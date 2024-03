Inicio » Top News Los 30 mejores diseños y fabricados en madera capaces: la mejor revisión sobre diseños y fabricados en madera Top News Los 30 mejores diseños y fabricados en madera capaces: la mejor revisión sobre diseños y fabricados en madera 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Cama Infantil Tipo Montessori Nube, con somier y Barrera barandilla, en Madera Natural para niño y niña, 90x190 cm € 223.25 in stock 1 new from €223.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricada en madera de pino laminada con certificación PEFC [TM] (madera procedente de bosques sostenibles)

Con acabado en crudo sin tratamiento. Recomendado para uso en interiores.

Incluye estructura madera, somier, barreras, tornillería, llave de allen e instrucciones montaje

Para colchón de 90 x 190 cm. Medidas exteriores: 198 x 98 x 40 cm (Largo x Ancho x Alto)

No están incluidos el colchón, la ropa de cama ni los elementos decorativos

Cama Infantil Tipi con Somier, en Madera Natural, 90 x 190 cm € 139.15 in stock 1 new from €139.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricada en madera de pino laminada con certificación PEFC [TM] (madera procedente de bosques sostenibles)

Con acabado en crudo sin tratamiento. Recomendado para uso en interiores.

Incluye estructura, somier, tornillería, llave de allen e instrucciones de montaje.

Para colchón de 90 x 190 cm. Medidas exteriores: 198 x 98 x 169 cm (Largo x Ancho x Alto).

No están incluidos el colchón, la ropa de cama ni los elementos decorativos.

Cama Infantil Barco Tipo Montessori, con Somier y Barrera Barandilla, en Madera Natural, 90 x190 cm € 234.74 in stock 1 new from €234.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricada en madera de pino laminada con certificación PEFC [TM] (madera procedente de bosques sostenibles)

Con acabado en crudo sin tratamiento. Recomendado para uso en interiores.

Incluye estructura madera, somier, barreras, banderín madera, tornillería, llave de allen e instrucciones montaje

Para colchón de 90 x 190 cm. Medidas exteriores: 198 x 98 x 200 cm (Largo x Ancho x Alto)

No están incluidos el colchón, la ropa de cama ni los elementos decorativos

ML-Design Cama Infantil Tipi Color Verde Menta 200x90 Cm Protección Anticaída Y Somier Estructura Listones De Madera De Pino Maciza Forma De Casa Mobiliario Juego Tienda De Campaña para Niños € 227.99 in stock 1 new from €227.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAMA INFANTIL EN TIPI ÓPTICO - La robusta cama infantil de ML-Design embellece cualquier habitación infantil con su aspecto de tipi y ofrece un lugar acogedor y emocionante para dormir.

BELLO MOBILIARIO - Una cama tipi es una de las tendencias de mobiliario más actuales para las habitaciones infantiles a la hora de crear un ambiente infantil, imaginativo y aventurero en la habitación de los niños.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD - Nuestra cama infantil está hecha de madera de pino maciza de alta calidad. Las camas de madera maciza para niños ofrecen un ambiente natural y garantizan el sueño en un entorno especialmente compatible con la salud.

MÁS SEGURIDAD - Además de la cuna, el volumen de suministro también incluye un somier con lamas rígidas y un protector lateral que protege a su hijo de las caídas de la cama.

DISEÑO CREATIVO - Ya sea una cadena de luces, un banderín, un dosel de cama o muchos cojines de peluche, el diseño único abre muchas ideas e invita a decorar.

Tamper de 53,35 mm diseñado para adaptarse a cestas de precisión IMS de 54 mm. Mango de madera y base de acero inoxidable apto para alimentos. Fabricado en Italia € 39.00 in stock 1 new from €39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 53,35 mm diseñado para cestas de filtro de precisión IMS de 54 mm. La dimensión técnica es de 53,35 mm. Como los bordes de la cesta son de 53,5 mm, la manipulación con 53,50 mm simplemente rayará la cesta. Además, al tirar de la manipulación de 53,5 mm, crearía una aspiradora y dañaría el disco.

