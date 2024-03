Inicio » Top News Los 30 mejores colchones viscoelasticos 150×190 capaces: la mejor revisión sobre colchones viscoelasticos 150×190 Top News Los 30 mejores colchones viscoelasticos 150×190 capaces: la mejor revisión sobre colchones viscoelasticos 150×190 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de colchones viscoelasticos 150×190?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ colchones viscoelasticos 150×190 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Cecotec Colchón Viscoelástico Flow PureVital 1900 Medida 150x190. Multicapa, Altura 21cm, Firmeza Alta, Núcleo FoamVital, Doble Cara Dual System para Invierno y Verano € 144.00 in stock 2 new from €144.00

1 used from €142.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La medida ideal para tu descanso. Colchón con firmeza alta que te abrazará sin hundimiento .

Composición multicapa que se complementan para ofrecerte la mejor sensación de descanso. VisComfort, capa viscoelástica que se amolda a las líneas de tu cuerpo.

Núcleo FoamVital que aporta firmeza y resistencia al conjunto. Tejido SoftTex que aporta elasticidad, suavidad, alta transpiración, resistencia y es de fácil limpieza.

Doble cara Dual System. Disfruta de la sensación de frescor en verano y calidez en invierno. Tu óptimo descanso no depende de la estación. Altura total de 21 cm.

Colchón envasado al vacío para facilitar el transporte a tu hogar en las mejores condiciones.

Dreaming Kamahaus Colchón 150x190 cm Viscoelástico Roll, Colchon Cama matrimonio, Viscoelástica alta densidad, Reversible, Transpirable y Firmeza alta, Altura +/- 20cm € 125.16 in stock 1 new from €125.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón 150x190 cm. Ideal para camas matrimoniales.

☁️ Colchón viscoelástico de alta densidad 50 kg/m3, que favorece el apoyo de la columna.

Colchón reversible con una altura total de +/- 20 cm. Cara de invierno y de verano.

✔️ Núcleo de espuma HR de alta densidad 26 kg/m3, para alargar la vida útil del producto.

El colchón se sirve enrollado al vacío y se entrega a pie de calle.

Dormio Zafiro - Colchón Viscoelástico, Transpirable, Antiácaros. Medida 150 x 190 Altura 21 cm. € 163.99

€ 156.12 in stock 2 new from €156.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El colchón Zafiro está acolchado con 2,5 cm de visco de densidad garantizando un nivel de confort superior junto con un núcleo de resiliencia indeformable, que impide deformaciones en el mismo, así como garantiza la independencia del descanso, con lo que no notamos el movimiento del otro durmiente

El lateral del colchón está acolchado con tejido 3D súper transpirable, que garantiza una total circulación de aire, logrando así una óptima ventilación del interior del colchón

En todas sus fibras textiles de amplio gramaje, encontramos un tratamiento anti-ácaros y anti-bacterias que ayudan a impedir las reacciones alérgicas y mejoran el descanso

Su acolchado garantiza la óptima posición de la columna, al acoplarse a la forma de esta, con lo que nos ayuda a evitar los dolores de espalda al descansar

Fabricado con productos 100% de España cuenta con la certificación de calidad de Aitex, Oeko-Tex y Hyg Cen en sus componentes siendo por ello garantía de calidad y de la no utilización de productos perjudiciales para la salud en la fabricación de los mismos

Naturalex - Colchón Viscoelástico Perfectsleep 150x190 cm - Espuma HR & Blue Látex - Altura 30 cm - Firme, Transpirable, Confortable, Ergonómico, Hipoalergénico - Reversible Cara Invierno y Verano € 229.49

€ 199.90 in stock 2 new from €199.90

1 used from €197.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suavidad y adaptabilidad a bajo precio: Colchón compuesto por un núcleo de espuma de poliuretano de alta calidad de última generación, combinado con látex bialveolar que permite una perfecta adaptación a la morfología de su cuerpo para un confort suave y tónico.

Un descanso suave y sin presiones: Su núcleo de poliuretano AearPur HQ está formado por varias células que garantizan una buena ventilación de su cama. Gracias a su gran elasticidad, este material permite una buena gestión de los puntos de presión al tiempo que garantiza la libertad de movimientos.

Confort óptimo: Con una flexibilidad perfecta, la tecnología Blue Latex es la incorporación al colchón de látex bicelular de última generación de alta resistencia, alta elasticidad y alta densidad, para un alto nivel de confort y flexibilidad. Las 7 zonas de apoyo diferentes de este colchón le proporcionarán noches largas y reparadoras.

Noches agradables: la espuma ultra transpirable de última generación, gracias a su estructura microcelular, garantiza una excelente ventilación para un sueño saludable. Circulación óptima del aire entre las distintas capas del colchón gracias al sistema Air Fresh. Esta espuma le ofrecerá una acogida suave con un soporte equilibrado para un apoyo perfecto de la columna vertebral.

Duerma tranquilo durante mucho tiempo: Homologado y certificado por Oeko Tex, que garantiza la ausencia de sustancias nocivas para la salud. Naturalex ofrece una garantía de 5 años en todos sus productos y 30 noches de prueba.

