Los 30 mejores Escritorio Con Cajones capaces: la mejor revisión sobre Escritorio Con Cajones

Dormidán- Escritorio 4 Cajones, Mesa de Oficina, Despacho Ordenador, (Roble) € 69.90 in stock 1 new from €69.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa de estudio con cuatro cajones con guías metálicas de facil apertura.

Diferentes colores a elegir, blanco, roble, blanco con tapa antracita o roble con tapa antracita.

Medida total de la mesa: 73 cm (alto) x 110 cm (ancho) x 50 cm (fondo).

Mueble en kit de fácil montaje, instrucciones de montaje, no incluye herramientas. Observaciones: la agencia de transportes le entregará el pedido a pie de calle, en el portal de su domicilio, deberá estar preparado el día de la entrega para poder subírselo, dado que el transportista no se lo subirá. tenga en cuenta esta aclaración antes de realizar el pedido.

Habitdesign Mesa Ordenador Reversible con 2 Cajones y 1 Puerta, Mesa Despacho, Escritorio, Modelo Athena, Acabado en Color Blanco Artik, Medidas: 138 cm (Ancho) x 60 cm (Fondo) x 74 cm (Alto) € 103.64

€ 98.00 in stock 9 new from €95.00

1 used from €86.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de estudio Athena es una mesa de oficina o escritorio de líneas depuradas y forma sencilla pero muy práctico; la mesa incluye 2 cajones y una puerta reversible, ideales para guardar y ordenar todo aquello que precises.

El buc puede ir a la izquierda o a la derecha, apertura de la puerta de izquierda a derecha.

Medidas de las mesa de escritorio Athena: Mueble: 138 cm (ancho) x 74 cm (alto) x 60 cm (fondo); capacidad cajón: 32 cm (ancho) x 10 cm (alto) x 40 cm (fondo).

Se trata de una mesa de despacho que permite el trabajo manual y también el trabajo en ordenador, suficiente amplio como para que una persona trabaje sin estrecheces.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melanina de gran calidad y durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco Artik (blanco mate), muy combinable con todo tipo de decoración.

Samblo S-9906B Hana - Escritorio con Cajón, Mesa de Estudio de 90 cm de Ancho, Melamina, color Blanco € 58.99

€ 50.90 in stock 1 new from €50.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: alto: 74 cm, ancho: 90 cm, fondo: 50 cm en embalaje especial para transporte

Mesa en kit fácil de montar en media hora aproximadamente

Escritorio blanco con superficie lisa y con cajón con hueco realizado en melanina

100% fabricado en España

Contiene instrucciones con enlaces a vídeos de detalle sobre el montaje

Habitdesign Mesa Escritorio con 2 Cajones, Mesa de Despacho, Mesa de Oficina, Modelo Touch, Color Blanco Artik, Medidas: 138 cm (Ancho) x 50 cm (Fondo) x 75 cm (Alto) € 104.95

€ 87.84 in stock 4 new from €87.84

1 used from €60.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa incluye 2 cajón es, ideales para guardar y ordenar todo aquello que precises; la pata metálica puede ir a la izquierda o a la derecha.

Medidas de las mesa de escritorio mueble 138 cm (ancho) x 75 cm (alto) x 50 cm (fondo); capacidad cajón 62 cm (ancho) x 10 cm (alto) x 30 cm (fondo).

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y durabilidad; producto certificado por la pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal) en color blanco mate; la parte inferior del mueble incluye tacos abs quitar ruidos y antirayado

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

No incluye los objetos de decoración y accesorios. READ Los 30 mejores Botella Sin Bpa capaces: la mejor revisión sobre Botella Sin Bpa

Sbrico Escritorio - Mesa de Trabajo o Estudio con 3 Cajones, de Melamina Alto Gramaje Color Blanco y Fácil Montaje, Dimensiones: 110 x 73 x 56 cm de Fondo € 75.95 in stock 1 new from €75.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO: Mueble práctico de estilo minimalista, muy ligero y robusto, con un tamaño muy ergonómico y cómodo para trabajar. Cuenta con tres cajones a la derecha con unos elegantes tiradores de aluminio.

MATERIAL: Construido con un aglomerado melamina de 16mm de alto gramaje y acabado en color blanco. Gracias a su gran calidad es muy resistente y fácil de limpiar. Fabricado en España.

