Los 30 mejores fiat grande punto capaces: la mejor revisión sobre fiat grande punto

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de fiat grande punto?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ fiat grande punto del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



BSSTORE Tapa de la cubierta del espejo lateral Retrovisor externo del automóvil ABS COMPATIBLE con Grande Punto y Punto EVO (Guía lateral izquierda) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features A prueba de arañazos: después de instalar la cubierta del espejo retrovisor, puede proteger eficazmente el espejo retrovisor contra daños, evitar arañazos y manchas en la cubierta.

Material: la cubierta del espejo retrovisor está hecha de plástico ABS de alta calidad, no es fácil de dañar y tiene una larga vida útil. La cubierta del espejo retrovisor se ha sometido a numerosas pruebas de calidad y seguridad para garantizar un rendimiento fiable.

Aspecto moderno: la cubierta del espejo tiene un aspecto suave y un negro fresco, lo que puede mejorar el impacto visual y hacer que su automóvil sea lujoso y elegante.

Fácil de instalar: la cubierta del espejo retrovisor es simple y conveniente de instalar, no se requiere modificación. Retire la cubierta del espejo retrovisor original y reemplácela con una nueva cubierta del espejo retrovisor. Solo toma unos minutos completar

Compatibilidad: esta cubierta de espejo retrovisor es adecuada para Grande Punto de 2005 y Grande Punto EVO de 10-2009

MTM SP-905 Alfombrillas a Medida en Velour para Fiat Grande Punto 10.2005>2012 € 32.79 in stock 1 new from €32.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombrillas a medida para Fiat Grande Punto 10.2005>2012

Set: 2 alfombrillas delanteras y 2 alfombrillas traseras; sistemas de fijación: no en dotacion

Moqueta negra, bordes de algodón negro provistos de velcro antideslizante en todo el perímetro de las alfombrillas - 100% Made in Italy, Certificado Automotive

Refuerzo de goma en la alfombra del conductor para reforzar las zonas más sujetas a desgaste

100% Polipropileno de gran calidad, 650 g/m² de fibra - 2100 gr/m² de peso total; alfombras resistentes y a medida para tu Fiat Grande Punto 10.2005>2012

Alfombrillas para Fiat Panda € 29.90

€ 28.90 in stock 2 new from €28.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alfombrillas a medida para Fiat Grande Punto desde 2005. (No adaptable a otros modelos) Protección garantizada: tu primer pensamiento en el coche ya no será directo a los zapatos sucios. Nuestras alfombrillas protegen el suelo del coche del suelo, escombros, nieve y lluvia para un interior de coche siempre limpio e impecable.

✅ Gran fuerza de agarre: el borde de nuestras alfombrillas, creado con una capa de velcro especial, permite obtener un agarre firme e inquebrantable en el suelo del coche, incluso en ausencia de sistemas de fijación para evitar que la alfombrilla se deslice durante el uso.

✅ Instalación sin esfuerzos: nuestras alfombrillas han sido diseñadas para ser colocadas fácilmente en el coche y su diseño está optimizado para facilitar su extracción durante la fase de limpieza.

✅ Construidos para durar: nuestras alfombrillas de goma reforzada son perfectas para proteger la zona generalmente más desgastada y propensa a la fricción debido al contacto constante con el talón de los zapatos.

✅ Diseño deportivo pero elegante: además de ser extremadamente funcionales y prácticos, también son muy atractivas: las alfombrillas le dan a tu vehículo un aspecto más ordenado que complementa el interior del coche. READ Los 30 mejores Cable Altavoces Libre Oxigeno capaces: la mejor revisión sobre Cable Altavoces Libre Oxigeno

Insignia para coche Escudo Logo Fiat Rojo 500 Bravo Grande Punto Idea delantero € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fiat 500 desde 2007 en adelante

Fiat Multipla desde 2006 en adelante

Fiat Panda desde 2009 en adelante

Fiat Punto desde 2003 al 2010

Fiat Doblo 'desde 2005 a 2009; Fiat Croma desde 2007 en adelante; Fiat Sedici desde 2008 en adelante

KASturbo Espejo Tapa Cubierta Retrovisor Izquierda Latera para Fiat Grande Punto Evo 735596884 735539385 € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【La cubierta trasera izquierda del espejo de la puerta del automóvil se adapta】 tapa de tornillo de espejo lateral de puerta Para Grande Punto 2005-2020; Punto Evo 2008-2020; Punto 2006-2020.

