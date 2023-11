Inicio » Top News Los 30 mejores depiladora cera caliente capaces: la mejor revisión sobre depiladora cera caliente Top News Los 30 mejores depiladora cera caliente capaces: la mejor revisión sobre depiladora cera caliente 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de depiladora cera caliente?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ depiladora cera caliente del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Crisnails - Calentador de Cera Eléctrico para la Depilación Profesional 500ml, Color Blanco € 15.99

€ 12.29 in stock 5 new from €12.29

Amazon.es Features El áspero El efecto de calefacción El i machin ca pu ric vitaminas collage o El esquí con eficacia.

Digita computerize temperatur control instant dewaxing digita temperatur display constante temperatura.

Equipado con dispositivo de doble protección La línea adopta el revestimiento electroquímico o tecnología científica avanzada.

LAZY LADY Calentador de Cera Eléctrico, Kit Depilación Cera Caliente, 4 * 100g Depilatoria Cera, 20 Espátulas Cara Brazos Axilas Piernas, para pieles normales € 21.49 in stock 1 new from €21.49

Free shipping

Amazon.es Features [calentador cera depilatoria Kit] - cuatro engranajes para ajustar la temperatura de fusión usted mismo, conveniente y ambiental para usar. Adapte cualquier tipo de cera,puede satisfacer todas sus necesidades y es adecuado para profesionales de la belleza y usuarios domésticos. Es muy adecuado para labios, cejas, axilas, brazos, espalda, piernas y senos masculinos de mujer.

[cera depilatoria] -Todas las ceras son muy efectivas para el cabello grueso y sensible. Los frijoles de cera están hechos de ingredientes naturales, seguros, suaves y no irritantes.Si no puede usar la cera líquida de inmediato, quémela, déjela en el recipiente de cera

[Diseño perfecto]:El tamaño perfecto proporciona una portabilidad perfecta. Puede caber fácilmente en cualquier maleta y puedes disfrutar de una depilación con calidad de salón en casa.

calentador cera: funciona sin residuos, sin puntos negros, bajo crecimiento y cabello más delgado. Depiladora en profundidad

Práctico kit de depilación con cera: el kit de depilación con cera contiene un calentador de cera, 4 sobres de granos de cera y 20 varillas aplicadoras.

Solac DC7502 - Depilador Calentador de cera profesional con doble cubeta y filtro para reciclar la cera y volver a usarla € 57.99

€ 37.18 in stock 21 new from €37.18

Free shipping

Amazon.es Features Consigue en casa resultados de depilación profesional con este calentador de cera Solac DC7502 con dos cubas independientes para calentar cera.

Lifestance Calentador de Cera Suavizante Para Mujeres Trae Una Olla Bote de Silicona de 500 ml, 400g, 20 aplicadores de cera y 10 aplicadores de cejas € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Nuevas Actualizaciones LCD Pantalla Digital Calentador de Cera】Lifestance calentador de cera ofrece un control de temperatura uniforme preciso ofrece un control de temperatura uniforme preciso, diseñado para fusión de cera, cera dura, frijoles de cera, ladrillos de cera de manera rápida y uniforme, con un marcador de temperatura ajustable que varía de 60 ° C a 120 ° C para controlar el control y para maximizar su comodidad.

【Cera de Fusión Rápida en 10 Minutos】Nuestro calentador de cera adopta un chip de calefacción dual incorporado. Otros productos en el mercado generalmente están utilizando una máquina de chips, lo que acorta en gran medida el proceso de cera de fusión de tiempo de larga duración antes de la depilación, de modo que se vuelva más fácil y eficiente en el hogar en casa.

【Ahorre Más Dinero y Limpieza Fácil】Lifestance calentador de cera incluye un calentador digital LCD, una olla de cera bote de silicona de 500 ml, 4 bolsas de perlas de cera (100 g cada una), 20 aplicadores de cera y 10 aplicadores de cejas. En comparación con esos olla de aluminio, la olla de cera bote de silicona es súper fácil de limpiar, coloque la olla de cera de reemplazo en la olla de aluminio del calentador de cera antes de calentar la cera, le ahorrará mucho tiempo en la limpieza.

【Kit de Cera Para la Piel Sensible】 Para minimizar la irritación y prevenir los efectos secundarios comunes, como la picadura, el enrojecimiento, las quemaduras y más, los mejores kits de depilación en el hogar están formulados con ingredientes naturales y sensibles aprobados por la piel para que la entreguen lo más indoloro posible.

【3 AÑOS DE GARANTÍA】Ofrecemos una garantía de 3 años en el kit de depilación de inicio para estudiante principiante de Lifestance.Este calentador de cera garantiza una piel suave y sedosa con un crecimiento más fino. Después de la depilación, los resultados de la depilación suelen durar unas cuatro semanas y mantenerlo más suave. Si hay algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros, ¡le ayudaremos en un plazo de 24 horas!

Calentador de Cera Eléctrico profesional con LCD Kit de Depilación Spa casero para Brazos Axilas Piernas y Bikini 4 paquetes de perlas de cera de 100g y 20 varitas Capacidad 500ml Modelo HR100 € 29.50

€ 24.90 in stock 2 new from €24.90

Free shipping

Amazon.es Features CALENTAMIENTO RAPIDO: derrite la cera rápidamente, solo necesita 10 minutos para derretir los Granos de cera dura, calidad profesional para disfrutar de un Spa en casa.

