Los 30 mejores exprimidor zumo electrico capaces: la mejor revisión sobre exprimidor zumo electrico

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de exprimidor zumo electrico?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ exprimidor zumo electrico del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Cecotec Exprimidor Naranjas Eléctrico ZitrusEasy Inox. 40 W, Filtro de Acero Inoxidable, Tambor de 1 Litro BPA Free, Doble Sentido de Giro, Doble Cono y Cubierta Antipolvo

€ 15.90

Exprimidor eléctrico para naranjas y cítricos con 40 W de potencia. Filtro de acero inoxidable, más fácil de limpiar y apto para lavavajillas.

Incluye dos conos desmontables, para cítricos más pequeños o más grandes. Con doble sentido de giro para aprovechar al máximo la fruta y encendido automático con solo presionar el cono con la fruta.

Tambor BPA Free, calibrado en ml con capacidad de 1 l. Todas las piezas son desmontables y aptas para el lavavajillas, salvo la base eléctrica.

Boquilla con sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio.

Incluido: 2 conos desmontables y cubierta antipolvo

Braun TributeCollection CJ3050 - Exprimidor Eléctrico, 60 w, Sistema Antigoteo, Tapa Incluida, Apto para Lavavajillas, Blanco

€ 44.00 € 25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

SISTEMA ANTIGOTEO: su mejorado sistema anti-goteo asegura que el zumo no se salga por la boquilla y mantener la limpieza en la cocina

TAPA INCLUIDA: la tapa de protección evita la acumulación de polvo y la higiene, así podrás usar el exprimidor directamente en cualquier momento

START/STOP AUTOMÁTICO: sin botones, fácil manejo simplemente presionando hacia abajo la fruta para accionar el exprimidor y dejar de presionar para parar

ZUMO DIRECTO AL VASO: simple, fácil y práctico – el zumo fresco es servido directamente en el vaso. Así podrás preparar varios zumos seguidos sin parar

APTO PARA LAVAVAJILLAS: todas las partes del exprimidor son aptas para lavar en lavavajillas o a mano con agua y jabón

Ufesa Squeeze & Go White, Exprimidor Inalámbrico Eléctrico Recargable, Portátil, Extractor de Nutrientes para Frutas Multifuncional, Carga USB, 220ml de Capacidad, Sin BPA

€ 59.99 € 46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PORTÁTIL Y POTENTE. Su sistema de extracción y sus 45W de potencia lo hacen ideal para exprimir cualquier tipo de fruta. Pequeño e inalámbrico, te permite usarlo alla dónde quieras. Podrás usarlo hasta 30 veces con una carga completa y tiene una capacidad de 200ml. Utilízalo para tus zumos diarios o como batidora portátil para llevar y disfrutar siempre del mejor zumo recién exprimido. Montaje sencillo e intuitivo y muy fácil de limpiar

USO SENCILLO Y SIN ESFUERZO. Pon en funcionamiento el exprimidor simplemente dándole a un botón y disfruta de zumo recién exprimido en cuestión de segundos sin ningún esfuerzo. El mecanismo del exprimidor se encarga de exprimir al máximo toda la fruta por ti. Se desmonta y lava facilmente, ideal para tu cocina o para llevar allá dónde quieras

INALÁMBRICO Y RECARGABLE. A través de su cable USB tipo C común, incluido en el paquete, podrás recargar completamente su batería de 1500 mAh en tan solo 2/3 horas. Ya sea directamente en la corriente o con cualquier otra fuenta de energía como un powerbank, ordenador portátil etc. Con una carga completa podrás usar el exprimidor hasta 30 veces antes de tener que volver a cargarlo convirtiéndolo en el compañero ideal de tus salidas con amigos dentro o fuera de casa, dándote una libertad absoluta para su uso

DISEÑO ELEGANTE. Con un diseño elegante a la vez que moderno, sus partes transparentes hacen visible la extracción del zumo en todo momento. La boquilla con la que está equipada el exprimidor permite evitar goteos y verter fácilmente el zumo en el vaso