DUÉRMETE ONLINE - Colchón Viscoelástico Pocket Visco Reversible (Cara Invierno-Verano) Firmeza-Dureza Media-Alta, Grosor 25cm, Antiácaros, Antibacerias e Hipoalergénico, 150x190 € 198.91

€ 164.99 in stock 1 new from €164.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altura total: 25 cm +/- colchón a dos caras (invierno-verano); firmeza/dureza: media-alta

Núcleo de espuma hr de alta desndidad y excelente recuperación, de célula abierta, muy transpirable, para un apoyo perfecto de la columna

Cara invierno: tejido strech blanco de alto gramaje + 2 cm de: Viscoelástica de alta calidad, de 65 kg/m3 + súper soft y fibras hipoalergénicas; cara verano: tejido malla 3d súper transpirable + fibras hipoalergénicas + súper soft

Colchón reversible, se puede utilizar por ambas caras (invierno-verano); producto de confianza, con certificados oeko-tex y certipur; fabricado en españa

Lateral del colchón en color negro, elaborado con tejido 3d que mejora la ventilación del colchón; tratamientos antiácaros, antibacterias y antihongos. Tratamiento hipoalergénico en el tejido READ Los 30 mejores Cristal Templado Xiaomi Redmi 4X capaces: la mejor revisión sobre Cristal Templado Xiaomi Redmi 4X

beloBed Colchón 150x190 cm Altura 28 cm con Viscolastica Alto Confort. Firmeza Media. Multicapa Transpirable. Nucleo de Espuma HR. Doble Cara. Reversible Invierno Verano AirLuxe € 234.95

€ 189.25 in stock 1 new from €189.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón de espuma con viscoelástica 150x190x28 cm Para cama de 150 cm Largo 190 cm Altura 28 cm Colchón reversible doble cara. Lados Verano Invierno.

Colchón transpirable. Colchón cama de matrimonio o doble. Se acopla perfectamente a la curvatura de nuestro cuerpo en cualquier posición.

Colchón fabricado en España, cumpliendo todas las normativas europeas de calidad. Colchón acolchado con materiales técnicos muy avanzados. Estamos comprometidos con el empleo local.

Certificado Sanitized que mejora la higiene en su lugar de descanso. Certificado OEKOTEX-100 Aitex Control de sustancias nocivas con Normativa Europea. Certificados con CertiPUR-US (High Adaptive Foam) espumas fabricadas sin mercurio, plomo y otros metales pesados.

Enrollado al vacío, recupera su forma en 24 horas al abrirlo. ADVERTENCIA: Los colchones deben sacarse de la caja y quitarles el plástico de embalaje antes de 3 semanas desde su recepción. Con caja exterior de protección para facilitar el transporte y la entrega. Con la garantía de devolución de beloBed.

Dormio Visco Grafeno - Colchón Viscoelástico con acolchado Grafeno, Transpirable, Antiácaros. Medida 150x190. Altura 20cm € 152.99

€ 127.90 in stock 1 new from €127.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Viscoelástica de alta densidad de 2cm de grosor (en el lado de la etiqueta)

Recubrimiento en tejido strech para mejorar la transpiración del producto

Tratamiento de aloe vera en el tejido para ayudar al descanso

Certificados de calidad oeko tex textiles de confianza y aitex en todos los materiales

Tratamiento antiacaros, antibacterias, antimoho, antiestático y antialérgico

Homey - Colchón Viscoelástico Sleep Pro Reversible (Cara Invierno-Verano) Firmeza-Dureza Media-Alta, Grosor 20cm, Antiácaros, Antibacerias e Hipoalergénico, 150x190 € 139.57 in stock 1 new from €139.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altura total: 20 cm +/- colchón a dos caras (invierno-verano); firmeza/dureza: media-alta

Núcleo de espuma hr de alta desndidad y excelente recuperación, de célula abierta, muy transpirable, para un apoyo perfecto de la columna

Cara invierno: tejido strech blanco de alto gramaje + 2 cm de: Viscoelástica de alta calidad, de 65 kg/m3 + súper soft y fibras hipoalergénicas; cara verano: tejido malla 3d súper transpirable + fibras hipoalergénicas + súper soft

Colchón reversible, se puede utilizar por ambas caras (invierno-verano); producto de confianza, con certificados oeko-tex y certipur; fabricado en españa

Lateral del colchón en color negro, elaborado con tejido 3d que mejora la ventilación del colchón; tratamientos antiácaros, antibacterias y antihongos. Tratamiento hipoalergénico en el tejido

WIN REST Colchón viscoelástico Altamente Transpirable Brisa, Altura 21 cm, Firmeza Media, Núcleo de Espuma de Gran Densidad, Tejido Stretch de 300g, Fibra hipoalergénica Super Soft (150x190 cm) € 150.32

€ 129.01 in stock 1 new from €129.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TUS NOCHES DE DESCANSO REPARADOR. SU espuma de alta resistencia otorga una sensación de estabilidad agradable. estructura de células abiertas irregulares del Núcleo de Espuma estabiliza la temperatura generada entre el cuerpo y el colchón durante las horas de sueño, generando de esta forma una sensación agradable y revitalizante en el descanso, lo que convierte a el colchón VIscoelástico Brisa en el colchón ideal para aquellos que buscan un descanso firme.

