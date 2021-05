Inicio » Cocina Los 30 mejores Vaso Con Tapa capaces: la mejor revisión sobre Vaso Con Tapa Cocina Los 30 mejores Vaso Con Tapa capaces: la mejor revisión sobre Vaso Con Tapa 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Vaso Con Tapa?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Vaso Con Tapa del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Severin EG 3513 Tarros de repuesto, Vidrio, Negro € 13.99 in stock 1 new from €13.99

1 used from €13.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 7 tarros de vidrio de 150 ml con tapa a prueba de fugas para almacenamiento en fresco, ideal para viajes o para llevar

100% libre de bpa para un disfrute saludable

Adecuados para las yogurteras severin jg 3516 / jg 3518 / jg 3519 / jg 3520 / jg 3521 y jg 3525

Brand: Severin

COM-FOUR® Juego de vasos para beber de 13 piezas - jarra de vidrio y vasos para beber con tapa y pajita reutilizable - vidrio con tapa y pajita para verano, jardín, balcón (04 piezas - 400ml + jarra) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE VASOS PARA BEBER: ¡La jarra de vidrio y los cuatro vasos con tapones de rosca de metal y pajitas reutilizables en colores brillantes son perfectos en verano para el balcón, terraza y jardín!

PARA BEBIDAS FRÍAS: Los vasos de colores se pueden llenar con una amplia variedad de bebidas, por ejemplo, jugo, refresco, limonada, cóctel, batido, batido de leche o ponche de frutas.

APLICACIÓN VERSÁTIL: Ya sea para un picnic, una fiesta de cumpleaños al aire libre o una fiesta en el jardín, estos vasos con tapones de rosca y pajitas son adecuados para muchas ocasiones y bebidas.

PROTECCIÓN: ¡El tapón de rosca con orificio para pajitas proporciona una excelente protección para las bebidas en verano de los insectos no deseados en el vaso, como avispas, abejas o moscas!

ALCANCE DE ENTREGA: 1x garrafa, 4x vasos para beber, 4x tapas, 4x pajitas reutilizables // volumen de llenado de la jarra: máx.1120 ml - recomendado: 1000 ml // volumen de llenado vaso: máx.490 ml - recomendado: 400 ml // material : vidrio, metal, plástico // jarra de color: azul // vidrio de color: rojo, amarillo, azul

NERTHUS FIH 100 - Set 4 jarritas de limonada, Paquete de 4 vasos con tapa, manija y paja Pajita Vasos de vidrio Vaso de agua Cóctel 450 ml Tarro de bebida Vintage Retro € 18.28

€ 12.62 in stock 1 new from €12.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este set cuenta con 2 diseños diferentes: "Have a nice day" y "Home sweet home".

Modernas y bonitas jarritas con asa y aspecto de tarro de conservas de cristal con tapa metálica, cierre de rosca y pajitas.

Diseño moderno y divertido, ideal para cenas y meriendas con amigos y familiares.

Medidas: 21,9 x 16,2 x 13,9.

La capacidad de las jarritas son de 450ml.

Smoothie Cups with Dome Lids 12oz / 340ml (pack of 50) by AIOS € 11.95 in stock 1 new from €11.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Smoothie Cups with Dome Lids 12oz / 340ml (pack of 50)

Vasos yogurtera de cristal con tapa pack de 12 botes para yogurtera de 150 Ml tarros para postres recipiente para moulinex, lidl, severin, braum y resto de yogurteras (Tapa Blanca) (150) € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➡️ VASOS YOGURTERA CRISTAL: Tarro para yogur casero libre de bpa, Set de 12 botes para hacer yogur casero de cristal con tapa incluida compatibles con varios modelos de yogurtera.

➡️ VASOS PARA YOGURTERA: Los botes son compatibles con varios modelos de yogurtera orbergozzo, leogren, mvpower, lacor, moulinex, lidl, severin, aicok, clatronic , tefal , braum ademas se pueden lavar en lavavajillas y se pueden utilizar al baño maria son reutilizables y estan especialmente indicados para hacer yogur casero.

