Los 30 mejores guata para acolchar capaces: la mejor revisión sobre guata para acolchar

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de guata para acolchar?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ guata para acolchar del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Acomoda Textil - Guata para Manualidades por Metros. Napa de Microfibra 150 gr/m2 para Acolchado y Relleno 160 cm de Ancho. (1 Metro) € 11.95 in stock 1 new from €11.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guata de alta calidad y duradera que funciona como aislante térmico.

100% poliéster con un grosor de 15 mm.

Cuenta con un ancho 160 cm y un gramaje de 150 gr/m2.

Ideal para acolchados, edredones, patchwork, rellenos, cojines de sillas y ropa de vestir.

Fabricado en España.

Kt KILOtela - Guata, Patchwork, Acolchar, Quilts, Colchas, Bolsos, Prendas Ropa, Algodón, 100 cm Largo x 280 cm Ancho, Color Natural - 1 Metro € 16.50 in stock 2 new from €13.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Usos: Es la tela de relleno utilizada para acolchar, dar volumen y aislar térmicamente, a quilts o edredones de patchwork, colchas, cojines, muñecos de peluche, bolsos, bolsas, aplicaciones, caminos de mesa, ropa de vestir y manualidades. También se puede utilizar como aislante térmico en artículos como mantas y forros para proteger del frío

Composición: 90% algodón, 10% poliéster. Es un material textil punzonado no tejido, fabricado con filamentos de algodón. Se usa principalmente como relleno y aislante térmico no alergénico. Tiene un tacto esponjoso y flexible. Al ser un tejido natural, puede contener en más o menos proporción la cascarilla del algodón y fibras recicladas de poliéster (5-10%)

Peso aproximado: 150 gr/m². Grosor de aprox. 4 mm. Ligera, tacto suave, resistente y de fácil lavado

Ancho: 280 cm. Al tener doble ancho, permite cortar piezas más grandes sin necesidad de unir varias secciones de tela, lo que reduce la cantidad de costuras y simplifica el proceso de confección. Esto es especialmente beneficioso en proyectos grandes, como colchas o mantas, donde se busca una apariencia uniforme y se quiere evitar la unión de múltiples piezas de tela

Medida del retal: 100 x 280 cm. Si compra 2 unidades de esta tela, recibirá 2 retales de 100 x 280 cm. Si, por ejemplo, quiere 2 metros en un único retal, seleccione "Largo a elección de 50 en 50 cm" del atributo "Tamaño" y añada 4 unidades READ Tras el regreso de De Maria, Scaloni le dio a la selección nacional una lista de las próximas fechas de clasificación.

JPstraps – Guata Acolchado por Metros (160cm Ancho, 50 gr/m²) - Napa de Microfibra 100% Poliéster para Tapicería, Prendas, Cojines y Edredones (Blanco 50 gr/m², 100cm x 160cm) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Experiencia suave al tacto: Nuestra guata para tapicería está confeccionada con 100% poliéster de alta calidad, ofreciendo una sensación suave y placentera al tacto. Además de su durabilidad, es cómoda de usar y ligera, funcionando también como un excelente aislante térmico

Versatilidad incomparable: Nuestra guata de poliéster es una solución versátil que puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Desde rellenar cojines y edredones hasta ser parte esencial en proyectos de patchwork, acolchados de prendas de abrigo y una amplia gama de aplicaciones de tapicería, esta guata es tu aliada perfecta

Variedad de tamaños a tu disposición: Cada rollo de guata tiene aproximadamente 160cm de ancho y viene en longitudes de 1, 2 o 3 metros, para que elijas según tus necesidades específicas. Esto te permite cortarla en diferentes tamaños y formas, adaptándola sin esfuerzo a tus proyectos creativos

Sostenibilidad y practicidad: Nuestra guata de poliéster no solo es fácil de usar, sino también de mantener. Puedes lavarla a máquina a 30 grados, lo que significa que no solo es reutilizable, sino que también es una elección sostenible para tus proyectos de costura y tapicería

Kadusi 2 Metros Guata de algodón, Corte de 2.00 x 2.80 MTS para Manualidades de Primera. Ancho de 280 cm. Napa de algodón. € 22.00 in stock 2 new from €22.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sección 2.0 2,8 m

15 g/m El icknes o mm

Color Natura colores

HAPPERS Guata Napa de Microfibra 150g. Manualidades, relleno, acolchado. Se vende por metros € 14.49 in stock 1 new from €14.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Peso aproximado: 150 g/m², Ancho: 160,00 cm, Grosor: 1,63 cm