【Número de pieza de referencia de la tapa del espejo de la puerta del lado izquierdo】735596884, 735539385.

【Buena calidad a un precio razonable】 Hecho de material ecológico de alta calidad. Alta sensibilidad y duradero. La cubierta del tornillo del espejo lateral de la puerta puede proteger eficazmente su espejo retrovisor contra daños.

【Atención】 Para asegurarse de obtener el artículo correcto, confirme que sus NÚMEROS OEM coinciden con uno de los Números en la descripción.

Si no está seguro de que esta parte sea correcta, no dude en enviarnos un correo electrónico y le responderemos lo antes posible.

Escobilla limpiaparabrisas Bosch Aerotwin AM466S, Longitud: 650mm/380mm – 1 juego para el parabrisas (frontal) € 19.90 in stock 20 new from €19.90

2 used from €19.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Volumen de suministro: 1 juego para el parabrisas (frontal), el lado del conductor (longitud: 650mm) y el lado del acompañante (longitud: 380mm)

Excelente rendimiento de limpieza en cualquier clima

Mayor vida útil gracias a la tecnología Power Protection Plus

Funcionamiento silencioso tanto en parabrisas húmedos como semisecos

Diseño aerodinámico: Evita el levantamiento y las vibraciones gracias a la reducción del viento para mejorar el confort del conductor y la velocidad.

Fiat - Logo con escudo, insignia, rojo, de 85 mm, trasero € 25.71 in stock 1 new from €25.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diámetro de 85 mm para:

Fiat Panda desde 2003 en adelante.

Fiat Grande Punto desde 2005 en adelante.

Fiat Doblò Restyling desde 2005 hasta 2011.

Fiat Idea desde 2008 en adelante.

Logotipo de Fregio en la parte delantera azul 95mm € 19.00 in stock 1 new from €19.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Freno delantero para varios modelos Fiat.

Diámetros disponibles: 85 mm y 95 mm.

Color azul.

Montaje delantero.

OGGIPRO - Carcasa de llave con 3 botones para coche Fiat Grande Punto, Evo, Panda, Bravo, Stilo, 500 L y Lancia Y, Delta Musa € 7.85 in stock 1 new from €7.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAJA COMPATIBLES - Esta llave de repuesto es compatible con los siguientes coches: Fiat Panda - Ducato (2010) - Bravo - 500 - 500L - Lancia Delta - Citroen Relay (2008 - 2016) - Peugeot Boxer (2008 - 2016)

INCLUIDO EN EL PAQUETE: todo lo que necesita para reemplazar la carcasa de su llave antigua. Incluye: una carcasa, un tornillo de montaje, una carcasa con ranura de pila CR2032 y una hoja de llave SIP22. ATENCIÓN! Este paquete no contiene circuito electrónico ni pila ambos se recuperan de su llave anterior.

COMPARAR SU LLAVE - La carcasa que recibirá se verá exactamente como las fotos. Asegúrese de que las fotos coincidan exactamente con su llave.

Dale una nueva vida a tu llave – Con nuestros productos compatibles para todos los coches, siempre podrás encontrar las piezas de repuesto adecuadas que le darán nueva vida a tu antigua llave. La carcasa de la llave está hecha de material de buena calidad, resistente al desgaste y suave al tacto.

SERVICIO AL CLIENTE - Le aseguramos asistencia técnica 24/24 7/7 en el idioma de su elección, estaremos encantados de ayudarle!

