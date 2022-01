Inicio » Top News Los 30 mejores Cera Depilatoria Caliente capaces: la mejor revisión sobre Cera Depilatoria Caliente Top News Los 30 mejores Cera Depilatoria Caliente capaces: la mejor revisión sobre Cera Depilatoria Caliente 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

1 kg Aloe Vera perla de Cera caliente Cera depilatoria caliente , para pieles sensibles et normal , áreas faciales axilas , faciales Cera sobre, La carrocería completa Depilación brasileña € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elástico de cera caliente- Peso: 1000 gramos- Tipo: Aloe Vera- Hecho en Italia

Granos de cera de alta calidad para depilación profesional. Se derrite a baja temperatura.

Fácil de usar y depilación suave para usar sin tiras de vellón.

Depilación bastante diferente! Las perlas de cera Dermawax se derriten a baja temperatura y se aplican sin rayas. Tanto en el cuerpo como en el área genital se pueden usar estas cuentas de cera. Obtienes resultados completos y duraderos. Puedes usarlo para tu waxstudio, salón de belleza, Peluquería o uso en el hogar.

El producto también está disponible en muchas otras fragancias, tales como: miel, rosa, azuleno azul y clorofila verde. Para antes y después, puede usar la loción de pretratamiento Dermawax con Aloe Vera y Compre la loción de postratamiento Dermawax con aloe vera para una mejor sensación en la piel.

Taky Expert Crema Divina Cera Facial Depilatoria - 100 gr € 8.28

€ 6.49 in stock 8 new from €6.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Facial y zonas pequeñas

No necesita bandas

Depil-Ok Cera Depilatoria 1 Unidad, 1000 g € 12.80

€ 12.48 in stock 9 new from €8.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DEPIL-OK CERA BAJA FUSIÓN ROSA SUPRA 1 KG

Calentador de Cera 500CC, Calentador Cera Depilatoria, Maquina de Cera con 400g Depilatoria Cera y 20 Palos Cera Adecuado para La Depilación de Todo el Cuerpo - Fácil Depilación en Casa € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【️️Todas Las Herramientas de Depilación Que Necesita Están Aquí】 - Este kit de depilación incluye un calentador de cera de 500 ml, 4 perlas de cera diferentes, 1 recipiente de aluminio, 20 barras de cera y 10 anillos antiincrustantes. Esta combinación de depilación femenina / masculina puede eliminar hasta el 98% del vello no deseado. ¡Puedes disfrutar de la experiencia de depilación como en un salón de belleza en casa!

【⛱⛱Frijoles de Cera de Ingredientes Naturales】 - Hemos seleccionado cuidadosamente los cuatro frijoles de cera más populares: lavanda, miel, rosa y árbol de té. Las perlas de cera se derriten suavemente, tienen buena ductilidad y no se rompen fácilmente. Los granos de cera que contienen ingredientes vegetales naturales son adecuados para pieles sensibles.

【Material Seguro Premium】- El calentador de cera está hecho de material ABS de alta calidad resistente al calor y alambre de cobre. El material de la olla de cera de alto rendimiento con superficie de acero duro no es inflamable. El calentador de cera tiene una función de protección contra sobrecalentamiento. Cuando la temperatura es demasiado alta, el calentador de cera se apagará automáticamente para garantizar un 100% de seguridad durante el uso.

【Efecto de Depilación Perfecto】 - Este kit de cera dura puede ahorrar mucho tiempo y dinero. Desde el cabello grueso y rebelde hasta las axilas más delgadas, la línea del bikini, la cara, el labio superior, los brazos, las piernas y las cejas, se puede resolver fácilmente. Además, la depilación puede ralentizar el crecimiento del vello y reducir el problema de la depilación frecuente.

【Garantía de Servicio】 - Ofrecemos sinceramente a los clientes productos de depilación con cera caliente de alta calidad. Para asegurar su experiencia de compra, contamos con un departamento de servicio al cliente dedicado para manejar todas las preguntas sobre productos por usted. Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros. ¡No lo dudes más, haz clic en "Añadir al carrito" y vive una experiencia de depilación totalmente nueva!

Cera depilatoria caliente de fácil fusión Rosa 1kg SELAS. Depilación sin bandas, con cera de Abejas y aceite de Rosa Mosqueta, para todas las zonas y tipos de pieles, especialmente las sensibles. € 16.90 in stock 1 new from €16.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cera con un alto porcentaje de cera natural de abejas.

Se derrite a baja temperatura (no quema tu piel).

