Los 30 mejores Impresora 3D Doble Extrusor capaces: la mejor revisión sobre Impresora 3D Doble Extrusor

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Impresora 3D Doble Extrusor?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Impresora 3D Doble Extrusor del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Impresora 3D TENLOG TL-D3 Pro, impresora 3D independiente de doble extrusora con placas base silenciosas, lector TMC2208, cama de vidrio de borosilicato, alimentación directa, 300 × 300 × 350 mm € 599.99 in stock 1 new from €599.99

Amazon.es Features Diseño de doble extrusora independiente Nuestra impresora 3D de doble extrusora TL-D3 Pro cuenta con dos boquillas independientes una del otro, lo que permite imprimir en modo de doble material/duplicación / espejo. Con el modo de impresión de dos materiales, puede obtener dos modelos de colores. Elige el modo duplicado o espejo, puedes obtener dos modelos del mismo color o de colores diferentes.

Actualización de la cama de cristal de borosilicato La cama de cristal borosilicatado de actualización Tenlog permite que las impresiones se adhieran mejor sin la obstrucción. Una suavidad extrema incluso en la primera capa, el modelo se puede recoger a mano después de enfriar.

Placa base silenciosa con autodesarrollada El controlador tmc2208 de la placa base silenciosa autodesarrollada TL-D3 Pro integrada ofrece una mejor antiinterferencia, un rendimiento de movimiento más rápido y estable, una impresión silenciosa y un funcionamiento de bajo decibelio.

Fácil de montar. Viene con varias piezas montadas. Puedes montar la impresora 3D en 3 pasos, con su manual de instrucciones en unos 5 minutos.

Garantía y servicio Ofrecemos una garantía de un año para la impresora 3D y una garantía de 3 meses para la extrusora. También incluye soporte técnico de por vida. Si usted tiene preguntas sobre el producto, puede enviar un correo electrónico a [email protected] y le responderemos en 24 horas

Flashforge 10745 Impresora 3D Creator Pro Impresora Doble Extrusora con Optimizado Plate Construir y Mejorada Holder Spool € 499.00 in stock 2 new from €499.00

Amazon.es Features Cuenta con pantalla de control LCD integrada en el equipo con inclinación ergonómica de 45 grados, lo que facilita las operaciones de carga y descarga de material, nivelación de plataforma y seguimiento de las impresiones

Los usuarios intermedios pueden utilizar software de impresión de mayor complejidad (simplify 3d / Cura ) y llevar este equipo a un nivel más profesional. Es decir, es una impresora Open Source

Impresión 22,5 cm (Largo) x 12,5 cm (Ancho) x 15,0 cm (Alto). Velocidad: 40-200mm/s. Resolución: 0.1-0.2mm

El interior completamente cerrado de la Creator Pro mantiene una temperatura estable al interior del equipo, lo que disminuye la posibilidad de desprendimientos de las impresiones de gran tamaño y mejora la calidad de todas las piezas. Su compuerta se abre casi 180 grados, lo que da mayor margen al usuario para la remoción de la pieza una vez finalizada la impresión

Cuenta con autonomía de impresión a través de memoria SD, aunque si el usuario prefiere lo prefiere puede conectarse al equipo vía cable USB. El software de impresión lo ha desarrollado la misma compañía, lo que garantiza la calidad de las impresiones y disminuye, en el caso de usuarios iniciales, la curva de aprendizaje

Impresora 3D, Extrusora de Titanio de Primera Calidad, Rieles de Guía Lineales Dobles de Aluminio y Ventiladores de Refrigeración Dobles, Espacio de Impresión de Fácil Montaje 180x180x180mm € 169.99 in stock 1 new from €169.99

Amazon.es Features Fácil montaje: viene con casi todo el premontaje, es muy fácil de configurar, ahorra tiempo y energía

Construir con rieles dobles: mayor precisión de impresión y servicio de larga duración

Ventiladores de refrigeración: alta uniformidad de disipación de calor, resultado de impresión más suave

Impresión de voz no grande: construido con un módulo de alta calidad, proceso de impresión silencioso para divertirse con su obra de arte, disfrute de su tiempo de impresión

Servicio de equipo: el equipo de servicio profesional de Kingroon garantiza que todos los usuarios pueden obtener un servicio útil, y el grupo Kingroon FB siempre respalda la solución para resolver el problema

Kit de Extrusora de Impresora 3D Extrusora de Doble Unidad DIY Kit de Impresora 3D para Creality 3D CR10, Serie Ender Wanhao D9, Anet E10, Et4, Impresora Geeetech € 15.29 in stock 2 new from €15.29

Amazon.es Features ❖❖❖ Extrusión de doble accionamiento, no hay necesidad de preocuparse por el deslizamiento y la mordedura de los consumibles, fácil de ensamblar y alimentar.