CALIDAD Y DISEÑO PARA TUS DESCANSOS. Su tejido Strech de 300g y su fibra hipoalergénica Super Soft repelen totalmente cualquier presencia bacteriana, ofreciendo una protección total contra ácaros

ESTÉTICA VANGUARDISTA. Su acabado estilizado y minimalista sumado a una gama de colores tenues y sofisticados le aportan un toque moderno al colchón.

FÁCIL DE LIMPIAR. Airea el colchón con frecuencia, pasa la aspiradora para evitar cualquier formación de moho en ambientes húmedos. Todos los colchones WIN REST son Fabricados en España y tienen certificado de calidad OEKO TEX y certificado europeo CERTIPUR

MONTAJE FÁCIL Y RÁPIDO: Tu colchón BRISA llegara a tu casa enrollado al vacío, ábrelo en las 12-48 horas (no mantener enrollado más de 30 días). embalaje de 165x38x38 centímetros. Peso 15,41 kilogramos

T-ORMU COLCHONES 150X190 VISCOELASTICOS Premium – COLCHÓN 150X190 Firmeza Media Alta + 29 CM Altura – Colchon Viscoelastico 150 X 190 Matrimonio – Traspirable Antialérgico Confortable Ergonómico € 299.00 in stock 1 new from €299.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☁️ COMODIDAD Y SOPORTE PERSONALIZADO: El colchón Viscoelástico Visco Vida brinda comodidad y soporte personalizado gracias a su material viscoelástico de alta calidad, lo que garantiza un alivio de presión corporal y un descanso reparador.

➰ En que consiste la FIRMEZA MEDIA ALTA. ¡TE LO EXPLICAMOS! Es la combinación perfecta de soporte y comodidad. Con esta firmeza, el colchón se adapta a tu cuerpo sin hundirse, brindando una superficie estable que ayuda a mantener tu espalda en una posición adecuada. Esta firmeza es ideal para tener el equilibrio perfecto entre firmeza y adaptabilidad.

➿ ↕️ DISEÑO ERGONOMICO Y ALINEACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL: El colchón Visco Vida tiene un diseño ergonómico que consiste en la alta capacidad de adaptarse a tu figura corporal, aliviando la tensión muscular del esfuerzo del día a día

️〰️ TRANSPIRABILIDAD Y REGULACION DE LA TEMPERATURA: Gracias a su capa de espuma HR transpirable, el colchón Visco Vida mejora la circulación del aire y regula la temperatura, brindando una sensación fresca y agradable durante toda la noche

⚜️ HIGIENE Y DURABILIDAD RESPALDADA POR CERTIFICACIONES DE CALIDAD: El colchón Visco Vida garantiza higiene y durabilidad con su revestimiento suave y duradero, certificaciones de calidad y resistencia a los ácaros que lo convierte en una inversión confiable para un descanso excepcional

beloBed Colchones 150 x 190 Colchon Comodo. Colchon 150x190. Colchón Reversible Invierno Verano. Firmeza Media Altura 24 cm Transpirable. Viscoelástica DawnRest € 189.95 in stock 1 new from €189.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón de espuma con viscoelástica 150x190x24 cm Para cama de 150 cm Largo 190 cm Altura 24 cm Colchón reversible doble cara. Lados Verano Invierno.

Colchón transpirable. Colchón cama de matrimonio o doble. Se acopla perfectamente a la curvatura de nuestro cuerpo en cualquier posición.

Colchón fabricado en España, cumpliendo todas las normativas europeas de calidad. Colchón acolchado con materiales técnicos muy avanzados. Estamos comprometidos con el empleo local.

Certificado Sanitized que mejora la higiene en su lugar de descanso. Certificado OEKOTEX-100 Aitex Control de sustancias nocivas con Normativa Europea. Certificados con CertiPUR-US (High Adaptive Foam) espumas fabricadas sin mercurio, plomo y otros metales pesados.

Enrollado al vacío, recupera su forma en 24 horas al abrirlo. ADVERTENCIA: Los colchones deben sacarse de la caja y quitarles el plástico de embalaje antes de 3 semanas desde su recepción. Con caja exterior de protección para facilitar el transporte y la entrega. Con la garantía de devolución de beloBed.

Don descanso MULHACÉN Colchón Viscoelástico, Espuma, Altura ± 26cm, 150x190 cm € 228.80 in stock 1 new from €228.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SISTEMA VISCONFORT: Fabricado de forma sostenible en España, con certificado OEKO-TEX, el colchón viscoelástico aloe vera absorbe los puntos de presión y maximiza el confort durante las horas de descanso. La combinación de Visco acu-point, un material de poro abierto transpirable y duradero que recupera su forma inicial y ofrece independencia de lechos; con Breath Soft una espuma muy transpirable que aumenta la sensación de acogida es equilibrio perfecto. ALTURA TOTAL DEL COLCHÓN: +/-26cm

REVERSIBLE: Ambas caras del colchón viscoelástico antiácaros están preparadas para ofrecer un confort inigualable, ya que los materiales utilizados son los mismos. Voltear el colchón periódicamente (cada 6 meses) permite que las dos partes reciban el mismo peso y la misma presión, evitando deformaciones prematuras y alargando la vida útil del colchón.