APLICACIONES: Por su aporte de volumen, aislamiento y suavidad puede ser usado en múltiples aplicaciones como recubrimiento de almohadas, patchwork, recubrimiento de sofás, acolchado de prendas textiles como colchas, edredones, ropa. Todo tipo de tapicería y manualidades. Admite adherencia al velcro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Composición: Fibra 100% poliéster cohesionada por termofusión con fibra termoligante. Artículo respetuoso con el medio ambiente: 100% reciclable. Grado de Ignifuguidad según normativa CEE: M4. (Norma UNE 23.727). Fabricado en España

MÁXIMA CALIDAD Propiedades generales: transpirable, no tóxica, antialérgica, no absorbe líquidos e higiénica. Lavable en agua fría (temperatura de lavado no superior a 30ºC)

EJEMPLO PARA TU PEDIDO: Vendemos 1 metro cada unidad. Si pides 1 cantidad te llegará 1 metro, marcáramos en la cantidad 4, recibirías 4 metros seguidos (sin cortes). Siempre en ancho de 160cm.

Guata, NAPA de algodón para manualidades. Ancho de 280 cm. Se vende a metros. € 10.90 in stock 1 new from €10.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guata, napa de 280 cm de ancho

Composición: 85% Algodón 15% fibras

150 gr / m2 - espesor de 4mm

Color: Natural

( a metros ) Puedes comprar los metros que necesites. Se envian los metros enteros, sin cortes

Forro polar, 300 g, 210 cm de ancho, estable y suave, se vende por metro € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Relleno especialmente suave y ligero.

10 0% poliéster.Fuerza: 30 mm. Hipoalergénico y muy duradero.

Por su volumen, solo se puede enviar un máximo de 6 metros de este tejido.

Se puede utilizar como aislamiento térmico para ropa de invierno de cualquier tipo y para aumentar la estabilidad de la ropa.

La cantidad solicitada se corta directamente para ti.-

FIBRA GUATA RESINADA MIRAHUANO POR METRO (BLANCO, 1 METRO) € 7.90 in stock 1 new from €7.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► Fibra resinada. Disponible en color blanco.

BFS FILTERS Relleno de Microfibra (1 KG Floca) 100% Poliéster Tacto Algodon, de Alta firmeza - Para cojin, Peluche, Almohada, Sofa, Cama Puff. Nieve Artificial. € 13.49 in stock 1 new from €13.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de 1º categoría : 100 % poliéster reciclables tipo hueca siliconada, Exenta de siliconas. Alternativa a las plumas, gomaespuma, fieltro, copos de picado, cascara de espelta, espumas para sofas, almohada cervical, fieltro por metros, goma espuma, guata termoadhesiva, goma de poliuretano, guata textil, y poliespan.

Apto para juguetes , testado en Aiju ( asociación de investigación de la industrias del juguete ). Este producto es apto para rellenar peluches, muñecas, cojines de lactancia, nubes techo.

Ligero y firme con una capacidad de recuperación del 93% y un alargamiento del 39% como las espuma viscoelastica y de aloe vera. Lavado en máquina a 40º esta fibra de poliéster está formada por finas hebras huecas siliconadas que permite el lavado en el relleno al cual se destine.

Relleno antibacteriano, antialérgico y antiácaros. No absorbe ni retiene humedad, no es putrescible. No constituye alimento para insectos ni roedores.

Relleno para cojines, relleno amigurumis, guata para acolchar cojines grandes, cojin suelo, amigurumis material, cojines para sofa, almohada de viaje, amigurumi kit, relleno para puff, relleno saco boxeo, relleno de puff, relleno para cajas regalos, algodon decoracio.

TELA FORRO ACOLCHADO DE FIBRA GUATA MIRAGUANO BLANCO ANCHO 150 cm POR METRO (ACOLCHADO BLANCO, 1) € 11.40 in stock 1 new from €11.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ► Forro de doble tela con acolchado de guata en color blanco.

► Composición: 100% Poliéster.

► Fabricado en Italia.

► Ideal para colchas de bebé, atrezos, ropa de hogar, prendas acolchadas.

Panini Tessuti - Guata en fibra de poliéster - Cortes de 100 x 150 cm - Corte de 200 gr - Ideal para relleno, acolchado de edredón, relleno de tela y muñecos € 17.50 in stock 1 new from €17.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guata en fibra de poliéster de color blanco.

