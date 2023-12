Inicio » Cocina Los 30 mejores funda almohada 105 capaces: la mejor revisión sobre funda almohada 105 Cocina Los 30 mejores funda almohada 105 capaces: la mejor revisión sobre funda almohada 105 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Todocama Juego de 2 Fundas de Almohada, Microfibra Extra Suave, hipoalergénicas. Juego de 2-105x40 cm Blanco € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye 2 fundas de microfibra cepillada extra suave.

Microfibra de poliéster 100 Percentage muy resistente y con una suavidad excepcional.

El diseño de las fundas de almohada es abierto a ambos lados, mientras que las fundas de cojín están confeccionadas con solapa.

La tecnología de teñido es ecológica y hace que las fundas de almohada sean muy suaves y resistentes a la decoloración.

Tratamiento anti-pilling que impide que las fibras se separen unas de otras y formen bolitas en la superficie del producto.

Miracle Home Funda Almohada, Suave y Cómoda, Algodón 50% Poliéster, Gris, Cama 105 € 5.40 in stock 1 new from €5.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda almohada anti bolitas, gran abanico de colorido para hacer tus propias composiciones de bajera, encimera y almohada

Gracias a su composición, 50% algodón 50% poliéster, convinan durabilidad y confort

Color: gris

Sancarlos - Funda de almohada para cama, 100% Algodón percal, Color azul marino, Cama de 105 cm € 8.30 in stock 2 new from €8.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda de almohada 100% algodón percal

Tejido transpirable, fresco y ligero. Tacto suave y agradable

Jaretón realzado con pespunte

No se arruga, fácil planchado. No se hacen bolas al lavar

Existe sábana encimera y bajera a juego

Degrees Home - Funda de Almohada - Microfibra extrasuave - Funda de Almohada 100% Poliéster - 105 cm € 5.15 in stock 1 new from €5.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad premium: Nuestra funda de almohada está fabricada con poliéster de alta calidad, lo que garantiza una durabilidad excepcional y una sensación suave al tacto.

Suavidad y comodidad: Disfruta de una experiencia de descanso increíblemente cómoda con nuestra funda de almohada de poliéster. Su suavidad te brindará un apoyo suave y acogedor durante toda la noche.

Fácil de cuidar: Las fundas de almohada de poliéster son muy fáciles de cuidar. Son resistentes a las arrugas y se secan rápidamente, lo que las convierte en una opción práctica para el uso diario.

Diseño elegante y versátil: Nuestra funda de almohada presenta un diseño elegante y minimalista que combina perfectamente con cualquier estilo de decoración. Añade un toque de sofisticación y estilo a tu dormitorio.

Fácil colocación: El diseño de las fundas de almohada es abierto por los dos lados, lo que facilita la colocación.

Degrees Home - Protector Almohada - Funda Almohada con Cremallera - Transpirable - 50% Algodón 50% Poliester - Tecnologia contra econgimiento - Almohada de 105 € 6.72 in stock 1 new from €6.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TEJIDO: Protector de almohada 50 % Algodón 50 % Poliéster con acabado de Raso Labrado, lo que aporta a su descanso la suavidad que necesita, manteniendo por supuesto todas las propiedades y la comodidad de su almohada.

COLOCACIÓN Y AJUSTE: Gracias a su cremallera, la funda de almohada se adapta a su almohada evitando que quede desprotegida.

MANCHAS: Gracias al uso de nuestro protector de almohada, evitará crecimiento bacteriano y desarrollo de olores en su almohada.

FÁCIL MANTENIMIENTO: Esta funda de almohada puede lavarse en lavadora hasta 40ᴼC.