53,35 mm compatible con Breville Sage de 54 mm

Parte inferior plana

Nogal italiano READ Los 30 mejores Kativa Alisado Brasileño capaces: la mejor revisión sobre Kativa Alisado Brasileño

Toalleros Madera Baño, Toallero de Baño de Madera de Haya 45cm, Fabricación Artesanal, Toalleros de diseño para baño € 24.90 in stock 1 new from €24.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con este estupendo toallero de baño de diseño minimalista y elegante, convertirás tu baño en un espacio agradable y con un diseño único, fabricado de forma artesanal por nuestros artesanos de confianza en madera de Haya de 22mm, madera de primera calidad y ideal para baño que gracias a su acabado la convierte en una fantástica opción para baños y espacios húmedos.Gracias a su diseño, podrás colocarlo en cualquier lulgar ocupando el mínimo espacio y conseguiendo más amplitud.

Material: Madera de Hayat de 22mm Medidas: 45cm de largo x 9 de ancho Diseño: Minimalista Fabricado en España.

Material: Madera natural de haya. Medidas:45cm de largo x9cm de ancho, 22mm de diámetro Características: Hecho a mano. Disponible en varias medidas y modelos, consulta nuestra store y si necesitas más información, envíanos un mensaje y te responderemos en menos de 12h

Diseños y Fabricados en Madera Mampara Protector Mostrador Metacrilato Portátil, Aluminio Negro y Blanco, 92,5x72,5 cm € 34.90 in stock 1 new from €34.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para puestos de trabajo individuales, mostradores, farmacias, tiendas, cajeros supermercados, oficinas bancarias ...) Mantenga las medidas higiénicas necesarias para evitar posibles contagios.

Contenido: 1 Mampara, 2 Patas, tornillería y llave de allen

Instalación: Requiere el montaje de las patas

Alta calidad óptica, Alto brillo. No están incluidos los elementos decorativos

Medida total 925x725 mm. (Alto x Ancho) Altura ventanilla 120 mm . Medida patas 230 mm.

AC - Taburete de Madera Cuadrado - Deco 50 Cm - Diseño Clásico - Fabricación de Madera - Hogar y Cocina - Ideal para Cocina o Bar - Tamaño: 50 x 29,5 x 29,5 cm € 24.95 in stock 1 new from €24.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Caracteristicas】Cuenta con un tamaño aproximado de 50 x 29,5 x 29,5 cm (Al x An x Pr). El taburete esta fabricado con madera robusta de primera calidad.

✨【Personalizable】Nuestro taburetes están sin barnizar ni tratar, lo que te permitirá pintarlo y personalizarlo al tu gusto.

✨【Multiuso】Nuestro taburete es apto para todo tipo de lugares y usos, vale tanto para reposa pies como silla de bar, desayunador, habitación, estudio, entre muchas otras.

【Garantía de satisfacción】Ofrecemos a cada cliente una entrega rápida, productos de la mejor calidad y el mejor servicio al cliente. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos por correo electrónico, le responderemos dentro de las 24 horas. Nuestra búsqueda es su satisfacción al 100%.

TIENDA EURASIA® Tapa de WC Universal - Diseño Efecto Madera - Tapa Fabricada en MDF con Bisagras de Acero Inoxidable - Medida 43,5 x 37,5 cm (140002 - Pino) € 49.95 in stock 1 new from €49.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ DESCRIPCION - Tapas de Wc de Tamaño Universal , adaptables a todos los baños

✅ ESTILO - Diseños Modernos con Efecto Madera

✅ MATERIAL - Tapa Fabricada en MDF y Bisagras en Acero Inoxidable

✅ UNIVERSAL - La tapa de Wc se Adapta a todo tipo de Baños

✅ MEDIDA - 43,5 x 37,5 cm

Moimhear Bonita Cama Infantil de 200 x 90 cm, Madera Maciza con Valla y somier, con protección anticaídas para niños € 189.99 in stock 1 new from €189.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Crear a partir de 100% Solidloz, olor -eunetral Water basado en la salud de su hijo protege a su hijo.

