Los 30 mejores Cubre Sofas Chaise Longue capaces: la mejor revisión sobre Cubre Sofas Chaise Longue

Textilhome - Funda Cubre Sofá Chaise Longue Adele, Protector para Sofás Acolchado Brazo Derecho. Tamaño -240cm. Color Gris (Visto DE Frente) € 48.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medida Chaiselongue: Derecho - 240 cm. - MIDA EL ANCHO DE SU SOFÁ SIN CONTAR LOS REPOSABRAZOS

Composición: Reverso y Anverso 100%Poliéster - Relleno 100% Poliéster 90g/m2.

Muy práctico y funcional. Decora y protege tu sofá sin complicaciones.

La presentación en una bolsa con cremallera facilita el transporte y el almacenamiento.

Protege tu sofá – Decora tu hogar – Ajuste perfecto.

Eysa Funda chaisse Longue práctica Rabat 240cm Color 06/,Gris Oscuro, Derecha Vista Frontal € 36.16

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Estándares de calidad española

Lavable a máquina a 30ªc

Para todo tipo de sofás

Gran variedad de colores

De montaje muy sencillo

TAOCOCO Funda de sofá con chaise longue impermeable con reposabrazos izquierdo y protector Slipcovers gris oscuro de 3 plazas + 3 plazas (vista de frente) € 62.48

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ★ 【Antideslizante y Patrón】: ¿Se desliza fácilmente cuando se utiliza otras fundas de sofá? Hemos mejorado este aspecto, utilizando un tejido antideslizante en la parte posterior de la funda de sofá impermeable para resolver este problema. Protege tu sofá a largo plazo y le da un aspecto moderno y fresco.

★【Funda de sofá impermeable】: nuestra funda de sofá tiene un compartimento impermeable y no es fácil de penetrar Cuando haya gotas de agua en la superficie del sofá, límpialo con una servilleta de papel o un paño.

★ 【L-shaped waterproof pad 3 plazas + 3 plazas】: Cojín sofá chaise longue izquierda, (vista frontal), la medida es 240 x 270 cm. Protege tu sofá decorativo y funcional.

★ 【Fácil limpieza】: nuestra funda para sofá no solo protege tu sofá de la suciedad como las migas de galletas y el desgaste diario, sino que también es muy fácil de limpiar y te ahorra mucho esfuerzo. Lavar a mano o a máquina con agua fría; colgar para secar; no usar lejía; no planchar.

★ 【Práctico】: Este sofá cubre no solo tus muebles y garantiza que durará muchos años, es ideal para familias con niños y mascotas

Eysa Levante Funda de sofá, Algodón, Beige, 290 CM. Izquierda € 37.25
€ 30.01

€ 30.01 in stock 3 new from €29.25 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Estándares de calidad española

Lavable A Máquina A 30ªc

Para todo tipo de sofás

Gran variedad de colores

De montaje muy sencillo

textil-home Funda Cubre Sofá Chaise Longue Malu, Protector para Sofás Acolchado Brazo Derecho. Tamaño -240cm. Color Gris (Visto DE Frente) € 51.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medida Chaiselongue: Derecho - 240 cm. - MIDA EL ANCHO DE SU SOFÁ SIN CONTAR LOS REPOSABRAZOS

Composición: Reverso y Anverso 100%Poliéster - Relleno 100% Poliéster 90g/m2.

Compruebe bien su chaiselongue. Tenga en cuenta que debe medir su sofá sin contar los reposabrazos, las medidas disponibles son 200 y 240cm, ancho sofá. Lado Derecho e Izquierdo VISTO DE FRENTE.

Protege su sofá - Decora su casa - Ajuste perfecto. Todos nuestros productos son de máxima calidad. Producto Fabricado en España.

Recibira su funda textilhome en una bolsa con cremallera facilita el transporte y el almacenamiento.

