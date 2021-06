Inicio » Electrónica Los 30 mejores Funda Macbook Pro 15 Retina capaces: la mejor revisión sobre Funda Macbook Pro 15 Retina Electrónica Los 30 mejores Funda Macbook Pro 15 Retina capaces: la mejor revisión sobre Funda Macbook Pro 15 Retina 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Funda Macbook Pro 15 Retina?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Funda Macbook Pro 15 Retina del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



MOSISO Funda Protectora Compatible con MacBook Pro 16 A2141/15-15.6 Pulgadas MacBook Pro Retina 2012-2015/Ordenador Portátil, Bolsa Blanda de Neopreno Agua Repelente con Pequeño Caso,Negro € 20.49 in stock 1 new from €20.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones internas: 15,35 x 0,79 x 11,42 pulgadas / 38,9 x 2 x 29 cm (L x W x H); Dimensiones externas: 15,94 x 0,79 x 11,81 pulgadas / 40,5 x 2 x 30 cm (L x W x H). La dimensión interna de la bolsa pequeña adicional: 5,71 x 0,59 x 5,12 pulgadas / 14,5 x 1,5 x 13 cm (L x W x H); dimensión externa: 6,3 x 0,59 x 5,31 pulgadas / 16 x 1,5 x 13,5 cm (L x W x H).

Cuenta con una capa acolchada de espuma de neopreno y un forro de tela de vellón esponjoso para absorber los golpes y proteger su computadora contra rasguños accidentales.

Bolsa de almacenamiento pequeña adicional para guardar el mouse y los auriculares de la computadora portátil. Mismo color que el bolso de manga grande, armonía y estilo. Esta funda protectora con funda de transporte y estuche pequeño es ideal para sacar su computadora portátil.

Delgado y ligero; no abulta su computadora portátil y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otra bolsa. La cremallera de carga superior en la manga se desliza suavemente y permite un acceso conveniente a su computadora portátil.

Compatible con MacBook Pro 16 Touch Bar A2141 2019 2020, compatible con MacBook Pro Retina 15.4 A1398;Microsoft Surface Book 2/1 15 pulgadas;compatible con Asus ZenBook/ VivoBook 15; Acer Predator/Spin/Inspiron/Swift 3/Aspire E 15.6;Acer Aspire 3/5/7 15.6; HP Envy/Spectre/Pavilion/EliteBook/ ProBook/Premium 15,HP Flagship ProBook 450 15.6; Dell Inspiron/ Vostro/Latitude 15; compatible con Lenovo X1 Extreme Gen 2 15 pulgadas, ThinkPad E580/E590 15.6, IdeaPad 720S/Yoga 710/ IdeaPad 330 15.6.

MyGadget Funda Dura para Apple Macbook Pro Retina 15 " Modelo A1398 de 2013 a Mediados 2016 - Carcasa Slim - Hard Case Ultra Delgada - Transparente € 17.40 in stock 1 new from €17.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUBIERTA PARA MACBOOK- Especialmente diseñada para su Laptop, este bonito cover de 2 piezas con suave acabado exterior esta desarrollada con una sencilla pero elegante forma de fácil encaja y le dará mayor seguridad a su portátil.

PROTECCIÓN COMPLETA - Esta forro protegerá de la suciedad y mugre de su Ordenador con un diseño pensado en mantener el aspecto fresco y original del mismo. Es rÁ­gida, cómoda, simple de instalar y usar.

COBERTURA TRASLÁšCIDA - Este protector Skin de estilo Slim thin y ligero conserva el visual Áºnico de su Computador manteniendo a la vista el logo de la marca. Resistente contra Arañazos, golpes y su nivel antichoques es fuerte y liviano.

VENTILACIÓN - Este moderno estuche antideslizante le dará una sensación segura gracias a sus bordes y esquinas. La cascarÀ Bumper incluya ranuras de ventilación de aire y topes de goma en las esquinas para mantener la temperatura ideal de su PC.

SERVICIO AL CLIENTE 24/7. Recibirá su producto con su factura con el IVA incluido.

MOSISO Funda Dura Compatible con MacBook Pro 15 Retina A1398 (Versión 2015/2014/2013/fin 2012), Ultra Delgado Carcasa Rígida Protector de Plástico Cubierta, Azul Marino € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sólo compatible con MacBook Pro 15 pulgadas con Pantalla Retina A1398 (Versión 2015/2014/2013/fin 2012).

Compruebe por favor el número de modelo "A1xxx" en la parte posterior de la computadora portátil antes de su compra. Asegúrese de que coincida con el número de modelo en el título "A1398".

Sin diseño recortado, la transparencia es diferente de un color a otro. Ventilado completamente para un desembolso de calor seguro, acceso completo a todos los botones y funciones.

Dimensión de la caja: 14.3 x 9.9 x 0.9 pulgadas / 36.3 x 25.1 x 2.3 cm , compatible con MacBook Pro 15 retina dimensión: 14.13 x 9.73 x 0.71 pulgadas / 35.9 x 24.7 x 1.8 cm.

1 año de garantía para cada caso.

AQYLQ Funda Dura para Macbook Pro Retina de 15 Pulgadas (A1398) - Ultra Delgado Carcasa Rígida Protector de Plástico Acabado Mate Cubierta, DL 41 -Mármol Azul € 16.40 in stock 4 new from €16.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【NOTA】 El estuche SÓLO cabe para el modelo A1398 de Macbook pro retina de 15 pulgadas. Debe verificar el número de modelo de su macbook antes de comprarlo.

【Diseño CUT OUT】 El logo de Apple brilla a través de la carcasa. Proporcionando una maravillosa sensación táctil y una protección perfecta, el diseño ligero no agregaría peso extra y disfrutaría de la apariencia de moda.

