Los 30 mejores Cuadro Carbono Mtb 29 capaces: la mejor revisión sobre Cuadro Carbono Mtb 29

Leodun 29 * 2,35" Cuadro De Bicicleta MTB con Suspensión De Carbono, Frenos De Disco De Nivel Todoterreno XC BSA73 Cuadro De Montaña Eje Pasante 12 * 148Mm Suspensión Bicicleta De Montaña,29 in*17 in € 1,582.77 in stock 2 new from €1,582.77 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Modelo: marco de fibra de carbono, cableado interno, soporte de fondo roscado BSA73.

★ Tamaño: 29 pulgadas*15.5 pulgadas/17 pulgadas/19 pulgadas.

★ Material: fibra de carbono; peso: alrededor de 2.15 kg ..

★ Especificaciones: Adecuado para auriculares cónicos de 42*52 mm+BSA73 Soporte de fondo roscado ++ 31.6 Tubo de asiento y 34.9 clip de tubo, impulso a través del eje 12*148, absorbedor de choque 165*38*22 mm, viaje de 120 mm, se puede instalar el neumático máximoancho 27.5*3.0 "o 29*2.35".

★ Hecho de alta fibra de carbono de modulo.El proceso de fabricación general técnicamente superior del marco y el autor de gran altitud de las paredes gruesas nos permiten controlar la forma y tener una mejor rigidez y fuerza.

YOJOLO Cuadro Suspensión 27.5/29 Pulgadas Carbono Cuadro De Bicicleta De Montaña Trail Freno De Disco Recorrido 120mm Cuadro De MTB XC/Am Eje Pasante 12x148mm Boost BSA73 Roscado € 1,153.15 in stock 1 new from €1,153.15 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de suspensión completo Carbon 27.5/29er a través del marco de bicicleta de montaña Boost Trail de eje.

los Mtb marco, viaje de suspensión de 120 mm, para XC/AM, Enrutamiento interno, frenos de disco ocultos.

Compatible con el choque trasero 165*38*22 mm, a través del eje de 12x148 mm, el neumático máximo 27.5*3.0 "o 29*2.35".

Para auriculares cónicos 42*52 mm, asiento después de 31.6 mm, abrazadera de asiento 34.9 mm , BSA73 Soporte inferior atornillado.

Altura del conductor recomendado :: 15 '' Marco (160-170 mm), marco de 17 '' (170-180 mm), marco de 19 '' (180-190 mm).

YOJOLO Marco De MTB 27.5/29 Pulgadas Cuadro De Bicicleta De Montaña De Aleación De Titanio Cuadro De Clase Todoterreno XC Través del Eje 12X142mm (Size : 27.5x15.5'') € 1,135.73 in stock 1 new from €1,135.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mtb Marco: MARCO DE BIQUETA DE MONTAÑA DE ALEACIÓN DE TITANIO 27.5/29er XC Bicicleta Ciclocross Marco 15.5 ''/17 ''/19 '', alta resistencia, bicicletas de alta gama comúnmente utilizadas para la competencia y el ocio.

Estructura : Xc Nivel fuera de la carretera, cableado interno, soporte de freno de disco, puede instalar FD de extracción, soldadura exquisita de escala de pescado, gancho de cola integrado, carga máxima de 200 kg.

Especificaciones: para auriculares cónicos 42*52 mm , BSA (6 8 mm) Soporte inferior atornillado, poste del asiento 31.6 mm, abrazadera del asiento 34.9 mm, a través del eje 12x142 mm, máximo para neumáticos de 2.1 ''.

Ventajas: el peso ligero, aumenta la velocidad, reduce el esfuerzo físico durante el ejercicio de larga distancia, tiene una buena absorción de choque de rigidez, por el choque desde la carretera y Fatiga del conductor.

Paquete: incluye marco de bicicleta, gancho de cola, a través de la palanca del eje (142 mm), si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. READ Revista de psicología: Szabó T. Anna: El miedo es bueno si lleva al autoexamen

YOJOLO Cuadro Suspensión Bicicleta De Montaña 27.5/29er Carbono Cuadro De MTB Trail XC/Am Viajes 120mm Freno De Disco Eje Pasante 12x148mm Cuadro Boost BSA73 (Color : Orange, Size : 29x17'') € 1,191.69 in stock 1 new from €1,191.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de suspensión completo Carbon 27.5/29er a través del eje Boost Boost Tail Mountain Bike Frame.

los Mtb marco, viaje de suspensión de 120 mm, para XC/AM, Enrutamiento interno, frenos de disco ocultos.