➡️ TAMAÑO DE LOS TARROS CRISTAL YOGURTERA: Los tarros yogurtera orbegozo tienen un tamaño de 62 mm de diametro, 72mm de altura, 155ml de volumen máximo, 150ml de capacidad máxima y 62 gr de peso el pack incluye tapas.

➡️ VASOS PARA POSTRES: Los frascos de cristal con tapa son ideales para hacer yogur casero en yogurtera y gracias a su composición admiten el uso de yogurtera el baño maria y temperaturas extremas de frio y calor.

➡️ FRASCOS DE CRISTAL YOGURTERA: Somos fabricantes de recipientes de cristal para yogurtera y gracias a eso podemos ofrecerte la mejor relación calidad precio del mercado y tenemos productos que han pasado por diferentes examenes de calidad. READ Los 30 mejores Organizador Zapatos Armario capaces: la mejor revisión sobre Organizador Zapatos Armario

Munchkin Miracle 360° Set de 2 Vasos de Entrenamiento con Asas, Morado/Rosa (Purple/Pink), 2 x 207 ml € 15.99 in stock 4 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 vasos infantil sin pitorro - El diseño de 360° permite beber por cualquier parte del borde

La válvula antiderrames se cierra herméticamente, después de beber

Válvula extraíble para una limpieza fácil

Fácil de sujetar por las manos pequeñas

Sin BPA, pto para la bandeja superior del lavavajillas, para + de 6 meses

Vasos yogurtera 12 unidades de 140 ml con tapa blanca + 4 cucharas de Bambú. Vasos de yogur. Vasos para postres, tarros para potitos. botes yogur. € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VASOS YOGUR Y CUCHARILLAS BAMBÚ: Los tarros de yogur tienen un tamaño de 60 mm de diámetro, 70mm de altura, 140 ml de capacidad y 75 gr de peso el pack incluye 12 vasos de yogurtera, 12 tapas blancas y 4 cucharillas de Bambú de 14 cm. Se permite una variación de +-1cm/+-4ml por fabricante.

VASOS YOGURTERA: Los botes son compatibles con la mayoría de los modelos de yogurtera como thermomix, moulinex, lidl, severin, tefal, braum, orbergozzo, aicok, clatronic, leogren, mvpower, lacor y muchas otras.

TARROS PARA POTITOS: Los frascos de vidrio con tapa blanca incluida son ideales para almacenar leche materna, los potitos y las comidas preparadas para los bebés y los más pequeños. Apto para lavavajillas, micro hondas, horno, vidrio de alta calidad válido para el baño maría y temperaturas extremas de frio y calor, cierre hermético y libre de BPA . Además el pack incluye 4 cucharas de Bambú.

BOTES DE CRISTAL CON CUCHARILLAS DE BAMBÚ: Buena calidad, vasos de cristal grueso con fondo de patrón antideslizante presionado a alta temperatura. Resistencia a altas temperaturas. El pack incluye 4 cuchas de Bambú y las tapas blancas que hacen los botes herméticos.

4 CUCHARAS DE BAMBÚ: Fabricadas en Bambú. Planta natural, abundante y de rápido crecimiento. De color marrón que puede variar ligeramente la tonalidad, lo que hace única a cada cuchara. Resistentes a alimentos con temperaturas tanto frías como calientes. Producto 100% natural, desechable, biodegradable y reciclable.

Stor Vaso FIGURITA 3D 360 ML | Peppa Pig Core € 8.30 in stock 3 new from €8.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto con licencia oficial, 100% original.

Todos los productos de la marca Stor están libres de BPA y han pasado los tests requeridos en su categoría para cumplir con la normativa Europea.

