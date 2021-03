Los 30 mejores Espejo De Cuerpo Entero capaces: la mejor revisión sobre Espejo De Cuerpo Entero

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Espejo De Cuerpo Entero?

DISTRIGAL, S.L. HomeSouth – Espejo Rectangular de pie Dormitorio, Espejo Cuerpo Entero vestidor, Modelo Cardiff, Medidas: 146,5 cm (Alto) x 38,5 cm (Ancho) x 30,5 cm (Fondo) € 29.95 in stock 1 new from €29.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features El espejo Cardiff es un espejo de pie rectangular de cuerpo entero, funcional y decorativo. Podrás colocarlo en el recibidor, salón, dormitorio, habitación, salitas o vestidores. Esta pieza se integra perfectamente en cualquier ambiente gracias a su simplicidad.

Medidas del espejo Cardiff: 146,5 cm (alto) x 38,5 cm (ancho) x 30,5 cm (fondo). Se trata de un mueble con un diseño moderno, minimalista y elegante, aportará sensación de amplitud y luminosidad a la estancia que elijas.

El marco del espejo está acabado en policloruro de vinilo (PVC) color Negro, decorado con un estampado estilo mosaico.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

duehome Espejo Joyero, Guarda Joyas de Pie, Armario para Joyas, Joyero de Pie, Acabado en Color Blanco, Medidas: 160 cm (Alto) x 41 cm (Ancho) x 36 cm (Fondo) € 104.99

€ 97.99 in stock 1 new from €97.99

1 used from €97.64 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fantástico mueble 2 en 1: espejo + joyero incorpora cerradura y llave.

Medida total del guardajoyas: 160 cm (alto) x 41 cm (ancho) x 36 cm (fondo).

Medida del espejo con marco: 120 cm x 37 cm.

El espejo es inclinable y el interior del joyero está forrado de terciopelo negro. Sus discretas líneas y su color neutro hacen que encaje fácilmente en decoraciones diversas.

Ideal para guardar accesorios femeninos y masculinos.

Chely Intermarket, Espejo de pared cuerpo entero 30x130cm (Marco exterior 37,2x137,2cm) (Blanco-Liso) MOD-128 | Forma rectangular | Decoración de salón, dormitorio | Acabado Elegante (128-30x130-5,10) € 35.42 in stock 1 new from €35.42 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➮Variedad de medidas

➮Espejo de pared rectangular de alta calidad, fabricado en España.

➮Posibilidad de anclaje vertical u horizontal. Ideal para dormitorios, recibidores o cualquier otro rincón del hogar.

➮Espejo de fácil montaje. (No incluye el accesorio de montaje)

➮Políticas DEVOLUCIÓN y otros: Para cambio y devoluciones, disponen de 15 días para gestionar el trámite desde la recepción del producto. ABSTENERSE los secuestradores de listing, este producto pertenece exclusivamente a la Marca “Chely Intermarket” registrado en Brand Registry Amazon. Término de servicio de Amazon(TOS): Amazon no permite la venta no autorizada de productos, ya que responsabiliza a Amazon por permitir la infracción de derechos de autor y marca registrada.

Espejo para Puerta Moderno, Color Blanco de PVC, para Dormitorio, sin Agujeros - Hogar y Más € 29.98 in stock 1 new from €29.98 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Espejo de Puerta ideal para colocar en el Dormitorio, tiene de color Blanco, quedará ideal en la puerta donde se coloque, le dará un toque Moderno.

Se adapta a la perfección en cualquier puerta de casa. Incluye los accesorios para colgar sobre la puerta.

Los colgadores que este espejo incluye son extensibles, pudiendo asó colocar a diferentes medidas, en diferentes lugares.

