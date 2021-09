Inicio » Top News Los 30 mejores Collar Electrico Para Perros capaces: la mejor revisión sobre Collar Electrico Para Perros Top News Los 30 mejores Collar Electrico Para Perros capaces: la mejor revisión sobre Collar Electrico Para Perros 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Collar Electrico Para Perros?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Collar Electrico Para Perros del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Wodondog Collar de Adiestramiento para Perros Recargable y Resistente al Agua con Vibración y Sonido, Rango Remoto de 300 Metros € 38.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alcance Remoto de 300 Metros】: Opera a una distancia de 300 metros. El alcance variará según el terreno, el clima, la vegetación, así como la transmisión de otros dispositivos de radio

【Modo Múltiple】: Con modo múltiple. El modo de vibración se puede ajustar con 0-100 niveles de personalización

【Sistema de Perros Múltiples】: Este sistema se puede usar para controlar 2 perros con un transmisor, solo necesita comprar collares receptores adicionales y agregarlos a su sistema

【Resistente al Agua】 Este producto es resistente al agua, por lo que puede usarlo bajo la lluvia. Pero no se puede usar mientras se nada porque no todas las partes son impermeables

【Servicio y Garantía del 100%】: Ofrecemos un reemplazo o reembolso del producto por 60 días y un año de garantía. Comuníquese con nosotros la primera vez si no está satisfecho. Nos complace brindar un servicio de completa satisfacción

Collar Adiestramiento Perros, Collar de Adiestramiento para Perros Pequeños Medianos y Grandes, 3+1 Modo de Entrenamiento y Rango Remoto de 800 Metros Collar de Adiestramiento € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modo de Entrenamiento 3+1 Eficaz y Seguro】: Este collar adiestramiento perros no sólo tiene 3 modos: el modo de sonido (nivel 1-3), el modo de adiestramiento por vibración y mode Y(nivel 1-99), sino también un nuevo modo: modo de luz de búsqueda para perros. Este modo le permite saber exactamente dónde está el perro, incluso en una zona bien iluminada. Y cada modo de entrenamiento tiene sus propios colores diferentes, que pueden ayudarle a entrenar a su perro más profesionalmente.

【Hasta 800 Metros de Alcance a Distancia y a prueba de Agua】: El collar adiestramiento perros a distancia tiene un alcance de hasta 800 metros, lo que le permite entrenar a sus perros en patios, parques o en cualquier lugar que desee. ¿Le preocupa el escaso efecto de impermeabilidad? Nuestro collar de adiestramiento para perros ha alcanzado el grado de impermeabilidad IPX7, incluso si su perro salta al agua con picardía, el collar receptor no se dañará.

【Excelente diseño Ergonómico】: El punto de contacto del receptor collar utiliza el último material de silicona, y la flexibilidad de del material de silicona puede proteger mejor la piel del perro. El diseño no desmontable del punto de contacto no sólo puede evitar que se caiga y se pierda, sino también que los perros se lo traguen por error. Además, el correa reflectante en el collar aporta más protección a los amigos peludos a los que les gusta pasear de noche.

【Mayor duración de la batería y Diseño curvo】: Tanto el transmisor como el receptor son recargables. Vexing sobre la carga con frecuencia? Nuestro receptor de collar de adiestramiento para perro puede durar más de 14 días, y el control remoto tiene hasta 45 días de tiempo de espera para que su collar adiestramiento perros está siempre listo para la formación. Aparte de eso, es adecuado para perros que pesan entre 6,80 kg a 52,45 kg.

【Servicio y Garantía del 100%】: Ofrecemos un año de garantía para el producto. Si necesita el manual en español o tiene otras preguntas, puede ponerse en contacto con nosotros a tiempo, y le proporcionaremos servicios profesionales y soluciones satisfactorias.Consejos: El mando a distancia del collar de adiestramiento para perros dispone de 3 canales, que admiten el adiestramiento de 3 perros. Pero tenga en cuenta que nuestra caja sólo contiene un receptor.

GLEADING Collar De Adiestramiento para Perros Mando. Rango De 400 Metros Recargable. Resistente Al Agua. Pitido De Alerta Y Modo De Vibración € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Miles de perros son testigos de la eficacia de este collar de entrenamiento. Después de su uso, su mejor amigo podrá entender sus instrucciones inmediatamente. Este producto es eficiente en la corrección de hábitos como los ladridos excesivos,mordidas,huidas,y otros malos comportamientos de los perros.

El rango de alcance del mando es de 400 metros en campo abierto sin obstáculos.

La función recargable lo libera de preocuparse por la batería. Equipado con baterías de litio de alto rendimiento que retiene toda su potencia. Solo cárguelas durante 3 horas para un uso de aproximadamente 7-10 días.

Nivel de Resistencia al agua: IP3. El collar puede ser utilizado en lluvias ligeras, pero se debe quitar antes del baño o antes de que su mascota nade. Correa ajustable de 21 a 52 cm. Ideal para perros pequeños, medianos y grandes.

El receptor tiene un MODO de ahorro de energía, lo que significa que si no detecta movimie nto de su mascota por 5 minutos seguidos (cuando su mascota duerme, por ejemplo), o si lo coloca en una superficie plana durante 5 minutos, el receptor entrará en modo de suspensión. En este modo, si acciona el mando a distancia, el receptor no tendrá reacción hasta ser react ivado. Sin embargo, una vez el receptor vuelva a detectar movimiento, se reactivará y funcionará n ormalmente.

Collar de Adiestramiento para Perros con Control a Distancia 300 Metros € 45.99

€ 36.54 in stock 1 new from €36.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alcance Remoto e Impermeable de 300 Metros - El collar de entrenamiento para perros Wodondog, a una distancia de hasta 300 metros, entrena fácilmente a su perro en el patio o en el parque. El collar es impermeable, te permite llevar a tus perros a la playa y al mar para nadar y jugar juegos.

Modo de Entrenamiento Confiable para Perros Múltiples - El collar del control remoto tiene 4 modos de vibración, luz y tono, la función de vibración se puede ajustar desde el nivel 0-99. Soporte para entrenar 3 perros con un control remoto simultáneamente.

Operación Simple y Fácil - Este collar de perro cuenta con botones separados para el sonido, la vibración, la función de luz, que puede cambiar rápidamente sin confundir las complejidades.

