Los 30 mejores Ecovacs Deebot N79S capaces: la mejor revisión sobre Ecovacs Deebot N79S

Ecovacs Deebot N79S - Robot Aspirador navegación aleatoria, App y Alexa, Wifi, 4 modos de limpieza, 2 niveles de succión, 60 dB, suelos duros y alfombras, detecta obstáculos y desniveles, negro € 199.00

€ 149.25 in stock

149 used from €149.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Más tiempo para disfrutar las cosas bellas de la vida: DEEBOT N79S ayuda con la limpieza del hogar/Cepillo giratorio en forma de V desmontable con efecto de golpeo succiona toda partícula

Para la limpieza de alfombras y suelos duros/Barre, recoge y aspira en una pasada/3 modos de uso: auto para limpieza normal, Borde para limpiar esquinas y Punto para limpieza de un área definida

Modo Máx incrementa el poder de succión un 50% - adecuada para alfombras/tecnología de detección de obstáculos para evitar y proteger sus muebles/tecnología de seguridad para escalones

La potente batería de litio de 2600mAh ofrece un tiempo de uso de hasta 100 minutos/modalidad autocarga: el robot vuelve automáticamente a la estación de carga cuando el nivel de batería es bajo

Contenido del envío: 1x DEEBOT N79S aspiradora robotizada/1x Control remoto/1x Cepillo central/2x Cepillos laterales/1x Estación para carga de batería/Servicio técnico local disponible

Powerextra Batería de Repuesto 14.4v 2800mAh Compatible con Conga Excellence 990 950 1090 Ecovacs Deebot N79S DN622 Eufy RoboVac 11 11S 11S MAX 30 15C 15T 12 35C IKOHS NETBOT S14 S15 € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 14.4 V, Capacidad: 2800 mAh, Tipo: Li-ion

Perfectamente compatible con CONGA EXCELLENCE y CONGA EXCELLENCE 990950 1090, DEEBOT N79S N79, Tesvor X500, Eufy RoboVac 11 11S 11S MAX 12 15T 15C 15C MAX 30 30C 30 MAX 35C Ecovacs, IKOHS NETBOT S14 S15

Fácil de desmontar e instalar. Protección incorporada para cortocircuitos, sobretensión de salida, sobrecalentamiento y sobrecorriente de salida. De forma segura y confiable, mantiene un rendimiento óptimo de la batería.

Powerextra Batería de Repuesto de iones de litio de 2800 mAh puede durar de 100 a 180 minutos por carga. Hace que su RoboVac funcione durante más tiempo y sea más duradero.

Póngase en contacto con nosotros para cualquier pregunta sobre la batería, ¡ofrecemos un servicio al cliente amigable las 24 horas! Política de devolución de 30 días y servicio de calidad del producto de 12 meses a partir de la fecha de compra.

DingGreat Kit de Recambios de Accesorios para Aspiradora Ecovacs Deebot N79 N79S, Paquete de 2 cepillos Principales, 6 filtros, 6 cepillos Laterales, 1 Filtro primario,1 Cepillo de Limpieza € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: las piezas de repuesto compatibles con la aspiradora robótica Ecovacs DEEBOT N79 N79S. (Por favor confirme su modelo de robot antes de comprar)

HEPA filtros y cepillos laterales de repuesto son hechos de material de buena calidad, que tienen la misma función que el filtro original. Filtros mantienen el rendimiento de limpieza de su robot al tiempo que reducen la infiltración de polvo, polen y otros alérgenos en el aire que respira.

Si los cepillos laterales están doblados debido al envío, recupérelos simplemente remojándolos con agua tibia durante varios minutos. No afectará la calidad y el rendimiento.

Mantenimiento: Para mantener su robot Ecovacs DEEBOT N79 N79S a un rendimiento óptimo y reducir el consumo de la batería, los filtros y cepillos se deben reemplazar cada 2-3 meses.

