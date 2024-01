Inicio » Luggage Los 30 mejores Funda Tarjeta Transporte capaces: la mejor revisión sobre Funda Tarjeta Transporte Luggage Los 30 mejores Funda Tarjeta Transporte capaces: la mejor revisión sobre Funda Tarjeta Transporte 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Funda Tarjeta Transporte?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Funda Tarjeta Transporte del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



valonic Fundas para Tarjetas de crédito Trasparente - 6 x custodia Porta Carte - Inserción Desde Arriba - plastica Robusta - Foro ritagliato - Trasparente Opaco € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN: La funda de la tarjeta de crédito ofrece protección contra arañazos y daños. La funda de protección de la tarjeta es, por lo tanto, una necesidad para cada billetera.

PRÁCTICA: La inserción por la parte superior facilita el acceso a la tarjeta sin necesidad de sacar la funda del compartimento de la tarjeta. Fácil manejo gracias al recorte para el pulgar y al orificio ranurado para extraer fácilmente la tarjeta del estuche de la tarjeta de crédito.

ROBUSTO: Las fundas de las tarjetas están hechas de plástico muy robusto en mate transparente, 95% transparente.

AJUSTE EXACTO: Las fundas protectoras son adecuadas para todas las tarjetas comunes con las dimensiones 86 x 54 mm.

BILLETERA: Las fundas caben en casi todas las billeteras con su correspondiente ranura para tarjetas. Ideal para un estuche de cartas.

EXACOMPTA - 5105149E - Portatarjetas Eden – 7 x 10 cm – Color Rosa polvoreado € 3.46 in stock 1 new from €3.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un tarjetero con purpurina muy práctico para encontrar rápidamente tus tarjetas en tu bolso

Funda para 2 tarjetas de tamaño 5,4 x 8,5 cm (tarjeta de comedor, de crédito, de transporte, nuevo permiso de conducir, etc.)

Material: PVC con purpurina.

Nacido en los Vosgos, fabricado en Francia y pensado para ti

0

Vicloon Funda para Tarjeta con Llavero Retráctiles de Alta, Soporte de Tarjeta ID en 2 Estilos (Horizontal/Vertical) y Clip de Cinturon con Cordón de Nylon Extensible para Oficina Autobús € 5.89

€ 4.71 in stock 1 new from €4.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍ [El Paquete Incluye] - Portatarjetas de identificación de 1 pieza + rollo de insignia de 1 pieza. El tamaño del titular de la tarjeta es para tarjeta de crédito. Tiene capacidad para 1 insignia o 1 tarjeta de crédito.

‍ [Juego de Cables de Seguridad Retráctiles] - El cable resistente se extiende hasta aproximadamente 68.5 cm con material plástico con borde de metal cromado que le permite usar su placa sin doblarse.

‍♂️ [2 Opciones de transporte] - Trabaje en orientación vertical u horizontal, y puede ajustar su insignia de acuerdo con su tarjeta.

‍ [Portatarjetas de Identificación Duradero] - Fabricado en PVC duradero, de 5 mm de grosor, muy resistente y a prueba de caídas, con un borde exterior más grande para evitar roturas.

‍⚖️ [Uso Versátil] - Unisex, perfecto para cualquier industria, fácil de colocar en cinturones, bolsos, carteras, mochilas o en cualquier lugar.

BE-Hold 10 x Titular de la Tarjeta, tarjeteros Tarjetas credito, Estuche para Tarjetas bancarias, Tarjetas de crédito, Tarjetero Hombre, Tarjetero Mujer € 6.47 in stock 2 new from €6.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEAL PARA TODOS SUS PASES: Ya sean cubiertas para tarjetas de débito, cubiertas para tarjetas de crédito, cubiertas para tarjetas de seguro, cubiertas para licencias de conducir, porta tarjetas identificativas, cubiertas para tarjetas de registro, cubiertas para tarjetas bancarias, cubiertas para tarjetas de combustible

NÚMERO DE PASAJEROS: Si solicita este producto recibirá un total de 10 piezas. El formato es 89,5 x 58 mm. transparente tarjetas mangas

PROTECCIÓN ÓPTIMA: Protección óptima contra daños. Sus tarjetas están siempre bien protegidas con las fundas transparentes de plástico duro para tarjetas de BE-HOLD. Rectángulo vertical plástico titular de la tarjeta

FÁCIL DE USAR: Tarjetero para tarjetas BE-HOLD tiene un diseño de apertura especial para mover fácilmente su tarjeta. Sus tarjetas se pueden quitar fácilmente con el punzón para el pulgar. También es útil guardar las fundas de las tarjetas en su bolso o billetera

HECHO EN ALEMANIA: Este tarjetero es de alta calidad y está fabricado en Alemania

kwmobile Funda de Piel sintética para identificación - Cartera Plegable de 10 x 6.5 CM doblada para Tarjetas DNI - Oro Rosa € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: El estuche tipo libro está hecho de suave cuero sintético y tiene un aspecto clásico en oro rosa. ¡Agrega un toque elegante a tu look!

3 COMPARTIMENTOS: El flip cover tiene compartimentos interiores que te permitirán tener a mano tus tarjetas del banco, DNI, carné de conducir y mucho más.