❖❖❖ El interior de la extrusora continuará transportando materiales de manera estable y se optimizará el diseño.

❖❖❖ Las piezas de desgaste no se torcerán por el lateral de la rueda de extrusión, evitando el bloqueo causado por el bobinado interno de la extrusora.

❖❖❖ La extrusora puede ajustar la fuerza de alimentación del papel con tornillos para adaptarse a todos los consumibles de impresión 3D. Por ejemplo: PLA, ABS, PETG, TPU, nailon, fibra de carbono, madera.

❖❖❖ Adecuado para la mayoría de las impresoras 3D de bricolaje, como las impresoras Creality 3D CR10/Ender series Wanhao D9/Anet E10/Et4/Geeetech. READ Los 30 mejores Garmin 520 Plus capaces: la mejor revisión sobre Garmin 520 Plus

Two Trees Sapphire Plus 3D Printer Core XY de gran tamaño 300 * 300 * 350 Cuerpo de metal completo / Guía lineal doble / Extrusora BMG / Kit de impresora 3D de nivelación automática DIY € 429.99 in stock 1 new from €429.99

Amazon.es Features Versión actualizada: carcasa de metal con un gran tamaño de impresión de 300 mm x 300 mm x 350 mm. Una pantalla táctil sensible proporciona una sensación táctil suave y ahorra tiempo y preocupaciones.

Película de cama caliente congelada: la cama caliente se puede reutilizar, no se deforma, es fácil de tomar y no requiere papel adhesivo estructurado.

Continuar con la función de impresión: el suministro del filamento se puede controlar en cualquier momento. La fuente de alimentación se pierde y la presión se puede continuar desde la última capa.

Sensor de filamento: aviso automático cuando el filamento se agote o se rompe. La inteligencia ayuda a ahorrar tiempo y filamento.

Lo que obtienes: impresora 3D Twotrees, filamento de 0,2 kg (color aleatorio) incluye tarjeta TF (manual de instalación, detalles de accesorios, paquete de software Cura), servicio de retoque limitado de 1 año, soporte técnico de por vida y servicio al cliente de 7 x 24 horas.

ANYCUBIC Vyper - Impresora 3D, impresión 3D FDM con nivelación automática actualizada, con cama de impresión magnética de acero para muelles, extrusor de doble engranaje, 245 x 245 x 260 mm € 499.99 in stock 1 new from €499.99

Amazon.es Features Diseño de nivelación automática: la nueva impresora 3D Vyper actualizada de Anycubic ha sido diseñada recientemente con la función de nivelación automática, lo que significa que no es necesario ejecutar la nivelación manual. Es una función muy cómoda y sin problemas para todos los jugadores de impresoras 3D de nivel, jugadores profesionales, aficionados o principiantes.

Impresión precisa y silenciosa: la combinación de placa base silenciosa de 32 bits y controladores silenciosos TMC2209 permite que Vyper se caliente rápidamente, imprime rápidamente y con mayor precisión. Los controladores TMC2209 hacen que el proceso de impresión sea menos ruidoso. Menos de 58 dB

Extrusor de doble engranaje y eje Z patentado: en comparación con otras impresoras 3D FDM en el mercado, Anycubic Vyper cuenta con un nuevo extrusor de doble engranaje para garantizar una alimentación del filamento más estable y regular; el módulo patentado de eliminación del espacio del eje Z está diseñado para proporcionar estabilidad y impresión precisa y evitar las estrías anulares.

Sensor de agotamiento del material y reanudación de la impresión: la impresora 3D Vyper con sensor de agotamiento del filamento es capaz de detectar la situación del material y reanudar la impresión después de apagarlo. La máquina emitirá un recordatorio cuando el filamento se agote, y solo tienes que poner en pausa la máquina, cargar el filamento y empezar de nuevo.

