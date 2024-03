Inicio » Cocina Los 30 mejores colchon muelles ensacados capaces: la mejor revisión sobre colchon muelles ensacados Cocina Los 30 mejores colchon muelles ensacados capaces: la mejor revisión sobre colchon muelles ensacados 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Matnature | Zerobact Sac | Colchón Viscoelástico | Muelles Ensacados | Gran Firmeza y Adaptabilidad Premium | Altura 30 cm | Antideslizante y Antibacterial (80 x 190 cm) € 90.00 in stock 2 new from €90.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón Antibacterial Modelo Zerobact Sac . Altura 30 cm .Colchón Viscoelástico .Colchón Muelle Ensacado. Gran Confort.

Carcasa de muelle ensacado con muelles individuales de última generación.Reduce los puntos de presión. Se adapta al peso de cada persona. Evita la transmisión de movimientos de una zona del colchón a otra. Mejora la ventilación.

CARA SUPERIOR-Tejido strech .Antideslizante y transpirable,acolchado de Viscolastica + viscosoft con fibra hipoalergenica para disminuir el riesgo de provocar una reacción alérgica,acompañado de capa de HR High Resilience de 30 kg.

NÚCLEO-Carcasa de muelle ensacado independiente,que aporta una adaptación progresiva a cada zona del cuerpo,dando una mayor sujeción corporal,aportando mayor resistencia y durabilidad,evitando el hundimiento y la inestabilidad.

CARA INFERIOR-Tejido 3D transpirable para eliminar rápidamente la humedad permitiendo circular el aire entre sus fibras facilitando la ventilación incluyendo una capa de fibra hipoalergenica. Todos nuestros colchones están fabricados con tejidos hipoalergenicos,anti ácaros y antibacterias y disponen de certificado OEKO-TEX. Producto fabricado en España. Los colchones se entregan enrollados.

DUÉRMETE ONLINE - Colchón Viscoelástico Híbrido Eco Box con Núcleo de Muelles Ensacados, Confort Óptimo, Firmeza Intermedia, Antiácaros Antibacteriano e Hipoalergénico 90 x 190 € 128.97

€ 108.99 in stock 1 new from €108.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El colchón Eco Box Incorpora un núcleo de muelles ensacados con 7 zonas de descanso, que nos aporta firmeza y sujeción para nuestra columna, junto a su exclusivo acolchado multicapa compuesto por una plancha de viscoelástica + fibras hipoalergénicas + espuma súper suave, aportando una sensación de comodidad única. Colchón fabricado con materiales 100% transpirables

Firmeza media: colchón exclusivo, muy confortable, mantiene la columna en su posición más óptima, proporcionando un descanso de calidad, sin ejercer presión sobre nuestros músculos, huesos y articulaciones. Fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente

Colchón con tejido técnico carbono, cuyas propiedades antiestrés proporcionan un descanso de calidad. Este colchón cuenta con protección contra ácaros, bacterias y hongos, gracias al tratamiento Sanitized que incorpora en su tejido termorregulador, evitando la aparición de reacciones alérgicas y aportando un tacto suave y sedoso en cualquier época del año

Libertad de movimientos: La tecnología del núcleo de muelles ensacados con 7 zonas de descanso, proporciona independencia de lechos, de esa forma no notamos los movimientos del otro durmiente. El lateral del colchón está elaborado con banda de tejido súper transpirable, aportando mayor aireación al colchón

Producto de confianza, fabricado en España de forma sostenible, siguiendo los más altos estándares de calidad. Con certificados oeko-tex y certipur, que garantizan la ausencia de sustancias perjudiciales durante todo su proceso de fabricación, así como respetuoso con el medio ambiente. La seguridad y bienestar de los tuyos son lo primero. Altura total 21cm (+/-)

Cecotec Colchón Híbrido Flow 8990 Hybrid 150x190. Multicapa, Núcleo de Muelles Ensacados SpringCore y Viscoelástica ViscoCare+, Altura 32 cm, Firmeza Medio Alta, SeparateMuv & BreathSoft+ € 289.00

€ 270.37 in stock 2 new from €270.37 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón con firmeza Medio Alta. Altura total de 32 cm. Composición multicapa que se complementan para ofrecerte la mejor sensación de descanso.

Núcleo de muelles ensacados que aporta firmeza y una mayor transpirabilidad. Tecnología SeparateMuv que favorece la independencia de lechos, para que ningún movimiento afecte a tu descanso mientras que tu columna permanece correctamente alineada.

GelFresh2+, capa viscogel que se amolda a las líneas de tu cuerpo y favorece la transpiración. Tejido BreathSoft que aporta elasticidad, suavidad, alta transpiración, resistencia y de fácil limpieza.

Colchón doblado y envasado al vacío para facilitar el transporte a tu hogar en las mejores condiciones.

La composición del colchón permite prevenir la aparición de ácaros, bacterias y hongos.

NATURELITS Colchón 150x190 Reversible de Matrimonio. Alto Confort. Núcleo de Muelle Ensacado. Muelles Ensacados Visco. Firmeza Media. Color Gris. Nature Hybrid Altura 32 cm € 260.50 in stock 1 new from €260.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchon muelles ensacados. Colchón viscoelástico 150x190 cm. Colchon cama de 150 cm Largo 190 cm Grosor 32 cm. Colchón transpirable. Colchón reversible doble cara.