MEDIDAS: Con su tamaño plegada de 10 x 6.5 CM, la cubierta protectora con cierre con tapa te cabrá en mochila o cartera cómodamente.

PROTECCIÓN: Protege tus documentos personales del desgaste con esta billetera plegable.

SECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN: Viene con una sección transparente en el interior que es ideal para almacenar tu documento de identificación personal.

Vicloon Protector Tarjeta de Crédito, 30Pcs, Fundas de PVC para Tarjeta Bancaria, Tarjeta de Identificación € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔【Material Duradero】 El protector tarjetas está hecho de plástico PVC de alta calidad, suave y duradero. Puede proteger eficazmente su tarjeta.

✔【Diseño Transparente】 Los dos lados de la protectora identificación de tarjetas son transparentes, mantienen la tarjeta limpia, el contenido es claramente visible y el contenido de la tarjeta es fácil de identificar. Proteja con seguridad su tarjeta.

✔【Tamaño Adecuado】El tamaño del funda de tarjeta de crédito es de 9,3 x 6 cm (2,36 x 3,66 pulgadas), que es adecuado para tarjetas de crédito estándar. El grosor de la funda de la tarjeta es muy delgado y el grosor de 0,15 mm en un lado no ocupa el espacio de la billetera.

✔【Aplicación Amplia】 La funda de la tarjeta es liviana y suave, adecuada para tarjetas de seguro social, tarjetas de visita, tarjetas de crédito, licencia de conducir, tarjeta de identificación, tarjeta de membresía.

✔【Paquete Incluido】 Recibirá 30 fundas de plástico para tarjetas, la cantidad es suficiente para sus necesidades diarias. También puede compartir con familiares, amigos, colegas. READ Los 30 mejores Mochila Real Madrid capaces: la mejor revisión sobre Mochila Real Madrid

Vicloon ID Badge Holder, 5 Pcs Portatarjetas PVC, Claro Titular De La Insignia Plástica, Porta Tarjetas Identificativas Coloreadas, Funda para Tarjeta para Personal, Estudiantes, Oficina € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de Alta Calidad】El tarjetero está hecho de PVC, duradero, estable, hermoso y reutilizable, protegiendo eficazmente sus tarjetas.

【Fácil Acceso】El tamaño del portatarjetas es de 8,5 x 5,5 cm, el portatarjetas tiene una ranura para el pulgar, lo que le permite quitar y reemplazar la tarjeta fácilmente.

【Diseño Multifuncional】 El diseño de carga superior es fácil de reemplazar o colocar en cordones, carretes de clip, etc., adecuado para usar en escuelas o empresas.

【La Mejor Opción】Cinco tarjeteros, cinco colores (rosa rojo, verde, azul, amarillo, blanco), para satisfacer sus necesidades diarias, el tarjetero es la mejor opción para las etiquetas de su hogar, oficina o fiesta.

【Uso Amplio】 El portatarjetas transparente es adecuado para tarjetas de identificación, tarjetas de crédito, tarjetas de membresía, tarjetas de hotel, pasaportes de cruceros, tarjetas de licencia de conducir, tarjetas de identificación de estudiantes, etc. Su diseño compacto cabe fácilmente en su bolsillo o cartera.

Molain tarjetero de bloqueo RFID, 9 piezas, fundas protectoras para tarjetas de crédito y de identificación para mujeres y hombres, Multi colorido, 3.6 x 2.5 inch/9.1 x 6.3 € 5.49 in stock 1 new from €5.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda segura para tarjetas de crédito: la funda segura RFID está hecha de material especial de bloqueo RFID, diseñado para proteger tarjetas de crédito, tarjetas de dinero, tarjetas de identificación del fraude electrónico o robo, puede prevenir eficazmente la desmagnetización de tarjetas y el robo de cepillo, fundas seguras certificadas para tarjetas de crédito que protegen contra el escaneo de chips digitales y electrónicos por ladrones para proporcionar una seguridad de viaje superior.

Materiales impermeables y seguros: hecho de material especial de aluminio RFID, nuestro tarjetero RFID es ultrafino impermeable, cabe en carteras y carteras de viaje, protege a mujeres y hombres, tarjetas de débito, hace que tu vida viaje sea más fácil.

Alto reconocimiento: múltiples colores, combina con tu tarjeta de crédito con protectores de diferentes colores, fácil y rápido para encontrar la tarjeta que desees. Diseño de perfil delgado que cabe fácilmente en tu cartera o bolso sin ocupar espacio adicional.

Amplia aplicación: el tamaño de la funda para tarjetas de crédito es de aproximadamente 3.6 x 2.5 pulgadas, se adapta a la mayoría de tarjetas de crédito, tarjetas bancarias y pasaportes con fácil inserción. Aporta seguridad y comodidad a tu vida y viajes.

9 protectores de tarjetas de crédito RFID: recibirás 9 coloridas fundas protectoras para tarjetas de crédito RFID, protegen tu licencia de conducir, tarjeta de metro o verde, llaves de hotel y todos los documentos de viaje familiares.

fundas para tarjetas de identificación para tarjetas de identificación, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, licencia de conducir fundas protectoras transparentes Transparente € 2.99 in stock 1 new from €2.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features The flexible protective cover for all cards in credit card format 86 x 54 mm and much more. One front is shortened for better insertion/removal of the card

Ideal for ID card, driving licence, office ID, company ID, business ID, press ID, bus card, access card, ski pass, tickets, name tags, tickets and much more.