NÚCLEO ERGONÓMICO GRAVITAS CORE. El colchón viscoelástico aloe vera se adapta perfectamente a la curvatura del cuerpo, consiguiendo así una correcta higiene postural durante toda la noche. El núcleo de poro abierto resistente, transpirable y duradero permite un reparto homogéneo del peso en la superficie y aporta una firmeza media-alta idónea para mantener la columna alineada mientras descansas.

TEJIDO ALOE VERA STRECH: Tejido suave y agradable que actúa favoreciendo los movimientos en el descanso. Además de ofrecer una alta transpiración, generando un continuo paso de aire, garantiza que el colchón viscoelástico antiácaros se encuentre siempre bien aireado y libre ácaros, humedades y malos olores.

PLATABANDA CON TEJIDO 3D AIR PATH TRANSPIRABLE: El tejido 3D permite una circulación continua del aire a través del colchón viscoelástico aloe vera, favoreciendo la mejor transpiración del mismo y evitando la acumulación de calor.

Cecotec Colchón Viscoelástico ViscoSense Flow PureVital 5900 150x190. Multicapa, Altura 32 cm, Firmeza Alta, Núcleo FoamVital+, Doble Cara Dual System para Invierno y Verano € 234.00 in stock 2 new from €234.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón con firmeza alta. Altura total de 32 cm. Composición multicapa que se complementan para ofrecerte la mejor sensación de descanso.

ViscoSense, capa viscoelástica que se amolda a las líneas de tu cuerpo. Núcleo FoamVital que aporta firmeza y resistencia al conjunto.

Tejido SoftTouch que aporta elasticidad, suavidad, alta transpiración, resistencia y de fácil limpieza. Doble cara DualSystem. Disfruta de la sensación de frescor en verano y calidez en invierno. Tu óptimo descanso no depende de la estación.

Colchón doblado y envasado al vacío para facilitar el transporte a tu hogar en las mejores condiciones. La composición del colchón permite prevenir la aparición de ácaros, bacterias y hongos.

La composición del colchón permite prevenir la aparición de ácaros, bacterias y hongos.

KUO Dream Bio Memory - Colchón Viscoelástico INNOGEL, Blanco, 150x190x26cm [Exclusiva Amazon], Grosor 26 cm € 261.66 in stock 1 new from €261.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado 100% en España | Cumplimos la normativa STANDARD 100 by OEKO-TEX sistema de pruebas y verificación para productos textiles brutos, intermedios y finales en todas las fases de fabricación

Medidas de 150x190 cm

Acolchado con visco INNOGEL | Altura 26cm | Gracias a la estructura de las partículas de gel, es un material termo-regulador y transpirable que evita la concentración de calor en los principales puntos de presión

Acoplamiento perfecto a las formas de nuestro cuerpo gracias al acolchado de viscoelástica en la cara de invierno y del tejido mallado en 3D que aporta frescor y transpiración en la cara de verano

Reversible verano/invierno; el colchón se envía enrollado y envasado al vacío

Matnature | Platinum | Colchón Gran Confort Pro Múltiple Descanso | Muelles Ensacados y Viscoelástica | Altura 30 cm | Transpirable, Antideslizante y Antiácaros (150 x 190 cm) € 249.30 in stock 2 new from €249.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón modelo Medium de altura 30 cm (+/- 1cm). Producto fabricado en España. Los colchones se entregan enrollados.

Cara Superior: Tejido Strech acolchado con fibra hipoalergénica, 1cm de viscoelástica, 2cm de viscosoft y 4cm de high resilience de 25kg. Con esta combinación se consigue reducir los puntos de presión, adaptándose a los contornos de tu cuerpo.Tejido antideslizante para asegurar el continuo paso del aire, manteniendo el colchón en óptimas condiciones, evitando la humedad y favoreciendo la transpirabilidad.

Núcleo: Núcleo de muelles ensacados que otorgan a este colchón independencia de lechos.

Lateral: Asas horizontales en los laterales.

Cara Inferior: Acolchado con tejido 3D transpirable con 4cm de high resilience y 1cm de fibra hipoalergénica. Todos nuestros colchones están fabricados con tejidos hipoalergénicos, antiácaros y antibacterias, y disponen de certificado OEKO-Tex. STANDARD 100 by OEKO-TEX READ Los 30 mejores Lampara De Noche Led capaces: la mejor revisión sobre Lampara De Noche Led

Cecotec Colchón Híbrido Flow 8990 Hybrid 150x190. Multicapa, Núcleo de Muelles Ensacados SpringCore y Viscoelástica ViscoCare+, Altura 32 cm, Firmeza Medio Alta, SeparateMuv & BreathSoft+ € 289.00 in stock 2 new from €289.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón con firmeza Medio Alta. Altura total de 32 cm. Composición multicapa que se complementan para ofrecerte la mejor sensación de descanso.