Medidas: Alto: 110 cm Largo: 36 cm Ancho: 2cm

Somos una empresa española y enviamos desde España. READ Cierre total en Alemania a partir del miércoles tras un número récord de brotes de la enfermedad en el país

Espejo de Cuerpo Entero sin Marco Inteligente Espejo de Cuerpo Entero LED montado en la Pared con Espejo de Piso de luz Espejo de luz Decorativa 40 * 120cm Espejo a Prueba de explosiones Inteligente € 175.34 in stock 1 new from €175.34 Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Espejo plateado de alta definición] La imagen es clara y real sin distorsión.

[Interruptor táctil] Interruptor táctil inteligente LED, con su propia función de emisión de luz, puede encontrar fácilmente el interruptor.

[Luz de dos colores] Luz blanca positiva, luz blanca cálida, la iluminación adecuada se puede ajustar según las necesidades de la escena.

[Voltaje de seguridad de 12 V] El voltaje de salida es de 12 V, que no supera el voltaje de 36 V que el cuerpo humano puede tocar, lo que lo hace más seguro de usar.

[Diseño a prueba de explosiones] La película a prueba de explosiones está adherida a la parte inferior, incluso si está dañada, no salpicará, lo cual es muy seguro.

Nicetree Espejo joyero Armario Montado Pared o Colgado en Puerta, Armario joyero con Espejo sin Espejo de Cuerpo Entero, Organizador de joyerías. Blanco Grano de Madera. NT-HF004 € 83.99 in stock 1 new from €83.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Novedoso diseño - Este producto es una síntesis de espejo y joyero. Está hecho con placa de fibra (fibreboard MDF), que es muy ecológica y resistente. La pintura de color blanco grano de madera, produce una apariencia fina y decorativa. Este joyero se puede colgar detrás de la puerta o sobre la pared etc. para ahorrar el espacio

Espacioso - Este joyero le ofrecerá múltiples espacios (4 compartimientos, 2 barras para pulseras, 78 espacios para sus anillos, 36 espacios para los aretes, 108 ganchos para pendientes, 36 ganchos para los collares) para que guarde su bisutería, relojes, perfumes, broches, etc.

Seguridad - Se puede cerrar la puerta con llaves (2 unidades) o un imán. En la parte de atrás del joyero hay una cinta adhesiva de doble cara que puede unir el joyero al mueble para obtener mejor estabilidad

Fácil montaje – Casi está completo, sólo requiere intalar las cintas para colgar. Se incluye un juego de tornillos, dos ganchos y un manual de instrucción detallada para el montaje (en español, inglés, alemán, francés e italiano)

Garantía: no dude en contactar con nosotros mediante [email protected] si se encuentra con algo inesperado, cualquier daño o falta de accesorios. Vamos a ayudarle y resolver cualquier problema tan pronto como sea posible. Proporcionamos a cada consumidor servicio gratis de consulta por vida después de la venta

Chely Intermarket - Espejos de Pared Cuerpo Entero 35x140cm (Marco Exterior 46,1x151,1cm) (Blanco) MOD-113 | Salón, recibidor, Comedor, Acabado Elegante.(113-35x140-6,25) € 35.10 in stock 1 new from €35.10 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➮Variedad de medidas .Grosor de Perfil 6 cm

➮Espejo de pared rectangular de alta calidad, fabricado en España

➮Posibilidad de anclaje vertical u horizontal. Ideal para dormitorios, recibidores o cualquier otro rincón del hogar

➮Espejo de fácil montaje.(No incluye el accesorio de montaje)

➮ Políticas DEVOLUCIÓN y otros: Para cambio y devoluciones, disponen de 15 días para gestionar el trámite desde la recepción del producto. ABSTENERSE los secuestradores de listing, este producto pertenece exclusivamente a la Marca “Chely Intermarket” registrado en Brand Registry Amazon. Término de servicio de Amazon(TOS): Amazon no permite la venta no autorizada de productos, ya que responsabiliza a Amazon por permitir la infracción de derechos de autor y marca registrada.

