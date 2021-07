Inicio » Electrónica Los 30 mejores Huawei P 20 Pro capaces: la mejor revisión sobre Huawei P 20 Pro Electrónica Los 30 mejores Huawei P 20 Pro capaces: la mejor revisión sobre Huawei P 20 Pro 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Huawei P 20 Pro?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Huawei P 20 Pro del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Huawei P20 Pro – Smartphone de 6,1" (Kirin 970 AI, 6G de RAM, 128 GB de memoria, Triple Cámara Leica) Android, 8.1, Single Sim, Color Negro [Versión ES/PT] € 699.00

€ 399.00 in stock 2 new from €399.00

7 used from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Triple cámara trasera Leica de 40, 20 y 8 megapíxeles, con aperturas de f/1.8, f/1.6 y f/2.4

Estabilizador de imagen AI y cámara delantera de 24 megapíxeles

Procesador Kirin 970 + IA de 8 núcleos (4 a 2.36 GHz de velocidad y 4 a 1.8 GHz)

6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna

Carga rápida 4000 W y cargador supercharge, sensor de huella dactilar y reconocimiento facial

HUAWEI P40 Pro - Smartphone 256GB, 8GB RAM, Dual Sim, Silver Frost € 638.00 in stock 11 new from €630.00

6 used from €407.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema operativo: Android 10.0

Huawei P40 Pro 5G - Smartphone de 6,58" OLED (8GB RAM + 256GB ROM, Cámaras Leica (50+40+12+TOF), zoom 50x, Kirin 990 5G, 4200 mAh, EMUI 10 HMS) Plata + altavoz CM51 [Versión ES/PT] € 1,099.00 in stock 1 new from €1,099.00

5 used from €522.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cámara cuádruple Leica Ultra Vision: sensor Ultra Vision de 50 MP, cámara de cine ultra ancha de 40 MP, cámaras teleobjetivo de 12 MP, cámara de detección de profundidad 3D

Cámara principal: cámara Ultra Vision de 50 MP, sensor de ultra visión de 1 / 1.28 pulgadas, matriz de filtro de color RYYB, enfoque automático Octa PD, capta luz y detalles con mayor claridad

Cámara teleobjetivo de 12 MP: zoom óptico de 5x, zoom híbrido de 10x, zoom máximo de 50x

Wi-Fi 6 Plus: Al utilizar la tecnología Dynamic Narrow Bandwidth, la conexión mediante Wi-Fi 6 Plus tiene un alcance mayor. Admite un ancho de banda de 160 MHz, con una velocidad óptima que alcanza hasta 2.4 Gbps. Este smartphone incorpora Android 10 AOSP y Huawei Mobile Services (HMS). Google Mobile Services no está preinstalado

5G, rendimiento sobresaliente: velocidad ultrarrápida con el primer chipset 5G SoC 5G integrado del mundo, Kirin 990 5G. Gracias a la tecnología 7nm + EUV y una innovadora arquitecturas de la CPU, HUAWEI P40 logra una alta eficiencia y fluidez del sistema

HUAWEI P Smart Pro - Smartphone con Pantalla Ultra FullView FHD+ de 6.59" (6GB de RAM + 128GB de ROM, Triple Cámara IA de 48MP, 4000 mAh, Android 9) Color Breathing Crystal € 351.89 in stock 1 new from €351.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cámara triple IA de 48MP. La triple cámara traseras incluye una cámara principal de 48MP, una cámara ultra gran angular de 8MP y una cámara de profundidad de 2MP

Pantalla HUAWEI Ultra FullView FHD+. La extraordinaria pantalla de 6,59” cuenta con un ratio de pantalla del 91% con una resolución de 2340x1080 píxeles con 391 ppp obteniendo colores más claros y brillantes

Sensor de huella dactilar en el lateral. Desbloquear tu teléfono en 0,3 segundos ya es una realidad con el innovador sensor de huella dactilar lateral

Cámara Selfie Pop-up. La cámara frontal de 16 megapíxeles aparece automáticamente para hacer selfies y se retrae cuando terminas, lo que logra una pantalla completamente completa