Para auriculares cónicos 42*52 mm, asiento después de 31.6 mm, abrazadera de asiento 34.9 mm , BSA73 Soporte inferior atornillado.

Compatible con el choque trasero 165*35 (38)*22 mm, a través del eje 12x148 mm Boost, MAX Tire 27.5*3.0 "o 29*2.35".

Altura del conductor recomendado :: 15 '' Marco (160-170 mm), marco de 17 '' (170-180 mm), marco de 19 '' (180-190 mm).

ICE Bicicleta de montaña MT10 Cuadro en Fibra de Carbono, Rueda 29", monoplato, 12V, Color: Negro (19" L) € 989.00 in stock 1 new from €989.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bicicleta de montaña ICe MT10 - Grupo Deore

CUADRO: Carbono 29" MT10 Mountain Axle 12*142mm

HORQUILLA: ST XCR aire 100mm Axle 15*110mm

MANETAS: Deore -12S - PLATO: Retrospect Hollow DUB, 34T

PIÑON: Sunshine -12S, 11-50T, CAMBIO: Shimano Deore 12V

YOJOLO Cuadro De Fibra MTB De Carbono 27.5/29 Pulgadas Cuadro De Bicicleta De Montaña Freno De Disco Cuadro 15''/17''/19'' Dirección Cónica BB92 Cuadro XC Través del Eje 12x148mm € 667.41 in stock 1 new from €667.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mtb Marco: Marco de carbono completo 27.5/29er Marco de bicicleta de montaña XC Marco de ciclocross, alto 15 ''/17 ''/19 '' Fram de bicicleta.

Características del proceso : Xc Nivel fuera de carretera, EPS, El cableado interno de los frenos de velocidad variable, el soporte de freno de disco oculto, puede instalar FD de extracción.

Especificaciones: para auriculares cónicos 42*52 mm, BB92*41 mm de soporte inferior de presión, poste del asiento 31.6 mm, abrazadera del asiento 34.9 mm.

CONDICIONES APLICABLE: para el eje de 12x148 mm, un rotor de freno de disco de 160 mm, máximo para neumáticos de 2.35 '', carga máxima de 160 kg.

Paquete: incluye marco de bicicleta, gancho de cola, a través de la palanca del eje, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

QHIYRZE Cuadro De Bicicleta De Montaña Hardtail 29er Aleación De Aluminio Freno De Disco Off Road Carreras Cuadro De Bicicleta Liberación Rápida Eje Pasante Cuadro De MTB 19'' BSA68 € 535.00 in stock 1 new from €535.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de MTB: marco de bicicleta de montaña 29er hardtail XC cyclocross marco de bicicleta, marco rígido de aleación de aluminio de freno de disco alto 17 ''.

Características: proceso de pintura al horno, cableado interno de velocidad variable, cableado externo de freno, revestimiento reflectante, ejes pasantes intercambiables de liberación rápida.

Especificaciones: para auriculares cónicos (superior 44 mm hacia abajo 56 mm), soporte inferior BSA68 mm, tija de sillín 31,6 mm, abrazadera de sillín 34,9 mm.

Condiciones aplicables: Compatible con liberación rápida y eje pasante, rotor de freno de disco de 160 mm, neumáticos de 2,1'' como máximo, rueda de 29 pulgadas.

Paquete: incluye marco, liberación rápida y gancho de cola a través del eje, palanca de eje pasante, abrazadera de asiento, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

YOJOLO Carbono Cuadro MTB 27.5/29 Pulgadas Bicicleta De Montaña XC Cuadro 15''/17''/19'' Freno De Disco Cuadro BB92 Liberación Rápida 135mm (Color : Orange, Size : 27.5x15'') € 640.60 in stock 1 new from €640.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco MTB de carbono completo para ruedas de 27.5/29er, freno de disco de bicicleta de montaña freno alto 15 ''/17 ''/19 ''.