El paquete incluye: 2 cepillos Principales, 6 filtros, 6 cepillos Laterales, 1 filtro primario,1 cepillo de limpieza. READ Los 30 mejores Lampara De Pie Led Salon capaces: la mejor revisión sobre Lampara De Pie Led Salon

YABER 2800mah Batería de Repuest para Conga Excellence 990, Conga 1090, Conga 950, Ecovacs DEEBOT N79S N79 Eufy RoboVac 11 11S 30 30C 12 35C 14.4V Li-Ion € 24.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [COMPATIBILIDAD AMPLIA CONGA EXCELLENCE 990 950 1090] Compatible con CONGA EXCELLENCE y CONGA EXCELLENCE 990 950 1090 Cecotec, DEEBOT N79S N79, Tesvor X500, Eufy RoboVac 11 11S 11S MAX 12 15T 15C 15C MAX 30 30C 30 MAX 35C Ecovacs. ATENCIÓN: NO COMPATIBLE CON iLife A4 A6 V7 serie y Conga 1290 1390 3090. Si tiene dudas sobre la compatibilidad, consúltenos primero.

[ULTRA ALTA CAPACIDAD] Hecho de células Li-ion, Capacidad de 2800mAh para limpieza profunda en toda la casa. ▶ Nota: una batería nueva debe cargarse completamente antes de su uso. (al menos 12 horas). Y se puede activar por completo y lograr un rendimiento óptimo después de 2-3 veces el uso regular (carga / descarga completa).

[GARANTÍA DE ALTA CALIDAD]Chip de protección inteligente con múltiples sistemas de protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y sobretensión para garantizar la seguridad y extender la vida útil de la batería.

[FÁCIL DE USAR] Compatible con el cargador OEM, fácil instalación y se adapta perfectamente. Y el paquete incluye un peine plano como regalo, lo que le ahorra mucho tiempo para limpiar los cepillos.

[GARANTÍA DE 12 MESES Y SERVICIO AMISTOSO] Comuníquese con nosotros a través de "[email protected]" si tiene alguna dificultad. GARANTÍA DE 12 MESES, ASÍ COMO SERVICIO POST-VENTA AMISTOSO como siempre.

melasta 14,4v 2600mAh de Iones de Litio Batería para Conga 990 1090 950 Conga Excellence 990 950 1090 Ecovacs DEEBOT N79S N79 DN622 Eufy RoboVac 11,11S,12,15C 15T,30,30C,35C IKOHS NETBOT S15 S14 € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología iPower de melasta:Batería de iones de litio de 14,4 v 2600 mah,integrado en celdas de grado A +,la selección de celdas con UL CE UN38.3 MSDS certificado.proporcione hasta 2-3 horas de tiempo de trabajo con una sola carga.

Perfectamente compatibilidad: Totalmente compatible con Conga 990 1090 950, Conga Excellence 990 1090 950; Ecovacs Deebot N79S, N79, DN622.11, DN622, DN622.31, N79W, N79SE, 500; Eufy Robovac 11, 11S, 11S Max, 12, 15C, 15C Max, 15T, 30, 30 Max, 30C, 35C; Tesvor 500; IKOHS NETBOT S14 S15. tenga en cuenta: no es compatible con la serie iLife A4 A6 V7 y Conga 1290 1390 3090.

Función de protección múltiple:La tecnología de PCB patentada proporciona protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento.la tecnología avanzada de iones de litio mejora la densidad de energía,La tasa de autodescarga es inferior al 1% mensual.

Fabricado al 100% con piezas originales,Utilizado como los originales.Circuito CC-CV de carga inteligente incorporado, totalmente compatible con su batería y cargador originales.

Garantía sólida: devolución de dinero de 45 días, garantía de un año.Cualquier cosa, contáctenos directamente, debemos resolverlo.

Ecovacs DEEBOT 950 Robot con Tecnología Ozmo y Smart Navi 3.0, 200 min + Turbo, 40 W, 66 Decibeles, Negro € 599.00

€ 299.95 in stock 10 new from €299.95

153 used from €132.52

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barre, aspira y friega de una sola vez: todo con la tecnología OZMO, combina una fuerte potencia de aspiración junto con la tecnología adecuada para una limpieza en profundidad

Smart Navi 3.0: el robot aspirador crea un mapa interactivo del entorno para que planificar la limpieza de forma eficaz y, además, permite también la creación de mapas de varias plantas

Utilizando la app ECOVACS HOME, se crean barreras virtuales con el móvil en el mapa para priorizar o bloquear áreas para que el aspirador inteligente automático limpie donde sea necesario

Con detección automática de alfombras y limpieza en húmedo, esta aspiradora robot, además, puede ser manejada a través de dispositivos con función Smart Home

NASTIMA 14.4V 2600mAh Batería de Repuesto de Iones de Litio Compatible con Conga Excellence 990, 950, 1090, Ecovacs Deebot N79, N79S, DN622, Eufy RoboVac 11, 11S, 30, 35C y IKOHS Netbot S14, S15 € 29.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Especificación Técnica:】: Voltaje: 14.4V; Capacidad: 2600mAh; Tipo: Li-ion; Peso: 227g/0.5lb; Dimensión: 71*37.2*36.8mm/2.8*1.46*1.45in; La batería de iones de litio de alta capacidad de 2600mAh es más duradera y puede durar 2-3.5 horas por carga.