Batería de 4000 mAh. Equipado con una batería de gran capacidad, HUAWEI P Smart Pro puede soportar llamadas continuas durante 40 horas, reproducción de música durante 80 horas y reproducción de video durante 9 horas READ Los 30 mejores Traductor Ingles Español capaces: la mejor revisión sobre Traductor Ingles Español

Huawei P Smart Pro (2019) Dual SIM 128GB 6GB RAM STK-L21 Breathing Crystal Blue € 198.86 in stock 1 new from €198.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Type: Smartphone

- Technologie: GSM / HSPA / LTE

- 2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2

- 3G Network: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100

- 4G Network: 1, 3, 5, 7, 8, 20

HUAWEI P40 Lite - Smartphone 6.4" (Kirin 810, 6GB RAM, 128GB ROM, Cuádruple cámara, Carga Rápida de 40W, Batería de 4200mAh) Verde + Freebuds 3i Blanco [Versión ES/PT] € 279.00

€ 211.40 in stock 1 new from €211.40

6 used from €147.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rendimiento óptimo: HUAWEI P40 Lite está equipado con el chip Kirin 810; la NPU se basa en nuestra arquitectura Da Vinci y optimiza la eficiencia de IA; está equipado con 6GB de RAM y 128 GB de ROM

Batería de larga duración: Con su batería de 4200 mAh, pasarás el día con una sola carga; se recarga hasta el 70% en tan solo 30 minutos; Certificado por el instituto independiente TÜV Rheinland

Da rienda suelta a tu creatividad: Con 4 cámaras traseras, cámara principal de 48MP + lente gran angular de 8MP + lente macro de 2MP + lente Bokeh de 2MP, permite obtener fotografías anchas y claras

Un diseño original y racional: El cuerpo está fabricado de vidrio curvado; la cámara frontal se encuentra dentro de la pantalla FullView de 6.4", diseño de huellas dactilares situado en el lateral

Amplia tu visión: con una lente gran angular de 120°, obtienes una mejor vista, y la distancia focal de 17 mm captura un 140% más; eso se traduce en más amigos en tus fotos grupales y naturaleza

Huawei P40 Lite - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Emerald Green € 302.26

€ 182.00 in stock 16 new from €181.99

29 used from €135.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla 6 4" 1080 x 2310 pixels

Procesador Kirin 810 2 27Ghz

Cámara Cuádruple 48MP+8MP +2MP+2MP

OS Android 10 (AOSP)

kwmobile Carcasa con Cuerda Compatible con Huawei P20 Pro - Funda Transparente de TPU con Cuerda para Colgar en el Cuello € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei P20 Pro.

SIEMPRE SEGURO: Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga por si se te resbala de las manos.

SUAVE Y TRANSPARENTE: La cubierta está hecha de silicona suave agradable al tacto. Además al ser traslúcida conservarás el diseño original de tu teléfono inteligente.

GRAN PROTECCIÓN: Con este cover con cuerda para teléfono inteligente podrás usar tu móvil en la calle sin riesgo a que te lo roben. Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos para que tengas una mayor comodidad.

NOTA IMPORTANTE: Esta cuerda no es un juguete y se debe mantener alejada de los niños.

REY Funda Anti-Shock Gel Transparente para Huawei P Smart 2019 - Honor 10 Lite, Ultra Fina 0,33mm, Esquinas Reforzadas, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda Carcasa Gel Transparente para HUAWEI P SMART 2019 - HONOR 10 LITE, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad, modelo ANTI-SHOCK

Esquinas Reforzadas para absorver los impactos. Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias al TPU 100% transparente el diseño de su móvil no se verá afectado

Al proteger el móvil con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable.

Quiere que su móvil le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caídas,...

UGREEN Cable USB C Carga Rápida, Cable USB Tipo C 4.5V 5A 22.5W SCP FCP Super Charge para Huawei P40, P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, P20 Lite, P10, P10 Plus, Mate 20, Mate 20 Pro Mate 10 Mate 9, 1 Metro € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CABLE SUPERCHARGE 5A: lo cual garantiza una carga segura a 10V / 4A, 4.5V / 5A o 5V / 4.5A máxima. Se puede cargar su P30 Pro y Mate 20 Pro de 0 a 70% en 30 minutos, carga Huawei Mate10/ P10 Plus completamente en 1.5H, Este cable tipo C está especialmente diseñado para los moviles Huawei. Para el modo SuperCharge, puedes utilizar el adaptador de cargador original o otros cargadores compatibles con SuperCharge.

