Los 30 mejores Guitarra Electrica Zurdos capaces: la mejor revisión sobre Guitarra Electrica Zurdos

Donner Kit de Guitarra Eléctrica Zurdos de Tamaño Completo Stratocaster Guitarra Electrica con amplificador, bolsa, capo, correa, cuerda, sintonizador, cable y púas (Sunburst, DST-100SL) € 169.99 in stock 2 new from €169.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica de 39 pulgadas de tamaño completo y todos los accesorios necesarios para comenzar a tocar, perfecto para jugadores principiantes e intermedios.

Diapasón de ébano, mástil de arce canadiense, cuerpo de tilo sólido, pastillas S-S-H, trémolo unidireccional, interruptor de pastilla, controles de volumen y tono.

La guitarra eléctrica presenta un selector de selección, una perilla de volumen y dos perillas de tono diferentes. 20 trastes de latón con posición de traste Marcas en el cuello y la parte superior del diapasón.

DST-100SL ofrece un tono suave ideal para rock and roll, tocar blues y todo lo demás! El sonido natural y brillante complementa los sonidos cálidos de la madera maciza.

Viene con un amplificador de guitarra eléctrica MINI de 3W, una bolsa de concierto, correa de guitarra, capo de guitarra, cuerdas de guitarra, sintonizador digital con clip, cable de guitarra y púas de guitarra como regalos.

Rocktile Pro ST3-BK Negro Set de guitarra eléctrica para zurdos € 164.32 in stock 1 new from €164.32 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica Rocktile Pro ST3-BK-L para zurdos.

Incluye el amplificador de guitarra Rocktile Scream-15.

Incluye correa de guitarra.

Incluye afinador.

Incluye soporte de guitarra y libro/curso de guitarra.

Ibanez GRG121DXL-WNF GIO Series - Plano de nogal para zurdos marrón € 269.00

€ 238.00 in stock 7 new from €238.00

1 used from €179.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gama GIO, GRG. Una guitarra eléctrica de 6 cuerdas para zurdos de la marca líder mundial de guitarras Ibanez/Ibanez reconocida calidad, jugabilidad y artesanía sea cual sea tu nivel o estilo de tocar la guitarra.

Fácil en las manos: el GRG121 cuenta con un cuerpo de madera de Okoume y un mástil de arce GRG, con un tacto fantástico y cómodo para jugar. Permite sesiones de práctica o actuaciones para jugadores zurdos para ir toda la noche, con facilidad.

Artículos entregados: 1 guitarra eléctrica GRG121DXL para zurdos en nogal plano, manual de guitarra, llave de ajuste

Guitarra eléctrica para zurdos LA de Gear4music Negra con amplificador de 15W € 189.25 in stock 1 new from €189.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA GUITARRA PARA PRINCIPIANTES ULTIMA - El diseño ligero del cuerpo de la doble cutaway y el cómodo mástil de arce son ideales para practicar durante mucho tiempo sin molestias

CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DESTACADA, ASPECTO SORPRENDENTE Y UNA AMPLIA GAMA DE TONOS - Adecuada para una gran variedad de géneros, desde el blues y el jazz hasta el rock pesado, gracias a la configuración de 3 pastillas de bobinado simple y al selector de 5 posiciones

CONTROL COMPLETO - El robusto amplificador de 15W incluido en este pack ofrece un control completo sobre una amplia variedad de sonidos y cuenta con una salida de auriculares para practicar en silencio y una entrada RCA/CD ideal para acompañar las pistas de acompañamiento

LISTA PARA TOCAR - Este paquete de inicio incluye todo lo necesario para tocar en casa o en el aula: bolsa de bolo, correa, cable jack y púas

Descrita por Music radar como "un lugar perfecto para empezar una relación seria de amor"

Fender Guitarra eléctrica Squier Mini Strat V2 Lefthand Blac € 169.99

€ 164.25 in stock 2 new from €164.25

1 used from €106.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SQUIER SINGLE-BOBINA STRATOCASTER PICKUPS: Las pastillas de bobina simple dinámicamente sensibles y de sonido claro proporcionan un tono nítido y rico.