TEMPERATURA REGULABLE: temperatura controlada, para una perfecta fusión de la cera sin riesgo de sobrecalentamiento, lo que la hace ideal para una aplicación uniforme sobre la piel. Puede elegir la temperatura de fusión acorde a la cera que está utilizando.

MULTIPLES TIPOS DE CERA: nuestro calentador de cera eléctrico se aplica a todo tipo de ceras, incluyendo perlas de cera, cera dura, cera blanda, latas de cera de 16 onzas, cera suelta, cera de bikini en bloques, cera para microondas y cera para el cabello. Este calentador de cera viene con 4 paquetes de perlas de cera de 100g cada una (el aroma de la cera será escogido al azar) 100% seguro para su piel sensible y puede eliminar el cien por ciento del vello no deseado.

FACIL DE USAR: simplemente derrita los granos de cera en el calentador de cera, déjela reposar y extienda la cera sobre la piel y remuévalo en una acción, ideal para la depilación de piernas, línea del bikini, axilas y cara en casa.

CONTENIDO: 1x calentador de cera, 4x paquetes de Perlas de cera, 20x paletas de madera, 1x manual de instrucciones. Calidad y durabilidad BOSTON TECH con el mejor soporte técnico y 2 años de garantía. READ Las brutales amenazas y promesas incumplidas del régimen de Nicolás Maduro de obligar al pueblo venezolano a votar

InnovaGoods® calentador de cera depilatoria, Incluye espátula de aplicación de cera depilatoria, maquina de cera caliente para depilar de 200 ml de Capacidad y 40 W de potencia. € 19.74 in stock 15 new from €14.60

Free shipping

Amazon.es Features 【CALENTADOR DE CERA PARA DEPILACION】 Es muy cómodo y práctico para una eficaz depilación en casa con un resultado profesional, ahorrando tiempo, esfuerzo y dinero. Ideal para una depilación duradera que elimina el vello de raíz y deja la piel suave. Perfecto para piernas, axilas, ingles y otras partes del cuerpo.

【TEMPERATURA】Este calentador de cera depilatoria dispone de temperatura regulable y un sistema de calentamiento que derrite la cera y mantiene la temperatura. Cuenta con 6 niveles de temperatura que se pueden seleccionar desde la ruedecita de control según las necesidades y preferencias.

【FACIL DE USAR】Este calentador de cera eléctrico es muy fácil de usar, sólo hay que conectarlo a la red eléctrica, retirar la tapa, introducir la cera (no incluida) y seleccionar el nivel de temperatura.

【TERMOSTASTO】El indicador LED de calentamiento se enciende mientras se está calentando la cera y se apaga cuando la cera alcanza la temperatura seleccionada. El tiempo de calentamiento de la cera puede variar en función de la cantidad y del tipo de cera. El termostato mantiene el nivel de temperatura de forma automática.

【INDICACIONES】La espátula incluida permite remover y aplicar la cera con facilidad en la zona corporal a depilar (en la dirección del crecimiento del vello). Una vez que la cera se ha secado bien, hay que retirarla con fuerza de un solo tirón en dirección contraria al crecimiento del vello para extraerlo de raíz. La cera sobrante en el interior puede ser reutilizada.

Calentador de Cera para Depilación con Rollos de Cera Tibia para una Depilación Suave y Efectiva - Kit de Depilación Profesional para Uso en el Hogar o el Salón de Belleza € 29.98 in stock 1 new from €29.98

Free shipping

Amazon.es Features Máquina de doble calentamiento para cera depilatoria, fácil de manejar y altamente eficiente.

Se calienta rápidamente con 40W de potencia por pieza, lista para usar en solo 20-30 minutos.

Cuenta con un cartucho de calentamiento rápido y una base de fuente de alimentación extraíble para una fácil limpieza.

Ideal para eliminar rápidamente el vello no deseado de todo el cuerpo, incluyendo brazos, dedos, axilas, piernas, etc.

Su construcción portátil y compacta, junto con su tecnología innovadora, ayuda a eliminar el vello de la raíz y deja la piel suave y sedosa. Perfecto para uso en el hogar o en salones de belleza profesionales.

Himaly Máquina Calentadora De Cera Eléctrica Profesional Con Perlas De Cera Y Palos, Derretidor de Cera Depilar 500 ml € 36.99

€ 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Cómodo y Seguro】: Maquina de cera rango de temperatura ajustable de 100 °F a 250 °F. Temperatura preestablecida, compatible con cera sólida y líquida, también puedes ajustar la temperatura preestablecida. Más seguridad, eficiente y fácil para la depilación.

【Adecuado para la Cara y Todo el Cuerpo】: El kit de calentador de cera se puede utilizar para todas las partes del cuerpo, incluyendo cara, brazo de barba, piernas, zona de bikini y cualquier otra zona con cabello no deseado. Adecuado tanto para hombres como para mujeres.

【Granos de Cera Dura de 4 Sabores】: Incluye 4 sabores de granos de cera (lavanda, miel, manzanilla y rosa) están hechos de ingredientes naturales, suaves y no irritantes. Viene con 20 varillas aplicadoras de cera, el kit de cera depilatoria es perfecto para usar en el salón, hogar, viajes o antes de citas.

【Kit de Depilación de Versión Mejorada】: Calentador cera con diseño de temperatura constante, primero calentará la cera para derretirse, luego reducirá la temperatura preestablecida y permanece. La función de memoria puede grabar la última temperatura establecida, también con el diseño de recordatorio puede hacer un sonido de "pitido" cuando alcance la temperatura preestablecida.

