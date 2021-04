Los 30 mejores Estanteria De Baño capaces: la mejor revisión sobre Estanteria De Baño

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Estanteria De Baño?

T-LoVendo 1 Estanteria sobre Inodoro WC Lavadora Ahorra Espacio Almacenamiento Cuarto Baño, Blanco, 153 x 63 x 25 cm € 25.99 in stock 1 new from €25.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ahorra espacio con esta estupenda estantería que puedes colocar sobre el inodoro o sobre la lavadora

Perfecto para ahorrar espacio y tener los cuartos organizados.

Fabricado en acero, por lo que tiene una gran duración y resistencia.

Las medidas son 152 x 25 x 63 cm

Hoomtaook Estanteria Ducha sin Taladros Estanteria Baño Ducha Rinconera Estantería de Esquina para Baño Ducha Aluminio, Acabado Mate, Estantes, 2 piezas Plata € 23.98 in stock 1 new from €23.98

2 used from €20.77

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅PEGAMENTO PATENTADO + AUTO-ADHESIVO - Más fuerte que el auto-adhesivo normal y que las ventosas. Aguanta hasta 10 kgs. Sin perforar. Libre de daños.

✅TODO METAL - Construido con aluminio, asegurando belleza, calidad y longevidad.

✅A PRUEBA DE ÓXIDO - Diseño completo de aluminio, resiste los arañazos diarios, la corrosión y el pelado.

✅ACABADO MATE: Acabo de aluminio pulido a mano, asegurando que cada detalle del aspecto moderno sea perfecto.

✅FÁCIL INSTALACIÓN - Solo 24 horas de espera antes de usar. Funciona en superficies suaves o rugosas.

Homfa Estanterías de Baño Estanteria Ducha Triángulo Altura Ajustable 97-310cm 4 Niveles Gran Capacidad con Barra de Toalla (Estanteria Ducha) € 36.99

€ 32.99 in stock 2 new from €32.99

6 used from €25.51

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseño moderno y elegante. La opción ideal para su baño. Sin tornillos y sin taladrar. La repisa de esquina con repisa de ducha es ajustable en altura desde 97 cm a 310 cm. Puede ajustar la altura a su gusto.

Estante de baño de ahorro de espacio. El estante tiene 4 estantes permeables al agua, en él puede poner su champú, gel de ducha y productos de limpieza. 4 bandeja con barra de toalla, cada bandeja tiene una valla para proteger sus artículos y colgar la toalla.

Universal y ajustable, no solo en el lavabo, sino también en la ducha o en la bañera y en el suelo. El estante de la esquina de Homfa se puede colocar en cada esquina.

Homfa estante de esquina tiene buena calidad y estabilidad, gracias a que el pomo puede ajustar cualquier altura y hace una conexión estable. Esta estantería tiene un muelle interno, una vez que fijas la altura que necesitas,para evitar que la tubería superior caiga hacia abajo. Hecha de material inoxidable (PP + acero inoxidable de alta calidad).

Fácil de montar sin tornillos ni taladros,diseño de barra telescópica, sin perjuicio de la pared. Debido a las instrucciones proporcionadas, puede realizar fácilmente la instalación. También ofrecemos Video, que puede mostrar claramente cómo puede construir un estante de ducha, si lo necesita, contacte con nosotros.

T-LoVendo TLV-0026S Estanteria sobre Inodoro WC Cuarto Baño Lavadora Ahorra Espacio Almacenamiento € 50.70 in stock 1 new from €50.70 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sobre inodoro o lavadora, uso óptimo del espacio

Solución de almacenamiento ideal para su cuarto de baño

Estructura de acero estable y altura ajustable

Dimensiones perfectas para ahorrar espacio

SoBuy Mueble Columna de Baño, Armario para Baño Alto,Estanterías de Baño-2 Puertas y 1 Cajón,FRG126-W,ES (Blanco) € 64.95 in stock 2 new from €64.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Madera lacada en blanco MDF.

Dimensiones: L30cm x H144cm x P30cm.

Capacidad máx. 10 kg / estante. Peso: 16.4 kg

Columna de muebles de baño con 3 estantes y 2 cajones.

Ofrece un espacio lo suficientemente grande como para guardar sus accesorios diarios en el cuarto de baño.

