Los 30 mejores Guia Sierra Circular capaces: la mejor revisión sobre Guia Sierra Circular

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Guia Sierra Circular?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Guia Sierra Circular del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Wolfcraft 6910000 - FKS 115 - Guía soporte de corte para sierra circular 1150 x 220 x 3 mm € 65.99

€ 58.95 in stock 5 new from €58.95

Amazon.es Features Adecuada para todas las sierras circulares electroportátilescorrientes con una profundidad de corte de hasta 66 mm y una placa base de hasta 120-200 x 260-385 mm

Para cortes precisos, recto y largos – también para cortes oblicuos, para cortar a medida encimeras, puertas

El labio de caucho minimiza el riesgo de desviación, marcando al mismo tiempo el borde de corte y asegurando así un máximo de precisión al serrar, montaje rápido y cómodo de la sierra circular electroportátil, se requiere un solo ajuste de precisión

La cara inferior antideslizante y las 2 pinzas suministradas aseguran un posicionamiento seguro, aplicable también sin dificultades en zonas alejadas del borde y para efectuar cortes angulares

Incluye: 2 pinzas, embalaje: cartón recortado

EVOLUTION POWER TOOLS ST2800 Guía de sierra circular, Negro Naranja Plata, 2800 mm

Amazon.es Features Guía de 2800 mm para cortes largos y precisos

Compatible con las sierras circulares con guía R185CCSX y R185CCSX+ Evolution

Compatible con casi todas las marcas de sierra con guía

Se suministra con 2x barras de conector y 2x mordazas de guía

Bolsa de transporte incluida

Sierra Circular, X-CREATOR Mini Sierra Circular 580W, 3700 RPM Sierra Circular Eléctrica con Guía Láser, 3 hojas de 85 mm, Profundidad de Corte: 27 mm, Cortar Madera, Plastica, Metal y Azulejos

Amazon.es Features 【Potente Motor de Cobre y Sierra Circular Compacta】El potente motor de cobre de 580W puede proporcionar una velocidad sin carga de 3700RPM para un corte eficiente de madera, metal, baldosas y plástico.(Profundidad máxima de corte de madera: 27 mm Baldosas: 10 mm Metal blando: 4 mm) El motor de cobre proporciona menos calor que el motor de aluminio revestido de cobre en general para prolongar drásticamente la vida útil de su mini sierra circular.

【3 Cuchillas y Profundidad de Corte Ajustable】X-CREATOR Sierra circular eléctrica equipada con 3 hojas diferentes, hoja de sierra TCT de 24 dientes para cortar madera, hoja de sierra HSS de 44 dientes para cortar plástico y metal blando, hoja diamante para cortar baldosas, Esto hace que la gama de aplicaciones de las sierra circular sea más amplia. La palanca del medidor de profundidad fácilmente ajustable puede ajustar la profundidad de corte de 0 a 27 mm.

【Riel de Guía Láser y Diseño de Seguridad】Nuestras sierras circulares eléctricas tienen guía láser y guía paralela, La guía doble puede ayudarte a cortar con precisión. La base de aluminio ensanchada y engrosada y la cubierta superior protegen su seguridad durante todo el proceso. El doble botón de seguridad de la sierra circular proporciona una doble protección para evitar un arranque accidental.

【Mango Antideslizante y Eliminación de Polvo】El mango antideslizante de diseño ergonómico es conveniente para la operación con una sola mano y puede reducir la fatiga causada por las largas horas de trabajo. Hemos equipado la mini sierra circular con una manguera para el polvo, que se puede conectar a una aspiradora para evitar que inhale polvo y brindarle una línea de visión clara durante todo el proceso de corte.

【Contenido del Paquete y Garantía de Calidad】El paquete incluye 1x X-CREATOR Mini Sierra Circular, 1x Hoja de Madera 24T, 1x Hoja de Metal Blando HSS 44T, 1x Hoja de Diamante para Baldosas de cerámica HSS, 1x Regla Guía, 1x Tubo de Eliminación de Polvo, 1x llave Allen y 1x Manual usuario en español, Todos los productos de herramientas de X-CREATOR ofrecen una garantía de calidad de un año. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a tiempo.

