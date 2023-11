Inicio » Top News Los 30 mejores disfraz romano niño capaces: la mejor revisión sobre disfraz romano niño Top News Los 30 mejores disfraz romano niño capaces: la mejor revisión sobre disfraz romano niño 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de disfraz romano niño?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ disfraz romano niño del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Roman Costume (L) € 19.95 in stock 15 new from €15.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye Traje de Romano, blanca, con Hábito, Cinturón y Diadema

Edad 10-12, cintura 255-265" / tórax 30-315" / altura 58-63"

Todos los trajes para niños son probados para EN71 y Nightwear (seguridad) estándares Esto es para assegurar completamente que todos nuestros trajes de niños son seguros y adecuados para su propósito

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

amscan - Disfraz de gladiador romano para niños € 26.98 in stock 1 new from €26.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El disfraz incluye:

Túnica con armadura y capa.

Manguitos y espinilleras.

Atención: Espada y sandalias no incluidas.

Atosa disfraz romano niño infantil soldado 5 a 6 años € 25.80

€ 22.96 in stock 8 new from €22.26 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este modelo infantil de gladiador es perfecto para cualquier niño amante de las batallas de gladiadores. No habrá mejor manera de que se sienta identificado como el mismo Gladiator de la Antigua Roma.

El disfraz de gladiador está concebido para niños de 5-6 años con unas medidas de 64 a 70 cm de contorno de pecho, 58 a 62 cm de contorno de cintura y 68 a 75 cm de contorno de cadera. Es el disfraz ideal si el niño mide entre 115 y 130 cm de altura. Para más seguridad, puedes visitar nuestra Store de Atosa y consultar nuestra guía de tallas para dar con la talla ideal del niño.

El disfraz está formado por 7 piezas: un casco, dos muñequeras, dos espinilleras, una capa y una túnica. La túnica es lisa marrón con un decorado dorado en la faldilla, las mangas cortas rojas van unidas, a juego con la faldilla interior y la capa, propia de la antigua Roma. Por otro lado contiene el casco dorado con el plumaje rojo en la parte superior, las dos espinilleras y muñequeras marrones con detalles dorados.

Este disfraz de gladiador destaca por sus numerosas piezas contribuyendo con todos los accesorios necesarios para rememorar la civilización de la antigua Roma, estos elementos como el casco o las espinilleras llaman la atención creando un disfraz sobrio y eficaz para cualquier ocasión a un magnífico precio.

El disfraz de gladiador de niño se entrega en una práctica funda para que puedas guardarlo cómodamente cuando no se utilice. Además, incluye un colgador para que puedas tenerlo colgado en el armario y evitar que se arrugue o estropee. READ Los 30 mejores Almohadilla Termica Cervical capaces: la mejor revisión sobre Almohadilla Termica Cervical

Smiffy'S 45477S Disfraz De Soldado Romano Con Túnica Capa Incorporada Y Muñequeras, Negro, S - Edad 4-6 Años € 21.14 in stock 13 new from €19.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye Disfraz de soldado romano, Negro, con túnica, capa incorporada, muñequeras y esp

Edad 4-6, cintura 215-225" / tórax 23-25" / altura 46-51"

Todos los trajes para niños son probados para EN71 y Nightwear (seguridad) estándares Esto es para assegurar completamente que todos nuestros trajes de niños son seguros y adecuados para su propósito

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

Atosa disfraz gladiador niño infantil centurión 3 a 4 años € 21.12

€ 17.99 in stock 13 new from €15.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este modelo infantil de gladiador es perfecto para cualquier niño amante de las batallas de gladiadores. No habrá mejor manera de que se sienta identificado como el mismo Gladiator de la Antigua Roma.

El disfraz de gladiador está concebido para niños de 3-4 años con unas medidas de 60 a 64 cm de contorno de pecho, 55 a 58 cm de contorno de cintura y 62 a 68 cm de contorno de cadera. Es el disfraz ideal si el niño mide entre 98 y 115 cm de altura. Para más seguridad, puedes visitar nuestra Store de Atosa y consultar nuestra guía de tallas para dar con la talla ideal del niño.

El disfraz está formado por dos piezas: la túnica y la capa. La túnica contiene una armadura dorada propia de la antigua Roma, unida a ella se forma una camiseta negra de manga corta y una tradicional decoración del vestuario de los gladiadores en la faldilla de color rojo. La capa es lisa de color rojo que llega a mitad de las piernas.