Las fundas de las tarjetas son flexibles y transparentes, no se desgastan demasiado y caben bien en la cartera, monedero, soldadas en tres lados, abiertas en un lado angosto de la mejor calidad

Característica especial: un frente está acortado para una mejor inserción/extracción de la tarjeta. Tarjetas almacenadas de forma segura y siempre a mano. Sin búsqueda, sin daños, almacenamiento cuidadoso.

Orientación de la tarjeta: vertical. Tamaño: 65 mm x 93 mm. Material: tela. La caja de la tarjeta es adecuada para el siguiente tamaño de tarjeta 86 x 54 mm (tamaño de tarjeta de crédito y débito)

kwmobile Funda para carné de conducir - Estuche de neopreno para permiso de circulación con espacio para tarjetas - menta € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA TODA LA UE: Es compatible con permisos de circulación de cualquier país de la UE (a partir de 2005), incluyendo España. El case mide 12 x 17.5 CM desplegado, es decir que en algunos casos los documentos deben doblarse nuevamente.

PROTECCIÓN: Protege la documentación de tu vehículo con esta funda protectora de neopreno resistente. Tiene espacio para tu permiso de circulación, DNI y otras tarjetas.

ESTILO: Hecha en neopreno de color menta, esta cubierta cuenta con un estilo muy elegante y sobrio para el día a día.

PARA TARJETAS: Esta funda cuenta con espacio para tarjetas, para que puedas llevar tu carné de conducir siempre a mano, por ejemplo.

RESISTENTE: Protege los papeles de tu coche o moto del desgaste con esta funda. Con su tamaño plegada de 9.2 x 13 CM, te cabrá en la guantera perfectamente.

Estuche para tarjetas de identificación, juego de 5, cubierta protectora transparente para tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, licencia de conducir, etc. € 5.23 in stock 2 new from €5.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para tarjeta de identificación, licencia de conducir, identificación de oficina, identificación de empresa, identificación comercial, identificación de prensa, tarjeta de autobús, tarjeta de acceso, pase de esquí, boletos, etiquetas de identificación, boletos y mucho más.

Estuche para tarjetas de identificación, juego de 5, cubierta protectora transparente, para identificación de tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, licencia de conducir, etc.

Ya sea como carteras para tarjetas de crédito, estuches para permisos de conducir, estuches para tarjetas de identificación, fundas para tarjetas bancarias ... sus tarjetas se colocan en el estuche para tarjetas de plástico duro transparente de be hold Safe cuando se cargan.

Diseño de esquina de arco: todas las esquinas tienen forma de arco. Evite rayones en la piel y la ropa, y aumente la seguridad para que su uso sea más seguro.

Material: PVC. Dimensiones: 9,3 mm * 6 mm

Visconti Portatarjeta de Viaje de Cuero TC1TC Negro € 18.92 in stock 1 new from €18.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Portatarjeta de viaje compacto de cuero suave 7cm x 10cm x 0,5cm

Interior tiene 2 paneles de plástico transparente que hacen tarjetas fotográficas y billetes de viaje fácilmente visible

Repujado con el logo Visconti. Forro de tela de marca Visconti

valonic Fundas para Tarjetas de crédito Trasparente - 12 x custodia Porta Carte - plastica Robusta - Foro ritagliato - Trasparente Opaco € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN: La funda de la tarjeta de crédito ofrece protección contra arañazos y daños. La funda de protección de la tarjeta es, por lo tanto, una necesidad para cada billetera.

PRÁCTICA: fácil manejo gracias al corte del pulgar y a la perforación de los agujeros para facilitar la extracción de la tarjeta de la funda de la tarjeta de crédito.

ROBUSTO: Las fundas de las tarjetas están hechas de plástico muy robusto en mate transparente, 95% transparente.

AJUSTE EXACTO: Las fundas protectoras son adecuadas para todas las tarjetas comunes con las dimensiones 86 x 54 mm.

BILLETERA: Las fundas caben en casi todas las billeteras con su correspondiente ranura para tarjetas. Ideal para un estuche de cartas.

Id Card Holder - Funda protectora para tarjetas con cordón, cordón para el cuello, soporte de identificación para mujeres, profesores, enfermeras, doctores, estudiantes (flores azules oscuras) € 5.59 in stock 1 new from €5.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pratique: idéal pour les réunions, les bureaux de travail, les excursions pour enfants, les foires, les concerts, les billets d'autobus scolaire, les événements,..., cet élégant porte - clés porte - cartes avec un imprimé clair et des couleurs vives ajoute une touche de brillance à votre tenue décontractée ou habillée. Les détenteurs de cartes d'identité peuvent facilement accrocher leurs détenteurs de cartes d'identité, leurs clés, leurs appareils photo et leurs téléphones portables.

