Los 30 mejores Guantes Ciclismo Niño capaces: la mejor revisión sobre Guantes Ciclismo Niño

Morethan Niños Ciclismo Guantes Niños Niñas (S (for Age 8-12)) € 9.85 in stock 1 new from €9.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cómodo y seguro】 -El acolchado de espuma de 5 mm en la palma de la mano proporciona un soporte adicional para proteger su mano perfectamente. El tamaño se mide por circunferencia. Es fácil tocar su teléfono inteligente y todo tipo de productos de control electrónico que se pueden tocar.

【Marca】: MORETHAN es una marca profesional de guantes deportivos, con más de 17 años de experiencia en diseño y fabricación.Más que solo ofrece productos de calidad fashional, cree en tu elección, cree en MORETHAN

【Material de calidad】: Cuero de microfibra (PU) + tela de lycra + almohadilla de gel de silicona.Los guantes son ligeros y extremadamente cómodos de llevar.

【Talla】: XS para 3~7 años / S para 8 ~ 12 años

【Garantía】: 6 meses, Si tiene alguna pregunta o no está satisfecho con el producto, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente de inmediato, lo ayudaremos a resolver el problema de inmediato, Gracias

GES I601X3300000 Guante Corto, Unisex bebé, Rojo, 5 € 5.59 in stock 7 new from €5.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Acolchado de espuma de alta calidad para un confort óptimo

Fabricados en microfibra elástica para la máxima adaptación a la mano del niño

Cierre de velcro que facilita la adaptación a la muñeca

Guantes cortos, dedos descubiertos

Transpirables

IvyLife Guantes de Ciclismo MTB Guantes de Bici de Carretera de Medio Dedo, Guantes Deportivos para Gimnasio Moto Entrenamiento, Antideslizantes Guantes Verano para Hombre y Mujer, Negro y Verde-L € 8.89 in stock 1 new from €8.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Durable y transpirable】 - La parte posterior de la mano de las guantes con un tejido elástico suave, material resistente a la abrasión, malla transpirable y microfibra elástica, están perforados para aumentar la transpirabilidad, los guantes sin dedos con tela de toalla en el pulgar te ayudan a limpiar fácilmente el sudor para una máxima comodidad.

【Funcionalidad y diseño ergonómico】 - El diseño de los guantes tienen medios dedos y la palma ergonómica tiene un diseño de nido de abeja de silicona, ideal para absorber los golpes y ofrecer más flexibilidad y agarre. Dos pull tabs negros en los dedos para ayudarte a quitarse los guantes de ciclismo más fácilmente.

【 Flexibilidad y antideslizante】 - Banda de velcro ajustable para agregar soporte durante los levantamientos pesados y prevenir lesiones en la muñeca. La palma impresa con silicona, para mejor agarre, el incorporado SBR podría aliviar efectivamente la vibración durante entrenamiento.

【 Guantes multi-uso】 - Aptos para bici de carretera, MTB, moto, escalada, gimnasio(levantamiento de pesas, entrenamiento con pesos, culturismo) y muchas otras actividades deportivas al aire libre.

【 Aplicabilidad Universal】 - Ideal para los hombres y las mujeres. Tamaño (ancho de palma): M: 18cm - 19.5cm, L: 19.5cm - 21.5cm, XL: 21.5cm - 23.5cm.

FINGER TEN Guantes de Ciclismo Niños Niñas Jóvenes Par de Dedos completos Montar en Bicicleta, Niños pequeños Montaña Carretera Bicicleta Gel Acolchado € 12.69

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTEJA LA DIVERSIÓN DE CICLISMO PARA SUS HIJOS: una mejor opción para ciclismo para niños, niños, niñas, carretera, escuela y montaña. Solo hazlos felices y sonríe. Muchos niños comienzan su ciclo a la escuela con este guante. Acolchado de espuma perforada con agarre antideslizante y palma para mayor comodidad y durabilidad. Tamaño Pequeño (Edad 2-4), Mediano (Edad 5-7), Grande (Edad 7-9), XL (Edad 9-11);

CÓMODO Y TRANSPIRABLE: Materiales de alta calidad para que las manos de sus hijos estén secas y cómodas mientras monta en bicicleta. El velcro ajustable hace que sea fácil para ellos ponerse y quitarse y pueden ajustarse al tamaño de su muñeca;

GUANTES NO DESLIZANTES: para que su hijo tenga una experiencia de conducción más segura y sin preocupaciones, nuestros guantes tienen palmas antideslizantes Amara para mayor durabilidad y agarre, también tiene tiras de dedos de silicona para un control adicional de la yema del dedo;

FUNCIÓN DE PANTALLA TÁCTIL: con tela conductora en la parte del pulgar y el dedo índice, permita que su hijo use libremente teléfonos inteligentes, iPad, máquinas de lectura y otros dispositivos de pantalla táctil sin quitarse los guantes;