Eono Essentials - Espejo de Cuerpo Entero de pie o para Colgar en la Pared, con Marco Blanco y a Prueba de explosiones, 165 x 61 cm € 126.99 in stock 1 new from €126.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features CUERPO ENTERO: con 165 cm de alto, 61 cm de ancho y 2,7 cm de grosor, este espejo con superficies suaves y lisas te devuelve un reflejo increíblemente nítido.

CRISTAL A PRUEBA DE ESTALLIDOS: este espejo de cuerpo entero es muy seguro gracias a una membrana a prueba de explosiones que evita que, en caso de rotura por una fuerza externa, los cristales salgan disparados. Cuenta con varias capas protectoras que alargan su vida útil.

EN EL SUELO o EN LA PARED: práctico espejo con pie de apoyo retráctil y extraíble que también permite colgarlo en la pared. Lo puedes apoyar en la pared o ponerlo de pie en el suelo usando el soporte trasero. Además, incluye dos ganchos en la parte de atrás para colgarlo.

GRAN VERSATILIDAD: este espejo de alta definición a prueba de explosiones y con marco blanco es sencillo y elegante, lo que lo convierte en un complemento ideal para todo tipo de estancias: estudios, cuartos de baño, probadores, dormitorios, roperos, recibidores y vestíbulos.

EXCELENTE SERVICIO POSVENTA: si el espejo se entrega dañado o roto, envíanos una foto del producto y trataremos de buscar una solución cuanto antes, por ejemplo, mandarte uno nuevo. Recibirás una respuesta en un plazo de 24 horas.

Espejo vestidor Blanco de Madera y MDF de 153x53 cm - LOLAhome € 59.95 in stock 1 new from €59.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Espejo de 3 mm de grosor.

Medida espejo: 39x139 cm.

Espejo vestidor Gris de Madera y MDF de 153x53 cm - LOLAhome € 59.95 in stock 1 new from €59.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Espejo de 3 mm de grosor.

Medida espejo: 39x139 cm.

Espejo de Cuerpo Entero Rectangular Dorado [180 x 90 x 3cm] | Diseño danés | Espejo Grande y Largo de pie | Vertical y Horizontal € 429.00 in stock 1 new from €429.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features DISEÑO MODERNO DANÉS: El espejo de pared con marco metálico tiene un diseño escandinavo moderno, de alta calidad y simple. Las dos líneas doradas verticales y horizontales le dan al espejo un toque especial que atrae todas las miradas.

VERSÁTIL: La larga forma rectangular del espejo permite colocarlo en posición vertical u horizontal.

SUSPENSIÓN VERTICAL/HORIZONTAL: En la parte trasera del espejo para el salón o el armario hay ganchos que permiten colgar el gran espejo tanto horizontal como verticalmente.

PARA CUALQUIER HABITACIÓN: Ya sea un espejo para el dormitorio, el armario o el pasillo, el espejo largo puede ser colocado en cualquier lugar de la casa.

ENTREGA/ENVÍO: Entregado en un palé procedente de Alemania a través de una empresa de reparto. Peso total del envío aprox. 28 kg.

soges Gabinete de la joyería con espejo de cuerpo entero Permanente bloqueable Organizador de joyas con 6 luces LED, QH-7025-BW-N € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Armario de joyería montado en la puerta o en la pared】 Este armario de joyería tiene dos métodos de instalación, se puede montar en la puerta y la pared, decorando su habitación perfectamente.

【Material】 Este armario de joyería está hecho de MDF fuerte y duradero; El interior está hecho de un suave forro de terciopelo negro, que le brinda una experiencia táctil y visual espectacular. Y el revestimiento de PVC en su superficie logra un efecto a prueba de humedad.

【Diversas funciones de almacenamiento】 Mantenga todas sus joyas o cuidado de la piel en un solo lugar. Hay 1 cojín grande para varios anillos, aretes y tachuelas; 6 estantes para aretes; 1 varilla para brazalete; tres barras transversales con muchas uñas pequeñas para colgar collares fácilmente; 5 estantes para el cuidado de la piel y cosméticos; 2 cajones inferiores para guardar artículos pequeños.

