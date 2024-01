Inicio » Electrónica Los 30 mejores Fondo Estudio Fotografia capaces: la mejor revisión sobre Fondo Estudio Fotografia Electrónica Los 30 mejores Fondo Estudio Fotografia capaces: la mejor revisión sobre Fondo Estudio Fotografia 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Fondo Fotográfico Blanco para Vídeo de 3x3m, Bonvvie Fondo Fotográfico Resistente a Las Arrugas, Fondo de Muselina Lavable para Estudio Fotográfico, Televisión, Zoom, Youtube, Reunión en Línea € 33.00

€ 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Fondo de 3 x 3m】 El fondo es lo suficientemente grande para la mayoría de las ocasiones, como fotografías para retratos completos de grupos pequeños, minoristas web y catálogos de productos comerciales. El fondo de pantalla blanco asegura una grabación y edición efectivas, como recortar, ahorra tiempo y hace que su trabajo sea más eficiente.

【Ampliamente Utilizado】 El fondo blanco se puede utilizar para configurar cualquier fondo profesional. Fotografía de estudio, pantallas de transmisión de video, entrevistas con cámaras, retratos, tomas de productos, televisión, producción de video y fotografía digital, etc. Adecuado para principiantes, entusiastas, streamers y creadores de contenido.

【Material de Muselina y Satén】 El fondo blanco tiene dos lados: el delantero es de muselina y el trasero es de satén. El lado de muselina es grueso y sin brillo, el lado satinado es resistente a las arrugas y al polvo. El uso de una superficie no brillante puede bloquear eficazmente la luz inesperada. Fácil de eliminar el fondo en posproducción en Photoshop y cambiar libremente varias escenas de disparo.

【Plegable y Fácil de Transportar】 El telón de fondo es plegable, fácil de almacenar y transportar. (Nota: el papel tapiz puede tener algunas arrugas después de estar doblado durante mucho tiempo. Puede usar la plancha de vapor para plancharlo o colgarlo por un tiempo para aplanarlo nuevamente. Límpielo suavemente con una toalla húmeda cuando lo use).

【Cómo Limpiar el Fondo】 El fondo de la foto se puede lavar y planchar en la configuración más baja. Use un paño húmedo para quitar la suciedad y planche el papel tapiz para eliminar las arrugas. El papel pintado se puede limpiar en la lavadora. (En caso de manchas, se recomienda lavarse las manos). Se puede planchar y el efecto es mejor cuando se plancha con una plancha de vapor.

NEEWER 10 x 12 pies / 3 x 3.6M Plegable Telón de fondo de Poliéster para Estudio fotográfico Fondo fotográfico para Fotografía, Vídeo y Televisión (Negro) € 49.99

€ 46.25 in stock 4 new from €46.25

Free shipping

Amazon.es Features Telón de fondo de 10 x 12 pies / 3 x 3.6M, perfecto para la televisión, producción de video y fotografía digital.

Varilla bolsillo en SOLO uno borde superior que permite ser cubierta o colgada.

Terminado a lo largo de todos los bordes para evitar las lágrimas.

Hecho de Poliéster, buen sentido vertical y duradero

Si es necesario, por favor planchar la superficie posterior con plancha de vapor, pero no de hierro seco.

Vevelux Kit de Soporte para Fondos 2,6 X 3 M Ajustable, Portafondos con 3 Telones de Fondo de Poliéster (Blanco, Negro, Verde) y 8 Pinzas para Estudio Fotográfico, Videos y Retratos € 85.95 in stock 1 new from €85.95

Free shipping

Amazon.es Features 【Estructura Ajustable y de Alta Calidad】El soporte es regulable tanto en altura como en ancho, por lo que puede ponerlo a la altura o ancho que le sean necesario. El tamaño mínimo de altura es de 85 centímetros, aumentable hasta los 3 metros de altura. Y la anchura desde 1,63 metros a 2,6 metros. Le permite ajustar el tamaño de acuerdo con el del fondo. La estructura tubular está hecho de acero 100% que le confiere una mayor robustez y resistencia.

【FONDO DE TELA 100% POLIÉSTER】 Los 3 fondos 1,97 x 2,85 m están hechos de tela 100% poliéster, que no es reflectante, no se decolora. Es plegable, ligera y portátil. Se pueden eliminar las arrugas planchando a no más de 150 grados centígrados y es lavable a la máquina. Cada fondo está diseñado con una abertura de diámetro de 7 cm por un borde, por la que pasa fácilmente la varilla del soporte. Todos los bordes son procesados para evitar el desgarro del material.

【BOLSAS DE ARENA Y DE TRANSPORTE】 Cuando se coloca una cosa pesada en la barra y hace que el soporte se vuelva inestable, utilice las bolsas de arena del paquete para estabilizar el soporte. Nota: Esta bolsa de nailon está vacía, llénela con arena o cualquier otro material para aumentar el peso. a bolsa de transporte es de tela lona de alta calidad y es suficientemente grande para todos los componentes del kit, con la que puedes llevarlo a cualquier lugar y almanecerlo donde quiera.

