Los 30 mejores Corsair Teclado Mecanico capaces: la mejor revisión sobre Corsair Teclado Mecanico

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Corsair Teclado Mecanico?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Corsair Teclado Mecanico del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Corsair K63 - Teclado mecánico Gaming (Cherry MX Red, retroiluminación LED roja, QWERTY Español), Negro, 36.05 x 4.09 x 17.09 cm € 89.99

€ 69.99 in stock 10 new from €69.99

8 used from €49.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interruptores mecánicos 100 % Cherry MX Red con contactos dorados para pulsaciones de teclas rápidas y precisas

La retroiluminación LED roja en cada tecla y las fuentes de gran tamaño ofrecen efectos de iluminación intensos

Diseño compacto sin teclado numérico para optimizar el espacio de la mesa y la movilidad

Controles específicos multimedia y de volumen para ajustar el sonido sin tener que interrumpir el juego

La protección contra pulsaciones nulas con detección simultánea de teclas garantiza que los comandos y las pulsaciones simultáneas siempre quedarán registrados según lo esperado

Corsair K68 Teclado mecánico Gaming retroiluminación LED rojo, resistente al polvo y a las salpicaduras,QWERTY español, Cherry MX Red (Suave y rápido) € 99.95 in stock 13 new from €99.95

1 used from €79.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interruptores Cherry MX Red de fabricación alemana: suaves y rápidos se caracterizan por una conmutación lineal sin clic audible; si eres jugador de acción o escribes rápido, la característica de conmutación lineal combinada con una baja resistencia del resorte permite una respuesta rápida y un disparo suave

Resistencia al polvo y a los derrames: protección frente a accidentes, de modo que las partidas no se detengan nunca (probado con un máximo de IP32 de resistencia al polvo y al agua)

Retroiluminación dinámica: la brillante retroiluminación roja mejora la experiencia gracias a su iluminación adaptable prácticamente ilimitada

Controles específicos multimedia y de volumen: control para ajustar el sonido sobre la marcha, sin interrumpir el juego

Protección integral contra las pulsaciones nulas con detección simultánea de teclas: no importa lo rápidas que sean sus acciones durante el juego, cada pulsación de tecla se registra correctamente

Corsair K60 RGB PRO LOW PROFILE Teclado Mecánico para Juegos (Interruptores CHERRY MX Low Profile SPEED: Rápido y Altamente Preciso, Aluminio Resistente, Retroiluminación RGB) QWERTY, Negro € 149.99 in stock 13 new from €149.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TECLADO CORSAIR K60 RGB PRO LOW PROFILE MECANICO CHERRY MX SPPED ESPAÑOL CH-910D018-ES

Corsair K55 RGB Teclado para Juegos con Teclas de Membrana, Retroiluminación RGB Dinámica, 6 Teclas Macro con Integración el Software Elgato, Resistencia al Polvo y los Derrames, QWERTY, Negro € 59.99

€ 44.99 in stock 6 new from €44.99

4 used from €39.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Teclas silenciosas y sensibles, reducen el ruido al mínimo y ofrecen un tacto agradable sin comprometer el rendimiento

Efecto anti-ghosting o multitáctil, registra todos los comandos y pulsaciones simultáneas con exactitud

Modo de tecla de bloqueo de Windows, concéntrese en el juego evitando cualquier distracción al deshabilitar la tecla Windows mientras está en acción

Retroiluminación RGB dinámica de tres zonas

Inclinación ajustable del teclado para una mayor comodidad en las sesiones de juegos más largas READ Los 30 mejores Control Xbox One capaces: la mejor revisión sobre Control Xbox One

Corsair K95 RGB Platinum - Teclado mecánico Gaming (Cherry MX Speed, retroiluminación multicolor RGB, QWERTY Español), negro [España] € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interruptores de tecla mecánicos 100% CHERRY MX Speed RGB; liberan una velocidad fluida con una actuación de 1,2mm y la resistencia de los interruptores de teclamecánicos CHERRY MX con contactos de oro

Seis Macro Claves Dedicadas; totalmente programables con macros complejas y remapeo de claves, permiten programar comandos especiales de streaming usando el software Stream Deck de Elgato