Cadeaux: croisière et remorque à bagages. Convient pour le travail quotidien des infirmières, des médecins, du personnel, des enseignants, des étudiants, des bénévoles, etc. C'est aussi un cadeau idéal pour votre femme, votre mari et vos proches. Vous pouvez offrir cette belle bandoulière et housse de carte d'identité à vos amis ou comme cadeau de Noël et d'anniversaire pour vos enfants. Les entreprises peuvent également les acheter comme cadeaux de Noël et récompenses de fin d'année.

Rétractable: un clip de bouton rétractable et une boucle amovible. Mousqueton métallique et libération rapide, durable et léger, résistant à l'usure et facile à transporter, léger et facile à attacher. Convient pour les détenteurs de cartes d'identité, les détenteurs de cartes de travail, les smartphones, les appareils photo, les lecteurs de musique, les boutons, etc. Peut pivoter à 360 ° et est fabriqué à partir d'un bracelet en tissu double couche souple spécial, très durable et confortable

Matériaux de qualité: une longe amovible avec un col fleuri, un rouleau élastique pour carte d'identité et une carte d'identité imprimée. Matériaux de haute qualité γ Joli porte - cartes d'identité rétractable Boucle pratique imprimée, petite et légère, facile à transporter et à utiliser. Un badge et une lanière robustes vous rendront heureux à long terme.

Portable: le joli porte - cartes d'identité rétractable, le porte - cartes d'identité et la longe sont de la bonne taille pour les adultes et les étudiants. Il est petit et léger, facile à transporter et à utiliser. Un badge et une longe robustes et portables seront conservés longtemps.

qu Funda de Piel Suave roja Viaje, crédito, Tarjeta de identificación, Billetera, sintética, Rojo, Travel Card € 3.28 in stock 1 new from €3.28

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda de piel sintética para pases, entradas, tarjetas de crédito, tarjetas de identificación.

Cartera elegante y elegante.

Protege tu pase de daños y desgaste.

También para tarjetas bancarias y permisos de conducir.

Hecho de piel sintética antideslizante y duradera con esquinas metálicas, ideal como regalo.

TIANLIN Porta Tarjetas Colgante, Funda Tarjeta Identificación de Cuero PU, Tarjetero Colgante con 6 Ranuras para Tarjetas de Memoria para Tarjetero (azul) € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño Multifuncional】: El portatarjetas de identificación está diseñado con múltiples ranuras para tarjetas, un bolsillo con cremallera en el medio, tres ranuras para tarjetas en la parte delantera con una hebilla protectora para evitar que las tarjetas se caigan, dos ranuras para tarjetas en la parte posterior y una tarjeta transparente ranura en un lado, que muestra claramente sus archivos.

【Hebilla de Cordón Retráctil】: El tarjetero colgante tiene una hebilla de cordón retráctil, que se puede estirar y acortar fácilmente, lo cual es fácil cuando desea seleccionar y colocar tarjetas.

【Cómodo de Usar】: El porta identificacion con pinza está hecho de cuero de PU suave, que es resistente al desgaste y se puede usar de muchas maneras. Se puede colgar del cuello con una cuerda o enganchar directamente a la ropa o bolsos.

【Seguridad y Resistente a las Caídas】: Nuestro soporte para tarjetas de identificación adopta un diseño de ranura para tarjetas con cremallera y un diseño de hebilla protectora, lo que garantiza que su tarjeta esté firmemente colocada en la ranura para tarjetas y no se caiga fácilmente.

【Tarjetero Ideal】: Puede mostrar claramente su tarjeta de identificación, proporcionar más funciones de almacenamiento en la ranura de la tarjeta, adecuado para tarjeta de identificación, tarjeta de membresía, tarjeta de transporte, tarjeta de crédito, estudiante, titulares de tarjetas de identificación de trabajo. READ Los 30 mejores Maleta Cabina Samsonite capaces: la mejor revisión sobre Maleta Cabina Samsonite

EXACOMPTA 5105143E - Portatarjetas Eden (7 x 10 cm), Color Oro Suave € 3.46 in stock 1 new from €3.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un portatarjetas con purpurina muy práctico para encontrar rápidamente sus tarjetas en su bolso

Funda para 2 tarjetas de 5,4 x 8,5 cm (tarjeta de cantina, crédito, transporte, nuevo permiso de conducir...)

Material de PVC con purpurina

Nacido en los Vosgos, hecho en Francia y pensado para ti

0

Fezf Porta Tarjetas Identificativas, Lanyard con Tarjetero,Cordones con Fundas de Tarjetas,Cuello Cuerda con Porta Credencial,para Tarjetas para Llaves, Tarjetas de Identificación, Oficina(B) € 6.89 in stock 1 new from €6.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: la carcasa está hecha de material ABS, que es resistente y duradero, y la apariencia es suave.El cordón está hecho de material Dortron tejido importado.La tela es suave y lisa, lavable, no se desvanece, es cómoda de usar, no se estrangula el cuello, y se puede utilizar durante mucho tiempo.

Diseño: lindo diseño de patrón, simple y elegante, perfecto para el uso diario. La funda para tarjetas adopta un diseño de cajón, que es conveniente y razonable de usar.Puede contener hasta dos tarjetas con el grosor de la tarjeta de identificación, y el tamaño máximo de almacenamiento es de 8,5*5,5 cm. Ligero, fácil de transportar y usar, úsalo todo el día sin cansarte, facilitándote el uso de tu DNI y tarjetas de acceso.

