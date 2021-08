Inicio » Electrónica Los 30 mejores Dvd Portatil Coche capaces: la mejor revisión sobre Dvd Portatil Coche Electrónica Los 30 mejores Dvd Portatil Coche capaces: la mejor revisión sobre Dvd Portatil Coche 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

WONNIE 10.1" Reproductor de DVD Portátil con 2 Pantallas Soporta Tarjeta SD/USB para Reposacabezas de Coche con Mando a Distancia € 139.99



Amazon.es Features 【2 TFT & LCD Pantallas】Las dos pantallas en color HD proporciona imágenes claras, la resolución puede ser de hasta 1024 * 600, visibilidad más clara y protectora para los ojos de usted y de sus hijos. Estos dos reproductores de DVD están conectados por cable AV, un es de reproductor principal, y otro es de monitor, así podrás ver la misma película o video.

【Perfecto para viaje】 El diseño portátil y compacto, fácil de llevar, perfecto para el viaje en coche, tambiém adecuado disfrutar de videos con su familias y amigos en casa. El reproductor de DVD portátil con doble pantallas, es genial para la familia que tiene dos niños. Como un regalo para su hijos, el Wonnie Reproductor traerá un tiempo feliz.

【La Función de Memoria】 Admite memoria de punto de interrupción, puede comenzar el punto desde el que partió la última vez, sin necesidad de comenzar desde el principio. Atención: Para la mejor experiencia del uso de clientes, estamos actualizando la función de juego de nuestro productos. Nuestro producto no tiene la función de juego y los joysticks antes de que se complete la actualización.

【Batería Durable】La batería incorporada de 2600mAh con larga vida, se puede permite el uso de reproductor principal hasta de 4 horas(usa el auricular puede prolongar el tiempo del uso), permite el uso juntos del reproductor principali y el monitor hasta 2.5 a 3horas, también puede usar el AC cargador y cargador de coche, no te preocupes por la batería se apaga cuando sales.

【Multiregion & Múltiples Formatos】 Compatible con CD, DVD, -R / RW, VCD, MP3, WMA, VOB, AVI, MPEG1, XVID, JPEG. También soporta los archivos multimedios a través de tarjeta USB (hasta 32GB), tarjeta SD (hasta 32 GB) y tarjeta MMC (hasta 32GB).

FANGOR Reproductor de DVD Portátil con 2 Pantallas 7.5" para Reposacabeza de Coche Soporta Tarjeta SD/USB con Cargador de Coche Mando a Distancia € 89.99



Amazon.es Features 【2 TFT & HD Pantallas】 Hay dos LCD pantallas, uno es de reproductor principal, y otro es de monitor. Ellos están conectados por el cable, el reproductor principal se puede transmitir el señal y la poder a la monitor por el cable AV y cable DC directamente. Las dos pantallas en color HD proporciona imágenes claras, visibilidad más clara y protectora para los ojos de usted y de sus hijos.

【Más de 4 Horas Duración】 La batería incorporada con larga capacidad. Se puede permite el uso de separado de reproductor principal más de 4 horas; si usted utilce el reproductor principal y el monitor al mismo tiempo, lo puede usar alrededor de 2.5-3 horas. Además, viene un AC adaptador y un cargador de coche, no te preocupes por la batería se apaga cuando sales.

【Multiregion & Múltiples Formatos】 Compatible con CD, DVD, -R / RW, VCD, MP3, WMA, VOB, AVI, MPEG1, XVID, JPEG. También soporta los archivos multimedios a través de tarjeta USB, tarjeta SD y tarjeta MMC hasta 128GB de formato FAT32.(Este formato es de necesidad)

【La Función de Memoria】Si usted olvide dónde lo vio por última vez? No se preocupe, nuestro reproductor reproducirá automáticamente desde el punto cerrado de la útima vez. La función de Memoria se puede configurar en "ON" en la página de Setup.

【12 Meses de Garantía】 Le ofrecemos 30 días de garantía de reembolso incondicional y 12 meses de garantía de servicio de postventa. Siempre estamos aquí para le ofrecemos un mejor servico!

WONNIE 2 Reproductor de DVD Portátil para Coche, con 10.5" Doble Pantallas para Niños Viaje 5 Horas Batería Recargable Compatible con Tarjeta SD y USB con 2 Mando a Distancias € 179.99



Amazon.es Features ️ 【Perfecto para Viaje】 El diseño portátil y compacto, fácil de llevar, perfecto para el viaje en coche, tambiém adecuado disfrutar de videos con su familias y amigos en casa. Como un regalo para su hijos, el Wonnie Reproductor traerá un tiempo feliz.

️ 【2 TFT & LCD Reproductor Separado】 Viene con 2 reproductor separado, se puede reproducir 2 diferentes películas simultáneamente, es genial para la familia que tiene dos niños. Las dos pantallas en color HD proporciona imágenes claras, la resolución puede ser de hasta 1024 * 600, visibilidad más clara y protectora para los ojos de usted y de sus hijos.

️ 【La Función de Memoria】Admite memoria de punto de interrupción, puede comenzar el punto desde el que partió la última vez, sin necesidad de comenzar desde el principio. Atención: La función "Last memory" se puede configurar en "ON" en la página de SETUP.