WENKO Exklusiv estantería mural - 2 barras, Acero, 45.5 x 54.5 x 26 cm, Cromo € 29.99

€ 16.79 in stock 7 new from €16.79

1 used from €15.61

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dos repisas de chapa perforada para poner utensilios cosméticos y de baño

Dos toalleros de barra movibles

Cromo

Medidas (ancho x altura x profundidad): 45,5 x 54,5 x 26 cm

SONGMICS Estantería de Baño, Estantería de Metal, Carga Total de 100 kg, con 5 Hojas de PP, Ganchos Desmontables, 30 x 30 x 123,5 cm, Diseño Expandible, para Espacios Pequeños, Plata LGR023S01 € 36.99 in stock 2 new from €36.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features PEQUEÑO ESPACIO, GRANDES AMBICIONES: ¿Quieres más eapacio de almacenamiento en tu pequeño baño? No te pierdas esta estantería de baño que ahorra espacio. Ocupa sólo 30 x 30 cm, y ofrece 5 estantes para tus toallas, lociones y todo lo que necesitas para la rutina matutina

ESTABILIDAD ANTES DE TODO: Hecha de acero con recubrimiento de polvo de calidad, esta resistente estantería puede soportar hasta 20 kg por nivel; deja tus velas perfumadas favoritas y lujosos productos para el cuidado de la piel - tiene el poder de protegerlos

LAS OPCIONES SON TUYAS: ¿Cuánto es la distancia entre los estantes? Depende de ti. Cada nivel es ajustable para adaptarse a tus diferentes necesidades

VENTAJS EXTRAS: 4 pies ajustables para nivelar la estantería, peneles de PP fáciles de limpiar para ofrecer una superficie plana y proteger los artículos pequeños de caídas, y ganchos extraíbles para colgar los accesorios del baño - esta estantería se centra en cada pequeño detalle para hacerte tu vida más fácil

QUÉ HAY EN LA CAJA: Una estantería de almacenamiento de 5 niveles con recubrimiento de polvo para la resistencia a la oxidación, peneles de PP, ganchos removibles, 4 pies ajustables, un diseño ajustable, extensible y personalizable, y un fácil montaje que no requiere herramientas READ OnePlus 8T obtiene OxygenOS 11.0.6.7 con una nueva función de ajuste de altura del teclado, parches de seguridad de noviembre de 2020 y más

ZUNTO Estanteria Baño Autoadhesivo Estanteria Ducha Acero Inoxidable, Organizador Estanteria Para Cocina Y Baño € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Acero inoxidable SUS304 cepillado.

Dimensiones: 23 cm × 10 cm × 8 cm (largo, ancho y alto), altura entre la barandilla y el fondo : 6.7 cm.

Diseño práctico y hermoso: La barandilla se ha actualizado y ha elevado la altura para que los objetos que desea colocar no sean fáciles de caer. El diseño de barandilla no cerrada no es fácil de acumular agua, a prueba de herrumbre y fácil de limpiar. Puede colocar su gel de ducha, maquinilla de afeitar, toalla, perfume, taza de cepillo de dientes, salsa de soja, esponja, etc. Es un pequeño experto en el baño y la cocina.

Embalaje: Estanteria bañox 1 (con almohadilla autoadhesiva en la parte posterior)

Fácil de instalar: Autoadhesivo estanteria baño es fácil de instalar sin dañar la pared, Limpie la superficie de la pared y séquela (debe ser una superficie lisa como azulejos, superficies metálicas, vidrio, etc.). No apto para empapelar o pintar paredes. Retire la parte posterior de la almohadilla autoadhesiva y fíjela a una superficie lisa de la pared,deje reposar durante 24 horas, luego coloque las cosas

Nyana Home | Estantería de Baño sobre Inodoro | 3 Alturas | Resistente a Agua y Polvo | Patas ajustables en Altura (Blanco) € 24.90 in stock 1 new from €24.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 3 alturas con baldas metálicas ideal para almacenar todos los objetos cotidianos del baño.

Sin anclaje a pared, gracias a sus 4 patas ajustables en altura conseguiremos regular la inclinación.

NO incluye portarollos y 3 ganchos laterales para trapos/toallas de mano

Fabricado con tubos de acero de 16mm, de fácil limpieza y manejo, resistente al agua y al polvo

Envío Prime | 2 años de Garantía

Homfa Estantería Bambú Baño Estantería para Ducha Estantería Almacenaje con 5 Niveles para Baño Cocina Altura Ajustable 33x33x146.2cm € 48.99 in stock 1 new from €48.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mano de Obra Fina: El baño estantería de pie está hecho de bambú natural, que es una materia prima resistente, duradera y renovable. Debido al cálido color del bambú, el estante de pie es hermoso y elegante, por lo que puede combinar con la mayoría de los estilos de casas. Con un corte preciso y un buen lijado, no te preocupes si tu ropa se raya.

Función Versátil: el tamaño del estantería bambú es de 33x33x146.2cm. No necesita mucho espacio (solo 33x33cm), pero ofrece más espacio de almacenamiento para libros, adornos, utensilios de baño, etc. Cada piso tiene una capacidad de carga de hasta 10 kg. El estantería almacenaje es una opción ideal si desea mantener su hogar limpio y ordenado.

