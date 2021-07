Inicio » Top News Los 30 mejores Funda Volante Coche capaces: la mejor revisión sobre Funda Volante Coche Top News Los 30 mejores Funda Volante Coche capaces: la mejor revisión sobre Funda Volante Coche 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Bricolaje Cubiertas del volante de cuero suave en el volante del automóvil con aguja e hilo Accesorios de interior Rojo € 10.41 in stock 2 new from €10.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño Universal: Adecuado para la mayoría de los volantes con un diámetro de 37-38cm.

Mayor Seguridad: Un agarre más firme en el volante significa un mejor control en la carretera, mejorando la seguridad en posibles emergencias.

Si no puede instalarlo para el más pequeño,puede colocar la tapa en agua extremadamente caliente y comenzar a tirar y tirar hasta que se afloje un poco. Entonces puede ser fácil de conseguirlo.

RESPIRACIÓN ABSORBENTE DEL SUEÑO: el proceso de perforación de precisión permite que la cubierta del volante de dirección tenga una fuerte permeabilidad al aire y absorba el sudor.

Para la mayoría de los tamaños estándar de 37 38 cm de diámetro,el volante. ¿Puede ver el detalle para ver si encaja? Si no puedo instalarlo,por favor escríbeme un mensaje,¿le dirá cómo instalarlo o puede encajar?

FREESOO Funda Volante Coche Cubierta de Volante de Cuero de Microfibra Antideslizante Suave Universal 37-38 cm Automóvil Adecuado para Todas las Estaciones Elegante € 16.29 in stock 2 new from €16.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño universal】Adecuado para la mayoría de los volantes con un diámetro de 37-38cm.

【Material cómodo】Esta funda que hecha de piel de microfibra ecológica. El interior del volante es de goma respetuoso con el medio ambiente. Resistente al calor y resistente al frío y resistente al desgaste, proteger su volante todo el tiempo.

【Mayor Seguridad】La textura de la superficie de la cubierta de volante aumenta la fricción de la palma, lo que le permite controlar rápidamente la dirección. Simplemente deslice el volante en segundos. Un mejor agarre del volante le da más control en la carretera. Un agarre más firme en el volante significa un mejor control en la carretera, mejorando la seguridad en posibles emergencias.

【Diseño elegante】Diseño elegante, totalmente funcional y muy práctico. Cómodo y lujoso al tacto, agregue la moda al interior de su automóvil, personalice su automóvil. Agregue elementos de deportes y moda a su automóvil con los patrones contorneados. Conveniente para el uso de 4 estaciones.

Bostar Funda Silicona de Volante de Coche Resplandor de la cubierta de guante auto del volante del coche de textura de cuero de silicona(Negro) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nota: Confirme la Marca Bostar de Esta Tienda Antes de comprar para evitar comprar productos de baja calidad y llegada dentro de los 10 días a más tardar. Fácil instalación y súper elástico para encajar.

Excelente adaptabilidad ambiental. Fácil de limpiar con agua.

Material: silicona de grado alimenticio.

Tamaño: apto para volante de 33 cm / 12,99 pulgadas a 38 cm / 14,96 pulgadas.

COFIT Cubierta de Volante de Cuero de Microfibra Negro M 37-38cm € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño Universal: Adecuado para la mayoría de los volantes con un diámetro de 37-38cm.

Calidad Durable: Esta funda que hecha de piel de microfibra ecológica es resistente al desgaste / al frío y al deslizamiento.

Diseño único: Agregue elementos de deportes y moda a su automóvil con los patrones contorneados.

Protección Total: Protege su volante contra rasguños, decoloración y desgaste.

Mayor Seguridad: Un agarre más firme en el volante significa un mejor control en la carretera, mejorando la seguridad en posibles emergencias.

Cubierta de volante de cuero de microfibra 15 pulgadas negro rojo € 16.11 in stock 2 new from €16.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño Universal: Adecuado para la mayoría de los volantes con un diámetro de 37-38cm.

Mayor Seguridad: Un agarre más firme en el volante significa un mejor control en la carretera, mejorando la seguridad en posibles emergencias.

Si no puede instalarlo para el más pequeño,puede colocar la tapa en agua extremadamente caliente y comenzar a tirar y tirar hasta que se afloje un poco. Entonces puede ser fácil de conseguirlo.

