Los 30 mejores banda frecuencia cardiaca capaces: la mejor revisión sobre banda frecuencia cardiaca

COOSPO H6 Banda de Frecuencia Cardiaca Bluetooth 4.0 Ant+ Monitor Sensor de Frecuencia Cardíaca Compatible con CoospoRide, Wahoo, Adidas Run, Rouvy, Pulsoid € 32.99

€ 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAPTURA DATOS EN TIEMPO REAL - El monitor de frecuencia cardíaca Coospo te ayuda a rastrear y capturar la frecuencia cardíaca en tiempo real, zonas de entrenamiento y calorías quemadas en tu smartphone o tableta en las aplicaciones para entrenamiento compatibles

Bluetooth y EMPAREJAMIENTO ANT+ - El dispositivo está integrado con Buletooth 4.0 y ANT+, lo que te permite emparejarlo con teléfonos inteligentes, tabletas, relojes GPS y ordenadores de bicicletas

Compatibilidad con Aplicaciones - Compatible con aplicaciones populares como Wahoo, Coosporide, Zwift, Endomondo, Runkeeper, IpBike, Nike+ Runclub, Peloton, Map My Run, elite hrv app, Komoot, iCardio, DDP Yoga y más.

Correas de repuesto: la longitud de la correa ajustable es de 25 a 36 pulgadas. Para una correa de reemplazo de otro tamaño o color, por favor busque B08FD6K5W9 y B08FD5T8ZG.

Dispositivo incompatible- Redmi 6 pro, Redmi 7 pro, Motorola, Google pixel, Amazon Fire tablets.

Garmin HRM Dual, Monitor de frecuencia cardíaca con transmisión dual, ANT+, Color Negro, Talla Única € 76.13

€ 54.56 in stock 21 new from €50.58 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La correa pectoral de frecuencia cardíaca premium de Garmin transmite datos de frecuencia cardíaca en tiempo real a través de Bluetooth Low Energy y ANT+

Duración de la batería de aprox. 3,5 años (con un uso medio de 1 hora al día)

Más opciones de entrenamiento para recibir datos de frecuencia cardíaca precisos y constantes en un dispositivo Garmin, en aplicaciones de entrenamiento en línea o en dispositivos de fitness compatibles durante los entrenamientos en el gimnasio

Correa pectoral de frecuencia cardíaca premium ajustable y cómoda hecha de material suave con módulo de frecuencia cardíaca desmontable

La longitud de la correa es ajustable de 25" a 52" (63,5 cm a 132 cm).

Magene H303 Monitor de frecuencia cardíaca Correa para el Pecho HRM Fitness Tracker IP67 Soporte Impermeable Bluetooth 4.2 y Ant+, Compatible con Wahoo, Zwift, Strava, Elite HRV € 29.99

€ 24.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo Diseño: con un circuito de procesamiento de EKG avanzado, el H303 extrae los datos de frecuencia cardíaca de la forma de onda del EKG. Genere los datos de frecuencia cardíaca precisos a través del algoritmo de investigación y elimine la interferencia de ruido causada por el movimiento y la sudoración. El hardware y los algoritmos recientemente desarrollados lo ayudan a controlar con precisión su frecuencia cardíaca durante el entrenamiento y a maximizar los resultados de su entrenamiento

Recordatorio de luz LED: H303 tiene una luz LED intermitente que confirma su frecuencia cardíaca y conexión, lo que le permite mantenerse enfocado fácilmente y mejorar la eficiencia durante cualquier actividad o ejercicio. Una vez que el sensor se haya usado correctamente, se encenderá automáticamente, el LED frontal parpadeará (se apagará después de 10 veces). *Nota: La luz roja indica que el monitor está listo para usarse

Compatible con ANT+ y Bluetooth: 2 copias de datos para 1 entrenamiento, grabación a través del dispositivo ANT+ y la aplicación Bluetooth al mismo tiempo, con transmisión estable. ANT+: Magene, Wahoo, IGPSPORT, Bryton, Black Bird. Bluetooth: Zwift, Onelap, Strava, Kinomap, Wahoo Fitness, TrainerRoad, Rouvy, Fulgaz, Nike Run Club, Openrider, Elite HRV

Versatilidad: fabricado con materiales duraderos y resistentes al desgaste que no se rompen ni rasgan. Resistencia al agua IP67 pero no para nadar. El monitor de frecuencia cardíaca Magene H303 se puede utilizar en casi todos los deportes como ciclismo, fitness, fútbol, tenis, correr, baloncesto, etc

Duración de la Batería: dura 1000h, 1h al día, 4 veces a la semana, 2,5 años de tiempo de trabajo. *Los datos de duración de la batería se basan en una prueba de laboratorio. La situación real puede ser ligeramente diferente debido al entorno de uso y otros factores. Si tiene alguna pregunta sobre los productos, háganoslo saber por mensaje de Amazon, siempre estaremos aquí para ayudarlo y hacer todo lo posible para hacerlo feliz

Polar H10 Sensor de frecuencia cardíaca, ANT+, Bluetooth, ECG resistente al agua con memoria interna, compatible con apps de Fitness, ciclocomputadores y Smartwatches € 89.90

€ 64.99 in stock 15 new from €64.99

18 used from €60.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRECISIÓN SUPREMA: Ampliamente reconocido por su máxima precisión; Polar H10 es el sensor de frecuencia cardíaca ECG más preciso de la historia de Polar y es la elección preferida de muchos atletas profesionales