MEDIDAS: Disponible en gran variedad de medidas. Escoge el protector perfecto para tu almohada: 70x45cm, 80x45cm, 90x45cm, 105x45cm, 135x45cm y 150x45cm. READ Los 30 mejores Pizarras Blancas Pequeñas capaces: la mejor revisión sobre Pizarras Blancas Pequeñas

Juego de 2 Fundas Almohada, Funda Almohada 105x40 cm, Protector de Almohada, 100% Microfibra, Cierre con Cremallera, Transpirable, Extra Suave, Azul Oscuro € 10.99 in stock 1 new from €10.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sensación Ultra Suave: Gracias al 100% microfibra de poliéster de alta calidad, disfruta de una superficie extra suave al tacto que cuidará de tu piel y te brindará noches placenteras.

Sistema de Cierre con Cremallera: Ofrece una protección completa para tu almohada, evitando el paso de polvo y alérgenos, y facilitando al mismo tiempo su colocación y extracción.

Transpirabilidad Superior: Diseñadas para mantener una adecuada circulación de aire, estas fundas previenen la acumulación de humedad, asegurando un descanso fresco.

Fácil Mantenimiento y Durabilidad: Gracias a su resistente microfibra, estas fundas conservan su suavidad y color, incluso después de repetidos lavados.

Protector Estético y Funcional: Además de ofrecer una excelente protección, aportan una apariencia elegante y sofisticada a tu habitación.

Dalina Textil Fundas Almohada 105cm - Funda Almohada 45x125cm Largo para Cama 105 Color Gris Plomo Poliéster Transpirable y Suave, Sin Cremallera. € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL. Compuesto de tela Poliéster, proporcionando la máxima suavidad a la almohada. Es un material resistente a la descoloración, lo que ayuda a que el producto no pierda su color original y tenga una vida de uso largo y duradero.

DISEÑO. Ofrecemos una amplia gama de colores para que se adapten a sus necesidades y decorar la habitación según sus gustos. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para todo tipo de almohadas del mercado

SIN CREMALLERA. Esta confeccionada con un sistema sin cremallera con un diseño de sobre que se ajusta perfectamente a la almohada. Tiene un tacto agradable y suave para que sea confortable y ayude a conservar un sueño profundo.

CUIDADO. Gracias a su material es una funda que no se arruga fácilmente y no hace bolitas a la larga. Su cuidado es muy fácil apto para lavar en máquina en ciclo suave.

DALINA TEXTIL. Nuestra marca abarca todo tipo de textiles para hogar, desde cortinas para el salón hasta juegos de sábana y alfombras con todo tipo de estampados y colores a elegir por vuestro gusto.

Fundas para Almohada 100% Algodón, Todos los Tamaños, Tacto Muy Suave, para Todas Las Camas, Fabricado en Portugal, Funda Exterior (105 cm, Beige Oscuro) € 9.75 in stock 1 new from €9.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tacto EXTRASUAVE, MÁXIMO CONFORT.

Elige el tamaño que más se ajuste a tus necesidades.

Disponible en diferentes colores.

Consigue dormir de la mejor manera con estas fundas de almohada de la mejor calidad.

Fabricado en Portugal.

DALINA TEXTIL - Juego de 2 Fundas Almohada 45x105cm - Funda Almohada 105cm Forma de Sobre Largo, Poliéster Transpirable y Suave, Sin Cremallera. Gris € 12.99 in stock 1 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL. Compuesto de tela Poliéster, proporcionando la máxima suavidad a la almohada. Es un material resistente a la descoloración, lo que ayuda a que el producto no pierda su color original y tenga una vida de uso largo y duradero.

DISEÑO. Ofrecemos una amplia gama de colores para que se adapten a sus necesidades y decorar la habitación según sus gustos. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para todo tipo de almohadas del mercado

SIN CREMALLERA. Esta confeccionada con un sistema sin cremallera con un diseño de sobre que se ajusta perfectamente a la almohada. Tiene un tacto agradable y suave para que sea confortable y ayude a conservar un sueño profundo.

CUIDADO. Gracias a su material es una funda que no se arruga fácilmente y no hace bolitas a la larga. Su cuidado es muy fácil apto para lavar en máquina en ciclo suave.