Diseño más ergonómico: estructura integrada y diseño modular que hace que el montaje sea fácil y rápido. La pantalla táctil de color de la interfaz de usuario hace que la operación sea cómoda y fácil. La caja de herramientas integrada debajo de la base inferior de la impresora ayuda a almacenar bien las herramientas.

Twotrees Bluer V2 - Impresora 3D con extrusor de doble rueda de extrusión, tamaño de impresión 235 x 235 x 280 mm, filamento de impresora 3D de 1,75 mm, apto para TPU, PLA, ABS € 254.32 in stock 1 new from €254.32

Amazon.es Features ✔【Extrusora dual】La impresora 3D Bluer utiliza un motor 4401S de alta calidad para alimentar el extrusor dual, dos ruedas extrusoras pueden sujetar el filamento para presionar y devolver el material. El diseño del extrusor hace que la entrada de filamento sea más fácil y suave.

✔【Diseño de doble turboventilador】 Dos ventiladores turbo pueden alinear el modelo impreso con precisión, y el modelo se puede enfriar y moldear rápidamente para obtener resultados de alta calidad.

✔【Tensor de eje XY】 Debido a la propia estructura, la plataforma también debe moverse Una tensión inadecuada de la correa dentada conduce a un desplazamiento del modelo. Esto refleja el papel del tensor del eje Y y la tensión de la correa se puede ajustar para mejorar la calidad de impresión.

✔【Kit semimontado】 Este kit se ha ensamblado parcialmente para que puedas entender la estructura básica de la impresora 3D una vez completado el montaje.

✔【Servicio】La impresora 3D Bluer pasa un estricto control de calidad antes de salir de fábrica. Si tienes un asesoramiento antes de la venta o tienes problemas con la impresora 3D, por favor contacte con nosotros.

BIQU H2 Extrusora de transmisión directa para impresora 3D Creality Ender 3 , CR10 serie doble engranaje extrusora para impresoras Anycubic Mega S, Geeetech € 96.99 in stock 1 new from €96.99

Amazon.es Features 1.【H2 Extrusora Tubo de garganta totalmente metálico】 La suavidad de la pared interior del tubo de garganta y la boquilla alcanza el nivel de Ra0.4, lo que puede prevenir eficazmente el bloqueo.

2.【Ventajas de la extrusora h2】 Conserve las ventajas de la extrusora directa, el control de la cantidad de alimentación es más preciso que la extrusión remota y la extracción es más precisa; el requisito de par del motor paso a paso de extrusión es relativamente bajo; el cambio de material es conveniente.

3.【Transmisión de varios engranajes】 La extrusora H2 alcanza una relación de transmisión de par de 7: 1 a través de la transmisión de varios engranajes y un par ultra alto de 770 mN.m. Estructura de disipación de calor aerodinámica, disipación de calor súper efectiva.

4.【Peso ligero】 La extrusora H2 es más ligera que otras extrusoras, con un peso de solo 211 g, lo que supera eficazmente las deficiencias de la pesada boquilla de la extrusora de corto alcance. Puede aplicar esta extrusora H2 a una impresora de doble boquilla. BX utiliza un perfil y una estructura de doble eje Z para reducir aún más la influencia del peso de la extrusora de corto alcance en la estructura.

5.【Servicio de alta calidad】 24 horas al día, 12 meses de garantía. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a través de Amazon, contamos con un equipo profesional de soporte postventa, le brindaremos servicio las 24 horas del día.

Amazon.es Features La nueva BRESSER T-REX es una impresora 3D FFF con tecnología de doble extrusor. La tecnología de extrusión doble incluye un ventilador turbo refrigerador que enfría el material del filamento cuando sale de la boquilla, lo que mejora considerablemente el efecto de impresión final

Tornillos de ajuste resistentes de nivelación – nivelación como un profesional. Los tornillos de nivelación grandes facilitan el nivelado exacto siempre que sea necesario y ofrecen mayor comodidad de ajuste dentro de la cámara de presión

La pantalla táctil LCD intuitiva de 8,9 cm permite al usuario establecer rápidamente todos los pasos necesarios para la presión. El diseño de la carcasa cerrada no solo la convierte en la impresora perfecta para la impresión de filamento PLA sino que también se puede imprimir filamento ABS (suficiente ventilación de espacio)

Tamaño máximo de impresión: 227 x 148 x 150 mm. Plataforma calefactada. Para PLA 50 °C. Para ABS 120 °C. Cuerpo de metal para una estabilidad resistente. Peso neto de la impresora: 14,8 kg. Dimensiones de la impresora: 560 x 415 x 500 mm