CONECTIVIDAD: Bluetooth, ANT+ y 5 kHz proporcionan una excelente variedad de opciones de conexión. Puedes utilizar simultáneamente las conexiones Bluetooth y ANT+, así como dos conexiones Bluetooth a la vez

ELÁSTICO PECTORAL POLAR PRO: Con electrodos mejorados, banda cómoda, hebilla fácil de usar y puntos de silicona para mantenerse fija cuando estás en movimiento sin interferencias

MEMORIA INTERNA Y VERSATILIDAD: utiliza el sensor cuando montes en bicicleta, corras, entrenes en el gimnasio, el sensor Polar H10 es totalmente resistente al agua

ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE: vía móvil; Funciona con muchos relojes deportivos y smartwatches (Polar, Garmin, Apple, Suunto, etc.), la app Polar Flow y muchas otras de fitness como Strava y Nike

COOSPO H808S Frecuencia Cardíaca Bluetooth Banda Monitor Sensor de Frecuencia Cardíaca Deportivo Ant+ para CoospoRide, Wahoo, Adidas Run, Rouvy, Pulsoid € 36.99

€ 29.59 in stock 1 new from €29.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAPTURA DATOS EN TIEMPO REAL - El monitor de frecuencia cardíaca Coospo te ayuda a rastrear y capturar la frecuencia cardíaca en tiempo real, zonas de entrenamiento y calorías quemadas en tu smartphone o tableta en las aplicaciones para entrenamiento compatibles.

Bluetooth y EMPAREJAMIENTO ANT+ - El dispositivo está integrado con Buletooth 4.0 y ANT+, lo que te permite emparejarlo con teléfonos inteligenes, tabletas, relojes GPS y ordenadores de bicicletas.

Compatibilidad con Aplicaciones - Compatible con aplicaciones populares como Wahoo, Coosporide, Zwift, Endomondo, Runkeeper, IpBike, Nike+ Runclub, Peloton, Map My Run, elite hrv app, Komoot, iCardio, DDP Yoga y más.

CÓMODO DE LLEVAR - El peso de la correa de ritmo cardíaco es de 45,6 g en total, además resuelve de forma perfecta las desventajas de los monitores de frecuencia cardíaca tradicionales que normalmente son gruesos y se deslizan fácilmente. La longitud de la banda de tela suave es ajustable de 63,5 cm a 91,4 cm, lo que hace que sea más cómoda de llevar.

QUE RECIBIRÁS - Un sensor de frecuencia cardíaca con pila de botón incluida, una correa de pecho negra, manual de usuario, servicio técnico y servicio de atención al cliente de Coospo de por vida. READ Los 30 mejores Funko Pop Stranger Things Eleven capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Stranger Things Eleven

iGPSPORT HR40 Monitor de Frecuencia Cardíaca, Pulsometro Banda Pectoral, Banda Frecuencia Cardiaca Impermeable IPX7 con Módulo Dual BLE/Ant + y, 1200H Duración de la Batería,Jogging, Yoga y Fitness € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta Validez y Precisión】: Gracias al avance de la tecnología de medición de electrocardiogramas y algoritmos independientes, nuestro monitor de frecuencia cardíaca puede proporcionar datos de frecuencia cardíaca más válidos y precisos.

【Diseño Ajustable y Elástico】: Nuestro monitor de frecuencia cardíaca está diseñado con una correa elástica de 65-95 cm, su circunferencia de pecho mínima usable es de 65 cm y la máxima es de 120 cm, lo que puede proporcionar un uso más flexible y cómodo.

【Batería de larga duración】: Nuestro Pulsometro Banda Pectoral admite una batería de larga duración de hasta 1200 horas. Y con rendimiento a prueba de agua IPX7, puede usarlo en el mal tiempo con confianza. Peso ligero y compacto, fácil de llevar.

【Múltiples ocasiones aplicables】: Nuestro monitor de frecuencia cardíaca se puede aplicar para correr, andar en bicicleta, yoga, fitness y la mayoría de los otros deportes para satisfacer sus diferentes demandas. Y con un diseño neutro, puede ser un buen regalo tanto para hombres como para mujeres.

【Servicio posventa】: Le enviaremos este artículo desde Europa, puede recibirlo a tiempo. Por favor, siéntase libre de compartir sus preguntas e inquietudes con nosotros. Nuestro equipo de atención al cliente le responderá en 24 horas.

Cinta elástica Soft Strap de repuesto para monitor cardiaco para Polar Wahoo Garmin(Negro) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta correa para el pecho está fabricada en material de alta calidad, puedes ajustarla a tu piel.

Correa elástica fácil de usar, duradera, cómoda y ajustable. Largo del producto de 65 a 98 cm. La correa para el pecho mide 98 cm de largo y es retráctil. La distancia entre los puntos centrales de las dos hebillas es de 4,5 cm.

Tejidos suaves y electrodos adaptables que hacen que sea extremadamente sensible a las señales eléctricas de tu corazón. Este producto es una correa para el pecho de repuesto. La acumulación de sal en el sudor durante el uso afectará el efecto del uso. Limpie la correa del pecho con regularidad para extender el tiempo de uso.

Compatible con los sensores de ritmo cardíaco (Ant +, Bluetooth 4.0, 5.3 K) Wahoo, Garmin, TAOPE.