DALINA TEXTIL. Nuestra marca abarca todo tipo de textiles para hogar, desde cortinas para el salón hasta juegos de sábana y alfombras con todo tipo de estampados y colores a elegir por vuestro gusto.

Savel - Funda de Almohada Cutí 100% algodón con Cremallera | 40 x 105 cm | Protector de Almohada de Algodon listado Transpirable. Tejido de Raso labrado Suave y Absorbente. € 10.00 in stock 3 new from €10.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% ALGODÓN: El tejido de estas fundas de almohadas para camas está compuesto 100% de Algodón con acabado de Raso Labrado, un tejido totalmente natural y altamente absorbente. El algodón aporta a su descanso la suavidad que necesita, manteniendo por supuesto todas las propiedades y la comodidad de su almohada.

EVITE PROBLEMAS COMO LA FORMACIÓN DE MANCHAS: el crecimiento bacteriano y el desarrollo de olores desagradables cuando usa esta funda de almohada.

SAVEL LE GARANTIZA UN AJUSTE PERFECTO DE ESTA FUNDA DE ALMOHADA: Gracias a su cremallera, la funda se adapta a su almohada evitando que quede desprotegida.

MUY FÁCIL MANTENIMIENTO: esta funda almohada puede lavarse en lavadora hasta 40ᴼC.

ESTA FUNDA DE ALMOHADA CUMPLE CON LA NORMA OEKO-TEX STANDARD 100: Savel puede garantizar que esta funda está libre de cualquier sustancia nociva para la salud.

BELUM | Funda de Almohada Harry Potter, Funda de Almohada 100% algodón Modelo Harry Potter Verde de 105 cm. € 8.97 in stock 3 new from €8.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestras fundas de almohada cuentan con cierre con solapa. Crea un espacio agradable y combinado. Haz de tu hogar un lugar acogedor, dándole vida y color.

Para aquellos que no quieren colores lisos, combina tu nórdica con nuestras almohadas estampadas. Dale un toque diferente a tu hogar, los diseños de nuestros ilustradores son geniales para ello.

Play Fabrics nos cuenta mil historias que nos hacen volar hacia un mundo fantástico y mágico.

Agarró una pluma de la atestada mesa a su vera, y sacó un pedazo roto de pergamino de en medio de otros libros. -La Varita de Saúco- dijo dibujando una línea vertical sobre el pergamino. -La piedra de Resurrección-, dijo añadiendo un círculo encima de la línea. -La Capa de Invisibilidad-, terminó incluyendo la línea y el círculo dentro de un triángulo, para dibujar el símbolo que tanto intrigaba a Hermione. -Unidas-, dijo, -LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE-.

Estampamos en pigmento, la tintura más sostenible del mercado ahorrando 42% agua, 48% gas, 42% luz y emitimos hasta un 40% menos de CO2, respecto al digital reactivo.

Funda Almohada 105, ALGODÓN 100%, Funda Blanca Extrasuave De Microfibra Hipoalargénica, Transpirable con Tratamiento Antiencogida Antiacaros, Hecho En España 100% 105cm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

1 used from €11.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PARA ALMOHADAS DE 105: Nuestra funda de almohada es universal para todo el mundo ya que la medida es estándar y el color es un blanco muy limpio y elegante, para usar en camas individuales ó grandes, para el sofá o para cualquier lugar de descanso.

EXTRASUAVE: Tacto tan agradable que quedarás dormido/a enseguida, no te hará falta tomar medicamentos ni tratamientos, descansarás perfectamente durante toda la noche. Cada día te sentirás nuevo/a. ¡Ya es hora de que descanses bien!.

100% ALGODÓN: Elegimos los mejores materiales para nuestros productos, así como también vendemos fundas de sofá, cojines, ropa de cama, sábanas, rellenos, nórdicas, impermeables, viscoelásticas, saten, coralina, cortinas térmicas aislantes.