MULTIESTANCIA: Apropiado para todo tipo de ambientes del hogar o la oficina. Perfecto para instalar un despacho con un toque moderno en cualquier habitación.

FUNCIONAL: Sirve para utilizar como mesa para el ordenador gracias a la amplia superficie del tablero y los espaciosos cajones permiten organizar tu escritorio y almacenar todo tipo de objetos.

CONTENIDO: Incluye las instrucciones y un Kit con todas piezas y herrajes necesarios para el montaje (tableros, tornillos, tirador de aluminio, tapas, ,...). Medidas: 110x73x56cm de profundidad.

Habitdesign Mesa de Despacho 3 Cajones, Mesa Escritorio, Modelo Stylus, Acabado en Color Blanco Artik, Medidas: 138 (Ancho) x 60 cm (Fondo) x 74 (Alto) € 151.95

€ 118.60 in stock 4 new from €115.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas de la mesa de despacho Stylus: 138 (Largo) x 60 cm (Ancho) x 74 (Alto).

La mesa de estudio de despacho Stylus es una mesa de oficina o escritorio de líneas depuradas y formas sencillas pero muy práctico.La mesa incluye 3 cajones, ideales para guardar y ordenar todo aquello que precises.

El acabado de la estantería de estudio Stylus se presenta en color Blanco Artik (Blanco Mate).

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y durabilidad; producto certificado por la pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal), muy combinable con todo tipo de decoración.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes) No incluye los objetos de decoración y accesorios (cestas no incluidas).

Marca Amazon - Movian Idro Modern - Escritorio con 3 cajones, 56 x 110 x 73,5 cm (blanco) € 77.99 in stock 1 new from €77.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: 56 x 110 x 73 cm

Acabado minimalista en melamina blanca

Tablero aglomerado de 16 mm de estructura resistente

Diseño elegante y a la vez completamente práctico

Montaje sencillo. Se requieren dos personas.

COMIFORT Mesa de Trabajo – Escritorio Prim. Robusto, Estilo Moderno y Minimalista con Diseño Reversible de Las 3 Baldas y 3 Cajones, Mesa de Oficina con Gran Capacidad de Almacenaje. Stone € 104.00 in stock 1 new from €104.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REVERSIBLE: Mesa escritorio reversible, móntala a tu gusto. Los estantes y los cajones pueden colocarse en el lado que necesites, ¡son intercambiables! Todas las posibilidades a tu alcance.

ESTILO: Mesa de trabajo sencilla, minimalista y funcional con gran capacidad de almacenaje que incluye tres cajones y tres estantes para guardar libros, impresora... Fabricada en Europa.

VERSÁTIL: Multifuncional como mueble de ordenador o como escritorio de despacho tanto para un ambiente más juvenil como para otro más formal. Su capacidad de adaptación es increíble.

CALIDAD: Escritorio cómodo con superficie resistente al contacto con el agua, fácil de limpiar. Muy estable y robusto gracias a sus patas anchas que cuentan con un acabado anti-ruido y anti-rayado para proteger el suelo.

ENVÍO, MATERIAL y DIMENSIONES: Mueble de oficina de fácil montaje, 72 cm (altura) x 120 cm (ancho) x 49 cm (fondo). Cajones y baldas espaciosas y profundas. aglomerado. La entrega se realiza a pie de calle.

Miroytengo Escritorio con cajonera Color Blanco cajones y Hueco Juvenil Moderno 123x50 cm € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Escritorio juvenil en color blano mate, con 3 cajones y un hueco abierto, donde podrás guardar material de oficina y documentos. ¿Quieres un escritorio moderno y práctico a precio económico? Nosotros te lo ofrecemos.

Escritorio acabado en melamina de calidad con 15 mm de grosor. Los cajones van montados sobre guías con correderas de bolas, que proporcionan un deslizamiento óptimo.

Medidas: Ancho 123 cm Profundo 50'1 cm Alto 76'5 cm. Dimensiones útiles compartimento abierto: 40 x 13 x 36 cm. Dimensiones útiles cajón: 37 x 10 x 31 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería. Permite DOBLE MONTAJE: podrás elegir si montar los cajones en el lado izquierdo o en el derecho.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Habitdesign Mesa de Ordenador PC o Escritorio con Estanteria Reversible, Blanco Artik, Modelo Duplo, Medidas: 120 cm (Ancho) x 53 cm (Fondo) x 144 cm (Alto) € 84.28

€ 79.90 in stock 7 new from €69.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas de la mesa: 120 cm (largo) x 73 cm (alto) x 50 cm (fondo); medidas de la estantería: 144 cm (alto) x 53 cm (ancho) x 25 cm (fondo).