SEGURO. Todas las piezas de este exprimidor han sido diseñadas con materiales de alta calidad aptos para uso alimentario, por lo que están libre de BPA, permitiendo consumir todos tus zumos de forma segura READ Los 30 mejores Colchas Bouti Cama 150 capaces: la mejor revisión sobre Colchas Bouti Cama 150

Cecotec Exprimidor Eléctrico para Naranjas y Cítricos Zitra Steel. 40 W y Filtro de Plástico, 2 Conos de Plástico, Doble Sentido de Giro, Encendido Automático, Tambor con Capacidad de 1L

€ 16.90

Exprimidor eléctrico para naranjas y cítricos con 40 W de potencia y filtro de plástico con regulador de pulpa.

El exprimidor dispone de dos conos de plástico que podrás utilizar en función del tamaño de tus cítricos.

Giro bidireccional que aprovecha al máximo el jugo de la fruta. Encendido automático al presionar el cono.

Tambor del exprimidor calibrado en ml con capacidad de 1L.

Piezas no eléctricas aptas para el lavavajillas. Cubierta anti-polvo para mantener tu exprimidor en las mejores condiciones cuando no lo uses.

Cecotec Exprimidor eléctrico EssentialVita Adjust White. Potencia 40W, Filtro regulador de pulpa ajustable, 2 Conos desmontables, Boquilla antigoteo, Apto lavavajillas

€ 15.90 € 14.90

5 used from €14.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cecotec

Taurus- Exprimidor Naranjas Easy Press 300 Profesional | Acero INOX |Apto Lavavajillas| Vertido Continuo con Palanca + Deposito 650mL | 2 conos + 2 filtros + Regulador pulpa electrico| sin BPA

€ 49.99

EXPRIMIDOR DE INOX CON MOTOR PROFESIONAL: motor AC profesional de 300W, alta potencia para obtener el máximo zumo rápidamente. Exprimidor de calidad con filtro, boca y cuerpo en acero inoxidable

ZUMO SIN ESFUERZO: exprimidor con palanca de presión para conseguir mayor cantidad de zumo sin esfuerzo y de la forma más cómoda, sin ensuciarte las manos. Puesta en marcha automática con solo presionar el cono con la fruta. Palanca de aluminio con agarre de goma. Cuenta con ventosas en la base para un extra de estabilidad y comodidad

2 FILTROS Y 2 CONOS: incluye un filtro en acero inoxidable y un filtro con regulador de pulpa ajustable. Cuenta con 2 conos de distinto tamaño aptos para todo tipo de cítricos. Exprime naranjas, limones, pomelo, cidra, limas…etc

2 SISTEMAS DE VERTIDO: su boca de salida cuenta con dos posiciones distintas, una que permite almacenar el zumo en el depósito de 0.65 litros y otra que ofrece un vertido continuo directo al vaso. Boca diseñada con sistema anti goteo. Vertido fácil y limpio

TOTALMENTE DESMONTABLE: exprimidor totalmente desmontable para una fácil limpieza. Sus piezas son aptas para lavavajillas. Todas las piezas libres de BPA. Producto con 2 años de garantía

Moulinex PC120870 Exprimidor Compacto con Jarra Transparente Desmontable de 0,45 l, Apto para lavavajillas, 25 W, De plástico

€ 32.99 € 22.89

1 used from €21.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Dimensiones ultrareducidas y 25 w de potencia para una máxima eficiencia

Cono de rotación en 2 sentidos se pone en marcha al apretar sobre él, asegura una mayor cantidad de zumo

Jarra transparente y desmontable con capacidad de 0,45 Litros

Jarra, cono de plástico y la cubierta protectora aptos para limpiarse en el lavavajillas

Compartimento inferior para guardar el cable enrollado y pies antideslizantes cítricos más fácil de guardar

Cecotec Exprimidor Eléctrico de Brazo para Naranjas y Cítricos Xqueeze RetroJuice 600 Beige. 600W, Estilo Retro, Filtro de Acero Inoxidable, Cono de Plástico, Palanca para Extraer Pulpa, Antigoteo

€ 32.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Exprimidor eléctrico de brazo retro para naranjas y cítricos con 600 W de potencia, filtro de acero inoxidable, un cono de plástico, palanca para extraer la pulpa y sistema antigoteo.