Collar Ajustable para un Mejor Ajuste - El collar está hecho de un material de primera calidad que es suave para su perro. Este collar de entrenamiento remoto se ajusta a tamaños de cuello de 7 "a 26" y es ideal para perros de 10 a 40 kg (22 a 88 lb) de tamaño pequeño, mediano y grande.

Batería de Larga Duración - En comparación con el collar de perro en el mercado, el collar de entrenamiento remoto para perros Wodondog con una batería de iones de litio de carga rápida proporciona una larga duración de la batería.

Wodondog Collar Adiestramiento Perros Remoto de 500 Metros out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【3 Modos de Entrenamiento】 El collar de Wodondog viene con 100 niveles de personalización para garantizar que encuentre la estimulación que se adapte a su perro

【Diseño Separado Práctico】 Este collar de perro antichoque está diseñado con un diseño práctico, con botones de colores separados, que evitan la confusión y le permiten cambiar rápidamente el modo durante el entrenamiento y corregir el comportamiento del animal

【Receiver Impermeable Recargable】 El collar receptor y el control remoto son recargables. El receptor del collar es impermeable para que su perro pueda nadar libremente con el collar; Correa de cuello ajustable, se adapta a tamaños de cuello de 3.91 a 19.29 pulgadas

【Rango de Distancia de 500 Metros】 La gama de collares de doma de Wodondog puede alcanzar los 500 metros, lo que le permite entrenar perros en su jardín, parque o en cualquier otro lugar. El control remoto también tiene un canal dual para permitir el entrenamiento simultáneo de 2 perros

【Warranty Garantía de 1 Año】El collar de entrenamiento Wodondog viene con una garantía de un año y una satisfacción de 90 días, 100% de garantía de devolución de dinero! Si no está completamente satisfecho, contáctenos y le reembolsaremos el 100%

Collar Adiestramiento Perros, Collares de Adiestramiento para Perros Pequeños Medianos y Grandes, Rango Remoto de 500 Metros € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Modos de Adiestramiento Seguros y Eficaces】: Este collar de adiestramiento para perros ofrece niveles personalizados de vibración (1-100) y modo Y (1-100), así como un modo estándar de "Tono". Podrías usar este collar de perro para entrenar, jugar o enseñar a tu perro algunos comandos básicos de obediencia. Además, puede utilizar este collar de adiestramiento para corregir los hábitos molestos de su perro, como ladrar, masticar, morder y cavar.

【Diseño Premium y Ergonómico】: Los tamaños de los botones de fácil acceso y el formato más simple son más fáciles de operar para los dueños de mascotas y ayudan a los perros a aprender los comandos de manera más efectiva. ¿Todavía le preocupa que las operaciones accidentales causen daños a su perro? Ahora, un collar de adiestramiento para perros con un bloqueo de teclado seguro puede evitar cualquier operación errónea en el mando.

【Versatilidad en interiores y exteriores】: La distancia de control remoto de este collar de entrenamiento para perros puede alcanzar los 500M, y el receptor 100% resistente al agua le permite entrenar a su perro fácilmente si está lloviendo o en el sol. El control remoto del collar adiestramiento perros también cuenta con 2 canales para poder entrenar a 2 perros simultáneamente con la compra de collares adicionales.

【Collar Ajustable para un Mejor Ajuste】: La correa del collar adiestramiento perros se puede ajustar libremente según el cuello del perro. Además, es muy adecuado para perros que pesan entre 3,62 kg y 60,84 kg. ¿Le preocupa que el punto de contacto dañe la piel del perro? No se preocupe, nuestros collar adiestramiento perros están equipados con tapones de goma súper suaves. El exquisito diseño del punto de contacto del tapón de goma hace que sea fácil de usar para los perros con pelo grueso.

【Servicio y Garantía del 100%】: Ofrecemos un año de garantía para el producto. Si necesita el manual en español o tiene otras preguntas, puede ponerse en contacto con nosotros a tiempo, y le proporcionaremos servicios profesionales y soluciones satisfactorias. READ Los 30 mejores Fundas Nordicas 220X240 capaces: la mejor revisión sobre Fundas Nordicas 220X240

Meloive Collar adiestramiento para Perros,Collar antiladridos,Recargable y Resistencia al Agua de IP67 con un Alcance de 800m con 99 Niveles de Modo de Vibración, Advertencia de Sonido, Luz. € 46.99 in stock 1 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Muy popular y usado por expertos adiestradores y dueños de mascotas por primera vez. Puede ser usado para ayudar a corregir los ladridos, caminar con correa, sentarse, agresividad y otras conductas de obediencia.

Alcance de 800 metros - El Collar de Adiestramiento Remoto utiliza una frecuencia RF434Mhz para proporcionar un alcance de 800 metros. Adiestre fácilmente a su perro en el parque o en el patio.

Receptor 100% resistente al agua -Funciona incluso cuando es sumergido en agua, permitiendo que su perro nade libremente con el collar. El control remoto y el receptor recargables pueden ser cargados al mismo tiempo para que su equipo esté siempre listo para usar.

El collar de adiestramiento para perros con niveles de ajuste de 0 a 99 para vibración, luz y advertencia de sonido. Apto para todos los perros. Collar de TPU resistente y ajustable (16 a 62cm) capaz de adaptarse a perros pequeños y medianos.

El control remoto y el receptor del collar poseen una batería de larga duración (el tiempo de carga de 1 a 2 horas le brinda de 7 a 14 días de uso) con baterías de iones de litio. Además, el modo automático de ahorro de energía ayuda a conservar la vida útil de la batería cuando no está en uso.

PetKing Premium Collar Antiladridos para Perros Pequeños y Grandes Collar Adiestramento Perros Collares Anti Ladridos Dispositivo Antiladrido Collare Entrenamiento Vibración € 21.99

€ 18.69 in stock 1 new from €18.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOLUCIÓN EFICAZ PARA LOS LADRIDOS EXCESIVOS: Mejore el comportamiento de su perro y diga adiós a los ladridos innecesarios con el seguro collar antiladridos PetKing Premium. Este collar de adiestramiento para perros, diseñado para detener eficazmente los ladridos, se basa en la tecnología de sonido y vibración progresiva, que no requiere ninguna intervención del propietario. Ponga el collar a su mascota, ajuste la sensibilidad y relájese mientras le enseña a su amigo peludo a controlarse.