【Usos Versátiles】Nuestro kit de soporte de fondos se aplica a una gran variedad de ocasiones y necesidades. Es super versátil ya que se puede usar para fotografía profesional, grabación de videos, reuniones por Zoom, producción de YouTube, transmisión en vivo, etc., perfecto para cualquier amateur o fotógrafo profesional. También se puede usar como soporte para decoración de fiestas, bodas, cumpleaños, reuniones familiares, celebraciones, etc.

【Lo Que Obtienes】 2 Soportes Verticales, 2 Barras Horizontales Extensibles, 4 Pinzas Grandes, 4 Tensores con Goma y Pinza, 1 Fondo Verde, 1 Fondo Blanco, 1 Fondo Negro, 2 Bolsa de Arena, 1 Bolsa de Transporte, 1 Manual de Instrucciones en Español. Si este fondo fotográfico no cumple con sus expectativas, no dudes en contactarnos en cualquier momento. Le ofrecemos un servicio al cliente para garantizar su satisfacción. READ Los 30 mejores Cascos Inalambricos Huawei capaces: la mejor revisión sobre Cascos Inalambricos Huawei

Miorkly Fondo de Fotográfico Estudio,1.8x2.8M Croma Negro Backdrop para Estudio Fotografía Pantalla,100% Poliéster Fondo Antiarrugas,con 6 Clip + un Bolsillo - Soportes no incluidos € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Material】 La tela para fotografía de telón de fondo de pantalla negro de 1,8 × 2,8 m utiliza poliéster 100% opaco de alta densidad. Tela duradera y ponderada de 120 g / m2. Tela verde rollo buena sensación vertical de la mano, menos arrugas que otros materiales, planchado con vapor o colgado para uno cierto período se puede restaurar

【Se puede lavar a máquina y se puede planchar】 Duradero, se puede lavar a máquina (se recomienda lavar a mano para las manchas) y no se desvanece después de lavados repetidos Lienzo fotográfico Puede colocarlo plano después del lavado. Se puede planchar, si usa una plancha de vapor, el efecto será mejor.

【Fácil de colgar】 6 clips de resorte duraderos + 1 bolsa de almacenamiento+fondo de pantalla verde con diseño de orificio de barra horizontal.Permite montaje de techo de pantalla verde.Puede fijar el fondo con un clip de resorte o usar un orificio de barra horizontal para trabajar con el soporte de fondo : el soporte de pantalla verde no está incluido en este paquete)

【Práctico】 La tela de pantalla negro pesa 700 gramos y está fabricada con materiales de alta calidad que son muy ligeros y fáciles de plegar. Se puede llevar contigo, la mochila está libre de estrés.

【Varios usos】 Lo suficientemente grande; El fondo de pantalla negro se puede utilizar para productos, tomas de consejos de videoconferencia, pantalla navideña, tomas de estudio profesionales, familia, boda, juego, TV, recién nacido, fotografía de producto, transmisión en vivo, video de youtube, decoraciones de fiesta, síntesis de imagen posterior

UTEBIT Fondo Fotografia para Estudio Fotográfico 1.5x2M Tela Negra Fotografia Fondo para Fotos Plegable Resistente a Las Arrugas En Color Sólido para Video, Televisión, Youtube, Backgrounds Stand € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 Este fondo negro fotografia está fabricado con un 100% de poliéster de alta calidad, lo que le confiere resistencia a las arrugas y mayor durabilidad en comparación con otros materiales. Además, su color negro saturado es ideal para retratos, fotos de bodas, tomas de video, tomas de productos y mucho más.

【Fácil de colgar】 La parte superior de la fondo para fotos está diseñada con un bolsillo para poste, lo que permite cubrirlo o colgarlo fácilmente en el travesaño del soporte de fondo fotografia.

【lavable a máquina】 Este telon de fondo fotografico se puede lavar en la lavadora (se recomienda lavar a mano en caso de manchas) y también se puede planchar. Para obtener mejores resultados, se recomienda utilizar una plancha de vapor.

【Plegable y fácil de transportar】 El tela negra fotografia se puede plegar fácilmente para su almacenamiento y transporte. Sin embargo, ten en cuenta que puede presentar algunas arrugas cuando se dobla durante mucho tiempo. Puedes plancharlo o colgarlo por un tiempo para que vuelva a estar plano. También se puede limpiar suavemente con una toalla húmeda escurrida. Estas arrugas no afectarán su uso.

【Amplia aplicación】 Con un tamaño de 1,5 x 2 m / 5 x 6,5 pies, este telón de fondo es lo suficientemente grande para realizar tomas de cuerpo entero. Es perfecto para su uso en soportes de pantalla de fondo, grabaciones de video y fotografía profesional, televisión, grabación de video o fotografía digital.

econious Fondo Fotografia, 1,5 m x 2,2 m Abstracto Negro Oscuro Fondo Fotograficos, Fondo Fotografia para Accesorios de Estudio € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping

Amazon.es Features Tamaño: 1,5 (ancho) x 2,2 (alto) m (sin soporte).