Tecnologías: Hibryd. Flexycell:Confort + Firmeza + Adaptabilidad. Smartpocket: Núcleo de muelle ensacado. MemoryVex: Viscoelastca. Dual: Caras diferenciadas tejido Stretch + tejido 3D PLUS. Ergonatur: Adaptables a distintas modalidades de decanso. Aeromax 3X: Transpiración total.

Costuras y materiales de alta calidad. Colchón fabricado en España, Todas nuestras materias primas proceden de proveedores nacionales. Colchón acolchado con materiales técnicos muy avanzados. Hipoalergénicos, con fabricación libre de ácaros.

Certificados: OEKOTEX-100 Aitex Control de sustancias nocivas con Normativa Europea. SANITIZED Neutralizador de olores sin biocidas. CERTIPUR-US. Nuestras espumas no contienen mercurio, plomo y otros metales pesados.

Caja exterior de protección para facilitar el transporte. Envasado al vacío, recupera su forma en 24 horas. ATENCIÓN: Quitar el plástico de embalaje al vacío antes de 1 mes desde su compra. Con la garantía de devolución de NatureLits.

Matnature | Platinum | Colchón Gran Confort Pro Múltiple Descanso | Muelles Ensacados y Viscoelástica | Altura 30 cm | Transpirable, Antideslizante y Antiácaros (135 x 190 cm) € 295.00 in stock 2 new from €295.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón modelo Medium de altura 30 cm (+/- 1cm). Producto fabricado en España. Los colchones se entregan enrollados.

Cara Superior: Tejido Strech acolchado con fibra hipoalergénica, 1cm de viscoelástica, 2cm de viscosoft y 4cm de high resilience de 25kg. Con esta combinación se consigue reducir los puntos de presión, adaptándose a los contornos de tu cuerpo.Tejido antideslizante para asegurar el continuo paso del aire, manteniendo el colchón en óptimas condiciones, evitando la humedad y favoreciendo la transpirabilidad.

Núcleo: Núcleo de muelles ensacados que otorgan a este colchón independencia de lechos.

Lateral: Asas horizontales en los laterales.

Cara Inferior: Acolchado con tejido 3D transpirable con 4cm de high resilience y 1cm de fibra hipoalergénica. Todos nuestros colchones están fabricados con tejidos hipoalergénicos, antiácaros y antibacterias, y disponen de certificado OEKO-Tex. STANDARD 100 by OEKO-TEX READ Los 30 mejores Cortina Baño Transparente capaces: la mejor revisión sobre Cortina Baño Transparente

BMM Colchón 150x190 cm Ortho Medic con núcleo de muelles ensacados, Grado de firmeza H4, colchón ortopédico de 7 Zonas, Altura 21 cm. € 209.00 in stock 1 new from €209.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ADAPTACIÓN ERGONÓMICA: El colchón de muelles ensacados BMM está equipado con un núcleo de muelles de más de 500 muelles por 2 metros cuadrados, lo que garantiza una adaptación perfecta.

GRADO DE DUREZA DEL COLCHÓN H4 - El colchón de muelles internos con grado de dureza H4 se recomienda hasta 180 kg. El colchón de 150x190cm tiene una altura total de aprox. 21cm y aprox. 350 muelles (en 90x190cm).

GIRAR Y VOLTEAR A SU ANTOJO: El colchón de muelles ensacados de 7 zonas está construido de forma simétrica. Puede girar y voltear el colchón según sus preferencias, sin posibilidad de error.

MATERIAL TRANSPIRABLE: El colchón ortopédico se suministra con una funda de microfibra (100% poliéster). La funda de alta calidad es desmontable y lavable a 60°C.

30 NOCHES DE PRUEBA - Pruebe nuestro colchón de muelles ensacados sin ningún riesgo. Si no le gusta el colchón, lo recogeremos de forma gratuita y le reembolsaremos el precio de compra (solo en Alemania y Austria).

Naturalex - Colchón Muelles Perfectsleep 135x190 - Altura 24 Cm - Viscoelástica HR - Muelles Ensacados - Firmeza Media - Excelente Adaptabilidad, Confortable, Transpirable, Ergonómico - Blue Látex € 194.99 in stock 2 new from €194.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema Muelles Ensacados: Los muelles ensacados SOFTSPRING le ofrecen una independencia perfecta en todas las posiciones para que pueda disfrutar del más suave de los descansos. La resistencia del material garantiza una mayor duración del colchón y un apoyo tónico y personalizado.

Confort Asegurado: Gracias a su núcleo compuesto de 750 a 1050 muelles ensacados según la dimensión, la tecnología WINDSPRING le proporcionará una mayor independencia a la hora de dormir y una mayor precisión en términos de soporte del cuerpo.

Máxima Transpirabilidad: La tecnología MICROCLIMATE SLEEP de Naturalex permite una circulación constante de aire en el núcleo del colchón. Esto significa que el calor se puede eliminar fácilmente del cuerpo, para tener noches mucho más frescas.

Descanso en Silencio Total: Los micro despertares nocturnos son una de las razones por las que el sueño no es reparador. El innovador sistema SILENT TECHNOLOGY le ofrecen el descanso sin ruidos definitivo. Colchón totalmente silencioso.