Retroiluminación dinámica multicolor, teclas con LightEdge; ajuste el nivel de iluminación, color de cada tecla además de las 19 zonas en la barra de luz del borde superior para disfrutar de animaciones

Almacenamiento de 8MB con reproducción de iluminación y macros de hardware; permite el acceso a un máximo de tres perfiles almacenados para usar en cualquier parte, independientes del software externo

Estructura de aluminio cepillado anodizado de calidad aeroespacial; durabilidad en un cuerpo ligero, necesaria para un teclado que va a ser partícipe de grandes acciones

Corsair K55 RGB - Teclado (Alámbrico, USB, Interruptor de Membrana, QWERTZ, LED RGB, Negro) € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Factor de forma: estándar

Tipo de conector: USB, alámbrico

Voltaje: 5 voltios

Software compatible: Windows Vista Ultimate x64

Corsair K65 RGB RAPIDFIRE, Teclado Estándar, Alámbrico, USB, Interruptor mecánico, QWERTZ, Negro € 190.48 in stock 3 new from €174.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interruptor del teclado: interruptor mecánico

Tecnología de conectividad: alámbrico

Interfaz del dispositivo: USB

Formato del teclado: estándar

Razer Ornata Chroma Teclado Gaming, Estándar con USB, Alámbrico, Interruptor de Membrana,Teclas de Membrana, ES Layout, Color Negro € 93.16 in stock 2 new from €93.16

3 used from €50.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Moderna membrana mecánica de Razer pendiente de patente: Diseñadas a partir de cero, las modernas membranas mecánicas de Razer combinan el tacto almohadillado de los domos de caucho con la sensación táctil bien definida de un switch mecánico que permite un rápido accionamiento de cada tecla

Iluminación personalizable Razer Chroma con 16,8 millones de opciones de color personalizables: Basado en Razer Chroma, el Razer Ornata Chroma va mucho más allá en la creación de efectos de iluminación, con efectos interactivos, experimentarás una acción más inmersiva ya que el teclado reaccionará a los sucesos del juego

Reposamuñecas ergonómico: Para partidas muy prolongadas: Diseñado para el Razer Ornata, este reposamuñecas ofrece una ergonomía que asegura una comodidad permanente, independientemente de la intensidad del juego y la duración de las maratones

Sincronización entre dispositivos basada en Razer Chroma: Tanto si se trata de tus tonos de verde favoritos o de una paleta psicodélica, podrás sincronizar todos tus periféricos compatibles con Razer Chroma de manera que los efectos se muestren en toda la instalación, las posibilidades son tan extensas como tu imaginación, podrás crear efectos visuales y ver cómo el teclado, el ratón, los auriculares e incluso la alfombrilla cobran vida

Combinaciones de 10 teclas en modo Juego: Ni una tecla ni diez: simplemente no puedes fallar, con tecnología anti-ghosting, Razer Ornata Chroma te permitirá ejecutar optimamanete comandos de hasta diez teclas al mismo tiempo

Corsair K63 - Teclado Alámbrico, USB, Interruptor mecánico, QWERTZ, LED, Teclas de Windows,Negro € 89.88 in stock 2 new from €89.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de retroiluminación: LED

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interruptor del teclado: interruptor mecánico

Interfaz del dispositivo: USB

Corsair K63, Teclado Alámbrico, Estándar, USB, Interruptor mecánico, QWERTY, Negro € 83.96 in stock 1 new from €83.96

1 used from €61.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología de conectividad: alámbrico

Interruptor del teclado: interruptor mecánico

Interfaz del dispositivo: USB

Marca del producto: Corsair

Razer BlackWidow V3 - Teclado mecánico para juegos Premium, teclado mecánico con interruptores verdes, toque y clic, iluminación cromática RGB, teclas multimedia - QWERTY Teclado Español, negro € 209.40 in stock 1 new from €209.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Switches mecánicos verdes Razer: Siente y oye la respuesta de cada pulsación de tecla, con un diseño clásico que ofrece un accionamiento optimizado y puntos de reinicio para disfrutar de un optimo rendimiento al jugar