Exprimidor eléctrico para naranjas y cítricos con 600 W de potencia con filtro de acero inoxidable, que facilita la limpieza.

2 conos de plástico desmontables para cítricos pequeños y grandes.

Doble sentido de giro para aprovechar al máximo la fruta con encendido automático al presionar el cono con la fruta.

Tambor calibrado en ml con capacidad de 1 L y boquilla antigoteo para un vertido más fácil y limpio.

Taurus Amazing SQ601X - Exprimidor eléctrico de palanca, motor AC profesional, depósito de 0,65L, 2 conos para todos los cítricos, cuerpo y filtro de acero inoxidable, fácil limpieza, desmontable

€ 69.00 € 53.60

10 used from €40.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Exprimidor eléctrico de palanca de 600W con motor profesional AC. Cuerpo, filtro y boca de vertido de acero inoxidable para una mayor durabilidad.

Máxima comodidad de uso gracias a su palanca con agarre soft-touch. Consigue la mayor cantidad de zumo de forma sencilla y sin ensuciarte las manos.

Cuenta con 2 filtros: uno de acero inoxidable y otro con regulador de pulpa ajustable. Además, incorpora dos conos de diferente tamaño para poder exprimir todo tipo de cítricos.

El exprimidor cuenta con boca de vertido de dos posiciones. Una que almacena el zumo en el depósito de 0,65L y otra que ofrece un vertido continuo directo al vaso. Boca de vertido con sistema anti goteo.

Los componentes del exprimidor de zumo son totalmente desmontables para facilitar la limpieza. Filtro, piña y conos libres de BPA y aptos para el lavavajillas.

Cecotec Exprimidor Cecojuicer Zitrus Turbo. 90 W, 2 Cabezales, Depósito de 500 ml, Libre de BPA, Fácil Limpieza

€ 27.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Turbo-exprimidor de 90 W con doble cabezal. Exprime dos mitades de naranja a la vez.

Incluye un cortador de cítricos en la tapa. Corte y exprimido de dos mitades con un solo aplique de presión.

Vaso extraíble de 500ml con filtro para la pulpa. Más rápido, sencillo y limpio que los exprimidores convencionales

Fácil de limpiar. Apto para lavavajillas.

Tiene ventosas para aportar estabilidad y un espacio para guardar el cable.

Orbegozo EP 1510 - Exprimidor zumo eléctrico de naranjas, 2 conos para piezas de distinto tamaño, depósito extraible de 0,5 litros, rotación bidireccional

€ 14.90 € 14.43

Exprimidor de naranjas con 25 w de potencia

Incluye dos conos de distinto tamaño para diferentes medidas de fruta

Accesorios lavables en lavavajillas

Protección para mantener el aroma

Rotación bidireccional

H.Koenig AGR80 Exprimidor Eléctrico para Zumos de Cítricos y Naranjas, Con Brazo Articulado Profesional, 160 W, Libre de BPA, Sistema Antigoteo, Silencioso, Acero Inoxidable, Gris

€ 49.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Prepara deliciosos zumos de frutas llenos de vitamina para empezar el día con mucha energía gracias al exprimidor eléctrico arg80

Su potencía de 160 w te permite realizar todo tipo de zumos en tan sólo unos segundos; disfruta todas las mañanas de un desayuno completo

El exprimidor de zumo profesional dota de un brazo articulado que te permite imprimir con fácil idad todo tipo de zumos obteniendo un acabado perfecto

Es tan silencioso que podrás utilizarlo al punto de la mañana sin molestar a los demás

Su sistema anti gotas permite vertir el zumo exprimido directamente en el vaso sin desperdiciar ni una gota; además, la exprimidora eléctrica es muy fácil de limpiar; sólo tendrás de desmontarla y meterla en el lavavajillas

Aigostar Thomas - Exprimidor de Naranjas Electrico, 40W, 700 ml, Doble Sentido de Giro, Boquilla Antigoteo, 2 Conos Desmontablesy Cubierta Antipolvo, Negro

€ 18.94

【Maximiza la Extracción】Esprimidores electrico de naranja con 40 W de potencia, tiene dos conos intercambiables de distintos tamaños le permiten exprimir diferentes tamaños de fruta, y sacar todo su jugo gracias al giro bidireccional.