Flexibilidad y Adaptabilidad: Combinación perfecta de la flexibilidad del Blue Látex con la Viscoelástica High Resilience, le aportará una mayor capacidad de recuperación y adaptabilidad al colchón Perfectsleep para el sueño perfecto.

Molblly Colchón de 90 x 190 22 cm Colchón con muelles ensacados y memoria de forma, firmeza media y durabilidad, soporte perfecto, transpirable (90 x 190 x 22) € 116.03

€ 104.65 in stock 1 new from €104.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APOYO Y DESCOMPRESIÓN: El colchón híbrido Molblly de 8,7 pulgadas adopta un diseño mejorado de muelles internos ensacados independientes de 7 zonas para garantizar que su peso se distribuya uniformemente de la cabeza a los pies, y proporciona un apoyo específico para disfrutar de la mejor experiencia de sueño.

SUMEN CÓMODO: los colchones híbridos Molblly están diseñados con muelles envueltos individualmente, lo que ayuda a evitar eficazmente la interferencia de movimiento entre los socios. Esto significa que cuando su pareja se da la vuelta o se despierta, no se molesta y se beneficia de un sueño reparador.

Construcción premium para mayor comodidad: los colchones de muelles Molblly están hechos de tejidos de punto de primera calidad con varias capas de espuma de alta calidad que absorben el calor y reducen la presión, permitiéndole a usted y a su familia disfrutar de una comodidad óptima en todo momento. Todas las espumas de memoria están certificadas y probadas para estar libres de sustancias nocivas y pueden ser utilizadas por todos.

Servicio post-venta 100% satisfactorio: los colchones Molblly ofrecen 100 noches de prueba y una garantía de 10 años. Estamos muy preocupados por la experiencia de uso de cada cliente y estamos comprometidos a ofrecer productos y servicios de alta calidad. Si por alguna razón no está satisfecho, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener ayuda.

Colchón en caja: Nuestros colchones se comprimen y se envían al vacío. Una vez que recibas el colchón y lo desempaques, se expandirá en cuestión de segundos. Deje el colchón en un lugar ventilado durante 72 horas hasta que se haya rebotado por completo. Si tiene alguna duda sobre las medidas, contáctenos primero y le diremos el procedimiento a seguir.

Novilla Colchones 140x200, Colchón Muelles, Colchon Muelles Ensacados, Cómodo y Transpirable, Firmeza Media, Excelente Soporte, Certificado Oeko-Tex, Altura 20 cm € 150.99 in stock 1 new from €150.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sueño Cómodo y Fresco】: Los colchones de muelles ensacados individuales están diseñados con espuma de célula abierta para una transpirabilidad superior.La espuma de confort se amolda perfectamente a su cuerpo, permitiendo que cada parte de su cuerpo se relaje. El tejido transpirable y las capas de espuma fría ayudan a proporcionar un sueño fresco y un mayor confort al dormir, permitiéndole despertarse renovado.

【Soporte Preciso y Eficaz】:Este colchón de muelles ensacados de 20 cm ofrece un soporte de firmeza media, con muelles ensacados y una capa de espuma híbrida que distribuye uniformemente el peso corporal para proporcionar un soporte preciso a cada parte del cuerpo. La superficie tapizada está hecha de un tejido de punto de alta calidad para un confort agradable a la piel. Recomendamos este colchón a quienes prefieran un colchón de firmeza media.

【Colchón para todos】: Novilla colchón de muelles ensacados tiene aislamiento de movimiento, y las bobinas embolsadas individualmente pueden moverse de forma independiente, lo que reduce el ruido al girar y moverse. Este colchón híbrido ultrasilencioso combina los beneficios de colchón de espuma y colchón de resortes para personas que duermen de lado, boca abajo y boca abajo.

【Respetuoso con la Piel y Saludable】: Los tejidos de los colchones Novilla han superado la prueba Oeko-Tex 100 y la espuma cuenta con la certificación CertiPUR-US de ausencia de emisiones y sustancias nocivas. El colchón Novilla es transpirable y suave al tacto, por lo que todo el mundo puede utilizar este colchón de muelles con confianza.

【Prueba de sueño de 100 noches】: los colchones Novilla están disponibles en una variedad de grosores y tamaños para adaptarse a la mayoría de los marcos de cama. El colchón se enrolla por compresión al vacío y va en caja, por lo que es fácil de manejar e instalar.Tras la recepción, el colchón deberá esperar más de 72 horas para volver a su tamaño normal.Novilla ofrece una prueba de 100 días y un servicio de 10 años. Si tienes alguna pregunta, no dudes en consultar a nuestro servicio de atención al cliente profesional.

Cecotec Colchón Vicoelástico Flow ViscoCare 1900 120X190. Muelles Ensacados SpringCore, Altura 28 cm, Firmeza Alta, SeparateMuv, MorphoAdapt+, SoftFresh & EasyClean € 177.37 in stock 1 new from €177.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón con firmeza alta.

Altura total de 21 cm.

Composición multicapa que se complementan para ofrecerte la mejor sensación de descanso.

VisComfort, capa viscoelástica que se amolda a las líneas de tu cuerpo.