【Alta Compatibilidad y Fácil de Limpiar】: Estos kits de cera pueden ser compatibles con todos los trpes de cera, incluyendo cera dura, cuentas de cera, cera cálida y cera de tira para eliminar el cabello de forma más fácil y eficiente, también es fácil de limpiar después de su uso.

Calentador de Cera de la Aplicación Eléctrica Wolady Kit de Eliminación de Cera Caliente Depilatory Cera 500ml 4 Paquetes Granos de Cera 10 Palillos Madera Casero Spa Cara Brazos Axilas Piernas € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping

Amazon.es Features ▶ FUSIÓN RÁPIDA: Calentamiento eléctrico de 360°de la bobina para una fusión rápida de las ceras, solo coloque los granos de cera en la olla de cera y solo demora 10 minutos en derretirse. Un depilatorio solo en casa sin tener que ir al salón.

▶ CONTROL AUTOMÁTICO: se apaga automáticamente cuando se sobrecalienta y se calienta cuando las ceras duras se enfrían. También puede ajustar la temperatura para la cera específica que usa.

▶ EFICACIA Y CONVENIENCIA: ¡Una máquina de cera económica, controlada por termostato que calienta la cera para un tratamiento depilatorio rápido y fácil, ahorrando tiempo y dinero! 100% seguro para tu piel sensible.

▶ APTO PARA TODAS LAS CERA: Fundidor de cera profesional que puede derretir varios tipos de cera, como cera dura, cera blanda, cera de parafina, cera en crema, etc. Viene con 4 tipos diferentes de cuentas de cera.

▶ EFECTO INCREÍBLE: elimine fácilmente el vello corporal, haciendo que la piel sea suave y radiante. No se necesitan tiras ni papel para la depilación. Depilación de piernas, línea de bikini, axilas, cara, etc.

Lazy Lady mini calentador de cera depilatoria mujer, maquina cera caliente depilación profesional con olla bote de silicona de 200ml (REDONDO, NEGRO) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Control y Operación sencillos con un solo botón】: Lazy Lady mini calentador de cera depilatoria tiene un diseño simple y viene con una función de control de un solo botón, lo que te permite operarlo fácilmente. No necesitas configuraciones complicadas, simplemente presiona el botón y la cera se calentará para comenzar el proceso de depilación.

【Calentamiento Rápido y Uso Seguro】: Con un sistema de calentamiento eficiente, esta mini máquina de cera caliente depilación alcanza rápidamente la temperatura deseada, ahorrando tiempo. Al mismo tiempo, se ha garantizado la seguridad mediante la tecnología inteligente de control de temperatura para prevenir sobrecalentamiento y cortocircuitos, brindándote una experiencia de uso segura y confiable.

【Portátil y Fácil de Limpiar】: El tamaño compacto de esta mini calentador de cera depilatoria la hace muy conveniente para llevar contigo, ya sea que la uses en casa o durante tus viajes. Además, su diseño desmontable y olla de silicona facilitan la limpieza, ahorrando tiempo y esfuerzo.

【Adecuada para Diferentes Partes del Cuerpo y Tipos de Piel 】: Esta mini depilatoria no solo es adecuada para varias partes del cuerpo, como piernas, brazos, área de bikini y rostro, sino que también ha sido especialmente diseñada teniendo en cuenta las necesidades de diferentes tipos de piel. Utiliza cera suave que elimina eficazmente el vello fino, dejando tu piel suave y sedosa con resultados duraderos.

LOVECRAZY- Calentador de Cera Eléctrico para la Depilación Profesional,Set de Depilación de Cera Caliente 500ml € 11.99 in stock 1 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √ Fácil de usar y Limpiar: Disfrute de una depilación rápida y eficiente con un calentador de cera. Solo derrita los granos de cera en el calentador de cera, póngase sobre la piel y despegue, depile las piernas, el jersey, las axilas, la cara para facilitar el uso.

√ Todo tipo de ceras: Adecuado para todo tipo de ceras: Depilación Con Cera Dura, tira de Cera, Cera de parafina.

√ Temperatura ajustable: para una perfecta fusión de la cera sin arriesgarse a volverse demasiado caliente, lo que la hace ideal para una aplicación uniforme en la piel. Puede elegir la temperatura de fusión para la cera particular que usa.Tiene una temperatura entre 35°C - 100°C.

√ Fusión rápida: calentamiento de la bobina de calentamiento de cera eléctrica para una fusión rápida de la cera, sólo necesita 15minutos derretir frijoles de cera, puede operar rápidamente.Puede hacer una depiladora en casa solo y no es necesario ir a la sala de estar.

Lifestance Profesional Cera Depilatoria Caliente, 450g Rosa Perlas de Cera con 10 Aplicadores, Brazilian Bikini Cuerpo, Axila € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features Cera de Cuerpo Entero Lifestance: Cera depilatoria Lifestance está diseñada para uso en todo el cuerpo. Las cera caliente Lifestance extraen el cabello de lo profundo y están hechas con una fórmula rosa de punto de fusión que baja, lo que permite que se aplique a una temperatura baja y agradable, brindando una experiencia de depilación impecable en su hogar confortable.