Composición: 100% fibra de poliéster.

Recorte preempaquetado de 100 x 150 cm.

Peso: 100 gr, aproximadamente 1,5 cm de espesor, 200 gr, aproximadamente 3,00 cm de espesor. Altura: 140 cm.

Ideal para relleno, acolchado como cojines de sillas, edredones, marionetas etc.

2 Piezas Guatas de Acolchar de Poliéster de 59 Pulgadas x 1 Yarda Guata Adhesiva Relleno de Acolchar de Tapizar para Artesanía Acolchada y Artes de Vestir (1 Yardas) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suave al tacto: la guata de tapicería está hecha de material de poliéster de calidad, suave al tacto y cómodo de usar, liviano y no tóxico, conveniente para llevar y almacenar

De gran tamaño: cada pieza de guata unida mide aprox. 59 pulgadas x 1 yarda de ancho y largo, tamaño grande para satisfacer sus múltiples necesidades, puede cortar en diferentes tamaños y formas para satisfacer sus necesidades reales

Amplias aplicaciones: la guata de poliéster se puede aplicar ampliamente en muchas ocasiones, adecuada para envolver cojines de espuma, cornisas acolchadas, edredones, edredones y otras aplicaciones de tapicería, y también es bueno para filtros de peceras, exhibiciones de nieve también

Lavable y reutilizable: la guata del edredón de poliéster se puede lavar a máquina a 30 grados, por lo que puede usarla muchas veces después del lavado

Consejo cálido: la guata de poliéster se arrugaría en el embalaje, si dejar la guata para respirar no elimina las arrugas, puede ponerla en la secadora a BAJA con un paño húmedo solo durante unos minutos, y ayudaría

CPSH Polipiel Tela de Grano de Cuero de imitación Material Texturizado por tapizar, Polipiel, Manualidades, Vinilo, Cojines o forrar Objetos -para Cojines de Coche,Gris € 19.00 in stock 2 new from €19.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APLICACIONES: Para sillas, cabeceros de cama, bases de cama tapizadas, manualidades, bolsos o revestimientos de superficies rígidas o semi-rígidas es una polipiel ideal. Una buena calidad a un precio muy competitivo.

IMPORTANTE: MANDAMOS LA POLIPIEL ENROLLADA EN UN TUBO DE CARTÓN PARA EVITAR QUE SE ESTROPEE Y SE ARRUGUE.

❤ Polipiel— uso: bolsos, mochilas, cinturones, plantillas, zapatos, sombreros de cuentas y otros productos de cuero, puede reparar manualmente viejos sofás, sillas, mesitas de noche, etc. No necesita gastar más dinero para comprar nuevos. Actualizar todo.

❤ Polipiel—características: 1.Material respetuoso con el medio ambiente, la textura es delicada y completa, y la textura no se cae. 2. El cuero tiene buena elasticidad suave, resistencia a la abrasión y resistencia al rayado, y tiene una fuerte plasticidad manual.

❤ Tela de cuero—rango de aplicación: bolsa suave para mejoras del hogar / sofá / asiento para automóvil / equipaje / cuaderno hecho a mano DIY, muy adecuado para arte, manualidades, herramientas, estampado, costura, tallado, costura de hobby

2mts Foam Termoadhesivo 3mm estrech € 20.00 in stock 1 new from €20.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features (2metros) de Foam estabilizador TERMOADHESIVO por una cara de espuma de 3mm con forro para manualidades a metros. Se pega fácilmente con a plancha

Ancho de 75cm READ Los 30 mejores apliques pared interior capaces: la mejor revisión sobre apliques pared interior

Panini Tessuti, Guata confeccionada en 100 % poliéster, paquetes de 200 g/300 g/1 kg, 1 qtà = 1 paquete para relleno de tela, relleno, edredón € 10.90 in stock 1 new from €10.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100 % poliéster de fibra de poliéster de color blanco.

Material: 100% poliéster. Color: blanco

️ Peso: 200 g

Se utiliza para el relleno de cojines, edredones, peluches, lazos de nacimiento, bolsas de regalos, muñecas y mucho más.

El guata es cálida e inodora, no se desforma durante el lavado, y también es ideal para personas con reacciones alérgicas, ya que es un producto hipoalergénico.

Tela por metros Set: 2x 100x160 cm - telas para coser restos de tela telas para patchwork en paquete Algodón Búhos y gris € 16.49 in stock 3 new from €16.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Invoca nuevas piezas favoritas: ¡haz realidad tus proyectos! Con este set puedes empezar a hacer acolchados y patchwork de inmediato. Tejido fino, ligero, fácil de coser con la máquina de coser. Varios paquetes de telas a elegir.