Sierra Circular, TECCPO 3500RPM Mini Sierra Circular, Guía Láser, 3 Cuchillas Ø 85 mm, Profundidad de Corte: 27 mm, Cortar Madera, Plastica, Metal Blando y Azulejos -TAPS22P (Mejorada)

Amazon.es Features Feliz Día del Padre ▶【Motor de Cobre Puro】El motor de cobre puede ofrecer una velocidad de 3500RPM, permite un corte potente y rápido. El uso del motor de cobre puro reduce el calor generado por la máquina y extiende su vida útil. Le ofrece una experiencia de corte profesional.

▶【Corte Multifuncional】Construido con 3 cuchillas: 24T TCT para cortes de madera, 44T HSS para cortes de metal blando y plástico y cuchilla de diamante para cortes de azulejos. Capacidad de corte: corte de madera de 27MM, Azulejos de 8MM, Metal blando de 3MM.

▶【Diseño Láser & Regla de Escala】 La guía láser hace que el corte sea más preciso y recto. Se prepara dos baterías en el paquete para un mayor tiempo de servicio del láser. El riel metálico auxiliar de 175 mm mejora aún más la precisión del corte. Con una llave Allen, puede cambiar fácilmente la cuchilla y el adaptador de la aspiradora. Le permite trabajar en un entorno libre de polvo.

▶【Diseño ergonómico & Doble Interruptor Seguro】 El pulsador de inicio de seguridad hace que la operación sea mucho más segura. Por lo que puede evitar lesiones accidentales. El mango de goma, compacto y liviano, facilita su sujeción con una sola mano para una máxima libertad de operación.

Feliz Día del Padre ▶【2 Años Promesa de Calidad】 1 x 480W sierra circular, 3 x cuchillas de sierra Ø 85 mm*10mm (24T HSS / 44T TCT / Diamante), 1 x guía de corte, 1 x llave hexagonal, 1 × adaptador de la aspiradora, 1 x manual de instrucciones en español, 1 x tarjeta de garantía de 24 meses. ▶ ▶ ▶ Contáctenos [email protected] READ Los 30 mejores Sierra De Mesa Einhell capaces: la mejor revisión sobre Sierra De Mesa Einhell

GALAX PRO Sierra Circular, 1400W 5500RPM Sierra Eléctrica, Corte 62mm (90°), 42mm (45°), Hoja 185mm,Guía Laser,Guía de Metal, Motor de Cobre Puro, Madera, Metal Delgado, Plástico/GP76321L

Amazon.es Features Corte de biseles 45 ° : La función de inclinación de bisel de 0-45 ° es perfecta para cortes a inglete, biseles, marcos y bordes. Las perillas de bloqueo lo ayudan a cambiar los ángulos de corte fácilmente y la profundidad máxima de corte es de 62 mm a 90 grados; 42mm a 45 grados

Motor de cobre puro:El motor de cobre puro de 1400 vatios proporciona más potencia, lo que puede reducir efectivamente el calor del motor, funcionando a 5500 rpm por minuto para garantizar la eficiencia de corte

Guia Láser y guia Paralelo:La guía láser le ayuda a cortar con mayor precisión al tiempo que se asegura de que la línea láser se alinea con la línea de corte marcada; La guía ajustable paralela a la marca de regla está diseñada para cortes más delgados, mejorando la precisión y la precisión

Seguro y confiable:La sierra circular evita la conexión involuntaria debido al diseño del interruptor de seguridad doble;Solo cuando se presionan ambos interruptores, la máquina comenzará a funcionar

Extraccion Integrada de polvo: El potente soplador integrado mantiene la línea de corte libre de aserrín, brindando una mejor visibilidad y manteniendo un área de trabajo limpia

Bosch Professional FSN 1600 - Carril guía para sierra circular (longitud 1.600 mm)

Amazon.es Features Compatible con sierras circulares portátiles de Bosch Professional, modelos GKS y GKT que incluyan la letra "G" en su nombre, después del número (GKS 55+ G, GKS 55+ GCE, GKS 65 GCE, GKS 85 G, GKT 55 GCE)

Guiado preciso: alineación exacta de los carriles, incluso de carriles prolongados por un elemento de unión autonivelante

Prolongación estable gracias a la pieza de unión VEL que garantiza un acoplamiento estable y rápido de los carriles guía

Superficie inferior con 2 tiras de goma que impiden el deslizamiento de la guía

protección contra astillas para cantos de corte limpios y cintas adhesivas para un manejo antideslizante

Bosch PKS 66 AF - Sierra circular (1600 W, disco, carril guía, caja de cartón)

€ 179.90 in stock 4 new from €179.90

1 used from €135.11

Amazon.es Features Sierra circular PKS 66 AF con carril guía: fuerza y precisión en cortes rectos