Switch con armazón transparente: Su diseño totalmente transparente permite mostrar la verdadera luminosidad de lo que Razer Chroma RGB es capaz de hacer: desde personalizaciones de luz intensa hasta una gran inmersión, gracias a su reacción dinámica a más de 150 juegos integrados

Teclas de ABS de doble inyección: Gracias al proceso de moldeado de doble inyección para asegurar que no se desgasten las etiquetas, las teclas también cuentan con paredes extragruesas capaces de soportar un uso constante

Rueda digital multifunción y tecla multimedia: Configúralas para pausar, reproducir, saltar y retocar todo, desde el brillo hasta el volumen: la comodidad definitiva para que disfrutes del entretenimiento

Reposamuñecas ergonómico: El apoyo robusto se alinea a la perfección para descargar la presión de las muñecas, de forma que te sientas menos cansado cuando juegas durante mucho tiempo

Logitech G413 Teclado Gaming Mecánico, Teclas retroiluminadas, Teclas Romer-G Táctil, Aleación de Aluminio, Teclas personalizables, Paso de USB, Disposición QWERTY ES - Carbón/Negro € 105.00

€ 79.99 in stock 23 new from €79.99

18 used from €47.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mecánico Romer-G Táctil Avanzado: El interruptor mecánico Romer-G está pensado para un rendimiento profesional, una gran capacidad de respuesta y larga duración

Retroiluminación Precisa: El diseño del teclado mecánico incluye también retroiluminación precisa y nítida a través de la superficie de las teclas que están siempre visibles

Aleación de Aluminio de Aeronave: Este teclado tiene un diseño minimalista y una completa gama de funciones, con un acabado y rendimiento de gama alta

Conexión de Tipo USB: El cable USB especial adicional conecta la conexión de paso USB a su propia entrada, para dar el 100% de potencia y velocidad de datos

Teclas para Gaming: Las teclas de función (FN) permiten controlar volumen, reproducción y pausa, saltos de pista, silencio, activar o desactivar la iluminación

Krom Teclado Gaming Kernel TKL -NXKROMKRNLTKL - Teclado Mecanico, sin Teclado numerico, iluminacion LED RGB, silencioso, Layout Español € 49.90

€ 42.39 in stock 31 new from €42.39

9 used from €33.33

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Teclado Español

Marcos: asignación de función macro en cualquier tecla; memoria interna: 64kb; fuerza de accionamiento 60 +/- 10g; 1000 hz

Conexión: USB chapado en oro; consumo de enrgía: 100-260 ma; voltaje: 5.0 +/- 0.25 v; longitud cable: 180cm

Tipo cable: trenzado; dimensiones: 361x22,5x133,5 mm;peso: 950 +/- 30 g

Compatibilidad: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Logitech G213 Prodigy Teclado Gaming, RGB LIGHTSYNC, Teclas retroiluminadas, Resistente a Salpicaduras, Teclas personalizables, Controles Multimedia Dedicados, Disposición QWERTY ES - Negro € 81.99

€ 59.98 in stock 22 new from €59.98

9 used from €34.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rendimiento para Gaming: El teclado G213 para PC está dotado de teclas Logitech G Mech-Dome ajustadas especialmente para ofrecer un perfil de rendimiento global similar al de un teclado mecánico

Resistente a Salpicaduras y Duradero: La membrana y el armazón de teclas del teclado USB G213 ofrece resistencia a salpicaduras probada con hasta 60 ml de líquido

Teclas Inteligente para el Gaming: El teclado para gaming Logitech G213 ofrece una matriz de prevención de efecto fantasma programada para controlar varias teclas

Controles Multimedia: Los controles multimedia de G213 permiten reproducir, poner en pausa y silenciar música y vídeos al instante

Reposamanos Integrados y Patas Ajustables: El ajuste de ángulo en dos niveles te permite colocar el teclado tal y como quieres, mientras el reposamanos integrado alivia la incomodidad o la fatiga

MARSGAMING MKXTKLBES, Teclado Mecánico RGB LED, Switch Azul, Español € 29.90 in stock 30 new from €29.90