Tejidos robustos - fabricados en la UE. corte a máquina. Material robusto pero suave: alta resistencia al desgarro y buenas propiedades de costura.

Fácil de cuidar y duradero: materiales de fácil cuidado que también son lavables a máquina, duraderos.

Proyectos de bricolaje: Paquete perfecto para artes y manualidades, como proyectos de patchwork y edredones, p. B. mantas, fundas de almohadas, fundas protectoras, ropa, cadenas de banderines, ropa de muñecas, decoración, disfraces, mantelería.

Coser también es divertido para los niños: cosa junto con su hijo y haga algo bonito. Esta es una gran actividad creativa para todo el año. Las artesanías también promueven la motricidad fina.

The Bead Shop Tejido de Entretejido termoadhesivo, con Fusible, Peso Medio, Ancho 75 cm, 2 Metros, Color Blanco (no Tejido) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Refuerza y fortalece las telas: soporta telas para un acabado profesional. Ideal para cualquier proyecto que necesite rigidez adicional, mientras que sigue siendo sutil. Apto para máquina de coser, estabilizador para collares, botones, bolsillos, punto de cruz/bordado y trabajo de detalle

✔ Perfecto para trabajos detallados: nuestra tela fusible se puede utilizar para sastrería, confección de vestidos, collares, bordado, acolchado, apliques, botones, cualquier cosa que necesite ayuda adicional para mantener su forma

✔ Fácil de fusionar con proyectos: planchar para un uso rápido en cualquier tela apta para planchar. Simplemente aplica presión uniforme con una plancha caliente para una unión simple y rápida Para telas tejidas más delicadas y no aptas para planchado, recomendamos nuestra tela de interconexión cosida.

✔ Mantiene tus telas flexibles y ligeras: no hay necesidad de hacer que tu trabajo se sienta como cartón rígido, esta tela es perfecta para mantener tus proyectos flexibles y fáciles de trabajar, mientras que todavía proporciona apoyo y estructura.

✔ Más de 25 años de excelencia: The Bead Shop es una empresa familiar con sede en Manchester, Inglaterra. Hemos estado ayudando con entusiasmo a los artesanos y aficionados a crear maravillosas creaciones durante más de 25 años. Únete a miles de clientes satisfechos... ¡Haz clic en Agregar a la cesta y pide hoy!

10XDIEZ Fibra para Relleno de Cojines, Almohadas, Peluches, muñecas 1 kg - (1 Kilo) € 16.95 in stock 1 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fibra de copos de 1 Kilo hueca siliconada para rellenar peluches, almohadas, cojines, muñecas, etc. de gran suavidad y volumen.

Antibacteriana, Antialérgica y Antiácaros conviene a las personas que sufren de alérgicas.

Ideal para todos los productos llenos de fibra: animales de peluche, muñecas, decoración casera, adornos del día de fiesta y mucho más.

Fibra de copos hueca siliconada de gran suavidad y volumen, perfecto para rellenar a su gusto almohadas y cojines. También es perfecto como relleno para peluches o muñecas.

Fácilmente lavable a máquina con una temperatura máxima de 30 grados. No permitido el uso de lejía. Planchado a baja temperatura Máx. 110ºC

HAPPERS Napa Guata 90g ancho 90cm. Se vende por metros para Manualidades, tapizado y relleno. € 2.44 in stock 1 new from €2.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EJEMPLO PARA TU PEDIDO: VENDEMOS 1 METRO CADA UNIDAD. SI PIDES 1 CANTIDAD TE LLEGARÁ 1 METRO, SI MARCÁRAMOS EN LA CANTIDAD 4, RECIBIRÍAS 4 METROS SEGUIDOS (sin cortes). SIEMPRE EN ANCHO DE 90CM. Medida: Ancho 90cm. El largo, tantos metros como se necesiten.

APLICACIONES: Su uso principal es el recubrimiento para tapizar, rellenar o acolchar muebles. También para recubrir armazones de sofás y otros tipos de armazones como carcasas de colchones de muelles, etc... Otro uso distinto es el embalaje de producto que se quieran proteger.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Composición 50%acrílico, 30%poliéster, 10% algodón, 10% fibras varias (al tratarse de fibras recuperadas estos porcentajes pueden variar ligeramente). La Napa va punzonada en una base de rafia cuya composición es 10% polipropileno. Peso 90g/metro

MEDIDAS: Ancho 90cm. Grosor 2,81 mm (+/- 10%).

