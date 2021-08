Inicio » Accesorio Los 30 mejores Camion Bomberos Playmobil capaces: la mejor revisión sobre Camion Bomberos Playmobil Accesorio Los 30 mejores Camion Bomberos Playmobil capaces: la mejor revisión sobre Camion Bomberos Playmobil 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Camion Bomberos Playmobil?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Camion Bomberos Playmobil del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



PLAYMOBIL City Action Camión de Bomberos con Escalera, Luces y Sonido, a Partir de 5 Años (9463) € 71.00

Amazon.es Features Diversión para los pequeños bomberos: PLAYMOBIL Camión de Bomberos con Escalera con geniales efectos de luz y sonido y accesorios para jugar

3 figuras, techo desmontable, escalera extensible, cabina para 4 figuras, entre otros, apto para Bomberos con Bomba de Agua (9468)

Juego de figuras para niños a partir de 5 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, alta calidad y diseño robusto, limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 PLAYMOBIL City Action Camión de Bomberos con Escalera, Juego de 89 piezas con instrucciones: 1 camión de bomberos con escalera, 3 figuras, 85 accesorios

PLAYMOBIL City Action Camión de Bomberos con Luces y Sonido, a Partir de 4 Años (9464) € 66.00

Amazon.es Features Diversión para los pequeños bomberos: playmobil camión de bomberos con efectos de luz y sonido y accesorios para jugar

2 figuras, techo desmontable, cabina para 4 figuras, espacio de almacenamiento para equipos, entre otros, apto para bomberos con bomba de agua (9468)

Juego de figuras para niños a partir de 4 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, alta calidad y diseño robusto, limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 playmobil city action camión de bomberos, juego de 138 piezas con instrucciones: 1 camión de bomberos, 2 figuras, 135 accesorios

PLAYMOBIL City Action Todoterreno con Efectos de Luz y Sonido, a Partir de 5 Años (9466) € 43.00

Amazon.es Features Diversión para los pequeños bomberos: PLAYMOBIL Todoterreno con geniales efectos de luz y sonido y muchos accesorios para jugar

1 bombero, sirena, techo desmontable, cabrestante funcional, pistola de espuma giratoria, entre otras, adecuado para el Parque de Bomberos PLAYMOBIL (9462)

Juego de figuras para niños a partir de 5 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, alta calidad y diseño robusto, limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 PLAYMOBIL City Action Todoterreno, Juego de 56 piezas con instrucciones: 1 todoterreno, 1 figura, 54 accesorios READ Los 30 mejores Meizu M3 Note capaces: la mejor revisión sobre Meizu M3 Note

PLAYMOBIL City Action 70557 Operación de Rescate con Camión de Bomberos, Incluye Efecto de luz y Sonido, para niños de 4 a 10 años € 49.99 in stock 61 new from €44.00

Amazon.es Features Diversión para los pequeños bomberos: Operación de bomberos PLAYMOBIL con vehículo todoterreno de bomberos, 4 figuras y accesorios para recrear la operación

Camión de bomberos con enganche de remolque, cañón de extinción giratorio y cañón de espuma de extinción (ficticios), luz intermitente, sirena, vehículo todoterreno con enganche de remolque y mucho más.

Juego de figuras para niños a partir de 4 años: Ideal para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: Incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, Alta calidad y diseño robusto, Limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1x PLAYMOBIL City Action Operación de Rescate con Camión de Bomberos, Set de figuras de juego de 189 piezas con instrucciones: 1 vehículo todoterreno, 1 coche de bomberos, 4 figuras, 183 accesorios (excl. 3 micropilas de 1,5 V), Material: plástico, LxDxH Coche de bomberos: aprox. 37x12x16,5 cm / Vehículo todoterreno: aprox. 18,5x11,5x11 cm, Peso: 1,33 kg, 70557

