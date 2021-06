Inicio » Electrónica Los 30 mejores Funda Silicona Huawei P20 Lite capaces: la mejor revisión sobre Funda Silicona Huawei P20 Lite Electrónica Los 30 mejores Funda Silicona Huawei P20 Lite capaces: la mejor revisión sobre Funda Silicona Huawei P20 Lite 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Funda Silicona Huawei P20 Lite?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Funda Silicona Huawei P20 Lite del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



NEW'C Funda para Huawei P20 Lite, Anti- Choques y Anti- Arañazos, Silicona TPU, HD Clara € 4.79 in stock 4 new from €4.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño especial para Huawei P20 Lite

Hecho con TPU premium, que garantiza una transparencia cristalina.

Biseles levantados para ofrecer protección para pantalla y cámara. Diseño único de absorción de impactos: 17 esquinas absorben efectivamente los choques

Fácil acceso a todos los controles y características; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

Esta funda ha sido especialmente diseñada para Huawei P20 Lite, para garantizar una protección total.

Hually Funda para Huawei P20 Lite, Carcasa Transparente Slilicona Suave TPU Gel [Ultra Fina][Protección a Bordes y Cámara], Funda para Huawei P20 Lite/Nova 3e Funda –Transparente € 4.99 in stock 2 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Modelos aplicables: cajas del teléfono Huawei P20 Lite

2.Ajuste perfecto: se adapta perfectamente a su Huawei P20 Lite, con todos los puertos, botones y controles de fácil acceso, como si no hubiera una funda

3.Protección óptima: Hecho de silicona TPU transparente de alta calidad, protege su teléfono de ara?azos, la carcasa es flexible y duradera. El dise?o de los puntos peque?os evita la acumulación de polvo y aceite.

4.Claro, dise?o transparente: piel clara te permite mostrar el dise?o original del teléfono.

5.Borde elevado es mayor que la pantalla y la cámara de su Huawei P20 Lite para evitar que sea da?ado cuando se deja caer sobre una superficie plana.

6 x Funda para Huawei P20 Lite, Wanxideng Carcasa Suave Mate en Silicona TPU, Soft Silicone Case Cover [ Negro+ Rojo+ Azul oscuro + Rosa + Verde Menta + Traslucido ] € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Modelo compatible] -Huawei P20 Lite

[1 pedido de 6 colores]: este artículo contiene 6 colores diferentes. Puede usar una funda de color diferente para su teléfono todos los días. O puedes dárselo a tus amigos como regalo.

[Material de alta calidad] - Hecho de silicona superior, es suave y flexible. Puede proteger su teléfono de arañazos y golpes.

[Estilo minimalista] - Diseño de color sólido, simple pero noble. Hace que tu teléfono sea más elegante.

[Mejor sensación de la mano]: el diseño delgado y liviano nunca hará que su teléfono sea voluminoso, y su superficie lisa y suave puede brindarle un mejor agarre.

kwmobile Funda Compatible con Huawei P20 Lite - Funda Carcasa de TPU para móvil - Cover Trasero en Azul Claro Mate € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei P20 Lite.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave y ligera. El protector antideslizante de goma se adapta perfectamente a tu dispositivo.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante para tu smartphone es anticaídas y le da una sobreprotección como ninguna otra, evitando que tu dispositivo se resbale. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case sin diseño es muy sobrio, ideal para conservar el diseño original de tu teléfono inteligente.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea sobrio y simple. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante.

Ingen Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite - Carcasa Transparente TPU Suave Silicona Case con Colgante - Rosa € 5.59

€ 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 : Carcasa para Huawei P20 Lite, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.

【Practico y Estiloso】 : Mantener tu móvil suspendido sobre un cordón significa que no se te caerá, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos.

【Material de TPU suave】 : Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas.

【Cuerda de PPM】 : Tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, Cuando la cuerda necesita ser limpiada, puedes quitar y poner la correa fácilmente.