Se ajusta a un colchón con 90 x 200 cm, el diseño del espacio de seguridad se puede sacar fácilmente en la habitación de los niños.

Dimensiones totales: 206 x 96 x 145.5 cm (l x w x h), máx. Resiliencia: 80 kg, Edad adecuada: 5 -10 años.

Fácil montaje, sus hijos pueden disfrutar rápidamente de la felicidad del producto.

La forma de la Casa Chic está enamorada de los niños, puede usar con tiras de luz u otras decoraciones para divertirse más.

Kukicu Perchero Pared de Madera Natural con 4 Ganchos – Colgador Diseño Nordico para Entrada Dormitorio Salon - Fabricado en Europa… € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MADERA ECOLÓGICA CERTIFICADA – Fabricado en madera sólida de haya procedente de bosques locales y sostenibles. Madera certificada PEFC.

FABRICADO EN EUROPA – Fabricamos nuestros percheros íntegramente en Europa con los estándares más altos de calidad. IMPORTANTE!!! Cada pieza es única y el color es el propio de la madera natural, por lo que puede sufrir variaciones de tono.

FÁCIL DE INSTALAR Y DE LIMPIAR - Incluye todos los tornillos y tacos necesarios para que puedas fijarlo en la pared. Es muy fácil de instalar y también de limpiar, basta con pasar un paño húmedo y secar.

DISEÑO ELEGANTE Y ATEMPORAL - Perchero de pared original y moderno para decorar tu casa y mantener tus accesorios siempre en orden. Colgador resistente, con una larga vida garantizada.

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA – Estamos seguros que nuestro perchero te va a encantar. Si por cualquier motivo no estuvieras satisfecho, por favor contáctanos, estaremos encantados de resolver la situación y reembolsarte el importe pagado.

Kaltner Präsente - Crucifijo de madera de abeto con paloma de 24 cm, para la pared, ideal como regalo, diseño moderno fabricado en Val Gardena en el Tirol del Sur € 34.95 in stock 1 new from €34.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Madera auténtica: cruz muy bonita de madera de abeto auténtico. La paloma con ramas de olivo está elaborada con madera y sobresale ligeramente.

Medidas: la altura es de 24 cm, el ancho de 17 cm y 1,3 cm de profundidad. Incluye orificio en la parte posterior de la cruz para colocar en una pared.

Diseño: moderna y bonita cruz en dos colores de madera natural clara y oscura con la paloma como símbolo del Espíritu Santo y la paz.

Tirol del Sur: esta cruz se ha fabricado en Val Gardena en el Tirol del Sur.

Ideal como regalo: para comuniones, bautizos, Navidad, cumpleaños o simplemente para ti; la cruz de Kaltner Präsente es siempre un regalo extraordinario.

Cama Infantil Tipo Montessori, Casita Madera Natural para niño y niña, 90 x 190 cm € 149.44 in stock 1 new from €149.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricada en madera de pino laminada con certificación PEFC [TM] (madera procedente de bosques sostenibles)

Con acabado en crudo sin tratamiento. Recomendado para uso en interiores.