【Luz LED y gabinete con cerradura】: Con 6 luces LED de encendido y apagado automático alimentadas por baterías AAA (NO INCLUIDAS), con buena luz puede facilitar la elección de la joyería adecuada; Con la cerradura, puede mantener sus joyas seguras.

【Garantía】 : 100% de control de calidad antes de enviarlo al almacén de Amazon, bien embalado, evite que se rompa el espejo. Si tiene algún problema, no dude en contactarnos, le daremos una solución satisfactoria.

Chely Intermarket, Espejo de Pared Cuerpo Entero 35x140cm(44x149cm)/Plata-Plateada/Mod-144, Ideal para peluquerías, salón, Comedor, Dormitorio y oficinas. Fabricado en España. Material Madera. € 51.90 in stock 1 new from €51.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Espejo rectangular de diseño elegante y marco de madera rugosa, con líneas tipo olas. Disponible en varios colores.

MULTIFUNCIÓN: ideal para colgar en el salón, dormitorios y cuartos de baño. Se puede poner también como espejo de pie en cualquier rincón del hogar. MEDIDAS: 50x70cm, 60x80cm y 35x140cm.

Fácil MONTAJE: los anillos colgantes de la parte posterior permiten ubicar el espejo de manera vertical u horizontal. (No incluye accesorios de montaje).

Políticas DEVOLUCIÓN y otros: Para cambio y devoluciones, disponen de 15 días para gestionar el trámite desde la recepción del producto. ABSTENERSE los secuestradores de listing, este producto pertenece exclusivamente a la Marca “Chely Intermarket” registrado en Brand Registry Amazon. Término de servicio de Amazon(TOS): Amazon no permite la venta no autorizada de productos, ya que responsabiliza a Amazon por permitir la infracción de derechos de autor y marca registrada.

SONGMICS Armario de Joyería Colgante, Armario con Espejo con Iluminación Interior LED, Armario de Pared con Espejo de Cuerpo Entero, Montaje en Pared, Colgado en la Puerta, Regalo, Blanco JJC99WT € 99.99 in stock 1 new from €99.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ¿Quién es la más bella de todo el país? Admira tu ropa de arriba a abajo en el amplio espejo de cuerpo entero de este encantador mueble de joyería - Oh sí, te ves muy bien

Brillo & sin cables: El armario con espejos tiene 6 luces LED en su interior, que se encienden y apagan automáticamente cuando se abre y se cierra la puerta del armario. Tus joyas siempre brillan de esta manera

Una casa para joyería: Dentro del armario también hay numerosas ranuras, ganchos y estantes para pendientes, cadenas, anillos y muchos otros accesorios. Un punto culminante es el poste decorado para bufandas

Mantelo simple: Simplemente cuelga este gabinete con espejo en el marco de la puerta del dormitorio o baño usando los ganchos provistos. Por supuesto, también puedes fijar el gabinete de joyería a una pared sólida utilizando los tornillos suministrados READ Virus corona: la vacuna rusa se aplicó por primera vez a grupos de riesgo y es gratuita

1000 MIRROWS® Azulejos de espejo, 40 x 60 cm, espejo de pared de 160 cm, espejo de cuerpo entero, espejo de baño rectangular, autoadhesivo € 100.68 in stock 1 new from €100.68

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Con marco de madera extra que protege el espejo de baño del peor proveedor de servicios de paquetería.

Fácil de limpiar. El cristal de 5 mm de grosor es extremadamente estable y puede eliminar la humedad.

El Convence por sus fascinantes reflejos horizontales y le da a tu joya un aspecto loco.

Se adapta perfectamente a la circulación del aire, de modo que no se formen mohos.

Te devolvemos el precio de compra con total insatisfacción. !

Adhesivos de pared de espejo flexible, suaves, sin cristal, autoadhesivos, impermeables, para casa, sala de estar, dormitorio € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 70 cm x 40 cm.

