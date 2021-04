Inicio » Cocina Los 30 mejores Funda Nordica 90 Juvenil capaces: la mejor revisión sobre Funda Nordica 90 Juvenil Cocina Los 30 mejores Funda Nordica 90 Juvenil capaces: la mejor revisión sobre Funda Nordica 90 Juvenil 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Funda Nordica 90 Juvenil?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Funda Nordica 90 Juvenil del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Bedsure Funda Nórdica Cama 90 Gris - Fundas Edredón Nórdico 150x220cm con 1 Funda de Almohada 40x75cm - Microfibra Muy Suave Hipoalergénica Transpirable € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS UNICAS:Estilo dibujado de mano de patrón de cuadrifolio, un diseño original, Bedsure Grupos de Cubierta de Duvet trae grupos de cama individual y artísticos para decorar todos los aspectos de su dormitorio - refresque abundantemente la decoración de su habitación existente con dos colores reversibles que caminan con sus juegos de sábanas, fundas de almohadas & faldas de cama.

FUNDA NÓRDICA PARA EDREDÓN: 2-pieza de conjunto incluye 1 solo cubierta de duvet (150x220cm) con cierre de cremallera y tirantes de esquina, 1 funda de almohada (40x70cm) - el tamaño individual de la cubierta de edredón es suficiente grande para adaptarse a tu su edredón alternativo de tamaño individual/ duvet - 127cm larga cremallera es fácil de cerrar o descomprimir y los amarres duraderos en cada esquina mantienen su inserción edredón se resbale.

MATERIAL PREMIUM: Hecho de 100% microfibra, doble cepillado en ambos lados de la funda de edredón que se siente suave a sus dedos (No áspera en absoluto) - La cubierta del edredón ofrece un rendimiento duradero con resistencia a la decoloración y al encogimiento - Perfecto para personas alérgicas, la microfibra repele los ácaros del polvo y otros alérgenos - El pelo de mascota no se adherirá a su cubierta.

FÁSIL DE CUIDAR: La cubierta sufrida de cama de duvet es ligero como una sábana para lavar más fácilmente que lavar el edredón pesado y no se vuelve rígido después del lavado frecuente - Lavar a máquina en agua fría, secar a máquina en una funda de edredón baja y sin arrugas no hay necesidad de planchar - No más viajes caros a la tintorería con su edredón de plumas.

CUIDADO CONSEJO: Lavar a máquina en agua fría por separado, circulación suave, secar y planchar a baja temperatura, no lavar en seco.

Bedsure Funda Nordica Cama 90 Gris - Juegos de Fundas Edredónes Baratas con 1 Fundas de Almohada 40x75cm de Microfibra y Suave, 150x220 cm € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features TOQUE SUAVE: Funda nordica de microfibra 100% cepillada 90 GSM dota de super comodidad, díficil teñir y desvanecerse.

DETALLES ÍNTIMOS: Funda nordica con colores lisos básicos complementa cada estilo de decoración. Hacer camas más rápida con cremallera inferior de funda edredón.

DISEÑO ESPECIAL: Cosiendo dos cuerdas en cada esquina interior para ayudar a asegurar la nórdica en el lugar correcto, hacerse dormir bien todas las noches.

TAMAÑO ADECUADO: Juego de funda nordica cama 90, lleva 1 funda nórdica de 150x220 cm y 1 funda almohada de 40x75 cm.

CUIDAD SENCILLA: Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada y planchada a baja temperatura, no limpie en seco.

COTTON ARTean Funda Nordica Infantil/Juvenil Reversible Wave. Cama de 90 (150 Ancho x 260 cm. Largo). € 24.90 in stock 1 new from €24.90

Amazon.es Features Tejido 50% ALGODÓN - 50% POLIÉSTER. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO.

INCLUYE: Funda nórdica cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo ) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm). Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

Acabado muy suave.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Kidz Club Teenagers Cama Individual Funda de edredón y Funda de Almohada Ropa de Cama Juego de Cama Cool Skateboards y Graffiti Almohada – Trucos, Color Gris € 42.99 in stock 2 new from €34.53 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cuenta con un diseño fresco skatboard y urbano

Hecho de 50% algodón y 50% poliéster.