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: El cable USB Huawei SuperCharge es compatible con Huawei Mate 30 / Mate 30 Pro/ Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 X / Mate 10 / Mate 10 Pro / Mate 9 / Mate 9 Pro, P30 / P30 Pro / P20 / P20 Pro / P20 Lite / P10 / P10 Plus, Honor View 20/ View 10, Honor Note 10/ Honor 10. La carga ultrarrápida literalmente cambia tu vida.

CARGA MÁS SEGURA: Este cable de alimentación USB C se cumple completamente con el protocolo usb c y con una resistencia pull-up de 56 KΩ, que garantiza una conductividad y estabilidad confiables y protege sus dispositivos para evitar daños debido a una corriente demasiado grande.

DURADERO Y CONFIABLE: El exterior del cable TPE hace que este cable usb sea suave y flexible y le permite soportar una prueba de flexión de 10000+. Además, este cable ha pasado más de 10000 enchufes y prueba de desconexión.

ENCHUFE ROBUSTO: El conector compacto y robusto del cable puede ajustarse bien a las tomas USB C y evitar contactos sueltos. También puedes usarlo con la funda del teléfono. EXCELENTE SERVICIO: Por favor contáctenos si tiene alguna pregunta.

Cargador Original Huawei AP81, Carga rápida, supercarga (5 A), Tipo C para P10, P10 Plus, Mate 9, Mate 10 Pro, P20, P20 Pro € 25.90 in stock 1 new from €25.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Model AP-81 Release Date 2017-10-26T00:00:01Z

Huawei P30 Pro - Smartphone de 6.47" (Kirin 980 Octa-Core de 2.6GHz, RAM de 8 GB, Memoria interna de 128 GB, cámara de 40 MP, Android), Color Ámbar € 647.99 in stock 1 new from €647.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla: 6.47", 1080 x 2340 pixels

Procesador: Kirin 980 2.6GHz

Cámara: Cuádruple, 40MP+20MP+8MP+TOF

Batería: 4200 mAh

SupCase Funda Huawei P20 Pro [UB Pro] 360 Grados Case con Soporte y Protector de Pantalla Incorporado para Huawei P20 Pro 2018 Negro € 22.99 in stock 3 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Protección de doble capa]: carcasa de doble capa resistente a los golpes, carcasa dura de la PC y paragolpes flexible de TPU que proporciona protección contra caídas accidentales, golpes y golpes

[Prueba caída desde 20 pies]: rigurosamente probado para garantizar los más altos estándares de calidad

[Protector de pantalla incorporado]: El protector de pantalla ayuda a prevenir arañazos sin comprometer la sensibilidad.

[Recortes precisos]: fácil acceso a todos los puertos, botones y características gracias a recortes precisos

[Compatibilidad]: Compatible con Huawei P20 Pro (2018) SOLAMENTE.

BigBuild Technology Tarjeta de memoria microSDXC de 64 GB ultrarrápida 80 MB/s para Huawei Mate 20 Lite, Nova Lite 2, P Smart 2019, Y6 2019, Y6 Pro 2019, Y7 Pro 20 Mobile, clase 10 € 19.88 in stock 1 new from €19.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarjeta de memoria ultra rápida de 64 GB para Huawei Mate 20 Lite, Nova Lite 2, P Smart 2019, Y6 2019, Y6 Pro 2019, Y7, 2019, Y7 Pro 20 Mobile | adaptador SD incluido para que se pueda utilizar en otros dispositivos como cámaras.

Ultra alta velocidad: la velocidad UHS-I es ideal para aplicaciones móviles, fotos de alta resolución y grabación de vídeo HD sin parpadeos.

Fiable: construido con procesos de fabricación para asegurar la calidad al más alto nivel. La temperatura de funcionamiento es de 0 °C a 70 °C y la temperatura de almacenamiento es de entre -25 °C y 85 °C.