Características: Fondo de tela gruesa, duradera, plegable, que no se desvanece. La iluminación es antideslumbrante y el efecto fotográfico es más profesional.

Función: hay un bolsillo en la parte superior del fondo para colgarlo fácilmente, y el costado está cuidadosamente cosido. La elección de los fotógrafos profesionales.

Nota: ¡La limpieza es fácil! Se puede lavar, planchar y eliminar las arrugas fácilmente. (No usar lejía)

Aplicación: el fondo se puede usar para fotografía de estudio fotográfico, fondo de video, fotografía casera, decoración de fiestas, decoración de habitaciones, manteles, papel tapiz, cortinas y cualquier decoración de eventos de clubes. Muy adecuado para cualquier entorno profesional o familiar.

Fondo Fotográfico 2 x 3M Pantalla Verde Croma Estudio Profesional Green Screen con 4 Clips, Plegable Portátil Telón de Fondo de Poliéster Chroma Pantalla para Grabar Vídeo Fotografía y Televisión € 20.59 in stock 1 new from €20.59

Free shipping

Amazon.es Features Práctico Fondo de Pantalla Verde: ¿Busca un fondo de pantalla verde profesional para sus necesidades fotográficas? Entonces puede elegir nuestro fondo fotográfico de tela gruesa. Es opaco, antirreflectante, de colores sólidos y fácil de usar. Además, nuestro fondo verde mide aproximadamente 2 m*3 m, lo que te ofrece espacio suficiente para tus tomas.

Material de Alta Calidad: Nuestro telón de fondo para fotografía está hecho de poliéster de alta densidad, que es inodoro, respetuoso con el medio ambiente, suave, duradero, resistente, plegable y no se arruga fácilmente. Además, todos los bordes de nuestros fondos de pantalla verde están cuidadosamente acabados para evitar que se agrieten. Puede utilizar nuestros fondos fotográficos para rodar durante mucho tiempo.

Fácil de Usar: No sólo le proporcionamos una práctica croma verde, sino también 4 resistentes pinzas de resorte. Además, en la parte superior de nuestro fondo de foto de pantalla verde hay cosido un bolsillo para mástil de unos 5,5 cm de ancho. Puede colgar fácilmente el fondo de lona en el mástil y fijarlo con las pinzas de resorte antideslizantes.

Lavable: Nuestro fondo de pantalla verde es lavable a máquina. Si nuestro fondo fotográfico tiene muchas manchas, también puede lavarlo a mano. Puede lavarlo una y otra vez sin preocuparse por la decoloración. Para obtener mejores resultados fotográficos, puede planchar con vapor la tela doblada del fondo antes de usarla.

Amplia aplicación: Nuestra chroma pantalla verde para estudio fotográfico imprescindible para los estudios fotográficos. Se puede utilizar como fondo fotográfico profesional para televisión, producción de vídeo, fotografía digital, streaming, videoconferencia, retransmisión en directo, síntesis de imágenes, entrevistas, chromakey, etc.

Fondo Fotográfico Blanco para Vídeo de 1,8x2,8m, Bonvvie Fondo Fotográfico Resistente a Las Arrugas, Fondo de Muselina Lavable para Estudio Fotográfico, Televisión, Zoom, Youtube, Reunión en Línea € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Fondo de 1,8 x 2,8 m】 El fondo es lo suficientemente grande para la mayoría de las ocasiones, como fotografías para retratos completos de grupos pequeños, minoristas web y catálogos de productos comerciales. El fondo de pantalla blanco asegura una grabación y edición efectivas, como recortar, ahorra tiempo y hace que su trabajo sea más eficiente.

【Ampliamente utilizado】 El fondo blanco se puede utilizar para configurar cualquier fondo profesional. Fotografía de estudio, pantallas de transmisión de video, entrevistas con cámaras, retratos, tomas de productos, televisión, producción de video y fotografía digital, etc. Adecuado para principiantes, entusiastas, streamers y creadores de contenido.

【Material de muselina y satén】 El fondo blanco tiene dos lados: el delantero es de muselina y el trasero es de satén. El lado de muselina es grueso y sin brillo, el lado satinado es resistente a las arrugas y al polvo. El uso de una superficie no brillante puede bloquear eficazmente la luz inesperada. Fácil de eliminar el fondo en posproducción en Photoshop y cambiar libremente varias escenas de disparo.

【Plegable y fácil de transportar】 El telón de fondo es plegable, fácil de almacenar y transportar. (Nota: el papel tapiz puede tener algunas arrugas después de estar doblado durante mucho tiempo. Puede usar la plancha de vapor para plancharlo o colgarlo por un tiempo para aplanarlo nuevamente. Límpielo suavemente con una toalla húmeda cuando lo use).