【Amplia compatibilidad】: Total compatibilidad con Conga excellence 990, 950, 1090, Eufy RoboVac 11, 11S, 11S MAX, 12, 15C, 15C MAX, 15T, 30, 30C Max, 35C, Ecovacs Deebot N79S, N79, DN622, Tesvor X500 y IKOHS netbot S14, S15 (si el voltaje, el tamaño y el enchufe coinciden, entonces encajará). Nota: Esta batería NO es adecuada para iLife A4 A4S A6 V7 V7S V7S pro y CONGA 1290 1390 1490 1590 3090 4090, Eufy RoboVac 11+.

【Tecnología Avanzada de iones de Litio】: Proporciona una densidad de energía mejorada. Sin efecto memoria y baja tasa de autodescarga (1% por mes).

【Seguridad y Confiabilidad】: CE, certificado por RoHS. Tecnología de equilibrio de batería patentada, protección integrada contra sobrecarga, sobredescarga, sobretensión, sobrecorriente y sobretemperatura.

【100% de Satisfacción】: Quedará 100% satisfecho o le devolveremos el dinero por 35 días, 1 año de garantía. Si tiene algún problema, contáctenos por correo electrónico ([email protected]), ¡las 24 horas lo ayudaremos a resolver el problema!

APLUSTECH Kit de 21 Accesorios y Recambios para Cecotec Conga Excellence 990 y Ecovacs Deebot N79 N79S- Cepillo Lateral, Cepillo Central, Filtro HEPA, Filtro Esponja. € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Accesorios para Cecotec Conga Excellence Serie 990. Y es compatible con Ecovacs Deebot N79 N79S.

Alta calidad- Las piezas de la aspiradora estan hecha de materiales de calidad. Se prueba rigurosamente la compatibilidad y la durabilidad de los accesorios. Hecho del material de alta resistencia y respetuosa al medio ambiente.

Para maximizar el rendimiento de limpieza, limpie los repuestos dos veces por semana. Y reemplace los accesorios cada 8 semanas.

Cada Paquete Incluye Un Conjunto de 21 piezas : 6x Filtros HEPA; 6x Filtros Esponja Negro; 6x Cepillos Lateral; 1x Cepillo Central ; 1x Filtro de Malla; 1x Herramienta de Limpieza.

✔SATISFACCIÓN TOTAL. En un plazo de 30 días si no queda satisfecho, puede solicitar la devolución sin gasto.

AHJ Batería de Reemplazo Compatible con Cecotec Conga Excellence 990 950 1090, Ecovacs Deebot N79S N79, IKOHS NETBOT S14 S15, Eufy RoboVac 11S 11S MAX 15C 30, 14.4V 2600mAh Li-Ion Batería con Cepillo € 24.29

€ 22.49 in stock 2 new from €22.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOLO COMPATIBLE CON Cecotec Conga Excellence y Excellence 990 950 1090 & Ecovacs Deebot N79S N79 & Tesvor X500 & IKOHS NETBOT S14 S15 & Eufy RoboVac11 11S 11S 12 MAX 15T 15C 15C MAX 25C 30 30C MAX 35C. iLife A4 A4S A6 V7 V7S V7S pro y CONGA 1290 1390 1490 1590 3090 4090, Eufy RoboVac 11+. Si no confirma si es compatible con su modelo, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Voltaje: 14.4V, Capacidad: 2600 mAh, tipo: Li-ion recargable. De tamaño es igual que la original y se conecta sin problemas. Proporciona una duración de 120 minutos después de estar cargada completamente. ayudar a su Robot a limpiar toda la casa fácilmente.

Mecho de 4 células recargables premium, AHJ batería puede realizar hasta 500 ciclos de uso. Sin efecto de memoria, baja tasa de autodescarga. NOTA: Cargue completamente la batería antes de usarla por primera vez.

Placa de circuito de protección incorporada para proteger su batería y robot de sobretemperatura, sobrecarga, sobrecorriente y cortocircuito. Reemplazo seguro de la batería para su aspiradora.