AJUSTE PERFECTO PARA CUALQUIER TAMAÑO: El collar antiladridos ajustable está diseñado para perros pequeños, medianos y grandes de todas las razas y edades. Un collar antiladridos perros pequeños perfecto para los caninos que pesan desde3,5 kg, pero también un collar antiladridos perros grandes de hasta 50 kg con un tamaño de cuello que oscila entre 17 cm y 55 cm (7"-22"). Es el último collar antiladridos para perros que necesitará.

TECNOLOGÍA DE APRENDIZAJE PROGRESIVO: El collar electrico perro tiene 7 niveles de corrección. Los 2 primeros se basan en el modo de sonido, y los 5 restantes son modos de sonido y vibración progresivamente crecientes combinados. Una vez completados los 7 niveles, el collar antiladridos descarga electrica para perros entra en un modo de reposo de 60 segundos por motivos de seguridad. La sensibilidad también se puede ajustar para satisfacer las necesidades específicas de su perro.

CALIDAD EXCEPCIONAL: Los materiales de alta calidad garantizan la durabilidad de nuestros collares antiladridos para perros. La sólida hebilla fabricada en plástico ABS proporciona un cierre firme para mayor seguridad. La placa frontal reflectante y la correa de nylon mantienen al perro visible y seguro en la oscuridad. Estos collares antiladridos tienen una función a prueba de lluvia, que le permite disfrutar de las ventajas del collar incluso en condiciones meteorológicas adversas.

SET COMPLETO QUE SUPERARÁ TODAS SUS EXPECTATIVAS: El dispositivo antiladridos suave para mascotas PetKing Premium viene con todo lo que necesita para controlar los ladridos excesivos. Nuestros collares electricos para perros vienen con una correa de nylon reflectante y una placa frontal, 2 juegos de nodos de confort, pilas, un manual de usuario y un libro de entrenamiento del comportamiento contra los ladridos para mejorar aún más la comunicación entre usted y su amigo de cuatro patas.

Meloive Collar de Adiestramiento Dos Perros, Recargable y Resistencia al Agua de IP67 con un Alcance de 800m con 99 Niveles de Modo de Vibración, Advertencia de Sonido, Luz. € 71.99

€ 69.99 in stock 2 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Controle 2 perros a la vez - Este collar de adiestramiento para perros con control remoto tiene un alcance de hasta 800 metros. Controla hasta 2 collares para adiestrar perros de todos los tamaños. Puede controlar 2 perros a la vez usando un botón sin mirar el control remoto. Facilita el adiestramiento de su perro en un parque o en un patio.

Alcance de 800 metros – El Collar de Adiestramiento Remoto utiliza una frecuencia RF434Mhz para proporcionar un alcance de 800 metros. Adiestre fácilmente a su perro en el parque o en el patio.

El control remoto y el receptor del collar poseen una batería de larga duración (el tiempo de carga de 1 a 2 horas le brinda de 7 a 14 días de uso) con baterías de iones de litio. Además, el modo automático de ahorro de energía ayuda a conservar la vida útil de la batería cuando no está en uso.

El collar de adiestramiento para perros con niveles de ajuste de 0 a 99 para vibración, luz y advertencia de sonido. Apto para todos los perros. Collar de TPU resistente y ajustable (16 a 62cm) capaz de adaptarse a perros pequeños y medianos.

Receptor 100% resistente al agua -Funciona incluso cuando es sumergido en agua, permitiendo que su perro nade libremente con el collar. El control remoto y el receptor recargables pueden ser cargados al mismo tiempo para que su equipo esté siempre listo para usar.

Beoankit Collar De Adiestramiento para Perros-Rango Remoto de 300 Metros-Recargable-Resistente Al Agua-Pitido De Alerta Y Modo De Vibración. € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 MODOS DE ENTRENAMIENTO- Tonos de advertencia y vibración. Gracias a su diseño científico y su buen control de calidad, este producto no causará daños físicos o mentales a su perro, mientras presenta una excelente función.

La más avanzada ayuda para entrenar el comportamiento – Collar de entrenamiento inmensamente popular utilizado por entrenadores expertos y propietarios de mascotas sin experiencia; Puede ser usado para corregir ladridos, caminatas, entrenamiento con correa, sentarse, agresiones y obediencia conductual.

Rango remoto de 300 metros – El Collar Remoto de Entrenamiento está diseñado con tecnología RF434Mhz para proporcionar un rango de hasta 300 metros, con el que podrá entrenar fácilmente a su perro en el parque o en su patio; Tiras ajustables del collar, es apto para cuellos de tamaños desde 18 a 53 cm.

Recargable y resistente al agua – El receptor y el transmisor del collar son recargables. Solo con cargarlo 2 horas podrá usarlo por 7-14 días. El receptor es resistente al agua. Puede usar el collar incluso en condiciones meteorológicas adversas-días lluviosos, pero debe ser quitado si el perro se zambullirá en el agua o será bañado.

Si tiene algún problema con su collar de entrenamiento, contáctenos; responderemos su correo electrónico dentro de las 24 horas.

Meloive Collar Ladrido de Perro Automático, Collar de Adiestramiento de Perros Versión 2020, Detención de Ladridos por Vibración y Sonidopara Todos los Perros - Impermeable IPX7 y Recargable. € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chip de Sensibilidad 2020 Mejorado: Como resultado del uso del collar de ladrido de perro para perros pequeños y medianos, hemos mejorado el chip para que sea más humano y menos sensible. Por fin podrá superar los ladridos incontrolables de su perro, haciendo que usted y su perro sean más felices.

2 modos de adiestramiento y 5 niveles de sensibilidad ajustables: el collar anti-ladridos cuenta con 2 modos de adiestramiento, el modo “Sonido” es el predeterminado. Los modos Sonido + Vibración también se encuentran disponibles, con 5 niveles de sensibilidad ajustables. Todos estos modos detendrán los ladridos de los perros sin dañarlos. Seleccione el modo más apropiado y ajústelo a sus necesidades y a las de su perro.

Modo automático: Coloque el collar anti ladridos en modo automático y ¡deje que su inteligente diseño haga el resto! Si el collar se dispara más de 6 veces durante 1 minuto, entrará en modo de autoprotección. En este modo, el collar dejará de funcionar durante 2 minutos para garantizar seguridad.

Resistente al agua y recargable: El material del collar anti ladridos resistente al agua IP67 permite el uso del collar en el interior y al aire libre en cualquier condición climática. Batería recargable USB de 480mAh incorporada. Carga completa en 1 a 2 horas para aproximadamente 12 días de uso regular. Cuando la batería se encuentra baja, las tres barras de la pantalla de la batería parpadearán al mismo tiempo, recordando al usuario que debe cargarla.