️ 【5 Horas Batería Durable】 La batería incorporada con larga vida, se puede permite el uso hasta de 5 horas(usa el auricular puede prolongar el tiempo del uso), también puede usar el AC cargador y cargador de coche, no te preocupes por la batería se apaga cuando sales.

☎ 【Multiregion & Múltiples Formatos】 Compatible con CD, DVD, -R / RW, VCD, MP3, WMA, VOB, AVI, MPEG1, XVID, JPEG. También soporta los archivos multimedios a través de tarjeta USB (hasta 32GB), tarjeta SD (hasta 32 GB) y tarjeta MMC (hasta 32GB). READ Los 30 mejores Carcasa Llave Peugeot 206 capaces: la mejor revisión sobre Carcasa Llave Peugeot 206

Reproductor de DVD Portátil con 2 Pantallas, Soporte Entrada HDMI, 10.1" DVD Coche para Niños Soporta SD/USB/CD/DVD Región Libre, 4 Horas Batería Recargable - NAVISKAUTO € 129.99
€ 109.99

€ 109.99 in stock 1 new from €109.99



Amazon.es Features Entrada HDMI: Reproductor de DVD portátil incorporado en la entrada HDMI, puede sincronizar video desde su computadora, teléfono móvil, Raspberry Pi, Xbox, PS3, PS4, Firestick, etc.(Cable HDMI no incluido).Admite AV OUT, el cable AV incluido hace posible las imágenes en movimiento en una pantalla más grande como la TV.

Batería Durable: El reproductor principal con la batería recargable incorporado soporta la reproducción hasta 4 - 5 horas, Mientras el reproductor principal se puede transmitir la poder a la segunta pantalla, Soporte las reprodiciones ambas de 2-3 horas al mismo tiempo sin cargando. también puede usar el AC cargador y cargador de coche, no te preocupes por la batería se apaga cuando sales, Mantenga la energía suficiente para ver películas en cualquier momento y en cualquier lugar.

Multi-formatos: Soporte reproducción USB / SD / MMC (hasta 128 GB FAT32) Con puerto USB incorporado y ranura para tarjeta SD que le permite reproducir todos sus medios descargados en ambas pantallas. Puede disfrutar de sus películas, música y fotos en DVD en el camino. Compatible con DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 / JPG / AVI / AVI / MPEG / DIVX formatos múltiples.

Dos Pantallas: Reproductor de DVD para coche con pantalla dual de 10.1 pulgadas, puede conectar el reproductor principal y el monitor segundo para reproducir un mismo video a través del cable AV incluido que puede ofrecer a sus pasajeros del asiento trasero un entretenimiento de mucho tiempo.

18 meses de garantía: si hay cualquier problema sobre nuestro producto, no dude encontactar con nosotros a tiempo. Vamos a darle una solución satisfactoria para usted en tiempo primero

DVD Portátil 15.5" para Niños, WONNIE Reproductor de DVD para Coche en Viaje, Pantalla Giratoria, 6 Horas Batería Recargable, Soporta SD/USB, Sincronizar con TV, con Soporte de Reposacabeza € 119.99



Amazon.es Features 【HD & TFT & Giratoria Pantalla】WONNIE 15.5 pulgadas reproductor de DVD portátil, la pantalla LCD TFT en color HD proporciona imágenes claras, la resolución puede ser de hasta 1280 * 800, visibilidad más clara y protectora para los ojos de usted y de sus hijos. La pantalla giratoria de 270°se puede girar fácilmente a la derecha o a la izquierda según desee, además la pantalla puede girar 180°y doblar como una tableta, puede ponerse al soporte de reposacabeza del coche cuando en viaje.

【4000mAH Batería Durable】La batería incorporada con larga vida, se puede permite el uso hasta de 6 horas, además le proporcionamos un cargador de coche y un 3 en 1 AC adapdator con EU/UL/UK plug, no te preocupes por la batería se apaga cuando sales, no te preocupes más por el problema de enchufe en cualquier país.

【Región Libre & Múltiples Formatos】Compatible con CD,DVD,DVD + R(-R),DVD + RW(-RW),VCD,SVCD(RW),CD-R(RW), MP3, WMA, VOB, AVI, MPEG1, XVID, JPEG. También soporta los archivos multimedios a través de tarjeta USB (hasta 32GB) y tarjeta SD/MMC (hasta 32 GB) con formato FAT32. Atención: NO reproduce MP4 ni Blu-ray.

【Sincronización con TV】Con la ranura de AV IN / OUT, puede sincronizar con TV o otra pantalla grande por el RCA cable. Además, este reproductor tiene la función de “Last Memory”. Como un regalo para su hijos, el WONNIE reproductor traerá un tiempo feliz.

【Información de Garantía】 Le ofrecemos 30 días de garantía de reembolso incondicional, 365 días de garantía de servicio de postventa y el servicio de asesoramiento gratuido toda la vida. Su satisfacción es nuestra primera prioridad.

10,1" DVD para Reposacabezas de Coche con Entrada HDMI, Reproductor de DVD con HD Pantalla soporta USB/SD/AV-IN/AV-out, Región Libre - NAVISKAUTO € 104.99



Amazon.es Features Función de HDMI: DVD coche con la función de entrada HDMI, puede sincronizar videos de hasta 1080p desde su teléfono móvil, computadora, cámara, Raspberry Pi, PS4 / Xbox / Switch o Firestick, etc. (Es compatible con el protocolo HDMI en la versión 1.4.)