Contenido del envío: Impresora T-REX, enchufe de la UE y el Reino Unido, instrucciones de inicio rápido, instrucciones de uso descargables en la página del producto, cable USB, tarjeta SD, espátula, filamento PLA de 1 kg – blanco, 1 kg de filamento PLA – negro

GIANTARM Geeetech A20M Tiene función de impresión en Color, Impresora 3D Tiene un diseño de extrusora Dual y función de recuperación de Cable Roto, 255 x 255 x 255 mm € 399.00 in stock 1 new from €399.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 800-001-0600-4.1B

Toaiot - Juego de placas de extrusora para impresora 3D compatible con Ender 5/Ender 5 Pro/Ender 5 Plus € 108.27 in stock 1 new from €108.27

Amazon.es Features Una nueva pieza de extrusora de doble engranaje, sin necesidad de modificaciones, simple Plug and Play para Ender 5/Ender 5 Pro/Ender 5 Plus. Si quieres la caja de extrusor, consulta los archivos de impresión en los siguientes elementos: 4813366

Entrenamiento de doble accionamiento único para acortar y limitar fuertemente el camino del filamento, fácil de cargar especialmente el PLA, puede ajustar la toma del filamento, imprimir filamentos flexibles de alta velocidad y precisión

Totalmente de metal y acero endurecido, cuerpo de aluminio ligero para una larga vida útil.

Reemplazar una extrusora de doble engranaje requiere cambiar la dirección del motor y el impulso de la extrusora en función de su propia máquina. Tenemos métodos en la imagen del producto.

El paquete viene con un kit para instalarlo tú mismo, instrucciones de instalación (idioma español no garantizado). Consulta el vídeo en las imágenes de la izquierda.

JGMAKER Artist-D IDEX Impresora 3D Doble Extrusora Independiente Boquilla Rápida Reemplazo Filamento de Alimentación Directa, Soporte PLA, TPU, PETG, Tamaño de impresión 300*300*340 mm € 499.00 in stock 1 new from €499.00 Consultar precio en Amazon

★ Reemplazo de boquilla rápida★ Con un módulo extrusor con un innovador sistema de "boquilla de eyección", Artist-D te permite cambiar fácilmente boquillas o reemplazar rápidamente la boquilla en caso de obstrucción.

★Diseño de doble eje Z ★ Dos tornillos de eje Z y motores paso a paso impulsan el eje vertical del artista D que mejorará la precisión y la precisión, lo que resulta en una precisión de eje Z especificada de 0,001 mm para hacer de esta una impresora de nivel verdaderamente profesional.

★Extrusor de transmisión directa★ Se requiere menos par del motor para empujar el filamento. Es capaz de manejar una variedad de materiales incluyendo PLA, TPU, PETG, PVA, etc. Normalmente proporciona una extrusión más precisa y permite retracción más rápida.

★Fácil de montar★ El Artist-D no requiere habilidades especiales para montar, solo 3 pasos para montar, ya sea que seas un entusiasta de la impresión 3D o un principiante, puedes montar rápidamente. READ Los 30 mejores Huwai P20 Lite capaces: la mejor revisión sobre Huwai P20 Lite

Extrusora, Extrusora de Impresora 3D, Doble Engranaje para Extrusora, Extrusora de Doble Accionamiento, para Extrusora de Engranaje de Doble Accionamiento(Right hand) € 93.19 in stock 3 new from €93.19 Consultar precio en Amazon

【Función】 La extrusora está diseñada para piezas de desgaste de 1,75 mm, y el dispositivo de resorte de sujeción permite al usuario ajustar la presión ejercida por el engranaje de doble accionamiento sobre las piezas de desgaste

【Par de torsión】 El dispositivo de desaceleración de esta extrusora puede proporcionar un mayor par de torsión, al tiempo que reduce la carga sobre el motor y extiende la vida útil del motor.

【Uso】 Para todo el extrusor de metal es adecuado para varios materiales blandos de nailon y TPU/TPE

【Buen rendimiento】 Piezas de desgaste de 1,75 mm El exclusivo engranaje de alimentación doble puede minimizar el deslizamiento y aumentar la potencia de alimentación

UniTak3D Direct Drive Ender 3 V2 Pro Upgrads Extrusora Soporte De Conversión Aleación De Aluminio Para La Impresora 3D Creality Ender 3 V2 Ender 3 Pro Ender 3 SOLO Compatible Con La Extrusora BMG € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Fácil de instalar】: No se pierde el volumen de construcción de los ejes X, Y o Z. Sin modificación de firmware o cableado.Simplemente desmonte la placa original y monte este kit de transmisión directa.