Núcleo FoamVital que aporta firmeza y resistencia al conjunto.

Cecotec Colchón Híbrido Flow 6990 Hybrid 90x190. Multicapa, Núcleo de Muelles Ensacados SpringCore y Viscoelástica ViscoCare, Altura 28 cm, Firmeza Medio Alta, SeparateMuv & BreathSoft € 159.00 in stock 2 new from €159.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón con firmeza Medio Alta. Altura total de 28 cm. Composición multicapa que se complementan para ofrecerte la mejor sensación de descanso.

Núcleo de muelles ensacados que aporta firmeza y una mayor transpirabilidad. Tecnología SeparateMuv que favorece la independencia de lechos, para que ningún movimiento afecte a tu descanso mientras que tu columna permanece correctamente alineada.

ViscoCare, capa viscoelástica que se amolda a las líneas de tu cuerpo. Tejido BreathSoft que aporta elasticidad, suavidad, alta transpiración, resistencia y de fácil limpieza.

Colchón doblado y envasado al vacío para facilitar el transporte a tu hogar en las mejores condiciones.

La composición del colchón permite prevenir la aparición de ácaros, bacterias y hongos.

DUÉRMETE ONLINE - Colchón Viscoelástico Híbrido Box Hybrid con Núcleo de Muelles Ensacados, Confort Óptimo, Grosor 26cm, Firmeza Intermedia, Antiácaros Antibacteriano e Hipoalergénico 90 x 190 € 149.05

€ 125.99 in stock 1 new from €125.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El colchón Box Hybrid Incorpora un núcleo de muelles ensacados con 7 zonas de descanso, que nos aporta firmeza y sujeción para nuestra columna, junto a su exclusivo acolchado multicapa compuesto por una plancha de viscoelástica + fibras hipoalergénicas + espuma súper suave, aportando una sensación de comodidad única. Colchón fabricado con materiales 100% transpirables

Firmeza media: colchón exclusivo, muy confortable, mantiene la columna en su posición más óptima, proporcionando un descanso de calidad, sin ejercer presión sobre nuestros músculos, huesos y articulaciones. Fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente

Colchón con tejido técnico carbono, cuyas propiedades antiestrés proporcionan un descanso de calidad. Este colchón cuenta con protección contra ácaros, bacterias y hongos, gracias al tratamiento Sanitized que incorpora en su tejido termorregulador, evitando la aparición de reacciones alérgicas y aportando un tacto suave y sedoso en cualquier época del año

Libertad de movimientos: La tecnología del núcleo de muelles ensacados con 7 zonas de descanso, proporciona independencia de lechos, de esa forma no notamos los movimientos del otro durmiente. El lateral del colchón está elaborado con banda de tejido súper transpirable, aportando mayor aireación al colchón

Producto de confianza, fabricado en España de forma sostenible, siguiendo los más altos estándares de calidad. Con certificados oeko-tex y certipur, que garantizan la ausencia de sustancias perjudiciales durante todo su proceso de fabricación, así como respetuoso con el medio ambiente. La seguridad y bienestar de los tuyos son lo primero. Altura total 26cm (+/-)

ZINUS Colchón híbrido Euro Top Pocket Spring | Adaptable de 7 zonas | 150 x 200 cm | Altura de 30 cm | Aislamiento del movimiento |OEKO-TEX € 321.99 in stock 1 new from €321.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAPAS DE PERFECCIÓN: una combinación infalible de muelles internos iCoil ensacados individualmente y espumas firmes rematadas por una funda de ensueño con acolchado de fibra contribuyen a ofrecerle un sueño reparador sin interrupciones que le hará soñar con la hora de irse a la cama

ESPUMA FIRME Y MUELLES ENSACADOS: espuma suave y cómoda, espuma duradera de alta densidad y muelles iCoil ensacados y con aislamiento del movimiento, con la parte superior de fibra acolchada; perfecto para las personas que duermen de espaldas y aquellas que tienen un peso medio o son grandes

CERTIFICADO OEKO-TEX: la espuma de la más alta calidad cuenta con el certificado OEKO-TEX por su durabilidad, rendimiento y materiales

EMBALAJE DISEÑADO POR EXPERTOS: nuestra tecnología permite comprimir eficientemente este colchón dentro de una sola caja de fácil transporte que cabe y se maneja sin problemas en el dormitorio. Solo tiene que desembalarlo y desenrollarlo: el colchón hará el resto expandiéndose hasta recuperar su forma original en 72 horas

SIN PREOCUPACIONES: incluye una garantía limitada de 10 años; el tamaño 90 x 190 cm soporta un peso máximo de 113 kg, mientras que todos los demás tamaños pueden soportar hasta 227 kg READ Los 30 mejores molde bizcocho silicona capaces: la mejor revisión sobre molde bizcocho silicona

Sweetnight Colchón Híbrido de Muelles Ensacados 160x190x20cm, Colchón de Espuma con Memoria en Gel, 5 Zonas Corporales, Aislamiento de Movimiento, Soportivo, Transpirable y Cómodo € 230.99 in stock 1 new from €230.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta comodidad: se divide en en 5 zonas corporales se adapta al contorno del cuerpo y le brinda un soporte alto, que le proporciona un mejor descanso