Diseño Práctico: la primera función del baño estantería se puede dividir. Se puede desmontar en 2 partes. La segunda función son los suelos regulables. Por lo general, la distancia entre los dos pisos es de 32 cm. Se hace otro agujero entre los pisos. Con altura de piso ajustable y diseño ajustable, el baño estantería puede satisfacer las necesidades de diferentes objetos.

Limpieza y Montaje: Debido al procesamiento del estantería bambú, es impermeable para regar las plantas directamente. Puede limpiar fácilmente con un paño normal. Además, con las instrucciones ilustradas, el soporte para zapatos se puede montar rápidamente.

Montaje Propio: El montaje es rápido y sencillo, viene con manual de instrucciones. Y las piezas son numeradas y marcadas, lo que facilita el montaje. Si tiene cualquier problema sobre el producto, favor de contactarnos en primer momento, sin duda Homfa vamos a ayudarle a resolverlo lo antes posible.

Ruicer Estanteria Baño Sin Taladro - Adhesivo Estanteria Ducha, Acero Inoxidable € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】: Hecho de acero inoxidable 304, anticorrosión y antidesgaste, larga vida útil.

【Ventajas del producto】: Barandilla elevada rectangular para evitar la caída de objetos; El tamaño grande puede almacenar champú, gel de ducha, productos para el cuidado de la piel, afeitadoras y otros productos de protección para lavar.

【Instalación fácil】: Simplemente retire la capa protectora en la parte posterior y péguela en la posición requerida, No hay necesidad de perforar, simple y conveniente.

【Nota】: para garantizar que la canasta de la ducha se pueda instalar firmemente, la superficie a pegar debe estar lisa y seca. Antes de la instalación, puede usar un secador de pelo para calentar la almohadilla de pegado durante un minuto y dejarla reposar durante 24 horas antes de colgar cosas.

【Tamaño de la especificación】: 23cm × 10cm × 8 cm

Jaysamay 2Piezas Pegamento Sin Necesidad de Taladrar Estante Ducha, Estantes de Baño de Aluminio Espacial Perforado Entramado de Baño Muebles de Baño € 24.99

€ 20.99 in stock 2 new from €20.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features No se requiere taladrar - Provisto de pegamento adhesivo y nunca dañar tu pared.

Pegamento adhesivo potente - Los pegamentos son capaces de soportar 100kg/220lbs.

Gran capacidad - Puede colocar jabones, champús, limpiadores faciales, lociones,cepillos ect. Además,4 ganchos móviles resistentes para colgar una toalla o una bola de baño.

Hecho de aluminio duradero sólido - Nunca se oxida. Fácil instalación: se puede instalar en cualquier superficie lisa y desigual, azulejos, mármol, vidrio, vidrio esmerilado, metal, paredes de madera maciza, etc. Por favor, no pegue el estante en paredes pintadas o papeles de pared. Por favor espere 72 horas antes de usar.

Garantía de 2 años - Si necesita ayuda, por favor no dude en ponerse en contacto con el vendedor. (El paquete viene con 2 pegamentos).

ANVAVA 2 Pcs Estantería de Baño Esquinero Estante Ducha Acero Inoxidable Estantería para Baño Ducha Cocina Hotel, Acero Brillante € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: Todo el diseño de acero inoxidable 304, no se oxida ni se corroe, puede resistir los rayones diarios y tiene una larga vida útil.

Instalación de perforación: adecuada para superficies lisas o rugosas, sin preocuparse de no poder instalar debido a la pared.

Gran capacidad de doble capa: el paquete contiene 2 estantes, puede ajustar la altura de instalación según sus necesidades, y los dos ganchos en el borde del arco se pueden usar para colgar toallas o bañeras.

Fuerte capacidad de carga, hasta 20 kg, cumple fácilmente con sus requisitos de almacenamiento.

Amplia aplicación: adecuada para baño, ducha, cocina, hotel, dormitorio, estudio, etc.

Estantes Ducha, Bogeer Estanteria Ducha Esquina Pared para baño sin Taladro, Pegamento Patentado, Aluminio Estante de baño (Doble Capa) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Estanteria esquinera de baño de aluminio- - Estante de ducha está hecho de aluminio, garantiza belleza, resistencia a la corrosión y longevidad. Se adapta fácilmente a los muebles existentes gracias al diseño simple.

Fuerte Pegamento-: los estantes de la ducha del baño pueden transportar 18 kg, lo que lo hace más resistente que los estantes comunes. No tiene que preocuparse por la caída de objetos. Y no deja marcas en la pared después de despegarse.

Tamaño ideal- - Canasta de almacenamiento de ducha sin perforación Tamaño: 30.5 cm x 22.5 cm x 4.5 cm. Puede conservar champús, lociones, geles de baño, acondicionadores, jabones y limpiadores faciales. Con dos ganchos puede colgar una toalla, una pelota de baño y etc.