SIN RIESGO Y COMPRE CON CONFIANZA: TODOS los productos Finger Ten son elegibles para la política de devolución y cambio de 30 días de Amazon, por lo que puede comprar sin ninguna preocupación

Guantes Bicicleta MTB BMX Ciclismo Montaña Carretera Fitness Gimnasio Bici Escalada Senderismo y Otros Deportes Guantes Deportivos Sin Dedos para Mujer y Hombre (JR S ~ 6,5-7cm, Pink Abstract) € 9.99

€ 8.90 in stock READ Los 30 mejores Ropa Mujer Invierno capaces: la mejor revisión sobre Ropa Mujer Invierno 2 new from €8.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ciclismo y otras actividades deportivas: los guantes de medio dedo son adecuados para andar en bicicleta, correr, andar en bicicleta de montaña, hacer ejercicio en bicicleta BMX, hacer deporte, trotar, hacer ejercicio, entrenamientos generales, culturismo, etc. Diseño sin dedos para una mejor refrigeración y secado del sudor.

Material transpirable y duradero: hecho con material ligero y de alta calidad que permite un entrenamiento cómodo. El respaldo de malla ventilada permite que el sudor / humedad se evapore y las manos se mantengan secas. El material duradero garantiza una excelente mano de obra y una calidad superior. El tejido elástico y los paneles elásticos en la parte interior garantizan la libertad total de movimientos de la mano.

Acolchado suave y resistente a los golpes: las almohadillas de amortiguación cómodas reducen las vibraciones percibidas en un camino lleno de baches, alivian la fatiga de las manos y evitan la congestión de la palma incluso en el entorno más difícil. Prevenir las ampollas y ayudar a aliviar el estrés. En caso de accidente, protegen las manos, reducen el dolor al impacto y el riesgo de abrasiones en las manos.

Ajuste anatómico y varios tamaños: gracias a la costura correcta de los guantes, se ajustan perfectamente y se adhieren a la mano, evitan la presión sobre las venas dentro de la mano. Ambos guantes tienen lazos adicionales diseñados para una extracción fácil y rápida. Los guantes están disponibles en una amplia gama de opciones. Verifique la tabla de tallas para que coincida y compre el producto apropiado, disponible para hombres, mujeres y niños.

Muchas variaciones: Le ofrecemos tipos de telas de nylon / poliuretano / elastano / cuero ecológico. Inserciones de gel o espuma en almohadillas. Cierre de velcro / slip-on. Disponible en muchas variaciones de colores vibrantes.

FINGER TEN Niño Ciclismo Guante al Aire Libre Carretera Ciclismo Montaña, Gel Acolchado Bicicleta Medio Dedo € 11.29

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTEJA LA DIVERSIÓN DE CICLISMO PARA SUS HIJOS: una mejor opción para ciclismo de niños, niños, niñas, carretera, escuela y montaña. Solo hazlos felices y sonríe. Muchos niños comienzan su ciclo a la escuela con este guante. Palma acolchada perforada y almohadilla de espuma antideslizante para mayor comodidad y durabilidad;

DISEÑO MÁS CÓMODO PARA ELLOS: La lengüeta de silicona hace que sea fácil de poner y quitar. La tecnología Cool introduce aire frío y permite que salga el aire caliente y la humedad. Además, el material es muy suave y cómodo para la juventud. Sin deslizamiento en absoluto;

GUANTES NO EN PAREJA PARA NIÑOS DE 2 A 10 AÑOS: consulte la tabla de tallas para asegurarse. Pequeño (2-4 años), Mediano (5-6), Grande (7-8), XL (9-10). Tres colores están disponibles. Sin malentendidos, feliz compra;

AHORRE ENVASADO Y AHORRE SU DINERO: recibirá el producto bien embalado en buenas condiciones. Gaste menos, compre guantes de golf de mejor calidad que los de la marca;

SIN RIESGO Y COMPRE CON CONFIANZA: TODOS los productos Finger Ten son elegibles para la Política de devolución y cambio de 30 días de Amazon. Finger Ten es una nueva marca construida en EE. UU. Y cuyo objetivo es lograr un 100% de satisfacción para todos nuestros clientes.

KONVINIT Guantes Bici niño Ciclismo Guantes para Infantil y niños para 2-10 años MTB BMX Medio Dedo Guantes de Ciclismo para Patinaje, Bicicleta de Carretera, Bicicleta de Montaña € 15.96 in stock 1 new from €15.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GUANTES DE BICICLETA PARA NIÑOS SIN DESLIZAMIENTO:La tela está acolchada en los lugares correctos en el lado de la palma. Además, se ha colocado silicona para que las palmas del niño estén aún mejor protegidas si se caen y se frotan las manos contra el suelo

BICICLETA DE GUANTES PARA NIÑOS TRANSPIRABLES:la parte superior, por otro lado, está hecha de una tela delgada y 16 orificios de ventilación en la palma, para que los guantes con mejor transpirabilidad sean más cómodos de usar

DISEÑADO PARA COMODIDAD:Cierre de velcro, ajuste la tensión, paño para pulgar, limpie el sudor rápidamente. Gracias al sistema de extracción, los guantes se pueden poner y quitar rápidamente.