Realiza incluso cortes largos y precisos gracias al carril guía incluido

Trabajo limpio, puesto que el 80 % de las virutas se recogen en el depósito CleanSystem incorporado

Adecuada para discos de sierra circular con un diámetro nominal de 190 mm

Suministro de serie: PKS 66 AF, depósito CleanSystem, CutControl, tres elementos de carril guía (cada uno de 35 cm), disco de sierra Speedline Wood (diámetro de 190 mm), tope paralelo, caja de cartón

MAKITA 194368-5 194368-5-Guia de Carril de 1.4 m para Sierras Circulares y de Incision, 0 W, 0 V

€ 58.65 in stock 5 new from €58.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Unidades: 1

Descripción: Guía de carril

Longitud total: 1.400 mm

GALAX PRO Sierras circulares, 20V Mini Sierra Circular, Batería 2.0Ah, con Cargador, 3400RPM, 2 Hojas Ø115mm para Madera, Metal, Azulejos/GP97630

€ 65.99 in stock 1 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Ángulo y profundidad ajustables: el ángulo de ajuste máximo es de 45 ° y la profundidad de corte máxima es de 28 mm (45 °), 42,8 mm (90 °),el ángulo de corte ajustable y la profundidad se adaptan a diversas situaciones de uso;Equipada con la guía láser y la regla de guía de metal para garantizar un corte más preciso, sencillo y rápido

Diseño liviano: nuestra mini sierra circular eléctrica es compacta y pesa solo 3.0 kg;El diseño liviano le permite sentirse cómodo mientras usa, reduciendo la fatiga y aumentando la productividad

Diseño Seguro y Ergonómico: El botón de seguridad evita la apertura accidental de la máquina y garantiza operaciones de corte más seguras;El mango de goma ergonómico reduce las vibraciones, optimiza la comodidad del usuario, y permite un corte más estable;La manguera de polvo puede conectar a un conector de polvo para mantener limpio el área de trabajo

Contenido del paquete: 1 x GALAX PRO 20V Mini Sierra Circular Inalámbrica, 1 x 20V 2.0Ah Batería, 1 x Cargador, 2 x Hoja de sierra 115 mm, 1 x Regla de guía de corte, 1 x Llave hexagonal, 1 x Manguera para el polvo, 1 x Manual del usuario

Sierra circular TACKLIFE 1500W 4700 RPM con láser, 2 hojas (185 mm), profundidad y ángulo de corte ajustables: 45 mm (45 °) - 63 mm (90 °), conexión de succión, Cortar Madera y Metal etcmadera--PES01A

1 used from €64.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

➤PROFUNDIDAD Y ÁNGULO DE CORTE AJUSTABLES-- la sierra circular puede ajustar la profundidad de corte con precisión y cortar la profundidad exacta que necesita. La profundidad máxima de corte a 90 grados es hasta 63 mm y a 45 grados es de 45 mm. Función de inclinación de bisel de 90 ° a 45 °, perfecta para cortes a inglete, biseles, encuadres y bordes

➤PROTECCIÓN DE ALUMINIO Y ASPIRACIÓN DE POLVO -- En comparación con la protección de plástico, la protección de aluminio ofrece un mejor rendimiento térmico y robustez, para garantizar la seguridad durante el funcionamiento. El sistema de extracción de polvo mantiene limpia el área de trabajo y la línea de corte libre de polvo para una mejor visibilidad

➤GUÍA LÁSER Y PARALELO-- el láser ajustable incorporado le permite seguir la línea a lo largo de la longitud para que tanto los principiantes como los expertos puedan tener líneas perfectas. La guía láser y el escalímetro garantizan un corte recto preciso

➤CONTENIDO DEL PAQUETE -- 1 * Sierra circular Tacklife PES01A, 1 * hoja de 24 dientes, 1 * hoja de 40 dientes, 1 * accesorio de succión, 1 * llave Allen, 1 * guía de corte, 1 * manual de clinte

Bosch Professional GKS 190 - Sierra circular (1400 W, Disco 190 mm, en caja)

€ 142.00 in stock 20 new from €142.00

9 used from €107.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: GKS 190, adaptador de aspiración, disco de sierra Optiline Wood, tope paralelo, en caja

Su profundidad de corte (70 mm) y capacidad de inclinación (56°) y le otorgan una gran versatilidad en cualquier situación de trabajo