Múltiple Formatos: Soporta CD, DVD, DVD + R (-R), DVD + RW (-RW), VCD, SVCD-R (RW), CD-R (RW) de 6 regiones, Soporta AV-IN / AV-OUT, también admite archivos multimedia a través de USB y tarjeta SD (hasta 128 GB de forma FAT32), como VOB, AVI, MP3, WMA, JPEG.

Diseño de SLOT-IN: Unidad óptica de tipo de succión con altavoces duales, el reproductor de DVD cargará el disco automáticamente. Muy conveniente para cambiar el disco y proteger mejor el cargador. Mucho más fácil para que los niños inserten DVD por sí mismos. El diseño de los altavoces estéreo duales inferiores puede reducir la interferencia de sonido en la parte delantera pasajeros

Con el soporte de montaje del reposacabezas personalizado que puede sostener el reproductor de DVD de manera resistente, firme y fácil de instalar en reposacabezas de diferentes tamaños, nunca podrá preocuparse por videos inestables o problemas de caída. También le permite ajustar el ángulo de la pantalla para un mejor ángulo de visión

18 Meses Garantía: También ofrecemos una garantía de 18 meses sin preocupaciones, así como un servicio al cliente amigable que hará que su compra sea absolutamente segura

Reproductor DVD 9 Pulgadas portátil para Coche DVD91P | Reproductor Compatible con DVD, CD y Archivos Multimedia € 54.99



Amazon.es Features ✓Reproductor portátil de DVD 9 pulgadas DVD91P

✓ Pantalla Con Diseño Giratorio Abatible de 9” 16:9 (Diagonal visible 225mm)

✓ Incluye Altavoces 2 x 1,5W. Batería Recargable Incorporada.

✓ Reproductor Compatible con DVD, CD MP3, DVD-/+R/RW. Puerto USB y SD reproductor de archivos multimedia

✓ Anti-Shock Electrónico incorporado. Adaptador de red y mechero incluido. Mando a distancia y soporte de fijación para el reposacabezas del vehículo.

12" Reproductor de DVD para Coche con Entrada HDMI, DVD para Reposacabezas con Auriculares, soporta USB/SD, DVD/CD región Libre - NAVISKAUTO € 109.99



Amazon.es Features Función de HDMI: DVD coche con la función de entrada HDMI, puede sincronizar videos de hasta 1080p desde su teléfono móvil, computadora, cámara, Raspberry Pi, PS4 / Xbox / Switch o Firestick, etc. El reproductor de DVD para coche soporta AV OUT / AV IN, Si tiene 2 reproductores mismos, a través del cable AV, puede ver las mismas películas en ambas pantallas; AV OUT puede emitirse en el televisor.

Diseño de SLOT-IN: Unidad óptica de tipo de succión con altavoces duales, el reproductor de DVD cargará el disco automáticamente. Muy conveniente para cambiar el disco y proteger mejor el cargador. Mucho más fácil para que los niños inserten DVD por sí mismos.

10.1 " Pantalla HD 1366 * 768 con botón táctil y Auriculares: El diseño de altavoces duales le brinda un mejor disfrute acústico. Equipado con auriculares con cable puede proporcionar una calidad de sonido más clara al mirar películas sin que el ruido afecte a los demás.

El reproductor de DVD sin batería con auriculares con cable admite una región libre compatible con DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 / JPG / AVI / AVI / MPEG / DIVX. Ranura para tarjeta USB / SD integrada (hasta 128 GB, FAT32).

Ofrecemos 18 meses de garantía para todos los productos en nuestra tienda. No dude en contactar con nosotros cuando tenga alguna pregunta. Estamos siempre a su disposición.

DVD para Coche Soporta HDMI, MP4 con 2 Pantallas (Sin batería), 10.1" Dual Reproductor de DVD para Reposacabezas con Auriculares Soporta Video 1080P/ MKV/USB/SD/AVI, AV-IN/out - NAVISKAUTO € 215.99



Amazon.es Features Dual reproductor DVD para coche sin batería con entrada HDMI: La función de HDMI le permite sincronizar videos de hasta 1080P desde su computadora, teléfono móvil o kindle fire, etc. (Es compatible con el protocolo HDMI debajo de la versión 1.4). Este reproductor de DVD para coche con función AV-IN / AV-OUT, 2 reproductores de DVD puede reproducir las mismas películas en modo DVD a través del cable AV incluido. Y se puede conectar con TV en casa a través de 3 RCA AV Cable(no incluido)

1080P Reproductor de DVD para Reposacabezas de Coche: Soporte reproducción de video HD de múltiples regiones y 1920 * [email protected], compatible con formatos MP4 / AVI / WMV / MKV / MPEG / MPG / TS / TRP / VOB / FLV / RMVB / MOV / ASF. Ranura para tarjeta USB / SD incorporada de hasta 128 GB de formato FAT32.