CUERPO FINO Y LIGERO: Este modelo cuenta con un cuerpo delgado, que reduce el peso y aumenta la comodidad.

100% diseñado por Fender: perfil de cuello en forma de C fácil de tocar, la guitarra ideal para principiantes

Máquinas de afinación selladas a presión: las máquinas de afinación selladas proporcionan una estabilidad de afinación fiable con una acción suave de engranajes.

Forma icónica del cuerpo Stratocaster

Chord | Guitarra Eléctrica CAL63 | Zurdo | Azul Metalizado, Dimensiones: 330 x 995 x 60mm € 141.00 in stock 1 new from €141.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema de puente vibrato (barra Whammy)

Acabado brillante sólido

Estilo corporal tradicional

3 pastillas de bobina simple

Guitarra asequible y versátil

DIMAVERY TL-601 - Guitarra eléctrica para zurdos, color blanco € 150.12 in stock 3 new from €150.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica para zurdos

Pastilla: 2 x Single Coil

✅ Producto de la marca Dimavery de la casa Steinigke Showtechnic: la empresa es sinónimo de calidad absolutamente fiable desde 1979.

Versión para zurdos

Color: blanco

Beaton Legend Left BK - Guitarra eléctrica para zurdos, color negro € 132.12 in stock 1 new from €132.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica de 6 cuerdas para zurdos

Diseño con doble corte

Tres micrófonos de bobina simple

Alta calidad para el guitarrista recién fundado

PURE GEWA Guitarra eléctrica negro, modelo zurdo, RC-100 € 162.36

€ 109.90 in stock 3 new from €109.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo de tilo macizo, mástil de arce, acabado mate

diapasón de madera de Pakka, trastes de nickel, cejuela de 43 mm

hardware cromado, clavijeros die-cast, tremolo estándar

3 pastillas simples, selector de 5 posiciones, 1 volumen y 2 tonos

potenciómetros, golpeador y pastillas blancos, varilla de tensión Bi-Flex bi-direccional

Ibanez Mikro BKN - Guitarra eléctrica (6 cuerdas, para zurdos), color negro € 259.00 in stock 1 new from €259.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica 3/4 para zurdos

DIMAVERY TL-601 - Guitarra eléctrica para zurdos, color natural € 150.12 in stock 3 new from €150.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica para zurdos

Pastilla: 2 x Single Coil

✅ Producto de la marca Dimavery de la casa Steinigke Showtechnic: la empresa es sinónimo de calidad absolutamente fiable desde 1979.

Versión para zurdos

Número de cuerdas: 6

RockJam Kit de guitarra eléctrica de tamaño completo con amplificador de 10 vatios, clases, correa, bolsa de transporte, púas, golpe, plomo y cuerdas de repuesto, color rojo € 149.99 in stock 1 new from €149.99

16 used from €101.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica The RockJam La guitarra eléctrica incluida en este kit incluye una guitarra eléctrica de tamaño completo hecha con un cuerpo de tilo, tiene tres pastillas de una sola bobina, un selector de pastillas, dos controles de tono, un control de volumen y una barra de sonido. Tiene un diseño ST ergonómico y un llamativo acabado de alto brillo y engranajes metálicos para una afinación más precisa

Amplificador de guitarra eléctrica Este kit de guitarra eléctrica incluye un amplificador de guitarra de 10 vatios con controles de tono y ganancia. También tiene una salida para auriculares para que puedas practicar en privado y un asa de transporte para que puedas transportarlo fácilmente.

Funda para guitarra eléctrica incluida para facilitar su transporte y protección cuando no esté en uso, la bolsa de transporte incluida en este kit de guitarra viene con dos asas de transporte y 5 mm de acolchado

Correa para guitarra eléctrica: este paquete de guitarra eléctrica incluye una correa para guitarra eléctrica para facilitar a los jugadores principiantes sujetar la guitarra eléctrica o adaptarla a diferentes estilos de interpretación.