Quitar los dos tornillos de la parte de abajo , quitas el conector de la bateria y conectas la nueva, la tapas y a listo, muy fácil de instalar. Obtendrá 1x batería AHJ de 14.4 V, 1x cepillo de limpieza, 1x manual de usuario. Ofrecemos una solución dentro de las 24 horas si tiene algún problema con el artículo.

BSDY YQWRFEWYT Accesorios para Ecovacs Deebot N79 N79S Robot Aspirador Repuestos Cepillo Principal, Filtro Hepa, Cepillo Lateral (Set 1) € 19.88 in stock 1 new from €19.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de accesorios para filtros de aspiradora robótica Ecovacs Deebot N79S N79, cepillos laterales, cepillo principal

El paquete incluye: 1 cepillo principal8 filtros 8 cepillos laterales

Limpie el filtro con frecuencia y reemplace el cepillo, filtre cada 2-3 meses para mantener suAspiradora trabajando todo el tiempo en alto rendimiento.

Garantía de por vida. Servicio de postventa con devolución total de dinero para cualquier insatisfacción. No dude en contactarnos si tiene problema para los productos o el servicio, haremos lo mejor para ofrecer a cada cliente una experiencia de compra fantástica en nuestra tienda

Cecotec Robot aspirador y fregasuelos Conga 1090 Connected, APP control, Aspira, Barre, Friega y pasa la Mopa, 1400Pa, Cepillo especial Mascotas, Fregado inteligente, Control por Voz Alexa y Google € 249.00

€ 123.05 in stock 10 new from €199.00

28 used from €123.05

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Robot aspirador 4 en 1: barre, aspira, pasa la mopa y friega; fregado inteligente con 3 niveles de fregado apto para todo tipo de superficies. 6 modos de limpieza auto, bordes, manual habitación, espiral y vuelta a casa; programable 24/7

El robot aspira, barre y pasa la mopa o friega de forma simultánea; tecnología itech smart 2.0 para una navegación inteligente; el robot aspirador vuelve automáticamente a la base de carga

Compatible con alexa y google home; app control para controlar tu robot desde cualquier parte, seleccionar los modos, programarlo, seleccionar el nivel de succión o fregado la limpieza; sistema immortal battery con hasta 160 minutos. Compatible con red de 2.4GHz (no compatible con la red de 5GHz)

El control remoto no está incluido.

Modo turbo en alfombras; mopa dedos materiales apta para todo tipo de superficies; cepillo central rotativo que limpia a fondo la suciedad en alfombras y moquetas; incluye un filtro de alta eficiencia; incluye 2 depósitos de gran capacidad

MAXDIRECT Kit de Recambios de Accesorios para Aspiradora Ecovacs Deebot N79 N79S - Cepillo Lateral, Cepillo Central, Filtro HEPA, Filtro Esponja - Pack de 21 PCS € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NOTA: MaxDirect y Amazon son los único Resellers autorizados.

Accesorios para Ecovacs Deebot N79 N79S. Ycompatible con Conga 990 y Excellence Serie 990.

Alta calidad- Las piezas de la aspiradora son diseñada para una larga duración. Se prueba rigurosamente la compatibilidad y la duración de los accesorios. Hecho del material de alta resistencia y respetuosa al medio ambiente. Y Para maximizar el rendimiento de limpieza, limpie los repuestos dos veces por semana. Y reemplace los accesorios cada 8 semanas.

Cada Paquete Incluye Un Conjunto de 21 piezas : 6x Filtros EPA; 6x Filtros Esponja Negro; 6x Cepillos Lateral; 1x Cepillo Central ; 1x Filtro de Malla; 1x Herramienta de Limpieza.

✔SATISFACCIÓN TOTAL. En un plazo de 30 días si no queda satisfecho, puede solicitar la devolución sin gasto. READ Los 30 mejores Laken Botella Acero Inoxidable capaces: la mejor revisión sobre Laken Botella Acero Inoxidable

SODIAL Kit De Accesorios para Ecovacs Deebot N79S N79 Aspiradora Robotica Filtros, Cepillos Laterales, Cepillo Principal (2 + 1 + 10 + 10) € 20.22 in stock 1 new from €20.22 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de accesorios para Ecovacs Deebot N79S N79 Robotic aspiradora filtros, cepillos laterales, cepillo principal

Por favor, limpia el filtro con frecuencia, y reemplaza el cepillo, filtra cada 2 – 3 meses para mantener tu aspiradora funcionando todo el tiempo en alto rendimiento.