Liviano y cómodo: El cuello de tela hipoalergénica es totalmente ajustable y está diseñado para distribuir el peso liviano del dispositivo anti-ladridos en la zona del cuello. Es tan cómodo, que su mascota ni siquiera sabrá que lo lleva puesto.

Collar Antiladridos Impermeable y Recargable, JJW Collar de Control Automático Ladrido con Vibración y Sonido, Seguro y Humano Collar Adiestramiento Adecuado Perro Pequeño, Mediano y Grande(Amarillo) € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ ✅ 【Seguro y Humano】Collares antiladridos para perros el comportamiento de ladrido del perro a través de sonidos y vibraciones, y ninguna corriente eléctrica dañará al perro.

✅ ✅ 【Sensibilidad Ajustable】Collar vibracion perros tiene 7 niveles de sensibilidad. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mayor será la sensibilidad a los ladridos de los perros (solo para perros con collar); Se pueden ajustar razonablemente 8 niveles de vibración para corregir el comportamiento de ladrido del perro con la fuerza adecuada.

✅✅ 【Resistente al Agua】Nuestro canicalm collar antiladridos es resistente al agua IPX7, por lo que no debe preocuparse de que el producto se dañe con la humedad. La pantalla LCD puede indicar diferentes niveles y modos para facilitar su uso y funcionamiento.

✅ ✅【Carga USB】Collar antiladridos recargable viene con una batería de litio interna y un cable de carga USB está incluido en el paquete. Collar de adiestramiento para perros se puede usar después de cargarlo durante 2-3 horas.

✅ ✅ 【Collar Adiestramiento Perros de nylon Ajustable】Hecho de TPU de alta calidad, para garantizar que la comodidad de su perro y el uso a largo plazo no se desgasten. Los collares para perros son adecuados para perros con un cuello de 20-62 cm, incluidos Chihuahua, Husky, Labrador, Collie, etc. Para piezas extralargas, se puede cortar.

Collar de Adiestramiento para Perros, IPX7 Collar Recargable a Prueba de Agua para Perros Pequeños Medianos Grandes, 4 Modos de Entrenamiento y Rango Remoto de 800 Metros € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2021 Más nuevo modo de Entrenamiento 3+1】: Este collar de adiestramiento para perros no sólo tiene 3 modos, como el sonido normal y la vibración, sino que también tiene un nuevo modo: el modo de luz de búsqueda de perros.La luz LED incorporada especial en el receptor y el control remoto lo ayudan a puede encontrar a su perro en el ambiente oscuro, al anochecer, en condiciones de niebla espesa

【Tapa de silicona suave para una mejor protección】: Nuestro receptor de collar de entrenamiento para perros es seguro de usar ya que viene con cubiertas protectoras de silicona, no dañaría la piel de su perro cuando se entrena. Cubiertas protectoras de silicona no extraíbles no sólo puede evitar que se caiga y se pierda, sino también que los perros se lo traguen por error.

【Mayor alcance remoto y mayor duración de la batería】: Adopte la frecuencia universal 433 con un alcance remoto de hasta 800 Metros en un área sin barreras, 500 Metros en un área de barrera, puede entrenar a su perro fácilmente tanto en interiores como en exteriores. Tanto el receptor como el control remoto son recargables, Se puede cargar completamente en aproximadamente 2-3 horas y le da hasta 15 días de uso.

【Collar ajustable y receptor impermeable IPX7】: El cinturón del collar para perros se puede ajustar de 12 a 65 cm, adecuado para perros pequeños, medianos y grandes. Y el receptor es resistente al agua IPX7, deja que tu perro disfrute de nadar, ducharse y jugar bajo la lluvia. (Nota: el control remoto no es resistente al agua. Asegúrese de que el puerto de carga del receptor esté sellado antes de que el perro entre al agua).

[Servicio y garantía al 100%]: Ofrecemos una garantía de dos años para el producto. Puede reemplazarlo o reembolsarlo sin motivo dentro del período de garantía de dos años a partir de la fecha de compra. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro equipo de posventa. Servicio VIP one-to-one, brindándole una respuesta rápida y profesional.

GLEADING Collar De Adiestramiento Dos Perros Rango De 300 Metros Recargable. Resistente Al Agua. Pitido De Alerta Y Modo De Vibración. € 50.99 in stock 1 new from €50.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Miles de perros son testigos de la eficacia de este collar de entrenamiento. Después de su uso, su mejor amigo podrá entender sus instrucciones inmediatamente. Este producto es eficiente en la corrección de hábitos como los ladridos excesivos,mordidas,huidas,y otros malos comportamientos de los perros.

Controla hasta 2 collares para adiestrar perros de todos los tamaños. Puede controlar 2 perros a la vez usando un botón sin mirar el control remoto. Facilita el adiestramiento de su perro en un parque o en un patio.

Nivel de Resistencia al agua: IP3. El collar puede ser utilizado en lluvias ligeras, pero se debe quitar antes del baño o antes de que su mascota nade. Correa ajustable de 21 a 52 cm. Ideal para perros pequeños, medianos y grandes.

El Collar de Adiestramiento Remoto está diseñado con tecnología RF434Mhz, brindando un rango de hasta 300 mts.

La función recargable lo libera de preocuparse por la batería. Equipado con baterías de litio de alto rendimiento que retiene toda su potencia. Solo cárguelas durante 3 horas para un uso de aproximadamente 7-10 días. READ Centro de Envejecimiento Maimonits | Se ha iniciado la actividad de vacunación.

Collar Anti-Ladridos Avanzado | Eduque a su perro con sonido y vibraciones | 4 opciones de color | Con dos baterías extra € 15.39 in stock 1 new from €15.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 2021 - Como resultado de mejorar nuestro collar anti ladrido para perros pequeños y de tamaño mediano, actualizamos nuestro collar anti ladrido con la última tecnología. Ahora su collar anti ladrido no reaccionará al ladrido de otros perros. Ofrecemos 7 niveles de sensibilidad ajustables y pueden ser personalizados para cualquier raza de perro.

✅ NINGUNO CHOQUE ELÉCTRICO: 100% HUMANO e INOFENSIVO - Con 7 niveles de vibración y sonido seguros, usted finalmente podrá corregir el comportamiento de su perro con el mejor collar anti ladrido!