Original vaso infantil con pajita incorporada, decorado con la cabeza en 3d algunos de los personajes favoritos de los niños del mundo del cine y la televisión. Ideal para hidratarse allí donde lo necesiten y se diviertan con los 17 modelos de personaje diferentes disponibles. Características: - Capacidad: 360 Ml. - Libre de BPA - Fácil de limpiar

80 Vasos Desechables de Café para Llevar - Vasos Carton 240 ml 8 Onzas con Tapas para Servir el Café, el Té, Bebidas Calientes y Frías € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAZAS cafe 240 ml, sola pared, descartables hechos del cartón de la densidad de 280 g/sq.m

PERFECTO para vasos café, de té, de bebidas calientes y frías, para uso de oficina, en cualquier fiesta o evento

VASOS de café descartables ideales para servir bebidas para llevar sin derrame gracias al ajuste perfecto de la tapa y el paquete todo en uno

TAPAS tienen un mensaje de advertencia sobre el contenido muy caliente

CONJUNTO de vaso café 100% desechables que no contienen metales pesados y sustancias peligrosas

Nuby ID91121 - Vaso boquilla, colores surtidos (pack x 6) € 8.83 in stock 2 new from €8.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plástico pp seguro, duradero y reutilizable; pack de 3 unidades

Tapa encajable con boquilla abierta

Se puede usar como taza abierta si se retira la tapa

Para bebidas calientes o frías. 6 unidades

100 Vasos Desechables de Café para Llevar - Vasos Carton 240 ml con Tapas y Agitadores de Madera para Servir el Café, el Té, Bebidas Calientes y Frías € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAZAS cafe 240 ml, sola pared, descartables hechos del cartón de la densidad de 280 g/sq.m

PERFECTO para vasos café, de té, de bebidas calientes y frías, para uso de oficina, en cualquier fiesta o evento

VASOS de café descartables ideales para servir bebidas para llevar sin derrame gracias al ajuste perfecto de la tapa y el paquete todo en uno

TAPAS tienen un mensaje de advertencia sobre el contenido muy caliente

CONJUNTO de vaso café 100% desechables que no contienen metales pesados y sustancias peligrosas

Rekean - Tarro de Yogur de Vidrio con Tapas Blancas - Lote de 12 - de fabricación Francesa - Capacidad 143 ML € 22.51 in stock 1 new from €22.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️Tinajas fabricadas en Francia especialmente para uso alimentario con respecto a las normas. El PVC de las tapas es de grado alimenticio, garantizado sin ftalatos y sin BPA. El vidrio no contiene plomo y es apto para la alimentación.

✔️No más yogures o postres perdidos con este lote de 12 frascos. Mientras los 8 tarros están hirviendo a fuego lento en la yogurtera, Thermomix, Companion o Magimix, te quedan 4 en la nevera, no hay necesidad de esperar más.

✔️Ollas de yogur tradicionales con un diseño atemporal y fácil de limpiar. Se cierran herméticamente con un simple clip. Ideal para sus preparaciones caseras y para los pequeños platos del bebé.

✔️Producto ecológico y respetuoso con el medio ambiente. La tapa y el vidrio de cal sodada son reciclables. Puedes hacer tus propios yogures tantas veces como quieras y así desterrar el uso del plástico en exceso.

✔️Disfrute de la óptima conservación de sus deliciosas recetas y creaciones caseras: yogur natural o aromatizado, arroz con leche, mousses, pana cota, compotas para bebés, etc. Los frascos van en la nevera para un postre fresco y perfecto.

Morgenheld Vaso de bambu moderno | vaso para llevar | vaso para café con tapa de silicona de diseño moderno | capacidad total 400 ml € 14.85 in stock 1 new from €14.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☀ HÉROE DE ARRIBA A ABAJO: Nuestro vaso de bambú tiene capacidad para 400 ml de tu bebida caliente favorita. Su altura es de 15 cm aprox. Resulta superligero y se puede lavar en el lavavajillas.

☀ SOSTENIBLE VAYAS DONDE VAYAS: Este vaso está hecho de fibras de bambú renovables. La tapa es de silicona apta para alimentos, no contiene BPA ni ftalatos y es de sabor neutro.

☀ SIN MANCHAS: Gracias a la práctica posibilidad de cierre que incorpora en la tapa, ni siquiera los más madrugadores de la mañana se mancharán.

☀ EMBALADO SIN PLÁSTICOS: El vaso incluye un embalaje de cartón, sin plásticos. El vaso Morgenheld es la idea perfecta para regalar por un cumpleaños o por Pascua.

