€ 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mini Diseño y Posicionamiento GPS Preciso y en Tiempo Real】 Localizadores GPS portátil compacto con un tamaño de solo 3 * 1.8 * 6.5 cm, fácil de transportar. Precisión de ubicación GPS de hasta 10 M; Los datos de Ubicación del GPS se cargan en la Plataforma cada 10 Minutos (según su configuración); Tres formas de posicionamiento: GPS + AGPS + LBS; El rastreador GPS portátil localiza la posición en tiempo real o periódicamente, independientemente de la distancia recorrida

【Localice una Distancia】 Amplia Gama de Usos positioning Posicionamiento de modo dual GSM / GPS, precisión de Posicionamiento de Hasta 10 metros. Rastree la ubicación de los vehículos perdidos (alquiler de niños, personas mayores, automóviles, motocicletas, maletas, etc.). Seguimiento en tiempo real, el rastreador GPS de alta precisión permite la ubicación incluso en ubicaciones Remotas o Resistentes

【Tranquilidad Asequible】 Localizadores GPS Utilizan redes de bajo consumo, tarjeta SIM 2G No más de 30 MB por mes (incluida la tarjeta SIM). La tarjeta SIM de datos cuesta solo $ 5 por mes (no se requiere contrato). Puede enviar comandos al rastreador GPS desde la plataforma sin utilizar el servicio SIM SMS. Puede comprar una nueva tarjeta SIM que admita datos y llamadas si necesita monitoreo de voz.Cuando haya recargado la tarjeta SIM, reinicie el dispositivo

【No Hay Necesario de Instalacion】 Plotter GPS en espera de largo, batería de litio-hierro de 1000 MAh (Carga por Micro-USB en menos de 2 h). Peso: 50 g. El tiempo de uso específico depende de la frecuencia de uso. Mini rastreador GPS con potente imán integrado. También se puede Magnetizar en el metal(Cubierta Magnética Incluida)

【Plataforma "JIMIMAX" Gratuita para Toda la Vida con un Servicio Excelente】 El Mini GPS Tracker tiene un sistema de rastreo GPS profesional. La aplicación permite rastrear la ruta de su rastreador, durante el período de su elección. Gracias a nuestro sólido equipo de desarrollo y nuestro equipo técnico de alto nivel, con tecnología de seguimiento excepcional, para consultar los datos de ubicación en mapas más rápido y Más preciso que nunca

Bosch Detector digital UniversalDetect (4 pilas AAA, cartón, profundidad maximima Detección metales no ferrosos: 50 mm, metales ferrosos: 100 mm, corriente eléctrica: 250 mm), Talla Única, Verde € 121.00

€ 107.99 in stock 8 new from €102.14

31 used from €59.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: detector digital UniversalDetect y 4 pilas AAA

Detector digital para comprobar rápidamente muros, techos o suelos antes de taladrar

Orientación integrada para el usuario con animaciones e instrucciones paso a paso que permiten un manejo intuitivo

Calibración automática en todos los modos

Detección de objetos de metal en todos los tipos de muro habituales hasta una profundidad máxima de 10 cm

Osciloscopio Digital, HANMATEK HO52 Mini Osciloscopio TFT de 3,5", Osciloscopio y Multímetro 2 IN 1, Pantalla Retroiluminada, Función Autocalibración, 7 Medidas Automáticas, Función Memoria € 159.99 in stock 1 new from €159.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modo de osciloscopio: 1. La frecuencia de actualización de la forma de onda es de hasta 10000wfms / s. 2. Entrada de doble canal, ancho de banda de hasta 50MHZ, frecuencia de muestreo en tiempo real 250MSa / s, longitud de grabación de hasta 8k puntos. 3. Función de medición del cursor. 4,7 tipos de funciones de medición automática. 5. Función X-Y. 6. Función de configuración automática de una tecla, conveniente para detectar y depurar.

Modo medidor: 4 1/2 dígitos del valor efectivo real. 1. Prueba estándar de voltaje, corriente, resistencia, diodo, continuidad, capacitancia. 2. Función de rango automático, conveniente para probar y depurar. 3. El voltaje de entrada máximo es CA 750 V, CC 1000 V. 4. Entrada independiente para multímetro y osciloscopio. 5. Leer la función de espera. 6. Función de medición relativa.

La interfaz USB tipo C admite no solo la fuente de alimentación del banco de energía, sino también la carga del adaptador y la conexión superior a la computadora. Después de conectarse a la computadora, la computadora puede reconocer el osciloscopio como una unidad flash USB y leer imágenes guardadas o formas de onda CSV, lo cual es útil para ver y analizar formas de onda más adelante o para compartir datos de formas de onda.

Función de ahorro: puede guardar 4 grupos de configuraciones, 4 grupos de formas de onda de referencia, 4 imágenes, 4 grupos de formas de onda en formato CSV. La forma de onda de referencia se puede mostrar en la misma pantalla que la forma de onda medida para una comparación conveniente de la forma de onda. Función de autocalibración. Se pueden mostrar hasta 6 mediciones automáticas simultáneamente en la pantalla.