【Cómo limpiar el fondo】 El fondo de la foto se puede lavar y planchar en la configuración más baja. Use un paño húmedo para quitar la suciedad y planche el papel tapiz para eliminar las arrugas. El papel pintado se puede limpiar en la lavadora. (En caso de manchas, se recomienda lavarse las manos). Se puede planchar y el efecto es mejor cuando se plancha con una plancha de vapor.

NEEWER 3 x 3.6M PRO Foto Estudio Fondo de Telón Plegable de Poliéster, Fotografía, Video y Televisión, Blanco € 56.49 in stock 3 new from €56.49

Free shipping

Amazon.es Features Telón de fondo de 10 x 12 pies / 3 x 3.6M, perfecto para la televisión, producción de video y fotografía digital.

Varilla bolsillo en SOLO uno borde superior que permite ser cubierta o colgada.

Terminado a lo largo de todos los bordes para evitar las lágrimas.

Hecho de Poliéster, buen sentido vertical y duradero.

Si es necesario, por favor planchar la superficie posterior con plancha de vapor, pero no de hierro seco.

MEHOFOTO Fondo para fotografía de recién nacido, color rosa floral, fondo para estudio fotográfico, fondos para niños, flores, fondo, 1,5 x 2,1 m € 19.99

€ 14.39 in stock 3 new from €14.39

Free shipping

Amazon.es Features Tamaño: 1,5 m de ancho x 2,2 m de alto.

Material: tela de fotografía profesional (vinilo fino) sin bolsillo, alta calidad, colores vibrantes y muy claros.

Característica: se envía plegado, fácil de transportar, frotar con agua, fácil de mantener limpio; alta resolución, fuerte articulación; peso ligero.

Funciona para: se puede utilizar como papel de pared, cortina, mantel, decoración, etc. Fondos para bodas, niños, fiestas de cumpleaños, baby shower, personas mayores o cabinas de fotos, etc.

Servicio: Personalizado, tamaño e imágenes, envío rápido, cualquier pregunta, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento.

Selens 2 en 1 Telón de Fondo de Papel 56x88cm 3 Pcs Mármol Muro de Cemento Hormigón Madera Textura de Cara Doble para Fotografía Estudio Fotográfico Flat Lay Comida Producto Pequeño Cosmético Joya € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping

Amazon.es Features Empaque en un rollo para facilitar el transporte. Material: papel, está cubierto con una película de plástico y la superficie es impermeable. Pero el borde no es impermeable. Por lo tanto, se puede limpiar pero no lavar.

Diseño de impresión a doble cara. Un fondo, dos patrones. Se pueden tomar excelentes fotografías sin la necesidad de agregar filtros.

Al elegir un patrón diferente para proporcionar un tema, muestre los artículos increíbles que posee e impresione su Instagram.

Crea tu increíble fotografía plana de escritorio. Tomando hermosas fotos planas para su comida, cosméticos, flores, joyas, ropa, etc.

Ideal para fotografía de sobremesa, así como para fondos o pantallas de vlogs de video de youtube.

NEEWER Photography Sistema de soporte de fondo manual de montaje en pared de 3 rodillos con 2 ganchos triples, 6 barras de expansión, 3 cadenas, capacidad de carga por rodillo: 22 lb/10 kg € 103.99

€ 100.99 in stock 3 new from €100.99

Free shipping

Free shipping

Amazon.es Features Perfecto para sistema soporte de fondo muselina.

Sustituoto de sistema deslizante electrónico de precio alto.

Durable, ligero y fácil de usar.

Montaje de cadena de equilibrio de mostrador y ruedas hace elevar y bajar los fondos fácil y rápido. READ Los 30 mejores Tablet Huawei Mediapad T5 capaces: la mejor revisión sobre Tablet Huawei Mediapad T5

Andoer 6.5x9.8pie/ 2x3m Fondo Verde de Fotografía con Sistema de Soporte y 3 Abrazaderas, 1 Bolsa, Telón de Fondo para Estudio Fotográfico, Foto Conmemorativa, Grabación de Video € 68.99 in stock 5 new from €68.99

Free shipping

Amazon.es Features Fondo de estudio mejorado: el telón de fondo verde está hecho de material de poliéster y algodón de alta calidad, superficie suave y lisa sin arrugas, lavable y se puede planchar. Fondo equipado con bolsillo para barra, fácil de instalar en el soporte de metal incluido (6.6 x 10 pies/2 x 3 m).

Soporte estable para telón de fondo: el sistema de soporte de fondo adopta material de aleación de aluminio de alta calidad, muy estable y duradero. Fácil de instalar y romper, la altura se puede ajustar de 66 cm a 200 cm, ancho de 3 m.

Clips de fondo fuertes: 3 abrazaderas de resorte resistentes que se adaptan a la mayoría de soportes de tamaño estándar, fijan perfectamente el fondo en el soporte.

Fácil de transportar: este fondo de pantalla verde con soporte está equipado con una bolsa de transporte, plegable y ligera, fácil de almacenar y transportar.