HECHO EN ESPAÑA: Producto fabricado en España, concretamente en Madrid, nuestra fábrica vende productos por toda Europa, somos conocidos por la gran calidad de nuestros productos dentro y fuera de España, prueba nuestra funda y disfruta.

GARANTÍA 100% DE NUESTRA EMPRESA: Aplicamos las mejores políticas y materiales, hacemos lo mejor que podemos nuestros productos para que nuestros clientes los disfruten al cien por cien sin problemas, envío gratis y en 1 día con Amazon Prime.

Zagon – Funda de Almohada-Protector Interior de almohada-100% Transpirable-(Disponible en Varios tamaños 90cm | 135cm | 150cm) tecnología contra el Encogimiento-Funda Blanca con Cremallera (105x45) € 6.45 in stock 1 new from €6.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GARANTIZA LA IGIENE DE TU ALMOHADA: Protege de forma integral alargando su vida útil. Incorpora cremallera para una completa protección de la almohada.

CONFECCIÓN: Suave y absorbente. Totalmente transpirable.

LAVABLE EN LAVADORA: Admite lavados a 40ºC.Con acabado Sanfor para evitar que encoja.

GRAN DURABILIDAD Y RESISTENCIA: Con cremallera para ajustarse al 100% a tu almohada.

PRODUCTO GARANTIZADO: Ofrecemos un gran servicio postventa respondiendo a todas las preguntas de nuestros clientes en un plazo máximo de 24 horas, devolución de productos hasta 45 días después de haberlo comprado. Pruébalo, y si te gusta, te lo quedas.

SABANALIA - Funda de Almohada Combina (Disponible en Varios tamaños y Colores), Cama 105 - (125 x 45), Negro € 12.40 in stock 1 new from €12.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fundas de Almohada modelo Combina.

Variedad de colores y tamaños.

Fabricadas íntegramente en España

Composición: Algodón / Poliéster - 50% / 50%

Se pueden combinar con los demás modelos Sabanalia - Combina.

Pack de 2 Fundas de Almohada 50% Algodón 50 Poliéster, Extra Suave, Hipoalergénicas, Transpirable, Color Blanco, Funda Almohada 105x40cm € 12.99 in stock 2 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Combinación Perfecta de Materiales: Fabricadas con una mezcla de 50% algodón y 50% poliéster, garantizando resistencia y suavidad.

Diseño Práctico y Moderno: Fundas de almohada abiertas a ambos lados para una colocación rápida y fácil.

Calidad Anti-Pilling: Tratamiento especial que previene la formación de bolitas, manteniendo las fundas con un aspecto impecable.

Tamaño Perfecto para almohada 40x105: Funda de almohada con dimensiones de 45x125cm, garantizando un ajuste óptimo para almohada de 40x105cm.

Transpirabilidad Superior: El equilibrio perfecto entre algodón y poliéster permite una excelente circulación de aire, evitando el exceso de calor. READ Los 30 mejores Tira Led 12V Coche capaces: la mejor revisión sobre Tira Led 12V Coche

Sancarlos – Funda Almohada Combicolor, Color Gris Perla, 100% Algodón percal, Almohada Cama de 105 (45x125) € 9.56 in stock 1 new from €9.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features USO: La colección Combicolor aporta confort y la más alta calidad en los básicos de cama. Cuenta con un diseño elegante y sencillo, perfecto para conseguir un sueño profundo reduciendo las molestias innecesarias.

✔️ COMPOSICIÓN: Combicolor cuenta con una confección 100% algodón, Su composición natural tiene cualidades antibacterianas naturales. Las fibras naturales son un recurso renovable, además su producción requiere de una menor cantidad de energía para fabricarlas.

TEJIDO: Este tejido natural aporta una textura natural y agradable lo que hace sentirnos más cómodos. Además, tienen la cualidad de ser transpirables, lo que hace que sea uno de los tejidos preferidos en las épocas de calor, ya que no se adhieren a la piel.

