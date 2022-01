Inicio » Luggage Los 30 mejores Funda Portatil 17.3 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Funda Portatil 17.3 Pulgadas Luggage Los 30 mejores Funda Portatil 17.3 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Funda Portatil 17.3 Pulgadas 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Amazon Basics - Funda protectora para portátiles de 17.3", negro € 14.55 in stock 1 new from €14.55

34 used from €6.71

Amazon.es Features Compatible con portátiles de hasta 17.3 pulgadas

Es tan fina que la puedes llevar en la mano o en un bolso

Se envía en un paquete abrefácil de Amazon

Dimensiones: 43.9 x 32 x 2

Comprueba las medidas del ordenador portátil para asegurarte de que cabe en la funda

Trust Atlanta - Maletín para portátiles de hasta 17.3", negro € 17.99

€ 8.16 in stock 4 new from €8.16

Amazon.es Features Bolsa para guardar y transportar el ordenador portátil de 17.3" y sus periféricos

Compartimiento principal de gran tamaño (45 x 420 x 325 mm) que se adecúa a casi todos los modelos con pantalla de hasta 17.3"

Interior acolchado para proteger el ordenador

Compartimientos adicionales para guardar su iPod, reproductor de MP3, PDA, fuente de alimentación

Material robusto de alta resistencia al uso pesado

Voova Maletin Ordenador Portatil 17 17.3 Pulgadas con Bandolera, Funda Bolsa portatil Impermeable Compatible con MacBook Pro 17, HP Envy 17/Pavilion 17, Acer ASUS DELL, Hombre Mujer, Gris € 21.99

€ 18.69 in stock 1 new from €18.69

Amazon.es Features Dimensiones externas: 18,1x12,7x1,3 pulgadas / 45,9x32,2x3,3 cm; dimensiones internas: 17,3x12,2x1,0 pulgadas / 43,1x20,9x2,5 cm. Se adapta a la mayoría de las laptops 17-17.3, como la laptop HP ENVY, Dell Inspiron, Lenovo IdeaPad, Asus StudioBook, VivoBook, ect. (Por favor, mida su dispositivo para obtener el tamaño adecuado).

✔ Ligero & delgado: cumpla con sus demandas para llevarlo fácilmente y mantenerse elegante. A alguien le gusta viajar con estilo y viajar al trabajo.

✔ Dos bolsillos: bolsillos en la parte delantera y trasera, puede ocultar las empuñaduras cuando lo usa como bolso de hombro, y más, acomodar sus artículos pequeños como llaves, bolígrafos, auriculares, etc.

✔Diseñe con una correa: dos formas de llevarlo como quiera. Es útil cuando sus manos están ocupadas con otras cosas.

✔Detalles de primera calidad: use una cremallera exquisita, todos los puntos de tensión se han fortalecido, le brindan una mayor protección de consideración.

Arvok 17 Pulgadas Funda Protectora para Portátiles/Impermeable Ordenador Portátil Caso/Neopreno del Portátil Bolsa para Acer/ASUS/DELL/Fujitsu/Lenovo/HP/Samsung/Sony (Negro) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Adecuado para más popular MacBooks / laptops / notebooks / Ultrabooks con pantalla de 17-17.3 pulgadas

Espesor: 0,25 pulgadas / 0,6 cm; Dimensiones internas: 16.1 "x 1.25" x 11.8 "/ 41 cm x 3.1 cm x 30 cm (largo x ancho x alto); Dimensiones externas: 17.3" x 1.375 "x 12.9" / 44 cm x 3.5 cm x 33 cm (L x W x H).

Compatible con Acer Aspire E1-731, Acer Aspire V3-772G, Acer Aspire E5-771, Asus F751MA, Alienware, HP Pavilion 17, HP Envy 17, Lenovo G700, Lenovo IdeaPad Z710, MSI, Lenovo G710, Toshiba Satellite C70.

El material de neopreno resistente al agua ofrece un diseño liviano y una protección superior. Protege la laptop / netbook del polvo, golpes, golpes, arañazos y derrames.

El diseño de línea delgada permite que esta funda se lleve solo o quepa en su bolso favorito.

KROSER 18" Bandolera para Portátil Maletín Premium para Laptop hasta 17.3" Expandible Hidrófugo Bolsa del Hombro Bolsa de Computadora para Viajes/Negocios/Escuela/Hombres/Mujeres-Negro € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features MATERIAL: El maletín para computadora portátil está hecho de tela de poliéster de lona respetuosa con el medio ambiente que es duradera y repelente al agua; Dimensiones: 18"x12.8"x7.5"/9.5"; Peso: 2.88LBS.

COMPARTIMIENTO MULTIFUNCIONAL: Los compartimentos espaciosos proporcionan espacio separado para su computadora de 17.3", iPad, archivos, bolígrafos, billetera, cuadernos y todos sus artículos. Bolsillos RFID con función de protección de identidad, protege la fecha codificada en la mayoría de los documentos de identidad, tarjetas de crédito y pasaportes. El compartimento acolchado para computadora portátil ofrece una protección perfecta para su computadora portátil contra golpes accidentales.