Nivel ligero fuera de carretera XC, EPS La tecnología, el cableado interno, puede instalar FD con el asiento incorporado y la manga de goma del asiento incorporado.

Para auriculares cónicos 42*52 mm, BB92*41 mm de soporte inferior de prensa, postes de sillín de 31.6 mm redondo.

Para el eje de liberación rápida de 135 mm, rotor de freno de disco de 160 mm, máximo para neumáticos de 2.25 '', carga máxima de 160 kg.

El paquete incluye marco de bicicleta, gancho de cola, clip del asiento, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Cuadro De Bicicleta De Montaña 27.5/29 Pulgadas Carbono Cuadro MTB Freno De Disco 12x148mm Través Del Eje Cuadro 15''/17''/19'' BB92 Dirección Cónica XC Cuadro ( Color : Black A , Size : 29x15'' ) € 635.46 in stock 1 new from €635.46 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mtb Marco: Marco de carbono completo 27.5/29er Marco de bicicleta de montaña XC Marco de ciclocross, alto 15 ''/17 ''/19 '' Fram de bicicleta.

Especificaciones: para auriculares cónicos 42*52 mm, BB92*41 mm de soporte inferior de presión, poste del asiento 31.6 mm, abrazadera del asiento 34.9 mm.

Características del proceso : Xc Nivel fuera de carretera, EPS, El cableado interno de los frenos de velocidad variable, el soporte de freno de disco oculto, puede instalar FD de extracción.

CONDICIONES APLICABLE: para el eje de 12x148 mm, un rotor de freno de disco de 160 mm, máximo para neumáticos de 2.35 '', carga máxima de 160 kg.

Paquete: incluye marco de bicicleta, gancho de cola, a través de la palanca del eje, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

YOJOLO Carbono Cuadro Bicicleta De Montaña 27.5/29 Pulgadas XC MTB Cuadro 15''/17''/19'' BB92 Cambio De Color Freno De Disco Cuadro Través del Eje 12x142mm (Color : Blue, Size : 29x19'') € 698.56 in stock 1 new from €698.56 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mtb Marco: Marco de carbono completo 27.5/29er Marco de bicicleta de montaña XC Marco de ciclocross, alto 15 ''/17 ''/19 '', Decoloración Bicicleta de bicicleta.

Características del proceso : Xc Nivel fuera de carretera, EPS, El cableado interno de los frenos de velocidad variable, el soporte de freno de disco oculto, puede instalar FD de extracción.

Especificaciones: para auriculares cónicos 42*52 mm, soporte inferior de prensa BB92, asiento después de 31.6 mm, abrazadera de asiento 34.9 mm.

Condiciones aplicables: para a través del eje 12x142 mm, rotor de freno de disco de 160 mm, máximo para neumáticos de 2.25 '', carga máxima de 160 kg.

Paquete: incluye marco de bicicleta, gancho de cola, a través de la palanca del eje, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Alomejor Cuadro de Bicicleta, Fibra de Carbono Cuadro de Horquilla Delantera de Bicicleta de liberación rápida Eje de Tubo de Clip de tija de sillín Resistente a la corrosión(29ER * 19 Pulgadas) € 690.18 in stock 1 new from €690.18 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【RESISTENTE A LA CORROSIÓN】 Este cuadro de bicicleta tiene una dureza excelente, no se deforma y es resistente a la corrosión, lo que le brinda una experiencia de conducción más cómoda.

【SPECIFICATION】Taper top pipe size: Approx. 41.8(42mm)/1.7in(top), 52mm/2in(down).Seat Tube Adaptation: Approx. 27.2mm/1.1in seat tube.Bottom Bracket: PF30, 73mm/2.9in.Rear Fork: 148x12mm/5.8x0.5in.

【ULTRA-LIGERO】 Este cuadro de horquilla delantera de bicicleta está hecho de material de fibra de carbono ultraligero, que no cargará su bicicleta. 29ER: Puede combinarse con el juego de ruedas 27.5, 29ER.