Confortable y saludable: la espuma con memoria rellenada está certificado por CertiPUR-US y la cubierta del colchón está fabricada de viscofibra agradable a la piel, suave y transpirable, más cómodo y saludable para dormir

Aislamiento del movimiento: el núcleo de muelles embolsados puede reduce la influencia y los ruidos de los movimiento durante el sueño, que le brinda una noche de sueño tranquilo

Sueño transpirable y fresco: este colchón contiene una capa de espuma de gel refrescante, que ayuda a mantener la temperatura constante y fresca; la estructura de muelles ensacados para garantizar la ventilación y cuando duerme encima

Embalaje inteligente: este colchon está sellado al vacío y se envía en una caja de cartón para facilitar el transporte y la instalación; se recomienda que deje el colchón nuevo durante 48-72 horas para restaurar a su forma original.

DORMISSIMO Colchon 90X190 Cama Infantil, Altura 18 CM, AROA Spring Muelles ensacados, Viscoelastica, ergonomico y Transpirable Ideal para Camas Nido y Camas Montessori € 163.20

€ 153.50 in stock 1 new from €153.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El modelo AROA SPRING es un colchón juvenil pensado para adaptarse a cada etapa de su crecimiento. Su firmeza es perfecta para la correcta alineación de su espalda. Con un sistema de muelles ensacados permite una ergonomía única para que crezcan sanos y fuertes. Un colchón pensado para los niños y jóvenes.

Su núcleo de carcasa de muelles ensacados independientes se adapta al cuerpo durante el descanso. Los muelles tienen un marco perimetral extra firme para dar seguridad y durabilidad al colchón. Gracias a sus capas de alta espumación a ambos lados del núcleo, aseguran una postura correcta. Además los muelles ensacados generan una cámara de aire en su interior lo que otorga una alta transpirabilidad y permite el paso del aire.

La cara superior e inferior de este modelo son iguales, es decir, es un colchón de doble cara formado por tejidos stretch en tonos rosas y de alto gramaje. Con la combinación de materiales como la viscoelástica y espumación de última generación, se consigue un alto confort y una alta adaptabilidad. Ambos lados del colchón tienen viscoelástica.

Fabricado bajo el mínimo impacto medioambiental y con productos de calidad con certificación OEKOTEX en el tejido ,libre de sustancias nocivas.Disponemos de la versión de alta espumación.

En Dormissimo trabajamos para ofrecerte productos prácticos, cómodos e innovadores. Duermas como duermas, que nada te quite el sueño.

Sweetnight Colchon de Muelles Ensacados, Espuma con Memoria, 160x200x20cm € 147.99 in stock 1 new from €147.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features colchon de muelles ensacados

Colchones 150X190 Muelles Ensacados VISCOLASTICA Premium – Colchón 150 X 190 Firmeza Media +- 27 CM Altura – Colchon de Muelles 150X190 Matrimonio Viscoelastico (MUELLES ENSACADOS, 150 X 190 cm) € 375.00 in stock 1 new from €375.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➿〰️ Gracias a su firmeza Media, brinda un soporte excepcional combinando firmeza con comodidad para un descanso reparador y una alineación de la columna vertebral.

Gracias a su tecnología de muelles ensacados se adapta a los contornos del cuerpo consiguiendo una sensación de comodidad única aliviando los puntos de presión.

️ Con sus fibras huecas de silicona de 250 g + TNT permite una excelente circulación de aire manteniendo el colchón fresco y libre de humedades. Además de ser extremadamente suave, hipoalergénico, antibacteriano e inoloro.

Con su tecnología de muelles ensacados impide la transmisión de movimiento, consiguiendo un sueño tranquilo incluso si su pareja se mueve en el descanso.

⭐✅ Con las características del colchón ViscoLuxe conseguimos construir un colchón de alta calidad fabricado con materiales resistentes, garantizando una larga vida útil y un uso duradero.

LUCID Colchón Hibrido con Carbón de Bambú y Aloe Vera | Altura 25 cm | Colchon Viscoelastico con muelles ensacados | Transpirable | Oeko-Tex | Firmeza Media, 150x190 cm € 391.45 in stock 1 new from €391.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLCHON DE ALTA CALIDAD: no tienes que pagar un dineral para un colchón de buena calidad; Nuestro diseño innovador combina tres capas de espuma con una base de 14 cm de muelles ensacados, brindando una firmeza media y dando soporte al cuerpo para cualquier postura de descanso.

ESPUMA VISCOELÁSTICA: disfrute de la sensación envolvente de la espuma viscoelástica que se ajusta a su anatomía corporal con total uniformidad; Este colchon espuma está certificada por la OEKO-TEX y no contiene ningún agente químico que pueda perjudicar la salud.

PARTÍCULAS DE CARBÓN DE BAMBÚ Y ALOE VERA: las partículas de carbón de bambú eliminan los olores y absorben la humedad, así la cama mantiene su sensación fresca y limpia; Las partículas de aloe vera crean un entorno de descanso relajante que promueve el buen estado de ánimo; Su capacidad de transpiración de este colchón viscoelástico lo hace perfecto tanto para el verano como el invierno.

MUELLES ENSACADOS: descanse tranquilo, nada le molestará y este colchón de muelles ensacados le brindará el soporte perfecto; Junto con un somier resistente, los muelles consiguen aislar el movimiento de cada parte de la cama para que pueda moverse sin molestar a su pareja.