Doble Reproductor de DVD para coche sin batería recargable incorporada, puedes usarlo en la casa si tiene el cargador de pared o el adaptador de CA convertidor de energía. Este reproductor de DVD para coche con función AV-IN / AV-OUT, 2 reproductores de DVD puede reproducir las mismas películas en modo DVD a través del cable AV incluido. Y se puede conectar con TV en casa a través de 3 RCA AV Cable(no incluido)

2 Auriculares Cerrados : 2 pares de auriculares con sonido claro y detallado, lo que le brinda una experiencia auditiva inmersiva.

18 Meses de Garantía: Ofrecemos 18 meses de garantía para todos los productos. No dude en contactar con nosotros cuando tenga alguna pregunta. Estamos siempre a su disposición.

10.1" Reproductor de DVD para Reposacabezas de Coche Soporta HDMI, Dual DVD Pantallas con 2 Auriculares para Niño soporta DVD Región Libre/USB/SD/AV-in/AV-out/AUX - NAVISKAUTO € 189.99



Amazon.es Features 【Función de HDMI】: DVD coche con la función de entrada HDMI, puede sincronizar videos de hasta 1080p desde su teléfono móvil, computadora, cámara, Raspberry Pi, PS4 / Xbox / Switch o Firestick, etc. El reproductor de DVD admite AV OUT / AV IN, puede ver las mismas películas en ambas pantallas a través del cable AV; AV OUT se puede emitir en el televisor.

【Dual Reproductor de DVD para reposacabezas】: Dos pantallas HD ultrafinas de 10.1 pulgadas, unidad óptica de tipo succión, cargan discos automáticamente, sus hijos pueden compartir la misma película o ver 2 películas diferentes simultáneamente, lo que puede satisfacer fácilmente las necesidades de diferentes niños.

【Dos auriculares con cable de valor agregado】: Los 2 auriculares con cable proporcionan un volumen suficiente y una calidad de sonido clara mientras miran la película sin ningún efecto perturbador sobre los demás. Reproductores con la función de memoria, puede continuar viendo el DVD desde donde lo dejó la última vez.

【Soporte Regón libre】: el reproductor de DVD lee discos de todos los países. Reproduce todos los archivos multimedia descargados en ambas pantallas. Es compatible con DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 / JPG / AVI / MPEG / DIVX. La ranura para tarjeta USB / SD incorporada (máximo 128 GB, usb / sd debe estar en formato FAT32).

Ofrecemos una garantía de 18 meses y 1 mes de garantía de devolución de dinero sin motivo y soporte técnico profesional de por vida. Si tiene algún problema o pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del mensaje de Amazon o el buzón de postventa.

DVD PORTATIL NEVIR NVR2778DVDPDCU Doble Pantalla € 96.86

Amazon.es Features Diseño elegante y creativo

Calidad óptima para los requisitos del cliente

Hecho de material resistente para un uso prolongado

Producto útil y práctico

Nevir NVR2790DVDPCU DVD € 35.29

Amazon.es Features Nevir

Nvr2790dvdpcu

Dvd

Producto de alta calidad

10.1" Reproductor de DVD para Coche con Entrada HDMI, DVD para Reposacabezas soporta USB/SD, DVD/CD región Libre - NAVISKAUTO € 99.99



Amazon.es Features 【Entrada HDMI】 La función HDMI le permite sincronizar videos de hasta 1080P desde su computadora, teléfono móvil, Raspberry Pi, Xbox o kindle fire, etc. Con la función AV-IN / AV-OUT, 2 reproductores de DVD pueden reproducir las mismas películas en DVD cuando los conectas juntos a través del cable AV incluido, también se puede sincronizar con la TV para una pantalla más grande.

【1080P Reproductor de DVD con reposacabezas】Multi Región y reproducción de video HD 1920 * 1080 @ 30fps, compatible con los formatos DVD / CD / MP3 / VCD / SVCD / DVD-5 / DVD-9. Ranura para tarjeta USB / SD incorporada de hasta 128 GB con formato FAT32 y reproducción directa en formatos AVI / DIVX / MPG / VOB / DAT / JPG / JPEG / MP3.

【Unidad óptica de tipo de succión con altavoces duales】 el reproductor de DVD cargará el disco automáticamente. Muy conveniente para cambiar el disco y proteger mejor el cargador. Mucho más fácil para que los niños inserten DVD por sí mismos. El diseño de los altavoces estéreo duales inferiores puede reducir la interferencia de sonido en la parte delantera pasajeros.

【Función de memoria de punto de interrupción】: La función Reanudar reproducción le permite continuar reproduciendo su película o video desde donde lo dejó la última vez, incluso si se apagó o se retiró el disco. No te preocupes por repetir u omitir. Ahorro de tiempo suficiente. 10.1" Pantalla LCD HD TFT 1024 * 600 con botón táctil para una imagen nítida.

【Soporte de montaje actualizado y 18 Meses Garantía】: El soporte de montaje ajustable personalizado mantiene el monitor del reposacabezas resistente y firme, le permite ajustar el ángulo de la pantalla libremente para un mejor ángulo de visión y se puede usar en reposacabezas de diferentes tamaños. READ Los 30 mejores Smart Watch Men Samsung capaces: la mejor revisión sobre Smart Watch Men Samsung

2 DVD Portátil para Reposacabezas de Coche soporta HDMI, 10.1" Reproductor de DVD para Niños 5 Horas Batería Recargable Compatible con Tarjeta SD y USB con 2 Mando a Distancias - NAVISKAUTO € 179.99



Amazon.es Features Función de HDMI: DVD coche con la función de entrada HDMI, puede sincronizar videos de hasta 1080p desde su teléfono móvil, computadora, cámara, Raspberry Pi, PS4 / Xbox / Switch o Firestick, etc. El reproductor de DVD admite AV OUT / AV IN, puede ver las mismas películas en ambas pantallas a través del cable AV; AV OUT se puede emitir en el televisor.