RESPIRACIÓN ABSORBENTE DEL SUEÑO: el proceso de perforación de precisión permite que la cubierta del volante de dirección tenga una fuerte permeabilidad al aire y absorba el sudor.

Para la mayoría de los tamaños estándar de 37 38 cm de diámetro,el volante. ¿Puede ver el detalle para ver si encaja? Si no puedo instalarlo,por favor escríbeme un mensaje,¿le dirá cómo instalarlo o puede encajar?

Upgrade4cars Funda Volante Coche Poli Piel Negro Universal | 37-39 cm Diámetro Exterior | Accesorios Coches Interior Decoracion | Ideas Regalos € 13.79 in stock 1 new from €13.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐️ Upgrade4cars Funda Volante Coche Universal su fiel acompañante para un agarre seguro y cómodo

⭐️ Material y características: Polipiel de alta calidad | Duradero, de fácil cuidado y con un recubrimiento extra antideslizante.

⭐️ Características visuales: Cubierta del volante negra con detalles perforados en diseño deportivo.

⭐️ Tamaño: Universal (37-39 cm) | Adecuado para: Audi BMW Citroën Dacia Fiat Ford Honda Hyundai Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Seat Skoda Smart Suzuki Toyota VW y muchos más.

⭐️ Aspectos destacados: Protege su volante contra el desgaste, un montaje rápido y sencillo, una relación calidad-precio inmejorable | Upgrade4cars upgrade now!

Protector Solar para Volante de Coche de diámetros de 37 a 39 cm. Práctica Funda Parasol Anti Calentamiento. € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protector de volante de diámetros de coche 37 a 39.

Refleja los rayos solares y el sobre calentamiento del volante, evitando el deterioro.

Ocupa muy poco espacio plegada y la colocación en el volante es muy sencilla.

FREESOO Funda Volante Coche Cubierta de Volante Seda de Hielo Antideslizante Transpirable Suave Coche Universal Negro 37-38 cm Automóvil Adecuado para Todas las Estaciones € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño universal】Adecuado para la mayoría de los volantes con un diámetro de 37-38cm.

【Material cómodo】Hecho de material de seda del hielo ecológico y saludable y transpirable. El interior del volante es de goma respetuoso con el medio ambiente. Resistente al calor y resistente al frío y resistente al desgaste, proteger su volante todo el tiempo.

【Diseño ergonómico】La textura de la superficie de la cubierta de volante aumenta la fricción de la palma, lo que le permite controlar rápidamente la dirección. Simplemente deslice el volante en segundos. Un mejor agarre del volante le da más control en la carretera. Un agarre más firme en el volante significa un mejor control en la carretera, mejorando la seguridad en posibles emergencias.

【Transpirable】Tela de seda de hielo de alta calidad. Libre de BPA, no tóxico y sin sabor. La cubierta de volante es muy transpirable, sin preocuparse por el olor persistente. La cubierta tiene buena permeabilidad al aire y buena conservación del calor. Protege sus manos del volante en el caluroso verano. Protege del frío en invierno.

【Instalación fácil】Simplemente coloque la tapa sobre el volante. Presione y sostenga la parte superior de la cubierta y bájela gradualmente con ambas manos a cada lado para ajustarla. Se adapta muy bien a la mayoría de los tamaños de volante estándar.

Vintree Cubierta de Volante de Cuero de Microfibra Negro Bricolaje Cubiertas del Volante en el Volante del automóvil con Aguja e Hilo Accesorios de Interior Coche Fundas para Volante Comodidad € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño universal: adecuado para la mayoría de volantes con un diámetro de 37-38 cm.

Más seguro: un agarre firme en el volante significa un mejor control en la carretera, mejorando el nivel de seguridad cuando se enfrenta a emergencias.

Material cómodo: el proceso de perforación de precisión permite que la cubierta del volante tenga una fuerte permeabilidad al aire y absorba el sudor.

Mano de obra delicada: esta funda para volante protegerá y evitará el desgaste del volante original, mejorará la apariencia de la decoración interior de sus vehículos.

Instalación: envuelva el volante, cosa con la aguja y el hilo adjuntos, disfrute de la diversión de la costura de bricolaje. Vale la pena el tiempo y el esfuerzo cuando se instala correctamente.