Textura cremosa y elástica de fácil aplicación. Se adhiere perfectamente al vello pero no a la piel disminuyendo la sensación de dolor.

Contiene aceite de Rosa Mosqueta de efecto calmante. Deja la piel suave con resultados profesionales y duraderos.

Producto respetuoso con el medio ambiente. Envase con cierre Zip para una mejor conservación de las propiedades del producto.

Calentador de Cera de la Aplicación Eléctrica Wolady Kit de Eliminación de Cera Caliente Depilatory Cera 500ml 4 Paquetes Granos de Cera 10 Palillos Madera Casero Spa Cara Brazos Axilas Piernas Bikini € 21.96 in stock 4 new from €21.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fonte rapide】: Chauffe Cire Electrique serpentin chauffant pour une fusion rapide de la cire, Juste besoin de 10 minutes faire fondre les haricots durs de cire, vous pouvez opération rapidement.Vous pouvez faire un dépilatoire à la maison par vous-même et n'avez pas besoin d'aller au salon.

【Température Réglable】: La fermeture automatique à temperature contrôle, pour une parfaite fusion de la cire sans risquer de devenir trop chaude, ce qui la rend idéale pour une application uniforme sur la peau. Vous pouvez choisir la température de fusion pour la cire particulière que vous utilisez.

【4 types de perles cires】: Notre chauffe cire électrique applique à tous les types de cires, y compris les perles de cire, cire dure, cire molle, canettes de cire de 16 onces, cire en vrac, cire de bikini en briques, cire micro-ondable et cire capillaire. Cet appareil chauffe cire est livré avec 4 différents types de perles cires,cent pour cent sûr pour votre peau sensible et peut éliminer cent pour cent des poils indésirables

【Facile à utiliser】: Il suffit de faire fondre les grains de cire dans le chauffe-cire, étendre sur la peau et décoller,Épilation jambes, maillot, aisselles, visage pour une utilisation facile à domicile.

【Contenu du coffret】: 1x Chauffe à cire, 4x Paquets Perles de Cire, 10x Bâtons En Bois,1x notice READ Los 30 mejores Lapices Colores Niños capaces: la mejor revisión sobre Lapices Colores Niños

Lifestance Calentador de Cera, Maquina de Cera con Fórmulas Relajantes de Lavanda Duras Cuentas de Cera Dura, Cera Depilatoria Profesional para Cuerpo, Piernas, Cara, Axila, Bikini € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEAL PARA PRINCIPIANTES-Si nunca te has encerado antes, usted debe considerar invertir en un kit de olla de cera para principiantes como el cera depilatoria Lifestance. El conjunto fácil de usar viene con todo lo que un novato encerado necesitaría, incluyendo un calentador de cera, 4 bolsas de cuentas de cera dura naturales, 20 aplicadores, 5 paquetes de aceite, 5 collares,guantes y 10 anillos.

100% FRIJOLES DE CERA TOTALMENTE NATURALES- Elaborado con ingredientes naturales como lavanda y arándanos, la fórmula de cera dura Lifestance proporciona una suave capacidad de depilación, destinada a exfoliar el cabello grueso obstinado a la mejor pelusa. Además, infundido con aceite de almendra dulce, minimizar las molestias, y protegerlo de cualquier enrojecimiento o irritación posterior.

LA MEJOR OPCIÓN DE DEPILACIÓN- Esta cera dura de recarga que te arranca todo el pelo por la raíz, sin rastrojos y grietas. La cera perfumada por lavanda es ideal para la depilación corporal para cualquier tipo de cabello como piernas, espalda, brazos. La cera perfumada con arándanos es para áreas sensibles como la cara, ceja, línea de bikini, brasileña, axilas.

KIT DE CALENTADOR DE CERA DURADERO- Lifestance cera depilatoria profesional con material ABS duradero y un plug-in de nuevo diseño que se adapta a los estándares FCC y CE, fácil de usar para la depilación en el hogar.Es importante destacar que la olla eléctrica de cera en el hogar de 500cc tiene una función de apagado automático que controla la temperatura de cera, mantiene la consistencia de cera ideal durante todo el día y sigue funcionando.

3 AÑOS DE GARANTÍA- Ofrecemos una garantía de 3 años en el kit de depilación de inicio para estudiante principiante de Lifestance.Este calentador de cera garantiza una piel suave y sedosa con un crecimiento más fino. Después de la depilación, los resultados de la depilación suelen durar unas cuatro semanas y mantenerlo más suave. Si hay algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros, ¡le ayudaremos en un plazo de 24 horas!