COLORES Y MEDIDAS: En la colección Combicolor puedes encontrar una magnifica gama de fundas de almohada, para combinar con sábanas encimeras, sábanas bajeras y fundas nórdicas a juego de sus cuadrantes, contando todos ellos una amplia gama de colores, para poderlos combinar entre sí y encontrar la combinación perfecta para la habitación. Puedes elegir entre más de 10 colores diferentes. Esta disponible tanto en tamaños para cama individual como para camas de matrimonio.

CUIDADOS: Su cuidado es fácil y no requiere de planchado. Se aconseja lavar a temperatura máx. 60ºC. Apto para secar en lavadora y no necesita plancha. Es recomendable lavar antes de su primer uso para suavizar la posible aspereza que pueda tener como resultado del proceso de confección, por ello se recomienda realizar un suave lavado.

Funda para Almohada Impermeble, Antiácaros, 100% Algodón Natural, Transpirable, No da Calor, Sin Ruidos, Todos los Tamaños, Fabricado en España (105 cm) € 12.50 in stock 2 new from €12.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda almohada impermeable y transpirable.

Barrera antiácaros. Ideal para alérgicos y personas con la piel sensible.

100% algodón natural, máxima suavidad y comodidad.

Fabricada en España.

No produce ruidos.

Dreamzie Fundas de Almohada (Juego de 2) - para Las Almohadas 40 x 105 cm, Blanco Alabastro, Microfibra (100% Poliéster) - Fundas de Cojines de Calidad con una Suavidad Incomparable € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MICROFIBRA PARA OBTENER EL MÁXIMO DE SUAVIDAD - Todas nuestras fundas almohada cama están confeccionadas con un tejido de microfibra (100% Poliéster, 85 gsm) para garantizarte pasar una magnífica noche: te dormirás en un cascarón de suavidad en cuanto toques tu almohada. 40 x 105 cm se refiere al tamaño de la almohada, las dimensiones de la funda pueden variar unos centímetros para adaptarse mejor a la almohada.

SET de 2 x FUNDAS DE ALMOHADA 40 x 105 cm -*Las Almohadas NO están incluidas”- Cada funda de almohada del set mide 40 x 105 cm y se adaptará perfectamente tu almohada 40 x 105 cm: Son fáciles de poner y de quitar gracias a sus solapas de tela

MENOS PLIEGUES & MÁS FÁCIL DE MANTENER - El tejido microfibra te garantiza un tacto más suave que el algodón, reduce los pliegues y tiene un mantenimiento fácil: en lavadoras hasta 40ºC, y en secadoras a bajas temperaturas

DURADERA EN EL TIEMPO - Los colores de tus fundas para almohadas resisten a los continuos lavados y mantienen su resplandor durante mucho tiempo: Añade más colores a tu dormitorio

HIPOALERGÉNICA - Tu funda almohada cómoda ha sido tejida con el mayor esmero para obtener así un acabado liso y agradable al tacto: No te olvides de proteger la almohada con un protector además de tu funda para conservarla por todavía más tiempo.

Savel - Funda de Almohada Impermeable con Cremallera | 40 x 105 cm | Protector de Almohada con Tejido de Rizo 100% Algodónn Transpirable Barrera PU Resistente al Agua y Antiácaros € 14.50 in stock 2 new from €14.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE : Esta funda de almohada incorpora nuestra membrana de PU (Poliuretano) Impermeable y Transpirable. Gracias a ella, su almohada estará protegida frente a cualquier líquido. Además, su capacidad para dejar pasar el aire le aportará un descanso fresco e higiénico en cualquier época del año. La membrana, crea además una barrera física contra los ácaros, por lo que es un producto válido para personas con alergias.

100% ALGODÓN: El rizo está compuesto 100% de Algodón, un tejido totalmente natural y altamente absorbente. El algodón aporta a su descanso la suavidad que necesita, manteniendo por supuesto todas las propiedades y la comodidad de su almohada.