1 x Funda de edredón individual (135 x 200 cm) y 1 funda de almohada (50 x 75 cm)

Se puede lavar a máquina.

Se puede secar en secadora.

COTTON ARTean Funda Nordica Infantil/Juvenil Reversible Clara Cama de 90 € 34.90 in stock 1 new from €34.90

Amazon.es Features ALGODÓN 100%, especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos. Muy suave y agradable al tacto.

INCLUYE: Funda nórdica cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo ) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm). Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

IMPRESIÓN DIGITAL: Ultima tecnología del mercado textil mundial que consigue acabados extra suaves, impresión de alta definición y alta garantía y solidez de color en el lavado.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

COTTON ARTean Funda Nordica Infantil/Juvenil Reversible AVIONCITOS. Cama de 90 (150 Ancho x 260 cm. Largo). € 26.90 in stock 1 new from €26.90

Amazon.es Features Tejido 50% ALGODÓN - 50% POLIÉSTER. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO.

INCLUYE: Funda nórdica cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo ) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm). Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

Acabado muy suave.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

COTTON ARTean Funda Nordica Infantil/Juvenil Reversible Moon Pink Cama de 90 € 44.90 in stock 1 new from €44.90

Amazon.es Features ALGODÓN 100%, especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos. Acabado satén extra suave. Muy suave y agradable al tacto.

INCLUYE: FUNDA NORDICA cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

IMPRESIÓN DIGITAL: Ultima tecnología del mercado textil mundial que consigue acabados extra suaves, impresión de alta definición y alta garantía y solidez de color en el lavado.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

COTTON ARTean Funda Nordica Reversible Moon Grey Cama de 90 ALGODÓN 100% € 44.90 in stock 2 new from €44.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ALGODÓN 100%, especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos. Acabado satén extra suave. Muy suave y agradable al tacto.

INCLUYE: FUNDA NORDICA cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

IMPRESIÓN DIGITAL: Ultima tecnología del mercado textil mundial que consigue acabados extra suaves, impresión de alta definición y alta garantía y solidez de color en el lavado.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Catherine Lansfield Stars & Stripes - Funda nórdica y funda de almohada cama 90, 220 x 160 cm, color azul € 27.96 in stock 1 new from €27.96

Amazon.es Features Hogar; textil; cama

160 x 220 + 50 x 110

100% Algodón

one pillowcase 50x110cm

Catherine Lansfield Happy Space Easy Care - Juego de Funda nórdica y Funda de Almohada € 20.74 in stock 1 new from €20.74

Amazon.es Features Las estrellas y planetas están dibujados a mano y emparejados con hechos divertidos para crear un divertido diseño de ropa de cama con un toque educativo

Catherine Lansfield es famosa por su estilo y calidad, un esencial diario para aquellos que aman la moda para el hogar

El paquete contiene una funda de edredón individual con 1 funda de almohada a juego. ¿Por qué no completar el look comprando una sábana bajera y un par de cortinas a juego?

Cuidadosamente elaborado con nuestra tela de mezcla de algodón de fácil cuidado. Ideal para estilos de vida ocupados y modernos, este juego lavable a máquina requiere un planchado mínimo. Contenido 52% poliéster 48% algodón

Los productos de Catherine Lansfield están diseñados y desarrollados en Gran Bretaña y de origen ético en el extranjero bajo un estricto control de calidad

Bedsure Funda Nordica Infantil Cama 90 Niña - Juego de Funda Edredón Juvenil 140x200 de Microfibra Transpirable y Suave, con Patrón de Unicornio, Gris Rosa € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features PATRÓN EXQUISITO: Funda nordica infantil de patrón unicornio estampado agrega vitalidad a la habitación, preferida por los niños como por los padres y adecuada para crear un estilo de habitación infantil único.

DISEÑO CONVENIENTE: Hacer camas más rápida con cremallera inferior de funda edredón, cosiendo 2 cuerdas de posicionamiento en cada esquina para ayudar a asegurar la nórdica en el lugar correcto.

MATERIAL PREMIUM: Utilice tejido de 85 gsm microfibra cepillado para proporcionar suavidad y comodidad excepcionales, no es fácil teñir funda nordica juvenil cama 90.