CAPACIDAD EXPANDIBLE: La cremallera de expansión extenderá en gran medida el espacio del compartimento principal, en el que habrá más espacio para su ropa y archivos.

DISEÑO CÓMODO Y COMPATIBLE: La correa para el hombro acolchada extraíble y ajustable y las resistentes asas de PU le aseguran un transporte cómodo durante mucho tiempo.

GRAN CONVENIENCIA: Una correa de equipaje bien tejida es bastante fácil de colocar la bolsa del ordenador portátil en el carrito de su equipaje, lo que hace que su viaje y viaje de negocios sean más convenientes. READ Los 30 mejores Regalos Hombre Originales capaces: la mejor revisión sobre Regalos Hombre Originales

Samsonite Guardit 2.0 Mochila para portátil, Unisex Adulto, 17.3 pulgadas (48 cm - 27.5 L), Negro (Black) € 69.00

€ 56.25 in stock 9 new from €54.90

Amazon.es Features Mochila para portátil 173 pulgadas: 32 x 205 x 48 cm; 275 L; 0,82 kg

Adecuada combinación de 2 tipos de poliéster

Solapa práctica en todos los artículos

Bolsillo con revestimiento de tacto suave para gafas de sol, tickets y otros pequeños accesorios

Organización interna rediseñada para los dispositivos electrónicos

Mars Gaming MB2, Mochila Gaming Impermeable, 17,3'', USB Externo, TSA, Negro € 39.90

€ 38.68 in stock 20 new from €38.68

Amazon.es Features Mochila-maletín con sistema de antirrobo tsa y espacio para portátiles de hasta 17,3"

Superficie impermeable y ultrarresistente para mantener seco el interior y protegidas todas tus pertenencias

Sistema antirrobo con cerradura tsa homologada para viajar en avión

Compacta y ligera, con múltiples bolsillos y puerto usb para conectar tus dispositivos a una powerbank interna

El aspecto del MB2 tiene un diseño ergonómico y moderno, con un acabado gris y negro que combina a la perfección con el rojo clásico de Mars Gaming

Mochila Antirrobo Impermeable, Mochila Portátil Hombre 17.3 Pulgadas Puerto USB Impermeable Trabajo Ordenador Viaje Negocio Multifuncional Daypacks Negro € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features ✈GRAN CAPACIDAD: la mochila de viaje para hombres posee más de 15 bolsillos independientes para almacenamiento de gran tamaño y organización para artículos pequeños. Los 3 compartimientos múltiples principales y amplios con muchos bolsillos ocultos pueden acomodar una gran cantidad de cosas como artículos para la universidad, accesorios de viaje, ropa, artículos de papelería, computadoras portátiles, Dos bolsillos laterales para botella de agua y paraguas.

✈DIMENSIÓN Y MATERIAL DURADERO - Tamaño de la mochila extra grande de la universidad: 12.6 * 7.8 * 19.6 (pulgadas), Capacidad: 45L, compartimento acolchado separado para laptop cabe la mayoría de las laptops de 13, 14, 15, 15.6, 16, 17 y hasta 17.3 pulgadas Ipad / Computer. La mochila para computadora de negocios hecha de tela de poliéster de alta calidad a prueba de golpes con forro de nylon de alta densidad para una mejor resistencia al agua y al desgaste.

✈Antirrobo y SEGURO: incluye BLOQUEO DE COMBINACIÓN A PRUEBA DE ROBO Y PAPELES MENTALES DURADEROS, protege la billetera y otros artículos del interior del ladrón y ofrece espacio privado.

✈PUERTO DE CARGA USB Y REFLECTIVO DE LUZ NOCTURNA: con el cargador USB incorporado en el exterior y el cable de carga incorporado en el interior, esta mochila USB le ofrece una forma más conveniente de cargar su teléfono mientras camina. Los usuarios están seguros cuando usan la mochila en la noche o en zonas oscuras.

✈RESPIRABLE Y CÓMODO: el panel posterior de malla acolchada y transpirable de esta computadora ayuda en el diseño de mochilas para la convección del aire, la ventilación y la eliminación de calor. Las cómodas y anchas correas de malla transpirables con abundante almohadilla de esponja ayudan a aliviar el estrés de su hombro. Bolsas de libros de primera calidad para hombres y mochilas escolares para niños adolescentes. Y es un regalo ideal para hombres mujeres.

DOMISO 17.3 Pulgada Impermeable Funda Portatil Bolsa Maletín para portátiles con Asa para 17.3" DELL Inspiron/MSI/Lenovo IdeaPad 300 320 321/HP Envy 17/LG gram 17"/ASUS ROG Strix GL702VS,Rosado € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Dimensiones externas: 435 x 315 x 25 mm / 17.13 x 12.40 x 0.98 pulgadas;Dimensiones internas: 425 x 305 x 25 mm / 16.73 x 12.01 x 0.98 pulgadas ; Compatible con la mayoría de las laptops de 17.3 "para Apple, Microsoft, Lenovo, Acer, ASUS, HP, Dell y más.