DVD coche con Dos pantallas: Viene con 2 reproductor dvd separado, se puede reproducir dos diferentes programas al mismo tiempo en los dual pantallas, para satisfacer las diferentes necesidades de dos personas, ambos reproductor vienen con la función AV IN y OUT, utilizarlos conjunto unidos con un cable AV para ver la misma película en las dos pantallas.

Reproductor DVD Portátil: Cada reproductor tiene una 2700mAh batería, soporta la duración hasta 5 horas, Disfrute de un momento feliz con su familia en cualquier momento y en cualquier lugar.

Múltiples Formatos: Formatos Compatibles(La resolución del video es de 720 * 576 o menos) DVD/ SVCD/ VCD/ CD/ MP3/ JPG/ AVI/ MPEG/ DIVX de 6 regiones. También soporta los archivos multimedios a través de tarjeta SD, tarjeta MMC y USB (hasta 128GB del formato FAT32), Y con la función de memoria última, comenzará a reproducirse automáticamente desde donde fue cerrado por última vez.

18 meses de garantía: si hay cualquier problema sobre nuestro producto, no dude encontactar con nosotros a tiempo. Vamos a darle una solución satisfactoria para usted en tiempo primero

16" DVD Portátil para Coche Niños con HDMI, Reproductor de DVD con Batería Incorporado de 6 Horas Duración, soporta USB/SD, Video de Full 1080, MP4, MKV, con Bolsa de Transporte - NAVISKAUTO € 125.99



Amazon.es Features Entrada HDMI: 2020 Nuevo reproductor de DVD portátil actualizado incorporado en la ranura de entrada HDMI, puede sincronizar video y video de hasta 1080P desde su computadora, teléfono móvil, Raspberry Pi, Xbox, PS3, PS4, Firestick o Kindle Fire, etc.(Cable HDMI no incluido). Admite AV Función IN y AV OUT, el cable de salida AV incluido hace posible las imágenes en movimiento en una pantalla más grande como la TV.

1080P Reproductor de DVD de región libre: reproducción de video HD de 1920 * [email protected] fps, decodificador Full HD incorporado, USB y tarjeta TF compatible con reproducción de archivos de video HD de hasta 1080P en MP4 / MKV / MPEG / MPG / TS / TRP / VOB / FLV / RMVB / AVI / MOV / ASF / WMV formatos múltiples. Ranura para tarjeta USB / TF de hasta 128 GB con formato FAT32.

Batería de larga duración: vea videos mucho más tiempo con la batería incorporada de gran capacidad recargable de 5000 mAh, mejor para un largo viaje por carretera. También puede ser alimentado por el cargador para coche incluido o el adaptador de AC para evitar las limitaciones de la batería, asegúrese de que puede usarlo en cualquier momento y en cualquier lugar.

Pantalla giratoria grande de 1366 * 768: este reproductor de DVD portátil de 16 pulgadas con rotación de 270 grados y función de giro de 180 grados permite una experiencia de visualización extrema y una posición fácil. El diseño dual de los altavoces estéreo hace que la voz sea mucho más fuerte y clara. También conecta tus auriculares para disfrutar de un festín audiovisual.

Memoria de punto de ruptura, bolsa de transporte y con una garantía de 18 meses: la función de reanudación automática le permite recoger desde donde dejó la última vez. Viene con una bolsa de transporte resistente para brindar una buena protección y fácil de transportar. También ofrecemos una garantía de 18 meses sin preocupaciones, así como un servicio al cliente amigable que hará que su compra sea absolutamente segura.

DBPOWER 10.5" Reproductor de DVD Portátil 5 Horas Batería Recargable Reproductor DVD con Pantalla Giratoria Soporta Tarjeta SD/USB/CD/DVD/MP3/JPEG con Mando a Distancia € 76.99



Amazon.es Features 【Batería deLarga Duración】 La batería incorporada de 2500mAh puede durar 5 horas. Tres fuentes de alimentación: baterías de litio, carga para automóvil y adaptador de corriente.Lo puedes llevar a cualquier lugar sin preocuparte por quedarte sin batería durante el viaje.

【Alta resolución & Giratoria Pantalla】La pantalla en color HD proporciona imágenes claras, la resolución puede ser de hasta 1024 * 600, visibilidad más clara y protectora para los ojos de usted y de sus hijos. La pantalla giratoria de 270°se puede girar fácilmente a la derecha o a la izquierda según desee, además la pantalla puede girar 180°y doblar como una tableta, puede ponerse al soporte de reposacabeza del coche cuando en viaje.

【Formato múltiple】 CD, DVD, CD-R/RW, DVD -R/+R, DVD+RW/-RW, VCD, SVCD; USB und SD-Karten; MP3/WMA/WAV; MPEG2/AVI/DIVX; JPG; TXT.