Solac DC7500 - Paquete de 10 discos de cera depilatoria caliente de chocolate, hidrata y regenera la piel, 200 g € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cera de chocolate que hidrata y regenera la piel, agradable aroma, textura suave

Fácil y cómoda de usar, sin necesidad de tiras de papel, levantar la capa de cera por uno de sus extremos y efectuar un rápido tirón a contrapelo

Apta para usar en cara y cuerpo, fácil de aplicar

Discos de cera para una piel suave y sedosa, depilación eficaz

Lifestance Perlas de Cera Depilatoria Caliente , 450g Cera Caliente, Cera Depilatoria con 10 Aplicadores, Brazilian Bikini Rosa Perlas Cera de Depilación para Cara, cuerpo, piernas y brazos € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cera de Cuerpo Entero Lifestance: Cera depilatoria Lifestance está diseñada para uso en todo el cuerpo. Las cera caliente Lifestance extraen el cabello de lo profundo y están hechas con una fórmula rosa de punto de fusión que baja, lo que permite que se aplique a una temperatura baja y agradable, brindando una experiencia de depilación impecable en su hogar confortable.

Lifestance Cera Caliente de Bikini Brasileña: hecho para ser suave y cremoso con ingredientes vegetales naturales originales, perfecto para áreas gruesas y áreas grandes, como el área del bikini brasileño, axilas, piernas, brazos, depilación con cera. Es una cera muy eficaz y suave que se adhiere firmemente al vello en la profundidad para facilitar la depilación y retrasar su crecimiento.

Lifestance Kit de Depilación el Hogar: con 450 g de frijoles de cera caliente de plantas naturales y 10 barras de cera, disfruta de una depilación impecable y casi sin dolor en casa. Consigue una piel suave y sin pelo en minutos con menos molestias. ¡No más visitas caras al salón de depilación con cera!

Lifestance Rosa Cera Depilatoria: Formulado para usuarios principiantes. Es una cera de fácil aplicación de bajo punto de fusión que permite a los nuevos usuarios aplicar la cera de un lado a otro y secar más lentamente que los granos de cera dura con cera rápida. ¡Deshágase de la vergüenza de las grietas o el secado rápido al retirarlo! Nuestras cera de depilación son el recambio perfecto para cualquier calentador de cera.

GARANTÍA SIN PREOCUPACIONES: con nuestra GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 100% SIN RIESGOS en el kit de depilación Lifestance Purple perlas de cera o en el Kit de Depilación para el mogar. Nuestra prioridad es asegurarnos de ofrecerle un producto de cera de alta calidad que satisfaga y supere sus necesidades. Si por alguna razón no le gustan nuestras perlas de cera dura, avísenos dentro de los 60 días y le daremos un reembolso completo o le enviaremos un reemplazo.Compre con confianza.

Cera caliente 1kg Rosa | Cera baja fusión para depilación 1000gr | para pieles sensibles € 14.99

€ 13.35 in stock 4 new from €13.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para pieles sensibles y zonas como axilas , faciales e inglesas.

Temperatura ideal 45° y 50° dependiendo de la sensibilidad del pie.

Tan solo calentar en el calentador en 10 min y listo para depilar.

Fabricación Española - Alta Calidad

Kit de Calentador de Cera Depilatoria-Maquina de Cera Caliente para Depilar 500ml,Cera Depilatoria Eléctrico Con Función Automática, Depilación Rápida,Conveniente,Se Puede Utilizar para Todo el Cuerpo € 32.98 in stock 1 new from €32.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de Maquina de Cera Caliente Depilatoria】: El kit de cera calentador contiene todo lo necesario para la depilación:1 calentador de cera de 500 CC, 3 x 100 gramos de frijoles de cera rosa,1 x 150 gramos de frijoles de cera rosa, 5 tazones de aluminio, 10 palos de cera de madera para el cuerpo, 10 palos de fideos de madera cera, 5 * barra de cera para la nariz.Accesorios completos, un conjunto de calentador cera electrico, adecuado para la depilación de todo el cuerpo.

【Cera Depilatoria Caliente de Alta Calidad】: El recipiente de cera de aluminio extraíble de 500 ml está hecho de material ABS resistente al calor y alambre de cobre de alta calidad. La temperatura es ajustable de 55 ° C - 140 ° C, lo que es muy adecuado para derretir varias ceras: cera dura, cera blanda, bloque de cera, perlas de cera, etc. Cuando se calienta a una temperatura más alta, la máquina apagará automáticamente la calentador para un uso seguro.