La materia externa impermeable protege su dispositivo de derrames accidentales; Acolchado de espuma de poliéster y almohadillas de espuma internas suaves y esponjosas pueden proteger su tableta/ordenador portátil del polvo, arañazos, caídas y golpes.

Ligero y compacto, y las correas de hombro ajustables varia desde 26.4 pulgadas (67 cm) hasta un máximo de 52.8 pulgadas (134 cm), se puede llevar la asa resistente cómodamente por largo tiempo.

Se puede utilizar la bolsa como bolso y maletín a su voluntad. La correa del equipaje a espaldas permite que la maleta se deslice por el tubo del equipaje para asegurarla en su lugar, proporcionando una forma conveniente de llevar el equipaje y liberar los hombros.

Los dos bolsillos frontales adicionales de la maleta son ideales para artículos pequeños como adaptadores de corriente, cables, plumas y cuadernos, lo que mejora la comodidad.

DOMISO Funda Portatil 17.3 Pulgadas,Maletín de Ordenador Impermeable Compatible con 17.3" HP Pavilion 17 Envy 17/DELL Inspiron 17/Lenovo IdeaPad/LG gram/Acer/MSI/ASUS,Rosa € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features Compatibilidad: Dimensiones externas 44 * 31 * 3.5 cm (17.3 "* 12.2" * 1.4 "); Dimensiones internas 43.5 * 30.5 * 3cm (17.1" * 12 "* 1.2"). Compatible con: 17.3 "HP Pavilion 17 / HP 17 / Dell Inspiron 17 de 17,3 "/ LG Gram / Acer / MSI / ASUS.

Componentes de alta calidad: las bolsas para portátil de DOMISO se fabrican con materiales de premium calidad, con asas retráctiles duraderas, cremalleras suaves y cabezales de cremallera dobles por lo que no se enganchan durante el uso, proporcionándole una experiencia cómoda.

Antisalpicaduras: sobre el tejido exterior se elige la tela de nylon de alta calidad resistente, antiarrugas y antisalpicaduras, lo que garantiza una apariencia de premium calidad y una magnífica capacidad de protección. Si el agua salpica la superficie, puede simplemente secar la bolsa del portátil y el agua no penetrará en el interior de la bolsa para dañar su portátil.

Fuerte protección: con el diseño de los bordes acolchados con bucles engrosados hace que el portátil se mantenga bien protegido incluso cuando se cae y/o se golpea. Con el apoyo del material grueso y suave del interior garantizan que la bolsa sea resistente a los arañazos, el polvo y los golpes.

Extra espacio de almacenamiento: el bolsillo frontal y la pequeña bolsa de accesorios para guardar bolígrafo,celular, cables de datos, cargador, energía móvil y otros artículos, le proporcionan espacio de almacenamiento suficiente.

DOMISO 17 Pulgadas Funda para portátil de Funda Impermeable a Prueba de Golpes Funda Protectora para portátil para Bolso de Hombro para 17.3" HP Pavilion 17/HP Envy 17/HP 17/IdeaPad 321,Verde Azulado € 25.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features Dimensiones externas: 435 x 315 x 25 mm / 17,13 x 12,40 x 0,98 zoll, dimensiones interiores: 425 x 305 x 20 mm / 16,73 x 12,01 x 0,79 pulgadas. Adecuado para tamaños de pantalla de hasta 17.3 pulgadas portátiles o portátiles.

El material exterior consiste en tela impermeable de alta calidad para proteger su computadora portátil de la lluvia, el polvo y los arañazos. El interior consta de un suave vellón para proteger su computadora portátil de golpes, golpes y rasguños.

El bolsillo lateral de la bolsa es ideal para guardar artículos pequeños como adaptadores de corriente, cables, bolígrafos y cuadernos, con mayor comodidad.

Se ha probado minuciosamente una cremallera de primera calidad para garantizar la máxima resistencia y seguridad para mantener seguros los objetos de valor.

Compatible con Thinkpad P70 de 17,3 "/ Legion Y730 / IdeaPad 110300320321330700 Y700 / HP 17 / ENVY 17 / Pavilion 17 / Republic of Gamers G702VM / Precision 17 / MSI GS73VR Stealth Pro.

DOMISO 17.3 Pulgada Funda Ordenador Portátil Impermeable Protectora Bolsa con asa Portátil para 17.3" DELL Inspiron/MSI/Lenovo IdeaPad 300 320 321/HP Envy 17/LG gram 17"/ASUS ROG Strix GL702VS,Azul € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features Tamaño exterior: 435×325×20 mm(L×W×H)/17.1×12.8×0.8 Puldaga;Tamaño interno: 425×315×15 mm(L×W×H)/16.7×12.4×0.6 Puldaga.

El exterior resistente al agua para proteger su dispositivo contra derrames accidentales; con una capa de relleno de espuma de poliéster y almohadillas de espuma internas suaves y esponjosas para proteger su tableta / computadora portátil contra el polvo, arañazos, caídas y golpes.