ENVÍO ENROLLADO: el buen descanso no puede esperar, por eso, todos los colchones de Lucid se envían comprimidos y enrollados con un fácil embalaje y una cómoda instalación, solo hay que esperar entre 24 y 72 horas hasta que adquiera su forma completa.

Naturalex - Colchón Muelles 150x190 cm - Altura 30 cm - Privilege - Híbrido Muelles Ensacados y Viscoelástica - Espuma HR y Blue Látex - Ergonómico, Transpirable, Anatómico - Acabados Premium € 274.39 in stock 2 new from €274.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 30 cm de confort: Nuestro colchón de alta gama incorpora la nueva y sofisticada tecnología de muelles SOFTSPRING CONTROL que se adapta de forma inteligente a la forma y peso del cuerpo, brindando un soporte personalizado y una experiencia de descanso de lujo.

Capas de confort premium: Diseñado con materiales de primera calidad, este colchón combina capas de espuma viscoelástica Viscotex y Blue Látex natural para proporcionar una sensación de confort excepcional, aliviando puntos de presión y brindando una suavidad envolvente.

Diseño transpirable y termorregulador: Gracias a su innovador diseño de muelles, este colchón ofrece una excelente circulación de aire, manteniendo una temperatura óptima durante toda la noche y evitando la acumulación de calor.

Durabilidad y longevidad: Fabricado con materiales de la más alta calidad y una construcción meticulosa, nuestro colchón de muelles de alta gama está diseñado para mantener su rendimiento y comodidad durante muchos años, proporcionando una inversión duradera en tu bienestar.

Duerma tranquilo durante mucho tiempo: Homologado y certificado por Oeko Tex, que garantiza la ausencia de sustancias nocivas para la salud. Naturalex ofrece una garantía de 5 años en todos sus productos y 30 noches de prueba. Tu comodidad y satisfacción son nuestra prioridad.

COSMOS - Colchón Solar Muelles 150x190 cm - Viscoelástica High Resilience - Altura 24 Cm - Muelles Ensacados - Excelente Confort, Ergonómico, Óptima Transpiración, Hipoalergénico - Blue Látex € 189.28 in stock 2 new from €189.28 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLCHÓN VISCOELÁSTICO: Modelo enfocado al cliente que busca en un colchón lo mejor. Diseño, calidad y los mejores materiales.

ANTI-STRESS: Fibras textiles con la capacidad de descargar su cuerpo de la electricidad estática. Esta tecnología le aportará un descanso mucho más relajado durante toda la noche.

ANTIPRESIÓN: Viscoelástica V200 más densa que la estándar. Le proporcionará una mayor acogida a su cuerpo reduciendo cualquier tipo de presión en hombros, caderas y zona lumbar.

GRAN CONFORT: Espuma fleximax de alta densidad (40 kg/m3), proporcionándole un confort superior, mayor ventilación y reduciendo considerablemente la presencia de ácaros.

COMPRA SEGURA: En Cosmos ofrecemos 5 años de garantía en todos nuestros colchones y además de 30 noches de prueba.

Naturalex - Colchón Muelles 135x190 cm - Visco-Carbone - Muelles Ensacados y Viscoelástica - Espuma HR y Blue Látex - Confort, Transpirable, Ergonómico - Firmeza Equilibrada € 184.29 in stock 2 new from €184.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología de muelles avanzada: Nuestro colchón Visco-Carbone cuenta con la nueva estructura de muelles de última generación WINDSPRING EVOLUTION que brinda un soporte excepcional para la espalda y una distribución equitativa del peso corporal durante el descanso.

Confort personalizado: La combinación perfecta de firmeza y suavidad permite adaptarse a las 7 zonas diferentes de descanso, asegurando un sueño reparador y relajante para cada tipo de durmiente. El Blue Látex le aportará la elasticidad necesaria para su confort.

Transpirabilidad y frescura: Gracias a su nuevo diseño de muelles abiertos MICROCLIMATE SLEEP TECHNOLOGY y tejidos transpirables, nuestro colchón favorece la circulación del aire, manteniendo una temperatura óptima durante toda la noche y evitando la acumulación de humedad.

Libre de movimientos molestos: La estructura de muelles individuales minimiza la transferencia de movimiento, por lo que podrás disfrutar de un sueño ininterrumpido incluso si duermes en pareja, sin ser molestado por los movimientos de tu compañero.

Duerma tranquilo durante mucho tiempo: Homologado y certificado por Oeko Tex, que garantiza la ausencia de sustancias nocivas para la salud. Naturalex ofrece una garantía de 5 años en todos sus productos y 30 noches de prueba. Tu comodidad y satisfacción son nuestra prioridad.

NATURELITS Colchón 150x190 Reversible de Matrimonio. Alto Confort. Núcleo de Muelle Ensacado. Muelles Ensacados Visco. Firmeza Media. Color Gris. Serene Hybrid Altura 30 cm € 293.95 in stock 1 new from €293.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchon muelles ensacados. Colchón viscoelástico 150x190 cm. Colchon cama de 150 cm Largo 190 cm Grosor 30 cm. Colchón transpirable. Colchón reversible doble cara.