USO MULTIPROPÓSITO:Puede usar nuestros zapatos de mano MTB en primavera, verano y otoño. También están disponibles como bicicleta, guantes de skate en línea y guantes de skate. Ideal como regalo para niños

GUANTES DE CICLISMO PARA NIÑOS DE 2 A 10 AÑOS: Ofrecemos XS (1-2 años), S (3-5 años M , M (5-7 años) , L (8-10 años), consulte la tabla de tallas antes de comprar. Si tiene alguna pregunta, escríbanos

KIDDIMOTO Guantes de Ciclismo sin Dedos para Infantil (niñas y niños) - Bicicleta, MTB, BMX, Carretera, Montaña - Libro Cómico - Talla: S (2-5 años) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guía de tallas (ancho de la mano): S: 5 cm (2-5 años ), M: 6 cm (5-8 años)

Material suave con una impresión de color, construcción de malla transpirable, palma reforzado.

Cierre seguro de la correa de la muñeca con la construcción del Velcro - no se deslizan.

Material de calidad: cuero de microfibra (PU) 10% + lycra (Poliéster ) 40% + malla transpirable 50%

Disponible en 17 diseños coloridos para combinar con las motos y cascos Kiddimoto.

LOHOTEK Guantes de Ciclismo de Bicicleta Guantes de Bicicleta de Carretera de Medio-Dedo para Hombres Mujeres Acolchado Antideslizante Transpirable (Rojo, S) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AJUSTE CÓMODO: Los guantes de ciclismo están hechos de gamuza elástica y spandex transpirable en la parte posterior, cómodos de usar, asegurando que sus manos frías y frescas en primavera, verano y otoño. Además, los guantes sin dedos con tela de toalla en el pulgar te ayudan a limpiar fácilmente el sudor.

ULTRA RESPIRABLE: Diseño de medio dedo, spandex permeable al aire y poros en la palma permiten que los guantes de motocicleta sean una buena disipación del calor después de un largo ciclismo. La etiqueta de bajo perfil es fácil de ajustar la tensión.

ANTI-VIBRATORIO & ANTIDESLIZANTE: Almohadillas SBR especialmente diseñadas en la palma para la absorción de impactos, reduciendo el efecto de la vibración intensa para aliviar el dolor y la fatiga. El recubrimiento de impresión antideslizante te dará un gran agarre en el manillar para aumentar tu seguridad.

DISEÑO PENSATIVO: Tiras de precaución reflexiva en el dorso de la mano aumentan el efecto de advertencia en la noche. La tela de toalla en el pulgar te ayuda a limpiar fácilmente el sudor. Dos pull tabs en los dedos para ayudarte a quitarse los guantes de ciclismo más fácilmente.

MÚLTIPLES PROPÓSITOS: Estos guantes cortos son ideales para hombres y mujeres de todas las edades en la primavera, verano y otoño, actividades adecuadas como ciclismo en carretera, conducción de motocicletas, hiking, ejercicio y migración pendular.

iwish - Guantes de ciclismo para niños y niñas (tallas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, talla M, 6 a 9 años, color azul) € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material elástico: los guantes de ciclismo están hechos de tela de lycra elástica que son suaves, transpirables y antiabrasivos. Los guantes son ligeros y extremadamente cómodos de llevar.

【Estilo medio dedo】 Guantes de ciclismo sin dedos para niños, niños, niños, niños, niñas con acolchado

Transpirable y cómodo: la parte posterior y de la palma de los guantes están diseñados con sistema de ventilación que es permeable al aire y la transpiración, evitando la congestión de la palma incluso en ejercicio vigoroso.

【VELCRO más rápido】 en la muñeca para permitir una fácil aplicación y extracción incluso para los usuarios más jóvenes. Gama de diseños coloridos y brillantes para adaptarse a todos los gustos y edades. Bicicletas a juego, cascos, campanas y cuerno

【Amortiguación de golpes y antideslizante】 Acolchado adicional en la parte exterior y superior de la palma de los guantes de ciclismo proporcionan una potente protección de absorción de golpes, reduce la vibración de la carretera y la fatiga de las manos.

Guantes de ciclismo para niños talla XXS, rosa € 9.90 in stock 3 new from €9.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 guantes para niño, color rosa.

Comodidad y protección para la piel

Mejor sujeción y control mejorado.