【Bolsas de aire】 : Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono. READ Los 30 mejores Auriculares Bluetooth Iphone capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Bluetooth Iphone

AICEK Funda Huawei P20 Lite, Transparente Silicona 360°Full Body Fundas para Huawei P20 Lite Carcasa Silicona Funda Case (5,84 Pulgadas) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de tampón de puntos: En el interior de la caja contenía partículas neta impide blister marca de agua y mejora la disipación del calor.

Ajuste exacto: Forma ajustable a sus Huawei P20 Lite con cortes de precisión para todos los botones y puertos que permiten la operación sin ningún obstáculo.

Diseño Delgado: Este AICEK funda no añade mucho volumen para el Phone. Se complementa con el diseño minimalista del Huawei P20 Lite muy bien.

Una protección duradera: Resistente a los golpes, rasguños y las lágrimas y evita la acumulación de polvo y aceite.

18 meses de garantía: Sin complicaciones el reemplazo o la garantía de devolución de AICEK garantizar la máxima protección a la vida de su Huawei P20 Lite Funda.

kwmobile Funda Compatible con Huawei P20 Lite - Funda Carcasa de TPU para móvil - Cover Trasero en Menta € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei P20 Lite.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave y ligera. El protector antideslizante de goma se adapta perfectamente a tu dispositivo.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante para tu smartphone es anticaídas y le da una sobreprotección como ninguna otra, evitando que tu dispositivo se resbale. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case sin diseño es muy sobrio, ideal para conservar el diseño original de tu teléfono inteligente.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea sobrio y simple. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante.

kwmobile Funda Compatible con Huawei P20 Lite - Funda Carcasa de TPU Silicona - Protector Trasero en Amarillo Mate € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Huawei P20 Lite.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te da seguridad como ninguna otra, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro. Además es gruesa y resistente.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño natural y sencillo, además de ser fácil de colocar.

Verco Funda para Huawei P20 Lite, Delgada Case para Huawei P20 Lite Carcasa de Silicona Funda, Anti- Arañazos Transparente € 10.85 in stock 1 new from €10.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUBIERTA DE PROTECCIÓN ESTILICA: la cubierta posterior combina la protección necesaria con una bonita apariencia.

COVER FLEXIBLE: el material de TPU es sorprendentemente liviano pero extremadamente robusto y duradero.

CARCASA: los puertos y botones de libre acceso garantizan la operatividad sin inconvenientes de su Huawei P20 Lite.

ASPECTO LUJOSO: modernos 'motivos de mármol' o lindos pingüinos, 12 diseños variados para elegir.

RESISTENTE E INTELIGENTE: la silicona liviana en combinación con las llamativas impresiones hacen de esta funda protectora una excelente compañera nueva para usted y su teléfono móvil.

Solaxi-EU Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite, Mármol Carcasa Brillante Ultrafina TPU Suave Silicona con Colgante Ajustable Collar Correa Anti-Choque Anti-rasguños, Oro Rosa € 8.49

€ 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Perfectamente compatible]: Carcasa para Huawei P20 Lite. No apta para Huawei P20. Confirme su modelo de teléfono móvil antes de la compra para evitar errores de compra. El diseño de la funda, con formas geométricas y partículas de oro

[Buena protección]: Buena protección contra golpes, caídas y otros impactos involuntarios cotidianos. El labio elevado mantiene la pantalla alejada de cualquier rasguño. Para garantizar que su teléfono permanezca protegido y seguro en todo momento sin ser voluminoso

[Diseño de mármol]: La tecnología IML (etiqueta en molde) hace que la impresión con acabado mate del diseño de mármol sea más vívida y nunca se desvanecerá. Primera calidad le brinda un toque cómodo con su diseño liviano y delgado

[Cuerda Resistente]: Muy resistente, inodoro y seco. Una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas

[Protección Parachoques Esquina]: La protección adicional en los parachoques en las cuatro esquinas que absorben los golpes y ofrecen protección adicional contra impactos, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono

Funda Huawei P20 Lite + Protector de Pantalla de Vidrio Templado, Carcasa Ultra Fino Suave Flexible Silicona Colores del Caramelo Protectora Caso Anti-rasguños Back Case - Morado Claro € 6.99 in stock 1 new from €6.99

1 used from €6.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Huawei P20 Lite : Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, botones y puertos de teléfonos inteligentes. Relación calidad-precio: no solo puede obtener una funda de teléfono de alta calidad, sino también una película de protección gratuita

Material Material de silicona: El acabado de la pluma antideslizante se siente muy suave al tacto y es fácil de agarrar y sostener con su capa protectora de la piel, evita efectivamente las huellas dactilares molestas

Alta respuesta y transparencia: solo 0,3 mm de grosor y más del 98% de la relación de penetración, conserva la calidad de visualización original y experiencia tacto. Sin burbujas y no deja huellas dactilares. NOTA: el protector de pantalla NO cubrirá toda la pantalla, sino solo el área plana

Gran protección : El funda ofrece una excelente protección para su precioso Huawei P20 Lite, y el Cristal Templado proporciona una excelente protección contra caídas, absorción de golpes, antideslizante, antipolvo para la pantalla

Servicio Premium : MICASE proporciona 24 horas de servicio al cliente profesional y agradable * REEMPLAZO GRATUITO * o * REEMBOLSO * por productos defectuosos

cookaR Funda Huawei P20 Lite, Funda Huawei P20 Lite Funda Protectora Ultra Thin Silicona de Silicona Suave para Huawei P20 Lite Funda(Negro) € 7.21 in stock 1 new from €7.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función protectora óptima: la funda Huawei P20 Lite Fabricada con material de silicona suave Parte interna. No se desliza y se asegura en la mano y reduce el riesgo de caída de la protección de los bordes mediante la innovadora tecnología de amortiguación de aire. Proporciona la protección más completa para tu Huawei P20 Lite

Diseño de fibra de carbono: aspecto informal Sensación de la mano muy agradable, antihuellas, antiarañazos, antiagua, antiarañazos.

Otro diseño de protección: sistema de enfriamiento Spider Grain, buena disipación de calor protegen cuidadosamente su teléfono. Diseño de borde mejorado, protección de la pantalla y la cámara cuando el dispositivo está sobre una superficie plana. Botones suaves especiales levantados y recortes perfectos para las conexiones aseguran un funcionamiento óptimo.

Modelos aplicables: cajas del teléfono Huawei P20 Lite

Descripción del rendimiento: si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, estamos siempre a su disposición.

Amonke Funda para Huawei P20 Lite, Silicona Transparente TPU Protectora Carcasa Antigolpes, Anti Caídas Ultrarock Ultrafina Suave Case Cover Compatible con Huawei P20 Lite € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatible con] Hecha de material de TPU de alta calidad. Fundas silicona transparente diseñado específicamente para Huawei P20 lite. No aplicable a otros modelos.

[Excelente Protección] Fácil acceso a todos los controles y funciones,ofrece una excelente protección para su precioso teléfono muy inteligente desde huella digital, polvo, aceite, impacto y dispositivo de caída.

[Materiales excelentes] Solo peso 18 g y 1.5 mm de grosor debido al material especial, que proporciona un mejor agarre y muestra la bellaza original de su móvil sin agregar peso extra.

[Protección de Borde elevado] Los bordes elevados ayudan a proteger la pantalla y la cámara de su teléfono contra rasguños contra superficies planas, mejorar la protección de caída accidental, es efectiva aliviar el daño del teléfono móvil.

[Garantía de Amonke] Prometemos un reemplazo de 90 días. Si hay algún problema de calidad, no se preocupe, brindaremos un servicio al cliente oportuno las 24 horas, los 7 días de la semana, para ayudarlo a resolver mejor el problema.

REY - Funda Carcasa Gel Transparente Doble 360º para Huawei P20 Lite, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por REY para HUAWEI P20 LITE, con diseño de 360º, respetando botones y puertos del SmartPhone

Diseño de 360º, Funda Doble Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta.