【Cera Depilatoria de Alta Eficacia】: La fórmula es suave y apta para todo tipo de pieles. Apto para todas las partes del cuerpo, incluyendo cara, brazos, axilas, piernas, línea del bikini, pies, cejas, etc. Desde el pelo grueso de las piernas hasta el pelo fino de la cara, e incluso el pelo corto que ha sido afeitado. , puedes eliminarlo!

【 Efecto Duradero】: Los frijoles de cera están hechos de extracto de flor de rosa, la depilación con cera elimina el vello sin dolor y es suave e insensible para la piel. Puede eliminar el vello de la raíz, hacer que el cabello crezca lentamente y puede mostrar su piel brillante y suave durante mucho tiempo.

【✿Fácil de Usar】: Maquina Cera Caliente para la depilación el método de operación también es muy simple. Después de calentar la cera depilatoria a textura de miel, use una espátula de madera para aplicarla en el área a depilar. Una vez que la superficie de la cera se seca, se rasga contra la textura del crecimiento del cabello.Si tiene alguna pregunta sobre nuestros kit calentador cera depilatoria caliente, comuníquese con nosotros, resolveremos sus problemas de manera rápida y eficiente.

Cera Depilatoria Profesional Kit - Calentador de Cera para Depilación, Calentador de Cera Depilatoria para Bikini Brasileño de Cejas Axilas, Maquina Cera Caliente con Cuentas de Cera Dura € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cera Depilatoria Profesional Kit TODO EN UNO: el kit de depilación para el hogar contiene todo lo que necesita para crear su propio mini estudio de depilación, incluida una máquina de cera electrónica, 4 bolsas de perlas de cera (3.5 oz cada una) , 30 varillas de depilación.

CALENTADOR DE CERA ELÉCTRICO VERSÁTIL - ¡Nunca quemes tu piel! Enchufe el calentador en una toma de corriente y coloque la cera dura en el calentador, gire la temperatura a la posición máxima, después de 10-20 minutos la cera estará lista. Una vez que esté a una temperatura de trabajo, gire la perilla en una posición intermedia para regular el calor de la cera según sea necesario.

KIT DE CERA DURA PARA USO MÚLTIPLE - Contiene 4 PAQUETES DE FRIJOLES DE CERA PERFUMADA PREMIUM que se pueden usar en todas las áreas del cuerpo, incluyendo, sin limitarse a, cara, cejas, labios, brazos, axilas, pecho, bikini y piernas. para todo el cuerpo, cera de colonia negra para cabello grueso y áspero. Ideal para cera brasileña, cera de bikini, kit de depilación de cejas y kit de depilación con cera caliente.

KITS PARA LA DEPILACIÓN EN EL HOGAR: hay pocos tratamientos de belleza más satisfactorios que una cera profesional, sin embargo, muchos de nosotros no tenemos el ancho de banda para las citas regulares, ya sea por limitaciones de tiempo o por consideraciones económicas. Afortunadamente, la depilación con cera en casa puede ser rápida e indolora, especialmente cuando tienes las herramientas adecuadas.

Simple y eficiente: vierta los frijoles de cera en una sartén de cera y caliente para que se derrita. Ajusta la temperatura a un rango medio. Sumerge una barra de cera para aplicar la cera depilatoria y aplícala en la parte deseada. Cuando la cera se endurezca, rámpela rápidamente de la dirección del crecimiento del vello, puede ser la depilación, se puede repetir muchas veces, es muy simple y eficiente. READ España será multada por no aprobar una prueba de PCR negativa

Cera caliente 1kg Azuleno | Cera baja fusión para depilación 1000gr | para pieles sensibles € 14.99

€ 13.50 in stock 5 new from €13.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para pieles sensibles y zonas como axilas , faciales e inglesas.

Temperatura ideal 45° y 50° dependiendo de la sensibilidad del pie.

Tan solo calentar en el calentador en 10 min y listo para depilar.

Fabricación Española - Alta Calidad

Sesiomworld Cera Depilatoria de Baja Fusión con Extracto de Azuleno Bandeja 1 Kilo 1 Unidad 1000 g € 13.90 in stock 2 new from €13.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cera de alta calidad fórmula con productos naturales y excelente textura

Con extracto de azuleno: aporta un efecto antiinflamatorio sobre la piel durante la depilación y evita rojeces; pieles sensibles; textura ligera

Cera de calidad formulada para todo tipo de pieles

Proporciona un tirón de arranque más suave disminuyendo la sensación de dolor de la extracción del vello

1 kg Rosa perla de Cera caliente Cera depilatoria caliente, para pieles sensibles et normal, áreas faciales axilas, faciales Cera sobre, La carrocería completa Depilación brasileña € 22.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Peso elástico de cera caliente: 1000 gramos - Tipo TIO2 rosa Este producto está hecho en Italia.