Lifestance Cera Caliente de Bikini Brasileña: hecho para ser suave y cremoso con ingredientes vegetales naturales originales, perfecto para áreas gruesas y áreas grandes, como el área del bikini brasileño, axilas, piernas, brazos, depilación con cera. Es una cera muy eficaz y suave que se adhiere firmemente al vello en la profundidad para facilitar la depilación y retrasar su crecimiento.

Lifestance Kit de Depilación el Hogar: con 450 g de frijoles de cera caliente de plantas naturales y 10 barras de cera, disfruta de una depilación impecable y casi sin dolor en casa. Consigue una piel suave y sin pelo en minutos con menos molestias. ¡No más visitas caras al salón de depilación con cera!

Lifestance Rosa Cera Depilatoria: Formulado para usuarios principiantes. Es una cera de fácil aplicación de bajo punto de fusión que permite a los nuevos usuarios aplicar la cera de un lado a otro y secar más lentamente que los granos de cera dura con cera rápida. ¡Deshágase de la vergüenza de las grietas o el secado rápido al retirarlo! Nuestras cera de depilación son el recambio perfecto para cualquier calentador de cera.

GARANTÍA SIN PREOCUPACIONES: con nuestra GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 100% SIN RIESGOS en el kit de depilación Lifestance Purple perlas de cera o en el Kit de Depilación para el mogar. Nuestra prioridad es asegurarnos de ofrecerle un producto de cera de alta calidad que satisfaga y supere sus necesidades. Si por alguna razón no le gustan nuestras perlas de cera dura, avísenos dentro de los 60 días y le daremos un reembolso completo o le enviaremos un reemplazo.Compre con confianza.

Crisnails® Calentador de Cera Eléctrico para Depilación Profesional 500ml, Incluido 2 Ceras € 15.30 in stock 3 new from €14.30

Free shipping

Amazon.es Features La máscara de parafina tiene un efecto perfecto en la piel normal y seca. Puede suavizar la epidermis y tonificar la arruga para hacer la piel facial lustrosa.

La cera contenida en los nutrientes entregados a la piel profunda a pagar, para eliminar las células de la piel envejecida, mejorar efectivamente la piel áspera, seca y así sucesivamente. Promover la circulación sanguínea y aliviar el tratamiento de fatiga.Wax, la piel se convierte inmediatamente en una salud rosada, Gan pequeño Wen desaparecerá.

Por el efecto del calentamiento, esta máquina puede poner las vitaminas ricas, collagens en la piel con eficacia.

El color de las ceras puede ser aleatorio.

Atención: no enviamos a las Islas Canarias, Baleares, Melilla y Ceuta, lamentamos los inconvenientes.

LAZY LADY Calentador de Cera depilatoria Eléctrico Profesional-3 colores-maquina de cera caliente para depilar-para Cara Brazos Axilas Piernas, bikini-500ml € 14.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping

Amazon.es Features 【Diseño atractivo】El calentador de cera está disponible en tres colores elegantes para que lo elijas según tu estilo. Su tapa translúcida te permite ver la cera mientras se derrite, y además cuenta con orificios de ventilación para mantener una temperatura segura.

【Seguridad garantizada】Este dispositivo cuenta con un botón de ajuste de temperatura y se apaga automáticamente si se sobrecalienta, también se calienta automáticamente cuando la cera dura se enfría, brindándote tranquilidad y evitando cualquier riesgo.

【Calentamiento rápido】Gracias a su revestimiento interno de acero inoxidable, este calentador de cera se calienta rápidamente, ahorrando tiempo y facilitando tu rutina de depilación.

【Compatible con todo tipo de cera】Ya sea que prefieras cera dura, cera en cartucho o cera en perlas, este calentador es perfecto para todas ellas, ofreciéndote flexibilidad y comodidad en cada sesión de depilación.

【Depilación en todas las áreas del cuerpo】Este calentador de cera es ideal para usar en todas las partes del cuerpo, desde piernas hasta axilas y bikini. ¡Adiós al vello no deseado en cualquier zona! READ Los 30 mejores Esencia De Menta capaces: la mejor revisión sobre Esencia De Menta

Calentador de Cera Eléctrico para la Depilación Profesional - Depilación Cera adecuado Casero Spa Cara Brazos Axilas Piernas - 500ml (Violeta) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features Apto para todas las ceras: Fundidor de cera profesional, que puede fundir varios tipos de ceras, como cera de parafina, cera en crema, cera dura, cera blanda, etc., con alta compatibilidad.

Protección contra sobrecalentamiento: se apaga automáticamente cuando se sobrecalienta, se calienta automáticamente cuando la cera dura se enfría. También puede ajustar la temperatura de la cera específica que está utilizando.

Calentamiento rápido: la olla está hecha de aluminio, que derrite la cera muy rápido, lo que es conveniente para usar en casa.

Uso de cuerpo completo: se puede usar en cualquier parte del cuerpo que necesite depilación, como axilas, brazos, cara, pantorrillas, bikinis, etc.

BUEN DISEÑO: Fabricado con materiales de alta calidad, muy seguro y fácil de limpiar. Equipado con una tapa translúcida, puede verificar el estado de la cera en cualquier momento.

NEOMANN Waxer II Kit dedepilación de cera profesional eléctrica con 300g de perlas y 20 spatulas € 31.99 in stock 2 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ UEGO COMPLETO DE LA MÁS ALTA CALIDAD: El juego de cera caliente incluye un calentador de cera con recipiente antiadherente extraíble y 300 g de perlin de cera en aroma de rosa, árbol de té o leche. También se incluyen 10 sticks grandes y 10 pequeños para una fácil aplicación en cejas, axilas, cuerpo, piernas, cara, nariz y línea del bikini.