Gracias al TPU 100% transparente el diseño de su móvil no se verá afectado

Al proteger el móvil con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable.

Quiere que su móvil le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caídas,...

Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite, Transparente Silicona Carcasa para P20 Lite, Rosyheart Suave TPU Gel Case con Colgante Ajustable Correa Collar Anti Golpes Protector Case - Arco Iris € 6.39 in stock 1 new from €6.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Practico y Estiloso】Es adecuada para Huawei P20 Lite. Los collares de cuerdas para llevar al cuello no solo son accesorios de moda. Esto accesorio es también cómodo y práctico, ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, especialmente cuando viajas para tener siempre el movil disponible para tomar fotos, escuchar música o conversar.

【Transparente Funda】La cubierta protectora está hecha de silicona suave agradable al tacto, el la parte posterior transparentes muestran perfectamente el diseño original y hermosos colores. Diseño de refuerzo de cuatro esquinas, resistente con proteccion extra anti golpes, que protegerá tu smartphone de golpes y caídas.

【Fácil y Seguro】 Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga por si se te resbala de las manos. La longitud de la cuerda es ajustable.

【Posición Precisa】el fácil acceso a todos los botones de función, como altavoces, cámaras y otros recortes de puertos, coincide con smartphone perfectamente.

【Diseño multiusos】Ideal para llevártela de viaje, al trabajo, a la facultad... Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos para que tengas una mayor comodidad.

LeYi Funda Huawei P20 Lite con [2-Unidades] Cristal Vidrio Templado, Cristal Transparente Shockproof Carcasa Ultra Silicona PC y TPU Slim Gel Bumper Antigolpes Cover Case para Movil P20 Lite,Clear € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Arte exquisito] espese especialmente el diseño de amortiguación de silicona suave de cuatro esquinas y bordes con silicona suave de primera calidad premium y PC . Ofrezca toda la protección alrededor y preserve la belleza original del Movil.

[Asóciate a su Movil por más tiempo] Hecho de silicona TPU de primera calidad y PC dura. Respaldo ultra transparente y resistente a los arañazos, resistente a los rayos UV y antiamarillas.

[Ajuste Perfecto] Los recortes precisos facilitan el acceso a todos los botones y puertos. Botones táctiles para una respuesta rápida. Sin margen de maniobra. Al igual que el teléfono está desnudo. Perfil delgado y agarre cómodo.

[Protección mejorada] biseles elevados para la pantalla y cámara del Movil ; 20% más grueso y 50% más resistente que la última generación. Las esquinas reforzadas protegen su Movil de caídas inesperadas y pequeños golpes.

[Garantía de por vida] Confiamos tanto en este caso de LeYil que brindamos garantía de por vida incondicional. Asegura el disfrute prolongado de su compra. Por favor contáctenos con cualquier pregunta o inquietud - Estamos aquí para ayudarlo. READ Los 30 mejores Cargador Movil Xiaomi capaces: la mejor revisión sobre Cargador Movil Xiaomi

Yoedge Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite-5.84", Funda de Silicona Antideslizante Suave TPU para Teléfono Móvil con Colgante Ajustable Collar Correa para el Cuello Cadena Cuerda, Margarita € 9.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad]: Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.

[Practico y Estiloso]: Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas.

[Gran Proteccion]: Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono.

[Cuerda de PPM] : Tiene una longitud de 1,6 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, Cuando la cuerda necesita ser limpiada, puedes quitar y poner la correa fácilmente

[Material de TPU suave]: Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas.

MICASE Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite, Carcasa Transparente TPU Suave Silicona Case con Correa Colgante Ajustable Collar Correa de Cuello Cadena Cordón para Huawei P20 Lite - Oro Rosa € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ Compatible con: funda para teléfono móvil con cordón compatible con Huawei P20 Lite. Compañero perfecto para todos los que tienen que coordinar y organizar mucho. Trabajo, niños o cocinar, siempre tendrás las manos libres y tu teléfono móvil a mano.