CUIDAD SENCILLA: Lavar a máquina en agua fría, circulación suave, lavada por separado, secada y planchada a baja temperatura, sin limpieza en seco.

Catherine Lansfield Denim Easy Care - Conjunto de 135 x 200 cm + 1 x 50 x 75 cm, Gris € 18.94 in stock 2 new from €13.99

Amazon.es Features Juego de funda nórdica y funda de almohada

135 x 200 cm + 1 x 50 x 75 cm

55% algodón, 45% poliéster

Se puede lavar a máquina.

Catherine Lansfield

Marvel Avengers Kids Duvet Cover and Pillow case Set 100% Polyester € 38.13 in stock 1 new from €38.13

Amazon.es Features Una funda nórdica de 140 x 200 cm

Una funda de almohada de 63 x 63 cm

poliéster

Se puede lavar a máquina

Para cama individual

Douceur d'Intérieur City London - Juego de Cama, con Funda de Almohada, 140 x 200 cm, Multicolor, algodón, Multicolor, 140 x 200 cm € 24.75

€ 23.82 in stock 2 new from €23.77

Amazon.es Features Juego de cama de 2 piezas: una funda de edredón y una funda de almohada.

Tamaño: 140 x 200 cm

Lavable a 40 ºC

Lavable a máquina a 30⁰C.

COTTON ARTean Funda Nordica Infantil/Juvenil Reversible Jorge Cama de 90 € 34.90 in stock 1 new from €34.90

Amazon.es Features ALGODÓN 100%, especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos. Muy suave y agradable al tacto.

INCLUYE: Funda nórdica cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo ) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm). Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

IMPRESIÓN DIGITAL: Ultima tecnología del mercado textil mundial que consigue acabados extra suaves, impresión de alta definición y alta garantía y solidez de color en el lavado.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Amazon.es Features Un set de funda para edredón y almohada de otro planeta, con un estampado de planetas y monstruos graciosos que brilla en la oscuridad.

¡Este set es reversible para que te lleves dos diseños increíbles por el precio de uno! También disponemos de cortinas de galón fruncido a juego que pueden adquirirse por separado en nuestra tienda.

Fabricado con una mezcla de algodón natural y poliéster de alta calidad. Esto proporciona un acabado suave y duradero y, además, no requiere un cuidado especial ya que se lava de manera sencilla, se seca rápido y se plancha fácilmente.

48 % algodón, 52 % poliéster

1 funda para edredón de 138 x 200 cm + 1 funda para almohada de 50 x 75 cm.

Amazon.es Features ALGODÓN 100%, especialmente recomendado por los mejores fabricantes de rellenos nórdicos. Acabado satén extra suave. Muy suave y agradable al tacto.

INCLUYE: FUNDA NORDICA cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm)Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

IMPRESIÓN DIGITAL: Ultima tecnología del mercado textil mundial que consigue acabados extra suaves, impresión de alta definición y alta garantía y solidez de color en el lavado.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Sleepdown Paris Romance - Juego de Funda de edredón y Funda de Almohada con impresión Digital para Cama Individual, Doble, King Size, Cama de Matrimonio, Cama de Matrimonio, Multicolor € 28.11 in stock 1 new from €28.11

Amazon.es Features Gama Premium Peridae

Material de polialgodón de alta calidad

Hermoso diseño de panel

Viene completo con funda de almohada/S

Lavable a máquina, se puede secar en secadora, fácil de limpiar

HTE Juego de Funda Nórdica para Edredón, Cama 90 de 3 Piezas - 1 Funda Nórdica 150x220cm + 1 Sábana Bajera 90x200cm + 1 Funda Almohada 45x100cm (Cama 90, Estrella) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features Material : 50% algodón, 50% poliéster.

Tamaño : Para cama de 90cm, Funda nórdica 150x220cm, sábana bajera 90x200cm, almohada 45x100cm.

- Este juego de funda nórdica de 3 piezas contiene 1 funda de edredón con cremallera , 1 sábana bajera ajustable con goma en los cuatros esquinas, 1 funda almohada individual.

El diseño moderno de este juego de ropa para cama perfecto para decorar nuestra habitación, se puede usar en cualquiera clima del año, resistente, no hace bolitas.

Lavable a máquina a 30⁰C.