Granos de cera de alta calidad para depilación profesional. Se derrite a baja temperatura.

Fácil de usar y depilación suave para usar sin tiras de vellón.

Depilación bastante diferente! Las perlas de cera Dermawax se derriten a baja temperatura y se aplican sin rayas. Tanto en el cuerpo como en el área genital se pueden usar estas cuentas de cera. Obtienes resultados completos y duraderos. Puedes usarlo para tu waxstudio, salón de belleza, Peluquería o uso en el hogar.

El producto también está disponible en muchas otras fragancias, tales como: miel, rosa, azuleno azul y clorofila verde. Para antes y después, puede usar la loción de pretratamiento Dermawax con Aloe Vera y Compre la loción de postratamiento Dermawax con aloe vera para una mejor sensación en la piel.

Calentador de Cera 500ml, Kit Depilación Cera Con Bote Antiadherente y 400g Depilatoria Cera, Abundantes Herramientas de Depilación, Maquina Cera Caliente de Brazos, Piernas, Bikinis y Otras Zonas € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Todas las herramientas de depilación que necesita están aquí】 - Este kit de depilación incluye un calentador de cera de 500 ml, 4 perlas de cera diferentes, 1 recipiente de silicona, 1 recipiente de aluminio, 10 barras de cera grandes, 10 barras de cera pequeñas, 10 anillos antiincrustantes y 10 barras de pelo para la nariz. Se puede eliminar hasta el 98% del vello no deseado con esta combinación de depilación para mujeres / hombres.

⛱ 【Frijoles de Cera de Ingredientes Naturales】 - Hemos seleccionado cuidadosamente cuatro de los frijoles de cera más populares: lavanda, miel, rosa y aloe. Las perlas de cera se derriten suavemente, tienen buena ductilidad y no se rompen fácilmente. Los granos de cera que contienen ingredientes vegetales naturales son adecuados para pieles sensibles.

【Accesorios Muy íntimos】 - Para tener una mejor experiencia de depilación, proporcionamos pequeñas barras de cera y barras de pelo para la nariz para facilitar su depilación parcial. Para una mejor limpieza, estamos equipados con una olla de silicona. El tiempo de calentamiento de la olla de silicona y la olla de aluminio es el mismo. Una vez que la cera se haya enfriado, puede quitar el bloque de cera y guardarlo, sin preocuparse de que el líquido de cera se pueda limpiar.

【Efecto de Depilación Perfecto】 - Este kit de cera dura puede ahorrar mucho tiempo y dinero. Desde el cabello grueso y rebelde hasta las axilas más delgadas, la línea del bikini, la cara, el labio superior, los brazos, las piernas y las cejas, se puede resolver fácilmente. Además, la depilación puede ralentizar el crecimiento del vello y reducir el problema de la depilación frecuente.

【Garantía de Servicio】 - Ofrecemos sinceramente a los clientes productos de depilación con cera caliente de alta calidad. Para asegurar su experiencia de compra, contamos con un departamento de servicio al cliente dedicado para manejar todas las preguntas sobre productos por usted. Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros. ¡No lo dudes más, haz clic en "Añadir al carrito" y vive una experiencia de depilación totalmente nueva!

Cera caliente Cera depilatoria caliente profesional 1 kg cera solido para pieles sensibles, áreas faciales (1KG-Rosa) € 18.75 in stock 2 new from €18.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para pieles sensibles y zonas como axilas , faciales e inglesas. Cera en sobre de 1 kg de 20 unidades.

A continuación, aplique a temperaturas entre 45° y 50° dependiendo de la sensibilidad del pie.

La cera tiene el mismo efecto que su viaje al salón, al mismo tiempo que ahorra mucho dinero en comparación con su salón de belleza y ahora solo puede hacerlo en casa en lugar de ir el salón.

Tan solo calentar en el calentador en 10 min y listo para depilar.

Notice Aviso de garantía: para evitar quemaduras, intente con área pequeña de la mano.

Crisnails - Calentador de Cera Eléctrico para la Depilación Profesional 500ml, Color Blanco € 16.95 in stock 5 new from €16.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La máscara de parafina tiene un efecto perfecto en la piel normal y seca. Puede suavizar la epidermis y tonificar la arruga para hacer la piel facial lustrosa.