【Elegante y útil】 Hecho de materiales de alta calidad. Acceso completo a todos los botones y funciones. A prueba de polvo, a prueba de agua, anti-huella digital, desembolso de calor seguro, fácil de instalar y desmontar. Cuatro patas de goma mantienen su computadora portátil estable y segura.

【Colorido y personalidad】 Colorido, fantasía, brillante y divertido que te hacen pasar un día agradable.

【Servicio AQYLQ】 Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros si tiene algún problema en cualquier momento. Puede obtener más opciones buscando "AQYLQ Macbook Case".

iNeseon Funda MacBook Pro 15 2019/2018/2017/2016,Protector Carcasa Case y Cubierta del Teclado Transparente EU para MacBook Pro 15 Pulgadas con Touch Bar y Touch ID Modelo A1707/A1990, Cristal Claro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: El estuche SOLO se adapta a 2019 2018 2017 2016 MacBook Pro 15 con Touch Bar y Touch ID, Modelo A1707 y A1990.

Asegúrese de que su modelo sea A1990 / A1707 antes de comprar una funda protectora. El número de modelo se encuentra en la parte inferior de la MacBook (consulte la imagen 2).

Hecho de policarbonato (PC) de alta calidad, este estuche es ultra delgado, liviano pero duradero y puede proteger su computadora portátil de arañazos, polvo y suciedad.

Diseño a presión, fácil de poner y quitar, acceso completo a todos los puertos. La parte inferior de la carcasa coincide perfectamente con las ranuras de ventilación de MacBook para una dispersión de calor segura.

El acabado mate recubierto de goma proporciona una sensación de tacto sedoso. El color elegante agrega una apariencia elegante a su MacBook. READ Los 30 mejores Cargador Samsung S9 capaces: la mejor revisión sobre Cargador Samsung S9

MOSISO Maletín para Portátil Compatible con MacBook Pro 16 A2141/MacBook Pro Retina A1398,15-15,6 Pulgadas Notebook, Mármol Bolso de Hombro Repelente Agua Funda Protectora 360 con Correa, Azul € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones internas: 15.94 x 1.39 x 11.22 pulgadas / 40.5 x 3.5 x 28.5 cm (L x W x H); Dimensiones externas: 16,54 x 1,39 x 11,81 pulgadas / 42 x 3,5 x 30 cm (largo x ancho x alto). Dimensiones del bolsillo lateral horizontal frontal: 15,55 x 8,66 pulgadas / 39,5 x 22 cm (largo x ancho).

El borde interior reforzado protector de 360 grados protege su computadora portátil de cualquier caída accidental. Cuenta con una capa de relleno de espuma y un forro de tela de vellón esponjoso para absorber los golpes y los golpes y proteger su computadora contra rasguños accidentales. Las cremalleras dobles de carga superior en la bolsa se deslizan suavemente y permiten un acceso conveniente a su computadora portátil.

La correa de hombro acolchada extraíble y ajustable varía de 29.5 a un máximo de 52.3 pulgadas, las asas superiores también se pueden guardar en los bolsillos cuando no se necesitan. Gran bolsillo frontal con bolsillo interior pequeño para mantener todos sus accesorios diarios bien organizados. Proporcione suficiente espacio para guardar el mouse, bolígrafos, teléfono móvil, cables, tarjetas y banco de energía.

El bolso bandolera de mármol de acuarela le permite llevar su computadora laptop/notebook/ultrabook con un estilo único y elegante. Puedes usarlo como bandolera, maletín y manga de la forma que quieras. La correa trasera para equipaje permite que la bolsa se deslice sobre el tubo del equipaje, asegura su bolsa en su lugar, proporciona una manera conveniente de llevar la bolsa y liberar su hombro para su feliz viaje a cualquier lugar.

Compatible con MacBook Pro 16 pulgadas A2141 2019 2020, compatible con MacBook Pro Retina 15.4 A1398; Microsoft Surface Book 2/1 15 pulgadas; compatible con Asus ZenBook/ VivoBook 15; Acer Predator/Spin/Inspiron/Swift 3/Aspire E 15.6;Acer Aspire 3/5/7 15.6; HP Envy/Spectre/Pavilion/EliteBook/ ProBook/Premium 15,HP Flagship ProBook 450 15.6; Dell Inspiron/ Vostro/Latitude 15; compatible con Lenovo X1 Extreme Gen 2 15 pulgadas, ThinkPad E580/E590 15.6, IdeaPad 720S/Yoga 710/ IdeaPad 330 15.6.

AJYX Funda MacBook Pro 15 Pulgada Retina A1398 (Versión 2015/2014/2013/2012), Plástico Carcasa Dura Shell Case con Tapa del Teclado para MacBook Pro 15.4 Retina Display - Cielo Estrellado € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Esta funda MacBook Pro 15 pulgadas es SOLO para Viejo MacBook Pro 15,4 pulgadas con Pantalla Retina (2012-2015) modelo A1398.ADVERTENCIA: Esta funda NO es compatible con MacBook Pro de 15 "con Touch Bar 2016/2017/2018/2019 (modelo A1707 / A1990).

Diseño CUT OUT: La cubierta de diseño CUT OUT le permite ver el logotipo a través de la cubierta frontal. El diseño le permite abrir / cerrar completamente su MacBook y acceder a todos los puertos.

Protección : 2 piezas Snap on design, Fácil de instalar y quitar. Cuatro patas engomadas mantienen a su MacBook estable y segura en todo momento.La cubierta inferior está totalmente ventilada para permitir una disipación de calor eficaz y segura.

Viene con una funda de teclado de color a juego: impermeable y a prueba de polvo, protege tu computadora portátil contra derrames, polvo y otros contaminantes.