Decdeal Kit de Repuestos para Ecovacs Deebot N79 N79S Robot Aspirador - 3 HEPA Filtros + 6 Cepillos Laterales, Kit Replacement for Ecovacs Deebot N79 N79S Robotic Vacuum Cleaner € 14.99 in stock 1 new from €14.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Accesorios de repuesto para Ecovacs Deebot N79 y N79S.

El juego contiene 6 cepillos laterales y 3 filtros HEPA.

Reemplace regularmente los accesorios para mantener su limpiador funcionando al máximo rendimiento.

Fácil de reemplazar los accesorios, no se requieren herramientas.

TOOGOO Kit De Accesorios De Reemplazo Filtro Cepillo Principal Cepillo Lateral para Ecovacs Deebot N79S N79 Aspiradora Robotica (Filtro + Cepillo) € 10.81 in stock 5 new from €10.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste para el aspirador robotico Deebot N79s N79 DN622-DN79.

Hecho de materiales de alta resistencia y proteccion del medio ambiente.

Mantenga su limpiador funcionando al maximo rendimiento reemplazando el kit de accesorios una vez al mes o dos veces, segun su uso.

Compatible con: Estas piezas de repuesto son compatibles con la aspiradora robotica Deebot N79s N79 DN622-DN79.

BAKTH 14.4V 2600mAh Li-Ion Batería de Reemplazo para Conga Excellence 990 950 1090, Ecovacs Deebot N79 N79S DN622, Eufy RoboVac 11 11S 12 15C 30 30C 35C, IKOHS NETBOT S14 S15 € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ampliamente compatible】Compatible con Conga Excellence y Conga Excellence 990 950 1090, Ecovacs Deebot N79, N79S, DN622, Eufy RoboVac 11, 11S, 11S MAX, 12, 15C, 15C MAX, 15T, 30, 30 MAX, 30C, 25C, 35C, IKOHS NETBOT S14 S15. ATENCIÓN: NO COMPATIBLE CON iLife A4 A6 V7 serie y Conga 1190 1290 1390 1490 1590 3090 4090.

【Larga duración】La batería de iones de litio de 2600mAh proporciona de 100 a 180 minutos de duración cuando está completamente cargada. El tiempo específico varía según el modelo y la antigüedad de la máquina, la mayoría de los cuales duran 2 horas.

【Ultra seguro】Protecciones múltiples integradas contra sobrecarga, descarga excesiva, sobrecorriente, cortocircuito y sobrecalentamiento interno, garantizan un uso más seguro con su aspiradora.

【Fácil de instalar】Instale la batería en 2 minutos, simplemente retire los dos tornillos en la parte inferior, retire el conector de la batería y conecte el nuevo, luego reviva su robot nuevamente.

【Larga vida】Hecho de celdas de batería premium. Normalmente, cargue el ciclo más de 300 a 500 veces. Ofrecemos 12 meses de garantía a partir de la fecha de compra.

WuYan 10 filtros Hepa para Ecovacs Deebot N79S N79 para Eufy RoboVac 11 11C para CONGA EXCELLENCE 990 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Purifica el aire. Adsorción de bacterias, hongos, polvo

Reemplaza a menudo el filtro para ayudar a que el aire interior sea más fresco

El filtro y el filtro hepa real capturan el 99,97% de los alérgenos

10 filtros para reemplazo, ayuda a reducir los olores domésticos

Modelos compatibles: CONGA EXCELLENCE, para iboto Aqua v710, para Eufy RoboVac 11 11C, para Deebot N79S N79, para Conga Excellence 5040 990

Batería de repuesto de 2600 mAh para aspiradora DB-N79S, batería recargable de iones de litio para aspiradora Eufy RoboVac 11,11S,11S MAX,15C MAX,15T 30,30C y Ecovacs Deebot N79 N79S DN622 € 29.51 in stock 1 new from €29.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería de iones de litio recargable, 2600 mAh, 14,4 V/37,44 Wh.

Certificación CE. Apto para productos OEM. Es fácil de usar y perfecto para aspiradoras de las series Ecovacs Deebot y Eufy RoboVac.

Compatible con: Ecovacs Deebot N79, Deebot DN621, Deebot N79S, Deebot DN622, Eufy RoboVac 11, RoboVac 11S, RoboVac 11S MAX, RoboVac 12, RoboVac 15C, RoboVac 15C MAX, RoboVac 15T, RoboVac 3T 0, RoboV. AC 30C Max, RoboVac 35C.

