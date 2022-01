Inicio » Electrónica Los 30 mejores Canon Eos 60D capaces: la mejor revisión sobre Canon Eos 60D Electrónica Los 30 mejores Canon Eos 60D capaces: la mejor revisión sobre Canon Eos 60D 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Canon EOS 60D - Cámara digital SLR (18 megapíxeles, 7,7 cm (3 pulgadas) visualización en directo, Full-HD, kit € 349.00 in stock

1 used from €349.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 18 mp ef + ef s-OBJ.

subtel® Fuente de alimentación compatible con Canon EOS 5D Mark II III IV 5DS 5DS R EOS 60D 6D Mark II EOS 70D 7D Mark II EOS R XC10 WFT-E5 EFT-E7 AC-E6N + DR-E6 3,75m ACK-E6 + Acoplador DC Alimentador DC Coupler, dummy battery € 22.90 in stock 2 new from €22.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ININTERRUMPIDA - Reemplazo 100 % compatible para su batería LP-E6. Garantiza un uso ilimitado de su cámara o video cámara para sesiones de fotos, vlogging, streaming y filmaciones o time-lapse y transmisiones de archivos sin pausas

TECNOLOGÍA MODERNA PARA UNA CARGA RÁPIDA Y SEGURA - Salida / Output: 8.1V - idéntico a la fuente de alimentación original | Función de carga: SOLO SI el dispositivo se puede cargar a través del conector DC-in

PRODUCTO DURADERO Y EFICIENTE - Cargador de baterías con protección contra cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobretensión cable | Incluye cable de alimentación de 3,75m flexible e irrompible

3 AÑOS DE GARANTÍA DEL FABRICANTE - Certificación CE / RoHs - La fuente de alimentación de subtel es sinónimo de seguridad certificada y altos estándares de calidad. ¡Por eso le ofrecemos una garantía de 36 meses!

COMPATIBLE CON Canon EOS 5D Mark IV EOS 80D EOS 70D EOS 7D EOS 5D Mark II EOS 60D EOS 5DS EOS 5DS R EOS 5D Mark III EOS 6D XC10 EOS 60Da WFT-E7 WFT-E5 EOS 6D Mark II EOS 7D Mark II EOS 90D EOS R

Powerextra Batería de Repuesto para Canon LP-E6 LP-E6N 2X Baterías Canon EOS 80D 6D 7D 70D 60D 5D Mark III 5D Mark II BG-E14 BG-E11 BG-E9 BG-E7 LC-E6 BG-E6 € 27.99 in stock 2 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Powerextra 2 reemplazo del paquete de Canon LP-E6 / LP-E6N batería para Canon EOS 60D, EOS 70D, EOS 5D II, EOS 5D III, la EOS 5DS, EOS 5DS R, EOS 6D, EOS 7D y cámaras BG-E14, BG-E13 , BG-E11, BG-E9, BG-E7, E6 BG-Grips

Capacidad: 2600mAh; Voltaje: 7.4volts. Incluye:2 x Reemplazo Batería LP-E6,Batería de iones de litio recargable para Canon LP-E6, LP-E6N

Paquete contener dos componentes de reemplazo LP-E6 Li-ion baterías.Producto de calidad - 100% compatible con la batería original gracias a su tamaño y montaje perfectos que incluyen protecciones de seguridad electrónicas.

Batería: Dos Baterías reemplazo de Canon LP E6 7.4V, 2600mAh y 19.24Wh. Células Li-ion Premium para una duración de la batería más larga sin efecto de memoria. Totalmente compatible con la cámara Canon, la videocámara y el cargador.

La máxima calidad de las celdas asegura cargas rápidas y bajo consumo. El circuito de protección integrado garantiza la seguridad y estabilidad.

JJC Cable de Conexión de Liberación de Obturador para Canon EOS R6/R/RP/250D/60D/70D, G10/G11/G12/G16, etc. Cámara Digital Sin Espejo Reemplazar Canon RS-60E3 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Longitud del cable: aprox. 25 cm (enderezado hasta 90 cm)

Compatible con Canon EOS R, EOS R6, EOS 200D II, EOS 250D, EOS 90D, M6 Mark II, EOS 7, EOS 7s, EOS 30, EOS 33, EOS 50, EOS 50E, EOS 55, EOS 60D, EOS 60Da, EOS 70D, EOS 77D, Rebel, Rebel G, Rebel SL3, Rebel SL1, Rebel SL2, PowerShot G1 X. PowerShot G1X. MarK II, PowerShot G1X MarK III, PowerShot G3 X, PowerShot G5 X, etc. Cámara