Estanteria Ducha Sin Taladros, RenFox Estantería Baño Esquina Estante Baño Adhesivo Rinconera Ducha Aluminio Estanteria Organizador Pared Para Baño y Cocina, con 4 Ganchos (Triangular, 2 Piezas) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【INSTALACIÓN SIN TALADRO】Puede montar fácilmente los estanteria ducha esquina en la pared mediante autoadhesivo, sin dañar la pared. (También proporcionamos el paquete de hardware para la perforación si desea instalar en la pared desigual.)

【ESTANTERIA BANO ALUMINIO】El estanteria baño esquina sin taladro está hecho de aluminio espacial, acabado pulido a mano, anodizado, a prueba de herrumbre y resistente a los arañazos, resistencia a la corrosión y longevidad. Se adapta fácilmente a los muebles existentes gracias al diseño sencillo

【DISEÑO DE AGUJEROS DE DRENAJE】El estanteria almacenamiento baño puede evitar que el agua permanezca en el estante después de la ducha, hacerlo seco y ordenado, mantener los artículos en el estante de las bacterias de raza

【USO ANCHO】30.5cmx22.5cmx4.5cm, 2 Piezas estantería de esquina para baño ducha. Puede almacenar champús, lociones, geles de ducha, acondicionadores, jabón, limpiador facial. Con cuatro ganchos, puede colgar una toalla, una pelota de baño y ect. La estante de baño sin taladrar es capaz de cojinete 18 kg, más fuerte que el esquina para baño ordinaria

【FÁCIL DE RETIRAR】Si necesita ajustar la posición de instalación, simplemente use un secador de pelo para soplar el autoadhesivo durante aproximadamente 30 segundos, luego puede quitar fácilmente el estanteria ducha autoadhesiva y reemplazarlo en otro lugar. Y no dejará rastros en la pared después de despegarse

Evaduol Estanteria Ducha sin Taladros Estante Ducha de Esquina Aluminio Espacial y Matte Finish, Estantería Baño de Esquina con Autoadhesivo, Rinconera Estante Baño sin Taladros € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【MEJOR ORGANIZADOR】 El estanteria ducha sin taladro de 2 niveles ofrece suficiente espacio para sus elementos esenciales mientras ocupa un espacio mínimo en su baño. Las dos bandejas pueden tener a mano su champú, jabón y otros artículos de baño, mientras que los dos ganchos se pueden usar para colgar esponjas o paños de limpieza. Además del ducha, también es un complemento perfecto en la cocina, el balcón o el baño.

【MATERIAL A PRUEBA DE ÓXIDO】 Hecho de aluminio espacial con acabado mate y superficie anodizada multicapa, este estante ducha esquina será impermeable y resistente al óxido. Después de pulir, el borde y las bases quedarán lisos y no le rayarán la mano. Resiste los arañazos diarios, la corrosión y el deslustre garantizando resistencia y longevidad. Bandeja de diseño hueca y ventilada para que el agua se drene rápidamente, mantenga sus suministros de ducha en el estante baño secos y limpios.

【2 INSTALACIÓNS: TALADRAR O NO TALADRAR】 Este estanteria ducha esquina se puede instalar sin taladrar agujeros en la pared. Simplemente aplique el superpegamento en la base y fije el estante ducha a cualquier superficie lisa y limpia, sin dañar la pared. Las instrucciones detalladas se pueden encontrar en las imágenes de la izquierda o en la caja que recibirá. Para instalarlo en superficies irregulares, también proporcionamos accesorios e instrucciones para la instalación de perforación.

【ADHESIVO FUERTE Y GRAN CAPACIDAD】 El súper pegamento que une el estante ducha a la pared es super fuerte. Después de la instalación, solo necesita esperar 72 horas y el estante soportará hasta 10KG y durará 10 años. Puede almacenar champús, lociones, geles de ducha, acondicionadores, jabón, limpiador facial, con 2 ganchos para colgar toallas, bolas de baño y etc. (Para quitar el estanteria baño, use un secador de pelo para calentar el pegamento y un cuchillo afilado para afeitarlo).

【Tamaño y lo que obtienes】 Tamaño total: 29 cm x 21 cm x 4,5 cm. El paquete incluye: 2 x carrito de ducha, 2 x ganchos de soporte, 1 x instrucciones, 2 bolsas de tornillos y pegatinas, así como garantía de por vida. Ofrecemos los mejores productos y el servicio al cliente más considerado. READ Feliz Navidad en un mensaje sospechoso

SONGMICS Estantería de Bambú para Baño, Librería, Organizador, Estantería de Almacanamiento de Pared, 60 x 15 x 54 cm BCB13Y € 37.96 in stock 1 new from €37.96

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mueble 2 en 1: utilízalo como estante de pared para ahorrar espacio, o como estantería independiente para diferentes necesidades de almacenamiento en tu habitación.