Aplicable: adecuado para el trabajo diario como enfermeras, médicos, personal, maestros, estudiantes, voluntarios, etc. Adecuado para conferencias, oficinas, excursiones para niños, ferias comerciales, conciertos, tarjetas de autobús escolar, eventos, cruceros y etiquetas de equipaje de viaje, etc. También envían un gran regalo para esposa, esposo, parientes, amigos.

Tamaño: la funda de la tarjeta mide 7 cm * 11 cm y el cordón doblado por la mitad mide 41 cm * 2 cm (excluyendo la longitud del conector)

Cantidad: 1 pieza.

Fodlon Porta Tarjetas Identificativas Colgante Extensible Portatarjetas Retractile Funda Tarjeta Con Correa Cuello Porta Tarjetas Vertical Para Personal, Estudiantes, Exposiciones, Ceremonias, Negro € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cordón de la manga de la tarjeta está hecho de material PP y poliéster de alta calidad, que es fuerte y duradero. El cordón es suave y no se desvanece.

El portatarjetas con cubierta transparente tiene visibilidad y protección, y no es fácil caerse y dañarse.

El diseño de hebilla retráctil puede extender el cordón a 68 cm. La superficie de la funda de la tarjeta es mate y los bordes de las cuatro esquinas son redondeados. No es fácil lastimarse las manos ni dañar la ropa.

Color: el color es negro y de moda. Adecuado para hombres, mujeres, adultos, estudiantes, etc. El diseño único puede evitar que la tarjeta se agite o se salga.

El cordón se puede usar para tarjetas de identificación, tarjetas de crédito, tarjetas de membresía, pases, tarjetas de biblioteca, tarjetas de transporte, etc. También es muy adecuado para el personal de oficina, ferias comerciales, ceremonias de apertura, etc.

Vicloon Correa para el Cuello Tarjeta, 3pcs Cinta para Cuello y 6pcs Badge Id Tarjeta,con Hebilla de Liberación Rápida y Cierre de Langosta Giratorio, para Tarjeta de Autobús,Llaves(Negro Gris Azul) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material Cómodo】 El cordón está hecho de material de nailon, que es suave y cómodo, y no hará que su cuello se sienta incómodo durante un uso prolongado. La funda de la tarjeta de PVC está hecha de plástico de alta calidad, resistente al agua y al polvo para proteger su tarjeta.

【Múltiples Combinaciones】Recibirás 3 cordones y 6 fundas transparentes para tarjetas, los cordones miden 47 cm de largo y 2 cm de ancho, cada uno con un cierre desmontable y un cierre de langosta giratorio. 3 fundas horizontales para tarjetas de 10 cm x 6 cm y 3 fundas verticales para tarjetas de 9 x 7 cm.

【Conveniente】Cordón resistente con broche de langosta giratorio para asegurar fácilmente llaves, billeteras, portadocumentos, teléfonos celulares y otros artículos. La hebilla de liberación rápida puede sacar artículos en cualquier momento, lo cual es práctico y conveniente.

【Amplia Gama de Aplicaciones】 El cordón es perfecto para reuniones, fiestas, eventos escolares, exposiciones o viajes. Al mismo tiempo, también son útiles para algunas personas que necesitan ayuda, por ejemplo: las condiciones pueden escribirse en la tarjeta y colocarse en el portatarjetas de identificación para ayudar a las personas con discapacidad auditiva.

【Adecuado para Regalos】Este juego de cordones está disponible en 3 colores: negro/gris oscuro/azul zafiro, adecuado para profesores, estudiantes, amigos y otros para cumpleaños, Navidad, Acción de Gracias y otros eventos. Este es un regalo muy práctico.

Fintie Cartera Tarjetero de Credito con Bolsillo Frontal - Tarjetero Minimalista con Bloque RFID Portatarjetas para Tarjetas de Crédito/Identificación con Cubierta Transparente, Esmeralda € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIGERO y DELGADO: mide solo 11,7 x 8,2 x 0,5 cm. Es la billetera delgada que es conveniente para llevar en el bolsillo, bolso o paquete de viaje.

DISEÑO DE ESPACIO: Cuenta con 7 ranuras para tarjetas de crédito; 1 ventana transparente para deslizar con el dedo para identificación / licencia de conducir y 1 bolsillo de dinero para efectivo, recibos o facturas

MÁS FÁCIL DE TOMAR LA TARJETA: dos ranuras de tarjeta amplias con aberturas para el pulgar facilitan el deslizamiento de las tarjetas de acceso frecuente

DISEÑO SEGURO: la funda de la cartera de la tarjeta está equipada con una avanzada tecnología de bloqueo de RFID; protege su valiosa información almacenada en chips de escaneos no autorizados cuando viaja, compra o explora

REGALO IDEAL: fabricado con una composición de cuero de primera calidad: duradero, elegante, funcional y de diseño unisex, es un gran regalo para su amante, familiar o amigos.