Núcleo de muelles ensacados que aporta firmeza y una mayor transpirabilidad. Tecnología SeparateMuv que favorece la independencia de lechos, para que ningún movimiento afecte a tu descanso mientras que tu columna permanece correctamente alineada.

GelFresh2+, capa viscogel que se amolda a las líneas de tu cuerpo y favorece la transpiración. Tejido BreathSoft que aporta elasticidad, suavidad, alta transpiración, resistencia y de fácil limpieza.

Colchón doblado y envasado al vacío para facilitar el transporte a tu hogar en las mejores condiciones.

La composición del colchón permite prevenir la aparición de ácaros, bacterias y hongos.

Moisury Colchón Viscoelástico Titán - Firmeza Alta - Alinea la Columna - 6 Capas de Espuma Premium - 150 x 190 cm € 360.00 in stock 1 new from €360.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ Descansa como un Titán: El colchón viscoelástico Titán de 30 cm de grosor ofrece la comodidad y firmeza necesarias para un sueño reparador y sin molestias. ¡No habrá límites para tu descanso!

Alivio para tu espalda: Diseñado especialmente para personas con dolores de espalda, el colchón Titán proporciona una firmeza alta que ofrece un soporte adecuado y alinea la columna vertebral. ¡Experimenta un descanso profundo y sin interrupciones!

️ Equilibrio térmico perfecto: El tejido Strech Grafeno y las partículas de grafeno en la espuma garantizan una regulación óptima de la temperatura. Disfruta de un ambiente fresco y agradable durante todas tus horas de sueño.

Transpirabilidad y frescura: Las 6 capas de espumas transpirables, junto con el núcleo HR Air Fresh Firmeza Extra y el tejido inferior 3D con tecnología Air Remove, aseguran una renovación constante del aire y la rápida disipación de la humedad. ¡Di adiós a los malos olores y a los ácaros!

⚒️ Durabilidad y apoyo excepcionales: El núcleo HR Air Fresh Excellent Plus Firmeza Extra evita que el colchón se hunda con el tiempo, proporcionando un apoyo perfecto incluso para personas de más de 150 kg. ¡Confía en la calidad que te ofrece Moisury!

Cecotec Colchón Viscoelástico VisComfort+ Flow PureVital 2900 150x190. Multicapa, Altura 23 cm, Firmeza Alta, Núcleo FoamVital, Doble Cara Dual System para Invierno y Verano € 164.00 in stock 2 new from €164.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón con firmeza alta. Altura total de 23 cm. Colchón doblado y envasado al vacío para facilitar el transporte a tu hogar en las mejores condiciones.

Composición multicapa que se complementan para ofrecerte la mejor sensación de descanso. La composición del colchón permite prevenir la aparición de ácaros, bacterias y hongos.

VisComfort+, capa viscoelástica que se amolda a las líneas de tu cuerpo. Núcleo FoamVital que aporta firmeza y resistencia al conjunto. Núcleo FoamVital que aporta firmeza y resistencia al conjunto.

Tejido SoftTouch que aporta elasticidad, suavidad, alta transpiración, resistencia y de fácil limpieza.

Doble cara DualSystem para disfrutar de la sensación de frescor en verano y calidez en invierno.

Dormio Esmeralda - Colchón Viscoelástico Reversible Invierno/Verano, Medida 150x190, Altura 23 cm, núcleo de eliocel de alta densidad con tratamiento antiacaros. Firmeza Media € 173.99

€ 164.48 in stock 1 new from €164.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Altura total 24 cm

Colchón reversible con cara de invierno de tejido STRECH y 3 cm de Viscosoft y cara de verano con tejido 3D transpirable y 3 cm de Viscosoft, para que circule el aire

Combina la firmeza de su núcleo de ELIOCEL con la propiedad termorreguladora del Viscosoft

Su óptima adaptabilidad consigue evitar tensión muscular y favorecer un descanso saludable y reparador

Ergonómico, reversible e insonoro

Zinus Colchón 150x190 cm - Altura del colchón 15 cm - Colchón de espuma viscoelástica - Colchón de té verde - Firmeza del colchón H2-H3 € 131.90 in stock 1 new from €131.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA COMBINACIÓN CORRECTA: este colchón logra el equilibrio ideal de espumas que alivian la presión para un descanso rejuvenecedor y de apoyo que se siente. más fresco que nunca

SOPORTE Y ALIVIO DE PRESIÓN: Desarrolladas con gran habilidad y experiencia, estas capas excepcionales abrazan su figura para aliviar el dolor y garantizar una noche de sueño tranquilo

EMPAQUETADO EN COMPARTIMIENTOS: este colchón se comprime eficientemente en una caja que es fácil de transportar y maniobrar en el dormitorio; Simplemente desembale, extiéndalo y este colchón hará el resto, volviendo a su forma original en 72 horas

CERTIFICADO OEKO-TEX: la espuma de alta calidad está certificada por OEKO-TEX en cuanto a su durabilidad, rendimiento y materiales

SIN PREOCUPACIONES: incluye una promesa limitada de 10 años; el colchón 90 x 190 cm soporta un peso máximo de 110 kg, mientras que el resto de tamaños pueden soportar hasta 230 kg

NATURELITS Colchón 150x190 Reversible de Matrimonio. Alto Confort. Núcleo de Muelle Ensacado. Muelles Ensacados Visco. Firmeza Media. Color Gris. Nature Hybrid Altura 32 cm € 260.50 in stock 1 new from €260.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchon muelles ensacados. Colchón viscoelástico 150x190 cm. Colchon cama de 150 cm Largo 190 cm Grosor 32 cm. Colchón transpirable. Colchón reversible doble cara.