❤️ Llévala como quieras: el collar es de longitud ajustable (1,5 m de largo) y por lo tanto ofrece diversas posibilidades de uso, como colgar un bolso sobre el hombro o como un bolso de pecho. Perfecto para actividades al aire libre. La cadena también se puede quitar si es necesario.

❤️ Material: la cadena para teléfono móvil tiene un diseño limpio, compuesto de polipropileno trenzado, elegantes cierres de cordón de metal. Funda protectora para teléfono móvil de silicona TPU y acrílico, flexible pero estable.

Funda para teléfono móvil: funda de silicona transparente de alta calidad con esquinas reforzadas. Recortes precisos para todos los puertos, cámara, botones y pantalla, todos los botones accesibles, manejo sin restricciones garantizado.

❤️ Nunca más perderás el teléfono: alrededor de tu cuello se cuelga caliente, seguro y siempre sabrás dónde está. Entre el anillo que sujeta la cuerda y el teléfono móvil hay suficiente espacio para que no se roce el teléfono.

NALIA Funda 360 Grados Compatible con Huawei P20 Pro, Delantera Trasera Protectora Movil Silicona Carcasa, Ultra-Fina Transparente Gel Doble Cubierta Cover Smart-Phone Case Bumper, Color:Transparente € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta preciosa funda transparente le ofrece una protección total de 360 °. Todas las esquinas y los cantos, así como la parte trasera y la pantalla están completamente protegidas. --- Todas las pantallas táctiles se pueden usar gracias a su material sin límites gracias a su material ultra fino.

La funda protectora está hecha de silicona TPU de gran calidad, un material con una gran resistencia y deformabilidad plástica.

Gracias a este material, el smartphone no solo se adapta perfectamente y con seguridad a tu mano, sino que además poner y quitar la funda es mucho más sencillo.

La funda está cuidadosamente trabajada y perfectamente diseñada para el smartphone, dándole una sujeción y una protección perfectas.

Incluso después de poner la funda, todos los botones y ranuras siguen siendo accesibles sin problema alguno.

COPHONE Funda Negro Huawei P20 Lite , Negro Silicona Fundas para Huawei P20 Lite Carcasa Negro Funda Case P20 Lite Flexible Ultra Delgado € 6.95 in stock 1 new from €6.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Especialmente diseñada para Huawei P20 Lite, nuestra carcasa se adapta perfectamente a la forma de tu móvil. Todos los puertos y botones son accesibles sin quitar la funda.

Antiarañazos: con una alta dureza, resiste eficazmente los arañazos y los golpes.

Fabricada en TPU de alta calidad que permite una máxima durabilidad y una protección óptima de tu teléfono.

Esta carcasa antideslizante permite tener tu teléfono bien en la mano sin riesgo de deslizamiento accidental.

Las esquinas y los bordes están completamente cubiertos. La funda también cubre toda la parte posterior del teléfono (salvo cámaras y otros elementos importantes). Los bordes elevados de 0,5 mm (Razed Lip) ofrecen una protección adicional para la pantalla. El uso de un material suave permite que la carcasa absorba mucho mejor que una funda rígida. Por lo tanto, tu smartphone ganará estilo y protección.

Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite, Transparente Silicona Carcasa para P20 Lite, Rosyheart Suave TPU Gel Case con Colgante Ajustable Correa Collar Anti Golpes Protector Case Oro Rosa € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Practico y Estiloso】Es adecuada para Huawei P20 Lite. Los collares de cuerdas para llevar al cuello no solo son accesorios de moda. Esto accesorio es también cómodo y práctico, ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, especialmente cuando viajas para tener siempre el movil disponible para tomar fotos, escuchar música o conversar.

【Transparente Funda】La cubierta protectora está hecha de silicona suave agradable al tacto, el la parte posterior transparentes muestran perfectamente el diseño original y hermosos colores. Diseño de refuerzo de cuatro esquinas, resistente con proteccion extra anti golpes, que protegerá tu smartphone de golpes y caídas.

【Fácil y Seguro】 Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga por si se te resbala de las manos. La longitud de la cuerda es ajustable.