3 used from €23.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TECLADO MECÁNICO: Teclado gaming ultracompacto TKL mecánico con switches azules OUTEMU SQ, con un nuevo diseño SQUARE, ofreciéndote una libertad total de movimiento; Layout Español

DISEÑO ERGONÓMICO: Reposamuñecas ergonómico extraíble y y pies de goma antideslizante con cómodo sistema de montaje

ILUMINACIÓN RGB: El MKXTKL está equipado con un sistema de retroiluminación a 5 colores y 10 perfiles de luz RGB predefinidos que ofrecerán un look espectacular a tu escritorio

TECNOLOGÍA PREMIUM: Las teclas del MKXTKL cuentan con una carcasa especial diseñada con tecnología de inyección dual, que extiende su vida útil y refuerza su estructura al máximo; Pulsación firme y duradera

COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA: Compatible con Windows, Linux, Mac, PS4, PS5, XBOX ONE, XBOX SERIES X-S, Nintendo Switch

Newskill Suiko Ivory Switch Red - Teclado Mecánico Gaming con Reposamuñecas Incluido (Teclas con grabación macro, 11 modos de iluminación RGB), Blanco € 69.95 in stock 2 new from €56.00

2 used from €50.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El primer teclado mecánico gaming de newskill en color blanco

Más de veinte modos de iluminación rgb

Reposamuñecas removible incluido

Teclas 100% anti-ghosting con tecnología n-key rollover

50 millones de pulsaciones aseguradas

havit Teclado mecánico Gaming y ratón Español Teclados Gaming con Cable, Azul Anti-Efecto Fantasma de 105 Teclas, Ratón Gaming programable(Blanco) € 45.99

€ 40.99 in stock 1 new from €40.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Teclado gaming mecánico profesional anti-efecto fantasma】 Su diseño clásico proporciona una retroalimentación táctil, con comandos de teclas precisos y sensibles para escribir y jugar. 100% anti-efecto fantasma con key rollover completo, la elección perfecta para diferentes juegos.

【Varios modos de luz con brillo ajustable】 La retroiluminación del teclado gaming se puede cambiar entre 21 modos diferentes de efectos de luz LED preestablecidos. El brillo y la velocidad de cambio de luz son ajustables.

【 7 teclas Ratón programable para juegos】 6 niveles: 800-1600-2400-3200-4000-4800 . Con 7 teclas programables, puede definir fácilmente cualquier propiedad. La función de retroiluminación y botón RGB se puede personalizar a través del controlador. Apague fácilmente la luz del mouse con el botón de luz.

【Brillo claro, durabilidad y comodidad ergonómica】 La carcasa superior de aleación de aluminio de alta calidad garantiza una mayor vida útil del producto. El diseño suspendido del teclado proporciona una experiencia cómoda de juegos y escritura durante mucho tiempo

【Teclas de función con amplia compatibilidad】 El teclado gaming español tiene un total de 12 combinaciones de teclas multimedia. Funciona con sistemas Windows, Linux, Chrome y MAC OS. (* Nota: las combinaciones de teclas de acceso directo multimedia no están disponibles en el sistema MAC / Linux) READ Los 30 mejores Wd My Passport Ultra capaces: la mejor revisión sobre Wd My Passport Ultra

Redragon K552 Rainbow KUMARA Teclado Mecánico Gaming TKL para Windows PC, Switch Red, Interruptores Rojos, Reforzado, Retroiluminado Rainbow Multicolor, Distribución Española - Negro € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌨️ TECLADO MECÁNICO TKL (Sin teclado numérico) distribución española con interruptores Redragon Red (resistente a polvo y derrames). Diseñado para durar y tener la mejor capacidad de respuesta. Los interruptores ofrecen resistencia baja, sin clic audible ni retroalimentación táctil. Los switch poseen una durabilidad de 50 millones de pulsaciones.

ILUMINACIÓN Rainbow: La iluminación del Kumara K-552 R consta de teclas retroiluminadas y múltiples modos directo desde el teclado, logrando un resultado óptimo basado en sus necesidades.