【Extracción máxima】La operación es simple, solo coloque la fruta en el cono y presione la fruta, la exprimidor electrico se iniciará y se detendrá al soltarla. Además, el diseño de filtrado de la exprimidor separa la pulpa del jugo, lo que proporciona una textura suave.

【Funcional & Saludable】Exprimidor naranjas tiene una jarra transparente 700ml con marcas de nivel, para que pueda comprobar en todo momento el zumo del que dispone. La base del exprimidor de naranjas tiene un dispositivo para bloquearla y así aumentar la seguridad durante el uso, totalmente libre de BPA.

【Apto Para Lavavajillas】Todas y cada una de las piezas del exprimidor de naranjas que se manchan durante la elaboración del zumo se pueden desmontar fácilmente para limpiarlas en el lavavajillas, salvo la base eléctrica. También viene con una cubierta antipolvo que evita que el polvo entre en la máquina.

【Garantías de calidad】 Si tiene alguna consulta sobre nuestros productos, siempre puede ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.

Solac Solution EX6190 - Exprimidor de palanca 600W, motor AC, 2 conos para todos los cítricos, cuerpo y filtro de acero inoxidable, depósito de 0,65L, desmontable, componentes aptos lavavajillas

1 used from €42.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Exprimidor eléctrico con motor profesional AC y alta potencia de 600W. Prepara los mejores zumos de la forma más fácil y cómoda.

El depósito del exprimidor cuenta con 0,65L de capacidad. Dispone de dos opciones de vertido, la que se diposita directamente al depósito o la que el vertido es continuo y se deposita directamente en el vaso. Boca del exprimidor con sistema anti-goteo.

Consta de una palanca exprimidora con agarre de goma que acciona el exprimidor con un solo dedo. Sistema fácil y seguro.

El cuerpo, el filtro y la boca de vertido son de acero inoxidable para garantizar una máxima resistencia. Incorpora como accesorios 2 conos de distinto tamaño para que puedas exprimir todo tipo de cítricos.

Los componentes del exprimidor: filtro, piña y conos son libres de BPA, desmontables y aptos para el lavavajillas. READ Resumen de noticias y transferencias de Liverpool: lo último de Erling Haaland, afirmación de Mohamed Salah, Jules Kounde en la mira

Exprimidor Naranjas Eléctrico 45 W Exprimidor Zumo con USB y Cepillo de Limpieza Exprimidor de Cítricos Portátil para Naranja, Limón, Pomelo

€ 46.99

【POR QUÉ ELEGIR EL EXprimidor DUSENHO】 El exprimidor eléctrico tiene buena calidad y estética. Potencias del motor de 45 vatios para crear una taza de jugo en 20 segundos, menos ruido y sin sacudidas ni volcaduras cuando funciona. ¡Disfruta de tu tiempo para dar a tus amantes y familiares jugo fresco todos los días!

【MODA Y DISEÑO PORTÁTIL】 Nuestro exprimidor es portátil. Puedes llevarlo en tu bolso para que puedas llevarlo a cualquier parte. El exprimidor eléctrico utiliza la tecnología USB-C para cargar. Más conveniente para cargar su exprimidor cuando está al aire libre y de viaje y no se preocupe por quedarse sin energía. (Nota: por seguridad, no se puede usar mientras se carga).

【Exprimidor de cítricos recién exprimido】 Adecuado para todos los cítricos: naranjas, limones, limas y otros cítricos orgánicos (hasta 2,9 pulgadas de diámetro), disfrutarás de un jugo de frutas frescas sin semillas todo el tiempo. ¡Disfrútala!

【FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR】 Nuestro exprimidor naranjas es súper fácil de limpiar debido a las piezas desmontables. Está equipado con un cepillo para ayudar a limpiar. Pero no lave el cuerpo principal eléctrico, otras partes se pueden lavar a mano.