Este disfraz de gladiador destaca por sus elementos decorativos propios de la antigua Roma, estos elementos como la armadura llaman la atención creando un disfraz sobrio y eficaz para cualquier ocasión a un magnífico precio.

Este disfraz de gladiador de niño se entrega en una práctica funda resistente para protegerlo del polvo y mejorar su conservación. Contiene una percha para su fácil guardado en armario.

Boland - Disfraz infantil de Gladiador, conjunto con túnica, protección de brazos y piernas, luchador, caballero, carnaval, fiesta temática € 27.20 in stock 5 new from €27.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El disfraz de gladiador de la marca Boland cuenta con detalles y accesorios auténticos.

Con la armadura moldeada, los protectores de brazos y piernas, la capa roja y la túnica blanca, el gladiador está bien equipado.

El set de disfraces está disponible en la talla 140 (7-9 años).

Con este disfraz conquistarás todos los escenarios de las fiestas.

Combina el disfraz con los accesorios de la marca Boland que hacen pareja (no incluidos) para completar a la perfección el disfraz de fiesta de tu hijo.

Traje del Disfraz del Partido de la Víspera de todos los Santos de muchachos Roman Gladiator Centurion 8/10 años (disfraz) € 23.49 in stock 3 new from €19.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disfraz de centurión romano para niños, grande

Incluye: Túnica con armadura, capa, protectores de brazos y piernas

S 3-4 años, M 5-7 años, L 8-10 años, XL 11-13 años

Seguridad: Todos nuestros disfraces están fabricados exclusivamente para Wicked Costumes de acuerdo con las normas EN71 y están totalmente etiquetados por la CE.

Atosa disfraz gladiador niño infantil 10 a 12 años € 20.77 in stock 12 new from €19.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este modelo de gladiador es perfecto para cualquier niño luchador o amante de las batallas de gladiadores. No habrá mejor manera de que se sienta identificado como los mismos luchadores de batallas de la Antigua Roma.

Este disfraz es para una niño de 10-12 años con unas medidas de 75 a 81 cm de contorno de pecho, 66 a 70 cm de contorno de cintura y 81 a 87 cm de contorno de cadera. Es ideal si el niño mide entre 145 y 160 cm.

El disfraz está formado por 3 piezas: un cinturón, una capa y una túnica. La túnica es lisa blanca con una coraza aterciopelada marrón unida que forma una faldilla en la zona inferior, el cinturón es dorado brillante con el símbolo de un gladiador en el centro y la capa es roja lisa, propia de la antigua Roma.

Este disfraz de gladiador niño destaca por sus numerosas piezas contribuyendo con todos los accesorios necesarios para rememorar la civilización de la antigua Roma, estos elementos como el cinturón o la coraza de la túnica llaman la atención creando un disfraz sobrio y eficaz para cualquier ocasión a un magnífico precio.

El disfraz de gladiadora de niño se entrega en una práctica funda para que puedas guardarlo cómodamente cuando no se utilice. Además, incluye un colgador para que puedas tenerlo colgado en el armario y evitar que se arrugue o estropee.

Henbrandt Niños Romano Emperador Disfraz - 10-12 Years € 17.17 in stock 1 new from €17.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Blanco Is Adult Product Size 10-12 años

My Other Me Guerrero Romano 3-4 AÑOS € 17.13

€ 16.52 in stock 7 new from €14.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla 3-4 AÑOS

Originalidad, nuestro equipo de diseño propio esta compuesto por tres diseñadoras obsesionadas por conseguir los productos mas fieles al personaje que recrea cada disfraz

Seguridad, en My Other Me la seguridad no es una opcion, por eso cumplimos estrictamente todos los requisitos y normas europeas y americanas en lo relativo a la calidad y seguridad de los productos

Comodidad, nuestros diseños infantiles y de bebé estan pensados para ayudar a los adultos y conseguir asi que la experiencia de disfrazarse sea buena. (corchetes en bebe,patucos,amplitud en los diseños)

Distincion, elegimos los materiales mas apropiados y sofisticados para que nuestros disfraces reflejen fielmente el personaje elegido