Mesa de escritorio, estudio o despacho, reversible con estantería de 5 huecos en color blanco artik (blanco mate), consta de líneas depuradas y formas sencillas pero muy práctica.

Mesa reversible, la estantería puede ir tanto a la izquierda o a la derecha, dando así una fácil adaptabilidad y funcionalidad para adaptarla a cualquier tipo de espacio.

Fabricado con melanina de gran calidad y de larga durabilidad; producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal).

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes); no incluye los objetos de decoración y accesorios (cestas no incluidas).

COMIFORT Mesa de Escritorio Montgo de Estilo Moderno con 2 Cajones, Estantes y Bandeja Extraíble. Mesa Ordenador con Gran Capacidad de Almacenaje. Mesa Despacho de Diseño. Blanco € 119.90 in stock 1 new from €119.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 ⭐ Características Principales】Mesa de Ordenador Moderna y Practica con Buenos Acabados en Melamina, con una Superficie Principal, 2 Cajones; 5 Estantes y Bandejas. Reversible, monta los cajones y baldas en lado que prefieras. Escritorio para jóvenes Robusto Y Solido.

【 Medidas】Medidas de la mesa ordenador: Ancho: 115 cm, Fondo: 55 cm, Alto: 76 cm. Material de Alta Densidad, Ecológico y Duradero. Diseñado en España. Fabricado en Madera. Acabado en Melamina.

【 Funcionalidades】Aumenta tu productividad con este fantástico escritorio para oficina. Mesa escritorio estrecha con gran capacidad de almacenaje, consigue una perfecta organización de todas tus cosas.

【 ⚙️ Diseño】Escritorio Ordenador de Diseño Moderno y Funcional para cualquier habitación, Oficina o Despacho. Mueble en formato kit de fácil montaje, Para un Ensamblaje rápido y Satisfecho de la Compra.

【 Montaje, Entrega y Atención al Cliente】Dentro del embalaje del escritorio para hogar o trabajo hemos añadido todos los componentes y las instrucciones necesarias para su fácil montaje. Si no has montado un mueble nunca no tienes de qué preocuparte. En caso de duda contacta con nuestro departamento de Atención al Cliente. Entrega a pie de calle.

HOMCOM Mesa de Ordenador PC Mesa Escritorio con Múltiples Estantes Bandeja de Teclado Soporte CPU y 2 Cajones para Oficina 120x55x85 cm Negro € 122.99 in stock 1 new from €122.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESCRITORIO COMPACTO: Pensado para cualquier estancia de tu hogar, incluso espacios pequeños, esta mesa de escritorio cuenta con varios espacios para poder tener en una sola mesa todos los equipos necesarios para estudiar y/o trabajar

AMPLIO ALMACENAJE Y FUNCIONAL: Para satisfacer todas las necesidades que pueda requerir su uso, cuenta con una amplia encimera, dos cajones, dos bandejas extraíbles (para teclado y escáner), compartimento para la torre del ordenador y estante superior para el monitor o impresora

ORIFICIO PASACABLES: Cuenta con 2 orificios para facilitar el acceso a los enchufes a la vez que mantiene los cables ordenados y libres de enredos y la encimera despejada

DISEÑO ELEGANTE Y SEGURO: Su diseño de líneas limpias y esquinas redondeadas ofrece un diseño elegante, espacioso y funcional que se adaptará fácilmente a tu estudio dormitorio u oficina

MEDIDAS TOTALES: 120x55x85 cm (LxANxAL); Medidas del estante superior: 33x33 cm (LxAN); Medidas interiores del cajón: 27x28x10,5 cm (LxANxAL)

HOMCOM Mesa de Escritorio Mesa de Ordenador Espaciosa con Cajón Armario Patas de Forma Rectangular Estilo Moderno Decoración Adicional 112,5x50x75,5 cm Blanco € 155.99

€ 132.99 in stock 1 new from €132.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESCRITORIO CON ALMACENAJE: el espacio ideal para crear tu zona de estudio en el dormitorio o tu despacho en el salón, porque además de funcional resulta muy decorativo. Añadirás valor a la decoración de tu casa.