【QUÉ OBTIENES】Exprimidor DUSENHO, cable USB C de 48 cm, cepillo de limpieza, manual de usuario, nuestra garantía de 12 meses sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable. Si hay algún problema con el producto, no dude en contactarnos. DUSENHO se especializa en brindar a los compradores productos de electrodomésticos de cocina de alta calidad y las mejores experiencias de usuario.

Orbegozo EP 4200 - Exprimidor Zumo Eléctrico de Naranjas, Motor AC Profesional, Brazo Articulado, Antigoteo, Acero Inoxidable, 160 W

€ 52.90 € 42.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Exprimidor de naranjas profesional EP 4200 de acero inoxidable con motor AC de 160 W de potencia

Brazo articulado que facilita la extracción de zumo con encendido automático al detectar la presión

Incluye 2 conos para todo tipo de cítricos como naranjas, limón, lima, pomelo, etc.

Extracción de zumo continua y boquilla con sistema antigoteo

Desmontable para una fácil limpieza y accesorios aptos para lavavajillas

Duronic JE407 Exprimidor de Naranjas Eléctrico 40W, Depósito 700 ml BPA Free, Apto para Lavavajillas, Doble sentido de Giro, Cubierta antipolvo, Dos tamaños de Cono, Exprimidor de Naranjas Automático

€ 22.99

POTENTE Y VERSÁTIL: Con dimensiones ultrareducidas, este exprimidor eléctrico para naranjas y cítricos cuenta con motor ultra eficiente pero potente de 40 W potencia. Incluye dos conos desmontables, para cítricos de diferentes tamaños como naranjas, limones o limas y es mucho más rápido y cómodo que un exprimidor manual para una máxima eficacia de extracción.

AUTOMÁTICO Y 2 SENTIDOS DE GIRO: Este exprimidor de naranjas automático tiene dos sentidos de giro para hacer de esta exprimidora de zumos eléctrica el mejor extractor de zumos aprovechando al máximo la fruta. Se activa automáticamente con solo pulsar el cono con la fruta.

DEPÓSITO BPA FREE: Depósito libre de BPA calibrado con medidas de 100 ml, 300 ml, 500 ml y 700 ml. Todas las piezas son desmontables y aptas para lavavajillas, lo que facilita mucho la limpieza de este exprimidor de zumos eléctrico.

SISTEMA ANTIGOTEO: Este exprimidor de limones y naranjas incorpora una boquilla antigoteo, para que no desperdicies ni una gota de vitamina C. Disfruta de unos desayunos más fáciles y sanos con esta maquina de zumo de naranja.

COMPONENTES: El exprimidor electrico de naranjas cuenta con piezas desmontables para facilitar su uso y limpieza. Además incluye una cubierta anti polvo para protegerlo cuando lo guardamos. Por otro lado, la base antideslizante nos ayuda a hacer el zumo de naranja o zumo de limón de la forma más fácil.

LEBENLANG Exprimidor Naranjas Electrico Alta Extracción - 2 Direcciones Rotación & 2 Conos Acero I Exprimidor Electrico Esprimidores Electrico de Naranja Exprimidor Zumo Esprimidoras Zumos Electrico

€ 29.95 € 27.95

2 used from €23.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

2 DIRECCIONES DE ROTACIÓN – espremedor citrinos eléctrico y esprimidor con 2 direcciones, ideal para exprimidor naranjas automático y exprimidor eléctrico, silencioso y libre de BPA

FÁCIL DE LIMPIAR – exprimidor zumos profesional negro y exprimidor naranja, solo 3 partes de la juguera eléctrica fáciles de limpiar en el lavavajillas - cono de plástico, filtro y recipiente de la maquina zumo naranja aptos para lavavajillas

2 CONOS DE PRENSA – zumera eléctrica con autoencendido y apagado, detecta cítricos automáticamente en exprimidores naranjas, ajuste preciso también para maquina exprimidora de naranjas, ideal para limones, naranjas y limas