Tecnologías: Hibryd. Flexycell:Confort + Firmeza + Adaptabilidad. Smartpocket: Núcleo de muelle ensacado. MemoryVex: Viscoelastca. Dual: Caras diferenciadas tejido Stretch + tejido 3D PLUS. Ergonatur: Adaptables a distintas modalidades de decanso. Aeromax 3X: Transpiración total.

Costuras y materiales de alta calidad. Colchón fabricado en España, Todas nuestras materias primas proceden de proveedores nacionales. Colchón acolchado con materiales técnicos muy avanzados. Hipoalergénicos, con fabricación libre de ácaros.

Certificados: OEKOTEX-100 Aitex Control de sustancias nocivas con Normativa Europea. SANITIZED Neutralizador de olores sin biocidas. CERTIPUR-US. Nuestras espumas no contienen mercurio, plomo y otros metales pesados.

Caja exterior de protección para facilitar el transporte. Envasado al vacío, recupera su forma en 24 horas. ATENCIÓN: Quitar el plástico de embalaje al vacío antes de 1 mes desde su compra. Con la garantía de devolución de NatureLits.

Molblly Colchón de 140 x 200 cm, colchón de muelles ensacados, dureza H3, certificado Öko-Tex, altura 20 cm, ergonómico (140 x 200 x 20) € 160.43 in stock 1 new from €160.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Size 140×200

Moonia | Colchones de Muelles Ensacados 135X190CM | Cama de Matrimonio | Colchones de Alta Durabilidad | Colchón Antiácaros | Máximo Confort | Modelo Royal Spring Premier € 322.00 in stock 2 new from €322.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EXCELENTE CONFORT DE LOS MUELLES ENSACADOS: Carcasa de 252 muelles/m2 independientes que otorgan una adaptabilidad personalizada a cada zona del colchón. Cada muelle ensacado actúa de manera independiente consiguiendo el equilibrio perfecto.

VISCOELASTICA DE GEL: su sistema de Confort de 11 cm de viscoelástica de gel, supersoft y fibras todotherm, proporciona una acogida progresiva y gradual. Este sistema otorga una adaptabilidad excelente que equilibra y acomoda cualquier postura al dormir. Además, la viscoelástica de gel está realizada con una tecnología más avanzada que la viscoelástica tradicional. Esto hace que regule mejor la temperatura corporal, ayudando a conseguir un descanso óptimo.

ALTA TRANSPIRABILIDAD: Los muelles permiten que el aire circule a través de ellos. Por lo tanto es la elección ideal para personas calurosas o con problemas de sudores nocturnos. La evacuación de la humedad se produce de forma rápida evitando de esta forma la proliferación de hongos y humedades.

RECOMENDADO: Para personas con sobrepeso o que tengan gran diferencia de peso con la persona con la que descase.

ANTIÁCAROS: 100% transpirable y Anti-humedad.Su Sistema Sanitized: antihongos, antiácaros y antibacterias proporciona un descanso higiénico. READ Los 30 mejores Rotulador Permanente Punta Fina capaces: la mejor revisión sobre Rotulador Permanente Punta Fina

Sweetnight Colchón Hibrido 150x190x25cm, Colchón de Muelles Ensacados con Espuma Viscoelástica, Grosor de 25 cm, Aislamiento de Movimiento, Transpirable y Cómodo € 258.99 in stock 1 new from €258.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Comodidad óptima: se divide en 5 zonas corporales para adaptarse mejor al contorno del cuerpo, está apto para todas las posiciones de dormir, tal como dormir de lado, boca arriba y boca abajo

Aislamiento del movimiento: la estructura interior de muelles ensacados individuales reduce la influencia y el ruido de los movimientos y le brinda un perfecto descanso sin interferencias

Material de calidad: la espuma interior está certificado por Certipur-us que asegura el colchón no contiene sustancias nocivas; le brinda una saludable sueño durante toda la noche

Transpirable y sano: el tejido de cubierta está hecho de fibra agradable a la piel, que le brinda un tacto más cómodo, suave y transpirable; la capa debajo de muelles ayuda a regular la circulación de aire interior

Embalaje inteligente: está sellado al vacío y se envía enrollado en una caja para facilitar el transporte y la instalación; se recomienda esperar 72 horas hasta que el colchón recupere su forma original

Aotumm Ciort Colchón 120x200 - Colchones HíBrido de 7zonas, Firmeza Media, Altura 22 cm, Espuma Transpirable, Muelles Ensacados para un SueñO Fresco, CóModo y Reparador (120 x 200 cm) € 169.99 in stock 1 new from €169.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Colchón de firmeza media】. El colchón Aotumm Ciort se compone de varias capas de espuma altamente elástica y transpirable. El núcleo independiente de muelles ensacados proporciona un excelente soporte, se adapta naturalmente al contorno de su cuerpo y alivia el estrés físico al acostarse.(Nivel de firmeza H3 colchón 120x200)

【Confort transpirable y duradero】. El colchón está hecho de tejido de punto suave y agradable para la piel y espuma transpirable de alta densidad que promueve la circulación del aire, aumenta la transpirabilidad en un 30% y absorbe la humedad y la transpiración para crear una sensación fresca y cómoda.

