Los 30 mejores huerto en casa capaces: la mejor revisión sobre huerto en casa

BonPrime Huerto en Casa - Mini Huerto Urbano de Hierbas Aromaticas - Kit Cultivo y Jardineria con 8 Semillas Listas a Plantar - Minihuerto Interior con Accesorios - 8 Macetas Ecológicas, € 29.99

Amazon.es Features Cultiva tu Propio Jardin de Hierbas - Cosecha algo nuevo en la comodidad de tu casa. Observa cómo tus plantas crecen desde pequeñas semillas hasta exuberantes hierbas y aprovecha los beneficios de salud.

Dale Sabor a tus Comidas - Consigue una gran variedad de semillas de hierbas para cocinar. Mejora tu comida con tomillo, perejil, romero, menta, cebollino, albahaca, cilantro y orégano cultivados en casa.

Para Principiantes - No necesitas un pulgar verde para cultivar un huerto próspero. Este kit huerto incluye 8 discos de turba, 4 macetas blancas, 4 amarillas, bandejas, marcadores de plantas e instrucciones.

Jardín Fresco - Sáltate esa próxima visita al mercado para comprar hierbas frescas con este kit cultivo. Como puedes tenerlo dentro de casa, también será más fácil controlar el crecimiento de la planta.

Un Regalo Práctico - Sorprende a tus seres queridos con un regalo que promueve la buena salud y una vida ecológica. Las macetas son reutilizables, y las hierbas son nutritivas, sin conservantes ni aditivos.

GOLUMUP Sistema de Cultivo Hidropónico Kit de Cultivo Interior con Iluminación LED Automática, Huerto Interior con Temporizador Automático, Altura Ajustable (12 Vainas) € 69.99

Amazon.es Features [Luz LED de Espectro Completo] Esta máquina de cultivo hidroponico está equipada con una luz LED de espectro completo de 26W que simula la luz natural y promueve la fotosíntesis en cualquier clima para acelerar el crecimiento de sus plantas. Esto también significa que puede colocar las plantas que quiere cultivar en cualquier lugar dentro de casa

[Gran Tanque de Agua de 3,5L & Sistema Automático de Circulación de Agua] El sistema de cultivo hidropónico tiene un tanque de agua de gran tamaño y una bomba silenciosa para proporcionar oxígeno a las raíces de las plantas. Tiene un indicador de nivel de agua para que sepa cuánta agua queda en el tanque y, si cae por debajo del nivel mínimo, la máquina también hace sonar una alarma para recordarle que debe rellenarlo

[4 Modos Preestablecidos Totalmente Automáticos & Altura Ajustable] Nuestra jardinería de Interior tiene 4 modos preestablecidos con diferentes proporciones de luz roja y azul y tiempos de luz entre los diferentes modos, correspondientes a las 4 diferentes etapas de crecimiento de las plantas. Además, la altura de la luz es ajustable de 20 a 50 cm para adaptarse a la altura de las plantas

[12 Vainas] Puede cultivar hasta 12 plantas a la vez, cuantas más plante a la vez, más ahorrará. Además, el kit contiene un total de 12 arcillas esponjosas, 1 botella de gránulos de nutrientes sólidos y 12 varas largas para trepar y fijar las plantas, pero no incluimos las semillas para las plantas, ¡tiene que comprarlas usted mismo!

[Admite Más Ajustes Personalizados] Además de los modos preestablecidos, el kit de cultivo interior también admite otras opciones de ajuste. Puede cambiar entre luz alta y baja, ajustar la duración del ciclo de luz a 8/10/12 horas y encender o apagar la bomba. Una amplia gama de ajustes que se adaptan a sus necesidades

Semillas Batlle Huerto Urbano - VINTAGE, 50x33x30 cm € 29.99
€ 19.49

€ 19.49 in stock 7 new from €19.49

Amazon.es Features Contiene el contenedor, sustrato, semilla y fertilizante

Contiene semillas de albahaca, perejil, tomate, calabacín y baby leaves

Siembra: en interior, todo el año

Caja de madera

Mini Huerto Urbano Vintage de Plantas Aromáticas y Culinarias (Tomillo Albahaca Perejil y Cilantro) - Semillas Orgánicas de España - Kit Completo para Cultivar tus Hierbas Frescas en Casa € 32.97

Amazon.es Features CULTIVA TUS HIERBAS AROMÁTICAS DE MANERA FÁCIL Y COMODA - Contiene 4x tipos de semillas, Bandeja de madera estilo vintage, 16x Discos de tierra, 4x Macetas de yute con forro impermeable, 4x Marcadores de bambú, Tijeras de Podar y Manual de Instrucciones Paso a Paso.

SEMILLAS 100% ORGANICAS ELABORADAS EN ESPAÑA - Semillas orgánicas cuidadosamente elaboradas en las costas Mediterráneas de España. Cultiva fácilmente tus propias plantas aromáticas y culinarias en casa sin necesidad de jardín y añádelas a tus mejores recetas.

DECORA TU HOGAR CON NUESTRO MINI HUERTO VINTAGE - Todos los componentes del kit son de alta calidad. Puede ser usado como kit de cultivo interior y además es un gran elemento decorativo en encimeras, ventanas, balcones o terrazas.

