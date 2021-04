Inicio » Top News Los 30 mejores Cuaderno Espiral A5 capaces: la mejor revisión sobre Cuaderno Espiral A5 Top News Los 30 mejores Cuaderno Espiral A5 capaces: la mejor revisión sobre Cuaderno Espiral A5 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

Miquel Rius 42007, Cuaderno con Tapa de Polipropileno, A5, 200 Hojas, Negro € 6.40

Amazon.es Features CUADERNO A5 CON 8 FRANJAS DE COLOR para una mejor organización por asignaturas o temas. 200 HOJAS (25 por color) MICROPERFORADAS para arranque limpio y con 2 taladros para archivar

EL RAYADO INTERIOR ES UNA CUADRÍCULA de 5 mm, con cabecera para títulos. La impresión offset de alta calidad del rayado consigue una mayor sutileza y limpieza, destacando la escritura, facilitando la lectura y el estudio.

TAMAÑO HOJA: 148 x 210 mm (A5). PAPEL Extra Opaco Satinado 70g/m². La escritura es tan suave que escribir sobre nuestro papel es un placer. Consigue evitar que la tinta traspase, y gracias a su secado rápido, también se frena su irradiación.

CUBIERTAS DE POLIPROPILENO OPACO que le aporta resistencia, flexibilidad, ligereza, durabilidad y resistencia al agua. ESPIRAL CONTINUO con sistema COILOCK que permite abrir en plano del cuaderno, además de dar la vuelta completa y evitar engaches

HOJAS FABRICADAS CON PAPEL SOSTENIBLE. Cuenta con certificación FSC MIX CREDIT garantizando que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles. Fabricado en España.

VEESUN Bloc de Notas Espiral A5, Pack de 4 Cuaderno de notas Tapa Blanda Cubierta de Kraft 160 Páginas Diario de Viaje Libreta Hojas Blancas Pequeña Diarios para Escolar Escribir Professor € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features LISTA DE EMBALAJE - Incluidas 4 pcs de 14.5 x 21cm de Cuaderno de notas con cubierta de Kraft. 80 hojas, página interior blanca en blanco, 80gsm.

Se MATERIALES - Diarios está hecho de papel de alta calidad, reciclable y ecológico. No es fácil que se dañe y para tener un espesor suficiente sin tinta.

APLICACIÓN - este libro puede ser un diario escrito, un cuaderno, un bloc de dibujo, un diario, un libro de viajes y un diario de bolsillo y un bloc de notas Bloc.

GIFT - Es perfecto como regalo para los adultos y los niños, regalo de regreso a la escuela, como un cumpleaños o el día de San Valentín, graduación o inscripción como presentes a los niños y niñas como regalo jubilación para hombres y mujeres, como un regalo para mamá y papá. READ La máscara no es obligatoria si está solo en lugares públicos

Kesote A5 Cuaderno Espiral con Etiquetas de 6 Color y A Bolígrafo de 6 Color A5 Notebook para Escuela, Oficina o Hogar, 120 Hojas € 9.59 in stock 1 new from €9.59

Amazon.es Features Tamaño: el portátil incluye 240 páginas (120 hojas) en filas gruesas y de alta calidad, con una cubierta de plástico resistente y 5 divisores laterales de color.

Fácil de usar: el diseño de los aros laterales simplifica y acelera la rotación de las páginas, y los aros facilitan la fijación del rotulador en el portátil.

Diseño único: en el portátil, hay 5 divisores de colores para separar las páginas, por lo que puede tomar notas de diferentes temas en un solo cuaderno sin mezclarlos.

Pluma de 6 colores en 1: también se ofrece una pluma de 6 colores, que crea líneas suaves y sin matices.

Garantía: todos los productos ofrecidos por Kesoto tienen una garantía de al menos 6 meses, por lo que si tiene algún problema con el producto, no dude en contactarnos.