Playmobil 1.2.3 - 1.2.3 Camión de Bombero (6967) € 17.10

Amazon.es Features Escalera móvil

Gira 306°

Tres posiciones para girar

Encaja una figura en el camión

La figura encaja en los peldaño

HERSITY 6 Piezas Camion Basura de Juguete Coches Pequeños Metalicos Juguete con Tapete de Juego y Señales de Tráfico Regalos para Niños 3 4 5 Años € 11.86 in stock 1 new from €11.86

Amazon.es Features 【Camion Basura de Juguete Traje】- Incluir 6 * camión de basura(Cada coche mide aproximadamente 9,5 x 3 x 5 cm, material:El frente es de aleación, el resto está hecho de plástico), 4 * señales de tráfico, 1 * tapete coches niños (tamaño: 80 x 70 cm).

【6 Tipos Diferentes de Coches de Basura】 - Incluidos camiones volquete, camion de transporte, camion aspersores, camion remolque, etc. Ciertas partes funcionales del camión se pueden mover. Satisfaga la curiosidad de los niños sobre varios camiones de basura.

【Con 4 Señales de Tráfico】- Estos incluyen la prohibición de adelantamientos, la atención a las obras de construcción, los semáforos y las señales de tráfico que prohíben la entrada de vehículos. Deje que los niños aprendan las reglas de tráfico cuando jueguen.

【Con Tapete Juego para Coche】- El tapete del juego tiene una escena de la ciudad y carretera realista. Los niños pueden organizar camiones de basura en el mapa de la ciudad para recolectar basura de varios lugares. Proporciona un interesante fondo interactivo para los niños.

【Tire Hacia Atrás Coches de Juguete】 - Simplemente tire del automóvil ligeramente hacia atrás y el automóvil avanzará una distancia. Los niños y amigos pueden usar diferentes camiones de basura para conducir sobre la alfombra de juego, jugar e interactuar juntos.

Amazon.es Features Diversión para los pequeños bomberos: PLAYMOBIL Camión de Bomberos del Aeropuerto con efectos de luz y sonido y muchos accesorios para jugar

2 bomberos, brazo de extinción móvil, cabina para 3 figuras, espacio de almacenamiento secreto, ranura para radio y extintor, y mucho más accesorios

Juego de figuras para niños a partir de 4 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, alta calidad y diseño robusto, limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 PLAYMOBIL City Action Camión Bomberos Aeropuerto, Juego de 86 piezas con instrucciones: 1 Camión de bomberos, 2 figuras, 83 accesorios

Amazon.es Features Juguete educativo que fomenta el juego simbólico

Fomenta creatividad e imaginación

Con figuras y accesorios

PLAYMOBIL- City Action Playset, Coche de Policía con Luces y Sonido, Multicolor (6920) € 40.50

Amazon.es Features Diversión para los pequeños policías: Coche de policía PLAYMOBIL con geniales efectos de luz y sonido y muchos accesorios para jugar

2 figuras, 2 sirenas diferentes, techo desmontable, espacio para 4 figuras, asiento trasero plegable, entre otros, ampliable con Comisaría de Policía con Prisión (6919)

Juego de figuras para niños a partir de 5 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, alta calidad y diseño robusto, limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 PLAYMOBIL City Action Coche de Policía con Luces y Sonido, Juego de 35 piezas con instrucciones: 1 Coche de Policía, 2 figuras, 32 accesorios

jerryvon Camion Bomberos Coche Juguetes - Camión Bomberos Eléctrico Juguete con Luz, Sonidos, Bomba de Agua y Escalera Pascua Regalos para Niños 3 4 5 Años € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features Juguete Educativo: Un camion bomberos realmente puede rociar agua. Puede ayudar a los padres a enseñar más conocimientos sobre seguridad contra incendios.

Camión Bomberos Juguete: Hay 4 modos de sonido que sus hijos pueden elegir. Y el camión bomberos grande tiene una escalera de rescate que se extiende y luz.