✅ RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN - FÁCIL DE LIMPIAR: El kit de depilación NEOMANN II ha sido diseñado con amor y cuidado para que su experiencia de depilación sea fácil y limpia. El contenedor de cera de aluminio está recubierto de teflón para facilitar su limpieza. Basta con dejar que la cera sobrante se enfríe y retirarla con un palillo: a prueba de tontos y sin ensuciar.

✅ DEPILACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA CON CALIDAD DE SPA: El bote de cera tiene un control automático de la temperatura. La temperatura puede ajustarse entre 80 y 110°C. La función de desconexión interrumpe el calentamiento y evita que la cera se caliente demasiado. El tiempo de calentamiento es de 5 a 10 minutos. Basta con derretir las perlas de cera en la unidad de depilación, remover y aplicar con las espátulas de madera suministradas - listo.

✅ 300 G DE PERLAS DE CERA EN ENVASES SOSTENIBLES Y DE PRIMERA CALIDAD: El set contiene 300 g de perlas de cera natural de abejas en las fragancias de rosa, árbol del té y leche. Las perlas de cera son de la máxima calidad y vienen en envases de papel sostenibles.

✅ ÚNICO VERSATIL: Nuestro kit depilatorio con accesorios puede ser utilizado tanto por hombres como por mujeres. Es adecuado para todo tipo de piel y vello y para su uso en cejas, axilas, cuerpo, piernas, cara, nariz y línea del bikini.

Wolady Calentador de Cera Eléctrico Kit de Depilación Suavizante Profesional 500ml 4 Paquetes Granos de Cera 10 Palillos Madera para Cara Brazos Axilas Piernas Bikini, para piel Sensible € 22.68 in stock 1 new from €22.68

Free shipping

Amazon.es Features 【Derretir frijoles de cera rápidamente】Este calentador de cera es adecuado para derretir la mayoría de los tipos de cera, y solo se necesitan 10 minutos para derretir los cera. Ayuda a eliminar el vello corporal en todas las zonas, como axilas, zona del bikini, barbas, etc., desde la pelusa rebelde hasta la pelusa más fina, hace que la piel sea suave y brillante.

【Temperatura ajustable】Use el control deslizante para ajustar la temperatura, una vez que la cera se derrita, coloque el cursor en el nivel "medio", la temperatura se mantendrá igual sin sobrecalentamiento. Es muy adecuado para esparcirse uniformemente sobre la piel. Puedes probar la temperatura de la cera aplicando una pequeña cantidad de cera en el interior de la muñeca, y luego ajustarla según tus preferencias. Puede elegir la temperatura de fusión para la cera específica que está utilizando.

【4 paquetes de frijoles de cera dura】4 paquetes de 50g de frijoles de cera dura diferentes, elaborados con ingredientes naturales, seguros, suaves y no irritantes,100% seguro para pieles sensibles. Además, esta cera dura se adhiere profesionalmente al cabello, agarrando firmemente cada cabello y retirándolo suavemente de la raíz. Proporciona una experiencia indolora, dejando la piel suave como la seda.

【Aplicable a diferentes granos de cera】Material ABS resistente al calor, cera de fusión de gran capacidad de 500 ml se puede usar para diferentes tipos de cera, incluidas perlas de cera, cera dura, cera blanda, cera suelta, cera de bikini de ladrillo , cera para microondas y cera para el cabello.

【El cabello más delgado】La depilación con cera elimina el vello de la raíz, por lo que crece lentamente. Después de la depilación, puede durar de 3 a 6 semanas.También puede exfoliar las células muertas de la piel. Cuando el cabello vuelva a crecer, será más suave y delgado.

Solac - Depiladora Calentador de cera Epil Pro Wax | Depilacion profesional | Capacidad 200gr | Total body mujer y hombre | Doble cubeta y filtro para reutilizar cualquier cera € 49.99

€ 45.99 in stock 1 new from €45.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【DEPILACIÓN PERFECTA HASTA 4 SEMANAS】La depilación a la cera elimina el vello desde la raíz proporcionando una suavidad extrema que dura hasta 4 semanas

【PARA CUALQUIER TIPO DE CERA】Con el fusor de cera eléctrico Epil Pro Wax podrás fundir cualquier tipo de cera, ya sea en discos o en perlas, con o sin aromas. Funde hasta 200gr de cera en cada uso.

♨️【CALENTADOR DE CERA PROFESIONAL】La doble cubeta permite trabajar con la cera limpia en una de ellas y depositar la cera usada en la otra e ir cambiando posiciones hasta terminar el proceso de depilado

♻️【SISTEMA DE FILTRAJE】Incluye un filtro metálico para que puedas filtrar la cera ya usada y separarla del vello y las impurezas, obteniendo una cera totalmente limpia y lista para volver a ser aplicada

【TERMOSTATOS INDEPENDIENTES】Cada cubeta del calentador de cera tiene un termostato independiente para que puedas calentar, enfriar o mantener caliente la cera de manera uniforme

Cera depilatoria con ROSA MOSQUETA en bandeja | 1 Kg | Cera depilatoria profesional sólida | Pastillas cera caliente. € 12.90 in stock 2 new from €12.90

Free shipping

Amazon.es Features ✅ ROSA MOSQUETA : Apta para pieles sensibles y secas. Su extracto natural calma la piel irritada y reduce el daño durante la depilación.