Incluye estructura, somier, tornillería, llave de allen e instrucciones de montaje

Para colchón de 90 x 190 cm. Medidas exteriores: 198 x 98 x 170 cm (Largo x Ancho x Alto)

No están incluidos el colchón, la ropa de cama ni los elementos decorativos

Ully by moblì®| la Primera Torre de observación Infantil de Madera Natural | Fabricada en Italia según los principios Montessori | Diseñado por educadores Expertos | Torre Montessori con estantes € 136.99 in stock 1 new from €136.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LAVABILE E RESISTENTE ALLE MACCHIE: ully One è la prima torre di apprendimento realizzata da moblì con uno speciale trattamento in superficie che la rende impermeabile all'acqua e resistente alle macchie. Gracias a este tratamiento será fácil de limpiar después de cada actividad con un paño húmedo. El tratamiento en superficie está fabricado íntegramente con productos a base de agua y por lo tanto no tóxicos. Las pinturas utilizadas están certificadas de acuerdo con la estricta normativa EN 71-3

Innovadora y segura: Inspirándose en los principios Montessori, la gama de learning tower ully nace para que el niño participe en las actividades de la familia y aumente su aprendizaje. El diseño único de ully One es sin bordes y cada parte está pulida a mano. ully One es la versión lavable de la gama ully fabricada respetando nuestros más estrictos estándares de seguridad, gracias al tratamiento especial al agua, no tóxico y certificado EN 71-3

Práctica: ully One está estudiada del tamaño perfecto para ocupar el espacio adecuado en casa y para ser fácil de mover. Se puede utilizar en todos los entornos sin ocupar espacio y guardarla en una esquina cuando no está en uso. ully One es el peso adecuado para ser fácil de mover y garantizar la estabilidad y la seguridad. Recibirá en su embalaje reciclable con las instrucciones y el necesario para su montaje. ully One mantiene las mismas dimensiones que el resto de la gama

La única con sistema "SAFE STEP": Gracias a la plataforma extraíble, ully One se adaptará a la altura del niño permitiendo su uso en las fases del crecimiento. Y con nuestro sistema patentado "Safe Step", basta con arrastrar la plataforma en las guías para modificar su altura. Así hemos eliminado los tornillos en beneficio de la practicidad y la estética sin renunciar a la seguridad; un escalón especial hace que el niño mueva la plataforma cuando está por encima de la misma.

100% TOSCANA: ully One nace de un proyecto ambicioso de una familia Toscana de crear productos inspirados en las enseñanzas Montessori, de la más alta calidad y fabricados con materiales naturales, seguros para nuestros niños y funcionales para las familias. Por eso, ully One está diseñado por expertos diseñadores y producidos por artesanos y fabricantes locales toscanos. El producto que resulta es una combinación de diseño y calidad productiva: excelencias italianas sobre las que moblì funde sus valores.

Cama para niños de Madera Pino 70 x 140cm Cama Infantil Forma de casa Casita Blanco € 164.99

€ 141.94 in stock 1 new from €141.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta resistente cama de madera de pino es la favorita de los niños. Es ideal para decorar cualquier habitación de los niños.

Color: blanco - Material: pino

Medidas: Total (Longitud x Anchura x Altura): 146x78x127cm - Poste de la esquina de la cama (Anchura x Profundidad): 6x4cm - Longitud de la viga oblicua: 61cm - Tamaño del colchón (Longitud x Anchura): 140x70cm

Cama para niños en forma de casa - Estructura estable - Fácil montaje - Capacidad de carga: máx. 50kg

Producto marca de la casa [en.casa]

Cama de árbol ampliable, cama infantil, cama de bebé, cama individual y doble, madera maciza pura, natural (200 x 90 cm) € 289.99 in stock READ Los resultados de juego más inesperados de 2020 y el éxito en ellos 1 new from €289.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama extraíble inteligente. Dos tablas individuales utilizan somieres escalonados para cambiar entre una cama individual y una cama doble. Puede abrir el tablero de la cama para aumentar el espacio de la cama si es necesario. El diseño ahorra espacio y una cama se puede usar para varios propósitos.

Estilo de casa cálido. La cama de día con forma de techo es amada por los niños, y el marco superior de la casa da una sensación cálida y relajante, lo que la convierte en un gran regalo para los niños.

Diseño más sofisticado. Para evitar que los niños toquen accidentalmente los tornillos, el producto está equipado con pegatinas para cubrir los tornillos. La optimización de detalles aporta más seguridad.