Nota: correa para el pecho solo, el sensor de ritmo cardiaco no está incluido. Si tiene algún problema durante el uso de nuestros productos, no dude en contactarnos a través del correo electrónico de Amazon, le daremos una respuesta satisfactoria. › Ver más detalles

moofit HR8 Monitor de Frecuencia Cardíaca, Datos de Ritmo Cardíaco en Tiempo Real Soporta Bluetooth5.0/Ant+, Mayor Rango de comunicación, Compatible con Apps iOS/Android, Equipo de Sport, Negro € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Monitor de Frecuencia Cardíaca Premium - El nuevo diseño del pulsómetro moofit HR8 con correa para el pecho ofrece un bajo consumo de energía, algoritmos más potentes y una mayor distancia de comunicación. La precisión de hasta ±1 bpm es más exacta que la medición óptica de la frecuencia cardíaca. Registra tus datos de frecuencia cardíaca en tiempo real con precisión y rapidez durante el ejercicio.

Bluetooth5.0 y ANT+ - El HR8 ha integrado la tecnología Bluetooth 5.0 y ANT+ y se conecta a varios equipos de fitness, aplicaciones de fitness y relojes deportivos, con una transmisión estable. ANT+: Wahoo, IGPSPORT, Bryton, Black Bird. Bluetooth 5.0: CoospoRide, Zwift, Onelap, Strava, Kinomap, Wahoo Fitness, TrainerRoad, Rouvy, Fulgaz, Nike Run Club, Openrider, Elite HRV.

Versatilidad - Dimensiones del paquete: 9,3 L x 4,2 H x 5,1 W (centímetros), peso del paquete: 66g. IP67 Resistente al agua, pulsómetro ligero HR8 Adecuado para todos los deportes como el ciclismo, fitness, fútbol, correr, etc. ¡La mejor opción para los entusiastas del fitness! Pero no se recomienda para la natación.

Moofit Correas de repuesto - El HR8 viene con una correa pectoral transpirable, electrodos mejorados, hebilla fácil de usar, y la longitud es ajustable de 63,5 cm a 132 cm. Cómoda y sin interferencias, se mantiene en su sitio cuando estás en movimiento.

Batería Reemplazable - El pulsómetro viene con una batería reemplazable CR2032, que dura hasta 300 horas. Consejos: Servicio de atención al cliente en línea 24/7, si tiene alguna pregunta sobre los productos, sólo háganoslo saber a través del mensaje de Amazon, siempre intentaremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarle.

TF TALAFIT Recambio banda frecuencia cardiaca - Pulsometro Banda Pectoral - Cinta de Pecho Ajustable para el Pecho para medir el Ritmo cardíaco compatible con Polar, Garmin, Wahoo, Coospo € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Correa elastica ajustable de 45 cm entre los dos broches. La cinta tiene una longitud todal de 100 cm.

Hecho de materiales resistentes para que sea facilmente lavable para proximos usos

️Hecho de Silicona y las mejores fibras que aportaran la máxima calidad y comodidas para su uso. Textura suave y cómoda para la piel.

Tecnología innovadora. Los tejidos adaptativos junto con los electrodos estan especialmente diseñados para recoger los pulsos del corazón.

✔️Compatible con diferentes sensores de frecuencia cardíaca (ANT+, Bluetooth 4.0, 5.3K)

GEOID HS500 Pulsómetro Correa de Pecho, Bluetooth 4.2/Ant+, IP67 Sensor de Ritmo Cardíaco Impermeable, Wahoo, Zwift € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Recordatorio de luz LED】 El HS500 tiene una luz LED intermitente que confirma su frecuencia cardíaca y conexión, lo que le permite concentrarse fácilmente y mejorar la eficiencia durante cualquier actividad o ejercicio. Después de que el sensor se coloque correctamente, se encenderá automáticamente, el LED frontal parpadeará. * Nota: La luz roja indica que el monitor está listo para usarse.

【Monitor de frecuencia cardíaca preciso】 El GEOID HS500 es un sensor de frecuencia cardíaca particularmente preciso que ha sido probado millones de veces. Envíe los datos de frecuencia cardíaca más precisos a través del algoritmo de búsqueda y elimine las interferencias causadas por el movimiento y la sudoración. Puede maximizar el efecto de su entrenamiento.

【Versatilidad 】Tiempo de activación de la frecuencia cardíaca

【Compatible con ANT+/Bluetooth】 El sensor de frecuencia cardíaca GEOID HS500 se puede conectar a su teléfono inteligente, tableta, reloj deportivo, computadora para bicicleta, cinta para correr y otros equipos de ejercicios. ANT+: Wahoo, IGPSPORT, Bryton, Black Bird. Bluetooth: Zwift, Onelap, Kinomap, Wahoo Fitness, TrainerRoad, Rouvy, Fulgaz, Openrider. Conéctese a Bluetooth a través de la aplicación que está utilizando. No se conecte directamente al Bluetooth del teléfono.

【Duración de la batería】 Dura 800 horas, 1 hora al día, 4 veces a la semana, 2,5 años de tiempo de trabajo. (La batería CR2032 se puede reemplazar, tecnología de menor consumo de energía)

Magene H64 Monitor de Frecuencia Cardíaca Nueva Versión, Correa de Pecho con Sensor de Frecuencia Cardíaca, Protocolo Ant+/Bluetooth, Compatible con Aplicaciones iOS/Android € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El hardware y el algoritmo del monitor de frecuencia cardíaca con correa para el pecho Magene H64 se han optimizado para mejorar la confiabilidad y precisión de la detección de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio.

La duración de la batería dura 1000 horas: 1 hora por día, 4 veces por semana, 2,5 años de tiempo de trabajo. (Los datos de duración de la batería se basan en la prueba de laboratorio. La situación real puede ser ligeramente diferente debido al entorno de uso y otros factores).