【Material duradero】: la placa de conversión de transmisión directa está hecha de aluminio, que es más confiable y duradero que las piezas impresas en 3D.

【Aplicación】: Este kit de actualización de accionamiento directo de bricolaje es adecuado para impresoras 3D Ender 3 V2, Ender3 Pro, Ender 3, SÓLO compatible con la extrusora BMG.

【Recordatorio más amable】: Este kit de conversión de la serie Ender 3 NO es compatible con la extrusora Bowden, Titan u otra extrusora de doble accionamiento.

Iverntech Upgrade Titan - Extrusora de doble unidad para impresoras 3D Ender 3, Ender 3 Pro, CR10, CR-10S, ANYCUBIC Mega S X Series, ED3 V6 Hotend J-Head Bowden Soporte de montaje de 1,75 mm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Alta compatibilidad: gran par de torsión de alimentación y peso ligero. Nuestro extrusor Titan Dual Drive se puede utilizar con todos los filamentos de impresión 3D de 1,75 mm, incluyendo PLA/ABS/PETG/fibra de carbono y filamento suave como TPU. Puede adaptarse a la mayoría de impresoras 3D DIY.

Garantía de calidad: equipado con materiales de ingeniería de alta resistencia, lo que hace que nuestro extrusor Titan sea resistente al envejecimiento.

Compatible con transmisión directa: con nuevo diseño de moldeado por inyección y alta relación de transmisión, este kit de extrusora Titan también soporta la extrusión directa. Se puede utilizar para V5 y V6 hotend

Embalaje: 1 extrusor de titanio, 1 soporte de motor paso a paso universal

Kit de engranaje de extrusora de doble accionamiento, compatible con impresora 3D Creality CR-10 CR-10S Ender 3 Ender 5 Tornado € 15.75 in stock 1 new from €15.75

Amazon.es Features [Actualizado]: mecanismo de extrusión de doble engranaje, fuerza de extrusión más fuerte, alimentación suave.

Uso: utilizado para filamento de 1,75 mm.

Duradero: hecho de materiales de aleación de aluminio. Bloque de aluminio para bricolaje, necesita montaje.

Aplicación: apto para impresora 3D Creality Ender 3/Ender 3 Pro/CR-10/CR-10S/CR-10S Pro, etc.

Nota: confirma el tamaño antes de comprar.

Geetech A10M - Impresora 3D con soporte de dos colores, doble extrusora, reanudación del trabajo en caso de fallo eléctrico, con área de impresión 220 x 220 x 260 mm € 299.00 in stock 1 new from €299.00

Amazon.es Features Conserve las impresoras 3D Prusa I3 & rsquo; estructura de pórtico y con su volumen de construcción de 220 x 220 x 260 mm & sup3; A10M aprovecha al máximo la plataforma de construcción y le permite ver los detalles de impresión a 360 grados

Impresa con una precisión de 0,1 mm, proporciona a los objetos un acabado de superficie suave, ángulos vivos y una construcción robusta. Además, A10M está equipado con un detector de filamento y una capacidad de recuperación de roturas, mejorando considerablemente su experiencia de impresión 3D

Su extrusora bien diseñada reduce considerablemente el riesgo de atascos o fugas. La tapa de la extrusora A10M dispone de un diseño de ventilación de 360°, que mejora considerablemente la disipación del calor y garantiza una excelente calidad de impresión

El motor de la extrusora A10M utiliza un tren de engranajes con relación de velocidad 3:1, ampliando el par de entrada y mejorando su experiencia de impresión. Adoptando el diseño modular para el cableado de la extrusora, A10M facilita la sustitución del cable

Las ruedas y guías en forma de V en cada eje, de perfil de aluminio resistente al desgaste, pueden reducir en gran medida el ruido de impresión y proporcionar un ambiente de impresión 3D silencioso

TENLOG TL-D3 Pro - Extrusora independiente dual 3D, boquilla de alta temperatura de 300 grados, placa base silenciosa TMC2209, fuente de alimentación de 600 W, 300 x 300 x 350 mm € 629.99 in stock 1 new from €629.99

Amazon.es Features 【Diseño de extrusor dual independiente】Nuestra impresora 3D de extrusora dual TL-D3 Pro cuenta con boquillas dobles independientes, lo que te permite imprimir en modo dual, duplicación y espejo. En el modo de impresión de dos materiales, se pueden obtener dos modelos de color. Elige el modo duplicado o espejo. Puedes obtener dos modelos del mismo color o de diferentes colores.