DBS Alfombrillas, Negro, Fiat € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de 4 alfombrillas semimedida

Moqueta acordonada 600gr/m² aporta confort y resistencia

Contorno en textil negro y costura blanca para darle mayor estilo

Fijación de las 2 alfombrillas delanteras gracias a una fijación por velcro y óptima sujeción gracias a su parte inferior granulada

Talonera termosellada en textil en la alfombrilla del conductor para más solidez

Autoshop 7 17074 Parasol Izquierdo para Coche € 36.29 in stock 5 new from €31.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parasol Izquierdo LADO CONDUCTOR PARA FIAT GRANDE PUNTO PUNTO EVO DE 2005

Audioproject A375 – Marco de radio 1 DIN compatible con Fiat Grande Punto Tipo 199 Bj. 2005 – 2009 Linea 2007 – 2012 Marco de montaje para radio de coche, color negro € 10.48 in stock 1 new from €10.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco para radio de coche – Marco de montaje 1 DIN – Este panel de radio permite la sustitución de una radio original del fabricante por un accesorio de radio de coche.

Compatible con: Fiat Grande Punto Tipo 199 a partir de 2005 – 2009

Compatible con: Fiat Linea a partir de 2007 – 2012

- No compatible con Grande Punto EVO -

Color: negro

Adaptador de Cable de Audio Bluetooth para Coche, Adaptador Auxiliar de Manos Libres de 59,1 Pulgadas con MICR¨®Fono Apto para Alfa Romeo 159/Fiat Grande Punto € 17.48 in stock 2 new from €17.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo aplicable: este adaptador de audio bluetooth se adapta a los modelos Fiat Grande Punto 2007 en adelante, que es un accesorio pr¨ctico y ¨²til.

Rendimiento conveniente: le permite escuchar m¨²sica desde su tel¨¦fono/pad/mp3 (deben tener funci¨n blueooth). Tama?o compacto, ligero y port¨til, f¨cil de transportar y almacenar.

Coincidencia de Bluetooth: haga coincidir su tel¨¦fono o teclado con el m¨dulo bluetooth y elija Aux de su radio, luego puede usar su tel¨¦fono para reproducir m¨²sica a trav¨¦s de los altavoces del autom¨vil.

Material duradero: hecho de material ABS superior para una m¨xima durabilidad, que tiene una larga vida ¨²til.

Servicio al cliente de Aramox: Producto de primera calidad y 12 meses de garant¨ªa sin preocupaciones. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en contactarnos. Aramox le proporcionar¨ soluciones satisfactorias.

TarosTrade 57-0202-R-46136 Cristal De Retrovisor Lado Derecha € 9.66 in stock 2 new from €9.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 71740495, 3024555E, 3024555M

Lado Derecha

FIAT 500, FIAT GRANDE PUNTO, FIAT LINEA, FIAT PUNTO EVO

Más información en la descripción del producto

NSLUMO Luz LED roja de tercera tercera luz de freno para arandela trasera compatible con Fiat Punto Grande Abarth Evo OEM 2122000407 € 28.00 in stock 2 new from €28.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad: esta lámpara LED trasera de tercer freno está construida con emisores LED rojos brillantes de alta calidad en el interior con el adaptador Plug N-Play para reemplazar directamente la tercera lámpara de freno trasera.

✅Ajuste: compatible con Fiat Grande Punto 2005-2012 compatible con Fiat Punto Evo 2008-2012; compatible con Fiat Punto 2012-2018; compatible con Abarth Grande Punto 2008-2012; compatible con Abarth Punto Evo 2008-2015

Instalación: instalación directa, sin cableado ni modificación, simplemente enchufa y usa, para actualizar tu coche con un estilo especial

✅Paquete: 1 luz de freno trasera LED de lente roja. OEM # 2122000407, 51974522, 51722247

✅Garantía: 1 año de garantía. READ Los 30 mejores Telefono Inalambrico Fijo capaces: la mejor revisión sobre Telefono Inalambrico Fijo

tomzz Audio 2414-029 - Juego de embellecedores de radio compatibles con Fiat Grande Punto, año de fabricación 199 2005 – 2009, color negro, con adaptador de radio ISO, adaptador de antena ISO DIN y llave de desbloqueo € 20.24 in stock 1 new from €20.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Embellecedor de radio Tomzz que permite el cambio de la radio original por otra de otra marca con mejores características

Compatible con Fiat Grande Punto tipo 199 año de fabricación 2005 – 2009 Linea año 2007 – 2012 (no apto para Grande Punto EVO)

Contenido: panel de radio, cable adaptador de antena, adaptador ISO, llave de desbloqueo

Nota para la instalación del panel: para garantizar un agarre óptimo del diafragma en el canal de la radio, la bandeja metálica de la radio del coche (normalmente incluida en el envío de la radio). Deben doblarse el número de solapas precortadas para que la radio tenga un ajuste firme.