Un bolsillo frontal adicional del estuche es ideal para almacenar artículos pequeños como adaptadores de corriente, cables, bolígrafos y blocs de notas, ofreciendo una mayor comodidad.

Delgado y liviano, puede deslizarse fácilmente en el maletín, la mochila u otras bolsas.

Compatible con la mayoría de las laptops de 17" laptops para Apple , Microsoft , Lenovo , Acer , ASUS , HP , Dell , etc.

DOMISO Funda para portátil resistente a los golpes de 17 pulgadas con funda protectora con asa Compatible con 17,3" Notebook/Dell Inspiron 17/HP Pavilion/Lenovo ideapad/ASUS/Acer/HP/Alienware 17,Negro € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features TAMAÑO: Dimensiones externas: 16,93" * 12,40" * 0,78"(430 * 315 * 20mm); Dimensiones internas: 16,53" x 12,01" x 0,59"(420 x 305 x 15mm).

Protector a prueba de golpes: la cubierta de la carcasa rígida de EVA ofrece la máxima protección para su computadora portátil contra rasguños, manchas, derrames y suciedad accidentales. A prueba de golpes, a prueba de agua, a prueba de salpicaduras y resistencia a la presión.

Diseño de bolsa de almacenamiento de accesorios únicos y el sistema de organización más versátil diseñado para sujetar artículos con firmeza.

CREMALLERA SUAVE Y interior suave: Faric de punto suave interno para proteger la superficie de la computadora portátil causada por arañazos accidentales. La fuerte cremallera de carga superior garantiza que la funda del portátil permanezca cerca, sin problemas y proteja perfectamente el contenido interior.

Característica de diseño: el asa en la parte superior de la funda es ancha, duradera y elástica, lo que hace que su computadora portátil sea más cómoda y conveniente.

DOMISO 17 Pulgadas Funda Protectora,Bolsa de Hombro Resistente al Agua para Ordenador portátil Compatible con 17.3" DELL Inspiron/MSI GS73VR Stealth Pro/Lenovo IdeaPad 300 320 321/HP Envy 17,Negro € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Amazon.es Features Dimensiones externas: 17.1" x 12.4" x 0.8" / 43.5 x 31.5 x 2.0 cm, Dimensiones internas: 16.7" x 12.0" x 0.6" / 42.5 x 30.5 x 1.5 cm.

Capa exterior resistente al agua ofrece la máxima protección contra golpes accidentales,la capa interna acolchado de espuma de poliéster y cojines internos de espuma suave y esponjosa ofrece protección para su tablet o portátil contra suciedad,resguños,manchas,y derrames.

Dos bolsas frontales están diseñado para guardar accesorios pequeños,tal como batería portátil,cables,bolígrafos y cuadernos,ofreciendo mayor comodidad.

Las mangas en la parte superior y en el lado de la funda son durables y elásticas, dar su transporte sea más cómodo.

Adecuado para la mayoría de las tabletas de 9.7 "10" 10.1 "10.5" .Compatible con Apple, Microsoft, Lenovo, Acer, ASUS, HP, Dell y más.

DOMISO 17,3 Pulgada Maletin Ordenador Portatil Funda Bolsa portatil Impermeable para 17.3" Macbook Pro 17/DELL Inspiron/MSI GS73VR Stealth Pro/Lenovo IdeaPad/HP Envy/ASUS ROG,Negro € 39.99

€ 37.99 in stock 1 new from €37.99

Amazon.es Features Dimensiones externas: 410 x 295 x 60 mm / 16,1 x 11,6 x 2,4 pulgadas, la correa de hombro ajustable varía desde 26,4 pulgadas (67 cm) hasta un máximo de 52,8 pulgadas (134 cm).

PROTECCIÓN PROFESIONAL DE 360 °: el exterior de esta bolsa para computadora portátil está hecha de tela de lona impermeable de alta calidad, que obstruye el agua y el vapor de manera efectiva, así que no se preocupe por las salpicaduras de agua o la lluvia. El forro polar antiestático en el interior puede absorber impactos de manera efectiva y reducir daños, proteger su computadora portátil y varios dispositivos de golpes y rasguños accidentales.

Compartimentos espaciosos: esta bolsa para computadora portátil de negocios ofrece espacios grandes y separados para sus archivos, revistas y dos bolsillos frontales adicionales para los accesorios de su computadora portátil, como adaptadores de corriente, cables, mouse, es lo suficientemente espacioso para satisfacer lo que desea.

ESTILOS DE TRANSPORTE multifuncionales: 3 vías de transporte, la correa de asa oculta y la correa de hombro desmontable permiten que esta bolsa se ajuste a una bolsa de hombro, bolso de mano o base de bolsa interior según sus necesidades.Será un buen socio para su uso diario o comercial viaje.