Material: Hecho de plástico PET de buena calidad, no de vidrio real, con superficie lisa y buena textura con película protectora en la parte delantera y trasera adhesiva en la parte posterior.

Multiusos: Estas pegatinas de espejo no de cristal funcionan con coches, motocicletas, espejos de baño, espejos de tocador y otros muebles del hogar, juguetes o manualidades, fáciles de pegar y despegar.

Uso adecuado: Cocina, baño, espejos de dormitorio, espejos de techo, respaldos, caravanas, autocaravanas, estudios de baile, escuelas, vestuarios, decoración del hogar, etc.

Fácil de instalar: Simplemente despegar y pegar, se puede colocar y estirar fácilmente para un montaje preciso y lo suficientemente suave como para adaptarse a todas las formas de perfiles de bordes.

HOMCOM Espejo de Maquillaje de Pie Reclinable Nórdico para Dormitorio Salón Blanco de Madera 47x46x148cm € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅ESPEJO DE PIE CUERPO ENTERO MADERA ideal para cualquier habitación o vestidor.

✅ÁNGULO AJUSTABLE que permite colocarlo con la inclinación perfecta para controlar la imagen de pies a cabeza.

✅MATERIALES DE CALIDAD. Estructura en MDF de clase E1 y vidrio grueso seleccionado.

✅FÁCIL DE LIMPIAR con un paño suave.

✅MEDIDAS: 47x46x148cm (LxANxAL)

duehome Espejo de Pared, Espejo Rectangular, Esepjo Mural con Luna, Modelo Lara, Acabado en Color Cambria y Blanco, Medidas: 60 cm (Ancho) x 180 cm (Alto) x 3,5 cm (Fondo) € 69.95 in stock 1 new from €69.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medidas espejo: 180 cm (alto) x 60 cm (ancho) x 3,5 cm (fondo).

Marco de melamina acabado en color Cambria y Blanco (15 mm grosor).

Ideal para el dormitorio, el recibidor o cualquier otro rincón, sin duda encajara en cualquier tipo de ambiente o pared.

Combina a la perfección con los dormitorios de la serie Lara, adquiere los muebles en nuestro catálogo.

Chely Intermarket, Espejo de Pared Cuerpo Entero 35x100cm (42,50x107,50cm) Negro/Mod-146, Ideal salón, Comedor, Dormitorio y oficinas. Fabricado en España. Material Madera.(146-35x100-4,15) € 31.13 in stock 1 new from €31.13 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Espejo rectangular de diseño elegante y marco de madera rugosa. Disponible en varios colores.

MULTIFUNCIÓN: ideal para colgar en el salón, dormitorios y cuartos de baño. Se puede poner también como espejo de pie en cualquier rincón del hogar.

MEDIDAS del espejo:30x40cm, 40x50cm, 40x60cm, 35x70cm, 50x70cm y 35x100cm. *Entienda las lecturas de medidas del título : “Medida del espejo / Medida entero incluyendo la moldura”. La medida externa pueden haber variación de +/- de 1 a 2 cm. Consultar en caso para un espacio de diseño con medidas exactas.

Fácil MONTAJE: los anillos colgantes de la parte posterior permiten ubicar el espejo de manera vertical u horizontal. (No incluye accesorios de montaje).

Políticas DEVOLUCIÓN y otros: Para cambio y devoluciones, disponen de 15 días para gestionar el trámite desde la recepción del producto. ABSTENERSE los secuestradores de listing, este producto pertenece exclusivamente a la Marca “Chely Intermarket” registrado en Brand Registry Amazon. Término de servicio de Amazon(TOS): Amazon no permite la venta no autorizada de productos, ya que responsabiliza a Amazon por permitir la infracción de derechos de autor y marca registrada.

Chely Intermarket, espejo de pared cuerpo entero Medidas 35X140 cm (42,50x147,50cm)Dorado/Mod-155, ideal para peluquerías, salón, Comedor, Dormitorio y oficinas. Fabricado en España. Material madera. € 53.90 in stock 1 new from €53.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Espejo rectangular de diseño elegante y marco de madera. Perfil cóncavo. Disponible en color blanco, negro, dorado y plateado.