Martina Home Tunez Funda Elástica para Sofá Brazo Izquierdo Largo, Tela, Gris, Tres Plazas € 51.04

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Composición del tejido: 50% poliéster, 45% algodón, 5% elastómero; calidad: jacquard

Contiene: 1 funda chaise longue elástica brazo izquierdo tunez color gris

Lavado: lavar a máquina máximo (30ºc)

Fabricado en españa por enguitex home

Textilhome - Funda Cubre Sofá Chaise Longue Circus, Protector para Sofás Acolchado Brazo Derecho. Tamaño -200cm. Color Gris (Visto DE Frente) € 42.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medida Chaiselongue: Derecho - 200 cm. - MIDA EL ANCHO DE SU SOFÁ SIN CONTAR LOS REPOSABRAZOS.

Composición: Reverso y Anverso 100%Poliéster - Relleno 100% Poliéster 90g/m2.

Funda Sofá Impermeable - Decora y protege tu sofá sin complicaciones. Disponible: Funda Sofá, - Sillón Orejero - Sillón Relax - Chaise longue.

Protege su sofá - Decora su casa - Ajuste perfecto. Todos nuestros productos son de máxima calidad. Producto Fabricado en España.

La presentación en una bolsa con cremallera facilita el transporte y el almacenamiento.

laamei Funda de Sofa Elástica Chaise Longue 2 Piezas Brazo Largo Derecho Izquierda Funda Cubre Sofá de Forma L Protector para Sofá de Poliéster Estampado Floral € 39.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Material de poliéster de alta calidad]: ultra suave y cómodo, resistente y duradero. Se puede utilizar en todas las estaciones y puede estar en contacto directo con la piel.

[Tamaño]: 1 juego (2 piezas), 1 asiento para adaptarse: 90 cm a 140 cm / 2 asientos para adaptarse: 145 cm a 185 cm / 3 asientos para adaptarse: 190 cm a 230 cm / 4 asientos para adaptarse : de 230 cm a 300 cm. Confirme el tamaño antes de comprar para garantizar un ajuste perfecto y evitar molestias innecesarias.

[Gran elasticidad]: nuestra funda elástica para sofá garantiza que se ajuste a la mayor parte del sofá del mercado y sea muy fácil de instalar y desmontar, no se caerá ni se moverá, lo que hace que sea muy fácil de colocar.

[Protección total]: estas fundas de sofá protegen sus muebles del polvo, las manchas y el desgaste para evitar que se dañen, especialmente adecuadas para familias con niños o mascotas. También puede ser una tela nueva para su silla y le da a su sofá un aspecto nuevo perfecto si su sofá se ve un poco roto o no tan nuevo al cubrir los daños anteriores.

[Instalación y cuidado]: esta funda de sofá es extremadamente fácil y conveniente de instalar y quitar para limpiar gracias a su elasticidad; Lavable a máquina en frío, no usar lejía, secar en secadora, no planchar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros en cualquier momento por correo electrónico.

Banzaii Funda de Sofá Cubre Chaise Longue Acolchada Lisa 4 Plazas (290 cm) con Chaise Longue Izquierda/Derecha Gris Oscuro € 54.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Funda de sofá en suave microfibra antiallérgica con relleno anti-ácaro, acolchada. El tejido recibe un especial tratamiento que lo hace resistente al agua y la suciedad.

La funda de sofá es reversible, adecuada para sofás con chaise longue izquierda y chaise longue derecha. Las etiquetas presentes en el producto son fácilmente removibles.

Paquete compuesto de una funda sofá con respaldo de 290 cm y una banda elástica fija respaldo.

Fácil de montar y fijar gracias a la banda elástica fija respaldo. Se puede lavar a maquina a un máximo de 40°C

Comprando un producto Banzaii tienes derecho a una expedición rápida y trazada

subrtex Funda Sofa Chaise Longue Brazo Izquierdo Elastica Protector para Sofa Chaise Longue Antimanchas Ajustable Lavable en Lavadora (Gris Claro) € 63.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➤【Gran material & Color】: La tela de las fundas de los sofás está hecha de 85% poliéster y 15% spandex, suave, duradera, elástica y cómoda al tacto. Se preparan varios colores clásicos para usted, adecuados para varios estilos de decoración.