Tecnologías: Hibryd. Flexycell:Confort + Firmeza + Adaptabilidad. Smartpocket: Núcleo de muelle ensacado. MemoryVex: Viscoelastca. Dual: Caras diferenciadas tejido Stretch + tejido 3D PLUS. Ergonatur: Adaptables a distintas modalidades de decanso. Aeromax 3X: Transpiración total.

Costuras y materiales de alta calidad. Colchón fabricado en España, Todas nuestras materias primas proceden de proveedores nacionales. Colchón acolchado con materiales técnicos muy avanzados. Hipoalergénicos, con fabricación libre de ácaros.

Certificados: OEKOTEX-100 Aitex Control de sustancias nocivas con Normativa Europea. SANITIZED Neutralizador de olores sin biocidas. CERTIPUR-US. Nuestras espumas no contienen mercurio, plomo y otros metales pesados.

Caja exterior de protección para facilitar el transporte. Envasado al vacío, recupera su forma en 24 horas. ATENCIÓN: Quitar el plástico de embalaje al vacío antes de 1 mes desde su compra. Con la garantía de devolución de NatureLits.

Naturalex - Carbone Plus - Colchón Viscoelástico 150x190 cm - Altura 30 cm - Espuma Fleximax HR & Blue Látex - Confortable, Ergonómico, Transpirable, Hipoalergénico - Firme - Cara Invierno/Verano € 239.49 in stock 2 new from €239.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Adaptabilidad y confort excepcional: La estructura del colchón constituida por espuma AeraPur HR ofrece una adaptabilidad extraordinaria a su cuerpo con el fin de mejorar la calidad de su sueño, su flexibilidad permite dormir serenamente tanto de costado como de espaldas manteniendo la columna vertebral en una posición natural.

Máxima flexibilidad y recuperación: Blue Latex es la técnica principal que sirve para brindarle el confort a la composición de lo colchones Naturalex. Este sistema es un soporte innovador, distinto y perfecto para las personas más exigentes al dormir. Esta tecnología combina firmeza y transpirabilidad gracias a su forma, y a la adaptabilidad, flexibilidad y comodidad del látex.

Colchón transpirable e hipoalergénico: la espuma ultra transpirable Air Fresh garantiza una excelente ventilación para un sueño saludable. Gracias a su tejido especial Carbotex, su cuerpo liberará la tensión estática, con lo que automáticamente conseguirá un descanso más relajado.

Calidad-precio: Naturalex confecciona todos sus colchones siguiendo los más altos estándares de calidad. Dispón de un colchón con las últimas tecnologías más avanzadas en el mundo del descanso, a un precio realmente inigualable.

Compra segura: gracias a la calidad de nuestros productos, nos comprometemos en toda nuestra gama de colchones con 5 años y 30 noches de prueba. Colchones con Certificado Oeko-Tex, libres de sustancias nocivas.

Dormio ViscoBlue - Colchón Viscoelástico, Transpirable, Antiácaros. Medida 150 x 190. Altura 19cm. € 149.99 in stock 1 new from €149.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El colchón ViscoBlue está acolchado con 2 cm de visco de alta densidad garantizando un nivel de confort superior junto con un núcleo de alta resiliencia indeformable, que impide deformaciones en el mismo, así como garantiza la independencia del descanso, con lo que no notamos el movimiento del otro durmiente

El lateral del colchón está acolchado con tejido 3D súper transpirable, que garantiza una total circulación de aire, logrando así una óptima ventilación del interior del colchón

En todas sus fibras textiles de amplio gramaje, encontramos un tratamiento anti-ácaros y anti-bacterias que ayudan a impedir las reacciones alérgicas y mejoran el descanso

Su acolchado garantiza la óptima posición de la columna, al acoplarse a la forma de esta, con lo que nos ayuda a evitar los dolores de espalda al descansar

Fabricado con productos 100% de España cuenta con la certificación de calidad de Aitex, Oeko-Tex y Hyg Cen en sus componentes siendo por ello garantía de calidad y de la no utilización de productos perjudiciales para la salud en la fabricación de los mismos

Todocama - Colchón viscoelástico, multicapa Airsoft, tejido Aloe Vera transpirable, altura ± 21 cm, tratamiento antiácaros y antibacterias. 150x190 cm € 168.57 in stock 1 new from €168.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El núcleo Gelflex aporta firmeza y adaptabilidad ergonómica. Descansar sobre viscoelástica de gel te hará sentir que estás tumbado sobre una nube ya que el cuerpo queda liberado de cualquier punto de presión incómodo.