Material ecológico: El coche electrico está hecho de plástico no tóxico. Y el camión de bomberos es duradero y no daña la piel de su bebé.

Regalos Navidad Perfecto: Hermoso empaque, el regalo de cumpleaños perfecto, regalo de Navidad o recompensa y premio de comportamiento para niños y niños pequeños.

Servicio Postventa de Alta Calidad: Si encuentra algún problema de calidad, no dude en contactarnos. Te ayudaremos a resolver el problema y a satisfacerte.

Amazon.es Features Vehículos de rescate de emergencia. Incluye 1 ambulancia, 1 camión de bomberos, 1 helicóptero con una percha y una canasta.

FUNCIÓN REAL. Cada juguete de nuestro juego de juguetes para vehículos de bombero para niños incluye múltiples funciones. ¡Varias luces incorporadas realistas y sirenas de sonido hacen que estos vehículos se vean como si fueran reales! Todos los vehículos son juguetes de empujar y llevar con ruedas accionadas por fricción.

DIVERSIÓN SIN FIN. ¡Nuestro conjunto de vehículos de rescate de emergencia es ideal para impulsar el desarrollo cognitivo, la coordinación mano-ojo y las habilidades motoras de su hijo! Es un regalo perfecto para juguetes navideños, premios para el aula de la escuela, juguetes de aprendizaje inteligente para niños, regalos para baby shower, fiestas de cumpleaños y más.

CALIDAD Y SEGURIDAD PREMIUM. Seguro para niños: plástico ABS duradero no tóxico, sin BPA y sin plomo. Cumplir con el estándar de juguetes de EE. UU. No hay bordes o esquinas afilados que puedan lastimar a su hijo. Prueba de seguridad aprobada. ¡Incluso pueden soportar un uso rudo y golpes en la pared!

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. Proporcionar una experiencia de satisfacción del 100% es nuestra principal prioridad para nuestros clientes. No dude en enviarnos un mensaje a través de "vendedores de contacto" si los productos no cumplen con sus expectativas. ¡Las celebraciones comienzan en JOYIN!

Camión de Bomberos Eléctrico Juguete Coche Vehiculo con Luz, Sonidos, Bomba de Agua y Escalera Extendible para niños 3 4 5 € 25.99

Amazon.es Features Expulsa agua por la manguera que lleva en el extremo de la escalera, cuenta con escalera extensible, luces y sonidos de sirena.

Perfecto funcionamiento y resistente a los golpes de los niños.

Fuego Camión para niños, fomentan el juego imaginativo.

Un regalo que les gustan a niños y niñas, realice el sueño heroico del niño.

Está hecho de plástico de alta calidad.

HERSITY Camión de Bomberos Grande con Luces y Sonidos Coches de Construccion Vehículos de Juguete Regalos para Niños 3 4 5 Años € 19.95 in stock 1 new from €19.95

【Escalera Retráctil】- La escalera del camión de bomberos se puede subir y bajar, se extiende hasta 47 cm de longitud y puede girar 360 grados. Tu pequeño bombero puede usar una escalera para rescatar a la víctima y ajustar la pistola de agua para apagar las llamas.

【Luz y Sonido】- Solo retire el papel aislante y presione el botón, hará un sonido y se iluminará. Los cuatro botones significan diferentes efectos de sonido, que incluyen bocina, motor, sonido de trabajo y sonido de marcha atrás.

【Coche de Friccion】 - El camión es impulsado por fricción y puede viajar sin batería. Mientras el camión de bomberos se empuje hacia adelante, puede viajar una gran distancia. Traiga mucha diversión a su hijo.

【Juguete Educativo para Nino】- Los niños pueden conducir un camión de bomberos para realizar diversas tareas de rescate. Aprenda conocimientos sobre extinción de incendios mientras juega y cultive eficazmente la imaginación y la creatividad de los niños. READ Los 30 mejores Assassin'S Creed Odyssey capaces: la mejor revisión sobre Assassin'S Creed Odyssey

Este montacargas capta la atención de los niños con características tales como: sonidos de alta simulación y una linterna de verdadero rastreador. Es divertido tanto estimular los sentidos.