Confirmar modelo: El funda plástico se ajusta perfectamente a la MacBook pro 15.4" Modelo: A1398. Compruebe el número de modelo ‘A1xxx' en la parte inferior del MacBook antes de comprarlo.

tomtoc Funda Blanda Ecológico para 16" MacBook Pro 2019-2021, 15" MacBook Pro Retina 2012-2015, 15,6" ASUS TUF Gaming / ROG Zephyrus, 15" Surface Book 3/2, Bolso Antigolpes de Tejido Reciclado € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Patente CornerArmor: En comparación con otras similares, la funda tomtoc posee la patente original CornerArmor en la parte inferior que protege su portátil de caídas y golpes como el airbag del coche.

Protección confiable: Apariencia simple y limpia hecha con material reciclado resistente al desgaste y al agua en el exterior, un forro de felpa gruesa y un acolchado en el interior, y para rematar un borde protector suave alrededor de la cremallera que ofrece una protección de 360 grados confiable para su dispositivo.

Tejido ecológico reciclado: En un esfuerzo por apoyar la protección del medio ambiente, creamos esta funda con tela reciclada duradera, que es de material posconsumo fabricado con botellas de plástico PET. Nos comprometemos a brindar protección diaria para su computadora portátil y al mismo tiempo ser amigables con el medio ambiente, utilizando plástico reutilizado en productos cotidianos que lo benefician a usted y a nuestro planeta.

Almacenamiento conveniente: Un bolsillo principal para su computadora portátil y un bolsillo frontal con cremallera para un iPad mini o accesorios pequeños (cargador, lápiz, cable, concentrador, AirPods, etc.) Diseñado con una estructura delgada y liviana que le permite guardarlo fácilmente en su bolso o mochila y lleve su computadora portátil para su viaje.

Compatibilidad: Dimensiones internas - 37 x 25,5 x 2,2 cm / 14,56 x 10,03 x 0,86 pulgadas, diseñado para 16" MacBook Pro 2019-2021 (Modelo A2141) | 15" MacBook Pro con Pantalla Retina 2012-2015 (Modelo A1398) | 15" Microsoft Surface Book 3/2. También compatible con 15,6" ASUS TUF Gaming FX506 / Dash F15 FX516 / ROG Zephyrus M15 GU502 | Lenovo IdeaPad 3 / IdeaPad Gaming 3 / V15-ADA | HUAWEI MateBook D 16 2021, etc.

AJYX Funda para 2012-2015 MacBook Pro 15 Retina, Plástico Dura Case Mate Carcasa con Tapa del Teclado Transparente EU para MacBook Pro 15.4 Pulgadas(Modelo: A1398) - Grano de Madera € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Esta funda MacBook Pro 15 pulgadas es SOLO para Viejo MacBook Pro 15,4 pulgadas con Pantalla Retina (2012-2015) modelo A1398.ADVERTENCIA: Esta funda NO es compatible con MacBook Pro de 15 "con Touch Bar 2016/2017/2018/2019 (modelo A1707 / A1990).

Diseño CUT OUT: La cubierta de diseño CUT OUT le permite ver el logotipo a través de la cubierta frontal. El diseño le permite abrir / cerrar completamente su MacBook y acceder a todos los puertos.

Protección : 2 piezas Snap on design, Fácil de instalar y quitar. Cuatro patas engomadas mantienen a su MacBook estable y segura en todo momento.La cubierta inferior está totalmente ventilada para permitir una disipación de calor eficaz y segura.

Ligero y robusto:La cubierta de la carcasa del ordenador portátil MacBook es ligera.Fácil y conveniente de llevar con sus maletas.La cubierta del teclado protege el teclado de su MacBook contra derrames y contaminantes.

Confirmar modelo: El funda plástico se ajusta perfectamente a la MacBook pro 15.4" Modelo: A1398. Compruebe el número de modelo ‘A1xxx' en la parte inferior del MacBook antes de comprarlo.

iNeseon Funda MacBook Pro 15, Carcasa Delgado Case Duro y Cubierta del Teclado para 2019 2018 2017 2016 MacBook Pro 15 Pulgadas con Touch Bar y Touch ID Modelo A1707/A1990, Gris Oscuro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El funda SOLO es compatible con 2016 2017 2018 2019 lanzado MacBook Pro de 15 pulgadas con Touch Bar y Touch ID Modelo A1707, A1990. El número de modelo está impreso en la parte inferior del MacBook.

Hecho de plástico resistente y liviano, el carcasa rígido y la cubierta del teclado pueden proteger su MacBook de arañazos, suciedad y abolladuras.

El diseño de 2 piezas es fácil de poner y quitar. Puede usar interfaces y ranuras sin quitar la carcasa protectora.

La cubierta con un color elegante cambia el aspecto de la MacBook pro A1707 A1990 de 15 pulgadas.

Aviso: El estuche no encaja El estuche NO encaja en el MacBook Pro anterior de 15.4 pulgadas con pantalla Retina, modelo A1398.

AJYX Estuche Rígido Plástico Solo Compatible con Versión Anterior Macbook Pro 15 Pulgadas A1398 con Pantalla Retina Versión 2015 2014 2013 2012 sin Barra Táctil/sin CD-ROM, Dibujos Animados € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Solo se Ajusta a A1398】- Esta funda de plástico duro solo se adapta a Apple Macbook Pro de 15 pulgadas con pantalla Retina 2015/2014/2013/2012 Publicado sin CD-ROM Modelo A1398.

【CUT OUT Design】- Diseño transparente del logotipo. Diseño a presión, fácil de poner y quitar. Acceso completo a todos los botones y funciones. Totalmente extraíble, fácil de poner y quitar que puede proteger su MacBook Pro de raspaduras y rayones.

【Viene con 2 Piezas】- La cubierta superior e inferior lisa con revestimiento de aceite de goma es altamente resistente a rayones, huellas dactilares, polvo y resbalones. Hacer que el exterior de su computadora siempre haya sido nuevo.

【4 Pies Antideslizantes de Goma】- Mantenga su computadora portátil Mac Pro Retina de 15 pulgadas estable y segura. La cubierta de la carcasa inferior está ventilada para una máxima disipación y desembolso de calor.