Conecta los mandos a distancia JJC seleccionados a cámaras con el enchufe remoto sub-mini de 2,5 mm

Diseño curvo, compacto para almacenamiento y elástico para usar

El paquete incluye: 1 cable de liberación de obturador READ Los 30 mejores Soporte Echo Dot capaces: la mejor revisión sobre Soporte Echo Dot

Tarjeta de Memoria MicroSD de 128GB Clase 10 Compatible con Canon EOS, Camara | Micro SD 128 GB € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AMPLÍE EL ALMACENAMIENTO DE SU DISPOSITIVO MÓVIL: la tarjeta de memoria microSD Keple (16 GB) agrega instantáneamente espacio de almacenamiento a cualquier dispositivo con una ranura para tarjeta microSDHC. 16 GB ayuda a expandir la memoria de su teléfono inteligente Android / Windows, cámara de cámara de acción, dron o tableta PC, lo que le permite capturar más fotos y videos.

GRABE VIDEO HD CON SU TELÉFONO MÓVIL: video 4K: la interfaz avanzada UHS-I U1 hace que la tarjeta sea ideal para video 1080p o incluso 4K de calidad cinematográfica. Obtenga sus recuerdos más rápido: transfiera y edite sus recuerdos más rápido gracias a las increíbles velocidades de lectura y escritura 4x sobre las tarjetas SD de Clase 10 tradicionales.

DISEÑO DURADERO: diseñadas para soportar las condiciones más duras, las tarjetas microSDHC de Keple son impermeables, a prueba de golpes y rayos X. Pueden funcionar a temperaturas que oscilan entre -13 y 185 grados Fahrenheit, por lo que puede disfrutar de medios móviles en casi cualquier clima. Incluso si su dispositivo no sobrevive, su tarjeta de memoria flash Keple lo hará.

PAQUETE 3 en 1: lector de tarjetas USB microSD y adaptador SD incluido. Transfiera sus medios desde su tarjeta a cualquier computadora PC o laptop. Simplemente inserte la tarjeta de memoria Micro SD en el adaptador o lector y conéctelo a su computadora. También puede usarlo con un adaptador SD para cámara, videocámara o computadora portátil.

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Compatible con todos los dispositivos microSD / SD, incluidos: Canon EOS M50 M100, M10, M6, M5, 6D, 60D, 70D, 80D, 100D, 550D, 600D, 1100D, 1200D, 1300D, 2000D, 4000D, 9000D Cámara

JINTU 500-1000 mm f/8 súper Teleobjetivo con Adaptador de Montaje en T Compatible con Canon EF-EF/S Cámaras DSLR 4000D 2000D 800D 1300D 1200D 1100D 200D 250D 650D 550D 750D 90D 60D 70D 5D 6D 7D 5D € 149.00 in stock 1 new from €149.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Teleobjetivo refractor acromático de 500 mm. Cristal óptico HD de alto índice y baja dispersión para reducir el destello

Compatible con Canon Digital EOS Rebel T1i, T2i, T3, T3i, T4i, T5, T5i, T6, T6i, T6s, T7, T7i, T7s, T8i, SL1, SL2, SL3, EOS 60D, EOS 70D, EOS 77D, EOS 80D, EOS 90D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 5D, EOS 5D, EOS1D. D, EOS5D. III, EOS 5D IV, EOS 5Ds, EOS 6D, EOS 6D Mark II, EOS 7D, EOS 7D Mark II

2 teleconvertidores duplica la potencia de tu lente a 1000 mm. El soporte de trípode integrado y el parasol extraíble ayudan a reducir la luz parásita para evitar el destello de la lente y el efecto fantasma. Cuerpo y soporte totalmente metálicos

El diseño de enfoque manual se complementa con escalas de profundidad de campo y distancia para utilizar técnicas de preenfoque

Precio extremadamente económico en comparación con otros lentes caros del mercado.

ENEGON LP-E6 Batería de Repuesto (Paquete de 2) y Smart LED Cargador Dual USB para Canon LP-E6, LP-E6N y Canon EOS 5D Mark II/III/IV, 5DS, 5DS R, 6D, 7D, 7D Mark II, 60D, 70D y más € 35.99 in stock 5 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【COMPLETAMENTE COMPATIBLE】 Baterías de repuesto para Canon LP-E6, LP-E6N, 100% Compatible.