[Compatible con Ant+ y Bluetooth] 2 copias de datos para 1 entrenamiento, grabando a través del dispositivo ANT+ y la aplicación Bluetooth al mismo tiempo, con transmisión estable. ANT+: Magene, Wahoo, IGPSPORT, Bryton, Black Bird. Bluetooth: Zwift, Onelap, Strava, Kinomap, Wahoo Fitness, TrainerRoad, Rouvy, Fulgaz, Openrider, Elite HRV, Selfloops HRV, etc.

[IP67 resistente al polvo y al agua] Satisface sus necesidades de resistencia al agua y al polvo durante el uso diario. 1 año de garantía (esta garantía no cubre daños artificiales).

El monitor de frecuencia cardíaca Magene H64 también se puede conectar con ciclocomputadores, relojes deportivos y equipos de fitness, como la bicicleta Peloton, la bicicleta Onelap, la cinta de correr nórdica, la cinta de correr Pro-Form/cinta de correr iFIT/Echelon y muchos otros.

COOSPO H9Z Pulsometro Rechargeable, Bluetooth 5.0 Ant+ frecuencia cardíaca HRM Fitness Tracker IP67 Impermeable, Heart Rate Monitor Compatible con Wahoo Zwift Strava Elite HRV € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐TRACK EVERY BEAT OF YOUR HEART:COOSPO H9Z Chest Strap Heart Rate Monitor utiliza un chip sensor avanzado y el último algoritmo para una monitorización precisa.con una precisión media de la frecuencia cardíaca de ±1bpm, el H9Z HRM es la mejor manera de realizar un seguimiento de su frecuencia cardíaca en tiempo real y los datos de quema de calorías.

✅HEART RATE ZONE&HRV:H9Z HRM tiene una luz led de 5 colores para indicar la zona de frecuencia cardiaca.las luces cambiarán de color de acuerdo a la zona de frecuencia cardiaca, ayudando a mantenerte en la zona correcta para tus objetivos de entrenamiento y para lograr los mejores resultados. También soporta la función de variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC).

⭐BLUETOOTH5.0 & ANT+ MODO DUAL:Con la conectividad ANT+ y la tecnología BLUETOOTH5.0 Low Energy, el sensor de frecuencia cardíaca H9Z te asegura que puedes conectarlo a un Smartphone/GPS Ordenador de bicicleta/Equipo de gimnasio/Reloj deportivo,y sincronizar los datos de frecuencia cardíaca con tus equipos de fitness y aplicaciones deportivas favoritas.

SIN NECESIDAD DE CAMBIAR LA BATERÍA:Batería recargable de iones de litio incorporada,proporciona hasta 50 horas de duración de la batería con una sola carga.Para prolongar la duración de la batería, por favor utilice un adaptador de corriente DC 5V o el puerto USB del ordenador para cargar.

⭐MÁS CÓMODO:14% más ligero y 13% menos delgado que la versión anterior y H9Z Heart Rate Chest Strap está hecho de tela, más cómodo de llevar, y no se desliza durante el entrenamiento, una correa de pecho totalmente ajustable se puede ajustar de 25 a 36 pulgadas. Ofrecerle una buena experiencia de fitness.

COOSPO HW9 Pulsómetros Banda Frecuencia Cardiaca Bluetooth5.0 Ant+ con Memoria Sensor LED, HRV Zona IP67 Impermeable Rechargeable Heart Rate Monitor Bracelet Compatible con Wahoo Strava Polar € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Brazalete de Frecuencia Cardíaca Óptica ±1BPM y Rastreador de Calorías: El brazalete de frecuencia cardíaca COOSPO HW9 utiliza tecnología de frecuencia cardíaca óptica para proporcionar datos precisos de frecuencia cardíaca y quema de calorías, lograr un error de monitoreo de ±1BPM.

Monitorización de la Zona de Ritmo Cardíaco y Función HRV: HW9 tiene una luz indicadora LED de 5 colores para Heart Rate Zone Training,que muestra su zona de frecuencia cardíaca de un vistazo, para que pueda optimizar sus niveles de intensidad en el momento adecuado. También soporta la función de variabilidad del ritmo cardíaco (HRV).

Cómodo de llevar: El pulsómetro Armband es una gran alternativa a las pulseras de frecuencia cardíaca y a los dispositivos basados en la muñeca. El sensor HRM Armband permite la máxima libertad de movimiento y funciona en innumerables deportes diferentes.HW9 con banda suave ,transpirable y ajustable para todos los entrenamientos y ejercicios.

Conectividad: Bluetooth 5.0 y ANT+ garantizan que puedas conectar el sensor de frecuencia cardíaca COOSPO HW9 Armband con ciclocomputadores GPS/APP/Dispositivos de fitness/Relojes para correr. Puede tener dos conexiones Bluetooth simultáneas con la última tecnología.