MULTIFUNCIÓN: ideal para colgar en el salón, dormitorios y cuartos de baño. Se puede poner también como espejo de pie en cualquier rincón del hogar.

MEDIDAS del espejo:40x60cm, 50x70cm, 30x130cm, 60x80cm, 35x130cm, 70x70cm y 35x140cm. *Entienda las lecturas de medidas del título : “Medida del espejo / Medida entero incluyendo la moldura”. La medida externa pueden haber variación de +/- de 1 a 2 cm. Consultar en caso para un espacio de diseño con medidas exactas.

Fácil MONTAJE: los anillos colgantes de la parte posterior permiten ubicar el espejo de manera vertical u horizontal. (No incluye accesorios de montaje).

Políticas DEVOLUCIÓN y otros: Para cambio y devoluciones, disponen de 15 días para gestionar el trámite desde la recepción del producto. ABSTENERSE los secuestradores de listing, este producto pertenece exclusivamente a la Marca “Chely Intermarket” registrado en Brand Registry Amazon. Término de servicio de Amazon(TOS): Amazon no permite la venta no autorizada de productos, ya que responsabiliza a Amazon por permitir la infracción de derechos de autor y marca registrada.

Espejo de Cuerpo Entero Rectangular Negro/Plateado [220 x 110 x 3cm] | Diseño danés | Espejo Grande y Largo de pie | Vertical y Horizontal € 449.00 in stock 1 new from €449.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features DISEÑO MODERNO DANÉS: El espejo de pared con marco metálico tiene un diseño escandinavo moderno, de alta calidad y simple. Las dos líneas doradas verticales y horizontales le dan al espejo un toque especial que atrae todas las miradas.

VERSÁTIL: La larga forma rectangular del espejo permite colocarlo en posición vertical u horizontal.

SUSPENSIÓN VERTICAL/HORIZONTAL: En la parte trasera del espejo para el salón o el armario hay ganchos que permiten colgar el gran espejo tanto horizontal como verticalmente.

PARA CUALQUIER HABITACIÓN: Ya sea un espejo para el dormitorio, el armario o el pasillo, el espejo largo puede ser colocado en cualquier lugar de la casa.

ENTREGA/ENVÍO: Entregado en un palé procedente de Alemania a través de una empresa de reparto. Peso total del envío aprox. 28 kg.

Wall mirror Espejo de Cuerpo Entero sin Marco Ovalado de Alta definición Espejo de Cuerpo Entero montado en la Pared Espejo Decorativo a Prueba de explosiones para el hogar Espejo Decorativo € 150.29 in stock 1 new from €150.29 Check Price on Amazon

Amazon.es Features * Bordes exquisitos, superficie de espejo suave y delicada, fácil de limpiar, solo límpialo

* Espejo de plata ecológico sin cobre de 5 mm, superficie de espejo transparente, sin impurezas, buena permeabilidad

* Diseño de seguridad a prueba de explosiones, no salpicará cuando se rompa, cuide de usted y de la seguridad de su familia

* Escenas simples, elegantes e ilimitadas, se pueden colocar en la sala de estar, el dormitorio, la tienda de ropa y otros lugares.

* Fácil de instalar, la superficie del espejo puede ser difícil de manejar las manchas, se puede limpiar con alcohol o un disolvente de limpieza al 30%.

Espejo de Cuerpo Entero Rectangular Blanco [220 x 110 x 3cm] | Diseño danés | Espejo Grande y Largo de pie | Vertical y Horizontal € 449.00 in stock 1 new from €449.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features DISEÑO MODERNO DANÉS: El espejo de pared con marco metálico tiene un diseño escandinavo moderno, de alta calidad y simple. Las dos líneas doradas verticales y horizontales le dan al espejo un toque especial que atrae todas las miradas.