Fancy Me niñas o niños Blanco Rojo Toga Romana Escuela Disfraz 4-14 años - Niño, 10-12 Years € 12.10 in stock 2 new from €12.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Emperador Romano disfraz con

Toga con drapeado

Turbante

Ciao- Emperador Romano Traje Niño, color blanco, L (7-9 anni) (Fiori Paolo 61232.L) € 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: Casaca con estola roja, Corona

Talla 7-9 años (116 cm de hombro a suelo)

Ocasiones: Carnaval, fiestas, fiestas temáticas, espectáculos, sabios, obras de teatro

Polybag 40 x 100 cm con póster 30 x 50 cm READ Los 30 mejores reloj de arena capaces: la mejor revisión sobre reloj de arena

ReliBeauty Disfraz Gladiador Niño 3-12 años Romano Niño con Casco Halloween Carnaval, 100 € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚔️Incluye: Túnica, capa, casco, cubre botas

️Características: Los estampados dorados son como armaduras de guerreros; La capa desmontable añade comodidad y diversión a los niños; El casco es cómodo y permite mantenerse erguido.

⚔️Exterior: 100% Poliéster; Forro: 100% Algodón.

️Ocasión: ideal para fiestas temáticas, cumpleaños, navideñas, halloween, carnavales, Navidad etc.

⚔️Nota: antes de hacer un pedido, consulte nuestra tabla de tamaño.

AOOWU Disfraz de Romana para Niño, Disfraz de Toga Griega para Niños con Mantón Azul, Disfraz Griego Niño Romano, Disfraces Carnaval Históricos Antigua Grecia Roma para Niños € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【ALTA CALIDAD】El disfraz griego romano está hecho de fibra de poliéster de alta calidad, que es suave y cómoda de llevar, no se decolora fácilmente y es transpirable, lo que permite a los niños recibir muchos elogios por sus juegos de rol griegos o romanos.

【DISEÑO CLÁSICO】Con un aspecto clásico, el conjunto viene con una toga blanca con ribete dorado, un chal sobre los hombros y un cinturón a juego, creando una sensación aristocrática que mantendrá a su hijo entretenido durante las actividades destacadas.

【AJUSTABLE】 La cintura de este disfraz está equipada con correas ajustables que se atan solas, y el chal azul en el hombro es desmontable y está equipado con una exquisita decoración de botones, que se puede mover libremente a la posición deseada dentro de un rango específico.

【AMPLIA APLICACIÓN】los disfraces griegos son perfectos para que los niños asistan a fiestas temáticas griegas, juegos de rol de nobles romanos, Halloween, carnaval, disfraces, fiestas de togas, disfraces o cualquier evento especial.

【REGALO IDEAL】Ideal para regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de Año Nuevo, Día del Niño, etc. Los niños se visten con este disfraz de toga para asistir a una fiesta de juego de rol de la nobleza romana y convertirse en miembros de la aristocracia romana.

FIESTAS GUIRCA Griego Disfraz Infantil Romano para niño 7-9 años € 22.84 in stock 9 new from €17.34 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del disfraz Hombre romano: túnica con capa

DISFRAZ INFANTIL PARA ALTURA DE: 125 - 135 cm

TALLA DEL DISFRAZ: 7 - 9 AÑOS

ESTE DISFRAZ ESTA HECHO DE POLIESTER Y CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD

Fiestas Guirca: la mejor eleccion para tu fiesta de disfraces, halloween, cumpleaños, fiesta temática.

Fiestas Guirca disfraz Romana infantil edad 7-9 años € 21.99 in stock 11 new from €19.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este disfraz incluye:vestido con diosa y cinturon

DISFRAZ INFANTIL PARA ALTURA DE: 125 - 135 cm

TALLA DEL DISFRAZ: M 7 - 9 AÑOS

ESTE DISFRAZ ESTA HECHO DE POLIESTER Y CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD

Fiestas Guirca: la mejor eleccion para tu fiesta de disfraces, halloween, cumpleaños, fiesta temática.

Funidelia | Casco de Romano para niño Roma, Gladiador, Centurión - Accesorios para niños, accesorio para disfraz - Granate € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye: accesorio para disfraz para niños. Casco. Color Granate. Hecho de 100% Plástico

Los accesorios para tu disfraz son esos detalles que marcan la diferencia y que consiguen que tu atuendo sea único y totalmente personalizado.