SALUDABLE Y SEGURO – exprimidor automatico electrico sin BPA, perfecto como orange juicer machine para cítricos pequeños y grandes. Cócteles deliciosos y jugos frescos con este citrus juicer de plástico premium y acero inoxidable

RECIPIENTE DE JUGO DESMONTABLE – exprimidor create con tanque grande XL de 700 ml transparente, apto para uso gastronómico, exprimidor de naranja cromado y exprimidor de zumos eléctricos aptos para lavavajillas

Princess Exprimidor maestro de cítricos de acero inoxidable, brazo de palanca profesional, motor de 160 vatios, función de parada de flujo, 201851 [exclusivo de Amazon]

Free shipping Consultar precio en Amazon

Déjese mimar con este exprimidor de cítricos espacioso y semiprofesional para exprimir sin esfuerzo gracias al robusto brazo de palanca

El cono universal ayuda a acomodar frutas cítricas pequeñas y grandes

El potente motor de 160 vatios es el compromiso ideal entre la producción de jugo y el ruido de funcionamiento silencioso

Puede dejar que el jugo fluya directamente en el vaso sin interrumpir el proceso de exprimido

Gracias a las piezas aptas para lavavajillas, el exprimidor de cítricos es fácil de limpiar

Russell Hobbs Exprimidor Eléctrico Classics - Exprimidor de Naranjas y Zumos, 2 Conos Intercambiables, Función de Cambio de la Dirección, Boquilla Antigoteo, Acero Inoxidable, Plata - 22760-56

€ 35.19

Cuerpo de Acero Inoxidable - El cuerpo del exprimidor está diseñado en acero inoxidable con acabado cepillado

2 Conos Exprimidores - Incluye 2 conos exprimidores intercambiables: uno normal para naranjas y pomelos y uno pequeño para limones y limas

Función Cambio de Giro - El cono empieza a girar automáticamente cuando recibe presión por la parte superior y la función de cambio de la dirección de giro permite conseguir una extracción máxima del zumo

Boquilla Antigoteo - Boquilla de acero inoxidable con función antigoteo situada a 13 cm para facilitar el llenado de vasos altos

Motor de 60 W - Cuenta con un motor de 60 W y dispone de recogecable en la base

My Wave - Exprimidor Eléctrico Nido Pro - Rápida Extracción de Zumo - Potencia de 600W - Exprimidor con Sistema Antigoteo - Apoyos de Goma Antideslizantes - Incluye 2 Conos de Diferente Tamaño

Free shipping Consultar precio en Amazon

EXPRIMIDOR ELÉCTRICO: No hay nada mejor que un zumo para coger fuerzas y si es natural mucho mejor. ¡Pásalo en grande exprimiendo naranjas! Hasta los más pequeños de la casa disfrutarán de la experiencia de preparar su propio zumo.

ACCIÓN SENCILLA: Disfrutar de un zumo recién hecho nunca ha sido tan sencillo, sólo tendrás que colocar la media naranja sobre el cono y bajar la palanca. Ninguna fruta será rival para sus 600W de potencia. Además, posee apoyos antideslizantes.

NO SE CAERÁ NI UNA GOTA: Lo mejor de prepararte un zumo natural casero es podértelo tomar tranquilamente. Gracias al sistema antigoteo, el zumo se verterá hasta tu vaso de manera constante pero no se derramará ni una sola gota cuando termine.

¿Y TÚ, TIENES TU MEDIA NARANJA?: Podrás dejar el exprimidor a la vista en tu cocina, gracias a su diseño minimalista en acero inoxidable no desentonará nada. Además, posee dos conos que te ayudarán a preparar el zumo que quieras.

CONOCE MYWAVE: Somos una empresa joven que combina el diseño innovador con la eficiencia funcional para ofrecerte pequeños electrodomésticos con los que completar tu cocina. ¡Descubre nuestros productos más creativos y enamórate de la cocina!