1 * osciloscopio digital HO52, 1 * bolsa de transporte, 1 * sonda de osciloscopio, 1 * adaptador, 1 * cable USB, 1 * bolígrafo multímetro, 1 * instrucciones, 1 * CD, 1 * bolígrafo de calibración READ Los 30 mejores Linterna Frontal Led Alta Potencia capaces: la mejor revisión sobre Linterna Frontal Led Alta Potencia

Mini Camaras Espia WiFi 4K DIY Cámaras Oculta IP Vigilancia Portátil Secreta Compacta con Detector de Movimiento WLAN Camaras de Seguridad Pequeña(2.4Ghz) € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mini cámaras oculta 4K HD IP】 La mini cámara espía Amyway ofrece la claridad de la transmisión en tiempo real 4K y 1080P HD. Las mini cámaras IP brindan un buen rendimiento para visualización en tiempo real con resolución de video 4K de alta definición. El diseño es compacto y se puede aplicar en múltiples ocasiones. Se aplica solo a redes de 2,4 GHz. Esto lo convierte en una opción ideal para mini cámaras de vigilancia de seguridad IP.

【Grabe durante mucho tiempo la cámara espía】: esta cámara está equipada con una batería recargable de alta capacidad de 2200 mAh que puede grabar durante más de 6-7 horas. La cámara espía no requiere operaciones complicadas, y los botones de operación pueden realizar todas las operaciones. Si inserta una tarjeta y carga, puede grabar continuamente durante 24 horas sin interrupción.

【Nuevo modelo de cámara de seguridad espía】: Cargue la batería antes de usar la cámara secreta. Utilice un cargador de 5V. De lo contrario, el uso de otros cargadores no originales puede dañar la cámara. Las cámaras ultrapequeñas pueden grabar videos en interiores o exteriores. Tiene una batería incorporada para que no tenga que preocuparse de que la batería se dañe. Además, el material de la carcasa exterior es un aislante y se puede usar con confianza.

【Cámara oculta de detección de movimiento】 Esta cámara oculta tiene una función de detección de movimiento que enviará notificaciones de alerta y fotos instantáneas a su teléfono tan pronto como se detecte movimiento en la cámara. Cuando la capacidad de almacenamiento está llena, el último video sobrescribirá automáticamente el video más antiguo. Nota: Para usar la función de detección de movimiento, debe insertar una tarjeta micro SD.

【Cámara de vigilancia WIFI multifuncional】 Las cámaras secretas de seguridad son ideales para instalar en casas, oficinas, almacenes, tiendas y jardines. Verá la prevención del delito en el hogar y mascotas / personas mayores y niños en el hogar. Las cámaras de seguridad también pueden compartir el dispositivo con otros teléfonos, admitiendo hasta 3 usuarios para ver en línea al mismo tiempo. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. correo electrónico: [email protected]

LectroFan - Máquina de Ruido Blanco con Sonidos de Ventilador y Temporizador (Negro) € 54.95 in stock 1 new from €54.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁQUINA DE RUIDO BLANCO: El sonido de flujo del aire (ruido blanco) se produce en 10 variaciones únicas. Excelente para enmascarar el ruido y crear un sonido de fondo agradable en lugares demasiado silenciosos.

COMPACTA Y PORTÁTIL: Viene con adaptadores de corriente para Estados Unidos, Europa y el Reino Unido. Esta máquina de ruido es compacta y portátil, lo que la convierte en el dispositivo de ruido blanco perfecto para tu próximo viaje de negocios, vacaciones o aventura familiar.

ÚSALA DONDE QUIERAS: Pensada como una máquina de terapia de sonido, esta máquina de ruido blanco es perfecta para guarderías, residencias universitarias, apartamentos, habitaciones de hotel o cualquier otro entorno donde haya ruidos molestos y no deseados.

TERAPIA DE SUEÑO PERSONALIZADA: Con 10 sonidos de ventilador distintos y 10 sonidos de ruido blanco no repetitivos la terapia de sonido nunca había sido tan relajante. Hay sonidos de ventilador o ruido blanco para todos los gustos.

TEMPORIZADOR DE SUEÑO ÓPTIMO: El temporizador te permite ajustar durante cuánto tiempo se va a reproducir el ruido blanco o los sonidos del ventilador. Configúralo durante una hora si planeas tomar una siesta o durante toda la noche para descansar tranquilamente.

Todoxi Bolsa de Blindaje de Señal, Bolsa Bloqueador de Señal de Llave para Coche,100% Protección Bolsas RFID, Faraday RFID/NFC/SMS/WiFi Antirrobo Bloqueador de Señal € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Proteja su automóvil】Todoxi bolsa de Faraday protege eficazmente todas las señales en la bolsa, lo que evita que los delincuentes usen amplificadores de señal para robar vehículos.

【Tamaño exacto】 Además de garantizar que el bolsa funcione bien, el tamaño es similar al tamaño de la llave de su auto, lo cual no es engorroso y conveniente para el uso diario.

【Puede ser probado】 Simplemente coloque la llave del automóvil en la bolsa, Se puede probarlsa y no obtendrá ninguna respuesta del automóvil, lo que demuestra que bolsa de Faraday es válido.