➤【Talla】: El diván está en el lado IZQUIERDO del sofá principal cuando se enfrenta a su sofá. Nuestras fundas para sofá en forma de L constan de 2 partes, una para el diván y la otra para el sofá principal. El sofá principal mide 140-180 cm (55 "-70") de largo y 70-95 cm (27 "-37") de ancho. La sección de chaise mide 160-195 cm (62 "-76") de largo y 70-95 cm (27 "-37") de ancho.

➤【Multifunción】: La tela de alta calidad con la excelente elasticidad proporciona a su sofá una protección perfecta contra los ácaros del polvo, las manchas, el desgaste, los derrames, los arañazos de mascotas y el pelo de las mascotas. Esta funda de sofá cubre y decora el área dañada del viejo sofá para que renazca, creando un ambiente más cómodo.

➤【Antideslizante】: La banda elástica en la parte inferior y las barras de espuma hacen que las fundas siempre se mantengan en su lugar, incluso después de sentarse. Nuestra funda de sofá se adapta a una variedad de sofás en forma de L.

➤【Cuidado Facil】: Estas fundas de sofá son fáciles de instalar y quitar para limpiar. Lavable a máquina hace que sea conveniente cuidarlos. Sin lejía No planchar. Secar a baja temperatura.

TOPOWN Funda para sofá Chaise Longue Impermeable, Funda para Sofa en Forma L, Funda Chaise Longue Derecho/Izquierdo de 3 Asientos + 3 Asientos, con 2 Fundas de cojín, Gris Oscuro… € 57.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tejido superior - TOPOWN funda chaise longue Impermeable está hecha de 95% poliéster y 5% Spandex para garantizar que la funda sea más suave y elástica. Este tejido de buena calidad es natural y ecológico. No se desvanece ni es resistente al agua (no 100% impermeable), no se agrieta y hace que sus muebles sean duraderos, lo que protege su sofá en los años venideros. Para obtener más información sobre nuestras funda sofa chaise longue elastica, visite: https://youtu.be/AHduIsmMIjY

Tamaño: la funda chaise longue derecho se adapta al sofá de esquina de cuero o tela, derecho e izquierdo, de 185 a 230 cm de largo y de 185 a 230 cm de ancho. Esta Fundas Sofa Chaise Longue tiene dos partes, una para el sillón y la otra para el sofá principal. Si su sofá es un conjunto, que no es fácil de quitar y separar, preste atención a la compra. Consulte la última imagen para comprender el sofá aplicable específico. O tome una foto de su sofá y envíenosla para ayudarlo a elegir.

Fácil de instalar: nuestra Funda para sofá en Forma L puede cubrir todo el sofá para una protección completa. Primero coloque dos fundas en el sillón y el sofá principal. Luego inserte la tela adicional en las grietas. Finalmente, inserte los palitos de espuma antideslizante en las ranuras para que la tela quede más apretada. El fondo elástico y las correas de fijación aseguraron la funda para sofa chaise long firmemente en su lugar.

Protección completa: TOPOWN Funda sofa chaise longue protege su sofá del polvo, la suciedad, las migas de galleta, y extender la vida útil en 3 años. Nuestra funda de sofá no es 100% impermeable. Pero cuando hay gotas de agua en la superficie, puede evitar que el agua penetre en el sofá durante 1 minuto, protegiendo así el sofá de daños. Pero tenga en cuenta que la funda sofá l no puede ser resistente al agua durante mucho tiempo. Secar el agua dentro de un minuto para evitar dañar el sofá.

Garantía de un año: ofrecemos una garantía de un año debido a nuestra confianza en la calidad de nuestra funda chaise longue derecho. Si la funda sofa chaise long elastica no te convence al 100%? ¡No hay problema! Ofrecemos reembolso dentro de 1 año. TOPOWN no solo vende la funda sofa chaise longue izquierdo de mejor calidad del mercado, sino que también ofrece el mejor servicio postventa. Puedes comprarlo sin preocupaciones.