Estructura estable. La construcción de pino puro hace que la cama sea más estable. El marco superior con estructura de la casa también es estable. Los listones laterales retráctiles se fijan con tiras de hierro resistentes. Ambos extremos de la conexión entre las dos tablas de cama se fijan con hojas de hierro. El bosque es sólido.

Medidas de seguridad. El diseño de barandilla estrecha de tres lados hace que la cama sea más segura y proporciona protección para los niños mientras juegan y se dan vueltas.

ML-Design Cama Infantil 90x200cm con Reja Protectora Techo y Somier Estructura Listones de Madera de Pino Maciza Color Gris Claro Diseño Creativo Mueble de Dormitorio Mobiliario Casa-Cama para Niños € 238.99 in stock 1 new from €238.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAMA INFANTIL EN ÓPTICA DE CASA - La cama infantil estable de ML-Design embellece cualquier habitación infantil con su aspecto de casa y ofrece un lugar acogedor y emocionante para dormir. Cama de madera para niñas y niños diseñada con cariño y con techo abierto. Esta preciosa cama infantil de madera es el pequeño oasis de bienestar perfecto para tus hijos.

PARA NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS - La moderna cama infantil mide 80x160 cm y ofrece a las niñas y niños a partir de 36 meses espacio suficiente para un sueño confortable. La cama está a nivel del suelo y es baja para que su hijo pueda levantarse de forma independiente. Más seguridad gracias a la baja altura de caída. La protección contra caídas mantiene a su hijo seguro: ¡no más caídas en medio de la noche!

FÁCIL DE ENTRAR Y NO MÁS CAÍDAS - La cama junior está a nivel del suelo y es baja, por lo que su hijo puede levantarse de forma independiente. Más seguridad gracias a la baja altura de caída. La protección contra caídas mantiene a su hijo seguro: ¡no más caídas en medio de la noche! Y puedes montar el marco lateral a la derecha o a la izquierda para que se adapte a tu habitación.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD - Nuestra cama infantil está hecha de madera de pino maciza de alta calidad. Las camas de madera maciza para niños ofrecen un ambiente natural y garantizan el sueño en un entorno especialmente compatible con la salud. La robustez de la estructura es un aspecto especialmente importante para una larga durabilidad.

DISEÑO CREATIVO - Ya sea una ristra de luces, un banderín, un dosel de cama o muchos cojines de peluche, el diseño único abre muchas ideas e invita a decorar. Las posibilidades son infinitas para crear un entorno lúdico en el que la imaginación de tu hijo pueda volar. Conciba su propia cama de niña o de niño, tal y como le gusta a su hijo.

Hogar24.es-Mesa televisión, mueble tv salón diseño vintage, cajón y estante, madera maciza natural, fabricación artesanal. 100 cm x 40 cm x 30 cm € 168.50 in stock 1 new from €168.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Madera maciza pino 100% natural. Acabado encerado realizado a mano, no se pinta en cadenas de pintura industriales.

Medidas: 100 cm ancho x 40 cm alto x 30 cm fondo.

Mueble montado, sólo hay que instalar las 4 patas.

Estilo escandinavo. Fabricación artesanal.

Moimhear Cama Infantil de 90 x 200 cm – versátil Cama Infantil de Madera para niños y niñas € 209.99 in stock 1 new from €209.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Crear a partir de 100% Solidloz, olor -eunetral Water basado en la salud de su hijo protege a su hijo.

Se ajusta a un colchón con 90 x 200 cm, el diseño del espacio de seguridad se puede sacar fácilmente en la habitación de los niños.

Dimensión total: 206 x 96 x 154 cm (l x w x h), máx. Capacidad de carga: 80 kg, Edad adecuada: 5 -10 años.

Fácil montaje, sus hijos pueden disfrutar rápidamente de la felicidad del producto.

La forma de la Casa Chic está enamorada de los niños, puede usar con tiras de luz u otras decoraciones para divertirse más.