【Posición Precisa】el fácil acceso a todos los botones de función, como altavoces, cámaras y otros recortes de puertos, coincide con smartphone perfectamente.

【Diseño multiusos】Ideal para llevártela de viaje, al trabajo, a la facultad... Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos para que tengas una mayor comodidad.

LeYi Funda Huawei P20 Lite Silicona Purpurina Carcasa con [2-Unidades Cristal Vidrio Templado],Transparente Cristal Bumper Telefono Fundas Case Cover para Movil Huawei P20 Lite ZX Azul/Púrpura € 9.87 in stock 1 new from €9.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda Huawei P20 Lite .Ajuste perfecto y perfecto diseño de la cubierta de la caja del teléfono de aire para el original Huawei P20 Lite incluido one piece Protector de pantalla. Perfil delgado con botones precisos de corte y respuesta para garantizar un acceso y retroalimentación rápidos.

Súper barata y de alta calidad: materiales de TPU, goma, silicona ultra híbridos, resistentes a los golpes y arañazos de primera calidad con diseño profesional, para proporcionar protección a largo plazo: antideslizante, resistencia a los arañazos, resistencia a los golpes, resistencia al impacto, huellas dactilares, polvo resistencia y protección de la suciedad. Alta elasticidad y durabilidad, para maximizar la protección de la vida de su teléfono móvil.Funda Huawei P20 Lite .

Diseño personalizado: materiales ultrabrillantes delgados, fáciles de limpiar con agua. La carcasa del teléfono móvil se inyecta con líquido y flash, y el proceso de sellado es apretado. Purpurina, brillo, brillante, bling, bonito. Cuando mueva su teléfono móvil, el interior de la arena movediza flotará, hará que su teléfono móvil sea especial y hermoso, le brindará más diversión.Funda Huawei P20 Lite .

Protección máxima: el uso de la tecnología de colchón de aire para proteger todas las esquinas. Agregue suficiente grosor para que los bordes elevados protejan mejor la pantalla y la cámara. por lo que el teléfono móvil 360 grados de protección general. También proporciona un buen agarre y sentido de uso.Funda Huawei P20 Lite.

Garantía: hecho de los materiales ambientales, nuestros productos han sido probados por el SGS y el potro, son seguros e inofensivos. Por favor, siéntase libre de usarlo. Si usted tiene cualesquiera preguntas o le no satisfacen con nuestros productos, sienta por favor libre de entrarnos en contacto con por el email, contestaremos en el plazo de 24 horas. Nos complace ofrecerle un mejor servicio.Funda Huawei P20 Lite .

ZhuoFan Funda con Cuerda para Huawei P20 Lite Carcasa Púrpura Silicona Dibujos Case con Correa Colgante Ajustable Collar Correa de Cuello Cadena Cordón para Huawei P20 Lite Cuerda 5,84" - Amor € 9.95 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Practico y Estiloso】Es adecuada para Huawei P20 Lite 5,84 pulgadas. Los collares de cuerdas para llevar al cuello no solo son accesorios de moda. Esto accesorio es también cómodo y práctico, ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas.

【Silicona Funda】Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas. Los patrones exquisitos hacen que su teléfono sea más elegante.

【Fácil y Seguro】Con este cover con cuerda para teléfono inteligente podrás usar tu móvil en la calle sin riesgo a que te lo roben. Además, es ideal para usarlo en festivales y conciertos ¡Estarás mucho más cómodo!es su mejor opción de regalo o guárdelo usted mismo.

【Posición Precisa】Funda para Huawei P20 Lite con Cuerda, el fácil acceso a todos los botones de función, como altavoces, cámaras y otros recortes de puertos, coincide con smartphone perfectamente.

【Nuestro servicio】Ofrecemos a los clientes garantía de calidad y un servicio al cliente. Si usted tiene cualquier pregunta y problema, puede contactar con nosotros y nos esforzamos por resolverlos.