Cierre de velcro profesional.

Forro suave para un agradable Trageverhalten.

ZeWoo 6PCS Pañuelos Cabeza, Multifunción Bufanda para el Ciclismo Bici Motolista Deporte Aire Libre para hacer yoga, senderismo, montar a caballo, montar en moto, etc, Colod Tone (Set 3) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Material: fabricada de material de punto elástico y 100% microfibra de poliéster transpirable.

❤ FUNCIÓN: Protección contra el viento, la nieve, el sol perfecta para el ciclismo y el deporte sin acumular sudor y la humedad.

❤ REGALO DESEADO: Gran presente para cualquier persona que disfruta al aire libre.

❤ VERSATILIDAD: Diseño maravilloso para el uso de ancho --- redecilla, calentador de cuello, bufanda tubo, bufanda motorista, venda, pasamontañas.

❤ TAMANO: 47CMx26CM; ESPESOR: 0,04 mm; Apropiado para 50--60CM circunferencia de la cabeza.

meteor Guantes de Ciclismo niñas y niños - Guantes Bicicleta para Infantil MTB BMX Carretera Montaña sin Dedos (XS ~6-6,5cm, Kiss Love) € 9.99

€ 8.00 in stock 1 new from €8.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿A tu hijo le encanta andar en bicicleta? Presentamos un producto que mejorará significativamente el confort de conducción y ayudará a prevenir las huellas dactilares en la delicada piel de sus manos.

Los guantes de bicicleta Meteor protegen el área más sensible de la mano. En la parte interior están confeccionados en ecopiel suave. El material se complementa con inserciones de espuma.

La parte exterior está hecha de un material suave con una impresión de color.

Gracias al cierre de velcro, los guantes se combinan perfectamente en la muñeca y no se deslizan cuando se conduce.

Material: Poliéster 40%, Nylon 15%, Poliuretano 35%, Spandex 10%. Tamaños disponibles: XS ~ 6-6,5cm, S ~ 6.5-7cm, M ~ 7-7,5cm.

iwish Guantes para niños delgados de medio dedo para deportes al aire libre de ciclismo guantes para niños verde-grande € 12.88 in stock 2 new from €12.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Unisex

Guantes de medio dedo para bicicleta

Terciopelo superfino de alta calidad, licra

Guantes para niños

Los guantes están diseñados especialmente para los amantes de los deportes, seguros para el lavado, rendimiento transpirable, especialmente diseñados para proporcionar compresión y apoyo cómodos

LOHOTEK Guantes de Ciclismo Motocicleta Bicicleta Montaña-Acolchados Bicicleta de Carretera de Hombres Mujeres Antideslizante Pantalla Táctil (Amarillo, S) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AJUSTE CÓMODO: Los guantes de ciclismo están hechos de gamuza elástica y spandex transpirable en la parte posterior, cómodos de usar, asegurando que sus manos frías y frescas en primavera, verano y otoño.

CONVENIENTE Y TÉRMICO: Guantes de ciclismo con forro polar en el pulgar te ayudan a limpiar fácilmente el sudor. Muñeca alargada con botón gancho&loop, elegante y fácil de poner, también mantiene los guantes de ciclismo calientes durante mucho tiempo.

DISEÑO DE SEGURIDAD: Tiras de precauciones reflectantes en el dorso de la mano aumentan el efecto de advertencia en la noche. Las almohadillas especiales para la palma pueden absorber efectivamente el impacto y reducir el adormecimiento en el camino áspero. Alivia la fatiga de la palma y reduce la probabilidad de saltar.

PANTALLA TÁCTIL: El pulgar y el índice adoptan la microfibra para que puedas acceder a los teléfonos inteligentes sin quitarse los guantes de carreras para responder llamadas o mensajes, lo que realmente es algo deseable en invierno.

MÚLTIPLES PROPÓSITOS: Estos guantes cortos son ideales para hombres y mujeres de todas las edades en la primavera, verano y otoño, actividades adecuadas como ciclismo en carretera, conducción de motocicletas, hiking, ejercicio y migración pendular. READ Los 30 mejores Camiseta Lentejuelas Mujer capaces: la mejor revisión sobre Camiseta Lentejuelas Mujer

meteor Guantes Ciclismo Guantes de Ciclismo para niños Guantes Guantes Ciclismo Niño Deportivos Guantes para Bicicleta Guantes para Bicicleta de Carretera Guantes de Gel FXJ10 (13/14, FXJ10) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Han sido diseñados para pequeños entusiastas de la bicicleta. Además del aspecto profesional, también se destacan por su mano de obra de alta calidad.

La tela transpirable le permite evacuar el sudor, el cierre de velcro y las inserciones de piel sintética facilitan el ajuste cómodo de los guantes.