En FUNIDELIA diseñamos los disfraces más originales para tus fiestas más divertidas. Nuestra marca Made By Funidelia es garantía de exclusividad y calidad. Identificar los productos más demandados por los clientes nos permite fabricarlos rápidamente y de manera exclusiva ofreciendo la mejor relación calidad-precio en los productos de las licencias más importantes del mundo.

Accesorios Romanos diferentes y únicos para Carnaval, Halloween, fiestas de disfraces y cumpleaños. Cascos Roma & Gladiador para complementar cualquier disfraz.

El accesorio ideal para tu disfraz: ¡Ave César, los que se van a disfrazar te saludan!. El complemento Granate perfecto para tu disfraz. También podrás utilizar tu CASCO DE ROMANO para un disfraz.

Tradineur - Disfraz Cesar Augusto infantil, fibra sintética, incluye túnica y capa, arde lucus, halloween, cosplay, fiestas, niños. (10-12 años) € 17.50 in stock 1 new from €17.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla: 10 a 12 años, Modelo infantil, Contenido: Túnica y capa. (otros accesorios no incluidos), Material: fibra sintética, Ideal para que los niños se disfracen en arde lucus, Halloween, fiestas de cumpleaños u otras celebraciones

Fiestas Guirca disfraz infantil Centurion romano edad 5-6 años € 28.50 in stock 14 new from €20.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este disfraz incluye: Sombrero/Gorra, túnica y capa

DISFRAZ INFANTIL PARA ALTURA DE: 110 - 115 cm

TALLA DEL DISFRAZ: 5 - 6 AÑOS

ESTE DISFRAZ ESTA HECHO DE POLIESTER Y CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD

Fiestas Guirca: la mejor eleccion para tu fiesta de disfraces, halloween, cumpleaños, fiesta temática.

Fiestas Guirca Disfraz de gladiador romano para niño de 7 a 9 años € 32.39 in stock 5 new from €26.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del disfraz de gladiador romano: casco, túnica, chaleco, capa, cinturón

Disfraz infantil adecuado para altura 125-135 cm

Guía de tallas del disfraz: 7-9 años

Este disfraz de soldado griego para niño está hecho de poliéster y cumple con los estándares de seguridad.

Fiestas Guirca: una gran elección para tu fiesta de disfraces temática romanos y galos

Juguetutto - Disfraz Romano para niños (3-4 años) € 12.95 in stock 1 new from €12.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Imaginación: Potenciar su creatividad y sus ideas.

Creatividad: Poner en practica la imaginación, de forma original y novedosa. Importante para formentar la autoestima.

Socialización: Juego excelente para adquirir ciertos valores, actitudes o comportamientos que se consideran necesarios para una buena integración en la sociedad.

Estimulación sensorial: Poner a prueba sus 5 sentidos para conocer y relacionarse mejor con su entorno. Desarrollo de gustos y preferencias.

My Other Me - Disfraz de Centurión romano, talla 10-12 años (Viving Costumes MOM01147) € 32.95 in stock 11 new from €32.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con este disfraz de alta calidad resulta muy fácil disfrazarte de tu personaje favorito

Este producto cumple los más exigentes niveles de calidad

Contenido: vestido, capa, muñequeras, espinilleras y casco

Rubies Disfraz Oficial de niño Romano para niños de 7 a 8 años, Día Mundial del Libro € 20.69

€ 15.02 in stock 2 new from €15.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Incluye túnica con banda y corona

Rubie's Producto con licencia oficial probado según todas las normas europeas y británicas requeridas, incluyendo EN71 y REACH

Producto diseñado y de tamaño en el Reino Unido

Fiestas Guirca Disfraz de guerrero romano para niño de 10 a 12 años € 23.55 in stock 7 new from €20.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del disfraz de gladiador guerrero romano: diadema, túnica con capa, brazaletes, mangas, espinilleras

Disfraz infantil adecuado para altura 142-148 cm

Guía de tallas del disfraz: 10-12 años

Este disfraz de guerrero romano o griego para niños está hecho de poliéster y cumple con los estándares de seguridad.