LAYJOY Funda Huawei P20 Lite, Funda Huawei Nova 3e, Carcasa Ligera Silicona Suave TPU Case Capa de [Antideslizante] [Anti-Golpes] Caso Cover para Huawei P20 Lite/Huawei Nova 3e (2018) 5.84"-Negro € 7.99

€ 6.39 in stock 1 new from €6.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad Exacta: Especialmente diseñado para Huawei P20 Lite / Huawei Nova 3e (2018) 5.84 pulgadas.

Material de TPU Suave: La funda exterior de silicona está hecha de alta calidad TPU ligero para ofrecer la protección completa alrededor del dispositivo, para una resistencia flexibl, antitranspirante, antigrasa, amortiguación, fácil de limpiar. No rayará su teléfono y no hará que su Huawei P20 Lite sea voluminoso.

Superficie Mate: Toque su Huawei P20 Lite, como piel del bebé del tacto. Sensación confortable de tacto, suave como la piel del bebé. La funda de acabado mate evita las huellas digitales, antideslizante y también le proporciona un excelente agarre. Proteger a sus ojos con un mínimo de reflexión de la luz.

Protección de Pantalla y Cámara: El marco elevado ayuda a proteger la pantalla y la cámara de las mesas y otras superficies. Proteger su Huawei P20 Lite de arañazos, caídas y otros daños.

Ajuste Perfecto: El fácil acceso a todas las funciones del Huawei P20 Lite con cortes de precisión para todos los botones y puertos que permiten la operación sin ningún obstáculo, como la cámara, botón de encendido, botón de volumen, ect. READ Los 30 mejores Correa Huawei Watch Gt capaces: la mejor revisión sobre Correa Huawei Watch Gt

cuzz Funda para Huawei P20 Lite+{Protector de Pantalla de Vidrio Templado} Carcasa Silicona Suave Gel Rasguño y Resistente Teléfono Móvil Cover-Amarillo € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Huawei P20 Lite Funda Carcasa protectora+Cada Funda tiene una película de vidrio templado gratis: Se ajusta perfectamente al móvil Huawei P20 Lite.ofrece una protección Perfecto sólida.

La Funda Huawei P20 Lite clásica hará que tu móvil se vea sobrio y simple. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante. ideal para conservar el diseño original de tu teléfono inteligente.

Diseño ultra delgado de color puro, muy Sencillo para un excelente tacto y la impresión visual, e incluso hace que su teléfono más elegante.

Con orificios de puerto de corte de precisión y moldes de botones prácticos, puede tener acceso fácilmente a todas las funciones de su Phone.

El equipo de CUZZ proporciona productos de alta calidad y un servicio postventa integral, lo que facilita la compra.

Funda para Huawei P20 Lite Oficial de Harry Potter Insignias Constelaciones para Proteger tu móvil. Carcasa para Huawei de Silicona Flexible con Licencia Oficial de Harry Potter. € 14.90 in stock 1 new from €14.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda para Huawei P20 Lite de Insignias Constelaciones Protege tu móvil con los personajes de Harry Potter. Funda de silicona transparente, flexible y resistente para Huawei con Licencia Oficial de Harry Potter

❤ Diseño excluivo: El sello de identidad de Harry Potter en una funda para Huawei inigualable con toda la esencia de la marca. Su composición transparente hace contrastar el dibujo sobre los colores metálicos del teléfono, resaltando las figuras de un modo espectacular.

✅ Enviado desde España con la Garantía de la Casa de las Carcasas, compañía líder en el mercado de las Fundas y Accesorios para móviles ⭐⭐⭐⭐⭐

Máximo ajuste y protección: Su forma se ajusta milimétricamente a los distintos tamaños y modelos de Huawei para que el teléfono no gane en tamaño ni grosor en tu bolsillo.

☁ Total ligereza y fabricada con materiales de alta calidad: Su peso de menos de 50 gramos hará que prácticamente ni notes el cambio. Protege tu móvil sin perder en comodidad ni manejabilidad.