Estantería con listones ajustables. La altura entre los estantes se puede ajustar. Las partes metálicas galvanizadas son resistentes al óxido y visualmente atractivas, por lo que la estantería siempre será un bonito complemento para tus habitaciones

Robusto como madera maciza – Hecho de material renovable, esta estantería es tan duradera y maciza como la madera de haya y abedul; el revestimiento de la superficie resistente a la humedad prolonga la vida útil, las manchas se pueden limpiar fácilmente

Estantería de almacenamiento versátil: los estantes abiertos ofrecen una visión clara y fácil acceso a zapatos, utensilios de baño, libros y plantas. La estantería de pie encaja perfectamente en tu salón, pasillo, dormitorio, cocina o terraza

Fácil de instalar: utiliza rápidamente una solución de almacenamiento personal con múltiples estantes, un trabajo de una persona; instrucciones detalladas y todos los componentes para un fácil montaje

Estanterias de baño 110-310cm Estante de esquina telescópico para ducha 4 niveles, ABS + inoxidable € 52.99 in stock 1 new from €52.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: - El cesto ducha hecho de acero inoxidable brillante con el acabado brillante y elegante, resistente a la corrosión, que aumenta la vida del producto.

Fácil de montar sin taladro: - El esquinero ducha se monta y desmonta rápidamente sin necesidad de hacer agujeros ni hacer daños en su pared. Se incluyen las instrucciones de instalar.

Espacio suficiente: - El cesto rinconero para la ducha tiene 4 estantes grandes metálicas almacenaje con el tamaño ideal de 22cm*31cm*6cm, soportando el máximo peso de 40kg.

Diseño genial:- La estanteria ducha telescoca tiene el toallero de forma y agujeros de desague para evitar que el agua se acumule y es buenísmo para la limpieza de la toalla.Se puede poner las toallas en los estantes y se escurren aunque se quedan en la estantería para secarse rápido y mantenerse limpias.

Ajustar libremente+ mayor estabilidad: - La estanteria baño sin taladro se puede ajustar la altura de sus estantes como quieras, jugando con la altura de los toalleros. Y la altura total de la barra, controland el tubo con muelle ajustable en longitud. Se fija al techo y suelo sin caerse porque cada extremo tiene los accesorios grandes y anchos de ABS, material durable para garantizar una excelente estabilidad.

Hawsam Sin necesidad de taladrar estante ducha, Estantes de baño de aluminio espacial perforado entramado de baño muebles de baño € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Sin necesidad de taladrar - Se ofrece gango pegajoso, no es necesario perforar y no daña las paredes

El gancho adhesivo firme - Cada gancho puede soportar 44 libras

Gran capacidad - Puede colocar jabones, champús, limpiadores faciales, lociones,cepillos ect. Además,en la estante inferior hay dos ganchos para colgar toallas o las bolas de baño

Hecho del aluminio durable - Nunca se oxida. Fácil de instalar - Se puede instalar en cualquier superficie lisa [Asegúrese de que no quede espacio entre los ganchos y la pared, no es adecuado para la instalación de azulejos pequeños, al menos 4x4 pulgadas]

Garantía de 2 años - Si aplicó incorrectamente 2 pegatinas o más, o si necesita ayuda, por favor no dude en ponerse en contacto con el Vendedor, hay pegatinas de reemplazo gratuitas disponibles si caen dentro de 2 años. Si necesita más adhesivos para estantes móviles, puede comprar aquí: 4pcs:https://www.amazon.es/dp/B079GV4ZBW ; 8pcs: https://www.amazon.es/dp/B07GJ2SYW1

Yorbay Estantería de Esquina para Baño Ducha, Autoadhesivo, Aluminio, Acabado Mate, Estante triangular de baño,Estantes 3 Piezas Plata,Instalación sin taladro, sin daños reutilizable € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】: Hecho de aluminio espacial de alta calidad, garantizando la calidad y la vida útil, haciendo que el producto sea brillante en el uso diario, evitando arañazos y corrosión.

【Gran capacidad】:La canasta triangular puede almacenar champú, limpiador facial, loción, utensilios de cocina y vajilla. Hay dos ganchos en la parte inferior para colgar toallas o bolas de baño.

【Amplias aplicaciones】: para satisfacer diferentes necesidades. Adecuado para cocina, baño o dormitorio.

【Consideraciones de salud】: El diseño del orificio inferior evita que el agua permanezca en el estante después de la ducha, lo que lo hace seco y ordenado, manteniendo los objetos en la canasta triangular lejos de bacterias.