Vicloon Badge Holder, 4 Transparente Plástico Duro Badge Titulares, Vertical y Horizontal Tarjetas de Identificación, Protector de Tarjetas de Ranura para el Pulgar € 7.59

€ 5.94 in stock 1 new from €5.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Uso Horizontal y Vertical】 A diferencia de la mayoría de los otros productos en el mercado, este porta credenciales de plástico rígido se puede usar horizontal o verticalmente, con perforaciones en ambos extremos, lo cual es muy conveniente.

【Fácil de Usar】Este soporte para credencial tiene una ranura para el pulgar para empujar fácilmente la tarjeta para un fácil acceso. 5 cm de grosor, puede contener 1-2 tarjetas.

【Material Duradero】El soporte de la tarjeta de identificación está hecho de material de PC transparente de alta calidad, lo que puede evitar que su tarjeta de identificación o pase de trabajo se raye, doble o rompa. Dimensiones: 10*6,5 cm, tamaño de la ranura para tarjetas: 8,5*5,5 cm.

【Perforación Superior】 El soporte de identificación tiene un preperforado en la parte superior, puede usarlo con su llavero o cordón y llevarlo con usted.

【Uso Amplio】 El portatarjetas de identificación es adecuado para tarjetas de identificación, tarjetas de membresía, pases de autobús para niños, tarjetas de licencia de conducir, tarjetas de identificación escolares, etc. Perfecto para personal hospitalario, enfermeras, policías y estudiantes.

CREATCABIN 4 Funda para Tarjeta de Crédito con Forma de Onda, Extraíble, Impermeable, Autoadhesiva, para Tarjetas Bancarias, Cumpleaños, Transporte, Funda para 186.3 x 137.3mm € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO ÚNICO: Nuestras fundas para tarjetas con patrón de ondas protegerán su tarjeta de crédito y harán que su tarjeta de crédito se vea única y muestre su personalidad. Ya es hora de preservar la tarjeta de crédito/débito del robo de información.

MATERIALES PREMIUM: Utilizamos el material plástico de PVC para estas pegatinas, ultrafino fácil de pegar y extraíble. Adicionalmente, nuestras etiquetas adhesivas para tarjetas de débito se fabrican con un acabado mate resistente al agua y fundas para tarjetas a prueba de rasguños, no se desvanezca y se mantenga nuevo durante mucho tiempo.

OPCIÓN MÚLTIPLE: El tamaño del producto es de aproximadamente 7.3 x 5.4 pulgada (186.3 x 137.3 mm). Ponemos a tu disposición un juego de 4 pegatinas con precorte para microchip rectangular: media tapa, cobertura total, cubierta completa con ventana que se adapta a todo tipo de tarjeta de un chip pequeño.

REGALO INDISPENSABLE: Puedes usar estas fundas para tarjetas como decoración o regalo. En días especiales, usa estas fundas de cartas para regalar a tu familia, esposo esposa amigos tus colegas o cualquier persona que amabas tanto. Sabes que todo el mundo tiene una tarjeta de crédito., estas fundas de cartas serán un regalo para alguien o para ti mismo.

APLICAR A: La etiqueta de la tarjeta bancaria también se puede usar para la tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tarjeta de transporte, tarjeta llave, tarjetas de regalo, , tarjetas de acceso, Cualquier tipo de tarjeta de pago, etc..

Fezf Funda de Tarjeta de Identificación, Porta de Tarjeta con Retractile Cordón, Porta Tarjetas Colgante, Cordón con Soporte para Tarjetas,Lanyard con Tarjetero, para Llaves,Oficina(A) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: carcasa de ABS, cordón de tela suave, resistente a la decoloración, robusto, estuche de identificación seguro para evitar que sus tarjetas se caigan, adecuado para llevar todo el día y duradero.

Diseño: El estuche y el cordón para el cuello de la flor son extraíbles para facilitar su almacenamiento y retirada, bellamente impreso con un motivo floral, compacto y ligero para facilitar su transporte y uso, la insignia y el cordón resistentes y ponibles se llevarán con usted durante mucho tiempo.

Adecuado: para enfermeras, médicos, personal, profesores, estudiantes, voluntarios, ideal para conferencias, oficinas, excursiones de niños, ferias, conciertos, tarjetas de autobús escolar, eventos y etiquetas de equipaje de viaje. También son regalos ideales para esposas, maridos y seres queridos.

Tamaño: el tarjetero mide 6,8cm*11cm, el cordón doblado por la mitad mide 40cm de largo.

Cantidad: 1 unidad.

Hianjoo Porta Gafete con Cordón, Funda de Tarjetas Identificativas Sujetador De Insignia Soporte De Tarjeta ID con Clip de Cinturon Carrete Retráctil para Estudiantes Personal Oficina, Marmoleado Rojo € 6.90 in stock 1 new from €6.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lados dobles con patrón impreso Nuestro soporte para insignias está hecho de material ABS. El patrón vívido está impreso en dos lados. Y el tarjetero es liviano, fácil de transportar y cómodo de usar.

Correa para el cuello El color y el patrón de la correa para el cuello combinan con el tarjetero. Y el cordón está hecho de material de poliéster suave, que no dañará tu piel. Además, también puedes colgar tu tarjeta de identificación, llave, cámara y teléfono con el llavero. Especificación de la correa: longitud 20 pulgadas (50 cm), ancho 0,79 pulgadas (2 cm).