El motor de 1400 w proporciona un rápido avance de corte en madera blanda y dura

Su placa base de aluminio troquelado y su protector oscilante de aluminio fundido a presión soportan los impactos más duros

Turbo soplador para mantener libre de polvo la línea de corte

Dewalt DWS5022-XJ DWS5022-XJ-Raíl guía 1,5m, 0 W, 0 V

Amazon.es Features DEWALT DWS5022-XJ - Raíl guía 1,5m

Diseñados para los profesionales y las altas demandas

Duraderos y robustos

Skil 2610Z04064 Guide-Rail - Plantilla/guía de taladro y corte

Free shipping Consultar precio en Amazon

Sistema de conexión "Click" permite desmontar el raíl guía en cuatro segmentos pequeños y manejables que facilitan el transporte y ofrecen la flexibilidad necesaria para aserrar piezas de trabajo de hasta 136 cm de longitud

Longitud máxima 144 cm

Tamaño del raíl guía 4 x 36 cm

Desviación máxima 1 mm/m

Wolfcraft (L) "FKS 145" riel de guía para sierra circular, Plata, PACK 1

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Welcome to wolfcraft

The leading manufacturer of innovative tools and trusted supplier of power tool accessories

Color plata

Marca WOLFCRAFT

BLAUPUNKT - Sierra Circular de mano - Sierra electrica madera 1300W Motor I 4800rpm I Guia sierra circular con cuchilla 185mm I Profundidad de Corte 65mm I Guía Láser

Amazon.es Features ALTA POTENCIA - Nuestra CZ3000 es una potente Sierra Circular con cable que tiene grandes características ideales tanto para los aficionados al bricolaje como para los profesionales. Con su motor de 1300W 4800rpm es capaz de cortar todo tipo de maderas duras y blandas - y materiales a base de madera como tableros de aglomerado, suelos laminados, contrachapado, madera, encimeras, MDF y mucho más.

FLEXIBLE - Totalmente adaptable a la tarea en cuestión, los cortes en ángulo son posibles entre 45-90° usando la guía de la sierra para establecer el ángulo deseado. La profundidad de corte puede ser alterada usando la perilla de bloqueo extendida de fácil acceso, con la guía de profundidad que te muestra la profundidad de corte en milímetros ahorrándote la necesidad de medir con un metro.

AMPLIA CUCHILLA- La gran cuchilla de 185 mm de diámetro te permite hacer cortes profundos, lo que la convierte en una gran herramienta para cortar una gran variedad de espesores de material - a 90° la profundidad de corte se extiende hasta 65 mm y a 45° es de 45 mm.

GUÍA LÁSER - Con una guía láser y una barra guía paralela, el CZ3000 está a tu disposición para asegurar que tus cortes sean rectos y precisos. Al recortar un borde de una hoja, la guía puede ser ajustada a la longitud deseada permitiéndote hacer un corte rápido y seguro. La guía láser es ideal para cortar en medio de grandes hojas donde una guía de corte no puede llegar, proyectando un rayo por delante de sí misma y aclarando instantáneamente la dirección de corte.

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA - Con su diseño robusto y cómodo de usar el CZ3000 se adapta muy bien a la mano. La seguridad es también una prioridad, con una sólida carcasa de metal, un protector de metal en la parte inferior de la hoja, un interruptor de seguridad de 2 puntos y la extracción de vacío, todo ello para protegerte de los daños. Completa con una garantía de 3 años. READ Los 30 mejores Ventilador De Agua capaces: la mejor revisión sobre Ventilador De Agua

Bosch Professional GKS 12V-26 - Sierra circular a batería (12V, Ø disco 85 mm, sin batería, en caja)

€ 119.00 in stock 4 new from €119.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Professional 12V System, rendimiento compacto, óptimo libertad, todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas existentes de Bosch Professional de la misma categoría de potencia

El diseño más compacto de su clase para un manejo adecuado y una gran variedad de aplicaciones en madera

Excelente ergonomía: perímetro de la empuñadura reducido y peso ligero (solo 1, 4 kg) para un óptimo confort de trabajo

Tope paralelo y adaptador de carriles guía optimizados para el sistema de carriles guía de bosch en el suministro de serie

Excelente visibilidad de la línea de corte gracias a la claridad del LED

Sierra Circular, GALAX PRO 1200W 5800RPM Sierra Eléctrica, Hoja 185mm, Corte 62mm (90°), 42mm (45°), Guía de Metal, Motor de Cobre Puro, Madera, Metal Delgado, Plástico/GP76331

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▲ Profundidad Ajustable : la función de inclinación de bisel de 0-45 ° es perfecta para cortes a inglete, biseles, marcos y bordes. Las perillas de bloqueo lo ayudan a cambiar los ángulos de corte fácilmente y la profundidad máxima de corte es de 62 mm a 90 grados; 42mm a 45 grados.