【ALTA CAPACIDAD Y CALIDAD】 Las células Premium crean baterías de calidad. 2000mAh La alta capacidad le trae la grabación video más larga y más lanzamiento de la foto.

【CARGADOR USB DUAL INTELIGENTE DE LED】 El nuevo cargador Smart LED muestra el estado de carga de cada batería y la capacidad de la batería, puede cargar dos baterías simultáneamente e independientemente.

【GARANTÍA DE SEGURIDAD DEL 100%】 Protección de circuito múltiple incorporada (sobrecarga, cortocircuito, alta temperatura y protección contra sobretensiones) y construcción resistente al fuego.

【LO QUE USTED OBTÉE】 2 * Baterías, 1 * Cargador dual, 1 * Cable Micro-USB, 1 x Guía del usuario ,18 meses de garantía del fabricante y 24 horas de servicio al cliente.

COOLSHOW LP-E6 Batería(2-Pack) y Cargador LP-E6N Compatible con Canon EOS 5D Mark II/III/IV,EOS 5DS,5DSR,EOS6D,EOS 6D MarkII,EOS 7D,EOS 7D Mark II,EOS60D,60Da,70D,80D,EOSR,XC10,XC15 € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Totalmente compatible: compatible con Canon EOS 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, EOS R,EOS Ra,EOS R5,EOS R6, XC10, XC15.Cargador Canon LC-E6,LC-E6E,CBC-E6

【Más poder capturar más fotos】 2 baterías de respaldo LP-E6NH con capacidad de 2600mAh impulsar el tiempo de funcionamiento de la cámara Canon todo el día le permite capturar más fotos, no más preocupante batería baja.

【Intelligent LED Display】La pantalla LED inteligente muestra el estado de carga de cada batería en comparación con otras marcas sin LED, el cargador de baterías LP-E6N de COOLSHOW es más seguro.

Contenido del paquete: 2 piezas de baterías LP-E6 de repuesto y 1 pieza de cargador LP-E6

Batterytec Batería de Repuesto para Canon cámara LP-E6N, EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, EOS R5 R6,EOS 5D Mark III, EOS 5DS, EOS 5DS R, 6D, 7D, 60D, EOS 80D, EOS 70D. € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de batería: Li-ion, celdas: 2-cell, Capacidad: 2040mAh; Voltaje: 7.4V.

100% Nuevo de Fabricante. Hasta 500 ciclos de recarga durante la vida útil de la batería

CE-/FCC-/RoHS-Certified para la seguridad. 24 x 7 soporte por correo electrónico, garantía 12 meses sin ningún problema.

Células del grado A asegurar cargas rápidas y de bajo consumo de energía, la protección del circuito integrado proporciona la seguridad y la estabilidad.

2X Shentec Batería LP-E6 para Canon LP-E6 LP-E6N Canon EOS 5D Mark II DS Mark III 5D Mark IV 5DS 5DS R 6D 7D 7D Mark II 80D 70D 60D 60Da € 34.99

€ 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo: Li-ion. Voltaje: 7.4V. Capacidad: 2600mAh. Se pueden cargar dos baterías al mismo tiempo

Bateria canon lp-e6 Compatible con Canon EOS 5D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 5DS, EOS 5DS R, EOS 6D, EOS 7D, EOS 60D, EOS 60Da, EOS 70D, 7D mark II Digital Camera.

Fabricado con celdas de batería de alta calidad, protección de circuitos múltiples incorporada, sobrecarga, cortocircuito, protección contra sobretensiones y alta temperatura, así como construcción a prueba de fuego.Estas baterías recargables de alta calidad son las fuentes de energía perfectas para su cámara

Contenido de la caja: 1 * cargador dual, 2 * baterías de repuesto para Canon LP-E6, 1 * cable USB (sin cargador de enchufe)

Garantía: Proporcionamos 30 días de devolución de dinero, 7 * 24 horas de servicio al cliente amigable

Cable USB para cámara digital Canon EOS 60D (2 m) € 12.46 in stock 1 new from €12.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Repuesto para IFC-300PCU / IFC-400PCU (si procede, Ten en cuenta las diferentes longitudes)

Mini USB B macho de 5 pines a USB 2.0 A macho

Longitud del cable: 2 metros

Color: negro

FOMITO USB DC Acoplador Repuesto ACK-E6 AC-E6 LC-E6 Cargador, LP-E6 Maniquí Batería para Canon EOS 5D2 5D3 5D4 6D 6D2 60D 7D 7D2 70D 80D 90D 5DSR Eosr € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conexión de un banco de energía (salida 5V, 2A-4A) cuando se dispara durante mucho tiempo al aire libre para proporcionar una fuente de alimentación ininterrumpida.