REGALO IDEAL - Este kit es el regalo perfecto para niños, para amigos iniciándose en la jardinería o en la cocina, como regalo decorativo para la oficina o cualquier lugar de la casa, o bien como kit de germinación para brotar semillas vegetales antes de trasplantarlas a un jardín al aire libre.

NAUKUA - Nuestro objetivo es acercarte la esencia de la naturaleza a tu hogar con nuestros kits de cultivo facil y sostenibles. No dudes en escribirnos directamente si tienes cualquier duda o necesitas ayuda con tu kit.

Kit Cultivo XL Huerto Urbano PYEF CRAFTS - Kit Mini Huerto Urbano - Huerto Urbano Terraza & Kit Autocultivo - Mini Huerto en Casa Ecológico con 6 Tipos de Semillas (XL) € 39.99

Amazon.es Features Pack Completo: El huerto ecologico en casa incluye todo lo que necesitas para cultivar tus verduras y hortalizas. Incluye la caja de madera, el sustrato de fibra de coco, las semillas, herramientas de cultivo, etiquetas de bambú e instrucciones. El kit de cultivo interior más completo.

Instrucciones para el cultivo: Se incluyen las instrucciones necesarias para que se puedan cultivar las verduras y hortalizas de la manera más óptima posible. Se indicará también recomendaciones y buenas prácticas para sacarle el mayor rendimiento a este kit de huerto urbano.

Incluye 6 variedades de semillas: En el kit mini huerto en casa tendrás 6 variedades de hortalizas, frutas y verduras para poder plantar a lo largo de todo el año. Las semillas son de Tomates Red Cherry, Lechuga Salad Bowl, Espinacas Butterfly, Zanahorias Chantenay, Rabanitos Sora y Fresas 4 Estaciones.

Decorativo: El kit de autocultivo no solo es funcional, sino que también es decorativo. Las plantas de verduras y hortalizas proporcionan una hermosa pieza decorativa para el hogar a la vez que es beneficiosa para la salud al agregar un elemento de la naturaleza a los espacios interiores de la casa.

Regalo perfecto: El regalo perfecto para aprovechar los rincones del interior del hogar y disfrutar de nuestra propia cosecha de alimentos. El regalo perfecto para pasar tiempo toda la familia. READ Virus corona: un laboratorio alemán predice que la vacunación masiva volverá a la normalidad en un año

iDOO Huerto de Interior con Temporizador Automático, Jardín Inteligente de 10 vainas, Lámpara LED de Crecimiento, Alarma de Escasez de Agua, Altura Ajustable, ID-IG303 Kit de Germinación € 109.98
€ 83.98

€ 83.98 in stock 1 new from €83.98

Amazon.es Features Crecimiento Durante Todo el Año: La luz de crecimiento LED del iDOO sistema de cultivo hidropónico simula el espectro de la luz solar, promueve la fotosíntesis de las plantas en cualquier clima, mantiene un estado de crecimiento óptimo, fomenta su crecimiento y es más rápido que el suelo. Hasta 10 plantas crecen a la vez y la altura hasta 37cm.

Jardín Inteligente con Temporizador: Cada modo diseñado con un temporizador de ciclo, encendido / apagado automático, nunca se preocupe por sus plantas cuando salga. Sugerencias: para plantas de hojas, como la albahaca, elija el modo Verduras. Para plantas de flores / frutas, como tomates / pimientos, elija el modo Flor y frutas.

Modo de Circulación y Suspensión: El sistema de circulación de agua del kit de cultivo hidropónico aumenta el oxígeno en el agua. Cambie al modo de suspensión presionando prolongadamente el "modo actual", incluso si está en la misma habitación que el jardín interior, puede disfrutar de un sueño profundo.

Alarma de Nivel de Agua Bajo y Ventana Visual: Cuando hay escasez de agua, la bomba de agua emitirá una alarma sonora de manera intermitente para recordarle que agregue agua. Además, el diseño de ventana visual de este sistema de cultivo hidropónico también le permite ver claramente la cantidad de agua en el tanque de agua.

Regalo Fantástico para Todos: El kit de jardín interior es un regalo educativo para los niños, que les ayuda a observar el proceso de crecimiento. Los padres y abuelos podrán disfrutar de verduras y hierbas frescas durante todo el año.

VOUNOT Huerto Urbano Terraza Mesa de Cultivo Cubierta de Protección, Jardinera Elevada con Ruedas Asa Lateral y Estante Inferior, para Plantas Flores Verduras Jardín Interior Exterior, Negro € 64.99

2 used from €58.46

Amazon.es Features DECORATIVO Y VERSÁTIL: Gracias a la altura óptima de la maceta elevada, no tendrá que agacharse, reduciendo la tensión del cuello, espalda y rodillas, lo que es más decorativo y conveniente. Adecuado para muchas ocasiones: balcón, jardín, terraza, patio, etc.

DISEÑO DE CUADRÍCULA: El recipiente para plantas puede dividir en 6 compartimentos para cultivar de forma independiente y más cómoda las flores, verduras, frutas, hierbas, etc. Se proporcionan 6 tarjetas de plantas y la tela no tejida en el fondo para distinguir las plantas mejor y ofrecerlas la mayor transpirabilidad.