Este modelo protegerá las manos de su hijo durante muchas temporadas, durante varias formas de actividades de ciclismo.

Forma de agarre, mayor agarre gracias al soporte de las áreas de las manos responsables de la fuerza de agarre.

Material: nailon, poliuretano, elastano, eco-cuero. Tamaños (deben elegirse midiendo la circunferencia de la mano sin el pulgar): 7-8 años: 15 cm, 9-10 años: 15,5 cm, 11-12 años: 16 cm, 13-14 años: 17 cm.

KIDDIMOTO Guantes de Ciclismo sin Dedos para Infantil (niñas y niños) - Bicicleta, MTB, BMX, Carretera, Montaña - Amor - Talla: M (5-8 años) € 11.60 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guía de tallas (ancho de la mano): S: 5 cm (2-5 años ), M: 6 cm (5-8 años)

Material suave con una impresión de color, construcción de malla transpirable, palma reforzado.

Cierre seguro de la correa de la muñeca con la construcción del Velcro - no se deslizan.

Material de calidad: cuero de microfibra (PU) 10% + lycra (Poliéster ) 40% + malla transpirable 50%

Disponible en 17 diseños coloridos para combinar con las motos y cascos Kiddimoto.

meteor Guantes Ciclismo Guantes de Ciclismo para niños Guantes Guantes Ciclismo Niño Deportivos Guantes para Bicicleta Guantes para Bicicleta de Carretera Guantes de Gel FXJ20 FXJ21 (13/14, FXJ21) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Han sido diseñados para pequeños entusiastas de la bicicleta. Además del aspecto profesional, también se destacan por su mano de obra de alta calidad.

La parte interior está equipada con inserciones que absorben los golpes y protegen de las lesiones, sin reducir la flexibilidad de los guantes.

La tela transpirable le permite evacuar el sudor, el cierre de velcro y las inserciones de piel sintética facilitan el ajuste cómodo de los guantes.

Este modelo protegerá las manos de su hijo durante muchas temporadas, durante varias formas de actividades de ciclismo.

Material: nailon, poliuretano, elastano, eco-cuero, almohadilla de gel. Tamaños (deben elegirse midiendo la circunferencia de la mano sin el pulgar): 7-8 años: 15 cm, 9-10 años: 15,5 cm, 11-12 años: 16 cm, 13-14 años: 17 cm.

Suxman Guanti MTB, Guanti Bici da Ciclismo Traspirante Senza Dita Uomo per Outdoor Sport (BLU, XL) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pasamontañas Material: la máscara del tubo del cráneo se hace del poliéster del microfiber, estirable y respirable, humedad de la absorción,A prueba de viento y polvo, sudor wicking, anti-UV, olor anti-bacteriano.la cara del cráneo le mantiene caliente en invierno y trae fresco en verano

Diseño antideslizante: Nuestros guantes vienen con revestimiento antideslizante en la zona de las palmas, esto hace que haya una mejor tracción a los manillares. Esta es útil especialmente para el ciclismo de montaña.

Cómodo y Ajustable: Los guantes bici Suxman tienen buena ergonomía y los materiales más amigables y elasticitad con tu piel. Asimismo la muñequera se ajusta con una cinta de velcro al tamaño que necesites y los guantes están disponible según la medida de tu mano. Con este par alejarás los incómodos callos o ampollas generados con el roce.

0 Sudor: Los guantes se encargarán de absorber el sudor de tus manos, y al ser de cobertura media permite la circulación del aire para mantenerte fresco durante la travesía. Además la parte psterior del pulgar tiene un forro polar de manera que puedes usarlo para eliminar el sudor rápidamente sin la necesidad de parar.

Absorción de impacto: El diseño de los guantes de ciclismo suxman con una capa recubierta con gel de 5mm en tres partes que reduce el cansancio de la mano. Facilidad de poner o quitar: Nuestro guantes de bike traen dos solapas que permite halar de ella para colocarlos fácilmente, otros que por su parte tienen varias cintas que ajustar para lograr la posición correcta.

boildeg Guantes de Ciclismo,Guantes MTB,Antideslizante Pantalla Táctil,Tela Transpirable,Adecuado para Ciclismo de Montaña,Todo el Vehículo de Terreno,Bicicleta de Montaña (Verde, M) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material elastizado】 hechos de una combinación de neopreno, licra, malla elástica y microfibra para un ajuste perfecto y excelente protección; asegurando que sus manos frías y frescas en primavera, verano y otoño.

【Agarre cómodo】Disfrute de un agarre fuerte y cómodo con estos guantes especializados de ciclismo; con palmas de espuma acolchadas, orificios para la ventilación, y protección extra contra la fricción entre el pulgar y el índice.

【Tejido Absorbente & Correa de Sujeción】Dispone de un tejido absorbente que cubre a lo largo del borde exterior del pulgar para limpiar el sudor de la frente, así como una resistente correa de velcro ajustable alrededor de la muñeca para asegurar un ajuste perfecto en cualquier momento.