Funda Carcasa Gel Transparente para Huawei P20 Lite/Huawei Nova 3E, Ultra Fina 0,33mm, Silicona TPU de Alta Resistencia y Flexibilidad € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para HUAWEI P20 LITE / HUAWEI NOVA 3E, respetando botones y puertos del SmartPhone

Ultra FINA y ligera, no notará que la lleva puesta

Gracias a la Silicona TPU 100% transparente el diseño de su SmartPhone no se verá afectado

Al proteger el SmartPhone con silicona Gel, consigue máxima seguridad con un tacto agradable

Quiere que su SmartPhone le dure mucho tiempo? esta es la mejor opción anti golpes, caidas,...

3X Funda para Huawei P20 Lite, Carcasas Flexible Suave TPU Silicona Ultra Delgado Protección Caso(Rosa Claro + Verde + Blanco) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ultra Ligero y Delgado: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. Nunca hará que su teléfono se vea voluminoso, y su superficie lisa y suave puede darle la mejor sensación de la mano, adapta perfectamente a Huawei P20 Lite

Máxima Protección: Ofrece una excelente protección para su precioso teléfono muy inteligente desde huella digital, polvo, aceite, impacto y dispositivo de caída, protección incluso con el botón. Los labios elevados garantizan una protección adicional de la pantalla y la cámara

Ajuste Perfecto: Precisamente cortes y aberturas permite el acceso completo a todos los puertos, cámara, botones y pantalla, todos los botones accesibles y funciones del teléfono inteligente sin quitar la funda, fácil de instalar o desinstalar

Gran Flexibilidad : Procesado por la mejora anti-deformación, no es fácil de provocar la deformación repetida después del montaje y desmontaje, también le proporciona un excelente agarre. Y no se desvanecerá después de un largo uso

Paquete Contiene: Este artículo contiene 3 fundas de diferentes colores. Puede usar fundas de diferentes colores para su teléfono todos los días. O puede dárselo a sus amigos como un regalo

Spigen Funda Rugged Armor Compatible con Huawei Mate 20 Lite - Negro Mate € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de TPU con diseño exterior de fibra de carbono.

Tecnología de Air cushion para la protección de todas las esquinas

Biseles elevados para proteger la pantalla y la cámara de superficies planas

Grabado interior de tela de araña para absorción de impactos

Recortes para que las funciones opcionales sean accesibles

Protector Pantalla Huawei P20 Lite, Beikell [2 Piezas] Cobertura Completa 9H Dureza Cristal Vidrio Templado Huawei P20 Lite Sin Burbujas Resistente a Arañazos con Tela de Microfibra € 10.99

€ 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Económicos protectores de pantalla Alta calidad de 2 paquetes: - Fabricados con vidrio templado de dureza 9H diseñado específicamente para . Ofrece protección total y una experiencia de visualización óptima. Solo para Huawei P20 Lite.

Alta transparencia: - Alta definición ultra clara con 99,9% de transparencia para preservar la calidad de visualización original de su Huawei P20 Lite. El protector de pantalla Beikell cuida sus ojos.

Técnica de suavizado: - Repetidamente más de 50 capas ultradelgadas en vidrio templado premium de 0,33 mm de grosor ofrecen una experiencia táctil suave y cómoda y una mayor sensibilidad a la presión.

Instalación fácil: - Instala perfecto con los paños de limpieza, toallitas húmedas y pegatinas de eliminación de polvo, sin polvo, sin huellas dactilares y sin burbujas.

Lo que obtiene: Protector de pantalla de vidrio templado de 2 paquetes, paño de limpieza, adhesivo azul para eliminar el polvo, etiqueta adhesiva, instrucciones.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Funda Silicona Huawei P20 Lite disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Funda Silicona Huawei P20 Lite en el mercado. Puede obtener fácilmente Funda Silicona Huawei P20 Lite por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Funda Silicona Huawei P20 Lite que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Funda Silicona Huawei P20 Lite confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Funda Silicona Huawei P20 Lite y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Funda Silicona Huawei P20 Lite haya facilitado mucho la compra final de

Funda Silicona Huawei P20 Lite ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.