SearchI Funda Elástica para Sofá Chaise Longue,Extraíbles y Lavables,Cubre Sofá Chaise Longue Estampada Antideslizante,Funda Protectora para Sofá en Forma de L 2 Piezas(Geometría,2 Plazas+3 Plazas) € 48.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features MATERIAL DE CALIDAD Y ARTESANÍA:Las fundas sofa chairse longues hecho de poliéster y spandex alta calidad proporciona una sensación suave y confortable.Ideal para propietarios de buen gusto.

EMBALAJA Y TAMAÑOS : Este artículo es 2 unidades,incluye 1 pieza funda sofa 2 plazas+ 1 pieza fundas sofa 3 plazas.Apto para sofá 1 plaza(Longitud:145-185cm) y sofa 3 plazas(Longitud:190-230cm) en forma de L combinado con 2 partes por separado.(Asegúrese de que y mida el tamaño de sus sofás antes de comprar.Si no está seguro de que la talla,Contactarnos )

FUNDAS SOFA CHAISE LONGUE :Protege sus muebles contra manchas, desgaste para evitar que se arruine.a la vez que agrega un aspecto lujoso y encantador. Ideal para hogares con niños y mascotas

CUIDADO FÁCIL:Lavable a máquina(Bajo 30ºc)para un fácil cuidado y mantenimiento,por separado en agua fría en el ciclo suave, no use lejía ni planchar.

NOTAS Y SERVICIO:Apto para sofá en forma de L combinado con 2 partes por separado.Si su sofá es completo,no es fácil de quitar y Por separado.Por favor,tengas cuidado de comprar.Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en cualquier momento, estaremos encantados de ayudarle. READ ¿Qué es DNS Blockchain y cómo funciona?

Cabetex Home - Cubre sofá - Chaise Longue - Reversible con ajustes y Bolsillos - Microfibra Acolchada Antimanchas (Gris) € 29.90

Amazon.es Features Adaptable a chaise longue de izquierda y derecha!

Fácil de colocar y fácil de lavar en lavadora!

Con orejas extensibles para cubrir los apoyabrazos!

Fabricado en microfibra acolchada antimanchas!

Con bolsillos laterales!

TAOCOCO Funda para sofá en Forma de L Funda elástica elástica 2 Juegos para 3 Asientos + 3 Asientos, con Funda de cojín de 2 Piezas (Gris Oscuro) € 57.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL DE ALTA CALIDAD】: 88% poliéster, 12% spandex, tejido totalmente elástico, duradero y resistente, adecuado para la mayoría de los sofás en forma de L. Protege tu sofá, decorativo y funcional.

【FÁCIL LIMPIEZA】: Nuestra funda para sofá no solo protege su sofá de la suciedad accidental, como las migas de galletas y el uso diario, sino que también es muy fácil de limpiar y le ahorra mucho esfuerzo. Lavar a mano o lavar a máquina con agua fría; Caída seca; Sin blanqueador; No planchar

【NOTA】: Esta funda de sofá en forma de L consta de dos partes, una para la cama y la otra para el sofá principal. Si su sofá es un todo, no es fácil quitarlo y separarlo. Por favor, preste atención cuando la compra de esta funda de sofá no es adecuada para sofás de cuero.

【PROTECCIÓN CONTRA LA SUCIEDAD DE SU SOFÁ】: esta funda para sofá protege su sofá de la suciedad, las manchas, el desgaste y evita que se arruine. ¡Es ideal para hogares con niños y mascotas!

【APTO PARA SOFÁS DE ESQUINA O SOFÁ EN FORMA DE L】: 3 plazas + 3 plazas para la longitud del sofá entre 180 cm-230 cm. Ambos lados son aplicables. Por favor confirme el tamaño antes de comprar. Si no está seguro, contáctenos.

E EBETA Funda Elástica para Sofá Chaise Longue, Funda Cubre Sofá Chaise Longue Jacquard Funda de sofá para Juego de 2 en Forma de L + sofá de Esquina de 2 plazas Derecho (Blanco como la Leche) € 62.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ➤【Material】: La funda está hecha de telas cómodas que se sienten suaves. Se puede limpiar, limpiar y desinfectar en cualquier momento.