Braun CitrusQuick 5 CJ 5050 WH, Exprimidor Eléctrico de Cítricos con Tecnología Start & Stop, Sirve Directamente al Vaso, Tapa de Protección Incluida, 60W, Blanco

€ 44.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

TECNOLOGÍA START & STOP: Sin botones y muy intuitivo. Para ponerlo en marcha, presiona la fruta hacia abajo. Para parar, levántala.

LISTO PARA SERVIR EN EL VASO: Sencillo, cómodo y práctico. El zumo se sirve directamente en el vaso.

ALMACENAMIENTO FÁCIL: Dentro del embalaje se incluye una tapa para proteger el exprimidor del polvo para que puedas tenerlo siempre a mano.

POTENTE: Con sus 60 W de potencia, te presentamos el exprimidor de naranjas eléctrico que siempre has soñado.

LIMPIEZA FÁCIL: La parte extraíble de este exprimidor eléctrico se puede lavar en el lavavajillas.

Cecotec Exprimidor Eléctrico de Brazo EssentialVita PowerFresh 600 Black. 600 W, Filtro de Acero inoxidable, 2 Conos Desmontables, Boquilla antigoteo, Cuerpo Negro con Acabado Soft Touch

€ 45.90 € 39.90

11 used from €37.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Exprimidor eléctrico de brazo para cítricos con 600 W de potencia. Exprime de forma rápida y sencilla aprovechando al máximo la fruta. Filtro de acero inoxidable, que maximiza los sabores y facilita la limpieza.

Dos conos desmontables, para adaptarse a cítricos más grandes o más pequeños. Palanca de presión para extracción de zumos sin esfuerzos.

Sistema de extracción continua para mayor comodidad. Vertido directo al vaso. Sistema antigoteo para un vertido más fácil y limpio.

Piezas desmontables aptas para lavavajillas. Cuerpo con acabado Soft Touch de tacto agradable.

Encendido automático con solo presionar el cono con la fruta. Más silencioso, con base antideslizante. READ Los 30 mejores Cojines Decoracion Cama capaces: la mejor revisión sobre Cojines Decoracion Cama

GGM Gastro | OTZ4#UG4 | Exprimidor de naranjas eléctrico - autoservicio - naranja - con filtro, zumo y base

Amazon.es Features Part Number GGM Gastro - OTZ4#UG4 Warranty Unknown. Color Plata

GGM Gastro | OFZ2#UG2 | Exprimidor de naranjas electrico - contenedor de zumo con refrigeración y base

Amazon.es Features Part Number GGM Gastro - OFZ2#UG2 Model GGM Gastro - OFZ2#UG2 Warranty Unknown. Color Plata

Máquina Hacer Jugo Naranja Fresco Comercial Cocina, exprimidor Jugo cítricos eléctrico Máquina Hacer Bebidas Jugo exprimidor Naranja automático 20 Naranjas por Minuto

APLICACIÓN- La máquina es ad

DISEÑO MULTIFUNCIONAL: la máquina adopta una caja de filtro extraíble mejorada, que es fácil de limpiar. La gran canasta de almacenamiento en la parte superior soporta entre 7 y 8 kg para una alimentación eficiente. El cubo recogedor de cáscaras y la bandeja de viaje de ambos lados son desmontables.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD: el exprimidor comercial de naranja fresca está hecho de acero inoxidable de calidad alimentaria y material PP, antioxidante y anticorrosión, duradero y fácil de limpiar.

ALTA EFICIENCIA: el motor de 120 W tiene una alta eficiencia de salida de hasta 20 piezas por minuto, y la tasa de salida de jugo es de hasta 50% a 60%. Al mismo tiempo, el diseño del interruptor a prueba de agua garantiza la seguridad.

GGM Gastro | OFZ1#UG1 | Exprimidor de naranjas eléctrico - naranja - con almacenamiento de zumo (sin enfriamiento) y base € 6,635.99 in stock 1 new from €6,635.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number GGM Gastro - OFZ1#UG1 Warranty Unknown. Color Plata

Exprimidor eléctrico de naranjas, máquina exprimidora de zumo de frutas, máquina de prensado de bebidas para tienda, Bar, restaurante, uso comercial, 22-30 Uds./Min € 2,127.75 in stock 1 new from €2,127.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL ESTABLE La máquina de jugo de naranja fresca está hecha de acero inoxidable apto para uso alimentario y material PP, lo que la hace perfectamente duradera y resistente. El potente motor de 120 vatios es increíblemente resistente. Las salidas de aire ayudan a disipar el calor.