Somos distribuidores directos y oficiales de Polipiel. Com Máxima calidad. Sin intermediarios envíos directos de fábrica.

Watte/Guata - Fieltro voluminoso - 330 gr/m² - 210 cm de ancho - 100% poliéster - Por metro € 8.99 in stock 1 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Watte/Guata - Fieltro voluminoso - 330 gr/m².

Tela de alta calidad, muy duradera. Funciona como aislante térmico. No alergénico.

100% poliéster. 33 mm de grosor. Tamaño grande.

Ancho: 210 cm | Peso: 330 gr/m² (693 gr/m) ¡ATENCIÓN! Debido al gran volumen del producto, la cantidad máxima entregada en una pieza es de 6 m.

El precio es por 1 metro lineal (por ejemplo: cantidad 2 = 2m). La cantidad comprada se entrega en 1 pieza. Si usted lo solicita, le podemos enviar una muestra gratuita.

(1 rollo ) Napa / Guata de algodón 100% arganico Jelly Roll € 25.00 in stock 4 new from €22.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colcha ideal para manualidades y proyectos mediante tiras de tela de 2,5 pulgadas

Ligero 100% algodón para facilidad de bateo en hand-quilting.

3 oz, Peso verano triple-carded, needlepunched algodón.

Extremadamente estable, de punto de hasta 8 pulgadas apart.

No requiere pre-shrinking. 100% natural, no scrims o resinas.

1 Metro lineal/GUATA/Napa de Microfibra,Boata, Miragüano/Relleno Edredones, acolchado. POR METROS (1Metro/GUATA 300Gr/ 2cm Grueso) Chichoneras, Protectores cuna € 10.00 in stock 1 new from €10.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 UNIDAD=1 METRO. SI PIDES 1ud TE LLEGARÁ 1 METRO, SI ELIJED 3Ud, RECIBIRAS 3 METROS SEGUIDOS (sin cortes). El ancho será SIEMPRE de 160CM. El largo, tantos metros como usted elija.

Composición:Fibra 100% poliéster /Grosor 2cm. Ancho: 160cm. Propiedades generales: Es transpirable, no es tóxica. Lavable en agua fría (temperatura no superior a 30ºC para que no pierda el volumen).

CALIDAD de TAPIZADOS LUXOR/ DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE TAPICERÍA (Hogar y AUTOMOCIÓN)

ATENCIÓN! No costeamos gastos de devoluciones. Se trata de un producto voluminoso que es bastante costoso el envio. En el caso de devoluciones le descontaremos los gastos de envio tanto de ida como de vuelta. Si no está segura/o que es el producto que necesita no compre sin consultar

TRAMATESSILE Guata sintética para relleno de telas y tejidos € 6.99 in stock 1 new from €6.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La venta se refiere a 1,00 x 1,50 m de tela de guata para relleno

Ancho: 150 cm

Composición: poliéster

Peso: 150 g/ml aprox. Grosor: 1 cm

Adecuado para cojines de decoración, asientos, ropa y manualidades. Al comprar más cantidades recibirás una tela única. Fabricado en Italia

Tatuo 2 Piezas Entretela de Vellón Fusible por Poliéster, Estabilizador de Espuma Fusible de Solo Lado en Forma de R (20 x 36 Pulgadas) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de calidad: la interfaz fusible blanca es de una cara, hecha de poliéster de calidad, adecuada para telas ligeras y de peso medio, se adhiere a la tela mediante un adhesivo que se puede activar con plancha caliente

Tamaños adecuados: el tamaño del fusible ligero es de aprox. 20 x 36 pulgadas, el tamaño adecuado es bueno para telas de bricolaje, solo recorte la interfaz a cualquier patrón de acuerdo con sus necesidades, fácil de usar en varias prendas de tamaño pequeño

Amplia aplicación: adecuado para ropa, mantas eléctricas, colchones, cojines de coche, el interior de la colcha, alfombra, guante, manualidades, bricolaje, etc.