➤【La dimensión】: la chaise longue está en el lado DERECHO del sofá principal (Cuando se para en frente del sofá). Nuestras fundas de sofá de dos piezas constan de 2 partes, una para la chaise longue y otra para el sofá principal. La longitud del sofá principal es de 140-180 cm y el ancho es de 70-95 cm. La longitud del chaise longue es de 160-195 cm.

➤【100% de protección】: protección completa perfecta contra los ácaros del polvo, manchas, desgaste, manchas, rasguños, pelo de mascotas. Cubra y decore el área dañada de la vieja butaca para renacer.

➤【Fácil cuidado e instalación】: esta funda de sofá es fácil de instalar y limpiar. Tenga en cuenta las instrucciones de instalación en la imagen o la tarjeta de instalación incluida en el paquete. Lavable a máquina hace que sea fácil de mantener. Sin lejía, secadora baja, sin planchar.

➤【Nota】: Si no está seguro de qué tamaño elegir, envíe un correo electrónico a nuestro servicio al cliente y adjunte el tamaño y la foto de su sofá.

laamei Funda de Sofa Elástica Chaise Longue Brazo Largo Derecho Funda Cubre Sofá Modelo Acolchado Diseñada de Forma L 2 Piezas Protector para Sofá de Poliéster y Spandex Color Sólido € 39.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Material de poliéster de alta calidad]: ultra suave y cómodo, resistente y duradero. Se puede usar en todas las estaciones y puede estar en contacto directo con la piel. (Realizamos la prueba de decoloración, pero no hay decoloración, pero algunos compradores informan la decoloración, recomendamos lavar y secar el producto después de recibirlo primero para usarlo.)

[Tamaño]: 1 juego (2 piezas), ofrecemos 4 tamaños para elegir, se adaptan a la mayoría de los sofás (1 asiento para adaptarse: 90 cm a 140 cm / 2 asientos para adaptarse: 145 cm a 185 cm / 3 asientos para encajar: 190cm a 230cm / 4 asientos para encajar: 230cm a 310cm). Confirma el tamaño antes de comprar.

[Gran elasticidad]: la funda elástica del sofá garantiza que no se caiga ni se mueva, lo que lo hace muy fácil de colocar y adecuado para la mayoría de los sofás del mercado.

[anti-manchas para proteger el sofá]: Puede proteger su sofá en todas partes del polvo, manchas y rasguños, etc., especialmente adecuado para la familia que tiene al niño dibujando y comiendo en el sofá, al animal saltando y durmiendo en el sofá. También puede darle un nuevo aspecto perfecto a su sofá que parece un poco viejo al cubrir los viejos dañados.

[Fácil de mantener]: Impresión y teñido ecológicos, se puede lavar a máquina con agua a 30 grados, no se puede limpiar en seco, no es necesario planchar.

Lanovenanube - Funda Chaise Longue Acolchado - Práctica - Derecha 240 cm - Color Gris Claro C21 € 41.90

Amazon.es Features Funda Chaise longue 240 cm de respaldo

Composición: 100% Poliéster

Tejido acolchado con guata de 100 gr

Válido para ambos lados: chaise derecha y chaise izquierda

Textil del hogar lavable, de fácil colocación, protección y decoración con gran variedad de colores.

Fundas para Sofa Acolchado, Funda Sofa Chaise Longue Brazo Chaise Derecho / Izquierdo (250 CM), Cubre Sofa Reversible, Beige Claro

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Nuestros protectores de sofá de doble cara, llamativos por un lado y neutros por el otro, se pueden colocar en el sofá por un lado o por el otro, según el color que mejor se adapte a tu decoración. Es un accesorio con un cuidado acabado fabricado íntegramente en poliéster, además el acolchado es 100% poliéster (250 g / m²). También equipado con elástico en la espalda para fijarlo al pie del sofá.