Enri Cuadernos A5, Tapa Dura, 80 Hojas, Cuadrícula 4x4, Pack 5 unidades, Surtido colores aleatorios € 8.99

€ 7.20 in stock 6 new from €7.20

Amazon.es Features Formato Cuarto (A5): 21,5 x 15,5 cm

Tapa dura, resistente y ligera

Espiral simple negra, gira las páginas 360º cómodamente

80 hojas de 60 gr/m² con cuadrícula 4mm x 4mm y margen

Paquete de 5 cuadernos con color de tapa aleatorio: rojo, verde, naranja, rosa, turquesa y morado

Clairefontaine para Classic cuaderno de espiral 160 páginas Dot de puntos 16 x 21 cm 80 G Negro € 5.03 in stock 3 new from €4.50

Amazon.es Features Hojas microperforadas para remoción fácil y limpia

Cubiertas duras e impermeables

Con doble encuadernación en espiral

Tiene 80 hojas con una densidad de 80 gsm

Legami A5NOTS0014 - Cuaderno con espiral a rayas, hoja A5, viaje € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Amazon.es Features El cuaderno con espiral de enlaces es ideal para anotar pensamientos, guardar recuerdos y tomar notas; perfecto para la oficina, la escuela, el tiempo libre; los cuadernos A5 de rayas enlazadas colorean tus días con estilo.

Cierre elástico; bolsillo final.

Papel: Blanco; Número de páginas: 200, Desmontables; Gramaje: 100 g/m2; Papel procedente de fuentes forestales certificadas.

Lamela 07003 - Cuaderno Básico con Espiral, 40 hojas, 3 mm, Tamaño A5, Colores/Modelos Surtidos € 4.14

Amazon.es Features Modelo - 07003

Marca - Lamela

Cuaderno básico, 4º 40 hojas, cuadrícula 3x3

MIQUELRIUS 48089 - Cuaderno Espiral A5, tapa dura, 120 Hojas Horizontal Interior 4 Colores Galaxia € 6.10 in stock 1 new from €6.10

Amazon.es Features CUADERNO A5 CON 4 FRANJAS DE COLOR para una mejor organización por asignaturas o temas. 120 HOJAS (30 por color) MICROPERFORADAS para arranque limpio y con 2 taladros para archivar

EL RAYADO INTERIOR ES DE LÍNEAS HORIZONTALES de 7 mm, con cabecera para títulos. La impresión offset de alta calidad del rayado consigue una mayor sutileza y limpieza, destacando la escritura, facilitando la lectura y el estudio.

TAMAÑO HOJA: 148 x 210 mm (A5). PAPEL Extra Opaco Satinado 70g/m². La escritura es tan suave que escribir sobre nuestro papel es un placer. Consigue evitar que la tinta traspase, y gracias a su secado rápido, también se frena su irradiación.

CUBIERTAS DE CARTÓN EXTRA DURO que le aporta resistencia, consistencia y una mayor durabilidad. ESPIRAL CONTINUO con sistema COILOCK que permite abrir en plano del cuaderno, además de dar la vuelta completa y evitar engaches

HOJAS FABRICADAS CON PAPEL SOSTENIBLE. Cuenta con certificación FSC MIX CREDIT garantizando que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles. Fabricado en España.

Rhodia Classic - Cuaderno (con espiral, Dot - Formato A5 (14.8 x 21 cm), Naranja € 5.25 in stock 2 new from €5.25

Amazon.es Features Enlace integral en la parte superior para uso a doble cara

Hojas desmontables microperforadas

Base de cartón ultra rígida

Papel vitela certificado PEFC

Miquelrius Cuaderno A5 Puntos Notebook - 1 franja de color, 80 Hojas con rayado punteado (Dots), Papel 90g Microperforado con 2 Taladros para 2 anillas, Cubierta de Cartón Extraduro, Color Menta € 3.65 in stock 1 new from €3.65

Amazon.es Features Cuaderno a5 con una sola franja de color. 80 hojas microperforadas para arranque limpio y con 2 taladros para archivar

Tamaño hoja: 148 x 210 mm (a5); papel extra opaco de alto gramaje 90 g/m² y excelente calidad; consigue evitar que la tinta traspase, y gracias a su secado rápido, también se frena su irradiación

El rayado punteado del interior ofrece la máxima versatilidad de la gama; incluye cabecera para títulos; la impresión offset de alta calidad del rayado consigue una mayor sutileza y limpieza, destacando la escritura, facilitando la lectura y el estudio