Soporta la Personalización de la Frecuencia Cardíaca Máxima: Heartool / Coosporide App le permiten personalizar su valor real de la frecuencia cardíaca máxima con HW9, sothat llegar a su verdadera zona de frecuencia cardíaca, puede optimizar sus niveles de intensidad en el momento adecuado. (Por defecto MAX ritmo cardíaco fue 200bpm) READ Los 30 mejores Disco Duro Externo 5Tb capaces: la mejor revisión sobre Disco Duro Externo 5Tb

Suunto Smart, Heart Rate Belt Unisex Adulto, Negro, M € 80.00

€ 69.99 in stock 6 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Correa ligera de cómodo ajuste y tamaño reducido para usar durante la práctica de actividades deportivas, Medición precisa de la frecuencia cardiaca y su variabilidad

Peso muy ligero, Con memoria R-R para grabaciones sin llevar el reloj, Apto para natación gracias a su sumergibilidad de hasta 30 m

Función de memoria compatible con Suunto 3, 5, 9, Spartan, Ambit 3 y Traverse, Gran compañero para la App Sports Tracker con dispositivos Android, iOS y Watch OS

Batería de larga duración de hasta 500 h, Compatibilidad inalámbrica con Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy), Material cómodo con superficie de poliuretano, Compatible con prendas Movesense

Contenido: 1 x Suunto Smart Correa de frecuencia cardiaca (unisex), Peso (talla M): 40,6 g, Material: Poliamida/Elastano/Poliuretano, Talla S: 56-82 cm, Talla M: 70-110 cm, Talla L: 96-160 cm, Resistencia térmica: -20 a 60°C, Color: Negro, SS050579000

COOSPO HW807 Banda Frecuencia Cardiaca Brazo Bluetooth 5.0 Ant+ con Memoria, HRV Entrenamiento de Zona de Frecuencia Cardíaca, para Heartool, Wahoo, Strava, DDPY, Adidas Run, Rouvy, Pulsoid € 55.99 in stock 1 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Almacenamiento de frecuencia cardíaca: no se requiere conexión a la aplicación durante el entrenamiento, los datos de frecuencia cardíaca se almacenarán desde el brazalete y podrás sincronizar los datos con la aplicación Heartool después del entrenamiento.

Zona de entrenamiento de frecuencia cardíaca - 5 LED inteligentes indican cinco zonas diferentes de entrenamiento de frecuencia cardíaca, que pueden ayudar a controlar en tiempo real la zona de frecuencia cardíaca por el color del LED en lugar del teléfono inteligente.

Aviso de frecuencia cardíaca – Equipado con motor vibratorio para notificaciones. Le notificará cuando su frecuencia cardíaca exceda el valor establecido a través de la aplicación Hearttool. Der standardmäßige maximale Herzfrequenzwert beträgt 180bpm.

Conectividad Bluetooth y ANT+ - Con la tecnología Bluetooth y ANT+, el coospo HW807 se puede conectar a la aplicación de fitness en teléfonos inteligentes y tabletas, computadoras para bicicletas, relojes deportivos y otros equipos de fitness.

Compatible con las aplicaciones: el brazalete del monitor de frecuencia cardíaca funciona perfectamente con más de 200 aplicaciones de fitness como CoospoRide/ wahoo fitness/ strava/ Nike runclub/ Adidas Run app/ DDP yoga/ elite hrv/ peloton app/ Rouvy Virtual Cycling, Komoot, espejo, Tiempo, MYX FITNESS, Tonal.

COOSPO HW706 Pulsómetros Banda Frecuencia Cardiaca Brazo Bluetooth Ant+, Impermeable IP67 para Wahoo, Strava, Polar Beat, DDP Yoga, Adidas Run, Rouvy, Pulsoid € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Brazalete de ritmo cardíaco con sensor óptico - Rastrea el ritmo cardíaco en tiempo real, además de las zonas de entrenamiento y las calorías quemadas en tu smartphone o tableta al utilizarlo junto a las aplicaciones de entrenamiento compatibles

Sensor de frecuencia cardíaca Bluetooth ANT+ - Con Bluetooth y ANT+ integrados, se conecta a teléfonos inteligentes, tabletas, relojes GPS y ordenadores de bicicleta de Polar, Garmin.

Batería recargable - La batería recargable te permite entrenar hasta 20 horas continuas. Las luces LED hacen que sea fácil ver si tu dispositivo está conectado y funcionando

Compatibilidad con Aplicaciones - Funciona con la mayoría de las aplicaciones de salud y fitness más populares, incluidas: Wahoo, Polar Beat, Mapmyfitness, Zwift, Adidas Run, Runkeeper, UA Record, Endomondo, Peloton, Map My Run, Komoot, iCardio, CoospoRide

Suave y cómodo - Brazalete ligero transpirable, lo que lo hace más cómodo y se adhiere fácilmente al antebrazo. No hay necesidad de utilizar una incómoda y voluminosa correa en el pecho

moofit HW401 Brazalete Monitor de Frecuencia Cardíaca Bluetooth Ant+, IP67 Impermeable Rechargeable Heart Rate Monitor Bracelet Compatible con con Wahoo, Strava, Elite HRV € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sensor de Frecuencia Cardiaca Preciso Para el Brazo】Tecnología de sensor óptico para un monitor de frecuencia cardíaca de alta precisión que ha sido probado millones de veces y tiene una precisión de hasta ±1 bpm. Registra los datos de la frecuencia cardíaca en tiempo real durante el entrenamiento, analiza sus datos de fitness para maximizar sus resultados de entrenamiento.

【Bluetooth & ANT+ Modo Dual】El monitor de frecuencia cardíaca se convierte en su rastreador de fitness, se conecta a varios equipos de fitness y aplicaciones. Ya sea el entrenamiento de fitness al aire libre o el ciclismo de interior o el entrenamiento en grupo, la frecuencia cardíaca y el consumo de calorías se determinan con precisión.

【Recordatorio de luz LED】El sensor de ritmo cardíaco HW401 tiene una luz LED intermitente que confirma su ritmo cardíaco y su conexión. Encendido: La luz LED parpadeará en azul rápidamente hasta que se encuentre la frecuencia cardíaca, entonces la luz azul parpadeará lentamente. Apagado: la luz LED roja parpadea, entra en el estado de apagado.