Actualiza la cama de vidrio de borosilicato: la cama de vidrio de borosilicato TENLOG permite una mejor adherencia de las impresiones sin deformación. Incluso en la primera capa, el modelo se puede tomar a mano después de enfriar.

【 Placa base silenciosa autodesarrollada 】 La placa base TMC2208 controladores TL-D3 Pro integrada proporciona una mayor eliminación de interferencias, un rendimiento de movimiento más rápido y estable, una impresión silenciosa y un funcionamiento de baja decibelios.

Fácil de montar: viene con varias piezas montadas. Puedes utilizar la impresora 3D en 3 pasos con el manual de instrucciones en aprox. 5 minutos.

【Garantía y servicio】 Proporcionamos 1 año de garantía en la impresora 3D y 3 meses de garantía para el extrusor. Con soporte técnico de por vida. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, puede enviar un correo electrónico a [email protected] y le responderemos en 24 horas

Extrusora, Extrusora de Impresora 3D, Doble Engranaje para Extrusora, Extrusora de Doble Accionamiento, Todas Las Piezas Metálicas de Actualización de Alto Rendimiento Suministros(Left hand) € 22.69 in stock 2 new from €22.69

Amazon.es Features 【Función】 La extrusora está diseñada para piezas de desgaste de 1,75 mm, y el dispositivo de resorte de sujeción permite al usuario ajustar la presión ejercida por el engranaje de doble accionamiento sobre las piezas de desgaste

【Uso】 Para todo el extrusor de metal es adecuado para varios materiales blandos de nailon y TPU/TPE

【Potencia de alimentación】 Esta extrusora de impresora 3D adopta un modo de alimentación de papel de doble página único, el engranaje se puede minimizar, deslizar y aumentar la potencia de alimentación de papel

【Buen rendimiento】 El dispositivo de engranaje reductor también puede proporcionar un mayor par para la extrusión, al tiempo que reduce la carga sobre el motor y prolonga la vida útil del motor. Piezas de desgaste de 1,75 mm El exclusivo engranaje de alimentación doble puede minimizar el deslizamiento y aumentar la potencia de alimentación

【Ajustable】 Los usuarios pueden ajustar libremente la estanqueidad de acuerdo con las características de los consumibles

Polea de Impresora 3D Rueda de Alimentación Extrusora de Polea de Engranajes Dobles Kit de Engranaje de Conducción Accesorios para i3 MK2 / MK3 € 14.89 in stock 2 new from €14.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

CONJUNTO COMPLETO: el kit incluye polea de impresora 3D, tuercas, cojinetes y otros materiales, satisfacen su demanda básica.

FÁCIL INSTALACIÓN: las poleas de doble engranaje tienen una construcción simple, fácil de reemplazar las viejas o rotas.

BUEN RENDIMIENTO: estas piezas de alta calidad mejoran la confiabilidad de la extrusora de impresora 3D y se ajustan perfectamente a su dispositivo.

ALTA CALIDAD: la rueda de alimentación de alambre de la impresora 3D está hecha de material de alta calidad para una larga vida útil, resistente y duradera.

WINSINN Extrusora de doble engranaje, funciona con Creality Ender 3 CR10 CR-10 Pro CR-10S Alimentación de aluminio actualizada para impresora 3D filamento de 1,75 mm € 21.16

€ 17.96 in stock 1 new from €17.96

Amazon.es Features ✔️Nuevo mecanismo de extrusión de doble engranaje. Tenía que cambiar los escalones electrónicos del extrusor de 100 a 139

✔️Actualización: reemplazo perfecto para impresoras 3D Creality CR-10/CR-10S/CR-10S Pro/Ender 3/Tornado, etc.

✔️Aleación de aluminio totalmente metálica, extrusión de engranaje doble de alta calidad, estable y duradera.