Amplia aplicación: el kit de soporte de fondo verde para fotografía es perfecto para estudio de video, estudio fotográfico, familia, bodas y todo tipo de fiestas; compañero profesional de grabación de video de fotografía para YouTube, Vlog y Tiktok.

MEHOFOND Fondo de Fondo para Estudio fotográfico con Nubes Rosas y Blancas Dulces, decoración de Fiesta de Baby Shower, Parpadeante, Estrellas, Retrato de fotografía, Pancarta de Fondo € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features Tamaño: 2,1 m de ancho x 1,5 m de alto

Material: tela de fotografía profesional (vinilo fino) sin bolsillo, alta calidad, colores vibrantes y muy claros

◆Características: se envía doblado, fácil de transportar, se limpia con agua, fácil de limpiar, alta resolución, fuerte articulación, peso ligero

◆ Usos: se puede utilizar como papel de pared, cortina, mantel, decoración, etc. Fondos para bodas, niños, fiestas de cumpleaños, baby shower, personas mayores, fotomatones, etc

◆Servicio: hecho a medida, tamaño e imágenes, envío rápido, cualquier pregunta, ponte en contacto con nosotros en cualquier momento

AIBIIN Fondo temático Mi Bautizo de 7 x 5 pies, diseño de conejo, conejo, niña, comunión y bautizo, fondo para fotografía de bautizo, decoración de estudio fotográfico € 18.99

€ 15.19 in stock 1 new from €15.19

Free shipping

Amazon.es Features Tamaño: 2,1 m de ancho x 1,5 m de alto. Si quieres personalizar otros tamaños, por favor envíanos un mensaje de personalización, y nuestro diseño se puede hacer para ti.

Material: Este producto está hecho de material de poliéster económico. Es más ligero y delgado que los materiales de vinilo tradicionales, suave y elástico, y tiene buenos efectos de impresión. Bordes cosidos a mano. Plegable, conveniente para el transporte y el almacenamiento. Puede eliminar las arrugas planchando y lavando. Extremadamente resistente. Es perfecto para la decoración de tu fiesta o fondo de fotografía.

Incluye: 1 fondo. Ten en cuenta que los soportes y clips no están incluidos.

Características: Este fondo es muy adecuado para fotografía, fotografía de estudio, pancartas de mesa de pasteles, decoraciones de pared o decoraciones de fiesta. Este será definitivamente el punto culminante de tu fiesta

Servicio: Si desea personalizar otros tamaños, envíenos un mensaje de personalización, y nuestro diseño se puede hacer para usted.

INRUI Fondo de fotografía de Retrato Gris Abstracto Retro Fondo de Accesorios de Estudio de fotografía Profesional (1,5x2,1 m) € 17.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping

Amazon.es Features ❤ Tamaño: 150 cm (ancho) x 210 cm (alto), no incluye soporte.

❤ Materiales: el fondo está hecho de fibras de vinilo con impresión digital HD avanzada.

❤ Característica: peso ligero, delgado, fácil manejo, no se desvanece fácilmente.

❤ Uso: el fondo es adecuado para fotografía, decoración de habitaciones, bodas, fiestas de cumpleaños y eventos, niños, baby shower y otras decoraciones, etc.

❤ Otro: si hay algún pliegue arriba, no se preocupe, planche la superficie posterior con plancha de vapor pero no con plancha seca.

Neewer 9 x 13 pies / 2,8 x 4 Metros Fondo de fotografía fotográfica Estudio vídeo telón de Fondo de poliéster, Pantalla de Fondo, Soporte de telón de Fondo no Incluido (Blanco) € 56.99

€ 45.59 in stock 2 new from €45.59

Free shipping

Amazon.es Features EL PAQUETE INCLUYE: (1) Fondo de 2,8 x 4 metros (Blanco); Nota: solo fondo está incluido

CONVENIENTE: Diseñado con el mejor equilibrio de peso posible para un manejo más fácil para el fotógrafo; Más fácil de configurar o doblar para almacenar

APLICACIÓN GRANDE: lo suficientemente grande como para hacer disparos de cuerpo completo; Ideal para usar en fotografía vertical, video espacial o video educativo, tutoriales de belleza, configuración de entrevistas, transmisión, etc.

DURABLE: Hecho de material de tela en diseño sin soldadura de una sola pieza con colores consistentes; Grueso y no transparente; Simplemente desempolve la superficie para usar en bicicleta

ANTIARRUGAS: vienen con superficie reflectante y sin brillo; Ideal para utilizar con un sistema de soporte de fondo en interiores para productos, retratos, tomas de video

FDGAUCA Fondo Fotográfico, Fondo Fotográfico En Blanco De 1,8x2,8 M, Plegable Resistente a Las Arrugas En Color Sólido, con 1 Bolsa De Almacenamiento Y 6 Clips De Resorte para Filmar, Grabar Videos € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Conjunto y tamaño】Obtendrás un fondo de fotografía de estudio con una longitud de 2,8 m y un ancho de 1,8 m. (el lado con la varilla de la manga es ancho), 6 clips de resorte y una bolsa de almacenamiento transparente. La ventaja de la bolsa de almacenamiento transparente es que es fácil distinguir el color de la tela trasera y es conveniente para nosotros tomar la tela de fondo de diferentes colores.(Nota: este paquete no incluye el soporte)

【Duradero y resistente a las arrugas】Nuestros fondos fotográficos se pueden lavar muchas veces sin decolorarse y tienen una fuerte resistencia a las arrugas y a la abrasión, no se arrugan fácilmente, adecuados para todo tipo de tomas.