HOGAR24 ES Mesa televisión, Mueble TV salón diseño Vintage 2 Huecos, Madera Maciza Natural, fabricación Artesanal. 140 cm x 40 cm x 30 cm € 169.00 in stock 2 new from €168.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mesa televisión/ Mueble TV Madera maciza de pino 100% natural. Acabado encerado realizado a mano.

Dispone de dos prácticos huecos.

Mueble de fabricación nacional y artesanal. Estilo escandinavo.

Mueble montado, sólo hay que instalar las 4 patas.

MEDIDAS: ANCHO: 140 cm x ALTO: 40 cm x FONDO: 30 cm.

Bainba Cama Baja Montessori Recta en Madera Natural (70 x 140, Abedul) € 209.00 in stock 1 new from €209.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Laterales de Protección contra caídas - baja altura- ideal para su primera cama infantil.

✅ Diseñada y fabricada EN ESPAÑA ADAPTADA A LOS MAS PEQUEÑOS.

✅ Muebles únicos y de calidad para la habitación de tus hijos. FABRICADOS PARA DURAR. El peso es de 80 kg aprox, incluso puedes tumbarte en él, acompañar a los niños a dormir y contarles cuentos antes de dormir todas las noches.

✅ CAMA CON LA METODOLOGIA MONTESSORI: caracteriza por ser una cama infantil de baja altura, para que los pequeños de la casa puedan subir y bajar de ella de una manera sencilla y cómoda. Resulta perfecta para hacer la transición de la cuna a la cama infantil de una manera progresiva, ayudándole a trabajar su coordinación y aprendizaje.

✅ Dos medidas a elegir. - Cama 70 x 140 cm para a partir de 18 meses hasta los 6 años aprox. - Cama 90 x 190 cm para a partir de 18 meses y sin limite de edad. Somier láminas incluido. COLCHONES NO INCLUIDOS

HOGAR24 ES - Mesa de Centro Elevable Diseño Vintage, Madera Maciza Natural, Fabricación Artesanal. 100cm x 50cm x 47cm € 179.00 in stock 2 new from €178.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mueble ecológico fabricado en madera maciza de pino.

Acabado al agua con protección anti-humedad y respetable con el medio ambiente.

Medidas: Mesa cerrada: 100 x 50 x 47,5 cm - Mesa elevada: 100 x 50 x 57,5 cm.

Mueble montado, solo hay que instalar las patas.

Fabricado en España. Servicio post-venta gratuito de piezas extraviadas o dañadas.

[en.casa] Cama para niños 70 cm x 140 cm Cama Infantil Estructura Tipi de Madera Pino Color Verde Menta € 149.99

€ 110.99 in stock 1 new from €110.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta resistente cama de madera de pino es la favorita de los niños. Es ideal para decorar cualquier habitación de los niños.

Color: color verde menta - mate, lacado - Material: pino

Medidas: total (Longitud x Anchura x Altura): 148,5x76x138cm - Barra de la esctructura (Altura x Anchura x Profundidad): 130x8x2cm - Tamaño de colchón (Longitud x Anchura): 140x70cm

Cama para niños en diseño de carpa indio - Estructura estable - Fácil montaje

Producto marca de la casa [en.casa]

Cama para el árbol, cama individual, cuna infantil, cama nida, cama deslizante con ruedas inferiores, madera maciza, cama blanca, silla de techo natural (200 x 90 cm) € 249.99 in stock 1 new from €249.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cama deslizante multifuncional. La cama push-pul en la parte inferior de la cama puede aprovechar bien el espacio. Los huéspedes que se alojen con usted o adultos que quieran acompañar a sus hijos pueden sacarlo temporalmente para su uso. Incluso las familias con dos niños pueden distribuir camas de manera útil y ahorrar espacio.

Diseño más sofisticado. Para evitar que los niños toquen accidentalmente los tornillos, el producto está equipado con pegatinas para cubrir los tornillos. La optimización de detalles aporta más seguridad.