URAQT Cubierta de Volante de Cuero de Microfibra, Funda Volante Coche Universal y Antideslizante, Fundas Volante con Funda de Empuñadura de Cambio / Empuñadura del Freno € 8.99

€ 8.19 in stock

1 used from €8.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶【Calidad Durable】Fundas para volante hecho de cuero de microfibra ecológico, es tiene las características de resistencia al calor, resistencia al frío y resistencia al desgaste. Cómodo de sostener, puede proteger su volante de arañazos en todas las direcciones.

▶【Diseño de Moda】Funda volante coche de diseño de costura rojo-negro, patrón de cuadrícula negro oscuro y un diseño único de costura perfecto además de agrega colores brillantes a su automóvil, también proteger su volante. Personalice su automóvil y muy práctico.

▶【Protección Total】La textura de la superficie de la cubierta de volante de cuero aumenta la fricción de la palma, fueron capaces un mejor agarre del volante le da más control en la carretera y mejorando la seguridad en posibles emergencias.

▶【Fácil de Instalar】Cubierta del volante del coche debido a cuero de microfibra Excelente ductilidad, puede instalar fácilmente esta funda para volante sin herramientas. Simplemente fije la cubierta del volante en una dirección, abra y cubra el volante, listo. El anillo interior es elástico y se puede fijar bien.

▶【Tamaño Universal】Adecuado para la mayoría de volantes con un diámetro de 37-39 cm, con fundas de freno de mano y funda para barra de dirección, mantiene sus manos calientes en invierno y frescas en verano. Por favor, mida su volante antes de comprar.

COFIT Cubierta de Volante de Cuero Transpirable y Antideslizante de Microfibra de Cuero M 37-39cm Negro € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste perfecto: se adapta al volante de tamaño medio que tiene un diámetro exterior de 37-39cm. Por favor, mida su volante antes de comprar.

Elegante y decorativo: la cubierta es elegante con una buena mano de obra, mejorando la apariencia del interior de su automóvil.

Aumenta la seguridad: el material antideslizante proporciona un gran agarre en el volante, lo que aumenta su seguridad mientras conduce.

Gran protección: la resistencia al calor y al frío protege su volante y protege sus manos de temperaturas extremas de calor y frío.

Durable y respetuoso con el medio ambiente: hecho de microfibra, inodora, no tóxica y duradera.

BC Corona INT30181 Funda de Volante Negra Cosida para Coche Color Acabado simil Piel Universal € 8.26 in stock 5 new from €8.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 unidad. Funda de volante para coser al volante.

Incluye hilo y aguja.

Material 100% cuero sintético. Suave y confortable al tacto.

Material flexible y duradero.

Antideslizante. Ajuste universal. Fácil instalación.

Sparco 1 Funda Universal para Volante de Coche, Negro € 14.46 in stock 4 new from €14.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 Funda de Volante SPARCO

Color Negro

Ajuste universal

Material 100 % PVC

Angelo Caro(TM) DIY Fundas para volante con Agujas e hilo Color Negro € 4.54 in stock 5 new from €4.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Nuevo.Material: Leather Punch

DIY Fundas para volante con Agujas e hilo Color Negro

Tamaño: Diámetro 38cm * Anchura 10.5cm

Paquete incluido:1xFundas para volante+Agujas e hilo

Johiux Funda Volante Coche Universal Cuero de Microfibra Funda Volante 37-38 cm, Cubierta de la Empuñadura de Cambio/Empuñadura del Freno de Mano. (Rojo) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño universal】: Adecuado para la mayoría de volantes con un diámetro de 37-38 cm.

【Cuero PU】: El cuero es un material duradero con propiedades antideslizantes y resistentes al desgaste. Cómodo de sostener o tocar, puede proteger su volante de arañazos en todas las direcciones.

【Diseño de moda】: el diseño de costura rojo-negro / negro con patrón de cuadrícula negro oscuro y un diseño de costura perfecto agrega colores brillantes a su automóvil. Además de proteger su volante, también puede mejorar el sentido de la moda en su automóvil.

【Seguridad】: el anillo interior está hecho de material esponjoso, que puede proteger su volante de arañazos. Y puede sujetar mejor las ruedas y controlar la carretera con precisión, lo que aumenta la seguridad.