【Lavable a máquina y planchable】 Nuestro telón de fondo está hecho de material de poliéster, que se puede lavar en la lavadora para liberar sus manos. Si hay arrugas después del secado, puede usar el planchado para obtener nuevamente un fondo fotográfico nuevo y limpio.

【PLEGABLE Y FÁCIL DE LLEVAR】 Nuestro fondo de fotografía se puede plegar fácilmente, no es fácil producir pliegues, y se puede colocar fácilmente en la bolsa de almacenamiento después del plegado, lo cual es conveniente para que lo lleve.

【Servicio 100%】 Cuando compre nuestro fondo de fotografía, si encuentra algún problema, le brindaremos un servicio satisfactorio en cualquier momento.

Fondo Blanco Fotografía, 2X3M pies Fondo de Estudio Fotográfico Fondos de Pantalla Blanca para Fotografía, 100% Muselina Pura Plegable Cortina de Fondo Blanco con 4 Abrazaderas -Blanco € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Telon de fondo fotografia blanca100% muselina pura】 Los fondos de fotografía croma blanca utilizan materiales de algodón plegables, con un tacto suave, no contamina el medio ambiente y ahorran espacios.

【Reutilizable y lavable】 El fondo de la foto se puede lavar y planchar, lo que es más duradero y económico que el fondo de papel. Puede planchar el fondo después de un doblado prolongado en caso de arrugas, se sugiere que una plancha de vapor es mejor que las secas.

【Diseño liviano y de bolsillo para varilla】 Con un diseño liviano, el telón de fondo se puede transportar y almacenar fácilmente, permite colgarlo o colgarlo en la barra transversal, soporte de suspensión.

【Funciona perfectamente con el soporte de fondo】El fondo de fotografía funciona con una iluminación profesional y un soporte de fondo fotográfico, perfecto para el fondo de la pared de grabación de video, el fondo de la foto de cumpleaños o festival, la televisión o la fotografía digital.

【Cada paquete de fondo incluye】1 fondo blanco fotografia de 6.5 x 9.8 pies, 4 clips de fondo, 1 bolsa de embalaje profesional.

Selens 120x200CM Telón de Fondo PVC Vinilo Blanco para Fotografía Estudio Fotográfico Producto Retrato Comida Video Foto Fotógrafo Backdrop Background Photo Studio Photography € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping

Amazon.es Features PVC Material - No tóxico y ambientalmente seguro y estable, rico en texturas y rico en color. Blanco y Negro son lados lisos y mates; Otros colores son los lados mates.

Anti-arrugas - Material de PVC de alta calidad para evitar arrugas. Enrollar para la entrega para evitar daños durante el envío. Remojarlo en agua caliente por un tiempo si es difícil de desplegar. El agua caliente suavizará el material de pvc.

Impermeable y antisuciedad - Material de PVC resistente al agua, simplemente séquelo con una toalla si derrama el agua sobre él accidentalmente. Limpie cualquier mancha y polvo con una toalla mojada fácilmente.

Crear su increíble fotografía plana de escritorio - Tomar hermosas fotos planas para su comida, cosméticos, flores, joyas, ropa, espacio de trabajo, etc.

Elegir diferentes colores de fondo lo ayudará a proporcionar un tema, exhibir elementos impresionantes que posee.

NEEWER Fondo Fotográfico de Poliéster para Estudio Fotográfico, Vídeo y Televisión, 1.8 x 2.8 m, negro € 33.99 in stock 6 new from €33.99

Free shipping

Amazon.es Features Telón de fondo de 1,8 x 2,8 M / 5,9 x9.2 pies, perfecto para la televisión, producción de video y fotografía digital.

Varilla bolsillo en SOLO uno borde superior que permite ser cubierta o colgada

Terminado a lo largo de todos los bordes para evitar las lágrimas.

Hecho de Poliéster, buen sentido vertical y duradero.

Si es necesario, por favor planchar la superficie posterior con plancha de vapor, pero no de hierro seco.

Kate 6.5x10ft/2x3m luz telon de Fondo para fotografia de Fotos Marron Microfibra Antiarrugas reutilizacion borroso Abstracto Antiguo Fondo € 78.00 in stock 1 new from €78.00

Free shipping

Amazon.es Features Tamaño: 2 m x 3 m, los artículos se envían plegados y fáciles de llevar.

Material: microfibra (plegable, sin arrugas, se puede lavar y planchar, se puede reutilizar, no se decolora, mango suave, comentarios favorables).