【Soporte dinámico para todo el cuerpo】. El sistema específico de muelles ensacados independientes consigue un equilibrio entre firmeza y suavidad y la durabilidad de la estructura general. De firmeza media, proporciona a su cuerpo el soporte que necesita distribuyendo uniformemente los puntos de presión en cada posición para dormir.

【Aislamiento del movimiento】 El colchón de 7 zonas tiene una excelente absorción de impactos y alta elasticidad, por lo que el núcleo de muelles funciona de forma independiente y divide diferentes zonas para absorber el ruido y las vibraciones y aislar la transmisión de movimiento.

【Additional edge support】El borde de diseño curvo ayuda a evitar colisiones y mantener la forma. El sistema de bobina de bolsillo todo alrededor y la espuma de alta densidad garantizan una mayor comodidad y soporte para todo el cuerpo.

Sweetnight Colchon de muelles ensacados, Espuma con Memoria, 140x200x20cm € 135.99 in stock 1 new from €135.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sweetnight colchon de muelles ensacados

Dreaming Kamahaus Colchón Platinum Visco Spring Muelles Ensacados, 24 cm, Blanco, 90 x 190 cm € 140.41 in stock 1 new from €140.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón Muelles Ensacados 90x190 cm. Incluye Viscoelástica de últmia generación.

☁️ Contiene VISCOGRAFENO-GEL FRIO con propiedades antiestrés y termorregulador para un mayor confort.

Colchón reversible con una altura total +/- 24 cm. Cara de invierno y de verano.

✔️Núcleo Muelles Ensacados de alta densisdad, 26kg/m3. Flexible, resistente y duradero.

El colchón se sirve enrollado al vacío y se entrega a pie de calle.

DUPEN Joy COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS, Espuma con Memoria, 90 x 190 Cm € 222.99

€ 157.50 in stock 1 new from €157.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️【DESCANSO ÓPTIMO】El colchón de muelle ensacado Dupen modelo JOY tiene una altura de 21 cm, en la tapa superior está hecho con Tejido Stretch, viscoelástica y Airdream de alta densidad que te brindarán el descanso que mereces. Los colchones Dupen son fabricados en España con materiales de alta calidad.

️‍♀️【FIRMEZA IDEAL】Contiene 5 zonas de firmeza diferenciadas, reversible y viscoelástica de 0,5 cm. Su tecnología Pocket Tech Box de muelles ensacados independientes aportan transpirabilidad, independencia de lechos y ergonomía. ¡Duerme como nunca antes! Colchones Dupen es la elección perfecta para un descanso reparador.

♻【DESCANSO ECOLÓGICO】El colchon JOY proporciona una sensación de confort con una firmeza adaptable, respetando al mismo tiempo el medio ambiente. Su núcleo esta constituido por una carcasa de muelles ensacados con capa de fieltro estabilizador. Nuestros colchones están diseñados con materiales naturales y tecnologías eco-innovadoras para garantizar el descanso y cuidar el medio ambiente.

✔【FABRICACIÓN CERTIFICADA】Los colchones Dupen son hipoalergénicos y reciclables. Además contamos con Certificados Oeko-Tex y Blauer Engel. Dupen es una empresa comprometida con el entorno, pionera en energías renovables y autosuficiente. Descansa tranquilo sabiendo que estás cuidando el planeta.

【HIGH TECH】El colchón JOY cuenta con tecnología Pocket Tech Box con Fieltro estabilizador de componentes reciclados, platabanda rellena de fibras hipoalergenicas, Airdream tanto en la tapa superior como en la inferior, que te brindaran el confort que necesitas para un descanso sano y reparador.

Molblly Colchón de 90 x 200 cm, 7 zonas, dureza H3, altura 20 cm, colchón ortopédico de muelles ensacados con funda de microfibra y espuma, 90 x 200 cm € 98.88 in stock 1 new from €98.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Buena comodidad para dormir: el colchón de muelles H3 de dureza 90 x 200 x 20 cm te ayuda a evitar el dolor de espalda y acabar con las noches sin dormir. Los colchones de muelles ensacados son resistentes y estables. Combina la robustez del colchón de muelles con la elasticidad de puntos del colchón de espuma fría.

Superficie ergonómica: los colchones apoyan cada parte del cuerpo con precisión y garantizan una posición óptima para dormir en cualquier momento, ya sea de lado, espalda o estómago. La combinación de muelles y núcleos de espuma le da al colchón una excelente elasticidad y apoyo corporal. Esto garantiza la máxima comodidad y alivio de presión.

La estructura de la tela proporciona una ventilación adecuada y un flujo de aire adecuado dentro del colchón. Condiciones perfectas para dormir en temperaturas cálidas y frías. Antialérgico, antibacteriano, resistente y duradero, amortiguador de sonido y alta adaptación.

El colchón tiene la certificación Oeko-Tex, cumple con las normas de calidad alemanas, es apto para alérgicos y también se puede utilizar como colchón infantil.

Para un envío seguro, el colchón se enrolla y se envía en una caja de cartón resistente. Dependiendo del clima interior, el colchón se ha desplegado completamente después de 72 horas y se puede utilizar. Molblly se compromete a proporcionar a cada cliente un sueño saludable. Ofrecemos 10 años de garantía. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