【Fácil de instalar】: Excelente ductilidad para una fácil instalación. Simplemente fije la cubierta del volante en una dirección, abra y cubra el volante, listo. El anillo interior es elástico y se puede fijar bien.

Funda de Volante de Coche Antideslizante de Cuero de imitación Cubiertas de Volante de Coche Protectora Interior de Coche 38cm Universal € 10.59 in stock 1 new from €10.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cubierta universal para volante de automóvil.Ajuste para el 99% de los tipos de automóviles.

Transpirable y cómodo, antideslizante y amortiguador. Respetuoso del medio ambiente, antideslizante, amortiguador de vibraciones, le brinda un mejor control del volante y protege su corazón de la vibración del volante.

Diámetro: 37-38 cm. Instalación fácil y rápida, adecuada para la mayoría de los volantes de los automóviles.

Personaliza tu coche. Decoración perfecta para tu coche, también protege tu volante.

Buen regalo para usted, su familia o amigo.

Onerbuy Cuello del volante del coche de cuero universal en la funda protectora DIY Costura Transpirable y antideslizante, 15 pulgadas (negro) € 12.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de cuero de microfibra suave y duradero; estilo perforado, transpirable, banda de sudor cómoda y antideslizante.

Circunferencia: 105 cm. Ancho: 10,5 cm; apto para volantes de 38 cm de diámetro

Viene con 1 pieza de cubierta, 2 agujas, y 2 hilos; hilos cuyas longitudes son más que suficiente para cubrir tu volante y el patrón de costura; Instrucciones paso a paso incluidas (idioma español no garantizado).

Debes coserlo tú mismo/a. Sigue el patrón "hazlo tú mismo". Será una experiencia que te acerque más a tu automóvil. Disfruta mejorándolo.

Muy bonito diseño. Se ve y se siente como el acabado de fábrica de la pieza original. Dura unos años. Ideal para reemplazar una cubierta de volante dañada o desgastada.

ZATOOTO Funda Volante Coche Cosida - Funda Volante Cuero Coser, DIY con Aguja e Hilo, 37-38 cm, Negro € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño universal: el cuero de la funda del volante se adapta a volantes con un diámetro de 37 – 38 cm

Textura agradable a la piel: diferente de las fundas para volante de coche con cordones. El material es cuero auténtico, mucho más respetuoso con la piel. Muy cómodo cuando lo tocas, incluso en invierno helado

Buen agarre: el grosor de esta funda de volante de piel es de 0,07 pulgadas, lo que evita que el diámetro del volante se modifique demasiado. Puede capturar bien y mantener todo bajo control

Fácil de instalar: Esta cubierta se ajusta perfectamente y la costura es fácil (puedes ver los vídeos en YouTube o nuestras notas). Con hilo y aguja en el paquete

Garantía de calidad: prometemos 12 meses de garantía para problemas relacionados con la calidad. Ofrecemos el reembolso o el reemplazo. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Muchas gracias

Cubierta funda volante para coche universal de cuero negro e hilo rojo microfibra 37-38cm diámetro con aguja e hilo € 8.90 in stock 1 new from €8.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Excelente protector del volante de piel que da un aspecto nuevo a su coche.

Es suave al tacto y confortable, proporcionando una excelente durabilidad.

Incluye hilo de seda para su propio montaje. Puede encontrar videotutoriales en internet.

Se adapta a todos los volantes de 37-38cm. Universal compatible con diferentes modelos.

FREESOO Funda Volante Coche Cubierta de Volante Cuero Antideslizante Transpirable Suave Coche Universal Negro 37-38 cm Automóvil Adecuado para Todas las Estaciones € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño universal】Adecuado para la mayoría de los volantes con un diámetro de 37-38cm.

【Material cómodo】Hecho de material de cuero ecológico y saludable. Resistente al calor y resistente al frío y resistente al desgaste, proteger su volante todo el tiempo. El interior del volante es de goma respetuoso con el medio ambiente.

【Diseño ergonómico】La textura de la superficie de la cubierta de volante aumenta la fricción de la palma, lo que le permite controlar rápidamente la dirección. Simplemente deslice el volante en segundos. Un mejor agarre del volante le da más control en la carretera. Un agarre más firme en el volante significa un mejor control en la carretera, mejorando la seguridad en posibles emergencias.