Accesorios de guitarra Para complementar este kit de guitarra eléctrica, este paquete incluye cuerdas y rosas de guitarra eléctrica de repuesto.

Beaton Hero Left TB - Guitarra eléctrica para zurdos teabrown € 283.68 in stock 1 new from €283.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dos micrófonos Humbucker de alta potencia de salida

Alta calidad para guitarristas recién horneados

Reedición del conocido modelo LP americano de 2 pickup

Versión zurda

Encore E99 guitarra eléctrica para zurdos - negro brillante € 262.00 in stock 1 new from €262.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica para zurdos en color negro brillante

Diseño único con acceso optimizado a la parte superior de la cintura

Dos controles de volumen y dos tonos y un interruptor selector de 3 vías

Cordal con barra de parada, 2 controles de volumen y 2 tonos

Beaton Legend Mini Left BK - Guitarra eléctrica 3/4 tamaño zurdo, color negro € 133.99 in stock 1 new from €133.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una guitarra eléctrica para zurdos de Beaton en tamaño 3/4

Con 3 pastillas de bobina simple e interruptores de 5 vías

Cuerpo de tilo con mástil de arce

Cantidad del paquete: 1 unidad

Anygig - Guitarra eléctrica práctica portátil de viaje, 82 cm, 1,6 kg, escala completa de 64,8 cm, con bolsa de transporte, zurdo, negro mate € 324.44 in stock 1 new from €324.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. El concepto del diseño de Anygig es sencillo, equilibrado, portátil y estable.

2. La guitarra Anygig es totalmente portátil y práctica, con longitud de escala estándar, es ideal para viajes, práctica y actuaciones en cualquier momento y en cualquier lugar.

3. Alma de 2 vías, ajusta la curvatura del cuello más fácilmente.

4. La longitud de escala de 64,8 cm contiene la escala diatónica de una guitarra eléctrica, lo que significa que tiene la misma zona de juego que una guitarra estándar, preservando la experiencia completa de tocar en un paquete mucho más pequeño.

5. El peso neto de la guitarra es de solo 1,6 kg y mide solo 82 cm de largo, lo suficientemente pequeño como para llevarlo en aviones, trenes y automóviles. Llévala a todas partes para que estés listo cuando llegue la inspiración.

JEMJR-WH Jem Jr. Lefthand White € 611.00 in stock 3 new from €599.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo para zurdos. Cuerpo: caoba. Tipo de cuello: Wizard III. Mástil de arce. Diapasón: árbol de la vida. Trastes jumbo. Radio del diapasón: 400 mm. Longitud de la escala: 648 mm. Ancho del cuello en la tuerca: 43 mm. Ancho del cuello al último traste: 58 mm. Grosor del cuello: 58 mm. En el primer traste. : 19 mm. Grosor del cuello en el traste 12: 21 mm. Puente: sistema de trémolo de doble bloqueo estándar Ibanez. Configuración de pastilla: HSH. Pastilla de cuello: Humbucker Quantum Neck

Cuando Steve Vai se unió con Ibanez en 1987, poco se dio cuenta de qué impacto duradero tendría su modelo de guitarra

Hoy en día, el JEM es un instrumento icónico inmediatamente identificado con el legendario guitarrista

Famosa por su aspecto distintivo y diseño innovador, el tiempo ha visto que esta popular guitarra de lujo se ha convertido en el modelo más falsificado del mundo

En un esfuerzo para hacer que el JEM esté disponible a una base de ventilador más amplia, Ibanez ha lanzado el JEMJR, proporcionando un acceso más asequible a la magia que es el JEM

Max GigKit Pack de guitarra electrica Quilted para principiantes con amplificador de guitarra de 40W, afinador digital, correa, funda y juego de cuerdas de repuesto - Color rojo oscuro € 159.95 in stock 1 new from €159.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aprende a tocar la guitarra: con este kit de guitarra electrica Quilted Max GigKit tipo super strato. Este kit guitarra electrica es ideal para empezar: una guitarra electrica de tamaño 4/4, amplificador de 40 W y los accesorios necesarios.