Es seguro y saludable utilizar plásticos + aleaciones y otros materiales de alta calidad.

No necesita un juguete ambiental alimentado por batería. Recomendado para niños menores de 3 años.

Alta simulación para un verdadero montacargas con un aspecto negro y amarillo sorprendentemente fresco; Muy llamativo para los niños.

PLAYMOBIL City Action Parque de Bomberos con Efectos de Sonido, a Partir de 4 Años (9462) € 90.00

Amazon.es Features Diversión para los pequeños bomberos; PLAYMOBIL Parque de bomberos con 3 figuras, accesorios y efectos de sonido para jugar

Puertas de garaje abatibles, helicóptero con helipuerto, sirena, poste deslizante, entre otros, ofrece espacio para 2 vehículos, ampliable con Todoterreno (9466)

Juego de figuras para niños a partir de 4 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, alta calidad y diseño robusto, limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 PLAYMOBIL City Action Parque de Bomberos, Juego de 181 piezas con instrucciones: 1 Parque de bomberos, 3 figuras, 177 accesorios

Amazon.es Features Camión con escalera de elevación y manguera y 1 figura de bombero

La escalera tiene 3 secciones y se mueve en todas las direcciones

Con muchos accesorios como llamas; bombas de oxígeno; megáfono y barreras

Con un cajón en la parte trasera del camión para guardar todos los pequeños accesorios

Juguete para niños a partir de 4 años

Playmobil Bomberos - Coche jefe con luces y sonidos, playset (5364) € 35.40

Amazon.es Features Juguete educativo que fomenta el juego simbólico

Desarrolla la imaginación y la creatividad

Incluye figuras y varios accesorios

El coche incorpora luces intermitentes y sonido

PLAYMOBIL- Duo Pack Duopack Bomberos, Color carbón (70081) € 5.99

Amazon.es Features Incluye 2 figuras con accesorios

Desarrolla la imaginación y la creatividad

Dimensiones: 15 x 15 x 5 cm

Contiene 13 piezas

Amazon.es Features JUEGO DE BOMBEROS: Camión de bomberos RC. Simple y fácil de dirigir. Perfecto para principiantes entusiastas del radio control.

FUNCIÓN: Completamente funcional. Este camión puede moverse en todas direcciones y realiza movimientos característicos acompañados de luces.

SIMPLRE y SEGURO: Hecho de plástico resistente. Tamaño adecuado para los peques. Botones grandes y antena flexible.

BENEFICIOS: Permite a tu peque desarrollar una comprensión más profunda de juguetes a radio control, de manera fácil y simple.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS: No es adecuado para menores de 3 años. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.

PLAYMOBIL City Action Bomberos con Bomba de Agua, a Partir de 5 Años (9468) € 23.00

Amazon.es Features Diversión para los pequeños héroes: Bomberos con Bomba de Agua PLAYMOBIL y muchos accesorios para jugar

2 figuras con equipo de bomberos, extintor de incendios, equipo de respiración, hacha, entre otros, ampliable con Todoterreno (9466) o Camión de Bomberos (9464)

Juego de figuras para niños a partir de 5 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, alta calidad y diseño robusto, limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 PLAYMOBIL City Action Bomberos con Bomba de Agua, Juego de 40 piezas con manual de instrucciones: 1 Bomba contra incendios, 2 figuras, 37 accesorios

【Iluminación y ruidos】: los juguetes del automóvil estimulan las reacciones visuales y acústicas en los niños con ruidos realistas de luz, bocinazos, retroceso e ignición en el vehículo.

【Ayuda al desarrollo】: Jugar este tipo de juguetes coloridos puede promover la coordinación mano-ojo, percepción sensorial, imaginación y juego cooperativo en niños.-Coordinación, percepción sensorial, imaginación y juego cooperativo en niños .