【Tenga en Cuenta】- Compruebe amablemente el número de modelo en la parte inferior de su macbook antes de realizar el pedido. Solo se ajusta a la versión anterior MacBook Pro de 15,4 pulgadas, modelo A1398.

Glitbit Funda para MacBook Pro 15 Pulgadas de 2012-2015, Modelo: A1398 con Retina Display Yin Yang Mandala Nature Landscape Mountains Forest Tumblr Paisaje Montañas Dura Carcasa Rígida € 24.84 in stock 1 new from €24.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IMPORTANTE: Esta carcasa solo es apta para Apple MacBook Pro 15 pulgadas (Modelo: A1398) Comprueba en la parte trasera del MacBook la referencia exacta del modelo "A1xxx" antes de comprar para asegurarte de que la funda encajará.

La case no dispone de apertura para el logo de Apple, sin embargo, el logo brilla a través de ella cuando el ordenador y el brillo de la pantalla están encendidos. La visibilidad y transparencia del logo difieren según el color.

La caja contiene 2 fundas para proteger la parte superior e inferior del portátil y 4 almohadillas de goma para apoyar el portátil de manera estable y segura.

Cómodo diseño: diseño de ajuste con encaje y extracción simple para una instalación sencilla. Todos los puertos de entrada, botones y funciones quedan completamente accesibles con la hardcase colocada. La hard case es fina y elegante

Excelente calidad: se han empleado materiales y tintas de la mejor calidad para imprimir estas fundas para MacBook, con la garantía de que la impresión nunca se difumina ni se despega. La funda es altamente resistente a los rasguños.

MOSISO Funda Dura Compatible con MacBook Pro 13 Retina A1502 / A1425 (Versión 2015/2014/2013/fin 2012), Ultra Delgado Carcasa Rígida Protector de Plástico Cubierta, Azul Marino € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sólo compatible con MacBook Pro 13 pulgadas con Pantalla Retina A1502 / A1425 (versión 2015 / 2014 / 2013 / fin 2012).

Compruebe por favor el número de modelo "A1xxx" en la parte posterior del MacBook antes de su compra. Asegúrese de que coincida con el número de modelo en el título "A1425" o "A1502".

Sin diseño recortado, la transparencia es diferente de un color a otro. Ventilado completamente para un desembolso de calor seguro, acceso completo a todos los botones y funciones.

Dimensión de la caja: 12,5 x 8,8 x 0,9 pulgadas / 31.8 x 22.4 x 2.2 cm, el MacBook Pro 13 retina dimensión: 12.35 x 8.62 x 0.71 pulgadas / 31.4 x 21.9 x 1.8 cm.

1 año de garantía para cada caso.

TECOOL Funda para MacBook Pro 13 Pulgadas con Retina Display, Plástico Dura Case Mate Carcasa con Tapa del Teclado para 2012-2015 MacBook Pro 13.3 Pulgada (Modelo: A1502/ A1425) - Negro € 14.49 in stock 1 new from €14.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad]: El funda plástico es para la MacBook Pro 13 Retina Modelo: A1502/ A1425. Verifique el número de su modelo en la parte posterior de su MacBook Pro 13.3 Pulgadas, asegúrese de que sea el título del producto "A1502" o "A1425".

[Paquete]: 1 x Funda dura para Macbook Pro 13 Retina (2012-2015), 1 X Transparente europeo versión teclado cubierta.

[Atención]: El dura case NO es compatible con MacBook Air 13 A1466 / A1369 , MacBook Pro 13 con CD-ROM A1278, Nuevo MacBook Pro 13 con Touch Bar A1706 / A1989, sin Touch Bar A1708.

[Logo de Apple]: El logotipo destella a través de la carcasa mate semitranslúcida, cuando la alimentación está conectada.

[Instalación]: Fix Arregle y aplique la carcasa inferior en primer lugar, luego la cubierta superior y, finalmente, asegúrese de que todos los clips se ajusten a su MacBook Pro Retina 13 pulgadas. READ Los 30 mejores Canon Powershot Sx740 Hs capaces: la mejor revisión sobre Canon Powershot Sx740 Hs

tomtoc Bolso Bandolera Portátil para 16" MacBook Pro A1398, 15" MacBook Pro Retina 2012-2015, 15,6" ASUS TUF Gaming/ROG Zephyrus, 15" Surface Book 3/2, Funda Maletín con Bolsillo para Accesorios € 34.99

€ 29.74 in stock 1 new from €29.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Wirecutter Pick Awards: destacando por su increíble versatilidad de transporte y su excelente calidad, nuestra bandolera, Serie A42, fue calificada como "Una gran bolsa para portátil" por Wirecutter (una compañía de New York Times).

Protección superior: Cuenta con 2 CornerArmors en las esquinas inferiores para proteger su ordenador portátil / tablet de caídas y golpes durante un posible accidente, como el airbag del coche; El interior suave y el exterior de material impermeable ofrecen a su dispositivo una protección de 360° contra rasguños, golpes o caídas accidentales.

Espacio amplio: Tiene un compartimento principal para portátil o tablet, dos bolsillos sellados para almacenar y transportar fácilmente accesorios como su cargador, adaptador, ratón, cables, teléfono, billetera, etc. Siempre podrá encontrar lo que necesita cuando lo necesita.

Calidad y portabilidad: Especialmente hecho con cremallera YKK para una vida duradera; Al ser liviana y compacta, la bandolera se puede transportar cómodamente con el asa de cuero de PU a la tracción o la correa de hombro ajustable doble, o se puede deslizar dentro de su mochila, bolsa de mensajero o maletín.