SPEED: USB 3.0, velocidad de lectura de hasta 80 MB/s y velocidad de escritura de hasta 20 MB/s. Con conector USB 2.0, velocidad máxima de lectura y escritura de aproximadamente 18 MB/s, conector USB 2.0 más lento.

Regulador de alta gama: controlador de alta gama utilizado para la velocidad mínima y compatibilidad sostenible, que en combinación garantiza un funcionamiento suave.

J&D Compatible para Huawei P40 Lite 5G/P30 Pro/20 Pro/20/20 Lite/P Smart 2021/P Smart Z Brazalete Deportivo para Correr, Ranura para Llaves, Conexión Auriculares € 8.45 in stock 1 new from €8.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Brazalete de calidad para Huawei P40 Lite 5G/P30 Pro/20 Pro/20/20 Lite/P Smart 2021/P Smart Z que te evita la caída en pedazos

Cierre ajustable sujeta tu teléfono en el brazo de forma segura

La pantalla táctil te permite una fácil operación en tu móvil a través del brazalete

Acceso a auriculares READ Los 30 mejores Xiaomi Mi 9T Smartphone capaces: la mejor revisión sobre Xiaomi Mi 9T Smartphone

Huawei Mate 20 X, Smartphone 5G con Pantalla OLED (RAM de 8 GB, Memoria Interna de 256 GB, Triple cámara 40MP+8MP+20MP, 4200 mAh), Android, 7.2", Verde Esmeralda € 699.00 in stock 1 new from €699.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Huawei Mate20 X (5G) marca el comienzo del mundo móvil 5G y establece el punto de referencia de la industria con nuestra tecnología ubicua; la velocidad que imaginaste ya está aquí y es que ahora con el procesador Kirin 980 + Balong 5000 el Mate 20 X 5G "volará" por partida doble; siente y vive el 5G gracias a Huawei

Balong 5000 ofrece velocidades de 5G líderes en la industria y es compatible con la arquitectura NSA y SA (no autónoma y autónoma) para una transición sin problemas de la red 5G; la revolución de la experiencia móvil de alta velocidad está en tu mano

Sumérgete en nuestra pantalla OLED de 7.2"; una pantalla de cine en tu mano que permitirá llevar los juegos a otro nivel y sentir la inmersión en tus partidas; además tus series, fotos, vídeos y aplicaciones cobrarán más protagonismo que nunca

La batería siempre fue un drama en los smartphonesy por eso hablamos en pasado; ahora gracias a sus 4200 mAh disfrutarás más de un día de uso y además conseguirás cargarlo en un abrir y cerrar de ojos; media hora cargando y un día disfrutando con supercharge 40 W (70% = 30 min)

Prepárate para cada escenario con esta poderosa triple cámara LEICA; la cámara principal de 40 MP captura grandes detalles, mientras que la cámara de 8 MP con teleobjetivo se enfocará en sus tomas a distancia y la cámara de 20 MP con lente gran angulares perfecta para las fotografías de paisajes y macro

REY Protector de Pantalla para Huawei P Smart Plus 2019 - P Smart 2019 - Honor 10 Lite - P Smart 2020, Cristal Vidrio Templado Premium € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por REY para HUAWEI P SMART PLUS 2019 - P SMART 2019 - HONOR 10 LITE - P SMART 2020

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, tu móvil estará siempre limpio. Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original del smartphone, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

Ptny Case Funda Colgante movil con Cuerda para Colgar Huawei P20 Pro Carcasa Correa Transparente de TPU con Cordon para Llevar en el Cuello con Ajustable Collar Cadena Cordón, Color del Arco IRI € 8.49

€ 3.99 in stock 1 new from €3.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Trendy - ¡Sigue la moda del momento y usa este case colgante para tener tu móvil siempre a mano! Los collares de cuerdas para llevar al cuello no solo son accesorios de moda. Esto accesorio es también cómodo y práctico, especialmente cuando viajas para tener siempre el movil disponible para tomar fotos.

Material de TPU suave - Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas, Además al ser traslúcida conservarás el diseño original de tu teléfono inteligente.

Bolsas de aire - Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono el tiempo y protege tu teléfono inteligente de caídas accidentales gracias a los ángulos parachoques.