✅ COLLAR ANTI LATIDO AJUSTABLE - Con cinta de nylon de alta calidad y con bandas reflectoras es fácilmente ajustable para perros con peso de 3,6Kg a 50Kg (Cuello de 20 - 55cm). Este collar anti-ladrido es 100% resistente al agua.

✅ EFICAZ Y CONFORTABLE: - Este Collar anti-Latido está disponible con cuatro NODES suaves, permitiendo que su perro sienta la vibración. Se ha demostrado que la vibración es tan eficaz o mejor que otras técnicas, mucho más dolorosas.

✅ 100% DE SERVICIO GARANTIZADO - Ofrecemos garantía total de 1 año! Usted también recibe 2 baterías y dos capas de colores y también el e-libro. Usted puede comprar con plena confianza!

Nakosite PET2433 El Mejor Collar Anti-Ladridos, Collar Frena Ladridos. Ajustable para Perros pequeños, medianos y Grandes € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EFECTIVIDAD: El Nakosite PET2433 El Mejor Collar Anti-Ladridos efectivamente entrena a su perro para dejar de ladrar innecesariamente utilizando sonido audible y vibración. No se aplica ningún CHOQUE ELÉCTRICO. Se usa alrededor del cuello de su perro. Perfecto para interiores y exteriores. Resultados comprobados. Recomendado por los amantes de los perros. Haga clic en el botón naranja AÑADIR A LA CANASTA para obtener el suyo HOY.

SENSIBILIDAD: Este confiable collar para perro se ha creado con un CHIP avanzado que tiene 7 niveles ajustables de la sensibilidad. Cada vez que su perro ladra, el collar para perros Nakosite PET 2433 activa un tono y una vibración. Si su perro sigue ladrando, el tono y la vibración se intensifican progresivamente hasta que el ladrido se detiene. PET2433 es cómodo, de moda y uno de los mejores en el mercado ahora. ¡Ordenar ahora!

CONVENIENCIA: Para perros pequeños, medianos y grandes que pesan 3-68kgs o 5-150lbs con el tamaño del cuello 25-60cm o 10-24pulgadas. ¡Preferido por los dueños de Labradores, Pastor Alemán, Golden Retriever, Beagle, Bulldog, Yorkshire Terrier, Boxer, Poodle, Dachshund, Chihuahua etc. ¡Ayude a su perro a dejar de ladrar! ¡Haga clic en el botón naranja AÑADIR A LA CANASTA!

COMODIDAD: Ligero, Compacto, Durable y Resistente al Agua. Peso 82 gramos. VALOR: un REGALO de calidad para perros y dueños de PERROS durante Navidad, Pascua, Cumpleaños, Eid, Hanukkah, Diwali etc. a un asombroso PRECIO. CONTENIDOS DEL PAQUETE: 1 x Collar para Perros Nakosite PET2433 Anti-Ladridos, 1 x Batería 6V, 1 x Manual de Operaciones y 1 x placa de identidad GRATUITA.

COMPROMISO CON LA EXELENCIA: ¡Garantía de 90 días! Prometemos y garantizamos el mejor servicio de atención al cliente proporcionando una respuesta a cualquier pregunta, inquietud o consulta dentro de 48 horas. NOTA: Si hay algo que podemos hacer para mejorar su experiencia de compra, seguramente lo haremos. Simplemente contáctenos a través del sistema de mensajería del comprador de Amazon. ¡Estamos aquí para ayudar!

Cmonami Collar adiestramiento para Perros Collar de adiestramiento a Distancia para Perros Recargable con Modo de vibración/automático/Sonido, IP65 Resistente al Agua, hasta 730 Metros de Alcance € 66.99 in stock 1 new from €66.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adiestrar a dos perros al mismo tiempo: El collar de adiestramiento tiene 2 collares receptores, sólo seleccione un sintonizador diferente y un par, y un mando a distancia puede controlar 2 collares receptores al mismo tiempo. Fácil de adiestrar y estimular a los perros.

Resistente al agua IP65: El diseño resistente al agua IP65 permite que los perros se diviertan con salpicaduras de agua o lluvia ligera, pero por favor, quite los collares para perros cuando los perros se bañen o naden.

Operación sin apariencia :Actualización con un solo botón: El botón único para el modo de vibración es más fácil de usar que los collares de adiestramiento tradicionales. Utilice los botones "+" "-" para controlar el nivel de adiestramiento, más seguro y más fácil de adiestrar a su perro.

Modo de control automático del collar: Coloque el collar en el cuello del perro. Cuando los ladridos del perro y la vibración de su garganta alcanzan una frecuencia sonora específica que el sensor puede detectar, éste se activa automáticamente emitiendo un sonido y, luego, vibrando.

Modo de control automático del collar: Coloque el collar en el cuello del perro. Cuando los ladridos del perro y la vibración de su garganta alcanzan una frecuencia sonora específica que el sensor puede detectar, éste se activa automáticamente emitiendo un sonido y, luego, vibrando.

Collar De Adiestramiento De Cmoanmi,100% Resistente Al Agua Y Recargable para Perros Pequeños, Medianos Y Grandes, Nivel IP67 con Control Remoto De 300m De Alcance, Modo Pitido/Vibración € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% Resistente al agua en Nivel IP67 - No es necesario quitar el collar receptor cuando el perro decide nadar, jugar alrededor de la piscina o bajo la lluvia, y no debe preocuparse por si el collar se rompa luego de ser mojado.

2 Modos de adiestramiento – Collar de Adiestramiento para Perros con niveles personalizables de 0-100 para Modo Vibración y Tono (pitido) que proporcionará una advertencia auditiva, que garantizará que tenga una estimulación que funcione para su perro.

Apto para todos los perros – Collar de TPU, fácil de secar y más cómodo que el nylon. Apto para todos los perros, pequeños, medianos y grandes (tamaño de collar de 16-62cm)

LCD con Diseño Retroiluminado Azul – El remoto con diseño retroiluminado, para que pueda ver el LCD claramente en la noche o en la oscuridad. El remoto estará en modo de descanso si se encuentra inactivo por 5 mins, puede presionar el botón "M" en el remoto para activarlo.

Collar de adiestramiento profesional para perros – Collar de adiestramiento estable a control remoto, que puede proporcionar un alcance de 300 metros. Puede adiestrar fácilmente a su perro en el parque o en el jardín. Collar De Adiestramiento es usado por adiestradores expertos y dueños de mascotas por primera vez; Puede ayudar a corregir ladridos, caminar, entrenamiento con correa, sentarse, agresión y obediencias conductuales.