【Dos modos de instalación】: Fácil de instalar, no necesita perforar agujeros en la pared, use pegamento para instalarlo rápida y fácilmente en la pared, después de 72 horas se puede usar con confianza. También puede optar por instalarlo en la pared perforándolo.

SONGMICS Carro de 4 Estantes Estrecho, Estantería con Ruedas, Carro para el Baño, para la Cocina, 40 x 13 x 86 cm, Blanco KSC08WT € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features POTENCIA PARA TODOS LOS ÁNGULOS: ¿Todavía te preocupes por el espacio insuficiente en la cocina, el baño o la lavandería? Este carro de 13 cm de espesor permite aprovechar al máximo los espacios pequeños y maximizar la organización

SIEMPRE LISTO: Ya no tienes que abrir y cerrar las puertas miles de veces al cocinar. Gracias a las 4 ruedas universales con pivotes de hierro que se deslizan suavemente, puedes mover el carro donde lo necesites

¿BOTELLAS PESADAS DE DETERGENTE? ¡Por supuesto que sí! Apoyado en tubos de hierro resistentes y duraderos, el carro puede soportar hasta 20 kg en total; además, el diseño de lavandería de los estantes de plástico PP es resistente al agua y fácil de limpiar, lo que facilita su uso en la cocina y el baño

CUÉLGALO: El carro tiene 3 ganchos adicionales. En el caso de los portacucharas, cucharones y cucharas, ya no se ordena colgarlos en lugar de dejarlos dispersos en un cajón al azar

¿ALGUNA OTRA PREGUNTA? SONGMICS ofrece un servicio de atención al cliente profesional tanto antes como después de la compra; añade espacio donde no lo tienes ahora con este estante con ruedas

Hoomtaook Estanteria Ducha Bandeja de baño Rectangular de Vidrio Templado, Cesta de Ducha, Organizador de Baño, Instalación sin clavos, sin Daños, Adhesivo, Aluminio Aeroespacial, Antióxido € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ☘[ORGANIZADOR DE BAÑO] La bandeja de pared transforma el espacio desperdiciado de la pared en una zona de almacenamiento y mantiene todos los accesorios ordenados y en su lugar. Además, gracias a sus líneas sencillas y textura metalizada con relieve, quedará genial en el baño. Con ella, tendrá el baño elegante y práctico con el que tanto ha soñado.

☘ [DURADERO] Todas las piezas de metal han sido fabricadas con aluminio aeroespacial: desde los postes y el riel hasta las arandelas y los tornillos, todos son totalmente inoxidables e ideales para usar en el ambiente húmedo del baño. El vidrio templado tiene un buen grosor de 1 cm.

☘[GRAN CAPACIDAD DE CARGA] Con unas dimensiones de 14.37in(36.5 cm) x 4.8in(12.2 cm), es el lugar perfecto para guardar todo lo que necesita para un baño relajante. Además, el riel evitará que los artículos se caigan. La bandeja se puede instalar de dos formas: “Sin taladro” con pegamento adhesivo o al modo tradicional con tornillos. La cesta quedará sujeta firmemente en la pared con ambos métodos y podrá sostener hasta 9 kg.

☘ [FÁCIL INSTALACIÓN] Se suministra con todos los accesorios necesarios, de modo que podrá comenzar la instalación en el momento de recibir el paquete.

☘[ELIJA HOOMTAOOK, CERO RIESGOS] Este producto es robusto, duradero y resistente a la corrosión. Nos importa mucho la calidad, el servicio que proporcionamos a nuestros clientes y su satisfacción, si no está satisfecho al 100%, nos aseguraremos de solucionarlo lo más rápido posible.

Amazon Brand - Umi Estanterías para baño Bandeja de Baño Rectangular de Vidrio Templado Cesta de Ducha Organizador de Baño Aluminio 2 paquetes, A4126A-P2 € 36.50 in stock 1 new from €36.50

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features VIDRIO TEMPLADO EXTRA-GRUESO (8MM) (CLARO): es seguro de usar y amigable para los niños. Cuando se rompe, se desmorona en pequeños trozos granulares en lugar de astillarse en fragmentos irregulares como lo hace el vidrio de placa, con menos probabilidades de causar lesiones.

RUSTPROOF: fabricado en aluminio anodizado resistente, duradero y resistente a la corrosión. A diferencia de otros estantes metálicos, este estante de vidrio de aluminio tiene buena resistencia a la corrosión. Adecuado para ambientes húmedos como baños y cocinas.

AHORRO DE ESPACIO: La profundidad del estante es de 4.72 pulgadas, tamaño compacto y gran espacio de almacenamiento. Ampliamente utilizado en la cocina, el baño, la sala de estar, el balcón, etc. Puede encontrar las dimensiones detalladas de las imágenes del producto. Dimensiones totales: 13.78 x 4.72 x 2.48 pulgadas (LxWxH).