☀ HÉROE EN EL DISEÑO: Nuestra máxima prioridad es el diseño. Descubra nuestros inconfundibles motivos y encuentre el que más le gusta.

eeQiu Taza de café para Llevar 13oz 100% a Prueba de Fugas - Taza de Viaje de Acero Inoxidable - Taza de automóvil de Doble Pared Tapa de Aislamiento Taza de café Reutilizable ecológica (Negro) € 15.98

€ 14.98 in stock 1 new from €14.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Preservación del calor altamente eficiente: eeQiu Travel Mug de acero inoxidable de dos capas, el tiempo de preservación del calor es de hasta 4-6 horas.

✔ 100% a prueba de fugas: nuestra taza de café resuelve el problema de que el café para llevar solo se puede sostener a mano y no agregar a la bolsa.

✔ Operación práctica y fácil: 13oz Capacidad óptima para beber café, cierre hermético de la abertura para beber, Operación con una mano para beber.

✔ Reutilizable ecológico: la taza de café de viaje con aislamiento de vacío y doble pared de acero inoxidable sin dedos ardientes. Tapa de polipropileno sin BPA.

✔ 1 taza de café eeQiu = 1 taza aislada + 1 taza de café. La función de la taza térmica y la forma de la taza de café para llevar son perfectas para el automóvil, la oficina o el viaje. Ventas exclusivas en【eeQiu EU】.

UPKOCH Tazas de con tapa de cúpula de orificio transparente para pudín Café Té Jugo de fruta Leche Suministros para fiestas 250 ml € 14.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material PP ultra duradero, el recipiente no absorbe líquidos y es resistente a las grietas.

El diseño moderno y sofisticado sin esfuerzo mejora el aspecto de los postres. El tamaño pequeño los hace ideales para postres más ricos o porciones más pequeñas.

Duradero, resistente a las grietas pero ligero. El diseño cristalino hace que el contenido sea atractivo.

Uso perfecto para cualquier tipo de bebidas frías, como postres en capas, postres helados, mousses, gelatinas, budines, aperitivos, ensaladas de frutas, entremeses y mucho más.

Consejo: Estimado comprador: Debido al efecto de iluminación, el brillo del monitor, la medición manual, etc., podría haber algunas pequeñas diferencias en el color y el tamaño entre la foto y el elemento real. Sinceramente espero que puedas entender! ¡Gracias!

Vaso de bambú ebos Smoothie-to-Go | Vaso para beber con tapa y pajita | Ecológicamente degradable, sostenible, respetuoso con el medio ambiente | Diferentes diseños disponibles (cactus) € 14.95 in stock 2 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con el vaso de colores su batido sabe aún mejor. El vaso de bambú Smoothie-to-Go es el compañero perfecto para todos aquellos que no quieren renunciar a una porción de vitaminas en el camino. Recién preparado en casa por la mañana y luego cargado en la Smoothie Travel Mug, nada se interpone en la explosiva colección de vitaminas en el medio del camino.

El Smoothie2 Go está equipado con un tapón de rosca con pajita integrada, que es fácil de quitar para su limpieza. El tapón de rosca permite el cierre seguro del vaso.

Además, el vaso es reutilizable, sostenible, sin BPA, apto para lavavajillas, inodoro, insípido y no apto para microondas.

El vaso Smoothie-to-Go: ¡vitaminas frescas para llevar y también respetuosas con el medio ambiente!

DETALLES DEL PRODUCTO: capacidad de 400 ml. El peso incluye la tapa y el aro de agarre de 148 gramos. El vaso reutilizable mide unos 13 cm de alto y poco más de 9 cm (por debajo de 5,5 cm aprox.) de diámetro. READ Los 30 mejores Protector De Pantalla capaces: la mejor revisión sobre Protector De Pantalla

Taza de Te con Filtro y Tapa - Con Posavasos de Corcho - Vaso de Cristal de Borosilicato - Taza Grande de 400 ml € 12.99 in stock 1 new from €12.99

1 used from €12.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET COMPLETO: Taza de té con asa de cristal de borosilicato resistente (Volumen: 400ml - Altura: 11,5cm) | Filtro infusor y tapa de acero inoxidable | Posavasos de corcho de 10cm de diámetro.