CUBIERTA DE PVC: La cubierta transparente de PVC extraíble con ventana y cremallera, como un pequeño invernadero, puede bien absorber el calor, mejorar la fotosíntesis y ayudar a las plantas a crecer.

HUERTO URBANO COMPLETO: El estante inferior es conveniente para almacenar artículos diversos y herramientas para el cuidado de plantas. También cuenta con un asa lateral y 2 ruedas en la parte inferior, así que puede empujar la mesa huerto urbano sin hacer esfuerzos y mover las plantas fácilmente para que tomen la justa cantidad de luz solar y de sombra.

DURADERO Y RESISTENTE: Nuestro huerto urbano exterior está hecho de metal con revestimiento antióxido, es duradero y resistente a la lluvia. Se puede utilizar al aire libre durante mucho tiempo.

Huerto Urbano - Kit de Plantas Aromáticas Culinarias (Tomillo, Cilantro, Albahaca y Perejil) - Semillas Bio - No GMO - Hecho en España - Kit Completo para Cultivar Fácilmente tus Hierbas Frescas € 25.90

Amazon.es Features VERSATILIDAD - Excelente kit para cultivar tus propias hierbas aromáticas frescas en casa. Con nuestro kit de cultivo no solo darás sabor y aroma a tus alimentos, también obtendrás beneficios para tu salud, además podrás hacer infusiones con tus hierbas aromáticas.

IDEAL PARA CUALQUIER HOGAR - Con nuestro kit de cultivo de plantas aromáticas podrás cultivar tus hierbas sin necesidad de jardín y experiencia previa. Con nuestro kit podrás cultivar en el interior de tu hogar durante todo el año de manera fácil y cómoda. Además de ser un precioso elemento decorativo para cualquier estancia de tu hogar, para la oficina, etc. ¡Pudiendo colocarlo en paredes o ventanas!

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE - Optimal Garden cuenta con experiencia en el mundo de los huertos urbanos y cultivos en interiores, por lo que hemos creado un kit de cultivo de hierbas aromáticas amigable con el medio ambiente, ofreciendo semillas No GMO y sustratos 100% bio. Permitiendo así que crezcan hermosas hierbas aromáticas.

REGALO IDEAL – Nuestro kit de hierbas aromáticas es el regalo ideal y único para niños, amigos, familiares, amantes de la naturaleza, jardinería en interiores y la cocina. Con este kit de cultivo de hierbas aromáticas podrán disfrutar de una cocina sana y natural. Regalo completo y original 100% ecológico.

NUESTRO KIT DE CULTIVO - Incluye 4 tipos de hierbas aromáticas completamente orgánicas ( Albahaca – Tomillo – Cilantro – Perejil ) La selección de las hierbas fue hecha basa en sus propiedades, uso y versatilidad.

Amazon.es Features 【Alta calidad】 El kit de cultivo Slim de Plantawa es apto tanto para el cultivo interior como exterior. incluye un sustrato universal de marca Plantawa de máxima calidad que asegurará el correcto crecimiento de tus plantas aromáticas. Todo lo necesario para que empieces cuando lo recibas con tu huerto urbano

【Planta aromáticas en casa】 Este kit está diseñado especialmente para el cultivo de hierbas aroomáticas Incluye semillas de plantas aromáticas tales como cilantro, perejil, albahaca o tomillo

【Diseño único】 Hemos diseñado este huerto urbano para satisfacer las necesidades de un kit de alta calidad y con todas las garantías necesarias. Inicia tu hobby con este kit con productos de agricultores profesionales

【Regalo único】 Este kit de cultivo es perfecto para regalar, un regalo único de verdad. Si necesitas un regalo con el que sorprender a un amigo o familiar, es la mejor opción

【Instalación sencilla】 Podrás instalar el kit de cultivo fácilmente, se compone para que pueda realizarse con una simple instalación, sin necesidad de herramientas ni grandes habilidades. Además, se incluye en el Kit un pequeño manual de instrucciones para que no tengas ninguna duda

Mini Huerto Urbano Vintage - Semillas Orgánicas de España - (Lechuga, Rábanos, Pimientos Verdes y Tomates Cherry) - Kit Completo para Cultivar tus Hortalizas Frescas en Casa € 39.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HUERTO EN CASA PARA CULTIVAR TUS HORTALIZAS DE MANERA FÁCIL Y COMODA - Contiene 4x tipos de semillas, Jardinera de madera estilo vintage, Bloque de Humus, 4x Marcadores de bambú, Tijeras de Podar y Manual de Instrucciones Paso a Paso.

SEMILLAS 100% ORGANICAS ELABORADAS EN ESPAÑA - Semillas orgánicas cuidadosamente elaboradas en las costas Mediterráneas de España. Cultiva fácilmente tus propias hortalizas en casa sin necesidad de jardín y añádelas a tus mejores recetas.

REGALO IDEAL - Este kit es el regalo perfecto para niños, para amigos iniciándose en la jardinería o en la cocina, o bien como kit de germinación para brotar semillas vegetales antes de trasplantarlas a un jardín al aire libre.