▲ Motor: el motor de cobre puro de 1200 vatios, lo que puede reducir efectivamente el calor del motor, funcionando a 5800 rpm por minuto para garantizar la eficiencia de corte. La hoja de sierra de carburo de 24T equipada es muy resistente y tiene bordes afilados y una larga vida útil.

▲ Mango Antideslizante: El mango ergonómico cubierto por goma blanda en la parte delantera y trasera y empañadura auxiliar ergonómica para que pueda sostener la sierra circular seguramente.

▲ Seguro y Confiable: la sierra circular evita la conexión involuntaria debido al diseño del interruptor de seguridad doble. Solo cuando se presionan ambos interruptores, la máquina comenzará a funcionar.

▲ Limpia y Visible: el potente soplador integrado mantiene la línea de corte libre de aserrín, brindando una mejor visibilidad y manteniendo un área de trabajo limpia.

Herramienta de posicionamiento de corte para carpintería, para el corte de tableros de madera, para cortadora de sierra circular eléctrica

Amazon.es Features 1. La herramienta de posicionamiento de corte para tableros admite un ajuste por deslizamiento, un ajuste libre de una gran superficie y un corte suave.

2. Se puede instalar con una guillotina, es fácil de usar en diferentes ocasiones y admite el corte biselado de 45 grados.

3. Proporciona un ajuste fino de doble aguja para un posicionamiento preciso, lo que es muy útil en trabajos de carpintería.

4. Hecho de material de acero inoxidable de alta calidad, resistente y duradero para una larga vida útil.

5. Para cortar tableros de madera, placas de yeso, baldosas de cerámica, etc., de forma precisa y eficiente, ahorra tiempo y trabajo sin limitar la obra.

Sierra Circular, TECCPO 580W Mini Sierra Circular, Velocidad 3500RPM, Con Luz Láser, Motor de Cobre Puro, 115mm Diámetro de Hoja de Sierra, Cortar Madera, Ángulo Ajustable a 45 °- TAMS24P

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Potente y Durable & Portátil】Potencia de 580 W, motor de cobre puro, eficiencia de conversión alta, velocidad giratoria 3500rpm, el cable de cobre tiene alto punto de fusión, valor calorífico bajo, mejor disipación de calor y mejor durabilidad, adecuado para cortar madera; Placa base metálica, antiedad y resistente al desgaste; 2.0 kg de peso ligero, será mejor para resolver su fatiga laboral a largo plazo, operación más fácil que las herramientas grandes.

【0-45 ° Ajuste fácilmente】Corte de madera exclusivo 115 mm universal de la hoja de sierra. Puede ajustar la profundidad y el ángulo de corte según sus necesidades, será capaz de alcanzar una profundidad de 43 mm a 90 ° y 28 mm a 45 °, que cumple con la mayoría de necesidades de corte.

【Láser Guiado】El láser guiado garantiza una línea de corte profesional y precisa, conveniente para un corte perfecto.

【Diseño Seguro y Ergonómico】Diseño de la forma del mango ergonómico para un control fácil y una operación cómoda. Mango cubierto de goma suave para reducir la vibración y el deslizamiento. Interruptor de doble protección evita una apertura accidental de la máquina. El protector superior de aluminio para prevenir las chispas durante la operación y proteger sus dedos.

【Contenido Del Paquete】 1 x mini sierra circular con láser, 1 x hoja de sierra Ø115mm, 1 x llave hexagonal, 1 x regla de guía, 1 x manguera de salida de polvo, 1 x manual de usuario en español, 1 x tarjeta de garantía de 24 meses.