Entrada USB: 5 V, 2A-4A; Salida DC: 7.2V-8.0V. Destacado con protección contra sobrecarga, cortocircuito, alta temperatura y sobretensión.

Garantía del fabricante de 12 meses y servicio al cliente fácil de obtener. El paquete incluye: 1 x acoplador de CC LP-E6; Cable de alimentación USB de 1 x puerto de 1,5 m.

Laboral Con Canon 5D2 5D3 5D4 6D 6D2 60D 7D 7D2 70D 80D 90D 5DSR Eosr

Protección de seguridad 100%, nunca dañe su cámara: Bulid con chip IC inteligente premium en el interior, brindamos a su dispositivo protección total contra sobrecargas, cortocircuitos, sobrecalentamientos o sobrecargas.

JINTU Cámara Lente MF Súper Telefotográfico de 420-800mm F/8.3-16 Montaje en T Compatible con Canon 4000D 2000D 1100D 1200D 1300D 200D 250D 1000D 800D 650D 750D 550D 80D 90D 60D 5D III IV 6D € 129.00 in stock 1 new from €129.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * Jintu 420 - 800 mm teleobjetivo de enfoque manual, con cristal japonés, enfoque manual mejorado recientemente en el 2014, zoom de teleobjetivos optimizado digitalmente.

-

* Esta es la mejor opción para los fotógrafos que desean mantener su equipo a un coste mínimo mientras trabajan con teleobjetivos.

* Hecho de metal grueso y decente de alta calidad. Incluye 4 elementos en 2 grupos, vidrio óptico con multicapas de baja dispersión, lo que proporciona una capacidad óptica de alta resolución y contraste.

* Sistema de enfoque manual rotativo/helicoidal, zoom lineal y adaptador para acoplar a un trípode o monopié.

kwmobile Disparador Remoto para cámaras réflex - Mando a Distancia RS60-E3 - Cable Disparador para cámara DSLR - Compatible con Nikon Canon Samsung € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No más fotos borrosas: Al usar el disparador de cable para cámara SLR, podrás tomar fotos sin tocar tu cámara. ¡Es ideal para fotógrafos con manos temblorosas!

Funcional: Usa los botones de desenfoque y autoenfoque en el control remoto para tomar fotos grupales. ¡Podrás disparar de forma continua y tomar exposiciones prolongadas!

Compatible p.ej con: Canon EOS 800D, 80D, 1300D, 1200D, 1100D, 1000D, 760D, 750D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 100D, 80D, 70D, 60D, 300, 50, 33, 30, PowerShot G16, G15, G12, G11, G10, G1X.

Compatible con: Pentax IsD, IsDL, Is, K10D, K20D, K200D, K100D, K100DL, MZ-6, ZXL, MZ-L, K2000D, K7 / Samsung GX-1L, GX-1S, GX-10, GX-20 NX10, NX100 y muchos más.

Uso: Conecta el enchufe del control remoto a la entrada correspondiente de la cámara réflex. No se requieren baterías. READ Los 30 mejores Funda Tablet Huawei Mediapad T5 capaces: la mejor revisión sobre Funda Tablet Huawei Mediapad T5

PROfezzion 165ft Disparador de Control Remoto Inalámbrico para Canon EOS R RP R6 90D 80D 70D 60D 77D 2000D 1300D 850D 800D 760D 750D 700D 650D 600D 550D 250D 200D 100D M6 Mark II M5 Cámara y Más € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Control Remoto Inalámbrico: reduce el movimiento de la cámara y le permite tomar fotografías de sujetos a los que es difícil acercarse, accione el obturador sin línea de visión directa hasta 50 metros, 16 canales disponibles

Admite Múltiples Modos de Disparo: dispara de forma inalámbrica el obturador de la cámara en 5 modos: disparo único, disparo de retardo de 5 segundos, 3 disparos continuos, disparos continuos ilimitados y disparo de bombilla, funciona a una frecuencia de 2,4 GHz