Catherine Lansfield Stars and Stripes - Juego de funda nórdica y funda de almohada (135 x 200 cm y 50 x 75 cm) para cama individual, diseño de barras y estrellas, color azul, rojo y blanco € 19.98 in stock 2 new from €19.98

Amazon.es Features Funda nordica: 135x200 / Funda de almohada: 50 x75cm

Apto para lavado a máquina

CL Home Kids

Diseño británico

Transatlantic inspirado , una impresión de estilo vintage con los accesorios de coordinación

ESTELA Music Juego de Funda nórdica Estampada, 3 Piezas, Algodón-Poliéster, Multicolor, 80/95 (Twin), Cama de 90 cm € 54.28

€ 51.49 in stock 2 new from €51.49

Amazon.es Features Incluye: funda nórdica, sábana bajera ajustable y funda de almohada

Estampación digital. Mayor definición en las imágenes. Dibujo continuo

Tejido digital: 100% algodón. Tejido liso: 50% algodón - 50% poliéster

Lavar a temperatura inferior a 30 grados. Admite planchado suave. No usar lejía. No usar secadora. No limpiar en seco

Fabricado en España

DXSX Funda Nórdica Juego de Cama Funda de Edredón Microfibra Funda de Almohada Tema Atrapasueños Ropa de Cama Dreamcatcher Decoración (150×220cm (para Cama de 90)) € 26.95

Amazon.es Features ❤Material: Juego de cama están hechas de Poliéster Microfibra de buena calidad, la superficie es suave,no hace daño al piel de los niños y adultos. No tiene tóxico ni mal olor, usted no se preocupe, las usa tranquilamente.

❤ Diseño: Estilo cultural y natural. Diseño único del atrapasueños que combina perfectamente con el tema del atrapasueños de tu espacio.

❤ Función: Una gran decoración muy hermosa para su habitación, hotel, casa o como un regalo perfecto para sus familiares, amigos, colegas, etc.

❤ Instrucciones de Cuidado: Fácil de limpiar, lavable a máquina a 40°C, no blanquear, buena resistencia a la abrasión.

❤ La ropa de cama se compone de un juego de 2 piezas: 1 x Funda de edredón 150×220cm , 1 x Fundas de Almohada 50x75cm - (Cama adecuada: 90cm).

Dreamscene Unicorn Kingdom - Juego de Funda nórdica y Funda de Almohada (polialgodón, 50% algodón), Color Rosa € 17.88 in stock 1 new from €17.88

Amazon.es Features Dreamscene - Juego de funda nórdica con funda de almohada, diseño reversible 2 en 1

Color: Rosa & _ lila unicornio estampado de castillo, con un patrón de estrella mágica en el reverso en blanco blush & rosa

Tamaño individual: funda de edredón de 137 x 198 cm, funda de almohada de 48 x 74 cm.

Material: tejido de polialgodón suave y transpirable de 56 púas, 50% poliéster, 50% algodón. Se puede lavar a máquina.

Incluye: 1 funda de edredón y 1 funda de almohada a juego, juego perfecto para un descanso relajante de noche.

COTTON ARTean Funda Nordica Infantil/Juvenil Reversible Sioux. Cama de 90 (150 Ancho x 260 cm. Largo) € 24.90 in stock 2 new from €24.90

Amazon.es Features Tejido 50% ALGODÓN - 50% POLIÉSTER. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO.

INCLUYE: Funda nórdica cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo ) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm). Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

Acabado muy suave.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Fansu Elegante Juego de Ropa de Cama de 4 Piezas Juego de Fundas de Edredón Incluye 1 Funda Nórdica y 1 Sábana encimera 2 Funda de Almohada (Cama 90-150x200cm,Corazón - Gris Rosa) € 21.69 in stock 1 new from €21.69 Check Price on Amazon

❤【 Material】: Tejido de 90% microfibra de poliéster+ Algodón 10%, por lo que la textura es suave y confortable, resistente a las arrugas, duradero y ligero. 【niños mujer mouse piezas futbol frozen en el matrimonio cars 120 ball 3d verano negro turquesa barata 100% cortinas vintage adolecente story toy tortugas dead walking things】