DECORA TU HOGAR CON NUESTRO MINI HUERTO VINTAGE - Todos los componentes del kit son de alta calidad. Puede ser usado como kit de cultivo interior y además es un gran elemento decorativo en encimeras, ventanas, balcones o terrazas.

NAUKUA - Nuestro objetivo es acercar la esencia de la naturaleza a tu hogar con nuestros kits de cultivo facil y sostenibles. No dudes en escribirnos directamente si tienes cualquier duda o necesitas ayuda con tu kit.

Semillas Batlle Huerto Premium TOMATES CHERRY € 15.70
€ 13.94

€ 13.94 in stock 5 new from €13.94

Amazon.es Features Contiene todo lo necesario para cultivar 3 variedades de tomates cherry

Un ingrediente indispensable para poner color a tu huerto y a tus recetas

Tomates cherry: rojos, amarillos y negros

El pack contiene: 1 sobre de semillas, 1 sobre de fertilizante guano eco, 1 saco de sustrato humus de lombriz eco 3L, 2 bricks de fibras de coco eco, 1 sobre de vermiculita y 1 saco de bolas de arcilla expandida 1l

Resetea Minihuerto de hierbas aromáticas € 20.90
€ 16.79

€ 16.79 in stock 1 new from €16.79

Amazon.es Features Cultiva en casa perejil rizado, albahaca y cilantro de una manera sencilla y natural

Cada kit contiene 3 bombas de semillas,3 macetas biodegradables,3 pastillas de turba y 3 fichas de cultivo

Esta caja de madera se fabrica en un centro especial de empleo, que da apoyo, formación y oportunidades a personas en riesgo de exclusión social

Las bombas de semillas son elaboradas según el método Nendo Dango

Disfruta la experiencia de cultivar tus propios ingredientes

AD servicios Mesa de Cultivo VIDAHUERTO: Huerto Urbano Vintage con Maderas recicladas y Estilo único - ENVIÓ Gratuito € 54.95
€ 49.95

€ 49.95 in stock 1 new from €49.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features aspecto antiguo. Vintage

Económico

Resistente

Madera tratada

Exterior

El huerto en casa (Manual práctico) € 11.99
€ 11.39

€ 11.39 in stock 6 new from €11.39

1 used from €8.00

Amazon.es Features Release Date 2019-03-19T00:00:01Z Language Español Number Of Pages 224 Publication Date 2019-03-19T00:00:01Z

PYEF CRAFTS Kit Huerto Urbano Niños Kit Mini Huerto en Casa & Kit Jardineria Niños - Kit de Cultivo con Semillas Huerto Interior - Huerto Ecologico en Casa con 6 Tipos de Hortalizas y Verduras € 29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack Completo: El kit Mini Huerto en Casa incluye todo lo que necesitas para cultivar tus verduras y hortalizas. Incluye la caja de madera, el sustrato de fibra de coco, las semillas, herramientas de cultivo, etiquetas de bambú, pegatinas e instrucciones. El set de jardinería infantil más completo.

Instrucciones para el cultivo: Se incluyen las instrucciones necesarias para que los niños puedan cultivar las verduras y hortalizas de la manera más óptima posible. Se indicará también recomendaciones y buenas prácticas para que los niños aprendan mientras juegan y se divierten.

Incluye 6 variedades de semillas: En el Mini Huerto infantil tendrás 6 variedades de hortalizas, frutas y verduras para poder plantar a lo largo de todo el año. Las semillas son de Tomates Red Cherry, Lechuga Salad Bowl, Espinacas Butterfly, Zanahorias Chantenay, Rabanitos Sora y Fresas 4 Estaciones.

Decorativo: El kit de huerto ecológico en casa no solo es funcional, sino que también es decorativo. Las plantas de verduras y hortalizas proporcionan una hermosa pieza decorativa para el hogar a la vez que es beneficiosa para la salud al agregar un elemento de la naturaleza a los espacios interiores de la casa.

Regalo perfecto para niños: El regalo perfecto para que los más jóvenes aprendan a cultivar. Este Kit de Jardinería para Niños les hará aprender en familia mientras se divierten. El regalo perfecto para pasar tiempo en familia. READ Medialonas, Viajes y Obras: Menú compartido por Alberto Fernández con el alcalde de Mar del Plata

HERBAL AGE 12 Variedades De Kit Plantas Aromaticas, 8700 Kit Semillas Huerto Urbano Para Cultivar De Hierbas Aromaticas Frescas En Casa Interior, Jardin, Semillas Lechuga, Albahaca, Perejil € 9.98

Amazon.es Features KIT CULTIVO DE SEMENTES MEZCLADAS DE HIERBAS. Coloridos paquetes de semillas de hierbas mezcladas para sembrar, que incluye los esenciales para cualquier jardín de hierbas, como semillas Hierbabuena, Albahaca, Tomillo, Espinaca, Romero, Berro, Rúcula, Eneldo, Perejil, Cilantro, Cebolleta y Lechuga.