Color: negro. Material: plástico. Corte (+/-2 mm): 1 DIN – 183 x 51 mm

Par de tapas de retrovisor cromadas compatibles con Fiat 500 Cinquecento Grande Punto & Evo Derecha + Izquierda € 62.24 in stock 1 new from €62.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ PAREJA DE TAPAS DE ESPEJO CROMADAS ( DX + SX ) Compatible con: FIAT 500 (desde 2007 en adelante) - FIAT GRANDE PUNTO - FIAT PUNTO EVO

✅ MATERIAL CROMADO PERFECTO: ABS LIGERO Y RESISTENTE A LOS AGENTES EXTERNOS ¡NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE DARLE UN TOQUE PERSONAL Y ORIGINAL A TU COCHE!

✅ MONTAJE MUY SENCILLO: 1) QUITAR EL ESPEJO HACIENDO PALANCA SUAVEMENTE 2) QUITAR LA CUBIERTA VIEJA (soltándola de los pasadores detrás del espejo que quitó) 3) INSERTAR LA NUEVA CUBIERTA CROMADA 4) REINSERTAR EL ESPEJO

NSLUMO Luces LED para placa de matrícula compatibles con Fiat Punto Bravo Grande Punto Evo Canbus, lámparas de registro de etiqueta trasera Led blancas sin errores € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Aplicación: Compatible con Fiat Grande Punto 2005-2009;Fiat Punto EVO 2009-2012;Fiat Bravo 2007-2014;

✅Característica: luz LED blanca pura de 6000 K, controlador de bus CAN integrado, sin errores de computadora a bordo, puede resistir salpicaduras de agua, es seguro en días lluviosos. supera la calidad del equipo original y se puede utilizar normalmente durante mucho tiempo.

✅Instalación: mismo tamaño y forma que las piezas antiguas, diseño de moldura ensamblada, no se necesita tornillo. La instalación es muy simple. Solo necesita quitar la lámpara vieja, conectar la línea de alimentación a la lámpara y fijarla con el tornillo original.

✅Alto brillo: Reemplazo y actualización de la antigua luz trasera de la placa de matrícula. Equipado con una luz LED blanca de xenón legal de calle súper brillante. Proporcione una mejor visibilidad para la etiqueta del número, una forma popular de personalizar la iluminación trasera.

Paquete: 2 piezas para luces de matrícula Fiat Punto, paquete en caja de papel, aprobado por E4, 1 año de garantía.

TarosTrade 57-0202-L-46137 Cristal De Retrovisor Lado Izquierda € 8.06 in stock 2 new from €8.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 71740496, 3024545E, 3024545M

Lado Izquierda

FIAT 500, FIAT GRANDE PUNTO, FIAT LINEA, FIAT PUNTO EVO

Más información en la descripción del producto

Autoshop 17.085 - Gancho para aleta de parasol € 14.38 in stock 3 new from €10.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Específico para aleta de parasol para Fiat Grande Punto a partir de 2005.

M MOTOS Alfombrillas de Velours Personalizadas para FIAT Grande Punto 2005-2012 - Mantenga su Coche Limpio y cómodo con Nuestras Alfombrillas € 44.99 in stock 1 new from €44.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gracias a los esfuerzos de nuestro equipo, hemos creado un ajuste perfecto para su FIAT GRANDE PUNTO 2005-2012

Las alfombras de terciopelo premium se fabrican con materiales de la más alta calidad y se acaban con la máxima atención al detalle. Protegen eficazmente su interior del agua y el barro y le dan un aspecto lujoso.

El diseño moderno va de la mano del confort: se han diseñado desde cero para ofrecerle a usted y a sus pasajeros la máxima comodidad en el uso diario.