Súper práctico - Correa para el cuello para el trabajo, viajes, salidas I Acollador de longitud ajustable que es elegante y muy práctico. Perfecto para tener las manos libres mientras haces otras cosas correa ajustable para que cuelgue perfectamente a tu lado para cruz, cuerpo o frente. haciendo su teléfono más popular.

100% Satisfacción garantizada - Si por alguna razón no está completamente satisfecho con el caso, contáctenos de inmediato, le proporcionaremos una solución satisfactoria dentro de las 24 horas, le reembolsaremos o reemplazaremos la solución, ¡no hay problema!

SupCase Funda Huawei P30 Pro [Unicorn Beetle Pro Serie] 360 Carcasa Completa Antigolpes Case con Protector de Pantalla Incorporado y Soporte Kickstand (Negro) € 22.99

€ 20.99 in stock 3 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Caída probada a partir de 20 pies】: Los materiales de TPU y policarbonato multicapa proporcionan una protección superior contra caídas.

【Protección de 360 grados】:El diseño de doble capas ofrece protección resistente de cuerpo completo

【El protectro de pantalla de PET incorporado】:la funda con el protector de pantalla incorporado elimina la necesidad de compras adicionlaes y la frustrante instalación de un protector por separado

【Kickstand】: Soporte incorporado admite la visualización con manos libres en modo retrato y paisaje.

【Compatibilidad】: Compatible con Huawei P30 Pro 2019. NO PARA Huawei P30.

Aukru 5V 2A Cargador con Tipo C Cable Compatible con Huawei p8 /P9 /P10 /p20 Pro/Mate 20 Lite, Compatible Samsung Galaxy S9/S8+, LG/G6/ G7/G8,HTC 10/u11,Xiaomi Mi 7/8 /9/10/ mi a1 /mi a2- Blanco € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Entrada:100-240V; Salida: 5V 2A

- Longitud del cable: aprox 100cm

- Certificado CE, la calidad alta y seguridad

- Micro usb puerto Compatible con: Huawei P9 / Samsung Galaxy S8+ / LG G5 G6 / Sony / HTC 10 / Xiaomi Mi 7 8 9 10 / Motorola y Android dispositivos

- El paquete incluye: 1 x 5V 2A adaptador; 1 x Tipo C cable

ACTECOM® PROTECTOR PANTALLA PARA HUAWEI P SMART 2019 CRISTAL VIDRIO TEMPLADO € 2.99

€ 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material rígido pero resistente a impactos, arañazos y suciedad.

En los modelos con el borde de la pantalla biselado, el protector sólo cubrirá la parte totalmente plana, no cubriendo la totalidad de la pantalla.

Óptica clara sin limitaciones para su pantalla. Sin pérdida de definición, contraste, o color.

Colocación fácil y rápida sin adhesivos y pudiendo retirarse sin dejar restos o suciedad.

Se envía en blister protector junto a dos toallitas, una húmeda y una seca para limpiar totalmente su pantalla antes de la colocación de su protector.

NEW'C 3 Unidades, Protector de Pantalla para Huawei P Smart 2019, Honor 10 Lite, Honor 8A, Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Vidrio Templado Resistente € 6.79 in stock 2 new from €6.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Huawei P Smart 2019, Honor 10 Lite, Honor 8A. El espacio entre el Huawei P Smart 2019, Honor 10 Lite, Honor 8A y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para Huawei P Smart 2019, Honor 10 Lite, Honor 8A

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo); De alta respuesta, alta transparencia y alta transparencia

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado Huawei P Smart 2019, Honor 10 Lite, Honor 8A, toque delicado: está recubierto en la parte posterior con un adhesivo de silicona sólido que facilita la instalación y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la 'pantalla táctil. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas.

Lanhiem Funda Impermeable Huawei Mate 20 Pro, Carcasa Resistente Al Agua IP68 [Protección de 360 Grados], Carcasa para Huawei Mate 20 Pro con Protector de Pantalla Incorporado, Negro € 20.99 in stock 2 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IPX8 Certified Waterproof: Funda impermeable perfecta compatible con Huawei Mate 20 Pro, extremadamente segura incluso después de 1000 veces la prueba de usar 6.6 pies bajo el agua durante 1 hora.NOTA: por favor, debe hacer una PRUEBA DE AGUA para probar su función a prueba de agua antes de poner la caja y el Huawei Mate 20 Pro en el agua.