CAJA DE GRAN VALOR KIT HUERTO EN CASA. Escoja esta combinación de semillas para obtener más de 8700 seeds de hierbas para cultivar 12 populares hierbas culinarias. Más que suficiente para cultivar su propio jardín de hierbas y disfrutar de las frescas plantas por una fracción del precio.

DIVERTIDO PLANTAS REGALO DE JARDINERÍA. Este kit para sembrar semillas sería un obsequio hermoso de jardinería para mujeres, hombres, niños, principiantes y cultivadores con experiencia. ¿Pueden pensar en un obsequio más sano para navidades, fiestas de estreno de casa o cumpleaños que hierbas frescas como semillas menta para plantar que pueden crecer en sus propios hogares?

JARDÍN DURANTE TODO EL AÑO. Nos aseguramos de seleccionar cuidadosamente 12 variedades de semilla huerto de hierbas para que puedan crecer fácilmente bajo techo en su cocina o al aire libre en el jardín o invernadero. Hay en realidad suficientes semillas de hierbas en nuestro kit mini huerto para hacer ambos. ¡Empiece a cultivar semillas de albahaca, menta y más hoy!

FÁCIL COMER BIEN. Añada sus propias hierbas cultivadas a sus comidas para elevar su destreza en la cocina. Las hierbas cultivadas son todo sobre comer bien y alimentar bien a sus familias: pesto hecho en casa para pasta, mantequilla de cebolleta para complementar las papas, aderezo de rúcula para perfecciones los tacos. Crecer semillas perejil o semillas cebollino para que tus platos sean más frescos y sabrosos.

HERBAL AGE Kit Semillas Huerto Urbano De 12 Vegetales, 5100 Ecologicas Semillas De Tomate, Pepino, Lechuga, Tomates Cherry, Kit Huerto En Casa Pack, Regalo de Otoño, Invierno, Primavera y Verano € 9.98

Amazon.es Features CAJA DE SEMENTES MEZCLADAS DE VEGETALES. Coloridos paquetes de semmila huerto mezcladas para sembrar, que incluye los más representativos e indispensables de cualquier jardín de vegetales: semillas Lechuga, Tomate, Pimiento Dulce, Cebolla, Rábano, Calabacín, Pepino, Tomate Cherry seeds, Zanahoria, Arvejas, Remolacha, Pimiento de Cayena.

GENEROSA OFERTA ESPECIAL. Escoja este paquete para obtener más de 5100 semilla de huerto tradicionales para cultivar de 12 variedades de vegetales de gran calidad cuidadosamente seleccionadas. Comience con las semillas de verduras que desee: ¿tal vez sea hora de cultivar semillas de chile? ¿O le gustaría cuidar sus propios pepinos y tomates?

SEMILLAS HORTALIZAS REGALO DIVERTIDO DE JARDINERÍA. Este kit para sembrar semillas sería un obsequio hermoso para jardineros natos, ya sea principiantes o especializados. ¿Pueden pensar en un obsequio más sano para navidades, fiestas de estreno de casa o cumpleaños que plantas frescas de semillas pimientos o tomatillo que pueden crecer en su propio hogar?

FÁCIL COMER BIEN. Si le encanta la jardinería tanto como la cocina, esta mezcla de populares semillas ecologicas de vegetales culinarios seguramente llevará sus comidas a otro nivel: plantar semillas tomates para pastas, mantequilla de espinaca para complementar las papas, pimiento de cayena para perfeccionar los tacos.

CULTIVO DE MIX SEMILLAS DE VERDURAS DURANTE TODO EL AÑO. Nos aseguramos de seleccionar cuidadosamente 12 variedades de semillas de vegetales para la caja de jardinería que pueden crecer fácilmente bajo techo en su cocina o al aire libre en el jardín o invernadero. Hay en realidad suficientes semillas para hacer ambos. Comienza con semilla de tomate cherry y termina con semillas de cebolla para disfrutar de la salud todos los días.

PLANTAWA Kit de Cultivo Growbag, Kit Completo para Cultivar Hierbas Aromáticas y Culinarias, Semillas Huerto Urbano para Casa Jardín Decoración Plantas Ecológicas Interior y Exterior € 26.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta calidad】 El kit de cultivo Growbag de Plantawa es apto tanto para el cultivo interior como exterior. incluye un sustrato de fibra de coco natural y un fertilizante NPK de marca Plantawa de máxima calidad que asegurará el correcto crecimiento de tus plantas aromáticas. Todo lo necesario para que empieces cuando lo recibas con tu huerto urbano

【Planta aromáticas en casa】 Este kit está diseñado especialmente para el cultivo de hierbas aromáticas. Incluye semillas de plantas aromáticas tales como cilantro, perejil, albahaca, tomillo, hierbabuena, melisa, menta, romero, orégano... Se enviarán 4 packs de semillas.