COMPATIBLE CON: Dell Inspiron 17 / HP Envy 17 / ASUS VivoBook 17 / IdeaPad 3 / LG Gram 17 / Razer Blade Pro 17 / MacBook Pro 17 y la mayoría de los portátiles Ultrabook de 17-17,3". READ Los 30 mejores Riñoneras Mujer Moda capaces: la mejor revisión sobre Riñoneras Mujer Moda

DOMISO Funda para portátil de 17,3 pulgadas con mango, funda protectora de EVA impermeable y antigolpes para 17,3 pulgadas de Inspiron/MSI GS73VR Stealth PRO/HP Envy 17/LG Gram 17"/ROG Strix GL702VS € 33.05 in stock 1 new from €33.05

Amazon.es Features Dimensiones: Dimensiones externas: 430 x 315 x 20 mm. Dimensiones internas: 420 x 305 x 15 mm.

A prueba de golpes y resistente al agua: la superficie exterior está hecha de material EVA grueso de alta calidad que ofrece la máxima protección para tu portátil contra arañazos accidentales, abolladuras, arañazos, derrames y suciedad.

Espacio adicional: dos bolsillos interiores pueden contener accesorios, como el teléfono móvil, cargador, cables, bolígrafos y otros objetos pequeños.

Cremallera suave: estas dos cremalleras son duraderas y suaves, te permiten abrir la funda desde ambos extremos de su apertura, proporcionando un fácil acceso a tu portátil.

Modelos compatibles: esta funda para portátil es ideal para Dell Inspiron 17 de 17,3 pulgadas, MSI GS73VR Stealth Pro, HP Envy 17, Lenovo, Acer, Samsung.

Voova Protectora de 360 Maletin Funda Portatil 17-17.3 Pulgada, Bolsa Ordenador portatil Impermeable Delgado Compatible con MacBook Pro 17, HP Envy 17/Pavilion 17, ASUS DELL, Hombre Mujer, Gris € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features ✔Protección Mejorada: El exterior de la funda de laptop portátil Voova está construido con tela de poliéster 600D resistente a derrames, lo que permite que su laptop portátil se mantenga alejada de derrames accidentales, polvo y arañazos. El acolchado grueso y el forro interior suave envolvieron completamente a Chromebook en todos los lados para protegerlos contra la arena, los rasguños y los golpes. El acolchado adicional en la parte inferior proporciona la máxima protección para la esquina.

✔Bolsillo Frontal Multifunción: El bolsillo con cremallera mantiene el equipo digital y los artículos personales seguros y no se deslizan, especialmente diseñado con una ranura para bolígrafo / lápiz óptico y 2 bolsillos de inserción. Espacio para guardar cables, adaptadores de ratón , auriculares, cables. Puede encontrar rápidamente lo que almacena y saca.1 ranura abierta adicional en la parte posterior de la funda del portátil le permite colocar fácilmente elementos como un portátil o un iPad.

✔Delgada y Liviana: La funda para laptop presenta un diseño portátil liviano y delgado, fácil de transportar y lista para llevar en cualquier momento. la correa (ajustable y desmontable) y el práctico asa ofrecen más versatilidad y comodidad. Puede usarlo como manga, bolso de hombro, bolso de mensaje o bolso cruzado. Se desliza fácilmente en su maletín, mochila u otras bolsas de equipaje.

✔Voova elegante bolsa de transporte para ordenador portátil, con su ventaja liviana y delgada y ofrece varias formas de llevar, compañero ideal para el trabajo y el tiempo libre. Regalo perfecto para niños y niñas, mujeres, hombres que necesitan protección para ordenador portátiles.Si tiene problemas o problemas, sobre demession u otros, no dude en contactarnos, le responderemos lo antes posible.

Dimensión interna: 16,9 x 12,4 x 1,38 pulgadas / 43 x 31,5 x 3,5 cm. Se adapta a la mayoría de las computadoras portátiles 17-17.3, como la computadora portátil HP ENVY, Dell Inspiron, Lenovo IdeaPad, Asus StudioBook, VivoBook, etc. (Mida su dispositivo para obtener el tamaño correcto).

Samsonite Guardit 2.0 - Funda para portátil, 17.3 Pulgadas, 46 cm, 26.5 L, Negro (Black) € 159.00

€ 115.88 in stock 8 new from €98.62

12 used from €69.89

Amazon.es Features Maletín para portátil con ruedas 173 pulgadas: 46 x 21 x 36 cm, 265 L, 275 Kg

Adecuada combinación de 2 tipos de poliéster

Solapa práctica en todos los artículos

Organización interna rediseñada para los dispositivos electrónicos

deleyCON 17,3" Pulgadas (43,94cm) Notebook Bolsa para el Netbook Laptop Bolsa para Ordenador Portátil de Nylon Robusto 2 Compartimentos para Accesorios Paredes Acolchadas Reforzadas - Gris € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features deleyCON Funda para laptop, notebook, netbook, ultrabook para modelos de hasta 17,3" pulgadas (43,49cm) protege de manera óptima contra la lluvia, arañazos y golpes

Bolsa de transporte con asa práctica para llevar cómodamente, 2 bolsillos laterales para documentos y accesorios (1x incl. zip)