Coincidencia de color única. El marco de la cama es blanco liso y el marco de la cama superior es natural. La combinación de dos colores clásicos hace que toda la cama se vea cálida y con carácter.

Estructura estable. La estructura de pino puro hace que la cama sea fuerte y firme. La estructura triangular del marco de la cama hace que la estructura de la cama sea más estable.

Medidas de seguridad. La barandilla de seguridad múltiple de cuatro lados y el signo de valla arqueado garantizan la seguridad de los niños y evitan hematomas. Los niños pueden girar y jugar en la cama sin temor a deslizarse debajo de la cama.

Acan Tradineur - Multimarco para 4 fotografías - Fabricación en Madera - Diseño de Madera Clara - 22 x 52 x 1,8 cm € 12.99 in stock 1 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Madera Clara, Válido para colocar 4 fotografías, Fabricado en madera de gran calidad y durabilidad, Medidas totales aprox.: 22 x 52 x 1,8 cm, Ideal para decorar cualquier rincón de tu hogar con tus recuerdos favoritos

Moimhear Cama Infantil de 90 x 200 cm – versátil Cama Infantil de Madera para niños y niñas € 229.99 in stock 1 new from €229.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅DISEÑADA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS: con techo y cerca, esta cama única crea un espacio divertido y adorable que sirve no solo como un área cómoda para dormir, sino también como un lugar para que tus hijos jueguen y se diviertan. El material de la superficie es fácil de limpiar, las madres no tienen que preocuparse de que los niños hagan dibujos en el marco de la cama.

✅ Protección contra caídas para mayor seguridad - cerca del suelo - ideal como la primera "cama grande" para niños pequeños. Con esta cama, la seguridad de tu hijo está garantizada además de la comodidad, ya que el protector lateral evita que se caiga.

✅¡Inspira la imaginación de tus hijos y la tuya! - La linda forma de casita agrega un ambiente animado a la habitación de los niños. La hermosa estructura del techo amplía sus opciones para diseñar la habitación de los niños y agregar elementos decorativos. No hay límites para tu imaginación, puedes decorar la camita de la casita con tu bebé.

✅Calidad a un precio razonable - Es adecuado para un colchón de 90 x 200 cm (los colchones no están incluidos). El hardware resistente conecta todos los accesorios firmemente entre sí.15 bases de listones rígidos brindan suficiente soporte inferior para el desarrollo de la columna. El peso máximo es de 80 kg, incluso puedes tumbarte en él, acompañar a los niños a dormir y contarles cuentos antes de dormir todas las noches.

✅Montaje fácil y rápido: la cama individual se monta rápidamente ya que todas las piezas necesarias están incluidas en el juego. Se incluyen instrucciones de montaje claras para que la moderna cama de la casa de los niños se pueda configurar en solo unas horas. Su cama pronto estará lista para usar y encontrará un nuevo lugar en la habitación de los niños. READ Los científicos advierten que el coronavirus podría introducir su material genético en los cromosomas humanos

Toallero Escandinavo Minimalista y Ecológico - Diseño Moderno y Funcional. Toallero Madera Maciza de Fabricación Artesanal. € 26.52 in stock 1 new from €26.52 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOALLERO ZENITH NÓRDICO: Nuestro toallero resalta por su diseño nórdico, que aporta una serenidad minimalista al baño con una estética pura y funcional. Diseñado pensando en la funcionalidad y la economía de espacio, este toallero permite colgar y secar eficientemente las toallas. MEDIDAS: Longitud total del toallero con los soportes : 48,8cm Longitud de la barra del toallero: 40cm

FUNCIONALIDAD :la toalla se cuelga sobre la barra, lo que facilita su secado al aire y asegura que la toalla tenga suficiente espacio para colgar libremente, lo que mejora la circulación del aire alrededor de la tela ayudando a secar la toalla más rápidamente y manteniéndola fresca para su próximo uso

DISEÑO Y ACABADO: Su diseño permite colgar tus toallas maximizando el uso del espacio vertical sin abrumar visualmente. El toallero tiene un acabado de madera maciza de abeto nórdico perfecto para suportar humedades y altas temperaturas, combinado con pino Flandes para una estructura robusta y un toque cálido y acogedor. La madera está tratada para resistir la humedad, asegurando durabilidad y manteniendo la belleza natural del grano de la madera.