Gran capacidad, larga vida útil, compatibilidad completa, seguro y fiable. Cargue la batería completamente antes de usarla por primera vez. Confirma tu modelo de robot antes de comprar.

El paquete incluye: 1 batería DB-N79 de iones de litio para aspiradoras Ecovacs Deebot y Eufy RoboVac

YanBan Kit de repuesto para Ecovacs Deebot N79S N79 para Eufy RoboVac 11 11C para CONGA EXCELLENCE 990, juegos de cepillo de rodillo, filtro hepa, cepillo lateral, filtro primario € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Modelos compatibles: para Conga Excellence, para Iboto aqua v710, para Eufy robovac 11 11c, para Deebot n79s n79, para Conga Excellence 5040990.

✔ El cepillo lateral puede penetrar profundamente en las esquinas y los bordes para eliminar más suciedad, polvo y escombros. Fácil de quitar y reemplazar como parte del mantenimiento de rutina.

✔ El filtro True HEPA captura el 99,97% del polvo y alérgenos como el polvo doméstico, la caspa de las mascotas, las esporas de moho y el polen de las plantas.

✔ Rodillo anti-enrollamiento de nuevo diseño, el cepillo giratorio ajusta la rotación, barre el polvo en la caja de polvo y evita que el cabello se enrede.

✔ Se recomienda que reemplace las piezas de repuesto cada 2 a 3 meses dependiendo de la frecuencia de uso para mantener la máquina funcionando al máximo.

Motor de cepillo de rodillos para Ecovacs DEEBOT N79S N79 Eufy RoboVac 11 11C Conga Excellence 5040 990 piezas de aspirador robótico € 30.99 in stock 1 new from €30.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exquisito y delicado, muy bien coordinado con el equipo original

Sólido y duradero, larga vida útil. Fácil de instalar y de usar

Se utiliza en la barredora para recoger el polvo y obtener mejores y más rápidos resultados de limpieza

Aspiradora robótica Ecovacs DEEBOT N79S N79 Eufy RoboVac 11 11C CONGA EXCELLENCE 5040 990

Contenido del paquete: 1 motor de cepillo de rodillo

Hepa filtro lateral cepillo rodillo filtro primaria kits reemplazo para ecovacs Deebot n79 n79s robot Partes de aspirador accesorio € 12.78 in stock 1 new from €12.78 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de accesorios para Ecovacs Deebot N79S N79, para Eufy RoboVac 11 11C, para CONGA EXCELLENCE 5040 990 Robotic Aspiradora Filtros HEPA, cepillos laterales, cepillo principal y filtro primario.

Alto rendimiento: encaja en su lugar para un reemplazo rápido y sin esfuerzo. No requiere herramientas, fácil de quitar y reemplazar como parte del mantenimiento de rutina.

Mantenimiento - Mantenga su limpiador robótico funcionando al máximo rendimiento cambiando el kit de reposición de consumibles cada 2 ~ 3 meses, dependiendo de su frecuencia de uso.

El kit de repuesto incluye: 4 juegos de filtros (4 filtros de alta eficiencia+4 filtros de espuma), 4 cepillos laterales, 1 cepillo para rodar, 1 filtro primario. Si los cepillos laterales doblados debido al envío, recuperarlos simplemente empapando con agua tibia durante un tiempo.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros directamente, le responderemos en 24 horas.

YanBan Cepillo Principal de Repuesto para aspiradora robótica Conga Excellence Iboto Aqua V710, para Eufy Robovac 11 Robovac 11c Deebot N79s N79 5040 Ecovacs Deebot N79 N79s Conga Excellence € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Cepillo principal enrollable para aspiradora robótica CONGA EXCELLENCE iboto aqua v710 Eufy RoboVac 11 RoboVac 11C DEEBOT N79S N79 5040 Ecovacs Deebot N79 N79s Conga Excellence Accesorios.

Mantenimiento: mantenga su robot funcionando al m¨ximo rendimiento cambiando la pieza de repuesto cada 2 ~ 3 meses, dependiendo de su frecuencia de uso.

Compatible con CONGA EXCELLENCE Robotic iboto aqua v710, Eufy RoboVac 11 RoboVac 11C DEEBOT N79S N79 5040 Ecovacs Deebot N79 N79s Conga Excellence Eufy RoboVac 11, RoboVac 11c, Conga Excellence, Ecovacs Deebot N79 Deebot N79s limpiador rob¨tico.