Función: este fusible no tejido es una interfaz práctica para usar cuando necesita un poco de refuerzo, proporcionando una manera fácil de proteger y fortalecer las costuras de la tela

Nota: esta interfaz fusible es de un solo lado, un lado es tela de poliéster, que es suave como el algodón, el otro lado es adhesivo, que es un poco áspero; Tenga en cuenta que la plancha caliente debe colocarse sobre el no tejido y el tiempo de planchado debe controlarse en 8-15 segundos READ Los 30 mejores Casitas De Madera Infantiles capaces: la mejor revisión sobre Casitas De Madera Infantiles

Acomoda Textil - Plancha de Espuma a Medida 23kg/m³. Pieza de Espuma de Alta Densidad y Firmeza para Tapizar, Sillas, Sofás, Colchones, Manualidades. (50x50x10) € 14.95 in stock 1 new from €14.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Espuma de alta densidad (23 kg/m³)

Contamos con una gran variedad de tamaños adaptándonos a todo tipo de necesidades.

Su dureza y firmeza proporciona una gran durabilidad y comodidad.

Se puede usar para cojines, tapizar, camas para perros, sofás, colchones, rellenar asientos, respaldos o disfraces de FOAM.

Fabricado en España.

Estabilizador de poliéster de alta calidad, aislamiento de guata de 3 mm de grosor, flexible, 48 cm de ancho, cojines multiusos para bateo, manualidades (1 metro) € 12.80 in stock 1 new from €12.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestra guata de guata de bolsa de alta calidad está hecha de material de poliéster y se utiliza para proporcionar grosor, loft y aislamiento en bolsas, cojines, mantas, prendas y otros artículos a base de tela. Viene en tamaño de 3 mm de grosor, lo que permite un nivel superior de calidez y flexibilidad en el producto terminado.

Cuando se trabaja con esta guata, comúnmente se intercala entre capas de tela y luego se cose para crear un producto terminado. Proporciona estructura, calidez y una sensación suave y flexible al producto terminado.

El peso de este guata es de aproximadamente 7 onzas, lo que generalmente indica una guata más densa y gruesa que proporciona un mejor aislamiento y acolchado. Debido a su estructura más densa, este guata es más duradero y resistente al desgaste en comparación con las alternativas más suaves. Puede soportar el uso repetido y mantener su forma con el tiempo.

Grosor: 3 mm aproximadamente.

Ancho: 48 cm aproximadamente.

LAS TELAS ... Tejido Acolchado por Metros, Ancho 2,80 Mtrs. 1 Mtr. € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Envíos 24h GRATIS para pedidos superiores a 29€ en todos los productos de LAS TELAS. Siempre que el pedido se reciba antes de las 16.00h de lunes a jueves, los pedidos en viernes se entregan el lunes y durante el fin de semana, entrega martes. Solo península. ¡NO festivos!

La guata acolchada es un material textil que se presenta en forma de una manta flexible, esponjosa, de espesor uniforme, cuyas fibras pueden separarse fácilmente y forrado por ambas caras con una tela de algodón blanco, popelín. Ambos tejidos van unidos entre si formando rombos de 5 cms. Normalmente se usa para confeccionar colchas, manualidades, accesorios para bebé o complementos como mochilas y bolsos.

Composición: 100% Pol. Medida: Ancho: 2,80 Mtr.

Lavado: Lavar a máquina (máx. 30ºC).

Este tejido se vende de 1 metro en 1 metro y siempre con el ancho de la pieza que es 2,80 Mtrs.

Guata/Napa térmica a metros con ancho de 160cm. Se vende a metros € 15.70 in stock 1 new from €15.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guata / Napa térmica

Fantástica guata / napa de poliéster para tus manualidades.

Ancho : 160 cm

Composición: 100% Poliéster

Gramaje: 150 gr/m2 ( grosor de 2 cm aprox.)

Wadding Guata de 5 metros, ignífuga, relleno de poliéster para acolchados y tapicerías € 47.24 in stock 1 new from €47.24 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acolchado ignífugo de poliéster de gran calidad para rellenos de tapicería y guata.

Watte/Guata - 360 gr/m² - 210 cm de ancho - 100% poliéster - Por metro € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Watta/Guata - 360 gr/m²

Tela de alta calidad, duradera. Funciona como aislante térmico.

100% poliéster. 35 mm de grosor. Dimensiones muy grandes

Ancho: 210 cm | Peso: 360 gr/m² (710 gr/m) ¡ATENCIÓN! Debido al gran volumen del producto, la cantidad máxima entregada en una pieza es de 6 m.

El precio es por 1 metro lineal (por ejemplo: cantidad 2 = 2m). La cantidad comprada se entrega en 1 pieza. Si usted lo solicita, le podemos enviar una muestra gratuita.