【Protección Total】Protege su volante contra rasguños, decoloración y desgaste. Agregue elementos de deportes y moda a su automóvil con los patrones contorneados.

【Instalación fácil】Simplemente coloque la tapa sobre el volante. Presione y sostenga la parte superior de la cubierta y bájela gradualmente con ambas manos a cada lado para ajustarla. Se adapta muy bien a la mayoría de los tamaños de volante estándar.

Vintree Bricolaje Cubiertas del Volante Microfibra de Cuero Suave en el Volante del automóvil con Aguja e Hilo Accesorios de Interior Transpirable y Antideslizante de Microfibra de Cuero Negro € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño universal: adecuado para la mayoría de volantes con un diámetro de 37-38 cm.

Más seguro: un agarre firme en el volante significa un mejor control en la carretera, mejorando el nivel de seguridad cuando se enfrenta a emergencias.

Incrementar el confort: la mejor solución a la hiperhidrosis palmar. la cubierta del volante tiene una fuerte permeabilidad al aire y puede absorber el sudor.Y puede mantener tu mano seca y mantener el volante caliente en invierno.

Mano de obra delicada: esta funda para volante protegerá y evitará el desgaste del volante original, mejorará la apariencia de la decoración interior de sus vehículos.

Instalación: envuelva el volante, cosa con la aguja y el hilo adjuntos, disfrute de la diversión de la costura de bricolaje. Vale la pena el tiempo y el esfuerzo cuando se instala correctamente.

SFONIA Cubierta del Volante Fundas para Volante de Cuero Artificial Universal 37-38cm / 15" Antideslizante Transpirable Durable € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Universal】Para la mayoría de los volantes de tamaño medio con diámetro exterior de 37-38cm / 15 "Auto / Camión / SUV

【Diseño unico】Diseño tridimensional antideslizante, cómodo toque de artificial en piel, agregue elementos de deporte y moda a su automóvil con el mosaico dinámico y los patrones contorneados

【Alta calidad】Hecho de cuero de Artificial durable y de alta calidad, anillo interior de goma ecológico, patrón antirresbaladizo rombal seguro y sin sabor

【Protección total】Protege tu volante de arañazos, desgaste y desgaste

【Fácil instalación】Reemplazo directo, no se requiere modificación

SODIAL(R) DIY Fundas para volante con Agujas e hilo Color Negro € 6.99

€ 6.39 in stock 3 new from €6.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Nuevo.

Material: Leather Punch

MOMO MOMLSWC013BW Funda de Volante para Automóviles, Negro/Blanco € 7.00 in stock 1 new from €7.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda de volante para automóviles

Fabricados en poliuretano y con materiales especiales para que no tomen malos olores

Refuerzo para colocar las manos y tener comodidad

En la parte superior también lleva un MOMO en blanco

CNYMANY Directo Negro Silicona Auto Cubierta del Volante del Coche 13"-15" / 33-38cm, con 4 piezas Gancho de Ventilación de Aire € 9.49 in stock 1 new from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DURADERO Y FLEXIBLE: hecho de material de silicona flexible de primera calidad (saludable y ecológico), resistente al calor, al frío y al desgaste.

MEJOR AGARRE: el patrón geométrico elevado mejora el tacto de la mano, la fuerza de fricción, proporciona una sensación de masaje suave y cómoda, evita que se deslice más.

SE AJUSTA PERFECTAMENTE: la silicona presenta una excelente propiedad de adherencia a diferencia del cuero que sujeta la cubierta al volante firmemente, mejor efecto antideslizante.

UNIVERSALIDAD: esta funda para volante se adapta a la mayoría de los volantes de coche estándar con un diámetro de 13" a 15" / 33 cm a 38 cm, incluidos los camiones.