❤【Elegante pero duradero】: artesanía en telas de alta calidad, buen punto de costura, tecnología activa de teñido e impresión, decora tu habitación a la perfección,cierre con botón oculto para mantener el edredón en su sitio. 【stranger stitch spiral romantica roja reversible rebaja madrid real rayas primavera canina fútbol niñas original online piece one ofertas dorado negra naranja sexy lunares londres london lobo】

❤【Cuidado fácil】:Lavar a máquina a menos de 30 C, no lavar con otro paño oscuro, ciclo suave. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil con temperatura muy baja. 【leopardo la king kawaii juego jersey hotel hombre hippie kitty hello heavy roses guns gris grande gatos galaxia fundas frases flores flamencos etnica estrellas espacio encaje elegante elefante】

COTTON ARTean Funda Nordica GIVETTE Cama de 90 ALGODÓN 100%

COTTON ARTean Funda Nordica GIVETTE Cama de 90 ALGODÓN 100% € 29.90 in stock 1 new from €29.90

Amazon.es Features Tejido PERCAL ALGODÓN 100% DE 180 HILOS. DISPONIBLE JUEGO DE SÁBANAS A CONJUNTO CON ESTE MODELO.

INCLUYE: Funda nórdica cama de 90 ( 150 ancho X 260 cm largo ) + 1 FUNDA DE ALMOHADA ( 45 X 110 cm). Los cojines y accesorios que aparecen en la fotografía NO ESTÁN INCLUIDOS

Acabado satén extra suave. Muy suave y agradable al tacto.

Garantía antipeeling. No hace bolas.

Lavado máquina máx 40ºC. Lavar del revés. No usar lejia. No lavar en seco. Planchado fácil.

Douceur d'Intérieur Juego con Funda de Almohada (algodón, 140 x 200 cm), Multicolor, diseño de Unicornio € 22.75

€ 21.87 in stock 3 new from €21.87

Amazon.es Features Juego de cama de 2 piezas: una funda de edredón y una funda de almohada.

Lavar a 40 °C

Secadora autorizado

ED-Lumos Juego de Ropa de Cama 4Piezas para Cama 90cm Poliéster Funda nórdica 150x200cm Sábana encimera 200x230cm Funda de Almohada 48x74cm Poliéster Color melocotón con Corazón Negro € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features Material: Las fundas están hechas de poliéster de buena calidad, la superficie es suave,no hace daño al piel de los niños y adultos. No tiene tóxico ni mal olor, usted no se preocupe, las usa tranquilamente.

Estilo: El diseño es muy chulo, los niños y los adultos les interesan mucho el modelo

Dimensión: Funda de edredón 150x200cm Sábana encimera 200x230cm Funda de almohada(2 piezas) 48x74cm

Manera de lavar: lavar en lavadora a 60 ºC

Paquete incluido:1 funda de edredón 1 sábana encimera y 2 fundas de almohada

Utopia Bedding Juego de Funda de Edredón - Microfibra Funda de Nórdica y 2 Fundas de Almohada (Cama 105, 200x200cm, Gris) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features Incluye una funda nórdica de 200x200 cm; 2 fundas de almohada que miden 50x75 cm con envoltura de 10 cm

Microfibra cepillada, la tela es excepcionalmente suave y de hierro fácil

Lavar a máquina, secar en secadora o planchar a baja temperatura; no usar lejía.

El material se procesa para proteger contra cualquier contracción después del lavado; fade y resistente a las manchas

El edredón se vende por separado; no en juego

Euromoda Teléfono Funda Nórdica, 100% algodón, Gris, Cama 90 € 47.25 in stock 2 new from €47.25

Amazon.es Features Incluye: 1 funda nórdica + 1 sábana bajera + 1 funda de almohada gris

Los cojines cuadrados que aparecen en la foto se venden por separado

Composición: 100% algodón; cierre con solapa; impresión digital

Medidas cama de 90: 1 funda nórdica: 150x220cm, sábana bajera ajustable con gomas: 90x190/200cm; y 1 funda de almohada gris: 45x110cm

Lavado: lavable a máquina a 40º; lavar del revés; el primer lavado debe realizarse por separado; se puede planchar a 150º; no lavar en seco; tender inmediatamente después de finalizado el ciclo de lavado