✅ PASTILLAS DIVISIBLES : se presentan emblistadas en una misma bandeja, formada por diversas pastillas . Estas pastillas son fácilmente divisibles, por lo que es ideal para usarse en distintas veces separando la cantidad de pastillas deseada.

✅ Composición basada en cera de abejas y productos naturales, es sumamente flexible y agradable.

✅ RAPIDEZ : Punto de fusión bajo ️ lo que la hace ideal para una mayor rapidez en el proceso depilatorio.

✅ Elaborada con resinas totalmente naturales, de máxima pureza y calidad. Efectiva incluso para el vello más rebelde.

Cera Depilatoria Calentador de Cera Eléctrico - Profesional 500ml Kit de Calentador Cera Caliente, incluye 4 Bolsa de Cera y 20 Espátulas, Depilación Indolora, para Mujer y Hombre,Cuerpo, Facial,Hogar € 24.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping

Amazon.es Features ‍♂️【Material Seguro】Está moldeado con alambre de cobre 100% y el último material ABS duradero asistido por calor que la hacen duradera, lo que permite que la cera se caliente más rápido que la cera común, lo que solo toma de 10 a 12 minutos. Forro no adhesivo, resistente a caídas. Cesta de aluminio extraíble, fácil de limpiar.

‍♂️【 Cera Natural】Utiliza cuatro sabores diferentes de frijoles de cera:100 g de cera de lavanda, 100 g de cera de miel, 100 g de cera de manzanilla, 100 g de cera de rosas, están hechos de ingredientes naturales, seguros, suaves y no irritantes, buen efecto depilatorio.

‍♂️【Operaión Fácil 】Use una barra de cera para aplicar fácilmente sobre la piel en la dirección del crecimiento del cabello. Es fácil de quitarla. Sin necesidad de utilizar tiras. Te ayuda a eliminar el vello en profundidad y a dejar tu piel clara y brillante. Ideal para piernas, brazos, zona bikini, espalda, cejas.

‍♂️【Aplicación Amplia】 Este calentador de depilación es bueno para derretir la mayoría de los formatos de cera, ayuda a eliminar el vello corporal en todas las áreas, incluyendo la zona del bikini, la espalda, las piernas, los brazos, la cara, las axilas, las cejas, la barba etc. Solo mueve tus manos en casa para tener belleza. Diseño portátil. Use el kit de depilación de su hogar para encerar la cera en cualquier momento y en cualquier lugar.

‍♂️【Mejor servicio al cliente】 Si tiene alguna pregunta sobre el producto contáctenos por correo electrónico, haremos todo lo posible para resolver el problema en su lugar. Esperamos que tengas una experiencia de compra agradable.

Daga WH-1400 - Fusor de Cera, Dos Cubetas y Filtro, Capacidad 1400ml, Control de Temperatura Individual Para Cada Cubeta, Calentamiento Eficiente y Rápido, Tapas Protectoras Individuales, 2 Espátulas € 44.99

€ 35.00 in stock 3 new from €34.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fusor de cera con dos cubetas independientes y un filtro

Fusor de cera con una capacidad de 1400 ml

Control de temperatura individual para cada cubeta: Cada una de las dos cubetas cuentan con un control de temperatura individual que puede regularse por si deseas diluir la cera, mantenerla caliente o enfriarla.

️Calentamiento eficiente y rápido gracias a su gran potencia de 325W

Tapas protectoras individuales

LOVECRAZY - Calentador de Cera Eléctrico para Depilación Profesional 500ml, Color Blanco € 13.99 in stock 2 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La máscara de parafina tiene un efecto perfecto en la piel normal y seca. Puede suavizar la epidermis y tonificar la arruga para hacer la piel facial lustrosa.

La cera contenida en los nutrientes entregados a la piel profunda a pagar, para eliminar las células de la piel envejecida, mejorar efectivamente la piel áspera, seca y así sucesivamente. Promover la circulación sanguínea y aliviar el tratamiento de fatiga.Wax, la piel se convierte inmediatamente en una salud rosada, Gan pequeño Wen desaparecerá.

Control digital computarizado en la temperatura, desparafinado instantáneo, exhibición digital de la temperatura, temperatura constante fija.

Por el efecto del calentamiento, esta máquina puede poner las vitaminas ricas, collagens en la piel con eficacia.

Equipado con el dispositivo protector dual, el trazador de líneas adopta la capa electroquímica de la ciencia y de la tecnología avanzadas.

ANRUZ Kits de Depilación Profesional Kit Completo, Ollas de Cera Digital para Encerar con Cuentas de Cera de 500 g y 20 Palos Aplicadores, Cera Dura para Depilación para Cuerpo Completo € 36.99 in stock 2 new from €36.99

Free shipping

Amazon.es Features Kit de cera dura digital: nuestra olla de cera para encerar profesional adopta un control digital inteligente de temperatura y es una máquina avanzada de depilación. A diferencia de los tradicionales, proporciona una visualización precisa de la temperatura, haciendo que tu trabajo de depilación sea más fácil y ya no queme tu piel Cuando ajustes la perilla de temperatura, las luces LED se iluminarán, por lo que no tienes que preguntarte cuándo la cera ha alcanzado la temperatura correcta. Comienza tu práctico viaje de depilación ahora

Múltiples fórmulas de perlas de cera dura: el kit completo profesional para mujeres y hombres contiene 2 tipos perfumados de granos de cera dura: lavanda y jazmín. Nuestra cera ofrece un excelente agarre directamente al cabello y no a la piel, logrando alrededor del 90%-99% de eficacia mientras reduce el dolor de depilación en un 50%. Hacer que la depilación dolorosa sea cosa del pasado. Ya sea cabello grueso o fino, la máquina de cera Anruz para encerado brasileño puede satisfacer tus necesidades.