Características: todo un paño, un juego de bolsillo en la parte superior de nuestro producto para colgar bien.

Aplicación: fotografía profesional de estudio, fotografía personal y fotografía de decoración de fiesta temática.

Servicio: tamaño e imágenes personalizadas. Cualquier pregunta por favor ponte en contacto conmigo.

Neewer® Pro 10 x 20 pies / 3 x 6M Plegable Telón de Fondo de 100% Pura Muselina para Estudio fotográfico Fondo fotográfico para Fotografía, Vídeo y Televisión (Verde) € 63.49 in stock 2 new from €63.49

Free shipping

Amazon.es Features Telón de fondo de 10 x 20 pies / 3 x 6M, perfecto para la televisión, producción de video y fotografía digital.

Varilla bolsillo en SOLO uno borde superior que permite ser cubierta o colgada

Terminado a lo largo de todos los bordes para evitar las lágrimas.

Hecho de 100% de algodón puro, buen sentido vertical y duradero.

Si es necesario, por favor planchar la superficie posterior con plancha de vapor, pero no de hierro seco.

Kate 1.35x5m Blanco Papel Fondo Fotografico Fondo de Papel Fotografia Fondo de Papel Fondo de Cartulina para Fondo Estudio Papel € 55.99 in stock 1 new from €55.99

Free shipping

Amazon.es Features Tamaño: 1,35 × 5 m / 1,59 kg; 1,35x10 m / 2,58 kg. Los productos pueden satisfacer sus necesidades fotográficas diarias.

Material: Documento de antecedentes fotográfico. Ligero, tamaño pequeño, enrollado para almacenamiento, conveniente para almacenamiento y transporte.

Características: No reflectante, textura fina, textura gruesa, alta saturación de color, se adapta a una variedad de necesidades de combinación de colores, adecuado para sus necesidades de disparo profesional.

Aplicación: Nuestro documento de antecedentes se puede aplicar a la mayoría de las escenas que pueda imaginar, muy adecuado para fotografía de moda, fotografía de retrato, video, exhibición de productos, entrevistas, etc.

Otros: proporcionamos papel de fondo en muchos colores y tamaños, elija un fondo de tamaño adecuado. READ Los 30 mejores reproductor mp3 deportivo capaces: la mejor revisión sobre reproductor mp3 deportivo

BDDFOTO Croma fondo chroma key 1.8x2.8m Pantalla verde Fondo de estudio fotográfico, puro algodón Muselina Fondo de pantalla plegable para fotografía, video y televisión green screen € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features Fondo de pantalla verde: 6 x 9 ft/1,8 x 2,8 M pantalla verde fue una buena opción para la televisión, producción de video y fotografía digital, puede proporcionarle resultados de grabación de alta calidad.

100% algodón puro: paño verde hecho de 100% algodón puro, buena dirección vertical y duradera. La tela de pantalla verde se puede lavar con agua o máquina

Pesa aproximadamente 650 g – Este paño verde tiene 130 g/m2, cuanto mayor sea la calidad por metro cuadrado, mejor será la calidad.

Fondo de pantalla verde: lo mejor para Chromakey, Fondo verde absorbe la luz y ayuda a eliminar los reflejos. adecuado para la producción de video, fotografía profesional.

Nota: si es necesario, plancha la parte posterior con plancha de vapor, pero no con plancha seca

2 x 3m Fondo Verde para Estudio fotográfico,Verde de Fondo,Portrait Video Fondo Verde,Paños de Fotografía Telón,Fondo Muselina,Fondo para Estudio Fotográfico de Color Sólido,Fondo Fotográfico € 21.99

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping

Amazon.es Features ❤ Diseño de bolsillo --- La tela de respaldo se puede cubrir o colgar sobre la barra transversal.

❤Material --- tela de fondo fotográfico de poliéster verde. La resistencia a las arrugas es mejor que la tela de fondo de algodón.

❤ Atributos --- 2 m de ancho x 3 m de alto (6,5 x 9,8 pies), bolsillos, ecológico, plegable, fácil de almacenar y transportar.

❤ Diseño de bolsillo --- La tela de fondo de poliéster se puede cubrir o colgar sobre la barra transversal, conveniente para colgar y tomar fotos. (Entregado sin trípodes ni fijación al marco)

❤Usar escena --- Retrato personal, exhibición de producción, adecuado para estudio fotográfico y accesorios de fotografía fija.

Andoer Fondo fotográfico 1,6 x 3 Metros Telón de Fondo Plegable para Fotografía de Foto, Vídeo y Televisión, Estudio Virtual Producción de Película Juegos, Blanco € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping

Amazon.es Features Hecho de material no tejido-top graduada, duraderos y respetuosos del medio ambiente.

Superficie de tela no tejida puede ayudar a absorber la luz y eliminar la reflexión.

El peso ligero, fácil de plegar.

Grande para el estudio y el tiro vertical.