Este kit guitarra electrica de iniciación: incluye una guitarras electricas adultos con cuerpo de tilo americano y una vistosa tapa de arce Quilted color rojo oscuro. Con 22 trastes y una palanca trémolo.

El amplificador de guitarra de 40W: ofrece un buen volumen. Puedes ajustar el sonido fácilmente con los controles de volumen, ganancia, graves, medios y agudos. Incluye salida para auriculares y una entrada AUX

Este electric guitar set: incluye varios accesorios, un afinador digital de clip, una funda para protegerla y un cable de 3 metros. También incluye una correa, cuerdas de repuesto y tres púas.

Este pack de guitarra electrica: es una completa opción para los aspirantes a músicos. La guitarra con tapa quilted ofrece una cómoda experiencia tocandola, mientras que el amplificador proporciona un buen volumen.

Ibanez GRG170DXL - Bkn guitarra eléctrica € 319.00

€ 256.00 in stock 4 new from €256.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerpo de tilo

Mástil de arce GRG1

Diapasón de palisandro: 24 trastes Medium

PSND1 Humbucker en cuello PSNDS Single Coil en posición media y PSND2 Humbucker en posición puente

Color: Black Night

3 FANTOMEN. HAGSTROM Guitarra electrica de 6 cuerdas para zurdos FANTOMEN WHT LH. € 781.20 in stock 3 new from €781.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 FANTOMEN

HAGSTROM Guitarra electrica de 6 cuerdas para zurdos FANTOMEN WHT LH

"Fantomen MODELO ZURDO, White Gloss Mahogany-Set Neck and body

Long Throw T-O-M,, Stop Tailpiece

2 x Lundgren Design Humbucker - No

Guitarra eléctrica Diapasón de arce personalizado F Guitarra eléctrica for zurdos Golpeador blanco Guitarra fresca Guitarra eléctrica € 513.95 in stock 1 new from €513.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestra guitarra eléctrica para zurdos F con diapasón de arce personalizado y golpeador blanco es un instrumento genial para el músico exigente. Meticulosamente diseñada con atención a los detalles, esta guitarra eléctrica ofrece un sonido superior, jugabilidad y un atractivo visual que seguramente impresionará.

El llamativo golpeador blanco añade un toque de modernidad a la guitarra, contrastando fuertemente con la superficie del cuerpo. Esta elección estética realza el atractivo general de la guitarra, convirtiéndola en un instrumento verdaderamente genial. Los materiales cuidadosamente seleccionados y las combinaciones de colores emanan un aire de sofisticación que distingue a esta guitarra.

Entendemos que todo guitarrista lo es, por eso ofrecemos opciones de personalización para esta guitarra eléctrica. Desde diferentes configuraciones de pastillas hasta acabados de cuerpo y otras características de personalización, podemos trabajar contigo para crear una guitarra que se adapte perfectamente a tus preferencias y estilo personales.

This electric guitar is designed to deliver exceptional sound quality with crisp, clear tones that will impress even the most discerning musician. Whether you play rock, blues or jazz, this guitar offers the perfect sound to match your style.

Rocktile Banger's Pack Kit de Guitarra Eléctrica Completo - Guitarra electrica con 3 Single-Coil pick-up - Juego con amplificador, bolsa, correa, cuerdas de repuesto y cable - Sunburst € 159.45

€ 149.26 in stock 2 new from €149.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rocktile guitarra eléctrica estilo ST

Acabado en tres colores sunburst , 3 pastillas de bobina única

Selector de 5 posiciones, 1 control de volumen, 2 controles de tono

Tremolo, Amplificador de guitarra 10 W RMS/25 W pico, con salida de auriculares y la distorsión

Práctica funda de guitarra con correas tipo mochila, incluye: cuerdas, correa cable