FÁCIL DE LIMPIAR y lavable, fácil instalación, conducción suave y cómoda con el máximo agarre. READ España: El ex rey Juan Carlos I no recibe un trato especial | Entretenimiento

coofig Funda para volante de coche con piel sintética duradera, universal de 15 pulgadas, ajuste para coche, camión, SUV, transpirable, antideslizante, para volante para hombres y mujeres € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño universal: adecuado para volantes de tamaño mediano con diámetro de 14.5 a 15 pulgadas (37 cm a 39 cm). Tamaño universal que se adapta a la mayoría de vehículos, SUV, furgonetas, camiones. Fácil instalación de deslizar

Calidad prémium: hecho de piel sintética suave y duradera e interior de goma natural, costura a mano, materiales 100% ecológicos, antideslizante, resistente al calor, suave y cómodo, no causa sensibilidad de la piel.

Diseño transpirable y deportivo: con piel de microfibra transpirable para un máximo con piel de microfibra suave, transpirable y cómoda, resistente al calor, resistente al frío. Es cálido en invierno y fresco en verano, adecuado para todas las estaciones.

Fácil instalación: el anillo interior especial fue creado para el medio ambiente y más flexible para una instalación rápida (instrucciones incluidas), estilo aerodinámico de moda. El diseño de moda hace que tu coche sea más lujoso. Este artículo es un excelente regalo para amigos en Navidad o cumpleaños.

En COOFIG, ofrecemos 18 meses contra defectos en diseño, materiales y mano de obra para que puedas comprar con confianza. Además de 30 días de devolución del dinero al 100% junto con servicio al cliente las 24/7.

Vip - Funda de volante para coche, modelo CLÁSSICA TURISMO, Cubre volante de coche, color negro. € 2.30 in stock 1 new from €2.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features diametro 33-39 cms

pvc, alta calidad

fácil de usar

Marca:Vip

Amazon Basics - Cubierta para volante de cuero sintético, 38 cm (38,1 cm), negro y rojo € 12.28 in stock 1 new from €12.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Cubierta para volante de cuero sintético ayuda a proteger el volante, proporciona una apariencia agradable y ofrece una sujeción más cómoda y segura

De piel sintética de microfibra de primera calidad (negro y rojo) con acolchado suave y una forma contorneada; resistente al calor, transpirable y sin olor

El forro interior de caucho termoplástico TPR garantiza un agarre constante y antideslizante fiable que hace que quede firmemente colocado; fácil de instalar (se desliza firmemente sobre la rueda)

La cubierta de tamaño mediano se adapta al 90 % de los volantes con un diámetro exterior de 36,83 cm a 38,1 cm

Mide 38,1 x 38,1 x 3,3 cm

Funda de Piel sintética para Volante de Coche, Antideslizante, Transpirable, Estilo Deportivo, Color de Contraste rosado € 16.99

€ 15.94 in stock 1 new from €15.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño Universal: Adecuado para la mayoría de los volantes con un diámetro de 37-38cm.

Mayor Seguridad: Un agarre más firme en el volante significa un mejor control en la carretera, mejorando la seguridad en posibles emergencias.

Si no puede instalarlo para el más pequeño,puede colocar la tapa en agua extremadamente caliente y comenzar a tirar y tirar hasta que se afloje un poco. Entonces puede ser fácil de conseguirlo.

RESPIRACIÓN ABSORBENTE DEL SUEÑO: el proceso de perforación de precisión permite que la cubierta del volante de dirección tenga una fuerte permeabilidad al aire y absorba el sudor.

Para la mayoría de los tamaños estándar de 37 38 cm de diámetro,el volante. ¿Puede ver el detalle para ver si encaja? Si no puedo instalarlo,por favor escríbeme un mensaje,¿le dirá cómo instalarlo o puede encajar?

SEG Direct Funda Para Volante De Coche De Cuero De Microfibra Con Diseño De Mandala Para Mujeres Y Niñas, Tamaño Estándar Para Volante De 37-39 cm De Diámetro Exterior, Multicolor Y Negro € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño de moda] Diseño de patrón de mandala único, trae colores vibrantes a su automóvil, agrega un poco de personalidad a su automóvil.

[Proteja su volante] Proteja su volante de las quemaduras solares, los arañazos, el desgaste y la suciedad.

[Material de alta calidad] Hecho de cuero de microfibra duradero, antideslizante, estable y resistente al calor.

[Firme y cómodo] Agarre firme y seguro, tocando con suavidad y comodidad.

[Saludable y amigable para el conductor] Sin olor a químicos, brindándole una experiencia de manejo placentera.