VERSÁTIL: La larga forma rectangular del espejo permite colocarlo en posición vertical u horizontal.

SUSPENSIÓN VERTICAL/HORIZONTAL: En la parte trasera del espejo para el salón o el armario hay ganchos que permiten colgar el gran espejo tanto horizontal como verticalmente.

PARA CUALQUIER HABITACIÓN: Ya sea un espejo para el dormitorio, el armario o el pasillo, el espejo largo puede ser colocado en cualquier lugar de la casa.

ENTREGA/ENVÍO: Entregado en un palé procedente de Alemania a través de una empresa de reparto. Peso total del envío aprox. 28 kg.

Yosoo Health Gear Espejo Adhesivos de Pared Cuadrados, 9 Piezas Adhesivos de Pared con Espejo Extraíble, Etiqueta Autoadhesiva para la Decoración de la Sala de Estar de la Casa € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Combinación libre de bricolaje]: los adhesivos decorativos de pared de espejo se pueden combinar libremente, los diseños para el hogar le dan un toque de glamour y una decoración exquisita a cada casa por un costo mínimo

[Aplicaciones amplias]: el arte de la pared de las pegatinas de espejo se puede aplicar a cualquier superficie lisa y limpia, como paredes, puertas, ventanas, armarios, etc., traje para sala de estar, sala de juegos para niños, comedor, cocina, gimnasios, oficina en el hogar , pasillo, porche y muchos más

[Tipo de tamaño]: forma cuadrada, cada tamaño es de aprox. 15 x 15 cm / 6 x 6 pulgadas; 1 juegos = 9 piezas

[Fácil de instalar]: con almohadillas autoadhesivas potentes, más seguro y conveniente para instalar las pegatinas de espejo; Sin daños a la pared

[Material premium]: la calcomanía de arte de pared de pegatinas de espejo está hecha de PET, la superficie es reflectante y la parte posterior tiene pegamento; hay una película protectora en la superficie del espejo para evitar que el espejo se raye, quítelo después de la instalación READ Expertos piden la cancelación de fiestas por aumento de virus | Sociedad

Lupia - Espejo de pared y estilo Shabby Chic, Color Blanco, 40x 125 cm € 58.21 in stock 1 new from €58.21

1 used from €33.26

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Espejo de gran calidad fabricado en Italia

Marco artesanal fabricado y decorado en Italia

Espejo de cristal de alta calidad y excelente índice de reflejo

COSTWAY Armario para Joyas Espejo Joyero con 14 Luces LED Espejo de Cuerpo Entero con Cerradura Gabinete de Joyería de Pie Organizador para Anillos Cadena y Pendientes (Marrón) € 129.90 in stock 1 new from €129.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Mucho espacio de almacenamiento】 Con 5 compartimentos forrados para aretes, 4 filas de ranuras para anillos, 29 ganchos para collares y pulseras, 6 compartimentos de almacenamiento y 2 cajones inferiores para cosméticos y accesorios, hay un amplio espacio para guardar sus joyas, por lo que el espacio existente se convierte en totalmente utilizado y sus joyas se almacenan cuidadosamente.

【Espejo cuerpo】Con el espejo de cuerpo entero muy cómodo para vestirse. Este diseño es cómodo para elegir las joyas y para vestirse y ocupa poco espacio. Debido a la excelente mano de obra, se puede combinar con varios estilos decorativos y le da a su habitación mucha elegancia.

【Espejo giratorio】 El armario del espejo giratorio se puede ajustar en 4 ángulos para que pueda girarlo y encontrar la posición óptima. No se vuelca. El espejo de cuerpo entero permite ver de la cabeza a los pies, lo que es ideal para maquillarse y vestirse.

【Aspecto elegante con luces LED】Hay 14 luces LED dentro del gabinete, por lo que puede encontrar sus joyas rápidamente, incluso de noche. Mientras mantenga la puerta del espejo abierta, los LED se iluminan, haciendo que sus joyas brillen.