Fuerte depilación: nuestras cuentas de cera brasileñas extraen el cabello de las raíces, ralentizando así el crecimiento del cabello y disfrutando del efecto sin pelo durante 4 a 6 semanas. Puedes deshacerte del cabello difícil de quitar en cuestión de segundos. Gracias a su potente capacidad de extracción, este calentador de cera funciona eficazmente en todo tipo de cabello. La cera en casa nunca ha sido más rápida o fácil

Calentador de cera de cuerpo completo Anruz: este kit completo de cera para principiantes incluye 5 bolsas de perlas de cera dura (100 g cada una), la mayoría de las cuentas de cera en el kit en Amazon. Aceite preencerado y aceite de cera, 10 aplicadores grandes y 10 cejas y "Guía de cómo encerar". Nuestra fórmula de cera dura es segura para todos los tipos de piel y todo tipo de cabello. Solo tienes que aplicar una fina capa de cera para eliminar eficazmente el vello no deseado de las raíces: cara, cejas, espalda, axilas, piernas, bikinis y mucho más.

100% garantía de satisfacción: no importa por qué razón no estés satisfecho con el kit de depilación Anruz, háznoslo saber, te daremos un reembolso completo o te enviaremos un nuevo reemplazo. No te preocupes por comprar productos que no te gustan. ¿Estás listo para encerar en casa? Haz clic en el botón "Añadir al carrito" ahora. READ Los 30 mejores Cortina Opaca Termica Aislante capaces: la mejor revisión sobre Cortina Opaca Termica Aislante

LIARTY Calentador de cera profesional para depilación, kit de cera con bote de cera para todo el cuerpo, piernas, cara, cejas, bikini, mujeres, hombres, sin dolor en casa € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping

Amazon.es Features ★[CALOR RÁPIDO Y UNIFORME] - Este calentador de cera premium incluye potencia de calentamiento de varios niveles, temperatura ajustable de 125 ℉ a 245 ℉, con un elemento calefactor circular y una perilla de control de termostato ajustable para un rápido derretimiento de la cera.

★[CERA LISTA DE UNA SOLA PASADA] - ¡Solo un paso y la cera estará lista para servir a tu PIEL! Simplemente gire la perilla hasta el lugar perfecto; por ejemplo, uno puede descubrir que 175 °F es mejor para depilarse las piernas. Es NORMAL que el termostato suba y suba. Esto es para permitir que el calentador de cera se caliente por completo. Se enfriará automáticamente a la temperatura deseada.

★[DISEÑO PORTÁTIL]: la máquina de cera profesional es pequeña y ofrece una portabilidad conveniente, ideal para usar en el salón, en casa o mientras viaja. Nuestros materiales se han mejorado para una mayor durabilidad.

★[ACCESORIOS PREMIUM] - Recipiente para cera de aluminio extraíble antiadherente con asa muy fácil de limpiar; La tapa transparente permite un fácil seguimiento del derretimiento de la cera. Si tiene alguna pregunta, háganoslo saber, le brindaremos un servicio satisfactorio.

★[USO VERSÁTIL] - Adecuado para todo tipo de depilación y otras ceras terapéuticas, incluida la parafina, este calentador eléctrico también se puede usar en todo tipo de ceras, como latas de cera estándar de 14 onzas, cera suelta y ladrillos.

Single 5001 - Calentador de Cera Eléctrico para la Depilación Profesional € 40.95 in stock 1 new from €40.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Facil usar y limpiar, no necesitas tiras de cera ni papel para depilar la piel

Calentador Rapida en 10 min y listo para depilar, 500ml capacidad de olla de acero inoxidable

Con Regulador Apagado Automático con maxima seguridad

Diseño ergonico y compacto y Derrite todos los tipos de ceras depilatorias enlatados, cera dura, bloque y frijoles

Garantia 12 meses por SuperMega

Crisnails® Calentador de Cera Tibia Roll-On para Depilación Profesional, Color Blanco con Tapa Azul € 18.99 in stock 2 new from €18.99

Free shipping

Amazon.es Features La ventana transparente es útil para observar el estado de la cera en el contenedor sin abrirlo. El tamaño portátil es perfecto para mover belleza.

La eliminación de vello no deseado en la mano, el pie, el codo, el brazo, la pierna, la axila y la línea del bikini de una manera fácil, rápida y cómoda sin irritación o daño a la piel.

El material ABS es ambiental, seguro, inodoro, no tóxico e inofensivo.

Voltaje clasificado: 220-240V, enchufe europeo. Freq: 50- 60Hz.

Atención: no enviamos a las Islas Canarias, Baleares, Melilla y Ceuta, lamentamos los inconvenientes.