Montloxs Collar de Entrenamiento de Perro Recargable Impermeable IP67 Collar de Perro de Descarga eléctrica automática Collar de Mascota Tapón de ladrido Collar de Perro automático Entrenamiento € 33.99

€ 29.80 in stock 3 new from €29.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Muy popular y utilizado por entrenadores expertos y dueños de mascotas por primera vez. Puede usarse para ayudar a corregir los ladridos, caminar con correa, sentarse, agresión y otras conductas de obediencia.

Alcance de 800 metros: el collar de entrenamiento remoto utiliza la frecuencia RF434Mhz para proporcionar un alcance de hasta 800 metros, entrene fácilmente a su perro en el parque o patio.

Receptor 100% impermeable: funciona incluso si está sumergido en agua, lo que permite que su perro nade o se bañe libremente con el collar. El control remoto recargable y el receptor se pueden cargar al mismo tiempo para que su equipo esté siempre listo para usar.

Collar de adiestramiento para perros con 0-99 niveles de configuración para estimulación eléctrica, vibratoria, luminosa y sonora. Apto para todos los perros. Collar de TPU duradero y ajustable (16 a 62 cm) capaz de adaptarse a perros pequeños y medianos.

El mando a distancia y el receptor del collar tienen una gran autonomía con baterías de iones de litio. Además, el modo de ahorro de energía automático preserva la vida útil de la batería cuando no está en uso.

Wodondog Vibración Collar, Collar Adiestramiento Perros sin Función de Descarga Electrica, Resistente al Agua con Potente Vibración y Modo de Pitido para Perros con un Alcance de 300 m € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Sin Función de Descarga Eléctrica, Seguro para su Perro: Este collar de adiestramiento para mascotas no tiene función de descarga eléctrica y tiene tres tipos de modos de adiestramiento: vibración fuerte, vibración y sonido. La intensidad de la vibración se puede establecer entre 0-99 Los puntos de contacto de goma blanda no dañan la piel de su perro

★ Control Remoto de 300 Metros y Diseño a Prueba de Agua: Control remoto de 300 metros, entrene fácilmente a su perro en su jardín o parque. Este collar impermeable también le permite llevar a sus perros a la playa y al mar para nadar y jugar

★ Función de Reposo Automático y Activación Rápida: Si no hay señal en el receptor en 5 minutos, entrará en estado de reposo para ahorrar energía. Cuando su perro se mueve, el swing interno del receptor lo activa. No se preocupe por operaciones innecesarias

★ Simple y Fácil de Usar: Este collar para perros tiene botones separados para sonido, vibración potente, vibración y luz, lo que le permite elegir el modo de entrenamiento adecuado. Puede cambiar rápidamente sin confundirse

★ Garantía de por Vida: el collar de entrenamiento Wodondog tiene una garantía de por vida. Si no está completamente satisfecho, contáctenos

Meloive Collar Anti Ladridos, Vibración y Sonido, para Perros Pequeños, Medianos y Grandes - Collar de Adiestramiento de Perros Resistente al Agua y Reflectante € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología de detección inteligente de ladridos: El sensor de activación particular detectará los ladridos de los perros con mayor precisión y rapidez, lo que puede filtrar de forma segura y eficaz otros sonidos no relacionados y evitar la activación falsa.

2 modos de adiestramiento y 5 niveles de sensibilidad ajustables: el collar anti-ladridos tiene 2 modos de adiestramiento, el modo “Sonido” es el predeterminado. Los modos Sonido + Vibración también se encuentran disponibles, con 5 niveles de sensibilidad ajustables. Todos estos modos detendrán los ladridos de los perros sin dañarlos. Seleccione el modo más apropiado y ajústelo a sus necesidades y a las de su perro.

Ajustables y con 1 tira reflectante: Cinta de Nylon ajustable y cinta de TPU recortable de 12 a 62 cm. Perfecto para perros de todos los tamaños (4KG-60KG). Cinta de nylon de alta calidad con bandas reflectantes, que se encarga de aumentar la seguridad y la visibilidad de su perro. Podrá encontrar a su perro en un ambiente oscuro, al atardecer, en una condición de niebla espesa.

Diseño resistente al agua para cualquier clima: No prive a su mascota de los paseos bajo la lluvia: el collar anti ladridos es resistente al agua IPX7 y puede soportar la humedad incluso en las condiciones climáticas más adversas. El material liviano no representa una carga para su mascota.

Modo automático: Coloque el collar anti ladridos en modo automático y ¡deje que su inteligente diseño haga el resto! Si el collar se dispara más de 6 veces durante 1 minuto, entrará en modo de autoprotección. En este modo, el collar dejará de funcionar durante 2 minutos para garantizar seguridad.

Meloive Collar Recargable Antiladrido Dos Perros con Alcance de 730m, Collar de Adiestramiento con Modos Automático y Manual, 7 Niveles de Vibración, Sonido. € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Controle 2 perros a la vez .Este collar de adiestramiento para perros con control remoto tiene un alcance de hasta 730 metros. Controla hasta 2 collares para adiestrar perros de todos los tamaños. Puede controlar 2 perros a la vez usando un botón sin mirar el control remoto. Facilita el adiestramiento de su perro en un parque o en un patio.

Este producto puede ser usado como collar de adiestramiento y anti ladridos. Seleccionando el modo automático, el collar funcionará sin el mando a distancia. Incluso si no se encuentra en su casa, el collar puede funcionar normalmente, como si utilizara el mando a distancia. En este caso, se puede utilizar como un collar anti ladridos:

Collar automático de control anti-ladridos: coloque el collar alrededor del cuello del perro. Cuando los ladridos del perro y las vibraciones de su garganta alcanzan una cierta frecuencia sonora detectable por un sensor, éste se activa automáticamente emitiendo un sonido, seguido de vibraciones.

Cuello con costura reflectante. Permite vigilar a su perro o proteger su vida, incluso en entornos donde la visibilidad es escasa. Este collar de adiestramiento ajustable es capaz de adaptarse a perros pequeños, medianos y grandes de 16 a 62 cm. Es perfecto para perros de más de 4 kg.

Usar sin mirar. Actualización de un solo botón. El botón único para los modos de adiestramiento es más fácil de usar. Los botones "+" "-" para controlar los niveles son más seguros y fáciles de usar para adiestrar a sus perros.