El sistema de termorregulación Airsoft de 8 capas junto con el tejido 3D lateral, permitirán absorber y disipar el calor que el cuerpo humano genera durante el sueño, evitando que se acumule y cause incomodidad. Además, este sistema, ayuda a prevenir la sudoración excesiva al mantener una superficie fresca y cómoda para dormir.

La funda exterior Aloe vera con tratamiento Sanitex evitará la aparición y proliferación de los ácaros y bacterias ayudando a mantener un ambiente de sueño más saludable, reduciendo el riesgo de reacciones alérgicas y mejorando la calidad del aire que respiramos mientras dormimos.

El colchón proporciona un nivel de firmeza que se encuentra en el rango medio/alto y se ha confeccionado con una altura total de alrededor de 21 cm, una medida que ha sido meticulosamente seleccionada para garantizar un descanso verdaderamente óptimo.

W WIN REST Colchón Viscoelástico de Alta Firmeza, Maximus, Espuma, 150x190 cm € 162.26 in stock 2 new from €162.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TUS NOCHES DE DESCANSO REPARADOR: Con los colchones WIN REST tendrás noches de sueño profundo y reparador, ya que cuenta con un diseño de núcleo FirmFoam que aporta firmeza y resistencia al conjunto.

CALIDAD Y DISEÑO PARA TUS DESCANSOS: El colchón viscoelástico MAXIMUS incorpora un núcleo de espuma con gran densidad y alta recuperación, que nos aporta firmeza, junto a su exclusivo acolchado compuesto por 2 cm de viscoelástica. El colchón MAXIMUS tiene firmeza alta y una altura total de 20 centímetros.

SUAVE, HIPOALERGÉNICO Y 100% TRANSPIRABLE: El colchón MAXIMUS está elaborado con materiales 100% transpirables, y su tejido Boston Strech de 250 gramos aporta elasticidad, suavidad, y resistencia.

FÁCIL DE LIMPIAR: Airea el colchón con frecuencia, pasa la aspiradora para evitar cualquier formación de moho en ambientes húmedos. Todos los colchones WIN REST son Fabricados en España y tienen certificado de calidad OEKO TEX y certificado europeo CERTIPUR.

MONTAJE FÁCIL Y RÁPIDO: Tu colchón MAXIMUS llegara a tu casa enrollado al vacío, ábrelo en las 12-48 horas (no mantener enrollado más de 30 días). Embalaje de 165x38x38 centímetros. Peso 15,26 kilogramos READ Los 30 mejores Calcetines Antideslizantes Niño capaces: la mejor revisión sobre Calcetines Antideslizantes Niño

NATURELITS Colchón 150x190 Reversible de Matrimonio. Alto Confort. Hipoalergénico, Antiácaros y Transpirable. MemoryVex Visco. Firmeza Media. Color Gris. Serene Optima Altura 30 cm € 207.25 in stock 1 new from €207.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón viscoelástico 150x190 cm. Colchon cama de 150 cm Largo 190 cm Grosor 30 cm. Colchón transpirable. Colchón reversible doble cara.

Tecnologías: Flexycell: Confort + Firmeza + Adaptabilidad. MemoryVex: Viscoelastca. Dual: Caras diferenciadas tejido Stretch + tejido 3D PLUS. Ergonatur: Adaptables a distintas modalidades de decanso. Aeromax 3X: Transpiración total.

Costuras y materiales de alta calidad. Colchón fabricado en España, Todas nuestras materias primas proceden de proveedores nacionales. Colchón acolchado con materiales técnicos muy avanzados. Hipoalergénicos, con fabricación libre de ácaros.

Certificados: OEKOTEX-100 Aitex Control de sustancias nocivas con Normativa Europea. SANITIZED Neutralizador de olores sin biocidas. CERTIPUR-US. Nuestras espumas no contienen mercurio, plomo y otros metales pesados.

Caja exterior de protección para facilitar el transporte. Envasado al vacío, recupera su forma en 24 horas. ATENCIÓN: Quitar el plástico de embalaje al vacío antes de 1 mes desde su compra. Con la garantía de devolución de NatureLits.

DUÉRMETE ONLINE - Colchón Viscoelástico Lite Reversible, Firme y Confortable, Muy Transpirable, Cara Invierno/Verano, Blanco, 150 x 190 € 179.92

€ 133.99 in stock 1 new from €133.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño y calidad: El colchón viscoelástico Lite incorpora un núcleo de espuma ecosostenible Compact System con gran densidad y alta recuperación, que nos aporta firmeza, junto a su exclusivo acolchado compuesto por 2cm de viscoelástica + fibras hipoalergénicas + espuma súper suave en la cara de invierno y 2cm de fibras hipoalergénicas + espuma súper suave en la cara de verano. Colchón, elaborado con materiales 100% transpirables

Firmeza Alta: Colchón exclusivo, firme pero confortable, mantiene la columna en su posición más óptima

Higiénico y duradero: Colchón con tratamiento Aloe Vera en el tejido y totalmente protegido de ácaros, bacterias y hongos, gracias al tratamiento Sanitized que incorpora en su tejido premium de alto gramaje, evitando la aparición de reacciones alérgicas y aportando un tacto suave y sedoso; en la cara inferior, la de verano, incorpora tejido malla 3d súper transpirable para una total ventilación y óptima aireación del colchón