【Dispositivos de pantalla táctil】Estos guantes disponen de pequeñas almohadillas sensibles al tacto en el pulgar y dedo índice, permitiéndole usar su teléfono inteligente, tablet u otro dispositivo de pantalla táctil sin necesidad de quitarse los guantes.

【Servicio al Cliente】Si por cualquier razón no quedas enamorado por completo de nuestros guantes, simplemente devuélvelo, y te reembolsaremos cada centavo (o lo reemplazaremos, si hay un problema). No tienes ningún riesgo para probarlo. Obtendrás los productos y servicios de alta calidad de nuestra parte.

Gtopart - Guantes transpirables para niño, 50 g, para ciclismo o patines, color naranja, tamaño extra-small € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Tallas: ancho de mano XXS (5-5,5 cm) (3-5 años); ancho de mano XS (5,5-6 cm) (5-7 años); ancho de mano S (6-6,5 cm) (7-8 años); ancho de mano M (6,5-7,5 cm) (9-10 años). Peso ultraligero, solo 50 g, muy transpirables, portátiles y cómodos.

2. Puntas de los dedos de silicona (3 dedos intermedios), velcro debajo de la muñeca, longitud ajustable.

3. Material de neopreno de alta calidad, palma con microfibra gruesa, dorso con material de malla transpirable.

4. Dedos con protección de plástico. Antideslizantes y portátiles.

5. Ajuste para niños, para montar en bicicleta, patinar, hacer excursiones, escalar, acampar y muchas más actividades al aire libre, protegen de forma segura los dedos de tus hijos.

Guantes Invierno Hombre Mujer Guantes Termicos para frio moto ciclismo running bici gym para movil Tactiles Regalos Originales para Hombre Mujer Amigo Invisible Navidad Adolescentes Madres Padre € 12.99 in stock 1 new from €12.99

1 used from €10.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aotlet como el único vendedor de Guantes Invierno Hombre Mujer . La elástica correa para la muñeca hace que el viento sea inaccesible . Envíale a un Regalos Originales para Hombre Mujer Amigo Invisible Navidad Adolescentes Madres Padre

Material de alta calidad : guantes moto invierno Hombre mujer Termicos para frio moto ciclismo running bici gym fabricado delicadamente con tela a prueba de viento, garantiza una experiencia de uso agradable, cómoda y cálida.

Diseño de la pantalla táctil de las puntas de los dedos : se adapta perfectamente a sus manos y le permite usar sus smart moviles sin quitarse los guantes ciclismo para movil Tactiles .

Diseño antideslizante: guantes motos accesorios con silicona antideslizante y resistente a los desgarros, aumenta el agarre de su manillar y Adecuado para una variedad de actividades al Deportes al Aire Libre como: MTB, Escalada, Senderismo,running,Esquiar

Caliente guantes impermeables invierno: funciona bien para mantener las manos calientes en el frío invierno, Está lloviendo y nevando, sin miedo a que los guantes invierno hombre moto estén mojados.

Long Keeper Guantes de Ciclismo Medio Dedo para niños de 4 a 9 años Guantes Bicicleta para Infantil Guantes Deporte Antideslizantes (Negro S) € 12.97

€ 9.97 in stock 1 new from €9.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL GUANTE DE CICLISMO TIENE DOS TALLAS - Talla S y talla M. La circunferencia de la mano de la talla S es de unos 15 cm; La circunferencia de la mano de la talla M es de unos 16 cm. Sugerencia de medición: Mida alrededor de la palma de su mano, esta medida determinará el tamaño de guante que necesita para su mano.

TRANSPIRABLE - Los guantes de ciclismo para niños están confeccionados en tejido de fibra, por lo que son más cómodos y transpirables y permiten una gran variedad de movimientos para que los niños se diviertan realizando sus actividades favoritas. El centro de la palma de los guantes de ciclismo está diseñado para ser transpirable para garantizar la comodidad y la circulación rápida, y mantener la mano cómoda incluso en el caluroso verano.

DISEÑO ANTIDESLIZANTE - Los guantes de ciclismo sin dedos para niños están diseñados con gel antideslizante en la palma para mejorar la resistencia a la abrasión. El material duradero y antideslizante puede ayudar a los niños a sujetar las cosas con firmeza y ya no tendrán que preocuparse de que sus manos se resbalen del único poste. Al mismo tiempo, los guantes minimizarán el dolor de rascarse repentinamente la palma.

EXTREMADAMENTE DURADEROS - Los guantes niño están hechos con material de alta calidad. Los guantes son cómodos con elástico natural y muy suaves, adecuados para niños de 4 a 9 años. La muñeca está equipada con velcro ajustable, el velcro encriptado no es fácil de perder su adherencia y los niños también pueden ajustar la pulsera según sus propias necesidades, lo cual es muy conveniente para la vida diaria de los niños.