Configuración y Uso: fácil de configurar, liviano y portátil, es muy conveniente de usar. 1 transmisor puede disparar varios receptores, y el receptor en sí actúa como un interruptor de cable

Configuración Fácil de Usar: viene con un clip extraíble, lo que le permite conectar el transmisor a la pata del trípode para su uso; También se incluyen las pilas AAA para transmisor y receptor

Dispositivo de Cámara Compatible: adecuado para Canon EOS R6 1300D 1200D 1100D 1000D 800D 760D 750D 700D 650D 600D 500D 250D 200D 100D 80D 70D M6 Mark II Contax 645 N1 Samsung NX100 NX10 NX5 GX-20 GX-10 Pentax K-3 II 645D K500 K200D K110D

LP-E6 LP-E6N PHOTOOLEX Cámara Batería de Repuesto (Paquete de 2) y Cargador USB Doble rápido para Canon EOS 5D Mark II/III/IV, 5DS, 5DS R, 6D, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D, XC1 € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Muchas opciones de carga: adoptado con la entrada micro comun del USB (5V / 2.1A), salida de 2 * DC (8.4V / 800mA), apoyos para cargar con un cargador de pared USB, cargador de coche, cargador portable, ordenador portatil etc.

2 PCS LP-E6 Reemplazo Bateria: alta capacidad incorporada y la bateria de iones de litio de la clase A de calidad superior, hacer mas seguro usarlo. Proteger el sistema inteligente multiple mantiene sus dispositivos a salvo de sobrecarga, sobretension, sobrecorriente y cortocircuito.

Indicador de estado de carga LED inteligente: fácil de verificar el estado de carga cuando la carga está completa y evita que la batería se sobrecargue. La luz verde significa carga completa y una luz roja significa que están en estado de carga.

Diseno ultra compacto: cargador de doble canal, carga 2 baterias simultaneamente y rapidamente; conveniente para llevar, puede recargar su bateria donde y cuando.

Compatibilidad estandar: se corresponde con las especificaciones de la bateria de la camara original, coinciden exactamente con el original. Compatible con Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5D Mark IV, Canon EOS 5DS, Canon EOS 5DS R, Canon EOS 6D, Canon EOS 7D , Canon EOS 7D Mark II , Canon EOS 60D , Canon EOS 60Da , Canon EOS 70D, Canon EOS 80D , Canon XC10

ENEGON Batería de Repuesto (Paquete de 2) y Cargador Doble rápido para Canon LP-E6, LP-E6N y Canon Canon EOS 5D Mark II/III/IV, 5DS, 5DS R, 6D, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D, XC1 € 31.99 in stock 4 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【COMPLETAMENTE COMPATIBLE】 Baterías de repuesto para Canon LP-E6, LP-E6N, 100% Compatible

【ALTA CAPACIDAD Y CALIDAD】 Las células Premium crean baterías de calidad. 2000mAh La alta capacidad le trae la grabación video más larga y más lanzamiento de la foto

【CARGADOR DUAL RÁPIDO】Carga rápida 2 baterías simultáneamente desde cualquier fuente de alimentación USB. 1. Cuando está encendido el cargador, los indicadores LED verde y rojo se parpadean alternativamente (Sin Batería). 2. El indicador LED se ilumina en rojo cuando está cargando, y cambia a verde cuando lo termina

【GARANTÍA DE SEGURIDAD 100%】 Protección de múltiples circuitos integrados (sobrecarga, cortocircuito, alta temperatura y protección contra sobretensiones) y construcción resistente al fuego

【LO QUE USTED OBTÉE】 2 * Baterías, 1 * Cargador dual, 1 * Cable Micro-USB, 18 meses de garantía del fabricante y 24 horas de servicio al cliente

DSTE® LP-E6 Li-ion Batería para Canon EOS 5D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 5DS, EOS 6D, EOS 7D, EOS 60D, EOS 60Da, EOS 70D € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: 1x Nueva Batería para Canon LP-E6

Tipo: Li-ion; Capacidad: 2600 mAh; Voltaje: 7.4 V; 24 meses de garantía

Certificación de seguridad CE y UL; Cumple o excede los estándares OEM

100% compatible con la batería original, eficientes, ambientalmente, ahorro de energía

Totalmente Versión Decoded: Mostrar Nivel de la batería en el LCD de la cámara; Puede cargados por su cargador original

Cable Adaptador para Disparador Remoto con Temporizador E3 y Canon EOS 60D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, etc. € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cable adaptador para disparador remoto con temporizador

Longitud de cable de aprox. 40 cm

Para modelos Canon con conexión E3

Vendedor de Alemania. IVA, soporte de teléfono y correo electrónico en alemán

DURAGADGET Micrófono para cámara Canon EOS 600D, Canon EOS 60D, Canon EOS 650D - Grabación estéreo € 22.99 in stock 2 new from €20.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensibilidad de -40db

Perfecto para entrevistas o grabaciones que requieran de una buena calidad de audio.