【La Función de Memoria】 Admite memoria de punto de interrupción, puede comenzar el punto desde el que partió la última vez, sin necesidad de comenzar desde el principio.

【Diseño Portátil】El diseño portátil y compacto, fácil de llevar, perfecto para el viaje en coche, tambiém adecuado disfrutar de videos con su familias y amigos en casa.

Reproductor DVD Dual de 7 Pulgadas portátil BSL-7DX | Reproductor de Archivos Multimedia Puertos USB y SD | batería incorporada | Sistemas de fijación para el vehículo | € 79.99



Amazon.es Features ✓Reproductor DVD portátil dual de 7 pulgadas. Ideal para el coche, pero también se pueden usar en otros lugares gracias a sus baterías incorporadas de larga duración.

✓ Reproductor de a DVD y CD compatibles con varios formatos de audio y vídeo.

✓ Puerto USB y SD para la reproducción archivos multimedia a través de unidades flash (Pen drive) o tarjetas SD.

✓ Adaptadores de corriente, mechero, conexión entre pantallas y mando a distancia incluidos.

✓ Sistemas de fijación para vehículo, que te permiten colocar las dos pantallas en los reposacabezas traseros del coche.

WONNIE - Reproductor de DVD portátil con pantalla de rotación de 15,6 pulgadas, 1366 x 768 HD, batería 5600 mAh 6 horas, sonido estéreo, sin regiones, USB & SD/AV Out & in (negro) € 141.24



Amazon.es Features ❀2020 Nuevo modelo más grande de pantalla: WONNIE 2020 Nuevo reproductor de DVD portátil con pantalla de rotación de 15,6 pulgadas, no solo ofrece la mejor experiencia de vídeo, sino que también es agradable para tus ojos.

❀ Batería recargable potente: batería recargable integrada de 5600 mAh de gran capacidad, cargador de coche y adaptador de corriente 3 en 1 incluidos. Se puede cargar en casa o en el coche, sin riesgo de interrupción en el viaje. El adaptador de corriente 3 en 1 será la mejor opción para tus viajes.

❀ Alta definición con conexión multimedia: pantalla TFT LCD HD 1366 x 768 para una experiencia clara y vibrante. Compatible con varios formatos: CD, DVD, ± R / RW, VCD, MP3, WMA, VOB, AVI, MPEG1, XVID, JPEG (Blu-Ray no es soportado). (USB / SD / MMC máximo hasta 32 GB)

❀ Última función de memoria: reproductor de DVD portátil permite reanudar la reproducción donde estaba detenido la vez anterior, así podrás seguir reproduciendo. La interfaz AV también te permite ver una película en pantalla grande o televisión con el cable RCA incluido.

❀ El paquete incluye: el paquete incluye un reproductor de DVD portátil WONNIE, un cable RCA, un adaptador de CA 3 en 1, un mando a distancia, un cargador de coche, un manual de usuario (idioma español no garantizado). Tenemos un servicio profesional post-venta, su contacto le responderá en 24 horas. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje amazon.

Reproductor de DVD para Coche Soporta HDMI, 10.1" DVD para Resposacabezas con 2 Pantallas y Auriculares Equipados, soporta Tarjeta SD, USB para Niños en Viajes - NAVISKAUTO € 199.99



Amazon.es Features 【 Función de HDMI 】: DVD coche con la función de entrada HDMI, puede sincronizar videos de hasta 1080p desde su teléfono móvil, computadora, cámara, Raspberry Pi, PS4 / Xbox / Switch o Firestick, etc. El reproductor de DVD admite AV OUT / AV IN, puede ver las mismas películas en ambas pantallas a través del cable AV; AV OUT se puede emitir en el televisor.

【 Dual Reproductor de DVD para reposacabezas】: Dos pantallas HD ultrafinas de 10.1 pulgadas, unidad óptica de tipo succión, cargan discos automáticamente, sus hijos pueden compartir la misma película o ver 2 películas diferentes simultáneamente, lo que puede satisfacer fácilmente las necesidades de diferentes niños.

【 Diseño de SLOT-IN 】: Reproductor de DVD de coche con 2 pantallas sin batería con el diseño de unidad óptica de tipo succión, cargarán automáticamente el disco cuando lo inserte. Es muy fácil de cambiar, para que sus niños cambien el disco por sí mismos y será más seguro proteger el cargador.

【 Múltiple Formatos 】: el reproductor de DVD lee discos de todos los países. Reproduce todos los archivos multimedia descargados en ambas pantallas. Es compatible con DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 / JPG / AVI / MPEG / DIVX. La ranura para tarjeta USB / SD incorporada (máximo 128 GB, usb / sd debe estar en formato FAT32).

Ofrecemos una garantía de 18 meses y 1 mes de garantía de devolución de dinero sin motivo y soporte técnico profesional de por vida. Si tiene algún problema o pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del mensaje de Amazon o el buzón de postventa.

Reproductor DVD Android 9 Pulgadas portátil para Coche BSL-9TANDX | Pantalla táctil |con conexión Bluetooth y WiFi| 1GB RAM 8 GB ROM | HDMI, Micro USB Carga y Datos y Slot TF para microSD | € 99.00



Amazon.es Features ✓Reproductor de DVD con sistema operativo Android

✓ Pantalla táctil de 9 pulgadas

✓ Tecnología Bluetooth y WIFI para conectar los dispositivos compatibles.