Collar Antiladridos Perros Collares Antiladridos para Perros Pequeños Grandes Dispositivo Antiladridos Perro Collar Adiestramiento Perros Anti Ladrido para Perro Dog Anti Bark Collar € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Model PET683V Is Adult Product Size 2 Unidad (Paquete de 1) Language Inglés

Cmonami Collar adiestramiento para Perros,Collar de Perro Resistente al Agua Recargable con Modos automáticos ,vibración, Sonido, con un Alcance de 730 Metros. € 57.99 in stock 1 new from €57.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seguridad y humanización: Nuestro collar de adiestramiento para perros puede adaptar los métodos de adiestramiento efectivos de acuerdo con el progreso y la cooperación de su perro. Elija entre el modo de vibración, el modo de sonido y el modo automático de ajuste de sensibilidad de 7 bits, que puede detener de forma segura y eficaz los ladridos o enseñar la postura sentada, y mejorar el mal comportamiento del perro.

Modo de control automático del collar: Coloque el collar en el cuello del perro. Cuando los ladridos del perro y la vibración de su garganta alcancen una frecuencia sonora específica que el sensor pueda detectar, éste se activará automáticamente emitiendo un sonido y vibrando posteriormente.

Control remoto: El set de collar de adiestramiento para perros ofrece un rango de operaciones más amplio, hasta 730M, lo que le permite entrenar a su perro en el patio trasero, en el parque o en cualquier otro lugar.

Correa ajustable del collar: La correa para ladridos está fabricada con material de nylon resistente al desgaste. El collar dorado brillante hace que sea fácil encontrar a su perro en la oscuridad. Este collar de adiestramiento ajustable puede ser apto para perros pequeños, medianos y grandes. Muy adecuado para perros de más de 4 kg.

Recargable y resistente al agua: Los collares de adiestramiento para perros incluyen una batería de litio recargable y ecológica, con una carga completa de 1 a 2 horas para 10 días de uso regular. El diseño resistente al agua IP65 permite que los perros disfruten de la diversión en el agua de las salpicaduras o la lluvia ligera, pero por favor, quite los collares de perro cuando los perros van a bañarse o nadar. READ Los 30 mejores Latas De Aluminio capaces: la mejor revisión sobre Latas De Aluminio

Collar Antiladridos para Perros Pequeños y Grandes Dispositivo Antiladridos Perros Collar Adiestramiento Anti Ladrido para Perro Anti Bark Collar € 24.99

€ 21.24 in stock 1 new from €21.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NO MÁS LADRIDOS | COLLAR ANTILADRIDOS PETLAB -¿Buscas un antiladridos para perros? Este collar perro ofrece una tecnología de vanguardia y mejoras innovadoras que se han implementado en la nueva versión del collar antiladridos, considerada la más novedosa tecnología de aprendizaje progresivo. El collar de adiestramiento para perros tiene 7 niveles de sensibilidad para detener eficazmente los ladridos de tus perros.

COLLAR ELECTRICO PERRO SIN DESCARGAS - 7 niveles de sonido y estimulación de vibración segura. El indoloro collar de adiestramiento para perros PetLab ayuda a tu perro a entender que los ladridos no son deseables mediante vibración y pitidos. Puedes corregir el comportamiento de tu perro con nuestro collar de control anti-ladridos.

UN TAMAÑO APTO PARA TODOS - El collar adiestramiento perros antiladridos está hecho a partir de una correa ajustable de alta calidad que permitirá un ajuste perfecto para los perros que pesan de 6 a 120 libras (2,7 a 55 Kg). El collar antiladridos perros pequeños está pensado también para razas medianas y grandes.

¿QUÉ INCLUYE LA CAJA? - 1x Collar antiladridos (sin descarga), 1x correa ajustable/reflectante, 2x pilas 4LR44 6V, 2x fundas reflectantes (negro, verde), 2x juegos de nodos de confort, 1x manual de uso (IN, AL).

APROBADO Y CERTIFICADO - Nuestros collares para perros están aprobados y certificados para los mercados de la UE. Utilizamos sólo materiales ecológicos en la fabricación de collares antiladridos de alta calidad y eso nos proporciona los certificados RoHS y CE que garantizan la alta calidad de las piezas electrónicas utilizadas para los dispositivos antiladridos de PetLab.

Collar Antiladridos con Sonido Y Vibración, Collar De Módulo Inteligente De Detección De Ladridos para Perros Pequeños, Medianos y Grandes € 36.99

€ 31.44 in stock 1 new from €31.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tecnología inteligente de detección de ladridos】 El sensor de activación particular de actualización detectará perros ladrando de manera más precisa y rápida, lo que puede filtrar de manera efectiva otros sonidos no relacionados y evitar falsos disparos.

【Modos duales y sensibilidad ajustable】 El receptor está diseñado con una pantalla digital para mostrar el nivel, y luz roja, luz verde que representa diferentes modos, cada modo tiene 1-5 niveles de intensidad ajustables. De acuerdo con el comportamiento de su mascota, puede elegir el modo de entrenamiento apropiado para que su perro deje de ladrar.

【Sistema de protección automática】 El dispositivo realizará seis pasos diferentes por turno, dormirá durante dos minutos después de completar seis pasos y volverá al estado inicial para proteger a la mascota. En el modo de protección automática, presione cualquier botón para permitir que el producto vuelva a ingresar al modo de trabajo.

【Ajustable y tiras reflectantes】 Longitud de cinta de nylon ajustable de 8-24 pulgadas, perfecto para perros de todos los tamaños (8 lb ~ 150 lb). Correa de nylon de alta calidad con rayas reflectantes, que es responsable de aumentar la visibilidad de su perro. Puede encontrar a su perro en el ambiente oscuro, al anochecer, en condiciones de niebla espesa.

【Recargable e impermeable】 El collar contiene una batería recargable USB incorporada. Se puede cargar completamente en aproximadamente 2-3 horas y le da hasta 15 días de uso. Diseño de nivel a prueba de agua IP67, su perro puede correr bajo la lluvia o en cualquier clima inclemente. La interfaz de carga a prueba de agua está diseñada más duradera.

Collar Antiladridos de Perro Recargable para Medianos Grandes Sonido Humano Ajustable y Modo de Vibración para Entrenar Perros Ajuste de Sensibilidad de 7 Niveles - Rosa € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Collar de Seguridad para Ladridos】- nuestros collares funcionan en una combinación de sonido y vibración para entrenar a su perro de manera inofensiva y efectiva. La máquina detecta los ladridos del perro y emite un pitido de advertencia. Después de 2 veces las advertencias sonoras, el collar combinará el sonido con la vibración para funcionar si continúa ladrando, lo que hace que el perro se dé cuenta de que ladrar está mal.