La cera contenida en los nutrientes entregados a la piel profunda a pagar, para eliminar las células de la piel envejecida, mejorar efectivamente la piel áspera, seca y así sucesivamente. Promover la circulación sanguínea y aliviar el tratamiento de fatiga.Wax, la piel se convierte inmediatamente en una salud rosada, Gan pequeño Wen desaparecerá.

Control digital computarizado en la temperatura, desparafinado instantáneo, exhibición digital de la temperatura, temperatura constante fija.

Por el efecto del calentamiento, esta máquina puede poner las vitaminas ricas, collagens en la piel con eficacia.

Equipado con el dispositivo protector dual, el trazador de líneas adopta la capa electroquímica de la ciencia y de la tecnología avanzadas.

Calentador de Cera Eléctrico Wolady Kit de Depilación de Cera Profesional 500ml Calentador de Cera Depilatoria 4 Paquetes Granos de Cera 10 Palillos Madera para Cara Brazos Axilas Piernas Bikini € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Derretir frijoles de cera rápidamente】Este calentador de cera es adecuado para derretir la mayoría de los tipos de cera, y solo se necesitan 10 minutos para derretir los cera. Ayuda a eliminar el vello corporal en todas las zonas, como axilas, zona del bikini, barbas, etc., desde la pelusa rebelde hasta la pelusa más fina, hace que la piel sea suave y brillante.

【Temperatura ajustable】Use el control deslizante para ajustar la temperatura, una vez que la cera se derrita, coloque el cursor en el nivel "medio", la temperatura se mantendrá igual sin sobrecalentamiento. Es muy adecuado para esparcirse uniformemente sobre la piel. Puedes probar la temperatura de la cera aplicando una pequeña cantidad de cera en el interior de la muñeca, y luego ajustarla según tus preferencias. Puede elegir la temperatura de fusión para la cera específica que está utilizando.

【4 paquetes de frijoles de cera dura】4 paquetes de 50g de frijoles de cera dura diferentes, elaborados con ingredientes naturales, seguros, suaves y no irritantes,100% seguro para pieles sensibles. Además, esta cera dura se adhiere profesionalmente al cabello, agarrando firmemente cada cabello y retirándolo suavemente de la raíz. Proporciona una experiencia indolora, dejando la piel suave como la seda.

【Aplicable a diferentes granos de cera】Material ABS resistente al calor, cera de fusión de gran capacidad de 500 ml se puede usar para diferentes tipos de cera, incluidas perlas de cera, cera dura, cera blanda, frasco de cera de 16 onzas, cera suelta, cera de bikini de ladrillo , cera para microondas y cera para el cabello.

【El cabello más delgado】La depilación con cera elimina el vello de la raíz, por lo que crece lentamente. Después de la depilación, puede durar de 3 a 6 semanas.También puede exfoliar las células muertas de la piel. Cuando el cabello vuelva a crecer, será más suave y delgado.

Calentador de Cera de la Aplicación Eléctrica Kit de Eliminación de Cera Caliente Depilatoria Cera 500ml 4 bolsas Granos (Blanco) € 22.85 in stock 2 new from €22.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Facil usar y limpiar, no necesitas tiras de cera ni papel para depilar la piel.

Diseño ergonico y compacto y Derrite todos los tipos de ceras depilatorias enlatados, cera dura, bloque y frijoles

Calentador Rapida en 10 min y listo para depilar, 500ml capacidad de olla de acero inoxidable

Con Regulador Apagado Automático con maxima seguridad

Kit Incluye 4 bolsas Cera natural de alta calidad de aromas de rosas, fabricado en España , muy seguro y 10 espatula gratis

Veet Tarro Cera Depilatoria Tibia Profesional para Piernas, Brazos, Ingles y Axilas, sin Bandas con Cera Natural de Abeja, 300 ml € 13.48

€ 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PIEL SUAVE HASTA 4 SEMANAS: Consigue una depilación de calidad profesional en tu casa; dejará tu piel suave hasta 4 semanas

CERA DEPILATORIA PROFESSIONAL EN CASA: Fórmula basada en los ingredientes que se utilizan en los institutos de belleza profesionales. Hecha con cera natural de abejas

SE CALIENTEA FÁCILMENTE EN EL MICROONDAS: La cera depilatoria Veet se calienta facilmente en el microondas

ZONAS DE USO: Adecuado para piernas y brazos, axilas y área del bikini. Se retira sin necesidad de bandas

PIEL SUAVE EN SOLO 3 PASOS: Calentar, aplicar y retirar

STARPIL Cera de Baja Fusión de Pétalos de Rosa - 1000 gr € 13.00 in stock 12 new from €11.65 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca - Starpil