Rango de tiempo (min) 0-3123 min (unidad mínima segundo)

Fuerza centrífuga relativa máxima (XG) 4944

Capacidad de la carcasa (ml) 3044

Potencia de la máquina (w) 3084W

HLGKBY Exprimidor eléctrico de cítricos, exprimidor de Zumo de Naranja con 2 Cajas de desechos, extractores automáticos de Acero Inoxidable Cepillado, máquina para Hacer Zumo Fresco para Naranja € 1,755.17 in stock 1 new from €1,755.17 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Procesamiento eficiente】 Se adjunta una gran canasta de almacenamiento en la parte superior de la máquina para una alimentación eficiente. La exprimidora es capaz de exprimir hasta 20-30 naranjas (diámetro 40-80 mm). Las bolas cóncavas-convexas mejoradas ayudan a aumentar el rendimiento del jugo en un 5 %. Podrás disfrutar de todo el jugo que quieras.

【Material estable】La máquina de jugo de naranja fresca está hecha de acero inoxidable apto para uso alimentario y material PP, lo que la hace perfectamente duradera y resistente para mayor seguridad. El potente motor de 120W es increíblemente resistente. Las salidas de aire ayudan a disipar el calor.

【Fiabilidad y seguridad】El interruptor de encendido/apagado está protegido por cubiertas, eficazmente contra el agua y fugas eléctricas. El exprimidor de naranjas no empezará a funcionar sin la cubierta de material PP, lo que aliviará su preocupación por los accidentes.

【Fácil de limpiar】El exprimidor de jugo de naranja comercial eléctrico adopta una caja de filtro extraíble mejorada para una limpieza más conveniente. Los cubos recogedores de cáscaras y la bandeja de viaje son desmontables. Una limpieza rápida y sencilla para facilitar mucho tu trabajo.

【Uso amplio】 Las máquinas exprimidoras comerciales pueden exprimir rápidamente jugo de naranja, jugo de granada, jugo de limón, etc. Ampliamente utilizado en supermercados, restaurantes, fruterías, comedores, gimnasios, tiendas de bebidas, bares, oficinas y más.

Exprimidor De Naranja Automático,extractor De Frutas Profesional,120w Licuadora Exprimidor De Naranja Eléctrico,exprimidor Exprimidor De Acero Inoxidable,20 Piezas/min, Rendimiento De Jugo:50%~60% € 2,139.00 in stock 1 new from €2,139.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✺ 【Eficiente】: El exprimidor utiliza un motor de 120 W, lleno de potencia, alta eficiencia de hasta 20 por minuto, velocidad de extracción de jugo rápida y la tasa de salida de jugo es tan alta como 50% a 60%.

✺ 【Material】: El exprimidor de naranjas está hecho de acero inoxidable de grado alimenticio y material de PP, que es anticorrosivo, resistente al desgaste, compresivo, no fácil de deformar y duradero. Saludable e higiénico, sin olor peculiar.

✺ 【Alimentación eficiente】: Hay una gran canasta de almacenamiento en la parte superior del exprimidor, que puede soportar 7 ~ 8 KG. Solo necesita poner la fruta exprimida en la canasta, y se puede alimentar automáticamente. Se pueden exprimir hasta 22-30 naranjas (40-80 mm de diámetro) a la vez.

✺ 【Fácil de limpiar】: El exprimidor utiliza una caja de filtro extraíble mejorada, y el cubo recolector de cáscaras y la bandeja de trazos en ambos lados son desmontables, lo que es conveniente para limpiar después de su uso.

✺ 【Aplicaciones】: El exprimidor es adecuado para exprimir cítricos como naranjas, limones, granadas, etc. Es muy adecuado para restaurantes, tiendas de té con leche, bares, fruterías, hoteles y otros lugares.