TECLA DE BLOQUEO DE WINDOWS Como su nombre lo dice, esta tecla añade funcionalidad al teclado, evitando tocar accidentalmente la tecla que cierre nuestro juego mientras nos encontramos en el punto clave de la partida. 【Compatible con Windows 10/8/7/Vista/XP. Soporte de teclado limitado en Mac OS/Linux】

ANTI GHOSTING y N-KEY ROLL OVER en todas sus teclas. Esto significa que cada tecla será escaneada de forma independiente y gracias a esto cada una será detectada correctamente, sin importar cuantas teclas pulsemos a la vez.

CONSTRUCCIÓN La construcción del teclado está realizada sobre plástico ABS reforzado y una placa de acero, lo que lo hacen extremadamente sólido y duradero. Teclas grabadas con láser, resultando en que sea imposible que se desgaste, ideal para uso intensivo. Su cable de 1.8 metros resiste hasta 12kg de carga continua y hasta 10.000 flexiones bruscas. Viene con un conector USB de alta velocidad chapado en oro sin corrosión para una conexión confiable de 1MS.

SteelSeries Apex 7 TKL - Teclado mecánico para Gaming, Compacto, Smart Display OLED, Interruptores Rojo - Teclado QWERTY Inglesa (UK) € 147.96 in stock 1 new from €147.96

3 used from €133.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Interruptores mecánicos duraderos para gaming con 50 millones de pulsaciones garantizadas

El Smart Display OLED muestra los perfiles, la info del juego y mensajes Discord

Aleación de aluminio aeronáutico irrompible, fabricada para durar toda la vida

Personalización inigualable, con 16.8 millones de colores de iluminación por tecla

La distribución de teclado de este producto es inglesa QWERTY; la distribución diferirá de las imágenes del producto, que tienen el teclado americano QWERTY

Redragon K530 Draconic 60% Teclado Gaming Mecánico Blanco - Bluetooth 5.0 - RGB - Compacto - 61 teclas TKL diseñado para juegos - Interruptores marrones - 16,8 millones de iluminación RGB € 69.99

€ 63.99 in stock 1 new from €63.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Primer teclado Redragon 60% – Diseño ultra minimalista sin tenkeyless (TKL) con 61 teclas portátil que libera espacio en la mesa para el movimiento del ratón, lo que ofrece el rendimiento más puro para FPS Pro (11.5 x 3.9 x 1.4 pulgadas).

Inalámbrico fácil – Disfruta de la libertad de conexión inalámbrica con una conexión Bluetooth 5.0 y una capacidad de batería de 3000 mAh de larga duración. Fiable y rápido se conecta sin complicaciones con dispositivos como portátiles, tabletas e incluso teléfonos compatibles con Bluetooth.

Interruptor de modo dual: cambia fácilmente entre los modos inalámbricos y con cable con el interruptor de modo en el lateral. El cable USB-C incluido te da la opción de ir con cable para juegos competitivos.

Interruptores marrones intercambiables en caliente: los interruptores marrones táctiles proporcionan un golpe suave, pero sin clic, a diferencia de los interruptores azules para un uso silencioso. Intercambiable en caliente con otros interruptores Redragon. Hecho para durar con interruptores clasificados para 50 millones de pulsaciones.

Generador de iluminación RGB – 13 ajustes dinámicos disponibles a bordo. Millones de opciones de color y efectos te convierten en el diseñador de tu equipo definitivo con un conductor profesional. Enlace de software/controlador (http://bit.ly/K530BTKeyboard)

Teclado mecânico Corsair Gaming K68 - Layout: PT-PT - Red LED retroiluminado, Cherry MX Red € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% CHERRY MX Red keyswitches: Contato em dourado oferecem a ultima vantagem competitiva ultimate competitive advantage

Resistente a poeira e respingos: ajude a proteger contra acidentes para que seu jogo nunca pare*

Retroiluminação dinâmica: a retroiluminação vermelha brilhante melhora a experiência com ajuste de iluminação virtualmente ilimitada.

Controles dedicados de volume e multimídia: controle para ajustar o áudio em tempo real, sem interromper o jogo.

100% anti-ghosting com rollover de tecla completo: não importa o quão rápido sejam suas ações no jogo, cada tecla pressionada é registrada correctly.