CARACTERÍSTICAS: Fabricado en España, de forma artesanal en nuestros talleres por nuestros mejores artesanos, fabricados con la máxima delicadeza en madera maciza utilizando productos de calidad superior con el fin de ofrecerte productos duraderos. Color: Castaño

INSTALACIÓN: .La fijación del toallero a la pared se realiza a través de soportes de madera que están diseñados para ser discretos y estables, lo que lo hace no solo estéticamente agradable sino también funcional y seguro.

Kindsgut Fiambrera para alimentos fabricada en plástico orgánico con tapa fabricada en madera de haya, sin pintar, indestructible, colores suaves y bonito diseño, rosa vieja € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con banda elástica que garantiza que la fiambrera pueda cerrarse fácilmente y con firmeza

Ecológico: fabricada en plástico orgánico y madera de haya sin pintar y está libre de sustancias nocivas

Fácil de limpiar: la fiambrera para alimentos puede limpiarse a mano o en el lavavajillas, aunque la tapa del recipiente sólo debe limpiarse a mano

Fiambrera estanca para alimentos para niños

Disponible en diferentes colores

ML-Design Cama Infantil Tipi Indio 90x200 cm con Somier Estructura Listones de Madera de Pino Maciza Color Menta Forma de Casa Mobiliario Juego Marco de Tienda de Campaña para Niños € 153.99 in stock 1 new from €153.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAMA PARA NIÑOS EN DISEÑO TIPI - la sólida cama para niños de ML-Design embellece la habitación de cada niño con su diseño tipi y ofrece un lugar acogedor y emocionante para dormir. Una cama tipi es una de las últimas tendencias en decoración de habitaciones infantiles cuando se trata de un ambiente infantil, imaginativo y aventurero.

PARA NIÑOS DE 3 A 9 AÑOS - la moderna cama para niños mide 90 x 200 cm y ofrece a niñas y niños a partir de 36 meses suficiente espacio para un sueño cómodo. También es adecuado como cama de juego.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD - nuestra cuna está hecha de madera de pino maciza de alta calidad. Las robustas lamas proporcionan el apoyo necesario y son muy cómodas. Las camas de madera maciza para niños ofrecen un ambiente natural y aseguran el sueño en un ambiente especialmente compatible con la salud.

ENTRADA FÁCIL - La cama junior es de suelo a techo y baja, para que su hijo se levante de forma independiente. Más seguridad gracias a una baja altura de caída. Es posible salir por los 4 lados.

DISEÑO CREATIVO - se puede combinar con varias decoraciones. Cubierto con una lona, ​​se puede crear una verdadera tienda de campaña. O usa la luz de las estrellas para convertirlo en un hermoso rincón por la noche. Crea tu propia cama de niña o de niño, ¡según el gusto de tu hijo!

vidaXL Estructura de Cama Infantil Mueble para Habitación Dormir Cuarto de Niños Blanco 80x160 cm Madera Maciza de Pino € 119.99 in stock 14 new from €119.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecha de madera maciza de pino, esta estructura de cama es muy robusta y duradera

También puede usarse como un rincón de lectura o una casita de juegos para tu hijo

Hecha de madera maciza de pino, esta estructura de cama es muy robusta y duradera

Los fuertes listones ofrecen el soporte necesario y son muy cómodos

Esta estructura de cama es adecuada para un colchón de 80 x 160 cm.Ten en cuenta que la entrega incluye solo una estructura de cama