Einhell TC-TS 2025/2 U - Sierra de Mesa Circular (máx. 2000 W, ajuste de la altura/inclinación de la hoja de sierra, Ø 250 x 30 mm hoja, tope-guía angular +/- 60°, superficie de contacto iz/de)

Amazon.es Features La mesa de corte einhell tc-ts 2025/2 u es una ayuda de 2.000 vatios que permite trabajar con madera maciza, tableros de fibra de madera y materiales similares

La sierra de mesa circular está equ ipad a con una hoja de sierra de carburo de tungsteno de precisión, con la que se puede ajustar fácilmente la altura y la inclinación con un mango mediante el ajuste 2 en 1

El tope-guía paralelo mejorado y muy estable permite realizar cortes longitudinales perfectamente precisos sin problemas y el tope-guía angular (+/- 60°) y la hoja de sierra basculante permiten realizar cortes a inglete

La superficie de apoyo se ve incrementada por las estables mesas auxiliares: a la izquierda y a la derecha hay extensiones para piezas de trabajo más anchas; el estable bastidor de base tiene una cómoda altura de trabajo de 850 mm

El sistema de extracción en la carcasa y en la cubierta de la hoja de sierra garantiza un entorno de trabajo limpio; en la carcasa está colocado un dispositivo para el enrollado del cable de corriente

MAKITA HS7601 HS7601-Sierra Circular 1.200W 190mm, 1.2 W, 230 V, Negro

€ 152.34 in stock 2 new from €152.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es una herramienta compacta y ligera que proporciona 1200 vatios de entrada continua

Con una guía angular trasera para un ajuste suave y preciso del ángulo del bisel

Tiene una palanca de acción simple para el ajuste rápido de la profundidad de corte

Viene con un agarre ergonómico suave, tiene un puerto de escape de polvo trasero y una placa de base de aluminio

Sierra Circular, HYCHIKA Mini Sierra Circular de Mano 500W 4500RPM, 3 Hojas de Sierra de 30T + 36T+Diamente, Ideal para Cortar Azulejo, Madera, Metal Blando, Plástico

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Mango antideslizante que absorbe los golpes y la guía láser】El mango de sierra circular de mano está cubierto con material de goma resistente al desgaste con partículas antideslizantes, que es más estable y seguro cuando se usa. El material resistente al desgaste ayuda a proteger el mango. La guía láser garantiza una línea de corte profesional y precisa, conveniente para el corte. El cable de alimentación de 3 m es conveniente para uso móvil

【Ajuste fácilmente la profundidad de corte(0-25mm), fácil de reemplace 3 cuchillas 】Para permitirle cortar diferentes cosas de manera más conveniente, puede ajustar la profundidad de corte muy fácilmente, hasta 0-25 mm, y la regla de longitud (incluye en el paquete) le permite cortar más rápido y con mayor precisión del ancho deseado. 30T TCT (85mm) para cortes de madera / 36T HSS (85mm) para cortes de madera y metal suave / hoja de diamante de grano (85mm) para cortes de azulejos

【Diseño ergonómico y doble protección】Teniendo en cuenta la fuerza de impacto durante el uso, el centro de gravedad de nuestros productos se ha ajustado ligeramente hacia atrás, para que pueda controlarlo mejor cuando lo usa, que es más estable cuando lo usa, y al mismo tiempo aumenta la posibilidad de operación con una sola mano, lo que reduce su uso Fatiga. El interruptor de doble protección es más seguro de iniciar, lo que ayuda a reducir los accidentes y protege la seguridad.

【El paquete】1x HYCHIKA Mini Sierra Circular de Mano 500W(3m cable), 1x Hoja de Sierra de Aleación de Aluminio de 30T, 1x Hoja de Sierra de Aleación de Aluminio de 36T, 1x Hoja de Sierra de Diamante, 1x Llave Hexagonal, 1x 3M Tubo de Eliminación de Polvo, 1x Regla de Escala, 1x Manual Usuario. Servicio al cliente profesional de 7 * 24 horas, no dude en contactarnos para cualquier pregunta

Gran Circular de Guadarrama, Ayllón y Rincón: Una travesía por etapas. Más de 500km. Más de 22.000m de desnivel. 25 etapas. Todos los dosmiles principales.