Corsair K83 Wireless - Teclado de Entretenimiento (retroiluminación LED Blanca, diseño Aluminio) Negro - QWERTY Español € 129.99

€ 110.50 in stock 1 new from €110.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estilo refinado: El elegante y duradero diseño de aluminio cepillado se adapta a su moderna sala de estar.

Visualmente espectacular: La retroiluminación led blanca ajustable ilumina todas las teclas y el panel táctil.

Navegación moderna: El control intuitivo del joystick con botones permite jugar como un gamepad y hace que la navegación por el menú sea muy sencilla.

Panel táctil de precisión: El panel táctil integrado presenta configuraciones ajustables con compatibilidad avanzada con gestos de Windows 10.

Flexibilidad en la conectividad: Conéctese al PC del salón, a su smart TV compatible, a su reproductor multimedia de retransmisión de medios o a otros dispositivos con la opción de conexión inalámbrica ultrrarápida de 2,4 GHz o Bluetooth inalámbrico de baja latencia.

Redragon K551RGB MITRA Teclado Mecánico Gaming, RGB, Reforzado, interruptores azules, Distribución Española - Color Negro - PC Windows compatible € 59.00

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⌨️ TECLADO MECÁNICO de distribución española con interruptores Redragon Azules Box (resistente a polvo y derrames). Diseñado para durar y tener la máxima capacidad de respuesta. Los interruptores ofrecen resistencia media, sonido de clic nítido,audible y retroalimentación táctil. Los interruptores poseen una durabilidad de 50 millones de pulsaciones. No hay un CD de software incluido 【DESCARGAR CONTROLADOR : http://redrn.me/drivers_K551RGB 】

ILUMINACIÓN RGB La iluminación del MITRA K-551 RGB consta de teclas retroiluminadas configurables mediante software independiente o 18 modos directo desde el teclado, con posibilidades de guardar perfiles dentro de la memoria interna, logrando un resultado óptimo basado en sus necesidades. Descargar controlador: http://redrn.me/drivers_K551RGB

TECLA DE BLOQUEO DE WINDOWS Como su nombre lo dice, esta tecla añade funcionalidad al teclado, evitando tocar accidentalmente la tecla que cierre nuestro juego mientras nos encontramos en el punto clave de la partida.【Compatible con Windows 10/8/7/Vista/XP. Soporte de teclado limitado en Mac OS/Linux】

ANTI GHOSTING y N-KEY ROLL OVER en todas las teclas. Esto significa que cada tecla será escaneada de forma independiente y gracias a esto cada una será detectada correctamente, sin importar cuantas teclas pulsemos a la vez.

CONSTRUCCIÓN La construcción del teclado está realizada sobre plástico ABS reforzado y una placa de acero, lo que lo hacen extremadamente sólido y duradero. Combinado con teclas moldeadas por inyección de doble tiro, resultando en que sea imposible que se desgaste, ideal para uso intensivo. Su cable de 1.8 metros resiste hasta 12kg de carga continua y hasta 10.000 flexiones bruscas. Viene con un conector USB de alta velocidad chapado en oro sin corrosión para una conexión confiable de 1MS.

Logitech G PRO TKL Teclado Gaming Mecánico sin teclado numérico, Teclas GX-Clicky Azules, RGB LIGHTSYNC, Diseño portátil para esports, Cable Micro USB Desmontable, Disposición QWERTY US - Negro € 135.00

€ 128.80 in stock 4 new from €128.80

1 used from €95.82

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Creado especialmente para los profesionales: Creado con y para los deportistas de eSports para alto rendimiento en competición, velocidad y precisión

Interruptores profesionales GX Blue con clic perceptible: Los duraderos interruptores GX Blue con clic perceptible ofrecen un clic audible y tienen una protuberancia táctil para ofrecer respuesta y garantizar una pulsación de teclas sólida y segura

Diseño compacto ultraportátil: El diseño compacto sin teclado numérico libera espacio en la mesa para los movimientos del ratón; Además se guarda con facilidad para llevarlo a los torneos

RGB LIGHTSYNC: Usa LIGHTSYNC para resaltar teclas y programa patrones de iluminación estática en la memoria integrada para sistemas de torneos que no permitan la instalación de G HUB