PATAS FUNCIONALES Y DECORATIVAS: sus patas, además de mantener estable tu escritorio, resultan muy decorativas. Con este escritorio además de funcionalidad te llevas un plus de belleza.

CAJÓN Y ARMARIO: en ellos podrás guardar diverso material de escritura, estudio y útiles de oficina como grapadoras, tijeras, etc. Así, su superficie se mantendrá ordenada para que puedas trabajar cómodamente.

FÁCIL DE LIMPIAR: pásale un paño húmedo o seco para mantener tu escritorio siempre perfecto.

MEDIDAS: 112,5x50x75,5 cm (LxANxAL). Puedes soportar hasta 60 kg, el cajón 10 kg y el armario 20 kg.

Marca Amazon - Movian Idro Modern - Escritorio con 4 cajones, 56 x 110 x 73 cm (gris) € 84.61 in stock 1 new from €84.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: 56 x 110 x 73 cm

Acabado minimalista en melamina blanca

Tablero aglomerado de 16 mm de estructura resistente

Diseño elegante y a la vez completamente práctico

Montaje sencillo. Se requieren dos personas. READ Los 30 mejores Taburete Con Ruedas capaces: la mejor revisión sobre Taburete Con Ruedas

Habitdesign Mesa Escritorio, Mesa despacho Reversible, Mesa multiposición, Estudio, Modelo Adapta, Acabado en Blanco Artik € 91.95

€ 82.73 in stock 5 new from €79.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de estudio multiposición Adapta es una mesa de oficina o escritorio de líneas depuradas y formas sencillas pero muy práctico. Mesa reversible y te permitirá montar el módulo de almacenaje (baldas y puertas) a derecha o izquierda, de cara o de lado, según te convenga.

Mesa rinconera: 74 cm (alto) x 120 cm (ancho) x 77 cm (prof.) Mesa estirada: 74 cm (alto) x 152 cm (ancho) x 49 cm (prof.) Se trata de una mesa de oficina que permite el trabajo manual y también el trabajo en ordenador, suficiente amplio como para que una persona trabaje sin estrecheces.

Consta de aglomerado de alta densidad con una melamina de calidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Blanco Artik (mate), muy combinable con todo tipo de decoración.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Samblo Sora Escritorio con balda, Melamina, Roble, 90cm Ancho € 49.99

€ 44.44 in stock 1 new from €44.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño moderno

Apta para todo tipo de uso desde mesa de estudio a escritorio

Melamina color roble de 16 mm y acabado de calidad

Contiene todas las piezas e instrucciones para su montaje perfecto

100% fabricado en españa, fácil montaje en 20 minutos

Mesa Escritorio Mesa Ordenador Escritorio de Dormitorio Oficina Estudio con 3 Cajones 3 Estantes Negro Teclado Extraíble109x49x75cm € 85.99 in stock 1 new from €85.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran capacidad de almacenamiento: en un lado de la mesa de ordenador hay 3 cajones para guardar algunos objetos pequeños. En el otro lado hay 3 estantes abiertos, muy adecuados para archivadores y libros.

Material de alta calidad: el escritorio con cajones está hecho de aglomerado ecológico y seguro, lo que lo hace natural, duradero y duradero.

Diseño fácil de usar: este escritorio para portátil está equipado con un orificio para cables en el escritorio para mantener todos los cables ordenados. Esto ayuda a mantener el escritorio ordenado.

Moderna y multifuncional: la mesa de ordenador tiene un diseño elegante, simple y generoso. Además, el clásico blanco elegante combina perfectamente con otros muebles que se adaptan a todos los estilos. Puedes colocar la mesa en la oficina, estudio, dormitorio.

Se envía desmontado con instrucciones de montaje: 109 x 49 x 75 cm. El juego de tornillos y las instrucciones de montaje están incluidas (idioma español no garantizado). Por lo tanto, no tienes que preocuparte por el montaje.

Ciaoed Organizador de escritorio 6 compartimentos con cajón pequeño, escritorio de malla metálica, soporte para bolígrafo ordenado para accesorios de escritorio de oficina en casa € 18.66 in stock 1 new from €18.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Organizador multifuncional: El organizador de escritorio Ciaoed tiene 6 compartimentos con 1 cajón deslizante extraíble para colocar cuadernos, bolígrafos, clips, otros accesorios de escritorio e incluso cosméticos. Mantiene su escritorio ordenado y le da más tranquilidad al tener todos los objetos en un solo lugar.