【Interior y exterior】: El camión de bomberos para niños Conjunto extremadamente resistente para uso en interiores y exteriores. Los niños pueden llevar el juguete con ellos a todas partes, en el sitio de construcción de los niños, en el césped, en las terrazas, en las salas de estar, las escuelas preescolares, el jardín de infantes y otros lugares.

【Gran regalo】: Este auto de la serie de camiones de bomberos es el regalo de cumpleaños perfecto, regalo de Navidad o recompensa de comportamiento para niños pequeños y niños.

PLAYMOBIL City Life Camión de Reciclaje, A partir de 4 años (70200), talla única € 47.99

Amazon.es Features Diversión para los pequeños héroes: PLAYMOBIL Camión de Reciclaje, Set de juego con figuras, luz intermitente y muchos accesorios para jugar

2 figuras, Camión de reciclaje con luz intermitente, Techo extraíble, Palanca para levantar los botes de basura, Parte trasera inclinable, Actualizable con Módulo RC Plus (6914)

Juego de figuras para niños a partir de 4 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: Incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, Alta calidad y diseño robusto, Limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 PLAYMOBIL City Life Camión de Reciclaje, Juego de 54 piezas con instrucciones: 1 Camión de basura, 2 figuras, 51 accesorios (baterías incluidas), Material: plástico, LxPxA: 30x13x18 cm, 70200

PLAYMOBIL City Action Vehículo con luz LED y Módulo de Sonido, a Partir de 5 Años (9360) € 58.00

Amazon.es Features Diversión para los pequeños policías: Vehículo PLAYMOBIL con geniales efectos de luz y sonido y muchos accesorios para jugar

3 Policías de las Fuerzas Especiales, ofrece espacio para 4 figuras, techo extraíble, 2 sonidos de sirena, equipamiento entre otros, apto para Lancha de las Fuerzas Especiales (9362)

Juego de figuras para niños a partir de 5 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, alta calidad y diseño robusto, limpieza de las piezas (sin pegatinas ni componentes electrónicos) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 PLAYMOBIL City Action Vehículo con luz LED y Módulo de Sonido, Juego de 92 piezas con instrucciones: 1 Vehículo, 3 figuras, 88 accesorios

Dickie 203716003 City Fire Hero - Camión de Bomberos € 29.95

Amazon.es Features Dickie Toys - 203716003 - Camion de pompier - Hero

COLOR: Multicolore

Playmobil 1.2.3 - 1.2.3 Camión De Bombero (6967) + 1.2.3 Autobús, A Partir De 1.5 Años (6773) € 34.09

Gira 306°

Tres posiciones para girar

Encaja una figura en el camión

Diversión para los más pequeños: PLAYMOBIL Autobús con figuras y accesorios realistas, contiene piezas grandes idóneas para manos pequeñas

Amazon.es Features Emociones sin fin: Camión de bomberos para espectáculos acrobáticos PLAYMOBIL con bombero y accesorios monstruosos para apagar incendios en el espectáculo acrobático. El kart maniobrable está equipado con dos lanzas de extinción

Carro con mangueras, pinzas, lanzas de extinción, luz azul (ficticias) y mucho más, espacio para 1 figura, charcos de aceite de silicona flexible, 1 bidón y mucho más.

Juego de figuras para niños a partir de 4 años: Ideal para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: Incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, Alta calidad y diseño robusto, Limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1x PLAYMOBIL Stuntshow Kart antincendio, Set de 47 piezas con instrucciones: 1 kart, 1 figura, 45 accesorios, Material: plástico, LxDxH kart (sin llamas, mangueras y lanzas de extinción): 12x7x6 cm, Peso: 74 g, 70554 READ Los 30 mejores Adaptador Micro Usb A Usb capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Micro Usb A Usb

PLAYMOBIL City Action Elevador, a Partir de 5 Años (9465) , color/modelo surtido € 32.00