Fiestas Guirca: una gran elección para tu fiesta de disfraces temática romanos y galos

Disfraz Griego Niño Romano【Tallas Infantiles de 3 a 12 años】[Talla 3-4 años] Toga Azul Corona Laurel Brazaletes | Disfraces Carnaval Históricos Antigua Grecia Roma para niños € 20.54 in stock 1 new from €20.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El Disfraz de niño incluye】una toga griega o romana, corona de laurel de tela con goma elástica, brazaletes con velcro y cinturón. No incluye calzado. Disfraz de Carnaval, festivales de colegios y baile.

【Guía de Tallas】La siguiente guía te orientará para seleccionar tu talla. (Atención: las medidas especificadas son de la persona, no del disfraz. Ante la duda, seleccione la talla superior)

Guía de tallas de disfraz infantil: 【3-4 años】 (Altura: 100 cm, Pecho: 56 cm, Cintura: 53 cm, Cadera 59 cm) // 【5-6 años】 (Altura: 114 cm, Pecho: 61 cm, Cintura: 57 cm, Cadera 65 cm) // 【7-9 años】 (Altura: 135 cm, Pecho: 70 cm, Cintura: 62 cm, Cadera 74 cm) // 【10-12 años】 (Altura: 150 cm, Pecho: 75 cm, Cintura: 65 cm, Cadera 80 cm)

【Material】 100% poliéster. El traje de romano o griego es de tela de poliéster. La túnica es cómoda y fácil de ajustar con el cinturón. Los accesorios de griego como corona y brazaletes, completan el disfraz de Carnaval infantil.

【Envío】 Realizamos el envío desde España. Consulta más información sobre envíos para otros destinos. READ La decisión sobre la independencia de Boudou estaba en manos del mismo juez que lo había puesto bajo arresto domiciliario

Smiffy's - Disfraz para niña, Talla L (10-12 años) (38775L) € 25.99

€ 15.87 in stock 8 new from €13.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este fantástico Dodgy muchacho del Victorian es una gran manera de recrear los días de antaño .

Perfecto para fiestas temáticas .

Childs traje incluye túnica y Headpeice .

Túnica blanca con rojo mantón.

Cinturón de Oro y Oro Diadema.

Flores Pablo - Gladiador Romano Disfraz Niño, marrón, M (5-7 Anni) € 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 61210.M Model 61210.M Color Marrón Is Adult Product Size M (5-7 años) Language Italiano

ReliBeauty Disfraz Griego Niño Toga Griega con Corona Laurel Traje Romano Infantil Vestido de Dios Griego Carnaval, 10 años(140cm) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: Bata, pulseras y cinta elástica para la cabeza.

Diseño exclusivo: El tejido es de terciopelo denso, con delicados lazos dorados en las mangas y el bajo. La cintura es de cincha estampada de estilo vintage. El conjunto se completa con una delicada guirnalda de hojas y brazaletes dorados.

Ocasiones: Adecuado para todos los eventos, actuaciones, fiestas de cumpleaños, fiestas de baile, Halloween, carnaval, cosplay, fiestas temáticas, etc. Ideal para regalos de cumpleaños y Navidad.

Calidad: Material de alta calidad, suave y cómodo. Relibeauty siempre se centra en la calidad del producto, por favor, estar seguro de ordenar.

Atención: Por favor, compruebe la tabla de tallas en la imagen antes de realizar un pedido.

My Other Me Disfraz de Emperador Romano Blanco para niño € 17.50 in stock 2 new from €15.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla 5-6 AÑOS

Originalidad, nuestro equipo de diseño propio esta compuesto por tres diseñadoras obsesionadas por conseguir los productos mas fieles al personaje que recrea cada disfraz

Seguridad, en My Other Me la seguridad no es una opcion, por eso cumplimos estrictamente todos los requisitos y normas europeas y americanas en lo relativo a la calidad y seguridad de los productos

Comodidad, nuestros diseños infantiles y de bebé estan pensados para ayudar a los adultos y conseguir asi que la experiencia de disfrazarse sea buena. (corchetes en bebe,patucos,amplitud en los diseños)

Distincion, elegimos los materiales mas apropiados y sofisticados para que nuestros disfraces reflejen fielmente el personaje elegido

DISFRAZ ROMANO NIÑO - 10-12 años € 10.95 in stock 1 new from €10.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISFRAZ ROMANO NIÑO 10-12 AÑOS

ASIN: B01AV7C7DY

Fabricante: Gbla