Empaquetado con 2 piezas de cepillo principal rodante. (?Confirme los tama?os de cepillo de filtro antes de comprar!)

TAIFU Adaptador de CA 19V Cargador para Aspiradora Spider Robot Navigator 0606003 0608003 Aspiradora Robótica ECOVACS DEEBOT N79 N79S Shark Ion Robot RV700 RV720 RV725 RV750 R850 RV852 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Los productos están certificados por CE / FCC / RoHS / GS/ REACH; Garantía: reembolso gratuito en 30 días; Garantía del producto en 3 años.

Entrada: 100-240V 50-60Hz, Salida: DC 19V 600MA, Longitud del cable: 2Meters long

❤ ✅Compatible con: Shark Ion Robot RV700 RV720 RV725 N RV750 R850 RV852 Vacuum

❤ ✅Compatible con: Adaptador de corriente para aspiradora Dirt Devil Spider M607 M608 M606 0606003 Accesorios para aspiradoras Robot Aspiradoras Libero Spider Fusion

❤ ✅Compatible con: Aspiradora robótica ECOVACS DEEBOT N79 N79S DN622-DN79

CARGADOR ESP Cargador Corriente 19V Compatible con Reemplazo para Aspiradora Aspirador Robot ECOVACS Deebot N79S Recambio Replacement € 18.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: CARGADOR ESP. Su modelo de dispositivo debe coincidir con toda la descripción exacta tal como se indica en nuestro anuncio ( Reemplazo para Aspiradora Robot ECOVACS Deebot N79S )

Verifique comprar al vendedor "CARGADOR ESP", que es el propietario de la marca y el único que garantiza la compatibilidad del cargador con el modelo del dispositivo que se anuncia

Salida / Output : 19V

Contenido del envío: cargador de corriente con enchufe español/europeo

Longitud del cable: 90cm /// Si esta buscando el cargador reemplazo para otro modelo distinto al que anunciamos, por favor, contacte con nosotros (Vendedor "CARGADOR ESP") para propocionarle el cargador correcto READ Los 30 mejores Taburete Con Ruedas capaces: la mejor revisión sobre Taburete Con Ruedas

Accesorios para Cecotec Conga Excellence 990 Ecovacs Deebot N79 N79S Kit de reemplazo de aspiradora Robot € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo de ajuste: Para el robot aspirador Cecotec Conga Excellence 990 ecovacs deebot N79 N79S.

Los accesorios de aspiradora ecovacs deebot son de alta calidad. Está hecho de materiales de alta resistencia y respetuosos con el medio ambiente.

Los accesorios de vacío ecovacs deebot son fáciles de eliminar la suciedad, el polvo y la basura en esquinas y bordes con eficacia Especialmente tu pelo y el de tus mascotas..

Las partes deebot de ecovacs son duraderas y fáciles de instalar. Haga que sus ecovacs sean más limpias y más largas.

【Garantía del fabricante】Hay una garantía de 60 días después de la entrega. Por favor, compre con confianza.

Sweet D Cepillo Principal para Conga Excellence Eufy RoboVac 11 RoboVac 11c Cepillo de Rodillo para Ecovacs Deebot N79 N79s Accesorios, Paquete de 2 € 17.80 in stock 2 new from €17.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Eufy RoboVac 11 RoboVac 11c Ecovacs Deebot N79 Deebot N79s Robot Aspirador. (¡Por favor confirme los tamaños de su cepillo principal antes de comprar!)

Alto rendimiento: cuando la barredora está trabajando, el cepillo de rodillo ajusta la rotación y limpia el suelo. Dimensión: 16.5cm (6.5").

Rentable: el cepillo principal es de la misma calidad que el original, que gasta menos dinero. Encaje en su lugar para un reemplazo rápido y sin esfuerzo.

Mantenimiento: Mantenga el robot funcionando al máximo rendimiento cambiando las piezas cada 3 ~ 6 meses. No requiere herramientas, fácil de reemplazar el cepillo rodante.

Servicio íntimo: Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico y le responderemos dentro de las 24 horas.