【ROBUSTO Y DURADERO】 Este cuadro de horquilla delantera para bicicleta de montaña tiene un buen sentido de uso y una larga vida útil. Es resistente y duradero, lo que reduce los problemas de reemplazo frecuente.

【ALTA PRACTICALIDAD】 Este producto viene con auriculares, clip para tija de sillín y gancho trasero, es un maravilloso accesorio para bicicleta de montaña.

SAVADECK Bicicleta de montaña de Carbono Flamme1.0 27,5"/ 29" Cuadro de Fibra de Carbono Bicicleta de montaña rígida Ultraligero XC MTB con Grupo Shimano Deore M6100 de 12 velocidades € 1,549.00 in stock 1 new from €1,549.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features T800 Cuadro de fibra de carbono: Proporciona a la bicicleta de montaña una estructura excepcionalmente resistente y ligera. Nota: este producto está libre de impuestos.

Con Sistema de desviador Shimano M6100 DEORE 12S: incluye la palanca de cambios derecha Shimano DEORE SL-M6100 y el desviador trasero Shimano RD-M6100, le permite operar fácilmente y comenzar a conducir de manera efectiva.

Sistema de Frenos de Disco Hidráulico y neumático Continental: los frenos de disco mecánicos dobles ofrecen una gran potencia de frenado en caso de emergencia.

La horquilla de suspensión hidráulica ofrece una suspensión de 100 mm para la inhibición, lo que proporciona un mejor control y una comodidad adicional en la pista.

Fácil de ensamblar y alto costo-rendimiento: la bicicleta de montaña de cola dura casi termina de ensamblar antes del envío. Diseñado para entusiastas del ciclismo y ciclistas principiantes profesionales.

ICE Bicicleta de montaña MT10 Cuadro de Fibra de Carbono, Rueda 29', monoplato, 12V (Azul, 19') € 1,152.66 in stock 2 new from €1,152.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bicicleta de montaña ICe MT10 - Grupo Deore

CUADRO: Carbono 29" MT10 Mountain Axle 12*142mm

HORQUILLA: ST XCR aire 100mm Axle 15*110mm

MANETAS: Deore -12S - PLATO: Retrospect Hollow DUB, 34T

PIÑON: Sunshine -12S, 11-50T, CAMBIO: Shimano Deore 12V

YOJOLO Cuadros De MTB 29 Pulgadas Hardtail Cuadro De Bicicleta De Montaña 15.5''/17'' Aleación De Aluminio Freno De Disco Cuadro BSA68 Frame Auriculares Rectos Eje De Liberación Rápida 135mm € 285.55 in stock 1 new from €285.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de bicicleta de montaña 29 pulgadas de hardtail Mtb marco de aleación de aluminio marco rígido, alto 15.5 ''/17 '', para la rueda 29er.

Enrutamiento de auriculares internos, rectos, de 44 mm, soporte inferior BSA (6 8 mm), diámetro del asiento después de 31.6 mm.

Para Axel de liberación rápida de 135 mm, rotor de freno de disco de 160 mm, máximo para neumáticos de 2.25 '', carga máxima de 200 kg.

El marco de aleación de aluminio es liviano y flexible, lo que le brinda una experiencia de conducción XC relajada y cómoda.

El paquete incluye marco de bicicleta, gancho de cola, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. READ Murió el 'agente gemelo' de Rusia, George Blake

YOJOLO Cuadros De MTB 29 Pulgadas Hardtail Cuadro De Bicicleta De Montaña 15.5''/17''/19'' Aleación De Aluminio Freno De Disco Cuadro BSA68 Eje De Liberación Rápida 135mm Frame € 290.36 in stock 1 new from €290.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mtb Marco: marco de bicicleta de montaña 29er Hardtail XC Ciclocross Bicycle Fram Aluminio Aley Rigid Frame, alto 15.5 '' '/17' '/19' ', para rueda de 29 pulgadas.

Características del proceso: El marco de aleación de aluminio es ligero y flexible, enrutamiento de calcomanías láser internas, UV.

Especificaciones: auriculares rectos, arriba/abajo 44 mm, soporte inferior BSA (6 8 mm), poste del asiento 31.6 mm, abrazadera del asiento 34.9 mm.