El material exterior robusto de nylon es resistente y repelente a la suciedad, la parte interior de vello suave suave además protege contra los arañazos

IDEAL GUIDE: viajes de negocios, reuniones, universidades y ocio // Compañero elegante y práctico // Bolsa de protección óptima para dispositivos y accesorios

Compatible con innumerables modelos de todos los fabricantes principales hasta 17,3" (43,94cm) + Compartimentos prácticos de accesorios con cremallera en gris / marrón

Targus Geolite Essential maletín para portátil, funda para portátiles de hasta 17.3" con compartimento específico, bolso bandolera delgado y ligero – océano, TSS99101GL € 27.99

Amazon.es Features COMPARTIMENTO ACOLCHADO – Esta bolsa para ordenador tiene un compartimiento especial para portátiles de hasta 17.3" y un separador para guardar documentos y proteger su equipo.

SOPORTE Y COMODIDAD – Equipada con una correa para la maleta, asas y una correa acolchada desmontable, esta bandolera unisex resulta atractiva y muy cómoda desde su primer uso.

MATERIAL DE CALIDAD – Esta bolsa de nailon, con diseño compacto y sofisticado ideal para los profesionales, está hecha de materiales de calidad y resistentes al mal tiempo.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA – Las mochilas Targus tienen una garantía limitada de por vida para ofrecer tranquilidad y total confianza en la calidad de todas nuestras bolsas.

ENTREGA Y DETALLES – Targus Geolite Essential 17.3", cartera de negocios ligera con asas, correa acolchada para el hombro, práctica correa para la maleta y compartimento acolchado, color: océano

Voova 17 17.3 Maletín Funda para Ordenador Portátil Impermeable Bandolera para Netbooks,Expandible 30% Bolso Mensajero con Correa Extraíble Compatible con Macbook ASUS Acer HP, Hombres/Mujeres,Gris € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Amazon.es Features Dimensiones externas:47*33*6.5cm/18.5*13*2.56pulgadas,Dimensión interna : 45 * 31* 6 cm;Tamaño del compartimento del portátil: 16,1 x 10,2 x 1,6 pulgadas,se adapta a la mayoría de HP, Dell, Lenovo, Samsung, Toshiba, Huawei, Asus, Chromebook / Notebook / Ultrabook de Acer y la mayoría de las pantallas de portátiles de hasta 17 pulgadas.

✔Capacidad expandible del 30%: un diseño de consideración con cremallera inferior le permite obtener más del 30% de espacio para organizar sus artículos que necesita al instante.

✔práctico diseño de bolsillo: en el compartimento principal, tiene 2 compartimentos, separa tu laptop de tu importante archivo de papel; el bolsillo delantero se abrió con cremallera, organice amablemente su teléfono celular, auricular, cargador de teléfono celular, bolígrafos, llaves.Puede llevar esta bolsa para ir a la escuela, ir al trabajo y a casa, y disparar.

✔Separe la correa para el hombro: puede usarla como una bolsa de mano o una bolsa de masaje para computadora portátil, solo dependa de lo que necesite. Es útil cuando sus manos están ocupadas.

✔Use una cremallera exquisita y costuras reforzadas en todos los puntos de tensión, el diseño delgado con material repelente al agua hace que la bolsa para computadora portátil sea más cómoda y duradera.

Funda protectora para ordenador portátil, de NIDOO gris oscuro 17.3 Zoll € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features La funda tiene cremalleras eficientes, que deslizan libremente y que no se dañaran.

Material exterior: resistente al agua para proteger el portátil contra derrames accidentales.

Material interno: capa de espuma de poliéster e interior de pelusa suave, para proteger tu dispositivo contra arañazos accidentales.

Dispositivos compatibles: esta funda es ideal para la mayoría de portátiles de 10 y 10,1 pulgadas, para Apple, Microsoft, Lenovo, Acer, Asus, Hp, Dell y muchos más.

Bolsillo externo: proporciona espacio de almacenamiento adicional para objetos pequeños como tu iPad, móvil, o accesorios de portátil, y el diseño de cremallera no te defraudará.

PEDEA Funda de Neopreno para portátiles de hasta 17,3 Pulgadas, Negro € 15.51 in stock 1 new from €15.51

Amazon.es Features Para portátiles de hasta 17,3 pulgadas

Proteger de arañazos y sacudidas

Amortiguación óptima de neopreno

Cremallera larga para un fácil manejo

Dimensiones internas: 415 x 290 x 30 mm

Ropch Funda para Ordenadores Portátiles 17 17,3 Pulgadas Fundas Blandas de Fieltro para Portátiles y Netbooks (Gris & Rosa) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features Dimensiones internas: 42 * 31 * 3 cm; Dimensiones externas: 43 * 31.5 * 3 cm; Aptos para la mayoría de las computadoras portátiles de 17,3 pulgadas, portátiles, ultrabooks; Tamaño del bolso delantero: 31.5 * 24 cm; Mida por favor su computadora portátil y compárela con la dimensión interna para asegurarse de si esta bolsa cabrá;

Manga sentido ofrece un diseño único y elegante y una protección superior para su ordenador portátil / netbook del polvo, golpes, golpes y rayado;

Manijas superiores del caso le permiten llevar su computadora portátil en la comodidad;

Bolsa con cremallera adicional es especialmente para adaptador de corriente, teléfono móvil, cargador, cable USB, auriculares, un ratón u otros accesorios;

Diseño delgado y ligero que permite llevar el maletín a donde quiera que vaya.