EVITE PROBLEMAS COMO LA FORMACIÓN DE MANCHAS: el crecimiento bacteriano y el desarrollo de olores desagradables. Durante las horas de sueño nuestro cuerpo libera una cantidad importante de líquidos a través de la transpiración. Además, existen otros factores que pueden estropear su almohada, como los animales domésticos y la incontinencia en niños y mayores entre otros accidentes.

SAVEL LE GARANTIZA UN AJUSTE PERFECTO DE ESTA FUNDA DE ALMOHADA: Gracias a su cremallera, el producto se adapta a su almohada evitando que quede desprotegida. Muy fácil mantenimiento: este producto puede lavarse en lavadora hasta 90ᴼC.

ESTA FUNDA DE ALMOHADA CUMPLE CON LA NORMA OEKO-TEX STANDARD 100: Savel puede garantizar que estas fundas de almohadas para camas está libre de cualquier sustancia nociva para la salud.

Don Descanso - Funda de Almohada Algodón 100% Beige 180 Hilos para Almohada 105 cm. Máximo Frescor y Calidad, Suave, Transpirable y Ligera. Apta para Lavar a 30ºC. € 12.40 in stock 1 new from €12.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNDA DE ALMOHADA ALGODÓN 105 CM. Se adapta perfectamente a tu almohada. Sus fibras frescas y naturales de algodón permiten a la piel relajarse y transpirar. Medida funda almohada: 45x125 cm.

TEJIDO ALGODÓN 100% DE 180 HILOS.: Esta funda de almohada destaca por su suavidad y su frescor al tacto, ayuda a regular la temperatura corporal y es a su vez muy resistente y transpirable.

DISEÑO ELEGANTE Y CONFORTABLE. Su contraste de colores lisos y neutros con ribeteado y un ligero volante harán de tu dormitorio o salón una opción elegante y cómoda.

TRANSPIRABLE E HIPOALERGÉNICA. Gracias a sus fibras de algodón 100% esta funda de almohada o cojín hace que el relleno transpire fácilmente evitando la humedad y previene las alergias o irritaciones en la piel.

LAVABLE A MÁQUINA HASTA 30º. El resistente tejido de esta funda de algodón 100% esta preparado para ser lavado en lavadora con agua fría o hasta 30º sin perder su suavidad y consistencia.

DALINA Textil Funda para Almohada 45x105CM con Cremallera - Funda Almohada 105 Gris Claro € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL. Compuesto de tela Poliéster, proporcionando la máxima suavidad a la almohada. Es un material resistente a la descoloración, lo que ayuda a que el producto no pierda su color original y tenga una vida de uso largo y duradero.

DISEÑO. Ofrecemos una amplia gama de colores para que se adapten a sus necesidades y decorar la habitación según sus gustos. También ofrecemos una amplia gama de tamaños para todo tipo de almohadas del mercado

CREMALLERA. Esta confeccionado con sistema de cremallera para mejorar el ajuste y colocación en la almohada. Tiene un tacto agradable y suave para que sea confortable y ayude a conservar un sueño profundo.

CUIDADO. Gracias a su material es una funda que no se arruga fácilmente y no hace bolitas a la larga. Su cuidado es muy fácil apto para lavar en máquina en ciclo suave.

DALINA TEXTIL. Nuestra marca abarca todo tipo de textiles para hogar, desde cortinas para el salón hasta juegos de sábana y alfombras con todo tipo de estampados y colores a elegir por vuestro gusto.

Funda de Almohada 40x105cm - 100% Microfibra - Paquete de 2, Fundas de Cojín con Cierre de Cremallera, Extra Suaves - Beige € 11.39 in stock 1 new from €11.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material Premium: Confeccionadas en 100% microfibra, nuestras fundas garantizan una suavidad incomparable y una durabilidad que supera a las fundas convencionales.