Condiciones aplicables: para Axel de liberación rápida de 135 mm, rotor de freno de disco de 160 mm, máximo para neumáticos de 2.25 '', carga máxima de 200 kg.

Paquete: incluye marco de bicicleta, gancho de cola, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

YOJOLO Marcosuspensión Carbono 27.5/29 Cuadro De Bicicleta De Montaña Soft Tail Viajes 120mm Freno De Disco Cuadro De MTB XC/Am BSA73 Eje Pasante 12x148mm Boost Cuadro (Color : Red, Size : 29x19'') € 1,193.53 in stock 1 new from €1,193.53 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de suspensión completo Carbon 27.5/29er a través del eje Boost Marco de bicicleta de montaña de cola suave 15/17/19 ''.

los Mtb marco, viaje de suspensión de 120 mm, para XC/AM, Enrutamiento interno, frenos de disco ocultos.

Compatible con el choque trasero 165*38*22 mm, a través del eje de 12x148 mm, el neumático máximo 27.5*3.0 "o 29*2.35".

Para auriculares cónicos 42*52 mm, asiento después de 31.6 mm, abrazadera de asiento 34.9 mm , BSA73 Soporte inferior atornillado.

Altura del conductor recomendado :: 15 '' Marco (160-170 mm), marco de 17 '' (170-180 mm), marco de 19 '' (180-190 mm).

YOJOLO Cuadros De MTB 27.5/29 Pulgadas Hardtail Cuadro De Bicicleta De Montaña 15''/17''/19'' Aleación De Aluminio Freno De Disco Cuadro Eje De Liberación Rápida 135mm BSA68 Frame € 348.80 in stock 1 new from €348.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mtb Marco: Marco de bicicleta de montaña 27.5/29er Hardtail XC Ciclocross Bicycle Fram Aluminio Aluminio Alejo Marco rígido, alto 15 '' '/17' '/19' ', para rueda de 27.5/29 pulgadas.

Características del proceso: El marco de aleación de aluminio AL7005 es liviano y flexible, enrutamiento interno, calcomanías láser UV, puede instalar FD Pull Flow.

Especificaciones: para auriculares cónicos de 44 mm de 55 mm, BSA (6 8 mm) soporte inferior, poste del asiento 31.6 mm, abrazadera del asiento 34.9 mm.

Condiciones aplicables: para Axel de liberación rápida de 135 mm, rotor de freno de disco de 160 mm, máximo para neumáticos de 2.25 '', carga máxima de 200 kg.

Paquete: incluye marco de bicicleta, gancho de cola, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Cuadros De Bicicleta De Montaña 27.5/29 Pulgadas MTB Aleación De Aluminio Cuadro 15.5''/17'' Freno De Disco Cuadro Liberación Rápida 135mm,Para 27.5/29er Rueda ( Color : Red , Size : 27.5x15.5'' ) € 313.85 in stock 1 new from €313.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mtb Marco: Marco de bicicleta de montaña 27.5/29er Hardtail XC Ciclocross Bicycle Fram Aluminio Alejo de aleación rígida, alto 15.5 ''/17 '', por 27.5/29 pulgadas.

Características del proceso: el marco de aleación de aluminio es liviano y flexible, enrutamiento interno, las calcomanías láser UV, pueden instalar FD Pull Flow.

Especificaciones: para auriculares cónicos top 44 mm hacia abajo 54 mm, BSA (6 8 mm) soporte inferior, poste del asiento 31.6 mm, abrazadera del asiento 34.9 mm.

Condiciones aplicables: Axel de liberación rápida de 135 mm, rotor de freno de disco de 160 mm, máximo para neumáticos de 2.25 '', carga máxima de 200 kg.

Paquete: incluye marco de bicicleta, gancho de cola, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

YOJOLO Cuadro De MTB 27.5/29er Carbono Cuadro Suspensión Total Viajes 120mm Decoloración Cuadro De Bicicleta De Montaña De Cola XC/Am Freno De Disco Eje Pasante 12x148mm Boost BSA73 € 1,224.72 in stock 1 new from €1,224.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de suspensión completo Carbon 27.5/29er a través del eje Boost Marco de bicicleta de montaña de cola suave 15/17/19 ''.