G&L Tribute ASAT Classic guitarra eléctrica natural zurdo € 595.00 in stock 1 new from €595.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Mecánicas: G&L con aceite - Ranura de cabeza: 41,3 mm - Mango: arce - Tecla: arce, 22 trastes - Cuerpo: tilo - Pastillas: 2 pastillas magnéticas individuales G&L - Electrónica: 1 volumen, 1 tono, selector de 3 posiciones - Caballete: fijo tradicional G&L

Guitarra eléctrica sunset nylectric bk € 491.10 in stock 2 new from €491.10

1 used from €255.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guitarra eléctrica con cuerpo de caoba

El mistil esta fabricado en arce canadiense

El diapasón esta hecho de palo rosa

Tiene seis cuerdas de níquel

Esta adecuada para principiantes zurdos READ Vacaciones en España: promoción de bienvenida para turistas irlandeses, lo último en ubicaciones de puntos de acceso

Squier Fender Affinity Stratocaster HSS LRL Charcoal Frost Metallic Pack € 403.43 in stock 1 new from €403.43

1 used from €321.13 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo guitarras eléctricas: Squier Affinity Strat HSS

Tipo de construcción: cuerpo macizo/cuerpo sólido

Forma del cuerpo: Stratocaster

Color: negro

Configuración de micrófonos: HSS – Humbucker, 2 x bobina única

Schecter Banshee GT FR LH Floyd Rose - Guitarra eléctrica zurda - Charcoal Burst € 1,558.68 in stock 1 new from €1,558.68 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1524

Ibanez GRX70QA-TBB GIO Series - Guitarra eléctrica - Burst azul transparente - zurdos € 289.00 in stock 2 new from €289.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La gama GIO RG. GRX70QA es una guitarra eléctrica de 6 cuerdas de la marca líder mundial de guitarras Ibanez/calidad reconocida de Ibanez, jugabilidad y artesanía sea cual sea tu nivel o estilo de tocar la guitarra.

Fácil en las manos: el GRX70QA cuenta con un cuerpo contorneado de madera de álamo y un mástil de arce GRG7, con una sensación fantástica y cómodo tocar. Permite sesiones de práctica o actuaciones durante toda la noche, con facilidad.

Estilo y sustancia: estilo clásico Ibanez con hardware cromado. Ajuste estable y fiable, configuración de recogida H-S-H versátil y trémolo sincronizado. Queremos que cojas tu instrumento y lo toques repetidamente.

Ideal para principiantes e intermedios / Ibanez diseña cada guitarra, asequible o profesional, con calidad de sonido, comodidad, estilo y facilidad de uso en mente. Crear música a cualquier nivel inspira pasión.

Artículos entregados: 1 guitarra eléctrica GRX70QA de tamaño completo de 6 cuerdas con trémolo en acabado "azul transparente" / brazo de trémolo / manual de guitarra / llave de ajuste del cuello.

Fender Squier Affinity Telecaster LH MN Butterscotch Blonde. Guitarra Eléctrica para Zurdo € 278.28 in stock 2 new from €278.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una excelente puerta de entrada a la famosa familia Fender, el Squier Affinity Series Telecaster ofrece un diseño legendario y un tono por excelencia para el aspirante a héroe de guitarra de hoy.

. Este tele cuenta con varios refinamientos amigables con el jugador como un cuerpo delgado y ligero, un perfil de cuello delgado y cómodo en forma de "C", un puente de cuerda a través del cuerpo para un resoce óptimo del cuerpo y sellado fundido a presión máquinas de afinación con eje dividido ts para una afinación suave y precisa y fácil restricción.

Cargado con pastillas Tele de doble bobina Squier con conmutación de 3 vías para una variedad sónica que desafía el género, este modelo está listo para acompañar a cualquier jugador en cualquier etapa. El puente de cuerda

A mejora el resoce a través del cuerpo y aumenta la tensión de la cuerda para un sólido como una roca feel.RPA2 0232023Con voz interna en Fender, estas pastillas Squier de bobina única producen un tono nítido y articulado para una amplia variedad de estilos.