De pequeñas dimensiones y ligero para una mayor facilidad operativa.

En un discreto color negro.

Micrófono estéreo para cámara SLR

Gonine ACK-E6 PD - Adaptador de corriente USB C y DR-E6 para cámara réflex digital Canon EOS 5DS, 5DS R, 5D Mark II, 5D Mark III, 60D, 60Da, 6D, 70D, 7D, 80D € 26.79 in stock 1 new from €26.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [COMPATIBLE CON:] Totalmente decodificado. Repuesto para Canon 5D Mark II, 5D Mark III, EF 24-105IS, EOS 7D (carcasa), 7D con EF 28-135IS, 7D con EF-S 18-135IS, 5DII, 5D2II, 5DIIII. Equipo con fuente de alimentación CA/CC, carga tu cámara de forma continua

Protección segura: con certificado ETL CE FCC y ROHS, protección contra sobretensiones, protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito.

[Parámetros y atención:] Entrada de alimentación USB: >> 18 W; Salida: DC 8,4 V, 2 ~ 3 A. Conecta el cargador PD o la batería externa directamente, y no te preocupes por quedarte sin batería. Atención: la potencia del cargador de PD debe ser al menos 18 W. La cámara puede funcionar normalmente. Por favor, no te pongas en contacto con una fuente de alimentación de baja calidad si tienes problemas al hacer fotos.

Función: reemplaza la batería DR-E6. En comparación con los acopladores similares ACK-E6, este acoplador viene con un cable USB-C que evita la pérdida de conexión y proporciona más energía.

Contenido del paquete: 1 convertidor PD USB-C + 1 acoplador ACK-E6 de CC. 18 meses de garantía, amable servicio al cliente.

Meike Soporte de Bateria para Canon EOS 60D como BG-E9 € 32.90 in stock 1 new from €32.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especificaciones: Dimensiones: 145 mm x 111 mm x 85 mm Peso: 295g aproximadamente (sin pilas ) . Baterias: LP- E6 de ion-litio o alcalinas AA Baterias

Paquete incluye: 1X Battery Grip para Canon EOS 60D 1X Compartimiento baterias de ion-litio ( baterias no incluidas en el suministro) 1X AA alcalinas compartimento de pilas ( baterias no incluidas en el suministro) 1X Manual ( Ingles , frances, aleman, japones, espanol , ruso, etc ) 1X cubierta protectora de plastico

Caracteristicas: Marca: Meike,100 % nuevo y de alta calidad.Con el boton On / Off Proporciona el doble de la capacidad de la bateria de su camara,efectivamente extender su tiempo de disparo.

Con el boton del obturador / obturador para tomar una foto vertical ,Con el dial principal ,Con el boton AF ,Con el bloqueo AE / FE, Tener la funcion de zoom en el modo de reproduccion Con el tornillo del tripode ,Tener ojal para fijar una correa ,Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C / 32 ° F ~ 104 ° F ,Bateria LP- E6 de ion-litio o pilas alcalinas AA se pueden utilizar en esta unidad.

Neuftech® Mando Disparador inalámbrico Control remoto a distancia IR para Canon RC-6 600D EOS 5D Mark II / EOS 7D / EOS 550D / EOS 500D / EOS 450D / 60D / 650D / 6D / 100D / 450D / 5D Mark III Digital SLR SLRS € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - Pequeño y práctico

- La distancia efectiva de 5 metros

- Contenido del paquete: 1x Control Remoto , 1x Batería

- La última versión de la liberación remota probada, lo que provocó a través de infrarrojos perfectamente dominado. Por eso, se puede utilizar de forma flexible

- Compatibilidad con 600DEOS Canon 5D Mark II / EOS 7D / EOS 550D / EOS 500D / EOS 450D / 60D / 650D / 6D / 100D / 450D / 5D Mark III