Los protectores de sofá son accesorios que se utilizan para cubrir los sofás y protegerlos de manchas y roturas, pero también útiles para dar un toque de estilo al mobiliario del salón o cualquier ambiente en el que se posicione el sofá, sin gastar demasiado. Nuestro modelo se divide en la versión sillón y en las versiones de sofás de dos, tres o cuatro plazas o con la península derecha e izquierda girando la propia funda del sofá.

Recibira su funda textilhome en una bolsa con cremallera facilita el transporte y el almacenamiento.

Lavadolavar a máquina a máximo 40 grados

Eysa -Zoco Fundas de Sofa Prácticas, Chaise Longue 240 cm, derecha Vista Frontal, Color Gris € 46.11

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features No elástica

Lavar a 30ºC

Funda de sofá moderna, práctica y cómoda adaptable a la mayoría de sofás

Composicion: 35% POLIÉSTER | 40% ALGODÓN | 25% ACRÍLICO

Vipalia Cubre Sofa chaiselongue Ajustable. Funda para Sofa Chaise Longue Brazo Izquierdo Corto. Protector Antimanchas. Color Gris. Chaise Corto Izquierda € 45.95

Amazon.es Features Cubresofas para 1 plaza o sillon relax reclinable, 2 plazas , 3 plazas, 4 plazas y chaiselongue brazo izquierdo y derecho. Fundas de sofa 100% ajustables. Resistente al desgaste, fundas sofa antipelos mascotas , gatos y perros.

Estas fundas para sofa son perfectas para todo tipo de sofás, sillones y chaise longues. Su tejido se acopla perfectamente a todas las formas y tamaños de los sofas. Muy cómodo y suave. No resbala.

Fundas de sofá decorativas de la marca Vipalia. Consigue la mejor decoracion hogar combinando nuestras fundas bonitas para sofa con sus muebles de salon.

Nuestros cubresofas cuentan con el Certificado OEKO-TEX Standard 100. Etiqueta ecológica líder mundial para productos textiles. Control de sustancias nocivas.

Protector de sofá 65% Algodon 35% Poliester. Tejido Chenilla lisa. Transpirable. Cómodo, práctico y resistente. Hipoalergénico, antiácaros e higiénico. Lavable en frio. Fabricada en España por Vipalia, protege y decora tu sofa.

LANOVENANUBE - Funda Chaise Longue Acolchado - Práctica - Derecha 240 cm - Color Beig C02 € 43.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Funda Chaise longue 240 cm de respaldo REVERSIBLE para ambos lados

Composición: 100% Poliéster

Tejido acolchado con guata de 100 gr

REVERSIBLE Válida para ambos lados: chaise derecha y chaise izquierda

Textil del hogar lavable, de fácil colocación, protección y decoración con gran variedad de colores. READ WhatsApp te permite guardar silencio antes de enviar videos

JM Textil Funda Cubre Sofá Chaise Longue Elena, Protector para Sofás Acolchado Brazo Izquierdo. Tamaño -240cm. Color Marrón 07 (Visto DE Frente) € 52.20

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medida Chaiselongue: Izquierdo - 240 cm. - MIDA EL ANCHO DE SU SOFÁ SIN CONTAR LOS REPOSABRAZOS

Composición: 100% Poliéster.

Disponible: Funda Sofá, - Sillón Orejero - Sillón Relax - Chaiselongue.

Protege su sofá - Decora su casa - Ajuste perfecto. Todos nuestros productos son de máxima calidad.

Funda lavable en lavadora - No secar en secadora

Eysa Aquiles Funda de sofá, Poliéster/Algodón, Crudo, 310 € 52.28

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Estándares de calidad española

Lavable a máquina a 30ªC

Para todo tipo de sofás

Gran variedad de colores

De montaje muy sencillo

JM Textil Cubre Chaise Longue Acolchado Elena, Brazo Derecho, Tamaño 240cm, Color Crudo 00 € 52.20

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medida del respaldo (sin contar los reposabrazos) 240cm

Brazo Derecho (Visto de frente)

Composición: 100% poliéster

Lavable en lavadora - No secar en secadora

Eysa Zoco Funda para chaise longue, Tres Plazas, Izquierda- vista frontal, Gris, 240 cm € 47.77

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features No elástica.