Estabilidad y seguridad - Las alfombrillas están equipadas con un sistema de fijación que garantiza una estabilidad total, incluso en conducción dinámica y condiciones cambiantes de la carretera.

Cuida tu coche - Elige un juego de alfombrillas de alta calidad que se adapte a tus necesidades y despreocúpate de proteger el interior de tu coche.

tomzz Audio 2414-072 Juego de Cubierta de Radio Adecuado para el Fiat Grande Punto Tipo 199 años 2005-2009 Gris con Eje metálico, Adaptador de Radio ISO, Antena ISO DIN, Soporte de desbloqueo € 23.60 in stock 1 new from €23.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features las cubiertas de la radio tomzz permiten la sustitución de la radio original de fábrica por unidades principales de mayor calidad de marcas comunes

Cubierta de radio para el Fiat Grande Punto tipo 199 de 2005-2009, Fiat Linea de 2007-2012, (no apto para el Grande Punto evo), color: gris, contenido del set: cubierta de radio, eje de metal, cable adaptador de radio, adaptador de antena iso, clip de desbloqueo

Nota sobre la instalación del bisel: Para que el bisel encaje perfectamente en la ranura de la radio, la ranura de metal de la radio del coche (incluida en el volumen de suministro) debe introducirse en el bisel. Debe inclinarse sobre el mayor número posible de los orejetas preperforadas para asegurarse de que la radio esté firmemente asentada.

Fijación segura, ajuste preciso, diseño atractivo, Material : plástico, Para más información, por favor vea la descripción del producto!

Recorte ( /-2mm ) : 1-din - 183x51mm

Alfombras de moqueta, 2 delanteras + 2 traseras, con 2 puntos de fijación, originales para Fiat Grande Punto EVO € 27.80 in stock 3 new from €24.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features "71807919 alfombras moqueta delanteros + traseros originales Fiat Grande Punto Evo alfombrillas 2 + 2 pines"

GENERALCAR Kit Altavoces + Soportes + Cables para Fiat Grande Punto Delantero y Trasero € 64.51 in stock 1 new from €64.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de altavoces + soportes para Fiat Grande Punto delantero y trasero

N.º 2 parlantes de 16,5 cm de dos vías coaxiales

N.º 2 parlantes de 10 cm dos vías coaxiales

Soportes delanteros y traseros y cables de conexión de altavoces

Akozon Cable AUX Bluetooth, Adaptador de Cable AUX de Coche Bluetooth 5.0 con micrófono Adaptador AUX de Manos Libres Bluetooth para Fiat 500 / Grande Punto € 15.41

€ 14.49 in stock 2 new from €14.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adecuado para: Reemplazo para Fiat 500 / Grande Punto, plug and play, fácil de usar, que es un accesorio práctico. Diseño práctico, este será el mejor compañero para su viaje.

Alto rendimiento: admite transmisión de música de alta eficiencia, puede responder llamadas y el sonido es claro. Puede escuchar música desde su dispositivo con la función blueooth y responder llamadas con bluetooth 5.0, disfrutar de un sonido claro y una conexión estable.

Diseño profesional: admite audio en formato MP3 normal y también admite WMA, WAV, FLAC y otros formatos de decodificación de audio de alta calidad. Alta sensibilidad, lo que le brinda una buena experiencia auditiva. Rendimiento significativo, diseñado para amantes de la música.

Conexión auxiliar: haga coincidir su teléfono o tableta con el módulo Bluetooth, seleccione Aux en la radio y luego puede usar su teléfono para reproducir música a través de los altavoces del automóvil. Puede emparejar fácilmente su dispositivo con Bluetooth y seleccionar Aux de la radio para usar su dispositivo para reproducir música a través de los altavoces del automóvil.

5.0 Soporte Bluetooth: versión Bluetooth 5.0, compatible con versiones anteriores 2.0 3.0 4.0 y así sucesivamente. Puede admitir transmisión DSD de gran capacidad, y la transmisión de datos entre dispositivos es estable y fiel. Le permite escuchar música desde su teléfono / pad / mp3 (deben tener capacidad Bluetooth).