Amplia compatibilidad: Dimensiones internas: 36 x 25 x 2,2 cm / 14,17 x 9,84 x 0,86 pulgadas, diseñado para 16" MacBook Pro 2019-2021 (Modelo A2141) | 15" MacBook Pro con Pantalla Retina 2012-2015 (Modelo A1398) | 15" Microsoft Surface Book 3/2. También compatible con 15,6" ASUS TUF Gaming FX506 / Dash F15 FX516 / ROG Zephyrus M15 GU502 | Lenovo IdeaPad 3 / IdeaPad Gaming 3 / V15-ADA | HUAWEI MateBook D 16 2021, etc.

MOSISO Funda Protectora Compatible con 2019 MacBook Pro 16 Pulgadas A2141/15-15.6 Pulgadas MacBook Pro Retina/Ordenador,Bolsa de Hombro Blanda Maletín Bandolera de Estilo Flap,Naranja € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones internas: 15,94 x 0,79 x 11,22 pulgadas / 40,5 x 2 x 28,5 cm (L x W x H); Dimensiones externas: 16,73 x 0,98 x 12 pulgadas / 42,5 x 2,5 x 30,5 cm (L x W x H).

El bolsillo frontal con solapa con cierre de gancho y bucle es ideal para artículos de acceso rápido, seguro y conveniente. Como ranuras para teléfonos celulares y bolígrafos, billetera, llaves y otros artículos pequeños.

Cuenta con una capa de relleno de espuma de poliéster y un forro de tela de vellón suave y esponjoso para absorber los golpes y proteger su computadora contra rasguños accidentales. La cremallera de carga superior en la bolsa se desliza suavemente y permite un acceso conveniente a su computadora portátil.

La correa de hombro acolchada extraíble y ajustable varía de 27 pulgadas a un máximo de 48 pulgadas y asas resistentes dobles para un transporte cómodo durante mucho tiempo, las asas superiores también se pueden guardar en los bolsillos cuando no se necesitan.

Compatible con MacBook Pro 16 pulgadas Touch Bar A2141 2019 2020, compatible con MacBook Pro Retina 15.4 A1398;Microsoft Surface Book 2/1 15 pulgadas;compatible con Asus ZenBook/ VivoBook 15;Acer Predator/Spin/Inspiron/Swift 3/Aspire E 15.6;Acer Aspire 3/5/7 15.6;HP Envy/Spectre/Pavilion/EliteBook/ ProBook/Premium 15,HP Flagship ProBook 450 15.6;Dell Inspiron/ Vostro/Latitude 15;compatible con Lenovo X1 Extreme Gen 2 de 15 pulgadas,ThinkPad E580/E590 15.6,IdeaPad 720S/Yoga 710/ IdeaPad 330 15.6.

Be.ez La Robe - Funda para MacBook Pro Retina (15") Color Gris y Negro € 34.90 in stock 1 new from €34.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protege el portátil contra los golpes, rayones, salpicaduras o suciedad

Cierre con cremallera doble

Hecho en polietileno

Compatible con los MacBook Pro 13" de Appl

MOSISO Funda Dura Compatible con MacBook Pro 15 Retina A1398 (Versión 2015/2014/2013/fin 2012), Mármol de Acuarela Ultra Delgado Carcasa Rígida Protector de Plástico Cubierta, Azul € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este estuche fue diseñado ÚNICAMENTE para ser compatible con versiones anteriores de MacBook Pro 15 pulgadas con Pantalla Retina (modelo: A1398), versión 2015/2014/2013 / finales de 2012.

Compruebe amablemente el número de modelo "A1xxx" en la parte posterior de la MacBook antes de su compra, asegúrese de elegir exactamente el mismo número de modelo que el título de la lista que se indica "A1398". SIN diseño cortado, la transparencia es diferente de un color a otro.

ADVERTENCIA: esta funda NO es compatible con otros modelos de MacBooks. Totalmente ventilado para un desembolso seguro de calor, acceso completo a todos los botones y funciones. Diseño a presión, fácil de quitar. Conecte su cable o auricular sin quitar la funda.

Dimensión de la caja: 14.3 x 9.9 x 0.9 pulgadas / 36.3 x 25.1 x 2.3 cm, Macbook Pro 15 pulgadas con dimensión de Pantalla Retina: 14.13 x 9.73 x 0.71 pulgadas / 35.9 x 24.7 x 1.8 cm.

Diseño a presión, fácil de quitar. El producto está garantizado dentro de un año.

MOSISO Funda para portátil Compatible con MacBook Pro 16 A2141, DELL XPS 15,Compatible con MacBook Pro Retina A1398,15-15,6 Pulgadas Notebook,Bolsa Blanda Vertical de Poliéster Sea Wave con Bolsillo € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones internas: 15,55 x 0,79 x 11,42 pulgadas / 39,5 x 2 x 29 cm (largo x ancho x alto); Dimensiones externas: 16,14 x 0,79 x 11,81 pulgadas / 41 x 2 x 30 cm (largo x ancho x alto). Dimensiones del bolsillo lateral vertical frontal: 11,81 x 11,02 pulgadas / 30 x 28 cm (L x W).

Hecho con material de poliéster de olas marinas repelente al agua, una cremallera de apertura superior se desliza suavemente y permite un acceso conveniente a su dispositivo. Delgado y liviano, no abulta su dispositivo y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otro bolso.

El bolsillo adicional en la parte delantera proporciona suficiente espacio para guardar el mouse, los auriculares, los bolígrafos y las libretas, lo que ofrece una mayor comodidad. Esta funda protectora con funda de transporte con bolsillo es ideal para sacar su computadora portátil.

Cuenta con una capa de acolchado de espuma de poliéster y un forro de tela de vellón esponjoso para absorber los golpes y los golpes y proteger su dispositivo contra el polvo, la suciedad, los golpes, los golpes y los rasguños accidentales.