Cierre Seguro: Equipadas con un cierre de cremallera resistente, estas fundas aseguran que tu almohada permanezca protegida de polvo y ácaros, manteniendo un aspecto fresco y limpio.

Variedad a Tu Gusto: Disponibles en una amplia gama de colores y tamaños para adaptarse a tus preferencias y necesidades, permitiéndote personalizar tu espacio como lo desees.

Fácil Mantenimiento: Resistentes a las arrugas y a la decoloración, nuestras fundas son fáciles de lavar y mantener, lo que las convierte en una opción perfecta para el uso diario.

Transpirabilidad Inigualable: Gracias a la microfibra de alta calidad, nuestras fundas permiten un flujo de aire óptimo, garantizando noches frescas y un descanso sin interrupciones.

Super Mundo - 2 Fundas de Almohada con Cremallera, 100% Poliester, Transpirable Suave, Blanco (Almohada 105 cm) € 9.49 in stock 1 new from €9.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tejido: Compuesto de tela 100% Poliester, proporcionando la máxima suavidad a la almohada. Tenga una vida de uso largo y duradero.Hipoalergénica.

Variedad de medidas: El protector almohada escoge la perfecta para tu almohada: 70x45cm, 80x45cm, 90x45cm, 105x45cm, 135x45cm y 150x45cm.

Acabado: La funda almohada Apertura por 1 lateral para introducir/extraer la almohada para una funda de almohada elegante.

Estas fundas de almohada son el recurso perfecto y válido tanto para épocas de verano como de invierno, por lo que podrás darles uso a lo largo de todo el año.

Instrucciones de cuidado: Nuesta funda almohada es lavable en máquina a 30º y resistente a las arrugas.

SABANALIA - Funda de Almohada de Franela, 105-125 x 45, Gris € 10.90 in stock 1 new from €10.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Composición: 85 % algodón 15 % poliéster

Funda de almohada de franela con propiedades antirreumáticas

Colores con garantía de solidez y resistencia al lavado y a la abrasión

Máximo confort y protección contra el frío

Fabricada íntegramente en España READ Los 30 mejores Edredon Cama 180 capaces: la mejor revisión sobre Edredon Cama 180

Pikolin Home - Pack de 2 fundas de almohada 100% algodón cutí completamente transpirable confeccionada con tratamiento antiencogimiento € 15.23 in stock 2 new from €15.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Está confeccionada en 100% algodón cutí que protege la almohada para conservarla en mejores condiciones durante más tiempo.

Tiene una alta transpirabilidad y suavidad y reduce el calor durante el descanso gracias a su tejido natural de algodón.

Está confeccionada con un tratamiento antiencogimiento para que puedas disfrutar así de sus cualidades durante más tiempo.

La funda se cierra con una cremallera lateral y tiene un fácil mantenimiento, ya que puede lavarse a altas temperaturas (máximo 60°).

La funda lleva un cierre con cremallera y es lavable a máquina.

HCZ Funda Almohada 105cm, Transpirable y impermerble, 2 Unidades € 16.95 in stock 1 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 unidades ,color blanca

Tamamño:45x105cm,con cremallera

Buena calidad,Algodón 100% , base PU

Traspirarte y impermeable,Eficaz barrera antiácaros,

BELUM | Funda de Almohada 100% algodón Modelo Hayes de 105 cm € 15.01 in stock 4 new from €15.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda de almohada. Completa tu decoración con nuestras fundas de almohada. Crea un espacio agradable y combinado. Trabajamos la pasión por la decoración y la necesidad de diversidad

Dale un toque diferente a tu hogar con nuestras fundas de almohada. Combina la ropa de cama con la funda que más te guste. Crea un espacio agradable y combinado. Haz de tu hogar un lugar acogedor, dándole vida y color. No incluyen relleno.

Trabajamos la pasión por la decoración y la necesidad de diversidad, apostando por un modelo de producción sostenible. Estampamos en pigmento, la tintura más sostenible del mercado ahorrando 42% agua, 48% gas, 42% luz y emitimos hasta un 40% menos de CO2, respecto al digital reactiva.