1 figura, techo plegable, espacio para 1 figura, brazo extensible y móvil, con pala y portapalets, barril y palet

Juego de figuras para niños a partir de 5 años: óptimo para el tamaño de sus manos y bordes redondeados agradables al tacto

Para jugar a diario: incluye instrucciones para montarlo con ayuda de los padres, alta calidad y diseño robusto, limpieza de las piezas (sin pegatinas) con agua corriente y sin químicos

Contenido: 1 PLAYMOBIL Elevador, Juego de 47 piezas con manual de instrucciones: 1 elevador, 1 figura, 45 accesorios, Material: plástico, LxPxA: 36x12x14 cm, Art. Nr. 9465

PLAYMOBIL Bomberos Playset, Miscelanea (5398) € 19.00 in stock 15 new from €14.35

Herramientas y mangueras; tiene un remolque en la parte delantera del coche; incluye un soporte para encajar la figura y que no se pueda volcar

Incluye sorporte de pie para que la figura se mantenga firme; coche de Bomberos con figura de Bombero

Dinosaurio del Juguete Camión de Transporte Transportador Coches con 12 Figuras de Juego de Dinosaurios de Dinosaurio Plásticos Educativo Juguete para Niños (Tamaño del camión: 39 cm * 8,5 cm * 12 cm) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Dinosaurios Juguetes para 3+: Simplemente empuje el camión de juguetes de dinosaurios y avanzará. Los 12 juguetes de animales en el carro de juguete pueden ser jugados a los animales y al juego de dinosaurios solo para que los niños tengan horas de diversión.

Juguetes Educativos: Estas figuras de dinosaurios y animales con un diseño vívido y varias poses son buenas para realzar la imaginación y fomentar las curiosidades de los niños. Inspirarán a los niños a saber más sobre los dinosaurios y la naturaleza.

Camión Transportador: Hay tapas transparente a ambos lados del vehículo que pueden contener dinosaurios y animales. El asa retráctil en la parte superior de la camioneta hace que los niños la lleven fácilmente incluso cuando están viajando.

Seguridad Material: El camiones de juguete para niños está hecho de plástico de alta calidad, resistente y duradero. Juego de Dinosaurios no es adecuado para niños menores de 3 años. Por favor, utilice bajo la supervisión de un adulto.

Tacobear Camion Basura de Juguete Grande Camión Basura Juguete con Basura y Luces y Sonidos Función Vehiculos Camion Juguete Regalo para Niños 3 4 5 6 7 8 años € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Juego de clasificación de basura: Cada cubo de basura tiene un cartel que indica un tipo de desperdicio. Cada tarjeta de basura pertenece a una especie de residuo y debe tirarse a la papelera del mismo color. Un total de 40 tarjetas pequeñas con ilustraciones para simular la clasificación de basura. Es un juego divertido para que los niños pequeños y los niños aprendan a identificar colores, patrones y manejo de desechos.

Funciones realistas: Este camión de juguete funciona como un camión de basura real. Los botes de basura se pueden colgar en el backflip para eliminar los "desechos" con la barra oscilante. Las ruedas funcionan por fricción. Los niños pueden empujar el camión para que corra a otro lugar y luego tirar los "desechos" levantando la parte trasera del camión. Los sonidos y las luces realistas también añaden más diversión para que jueguen los niños.

Juguete educativo temprano para niños: La capacidad de cognición de colores y patrones de los niños, la coordinación mano-ojo y las habilidades motoras mejorarán al jugar con este juguete de camión de reciclaje. Los niños también aprenderán a clasificar y gestionar los desechos vitales para proteger el medio ambiente. Es un gran regalo educativo para niños pequeños, niños, niñas, niños de 2 3 4 5 6 años y mayores de 6 años.

Calidad y seguridad premium: plástico ABS duradero no tóxico, sin BPA y sin plomo. No hay bordes o esquinas afilados que puedan lastimar a su hijo.