【Diseño único】 Hemos diseñado este huerto urbano para satisfacer las necesidades de un kit de alta calidad y con todas las garantías necesarias. Las medidas de la base son: 50,5 x 16 x 5 cm (largo x ancho x alto). Inicia tu hobby con este kit con productos de agricultores profesionales

【Regalo único】 Este kit de cultivo es perfecto para regalar, un regalo único de verdad. Si necesitas un regalo con el que sorprender a un amigo o familiar, es la mejor opción

【Instalación sencilla】 Podrás instalar el kit de cultivo fácilmente, se compone para que pueda realizarse con una simple instalación, sin necesidad de herramientas ni grandes habilidades. Además, se incluye en el Kit un pequeño manual de instrucciones para que no tengas ninguna duda

iDOO Huerto de Interior, 12 Vainas Jardinería de Interior y Lámpara LED de Crecimiento, Smart Garden con Temporizador Automático, Altura Ajustable, ID-IG301 Kit de Germinación € 129.98
€ 103.98

€ 103.98 in stock 1 new from €103.98

Amazon.es Features Sistema de Circulación Hidropónica: ID-IG301 Este kit de germinación para jardín de interior cuenta con un sistema de circulación que hará que sus plantas y vegetales crezcan más rápido que si estuvieran plantados en tierra. Podrá plantar hierbas, flores, etc., todo el año y sin limitaciones estacionales o climáticas.

Luces de Alto Rendimiento: Las luces LED de 23 vatios de este sistema de cultivo hidropónico simulan el espectro solar, favoreciendo así la fotosíntesis de los vegetales en cualquier clima. Podrá colocar su jardín de interior con vegetales en la cocina, el dormitorio o incluso en la oficina.

Modos de Crecimiento Inteligente para Vegetales, Flores y Frutos: Encendido y apagado automático. Para plantas de hoja de temporada elija el Modo Vegetales (Vegetables Mode), que cuenta con una luz azul. Para cultivar plantas con fruto, elija el modo Flores y Frutas (Flowers & Fruits), que hace aumentar la luz roja.

Bomba de Agua Silenciosa y Ventilador: La bomba y el ventilador se encienden y apagan automáticamente, evitando así que las raíces de las plantas mueran por hipoxia y se pudran. Puede elegir también de apagarlos durante 10 horas para luego entrar en un ciclo de 30 minutos funcionando y 30 minutos apagado. Así, aun si decide colocar el kit de jardinería en su dormitorio, podrá seguir disfrutando de un seueño reparador.

Kit de Jardinería con Altura Ajustable: La altura de las lámparas de este kit de cultivo hidropónico puede ajustarse en función de las diferentes etapas de crecimiento de las plantas. Puede cultivar hasta 12 plantas a la vez con una altura máxima de 28 cm ( 11,02pulgadas ) Un regalo perfecto para madres e hijos.

Mini Huerto Urbano Vintage de Tomates Cherry - Semillas Orgánicas de España - Kit Completo para Cultivar Tomates Cherry en Casa. € 34.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CULTIVA TU MINI HUERTO DE TOMATES DE MANERA FÁCIL Y COMODA - Contiene 2x sobres de semillas, Jardinera de Madera con Malla Geotextil , 16x Discos de tierra, 2x Marcadores de bambú, Tijeras de Podar y Manual de Instrucciones Paso a Paso en 5 idiomas.

SEMILLAS DE TOMATES 100% ORGANICAS ELABORADAS EN ESPAÑA - Semillas orgánicas cuidadosamente elaboradas en las costas Mediterráneas de España. Cultiva fácilmente tus propios tomates Cherry en casa sin necesidad de jardín y añádelos a tus mejores recetas

DECORA TU HOGAR CON ESTA JARDINERA VINTAGE - Todos los componentes del kit son de alta calidad. Puede ser usado como kit de cultivo interior y además es un gran elemento decorativo en encimeras, ventanas, balcones o terrazas

NAUKUA - Nuestro objetivo es acercarte la esencia de la naturaleza a tu hogar con nuestros kits de cultivo fácil y sostenibles. No dudes en escribirnos directamente si tienes cualquier duda o necesitas ayuda con tu kit

ImpakCity Sistema de Cultivo Hidropónico Kit de Cultivo Interior con Iluminación LED Automática, (6 Vainas/Plantas) Huerto Interior con Temporizador, Bomba de Circulación € 69.99
€ 59.99

€ 59.99 in stock 1 new from €59.99

Amazon.es Features [Sistema totalmente automatizado] El sistema cuenta con un conjunto de luces LED de espectro completo, de 18W. Simula la luz natural, y funciona en ciclos para el crecimiento de la planta. Posee 3 modos diferentes: Hierbas, Vegetales, Plantas y Frutas, adecuando en cada uno la intensidad y variedad de luz óptimas para el crecimiento.

[6 Vainas/Plantas] Con este único cultivador usted podrá utilizar 6 vainas, pudiendo colocar hasta 3 semillas por vaina. De esta manera, se garantiza un volumen de cultivo más que suficiente para el consumo personal.

[Tanque de agua de 3,0 L - Circulación de agua automatizada] El cultivador cuenta con un tanque de agua de 3,0 L, lo que permite que no sea necesario rellenar agua hasta por 2 semanas (dependiendo de la cantidad y tamaño de las plantas). El sistema de circulación por bomba de agua está automatizado y puede encenderse y apagarse en forma manual. El mismo permite una correcta oxigenación del agua, ayudando al correcto crecimiento de la plantación.

[Medidor de nivel de agua] Esta huerta hidropónica cuenta con un medidor de nivel de agua, facilitando el relleno de líquido a medida que el cultivo lo requiere.