Cable extraíble: El cable micro USB extraíble con diseño de tres clavijas facilita una conexión segura y permite llevarlo fácilmente en la bolsa de viaje

Razer Blackwidow Elite - Teclado Gaming,Teclado Mecánico Para Juegos Completo, Dial Digital Multifunción, Reposamuñecas Ergonómico, Teclas Controlables, Memoria Híbrida Integrada, ES Layout, Negro € 179.99

€ 80.00 in stock

2 used from €80.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Switches mecánicos Razer: Diseñados específicamente para juegos, los switches mecánicos de Razer cuentan con puntos de accionamiento y restablecimiento optimizados para que los comandos se ejecuten con una capacidad de respuesta rápida, estos switches incluyen modernos laterales que aseguran una optima estabilidad y una adecuada protección contra el polvo y los líquidos, entre los tres tipos de switches, seguro que encontrarás alguno que se adapte a tus gustos

Dial digital multifunción: Razer BlackWidow Elite ofrece una funcionalidad completa gracias a los controles del teclado, desde el brillo al volumen a través del dial digital multifunción programable con tres teclas multimedia táctiles

Reposamuñecas ergonómico: El teclado cuenta con un reposamuñecas ergonómico magnético que encaja en la parte frontal del teclado y está hecho de piel sintética suave para ofrecer una comodidad optima

Teclas totalmente controlables: Se pueden personalizar todas las teclas de Razer BlackWidow Elite, para que puedas reasignarlas a otra tecla o función, o incluso grabar múltiples pulsaciones en una macro, controla la iluminación de Razer Chroma, con hasta 16,8 millones de colores entre los que elegir y una amplia gama de efectos de iluminación animados

Diseñado para la durabilidad: Los switches mecánicos de Razer ofrecen un rendimiento de optimo nivel y una durabilidad para asegurarte una ventaja durante tus partidas, los switches siguen un proceso de fabricación interno para asegurar que todos los switches producidos cumplen requisitos estrictos y, de esta forma, conseguir que las teclas alcancen una vida útil de hasta 80 millones de pulsaciones READ Los 30 mejores The Umbrella Academy capaces: la mejor revisión sobre The Umbrella Academy

Newskill Serike TKL Switch Red - Teclado Mecánico Gaming TenKeyLess (Teclas con grabación Macro, 20 Modos de iluminación RGB, Sin Pad Numérico) - Color Negro € 49.95 in stock 4 new from €49.95

11 used from €21.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Disponible en tres tipos de switch: red, brown, blue

Más de veinte modos de iluminación rgb

Sin pad numérico incluido

Teclas 100% anti-ghosting con tecnología n-key rollover

50 millones de pulsaciones aseguradas

Razer Huntsman Tournament Edition Teclado con teclas opto-mecánicas Razer, unidad óptica, barra estabilizadora de teclas, durabilidad inigualable, Razer Synapse 3 - ES Layout € 99.99

€ 94.99 in stock 1 new from €94.99

4 used from €88.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Switches ópticos lineales Razer: Disfruta de una respuesta inmediata con activación óptica de 1 mm, ya que cada pulsación se registra mediante un haz de luz, lo que asegura una ventaja inmediata en cualquier competición

Teclas de PBT de doble inyección: Con una doble capa de PBT para mayor resistencia, estas teclas están diseñadas para mantener su textura en situaciones de entrenamiento intensivo y uso competitivo

Memoria integrada: Estarás listo para la acción al usar los 5 perfiles de configuración en la memoria integrada o los ajustes personalizados mediante almacenamiento en la nube

Formato compacto: El diseño compacto y sin teclado numérico permite una maniobrabilidad y colocación más sencillas para que encuentres tu posición optima

Cable Ttipo C desmontable: Conecta tu teclado y juega al instante mientras vas de torneo en torneo, el cierre de seguridad mantiene el cable conectado durante toda la partida

Dierya DK61E Teclado mecánico para Juegos al 60%, Interruptor óptico Gateron con retroiluminación RGB, Teclado PBT con Cable Impermeable Compacto 61 Teclas Completas programable(Interruptor Rojo) € 80.13 in stock 1 new from €80.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función intercambiable en caliente: el teclado DK61 adopta el interruptor óptico Gateron clásico intercambiable en caliente (Diga adiós al interruptor de baja calidad), puede reemplazar su interruptor sin desoldar o comprar un nuevo teclado. (Solo compatible con interruptores ópticos)

Teclas de doble resorte PBT: las teclas de este material tienen una resistencia a la abrasión y una dureza mucho más altas que las teclas de ABS. Simplemente rehúse a parecer teclas grasosas y brinde la mejor experiencia de escritura y juego.