✓ 1GB RAM y 8 GB de almacenamiento interno para guardar tus archivos multimedia

✓ Conexión HDMI, Micro USB de carga de su batería interna y datos, Slot TF para tarjetas microSD de hasta 32GB. Adaptador de mechero y red.

WONNIE 1018 - Reproductor de DVD para coche € 144.69



Amazon.es Features ▶ 【 Chip de decodificación HD 】: Reproductor de DVD portátil WONNIE ultrafino de 10,5 pulgadas con pantalla LCD compatible con reproducción de vídeo HD de 1920 x 1080p. Es práctico entretener a sus hijos y familias mientras conduces. También es un excelente regalo para días de fiesta (carga mediante cargador de coche incluido, sin batería).

▶ 【Conexión multimedia】: Este reproductor de DVD de coche puede reproducir directamente desde DVD, SVCD, CD, MP3, JPG, AVI, MPEG, DIVX, formato de vídeo: AVI, DIVX, MPG, VOB, MPEG4, DVD IFO, DVD ISO, DAT, formato de audio: MP3, WMA, soporta USB, MMC y tarjeta SD, hasta 32 GB.

▶ 【 Chip de decodificación HD 】: Reproductor de DVD portátil BIGASUO ultrafino de 10,5 pulgadas con pantalla LCD compatible con reproducción de vídeo HD de 1920 x 1080 p a 30 fps. Es práctico entretener a sus hijos y familias mientras conduces. También es un excelente regalo para días de fiesta (carga mediante cargador de coche incluido, sin batería).

Práctico soporte para reposacabezas: mediante el soporte, el reproductor de DVD del coche se instala fácilmente en los reposacabezas del coche y el ángulo de inclinación es ajustable.

▶ 【100 % servicio al cliente】: todos los reproductores de DVD WONNIE 10.5" pueden disfrutar de 12 meses después del servidor, por favor póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema con él, tenemos servicios en línea y offline, sus problemas recibirán nuestra respuesta rápida dentro de 12 horas y la mejor solución, por favor, directamente a nosotros a través del Amazon Message Center o nuestra after sale-mailbox. Nuestro equipo de ventas profesional le ofrece una solución satisfactoria. READ Los 30 mejores Cascos Gamer Pc capaces: la mejor revisión sobre Cascos Gamer Pc

Innova RNG03AURA7 - Reproductor DVD portátil (USB, SD) € 61.29

1 used from €78.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máxima Calidad

Gran Rendimiento

Facil instalacion

Amazon Basics - Funda para llevar del hombro ordenador portátil de 11,6 pulgadas (29,4 cm) e iPad, negro, 1 unidad € 13.54



Amazon.es Features Maletín compacto y poco voluminoso para tu portátil de hasta 29,46 pulgadas

Con bolsillos para almacenar ratón, teléfono móvil y otros accesorios

Incluye correa acolchada para el hombro

Dimensiones internas: 29,97 x 2,03 x 22,09 cm (largo x ancho x alto)

Dimensiones externas: 32 x 4,82 x 24,38 cm (largo x ancho x alto)

BESTEK Inversor De Corriente 200W 12V A 220V para Coche Cargador De Energía con 2 USB Puertos De 4.8A Y 1 Toma De Encendedor Mechero De Coche y 1 AC Enchufe, Copa De Café € 31.99



Amazon.es Features 【Inversor 12V a 220V-240V, potencia de energía continua 200w】con 1 toma de enchufe EU, 2 puertos de USB (5V/ 2.4a), ideal para carga móviles, tabletas, portátil, cámara digital, ventilador, etc. Convierte el voltaje de 12V DC a 230V AC (50Hz), proporciona una potencia de salida estable y continua de 200w, Alta eficiencia de transferencia ≥90%

【1 toma de mechero adicional】teniendo en cuenta que pueden necesitarse otros dispositivos por ejemplo Mini cargador de coche, Transmisor FM cuando se utiliza el encendedor de cigarrillos del automóvil, hemos agregado una toma adicional para el encendedor de cigarrillos al producto, puede usar el encendedor de cigarrillos para otros dispositivos

【Onda sinusoidal modificada】hay el filtro en la placa base Ic para reducir algunas interferencias armónicas y reparar la curva de salida, procesamiento avanzado de EMC para reducir la interferencia del campo magnético, más estable y mejor que otros inversores de onda sinusoidal modificada. Tecnología SMT, que reduce eficazmente el tamaño del producto e integra más funciones

【Protecciones multiples】fusible incorporado 25a. Protección contra sobrecarga, sobretensión, subtensión, sobre calentamiento, cortocircuito y sobre corriente. Protege tanto el dispositivo de carga como la batería del automóvil

Sistemas de refrigeración: Ventilador de enfriamiento eficiente incorporado, el ventilador inteligente controla efectivamente el ruido. Servicios: BESTEK le ofrece servicio al cliente profesionales y 18 meses de garantía

Lenco BRP-1150 - Reproductor de DVD portátil de Blu-ray y Blu-ray (pantalla TFT giratoria de 11,5", 1024 x 600 píxeles, batería integrada, con adaptador de red y de coche, entrada USB € 343.18



Amazon.es Features Reproductor de Blu-Ray portátil: el Lenco BRP-1150 no es solo un reproductor de DVD convencional, sino también un reproductor de Blu-Ray Disc. La robusta construcción y la pantalla giratoria hacen de este reproductor un dispositivo móvil ideal para películas.