【Dispositivo para detener ladridos recargable】 - Recargable para hacerlo más conveniente y ahorrar tiempo y dinero para el propietario, al mismo tiempo que protege el medio ambiente. Obtenga una carga completa en 2-3 horas.

【Ajuste de sensibilidad de 7 niveles】 - 7 niveles de sensibilidad ajustable, ya que diferentes perros ladran a diferentes niveles, por lo que establecemos diferentes niveles de sensibilidad para el sonido, cuanto mayor es el nivel de sensibilidad que establece el collar de detención de ladridos, más sensible es recibir el ladrido del perro y el efecto será mejor.

【Ajustable para perros medianos grandes】: puede ajustar el tamaño de acuerdo con el tamaño del cuello de su perro, nuestro tapón de ladridos se adapta a perros de 11 a 110 libras y el rango de ajuste de tamaño es de 9 a 22 pulgadas.

【FÁCIL DE USAR】 - Este collar de ladridos para perros inofensivo no es remoto. El collar antiladridos permite el uso del collar en cualquier condición climática. Un collar antiladridos con una batería completamente cargada puede durar 10 días de uso. Ahora puede sacar a pasear a su perro en cualquier momento, ya que el dispositivo a prueba de lluvia puede funcionar eficazmente incluso en climas húmedos, pero no es adecuado para nadar.

Havenfly Collar Adiestramiento Perros sin Descarga Eléctrica, Collar Electrico Perro con Spray de Citronela, Vibración y Sonido, Rango Remoto de 500 Metros, Impermeable y Recargable € 56.99 in stock 1 new from €56.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Spray de Citronela Innovador】 A diferencia de los collar adiestramiento perros descarga electrica, nuestro collar electrico perro spray es extremadamente seguro, efectivo y humano. Puede ayudar a entrenar a sus perros y detener comportamientos no deseados al emitir una ráfaga de spray de citronela, vibración y pitido. Sin descarga eléctrica, no tóxico, evitando daños accidentales a su perro

【4 Modos de Entrenamiento】 Los 4 modos de spray, vibración, sonido y luz se pueden cambiar a voluntad, y cada modo tiene 3 niveles de intensidad ajustables, que pueden satisfacer cualquiera de sus necesidades. El innovador interruptor táctil en el receptor también puede evitar un mal funcionamiento. El transmisor remoto funciona a distancias de 800 m, ideal para entrenamiento al aire libre

✔【Alta Capacidad】 Viene con una lata de recarga de spray de citronela. El collar antiladridos puede rociar hasta 42 veces después de estar lleno de citronela. Nota: este collar solo se puede controlar con el control remoto, no se puede rociar automáticamente cuando el perro ladra

【Indicador de Luz LED y Tamaño Cómodo】 Tanto el receptor como el transmisor tienen luces LED, lo que es conveniente para iluminar o entrenar de noche o en áreas oscuras. La pantalla LCD puede indicar diferentes niveles y modos, conveniente de usar y operar. El collar se puede ajustar de 0 a 27 pulgadas de largo, lo que es adecuado para perros pequeños y perros grandes (por encima de 10 libras)

【USB Recargable y Impermeable】 El receptor se puede usar hasta 12 días después de 2-3 horas de carga completa, el control remoto hasta 45 días. El collar receptor es resistente al agua IPX7, lo que es ideal para deportes al aire libre. Pero no lo use al nadar, jugar con agua o sumergirse en agua. Contáctenos para obtener ayuda si tiene algún problema con el collar antiladridos perros grandes spray

DEWEL Collar Antiparasitos para Perro,Gato Pequeño Mediano Grandes contra Pulgas, Garrapatas y Mosquitos, 8 Meses(para Perros) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features De 8 Meses de protección contra pulgas y garrapatas

Hecho de material natural,proporcionar una prevención confiable para sus mascotas

Dos Talla para elegir,Longitud:63.5cm/25”Para los perros Longitud ,34.5cm/13.5”Para los gatos ,Diseñado para todos los tamaños de perros y gatos,Si es demasiado largo, puedes cortarlo

Impermeable y resistente al agua,después de la natación, el baño y la actividad al aire libre bajo la lluvia, el collar para pulgas y garrapatas sigue disponible

Si su mascota es alérgica, deje de usarlo inmediatamente

GLEADING Collar Antiladridos con Sonido Y Vibración, Collar De Módulo Inteligente De Detección De Ladridos para Perros € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UEVO MICROPROCESADOR QUALCOMM PARA LA DETECCIÓN DE LADRIDOS: se ha implementado tecnología y actualizaciones innovadoras en la nueva versión del collar anti-ladridos, que cuenta con el más reciente chip inteligente y seguro. El collar cuenta con 5 niveles de sensibilidad ajustable y 2 modos de adiestramiento, lo que permite dejar de ladrar sin dañar a los perros.

SENSOR DE ACTIVACIÓN PARA EVITAR CUALQUIER PROBLEMA: el sensor de activación incorporado en este collar detectará todos los ruidos, luego filtrará solo los ladridos para activar (frecuencias de ladridos: 1000-2000kHZ, 80-90db). Los perros que ladran junto a su perro no activarán el collar, tampoco empujones ni movimientos de la cabeza del perro.

2 MODOS DE ADIESTRAMIENTO Y 5 NIVELES DE SENSIBILIDAD: el collar anti-ladridos cuenta con 2 modos de entrenamiento, el modo «Sonido» es el predeterminado. Los modo «Sonido + Vibración», también están disponible, con 5 niveles de sensibilidad ajustables. Todos estos modos detendrán los ladridos de los perros sin dañarlos. Seleccione el modo más apropiado y ajústelo a sus necesidades y a su perro.

MODO DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA: si el collar se activa más de 6 veces durante 1 minuto, entrará en modo de protección automática. En este modo, el collar dejará de funcionar (no se emitirán más sonido ni vibración) durante 2 minutos. Este modo tiene como objetivo proteger a su perro y darle tiempo para calmarse.

RECARGABLE----La batería recargable integrada de 480 mAh se carga a través de USB y se puede cargar completamente en 1-2 horas y proporciona un uso de aproximadamente 14 días.