Cubiertas de cartón extra duro que le aporta resistencia, consistencia y una mayor durabilidad; espiral continuo con sistema coilock que permite abrir en plano del cuaderno, además de dar la vuelta completa y evitar engaches

Hechas con papel sostenible; cuenta con certificación fsc mix credit garantizando que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles; fabricado en españa

4 Piezas Cuaderno Adecuado para Escribir Cuadernos de Anillas A5 Cuaderno Espiral Especificación 80Gsm 60 Páginas (Rosa/Cian/Azul/Amarillo) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features El papel tiene un grosor de 8 mm y pesa solo 0,1 kg. Adecuado para tomar notas, grabar reuniones, escribir y dibujar diarios.

La norma de alta calidad del papel blanco, 60 páginas de papel, el papel suave no daña los ojos, no se siente cansado durante mucho tiempo.

Con el papel A5, la escritura de notas es más cómoda y la encuadernación en espiral hace que la página sea más cómoda y fácil de desmontar.

Dimensiones: A5 (210 * 142 mm) Es muy apropiado sostenerlo en la mano.

Embalaje del producto: cuatro cuadernos (azul, rosa, amarillo, verde), fáciles de escribir, más cómodos de distinguir.

Miquelrius - Cuaderno A5, 80 hojas (franja de un color), cuadrícula 5 mm, tapa de polipropileno color negro/azul € 3.10 in stock 3 new from €2.15

Amazon.es Features Polipropileno opaco ultraresistente y a la vez ligero. Incluye adhesivo explicativoremovible. Papel extra opaco 70 g/m sup2

Hojas 80 de un color, microperforadas para arranque limpio y con 4 taladros para archivar

Rayado cuadr cula 5 mm con bandas de color para clasificar y cabecera para titulos. Certificaci n forestal fsc mix credit

Encuadernaci n espiral con sistema coilock

Bloc de Notas Espiral A5, AGPTEK 4 Pcs Cuaderno de Cuentas Mano Diario Escrito Bloc de Dibujo, Cada Notebook de Cubierta Kraft 160 Páginas € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Amazon.es Features ✎【Cuatro Estilos】 Este cuaderno espiral tiene cuatro diseño de página interior(línea / cuadrícula / punteado / papel en blanco), cada uno con 160 páginas, con diferentes diseños para satisfacer una variedad de necesidades de uso.

✎【Ampliamente Aplicables】Gracias a viene varios estilo, servir de un cuaderno, un bloc de dibujo, un diario, un libro de viajes y un bloc de notas Bloc etc.

✎【Materiales de Alta Calidad】 El diario está hecho de papel forestal de 80 g / m2 respetuoso con el medio ambiente, reciclable. Espesor moderado, escritura suave y eficazmente evitan la penetración de tinta. La bobina es resistente y duradera, lo que facilita el giro del papel.

✎【Fácil de Transportar】 Tamaño 21 * 14.8CM, fácil de transportar, puede hacer bricolaje, crear y registrar información importante en cualquier momento.

✎【Regalo Ideal】 Ideal para regalos para adultos y niños, regreso a la escuela, cumpleaños o día de San Valentín, regalos de graduación. READ Nuevas imágenes revelan cómo podría ser el hogar de los primeros astronautas que vivieron en la luna

Cuaderno A5 - Dohe - Pastel - Morado € 6.30

€ 4.59 in stock 1 new from €4.59

Amazon.es Features Cuaderno tamaño a5 con espiral

Con 100 hojas de 90 gr, microperforado y con 2 taladros

Cuadrícula de 5 mm con banda de color en 6 colores

Clairefontaine 785363C - Cuaderno interior rayado, 100 páginas, color verde € 4.03 in stock 1 new from €4.03

Amazon.es Features Cuaderno Age Bag A5 - 14,8 x 21 cm

Interior Rayado

Número de páginas: 100

Color: Verde

Acabado con espirales Wire´O

Miquelrius - Cuaderno Espiral Microperforado, Cubierta Cartón Extraduro, Tamaño A5 148 x 210 mm, 2 taladros, 120 Hojas de 90 g/m² y 5 Franjas de Color, Cuadrícula de 5 x 5 mm, Color Lima € 4.60 in stock 1 new from €4.60