La decoloración Mtb marco, viaje de suspensión de 120 mm, para XC/AM, Enrutamiento interno, frenos de disco ocultos.

Compatible con el choque trasero 165*38*22 mm, a través del eje de 12x148 mm, el neumático máximo 27.5*3.0 "o 29*2.35".

Para auriculares cónicos 42*52 mm, asiento después de 31.6 mm, abrazadera de asiento 34.9 mm , BSA73 Soporte inferior atornillado.

Altura del conductor recomendado :: 15 '' Marco (160-170 mm), marco de 17 '' (170-180 mm), marco de 19 '' (180-190 mm).

YOJOLO Cuadro Suspensión De Carbono 27.5/29 Pulgadas Cola Suave Cuadro De Bicicleta De Montaña Trail Freno De Disco Viajes 120mm Cuadro De MTB XC/Am Eje Pasante 12x148mm Boost BSA73 € 1,173.34 in stock 1 new from €1,173.34 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de suspensión completo Carbon 27.5/29er a través del eje Boost Boost Tail Mountain Bike Frame.

los Mtb marco, viaje de suspensión de 120 mm, para XC/AM, Enrutamiento interno, frenos de disco ocultos.

Compatible con el choque trasero 165*35 (38)*22 mm, a través del eje 12x148 mm Boost, MAX Tire 27.5*3.0 "o 29*2.35".

Para auriculares cónicos 42*52 mm, asiento después de 31.6 mm, abrazadera de asiento 34.9 mm , BSA73 Soporte inferior atornillado.

Altura del conductor recomendado :: 15 '' Marco (160-170 mm), marco de 17 '' (170-180 mm), marco de 19 '' (180-190 mm).

SXMXO 3 K de Fibra de Carbono de Bicicleta de montaña Marco T800 ultraligeros 29 Pulgadas MTB Negro Mate Unibody encaminamiento de Cable Interna BB68,29 * 17inch € 633.90 in stock 1 new from €633.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo: cuadro de bicicleta de fibra de carbono, fibra de carbono Toray T800, cableado interno del cable.

Tamaño: marco de bicicleta de montaña 29 * 15/17/19/21 pulgadas.

Tamaño de los auriculares: superior 1-1 / 8 (41.8 mm) inferior 1-1 / 2 (52 mm), diámetro del poste del asiento: 31.6 mm, peso del poste del asiento: aproximadamente 1150 g ± 50 g; gancho de cola de liberación rápida: 135 * 9 mm, eje del barril Gancho de cola: 142 * 12 mm.

Apariencia: textura de tela de carbono de celosía 3k + extinción.

Tazón: Palin superior 41.8 mm, Palin inferior 52 mm; Cinco vías: BB68; Apertura trasera: 135 mm

Cuadro MTB de Fibra de Carbono, Cuadro de Bicicleta de 29", Freno de Disco, BB73, for Piezas/Montaje de Bicicleta, Ultraligero (S : L) € 480.73 in stock 1 new from €480.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: fibra de carbono

Talla: S(15), M(17), L(19)

Dimensiones: Tija de sillín: ID: 31,6 mm/OD: 34,9

Freno: Freno de disco

Peso: 1150 +/- 50g

Adriatica 29 pulgadas MTB Wing RCK 21 engranajes Frenos de disco Gris-Amarillo 42 cm Tamaño del marco € 450.00 in stock 1 new from €450.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marco de aluminio

Freno de disco mecánico

Frenos de disco mecánicos

Tamaño de rueda de 29 pulgadas

Tamaño del marco: 42 cm

QHIYRZE 27.5er/29er Trail Cuadro De Bicicleta De Montaña MTB Boost Frame Marco De Suspensión De Aleación De Aluminio 150mm Travel 12x148mm Marco De Enduro De Espacio Trasero (Size : 29x17'' Black) € 574.64 in stock 1 new from €574.64 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuadro de suspensión completa de aleación de aluminio 26/27.5/29er Cuadro de cola blanda de bicicleta de montaña de 17''/19'', eje pasante 148x12mm marco de cuatro enlaces con auriculares.