Material fiable: Malla metálica resistente y combinada con tecnología de galvanoplastia de primera calidad, el organizador de escritorio a prueba de óxido es más resistente y fiable que otros portalápices de plástico.

Amplia aplicación: El organizador deja más espacio en su escritorio, y es ideal para guardar pequeños objetos como clips, grapas, palos usb, etc.Además, el borde redondo evita los arañazos accidentales.

Dimensiones razonables:1 x cajón(9.4cm/3.7in x 8.1cm/3.19in x 4cm/1.57in);Todo el organizador de escritorio tamaño Longitud 22cm/8.7in x Ancho 14.2cm/5.6in x Altura 12.5cm/5in ;Este organizador de escritorio tiene 6 compartimentos para la organización del escritorio.

Diseño de moda: Los portalápices Ciaoed están especialmente lavados, coloreados, rociados y secados para darles una increíble chispa de oro. Es un color de moda para portalápices, creando un aspecto elegante en su oficina.

Marca Amazon - Movian Idro Modern - Escritorio con 4 cajones, 56 x 110 x 73 cm (blanco) € 97.65 in stock 1 new from €97.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: 56 x 110 x 73 cm

Acabado minimalista en melamina blanca

Tablero aglomerado de 16 mm de estructura resistente

Diseño elegante y a la vez completamente práctico

Montaje sencillo. Se requieren dos personas.

Miroytengo Escritorio Juvenil con cajones y Hueco Color Roble y Blanco Efecto Madera 123x50 cm € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Escritorio con 1 hueco abierto y 3 cajones (esta zona de almacenamiento podrás elegir montarla a la derecha o a la izquierda, para que se adapte a tu estancia perfectamente), en color roble cepillado y blanco perla. Mueble de excelente relación calidad – precio.

Escritorio fabricado en melamina de 15 mm de grosor, con cajones montados sobre guías metálicas.

Medidas: Ancho 123 cm Profundo 50'1 cm Alto 76'5 cm. Dimensiones hueco abierto: 38 x 13 x 40 cm. Medida frontal cajón: 18'7 cm.

Se trata de mobiliario con kit de montaje, que incluye manual de instrucciones y tornillería.

No se garantizan envíos a Menorca, Ibiza y Formentera.

Marca Amazon - Movian Idro Modern - Escritorio con 3 cajones, 56 x 110 x 73,5 cm (Efecto Haya) € 85.99 in stock 1 new from €85.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: 56 x 110 x 73 cm

Acabado clásico en haya laminada

Tablero aglomerado de 16 mm de estructura resistente

Diseño elegante y a la vez completamente práctico

Montaje sencillo. Se requieren dos personas.

Mesa Escritorio Mesa para Ordenador Escritorio Computadora para Estudio Oficina Dormitorio con 2 Cajones Blanco 100x50x77cm € 97.99 in stock 1 new from €97.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Escritorio de Calidad】: La mesa de escritorio está hecha de MDF de nivel E1, lo que garantiza la seguridad y estabilidad de la mesa. Apoyado por cuatro robustas patas de roble, la madera es dura, extremadamente fuerte y estable, tiene una textura clara, resistente al desgaste y a la corrosión.

【Gran Espacio de Almacenamiento】: Este mesa ordenador tiene 2 cajones y un escritorio grande. Su medida total es 77x50x100cm. Cada cajón mide 47.5x48.3x8.8cm. Es muy adecuado para colocarlo en una esquina o al lado de cualquier pared, aprovechando al máximo la mayor parte del espacio de su habitación y organizando la habitación.

【Escritorio Multiusos】: Puede usarse para colocar y organizar computadoras, impresoras, archivos, etc. También se puede utilizar como escritorio de estudio para almacenar y organizar material de oficina, libros, papel, notas, cuadernos y bolígrafos. Hay dos cajones en el nivel inferior, donde se pueden guardar las llaves y la papelería. No se preocupe por la ubicación de los artículos, mantenga su escritorio limpio y evite el desorden.

【Diseño Elegante】: Este escritorio blanco tiene un estilo elegante y moderno, y al mismo tiempo con una estructura sólida y robusta, por lo que encaja perfectamente en muchos lugares diferentes como oficina, estudio, sala de estar, dormitorio, etc.