Amazon.es Features Dimesiones a5 148 x 210 mm

Tapa dura con cubiertas de cartón forrado de papel impreso y plastificado brillante

120 hojas de 90 gr con 5 banda de color papel extra opaco microperforado

Cuadrícula de 5 mm

2 taladros para archivar

Miquel Rius - Cuaderno Espiral Microperforado, Cubierta Polipropileno Translúcido, Tamaño A5 148 x 210 mm, 2 Taladros, 120 Hojas de 90 g/ m² y 5 Franjas de Color, Cuadrícula de 5 x 5 mm, Azul Cielo € 4.60

€ 4.37 in stock 1 new from €4.37

Amazon.es Features Dimesiones a5 148 x 210 mm

Tapa de polipropileno

120 hojas de 90 gr con 5 banda de color, papel extra opaco microperforado

Cuadrícula de 5 mm

2 taladros para archivar

Bloc de Notas Espiral A5 Cuaderno Forrado, Pequeña Cuaderno de Notas Con Líneas, Cubierta de Kraft 100 Páginas Diario de Viaje Libreta Hojas para Viajar, Escolar Escribir (3PCS) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features Material de alta calidad: la cubierta resistente evita que el papel interno se dañe y la línea interna gruesa / papel en blanco no sangra, es agradable para los ojos y reduce la tensión visual.

Diseño en espiral: Cuadernos de anillas, la página interior se puede girar 360 grados y le proporciona una escritura plana. Diseño clásico con cubierta kraft marrón, llena de estética retro, nunca pasada de moda.

Tamaño: el tamaño de las libretas de diario es A5 (21 x 14 cm / 8,3 x 5,5 pulgadas), 50 hojas / 100 páginas de papel de 80 g / m2, cada planificador de cuaderno puede guardarse en su mochila o bolso.

Página de cuaderno suave: papel interno de 80 g / m2, papel grueso con cubierta marrón clásica, evita que la tinta se filtre a través de las páginas, no sangra y es amigable con la pluma estilográfica.

Perfecto para: Adecuado para diario, estudio, negocios, notas, diario, registre sus ideas, notas, actas de reuniones, etc. Conjunto de diario de viaje para negocios, estudiantes de escuela, oficina, planificador diario diario.

Álbum Espiral Microperforado, A5, 60 Hojas, Canson XL Croquis, Grano Fino 90g € 3.80 in stock 5 new from €3.80

Amazon.es Features Papel ligero de 90 g/m2 en color marfil

Libre de ácido, muy esponjoso

Ideal para croquis rápidos o estudios en lápiz, pastel, carboncillo o sanguina

Tamaño A5 (60 hojas)

Oxford Classic - Pack de 5 cuadernos A5, Tapa Blanda, Cuadrícula 4x4, Colores surtidos € 9.49 in stock 4 new from €8.85

Amazon.es Features 80 hojas, espiral con cierre de seguridad coil-lock y cantos romos para evitar que las tapas se deterioren

Tapas blandas plastificadas para los que quieren unas tapas flexibles y muy ligeras; gran resistencia al uso intensivo

Cuadrícula 4mm x 4mm y margen de color azul

Papel 90 gr Optik Paper: resistente a la presión del lápiz y al borrado, así como al traspaso de la tinta líquida

Colores surtidos: Rosa, Rojo, Naranja, Verde y Azul

MIQUELRIUS 6029 - Cuaderno Espiral A5, tapa dura, 120 Hojas Cuadrícula Interior 4 Colores Black € 5.70 in stock 1 new from €5.70

Amazon.es Features Cubiertas de cartón 100% reciclado (post consumo) serigrafiadas y grabadas Cartón extra duro de 1 mm color grafito plastificado

Papel 100% reciclado recuperado post consumo tamaño a5 148 x 210 mm Contiene 120 hojas de 80 g/m Las hojas tienen 2 taladros y son microperforadas para un arranque fácil

Rayado de las hojas es una cuadrícula de 5 x 5 mm Con 4 franjas de colores el color del rayado de la cuadrícula coincide con la banda de color La impresión offset de alta calidad consigue una mayor sutileza y limpieza destacando la escritura y por lo tanto facilitando la lectura y el estudio