Funda Protectora de 360 Grados: el diseño impermeable, a prueba de golpes, a prueba de polvo y totalmente sellado excede el estándar militar para adaptar cualquier actividad al aire libre; Con una correa de teléfono para llevar conveniente; Soporta carga inalámbrica.

Alta sensibilidad táctil: el protector de pantalla HD incorporado previene rasguños, daños y suciedad, tampoco afectará la sensibilidad táctil; La contraportada transparente mostrará la belleza de tu Huawei Mate 20 Pro.

Instalación sencilla: el diseño de dos cubiertas (frontal / posterior) hace que sea rápido y fácil de instalar o quitar en segundos, adecuado para uso diario; ¡Garantía de un año!

Compacto y ligero: el material de TPU con marco rígido hace que su teléfono sea liviano y resistente; El cuerpo delgado no agrega mucho al tamaño de tu Mate 20 Pro.

LeYi Funda Huawei P Smart 2019 / Honor 10 Lite con 2-Unidades Cristal Vidrio Templado, Cristal Transparente Shockproof Carcasa Silicona PC y TPU Slim Gel Bumper Cover Case para Movil P Smart, Clear € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Arte exquisito] espese especialmente el diseño de amortiguación de silicona suave de cuatro esquinas y bordes con silicona suave de primera calidad premium y PC . Ofrezca toda la protección alrededor y preserve la belleza original del Movil.

[Asóciate a su Movil por más tiempo] Hecho de silicona TPU de primera calidad y PC dura. Respaldo ultra transparente y resistente a los arañazos, resistente a los rayos UV y antiamarillas.

[Ajuste Perfecto] Los recortes precisos facilitan el acceso a todos los botones y puertos. Botones táctiles para una respuesta rápida. Sin margen de maniobra. Al igual que el teléfono está desnudo. Perfil delgado y agarre cómodo.

[Protección mejorada] biseles elevados para la pantalla y cámara del Movil ; 20% más grueso y 50% más resistente que la última generación. Las esquinas reforzadas protegen su Movil de caídas inesperadas y pequeños golpes.

[Garantía de por vida] Confiamos tanto en este caso de LeYil que brindamos garantía de por vida incondicional. Asegura el disfrute prolongado de su compra. Por favor contáctenos con cualquier pregunta o inquietud - Estamos aquí para ayudarlo. READ Los 30 mejores Objetivos Canon Gran Angular capaces: la mejor revisión sobre Objetivos Canon Gran Angular

[3 Pack] UniqueMe Cristal Templado para Huawei P20 Pro, Protector de Pantalla [9H Dureza ] [Sin Burbujas] HD Film Vidrio Templado para Huawei P20 Pro € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñado: UniqueMe Protector de pantalla Diseñado exclusivamente para Huawei P20 Pro. Case Friendly, que ofrece la máxima protección en el teléfono.

Fácil de instalar: Adsorción automática, sin halo blanco no adhesivo, sin burbujas y sin residuos una vez eliminados.

Protección múltiple: un recubrimiento oleofóbico adicional protege su Huawei P20 Pro de huellas dactilares, residuos de sudor y aceite.

Touch Toque sensible: el grosor perfecto no aumenta el peso del teléfono y ofrece una calidad visual y táctil perfecta en la pantalla original.

Lo que obtienes: 3x vidrio templado para Huawei P20 Pro, 1x paño de microfibra, 3x toallitas con alcohol, 1x limpiador de polvo y Responderemos y resolveremos su problema dentro de las 24 horas.

ZLONXUN Cargador con Cable USB-C para Huawei P30/P20/P30 Pro/P20 Pro/Nova 5T/P20 Lite/P30 Lite/P40 € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cargador súper rápido: el cargador Fast es muy adecuado para la carga de emergencia. Puede cargar de potencia para sus teléfonos, tabletas y todos los dispositivos que admiten USB-C, y cargar su dispositivo un 70% más rápido que la carga estándar de 5W.