【Montaje y limpieza】: Montaje rápido y sencillo, viene con manual de instrucciones. Al mismo tiempo, gracias a la superficie lisa, es muy fácil de limpiar. Si tiene alguna pregunta sobre el escritorio de la computadora, comuníquese con nosotros primero, lo ayudaremos a resolverlo lo antes posible.

WOLTU Escritorio para Ordenador de Oficina Escritorio de Madera, Hermoso Escritorio Esquinero, Mesa de Estudio con un Cajón y Estante para Hogar y Oficina Blanco TS39ws € 98.99 in stock 1 new from €98.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: Usamos tableros de MDF de grado E1 para este escritorio con 2 cajones. La estructura de patas está fabricada con tubos de acero de calidad. Gracias al material ecológico y duradero, tiene la buena estabilidad para soportar hasta 35 kg y su limpieza es bastante fácil

Aspecto simple pero moderno: El estilo de nuestro escritorio de oficina es moderno y elegante, agrega un toque artístico a su hogar. El tablero blanco combina con el pequeño cajón de roble claro, que se ajustará bien con otros muebles de todo tipo de decoración. Es una opción ideal para su oficina, estudio o dormitorio

Riel sin ruido: El cajón de la mesa de ordenador equipa con rieles de metal sin ruidos para garantizar la fluidez al abrir y cerrar el cajón. Lo que hacemos WOLTU es para brindarle un entorno tranquilo y cómodo al trabajar o estudiar tanto en casa como en oficina

Gran espacio de almacenamiento: La dimensión de la mesa madera es 110x50x75cm. Tiene una superficie amplia para poner computadora, libros y otras necesidades. Los documentos y otros articulos se pueden guardar en los 2 cajones. Cuando esté trabajando o estudiando al escritorio de estudio, todo está ordenado y al alcance

Fácil de montar: Ofrecemos el manual de montaje claro y los accesorios necesarios, la instalación de esta escritorio para oficina se terminará en unos minutos

Mesa de Despacho con 3 Cajones, mesa de Oficina o Estudio, Modelo Stil, Acabado en Blanco Artik y Roble Canadian, Medidas: 136 cm (Largo) x 67 cm (Ancho) x 74 cm (Alto) € 146.00 in stock 3 new from €139.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas de la mesa: 136 cm (largo) x 67 cm (ancho) x 74 cm (alto). Medidas de la cajonera: 44 cm (largo) x 40 cm (ancho) x 53 cm (alto). Stil es una mesa de escritorio ideal para toda clase de oficinas y despachos.

Estructura en melamina de alta calidad con acabados en blanco Artik (blanco mate) y sobres en Roble Canadian. A la derecha, la mesa incluye una cajonera fijada a la estructura con 3 cajones con tiradores grises y guías metálicas.

La mesa de oficina presenta una estructura muy robusta y sólida, gracias a sus patas continuas y un tablero central que va de lado a lado de la mesa para darle más estabilidad.

El material del conjunto es de calidad recubierto por una melamina de alta densidad e impermeable de larga durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal). READ Los 30 mejores Sacaderas De Pesca capaces: la mejor revisión sobre Sacaderas De Pesca

Astory Escritorio para computadora portátil con cajón con patas plegables y ranura para taza para el piso del sofá Negro € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material respetuoso con el medio ambiente: la mesa de cama para portátil está hecha de tablero DM de madera aglomerada, es segura y respetuosa con el medio ambiente. La superficie es lisa, no es tóxica, no es fácil de estirar, resistente a la humedad, a los arañazos, a las altas temperaturas; las patas están hechas de un tubo de aleación de aluminio con recubrimiento de polvo, un tablero de mesa curvado más fuerte y estable para sentarse. Esta mesa dura toda la vida y no se corroe.

NUEVO ACTUALIZADO: El estante de cama para portátil Astory en un cajón para el caso de que tengas bolígrafos o accesorios adicionales. Proporciona espacio de almacenamiento adicional para tus suministros de oficina para que no se pierdan ni se pierdan. Diseñado con ranura de soporte para iPad (8,66 pulgadas de largo x 0,7 pulgadas) para sostener el iPad o el niño. Nuestra mesa viene con un soporte para bebidas redondo de 2,76 pulgadas de diámetro.