Mango de pestillo de guantera apto para Punto 2005-2013 OE 735416852 punto grande glove box handle € 18.57 in stock 2 new from €18.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: La manija del pestillo de la guantera está hecha de material ABS de primera calidad. El ABS es un material polimérico termoplástico de alta resistencia y buena tenacidad.

ALTA CALIDAD: La manija del pestillo de la guantera está hecha de material ABS de primera calidad. El ABS es un material polimérico termoplástico de alta resistencia y buena tenacidad.

ALTA CALIDAD: La manija del pestillo de la guantera está hecha de material ABS de primera calidad. El ABS es un material polimérico termoplástico de alta resistencia y buena tenacidad.

HERRAMIENTA PROFESIONAL: Esta manija interior para automóvil tiene una mano de obra exquisita, alta sensibilidad y fácil control. Es el mejor sustituto del interruptor del portón trasero original y es más rentable.

COMPATIBILIDAD: El asa de esta guantera de coche está especialmente diseñada para Fiat Punto 2005-2013. Presta atención a la compatibilidad antes de comprar, si tienes alguna pregunta, contáctanos. Brindaremos el mejor servicio. READ Los 30 mejores Liquido Maquina Humo capaces: la mejor revisión sobre Liquido Maquina Humo

XIYINLI Reemplazo de escobillas limpiaparabrisas delanteras y traseras para Fiat Grande Punto, 3 uds. € 12.95 in stock 1 new from €12.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Come with front and rear wiper blades, a perfect set to help clean your windshield.

Rubber and flexible soft layer design, smooth and silent wiping.

model standard, perfectly fit in and easy to install.

Maximum contact field, complete cleaning.

Fit for Fiat Grande Punto.

MCamooer Botón Elevalunas para Fiat Grande Punto 735451232 Lado del conductor Botones del regulador del interruptor del regulador Fiat Grande Punto 2005-2010 € 18.88 in stock 1 new from €18.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 1 interruptor eléctrico para ventana del lado del conductor.

Compatible con: Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010.

Número OEM: 735451232.

Garantía de calidad: este producto está hecho de plástico ABS de alta calidad, resistente al desgaste y duradero, perfecto para reemplazar las piezas OEM, no requiere modificaciones.

Post venta: Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros y le brindaremos asistencia dentro de las 24 horas.

Cable AUX Compatible para Fiat Grande Punto Panda Croma Lancia Musa Y Alfa con Autoradio Blaupunkt Mini ISO Jack Hembra 3.5mm con Kit de Extracción € 9.89 in stock 1 new from €9.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este cable permite que su máquina tenga la función AUX, conectando una fuente de audio como iPhone, iPod o un dispositivo Android o reproductor de MP3 a la radio estándar de los automóviles Fiat, Alfa y Lancia.

Kit de llave de extracción de radio de coche en forma de "U" de acero incluido en el paquete. Las tienen una longitud de unos 9 cm. En YOUTUBE hay varias instrucciones para ver. Compatible con los siguientes modelos, tales como: para Fiat 500, Fiat Grande Punto, Croma, Alfa 159, Panda, Lancia Ypsilon, Musa.

El cable AUX mide aproximadamente 150 cm de largo y tiene un conector macho de 3.5 mm como el conector para auriculares. El blindaje del cable es fundamental. Esta característica lo protege de las perturbaciones electromagnéticas. El cable no se puede usar si tiene una serie de Connect o Blue & Me, no es bueno para aquellos que tienen un USB o NAVIGATOR estándar.

Antes de comprar el cable, le recomendamos que mire la lista en la segunda imagen de la galería. Lea atentamente la compatibilidad e incompatibilidad del producto con los modelos de radio y modelos de automóviles enumerados en la descripción.

IMPORTANTE: El cable para la venta solo puede usarse si al presionar el botón CD o SRC o MEDIA aparece el mensaje AUX en la pantalla. NO deben tener BLUE & ME o USB MEDIA PLAYER. Los modelos compatibles también muestran AUX antes de comprar el producto, así que verifique la función AUX antes de comprar.

Prasco FT3422011 Alerón Delantero de Rejilla € 18.00 in stock 2 new from €18.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Código del fabricante FT3422011

Alerón delantero de rejilla de la marca Prasco

Producto de alta calidad