Este cuadro de MTB tiene un recorrido máximo de 150 mm, pivotes de rodamientos completamente sellados, absorción de impactos más suave, eje pasante trasero de 148x12 mm, marco de refuerzo.

Compatible con amortiguador trasero de 210 mm, tubo de sillín de 30,9 mm, dirección cónica de 44/55 mm, pedalier BSA73, máximo para neumáticos de 2,5".

Cuadro de bicicleta con enrutamiento interno, adecuado para velocidades traseras 8/9/10/11/12, montado directamente con rotor de freno de disco de 180 mm, 203 mm requiere un asiento adaptador.

Horquilla trasera de estructura única en forma de U, hizo que la fuerza esté equilibrada y absorba bien la fuerza de impacto, carcasa combinada soldada para mejorar la rigidez.

QHIYRZE Cuadro MTB 29er Fibra De Carbono De Carreras Bicicleta De Montaña Cuadro Freno De Disco 15''/17''/19'' Cuadro Eje Pasante 12 * 148mm Impulso BB92 (Color : 29 * 19'' Black) € 1,067.86 in stock 1 new from €1,067.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuadro MTB: cuadro de bicicleta de montaña 29er con cuadro de carbono completo, cuadro de bicicleta alto de 15 ''/17''/19''.

Características del proceso: cuadro de carreras todoterreno XC / enrutamiento interno / integrado / freno de disco.

Especificaciones: para auriculares cónicos de 41,8 x 52 mm, soporte inferior BB de 92 mm, tija de sillín de 27,2 mm.

Condiciones aplicables: para eje pasante 12x148 mm boost, rotor de freno de disco de 160 mm, máx. para neumáticos de 2,35".

Paquete: incluye marco, gancho trasero, palanca de eje pasante, auriculares, abrazadera de asiento, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Leodun 29 * 2,35" Cuadro De Bicicleta MTB con Suspensión De Carbono, Frenos De Disco De Nivel Todoterreno XC BSA73 Cuadro De Montaña Eje Pasante 12 * 148Mm Suspensión Bicicleta De Montaña,29 in*15 in € 875.36 in stock READ Los 30 mejores nokia 8110 4g capaces: la mejor revisión sobre nokia 8110 4g 1 new from €875.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Modelo: marco de fibra de carbono, cableado interno, soporte de fondo roscado BSA73.

★ Tamaño: 29 pulgadas*15.5 pulgadas/17 pulgadas/19 pulgadas.

★ Material: fibra de carbono; peso: alrededor de 2.15 kg ..

★ Especificaciones: Adecuado para auriculares cónicos de 42*52 mm+BSA73 Soporte de fondo roscado ++ 31.6 Tubo de asiento y 34.9 clip de tubo, impulso a través del eje 12*148, absorbedor de choque 165*38*22 mm, viaje de 120 mm, se puede instalar el neumático máximoancho 27.5*3.0 "o 29*2.35".

★ Hecho de alta fibra de carbono de modulo.El proceso de fabricación general técnicamente superior del marco y el autor de gran altitud de las paredes gruesas nos permiten controlar la forma y tener una mejor rigidez y fuerza.

Cuadro De Carbono Para Bicicleta MTB De Suspensión Completa 29Er Con Eje Pasante Boost 12*148, Amortiguador 165*38*22Mm Cuadro De Bicicleta De Montaña (Amortiguadores No Incluidos),29 in*17 in € 1,048.80 in stock 1 new from €1,048.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Modelo: marco de fibra de carbono, cableado interno, soporte de fondo roscado BSA73.

★ Tamaño: 29 pulgadas*15.5 pulgadas/17 pulgadas/19 pulgadas.

★ Material: fibra de carbono; peso: alrededor de 2.15 kg ..

★ Especificaciones: Adecuado para auriculares cónicos de 42*52 mm+BSA73 Soporte de fondo roscado ++ 31.6 Tubo de asiento y 34.9 clip de tubo, impulso a través del eje 12*148, absorbedor de choque 165*38*22 mm, viaje de 120 mm, se puede instalar el neumático máximoancho 27.5*3.0 "o 29*2.35".

★ Hecho de alta fibra de carbono de modulo.El proceso de fabricación general técnicamente superior del marco y el autor de gran altitud de las paredes gruesas nos permiten controlar la forma y tener una mejor rigidez y fuerza.