VIDRIO ESPECIAL: El resistente cristal de borosilicato puede soportar el calor y el frío extremos (de 200°C a -20°C) | Taza adecuada para cocinar directamente en cocinas de gas y eléctricas.

FILTRO PROFUNDO: El filtro grande hace que las hojas de té / infusion se desplieguen de manera óptima y transfieran el sabor y el aroma al agua sin ningún residuo en el té.

INFUSIONES PERFECTAS: El vaso de té grande con filtro infusionador es ideal para la preparación rápida de todo tipo de té: té suelto, té de hierbas y frutas, bolsitas, infusiones...

CONTENIDO: Taza de cristal de 400 ml (0,4 l) con tapa y filtro de acero inoxidable, posavasos de corcho. Empaquetado en una bonita caja de regalo.

Taza de Café para llevar con Tapa, Mug Café Reutilizable con Manga Antideslizante, Vasos de Café Ecológica de Viaje con sin BPA, Coffee To Go apto para Lavavajillas y Microondas, 340ml (12 oz) € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material seguro --- taza de café reutilizable Fairach está hecho de PLA biodegradable sin BPA y de silicona aprobada por la FDA, que es súper ecológica.

Irrompible---apto para lavavajillas y microondas, soporta temperaturas extremas de -4℉ a 248℉ (-20℃ a 120℃).

Duradero---no se pela, ni se raya, ni se destiñe por el color.

Diseño innovador --- La taza de café se caracteriza por su tapa ajustada, su orificio ergonómico y su manga antideslizante con aislamiento térmico, lo que la hace muy fácil de usar.

Varios Usos---Esta taza con tapa también se puede utilizar como una taza de té o taza de bebida norma, termo café, además de la taza de café, incluyendo usos en el hogar, la oficina o al aire libre.Pero no es una taza tradicional aislada al vacío

Westmark Recipiente para batir con tapa de dos partes, 1 l, Con pico, Plástico, Blanco/verde manzana, 3151227A € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Clásico cuenco para mezclar los ingredientes para cocinar y hornear, Así como para batir con fuerza las claras de huevo y la nata, Capacidad de llenado: 1 litro, Adecuado para batidoras con dos accesorios batidores

Anillo verde de protección contra salpicaduras para un batido limpio, Con pico para una dosificación exacta y fácil de verter, Tapa de ajuste preciso para un almacenamiento higiénico e inodoro de los ingredientes sensibles

Sujeción segura en superficies lisas gracias a un anillo de goma en la parte inferior del bol, Borde ancho para un buen agarre al batir

Fabricado en Alemania: fácil de limpiar a mano, Apto para lavavajillas, Sin BPA

Contenido: 1x Westmark Recipiente para batir con protector contra salpicaduras y tapa, Capacidad: 1 litro, 5 años de garantía, Dimensiones: 17 x 15,8 x 17,3 cm (L x A x H), Material: plástico (PP/PE), Color: blanco/verde manzana, 3151227A

ML Pack 4 Vasos plastico Duro Doble Pared con Tapa y Pajita Reutilizable Libre de BPA, Doble Aislamiento Anti Fugas para Bebidas frias infusiones Cepillo Limpia Pajita 500ml € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 4 vasos de acrilico para bebidas】frías con tapa y pajita diseño muy práctico para beber leche batida café o jugo helado, etc Ideal para todas las bebidas de verano: batidos, batidos, helados, ponche casero, jugos de frutas, cócteles y mucho más. Mantén tu bebida fresca y fresca mientras estés fuera o en casa

【Material de Calidad】están hechos de material de calidad alimentaria sin BPA no son tóxicos sin plomo duraderos a prueba de roturas.

【Altura de la taza】16cm Gran capacidad: 500ml. Tapa sellada para evitar fugas.