AMPLIA GAMA DE USOS - Los guantes sin dedos son muy adecuados para una variedad de deportes, como patinetas, scooters, patines, andar en bicicleta, etc. Pueden proteger las palmas de los niños de arañazos, prevenir ampollas y callosidades y mantener las manos secas y cómodas.

Gtopart 50g Guantes de Ciclismo Niños para Motociclista Bici Bicicleta Verano (Naranja, M) € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Primero consulte la tabla de tallas. Los guantes tienen cuatro tamaños: XXS Palm Width (5-5.5cm) (3-4 años); Ancho de la palma XS (5,5-6 cm) (4-5 años); S Ancho de la palma (6-6,5 cm) (5-6 años); M Ancho de la palma (6.5-7.5cm) (6-8 años). Solo 50 g de peso ultraligero, muy transpirable, usable, cómodo.

2. Puntas de los dedos de silicio (medio 3 dedos), velcro bajo la muñeca, longitud ajustable.

3. Material de neopreno de alta calidad entero, palma con microfibra gruesa , Parte posterior de la mano con el material respirable del acoplamiento.

4. Fingers con el material plástico protector. Antideslizante y usable.

5. Fit para los cabritos que montan, ciclo, patinaje de ruedas, el ir de excursión, subir, acampar y muchas más actividades al aire libre, seguramente protegen su seguridad de los dedos de los cabritos.

INBIKE Guantes MTB Hombre Guantes para Bicicleta Guantes Ciclismo Hombre Verano (Rojo,XL) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales De Alta Calidad 】:Tela de malla en el dorso de guantes hay una excelente transpirabilidad para evaporar el sudor. Los pequeños agujeros en la palma para una óptima protección y rendimiento de ventilación.

【5mm Acolchado De Gel 】:Con acolchado en la palma de la mano puede reduir la rozadura, fricción y vibración de la carretera y proporcionar un mayor agarre. Ideal para rutas largas y no tengas rozaduras y no te salgan callos.

【Una Protección Óptima 】: Marcas reflectores, mejora mucho la visibilidad al hacer señales con la mano en la noche. Las puntas de los dedos expuestos para permitirte un control preciso en bicicleta, protege muy bien las palmas en caso de una caída.

【Diseño Practico】: Buenos guantes de bici, cómodos y ergonómicos, una cinta de velcro es fácil de poner y quitar, tiras en los dedos para facilitar quitárselos, Panel de Microsuede en el pulga del guante para eliminar el sudor.

【Equipo Más Importante】: INBIKE guantes son un par de hermosos guantes de verano que combina una buena transpiración con una agradable comodidad. Es idónea para quien busque unos guantes de ciclismo de calidad. READ Los 30 mejores Zapatillas Lona Mujer capaces: la mejor revisión sobre Zapatillas Lona Mujer

LERWAY Guantes de Ciclismo Antideslizante de Dedo Completo MTB Bicicleta Moto Accesorios Guantes para Deportes al Aire Libre Monstruo Guantes de Esqueleto Creativo (M) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍ Tamaños disponibles: M: 7-8 CM 2.76 "- 3.15"; L: 8-9CM 3.15 "-3.54"; XL: 9-10CM 3.54 "-3.94". Le recomendamos que mida su mano y la compare con los tamaños disponibles.

‍ La fibra elástica de alta calidad es una buena permeabilidad al aire y soporta una ligera colisión. Los guantes están diseñados especialmente para los amantes del deporte.

‍ Especialmente diseñado para proporcionar una compresión y soporte cómodos. El cierre mediante cierre de velcro garantiza un ajuste perfecto.

‍ Las articulaciones de los dedos están equipadas con relleno protector para aliviar el impacto del dispositivo.

‍ Seguro para lavar, rendimiento transpirable. Los guantes deportivos son adecuados para todas las actividades, incluso en invierno.

KIDDIMOTO Guantes de Ciclismo sin Dedos para Infantil (niñas y niños) - Bicicleta, MTB, BMX, Carretera, Montaña - Karbon FX - Talla: M (5-8 años) € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guía de tallas (ancho de la mano): S: 5 cm (2-5 años ), M: 6 cm (5-8 años)

Material suave con una impresión de color, construcción de malla transpirable, palma reforzado.

Cierre seguro de la correa de la muñeca con la construcción del Velcro - no se deslizan.

Material de calidad: cuero de microfibra (PU) 10% + lycra (Poliéster ) 40% + malla transpirable 50%

Disponible en 17 diseños coloridos para combinar con las motos y cascos Kiddimoto.