Fondo Fotográfico Negro & Blanco, UTEBIT 2-en-1 1.5 * 2M Pantalla Croma Bicolor Telón de Fondo con 4 Clips, Lavable e Ironable Backdrop para Estudio Fotografía, Vídeo y Televisión € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping

Amazon.es Features 【2-en-1 Fondo de dos colores】El tamaño del fondo es de 1.5x2M, es de doble cara con 2 colores diferentes, diga adiós a los problemas de un solo negro o un solo blanco, lo que le da la flexibilidad de trabajar con objetos de todos los colores sin preocuparse del color del vestido.

【Tejido de doble capa de alta densidad】El fondo fotográfico Green Screen está hecho de tela de nylon de doble capa de alta densidad, con excelentes costuras en los bordes, lavable y planchable, duradero; superficie libre de arrugas y no reflectante, fondo perfecto para fotografía o videografía.

【Eficiente y fácil instalación】 Equipado con 4 robustos clips de 4,5 pulgadas, tiene una apertura máxima de 2 pulgadas y tiene una muy buena fuerza de sujeción. O bien, puede realizar una instalación rápida pasando por el orificio del travesaño. El tejido es fácil de enhebrar y quitar gracias al generoso orificio del travesaño y a su tejido de poliéster.

【Grueso y firme】 La tela de fondo se puede doblar, lavar o planchar. Tejido de doble capa, el fondo blanco es ideal para fotos de cabecera, retratos sencillos, fotos de archivo y fotografía de producto. Un fondo negro es una buena opción si quieres hacer retratos frescos y profesionales.

【Ideal for Content Creators】Con nuestro telón de fondo blanco y negro 2 en 1, puede disparar la moda y el vídeo cuando el espacio del estudio es limitado y empacar como un kit de viaje. Este telón de fondo de fotografía es adecuado para los jugadores hasta la transmisión en vivo, YouTube produce, vlog productores, cineastas, actores, empresas, escuelas, bloggers en línea y entrevistas, estudios de fotografía y más.

OMBAR Sistema de Fondo de Estudio Fotográfico, Soporte de Fondo Plegable de 2*3m, 3 Colores Fondos de 1,8*2,8m y 3 Pinzas, para Fotografía, Sala Virtual en Vivo € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Alta calidad】La cortina de fondo del sistema de fondo OMBAR ayuda a eliminar los reflejos, la alta densidad, la luz opaca, reduce los trayectos de Moor, hace que la grabación de imágenes sea más detallada, muestra imágenes de alta calidad en la película y facilita la edición de imágenes.

【Uso duradero】 Parte trasera de poliéster, forma antiarrugas, alta resistencia, fuerte capacidad de respuesta elástica. Pelo antiadherente, resistente al desgaste, resistente a las arrugas, más fácil de usar.

【Estabilidad ajustable】Conjunto de marcos de fondo de 2 x 3 m, construcción de aluminio duradero y portátil. Kit de fondo de foto, altura ajustable de 0,9 a 2 m, 4 barras transversales, longitud total de 3,15 m, fácil de instalar, 5 minutos para completar el montaje. El trípode de alta calidad garantiza que el marco de fondo esté firmemente montado.

【Múltiples escenas aplicables】 1.8 x 2.8 m negro, blanco, verde tricolor, curtain is large enough for a variety of ocasiones, se puede usar en estudios, apartmentos, puede utilizarse también en exteriores.

【Simple y portátil】El sistema de fondo fotográfico OMBAR es plegable, fácil de almacenar y transportar, y está equipado con tres clips de material ABS de alta calidad para apretar el fondo, prevenir las arrugas cuando se utiliza, mejor colgar y usar más fácilmente. 1 bolsa de transporte grande que puede acomodar todos los accesorios para un fácil transporte.

Selens Telón de Fondo Fotográfico Blanco Negro Muselina Pantalla Self Tape Backdrop Croma Chromakey Fondo Plegable Pop Up 100x150cm para Retrato Fotografía Vídeo Juego Youtube Estudio con Bolsa € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping

Amazon.es Features Este producto es un tejido con buena absorción de luz y sin reflejos. Fondo de 2 colores para diferentes necesidades de fotografía. Te ayudamos a aumentar la eficiencia de tu fotografía.

El fondo de Chromakey Blanco Negro está hecho de un material grueso de muselina y ofrece una mejor calidad de imagen y video. Construcción de alto rendimiento para largos tiempos de operación.

Tamaño plegado de solo 47,5cm , con una funda con cremallera portátil, adecuada para viajes, actividades al aire libre, fotografía de estudio, grabación de video, tutoriales en video de YouTube, transmisión en vivo o entrevistas con cámara web.

Fácil de configurar, el fondo se puede colgar en muchos lugares, como soportes y paredes, y puede configurar fondos reversibles en segundos para una toma rápida y fácil.

De Muselina. La tela se ajusta firmemente alrededor del marco, marco de metal estable. No reflectante, de alta calidad, plegable y duradero, de configuración rápida, fácil de almacenar y transportar.