Espiral continuo que permite la abertura en plano del cuaderno además de dar la vuelta completa y con cierre coilock que evita "enganches"

Fabricado en españa Cuenta concertificación fsc recycled credit que certifica que nuestro producto es 100% reciclado reduciendo al mínimo el impacto medio ambiental Dispone también de la etiqueta eu ecolabel y el certificado blue angel

SIGEL CO822 Cuaderno espiral, 17.4 x 21.4 cm, cuadriculado, Hardcover, negro, Conceptum € 11.29 in stock 2 new from €11.29

Amazon.es Features Elegante bloc espiral de color negro ideal para reuniones de trabajo o notas privadas

De un vistazo: Formato similar a DIN A5 (17,4 x 21,4 cm), cuadriculado con 160 páginas con microperforaciones, 2 taladros

Cubierta de tapa dura unida con una espiral doble resistente, superficie de especial estructura acanalada

Papel de color chamois de alta calidad (Certificación PEFC)

Prácticos accesorios: Quickpocket, dispone de un encabezado para fecha y un margen de página

Clairefontaine 22903127 - Cuaderno de anillas (A5, 100 hojas), marrón € 8.74 in stock 3 new from €8.74

Amazon.es Features Bloc de esbozo - Interior liso

Tamaño: A5 (14,8x21 cm) - Papel crema con gramaje de 90 gr/M2

Número de Páginas: 200

Acabado: Con espiral

Enri 100430104 - Cuaderno rayado, A5, 80 hojas, Pack 10 Cuadernos, colores aleatorios, 4º € 8.40

€ 7.22 in stock 2 new from €6.70

Amazon.es Features Espiral simple negra, gira las páginas 360º cómodamente

Tapa blanda, que le da ligereza para poder llevarlo donde quieras

Formato 4º

80 hojas con pauta 1 línea horizontal (7mm) con margen

Paquete de 10 cuadernos con color de tapa aleatorio: rosa, rojo, naranja, verde, azul y lila

MIQUELRIUS 48238 - Cuaderno Espiral A5, tapa dura, 120 Hojas Horizontal Interior 4 Colores Splash € 7.88 in stock 1 new from €7.88

Amazon.es Features CUADERNO A5 CON 4 FRANJAS DE COLOR para una mejor organización por asignaturas o temas. 120 HOJAS (30 por color) MICROPERFORADAS para arranque limpio y con 2 taladros para archivar

EL RAYADO INTERIOR ES DE LÍNEAS HORIZONTALES de 7 mm, con cabecera para títulos. La impresión offset de alta calidad del rayado consigue una mayor sutileza y limpieza, destacando la escritura, facilitando la lectura y el estudio.

TAMAÑO HOJA: 148 x 210 mm (A5). PAPEL Extra Opaco Satinado 70g/m². La escritura es tan suave que escribir sobre nuestro papel es un placer. Consigue evitar que la tinta traspase, y gracias a su secado rápido, también se frena su irradiación.

CUBIERTAS DE CARTÓN EXTRA DURO que le aporta resistencia, consistencia y una mayor durabilidad. ESPIRAL CONTINUO con sistema COILOCK que permite abrir en plano del cuaderno, además de dar la vuelta completa y evitar engaches

HOJAS FABRICADAS CON PAPEL SOSTENIBLE. Cuenta con certificación FSC MIX CREDIT garantizando que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles. Fabricado en España.

Oxford Classic 100430601 Cuaderno espiral de tapa blanda, 80 Hojas, Colores surtidos, Formato 4º (A5), 15,5 x 21,5 cm, Paquete de 5 € 11.99 in stock 2 new from €11.98

Amazon.es Features Con espiral simple negra, para poder girar las páginas 360º

Tapa blanda, que le da ligereza para poder llevarlo donde quieras; con cantos romos para evitar que las tapas se deterioren

Formato 4º

80 hojas con rayado liso (hojas blancas)

Paquete surtido de 5 colores: rosa, rojo, naranja, verde y azul READ Los 30 mejores Lampara De Luna capaces: la mejor revisión sobre Lampara De Luna

MIQUELRIUS 6030 - Cuaderno Espiral A5, tapa dura, 120 Hojas Cuadrícula Interior 4 Colores Craft € 5.70 in stock 1 new from €5.70