CONSTRUCCIÓN RESISTENTE: Máx. la carga es de 5 kg / 11 lb, atornillada en la pared de concreto. El marco está hecho de metal firme y duradero (no plástico), lo que garantiza durabilidad y longevidad. Los tornillos están hechos de acero inoxidable SUS 304 y antioxidantes.

TODO EL HARDWARE E INSTRUCCIONES INCLUIDAS: 2 x estante de baño de vidrio, 2 x paquete de hardware, instrucciones de instalación. Todos los tornillos, anclajes e instrucciones de instalación están incluidos.

YIGII Estanteria Baño - Adhesivo Estanteria Ducha Sin Taladro Estante Ducha para Baño € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: Acero inoxidable SUS 304, fácil de limpiar.

Fácil de instalar, no requiere perforación: limpie las paredes lisas y séquelas, luego retire la película protectora de la almohadilla autoadhesiva y pegue la cesta baño a la pared.

Cerca alta: puede poner champú, productos para el cuidado de la piel, vasos para cepillos de dientes y otros accesorios de baño

Tamaño: 23 cm x 8 cm x 10 cm

Servicio postventa: Proporcione soluciones satisfactorias en 48 horas.

Amazon Brand - Umi Estanteria Baño Estanteria Ducha Acero Inoxidable SUS 304 Estante Baño Pared Estante Ducha Estanterias Organizador Cepillado, BSC205S40B-2 € 31.46 in stock 1 new from €31.46

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mensola per doccia autoadesiva: installazione rapida e facile, molto forte adesiva e impermeabile, nessuna perforazione, nessun danno al muro. Attendere 12 ore dopo l'installazione prima di utilizzare la colla per cestello doccia.

Antiruggine: il cestino doccia senza foratura con superficie spazzolata a mano è realizzato in acciaio inossidabile SUS304 di alta qualità, resistente alla corrosione e alla ruggine. Struttura in metallo per longevità, qualità e durata, è adatta per luoghi umidi come doccia, cucina e bagno (tecnologia ecologica, senza materiale chimico).

Struttura robusta: Carico massimo: 3 kg. Può contenere shampoo, bagnoschiuma, balsamo, asciugamani o spezie da cucina, ecc. Ci sono ringhiere sul cestino doccia in acciaio inossidabile per sostenere gli oggetti e impedirne la caduta.

Dimensioni: Dimensioni totali del cestino doccia: 400 x 100 x 79 mm, altezza del parapetto sul ripiano doccia, autoadesivo: 63 mm. Il design che si attacca al muro rende facile riporre gli oggetti.

La confezione contiene: estanteria baño acero inoxidable spazzolato x 1, istruzioni per l'installazione x 1. L'installazione senza trapano è adatta per pareti pulite, asciutte e lisce come piastrelle, marmo, metallo e vetro. Si prega di mantenere il muro pulito e asciutto prima di installare la mensola per doccia. READ Con lágrimas en los ojos, Floppy DeSoro se despidió del Contanto 2020

PNNP Estanteria Baño Sin Taladro, Estante Ducha Eaquina, Estanteria Metalica Baño Acero Inoxidable, Adhesive, Colgante para Pared Accesorios Bano para Jabón, Champú, Secador De Pelo, 2 Piezas Plata € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【ESTANTERIA BAÑO SIN TALADRO】 El paquete viene con 2 estantes, grande: 27,3 × 13,5 × 38 × 5,5 cm, pequeño: 26 × 12 × 35,6 × 5,5 cm, 8 x ganchos adhesivos.

【ESTANTERIA BAÑO ESQUINA】 Diseño de triángulo uso completo del espacio de la esquina. No perforar para pared con ganchos adhesivos autoadhesivos protege su pared perfectamente. El peso máximo de carga es de 5 kg. Use el estante 24 horas después de la instalación.

【ORGANIZADORES Y RACKS DE ALMACENAMIENTO】 La instalación de pared se puede utilizar en todos los rincones de la casa. Almacén de gran capacidad para jabón, champú, limpiador facial, loción, cepillos, etc. También es bueno para frascos de especias, latas, botellas y más.

【ESTANTERIA BAÑO ACERO INOXIDABLE】 Material de hierro forjado pintado a prueba de herrumbre, soldado suavemente, grueso y duradero; diseño hueco, de drenaje rápido, ventilado y seco y fácil de limpiar.

【ADECUADO PARA PAREDES】 Con adhesivo adhesivo, la puerta de ducha de esquina se adapta a cualquier superficie NO POROSA, LISA Y PLANA, baldosas de cerámica, granito, acero inoxidable, acrílico, laminado y cualquier superficie no porosa con un acabado brillante. No requiere taladrar, nunca daña la pared.