✔️Para filamento de 1,75 mm. Este kit no incluye el motor paso a paso ni el manual de instrucciones (idioma español no garantizado)

✔️Fabricado por WINSINN, asegúrate de que la etiqueta "WINSINN" en la caja para nuestro servicio posventa.

Extrusión de metal de doble engranaje compatible con Creality Ender 3 CR10 CR-10 Pro CR-10S de aluminio mejorado para impresora 3D € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features Mecanismo de extrusión de doble engranaje, alta fuerza de extrusión, asegura una alimentación suave, debe cambiar los pasos electrónicos de la extrusora de 100 a 140

Reemplazo de actualización perfecto para las impresoras 3D Creality CR-10, CR-10S, CR-10S Pro, Ender-3, Ender 3 pro, Ender 5, Tornado, etc.estable y duradero.

Aleación de aluminio extrusora totalmente metálica, bloque de aluminio DIY, autoensamblaje

Es adecuado para filamentos de 1,75 mm

Mejor presión empuja el filamento hacia la boquilla de la impresora

La Extrusora de Doble Engranaje Funciona con la Unidad de Aluminio Mejorada Ender-3/CR-10S PRO/Btech para Impresora 3D Filamento de 1,75 mm € 11.69 in stock 2 new from €11.69

Amazon.es Features ✔️Aluminio de aviación: Adopta aluminio de aviación importado completamente nuevo y es procesado por CNC importado de Japón.

✔️Engranajes dobles: engranajes dobles, mecanismo de extrusión de cabezal de corte neumático doble, producción fina, rendimiento estable.

✔️Ser solicitado: se puede solicitar para CR-10S PRO, para Ender-3, para Btech, para satisfacer mejor sus demandas.

✔️ Calidad estable: producción sofisticada, proporciona calidad estable, rendimiento superior y mayor eficiencia en el trabajo.

✔️Fácil de instalar: con otros accesorios, fácil de instalar y usar, y se puede instalar sin pasos complicados. READ Los 30 mejores Mando Tv Samsung Smart Tv capaces: la mejor revisión sobre Mando Tv Samsung Smart Tv

BZ 3D Extrusora de doble engranaje Dual Drive CR-10S Pro Extrusora Kit de actualización,funciona con Ender 3/Pro CR-10/CR-10S/CR10S Pro,alimentación de unidad para impresora 3D Filamento de 1.75mm € 16.98 in stock 1 new from €16.98

Amazon.es Features ★ Nuevo mecanismo de extrusión de doble engranaje.

★ Aleación de aluminio de alta calidad, extrusión doble dentada, estable y duradera.

★ Actualizado: reemplazo perfecto para la impresora 3D CR-10 / CR-10S / CR-10S Pro / Ender 3 / Ender 5 / Tornado, etc.

★ Mecanismo de extrusión de doble diente, fuerte fuerza de extrusión y lisa, mejor presión empuja el filamento en la boquilla de la impresora. Este paquete no contiene el motor paso a paso y las instrucciones de uso (idioma español no garantizado). Debes hacerlo tú mismo.

★ After-Sales-Garantía: cualquier artículo defectuoso puede ser reemplazado o reembolsado gratuitamente. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros o preguntarnos. BZ 3D se esfuerza por ofrecer el mejor servicio

la impresora 3D SOVOL SV02O con la extrusora dual, la placa base silenciosa TMC2208, la fuente de alimentación Meanwell y la pantalla táctil de 4.3 pulgadas (11 cm), 240x280x300 mm € 349.99 in stock 1 new from €349.99

Amazon.es Features 2 en 1 OUT OUT HOOKEND ACTUALIZACIÓN: Admite la impresión de dos colores, interruptores entre dos filamentos cuando se imprime y extruye el filamento a través de la boquilla extrusora. Proporciona una alta velocidad y calidad de impresión estable. Dimensiones de construcción (mm) 280 x 240 x 300 (color monocromo), 240 x 220 x 300 (Dos tonos)

Placa base silenciosa con TMC2208 Stepper Driver: funciona más silencioso, proporciona una excelente estabilidad y protección para la impresora 3D SV02. Marlin 2.0 Firmware y Bootloader instalado. Protección de flujo térmico Activado

Fuente de alimentación Meanwell: garantiza una fuente de alimentación estable y suficiente y protege su impresora de picos de voltaje inesperados. Más seguros y más confiables

más funciones: placa de vidrio extraíble, reanudar la función de impresión, diseño de eje Dual Z, admite el complemento de BL-TOUCK, admite tarjetas TF y impresión en línea USB

Pantalla táctil de color: proporciona un Superficie intuitiva y sensible que le permite cambiar y monitorear la configuración relevante para controlarlos directamente a lo largo del proceso de impresión

DollaTek Extrusora de actualización de doble unidad para piezas de impresora 3D de filamento de 1,75 mm € 16.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features La extrusora utiliza una relación de engranajes internos de 3: 1 junto con engranajes impulsores de acero endurecido mecanizados por CNC de precisión para brindarle una potencia compacta para todas sus aplicaciones.