1 used from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 213 Publication Date 2021-01-15T00:00:01Z

Makita 5008MG 5008MG-Sierra Circular 1800W 5200 RPM 5.1 Kg Disco 210 Corte MAX 75.5, 1.8 W, 24 V, 20.3 cm

€ 177.94 in stock 4 new from €177.94

2 used from €154.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sin cuchilla hendedora

Iluminación de la línea de corte (se enciende automáticamente al enchufar la maquina)

Carcasa del motor plana para un mejor apoyo favoreciendo el cambio del disco y recubierta por metal para evitar daños en el motor

Chorro de aire dirigido para limpiar la línea de corte y favorecer la visión de la misma

Calibrado exacto de la profundidad de corte más fácil de leer, palancas cubiertas de goma, potencia absorbida (w): 1.800, r.p.m; en vacío: 5.200, diámetro exterior disco (mm): 210, capacidad máxima (mm): 90º75 5, capacidad máxima (mm): 45º57, capacidad máxima (mm): 50º51 5, longitud del cable (m): 2 5, peso neto (kg): 5 1

Sierra Circular 18V, TECCPO Mini Sierra Circular 4.0Ah Batería, 1h Cargador Rápido, Luz láser, Corte a 90°, 3 Hojas Ø89mm para Madera, Metal, Azulejos, con Maletín Resistente -TDMS23P

€ 109.99 in stock 1 new from €109.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

▶【3000RPM y 3 Hojas de Sierra Diferentes】El Superpotencia 18V, Cargador rápido, la velocidad máxima de corte puede alcanzar hasta 3000RPM, motor fuerte para cortar y rasgar más rápido, facilitando el corte de madera, plástico, pladur, PVC, azulejos. Compatible con todas las herramientas eléctricas inalámbricas TECCPO y POPOMAN 18V. Equipada con 3 hojas de 89mm: 24T TCT para madera/ 40T HSS para tubo plástico y metal blando/ Hoja de diamante para azulejos, adecuada para varias escenas.

▶【Corte Flexible a 90 ° + Luz láser】 La varilla de medición de escala de profundidad fácil de configurar puede cortar profundidades de hasta3-1 / 2 "pulgadas (28.5 mm) a 90 °; Los rieles integrados de láser y metal aseguran líneas de corte profesionales y precisas para un corte preciso, rápido y rápido.

▶【Diseño Seguro y Ergonómico】El mango cubierto de goma con diseño ergonómico maximiza la comodidad del usuario, reduce la vibración y hace que el corte sea más estable y preciso con facilidad y rapidez. El botón de seguridad evita la apertura accidental de la máquina y garantiza operaciones de corte más seguras. El drenaje de polvo se puede conectar a una aspiradora para garantizar un entorno de trabajo limpio.

Regalo de Primavera ▶【✺2 Años Promesa de Calidad✺】 1 xTECCPO TDMS23P 18V Mini Sierra Circular Inalámbrica, 1 x18V 4.0Ah Batería, 1 x1h Cargador rápido, 3 xHoja de sierra Ø89 mm (24T HSS / 44T TCT / Diamante), 1 xRegla de guía de corte, 1 xLlave hexagonal, 1 xManguera para el polvo, 1 xManual de usuario en español, 1 xTarjeta de garantía de 24 meses. READ Los 30 mejores Decoracion De Pared capaces: la mejor revisión sobre Decoracion De Pared

Guía de Herramienta de Sujeción de Borde, Recto Guía de Sierra Circular de Grueso, Calibre para Guía de Herramienta, Eléctrica Recta y Ancha, para Sierras Circulares con 4 Tornillos Autorroscantes

€ 8.69 in stock 4 new from €8.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Hecho de material de aleación de aluminio, no es fácil de rayar o doblar, es resistente a la corrosión, fácil de usar y duradero para realizar cortes rectos y precisos.Entregando un diseño liviano que posee una impresionante relación fuerza / peso, junto con resistencia a la corrosión y resiliencia superior

Características: los rieles en T están equipados con un perfil de doble corte para versatilidad del hardware y orificios de montaje pretaladrados para una fácil instalación.Riel extra ancho para una rigidez excepcional y perfil bajo para cortes sin obstrucciones

Dimensiones: riel en T individual de 3/4 "x 3/8" x 24 "; el tamaño permite una inserción fácil y sólida sin sacrificar la integridad de la plataforma de la superficie

La almohadilla de sujeción de goma no adherente de agarre suave, agarra de forma segura todas las superficies, será firme y estable, perfecta para la construcción de plantillas y accesorios para su sierra de brazo radial, mesa de trabajo, taladro y otras máquinas

GALAX PRO Sierra Circular,705W 3500RPM Mini Sierra Circular, Guía Láser, 3 Cuchillas Ø 115 mm, Profundidad de Corte :28mm/45°, 42.88mm/90°, Sierra para Cortar Madera, Metal, Azulejo

€ 58.99 in stock 1 new from €58.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor potente: El motor potente produce 705W de potencia y 3500 rpm. Los motores de alta calidad hacen que nuestra vida sea un 30% más larga que los motores normales. Una larga vida útil y dos años de garantía le hacen una promesa de calidad