[Varilla telescópica extensible] La luz LED puede ajustarse de manera vertical, gracias a su varilla extensible. Esto permite que se adapte la luz a la altura de la planta, optimizando el crecimiento de la misma.

Resetea Mini huerto de extrañas hortalizas Urbano, Acelga Arcoiris, Zanahoria Morada y brócoli Rosa € 20.90
€ 15.71

€ 15.71 in stock 1 new from €15.71

Amazon.es Features El más raro de todos los Mini huertos. Con el podrás cultivar acelga arcoiris, zanahoria morada y brócoli rosa. Estas variedades se caracterizan por sus extravagantes colores, dificiles de encontrar en los mercados, pero 100% naturales y cultivados alrededor del mundo desde hace cientos de años.

Cada kit contiene 3 bombas de semillas, 3 macetas biodegradables, 3 pastillas de sustrato y 3 fichas de cultivo

Las cajas están hechas en un centro especial de empleo, que da apoyo, formación y oportunidades a personas en riesgo de exclusión social

Las bombas de semillas están elaboradas según el método Nendo Dango desarrollado por Masanobu Fukuoka hace más de 70 años. Este sistema protege las semillas durante largos periodos de tiempo. Gracias a la arcilla y abonos naturales que las recubren, se garantiza el éxito en la germinación.

Disfruta la experiencia de cultivar tus propios ingredientes

KHOMO GEAR Huerto Urbano Carrito Galvanizado Elevado para Cultivo en Casa Plantas Frutas Verduras Terraza Jardín Interior Exterior - Negro € 119.99
€ 99.99

€ 99.99 in stock 1 new from €99.99

Amazon.es Features ✔️ Huerto urbano con ruedas para mover fácilmente en cualquier superficie

✔️ Huerto elevado para la máxima comodidad al plantar y cultivar sin esforzar la espalda

✔️ Ideal para flores, plantas, hierbas, frutas y verduras

✔️ Estructura sólida de acero galvanizado, fácil de armar

✔️ KHOMO GEAR es una marca registrada especializada en productos y accesorios de exterior e interior READ ¡En llamas! Último minuto: Derrame de petróleo en el Golfo de México - Video Noticias

Huerto en casa - Kit Hierbas aromaticas - Kit Cultivo - Plantas huerto - Huerto Urbano - Kit Cultivo Interior - Mini huerto en casa - Semillas Hierbas aromaticas - albahaca, perejil y tomillo € 19.99
€ 17.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features CULTIVA TU MINI HUERTO EN CASA: Con el huerto domestico de hierbas aromaticas, podrás plantar tu propio huerto casero interior y emplearlo como semilleros de germinacion para después trasplantar los brotes a un lugar más espacioso.

KIT CULTIVO: Este kit huerto urbano interior contiene sustrato para huerto urbano, semillas de albahaca, semillas de tomillo y semillas perejil para plantar, además de una bonita maceta decorativa interior de zinc que aportará un toque especial a la decoración de tu cocina.

CUIDA TU SALUD: Con este mini huerto urbano, conseguirás un aporte extra de aroma y sabor, ya que al sembrar tus propias hierbas aromaticas obtienes plantas naturales que resultarán muy ricas en sales minerales y vitaminas beneficiosas para tu salud.

⭐ DISEÑO ORIGINAL: Fabricamos este huerto ecologico urbano para que puedas desarrollar tu afición a la jardinería. Desde donde estés, ya sea en un espacio grande o pequeño este kit hierbas aromaticas aportará un poco naturaleza a tu cocina y hogar.

REGALO PERFECTO PARA: comunión niños, detalles comunion para niños, regalos dia de la madre, regalo niña 7 años, regalo para hombre, regalos para parejas, regalos originales para mujer

Resetea | Kit autocultivo | Setas ostra sobre restos de café reciclados € 23.90

Amazon.es Features Con este kit de autocultivo de setas ostra, podrás disfrutar en casa de una experiencia fácil, divertida y sostenible

Su uso es muy sencillo, sólo tienes que abrir, regar y en unos pocos días cosechar

De cada kit es posible obtener hasta 3 cosechas; en total podrás disfrutar de unos 700 gr; de setas ostra

Producto garantizado, comestible y 100% seguro

Un regalo original, artesano y hecho en españa

amzWOW Clizia Smart Garden Huerto de Interior, Sistema de Cultivo hidropónico para Cultivar Plantas y Semillas aromaticas - Jardinera de Interior de Hierbas con luz de Crecimiento LED (Blanco) € 54.99

Amazon.es Features Maceta de Jardín Inteligente con tecnología automatizada: gracias a nuestra tecnología, las plantas se riegan automáticamente. con el riego y la iluminación automática (la luz se enciende automáticamente 16 horas al día), smart garden le advierte cuando sus hierbas y flores frescas necesitan agua.

Creciendo todas las plantas: la agricultura tradicional e intensiva ha resultado en la desaparición de muchas variedades de frutas y verduras. smart garden te da la oportunidad de cultivar cualquier planta aromática. decora tus platos con hierbas frescas.