No ajuste demasiado la tensión del tornillo de torsión manual cuando imprima filamento suave, de lo contrario, el cableado del filamento se enrollará en la rueda. Ajústelo manualmente a una tensión adecuada para su impresora 3D.

Ajuste libremente la tensión: el dispositivo de resorte de sujeción permite al usuario ajustar la presión aplicada por el engranaje de transmisión dual al filamento, los usuarios pueden ajustar libremente la tensión de acuerdo con las características del filamento.

El tensor de tornillo de mariposa le permite ajustar la presión ejercida por los engranajes impulsores sobre el filamento.

Piezas de actualización de alto rendimiento para impresoras 3D CR10, D9, E10, A10.

Extrusora de doble engranaje, para extrusora BMG, todas las piezas de actualización de alto rendimiento de metal, suministros industriales, kit de impresora 3D DIY(left hand) € 48.49 in stock 2 new from €48.49

Amazon.es Features La extrusora está diseñada para piezas de desgaste de 1,75 mm y el dispositivo de resorte de sujeción permite al usuario ajustar la presión ejercida por el engranaje de doble transmisión sobre las piezas de desgaste.

Para BMG todo el extrusor de metal es adecuado para varios materiales blandos de nailon y TPU/TPE.

Papel de alimentación doble único, el engranaje se puede minimizar, deslizamiento y aumento, potencia de alimentación.

El dispositivo de engranaje reductor también puede proporcionar un mayor par para la extrusión, al tiempo que reduce la carga sobre el motor y prolonga la vida útil del motor. Piezas de desgaste de 1,75 mm El exclusivo engranaje de alimentación doble puede minimizar el deslizamiento y aumentar la potencia de alimentación.

Los usuarios pueden ajustar libremente la estanqueidad de acuerdo con las características de los consumibles.

24 V 40 W todo metal V6 Dual Color 2 In 2 Out Extrusora para impresora 3D 1.75 mm Filamento Multi-Extrusión V6 Bowden Hotend Kit (color dorado) € 26.16 in stock 1 new from €26.16

Amazon.es Features Extrusor 2 en 2 salidas

Para filamento de 1,75 mm

12 V.

Color dorado.

Sovol SV01 Impresora 3D Profesionales Extrusor Direct Drive Doble Motores de eje z Tamaño de Impresión 240x280x300mm € 299.99 in stock 1 new from €299.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Impresora 3D SUNLU S8 Plus, tamaño de construcción grande de 310x310x400 mm, impresora 3D de ensamblaje ultrafácil, placa de vidrio de celosía, extrusora mejorada + kit de extremo caliente € 269.00 in stock 1 new from €269.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Gran volumen de construcción】 El tamaño de construcción de 310 x 310 x 400 mm permite imprimir fácilmente modelos 3D más grandes. La impresión de gran tamaño puede proporcionar un espacio más creativo para diseños innovadores.

【Ensamblaje ultra fácil】 Ofrecemos video tutorial de ensamblaje y herramientas de impresora 3D, la impresora 3D viene con dos piezas ensambladas, solo necesita media hora para instalar estas piezas y depurar los datos. Es tan fácil.

【Placa de vidrio de celosía (uso de doble cara)】 Excelente conductividad térmica y evita eficazmente la deformación al comienzo de la impresión. Una vez finalizada y enfriada la impresión, el modelo impreso se puede quitar fácilmente de la plataforma y tiene un fondo liso.

【Detección automática de filamentos y reanudación de pérdida de energía】 ① Detección de filamentos: pausa automática si el filamento se agota o se rompe ② Reanudación de pérdida de energía: un clic para continuar con la última impresión desde el apagado. La impresora 3D inteligente SUNLU tiene la capacidad de reanudar la impresión incluso después de que se produzca un corte de energía o una interrupción.