【Acto para el frio】Las copas de agua tienen una base resistente que permite una fácil colocación. no recomendable para microondas

【Fácil y rápido de limpiar】 Fácil y rápido de limpiar con jabón líquido y agua. Ideal para fiestas en el jardín, barbacoas, fiestas, o simplemente para que usted disfrute.

25 Botes de Cristal para Conserva de 230 ml - Hermeticos - Con Tapa de Metal - Tarros para Conservas, Potitos, Mermelada € 22.59 in stock 1 new from €22.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 25 TARROS DE CRISTAL CON TAPA: Capacidad: 230ml | Material del bote: Vidrio | Tapa a rosca de metal | Color de la tapa: Con patrón de cuadrados blancos y rojos. | Peso: 164 g | Diámetro: 6,5 cm.

MULTIUSOS: Los frascos son perfectos para conservas, mermeladas caseras, potitos, papillas de bebe, miel, conservas, yogur, chuches, tomate frito, compota... Los botes son reutilizables y versátiles.

CIERRE HERMETICO: Con los frascos de conservas la comida se conserva durante mucho tiempo y se preserva herméticamente. La tapa es fácil de cerrar y hermetica.

APTOS PARA LAVAVAJILLAS: Los frascos de mermelada también se pueden usar como tarros de conserva, frascos de conservas, tarros con tapa de rosca o vasos de postre o cocktails.

CONTENIDO DEL ENVÍO: 25 tarros de cristal con tapa de 230 ml con 25 etiquetas y un marcador para etiquetar los botes. Para almacenar y regalar mermeladas u otro tipo de productos caseros.

Waycup Specialty Coffee Vaso de bambú para café. Reutilizable, con Tapa de Silicona y diseño Minimalista, 350 ml. Pack de 2 Unidades € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ECO FRIENDLY: Vaso de fibra de bambú, un material biodegradable, compostable y con unas propiedades excepcionales. Este vaso contribuye a la protección del medio ambiente al disminuir los residuos. La mejor opción para quienes buscan tazas o copas sostenibles.

TAPA Y BANDA DE SUJECIÓN DE SILICONA: La tapa es segura y permite beber fácilmente, evita derrames y ralentiza el enfriamiento de las bebidas calientes. La banda de agarre protege contra el calor y las quemaduras y permite sujetar el vaso de manera Cómoda.

TAKE-AWAY Y OTROS USOS: Vaso recomendado para take-away. Por ejemplo, para paseos en coche o andando, para tener en la oficina, etc. Es un regalo ideal para personas trabajadoras, para cumpleaños, para obsequios de empresas o eventos especiales.

DISEÑO MINIMALISTA. Vaso y complementos de color negro y textura mate con un elegante símbolo en color blanco, el emblema de Waycup Specialty Coffee. Diseño minimalista, perfecto para la oficina o para entornos creativos y artísticos.

DEVOLUCIÓN GARANTIZADA: Si decide que estos vasos no son los adecuados para usted, reciba rápidamente y sin problemas un reembolso completo, dentro de los 120 días posteriores a la compra. ***La garantía de fábrica solo está disponible a través de vendedores autorizados.

Copas de acero inoxidable con tapas, mangas y pajitas de silicona | Paquete de 3 16 oz. Copas de vasos de bebida para niños pequeños, niños y adultos | Ecológico | Sin BPA (Paja de silicona) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ Acero inoxidable de grado alimenticio: estas tazas de acero inoxidable están hechas de acero inoxidable 18/8 apto para uso alimentario, nunca se oxidan ni corroen o dejan un mal sabor metálico en la boca, ecológico, libre de BPA.

✔️ Diseño en mente. La funda de silicona protege tus manos de bebidas calientes o muy frías, y tiene una función antideslizante que hace que sea fácil de sostener. Las tapas a prueba de derrames hacen de esta una gran opción para niños y en movimiento, el agujero de paja se adapta a la mayoría de tamaños de pajita. Más importante es ahorrar dinero y reducir los residuos de plástico.

✔️ Fácil de limpiar: las tazas son ligeras, fáciles de limpiar, y las tazas se pueden apilar, y los bordes de las tazas son suaves, fáciles de beber, seguras para todos. Apto para lavavajillas.