Nuestras Fundas de almohada las Fabricamos y confeccionamos íntegramente en España. Desde la estampación sostenible de alta definición hasta la confección y empaquetado. Nuestra empresa cuenta con el Premio Nacional Alares 2018 y el Premio Nacional a Empresa Flexible gracias a la conciliación de la vida personal y la vida profesional.

En Belum trabajamos para que tu hogar sea un espacio con un carácter único donde unimos el diseño, la calidad y el respeto por el medio ambiente. El principal objetivo es transmitir aquellas formas y colores que han dado lugar a momentos, sensaciones y viajes, siendo tendencia en diseños únicos que nos identifican como marca.

OLESILK Funda de Almohada 100% Seda de Doble Cara - Tacto Suave y Muy Buena transpirabilidad, Bueno para la Piel y el Cabello, 16Momme, Blanco, 40x105cm € 33.99 in stock 1 new from €33.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TELA - Doble cara de 100% de pura seda 16 Momme , 400 hilos.

Tamaño - 40x105cm. Es un gran regalo para cualquier ocasión, como el Día de la Madre y la Navidad.

REPORTAJE - Los dermatólogos recomiendan fundas de almohadas para el cabello y la piel. La seda 100% natural es amigable con la piel y la humedad para ayudar a sentirse fresco en verano y cálido en invierno, es el producto antienvejecimiento más natural, así como también hipoalergénico, transpirable, suave y cómodo. Puede ayudar a evitar que el cabello se nuble y enmarañe, y reduce las arrugas faciales.

CIERRE DE CREMALLERA: con un cierre de cremallera duradero en el lateral, la almohada no se deslizará.

FÁCIL DE CUIDAR: lavado a mano altamente recomendado. Se puede lavar a máquina en el ciclo más suave en agua tibia. Cuelgue seco, plancha fresca, no blanquea.

BELUM | Funda de Almohada, Funda de Almohada 100% algodón Modelo Simply Taz de 105 cm. € 14.79 in stock 3 new from €14.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestras fundas de almohada cuentan con cierre con solapa. Crea un espacio agradable y combinado. Haz de tu hogar un lugar acogedor, dándole vida y color.

Para aquellos que no quieren colores lisos, combina tu nórdica con nuestras almohadas estampadas. Dale un toque diferente a tu hogar, los diseños de nuestros ilustradores son geniales para ello.

Play Fabrics nos cuenta mil historias que nos hacen volar hacia un mundo fantástico y mágico.

Agarró una pluma de la atestada mesa a su vera, y sacó un pedazo roto de pergamino de en medio de otros libros. -La Varita de Saúco- dijo dibujando una línea vertical sobre el pergamino. -La piedra de Resurrección-, dijo añadiendo un círculo encima de la línea. -La Capa de Invisibilidad-, terminó incluyendo la línea y el círculo dentro de un triángulo, para dibujar el símbolo que tanto intrigaba a Hermione. -Unidas-, dijo, -LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE-.

Estampamos en pigmento, la tintura más sostenible del mercado ahorrando 42% agua, 48% gas, 42% luz y emitimos hasta un 40% menos de CO2, respecto al digital reactivo.

Belnou Funda de Alomohada Impermeable, Antiácaros, Transpirable, 100% Algodón Natural, con Cremallera, Lavable a 95º, Resiste +100 Lavados, Blanca, Fabricado en España (105 cm) € 16.75 in stock 2 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda de Almohada Impermeable y Transpirable.

Protege su almohada de líquidos y suciedad.

Con cremallera.

Certificado OEKO-TEX del Laboratorio Tecnológico AITEX, garantiza que está libre de cualquier sustancia perjudicial para la salud o la piel.

Tejido 100% Algodón. Todos sus componentes están fabricados y confeccionados en España.