ANVAVA 2 Pcs Estantería de Baño Esquinero Estante Ducha Aluminio Estantería para Baño Ducha Cocina Hotel, Negro € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: está hecho de material de aluminio espacial de alta calidad, que no es fácil de oxidar y corroer, es liviano y hermoso, y tiene una larga vida útil.

Instalación de perforación: adecuada para superficies lisas o rugosas, sin preocuparse de no poder instalar debido a la pared.

Gran capacidad de doble capa: el paquete contiene 2 estantes, puede ajustar la altura de instalación según sus necesidades, y los dos ganchos en el borde del arco se pueden usar para colgar toallas o bañeras.

Fuerte capacidad de carga, hasta 15 kg, cumple fácilmente con sus requisitos de almacenamiento.

Amplia aplicación: adecuada para baño, ducha, cocina, hotel, dormitorio, estudio, etc.

Hopeas Estantería Ducha Esquina sin Taladro Baldas Baño 2 Piezas,Aluminio Estanteria Baño con 4 Ganchos, Plateado € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features SIN PERFORACIÓN NI DAÑOS: estos dos estantes de ducha son fáciles de montar en la mayoría de las paredes lisas, como baldosas, vidrio, metal. El pegamento y las pegatinas son lo suficientemente fuertes. Puede contener hasta 10 kg.

ANTIOXIDO Y BUEN DRENAJE: hecho de aluminio de color plateado de alta calidad, no se preocupe por el óxido a pesar de que el espacio de la ducha esté húmedo. Y las grandes aberturas de la bandeja permiten un buen drenaje del agua.

GRAN RESISTENCIA Y AHORRO DE ESPACIO: los estantes de ducha se sujetan muy bien a la pared con el pegamento proporcionado para almacenar productos de ducha llenos. Y los 4 ganchos extraíbles le permiten colgar fácilmente paños o artículos similares.

BORDE MÁS ALTO DEL ESTANTE: la altura del estante del baño aumenta a 6 cm, lo que puede evitar que las botellas de ducha se caigan.

FÁCIL DE APLICAR Y REINSTALAR - Limpiar la superficie y aplicar el pegamento, pegar las pegatinas y 72 horas de espera. Si desea volver a instalar estos estantes de ducha, caliéntelos con un secador de pelo, luego raspe el pegamento y vuelva a instalarlos en otro espacio con superpegamento.

GOLDGE 2pz Estantes Ducha para Baño Ducha Estanteria Baño Estantería de Esquina, Estantería de Esquina para Baño Ducha, Autoadhesivo, Aluminio Estante de baño € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Recibirá: 2pz Estantes Ducha para Baño Ducha Estantería Baño Estantería de Esquina (L29cm * W22cm * H4cm) Material del producto: aleación de aluminio Peso del producto: 265 g / pieza

Duradero: el marco de la esquina del baño está hecho de aleación de aluminio, que es resistente a los arañazos diarios, la corrosión y la oxidación. El diseño es simple y práctico.

Multiuso: la capacidad de carga máxima del estante es de 10 kg, no se necesita perforación y la pared no se dañará. Puede almacenar champú, gel de ducha, acondicionador, jabón, limpiador facial. Equipado con dos ganchos, puede colgar toallas, bolas de baño, etc.

Proceso especial: fabricado en aluminio pulido a mano, anodizado, antioxidante y antiarañazos. Después de pulir, la superficie es lisa y no se rascará las manos.

Nota: 1. No pegue el producto en paredes pintadas, papel tapiz, escamas u otras superficies suaves o irregulares. 2.Si desea quitar la rejilla, puede usar un secador de pelo caliente para alinear la posición del pegamento y soplarla durante 3-5 minutos para quitarla.

Deprik Estanteria Baño Adhesivo - Estanteria Ducha con 2 Ganchos, Acero Inoxidable Sus 304 € 16.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material: hecho de acero inoxidable SUS-304, duradero, resistente al agua y al óxido.

Tamaño (largo * ancho * alto): 23 * 10 * 8 cm.

Estante baño + ganchos: los varios orificios en la parte inferior del estanteria baño pueden drenar el agua rápidamente y mantenerse limpio. Hay dos ganchos que se pueden mover o quitar en la estante, lo cual es conveniente y práctico.

Fácil de instalar: sin taladrar, marque la posición fija antes de la instalación, luego retire la película adhesiva de estanteria ducha y péguela en la pared lisa, y luego presione durante unos segundos. Espere 24 horas antes de colocar los artículos.

Consejo: estanteria baño autoadhesivas no son adecuadas para paredes rugosas o irregulares, como pintar paredes o papel tapiz.