【Transpirable y Resistente al Agua】IP67 evita eficazmente que el sudor y el agua entren en el dispositivo durante el ejercicio. El monitor de ritmo cardíaco moofit HW401 se puede utilizar en casi todos los deportes, ciclismo, correr, senderismo, yoga, fitness, entrenamiento de fuerza, pero no es adecuado para la natación.

【Batería de Larga Duración】El brazalete de monitor de ritmo cardíaco HW401 viene con una batería recargable y un cable de carga magnético. Permite hasta más de 20 horas de uso continuo con una sola carga, Cumple con las exigencias del entrenamiento a largo plazo o la competencia. ¡Ahorra mucho dinero en la batería!

Sensor de Frecuencia Cardíaca iGPSPORT HR40 Bluetooth y Ant + para Correr,Ciclismo, Gimnasio y Compatible con Garmin Polar Wahoo (Correa para el Pecho Suave) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ El monitor de frecuencia cardíaca proporciona mediciones de ECG para rastrear la frecuencia cardíaca en tiempo real en su computadora de ciclo y relojes GPS a través de ANT +, teléfono inteligente o tableta con aplicaciones de entrenamiento compatibles a través de Bluetooth

✔ Conectividad ANT + y Bluetooth: trabaje con la ciclocomputadora Garmin Polar Wahoo iGPSPORT, teléfonos inteligentes, tabletas, relojes deportivos o equipos de ejercicios (HR40 podría emparejarse directamente con cualquier dispositivo ANT +, pero necesita una APLICACIÓN si usa un teléfono inteligente o tableta a través de bluetooth)

✔ Compatible con las principales aplicaciones de fitness: Endomondo, UA Run, Polar Beat, WahooFitness, MountainBike, ALA COACH, Zwift, iGPSPORT para iOS y Android

✔ Cómodo de usar: alrededor de 47 g, pronto olvida que lo está usando. La longitud de la banda de tela suave es ajustable de 65 a 95 cm, el cofre portátil puede llegar a 120 cm. lo que lo hace más cómodo de llevar

✔ Fuerte duración de la batería: viene con una batería CR2032, la duración de la batería dura hasta 1 año (una hora por día)

Cinta Pulsometro Banda Pectoral, Cinturón de Pecho Cinta de Repuesto para Monitor cardiaco Elástica Ajustable Chest Cinturón Monitor de frecuencia Cardiaca para Polar Garmin Wahoo Deporte Running € 12.89

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatible con Frecuencia Cardíaca】 Diseñado para funcionar como ANT+, Bluetooth, reemplazo de correa para el pecho de 5,3 Hz con la mayoría de Garmin HRM, Wahoo Tickr (1.ª y 2.ª generación), Polar (H7 y anteriores), Mo -Fit, Powr Labs, Coospo, FITCENT. , LIVLOV y otros. NO es compatible con monitores cardíacos integrados como Polar H9 y H10, MyZone, Peloton, Garmin Tri, Wahoo Tickr (2020, tercera generación).

【Raya Suave】Fabricada con un híbrido de 80% nailon y 20% elastano, nuestra banda está diseñada para 15 horas + comodidad. Puede promover enormemente su experiencia de uso, en ese caso podrá disfrutar de todas sus actividades

【Impermeable】Los electrodos de conexión rápida están protegidos por un revestimiento de goma suave al tacto, el agua y el sudor. Totalmente lavable (no para nadar). Por lo tanto, puede brindarle una buena sensación de seguridad en el uso diario y no tiene que preocuparse por ser dañado por el agua.

【Tamaño Ajustable】 Tamaño portátil de 70 cm a 105 cm. El cierre de conexión rápida se ajusta de forma segura y se fija fácilmente. El espacio de dos botones a presión es de aproximadamente 45 mm. Puedes elegir la gama más cómoda para llevarlo

【Consejos】El cinturón pectoral de repuesto puede mejorar y prolongar la vida útil del sensor. El área de electrodos puede detectar rápidamente la fecha de tu frecuencia cardíaca, proporcionando una conexión estable y datos precisos para ayudarte a maximizar tu entrenamiento. Si hace ejercicio con regularidad, le recomendamos tener una correa de equipo adicional.

COROS Pulsómetro, Cómodo, Fácil de Llevar, Detección automática de Uso, Sensor avanzado, Datos precisos, Bluetooth, 80 días de duración de la batería, para Correr y Montar en Bici-Gris € 79.00 in stock 1 new from €79.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CÓMODO Y DE RÁPIDA LIMPIEZA: La banda de tela es suave y transpirable, más cómoda de llevar que una correa para el pecho. Puede limpiar rápidamente la banda retirando el sensor del pulsómetro COROS.

FÁCIL DE LLEVAR y AJUSTE FLEXIBLE: La banda del pulsómetro COROS se coloca plana alrededor del brazo y se mantiene en su sitio gracias a su superficie texturizada. Ajusta la colocación y tensión perfectas de la banda elástica deslizando la hebilla.

SENSOR AVANZADO y DATOS PRECISOS: Alojado en un cuerpo robusto pero elegante y protegido bajo una cubierta resistente a los arañazos, el sensor avanzado del pulsómetro COROS le proporcionará un control fiable y preciso de los datos de frecuencia cardiaca para realizar un seguimiento de sus entrenamientos con total comodidad y sin molestias.

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN: 38 horas de funcionamiento pleno rendimento u 80 días en espera con una sola carga. Consulta el nivel de batería en tu reloj COROS o en la App y utiliza el cable magnético para recargarlo rápidamente en 2 horas.