Pantalla: con un tamaño de 11,5 pulgadas y una resolución de 1024 x 600 píxeles, la pantalla del BRP-1150 es ideal para disfrutar de películas y series favoritas en la más alta calidad.

Uso versátil: las conexiones integradas en el BRP-1150 hacen de este dispositivo un reproductor multimedia multifuncional. El contenido se puede reproducir desde USB, SD y, por supuesto, Blu-Ray y DVD. Además, el BRP-1150 puede conectarse a pantallas o proyectores externos a través de una salida AV y un conector HDMI.

Altavoces integrados: si te olvidas de los auriculares, no es una razón para ver la película. Los altavoces integrados son lo suficientemente potentes como para reproducir perfectamente acústicamente cualquier película o serie. Compatible con los siguientes formatos de audio: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, MP3, FLAC y WAV.

Batería integrada: la batería integrada puede durar con una capacidad de 2000 mAh y permite ver películas también lejos de enchufes. El BRP-1150 se puede cargar con los adaptadores de red y de coche incluidos en el envío en todos los enchufes comunes y conexiones de coche.

Pwr Cargador De Coche 1.6 Metros para DBPOWER 9.5 Pulgadas Reproductor de DVD Portátil THX-120100KE, Bush PDVD-116, Medion MD 82767 MD42167 DC Auto Adaptador de Corriente para Carro € 9.99



Amazon.es Features CARACTERÍSTICAS: El dispositivo se alimenta y carga la batería de salidas de CC de 12 V (automóvil, avión, barco) / el cable se extiende hasta 1.6 meter de largo ! / Punta de acero reforzado para usabilidad extendida / Fabricado en Taiwán

Compatibilidad: DBPOWER 9.5" Portable DVD Player THX-120100KE ; Sylvania 7" 9" 10" Sdvd1023 Sdvd1023bj Sdvd1030 Sdvd1032 Sdvd1048 Sdvd1048-2 Sdvd1256 Sdvd1332 Sdvd7002 Sdvd7002b Sdvd7011 Sdvd7012 Sdvd7014 Sdvd7014bj Sdvd7015 Sdvd7015-a Sdvd7018 Sdvd7020 Sdvd7024 Sdvd7024b Sdvd7025 Sdvd7026 Sdvd7027 c m Sdvd7027bl Sdvd7029 Sdvd7030 Sdvd7036 Sdvd7037 Sdvd7040 Sdvd7040b Sdvd7043 Sdvd7045 Sdvd7046 Sdvd7047 Sdvd7052 Sdvd7060 Sdvd7061 Sdvd7066 Sdvd7068; P/n Eadp-18sb ; Craig 7" 9" CTFT713 CTFT716N

SEGURIDAD/CLASIFICACIÓN UL: Probado, aprobado y certificado por UL. El número UL es único. La prueba UL está autorizada por OSHA - Agencia Federal de los EE. UU.

GARANTÍA : Garantía de 30 días para la devolución del dinero. Canje en 24 meses. Somos amigables Expertos de soporte al cliente

BSL 7D - DVD Portátil para coche, 2 Pantallas (LCD TFT 7 pulgadas), USB, lector de tarjetas SD, color negro € 99.99



Amazon.es Features Pantalla 7" TFT LCD / 16:9 ( Diagonal visible 177 mm)

Reproductor CD, DVD/MPEG4/ MP3/CD-/+R/RW/DVD+/-R/RW

Puerto USB + Lector tarjetas SD reproductor Multimedia

Mando Distancia. Anti-Shock. Multi-Angulos. Zoom. Altavoces

Alimentación: DC 9- 12V

DVD PORTATIL 10" NEVIR NVR-2791DVD-PCU € 61.40
€ 55.00

€ 55.00 in stock 7 new from €49.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number NVR-2791DVD-PCU

TFY Soporte Reposacabezas Universal con ángulo - Abrazadera de Sujeción Ajustable para DVD Portátil con Pantalla Giratoria € 28.50



Amazon.es Features Funciona bien con DVD portátil de pantalla giratoria 7 pulgadas a 10 pulgadas.

El ángulo ajustable inferior que sujeta la abrazadera permite ver la pantalla de una posición cómoda y disminuye el deslumbramiento.

La correa ajustable permite un montaje fácil, rápido y seguro en el reposacabezas del coche.

DESMONTABLE - Sujetar con seguridad el DVD portátil en abrazaderas y desmontar con facilidad para mayor comodidad dentro del coche.

PORTATIL Y APTO PARA VIAJES. Los componentes se pliegan de manera compacta para facilitar el almacenamiento en coche cuando no esté en uso.

DVD Portátil Nevir 10.1'' Nvr-2782 DVD-PCU Negro USB € 78.27
€ 75.69

€ 75.69 in stock 2 new from €75.69



Amazon.es Features Dvd portatil

Nevir

Producto de la marca Nevir