Tipo de producto - Cera

Producto pensado para cualquier persona, ya sea hombre o mujer

Tipo de piel: Todos

Unidades: 1000.0

Veet Spawax - discos de cera caliente Paquetes adicionales de 1er (1 x 6 piezas) out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Específicamente diseñado para su uso en la cera tibia

Fácil de usar sin tiras, sólo de manera uniforme y eliminar rápidamente

Relajante aroma de lirios morados y dulces higos

Para una piel suave y sedosa en la calidad profesional

Calentador de Cera Eléctrico para Depilación Profesional, Maquina Cera Caliente para Depilación 500ml € 17.38 in stock 2 new from €17.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calentamiento rápido】 La olla utiliza aluminio, que tiene una velocidad de conducción de calor muy rápida, y la cera se puede derretir muy rápidamente.

【Buen Diseño】 El material es muy bueno, muy seguro y fácil de limpiar. Equipado con una tapa translúcida, puede verificar la situación de la cera en cualquier momento.

【Buen Efecto】 Tiene un buen efecto en la eliminación del vello, mejora la piel seca y alisa las líneas finas.

【Todo el cuerpo disponible】 Se puede usar en cualquier parte del cuerpo que necesite depilación, como axilas, brazos, cara, pantorrillas, bikinis, etc.

【Proveedor profesional】Somos una empresa española especializada en belleza, manicura y peluquería, más productos relacionados se pueden encontrar en nuestra página de inicio.

CERA PROFESIONAL UP108 CERA CALIENTE ROSA CERA CALIENTE ROSA BOLSAS DE 1KG ROSA € 11.99 in stock READ La nueva normativa redujo las compras a $ 300 millones 2 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CERA DE ALTA CALIDAD · FÓRMULA CON PRODUCTOS NATURALES Y EXCELENTE TEXTURA

Ideal para Pieles Sensibles y Zonas como Ingles, Axilas o Facial

Cera USOPROFESIONAL . La cera clásica, especial para depilar ingles y axilas o cualquier otra zona del cuerpo. Pastillas en bolsa de 1 Kg

Atención: no enviamos a las Islas Canarias, Baleares, Melilla y Ceuta, lamentamos los inconvenientes.

800 gramos de cera multidireccional de ALTO RENDIMIENTO sin COLOFONIO para cabello muy corto de 1 mm Cera de coco Perlas de cera sin tiras para Depilación Todo el cuerpo Piernas íntimas Cara € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elástico de cera caliente - Peso: 800 gramos - Tipo: Punto de fusión de coco Super Grip multidireccional a 42 grados. Hecho en Italia. Perlas de cera de alta calidad (granos de cera, granos de cera, pellets de cera, cera de película) para depilación profesional: se derrite a baja temperatura.

La CERA DE ALTO RENDIMIENTO es blanca con aromas de coco y no contiene colofonia. Es específicamente para cabello muy corto (1 mm o primer cabello que vuelve a crecer) y / o cabello grueso adecuado. Además, es ideal para pequeñas áreas sensibles como: cara, axilas, bikini. Gracias a la aplicación avanzada y la muy baja temperatura de uso, ya no es necesario seguir la dirección del crecimiento del cabello.

Además, esta cera es muy suave, incluso adecuada para pieles muy sensibles. Fácil de usar y depilación suave para usar sin tiras de vellón.

Depilación completamente diferente! Las perlas de cera Dermawax se derriten a baja temperatura y se aplican sin rayas. Tanto en el cuerpo como en el área genital se pueden usar estas perlas de cera. Obtiene resultados completos y duraderos. Puede usarlo para su estudio de cera, salón de belleza, peluquería o en casa.

El producto también está disponible en muchas otras fragancias como: miel, rosa, azul azuleno, clorofila verde, argán, vainilla, coco, naranja cristalina, jazmín cristal y jazmín malva. Para antes y después puede usar la loción de pretratamiento Dermawax Compre Aloe Vera y la loción de postratamiento Dermawax con aloe vera para una mejor sensación en la piel.

Cera depilatoria de fácil fusión Rosa 500g SELAS. Depilación sin bandas, con cera de Abejas y aceite de Rosa Mosqueta, para todas las zonas y tipos de pieles, especialmente las sensibles. € 11.90 in stock 1 new from €11.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cera con un alto porcentaje de cera natural de abejas.

Se derrite a baja temperatura (no quema tu piel).