Amazon.es Features Cubiertas de cartón 100% reciclado (post consumo) serigrafiadas y grabadas

Papel 100% reciclado recuperado post consumo tamaño a5 148 x 210 mm Contiene 120 hojas de 80 g/m Las hojas tienen 2 taladros y son microperforadas para un arranque fácil

Rayado de las hojas es una cuadrícula de 5 x 5 mm Con 4 franjas de colores el color del rayado de la cuadrícula coincide con la banda de color La impresión offset de alta calidad consigue una mayor sutileza y limpieza destacando la escritura y por lo tanto facilitando la lectura y el estudio

Espiral continuo que permite la abertura en plano del cuaderno además de dar la vuelta completa y con cierre coilock que evita "enganches"

Fabricado en españa Cuenta concertificación fsc recycled credit que certifica que nuestro producto es 100% reciclado reduciendo al mínimo el impacto medio ambiental Dispone también de la etiqueta eu ecolabel y el certificado blue angel

CYH Cuaderno de Bocetos Espiral A5, 4 Piezas Cuaderno de Dibujo Bloc de Notas en Blanco Libretas Cubierta de Kraft, para Dibujo, Notas, Diario de Viaje, Listas de Tareas - 100 Páginas / 50 Hojas € 15.94 in stock 1 new from €15.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - 4 paquetes de cuadernos espirales A5 de primera calidad con tapas marrones. La resistente encuadernación de cada cuaderno dibujo A5 mantiene estas páginas unidas de forma segura, a la vez que proporciona una superficie de escritura plana cuando se abre

- 50 hojas/100 páginas de papel están encuadernadas por una hermosa cerradura en espiral, las páginas interiores del cuaderno de notas giran 360 grados para proporcionar una superficie de escritura plana

- Cada cuaderno hojas blancas mide A5 (21 x 14 cm / 8.3 x 5.5 pulgadas) y puede ser metido en cualquier bolsa o mochila para llevarlo

- La caja gruesa con la clásica almohadilla marrón para libreta de dibujo A5 previene el daño al papel de bocetos y el papel grueso interior/blanco es de color sólido, no daña los ojos y reduce la fatiga visual

- Estos cuadernos de espiral a5 en blanco son perfectos para usarlos como diarios, bloc notas, investigación, negocios, bloc de dibujo, agendas, anotar todos tus pensamientos, memorándums, notas de reuniones y más. Genial para los cuadernos espirales de la escuela y la oficina. Ideal para: Navidad, cumpleaños, año nuevo, regalos de graduación

Steven Rhodes S - Cuaderno de notas (A5, espiral, no To Sports) € 7.95 in stock 4 new from €4.45 Consultar precio en Amazon

Humor descarado

Ideal como regalo

Producto de calidad

Tapa de cartón

Paquete de 3 Cuadernos de Espiral Bloc De Notas A5 Kraft Cover para Cuaderno De Bocetos De Cartón Diario De Viaje 100 Páginas / 50 Hojas Blanco, Línea, Cuadrícula Papel € 14.09 in stock 1 new from €14.09

Amazon.es Features ▶ Diseño en espiral: 50 hojas / 100 páginas de papel están unidas por un hermoso candado en espiral, las páginas internas del cuaderno a5 giran 360 grados para proporcionar una superficie de escritura plana.

▶ Tamaño apropiado: cada cuaderno mide a5 (21 x 14 cm / 8,2 x 5,5 pulgadas) y se puede guardar en cualquier bolso o mochila para llevar.

▶ Material de alta calidad: los cuadernos están hechos de papel amarillo claro, la cubierta resistente puede evitar que el papel interior se dañe, el papel interior grueso no sangra y el papel de protección ocular amarillento reduce la fatiga visual.

▶ Amplia aplicación: ideal para un diario, diario de viaje, registros de trabajo, notas de estudio, diario de estado de ánimo, álbumes de recortes, y serían un gran regalo para sus amigos, niños de todas las edades.

▶ El paquete incluye: paquete de 3, la cubierta del color marrón clásico nunca pasará de moda debido al diseño clásico, la página en blanco / cuadrícula de espacio / línea horizontal, puede escribir, dibujar, dibujar en ella.