DOMISO 17.3 Pulgada Funda Ordenador Portátil Impermeable Protectora Bolsa para 17.3" DELL Inspiron/MSI/Lenovo IdeaPad 300 320 321/HP Envy 17/LG gram 17"/ROG Strix GL702VS,Vino Rojo € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features Tamaño exterior: 435×325×20 mm(L×W×H)/17.1×12.8×0.8 Puldaga;Tamaño interno: 425×315×15 mm(L×W×H)/16.7×12.4×0.6 Puldaga.

El exterior resistente al agua para proteger su dispositivo contra derrames accidentales; con una capa de relleno de espuma de poliéster y almohadillas de espuma internas suaves y esponjosas para proteger su tableta / computadora portátil contra el polvo, arañazos, caídas y golpes.

Un bolsillo frontal adicional del estuche es ideal para almacenar artículos pequeños como adaptadores de corriente, cables, bolígrafos y blocs de notas, ofreciendo una mayor comodidad.

Delgado y liviano, puede deslizarse fácilmente en el maletín, la mochila u otras bolsas.

Compatible con la mayoría de las laptops de 17" laptops para Apple , Microsoft , Lenovo , Acer , ASUS , HP , Dell , etc.

DOMISO 17.3 Pulgada Funda Ordenador Portátil Impermeable Protectora Bolsa para 17.3" DELL Inspiron/MSI/Lenovo IdeaPad 300 320 321/HP Envy 17/LG gram 17"/ASUS ROG Strix GL702VS,Marrón € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features Tamaño exterior: 435×325×20 mm(L×W×H)/17.1×12.8×0.8 Puldaga;Tamaño interno: 425×315×15 mm(L×W×H)/16.7×12.4×0.6 Puldaga.

El exterior resistente al agua para proteger su dispositivo contra derrames accidentales; con una capa de relleno de espuma de poliéster y almohadillas de espuma internas suaves y esponjosas para proteger su tableta / computadora portátil contra el polvo, arañazos, caídas y golpes.

Un bolsillo frontal adicional del estuche es ideal para almacenar artículos pequeños como adaptadores de corriente, cables, bolígrafos y blocs de notas, ofreciendo una mayor comodidad.

Delgado y liviano, puede deslizarse fácilmente en el maletín, la mochila u otras bolsas.

Compatible con la mayoría de las laptops de 17" laptops para Apple , Microsoft , Lenovo , Acer , ASUS , HP , Dell , etc. READ Los 30 mejores Maleta Rigida Grande capaces: la mejor revisión sobre Maleta Rigida Grande

DOMISO 17 Pulgadas Funda Protectora con Puerto de Carga USB Bolsa Bandolera Maletin para Ordenador Portátil/Tablet/Notebook/Ultrabook/Chromebook, Cremallera Azul € 24.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features ★ Dimensiones Externas : 435 x 315 x 25 mm / 17,13 x 12,40 x 0,98 pulgadas; Dimensiones Internas : 425 x 305 x 25 mm / 16,73 x 12,01 x 0,98 pulgadas. Ideal para la mayoría de los portátiles de 17 - 17,3 pulgadas.

★ Interfaces Externas de USB : adopta un sistema de carga muy fácil, hay un cable recambiable en el bolsillo lateral, puede colocar su batería portátil (no suministrado) allí y conectar al cable, luego cargo su dispositivo fácilmente conectándolo la interfaz de USB mientras trabaja o camina.

★ Correa para el Hombro y Asa para Llevar a Mano : la correa es recambiable y ajustable. Puede usarla de una manera cómoda y tambiém puede guardarsela en el bolsillo cuando no sea necesario. Puede llevar el bolso larga duración cómodamente por la asa blanda.

★ Cinco Capas de Protección : una capa externa a prueba de agua y una tela interior suave, se previene al impacto y amortiguar de los choques eficazmente. Se evita los daños de los polvos, la suciedad y los arañazos.

★ Bolsillo Lateral Adicional : ofrece espacio de almacenamiento adicional para sus cosas pequeñas, como móvil, cables, cargadores u otros accesorios de ordenadores portátiles.

DOMISO Funda para ordenador portátil de 17,3 pulgadas, para Lenovo IdeaPad 300 320/HP Envy 17 Pavilion 17 ProBook 470 /dell Inspiron 17 Precision 17, negro € 27.26 in stock 1 new from €27.26

Amazon.es Features Dimensiones exteriores: 17,0" x 12,6" x 0,8" / 43,3 x 32 x 2,0 cm, Dimensiones interiores: 16,7" x 12,2" x 0,6" / 42,3 x 31 x 1,5 cm

Material exterior fabricado con materiales de nailon impermeable que protege tu dispositivo del agua, el polvo y los arañazos. Cuenta con una capa de relleno de espuma de poliéster y un forro de tela suave para absorber golpes y golpes.