Guantes Bicicleta MTB BMX Ciclismo Montaña Carretera Fitness Gimnasio Bici Escalada Senderismo y Otros Deportes Guantes Deportivos Sin Dedos para Niños Juventud Mujer y Hombre (L, GX31 Verde) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ciclismo y otras actividades deportivas: los guantes de medio dedo son adecuados para andar en bicicleta, correr, andar en bicicleta de montaña, hacer ejercicio en bicicleta BMX, hacer deporte, trotar, hacer ejercicio, entrenamientos generales, culturismo, etc. Diseño sin dedos para una mejor refrigeración y secado del sudor.

Material transpirable y duradero: hecho con material ligero y de alta calidad que permite un entrenamiento cómodo. El respaldo de malla ventilada permite que el sudor / humedad se evapore y las manos se mantengan secas. El material duradero garantiza una excelente mano de obra y una calidad superior. El tejido elástico y los paneles elásticos en la parte interior garantizan la libertad total de movimientos de la mano.

Acolchado suave y resistente a los golpes: las almohadillas de amortiguación cómodas reducen las vibraciones percibidas en un camino lleno de baches, alivian la fatiga de las manos y evitan la congestión de la palma incluso en el entorno más difícil. Prevenir las ampollas y ayudar a aliviar el estrés. En caso de accidente, protegen las manos, reducen el dolor al impacto y el riesgo de abrasiones en las manos.

Ajuste anatómico y varios tamaños: gracias a la costura correcta de los guantes, se ajustan perfectamente y se adhieren a la mano, evitan la presión sobre las venas dentro de la mano. Ambos guantes tienen lazos adicionales diseñados para una extracción fácil y rápida. Los guantes están disponibles en una amplia gama de opciones. Verifique la tabla de tallas para que coincida y compre el producto apropiado, disponible para hombres, mujeres y niños.

Muchas variaciones: Le ofrecemos tipos de telas de nylon / poliuretano / elastano / cuero ecológico. Inserciones de gel o espuma en almohadillas. Cierre de velcro / slip-on. Disponible en muchas variaciones de colores vibrantes.

Gogokids Guantes de Ciclismo para Niñas Niños - Guantes Deportivos de Dedo Completo para Patinar, Bicicleta de Carretera, Bicicleta de Montaña, Monopatín € 19.98 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Material: Los guantes de ciclismo están hechos de tela de lycra de alta elasticidad que es suave, transpirable y anti-abrasiva.

★ Amortiguadores y Antideslizantes: Guantes de ciclismo con protección antideslizante y absorción de golpes, también previenen ampollas y callos, reducen el efecto de la vibración en la carretera y alivian la fatiga de las manos.

★ Ajustable: El diseño ajustable le permite ajustar libremente la hermeticidad de los guantes.

★ Ocasión: Los guantes de ciclismo son adecuados para ciclismo, ciclismo de carretera, bicicleta de montaña, patinaje, trote, senderismo, escalada, pesca, caza, etc.

★ Servicio Garantizado: Si encuentra algún problema con nuestros productos, contáctenos por correo electrónico sin dudarlo. Resolveremos cualquier problema en el menor tiempo.

LOHOTEK Guantes de Ciclismo de Bicicleta Guantes de Bicicleta de Carretera de Medio-Dedo para Hombres Mujeres Acolchado Antideslizante Transpirable (Rojo, XL) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AJUSTE CÓMODO: Los guantes de ciclismo están hechos de gamuza elástica y spandex transpirable en la parte posterior, cómodos de usar, asegurando que sus manos frías y frescas en primavera, verano y otoño. Además, los guantes sin dedos con tela de toalla en el pulgar te ayudan a limpiar fácilmente el sudor.

ULTRA RESPIRABLE: Diseño de medio dedo, spandex permeable al aire y poros en la palma permiten que los guantes de motocicleta sean una buena disipación del calor después de un largo ciclismo. La etiqueta de bajo perfil es fácil de ajustar la tensión.

ANTI-VIBRATORIO & ANTIDESLIZANTE: Almohadillas SBR especialmente diseñadas en la palma para la absorción de impactos, reduciendo el efecto de la vibración intensa para aliviar el dolor y la fatiga. El recubrimiento de impresión antideslizante te dará un gran agarre en el manillar para aumentar tu seguridad.

DISEÑO PENSATIVO: Tiras de precaución reflexiva en el dorso de la mano aumentan el efecto de advertencia en la noche. La tela de toalla en el pulgar te ayuda a limpiar fácilmente el sudor. Dos pull tabs en los dedos para ayudarte a quitarse los guantes de ciclismo más fácilmente.

MÚLTIPLES PROPÓSITOS: Estos guantes cortos son ideales para hombres y mujeres de todas las edades en la primavera, verano y otoño, actividades adecuadas como ciclismo en carretera, conducción de motocicletas, hiking, ejercicio y migración pendular.