Compatible con MacBook Pro 16 pulgadas A2141 2019 2020, compatible con MacBook Pro Retina 15.4 A1398; Microsoft Surface Book 2/1 15 pulgadas; compatible con Asus ZenBook/ VivoBook 15; Acer Predator/Spin/Inspiron/Swift 3/Aspire E 15.6;Acer Aspire 3/5/7 15.6; HP Envy/Spectre/Pavilion/EliteBook/ ProBook/Premium 15,HP Flagship ProBook 450 15.6; Dell Inspiron/ Vostro/Latitude 15; compatible con Lenovo X1 Extreme Gen 2 15 pulgadas, ThinkPad E580/E590 15.6, IdeaPad 720S/Yoga 710/ IdeaPad 330 15.6.

Case Funda MacBook Pro Retina 15 Pulgadas A1398 Cáscara Dura de plástico Caso (2012/2013/2014/2015 Lanzamiento)- Púrpura € 13.99 in stock 1 new from €13.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible para 2012-2015 Apple MacBook Pro 15.4 pulgadas con Pantalla Retina (NO CD-ROM Drive) Modelo A1398.

La cubierta de plástico duro mate transparente cubre con parte superior e inferior, protege perfectamente su Mac de arañazos, agua y suciedad, etc.

Totalmente ventilado para un desembolso de calor seguro. Totalmente extraíble: fácil de poner y quitar.

cómodo: hecho de plástico resistente y liviano, El acabado mate con revestimiento de caucho brinda una sensación táctil suave como la seda.

Garantía:Si tiene algún problema con el producto, comuníquese con nosotros primero y luego haremos todo lo posible para resolverlo por usted.

MyGadget Funda Teclado QWERTY [Español] para Apple MacBook Air 13" & Pro Retina 13/15" - Skin Protector Keyboard Cover de Silicona TPU - Negro € 7.90 in stock 1 new from €7.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN PREMIUM - Esta fuerte cubierta opaca es un accesorio perfectamente diseñado para proteger la superficie y las teclas de su ordenador con una su forma de goma le hará sentir mayor tranquilidad en su uso.

MATERIAL RESISTENTE - Esta es una bonita delgada y cómoda funda de gel impermeable que permite el paso de la luz esta mantendrá libre de polvo y cuidará las letras de rayones o arañazos.

SOFT TOUCH PROTECTION - Su forma le dará sensación de piel en cada tecla con su suave acabado mate de alta dureza tendrá una interacción antideslizante totalmente compatible sin afectar la sensibilidad de la misma. Esta pieza de fino poliuretano es flexible, liviano y moderno y la ayudará con la limpieza de sus teclados.

MODELOS DE COMPUTADOR - El diseño de la carcasa es exacto para los teclados del laptop portatil Computador Apple Mac Air 13 '' / Pro Retina 13 '' / 15 '' (2011-2018, ¡​sin Touchbar!).

SERVICIO AL CLIENTE 24/7. Recibirá su producto con su factura con el IVA incluido.

TECOOL Funda Portátil 15,6 Pulgadas Cuero Ordenador para 15-15.6 Portátil Protectora Sleeve para 2019-2020 Macbook Pro 16,Macbook Pro 15,14" Lenovo e 15" Microsoft,ASUS,Huawei,XPS 15,15.6 HP-Marrón € 17.19 in stock 1 new from €17.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Dimensiones externas]: 39.2 x 28.1 cm (15.43 x 11.02 pulgadas). [Dimensiones internas]: 37.3 x 26.5 cm (14.68 x 10.43 pulgadas).

[Compatibilidad]: La funda de cuero 15-15.6 pulgadas es compatible con Macbook Pro 15 Retina (A1990 / A1707 / A1398), 2019-2020 Macbook Pro 16 A2141 and 14 "Lenovo ThinkPad T&E Series (E460 / E470 / E475 / E480 / E485 / T460 / T460s / T470 / T470s / T480s) , 15 "HP 2020,15" HP Specter 360 2020 / Pavilion X360 / Pavilion Gaming , Dell Xps 15, 15 inch Microsoft laptop, Huawei Matebook D15, Acer Swift 5, 15 "ASUS Zenbook / Vivobook / Chromebooky 15 pulgadas portátil con similar tamaño.

[Delgado y ligero]: El diseño delgado hace que la funda del portátil sea fácil de llevar y te permita ponerla en tu mochila u otra bolsa.

[Colgajo magnético]: La colgajo magnético de la funda ordenador portátil de cuero 15 pulgadas mantiene su portátil en condiciones seguras.

[Uso dual]: No es solo una funda portatil, sino también una almohadilla para el mouse que le permite no tener que llevarla en todas partes cuando se va.

MOSISO Funda Protectora Compatible con MacBook Pro 16 con Touch Bar A2141/15-15.4 Pulgadas MacBook Pro Retina 2012-2015/Ordenador,Bolsa Blanda de Repelente de Agua de Estilo Vertical,Gris Espacial € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones internas: 15,55 x 0,79 x 11,42 pulgadas / 39,5 x 2 x 29 cm (L x W x H); Dimensiones externas: 16,14 x 0,79 x 11,81 pulgadas / 41 x 2 x 30 cm (L x W x H). Dimensiones del bolsillo lateral vertical frontal: 11,81 x 11,02 pulgadas / 30 x 28 cm (L x W ).

Hecho con material de poliéster repelente al agua, una cremallera de apertura superior se desliza suavemente y permite un cómodo acceso a su dispositivo. Delgado y liviano, no abulta su dispositivo y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otro bolso.

El bolsillo adicional en la parte delantera proporciona suficiente espacio para guardar el mouse, los auriculares, los bolígrafos y las libretas, lo que ofrece una mayor comodidad. Esta funda protectora con funda de transporte con bolsillo es ideal para sacar su computadora portátil.

Cuenta con una capa de acolchado de espuma de poliéster y un forro de tela de vellón esponjoso para absorber los golpes y los golpes y proteger su dispositivo contra el polvo, la suciedad, los protuberancia, los golpes y los rasguños accidentales.