DETECCIÓN DE USO: Con la detección de uso integrada, el pulsómetro COROS se enciende y apaga automáticamente en función de cuándo se lleve puesto. Conéctate automáticamente a tus dispositivos emparejados cada vez que empieces un entrenamiento.

Polar Pro Elásticos y Cintas para sensores, Adultos Unisex, Camo Black, M-XXL € 34.90

€ 32.39 in stock 2 new from €32.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El elástico Polar Pro Strap es apto para todos los sensores de frecuencia cardíaca Polar.

Confeccionado con un suave material textil, puntos de silicona antideslizantes y cierre de seguridad, este elástico es muy cómodo de llevar y permanece fijo incluso en los entrenamientos más intensos.

Los electrodos incorporados evitan las interferencias y aumentan la sensibilidad de las señales eléctricas del corazón, ofreciendo la máxima precisión en el registro de pulsaciones, sin distorsiones.

Producto de alta calidad

Onlyesh Elástica Ajustable Chest Mount Cinturón Correa Bandas para Polar, Garmin, Wahoo Deporte Running Monitor de frecuencia Cardiaca (Naranja) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La distancia entre los dos broches de metal es de 45 mm.

Compatible con todos los sensores de frecuencia cardíaca (Ant+, Bluetooth 4.0, 5.3K). Aplicable a: Productos Polar, Garmin, Wahoo. Nota: No es adecuado para Polar H1, H9, H10, myzone.

Suave y cómodo: Hecho de tela ecológica que es cómodo y suave y no causa la piel áspera.

Diseño ajustable: La correa del pecho es súper cómoda con una banda elástica ajustable: 65-98 cm.El espaciador entre los broches de metal es de 4,5 cm.

Lavable: Nuestra correa de pecho de reemplazo hecha de tela premium lavable de alta calidad, incluso si se lava regularmente, la correa no tira y pierde elasticidad. READ Los 30 mejores Llaveros Funko Pop capaces: la mejor revisión sobre Llaveros Funko Pop

Magene H603 Monitor de frecuencia cardíaca Correa para el Pecho HRM Fitness Tracker IP67 Soporte Impermeable Bluetooth 4.2 y Ant+, Compatible con Wahoo, Zwift, Strava € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Alto Rendimiento de Seguimiento de Frecuencia Cardíaca en Tiempo Real] Al aplicar un circuito de procesamiento de ECG avanzado, H603 extrae directamente los datos de frecuencia cardíaca de la forma de onda de ECG, con el algoritmo de autoinvestigación, elimina la interferencia de ruido causada por el movimiento y la sudoración, genera la frecuencia cardíaca más precisa datos

[Diseño de Correa de Pecho Dividida] A diferencia del diseño de correa de pecho tradicional, H603 adopta un diseño de correa de pecho dividida para brindarle una mejor experiencia de producto

[Larga Duración de la Batería] Dura 1000 horas: 1 hora por día, 4 veces por semana, 2,5 años de tiempo de trabajo. (Los datos de duración de la batería se basan en una prueba de laboratorio. La situación real puede ser ligeramente diferente debido al entorno de uso y otros factores)

[Compatible Ant+ y Bluetooth] 2 copias de datos para 1 entrenamiento, grabando a través del dispositivo ANT+ y la aplicación Bluetooth al mismo tiempo, con transmisión estable. *Nota: La luz roja indica que el monitor está listo para usar

[IP67 a Prueba de Agua y Polvo] Satisface sus necesidades de impermeabilidad y protección contra el polvo durante el uso diario. Garantía de 1 año (los daños causados por el hombre no están cubiertos por esta garantía)

Garmin, HRM-Tri - Correa para Monitor de Ritmo cardíaco, Unisex, Negro, Talla única € 109.00 in stock 4 new from €109.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto original de marca.

Dos años de garantía ante defectos de fábrica.

FITCENT Banda elástica ajustable para frecuencia cardíaca para Garmin, Wahoo, Polar H10, Coospo, Magene, Bryton, LIVLOV, distancia 45 mm € 14.62 in stock 1 new from €14.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con la mayoría de las correas de control de frecuencia cardíaca: diseñadas para funcionar como ANT+, Bluetooth, reemplazo del cinturón de pecho de 5,3 Hz con la mayoría de Garmin HRM, Wahoo Tickr (1ª y 2ª generación), Polar (H7 y mayores), Mo-Fit, Powr Labs, Coospo, FITCENT, LIVLOV y otros. No es compatible con monitores cardíacos empotrados como Polar H9 & H10, MyZone, Peloton, Garmin Tri, Wahoo Tickr (2020 3ª generación).

SUPER COMFORTABLE SOFT STRAP: Hecho con un híbrido de 80% Nylon y 20% Spandex, nuestra correa está diseñada para 15 horas + confort.

GOMA SOFT-PROOF, NO-CHAFE: Los electrodos de conexión rápida están protegidos por revestimiento de goma suave al tacto, agua y sudor. Totalmente lavable (no para nadar).

Totalmente ajustable (M-XXL): tamaño portátil de 70 cm a 105 cm. Cierre de conexión rápida que se ajusta de forma segura y se fija fácilmente. El espacio de dos botones a presión es de aproximadamente 45 mm. Si el cinturón de reemplazo suave no es adecuado para su sensor de frecuencia cardíaca, contáctenos y podemos proporcionarle un reembolso completo.