Escritorio multiusos: el portátil Astory Lap Desk funciona como mesa multifuncional en la vida cotidiana y se puede utilizar como estación de trabajo para portátil, mesa de ordenador portátil para la cama, mesa de niños, mesa de pie para el trabajo de oficina y el sofá portátil, mesa o una mesa de libro/tableta, mesa de picnic.

Diseño de botas antideslizantes: los pies de acero están cubiertos con una esponja negra para lograr un buen efecto antideslizante. Protege tu portátil cuando se inclina y proporciona comodidad y estabilidad durante el uso.

Trabajo más sano: si tienes que sentarte en el teclado durante un par de horas, coloca la mesa sobre una mesa normal y descansa al trabajo. Esto ayuda a aliviar el dolor de cuello y hombros. Corte y pulido manuales, liso, limpio, redondo y a prueba de colisiones para evitar golpes y daños, se puede utilizar de forma segura."

Habitdesign Mesa Escritorio, Mesa despacho Reversible, Estudio, Modelo Adapta XL, Acabado en Gris Cemento y Blanco Artik € 127.90 in stock 1 new from €127.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de estudio multiposición adapta xl es una mesa de oficina o escritorio de líneas depuradas y formas sencillas pero muy práctico; mesa reversible, te permitirá montar el módulo de almacenaje (baldas y puertas) a derecha o izquierda, de cara o de lado.

Mesa rinconera: 74 cm (alto) x 136 cm (ancho) x 139 cm (fondo), mesa estirada: 74 cm (alto) x 203 cm (ancho) x 66 cm (fondo).

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y durabilidad; producto certificado por la pefc (asociación española para la sostenibilidad forestal), muy combinable con todo tipo de decoración acabado en Gris Cemento y Blanco Artik (blanco mate).

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

No incluye los objetos de decoración y accesorios (cestas no incluidas).

SoBuy FWT40-WN,Mesa de Ordenador con 2 cajones,Mesa de Escritorio,Blanco,90 x 77 cm,ES (Mesa) € 74.95

€ 54.95 in stock 1 new from €54.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad máxima: 75 kg, Peso:17.5kg

Medidas de la estructura (L, P, H): 90 cm x 45 cm x77 cm

Con 2 cajones para muchas más opciones de almacenamiento. Dispone de un sistema de almacenamiento útil y práctico

La mesa hecha de material de MDF .

Mueble de fácil montaje ,se envia con instrucciones de montaje y Cómoda en estilo moderno

WOLTU Mesa de Ordenador Escritorios de Oficina Escritorio de PC Estación de Trabajo para Ordenador con 3 Cajones en Casa Oficina Juegos Blanco TS40ws € 119.99

€ 113.99 in stock 1 new from €113.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tablero está hecho de tablero de madera de alta calidad con superficie blanca, que corresponde a la clase E1.

Estructura de metal resistente pintado de color blanco, muy estable y aumenta la capacidad de carga de esta mesa.

La superficie de la mesa está recubierta de resina de melamina, por lo que es impermeable, resistente a los arañazos y fácil de limpiar, fácil de limpiar con un paño húmedo.

El escritorio con 3 gavetas ofrece suficiente espacio para pequeños suministros de oficina.

Dimensiones: Tablero: 110x50 cm (WxD); Altura: 75cm; Carga máxima: 35 kg; Color: blanco

SoBuy FWT63-N Mesa de Escritorio Mesa de Ordenador con 2 cajones y 1 Estante L81 cm x P50cm x H100cm ES € 79.95

€ 59.95 in stock 1 new from €59.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad máxima: 75 kg, Peso de envío:19kg

Medidas de la estructura (L, P, H): L81 cm x P50cm x H100cm.

Con 2 cajones y 1 estante para muchas más opciones de almacenamiento. Dispone de un sistema de almacenamiento útil y práctico

Hecho de material de tableros de partículas y MDF.

Mueble kit de fácil montaje ,se envia con intrucciones de montaje y Cómoda en estilo moderno

Marca Amazon - Movian Idro Modern - Escritorio con 3 cajones, 56 x 110 x 73,5 cm (Efecto Roble) € 77.99 in stock 1 new from €77.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas: 56 x 110 x 73 cm

Acabado clásico de roble laminado

Tablero aglomerado de 16 mm de estructura resistente

Diseño elegante y a la vez completamente práctico

Montaje sencillo. Se requieren dos personas.