【Aspecto exquisito】 Superficie lisa y tamaño compacto. Con una apariencia elegante y con estilo, esta es una funda de lujo para llaves de coche que no te puedes perder.

【Devolución y cambio sin preocupaciones】Puedes contactarnos en cualquier momento y te responderemos dentro de las 12 horas.

Sensor de Movimiento PIR Inalámbrico Inmune a Mascotas y a Inhibidores de frecuencia | Detector de Infrarrojos Area de detección: 8m/110° para Usar con Sistema de Alarma THI € 29.00 in stock 1 new from €29.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESCRIPCIÓN: Sensor / Detector de movimiento (PIR) inmune a mascotas (hasta 20 kg) e inalámbrico para la Alarma SIN cuotas TASC-TA1 de tu hogar o negocio. La mascota no será un problema para tener la alarma conectada. El sensor está programado y es inmune con mascotas de hasta 20 kg, lo que te permitará tener tu mascota y la alarma conectada. Es muy importante realizar una buena ubicación del sensor (ver manual) para evitar falsas alarmas.

FUNCIONAMIENTO: Este sensor es realmente polivalente en cuanto a detección y colocación, al contar con un excelente y polivalente soporte magnético, es MUY importante una correcta ubicación: evita colocarlo cerca de fuentes de calor o aire acondicionado, evita colocarlo frente a ventanas o zonas con destellos de luz

CARACTERÍSTICAS: Antena interna LED indicador de batería baja Comunicación de doble vía con indicación de batería baja al panel de control. Esto permite que la alarma le informe, via SMS/push, de cuando la batería del sensor está baja. Area de detección: 8m/110° Inmune a mascotas ≤ 25kgs Baterías: AA 1.5V LR6 x2 (incluidas) Distancia de transmisión: hasta 80m (área abierta)

CONTENIDO DE LA CAJA: Sensor Soporte de pared magnético 2 pilas AA Tacos y tornillos Adhesivo doble cara (por si quieres no taladrar, sino pegar el soporte del PIR-910TA. Aunque, por seguridad, nosotros recomendamos ponerlo con tacos y tornillos, ya que es más seguro, especialmente si la superficie no es perfectamente lisa+dura)

TIEMPO DE REPOSO: una vez que el detector PIR-910TA se activa y mientras te esté "viendo" estará en modo de reposo para ahorrar pilas. No es un funcionamiento defectuoso. Si quieres comprobar su funcionamiento debes dejar el sensor SOLO durante 5 minutos. Al volver a entrar te detectará y se encenderá su luz led indicándolo así. Si estuviera la alarma armada entonces sonarían las sirenas y se realizarían los avisos.

ooono® Alarma de tráfico: Detector de radares | Atascos y radares en Tiempo Real a través de la App Gratuita | Señal acústica y/u óptica, automática | Datos de Blitzer.de en + de 50 países € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN PASO POR DELANTE: Se acabaron las multas y los atascos. El copiloto ideal avisa de forma fiable y en tiempo real con señales acústicas y visuales de los radares y obstáculos en más de 50 países.

APP GRATUITA: Con la aplicación para iOS y Android el detector de radar se enciende y apaga automáticamente con Bluetooth. Esto ahorra batería y además te ahorra el tener que iniciar la aplicación de radares manualmente.

LA COMUNIDAD BLITZER.DE: Ooono utiliza datos de una de las mayores bases de datos de tráfico, con 5 millones de conductores que contribuyen diariamente. Forma parte de la comunidad, denuncia los radares (con un clic) y otros obstáculos (con un doble clic).

SEGURIDAD VIAL PARA TODOS: El detector de radares puede colocarse discretamente en cualquier coche. Se puede conectar a varios smartphones y se pueden controlar varios ooonos a través de la app.

OOONO KIT COMPLETO: Se incluye una pieza adhesiva adecuada para cualquier vehículo y una batería (tiempo de funcionamiento aprox. 1 año) para la alarma de tráfico ooono.

ELEGOO Mega de 2560 R3 Tarjeta Placa Compatible con Arduino IDE con Microcontrolador Basada en el Mega con USB Cable Azul Versión Mega Kit € 21.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La placa ELEGOO Mega R3 es 100% compatible con Arduino IDE y diseñado para el proyecto Mega Kit

La placa ELEGOO utiliza el controlador de chip mega

Versión mejorada y experta: patillaje 1.0: Se han añadido pines SDA y SCL que están cerca del pin AREF y dos otros nuevos pines colocados cerca del pin RESET, el IOREF que permite que los blindajes se adapten al voltaje suministrado desde la placa. En el futuro, los escudos serán compatibles tanto con la placa que utilizan el AVR, que funcionan con 5V y con el Due que funcionan con 3.3V. El segundo es un pin no conectado que está reservado para futuros propósitos.

ELEGOO placa utiliza un circuito RESET más fuerte para ofrecer una mejor experiencia de funcionamiento.

Esta placa Mega contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; Simplemente conéctelo a un ordenador con un cable USB o conéctelo con un adaptador AC-DC o una batería para comenzar.