【Construcción estable y segura】 El diseño independiente proporciona estabilidad adicional y puede mover el gabinete como desee. La puerta del espejo se puede cerrar con llave, lo que significa que sus valiosas joyas están bien protegidas.

HOMCOM Joyero de Pie con Espejo Armario para Joyas 20 Luces LED Reclinable Guardajoyas Anillos Pendientes Collares Cerradura Madera 40x37x146cm Blanco € 109.99

€ 93.49 in stock 1 new from €93.49 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅ALTA CALIDAD: Estructura de tablero MDF. Muy resistente y duradero. Color blanco. Interior forrado con tela negra para proteger tus joyas.

✅SUFICIENTE ESPACIO ALMACENAMIENTO: Consta de: 6 filas con ranuras para pendientes y anillos. 3 filas con 18 ranuras para collares y pulseras. 5 estantes de almacenamiento y una bolsa. Puedes guardar todas tus joyas y artículos ordenados y seguros. Incorpora una cerradura y dos llaves para mayor seguridad.

✅20 LUCES LED: Incorpora luces LED en el borde del espejo. Te proporcionan iluminación, creando un ambiente romántico. Combina perfectamente con todo tipo de decoraciones.

✅ESPEJO DE CUERPO ENTERO: Incorpora un espejo exterior de cuerpo entero con ángulo ajustable. El ángulo tiene 4 posiciones, perfecto para poder ver tu look entero.

✅DIMENSIONES TOTALES: 40x37x146cm (LxANxAL), Dimensiones del armario: 37x10x120cm (LxANxAL), Requiere montaje.

BD ART Espejo de Pie Moderno 36 x 156 cm, Marco de Madera MDF, Color Blanco € 69.95 in stock 1 new from €69.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dimensiones externas: 36 x 156 cm, Dimensiones de la placa del espejo: 30 x 150 cm, ancho del marco 3,5 cm

Materiales: marco de madera MDF, color blanco

El espejo de pie es una bonita decoración de tu habitación

BD ART es un fabricante de espejos. Nuestros espejos están hechos con la tecnología más moderna y respetuosa con el medio ambiente

SONGMICS Gabinete de JoyerÍa, Armario con Espejo, Espejo de Pie, Espejo Largo Completo, Organizador de JoyerÍa con Cerradura, Ideal de Regalo, Blanco JJC69WT € 85.99

€ 79.99 in stock 1 new from €79.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features VER TU MISMO DE TAMAÑO COMPLETO: Admira tu ropa de pies a cabeza en el espejo de cuerpo entero de este encantador armario de joyas. Su diseño de marco estrecho ofrece una superficie de visión más amplia y te permite examinar tu apariencia aún mejor

VER TU MISMO DE TAMAÑO COMPLETO: Admira tu ropa de pies a cabeza en el espejo de cuerpo entero de este encantador armario de joyas. Su diseño de marco estrecho ofrece una superficie de visión más amplia y te permite examinar tu tesoro aún mejor

PENDIENTES, COLLARES, ANILLOS: Ahora todo lo que necesitas son las joyas a juego para tu nuevo vestido. Dentro del armario de pie hay espacio suficiente para tus joyas: 120 ranuras para pendientes, 78 ranuras para anillos, 24 ganchos para collares y 4 estantes para otros accesorios

DISEÑO BIEN PENSADO: Mira el forro de terciopelo del organizador de joyas con cerradura, tus joyas estarán bien protegidas; la estructura de madera de ingeniería asegura una estabilidad total; gracias a su chapa de madera de grano de madera, no hay olor a pintura nueva

UNA IDEA DE REGALO ELEGANTE: Regala este hermoso gabinete de joyas a tu persona especial y mira como sonríe de oreja a oreja; o ¿por qué no te das un gusto a ti mismo en su lugar? Adelante, te lo mereces

Gerimport Espejo de pie Kurst Natural Medidas 38x3x127 cm € 36.89 in stock 1 new from €36.89 Check Price on Amazon

Amazon.es