Importancia de la caja de cambios del cinturón torácico: El cinturón torácico de reemplazo puede mejorar y extender la vida útil del sensor. El área de electrodos puede detectar rápidamente la fecha de la frecuencia cardíaca, proporcionando una conexión estable y datos precisos para ayudarlo a maximizar su entrenamiento. Si entrenas regularmente, te recomendamos que tengas una correa adicional para la caja de cambios.

Polar T31C - Transmisor de frecuencia Cardiaca codificado Ideal para natación (Talla: M) € 39.90

€ 38.46 in stock 3 new from €34.95

26 used from €26.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transmisor Codificado Polar T31

Funciona con Todos los Modelos Actuales de Polar Excepto CS500, CS600 y RS800

Utiliza la Tecnología Electrocardiograma (ECG)

Transmite Frecuencia Cardiaca a su Monitor de Entrenamiento

CYCPLUS pulsómetro Brazalete,Bluetooth 5.1 Ant + HR Monitor con indicador LED de Zona HR, IP67 Impermeable, Uso para Correr Ciclismo Gimnasio y Otros Deportes. € 79.99

€ 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CÓMODO Y CONVENIENTE】: CYCPLUS Monitor de ritmo cardíaco mantiene su muñeca libre para la máxima comodidad y libertad de movimiento. Con un solo botón, usarlo no podría ser más fácil. Simplemente deslícelo en la parte superior o inferior de su brazo y enciéndalo, estará listo para comenzar su entrenamiento de inmediato.

【ALTA PRECISIÓN ±1BPM】: Tecnología de sensor óptico patentado para la monitorización de la frecuencia cardíaca de alta precisión, It support continuously measure real time heart rate data ±1bpm while exercise, offer professional experience for your training and fitness.

【HEART RATE ZONE TRACKING】: CYCPLUS ritmo cardíaco Armband puede monitorear zonas HR con luz LED de diferentes colores, le permiten ver su estado de ejercicio de manera más intuitiva. Indicador de luz verde ritmo cardíaco ≤80 BPM; Indicador de luz naranja su ritmo cardíaco está entre 80 BPM y 140 BPM; Indicador de luz roja ritmo cardíaco ≥ 140 BPM.

【WIRELESS HRM DUAL MODE CONNECTION】: Con los métodos de transmisión Bluetooth 5.1 y ANT+, CYCPLUS H1 garantiza que pueda conectarse a varios dispositivos de forma estable. Compatible genial con smartphones,ordenador de bicicleta GPS, reloj deportivo y equipos de fitness de Cycplus, Garmin, Wahoo etc. También con otros dispositivos que soporten conexión Bluetooth o ANT

【Carga magnética de larga duración】: Comparado con otros brazaletes HRM tradicionales,este solo necesita 30 min para cargarse completamente y dura más de 110 horas. Sin miedo a que se apague de repente, céntrate en disfrutar del fitness

Fitcent Banda Frecuencia Cardiaca Brazo Bluetooth Ant, Pulsómetro de Brazo, Sensor de Frecuencia Cardíaca, Compatible con Garmin Strava Wahoo Fitness € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Monitor de frecuencia cardíaca real】 El monitor cardíaco Fitcent Monitor monitorea la frecuencia cardíaca en tiempo real durante el entrenamiento. El sensor CL830 puede ayudarte a rastrear y capturar tu frecuencia cardíaca en tiempo real, las zonas de entrenamiento y las calorías quemadas en tu smartphone o tableta con aplicaciones de entrenamiento compatibles.

【Bluetooth & Ant+ Transmission Inalámbrico】La tecnología de doble banda (Bluetooth / Ant+) funciona bien con smartphones, tabletas, relojes GPS y ordenadores de bicicleta de Wahoo, Polar, Garmin y mucho más. Compatibilidad de dispositivos móviles: iPhone 4S y superior, iPad, Android 4.3 o superior.

【Aplicaciones Compatibles】Funciona con más de 200 aplicaciones populares de seguimiento de la frecuencia cardíaca incluyendo Wahoo Fitness, Polar Beat, Zwift, Peloton, DDP Yoga, Runtastic, Runekeeper, UA Record, Endomondo, Map My Run, Komoot y Nike Run Club y mucho más

【Batería de litio de carga】 Batería de litio recargable con indicador de carga LED, cargar el monitor de frecuencia cardíaca a banda para 1,5 Hous o Unila Solid Geral Light indica que la unidad está completamente cargada. La batería de litio integrada, puede durar hasta 60 horas para satisfacer la demanda de varios usuarios de tiempo.

【Garantía de 12 meses】 Garantía de 12 meses incondicional en esta banda para el monitor de frecuencia cardíaca. Nuestro centro de servicio hará todo lo posible para que estés satisfecho. Obtén el tuyo ahora haciendo clic en el botón "Añadir a la cesta" a la derecha.

Garmin Hrm-Swim, Monitor De Frecuencia Cardíaca Ant Unisex Adulto, Azul (Blue), Talla Única € 100.25 in stock 9 new from €93.00

1 used from €70.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Garmin Hrm-swim, Monitor De Frecuencia Cardíaca ANT Unisex Adulto, Azul (Blue), Talla Única

1neiSmartech Wahoo Bryton Banda elástica ajustable para cardio de frecuencia Garmin Polar Wahoo Bryton Correa de tela premium de nailon y elastano con enganche de sensores Distancia de 45 mm (rojo) € 12.18 in stock 1 new from €12.18

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1neiSmartech Banda elástica ajustable para monitor de ritmo cardíaco Garmin Polar Wahoo Bryton Correa de tejido premium nailon y elastano con conexión sensor de distancia 45 mm rojo

Tipo de producto: CORREA DE RELOJES

¿Qué incluye el MRP?