Compatible con Huawei P20/P30/P20 Pro/P30 Pro/P40/P20 Lite/P30 Lite , Huawei Mate 20/20 Pro , Nova 5T/2,Huawei Honor View 10/View 20/9X/G9

Carga segura: con el chip inteligente en su interior, el cargador de pared coincide con la corriente según la necesidad de su dispositivo automáticamente. Protección contra sobrecarga, sobrecorrientes, la carga se detiene cuando la batería está llena. asegurando una carga más segura durante la noche.

El paquete incluye: cargador rápido y Cable USB-C de carga de 1 Metro.

El producto ha sido certificado por el organismo de certificación UL / FC / CE.

Huawei P30 Pro - Smartphone de 6.47" (Kirin 980 Octa-Core de 2.6GHz, 8GB RAM, Memoria interna de 128 GB, cámara de 40 MP, Android) Color Negro [Versión ES/PT] € 644.00 in stock 1 new from €644.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EMUI 9.1.0 (compatible con Android 9)

HUAWEI Kirin 980 CPU, Octa-core, 2 x Cortex A76 2.6GHz + 2 x Cortex A76 1.92GHz + 4 x Cortex A55 1.8GHz

Tamaño de pantalla: 6.47 pulgadas; FHD+ 2340 x 1080 píxeles; 398 PPI

Capacidad de la batería: 4100 mAh (valor mínimo), 4200 mAh (valor típico)

8 GB RAM + 128 GB ROM

HUAWEI 51992684 Funda para Teléfono Móvil, Azul € 12.90 in stock 7 new from €8.95

1 used from €7.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La funda protege su teléfono antes de rascado perfecto

Moderno fenómeno y preciso

Original huawei accesorios

Brazalete Deportivo para Correr Negro Funda Correr Movil para Huawei Mate 20 Lite/P Smart 2019, Xiaomi Mi 8 Lite Mi 9 9T Pro/Pocophone F1 contra Sudor Correa Ajustable con Soporte para Llave € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatible】 Tamaño (L 170 mm x W 95 mm) Diseñado para la mayoría de los teléfonos con una pantalla de menos de 6.5 pulgadas.

【Brazalete Ajustable】 Dos ranuras de regulación y una tira de velcro le permiten ajustar el tamaño del brazo desde 9'' hasta 15.5''.

【Diseñado para hacer deporte】La cobertura de pantalla completa aún conservará la funcionalidad de pantalla táctil completa, junto con la compatibilidad con el conector de auriculares completo para teléfonos inteligentes Apple y Android. Nota: No para huellas dactilares de Touch ID. Built-in banda reflectante para un funcionamiento seguro en condiciones de poca luz.

【Correa Prueba de Sudor】Material de Neopreno a prueba de sudor, a prueba de golpes, de secado rápido, para mantener su teléfono seguro y seco.

【Brazalete deportivo】 Excelente para entrenamientos, ciclismo, senderismo, caminata, carrera, ciclismo, deportes, estado físico y actividades de viaje, etc.

Protector Pantalla Huawei P20 Lite, Beikell [2 Piezas] Cobertura Completa 9H Dureza Cristal Vidrio Templado Huawei P20 Lite Sin Burbujas Resistente a Arañazos con Tela de Microfibra € 10.99

€ 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Económicos protectores de pantalla Alta calidad de 2 paquetes: - Fabricados con vidrio templado de dureza 9H diseñado específicamente para . Ofrece protección total y una experiencia de visualización óptima. Solo para Huawei P20 Lite.

Alta transparencia: - Alta definición ultra clara con 99,9% de transparencia para preservar la calidad de visualización original de su Huawei P20 Lite. El protector de pantalla Beikell cuida sus ojos.

Técnica de suavizado: - Repetidamente más de 50 capas ultradelgadas en vidrio templado premium de 0,33 mm de grosor ofrecen una experiencia táctil suave y cómoda y una mayor sensibilidad a la presión.

Instalación fácil: - Instala perfecto con los paños de limpieza, toallitas húmedas y pegatinas de eliminación de polvo, sin polvo, sin huellas dactilares y sin burbujas.

Lo que obtiene: Protector de pantalla de vidrio templado de 2 paquetes, paño de limpieza, adhesivo azul para eliminar el polvo, etiqueta adhesiva, instrucciones.