Neewer 58mm Kit de Lentes y Filtros: Lente Gran Angular, Teleobjetivo y Set Filtros (Macro, ND, UV, CPL, FLD) para Canon EOS Rebel T7i SL2 T6i T6s T6 T5i T5 T3i 80D 77D 70D 60D € 62.49 in stock 7 new from €62.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features KIT INCLUYE: (1) Lente Gran Angular de 0,43x 58mm; (1) 58mm 2,2x Teleobjetivo; (3) Filtro de 58 mm (UV / CPL / FLD); (3) Filtro de primer plano 58mm (+1 +2 +4 +10); (3) Filtro ND de 58mm (ND2 / ND4 / ND8); (3) Bolsa de filtro; (1) Capucha de lente de tulipán; (1) Tapa del objetivo; (1) Correa anti-caída; (1) Capucha de lente de goma plegable; (1) Limpiador del soplador de aire de la lente; (1) Pluma de limpieza de lentes; (1) Cepillo; (1) Paño de limpieza

COMPATIBILIDADES: Compatible con EF-S 18-55 mm f / 3.5-5.6 IS II, EF-S 55-250 mm f / 4-5.6 IS II, EF 50 mm f / 1.4 USM, EF 75-300 mm f / 4-5.6 III USM y más

MODELOS DE CÁMARA COMPATIBLES: Canon EOS REBEL T6i T6 T6S T5 T5i T7 T7i T4i T3 T3i T2i T1i SL1 SL2 , Canon EOS 750D 760D 650D 600D 550D 500D 450D 400D 350D 300D D800 D8101100D 100D D90 7D 6D 5D 60D 70D 60d 60Da 40D con 58MM Lentes

LENTES MEJORES ALTERNATIVAS: La lente gran angular de 0,43x incluye gran angular y micro-distancia, que es conveniente de instalar y lo ayuda a fotografiar un campo de visión más amplio; El teleobjetivo 2.2x te acerca dos veces más a la acción; Perfecto para situaciones fotográficas de larga distancia, como eventos deportivos; Fotografías de retratos, así como fotografías de naturaleza y vida silvestre

CAPTURAS FOTOS INCREÍBLES: Conjunto de primeros planos macro (+1, +2, +4, +10), conjunto de filtros de densidad neutra (ND2, ND4, ND8), ultravioleta, polarizador circular, fluorescente y 3 filtros de lentes. sus diferentes demandas fotográficas READ Los 30 mejores Televisores 40 Pulgadas capaces: la mejor revisión sobre Televisores 40 Pulgadas

PROfezzion Visor Ocular Silicona Suave de Largo y Extendido para Canon EOS 6D, 6DII, 5D, 5DII, 80D, 70D, 60D, 77D, 800D, 760D, 750D, 700D, 650D, 600D etc. Cámara Reemplazo Canon EF. & EB. Portaocular € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete incluye: 1 x 22mm larga y extendida de silicona suave Ocular, compatible con Canon EOS 6D, 6D Mark II, 5D, 5D Mark II, 90D, 80D, 70D, 60D , 50D , 40D, 30D, 20Da, 20D, 10D, D60, D30, A2E, A2 // 77D, 800D, 760D, 750D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 250D, 200D II, 200D, 100D, 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 2000D, 3000D, 4000D etc.

Proporciona un gran ojo en comparación con el ocular original para una visualización más cómoda a través del visor

La forma extendida del ocular mejora la calidad de imagen en el visor sellando toda la luz extraña

El diseño de silicona suave pero duradero es cómodo para aquellos que no usan gafas y no rayan ni dañan las gafas

El ocular se extiende desde el visor, bloqueando la luz callejera y proporciona una imagen más clara

Pixel RW221-E3 Canon Disipador Remoto Mando Inalámbrico RS-60E3 Compatible con Canon EOS R RA R6 RP 90D 250D 200D 2000D Compatible con Olympus EM1X EM1-III EM5-III Compatible con Fuji XT3 XT4 XT30 € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Canon EOS R6, EOS R, EOS RA, EOS RP, 850D, 90D, 80D, 70D, 77D, 60D, 60Da, 250D, 200D, 200DII, 100D, 800D, 760D, 750D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 1500D, 1300D, 1200D, 1100D, 1000D, 2000D, M5, M6, M6 Mark II; PowerShot SX50HS, SX60HS, SX70HS, G1X Mark III, G1X Mark II, G1X, G3X, G5X, G10, G11, G12, G15, G16; Rebel: XT, XTi, XS, XSi, T1i, T2, T2i, T3, T3i, T4, T4i, T5, T5i, T6, T6i, T7i, T8i, SL1 etc. Compatible con Canon RS-60E3