YOJOLO Marco De Suspensión Completo 27.5er 29er Marco De Bicicleta De Montaña Trail Viaje De 120 Mm XC/Am MTB Marco Liberación Rápida 135Mm (Color : Blue, Size : 29x17'') € 748.89 in stock 1 new from €748.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aleación de aluminio marco de suspensión completa de liberación rápida Bike Bike Bike Frame, viajar 120 mm.

los Mtb tubería de formación hidráulica de marco, enlace de cuatro barras, cojinete sellado, calcomanías láser de cable de cable.

Choque trasero 165*35 mm, cámara de aire doble, ajuste fino de rebote, bloqueo de compresión, carrera ajustable.

Para auriculares cónicos 44*56 mm, asiento después de 31.6 mm, abrazadera de asiento 34.9 mm , BSA73 Soporte inferior atornillado.

Frame de suspensión del eje de liberación rápida de 135 mm 27.5/29er, MAX Tire 27.5*3.0 "o 29*2.35", para XC/AM.

BIKESTAR Bicicleta de montaña de Aluminio Suspensión Doble Completa 29 Pulgadas | Cuadro 17.5" Cambio Shimano de 21 velocidades, Freno de Disco, Fully MTB | Negro € 502.90 in stock 1 new from €502.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LIGERA, ESTABLE Y SEGURA: El cuadro de aluminio de gran estabilidad convierte a esta en una bicicleta ideal para el uso diario ya sea en la montaña, para ir al colegio o al trabajo. Las ruedas de 29“ y el cuadro de 17.5“ son adecuados para niños y niñas, pero también para adultos a partir de unos 175 - 190cm.

CALIDAD DE PRODUCTO: Con el cambio de 21 marchas de Shimano de nuestra bicicleta de montaña de aluminio casi no se nota el cambio de marcha y, gracias a la horquilla de suspensión de 55 mm de recorrido, los terrenos irregulares se disfrutan el doble. Los frenos de disco mecánicos delanteros y traseros proporcionan el control necesario y las llantas de cámara hueca aportan más estabilidad sobre cualquier tipo de superficie.

SUSPENSION DOBLE: una bicicleta de montaña con suspensión completa tiene una suspensión de horquilla en la parte delantera, así como una suspensión de cuadro, para que los viajes fuera de la carretera estén mejor amortiguados. Además de una mayor comodidad de conducción, la suspensión total también garantiza la seguridad y más placer de conducción: el contacto con el suelo se ve incrementado por la suspensión del cuadro, lo que le da a la MTB más tracción.

MONTAJE RÁPIDO: esta bicicleta viene premontada al 90%. El montaje es rápido y fácil y, si es necesario, nuestro servicio al cliente está a su disposición.

CALIDAD DEL PRODUCTO: BIKESTAR se especializa en la producción de bicicletas de alta calidad que pueden hacer frente tanto a una carga diaria como a una carga especial. Por lo tanto, solo se instalan componentes de alta calidad, que contribuyen a la seguridad y la longevidad de la bicicleta de montaña

QHIYRZE MTB Recorrido del Cuadro con Suspensión 120mm 26/27.5er Bicicleta De Montaña Cuadro De Trail Aleación De Aluminio Freno De Disco Cuadro Liberación Rápida con Amortiguador Trasero € 995.69 in stock 1 new from €995.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuadro de suspensión completa de aleación de aluminio 26/27.5er cuadro de bicicleta de montaña de liberación rápida 17'', recorrido 120mm, para DH/AM/XC/FR.

Triángulo trasero fuerte, articulación triangular completamente ahuecada, sistema de suspensión de 120 mm, resistente, duradero y fácil de mantener.

Amortiguador trasero de 165 mm (38 mm), cámara de aire doble, ajuste de rebote de amortiguación, bloqueo de la lata de compresión.

Para auriculares de 44 x 56 mm, tija de sillín de 31,6 mm, soporte inferior atornillable BSA73, eje de liberación rápida de 135 mm, para rueda de 26/27,5 pulgadas.

El paquete es marco, gancho trasero de liberación rápida, clip de alambre.