Ángulo y profundidad ajustables: el ángulo de ajuste máximo es de 45 ° y la profundidad de corte máxima es de 28 mm (45 °), 42,88 mm (90 °). El ángulo de corte ajustable y la profundidad se adaptan a diversas situaciones de uso

Diseño liviano: nuestra mini sierra circular eléctrica es compacta y pesa solo 3.06 kg. El diseño liviano le permite sentirse cómodo mientras usa, reduciendo la fatiga y aumentando la productividad

Guía Lase y guía paralela: nuestras sierras circulares eléctricas tienen guía láser y guía paralela. La guía doble puede ayudarte a cortar con precisión

Tres hojas de sierra libres: 115 * 10 mm 24T TCT para cortar madera; 115 * 10 mm 60T HSS para corte de metales; Disco de diamante de 115 * 10 mm para baldosas y otros materiales. Tres hojas de sierra le permiten comenzar inmediatamente después de recibir el paquete

Sierra Circular TECCPO, Batería 4Ah 18V, 1h Cargador Rápido, 4500RPM, 2 Hojas Ø115mm para Madera, Corte a 90°: 42.8mm y Corte a 45°, Luz Láser, Maletín Resistente -TDMS22P

€ 104.99 in stock 1 new from €104.99

Amazon.es Features Feliz Día del Padre Oferta de valor: Enviar 115mm hoja de sierra, -10€【AAERR4AL】▶【Trabajo Constante con Batería】Una batería 18V Li-ion de alta capacidad 4Ah, con 4A cargador que puede completar la carga en una hora o menos. Un excelente sistema de gestión de la temperatura mantiene la batería fría. ★TECCPO 18V 2Ah/4Ah Batería es compatible para todas sus 18V herramientas.

▶ 【Corte Flexible a 90 ° y 45 °】La perilla de escala de la medición profundidad, fácil de ajustar. Se puede cortar hasta una profundidad de 42.8mm (1-11/16 ") a 90 °. La profundidad de corte a 45 ° es 28mm (1-1/8 ''). Se puede determinar libremente el ángulo del corte entre 0 ° y 45 °. Equipada con 2 hojas de sierra de 115mm, 24T TCT, para madera.

▶【Botón de Seguridad y Mobile Shield】El botón de interruptor de doble protección evita la apertura accidental de la máquina y garantiza operaciones de corte más seguras. El protector superior de aluminio está diseñado para evitar las chispas y proteger sus dedos durante el uso.

▶【Diseño ergonómico】 El mango está hecho de cuero suave antideslizante, con presión uniforme, fácil de controlar y cómodo en el trabajo. La luz láser y la regla de guía de metal hacen que el corte sea más preciso. Equipado con una manguera que puede conectar a un colector de polvo.

Feliz Día del Padre ▶【CONTENIDO DEL PAQUETE】 1 xTECCPO TDMS22P 18V Sierra Circular Inalámbrica, 1 x 18V 4.0Ah Batería, 1 x1h Cargador rápido, 2 xHoja de sierra Ø115mm (24T TCT), 1 xRegla de guía de corte, 1 xLlave hexagonal, 1 ×Manguera para el polvo, 1 xManual de usuario en español, 1 xTarjeta de garantía de 24 meses.

TROTEC Sierra circular PCSS 10-1400 con arranque suave y un control de velocidad variable (Profundidad de corte 65 mm, disco 190 mm, 1.400 W)

€ 55.00 in stock 2 new from €55.00 Consultar precio en Amazon

Ajuste sin herramientas de profundidad de corte y ángulo de inclinación / Permite cortes precisos de hasta 65 mm de profundidad / Desbloqueo rápido en ángulo para cortes a inglete de hasta 45 °

La selección de velocidad continua asegura trabajo compatible con materiales / Interruptor de seguridad contra el encendido involuntario / Cambio simple de la cuchilla gracias al bloqueo integrado del husillo

Manilla ergonómica más un mango delantero adicional para un manejo óptimo / Las inserciones de goma Softgrip en el estuche brindan una excelente compatibilidad / Luz de guía láser conectable para el trayecto de corte actual

Soporte integrado para la llave hexagonal para cambio de hoja de sierra / Conexión para la extracción de polvo externo / Adecuada para hojas de sierra comerciales con un máx. de Diámetro de 190 mm