Carrete porta credencial retráctil El cordón de nailon del retractor de credencial es flexible y retráctil hasta 62 cm, lo que facilita el uso de su tarjeta sin quitarla en ningún momento. El clip está atornillado en la parte posterior, por lo que no debe preocuparse de que se caiga. Sujete fácilmente a cinturones, bolsillos, correas de bolsos, mochilas. Viene con llavero y es perfecto como llavero retráctil.

Viene con llavero Nuestro producto viene con un llavero, si necesita usarlo, puede conectarlo al carrete del porta credenciales, para que pueda colgar sus llaves en él.

Regalo maravilloso Este portatarjetas viene en colores brillantes, es un regalo ideal para enfermeras, profesores, estudiantes, personal de oficina.

TIESOME Badge Holder 3 Piezas Sin Cordón, Porta Tarjetas Funda Tarjeta Transporte Funda Tarjeta Identificación Porta Tarjetas Identificativas Card Holder Para Personal Estudiantes Oficina Enfermera € 5.68

€ 5.48 in stock 1 new from €5.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de soportes deslizantes para insignias: el paquete incluye 3 soportes de plástico duro para tarjetas de identificación. Adopta un diseño deslizante, que no tiene huecos, protege mejor tu tarjeta y evita que se caiga o se pierda. Cubierta de tarjeta deslizante para el pulgar para insertar y quitar fácilmente la tarjeta.

Puede contener 2 tarjetas: el tamaño del soporte para tarjetas es de 11 x 7 cm, tamaño de la ranura para tarjetas: 3.26 x 2.04 pulgadas, 5 mm de grosor, perfecto para 2 tarjetas o soporte de identificación doble. Adecuado para tarjetas de identificación, tarjetas de crédito, tarjetas de membresía, llaves de hotel, cruceros, pases de autobús para niños, tarjetas de licencia de conducir, tarjetas de identificación escolar, etc.

Material de alta calidad: este protector de plástico para tarjetas de identificación está hecho de plástico ABS de alta calidad con un borde liso que no irrita tu piel, es duradero, fuerte, ligero, impermeable y a prueba de polvo, es visible con una ventana de plástico gruesa. Fácil de ocultar la tarjeta magnética en la parte posterior para escanear frecuentes sin quitar la funda.

Fácil de transportar: el diseño de carga superior es conveniente para reemplazar o fijar a cordones, carretes de insignia, etc. Las fundas verticales para tarjetas mantienen las tarjetas en su lugar y las protegen sin caerse. Ideal para personal de oficina, bomberos, trabajadores de mantenimiento, estudiantes, médicos, etc.

Amplia aplicación: el soporte de identificación de negocios es cómodo de llevar, diseño elegante y tiene buena textura. No solo refleja tu elegante temperamento empresarial, sino que también refleja una buena imagen corporativa. Es la herramienta perfecta para entornos de oficina, lugares de trabajo comerciales e industriales, organizaciones, proyectos de contratación y organización de eventos a gran escala. READ Los 30 mejores Maleta De Viaje Grande capaces: la mejor revisión sobre Maleta De Viaje Grande

Vicloon Soportes Horizontal de Plástico Duro, 10Pcs ID Titular de la Tarjeta, Funda de Tarjeta de Identificación, Tarjetas de Identificación para Oficina, Escuela - Blanco € 5.59 in stock 1 new from €5.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Proteja su Tarjeta】Proteja su tarjeta de control de acceso, tarjeta de pago o tarjeta de identificación en este resistente tarjetero de plástico. Diseñado con ranuras para los pulgares para uso diario, se puede colgar en un cordón o llavero. La Soporte de Tarjeta ID está diseñada para sostener su tarjeta firmemente para que no se salga aunque la agite.

【Pantalla de un Solo Lado】Conveniente para colocar su tarjeta de identificación o tarjeta de acceso. El Soporte horizontal para tarjetas tiene una sola vista para sujetar cualquier carné o carné de tamaño estándar.

【Material Premium】Hecho de plástico duradero de alta calidad, resistente al calor, la abrasión o la rotura. Proteja eficazmente sus tarjetas contra daños, dobladuras o pérdidas.

【Adecuado para la Mayoría de Los Tipos de Tarjetas】Las dimensiones internas de 86 MM x 53 MM aseguran que cualquier tipo de tarjeta para uso minorista, de ocio, comercial, industrial, hostelería, viajes o uso personal se pueda almacenar cómodamente en este clip de plástico, paquete de 10 , la cantidad satisface sus necesidades diarias.

【Ampliamente Aplicable】Adecuado para el control de acceso a la oficina, tarjeta de visitante, tarjeta de estudiante, certificado de sitio de construcción y tarjeta de membresía. También se puede utilizar para proteger tarjetas de identificación, licencias de conducir o tarjetas de crédito.

OW-Travel Bloqueo RFID Tarjeta de credito y Pasaporte. Fundas para Credit Card Protector Anti Fraude (Protección Anti NFC/RFID 5) € 5.97 in stock 1 new from €5.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Detén El Robo de Identidad con Fundas para Tarjetas con Bloqueo RFID】 Protégete contra el robo de datos realizado por ladrones que extraen y roban tu información financiera personal con tarjetero seguridad. Evita perder de tu tiempo cancelando la visa tarjeta de credito o tener que vivir ansioso por el robo de fraude con protector tarjetas contactless. Viaja seguro con la confianza de que estás protegido con funda para tarjeta de bloqueo RFID. Tarjeta RFID/NFC, TÜV Seguridad Probada.