Filtrar Cepillo Piezas de Repuesto Accesorios Conjunto por Aspirador Robot Ecovacs DEEBOT OZMO N79 OZMO N79S (15 Piezas) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo compatible: este juego de accesorios es solo compatible con Ecovacs Deebot OZMO N79 OZMO N79S Robot aspirador (confirma tu modelo de robot antes de comprar)

El paquete incluye: 15 piezas de accesorios para Ecovacs DEEBOT OZMO N79 N79S (1 cepillo principal + 6 filtros + 6 cepillos laterales + 1 filtro primario + 1 cepillo de limpieza)

Buena calidad: los paños están hechos de 100% microfibra de alta calidad, fuerte absorción de agua. Lavable y reutilizable. Mantiene la potencia de limpieza de los robots al mismo tiempo que reduce el polvo, el polen

Reemplazar la frecuencia: ajuste a presión para un intercambio rápido y sin esfuerzo, sin necesidad de herramientas. Mantén tu robot al máximo rendimiento cambiando el kit de recambio de consumibles cada 2 ~ 3 meses, dependiendo de la frecuencia de uso

Servicio de calidad: si tiene algún problema, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. Ofrecemos productos de la más alta calidad y un servicio al cliente de alta calidad

BuTure 14.4V 2800mah Batería de Reemplazo para Conga Excellence 990, 950, 1090, Ecovacs Deebot N79, N79S, DN622, IKOHS Netbot S14, S15 y Eufy RoboVac 11, 11S, 12, 30, 35C con Cepillo de Limpieza € 22.89 in stock 1 new from €22.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Excelente Modelo Compatible】Compatible con Conga excellence y Conga Excellence 990 950 1090; Deebot 601 605 N79 N79S; Tesvor X500; Eufy RoboVac 11 11S 12 11S MAX 35C 35C Ecovacs 30C 30 MAX; IKOHS NETBOT S14 S15. ATENCIÓN: [NO COMPATIBLE CON iLife A4 A6 V7 serie y Conga 1290 1390 3090.] Antes de comprar la batería, si tiene dudas sobre la compatibilidad, consúltenos primero.

【Batería de Alta Calidad】Renueva la batería de tu robot aspirador y consigue el máximo rendimiento de limpieza, BuTure batería cuenta con una capacidad de 2800mAh, ayudar a su Robot a limpiar toda la casa fácilmente. NOTA: Cargue nueva batería durante una noche (por lo menos 12 horas) antes del primer uso.

【Protección Múltiple】Sin efecto memoria, con protección contra sobrecarga, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos pasó más pruebas de envejecimiento para garantizar un funcionamiento más seguro.

【Batería de Uso y cuidado】Reemplace fácilmente la batería, el reemplazo directo no requiere ninguna otra modificación o herramienta. Si no lo usa durante mucho tiempo, la batería se descargará automáticamente, cárguela completamente antes de usarla. Se recomienda almacenar la batería en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

【Servicio postventa las 24 horas】Garantía de 12 meses, devolución de dinero en 30 días. Si hay un problema con la batería o el embalaje recibidos, comuníquese con nosotros a través de "[email protected]" , nos encargamos de cualquier problema relacionado con la calidad con un REEMPLAZO o REEMBOLSO.

Motor de rueda izquierda y derecha para aspiradora robot Ecovacs Deebot N79S N79 € 58.52 in stock 1 new from €58.52 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor de rueda izquierda y derecha para aspiradora robot Ecovacs Deebot N79S N79

Hecho de materiales de alta calidad, duradero de usar.

Compatible con: Ecovacs Deebot N79S N79. Ayuda a tu robot a caminar.

Como parte del mantenimiento normal, se puede quitar y reemplazar fácilmente.

Contenido del paquete: 1 rueda derecha, 1 rueda izquierda.

Sweet D Accesorios de Recambios Conga Excellence 990 Ecovacs Deebot N79 N79S Robotic Aspiradora, HEPA Filtros y Cepillos Laterales, 18 pzs € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de accesorios de limpieza ompatibles con robots aspiradores Conga Excellence 990 Dry,ECOVACS ROBOTICS DEEBOT N79 N79S,Eufy RoboVac 11 11c.

HEPA filtros y cepillos laterales de repuesto son hechos de material de buena calidad, que tienen la misma función que el filtro original.

Filtros mantienen el rendimiento de limpieza de su robot al tiempo que reducen la infiltración de polvo, polen y otros alérgenos en el aire que respira.

Si los cepillos están doblados debido al envío / uso, simplemente remójelos en agua tibia por un tiempo para recuperarlos.

Garantía de fabricación: 30 días de devolución de dinero. Cualquier pregunta será respondida en 24 horas.