✔️ Aplicación: adecuado para niños y adultos, para agua congelada, zumo, té helado, leche, cerveza y cócteles... para su hijo, para su amor. Garantizamos un reembolso 100% completo si no está satisfecho. Gracias.

✔️ El paquete incluye: viene con 3 vasos de acero inoxidable duradero de 40,64 ml + 3 fundas de silicona + 3 tapas a prueba de derrames de silicona + 3 pajitas + 1 cepillo de limpieza. Ideal para bares, restaurantes, viajes, al aire libre, camping, etc.

Yangbaga Vasos para Yogurtera, 9 Vasos de Repuesto Tarros Cristal Pequeños con Tapa Plastico para Preparar Yogures, Postres y Natillas para los Potitos de los Bebés 100ml € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Buena calidad del plástico y los vasos de cristal son de cristal grueso. El fondo es un patrón antideslizante presionado a alta temperatura. Resistencia a altas temperaturas.

Tamaño perfecto: La altura es 7cm, el diámetro es 5.65cm, Contenido: 100ml, cabe la cantidad justa para una persona por bote.Todo este conjunto es adecuado para una familia.

Diseño único: 9 expresiones diferentes decoradas al azar fuera de la botella.su forma ovalada y tamaño , además caben en casi todas las yogurteras.El elegante diseño radián de la boca de la botella encaja en el labio.

Estos botecitos para hacer diversos postres, tanto yogures como natillas. con la tapa que tienen, buen sellado, se mantienen muy bien los postres.

Regalamos tres cucharitas de madera de alta calidad.de forma gratuita, Se pueden utilizar juntos. Además de esto, se proporcionan algunos adhesivos, puede marcar el contenido y la fecha.La superficie de cristal y liso y fácil de limpiar. Se lavan en lavavajillas. READ Los 30 mejores Tostador De Pan capaces: la mejor revisión sobre Tostador De Pan

Vaso de acero inoxidable, tazas de café de 17 onzas con tapa y pajita, taza de viaje con aislamiento al vacío para coche (morado) € 16.13 in stock 1 new from €16.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Buen aislamiento: 4 – 6 horas de conservación del calor, puedes disfrutar del café fresco cada mañana

Accesorios exclusivos: 1 popote de acero inoxidable; 1 tapa a prueba de salpicaduras. Con la tapa a prueba de salpicaduras puedes mantener tus bebidas calientes durante más tiempo

Respetuosa con el medio ambiente: taza de viaje reutilizable, respetuosa con el medio ambiente, fácil de limpiar con una boca más ancha y una parte inferior estrecha. Esta taza de agua está hecha de acero inoxidable 304 de grado alimenticio de la más alta calidad, lo que significa que es totalmente ecológica y segura para tu salud.

Ligero y portátil: diseño moderno y tamaño adecuado para un fácil agarre, perfecto para viajes, oficina, gimnasio, escuela, camping, senderismo o uso en coche, gran regalo para tus familiares, amigos y compañeros de clase

Sin tapa de bisfenol A: el agujero de la bebida en el medio facilita beber pajitas y libera aire caliente para evitar que la tapa se empuje por presión de vapor.

80 Vasos Desechables de Café para Llevar - Vasos Carton 360 ml 12 Onzas con Tapas y Agitadores de Madera para Servir el Café, el Té, Bebidas Calientes y Frías € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAZAS cafe 360 ml, sola pared, descartables hechos del cartón de la densidad de 310 g/sq.m

PERFECTO para vasos café, de té, de bebidas calientes y frías, para uso de oficina, en cualquier fiesta o evento

VASOS de café descartables ideales para servir bebidas para llevar sin derrame gracias al ajuste perfecto de la tapa y el paquete todo en uno

TAPAS tienen un mensaje de advertencia sobre el contenido muy caliente

CONJUNTO de vaso café 100% desechables que no contienen metales pesados y sustancias peligrosas

Coninx Porta Yogur - Taza para Llevar - Vaso Cereales - Bol para Cereales sin BPA con Tapa - Vaso de Cereales apto para Adultos y Niños - 640 ml de Capacidad (Rosado € 18.95 in stock 1 new from €18.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO HERMÉTICO 100% LIBRE DE FUGAS: Los dos compartimentos de Lunchpots disponen de un tapón hermético y resistente que impide que se vierta su contenido. ¡Puedes llevar el recipiente en el bolsillo porque no se filtra nada!