Libertad de movimientos: independencia de lechos, de esa no notamos los movimientos del otro durmiente. Lateral del colchón con banda de tejido súper transpirable, aportando mayor aireación al colchón

Producto de confianza: fabricado de forma sostenible en españa, con certificados oeko-tex y certipur de ausencia de sustancias nocivas; la seguridad y bienestar de los tuyos son lo primero. Altura total 20cm (+/-)

ZINUS Colchón de espuma viscoelástica con té verde Essential | Adaptable de 7 zonas | 150 x 190 cm | Altura de 25 cm | Asequible | OEKO-TEX € 233.90 in stock 1 new from €233.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UNA FÓRMULA ASEQUIBLE PARA UN BUEN SUEÑO: hecho con refrescante extracto de té verde, espuma viscoelástica que se adaptará a su cuerpo y un precio modesto, el colchón con té verde Essential es un clásico que querrá tener en cualquier dormitorio que tenga libre, habitación de invitados o habitación infantil

RELÁJESE Y REFRÉSQUESE: el té verde y ActivCharcoal infundidos en espuma viscoelástica envolvente garantizan frescura y bloquean los olores provocados por la humedad

CERTIFICADO OEKO-TEX: la espuma de la más alta calidad cuenta con el certificado OEKO-TEX por su durabilidad, rendimiento y materiales

EMBALAJE DISEÑADO POR EXPERTOS: este colchón está comprimido eficientemente dentro de una sola caja de fácil transporte que se maneja sin problemas en el dormitorio. Solo tiene que desembalarlo y desenrollarlo: el colchón hará el resto expandiéndose hasta recuperar su forma original en 72 horas

SIN PREOCUPACIONES: incluye una garantía limitada de 10 años; el tamaño 90 x 190 cm soporta un peso máximo de 113 kg, mientras que todos los demás tamaños pueden soportar hasta 227 kg

Imperial Confort Oslo New - Colchón 150x190 - Grosor 24 cm - Viscoelástico - Firmeza media/alta € 207.85 in stock 1 new from €207.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Oslo New es un colchón viscoelástico, que con sus 3 variantes en altura, 21, 24 o 28 cm, es perfecto para personas que buscan un descanso con firmeza media / alta, cuidando de las partes anatómocas de nuestro cuerpo.

Favorece un descanso saludable y reparador gracias a su acolchado viscoelástico, con fibras hipoalergénicas y núcleo con tecnología HR.

Este colchón tiene doble cara, invierno / verano, estando acolchada su cara de verano con tejido 3D, favorece la transpiración y aireación durante el descanso, manteniendose libre de humedades y malos olores.

Fabricado en España, sus materiales cuentan con las certificaciónes de calidad de Aitex y Oeko-Tex, siendo por ello garantía de calidad y compromiso con el medio ambiente.

Por su tecnología de envasado al vacio, se recibirá el colchón sin posibilidad de manipulación en el transporte, teniendo solo que abrir la bolsa de embalaje, recobrará su forma original entre 24 y 48 horas.

DUÉRMETE ONLINE - Colchón Viscoelástico Híbrido Eco Box con Núcleo de Muelles Ensacados, Confort Óptimo, Firmeza Intermedia, Antiácaros Antibacteriano e Hipoalergénico 150 x 190 € 228.37

€ 205.99 in stock 1 new from €205.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El colchón Eco Box Incorpora un núcleo de muelles ensacados con 7 zonas de descanso, que nos aporta firmeza y sujeción para nuestra columna, junto a su exclusivo acolchado multicapa compuesto por una plancha de viscoelástica + fibras hipoalergénicas + espuma súper suave, aportando una sensación de comodidad única. Colchón fabricado con materiales 100% transpirables

Firmeza media: colchón exclusivo, muy confortable, mantiene la columna en su posición más óptima, proporcionando un descanso de calidad, sin ejercer presión sobre nuestros músculos, huesos y articulaciones. Fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente

Colchón con tejido técnico carbono, cuyas propiedades antiestrés proporcionan un descanso de calidad. Este colchón cuenta con protección contra ácaros, bacterias y hongos, gracias al tratamiento Sanitized que incorpora en su tejido termorregulador, evitando la aparición de reacciones alérgicas y aportando un tacto suave y sedoso en cualquier época del año

Libertad de movimientos: La tecnología del núcleo de muelles ensacados con 7 zonas de descanso, proporciona independencia de lechos, de esa forma no notamos los movimientos del otro durmiente. El lateral del colchón está elaborado con banda de tejido súper transpirable, aportando mayor aireación al colchón

Producto de confianza, fabricado en España de forma sostenible, siguiendo los más altos estándares de calidad. Con certificados oeko-tex y certipur, que garantizan la ausencia de sustancias perjudiciales durante todo su proceso de fabricación, así como respetuoso con el medio ambiente. La seguridad y bienestar de los tuyos son lo primero. Altura total 21cm (+/-)