Lavar a 30ºC.

Para todo tipo de sofás.

TAOCOCO Funda de sofá Impermeable Funda de cojín de protección para Mascotas Funda de sofá antisuciedad (Gris Claro/ 3 Plazas 165 * 190cm) € 35.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ★【Tamaño】: 2 Plazas : 120 * 190 cm / 3 Plazass: 165 * 190 cm / 4 Plazas: 195 * 218 cm/ Compruebe la imagen del tamaño al comprar para obtener resultados de medición más precisos.

★【Cojín impermeable para sofá】: Nuestra funda de sofá tiene un compartimento impermeable y no es fácil de penetrar. Cuando haya agua en la superficie de la cubierta del sofá, límpiela con una toalla de papel o un paño. Protege tu sofá durante mucho tiempo, dándole un aspecto nuevo y moderno.

★【Fácil de limpiar】: Nuestra funda para sofá no solo protege su sofá de la suciedad, como las migas de galletas y el uso diario, sino que también es muy fácil de limpiar y ahorra mucha energía. Lavar a mano o a máquina con agua fría; secar; no usar lejía; no planchar.

★【Diseño antideslizante】La tela de respaldo está hecha de tela granular antideslizante. El diseño íntimo es para evitar que la funda del sofá se mueva. La banda elástica ajustable está diseñada con una banda elástica súper elástica, que se usa para fijar la parte inferior del sofá, no es fácil de caer y se puede usar durante mucho tiempo.

★【Método de lavado】Fácil de instalar y desmontar, adecuado para uso en interiores, lavable a máquina, sin soporte para blanqueo, sin planchado, secado al aire, sin arrugas.

JM Textil Funda Cubre Sofá Chaise Longue Elena, Protector para Sofás Acolchado Brazo Izquierdo. Tamaño -290cm. Color Gris 06 (Visto DE Frente) € 55.40

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medida Chaiselongue: Izquierdo - 290 cm. - MIDA EL ANCHO DE SU SOFÁ SIN CONTAR LOS REPOSABRAZOS

Composición: 100% Poliéster.

Disponible: Funda Sofá, - Sillón Orejero - Sillón Relax - Chaiselongue.

Protege su sofá - Decora su casa - Ajuste perfecto. Todos nuestros productos son de máxima calidad.

Funda lavable en lavadora - No secar en secadora

MERCURY TEXTIL- Colcha Multiusos Sofa,Manta Foulard,Plaid para Cama,Cubresofa Cubrecama,jarapas,Comoda Practica y Suave. Poliester Algodón (180 x 260cm, Liso BEIG) € 17.49

Amazon.es Features Materiales y costuras de máxima calidad. Suave y cálida. Se acopla perfectamente

Colcha Multiusos tejida con flecos y tejido formando con un bonito diseño.

Tejidos nobles para proteger nuestro sofá de manchas, polvo, roces, suciedades o pelos de animales.

Composición del tejido: 85% Algodón, 10% Poliéster, 5%de otras fibras

Recomendaciones de uso: Le recomendamos lavarla antes del uso para evitar perdida de pelusa. Puede secarla en secadora a baja temperatura.(Lavar a temperatura no mayor de 30º , No usar blanqueador, No lavar en seco.)

JM Textil Funda Cubre Sofá Chaise Longue Elena, Protector para Sofás Acolchado Brazo Izquierdo. Tamaño -240cm. Color Gris 06 (Visto DE Frente) € 52.20

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Medida Chaiselongue: Izquierdo - 240 cm. - MIDA EL ANCHO DE SU SOFÁ SIN CONTAR LOS REPOSABRAZOS

Composición: 100% Poliéster.

Disponible: Funda Sofá, - Sillón Orejero - Sillón Relax - Chaiselongue.

Protege su sofá - Decora su casa - Ajuste perfecto. Todos nuestros productos son de máxima calidad.

Funda lavable en lavadora - No secar en secadora