PERFECTO PARA VIAJAR: La base de silicona garantiza un agarre perfecto. Además, su delgado diseño es apto para todos, incluso para las manos de los niños.

FÁCIL DE LIMPIAR: El porta alimentos Lunchpot to Go es totalmente desmontable, lo que facilita la limpieza en profundidad de cada una de sus piezas. También es apto para lavavajillas.

MATERIAL DURADERO: El recipiente está fabricado en plástico de doble pared y está libre de BPA, por lo que es sostenible. Por su material especial, el recipiente garantiza su durabilidad durante mucho tiempo.

UN REGALO IDEAL: Un regalo original para las personas a las que les gusta viajar o pasan todo el día fuera de casa. También es perfecto para los estudiantes y los jóvenes.

Relaxdays Taza Café para Llevar, 400 ml, Vaso Reutilizable con Tapa de Silicona, Bambú, 14,5 x 9 cm, Amarillo € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reutilizable: taza bambú reutilizable y respetuosa con el medio ambiente; capacidad de 400 ml

Bonita: taza café para llevar con estampado y frase «love beaty and planet»; tapa y anillo amarillo

Transportable: taza viaje para bebidas frías o calientes hasta 70 grados; para el coche o la oficina

Sostenible: taza de café hecha de 70 % de fibras, material sostenible, ligero y resistente

Práctico: vaso reutilizable con tapa y anillo de silicona sin BPA, para no mancharte ni quemarte

Taza de viaje de acero inoxidable de 750 ml con paja y tapa a prueba de fugas, reutilizable respetuosa con el medio ambiente taza, taza aislada al vacío para bebidas frías o calientes € 20.68 in stock 1 new from €20.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color brillante y gran volumen: los vasos de agua vienen en una variedad de colores, negro, verde, oro, azul claro, gris claro, morado claro, rosa, plata y blanco, 750 ml. Nuestros vasos clásicos modernos son de doble pared y aislados al vacío, lo que mantiene tu bebida favorita caliente o fría durante horas y te encantará beber agua.

Vaso de agua clásico de acero inoxidable: el vaso de agua está hecho de acero inoxidable de calibre con una pintura en aerosol adicional, buena resistencia a la corrosión, duradero y cómodo de usar, fácil de limpiar.

Vaso de agua de doble pared: la clásica taza está hecha de acero inoxidable con dos capas. Puede aislar el agua caliente y fría. Esta taza es una gran opción para uso en invierno o verano.

Tapa de copa con agujero y pajita: la tapa tiene un agujero a través del cual se puede utilizar una pajita. Los vasos clásicos y de viaje se pueden aplicar como copas de vino, copas de champán, taza de agua o tazas de viaje para aficionados deportivos, adecuados para fiestas, picnics, viajes de autoconducción, barcos, playa, piscina, etc.

Maravilloso regalo: las tazas de gran capacidad son saludables y no tóxicas. Es un gran regalo para padres, amigos y niños para usar en su vida diaria.

Relaxdays Set de 8 vasos con tapa, pajita y asa, Cristalería, Multi-color € 33.05 in stock 1 new from €33.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de cristalería: compuesto por ocho vasos de cristal con estilo retro para tu casa

Combinación colorida: set de ocho vasos con mango y tapa decorada con cuadros; dos vasos de color rojo, amarillo, verde y azul

Beber con estilo: vasos de zumo con tapa de rosca, mango y pajita; perfecto para fiestas de jardín

Detalles: capacidad de 400 ml por vaso; para limonada, té helado, cócteles y otras bebidas

Apto para lavavajillas: introducir en el lavavajillas sin la tapa o la pajita