61 teclas anti-fantasma: permite que varias teclas funcionen simultáneamente a alta velocidad. Cada tecla está controlada por un interruptor independiente, lo que le permite disfrutar de juegos de alta calidad con una respuesta rápida. Simplemente genial para los jugadores.

Placa de circuito impermeable: nuestra placa de circuito de teclado ha pasado la certificación profesional IPX4, y la placa PCB mejorada es más resistente que las normales y no es fácil de doblar. (La interfaz no es impermeable)

DRIVER Dierya DK61E: No solo diseño de teclas multimedia, potentes funciones de edición de software, funciones personalizadas arbitrarias, funciones avanzadas personalizadas y macros fuera de línea.

PICTEK Teclado Mecánico Switch Blue con Luz, Teclado Gaming Español LED Rainbow con Switch Azul, 87 Teclas Anti-Ghosting para PC/Mac con Windows - Negro € 31.99 in stock 2 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 27 modos de retroiluminación LED Rainbow El teclado retroiluminado está equiPado con teclas moldeadas por inyección de doble disparo, que ofrece una luz de fondo uniforme y cristalina y garantiza letras que no se rayan. Presenta colores del arco iris, múltiples modos de iluminación, 5 niveles de brillo de la retroiluminación, 5 velocidades de respiración, 2 modos de retroiluminación especiales diseñados para juegos RTS y FPS, brindando la mejor experiencia de juego.

Switch Azul para una Respuesta de Clic más RápidaSwitch Azul adoptados, que ofrecen una respuesta más rápida y elástica, un sonido de clic nítido para el disfrute de la escritura de primavera, retroalimentación táctil precisa para el mejor rendimiento de juego. Viene con extractor de teclas para una fácil limpieza de las teclas.

Teclas Completas Anti-Ghosting y 12 Teclas Multimedia Las 87 teclas están libres de conflictos es más amigable para el usuario, lo que garantiza una experiencia de juego fluida. 12 accesos directos le permiten acceder fácilmente al correo electrónico, la calculadora, el reproductor, mi computadora, así como a otras funciones de control de medios como subir / bajar volumen, reproducir / pausar, detener, silenciar, pista anterior / siguiente, más eficiente durante la escritura.

Mayor Durabilidad y Diseño Ergonómico la prueba de pulsación de teclas 10,000,000 veces garantiza una durabilidad increíble, escribiendo sin preocupaciones. El diseño inclinado hacia atrás y hacia adelante de las teclas, los pies antideslizantes y el diseño plegable cumplen con sus requisitos para diferentes escenas de mecanografía, lo que ayuda a aliviar la fatiga durante las largas horas de juego.

Aplicación Amplia y Servicio Postventa Incomparable Este teclado gaming con cable es muy fácil y portátil de usar, y es ampliamente compatible con Windows 7/8/10 / XP / Vista, Mac OS (nota: los accesos directos multimedia no están disponibles en Mac OS sistema). PICTEK promete si tiene algún problema, contáctenos libremente, le responderemos dentro de las 12 horas.

Energy Sistem Gaming Keyboard ESG K6 Mechanik (Teclado USB, Luces LED Efecto Rainbow, Teclado mecánico TKL) € 44.90

€ 39.67 in stock 15 new from €37.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features - TKL keyboard: Teclado mecánico TKL con pulsadores azules para una durabilidad extrema.

- RGB LED effects: Tecnología de retroiluminación con luces LED efecto rainbow con brillo ajustable.

- Full anti-ghosting & Blue switch: Disfruta de una cómoda pulsación tanto cuando juegas largas horas como cuando escribes grandes textos.