Compatible con Fujifilm GFX100, GFX100S, GFX50R, X-Pro3, X-T3, X-T4, X-T30, X-A7, X-E1, X100V; Compatible con Olympus OM-D E-M1X, E-M1 Mark II, E‑M1 Mark III, E-M5 Mark III ; Pentax 645Z, K-1 Mark II, K100D, K110D, K200D, K-500, K100D, K20D, K10D, K-30, K-50, K-7, K-5, K-5II, K-5IIs, K-3, K-3II, K-1; *ist D, *ist DL, *ist DS, *ist DS2; Samsung GX-1L, GX-1S, GX-10, GX-20, NX100, NX11, NX10, NX5; Contax 645, N1, NX, N Digial; Sigma Sd1. Compatible con Fujifilm RR-100, Olympus RM-CB2

Soporta disparo único de la cámara, 1s de disparo contínuo, modo BULB y función de disparo retardado

Utilizando el sistema de control inalámbrico FSK2.4GHz, puede alcanzar una distancia de hasta más de 100M

Disponible para controlar cámaras de diferentes marcas y modelos, cambiando el cable de conexión de cámara diferente

Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II Juego de cámara SLR 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixeles Negro - Cámara digital (24,1 MP, 6000 x 4000 Pixeles, CMOS, Full HD, 475 g, Negro) € 493.46 in stock 5 new from €493.46

1 used from €447.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La réflex de iniciación ideal con objetivo zoom compacto

Sensor APS-C de 24,1 MP , visor óptico

Wi-Fi¹, NFC ², Guía de funciones

EOS M50 Mark II BK + EF-M 15-45 S € 769.00 in stock 4 new from €769.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cámara vlogging con pantalla abatible de ángulo variable, ideal para creadores de contenido

24,1 MP, sensor APS-C, 10 fps, vídeo 4K

Streaming en directo a YouTube, HDMI limpio, conexión para micrófono

MagiDeal Tapa de Batería Pieza de Reparación de Repuesto para Cámara Canon EOS 60d Accesorios € 4.99 in stock 1 new from €4.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 0755033150025ESA

Pixel TW-283 E3 Disparador inalámbrico Control Remoto Mandos a Distancia para Canon cámara € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible Pentax istD istDL istDS istDS2 istDL2 K100D K110D K200D K500 K100D K20D K10D K30 K50 K7 K5 K511 K511s K3 K3II Samsung GX-1L GX-1S GX-10 GX-20 NX100 NX11 NX10 NX5 Contax: 645 N1 NX N Sigma Sd1

Compatible Canon XT XTi XS XSi T1i T2 T2i T3 T3i T4 T4i T5 T5i T6i T6 SL1 EOS 1300D 1200D 1100D 1000D 760D 750D 700D 650D 600D 550D 500D 450D 400D 350D 300D 100D 60D 60Da 70D 77D 80D 90D M5 PowerShot G1X G1X Mark II G3 X G5 X G10 G11 G12 G15 G16 SX60 HS SX50 HS

TW-283 admite disparos sencillos sencillos, disparo continuo, disparos con disparo retardado y disparo programado con temporizador. Ajuste de disparo de disparo Puede ajustar el tiempo de retardo y el número de disparo, el tiempo de retardo cambia de 1s a 59s, el número de disparo cambia de 1 a 99.Timer horario tiempo de disparo se puede establecer de 0 seg a 99hrs59mins59sec. El número de disparo se puede ajustar de 1 a 99.

Al capturar los hermosos momentos de la salida del sol y el atardecer y las flores florecen y se desvanecen, no es necesario esperar durante todo el tiempo. Puede ajustar el temporizador de retardo, el tiempo de exposición, el tiempo de intervalo, el número de disparos, repetir el tiempo de intervalo de disparo y repetir los tiempos.

No tiene direccionalidad, 80M + distancia remota y ultra poderosa capacidad anti-interferencia. Con 30 canales de opciones, puede evitar la interferencia causada por otros dispositivos similares. El uso de la transmisión 2.4G internacional technology.it es estable y rápida en respuesta al obturador.