Divertido, sencillo y especialmente biológico: la jardinería estimula la curiosidad, desarrolla las habilidades del niño y mejora su relación con la naturaleza. después de solo 3 semanas, verás los primeros brotes de gérmenes. ¡luego puedes decantar la planta en una maceta más grande y comenzar un nuevo cultivo!

Smart Garden con Vermiculita: no hay cápsulas, el suelo cultivado de este sistema de cultivo hidropónico está hecho de material de vermiculita, lo que facilita el intercambio y la adsorción de elementos, facilita la respiración de las raíces de las plantas y puede brindar un mejor entorno de crecimiento para las plantas que el suelo ordinario, y tiene un mayor uso. -valor, perfecto para una variedad de tareas de jardinería, como macetas, tierra vegetal, enraizamiento, corte.

Luces de cultivo de alto rendimiento: las luces LED de 8W del kit de cultivo de hierbas para interiores simulan el espectro de la luz solar, lo que promueve la fotosíntesis de las plantas de manera efectiva en cualquier clima. Puede plantar verduras en la cocina, el dormitorio o la oficina.

Huerto Ecológico Urbano: Todo lo que necesita saber para empezar y mantener un huerto próspero en casa con poco espacio disponible € 12.97

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 103 Publication Date 2023-05-02T00:00:01Z

Mini Huerto de Interior para Plantas Semillas Hortalizas y Aromáticas, Kit de Cultivo Completo Huerto Urbano Ecológico en Casa Jardín Terraza Regalo Original € 27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit con todo lo que necesitas para cultivar en casa】 El kit de cultivo básico destaca por incluir lo imprescindible para tus cultivos, todo lo necesario para que empieces a cultivar tus propias hortalizas en tu huerto urbano, jardín, terraza, patio o interior con luz

【Diseño clásico y estético】 Hemos diseñado este huerto urbano para satisfacer las necesidades de un kit de completo y con todas las garantías necesarias para empezar cuanto antes. Inicia tu hobby con este kit con productos de agricultores profesionales

【Sustrato para huerto urbano】 Este kit de cultivo incluye una mezcla de sustratos ideales para el desarrollo de las hortalizas. Se debe mezclar humus de lombriz y fibra de coco en proporción: 40% humus 60% fibra de coco

【Ideal para interior y exterior】 Incluye un cajón de cultivo compacto y tratado, resistente a los rayos solares y la humedad. Con un tamaño ideal para poder colocarlo en balcones, terrazas o incluso en el alféizar de la ventana

【Instalación sencilla】 Podrás instalar el kit de cultivo fácilmente. Se compone para que pueda realizarse con una simple instalación, sin necesidad de herramientas ni grandes habilidades. Además, se incluye en el Kit un pequeño manual de instrucciones para que no tengas ninguna duda

PLANTAWA Suelo de Huerto Urbano, Suelo Jardinera, Madera de Pino Tratada, 40 x 60 x 140 cm, Jardinera Exterior para Terraza Jardín Monta tu Huerto Grande € 79.95

Amazon.es Features ALTA CALIDAD:40 cm de alto, 140 cm de largo y 60 cm de ancho. La mesa de cultivo está fabricada silvestre y tratada en autoclave. Incluye malla de geotextil para proteger la mesa de humedad o pérdidas de agua. Tiene una gran resistencia y durabilidad.

️COMODIDAD: Diseñada para hacer las labores de cultivo más fáciles y eficientes. Incorpora una bandeja para dejar accesorios de cultivo, herramientas e instrumentos.

‍‍‍ PARA TODOS LOS PÚBLICOS: Ideal para todo tipo de edades. Muy útil para que los más pequeños de la casa aprendan y jueguen cultivando frutas y hortalizas.

CERTIFICADO FSC: Acredita que proviene de bosques donde se realiza una gestión forestal ecológicamente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente sostenible.

APORTA SALUD: Fomenta la práctica de actividades relajantes y placenteras como es el cultivar tus propias plantas, hortalizas, flores y hierbas aromáticas.

PLANTAWA Escalera de Huerto Urbano, Escalera de 3 Alturas, Madera de Pino, Mesa de Cultivo sin Patas, 36 x 100 x 100 cm, Jardinera Exterior para Terraza Jardín Monta tu Huerto Grande € 79.95

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: 36 cm de alto, 100 cm de largo y100 cm de ancho. La mesa de cultivo está fabricada silvestre y tratada en autoclave. Incluye malla de geotextil para proteger la mesa de humedad o pérdidas de agua. Tiene una gran resistencia y durabilidad.

️COMODIDAD: Diseñada para hacer las labores de cultivo más fáciles y eficientes. Incorpora una bandeja para dejar accesorios de cultivo, herramientas e instrumentos.

‍‍‍ PARA TODOS LOS PÚBLICOS: Ideal para todo tipo de edades. Muy útil para que los más pequeños de la casa aprendan y jueguen cultivando frutas y hortalizas.

CERTIFICADO FSC: Acredita que proviene de bosques donde se realiza una gestión forestal ecológicamente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente sostenible.

APORTA SALUD: Fomenta la práctica de actividades relajantes y placenteras como es el cultivar tus propias plantas, hortalizas, flores y hierbas aromáticas.