Compatible con MacBook Pro 16 pulgadas Touch Bar A2141 2019 2020, Compatible con MacBook Pro Retina 15.4 A1398; Microsoft Surface Book 2/1 de 15 pulgadas; Asus ZenBook/VivoBook 15; Acer Predator/Spin/Inspiron/Swift 3/Aspire E 15.6; Acer Aspire 3/5/7 15.6; HP Envy/Spectre/Pavilion/EliteBook/ProBook/Premium 15, HP Flagship ProBook 450 15.6; Dell Inspiron/Vostro/Latitude 15; Compatible con Lenovo X1 Extreme Gen 2 de 15 pulgadas, ThinkPad E580/E590 15.6, IdeaPad 720S/Yoga710/IdeaPad 330 15.6.

Funda MacBook Pro Retina de 15, L2W MacBook Pro 15.4 Pulgadas Retina Cristal Duro cáscara Funda Cubierta de Piel para Macbook Pro 15.4'' con Retina Display (Modelo: A1398) - Verde € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Compatible con Macbook Pro 15.4 con pantalla Retina (no CD-Rom), no para Macbook Pro 15.4 (con CD-Rom) (Modelo: A1398)

Funda de cristal de alta calidad de la serie para mantener su MacBook seguro

El caso se ajustará firmemente y no perderá en absoluto, el diseño delgado de los casos que sea fácil de llevar dentro de sus bolsas, o maletín.

Diseño de estilo: El estuche duro de Crystal Series, refinado, funcional y práctico, le permite abrir / cerrar su MacBook todo el camino y el acceso a todos los puertos * Ningún logotipo de Apple cortar el diseño.

Nota amistosa: Compruebe el número de modelo (modelo No.:Axxxx) de su MacBook en la parte inferior de su computadora portátil como la demostración de las IMÁGENES. READ Los 30 mejores Objetivos Canon Gran Angular capaces: la mejor revisión sobre Objetivos Canon Gran Angular

MOSISO Funda Dura Compatible con MacBook Pro 15 2019 2018 2017 2016 con Touch Bar A1990 A1707 USB-C, Ultra Delgado Carcasa Rígida Protector de Plástico Cubierta,Negro € 21.99 in stock 1 new from €21.99

1 used from €9.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sólo compatible con MacBook Pro 15 pulgadas USB-C 2019 2018 2017 2016 (A1990 / A1707 con Touch Bar, Lanzamiento de 2019 -- MV902LL/A, MV922LL/A, MV912LL/A, MV932LL/A; Lanzamiento de Julio 2018 - MR932LL/A, MR942LL/A, MR972LL/A; Lanzamiento de Junio 2017 - MPTR2LL/A, MPTU2LL/A, MPTT2LL/A, MPTV2LL/A; Lanzamiento de Oct. 2016 - MLH32LL/A, MLW72LL/A, MLH42LL/A, MLW82LL/A).

Compruebe por favor el número de modelo "A1xxx" en la parte posterior de la computadora portátil antes de su compra. Asegúrese de que coincida con el número de modelo en el título "A1990" o "A1707".

Sin diseño recortado, la transparencia es diferente de un color a otro. Ventilado completamente para un desembolso de calor seguro, acceso completo a todos los botones y funciones.

Dimensión: 13.9 x 9.6 x 0.65 pulgadas / 35 x 24.4 x 1.7 cm, compatible con MacBook Pro 15 pulgadas con Touch Bar dimensión: 13.74 x 9.49 x 0.61 pulgadas / 34.9 x 24 x 1.5 cm.

1 año de garantía para cada caso.

MOSISO PU Funda Protectora Compatible con 2019 MacBook Pro 16 con Touch ID A2141/15-15.6 Pulgadas MacBook Pro Retina 2012-2015/Surface Laptop,Súper Resistente al Agua de Manga Bolso,Marrón € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensión interna: 14.76 x 10.62 x 0.79 pulgadas / 37.5 x 27 x 2 cm (L x W x H); Dimensión externa: 15.35 x 11 x 0.79 pulgadas / 39 x 28 x 2 cm (L x W x H).

Compatible con MacBook Pro 16 pulgadas A2141, compatible con MacBook Pro 15 pulgadas A1990 A1707,compatible con MacBook Pro Retina 15.4 A1398; 2019 Surface Laptop 3 15, Surface Book 2/1 15; Dell XPS/Inspiron/Latitude 15; HP Envy/ Spectre/Pavilion/Premium 15, HP EliteBook/Chromebook 14; HP Flagship Probook 450 15.6, HP ProBook 450 15.6;Compatible con Lenovo ThinkPad E580 15.6/Yoga 710/IdeaPad 720S 15.6; Acer Chromebook 715 15.6, Acer Swift 3 14/15.6,Acer Aspire 3/5/7 15.6; Razer Blade 15.6.

Un compartimento está diseñado para diferentes usos de accesorios, como libros, papel de notas y lápiz o cualquier otro material con posibilidad de rayar su computadora portátil.

Cuenta con super acolchado y forro de tela de vellón esponjoso para la absorción de golpes y golpes para proteger su computadora de caídas y arañazos accidentales.

Hecho de cuero de PU de primera calidad, totalmente impermeable, se ve elegante para hombres y mujeres cuando lo toman. Las cremalleras dobles de carga superior en la funda se deslizan suavemente y permiten un acceso conveniente a su computadora portátil.

MOSISO Funda Protectora Compatible con 2019 MacBook Pro 16 Pulgadas A2141/15-15.4 Pulgadas MacBook Pro Retina 2012-2015/Ordenador,Poliéster Bolsa Blanda Horizontal Creativo Ola Mármol Caja Cubierta € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones internas: 15.55 x 0.79 x 11.42 pulgadas / 39.5 x 2 x 29 cm (L x W x H); Dimensiones externas: 16.14 x 0.79 x 11.81 pulgadas / 41 x 2 x 30 cm (L x W x H). Las dimensiones del bolsillo lateral frontal vertical: 11.81 x 11.02 pulgadas / 30 x 28 cm (L x W).