El bolsillo exterior es perfecto para guardar objetos pequeños como la fuente de alimentación, cables, bolígrafos o bloc de notas.

Delgada y ligera; no hace masa tu portátil y se puede deslizar fácilmente en un maletín, mochila u otra bolsa. La cremallera abre la cremallera con cremallera sin bloquear, lo que permite un fácil acceso al portátil.

Compatible con Lenovo IdeaPad 320 330 Y700,17,3" Lenovo Legion Y730,17,3" Lenovo Thinkpad P72, 17,3" HP Pavilion 17,3" 17,3" Dell Inspiron 17,17,3" Dell Precision 720, 17,3" MSI GS73VR Stealth 025

Mochila Ordenador Portatil, Mochila Antirrobo Impermeable con Cerradura Mochila Hombre 17.3 Pulgadas Mochila Portatil con Abertura de Carga USB, para los Estudios, Viajes o Trabajo - Negro € 39.99

€ 33.99 in stock 1 new from €33.99

Amazon.es Features ✅Gran capacidad y bolsillos organizados: mochila para portátil de 17 pulgadas para hombre con más de 15 bolsillos independientes para una gran variedad de materiales y accesorios. 3 espaciosos interiores y una gran manga separada mantienen la mayoría de portátiles de 13, 14, 15, 15, 6, 17, 17,3 pulgadas o portátiles. Las correas de hombro gruesas y acolchadas en combinación con cojines traseros acolchados proporcionan comodidad y apoyo para tu espalda, mochila para mujer, mochila escolar.

✅CARGADOR USB Y RANURA PARA AURICULARES: con ranura de carga USB, esta mochila USB ofrece una forma más conveniente de cargar su teléfono mientras camina. Tenga en cuenta que esta mochila no contiene el banco de energía en sí. La ranura para auriculares le permite conectar su teléfono y disfrutar de la música mientras viaja con las manos libres.

✅ DIMENSIÓN Y ORGANIZADA --- La mochila para hombre negro Tamaño del producto 50 x 32 x 23 cm, Capacidad: 35 L. Se puede utilizar como mochila para el ordenador, para el portátil, para la escuela o para adolescentes, para el trabajo, para la universidad. Idea para exterior, senderismo, viajes, campus, negocios, etc.

✅Duraderas y cómodas y duraderas: la parte trasera de malla acolchada y transpirable de este diseño de mochila de ordenador ayuda a la convección del aire, ventilación y disipación del calor. Cómodas, anchas y transpirables correas de hombro de malla con amplio acolchado de esponja ayudan a aliviar el estrés del hombro. La mochila para ordenador de negocios está hecha de tejido de poliéster de alta calidad y es resistente a los golpes con nailon de alta densidad.

MOSISO Funda Blanda Compatible con 17-17,3 Pulgadas DELL XPS/HP Pavilion/Ideapad/Acer/Alienware/HP Omen, Maletín Protectora Multifuncional Bolso,Rosado € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Amazon.es Features Dimensiones internas: 16,14 x 0,79 x 12 pulgadas / 41 x 2 x 30,5 cm (L x W x H); Dimensiones externas: 16,73 x 0,79 x 12,8 pulgadas / 42,5 x 2 x 32,5 cm (L x W x H). Dimensiones del bolsillo lateral horizontal frontal: 9,65 x 11,81 pulgadas / 24,5 x 30 cm (L x W). Dimensiones del bolsillo lateral vertical trasero: 10,43 x 10,04 pulgadas / 26,5 x 25,5 cm (L x W).

Compatible con HP Probook 470 G5 17.3 HD Business 2019, compatible con HP 17.3 pulgadas HD + Premium 2019, compatible con HP OMEN 17, compatible con HP Envy 17, compatible con HP 17.3 Business Flagship 2017; Compatible con Dell XPS 17 pulgadas; Compatible con Asus / VivoBook Pro 17; Compatible con LG gram 17 pulgadas y los Ultrabooks / Notebook / Chromebook / PC / Laptop más populares 17-17.3 pulgadas. 1 año de garantía en cada bolso.

La funda para computadora portátil con bolsillo de tela de poliéster exterior de la funda le permite llevar su computadora portátil / Ultrabook con un estilo único y elegante. Esta funda protectora con funda de transporte con bolsillo es ideal para sacar su computadora portátil.

Cuenta con una capa interna de relleno de espuma de burbujas a prueba de golpes mejorada, protege mejor su valiosa computadora portátil de arañazos accidentales. Puede modificar la forma de llevarlo en función de sus necesidades. Le permite cambiar entre un maletín para computadora portátil y una funda para computadora portátil.

Delgado y ligero; no abulta su computadora portátil y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otra bolsa. El diseño del asa extensible hace que pueda llevar su computadora portátil con comodidad, también puede guardar el asa.