【Protege Tu Información Personal】 Con protector de tarjetas de credito con bloqueo RFID, un tarjetero anticontactless. Protege la tarjeta visa, las tarjetas bancarias de débito y ATM. Ideal para RFID pasaporte funda, funda tarjeta identificacion, funda abono transportes, licencias de conducir, identificador NFC y RFID card sin contacto. RFID blocker forrado con un escudo opaco para bloquear las señales de los carteristas tecnológicos y dispositivos de escaneo electrónico.

【Protectores para Tarjetas RFID OW-Travel De Calidad Premium】 El avanzado material de alto grado es fuerte, muy delgado, ligero y resistente a los desgarros. Perfecto para tarjetero antirrobo. Las fundas tarjetas credito protectoras mantendrán las tarjetas seguras, y se deslizan fácilmente en la cartera sin ocupar mucho espacio y aumentar demasiado el grosor, como lo hacen algunas fundas protectores de papel para tarjetas. Las funda tarjetas son una pequeña jaula de faraday.

【Puedes Tener Tranquilidad】 Con las fundas de tarjetas protectoras con bloqueo RFID. Los hombres podrán seguir usando sus tarjeteros para tarjetas de credito y cartera hombre tarjetas; las mujeres sus tarjeteros mujer tarjetas credito. No es necesario comprar cartera protectoras de tarjetas o voluminosos tarjeteros antiescaneo. Con una funda tarjeta por cada carta tienes una cartera anti RFID / cartera anti contactless. El protector bolsillo es simple y efectivo tarjetero anti contactless.

【Satisfacción Total Garantizada o Le Devolvemos Su Dinero】 Viajes accesorios de regalos para viajeros, por hombre y mujer. Funda protectora tarjeta por tarjeta de identificación, credit card sleeve, funda tarjeta transporte y fundas de pasaporte. Tarjetero bloqueo RFID bloque card blocking holder sleeves y passport wallet stop identity theft: manguito protector bloques y cubierta de pasaporte escudos de seguridad. ¡Haz clic en el botón de "Añadir a la Cesta" para hacer tu pedido ahora!

Fezf Funda de Tarjeta de Identificación, Porta de Tarjeta con Retractile Cordón, Porta Tarjetas Colgante, Cordón con Soporte para Tarjetas,Lanyard con Tarjetero, para Llaves,Oficina(C) € 4.94 in stock 1 new from €4.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: carcasa de ABS, cordón de tela suave, resistente a la decoloración, robusto, portacredenciales seguro para evitar que sus tarjetas se caigan, adecuado para llevar todo el día y duradero.

Diseño: El estuche y el cordón para el cuello de la flor son desmontables para facilitar el almacenamiento y la extracción, con un hermoso estampado floral, delicado, compacto y ligero, fácil de transportar y utilizar, la insignia y el cordón resistentes y ponibles se llevarán durante mucho tiempo.

Adecuado: para enfermeras, médicos, personal, profesores, estudiantes, voluntarios, ideal para conferencias, oficinas, excursiones de niños, ferias, conciertos, tarjetas de autobús escolar, eventos y etiquetas de equipaje de viaje. También son regalos ideales para esposas, maridos y seres queridos.

Tamaño: el tarjetero mide 6,8cm*11cm, el cordón plegado mide 40cm de largo.

Cantidad: 1 unidad.

Porta Tarjetas Identificativas Cuero PU con Lanyard, 5 Tarjeteros y 1 Bolsillo con Cremallera, Puede Almacenar Carnés de Identidad, Carnés de Estudiante y Tarjetas de Autobús(White) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estructura del Portacredenciales: Delante 1 ventana transparente, 1 ranura abierta para tarjetas, detrás 3 ranuras para carnés de identidad, tarjetas de crédito, tarjetas de metro, etc. Lado 1 ranura para billetes con bolsillo con cremallera para efectivo, monedas, etc. Espacio suficiente para todas las tarjetas

Material: Porta tarjetas identificativas para el cuello está fabricado en cuero PU, sólido y fiable, resistente al desgaste y duradero, inodoro y de larga duración

Lanyard: La longitud del cordón para collar es de 50 cm y la anchura de 2 cm. Cordón de cuello para colgar del cuello, cordón de muñeca para colgar fácilmente de la muñeca, anilla metálica para colgar tarjeteros, carteras, fundas para tarjetas, llaves, teléfonos móviles, objetos decorativos

Funda Tarjeta Identificación: Cordones para el cuello presentan una impresión clara y colores brillantes, para que puedas combinarlos con tu ropa. Nuestro portacredenciales para el cuello no puede faltar en tu atuendo

Multifuncional: Porta tarjetas identificativas son perfectos para profesores, estudiantes, oficinistas, médicos y periodistas. Son un regalo perfecto para su hija, amigos, esposa, novia, colegas, estudiantes, profesores, etc