Textura cremosa y elástica de fácil aplicación. Se adhiere perfectamente al vello pero no a la piel disminuyendo la sensación de dolor.

Contiene aceite de Rosa Mosqueta de efecto calmante. Deja la piel suave con resultados profesionales y duraderos.

Producto respetuoso con el medio ambiente. Envase con cierre Zip para una mejor conservación de las propiedades del producto.

Calentador de Cera Electrico Profesional Caliente Calentador de Cera Depilatoria Cera Depilatoria Caliente Kit con 4 Paquetes de Frijoles de Cera € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resultados duraderos - la depilación con cera elimina el vello de la raíz, por lo que el crecimiento del vello disminuye, lo que garantiza resultados de hasta 3-6 semanas.

Delicado en pieles sensibles - con un porcentaje de depilación en exceso entre 85% y 99%.( Pruebe en un área pequeña antes de usarlo para asegurarse de que no esté caliente ni sea alérgico.)

Cera natural de calidad - los granos de cera suministrados están especialmente formulados para una fácil aplicación y para minimizar la irritación posterior a la depilación debido a los ingredientes naturales y es seguro para todo tipo de piel. Ingredientes seleccionados y diferentes fragancias, incluyendo lavanda, chocolate, manzanilla y aloe.

100W de Potencia - calentamiento rápido y homogéneo, gracias a la perilla de ajuste de la temperatura y los grados establecidos directamente visibles en la pantalla, es fácil controlar la temperatura ajustable entre 35 y 125. En 10-15 minutos, hace que los granos de cera se derritan completamente.

Ideal para piernas, brazos, zona bikini, espalda, cejas. Sin necesidad de utilizar tiras.

Calentador de Cera Kit, Depilación Cera con 4 * 100g Depilatoria Cera, 30 Espátulas, Cera Caliente, Maquina de Cera Caliente,Cera Depilatoria Caliente-Nueva Calentador de Cera con Pantalla Digital € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calentador de Cera Kit: el kit depilación cera incluye 4 cera brasileña de 100 g (3,5 oz cada una), calentador de cera eléctrico de 500 ml (1 unidad), aplicadores de espátula de madera (30 piezas). Todo lo que necesitas para empezar a depilarte con cera en casa está aquí, apto tanto para hombres como para mujeres.

Nueva Calentador de Cera con Pantalla Digital: adopte un diseño de pantalla LED digital, amigable para principiantes, ya no tendrá que preocuparse por quemarse la piel. El calentadores de cera muestra su temperatura exacta, lo que facilita el control de la temperatura deseada.

Fácil operación: coloque la cera brasileña en la maquina cera caliente, caliente la cera hasta el estado de flujo, usando una espátula para mezclar la cera brasileña. Simplemente caliente la cera brasileña en la olla durante 10 minutos y use el aplicador de madera incluido para aplicar. La cera brasileña se endurece por sí sola y simplemente se la quita sin problemas, sin aplicar tiras en la parte superior, para las necesidades de depilación total del cuerpo.

Excelente opción de depilación: esta cera brasileña resistente arranca todo el cabello desde la raíz, sin rastrojo ni grietas. Este kit de cera brasileña asegurará una piel suave como la seda con un recrecimiento más fino. Después de la depilación con cera, los resultados de la depilación suelen durar unas tres semanas y la mantienen más suave.

Ahorrar dinero: la depilación en el salón cuesta una fortuna, una sola cera brasileña cuesta más de 30 €. Sin embargo, este kit de cera brasileña ofrece equipos con calidad de salón a una fracción del costo. Solo toma 10 minutos, obtendrás el mismo efecto que la depilación con cera en el salón. Se suministran 4 bolsas de frijoles de cera brasileña de primera calidad que permiten el uso de todo el cuerpo durante unos meses. ¡No más visitas al salón!

Kit Calentador de Cera con 500gr de Cera y 50 Espátulas, Horno para Cera Caliente Profesional, Equipo para Casa o Local € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Olla Calentadora】: La olla es resistente, dura y no se oxida con un vida larga de durabilidad preparada para soportar altas temperaturas.

【Temperatura ajustable】: La temperatura es ajustable, para ajustarse a todo tipo de necesidades.

【Multifuncional y práctico】: El calentamiento de cera es adecuado para el cuidado personal y salones profesionales. Puede usarse para tratamientos faciales, cuidado de manos, cuidado de los pies y cuidado del cuerpo.

【Cera y Espátulas】: Viene incluido 500gr de cera para fundir de alta calidad y 50 espátulas para poder empezar a utilizar el calentador de cera enseguida