La funda para computadora portátil con bolsillo de poliéster de mármol de onda creativa exterior le permite llevar su computadora MacBook / laptop / notebook / Ultrabook en un estilo único y elegante. Delgado y ligero; no abulta su computadora portátil y puede deslizarse fácilmente en su maletín, mochila u otra bolsa.

Cuenta con una capa de relleno de espuma de poliéster y un forro de tela de vellón esponjoso para la absorción de golpes y golpes y la protección de su computadora contra arañazos accidentales. La cremallera de carga superior en la funda se desliza suavemente y permite un acceso conveniente a su computadora portátil.

El bolsillo lateral de la bolsa es ideal para guardar artículos pequeños como cables, bolígrafos y cuadernos, lo que ofrece una mayor comodidad. Este estuche protector con funda protectora con bolsillo es ideal para que pueda sacar su computadora portátil.

Compatible con MacBook Pro 16 pulgadas A2141, compatible con MacBook Pro 15 pulgadas A1990 A1707,compatible con MacBook Pro Retina 15.4 A1398; 2019 Surface Laptop 3 15, Surface Book 2/1 15; Dell XPS/Inspiron/Latitude 15; HP Envy/ Spectre/Pavilion/Premium 15, HP EliteBook/Chromebook 14; HP Flagship Probook 450 15.6, HP ProBook 450 15.6;Compatible con Lenovo ThinkPad E580 15.6/Yoga 710/IdeaPad 720S 15.6; Acer Chromebook 715 15.6, Acer Swift 3 14/15.6,Acer Aspire 3/5/7 15.6; Razer Blade 15.6.

Funda Dura Compatible con 2012-2015 MacBook Pro 15 Pulgada (A1398), Cubierta Plástico Rígida Case Carcasa para MacBook Pro 15.4 Retina Display - Pintura YH20 € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Funda MacBook Pro 13 pulgadas Retina es SOLO para Viejo MacBook Pro 13,3 pulgadas con Pantalla Retina (2012 ~ 2015) modelos son A1502 o A1425, no para otros modelos de MacBook.

Diseño CUT OUT: La cubierta de diseño CUT OUT le permite ver el logotipo a través de la cubierta frontal. El diseño le permite abrir / cerrar completamente su MacBook y acceder a todos los puertos.

Protección duradera: El plástico de alta calidad ofrece una buena protección y seguridad para su MacBook pro 13,Protege al MacBook de arañazos, suciedad y abolladuras.

Protección : 2 piezas Snap on design, Fácil de instalar y quitar. Cuatro patas engomadas mantienen a su MacBook estable y segura en todo momento.La cubierta inferior está totalmente ventilada para permitir una disipación de calor eficaz y segura.

Confirmar modelo: El funda plástico se ajusta perfectamente a la Macbook Pro 13 con pantalla Retina A1425 / A1502. Compruebe el número de modelo ‘A1xxx' en la parte inferior del MacBook antes de comprarlo.

AJYX Funda para MacBook Pro 15 Pulgadas 2015 2014 2013 2012 Release A1398 Plástico Carcasa Rígida Cubierta Compatible con MacBook Pro 15 Pulgadas con Pantalla Retina - Flor Colorida € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Esta funda MacBook Pro 15 pulgadas Retina Viejo es SOLO para MacBook Pro 15,4 pulgadas con Pantalla Retina (2012 ~ 2015) modelo A1398.ADVERTENCIA: Esta funda NO es compatible con MacBook Pro de 15 "con Touch Bar 2016/2017/2018/2019 (modelo A1707 / A1990).

Diseño CUT OUT: La cubierta de diseño CUT OUT le permite ver el logotipo a través de la cubierta frontal. El diseño le permite abrir / cerrar completamente su MacBook y acceder a todos los puertos.

Protección duradera: El plástico de alta calidad ofrece una buena protección y seguridad para su MacBook pro 15.4",Protege al MacBook de arañazos, suciedad y abolladuras.

Protección : 2 piezas Snap on design, Fácil de instalar y quitar. Cuatro patas engomadas mantienen a su MacBook estable y segura en todo momento.La cubierta inferior está totalmente ventilada para permitir una disipación de calor eficaz y segura.

Confirmar modelo: El funda plástico se ajusta perfectamente a la MacBook pro 15.4" Modelo: A1398. Compruebe el número de modelo ‘A1xxx' en la parte inferior del MacBook antes de comprarlo.

kwmobile Carcasa Dura de Laptop Compatible con Apple MacBook Pro Retina 15" (a Partir de principios de 2013) - Azul Oscuro - Funda Fina de Goma € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE: la carcasa resalta el diseño único de tu Apple MacBook Pro Retina 15" (a partir de principios de 2013). Está fabricada con plástico resistente y con goma especialmente antideslizante para que tu MacBook Pro Retina 15" (a partir de principios de 2013) sea perfectamente manejable.

DISEÑO PURO: la carcasa de kwmobile tiene un diseño sencillo y así resaltan el look original de tu dispositivo.

COMPATIBILIDAD : MJLQ2xx/A, MJLT2xx/A, MJLU2xx/A, MGXA2xx/A, MGXC2xx/A, ME293xx/A, ME294xx/A, ME664xx/A, ME665xx/A

SUPERMANEJABLE: el material es resistente y repele la suciedad; es la combinación ideal de cualidades, materiales y diseño.

FINA Y LIGERA: kwmobile ha diseñado una funda extremadamente compacta y de peso pluma para el Apple MacBook Pro Retina 15" (a partir de principios de 2013).