Veet Kit Easywax Roll-On Eléctrico Calentador de Cera con Cartucho de cera incluido, todo tipo de pieles - 50 ml € 18.90

€ 13.96 in stock 7 new from €13.96

Free shipping

Amazon.es Features RESULTADOS DURADEROS: Cera Roll-On Eléctrico Easy-Wax para unos resultados de duración de hasta 2 semanas en solo 15 minutos

TECNOLOGÍA EASY-GELWAX ELIMINA EL VELLO DESDE LA RAIZ: Su fórmula en gel con tecnología Easy-Gelwax se adhiere al vello más corto (hasta 1,5 mm), pero no a la piel, y elimina el vello desde la raíz dejando la piel suave hasta 15 días

ZONAS DE USO: Adecuado para piernas y brazos, axilas y área del bikini

HASTA 28 DÍAS DE SUAVIDAD: Gracias a las bandas de cera Veet podrás disfrutar de hasta 28 días de suavidad

PARA TODO TIPO DE PIELES: Contiene Manteca de Karité

Cera depilatoria en perlas 800g. SELAS. A elegir, depilación sin bandas, para todas las zonas y tipos de pieles. (Rosa Mosqueta) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features Se derrite a baja temperatura (no quema tu piel).

Textura elástica de fácil aplicación. Se adhiere perfectamente al vello pero no a la piel disminuyendo la sensación de dolor.

Deja la piel suave con resultados profesionales y duraderos.

Con aceite de Rosa mosqueta.

Mylee Calentador de Cera Rápido y Profesional para Tipos de Cera (Dura, Suave, Parafina) Controlado Termostáticamente, con Temperatura Ajustable € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping

Amazon.es Features CALENTADOR DE CERA PROFESIONAL PARA SALONES Y USO DOMÉSTICO: adecuado para salones profesionales y usuarios domésticos. Increíbles tratamientos de depilación con calidad de salón, desde la depilación con cera en tiras hasta la depilación de bikini y brasileña, cómodamente en casa. El tamaño compacto proporciona una portabilidad perfecta y puede caber fácilmente en cualquier maleta

BOTE EXTRAÍBLE DE 500 ML FÁCIL DE LIMPIAR: el pote de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia puede calentar y derretir hasta 500 ml de cera blanda o perlas de cera dura equivalentes. La limpieza nunca ha sido tan fácil, después de su uso, simplemente retire el cubo de aluminio para ollas por el asa que lo protege de las quemaduras y limpie la olla con el limpiador profesional de contenedores de cera Mylee (se vende por separado)

CALENTADOR DE CERA VERSÁTIL SÚPER RÁPIDO: derrite y calienta todo tipo de cera, como cera dura, perlas de cera, cera blanda, cera de parafina, cera en crema y más. El nuevo y avanzado sistema de bobina proporciona un calentamiento rápido. Desde el inicio en frío, solo se necesitan unos minutos para que la cera esté lista para la depilación. Compatible con todas las ceras Mylee Crème y otros recipientes de cera de tamaño estándar

TEMPERATURA AJUSTABLE PARA SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES: todos los tipos de cera necesitan una temperatura diferente para fundirse. Con el calentador de cera Mylee, puede ajustar y establecer la temperatura fácilmente girando el botón. Soporta rango de calor de 50-100 ° C (122-212 ° F)

SENSOR DE CALOR TÉRMICO INTEGRADO PARA SU SEGURIDAD: controlado termostáticamente y mantiene la cera a la misma temperatura durante la depilación. Simplemente encienda y ajuste la temperatura. Se apaga automáticamente cuando alcanza la temperatura crítica. Cuenta con un enchufe estándar (moldeado) de 3 clavijas del Reino Unido

Lifestance Calentador de Cera Depilatoria Digital Profesional Incluye 42 Accesorios Profesionales para Depilación en Casa para Todo Tipo de Cabello,Cejas, Faciales, Bikini € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping

Amazon.es Features Solución que ahorra tiempo y dinero - Lifestance calentador de cera profesional una máquina de cera digital, 400g perlas de cera, 10 palos de cera grandes y 10 palos de cera medianos y 10 aplicadores de cejas, 2 aceites de tratamiento, 5 collares, tienes todo lo que necesitas para depilarte en casa. Calentadores de cera a una fracción del costo con su propia máquina de cera.

FÓRMULA MÁS ADORADA PARA TODO EL CUERPO- Nuestro set de depilación contiene cera para todo tipo de depilación y estas perlas enriquecidas con jazmín dejan tu piel suave y resplandeciente. Disfruta de la mejor experiencia de depilación en casa con nuestra fórmula todo en uno, desde las cejas hasta el bikini.

Máquina de cera con pantalla digital luminosa - Adopta un diseño de pantalla LED digital, amigable para principiantes, no más preocupación por quemar la piel. El calentador de cera digital muestra la temperatura exacta, por lo que puede controlar fácilmente la temperatura que desee.

NO MÁS ENROJECIMIENTO - Viene con una loción pre y postratamiento para reducir la irritación, el enrojecimiento o las reacciones de bulto. Además, los aceites de tratamiento suavizan y calman la piel después de la depilación, haciendo que toda la experiencia de depilación sea mucho más cómoda.

Compra segura- Ofrecemos una garantía de 3 años en el kit de depilación Lifestance. Si no le gusta su cera de depilación, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le responderemos dentro de las 12 horas.Si lo está usando por primera vez, pregúntele a su médico si es alérgico a la colofonia o pruebe la reacción alérgica en su muñeca primero. Si experimenta enrojecimiento, por favor deje de usarla inmediatamente y solicite un reembolso.

